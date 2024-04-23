TickTick vs. ClickUp: Ứng dụng quản lý công việc nào là tốt nhất?

Việc duy trì sự tổ chức và tập trung là một thách thức thực sự; tìm được công cụ năng suất phù hợp có thể là khóa để vượt qua sự hỗn loạn.

Các phần mềm quản lý công việc như TickTick và ClickUp được thiết kế để giúp bạn kiểm soát danh sách việc cần làm ngày càng dài. Những công cụ quản lý công việc kỹ thuật số này hứa hẹn sẽ đơn giản hóa quy trình làm việc, tăng cường năng suất và mang lại trật tự cho sự hỗn loạn của cuộc sống hàng ngày.

Nhưng nên chọn ứng dụng nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh chi tiết giữa ClickUp và TickTick, phân tích các tính năng và giá cả của hai ứng dụng, và cuối cùng xác định ứng dụng nào vượt trội hơn trong quản lý công việc.

TickTick vs. ClickUp: So sánh nhanh để chọn ứng dụng quản lý công việc phù hợp

Tính năng TickTick ClickUp Quản lý công việc Danh sách đơn giản, ưu tiên, Danh sách thông minh, công việc lặp lại Các công việc nâng cao, công việc con, phụ thuộc, tự động hóa, hơn 15 chế độ xem Hợp tác Chia sẻ cơ bản; chế độ xem giới hạn trên kế hoạch miễn phí Hợp tác thời gian thực với tài liệu, bình luận, gắn thẻ và công việc liên kết. Chế độ xem & Trực quan hóa Lịch và Kanban trong các kế hoạch trả phí Lịch, Bảng, Gantt, Dòng thời gian, Bảng, Bảng trắng được bao gồm. Tích hợp Giới hạn (Slack, Gmail, Zapier) Hơn 1.000 tích hợp Khả năng AI Không có ClickUp Brain cho tóm tắt, nhiệm vụ cần thực hiện và tự động hóa. Quản lý thời gian Đồng hồ Pomodoro, đang theo dõi thói quen Theo dõi thời gian, ước tính, bảng chấm công, chế độ xem khối lượng công việc Giá cả* Miễn phí; Gói Premium $35.99/năm Miễn phí; Gói trả phí từ $7/người dùng/tháng Phù hợp nhất cho Cá nhân cần danh sách việc cần làm đơn giản Nhóm và người dùng chuyên nghiệp cần một giải pháp quản lý công việc linh hoạt và có khả năng mở rộng.

TickTick là gì?

TickTick là một ứng dụng năng suất đơn giản, được thiết kế dành cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ. Giao diện người dùng đơn giản giúp tổ chức công việc một cách khoa học, giúp bạn dễ dàng quản lý công việc và mục tiêu cá nhân trong một nền tảng duy nhất.

Điểm đặc biệt của ứng dụng này là tính năng đang theo dõi nhiều danh sách công việc trên cùng một màn hình, giúp người dùng quản lý công việc một cách thuận tiện khi phải xử lý các nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống và công việc.

TickTick cung cấp các tính năng nâng cao như lịch linh hoạt và bảng Kanban, phù hợp cho quản lý dự án nhẹ nhàng.

Bạn có thể hợp tác với đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình, chia sẻ danh sách công việc, giao nhiệm vụ và đang theo dõi lịch sử công việc. Với tính năng nhắc nhở tự động cho các công việc một lần và lặp lại, cùng với năm chế độ xem lịch, TickTick giúp đơn giản hóa việc quản lý công việc cho những lịch trình bận rộn.

Tính năng của TickTick

Hãy cùng khám phá một số tính năng khóa của TickTick:

Mục nhập và quản lý công việc thông minh

Việc tạo và quản lý công việc trên TickTick không chỉ linh hoạt mà còn thông minh.

Quên việc gõ phím đi — hãy sử dụng giọng nói để dễ dàng tạo công việc bằng cách kích hoạt Siri với TickTick trên iPhone của bạn. Nếu bạn là người dùng Android, hãy sử dụng tính năng Quick Ball để tạo công việc từ màn hình chính, ngay cả khi điện thoại đang bị khóa.

Bạn có thể cài đặt ngày đáo hạn, giao công việc cho người khác, thêm thẻ và ưu tiên công việc ngay từ tiện ích TickTick, có sẵn cho tất cả người dùng smartphone.

TickTick cũng hỗ trợ nhận diện ngày tháng bằng ngôn ngữ tự nhiên (tính năng này được gọi là Smart Date Parsing). Bạn có thể nói "hôm nay", "ngày mai" hoặc đề cập đến một ngày cụ thể trong tuần, và ứng dụng sẽ nhanh chóng xác định ngày đáo hạn cho công việc.

Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng tạo thẻ tùy chỉnh và chuyển email thành công việc để tăng cường hiệu quả.

2. Nhiều thông báo và nhắc nhở

Nếu bạn cài đặt sáu báo thức để thức dậy (chỉ để chắc chắn), bạn sẽ thích tính năng cài đặt nhiều cảnh báo cho mỗi công việc của TickTick.

Điểm nổi bật của tính năng này chính là khả năng tùy chỉnh. Không chỉ đơn thuần là có nhiều nhắc nhở, mà còn là việc điều chỉnh các thông báo sao cho phù hợp với sở thích của bạn. Bạn có thể lựa chọn giữa thông báo đẩy, email hoặc thậm chí tin nhắn văn bản.

TickTick cung cấp tính năng nhắc nhở dựa trên địa điểm cho người dùng Android và iOS. Nếu bạn cần một lời nhắc nhở để thiền trước khi công việc, hãy cài đặt các nhắc nhở sẽ được kích hoạt ngay khi bạn ngồi vào bàn làm việc.

3. Tổ chức công việc với Smart Danh sách công việc

Bạn đang tìm kiếm một trợ lý cá nhân để tổ chức các công việc của mình? Hãy sử dụng Smart Lists của TickTick.

Với Smart Lists, bạn có thể tạo các danh sách công việc động dựa trên các tiêu chí cụ thể như ưu tiên, ngày đáo hạn, thẻ hoặc danh sách mà chúng thuộc về. Đây không chỉ là các danh sách tĩnh; chúng tự động cập nhật khi các công việc đáp ứng các tiêu chí bạn đã cài đặt. Điều này giống như phép thuật giúp bạn duy trì chế độ xem công việc cá nhân hóa và luôn cập nhật.

Các danh sách thông minh tùy chỉnh này cho phép bạn nhóm các công việc theo địa điểm, loại công việc, mối quan hệ hoặc hạn chót.

Ưu tiên các công việc theo mức độ cao, trung bình, thấp hoặc không ưu tiên, kèm theo mã màu để làm nổi bật các mục quan trọng nhất. Dễ dàng tìm kiếm công việc bằng cách sắp xếp theo thời gian, tiêu đề, thẻ, mức độ ưu tiên hoặc bộ lọc tùy chỉnh của bạn.

4. Đồng hồ Pomodoro để cải thiện quản lý thời gian

TickTick được tích hợp sẵn bộ đếm thời gian Pomodoro trong phần mềm quản lý công việc của bạn.

Với bộ đếm thời gian này, bạn có thể quyết định thời gian công việc trước khi nghỉ ngơi. Nó áp dụng Phương pháp Pomodoro, chia công việc thành các khoảng thời gian, thường là 25 phút, kèm theo các khoảng nghỉ ngắn giữa các khoảng thời gian đó.

Bạn thậm chí có thể phát tiếng ồn trắng thư giãn trong khi công việc, mặc dù có nhiều tùy chọn hơn với kế hoạch trả phí. Có một ưu đãi dành cho thành viên – bạn có thể ước tính thời gian hoàn thành công việc và so sánh với thời gian thực tế đã dành cho công việc đó.

Giá cả của TickTick

Miễn phí

Premium: $35.99/năm

ClickUp là gì?

ClickUp là một nền tảng năng suất toàn diện, mạnh mẽ, cung cấp mọi công cụ cần thiết để quản lý công việc và dự án một cách dễ dàng.

Được tin dùng bởi các công ty như AirBnB, Netflix và Google, nền tảng này cung cấp giải pháp quản lý công việc hàng đầu với các tính năng giúp tăng năng suất và tối ưu hóa quy trình làm việc.

ClickUp tích hợp mượt mà quản lý dự án, hợp tác tài liệu, nhắc nhở, lịch và thậm chí cả tính năng hộp thư đến vào một nền tảng mạnh mẽ. Phương pháp tập trung này loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng và thúc đẩy quy trình làm việc trơn tru hơn.

Bộ công cụ quản lý công việc thân thiện với người dùng giúp bạn thực hiện đa nhiệm hiệu quả và tổ chức các dự án có kích thước bất kỳ. Nó giúp bạn lập kế hoạch các luồng công việc tùy chỉnh với thời hạn để tối đa hóa năng suất. Ngoài ra, bạn có thể nhận được các báo cáo chi tiết về tiến độ dự án và giữ mọi thứ gọn gàng trong các bảng điều khiển rõ ràng. Bạn cũng có thể ưu tiên các công việc bằng hệ thống mã màu, giúp dễ dàng nhận diện các công việc ưu tiên hàng đầu.

ClickUp cũng cung cấp các tính năng quản lý tác vụ toàn diện, bao gồm phân công công việc, công việc con, phụ thuộc, nhắc nhở, ưu tiên, thẻ, bình luận, tệp đính kèm và nhiều hơn nữa. Tính năng mạnh mẽ này phù hợp với các nhóm có kích thước khác nhau và hoạt động trong nhiều ngành nghề.

Dù bạn là một doanh nhân độc lập hay một doanh nghiệp lớn, ClickUp có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tính năng của ClickUp

ClickUp đang trở thành phần mềm quản lý công việc ngày càng phổ biến với bộ tính năng toàn diện.

Tùy chỉnh không gian làm việc và công việc của bạn

Giao nhiệm vụ, theo dõi và quản lý tiến độ của toàn bộ nhóm trong một không gian làm việc duy nhất thông qua nhiệm vụ ClickUp.

nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh luồng công việc với các trường tùy chỉnh (Trường Tùy chỉnh) phù hợp với nhu cầu của nhóm hoặc dự án của bạn. Các trường này có thể thu thập dữ liệu bổ sung hoặc metadata về công việc, chẳng hạn như mức độ ưu tiên, loại công việc, bộ phận hoặc thông tin liên quan khác. Điều này giúp bạn tổ chức và lọc công việc hiệu quả hơn.

Bạn có thể dễ dàng hợp tác với nhóm của mình bằng cách giao công việc cho nhiều người và tạo các chủ đề bình luận. Tùy chỉnh các bình luận này với hướng dẫn cụ thể hoặc bối cảnh cho từng người được giao nhiệm vụ. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi bình luận thành các mục hành động và tiết kiệm thời gian với các bản ghi màn hình có thể chia sẻ.

Thay vì dựa vào các trạng thái công việc mặc định (ví dụ: Mở, Đã đóng), bạn có thể định nghĩa Trạng thái Tùy chỉnh trong ClickUp phù hợp với quy trình làm việc của nhóm. Ví dụ, bạn có thể có các trạng thái như “Đang tiến độ”, “Đang chờ duyệt”, “Bị khối” hoặc “Đang tạm dừng”. Điều này cung cấp thêm bối cảnh và sự rõ ràng về trạng thái hiện tại của từng công việc.

Di chuyển qua các dự án của bạn một cách nhanh chóng và xem công việc từ nhiều góc độ khác nhau. Tùy chỉnh các công việc con để hiển thị thông tin bạn cần vào đúng thời điểm. ClickUp cung cấp nhiều chế độ xem (ví dụ: Bảng, Danh sách, Lịch) để trực quan hóa và quản lý tác vụ.

Dù là dự án cụ thể hay công việc hàng ngày, tính năng này giúp bạn quản lý mọi loại công việc một cách hiệu quả hơn và có cái nhìn tổng quan tốt hơn. Bạn có thể tùy chỉnh không gian làm việc của mình và định nghĩa các loại công việc phù hợp nhất với nhóm của bạn.

2. Tăng tốc công việc với các mẫu sẵn có

Tải xuống mẫu này Tối ưu hóa quản lý công việc trong một khung nền tảng tất cả trong một với Mẫu Quản lý Công việc của ClickUp.

Bạn có thể đảm bảo hiệu suất tối ưu với một mẫu quản lý công việc được thiết kế phù hợp cho mọi thành viên, dự án và quy trình làm việc.

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ của ClickUp được trang bị các tính năng toàn diện giúp các nhóm có thể:

Sắp xếp và phân loại công việc theo trạng thái, mức độ quan trọng hoặc phân chia theo nhóm.

Theo dõi và tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách đánh giá sức chứa của nhóm và tiến độ của các công việc.

Hợp tác mượt mà trong công việc lập kế hoạch, phân công và thực hiện công việc giữa các nhóm khác nhau.

3. Tự động hóa các công việc lặp lại với ClickUp Brain

Sử dụng ClickUp để xử lý các công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán, trong khi bạn tập trung vào những việc quan trọng.

ClickUp Brain trong quản lý tác vụ giống như có một vị thần hộ mệnh hữu ích cho công việc của bạn. Chỉ với vài cú nhấp chuột, nó cho phép bạn tự động hóa gần như mọi thứ bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên, giúp nhóm của bạn tập trung vào các công việc quan trọng. Với tính năng này, việc cài đặt và đang theo dõi mục tiêu quản lý dự án trở nên cực kỳ dễ dàng.

Công cụ AI này có thể nhanh chóng tóm tắt ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật dự án và tạo ra các nhiệm vụ hành động và thông tin chi tiết từ tài liệu và công việc. Với các tiêu đề và bảng được cấu trúc sẵn, AI đảm bảo các nhà quản lý dự án có nội dung được tổ chức một cách khoa học.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

ClickUp Brain cũng có thể phân tích dữ liệu dự án, cải thiện quá trình ra quyết định, ước tính chi phí dự án, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, dự báo nhu cầu về sức chứa, đơn giản hóa quản lý nhóm và theo dõi các rủi ro tiềm ẩn trong thời gian thực.

4. Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với Danh sách kiểm tra công việc

Tạo các quy trình làm việc thực tế từ danh sách việc cần làm của bạn trong một công việc với sự trợ giúp của Danh sách Kiểm tra Công việc.

Danh sách công việc của ClickUp giúp bạn tạo danh sách việc cần làm và các bước trong một tác vụ một cách đơn giản. Với bố cục trực quan, tính năng kéo và thả, cùng khả năng nhúng các mục, Danh sách công việc biến danh sách việc cần làm của bạn thành các quy trình làm việc thực tế cho bạn và nhóm của mình.

Danh sách công việc là công cụ lý tưởng để liệt kê các bước hoặc tác vụ liên quan đến nhiều hành động lặp đi lặp lại. Bạn có thể quản lý danh sách công việc hàng ngày của mình từ máy tính, thiết bị di động hoặc trình duyệt. Thậm chí, bạn còn có thể thêm định dạng và màu sắc tùy chỉnh để làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Giá cả của ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: $10/người dùng mỗi tháng

Kinh doanh: $19/người dùng mỗi tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain có sẵn trên tất cả các kế hoạch trả phí với giá $5 mỗi không gian làm việc mỗi thành viên mỗi tháng.

TickTick vs. ClickUp: So sánh tính năng

Tính năng TickTick ClickUp Chế độ xem lịch Chỉ có trong phiên bản trả phí Có Quản lý công việc Đơn giản và cơ bản; bao gồm Danh sách Thông minh và công việc đa ưu tiên. Nâng cao; có thể thêm công việc và mục tiêu, thực hiện nhóm công việc, gán bình luận, thiết lập thông báo và hiển thị mọi thứ qua hơn 15 chế độ xem. Hợp tác Giới hạn; người dùng miễn phí không thể truy cập các chế độ xem Lịch và Kanban. Mở rộng: Tạo tài liệu, liên kết chúng với các công việc và gắn thẻ chính xác để mọi thứ được cập nhật tự động. Tích hợp Giới hạn; có thể kết nối với Slack và Gmail Hơn 1000+ tích hợp AI Không Có Phân tích Giao diện giới hạn Nâng cao Nhắc nhở Có Có Theo dõi thời gian Có Có Hỗ trợ khách hàng Trò chuyện, email Trò chuyện, email, điện thoại, hướng dẫn

Cả TickTick và ClickUp đều cung cấp các tính năng quản lý công việc mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cá nhân và nhóm.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, bộ tính năng và phương pháp tiếp cận của hai ứng dụng này có sự khác biệt, khiến một trong hai có thể phù hợp hơn với nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết và so sánh các tính năng của chúng:

1. Tổ chức

TickTick

Quản lý công việc trong TickTick đơn giản và cơ bản. Các danh sách thông minh và tùy chọn ưu tiên công việc cung cấp cho người dùng những cách thức đơn giản để tổ chức và phân công công việc cho đúng người. Bạn cũng có thể thêm ngày đáo hạn, tạo thẻ tùy chỉnh và sử dụng các mẫu giới hạn để bắt đầu công việc.

ClickUp

Mặt khác, ClickUp có thể làm được tất cả những gì TickTick có thể làm và còn hơn thế nữa. Từ việc cài đặt mục tiêu và công việc cần làm cho đến việc đang theo dõi chúng trên một bảng điều khiển thống nhất, nền tảng này thực sự nổi bật.

Thay vì tạo danh sách công việc mới mỗi lần, bạn có thể lưu các công việc lặp lại dưới dạng mẫu và ngay lập tức thêm chúng vào bộ sưu tập của mình cho các mục đích trong tương lai. Sử dụng thư viện mẫu quản lý công việc và dự án phong phú của nó nếu bạn muốn có sẵn các mẫu đã được thiết kế sẵn.

Gom các công việc tương tự lại với nhau, gán bình luận, cài đặt thông báo, brainstorm ý tưởng mới trên cùng một nền tảng và chế độ xem chúng theo hơn 15 cách khác nhau để theo dõi từng công việc chính xác theo cách bạn muốn.

2. Hợp tác

TickTick

TickTick rất phù hợp cho việc hợp tác với người khác. Bạn có thể chia sẻ danh sách với các người dùng khác, dù là cho dự án công việc hay các tác vụ khác. Nhờ đó, các tác vụ trong danh sách có thể được giao cho các thành viên cụ thể trong nhóm, giúp làm rõ trách nhiệm của từng người.

Trong khi TickTick cho phép bạn theo dõi tiến độ của các công việc, các tính năng trên kế hoạch miễn phí của nó bị giới hạn. Ví dụ, các chế độ xem Lịch và Kanban chỉ dành riêng cho thành viên cao cấp.

Họ cung cấp một cái nhìn tổng quan tuyệt vời về các quy trình làm việc đang diễn ra và đang theo dõi tiến độ, nhưng điều này không phải là điều mà người dùng miễn phí có thể tận dụng, khiến họ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho TickTick.

ClickUp

ClickUp đơn giản hóa việc hợp tác nhóm bằng cách tích hợp mượt mà các tính năng tổ chức dự án và hợp tác thời gian thực vào một nền tảng mạnh mẽ. Với khả năng tạo các tài liệu ClickUp Docs phong phú và liên kết trực tiếp với các công việc liên quan, các nhóm có thể duy trì một cơ sở kiến thức tập trung, cung cấp bối cảnh và sự rõ ràng ở mọi bước.

Một trong những tính năng nổi bật của ClickUp là hệ thống thẻ trực quan cho tài liệu (Docs). Hệ thống này cho phép các nhóm sắp xếp, tìm kiếm và điều hướng thông tin một cách dễ dàng, loại bỏ sự lộn xộn và thiếu tổ chức thường gặp trong các phương pháp quản lý tài liệu truyền thống.

Bằng cách gán công việc, dự án và tài liệu với các mối quan hệ rõ ràng, ClickUp đảm bảo rằng các cập nhật và thay đổi được phản ánh tự động trên toàn hệ thống, giúp mọi người luôn đồng bộ và cập nhật.

3. Tích hợp

TickTick

TickTick không mạnh về tích hợp như ClickUp. Mặc dù ứng dụng có sẵn trên nhiều thiết bị (từ máy tính để bàn đến đồng hồ thông minh), nó chỉ có thể tích hợp với một số nền tảng hạn chế như Slack, Zapier và Gmail.

Điều này có thể trở thành vấn đề đối với các nhóm đa hàm phải sử dụng nhiều nền tảng hàng ngày. Việc chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng thường cản trở hiệu quả và năng suất.

ClickUp

ClickUp, mặt khác, có thể kết nối với hơn 1000 ứng dụng thông qua ClickUp Integrations! Điều này khiến nó trở thành lựa chọn ưu việt cho các nhóm phải làm việc trên nhiều nền tảng khác nhau để hoàn thành việc cần làm.

Thay vì phải chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng, họ có thể tập trung tất cả công việc và dự án vào một không gian làm việc hợp tác duy nhất. Điều này giúp quy trình làm việc trở nên trơn tru hơn, thúc đẩy quản lý hiệu quả và nâng cao năng suất.

4. Giá cả

Kế hoạch TickTick ClickUp Miễn phí Thêm công việc bằng giọng nói, Chuyển email thành công việc, Phân tích ngày thông minh, Thông báo phiền phức, Danh sách công việc thông minh Công việc không giới hạn, Bảng trắng, Tài liệu hợp tác, Bảng Kanban, Chế độ xem tổng quan, Chế độ xem lịch, Trường Tùy chỉnh Trả phí Kế hoạch: Premium. Bao gồm tất cả các tính năng miễn phí, cộng thêm: Chế độ xem lịch, Đăng ký lịch của bên thứ ba, Chế độ xem Kanban, Bộ lọc tùy chỉnh, Lịch sử chỉnh sửa, Đang theo dõi tiến độ. 3 kế hoạch: Không giới hạn, Doanh nghiệp và Enterprise Không giới hạn Kinh doanh Enterprise Tất cả đều miễn phí, bao gồm theo dõi thời gian, khách truy cập có quyền truy cập, tích hợp không giới hạn, nhóm, chế độ xem biểu mẫu, AI. Tất cả tính năng của Không giới hạn, cộng với Tự động hóa nâng cao, Theo dõi thời gian với ước lượng thời gian chi tiết, Bảng chấm công, Quản lý khối lượng công việc, Chia sẻ công khai nâng cao Tất cả các tính năng trong Kinh doanh, cộng với quyền truy cập nâng cao, vai trò tùy chỉnh không giới hạn, chia sẻ không gian cho đội nhóm, và khả năng tùy chỉnh sức chứa trong khối lượng công việc.

TickTick

Kế hoạch giá của TickTick khá đơn giản; bạn có phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí, và đó là tất cả. Một số người có thể thấy điều này quá hạn chế, đặc biệt là khi gói trả phí bao gồm hầu hết các tính năng nâng cao như bộ lọc tùy chỉnh.

Một kế hoạch giá cứng nhắc như vậy có thể khiến các thương hiệu lớn e ngại, đặc biệt là những thương hiệu đang tìm kiếm các tính năng cụ thể để hỗ trợ khả năng mở rộng quy mô của họ.

ClickUp

Mặt khác, các kế hoạch giá của ClickUp vô cùng linh hoạt. Chúng có giá cả phải chăng và đi kèm với các ưu đãi tùy chỉnh dành cho các nhóm và doanh nghiệp mọi kích thước. Điều này mang lại cho khách hàng nhiều không gian để mở rộng quy mô và tiết kiệm chi phí.

ClickUp có bốn gói dịch vụ: miễn phí, không giới hạn, doanh nghiệp và doanh nghiệp lớn. Bạn có thể lựa chọn gói phù hợp dựa trên kích thước và nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp.

TickTick vs. ClickUp trên Reddit

Để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh giữa TickTick và ClickUp, chúng tôi đã xem xét ý kiến của người dùng Reddit về các công cụ này.

Một người dùng đã chia sẻ quan điểm rõ ràng của mình về việc sử dụng ClickUp để quản lý tất cả các công việc hàng ngày.

Tôi sử dụng ClickUp cho danh sách việc cần làm cá nhân và công việc của mình. Đối với cá nhân,… nó có thể xử lý các nhu cầu lập kế hoạch phức tạp hơn. Đối với công việc, tôi sử dụng nó để theo dõi danh sách việc cần làm [sic]… Tôi thấy nó hoạt động tốt vì đối với một số danh mục, tôi có các công việc lặp lại, nên nếu muốn xem chỉ những công việc đó, tôi có thể chế độ xem danh sách cụ thể đó.

Tôi sử dụng ClickUp cho danh sách việc cần làm cá nhân và công việc của mình. *

Đối với cá nhân,… nó có thể xử lý các nhu cầu lập kế hoạch phức tạp hơn.

Đối với công việc, tôi sử dụng nó để theo dõi danh sách việc cần làm [sic]… Tôi thấy nó hoạt động tốt vì đối với một số danh mục, tôi có các công việc lặp lại, nên nếu muốn xem chỉ những công việc đó, tôi có thể chế độ xem danh sách cụ thể đó.

Trong khi đó, một số người khác lại có cách tiếp cận ngoại giao hơn, giải thích chi tiết về lựa chọn của mình.

Nếu tất cả những gì bạn cần là một danh sách việc cần làm nhanh chóng và đơn giản cùng một ứng dụng di động đáng tin cậy, hãy tiếp tục sử dụng TickTick. Tôi đã chuyển sang ClickUp từ hai ứng dụng đó vì cần nhiều tính năng quản lý dự án hơn. Đúng là ClickUp khá chậm so với các ứng dụng khác, nhưng các tính năng như theo dõi thời gian thực hiện công việc, trường tùy chỉnh và phân loại công việc chi tiết hơn là rất cần thiết cho một hệ thống quản lý toàn diện [sic].

Nếu tất cả những gì bạn cần là một danh sách việc cần làm nhanh chóng và đơn giản cùng một ứng dụng di động đáng tin cậy, hãy tiếp tục sử dụng TickTick.

Tôi đã chuyển sang ClickUp từ hai ứng dụng đó vì cần nhiều tính năng quản lý dự án hơn. Đúng là ClickUp khá chậm so với các ứng dụng khác, nhưng các tính năng như theo dõi thời gian thực hiện công việc, trường tùy chỉnh và phân loại công việc chi tiết hơn là rất cần thiết cho một hệ thống quản lý toàn diện [sic].

Phần mềm quản lý công việc nào là tốt nhất?

Đã đến lúc công bố người chiến thắng. 🏆

Trong cuộc đối đầu giữa ClickUp và TickTick, ClickUp là lựa chọn vượt trội.

Trong khi TickTick nổi trội trong quản lý công việc, nó gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhóm hiện đại và người dùng cá nhân. Giao diện đơn giản của nó có những giới hạn, đặc biệt khi so sánh với các công cụ mới hơn cung cấp nhiều tính năng linh hoạt, đa dạng và chức năng hơn.

TickTick còn thiếu sót trong các lĩnh vực tự động hóa quy trình làm việc, hợp tác, tích hợp và giá cả.

Nhưng ClickUp? Nó không chỉ lấp đầy những khoảng trống đó mà còn vượt xa hơn thế. Đây là một trong những công cụ phần mềm quản lý dự án linh hoạt nhất hiện nay và có thể phù hợp với bạn và nhóm của bạn như một chiếc găng tay.

Cần thêm bằng chứng? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và trải nghiệm các tính năng của nó trực tiếp.