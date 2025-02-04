2025'in En İyi 10 Kaynak Planlama Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Kaynak planlama ve yönetimi zaman alıcı ve karmaşıktır; en azından bunu gerçekleştirmek için doğru yazılımı kullanmıyorsanız öyledir. ?

Takım üyelerinizin becerilerini projelere uygun şekilde eşleştirmek, kaynakların kullanılabilirliğini anlamak ve doğru fatura saatlerini faturalandırmak zaman ve uzmanlık gerektirir. Geçmişte, proje yöneticileri bunu manuel olarak veya büyük ve karmaşık elektronik tablolarla yapmak zorundaydı.

Günümüzde, kaynak planlama yazılımlarına sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu yararlı araçlar, kaynak kullanımını daha stratejik bir şekilde görüntülememize, yönetmemize ve raporlamamıza olanak tanır. Hangi takım üyelerinin kapasitelerinin dolduğunu hatırlamaya çalışmak yerine, yazılımınız size bunu hemen bildirir ve görev için en uygun kişiyi önerir. ?

Bu kılavuzda, kaynak yönetimi yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz, böylece ne beklemeniz gerektiğini bileceksiniz. Ardından, 2024 için dikkate alabileceğiniz en iyi on araç ve platform önerimizi paylaşacağız.

2024 ve sonrasında kaynaklarınızı yönetmenin daha iyi bir yolunu bulalım. ?

Kaynak planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru kaynak planlama yazılımını seçmek, hedeflerinizi anlamakla başlar, ardından mevcut seçenekleri değerlendirmekle devam eder. Kuruluşunuz için neyin uygun olup neyin uygun olmadığını keşfetmenize yardımcı olmak için dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

Fiyatlandırma : Fiyatlandırma modeli bütçenize uygun mu? Fiyatlandırma şeffaf mı yoksa demo sürümünde gizli mi?

Kullanılabilirlik: Yazılımın kullanımı kolay mı? Yeterli eğitim kaynakları var mı?

Self servis: Takım üyeleri kendi zaman çizelgelerini yönetebilir mi? Yöneticiler raporları kolayca güncelleyebilir, onaylayabilir ve paylaşabilir mi?

Özellikler: Zaman çizelgeleri var mı? Projelerinizi yönetebiliyor musunuz? İhtiyacınız olan finans ve raporlama işlevlerine sahip mi?

İzleme ve raporlama: Kaynak tahsisinizin durumunu bir bakışta görebiliyor musunuz? Farklı raporlama seçenekleri var mı? Kaynak tahsisinizin durumunu bir bakışta görebiliyor musunuz? Farklı raporlama seçenekleri var mı?

Esneklik: Yazılımı ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilir misiniz? Farklı görünümler ve uyarlanabilir özellikler var mı?

ClickUp Gösterge Paneli görünümünde görevleri, kaynakları ve proje ilerlemesini izleme ve takip etme

Her takımın kaynak planlama ihtiyaçları farklı olacaktır, bu nedenle takımınızın ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Hangi unsurların olmazsa olmaz olduğunu ve hangi özelliklerin ek avantajlar olduğunu düşünün.

Bu, seçeneklerinizi daraltmanıza ve ideal kaynak planlama ortağınızı daha hızlı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kaynak Planlama Yazılımı

Kaynak planlama yazılımı konusunda seçenekler sınırsızdır. Yüzlerce yazılım mevcuttur ve çoğu en iyisi olduğunu iddia eder. Bunlar iddialı sözler, ancak bu kaynak yönetimi araçlarından bazıları bu yüksek başlığı hak etmek için gerçekten şansa sahiptir.

Takımınızın daha stratejik ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilecek en iyi 10 kaynak planlama yazılımı aracımızı keşfedin.

ClickUp ile projenizi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm kaynakları yönetin

Kaynak yönetimini kolaylaştırmak söz konusu olduğunda, ClickUp en üst sırada yer alır. Verimlilik ve proje yönetimi yazılımımız, benzersiz ihtiyaç ve hedeflerinize göre son derece özelleştirilmiş bir deneyim oluşturmak için gerekli temeli sağlar.

İnsanlar, bilgi, yerler, malzemeler ve tedarikçiler dahil olmak üzere her türlü kaynağı depolayın ve yönetin. Yerleşik zaman izleyicimizle zamanı takip edin ve ayrıntılı zaman raporlarının keyfini çıkarın. Tüm tedarikçileriniz ve işbirlikçilerinizin veritabanını oluşturun ve ihtiyacınız olan verileri toplamak için özel formlar gönderin. ⏰

ClickUp, kaynak yönetiminde, özellikle de insan yönetiminde mükemmeldir. Yazılımımız, kimin müsait olduğunu görebileceğiniz, görevlerin ilerlemesini izleyebileceğiniz ve kaynakları akıllıca tahsis ederek darboğazları önleyebileceğiniz bir merkez oluşturmanıza olanak tanır. Takvim görünümü sayesinde kuşbakışı bir görünüm elde edin, ardından ayrıntıları keşfetmek için derinlemesine dalın.

Takımınızda kimin az veya fazla iş yükü altında olduğunu bir bakışta anlayın, böylece kaynaklarınızı kolayca yeniden dağıtabilirsiniz

İş yükü görünümünü kullanarak takım üyelerinizin uygunluk durumunu anında görebilir, böylece onları projelere ve görevlere daha etkili bir şekilde atayabilirsiniz. Kimin boş zamanı olduğunu, kimin kapasitesinin dolduğunu ve kimin kapasitesini aştığını belirleyin, böylece takım üyelerinizin durumunu kontrol edebilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz.

Takım görünümümüz ClickUp'a özeldir ve sürükle ve bırak sistemimiz sayesinde, kolay atamalar ve değişikliklerle kaynak yönetiminizi denetlemek için yepyeni ve daha görsel bir yol sunar.

ClickUp çok esnektir ve bu yüzden birçok kişi tarafından tercih edilen kaynak planlama yazılımıdır. Her zaman sıfırdan başlamak mümkündür, ancak organizasyonunuzu kısa sürede düzene sokmak istiyorsanız, Kaynak Planlama Şablonumuz başlamak için en iyi yerdir.

Şablonlarımız, kaynakları görüntülemek ve tahsis etmek için hazır bir yol sunar; yapmanız gereken tek şey verilerinizi girmek. ClickUp, kaynak planlaması ve çok daha fazlası için mükemmeldir.

Görevler, Belgeler, Hedefler, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri ve sohbet özelliklerinin tümü yerleşik olarak bulunan ClickUp, kısa sürede organizasyon ve verimlilik için tek gerçek kaynağınız haline gelebilir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Varlık yönetimi, zaman takibi, dijital formlar ve kaynak planlamasının tümünü tek bir yerden gerçekleştirin

Gantt grafikleri dahil olmak üzere birden fazla görünüm sayesinde kaynakları ve projenin ilerlemesini bir bakışta görebilirsiniz

Kaynakları ve görevleri atanan kişi, öncelik, etiketler ve daha fazlasına göre filtreleyerek kaynakları daha etkili bir şekilde yönetin

Yerleşik zaman takibi ve bütçe yönetimi

Kaynak kapasite düzeylerine yardımcı olmak için kolay sürükle ve bırak görev yeniden tahsisi ve proje planlama

Satıcı bilgilerini toplamak için yapılandırılabilir özel formlar

Proje kaynak planlaması ve görev yönetimine son derece görsel ve özelleştirilebilir bir yaklaşım

Kullanıcı dostu arayüz ve deneyim

Kullanıcı düzeyinde özelleştirilebilir bildirimler

Projeler, görevler ve belgeler arasında yerleşik takım işbirliği

ClickUp'ın diğer alanlarına kolay erişim sayesinde, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve verilerinize tek bir yerden erişin

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp, kapsamlı bir yazılım aracıdır ve tam olarak kullanabilmek için biraz öğrenme süresi gerektirebilir

ClickUp çok fazla veri içerir, bu nedenle yükleme süreleri zaman zaman etkilenebilir. Hız ve performans optimizasyonları, ürün yol haritas ında önceliklidir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Hub Planner

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner, büyük şirketlerden küçük işletmelere kadar her boyuttaki şirket için tasarlanmış bir kaynak planlama yazılımı ve planlama aracıdır. Bu modern yazılım, kaynakları düzenlemenize, zaman çizelgelerini yönetmenize, izin taleplerini işleme almanıza, projeleri denetlemenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. ?

Hub Planner'ın en iyi özellikleri:

Projeleri ve mevcut kaynakları hızlı bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olan renk kodlu bloklar

Kullanımı kolay, sorunsuz kullanıcı deneyimi

Zamanı hesaplamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan sağlam raporlama

Hub Planner sınırlamaları:

Yeni veya sıradan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilecek çok çeşitli özellikler vardır

Bazı kullanıcılar, birden fazla proje için zaman çizelgelerini tamamlamanın tekrarlayan sürecini sinir bozucu bulur

Hub Planner fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Tak ve Çalıştır: Kaynak başına aylık 7 $

Premium: Kaynak başına aylık 18 $

İş lideri: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hub Planner puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

3. Saviom

via Saviom

Saviom, şirketlerin işgücünü optimize etmelerine yardımcı olan kurumsal düzeyde bir kaynak planlama aracıdır, böylece maliyet ve verimlilik tasarrufu sağlayabilirler. Platform, kaynakları planlamanıza olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tahmin, kapasite planlama araçları ve senaryo tabanlı modellemeye de erişim sağlar. ?

En iyi özellikler:

İş ihtiyaçlarınıza göre kolayca yapılandırılabilir

Yerleşik uyarılar, olası sorunları belirlemenize yardımcı olur

Otomasyonu kullanarak "ne olur" analizleri yapın ve farklı senaryoları test edin

Saviom sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, arayüzü ve deneyimi diğer alternatiflere göre daha az modern buluyor

Yazılım, diğer rakiplerin sunduğu proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Saviom fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Saviom puanları ve yorumları:

G2: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4. 3/5 (10+ yorum)

4. Float

float aracılığıyla

Float, çalışanlarınızı ve projelerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış modern bir kaynak yönetim aracıdır. Görev planlama, bütçeler, proje dönüm noktaları ve kapasite tahminleri ile projelerinizi planlayın. Ardından, takım üyelerinizin çalışma saatlerini, becerilerini ve izin taleplerini yönetin. ⚒️

En iyi özellikler:

Temiz ve modern kullanıcı arayüzü ve deneyimi

Hangi kaynakların mevcut ve atanmış olduğuna dair son derece şeffaf görünüm

Görev, takım ve proje yönetimi tek bir yerde

Sınırlamaları ortadan kaldırın:

Finansal izleme ve bütçeleme özellikleri diğer kaynak planlama araçlarına kıyasla sınırlıdır

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin biraz dik olduğunu düşünebilir

Değişken fiyatlandırma:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç: 7,50 $ kişi/ay

Pro: Kişi başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Puanlamaları ve yorumları yayınlayın:

G2: 4. 2/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

5. Runn

runn aracılığıyla

Runn, neler olup bittiğini daha iyi görebilmenizi sağlayan bir kaynak yönetim aracıdır, böylece doğru projelere doğru kişileri atayabilirsiniz. Üst düzey programlar oluşturun, projeleri planlayın ve izleyin, daha iyi optimizasyon için önceden planlama yapmanıza yardımcı olacak tahminlerden yararlanın. ?

Kaynak planlama özellikleri, proje kaynaklarınızın basit bir görünümünü elde etmeyi kolaylaştırır. Zamana özel kaynak tahsisi ve iş gücünüzü yönetmek için idealdir.

Runn'un en iyi özellikleri:

Kullanımı kolay, öğrenmesi zor değil

Kaynaklarınızı ve proje bütçenizi gerçek zamanlı olarak nasıl kullandığınız konusunda yüksek düzeyde görünürlük

Verilerden en iyi şekilde yararlanmak için üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Çalışma sınırlamaları:

Projeler arasındaki bağımlılıkları dikkate alan bir özellik yoktur

Kullanıcılar daha fazla renk seçeneği olmasını istiyor

Proje bütçelerini yönetmek için en iyi fikir değil

Runn fiyatlandırması:

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: Kişi başına aylık 10 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Değerlendirme ve yorumları çalıştırın:

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4. 8/5 (25 yorum)

6. Parallax

parallax aracılığıyla

Parallax, gelir kapasitesini en üst düzeye çıkarmak isteyen takımlar için tasarlanmış bir kaynak planlama ve yönetim aracıdır. Bu araç, tahmin, kapasite planlama ve kaynak yönetimine odaklanarak takımların kapasiteyi görselleştirmek ve kaynakları en uygun şekilde planlamak için stratejik bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. ?

Parallax'ın en iyi özellikleri:

Yüksek puan alan kullanıcı deneyimi

Otomasyon, kaynakları daha verimli bir şekilde planlama fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur

Proje risklerine ilişkin içgörüler ve kritik proje sorunları için uyarılar

Paralaks sınırlamaları:

Şu anda diğer araçlarla sınırlı entegrasyonlar bulunmaktadır

Kullanıcılar, yazılımın öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Parallax fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Parallax puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: 4. 3/5 (50 yorum)

7. Kantata

via Kantata

Kantata'nın (eski adıyla Mavenlink ) kaynak planlama yazılımı, hepsi bir arada bulut tabanlı platformunun bir parçasıdır ve takımların projelerine, genel kaynak tahsisine ve kullanılabilirliğine ilişkin net bir görünüm elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kaynak planlama araçları, bir bakışta kaynak kapasitesini anlamak için birden fazla iş yükünü etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. Yazılım, kaynak kullanımını dengelemeyi, öneriler almayı ve takım üyelerinin beceri setlerini doğru projelere eşleştirmeyi kolaylaştırır. ?

Kantata'nın en iyi özellikleri:

Gönderilen, bekleyen ve onaylanan tüm zaman çizelgelerini tek bir gösterge panelinden görüntüleyin

Kaynaklarınızı, zamanınızı ve projelerinizi tek bir yerden yönetin

Bir projenin karlılığını ve ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görün

Kantata sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, proje yönetimi özelliğinin geliştirilmesinden duyulan memnuniyetsizlik yer almaktadır

Kullanıcılar ayrıca bazı filtreleme seçeneklerinin sınırlı olduğunu bildiriyor

Kantata fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kantata puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (600+ yorum)

8. LiquidPlanner

liquidPlanner aracılığıyla

LiquidPlanner, değişime uyum sağlayan ve takımların belirsizliklere en iyi şekilde plan yapmalarına yardımcı olan tek kaynak yönetimi platformu olduğunu iddia ediyor. Gerçekçi tahminler oluşturmak için simülasyonlar çalıştırın, takımınızın bant genişliğini bir bakışta görün ve en iyi sonuçlar için hangi projelere öncelik vermeniz gerektiğini belirleyin. ✅

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri:

Diğer departmanlar ve işbirlikçilerle kolay veri paylaşımı

Sezgisel ve sağlam proje yönetimi özellikleri

Proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları hızlı ve kolay bir şekilde görselleştirin

LiquidPlanner sınırlamaları:

Yazılım karmaşık görünebilir ve öğrenmesi zaman alabilir

Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı finansal raporlama özellikleri olmasını ister

LiquidPlanner fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 25 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 35 $

LiquidPlanner puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (600+ yorum)

9. Teamdeck

teamdeck aracılığıyla

Teamdeck'in proje ve kaynak yönetimi yazılımı, takımlara her takım ve her proje hakkında üst düzey bir görünüm sunar. Yazılım, kaynak planlama, zaman takibi, izin yönetimi, proje planlama ve kullanılabilirliği tek bir yerde birleştirir, böylece takımlar daha verimli ve stratejik bir şekilde çalışabilir. ?

Teamdeck'in en iyi özellikleri:

Kullanılabilirlikleri görün ve sezgisel bir kaynak takviminde takım üyelerini projelere planlayın

Takım üyelerinin kolayca anlayabileceği esnek takım takvimi

Yerleşik entegrasyonlar ve API sayesinde diğer araçlarla kolayca entegre olur

Teamdeck sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kullanmakta zorluk çekiyor

Bazı kullanıcılar, ihtiyaç duydukları türde raporları oluşturmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Teamdeck fiyatlandırması:

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Temel Kaynak: Aylık 1 ABD doları

Takım Üyesi: Aylık 3,99 $

Teamdeck puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (5+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (40+ yorum)

10. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, büyük ölçekli takımlara tutarlılık sağlamak için tasarlanmış bir kaynak yönetim platformudur. Bu yazılım, kaynakları ve programları görüntülemeyi ve izlemeyi, farklı görünümlerde projeleri yönetmeyi, takım olarak işbirliği yapmayı ve planlamayı kullanarak projelerin, içeriğin ve diğer çıktıların üretimini büyük ölçekte optimize etmeyi kolaylaştırır. ⚒️

Smartsheet'in en iyi özellikleri:

Yerleşik arama özelliği, aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar

Takım üyeleri görevlere ve projelere notlar ekleyebilir

Gerçek zamanlı güncellemeler, proje yöneticileri ve saha ekipleri arasında daha iyi planlama yapılmasını sağlar

Smartsheet sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Yazılım, tüm kullanıcılar için çekici olmayabilecek bir elektronik tablo modeline dayanmaktadır

Smartsheet fiyatlandırması:

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)

Kaynaklarınızı Daha Etkili Yönet

Proje yöneticileri her şeyi yapamaz. Doğru kaynak planlama yazılımının yükünüzün bir kısmını üstlenmesine izin verin, böylece uzman dikkatinizi gerektiren görevlere odaklanabilirsiniz.

Hemen bir adım öteye geçip kaynaklarınızı yönetmenin daha iyi bir yolunu keşfetmeye hazırsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Hepsi bir arada platformumuz, özel yazılım maliyetleri olmadan özelleştirilmiş bir kaynak yönetimi merkezi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Şablonlarımızla başlayın, işinize uygun şekilde özelleştirin ve daha akıllı, daha az çalışarak daha çok iş yapmanıza yardımcı olacak dijital bir çalışma alanı oluşturmaya başlayın. ?