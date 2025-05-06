Takımınız için en iyi 10 Mavenlink alternatifi ve rakibi

Kantata, daha önce Mavenlink olarak biliniyordu ve uzun süredir piyasada. Ancak, bu süre proje yönetimi sanatını mükemmelleştirmek için yeterli mi?
G2'de 4,1 puan alan kısa cevap, henüz değil. Mavenlink'in dünya standartlarında bir işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımı sunmasına rağmen, daha yenilikçi özelliklere ihtiyaç duyan müşteriler için hala eksiklikleri olduğu aşikardır.
Neyse ki, birçok iyi proje yönetimi yazılımı seçeneğiniz var. Bu bakımdan, Mavenlink'in eksiklikleri düzinelerce rakibi tarafından yeterince giderilebilir.
Bu nedenle, daha gelişmiş proje yönetimi özellikleri arıyorsanız, en iyi 10 Mavenlink alternatifi (veya Kantata alternatifi) inceledik.
Kantata (Mavenlink) nedir?
Kantata, daha iyi proje yürütme, proje izleme ve iş akışı yönetimi için görünürlük, işbirliği ve otomasyon özellikleri sunan çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Geleneksel proje yönetimi özelliklerini, özellikle profesyonel hizmet işletmeleri tarafından tercih edilen kaynak yönetimi araçlarıyla birleştirir.
Ayrıca, birçok kullanıcı bu platformu birden fazla projeyi, proje finanslarını, proje taleplerini ve portföyleri daha iyi yönetmek için kullanmaktan memnun. Bu da Kantata'yı profesyonel hizmet takımları arasında favori yapıyor.
Adının değişmesine rağmen Kantata, daha görsel proje izleme ve devam eden projelerde takım işbirliğini artırmak isteyenler için kullanışlı bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Diğer bazı önemli özellikleri şunlardır:
- Birden çok grafik görünümü seçeneği
- Gerçek zamanlı etkinlik akışı
- Temiz ve net kullanıcı arayüzü
- Zaman ve gider izleme
Ancak, ayrıntılı fiyatlandırma yapısı ve yavaş arayüzü gibi bazı sorunlar, birçok kişinin Mavenlink'e alternatifler aramasına neden olmuştur. Görevleri yönetmek, proje son tarihlerini daha iyi tanımlamak ve işiniz için gerçekten sağlam bir proje stratejisi geliştirmek için ihtiyacınız olanın sadece yüzeyini kazıyacak bir şeye takılmayın.
Bilmeniz Gereken En İyi 10 Mavenlink Alternatifi
İşte takımlarınıza, hedeflerinize ve koşullarınıza daha uygun olabilecek 10 Mavenlink rakibi ve alternatifi:
1. ClickUp
ClickUp, bu listedeki diğer Mavenlink alternatifleri kadar uzun süredir piyasada olmasa da, kısa sürede en iyi duvar-duvar verimlilik araçlarından biri haline geldi. Sadece küçük ve kurumsal şirketler için bir çözüm değil, aynı zamanda işlerini yapmak için daha merkezi bir çalışma merkezine ihtiyaç duyan profesyonel hizmet işletmeleri için de harika bir seçimdir.
Bu gelişmiş proje yönetimi platformu, herkes için bir şeyler sunar. Takım işbirliğini temel alan kullanıcılar, ClickUp'ı tam olarak kendi beğenilerine göre görselleştirebilir, özelleştirebilir ve oluşturabilir. Ayrıca, ClickUp'ın görev yönetimi araçları, kullanıcıların bir takım üyesine yorum atamasına ve otomasyon özellikleriyle yinelenen görevler ayarlamasına olanak tanır.
Basit sürükle ve bırak seçenekleri, darboğazlar oluşturmadan iş akışlarını kolayca değiştirmenizi ve geliştirmenizi sağlar. ClickUp, özel ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilen en dinamik çalışma alanı araçlarından biridir, böylece projelerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
ClickUp, işinizi planlamanıza, yönetmenize ve görselleştirmenize yardımcı olacak proje yönetimi özellikleriyle doludur. Bütçeniz kısıtlıysa, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, ücretli planlarında bulunan birçok gelişmiş proje yönetimi özelliğini içerir. Müşterilerin favorileri arasında şunlar yer almaktadır:
- Yorumlar ve atanan yorumlarla bol iletişim ve işbirliği
- Airtable, Miro, inVision ve Google Dokümanlar'dan görünümleri gömme yeteneği
- Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar, Gantt grafikleri ve daha fazlasıyla sıkıcı verileri göz alıcı hale getirin
- Son teknoloji görev önceliklendirme ve özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri
- Farklı görünümler arasında geçiş yapma (pano görünümü, liste görünümü, kutu görünümü, takvim görünümü vb. )
- Görünürlüğü artıran önceden oluşturulmuş ve özel raporlar ve gösterge panelleri
- Görevleri oluşturmayı ve atamayı çocuk oyuncağı haline getiren sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü
- Gelişmiş kaynak planlaması için performans yönetimi ve iş akışı otomasyonu
- Projeleri maliyetinden tamamlanmasına kadar izleyin
ClickUp'ın avantajları
- ClickUp, sağlam bir ücretsiz plan sunar
- Hemen başlamak için yüzlerce ücretsiz proje yönetimi şablonu
- Projeleri daha verimli yönetmek için basit görev izleme
- Rakipsiz özelleştirme
- ücretsiz planda 7/24 e-posta ve sohbet desteği mevcuttur
- Ücretsiz planda zaman takibi mevcuttur
- Mevcut sistemlerinize kolay entegrasyon
- Rekabetçi fiyatlandırma, paranızın karşılığında daha fazla değer anlamına gelir
ClickUp'ın dezavantajları
- Gelişmiş özelleştirmeler yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Arama ve filtreleme hızları daha yavaş olabilir (…şimdilik!)
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Satış ile iletişime geçin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.800 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.117 yorum)
2. Wrike
Write, takım tabanlı iş akışlarınızda verimlilik, görünürlük ve etkinlik vaat eden bir proje yönetimi aracıdır.
Güvenilir proje planlama, görselleştirme ve yönetim sağlayarak Wrike, en iyi proje yönetimi yazılımı ve kaynak yönetimi çözümü olarak adını duyurmuştur.
En iyi Mavenlink alternatiflerinden biri olan Wrike, binlerce takımı kendine hayran bırakan son teknoloji özellikleri, araçları ve müşteri desteği ile gurur duymaktadır.
Örneğin, Wrike, Mavenlink'te maalesef bulunmayan bir KPI izleme ve raporlama özelliğine sahiptir.
Wrike'ın anahtar özellikleri
Wrike'ı proje yönetiminde tanınabilir bir isim haline getiren özelliklerden bazıları şunlardır:
- İş yükü görünümü, proje yöneticisinin görevlerin nasıl bölündüğünü ve takımların her bir görevi nasıl ele aldığını görmesini sağlar
- İşbirliğine dayalı düzenleme, bir takım üyesinin farklı dosya, klasör ve belgeler üzerinde çalışmasına olanak tanır
- Takımlarınızı takip etmenizi sağlayan yerleşik sohbet fonksiyonu
- Verimli zaman kaydı ve zaman takibi özellikleri
- KPI izleme ve raporlama ile teslim edilecekleri takip edin
Wrike'ın avantajları
- Mavenlink'ten farklı olarak, Wrike'ın ücretsiz bir planı ve ücretsiz deneme dönemi vardır
- Merkezi bir gösterge paneli, tüm projeleri ve iş akışı işlemlerini bir araya getirir
- Tarayıcı sürümü, uygulama ve mobil uygulama dahil olmak üzere çoklu dağıtımlar
Wrike'ın dezavantajları
- Wrike'ın karmaşık web API'si, takımların işe alım sürecini zorlaştırır
- Birçoğu Wrike'ın masaüstü sürümünün sezgisel olmadığını düşünecektir
- Wrike, aynı derecede güçlü araçlara kıyasla nispeten pahalıdır
- Verileri Wrike'a aktarmak için kullanıcıların tam parametreleri karşılaması gerekir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, hızlı büyüyen takımlar için en iyisi
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, bir kuruluşun tüm takımları için en iyisi
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (3.192 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.806 yorum)
3. Monday. com
Proje yönetimi uygulaması olmayan takımlar için pazartesi günleri çok zordur, ancak bunu düzeltmek isteyen bir araç var.
Monday, proje operasyonlarınızda şeffaflık ve görünürlük sağlamayı amaçlayan etkileşimli ve renkli bir proje yönetimi yazılımıdır.
Bununla birlikte, Monday tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirir, takım işbirliğini geliştirir ve nihai proje başarısı için iş akışlarınızda görünürlük sağlar.
Monday'in sırrı, pano özelliğinde yatmaktadır. Pano, tüm projelerinizi atayabileceğiniz, teslim edilecekleri izleyebileceğiniz ve görevleri otomatikleştirebileceğiniz, elektronik tablo benzeri bir görev tablosudur.
Monday anahtar özellikleri
- Renkli tasarım ve arayüz, Monday'i kullanmayı çocuk oyuncağı haline getirir
- Sıradan görevler için etkinlik tabanlı otomasyon oluşturan otomasyon tarifleri
- Panolarınız için birden fazla görünüm (grafik görünümü, form zaman çizelgesi görünümü, Kanban görünümü ve dosya görünümü)
- KPI'larınızı görsel grafiklere dönüştüren etkileyici veri görselleştirme
- Monday Ek uygulamalar satın alabileceğiniz uygulama pazarı
Monday artıları
- Monday, Slack, Google, Mailchimp ve Spotify gibi üçüncü taraf verimlilik platformlarıyla entegre olur
- Sezgisel sürükle ve bırak zaman çizelgesi
- Güvenilir 7/24 müşteri desteği ve önceden oluşturulmuş bilgi bankası
Monday'in dezavantajları
- Büyük takımlarınız varsa maliyetler hızla artar
- Karmaşık fiyatlandırma yapısı
- Daha yüksek fiyatlı planlarda zaman takibi özelliği sunar
- Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri, daha yüksek fiyatlı planlara özeldir
Monday fiyatlandırması
- Temel: Aylık koltuk başına 8 $ (aylık 4 koltuk)
- Standart: Aylık koltuk başına 10 $ (ayda 3 koltuk)
- Pro: Aylık koltuk başına 16 $ (ayda 3 koltuk)
- Kurumsal: Ayrıntılar için Monday ile iletişime geçin
Monday müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.248 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.752 yorum)
4. Zoho Projeleri
Mavenlink rakiplerinin listesi Zoho Projects'ten bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Zoho Projects, küçük ve orta ölçekli takımlara proje yönetimi, otomasyon ve işbirliği için gerekli olan temel özellikleri sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Zoho Projects ile takımlarınız artık otomatik proje yazılımının avantajlarından yararlanabilir; görevler oluşturabilir, bunları takımlara atayabilir ve ilerlemelerini izleyebilir.
Ayrıca, Zoho Projects, sorun, talep ve hata izleme için ideal olan sorun izleme özellikleriyle birlikte gelir.
Zoho Projects'in anahtar özellikleri
- Gantt grafiği, görev bağımlılıklarınızı, son teslim tarihlerinizi ve görev listelerinizi görselleştirmenize yardımcı olur
- Proje yönetimi parametrelerini özelleştirme yeteneği
- Kaynak kullanım grafiği, kaynaklarınız arasında yük dengeleme yapmanızı sağlar
- Her projenin zaman ve tüketim maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleme yeteneği
Zoho Projects artıları
- Zoho, takımlarınız içindeki işbirliğini geliştiren yerleşik bir sohbet fonksiyonuna sahiptir
- Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz entegrasyon
- Dönüm noktalarını ayarlama ve ilerlemeyi izleme sorunsuz bir deneyimdir
- Bazıları için uygun fiyatlı proje yönetimi yazılımı olabilir (ücretsiz deneme seçenekleri mevcuttur)
Zoho Projects'in dezavantajları
- Başlangıç ve ayar Zoho, takımlarınız içindeki işbirliğini geliştiren yerleşik bir sohbet fonksiyonuna sahiptir
- Sonsuz özelleştirme seçeneklerinin sonucu olarak ortaya çıkan zorlu öğrenme eğrisi
- Zoho'nun karmaşık kullanıcı arayüzü birçok açıdan yetersizdir
- Zoho, beş farklı uygulama arasında geçiş yapmanızı gerektirir
- Zoho'da çevrimdışı erişim yoktur
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 kullanıcı ve 2 proje için 0 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: 9 $ (kullanıcı sınırı yok)
Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (282 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (259 yorum)
5. Asana
Asana'nın ünü nedeniyle, Mavenlink alternatiflerinin listesini uzun süre kaydırmanıza gerek kalmadan bu çözüme ulaşabilirsiniz.
Asana, takımların projelerini büyütmelerine, çevik iş akışları geliştirmelerine ve önceden belirlenmiş çıktıları izlemelerine yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır.
Bu araç, tüm proje yönetimi zorluklarınızı çözmek için basit ama karmaşık bir liste tabanlı görev tablosu kullanır. Bu, bir kişi listesi, yapılacaklar listesi veya görevler/alt görevler oluşturabileceğiniz ve bunları takımınıza atayabileceğiniz başka herhangi bir liste türü olabilir.
Asana'nın anahtar özellikleri
- Gelişmiş arama, kaydedilmiş arama raporları, dönüm noktaları ve iş yükü dahil olmak üzere gerçek zamanlı raporlama seçenekleri
- Birden çok düzeyde görevler, alt görevler ve alt görevlerin alt görevlerini oluşturun
- Verilerinizi görüntüleyebileceğiniz birden fazla görünüm (pano, takvim, liste görünümleri)
- Görevleri panodan panoya otomatik olarak taşıyan görev planlama
Asana'nın artıları
- Asana'nın aktif bir topluluğu vardır (Asana topluluk forumu)
- Asana, projeleri izlemek için temiz, net ve sezgisel bir arayüze sahiptir
- Duyarlı ve güler yüzlü müşteri desteği
Asana'nın dezavantajları
- Asana, benzer bir etki alanına sahip tüm kullanıcıların lisans almasını gerektirir ve bunları misafir olarak değerlendirir. Bu da sonunda fiyatları artırır
- Özelleştirme düzeyi nedeniyle, Asana'nın öğrenme eğrisi oldukça diktir
- Asana'da veri kümesi oluşturma ve özelleştirme nispeten sınırlıdır
- ClickUp'tan farklı olarak, Asana'nın ücretsiz planında zaman takibi özelliği yoktur
Asana fiyatlandırması
- Temel: 15 kişiye kadar takımlar için kullanılabilir ve ücretsiz deneme seçeneği mevcuttur
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Ayrıntılar için Asana ile iletişime geçin
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (8.926 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.398 yorum)
6. ProofHub
ProofHub, küçük takımlara bir dizi verimlilik ve işbirliği aracı sunan basit bir proje yönetimi ve işbirliği yazılımıdır.
Bu, proje yönetiminin temellerinden ödün vermeden rakipsiz bir basitlik sunan, sezgisel, basit ama güçlü bir çözüm oluşturduğu için en iyi Mavenlink alternatiflerinden biridir.
Hepsi bir arada bir çözüm olan Proof Hub, proje yönetimi teknolojilerinizi düzenleyerek size tek bir güvenilir çözüm sunar.
ProofHub'ın anahtar özellikleri
- Ayrıntılı etkinlik günlükleri
- Beyaz etiketleme
- Ş Akışları
- Mükemmel görev yönetimi (Kanban panoları ve Gantt grafikleri)
- Sohbet, duyurular ve tartışmalar gibi harika işbirliği özellikleri
ProofHub'ın avantajları
- Neredeyse hiç öğrenme eğrisi yok
- Etkileyici özelleştirilebilirlik, takımınıza maksimum esneklik sağlar
- Görevleri oluşturmak ve atamak hiç bu kadar kolay olmamıştı
- Rekabetçi fiyatlandırma ve ücretsiz deneme seçenekleri
ProofHub'ın dezavantajları
- Gantt grafiği hala bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor
- Mobil uygulama nispeten sınırlıdır
ProofHub fiyatlandırması
- Yıllık faturalandırılan sabit ücret: 89 $/ay
- Yıllık 45 $ sabit ücret (çoğu özellik yoktur)
ProofHub müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (63 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (67 yorum)
7. Takım çalışması
Takım çalışması, proje yönetiminde yeni bir kavram değildir ve yakın zamanda ortadan kalkacak bir kavram da değildir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu araç, işbirliğine odaklandığı ve 2007'den beri takımları tek tek otomasyonlarla verimli hale getirdiği için Mavenlink alternatifleri listesine girmiştir.
Basitliği ve sezgisel arayüzünü yetersizlikle karıştırmayın; işbirliği, görselleştirme ve otomasyon özellikleri çok etkilidir. En iyi Mavenlink alternatiflerinden biri olan profesyonel hizmet otomasyon yazılımı, müşterilerle çalışan veya ayrıntılı portföy yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir.
Takım çalışmasının anahtar özellikleri
- Portföyler özelliği, karmaşık projelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar
- Sorunsuz faturalandırma için yerleşik zaman takibi
- İş yükü yönetimi, kaynak yönetimini kolaylaştırır
- Faturalandırma ve fatura kesme gibi proje muhasebe özellikleri, onu daha iyi bir iş zekası çözümü haline getirir
- Önceden oluşturulmuş ş Akışı ve görev yönetimi şablonları
- Proje yöneticileriyle sorunsuz bir şekilde çalışmak için müşteriler ücretsiz olarak eklenebilir
Takım çalışması uzmanları
- Teamwork, basit bir proje yönetimi çözümünden daha fazla ürün (CRM, SOHBET, Alanlar) sunar
- Telefon, canlı sohbet ve video eğitimleri ile ulaşabileceğiniz güler yüzlü müşteri hizmetleri
- Proje muhasebesi özellikleri, müşterileri yönetenler için idealdir
Takım çalışmasının dezavantajları
- ClickUp'ın aksine, ücretsiz sürümünde Kanban panoları yoktur
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 17,99 $
- Ölçek: Ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin
Teamwork müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (1.011 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (728 yorum)
8. Jira
Jira, geliştirme takımları düşünülerek oluşturulmuş bir proje yönetimi aracıdır. Ancak, yıllarca süren aşırı teslimatların ardından, bu zengin özelliklere sahip araç, ilk hedef pazarının dışında da önemli bir kullanışlılığa sahiptir.
Bugün, Jira kendini herhangi bir takım ve organizasyon için proje yönetimi, sorun izleme ve zaman takibi yazılımı olarak tanımlamaktadır. Mavenlink'e alternatifler arıyorsanız, bu yazılımın kesinlikle artıları ve eksileri vardır.
Daha büyük Jira yazılım yığınına dahil olan Jira yazılımı, çevik yazılım geliştirme, görev tahsisi, önceliklendirme ve gizlilik için tercih edilen bir yazılımdır. Proje yöneticilerinin projeleri daha verimli bir şekilde yönetmek için favori yazılımıdır.
Jira'nın anahtar özellikleri
- Yazılım projeleri için mükemmel sorun izleme ve hata yönetimi
- Özel iş akışları, sıfırdan iş akışları oluşturmanıza olanak tanır
- Çevik geliştirme için Scrum ve Kanban panoları
- Proje yol haritaları, projenizin tamamlanmasına kadar tüm sürecini görselleştirmenizi sağlar
- Gelişmiş izinler ve erişim denetimleri
- Denetim günlükleri
Jira'nın artıları
- Jira, bu listede sorun yönetiminde uzmanlaşmış tek araçtır
- Üçüncü taraf araçlarla binlerce entegrasyon
- 12'den fazla rapor sunan yazılımla eşsiz raporlama
- 12'den fazla rapor sunan yazılımla eşsiz raporlama
Jira'nın dezavantajları
- Şubat 2024'te yapılacak değişiklikler, sistemin tamamen veya kısmen taşınmasını gerektirebilir
- Jira, Gannt grafiği veya zaman çizelgesi görünümü ile birlikte gelmez ve bir görünüm içinde görev atayamaz
- Özelleştirme düzeyi, Jira'nın öğrenme eğrisini zorlaştırıyor
- Jira'da uzantıları ve eklentileri yönetmek hiç de hoş bir deneyim değildir
- Jira'da yerleşik bir iletişim ve işbirliği aracı yoktur
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: En fazla 10 kullanıcı için 0 $
- Standart: Kullanıcı başına 7,50 $ (ortalama)
- Premium: Kullanıcı başına 14,50 $ (ortalama)
- Kurumsal: Ayrıntılar için Jira ile iletişime geçin
Jira müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (4.869 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (12.343 yorum)
9. Basecamp
Basecamp, küçük işletmeler ve takımlar için proje planlamasının karmaşıklıklarını ele alan temel bir proje yönetimi aracıdır.
Basecamp'ın birçok proje yöneticisi tarafından en büyük zayıflığı olarak görülen basit ve temel yapısı, diğer proje takım liderleri için en büyük gücü olarak da hizmet ediyor.
Bazı müşteriler için, basit bir gösterge paneli, elektronik tablolar ve birkaç görselleştirme, projelerine hayat vermek için ihtiyaç duydukları tek şeydir.
Bununla birlikte, BaseCamp yalnızca projenizin daha karmaşık bir araç gerektirecek kadar basit olmadığı örneklerde Mavenlink alternatifi olarak hizmet verir.
Basecamp'ın anahtar özellikleri
- Hill Charts, projelerdeki ilerlemeyi görselleştirmenize yardımcı olur
- Duyurularınızı yayınlayabileceğiniz ve beyin fırtınası yapabileceğiniz yerleşik bir mesaj panosu
- Kamp ateşi özelliği, takım üyelerinizle sohbet etmenizi sağlar Kamp ateşi sohbet özelliği, takımınızla iletişim kurmanızı sağlar
- Yapılacaklar listeleri, görevleri oluşturmanın basit bir yolunu sunar
- Planlama, Google Takvim ile bağlantılı olabilir
Basecamp artıları
- Temiz ve sezgisel bir arayüz
- Sınırlı sayıda özelliği sayesinde uygun fiyat
- Hazır proje şablonlarının kullanılabilirliği
Basecamp'ın dezavantajları
- Zaman çizelgeleri ve görünümler gibi temel proje yönetimi özelliklerinin eksikliği
- Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi proje yönetimi araçları yoktur
- Zaman çizelgeleri ve alt görevler gibi temel özellikler eksiktir
- Gantt grafikleri gibi proje yönetimi için gerekli özellikler eksiktir
Basecamp fiyatlandırması
- aylık 99 $ sabit ücret (ücretsiz deneme seçeneği ile)
Basecamp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (5.061 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (13.669)
10. Notion
Notion, istediğiniz zaman istediğiniz her şeyi oluşturmanıza ve atamanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir bir sihirbaz olarak Mavenlink alternatifleri listesinden sıyrılıyor.
Bu PM aracı, iş akışlarınızı birleştirme, görünürlük oluşturma ve neredeyse her şeyi güçlü ve özelleştirilebilir bir araç altında entegre etme konusunda mükemmeldir.
Belge yönetimi yetenekleri de örnek niteliğindedir ve takımlarınızın günlük fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar.
Notion'un anahtar özellikleri
- Tablo, liste, takvim, Kanban ve galeri dahil olmak üzere birden fazla görünüm
- Canlı belge işbirliği
- 50'den fazla başlangıç şablonu
- Diğer üçüncü taraf yazılımlarla çoklu entegrasyonlar
Notion'un artıları
- Not alma ve belge yönetimi için uygundur
- Basit ve öğrenmesi kolay bir arayüz
- Tek noktadan hizmet sunan bir Notion, merkezileşmeyi sağlar
Notion'un dezavantajları
- Zengin özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, öğrenme eğrisini dikleştirir
- Bazı müşteriler Notion'un sunduğu şablon sayısından memnun değil
- Bazıları, iş zekası hizmetlerinin bu listedeki diğerlerine göre yeterince güçlü olmadığını düşünüyor
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel Pro: Aylık 4 $, yıllık faturalandırılır
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Ayrıntılar için Notion ile iletişime geçin
Notion müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (863 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (782 yorum)
Bir tane varken neden birkaç uygulama kullanasınız?
Takımlar arası iletişim kopukluğu, yanlış anlaşılmalar ve verimsizliklerden bıktınız mı? Proje yönetimi yazılımının avantajlarından yararlanmaya başlamanın tam zamanı.
Takımlarınızı bir araya getiren, siloları ortadan kaldıran, verimliliği artıran ve tüm operasyonlarınızı görünüm altında toplayan bir araç arıyorsanız, ClickUp tam aradığınız şey olabilir.
Ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve bugün başlayın!