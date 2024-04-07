Linear ve Asana: 2025'te En İyi Araç Hangisi?

Ürün veya yazılım geliştirme alanında bir proje yöneticisinin hayatı zorlu olabilir. Birden fazla proje, son teslim tarihi, görev ve takım üyesi arasında koşturmak, özellikle doğru PM aracını bulamadıysanız, bazen çok zor olabilir.

Ama bunu zaten biliyorsunuz. Sonuçta, muhtemelen Linear ve Asana arasında karar vermeye çalıştığınız için bu makaleyi okudunuz. Her ikisi de harika işbirliği araçlarıdır, ancak hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız birini seçmeniz gerekir. Ve ne yazık ki, kararı saniyeler içinde vermek için Magic 8 Ball kullanamazsınız! 🎱 👀

Bu nedenle, size yardımcı olmak için biraz araştırma yaptık. Bu kılavuz, Linear ve Asana arasında kazananı belirlemek için her iki aracı da inceliyor.

Linear nedir?

Linear.app, her yerdeki yazılım takımları için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip, basit bir sorun izleme aracıdır.

Proje yöneticileri, Linear'ı çevik bir proje yönetimi aracı veya BT hizmet masası çözümü olarak kullanır. Jira ve GitHub gibi geliştiricilerin favorileriyle entegrasyonları olduğundan, büyük ve küçük takımları bir araya getirerek hata sorunlarını çözmek için mükemmeldir.

via Linear

Linear özellikleri

Linear, görevleri yönetmek için harika işbirliği özelliklerine, hızlı yükleme sürelerine, çevik metodolojilere önem vermesine ve harika bilgi tabanlı proje yönetimi özelliklerine sahiptir. Ayrıca, takım üyelerinizin kullanmak isteyebileceği çoğu cihazla uyumludur.

Daha fazla bilgi edinmek için bu noktaların her birine daha yakından bakalım.

1. İşbirliği

Linear, işbirliğinin bir kaynak yönetimi aracı olarak verimliliği artırma gücüne sahip olduğunu bilir. Proje Güncellemeleri, her takım üyesini projenizin durumu hakkında bilgilendirir, Tartışma Merkezi herkesin bağlantı kurmasını sağlar ve Önceliklendirme gelen kutusu, sorunları yönetmek ve biletleri atamak için kullanılır. 🙌

Linear ayrıca Slack ve GitHub gibi iletişim için olmazsa olmazlarla senkronizasyon sağlar.

2. Hız ve performans

Hız, Linear'ın hayranlarının bu aracı sevmesinin en önemli nedenlerinden biridir ve bunun iyi bir nedeni var! Linear, hız ve başlangıç performansına önem vererek, veri yüklemeyi optimize etme, paket boyutunu iyileştirme ve daha az kullanılan uygulama bölümlerini gecikmeli yükleme gibi konulara odaklanır.

via Linear

3. Çevik metodolojiler

Linear, çevik proje yönetimi için tasarlanmıştır. Ancak uygulama, Sprint'leri "Döngüler" olarak yeniden adlandırdı ve takımınız çevik yöntemler kullanıyor olsun ya da olmasın, size yardımcı olacak şekilde yeniden tasarladı.

Döngüleri kullanmayı seçebilir ve takımınızın bir sonraki işini planlarken bunların süresini özelleştirebilirsiniz. Linear, her hedefe doğru ilerlemeyi ölçerek sizi yolunda tutar.

4. Proje planlama

Linear, güçlü ancak basittir. Şablonlarını ve araçlarını kullanarak plan yapabilir, işlerinizi küçük görevlere bölebilir ve sorunları güvenle çözebilirsiniz.

Projeler görünümü, dönüm noktalarını işaretlemenize, bir projeyi aşamalara ayırmanıza, tek tek parçaları izlemenize ve işleri baştan sona takip etmenize olanak tanır. Ayrıca, ilerleme grafiklerini kontrol ederek bir projenin kapsamını, hızını ve zaman içindeki ilerlemesini canlı tahminlerle birlikte hızlıca görebilirsiniz.

5. Cihaz uyumluluğu

Linear'ı macOS, Android ve Windows cihazlarda masaüstü ve mobil uygulama olarak kullanabilirsiniz. Çoğu tarayıcıda çalışması gerekir, ancak Chrome veya Safari kullanılması önerilir.

via Linear

Linear fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana nedir?

Asana, hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan hareketli parçaları kolayca yönetmenizi sağlayan çeşitli fonksiyonlara sahip bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

Proje yöneticileri ve takımlar, Asana'yı kullanarak büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölerek netlik kazanır. Asana, herkesin son teslim tarihlerini takip etmesine, dosya paylaşmasına ve aynı sayfada kalmasına olanak tanır. Ayrıca, takımınızı ve verilerinizi bir araya getirmek için en iyi yazılım geliştirme araçlarıyla entegrasyonlara sahiptir. 📚

asana aracılığıyla

Asana özellikleri

Asana, çevik ve scrum metodolojilerine verdiği önem, mükemmel hızı, sorunsuz proje planlaması ve kolaylaştırılmış iletişimi dahil olmak üzere birçok özellik sunar. Ayrıca, takım üyelerinizin isteyebileceği hemen hemen tüm cihazlarla uyumludur.

Daha fazla bilgi edinmek için her birine daha yakından bakalım.

1. İşbirliği

Takımlar iletişim kurduğunda daha iyi iş çıkarır. Asana'nın araçları, nerede olurlarsa olsunlar tüm takım üyeleri arasında açık ve net bir iletişim sağlar. Slack, Jira ve GitHub gibi temel araçlarla entegre olduğu için de geliştirme takımlarının favorilerinden biridir.

İşbirliği yapanlar, takipçiler, bahsetmeler, mesajlaşma, görev yorumları ve görev tepkileri, Asana'nın takım iletişimi için sunduğu desteklerden sadece birkaçıdır.

2. Hız ve performans

Asana, zamanınızın değerli olduğunu bilir — her saniye önemlidir! Hızlı yükleme süreleri, görev ve proje değiştirme ve gerçek zamanlı iletişime önem verir. Asana'nın hız ve yanıt verebilirlik için optimize edilmiş çerçevesi, zaman kaybını azaltır ve takımınızın hedefe daha hızlı ulaşmasını sağlar.

asana aracılığıyla

3. Çevik metodolojiler

Asana, sprint, scrum ve Kanban panoları gibi çevik yöntemlerle çalışan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Bu özelliği, onu geliştirme takımları için diğer birçok görev yönetimi yazılımından ayırır.

Asana, portföyler, özellikler, hikayeler, görevler ve alt görevlerle projelerinizi optimize etmenizi sağlayan farklı görünümler ve özelliklere sahiptir. Sprint planlaması, zaman çizelgeleri ve daha fazlası için çeşitli şablonlar da bulabilirsiniz.

4. Proje planlama

Asana, özünde bir proje planlama aracıdır. Projeleri planlamak, yönetmek, güncellemek ve izlemek için kullanın ve her adımda takımınızla iletişim kurun.

Projeniz için gerekli tüm işleri, herkesin bir bakışta projenin durumunu görebileceği tek bir gösterge panelinden görüntüleyebilirsiniz. Basit iletişim, zaman kazandıran şablonlar ve özel bildirimler, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak Asana'yı proje planlama için en iyi seçeneklerden biri haline getirir.

Bonus olarak, Asana, görevleri tamamladığınızda narval ve tek boynuzlu at gibi hayvanların yer aldığı çok sevimli "kutlama" animasyonları sunar. Bu da, çalışma günü boyunca takımınız için mini dopamin patlamaları anlamına gelir!

5. Cihaz uyumluluğu

Asana'yı Android, Windows ve Apple cihazlarda masaüstü ve mobil uygulama olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Chrome, Safari, Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarla da çalışır.

asana aracılığıyla

Asana fiyatlandırması

Temel: 0 $

Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Linear ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Linear ve Asana'yı karşılaştırmak bu kadar zor olmasının bir nedeni var: ikisi de mükemmel araçlar! Ancak buraya kazananın kim olduğunu görmek için geldiniz, bu yüzden size cevapları vermek için özellikleri karşılaştırdık.

1. İşbirliği

Kazanan: Asana

Bu karşılaştırma neredeyse berabere sonuçlandı. Sonuçta, Linear ve Asana'nın her ikisi de iletişime önem veriyor ve geliştirme takımları için olmazsa olmaz araçlarla entegrasyon sunuyor. Ayrıca, bu entegrasyonlar olmadan hiçbir uygulama Slack gibi gerçek zamanlı iletişim sunmuyor.

Asana, daha uzun bir özellik listesine sahip olması ve uzaktaki takımlar tarafından bazen eşzamanlı ve eşzamansız mesajlaşma için Slack'e alternatif olarak kullanılması nedeniyle bu karşılaştırmada galip geldi. 🏆

2. Hız ve performans

Kazanan: Linear

Yine de, Asana ile Linear'ı karşılaştırmak bir kazanan seçmeyi zorlaştırıyor! Her iki platform da hız ve performansa odaklanıyor ve yükleme sürelerini optimize etmek için düzenli güncellemeler sunuyor.

Linear, hız konusunda takıntılı bir odaklanma sergilediği için bu karşılaştırmada galip çıkıyor. Bu odaklanma, platformun basitlik ve anlaşılır işlevselliği ön plana çıkarmasının nedenlerinden biri.

via Linear

3. Çevik uyumluluk

Kazanan: Asana

Hem Linear hem de Asana, çevik metodolojiler temelinde oluşturulmuştur. Ancak Asana, daha çevik şablonlara sahip olması ve çevik yöntemden daha az sapma göstermesi nedeniyle bu karşılaştırmada açık ara kazanan oldu.

Sprintler, scrumlar, Gantt grafikleri ve Kanban panoları için Asana şablonları bulacaksınız. Hiçbir şeyin adı değiştirilmediğinden veya yeniden tasarlanmadığından, çevik takımlar bunları kullanmak için yeni terimler öğrenmek zorunda kalmaz.

4. Proje planlama

Kazanan: Beraberlik

Linear ve Asana, hepsi bir arada gösterge paneline sahip harika proje planlama ve yönetim araçlarıdır. Açık bir kazanan belirlemeye çalıştık, ancak sonuçlar çok yakındı!

Bir tarafta, Linear karmaşık projeler için çok değerli olabilecek ilerleme grafikleri ve tahminler gibi özelliklere sahiptir. Diğer tarafta, Asana'nın çalışma alanı, son teslim tarihleri, görevler, alt görevler ve atanan kişiler gibi basit özellikleri sayesinde öğrenme eğrisi daha azdır.

Ancak her ikisi de zaman takibi, iş yükü yönetimi, iş akışı yapıları ve zaman kazandıran iş akışı otomasyonu gibi birçok başka özelliğe sahiptir. Kazanan, büyük olasılıkla takımınıza bağlı olacaktır.

asana aracılığıyla

5. Uyumluluk

Kazanan: Asana

Linear ve Asana benzer uyumluluğa sahiptir. Android, Windows ve Apple masaüstü ve mobil uygulamaları sunarlar. Ancak Asana, Chrome, Safari, Firefox ve Microsoft Edge için sürekli destek sunarken, Linear sadece Chrome ve Safari'yi önerir ve diğer tarayıcılar için desteği şüphelidir.

6. Fiyat

Kazanan: Linear

Asana ve Linear, ücretsiz planlar ve yıllık veya aylık fatura seçeneği sunar. Asana, proje yönetimi araçları için daha fazla fiyatlandırma planı seçeneği sunar, bu da işletmeler için ek özelleştirme anlamına gelir. Ancak Linear en uygun maliyetli seçenek olduğundan, bu kategoride birinciliği aldı.

Reddit'te Linear ve Asana karşılaştırması

Gerçek proje yöneticilerinin görüşlerini görmek için Reddit'e gittik. Şaşırtıcı bir şekilde, pek bir şey bulamadık, ancak Asana ile Linear'ı karşılaştıran birkaç kullanıcı bulduk. Genel kanı, OP'nin (orijinal gönderi sahibi, yeni başlayanlar için) sorduğu soruya yanıt olarak, SaaS amaçları için Asana'ya biraz daha eğilimli olmakla birlikte, çoğunlukla berabere olduğu yönündeydi.

Bir kullanıcı şöyle diyor: "Linear, uzaklaştırma yapıp tek tek biletlerin daha büyük çabalara nasıl dönüştüğünü görmek zorunda olmayan mühendislik ve çevik teslimat çalışanları için harika bir araç. Ayrıca, Asana'nın FAZLA esnek olduğunu ve kullanmaya başlamanın zor olduğunu düşünüyorum, ancak bazı harika şablonları var."

Daha fazla bilgiyi tablo haline getirmek için, görev yönetimi araçları, Asana alternatifleri ve Linear alternatifleri hakkında tartışılan konuları araştırdık.

"Asana benim favorim, bir görevi tamamladığımda ve ekranda narwhal belirdiğinde tuhaf maymun beynim çok tatmin oluyor," diye not düşen bir kullanıcı, favori görev yönetim araçlarını tartışırken.

Asana alternatiflerini öneren bir konuda, bir Reddit kullanıcısı OP'ye "Ora ve Linear'a bir göz at" tavsiyesinde bulundu

Aynı konudaki başka bir kullanıcı ise şöyle dedi: "ClickUp'a bakın. İhtiyaçlarınıza uygun bir ücretsiz planları var. ... Ben de aynı sorunu yaşadım ve sonunda buna karar verdim."

ClickUp ile tanışın: Linear ve Asana'ya en iyi alternatif

Reddit'te ClickUp'a verilen desteği gördükten sonra, onu bu makaleden nasıl çıkarabilirdik?

ClickUp'ı en üst sıraya yerleştirenler sadece Reddit kullanıcıları değil. ClickUp, G2'nin 2023'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri listesinde de birinci sırada yer aldı. 🙌

Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Linear ve Asana karşılaştırmasında ClickUp'ın harika bir alternatif olduğunu düşünüyoruz.

1. 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle düzeninizi özelleştirebilirsiniz. Liste görünümü, Pano görünümü, Gantt görünümü, Takvim görünümü ve diğer seçenekler arasında geçiş yaparak görevlerinizi ve verilerinizi en iyi şekilde görüntüleyin.

Ayrıca, Belgeler ve Beyaz Tahta gibi özelliklerle, bir takım olarak kolayca işbirliği yaparak belgeler ve wiki'ler oluşturabilir, süreçleri görselleştirebilir, beyin fırtınası yapabilir ve serbestçe fikirlerinizi çizebilirsiniz.

Gömme özelliği ile, düzenlemek için medya, URL'ler ve diğer içerikleri doğrudan Belge veya Beyaz Tahta'ya ekleyerek uygulamalar arasında geçiş yapmaktan kurtulabilirsiniz.

2. Güçlü görev yönetimi

ClickUp görevinde görevleri atayın, yorumlar gönderin ve ekran kayıtlarını paylaşın

ClickUp'ın sağlam görev yönetimi özellikleri, takımınızın birlikte çalışarak işleri zamanında bitirmesini kolaylaştırır.

Proje planlama, ClickUp için çok önemli bir odak noktasıdır ve ClickUp görevleri, güçlü Otomasyonlar, Sprint Puanları ve Özel Alanlar ile bunu çok kolay hale getirir. Büyük projeleri alt görevlere bölebilir ve işlerinizi bağımlılıklar, durumlar, öncelikler, kontrol listeleri, etiketler ve daha fazlasıyla organize edebilirsiniz.

Ayrıca, yerleşik Sohbet, bahsetme ve tepki özellikleri sayesinde, projeleriniz ve eylem öğeleriniz hakkında gerçek zamanlı iletişim kurmak için ClickUp uygulamasından çıkmanıza gerek kalmaz.

3. Yazılım takımları için hepsi bir arada ürün yönetimi çözümü

ClickUp AI'yı kullanarak proje özeti oluşturma

Yazılım ekipleri, ClickUp'ı hepsi bir arada ürün yönetimi çözümü olarak kullanabilir ve geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirebilir.

Başlamak için, ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonlarından birini kullanarak projenizi hızla başlatabilirsiniz. Ayrıca yazılım geliştirme şablonları, ürün yönetimi şablonları, ürün stratejisi şablonları ve hatta hata ve sorun izleme gibi ihtiyacınız olabilecek hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz.

Manuel süreçlerde zaman kazanmaya hazır mısınız? Çevik bir iş akışı oluşturun ve otomatikleştirin, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz. ClickUp AI'yı kullanarak yeni ürün fikirleri üretebilir, geliştirme yol haritaları oluşturabilir, proje özetleri yazabilir ve belgeler oluşturabilirsiniz.

Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub ve GitLab gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyonuyla Linear ve Asana'yı geride bırakıyor.

Takımınız, uyumluluk konusunda endişelenmeden neredeyse tüm cihazları kullanabilir. ClickUp, Android, Windows, Mac, iPhone, iPad ve Linux cihazlar için masaüstü ve mobil uygulamaları olan bulut tabanlı bir platformdur. Evet, Linux kullanıcıları, sizi de unutmadık. Ancak şu anda yalnızca Chrome için destek sunuyoruz.

Devlerin Savaşı

Asana ile Linear karşılaştırmamızda, Asana, Linear'dan daha fazla kategoride galip geldi, ancak sonuçlar birbirine çok yakındı.

Linear ve Asana'nın her ikisi de yazılım ve ürün geliştirme takımları arasında hayran kitlesine sahiptir, bu yüzden seçim yapmak zor! Doğru araç, basitlik, işbirliği veya hız gibi takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına bağlıdır.

Her şeyi yapan bir araç istiyorsanız, kendinize ve takımınıza zaman kazandıracak ClickUp'a şimdi kaydolun, tek kuruş bile harcamadan! 🤑