ClickUp AI ile Claude'dan daha fazlasını elde edin

ClickUp mı, Claude mu? Seçim yapmak zorunda değilsiniz.

Takımınız, AI standardı olarak Claude'u seçti. Bu, ClickUp'ı daha az değil, daha değerli hale getirir. Claude, ileri düzey kullanıcılar için bir akıl yürütme motorudur. ClickUp AI ise tüm organizasyon için bir zeka katmanıdır. Claude'un akıl yürütme yapabilmesi için yapılandırılmış verilere ihtiyacı vardır ve ClickUp bunu sağlayan sistemdir.

Bu arada, ClickUp AI çalışma alanınızı sürekli olarak zenginleştirir, kimsenin talimatına gerek kalmadan çalışan ajanları destekler ve her takımdaki herkese halihazırda kullandıkları ş akışında AI sağlar.

Claude, teknik kullanıcılarınız için derinlemesine, sistemler arası akıl yürütme işlemlerini üstlenir. ClickUp AI ise iş gücünüzün geri kalan %95'ini yönetir. İkisi bir araya geldiğinde, iş yerinde AI'yı ölçeklendirmek için akıllı bir yol sunar.

ClickUp AI Nasıl Çalışır?

ClickUp AI, takımlarınızın halihazırda işlerini yönettiği platforma entegre edilmiş eksiksiz bir yapay zeka özellikleri paketidir.

ClickUp, AI'yı işinizin bağlamından kopuk ayrı bir eklenti olarak ele almak yerine, size dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanını sunar. Burada AI, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı derinlemesine anlayarak iş akışınızın her aşamasında size alakalı, bağlamsal ve zaman kazandıran destek sağlar.

Bunu mümkün kılan unsurlar şunlardır:

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın içindeki yerleşik zeka katmanıdır. İster bir insan verileri okusun, ister Claude MCP aracılığıyla verileri alsın, tüm Çalışma Alanınızı daha akıllı hale getirir.

ClickUp Brain'in bağlam farkındalı yanıtlarını kullanarak ClickUp Çalışma Alanı'ndaki görevleri eyleme geçmek üzere önceliklendirin

@bahset Brain : Herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyin. O, 7/24 hizmetinizde olan akıllı asistanınızdır. : Herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyin. O, 7/24 hizmetinizde olan akıllı asistanınızdır.

Ambient Answers : AI, sohbet ve yorum konularındaki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece insanların bunu yapmasına gerek kalmaz : AI, sohbet ve yorum konularındaki sorulara otomatik olarak yanıt verir, böylece insanların bunu yapmasına gerek kalmaz

Bağlam zekası : Tüm iş bağlamını izleyerek bilgi tabanlarını sürekli olarak toplar ve günceller

Kurumsal Arama : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar : Doğal dilde bir soru sorun, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar

AI Özel Alanları : Görev içeriğine göre otomatik olarak doldurulan alanlar: duygu, öncelik puanı, kategori sınıflandırması ve özetler. Herhangi bir komut gerekmez

AI Proje Yöneticisi: Gösterge panellerindeki projeleri otomatik olarak özetler, engelleri tespit eder, atanan kişileri önerir ve gerçek faaliyetlerden durum güncellemeleri oluşturur

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık sohbet robotu arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değildir. Doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda bulunur, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

Süper Ajanlar

Süper Ajanlar, Süper Ajan Oluşturucu aracılığıyla talimatlar, tetikleyiciler, araçlar, bilgi ve hafıza ile yapılandırdığınız AI takım arkadaşlarıdır.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen Super Agent Builder'ını kullanarak özel ajanınızı saatler değil, dakikalar içinde başlatın

Onlara etiket ekleyebilir, görevler atayabilir, sohbet üzerinden özel mesaj gönderebilir ve hatta çalıştığınız yerde @bahsetebilirsiniz. Tıpkı bir insan takım arkadaşı gibi davranarak, atanan işi tamamlamak için gerekli adımları bağımsız olarak atarlar.

Her adımda onlara talimat vermenize gerek yok. İşleri kendi başlarına yürütürler.

Her departman için kullanıma hazır önceden oluşturulmuş temsilci paketleri mevcuttur:

Departman Temsilciler Proje yönetimi Kabul Temsilcisi, Atama Temsilcisi, PM Temsilcisi, Canlı Yanıtlar Temsilcisi Pazarlama Brief Agent, İçerik Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Ürün ve Mühendislik PRD Aracısı, Triage Aracısı, Codegen Aracısı, Live Answers Aracısı İK Onboarding Temsilcisi, Pulse Check Temsilcisi, Eğitmen Temsilcisi, Canlı Yanıtlar Temsilcisi Liderlik Hedef Hatırlatıcı Aracısı, Uyum Aracısı, Anahtar Sonuçlar Aracısı, Durum Güncelleme Aracısı Satış Satış akışları için özel ajanlar

Bell Direct, ClickUp ile AI'yı anlamlı bir şekilde benimsemek için teknik bir takımın gerekmediğini kanıtlıyor.

Takım, ClickUp Super Agents'ı kullanarak kod yazmadan veya yeni araçlar eklemeden uçtan uca bir kabul ve önceliklendirme ş akışını otomasyonla otomatikleştirdi.

Otomatik Pilot ve Ortam Ajanları

Bunlar, herhangi bir komut verilmeden arka planda çalışan, her zaman aktif olan ajanlardır. Şunları düşünün:

Her sabah oluşturulan gösterge paneli özetleri

Check-in yapmadan gönderilen durum güncellemeleri

Görevler önceliklerine göre otomatik olarak sınıflandırılır ve yönlendirilir

Gecikmiş öğeler işaretlendi ve üst düzeye iletildi

Çalışma Alanı'nda sürekli olarak zenginleştirilen veriler

Sertifikalı Temsilciler

Özel bir yapılandırmayı gerektirecek kadar riskli ş akışları için, ClickUp'ın Forward Deployed Engineers ekibi, kuruluşunuzun özel süreçlerine uyarlanmış bir ajanı tasarlayıp devreye alacaktır. Certified Agents ile, birinci sınıf bir kurulumun yanı sıra sınırsız kullanım hakkına da sahip olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp’ın Sertifikalı Temsilcisi, uygulamaya hazır proje planlarının doğrudan karşılaştırmasında 100 üzerinden 96 puan aldı. En yakın rakip 61 puana ulaşırken, diğerlerinin çoğu 40 ve 50 puan aralığında kaldı. Pratik olarak, takımlar tek bir adımda fikir → plan → uygulama aşamalarına geçebilir ve bu süreçte insan müdahalesi en aza indirgenir. Sertifikalı Temsilci'yi bu karşılaştırmada öne çıkaran da budur.

AI Toplantıları

ClickUp Takvim ve AI Notetaker ile takımlar, toplantıları bağlam içinde planlayabilir ve notları otomatik olarak kaydedebilir.

ClickUp AI'nın toplantılarınızı planlamadan not almaya ve özetlemeye kadar her aşamada otomasyonunu etkinleştirin

Doğal dil komutlarını kullanarak takım takvimlerini tarayın, uygunluk durumunu kontrol edin ve toplantılar planlayın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan ClickUp içinden toplantılara katılın

ClickUp Gelen Kutunuzda konuşmacı etiketleri, özetler, ana konular ve kararların vurgulandığı otomatik toplantı notları alın

AI, toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarır ve bunları izlenebilir ClickUp görevlerine dönüştürür

Takip izleme, ilgili projeye bağlıdır

Özetler ilgili ClickUp Alana gönderilir

Toplantıya katılan herkes, neler tartışıldığını, bundan sonra ne yapılması gerektiğini ve sorumluluğun kimde olduğunu görebilir.

Tek bir platformda çok sayıda AI modeli seçeneği

ClickUp, modelden bağımsızdır. Kullanıcılar, platformdan ayrılmadan ClickUp araç çubuğundan doğrudan ChatGPT, Claude (Opus 4.6 dahil), Gemini ve 12'den fazla diğer en iyi AI modeli arasında geçiş yapabilir.

ClickUp Brain ile tek bir fiyat karşılığında birden fazla AI modeline erişin

Brain, Çalışma Alanı zekası için arka planda bu modelleri kullanır ve Süper Ajanlar, mevcut herhangi bir modeli kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Yöneticiler, Çalışma Alanı başına hangi modellerin kullanılabileceğini kısıtlayabilir.

Bu, takımınızın ClickUp içinde, tüm iş bağlamına uygulanmış Claude'un mantığını zaten elde ettiği anlamına gelir.

Claude'un Sunduğu Avantajlar

Claude, güçlü bir akıl yürütme motorudur ve ClickUp ile birlikte kullanıldığında gerçek bir sistemler arası zeka katar:

Claude Code : Terminal tabanlı ajan kodlama. Otonom çoklu dosya düzenleme, yeniden yapılandırma ve hata ayıklama. Geliştiriciler için ideal : Terminal tabanlı ajan kodlama. Otonom çoklu dosya düzenleme, yeniden yapılandırma ve hata ayıklama. Geliştiriciler için ideal

Claude Cowork : Arka plan bilgi işleme ajanı. Kendi kendine çalışan elektronik tablolar, raporlar ve veri analizlerini düşünün.

Claude Desktop: Bireysel derin iş, araştırma ve analiz için genel amaçlı AI asistanı

Claude, herhangi bir AI aracının harici sistemlere okuma ve yazma yapmasına olanak tanıyan açık bir standart olan MCP (Model Context Protocol) aracılığıyla ClickUp'a bağlanır. ClickUp'ın MCP sunucusu, Claude'a görevlere, belgelere, yorumlara, Özel Alanlara ve arama özelliğine tam erişim sağlar.

🌟 Bu iyi bir şey. MCP aracılığıyla ClickUp'a yapılan AI araçlarının bağlantısı ne kadar fazla olursa, ClickUp bağlam sistemi olarak o kadar vazgeçilmez hale gelir.

ClickUp ve Claude'un Birlikte Daha İyi Olmasının Dört Nedeni

ClickUp ve Claude, birbirleriyle rekabet etmek yerine analiz, uygulama ve takım çapında benimseme süreçlerinde birbirlerini tamamlar. Derinlemesine akıl yürütmeyi operasyonel bağlamla birleştirirler, böylece akıllı düşünceyi organize ve verimli bir işe dönüştürebilirsiniz.

İşte nasıl:

1. Claude ile analiz edin, ClickUp ile kodlayın

👉🏼 Claude analiz konusunda mükemmeldir—araştırma yapma, sentezleme, bir ş akışının nasıl olabileceğini keşfetme, sistemler arasında veri toplama ve öneriler üretme. Bir akıl yürütme motoru işte bunu iyi yapar.

🏆 ClickUp, bu içgörülerinin sağlam ş akışlarına dönüştüğü yerdir.

Analiz, sahipleri ve son tarihleri olan görevlere dönüşür

Öneri, durum her değiştiğinde çalışan bir Süper Ajan haline gelir

Araştırma, projeye bağlı belgelere yapılandırılır

Tek seferlik çıktı, tüm kuruluşun uyguladığı, tekrarlanabilir ve yönetilen bir sürece dönüşür.

Claude ne yapılacak olduğunu belirlemenize yardımcı olur. ClickUp AI ise, kimsenin tekrar bir şey sormasına gerek kalmadan, her takım için bunu büyük ölçekte gerçekleştirmenize yardımcı olur.

2. Kurum için AI paylaşımı ile bireyler için kişisel AI

👉🏼 Claude'da oluşturduğunuz her şey size ait kalır: becerileriniz, MCP yapılandırmalarınız, proje bağlamınız. Harika bir şey oluşturursanız, takımın geri kalanı bunu göremez, kullanamaz veya bundan faydalanamaz.

🏆 ClickUp AI, tasarım gereği paylaşımda:

Süper Ajanlar Çalışma Alanı'nda görünür durumdadır. Bir kişi bir ajan oluşturduğunda, tüm organizasyon bundan faydalanır

ClickUp Otomasyonları , yalnızca bunları ayarlayan kişi için değil, herkes için tetikleyici olarak çalışır

AI Özel Alanları tüm takım için doldurulur

Paylaşılan bilgi tabanlarına her kullanıcı ve her temsilci erişebilir

3. Sürekli aktif zeka ve isteğe bağlı yanıtlar

👉🏼 Claude, birisi komut verdiğinde iş yapar. Kimse sormazsa, hiçbir şey olmaz.

🏆 ClickUp AI, kimse dikkat etsin ya da etmesin, kesintisiz iş yapar:

Brain arka planda verileri zenginleştirir: projeleri özetler, Özel Alanları doldurur, bilgi tabanlarını günceller

Otomatik Pilot Ajanları Çalışma Alanını 7/24 izler: gecikmiş öğeleri işaretler, yeni görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve gösterge paneli rollup’ları oluşturur

Süper Ajanlar, ş akışı etkinliklerinde tetikleyici olarak çalışır: durum değişiklikleri, yeni görevler, bahsetmeler ve zamanlamalar

Çalışma Alanı, kimse aktif olarak yönlendirmeden her saat daha akıllı hale geliyor. ClickUp AI'yı Claude'u kullandığınız gibi kullanmazsınız. ClickUp AI sadece çalışır.

4. Claude'u daha akıllı hale getiren bağlam derinliği

ClickUp AI, Çalışma Alanınızda bulunan verileri sürekli olarak zenginleştirir. Bu sayede, Claude MCP aracılığıyla ClickUp'a bağlandığında, ham görev verilerini okumaz. Önceden işlenmiş bilgileri okur: Brain tarafından oluşturulan özetler, AI tarafından sınıflandırılan Özel Alanlar ve kimse talepte bulunmadan oluşturulan yapılandırılmış proje içgörüleri.

Birbirini besleyen döngü:

🤝 Sonuç: ClickUp AI, Claude verilere dokunmadan önce verileri düzenleme, özetleme ve sınıflandırma gibi zor işleri hallettiği için Claude daha iyi çıktılar elde eder. Claude işleri geri yazdığında ise ClickUp AI bunları alır ve döngüyü devam ettirir.

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz, iş yerinde AI'ya erişimin hala sınırlı olduğunu gösteriyor: %36'sı hiç erişimi yok ve sadece %14'ü çoğu çalışanın bunu gerçekten deneyebildiğini söylüyor. AI, izinler, ekstra araçlar veya karmaşık kurulumların arkasında kaldığında, takımlar bunu gerçek, günlük işlerinde deneme şansı bile bulamıyor. ClickUp Brain, AI'yı halihazırda kullandığınız çalışma alanının içine yerleştirerek tüm bu engelleri ortadan kaldırır. Araçlar arasında geçiş yapmadan veya dikkatinizi kaybetmeden birden fazla AI modelinden yararlanabilir, görüntüler oluşturabilir, kod yazabilir veya hata ayıklayabilir, web'de arama yapabilir, belgeleri özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu, kullanımı kolay ve takımdaki herkesin erişebileceği, ortam AI ortağınızdır.

Doğru Kullanım Durumu için Doğru AI Aracı

Amaç, Claude'u ClickUp AI ile değiştirmek değil. Doğru iş için doğru AI'yı kullanmak.

Kullanım örneği En iyi araç Neden Kapsamlı araştırma ve analiz Claude Sistemler arası akıl yürütme, uzun bağlam sentezi Ajan kodlama ve hata ayıklama Claude Kodu Terminal tabanlı, otonom çoklu dosya değişiklikleri Sistemler arası veri koordinasyonu Claude + MCP ClickUp, Salesforce ve veritabanlarındaki verileri birleştirir Proje durum güncellemeleri ClickUp AI Her zaman aktif, gerçek etkinliklerden otomatik olarak oluşturulur Belgeler içindeki içerik taslakları ClickUp AI Bağlam içinde, özet ve görevle bağlantılı İşle ilgili sorular Beyin Görevler, belgeler, sohbet ve yorumlardan anında yanıtlar Görev yönlendirme ve önceliklendirme Süper Ajanlar Olay odaklı, Çalışma Alanını algılayan, izin kapsamlı Toplantı notları ve takipler AI Toplantıları Otomatik yakalama, eylem öğesi oluşturma Arka plan izleme Otomatik Pilot Ajanları 7/24, uyarı gerektirmez, her zaman çalışır Özel, yüksek riskli ş akışları Sertifikalı Temsilciler Amaca yönelik, FDE destekli, sınırsız Kişisel derin iş Claude Masaüstü Bireysel akıl yürütme, taslak hazırlama, keşif Paylaşılan takım akışları Süper Ajanlar Kuruluş tarafından görülebilir, Çalışma Alanı düzeyinde yönetilir

🔑 Anahtar bilgi: Claude, kişisel, derinlemesine ve sistemler arası işleri yönetir. ClickUp AI ise takım genelinde, her zaman aktif olan ve paylaşılan ş akışlarını yönetir. Bu ikisi bir araya geldiğinde, tüm organizasyonu kapsarsınız.

Bu, Kuruluşunuz İçin Ne Anlama Geliyor?

Her takım üyesi için

ClickUp'ı açtıkları anda çalışan AI; MCP kurulumu, terminal komutları veya özel beceri gerektirmez. Brain sorularını yanıtlar, ajanlar tekrarlayan işleri halleder, Özel Alanlar görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve toplantı notları kendiliğinden yazılır.

Teknik ileri düzey kullanıcılar için

Derin mantık, kodlama ve sistemler arası koordinasyon için Claude Code, Claude Cowork ve Claude Desktop. ClickUp’ın MCP sunucusu, onlara çalışma alanına tam erişim sağlar. Claude’da oluşturdukları içerikler ClickUp’a geri gönderilir ve burada ajanlar tarafından daha ayrıntılı bir şekilde işlenir.

Siemens Hindistan bunu uygulamada gördü. Proje Hizmetleri takımı, 150 yıllık birikmiş proje yönetimi uzmanlığını ClickUp'ın yapay zeka destekli ş Akışlarına entegre etti. Portföy risk incelemeleri 12-15 saatten 15 dakikaya indi ve üç aylık bir proje yöneticisi artık deneyimli bir uzmanın sahip olduğu bilgiye sahip.

BT ve liderlik için

ClickUp'ın geri kalanıyla aynı SSO, izinler ve uyumluluk yapısına sahip, tek bir yönetilen AI platformu. AI yönetimi için ISO 42001 sertifikalı, AI ortaklarından sıfır veri saklama ve hangi modellerin, ajanların ve yeteneklerin etkinleştirileceğine dair merkezi yönetici kontrolleri. Bunu, AI'nın şirket verileriyle ne yaptığına dair merkezi bir görünürlük olmadan kuruluş genelinde çalışan 200 ayrı Claude örneğiyle karşılaştırın.

AI stratejiniz için

ClickUp modelden bağımsızdır, bu nedenle bugün takımınız Claude Opus 4.6'yı tercih edebilir, ancak yarın en iyi model tamamen başka bir yerden gelebilir. ClickUp, ş akışlarını yeniden oluşturmaya, ajanları yeniden eğitmeye veya MCP bağlantılarını yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan en yeni modelleri entegre eder. Model ortamı değişmeye devam etse bile AI stratejiniz esnekliğini korur.

ClickUp ve Claude'un MCP Aracılığıyla Nasıl Bağlantı Kurduğu: Mimari

ClickUp AI ve Claude ile Derin Akıl Yürütme, Gerçek Uygulama ile Toplantı Yapıyor

Claude, model katmanında AI standardınız olabilir. ClickUp AI ise bu zekanın tüm organizasyonunuzda işlevsel hale gelmesini sağlar.

Dünyanın en tamamlanmış ve bağlam farkındalığına sahip iş yapay zekası olan Brain, Çalışma Alanını içten dışa daha akıllı hale getirir. Süper Ajanlar, her takıma 7/24 çalışan yapay zeka takım arkadaşları sağlarken, Sertifikalı Ajanlar ise karmaşık, riskli ve özel iş akışlarının yönetilmesine yardımcı olur.

Claude, MCP aracılığıyla dışarıdan gelen bu zenginleştirilmiş zekayı kullanır.

Birlikte, bunlar birbirini güçlendirir.