Takımınız için en iyi 10 Mavenlink alternatifi ve rakibi

Kantata, daha önce Mavenlink olarak biliniyordu ve uzun süredir piyasada. Ancak, bu süre proje yönetimi sanatını mükemmelleştirmek için yeterli mi?

G2'de 4,1 puan alan kısa cevap, henüz değil. Mavenlink'in dünya standartlarında bir işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımı sunmasına rağmen, daha yenilikçi özelliklere ihtiyaç duyan müşteriler için hala eksiklikleri olduğu aşikardır.

Neyse ki, birçok iyi proje yönetimi yazılımı seçeneğiniz var. Bu bakımdan, Mavenlink'in eksiklikleri düzinelerce rakibi tarafından yeterince giderilebilir.

Bu nedenle, daha gelişmiş proje yönetimi özellikleri arıyorsanız, en iyi 10 Mavenlink alternatifi (veya Kantata alternatifi) inceledik.

Kantata (Mavenlink) nedir?

Kantata, daha iyi proje yürütme, proje izleme ve iş akışı yönetimi için görünürlük, işbirliği ve otomasyon özellikleri sunan çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Geleneksel proje yönetimi özelliklerini, özellikle profesyonel hizmet işletmeleri tarafından tercih edilen kaynak yönetimi araçlarıyla birleştirir.

kantata aracılığıyla

Ayrıca, birçok kullanıcı bu platformu birden fazla projeyi, proje finanslarını, proje taleplerini ve portföyleri daha iyi yönetmek için kullanmaktan memnun. Bu da Kantata'yı profesyonel hizmet takımları arasında favori yapıyor.

Adının değişmesine rağmen Kantata, daha görsel proje izleme ve devam eden projelerde takım işbirliğini artırmak isteyenler için kullanışlı bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Diğer bazı önemli özellikleri şunlardır:

Birden çok grafik görünümü seçeneği

Gerçek zamanlı etkinlik akışı

Temiz ve net kullanıcı arayüzü

Zaman ve gider izleme

Ancak, ayrıntılı fiyatlandırma yapısı ve yavaş arayüzü gibi bazı sorunlar, birçok kişinin Mavenlink'e alternatifler aramasına neden olmuştur. Görevleri yönetmek, proje son tarihlerini daha iyi tanımlamak ve işiniz için gerçekten sağlam bir proje stratejisi geliştirmek için ihtiyacınız olanın sadece yüzeyini kazıyacak bir şeye takılmayın.

Bilmeniz Gereken En İyi 10 Mavenlink Alternatifi

İşte takımlarınıza, hedeflerinize ve koşullarınıza daha uygun olabilecek 10 Mavenlink rakibi ve alternatifi:

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, bu listedeki diğer Mavenlink alternatifleri kadar uzun süredir piyasada olmasa da, kısa sürede en iyi duvar-duvar verimlilik araçlarından biri haline geldi. Sadece küçük ve kurumsal şirketler için bir çözüm değil, aynı zamanda işlerini yapmak için daha merkezi bir çalışma merkezine ihtiyaç duyan profesyonel hizmet işletmeleri için de harika bir seçimdir.

Bu gelişmiş proje yönetimi platformu, herkes için bir şeyler sunar. Takım işbirliğini temel alan kullanıcılar, ClickUp'ı tam olarak kendi beğenilerine göre görselleştirebilir, özelleştirebilir ve oluşturabilir. Ayrıca, ClickUp'ın görev yönetimi araçları, kullanıcıların bir takım üyesine yorum atamasına ve otomasyon özellikleriyle yinelenen görevler ayarlamasına olanak tanır.

Basit sürükle ve bırak seçenekleri, darboğazlar oluşturmadan iş akışlarını kolayca değiştirmenizi ve geliştirmenizi sağlar. ClickUp, özel ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilen en dinamik çalışma alanı araçlarından biridir, böylece projelerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

Görevleri ClickUp'ın Takvim Görünümü'ne sürükleyip bırakın

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp, işinizi planlamanıza, yönetmenize ve görselleştirmenize yardımcı olacak proje yönetimi özellikleriyle doludur. Bütçeniz kısıtlıysa, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, ücretli planlarında bulunan birçok gelişmiş proje yönetimi özelliğini içerir. Müşterilerin favorileri arasında şunlar yer almaktadır:

Yorumlar ve atanan yorumlarla bol iletişim ve işbirliği

Airtable, Miro, inVision ve Google Dokümanlar'dan görünümleri gömme yeteneği

Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar, Gantt grafikleri ve daha fazlasıyla sıkıcı verileri göz alıcı hale getirin

Son teknoloji görev önceliklendirme ve özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri

Farklı görünümler arasında geçiş yapma (pano görünümü, liste görünümü, kutu görünümü, takvim görünümü vb. )

Görünürlüğü artıran önceden oluşturulmuş ve özel raporlar ve gösterge panelleri

Görevleri oluşturmayı ve atamayı çocuk oyuncağı haline getiren sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü

Gelişmiş kaynak planlaması için performans yönetimi ve iş akışı otomasyonu

Projeleri maliyetinden tamamlanmasına kadar izleyin

ClickUp'ın avantajları

ClickUp, sağlam bir ücretsiz plan sunar

Hemen başlamak için yüzlerce ücretsiz proje yönetimi şablonu

Projeleri daha verimli yönetmek için basit görev izleme

Rakipsiz özelleştirme

ücretsiz planda 7/24 e-posta ve sohbet desteği mevcuttur

Ücretsiz planda zaman takibi mevcuttur

Mevcut sistemlerinize kolay entegrasyon

Rekabetçi fiyatlandırma, paranızın karşılığında daha fazla değer anlamına gelir

ClickUp'ın dezavantajları

Gelişmiş özelleştirmeler yeni kullanıcılar için zor olabilir

Arama ve filtreleme hızları daha yavaş olabilir (…şimdilik!)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (4.800 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.117 yorum)

2. Wrike

wrike aracılığıyla

Write, takım tabanlı iş akışlarınızda verimlilik, görünürlük ve etkinlik vaat eden bir proje yönetimi aracıdır.

Güvenilir proje planlama, görselleştirme ve yönetim sağlayarak Wrike, en iyi proje yönetimi yazılımı ve kaynak yönetimi çözümü olarak adını duyurmuştur.

En iyi Mavenlink alternatiflerinden biri olan Wrike, binlerce takımı kendine hayran bırakan son teknoloji özellikleri, araçları ve müşteri desteği ile gurur duymaktadır.

Örneğin, Wrike, Mavenlink'te maalesef bulunmayan bir KPI izleme ve raporlama özelliğine sahiptir.

Wrike'ın anahtar özellikleri

Wrike'ı proje yönetiminde tanınabilir bir isim haline getiren özelliklerden bazıları şunlardır:

İş yükü görünümü, proje yöneticisinin görevlerin nasıl bölündüğünü ve takımların her bir görevi nasıl ele aldığını görmesini sağlar

İşbirliğine dayalı düzenleme, bir takım üyesinin farklı dosya, klasör ve belgeler üzerinde çalışmasına olanak tanır

Takımlarınızı takip etmenizi sağlayan yerleşik sohbet fonksiyonu

Verimli zaman kaydı ve zaman takibi özellikleri

KPI izleme ve raporlama ile teslim edilecekleri takip edin

Wrike'ın avantajları

Mavenlink'ten farklı olarak, Wrike'ın ücretsiz bir planı ve ücretsiz deneme dönemi vardır

Merkezi bir gösterge paneli, tüm projeleri ve iş akışı işlemlerini bir araya getirir

Tarayıcı sürümü, uygulama ve mobil uygulama dahil olmak üzere çoklu dağıtımlar

Wrike'ın dezavantajları

Wrike'ın karmaşık web API'si, takımların işe alım sürecini zorlaştırır

Birçoğu Wrike'ın masaüstü sürümünün sezgisel olmadığını düşünecektir

Wrike, aynı derecede güçlü araçlara kıyasla nispeten pahalıdır

Verileri Wrike'a aktarmak için kullanıcıların tam parametreleri karşılaması gerekir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 9,80 $, hızlı büyüyen takımlar için en iyisi

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, bir kuruluşun tüm takımları için en iyisi

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (3.192 yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.806 yorum)

3. Monday. com

via Monday

Proje yönetimi uygulaması olmayan takımlar için pazartesi günleri çok zordur, ancak bunu düzeltmek isteyen bir araç var.

Monday, proje operasyonlarınızda şeffaflık ve görünürlük sağlamayı amaçlayan etkileşimli ve renkli bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bununla birlikte, Monday tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirir, takım işbirliğini geliştirir ve nihai proje başarısı için iş akışlarınızda görünürlük sağlar.

Monday'in sırrı, pano özelliğinde yatmaktadır. Pano, tüm projelerinizi atayabileceğiniz, teslim edilecekleri izleyebileceğiniz ve görevleri otomatikleştirebileceğiniz, elektronik tablo benzeri bir görev tablosudur.

Monday anahtar özellikleri

Renkli tasarım ve arayüz, Monday'i kullanmayı çocuk oyuncağı haline getirir

Sıradan görevler için etkinlik tabanlı otomasyon oluşturan otomasyon tarifleri

Panolarınız için birden fazla görünüm (grafik görünümü, form zaman çizelgesi görünümü, Kanban görünümü ve dosya görünümü)

KPI'larınızı görsel grafiklere dönüştüren etkileyici veri görselleştirme

Monday Ek uygulamalar satın alabileceğiniz uygulama pazarı

Monday artıları

Monday, Slack, Google, Mailchimp ve Spotify gibi üçüncü taraf verimlilik platformlarıyla entegre olur

Sezgisel sürükle ve bırak zaman çizelgesi

Güvenilir 7/24 müşteri desteği ve önceden oluşturulmuş bilgi bankası

Monday'in dezavantajları

Büyük takımlarınız varsa maliyetler hızla artar

Karmaşık fiyatlandırma yapısı

Daha yüksek fiyatlı planlarda zaman takibi özelliği sunar

Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri, daha yüksek fiyatlı planlara özeldir

Monday fiyatlandırması

Temel : Aylık koltuk başına 8 $ (aylık 4 koltuk)

Standart : Aylık koltuk başına 10 $ (ayda 3 koltuk)

Pro : Aylık koltuk başına 16 $ (ayda 3 koltuk)

Kurumsal: Ayrıntılar için Monday ile iletişime geçin

Monday müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.248 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.752 yorum)

4. Zoho Projeleri

zoho Projects aracılığıyla

Mavenlink rakiplerinin listesi Zoho Projects'ten bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Zoho Projects, küçük ve orta ölçekli takımlara proje yönetimi, otomasyon ve işbirliği için gerekli olan temel özellikleri sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Zoho Projects ile takımlarınız artık otomatik proje yazılımının avantajlarından yararlanabilir; görevler oluşturabilir, bunları takımlara atayabilir ve ilerlemelerini izleyebilir.

Ayrıca, Zoho Projects, sorun, talep ve hata izleme için ideal olan sorun izleme özellikleriyle birlikte gelir.

Zoho Projects'in anahtar özellikleri

Gantt grafiği, görev bağımlılıklarınızı, son teslim tarihlerinizi ve görev listelerinizi görselleştirmenize yardımcı olur

Proje yönetimi parametrelerini özelleştirme yeteneği

Kaynak kullanım grafiği, kaynaklarınız arasında yük dengeleme yapmanızı sağlar

Her projenin zaman ve tüketim maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleme yeteneği

Zoho Projects artıları

Zoho, takımlarınız içindeki işbirliğini geliştiren yerleşik bir sohbet fonksiyonuna sahiptir

Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz entegrasyon

Dönüm noktalarını ayarlama ve ilerlemeyi izleme sorunsuz bir deneyimdir

Bazıları için uygun fiyatlı proje yönetimi yazılımı olabilir (ücretsiz deneme seçenekleri mevcuttur)

Zoho Projects'in dezavantajları

Başlangıç ve ayar Zoho, takımlarınız içindeki işbirliğini geliştiren yerleşik bir sohbet fonksiyonuna sahiptir

Sonsuz özelleştirme seçeneklerinin sonucu olarak ortaya çıkan zorlu öğrenme eğrisi

Zoho'nun karmaşık kullanıcı arayüzü birçok açıdan yetersizdir

Zoho, beş farklı uygulama arasında geçiş yapmanızı gerektirir

Zoho'da çevrimdışı erişim yoktur

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz : 3 kullanıcı ve 2 proje için 0 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: 9 $ (kullanıcı sınırı yok)

Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (282 yorum)

Capterra: 4,2/5 (259 yorum)

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana'nın ünü nedeniyle, Mavenlink alternatiflerinin listesini uzun süre kaydırmanıza gerek kalmadan bu çözüme ulaşabilirsiniz.

Asana, takımların projelerini büyütmelerine, çevik iş akışları geliştirmelerine ve önceden belirlenmiş çıktıları izlemelerine yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bu araç, tüm proje yönetimi zorluklarınızı çözmek için basit ama karmaşık bir liste tabanlı görev tablosu kullanır. Bu, bir kişi listesi, yapılacaklar listesi veya görevler/alt görevler oluşturabileceğiniz ve bunları takımınıza atayabileceğiniz başka herhangi bir liste türü olabilir.

Asana'nın anahtar özellikleri

Gelişmiş arama, kaydedilmiş arama raporları, dönüm noktaları ve iş yükü dahil olmak üzere gerçek zamanlı raporlama seçenekleri

Birden çok düzeyde görevler, alt görevler ve alt görevlerin alt görevlerini oluşturun

Verilerinizi görüntüleyebileceğiniz birden fazla görünüm (pano, takvim, liste görünümleri)

Görevleri panodan panoya otomatik olarak taşıyan görev planlama

Asana'nın artıları

Asana'nın aktif bir topluluğu vardır (Asana topluluk forumu)

Asana, projeleri izlemek için temiz, net ve sezgisel bir arayüze sahiptir

Duyarlı ve güler yüzlü müşteri desteği

Asana'nın dezavantajları

Asana, benzer bir etki alanına sahip tüm kullanıcıların lisans almasını gerektirir ve bunları misafir olarak değerlendirir. Bu da sonunda fiyatları artırır

Özelleştirme düzeyi nedeniyle, Asana'nın öğrenme eğrisi oldukça diktir

Asana'da veri kümesi oluşturma ve özelleştirme nispeten sınırlıdır

ClickUp'tan farklı olarak, Asana'nın ücretsiz planında zaman takibi özelliği yoktur

Asana fiyatlandırması

Temel : 15 kişiye kadar takımlar için kullanılabilir ve ücretsiz deneme seçeneği mevcuttur

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Ayrıntılar için Asana ile iletişime geçin

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (8.926 yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.398 yorum)

6. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, küçük takımlara bir dizi verimlilik ve işbirliği aracı sunan basit bir proje yönetimi ve işbirliği yazılımıdır.

Bu, proje yönetiminin temellerinden ödün vermeden rakipsiz bir basitlik sunan, sezgisel, basit ama güçlü bir çözüm oluşturduğu için en iyi Mavenlink alternatiflerinden biridir.

Hepsi bir arada bir çözüm olan Proof Hub, proje yönetimi teknolojilerinizi düzenleyerek size tek bir güvenilir çözüm sunar.

ProofHub'ın anahtar özellikleri

Ayrıntılı etkinlik günlükleri

Beyaz etiketleme

Ş Akışları

Mükemmel görev yönetimi (Kanban panoları ve Gantt grafikleri)

Sohbet, duyurular ve tartışmalar gibi harika işbirliği özellikleri

ProofHub'ın avantajları

Neredeyse hiç öğrenme eğrisi yok

Etkileyici özelleştirilebilirlik, takımınıza maksimum esneklik sağlar

Görevleri oluşturmak ve atamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Rekabetçi fiyatlandırma ve ücretsiz deneme seçenekleri

ProofHub'ın dezavantajları

Gantt grafiği hala bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor

Mobil uygulama nispeten sınırlıdır

ProofHub fiyatlandırması

Yıllık faturalandırılan sabit ücret: 89 $/ay

Yıllık 45 $ sabit ücret (çoğu özellik yoktur)

ProofHub müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (63 yorum)

Capterra: 4,5/5 (67 yorum)

7. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Takım çalışması, proje yönetiminde yeni bir kavram değildir ve yakın zamanda ortadan kalkacak bir kavram da değildir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu araç, işbirliğine odaklandığı ve 2007'den beri takımları tek tek otomasyonlarla verimli hale getirdiği için Mavenlink alternatifleri listesine girmiştir.

Basitliği ve sezgisel arayüzünü yetersizlikle karıştırmayın; işbirliği, görselleştirme ve otomasyon özellikleri çok etkilidir. En iyi Mavenlink alternatiflerinden biri olan profesyonel hizmet otomasyon yazılımı, müşterilerle çalışan veya ayrıntılı portföy yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir.

Takım çalışmasının anahtar özellikleri

Portföyler özelliği, karmaşık projelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar

Sorunsuz faturalandırma için yerleşik zaman takibi

İş yükü yönetimi , kaynak yönetimini kolaylaştırır

Faturalandırma ve fatura kesme gibi proje muhasebe özellikleri, onu daha iyi bir iş zekası çözümü haline getirir

Önceden oluşturulmuş ş Akışı ve görev yönetimi şablonları

Proje yöneticileriyle sorunsuz bir şekilde çalışmak için müşteriler ücretsiz olarak eklenebilir

Takım çalışması uzmanları

Teamwork, basit bir proje yönetimi çözümünden daha fazla ürün (CRM, SOHBET, Alanlar) sunar

Telefon, canlı sohbet ve video eğitimleri ile ulaşabileceğiniz güler yüzlü müşteri hizmetleri

Proje muhasebesi özellikleri, müşterileri yönetenler için idealdir

Takım çalışmasının dezavantajları

ClickUp'ın aksine, ücretsiz sürümünde Kanban panoları yoktur

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Ölçek: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin

Teamwork müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (1.011 yorum)

Capterra: 4,5/5 (728 yorum)

8. Jira

jira aracılığıyla

Jira, geliştirme takımları düşünülerek oluşturulmuş bir proje yönetimi aracıdır. Ancak, yıllarca süren aşırı teslimatların ardından, bu zengin özelliklere sahip araç, ilk hedef pazarının dışında da önemli bir kullanışlılığa sahiptir.

Bugün, Jira kendini herhangi bir takım ve organizasyon için proje yönetimi, sorun izleme ve zaman takibi yazılımı olarak tanımlamaktadır. Mavenlink'e alternatifler arıyorsanız, bu yazılımın kesinlikle artıları ve eksileri vardır.

Daha büyük Jira yazılım yığınına dahil olan Jira yazılımı, çevik yazılım geliştirme, görev tahsisi, önceliklendirme ve gizlilik için tercih edilen bir yazılımdır. Proje yöneticilerinin projeleri daha verimli bir şekilde yönetmek için favori yazılımıdır.

Jira'nın anahtar özellikleri

Yazılım projeleri için mükemmel sorun izleme ve hata yönetimi

Özel iş akışları, sıfırdan iş akışları oluşturmanıza olanak tanır

Çevik geliştirme için Scrum ve Kanban panoları

Proje yol haritaları, projenizin tamamlanmasına kadar tüm sürecini görselleştirmenizi sağlar

Gelişmiş izinler ve erişim denetimleri

Denetim günlükleri

Jira'nın artıları

Jira, bu listede sorun yönetiminde uzmanlaşmış tek araçtır

Üçüncü taraf araçlarla binlerce entegrasyon

12'den fazla rapor sunan yazılımla eşsiz raporlama

12'den fazla rapor sunan yazılımla eşsiz raporlama

Jira'nın dezavantajları

Şubat 2024'te yapılacak değişiklikler, sistemin tamamen veya kısmen taşınmasını gerektirebilir

Jira, Gannt grafiği veya zaman çizelgesi görünümü ile birlikte gelmez ve bir görünüm içinde görev atayamaz

Özelleştirme düzeyi, Jira'nın öğrenme eğrisini zorlaştırıyor

Jira'da uzantıları ve eklentileri yönetmek hiç de hoş bir deneyim değildir

Jira'da yerleşik bir iletişim ve işbirliği aracı yoktur

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : En fazla 10 kullanıcı için 0 $

Standart : Kullanıcı başına 7,50 $ (ortalama)

Premium : Kullanıcı başına 14,50 $ (ortalama)

Kurumsal: Ayrıntılar için Jira ile iletişime geçin

Jira müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (4.869 yorum)

Capterra: 4,4/5 (12.343 yorum)

9. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, küçük işletmeler ve takımlar için proje planlamasının karmaşıklıklarını ele alan temel bir proje yönetimi aracıdır.

Basecamp'ın birçok proje yöneticisi tarafından en büyük zayıflığı olarak görülen basit ve temel yapısı, diğer proje takım liderleri için en büyük gücü olarak da hizmet ediyor.

Bazı müşteriler için, basit bir gösterge paneli, elektronik tablolar ve birkaç görselleştirme, projelerine hayat vermek için ihtiyaç duydukları tek şeydir.

Bununla birlikte, BaseCamp yalnızca projenizin daha karmaşık bir araç gerektirecek kadar basit olmadığı örneklerde Mavenlink alternatifi olarak hizmet verir.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Hill Charts, projelerdeki ilerlemeyi görselleştirmenize yardımcı olur

Duyurularınızı yayınlayabileceğiniz ve beyin fırtınası yapabileceğiniz yerleşik bir mesaj panosu

Kamp ateşi özelliği, takım üyelerinizle sohbet etmenizi sağlar Kamp ateşi sohbet özelliği, takımınızla iletişim kurmanızı sağlar

Yapılacaklar listeleri, görevleri oluşturmanın basit bir yolunu sunar

Planlama, Google Takvim ile bağlantılı olabilir

Basecamp artıları

Temiz ve sezgisel bir arayüz

Sınırlı sayıda özelliği sayesinde uygun fiyat

Hazır proje şablonlarının kullanılabilirliği

Basecamp'ın dezavantajları

Zaman çizelgeleri ve görünümler gibi temel proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi proje yönetimi araçları yoktur

Zaman çizelgeleri ve alt görevler gibi temel özellikler eksiktir

Gantt grafikleri gibi proje yönetimi için gerekli özellikler eksiktir

Basecamp fiyatlandırması

aylık 99 $ sabit ücret (ücretsiz deneme seçeneği ile)

Basecamp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (5.061 yorum)

Capterra: 4,3/5 (13.669)

10. Notion

notion aracılığıyla

Notion, istediğiniz zaman istediğiniz her şeyi oluşturmanıza ve atamanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir bir sihirbaz olarak Mavenlink alternatifleri listesinden sıyrılıyor.

Bu PM aracı, iş akışlarınızı birleştirme, görünürlük oluşturma ve neredeyse her şeyi güçlü ve özelleştirilebilir bir araç altında entegre etme konusunda mükemmeldir.

Belge yönetimi yetenekleri de örnek niteliğindedir ve takımlarınızın günlük fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar.

Notion'un anahtar özellikleri

Tablo, liste, takvim, Kanban ve galeri dahil olmak üzere birden fazla görünüm

Canlı belge işbirliği

50'den fazla başlangıç şablonu

Diğer üçüncü taraf yazılımlarla çoklu entegrasyonlar

Notion'un artıları

Not alma ve belge yönetimi için uygundur

Basit ve öğrenmesi kolay bir arayüz

Tek noktadan hizmet sunan bir Notion, merkezileşmeyi sağlar

Notion'un dezavantajları

Zengin özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, öğrenme eğrisini dikleştirir

Bazı müşteriler Notion'un sunduğu şablon sayısından memnun değil

Bazıları, iş zekası hizmetlerinin bu listedeki diğerlerine göre yeterince güçlü olmadığını düşünüyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel Pro : Aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Takım : Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Ayrıntılar için Notion ile iletişime geçin

Notion müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (863 yorum)

Capterra: 4,8/5 (782 yorum)

Bir tane varken neden birkaç uygulama kullanasınız?

Takımlar arası iletişim kopukluğu, yanlış anlaşılmalar ve verimsizliklerden bıktınız mı? Proje yönetimi yazılımının avantajlarından yararlanmaya başlamanın tam zamanı.

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