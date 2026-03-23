Pazarlama Takımları için AI Ajanları Nasıl Oluşturulur?

SurveyMonkey'in bir raporuna göre, pazarlamacıların %50'si içerik oluşturmak, %45'i yaratıcı fikirler üretmek ve %40'ı araştırma yapmak için yapay zeka araçlarını kullanıyor.

Üretken AI araçları pazarlamayı basitleştiriyor olsa da, yine de manuel koordinasyon ve müdahale gerektiriyor. Sonunda komutları yeniden yazmak, araçlar arasında geçiş yapmak ve tüm araçlara bağlamı manuel olarak kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalacaksınız; bu durum, AI Sprawl olarak da bilinir.

Bu, zaten aşırı yük altında olan pazarlamacılar için sadece daha fazla iş demektir.

AI ajanları, görevleri yerine getirerek, ş akışlarını koordine ederek ve kararları özerk bir şekilde alarak bu sorunu çözer. Bu, akıllı muhakeme ve karar verme becerilerine sahip bir insan asistanın ş akışlarınızı devralmasına oldukça benzer.

Bu kılavuzda, pazarlama takımları için AI ajanlarının nasıl oluşturulacağını gösteriyoruz. Ayrıca, başlamadan önce bilmeniz gereken avantajları, kullanım örneklerini, örnekleri ve sınırları paylaşıyoruz. 🌟

Pazarlamada AI Ajanları Nedir?

Pazarlamada AI ajanları, çok adımlı ş akışlarını yürütmek, görevleri analiz etmek ve sizin adınıza kararlar almak için özerk bir şekilde hareket eden akıllı yazılım programlarıdır.

Bu sistemler, birbirine bağlı farklı uygulamalarda işlemler gerçekleştirebilir, geri bildirimlere göre performanslarını iyileştirebilir ve sürekli insan denetimi olmadan fonksiyonlarını gerçekleştirebilir.

📌 Örnek: Bir Görüntü Oluşturucu Ajanı düşünün. Ona “Black Friday İndirimi için bir ana sayfa afişi oluştur” derseniz, ajan otomatik olarak:

Çalışma alanınızı tarayarak hedef kitlenizle ilgili bağlam bilgilerini, teklif detaylarını ve marka kılavuzlarını toplar

Metni iyileştirir , okunabilir olmasını ve marka kimliğine uygun kalmasını sağlar

Birden fazla afiş varyasyonu oluşturur

Varlıkları doğru klasörlere kaydeder veya kitaplığınızı günceller

ClickUp'ın Ajan Dizini'nde 650'den fazla kullanıma hazır Süper Ajan'ı inceleyin

AI ajanları oluşturmak için kullanılan anahtar teknolojiler

AI ajanları, fonksiyonlarını yerine getirmek için çeşitli AI teknolojilerini kullanır. İşte kısa bir özet:

Teknoloji Ne işe yarar? AI pazarlama ajanlarına nasıl yardımcı olur? Makine öğrenimi (ML) modelleri Büyük veri kümelerini analiz ederek kalıpları bulun ve sonuçları tahmin edin Potansiyel müşteri puanlarını tahmin etmeye, reklam tekliflerini optimize etmeye veya kampanya performansını öngörmeye yardımcı olur Doğal dil işleme (NLP) AI sistemlerinin nüansları, duyguları ve tonu çözerek insan dilini anlamasını sağlar Müşteri e-postalarını, yorumlarını veya sosyal medya yorumlarını analiz ederek duyguları tespit etmeye ve mesajları kişiselleştirmeye yardımcı olur Geri getirme-güçlendirme üretimi (RAG) İlgili harici verileri alır ve doğru yanıtlar için bir LLM'ye aktarır Çalışma Alanı'ndan gerçek zamanlı müşteri verilerini, marka kılavuzlarını veya geçmiş kampanya sonuçlarını almanıza yardımcı olur Büyük dil modelleri (LLM'ler) Büyük metin veri kümeleriyle eğitilmiş gelişmiş NLP modelleri, tutarlı metinler üretir, talimatları değerlendirir ve karmaşık komutları yerine getirir Kampanya hedeflerini yorumlamaya, metin veya brifingler yazmaya ve gelen potansiyel müşteri geliştirme gibi çok adımlı ş akışlarını planlamaya yardımcı olur API'ler ve araç entegrasyonları Diğer sistemlere bağlantı kurar (örn. CRM, reklam platformları) Ajanın ş akışından doğrudan HubSpot kayıtlarını güncellemeye, sosyal medyada paylaşım yapmaya veya Google Ads harcamalarını ayarlamaya yardımcı olur

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlantı kurmanın zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri yapmanın bile çok fazla adım gerektirdiğini söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır.

AI ajanları, AI asistanları ve AI sohbet robotları

AI ajanları, sohbet robotları ve AI asistanları hepsi AI kullanır, ancak pazarlamada farklı amaçlara hizmet ederler:

AI ajanları: Ş akışlarının tamamını bağımsız olarak yürütürler. Onlara “1. çeyrek potansiyel müşterileri için bir besleme kampanyası başlat” gibi bir hedef verin; onlar da potansiyel müşterileri analiz eder, e-posta platformunuza erişir, kampanyayı yürütür ve performans ayarlamalarını gerçek zamanlı olarak yapar — insan müdahalesi olmadan

AI sohbet robotları: Genellikle önceden yazılmış senaryolara göre konuşurlar. Örneğin, bir bot fiyat sorularını yanıtlar ve potansiyel müşteri uygunsa bir demo randevusu alır. Konuşma bittiğinde görev tamamlandı

AI asistanları: ChatGPT veya Claude gibi ChatGPT veya Claude gibi AI pazarlama araçları , içerik oluşturmanıza veya fikir üretmenize yardımcı olur. Yararlıdırlar ancak ilerleyebilmek için sürekli insan müdahalesi gerektirirler

AI ajanları ve geleneksel pazarlama otomasyonu

AI ajanları özerktir (bunu ne kadar vurgulasak azdır). Bir hedef belirlediğinizde, adım adım insan müdahalesi olmadan araçlar arasında planlama, uygulama ve yineleme yaparlar.

Ayrıca, bağlam farkındalığını ve hafızayı korurlar, ş akışı değişikliklerine uyum sağlarlar, sonuçlardan kendi kendilerine öğrenirler ve hatta sonraki adımları tahmin ederler (ör. kampanya performansını tahmin eder ve optimize ederler).

Geleneksel pazarlama otomasyon araçları ise, önceden belirlediğiniz katı "eğer-o-zaman" kurallarına uyar. Manuel ayarlamalar gerektirir ve bağlamı hatırlama yeteneğinden yoksundur.

Unutmayın ki bunlar son derece reaktif. Elbette, kampanya performansını optimize etmenize yardımcı olacaklar, ancak bunu ancak onlara yapılacakları söyledikten sonra yapabilirler.

Pazarlama Takımları için AI Ajanlarının Faydaları

Pazarlama akışlarınızda AI ajanlarını kullanmak birçok fayda sağlar:

Müşteri etkileşimini artırır: AI ajanları, gerçek zamanlı müşteri davranışlarını (web sitesi tıklamaları, sayfada geçirilen süre, geçmiş etkileşimler) analiz ederek gecikme olmadan kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve teklifler sunar

Sürekli iyileştirme: Makine öğrenimi ve geri bildirim döngülerini kullanarak AI ajanları kendi mantıklarını ayarlayarak kendilerini yeniden eğitir, performanslarını artırır ve belirlediğiniz KPI seviyelerine ulaşır

Otonom çok adımlı yürütme: AI ajanları, mantık yürütme yeteneğini kullanarak üst düzey bir hedefi birden fazla sistemde gerçekleştirilecek bir dizi göreve böler. Bu, yöneticilerin adımları tek tek yönetmek yerine ş akışlarının tamamını devretmelerine olanak tanır

Otomasyonlu akıllı içgörüler: Ajanlar, CRM, sosyal medya ve web verilerinizi tarayarak kalıpları belirler ve bir sonraki en iyi eylemi önerir. Ham verileri içeren tabloları kendiniz incelemek yerine, eyleme geçirilebilir sonuçlar alırsınız

Ölçeklenebilir uygulama: Daha fazla araç, takım üyesi ve kanal ekledikçe pazarlama etkinliği azalır. AI ajanları, büyümenizle birlikte yönetilemez hale gelecek araç ve kanalları koordine ederek pazarlama çabalarınızı kolaylaştırır

Daha düşük müşteri edinme maliyetleri: AI ajanları, gerçek zamanlı dönüşüm sinyallerine dayalı olarak teklifleri, hedeflemeyi ve mesajlaşmayı optimize ederek, satın alma niyeti düşük kitlelere yapılan gereksiz harcamaları azaltır

İnsan işbirliğini taklit edin: AI ajanları diğer ajanlar veya sistemlerle iletişim kurar, bağlamın paylaşımını gerçekleştirir, görevleri devreder ve ş akışlarını koordine eder; tıpkı farklı rollerdeki insan takım üyelerinin işbirliği yaptığı gibi

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1–2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u ise derinlemesine ve odaklanmış iş için 3–5 saatlik bir zaman kazanımı sağlayacağını tahmin ediyor. Bu küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman kazanımı, yıllık 100 saatten fazla zamana denk gelir; bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için ayırabilirsiniz.

Adım Adım Kılavuz: Pazarlama için AI Ajanları Nasıl Oluşturulur?

ClickUp'ın Pazarlama Ajanı Dizini'nden hazır bir pazarlama AI ajanı seçebilirsiniz, ancak kendi ajanı oluşturmak size daha fazla kontrol ve özel özelleştirme imkanı sunar. Ayrıca, doğru araçlara sahipseniz, bir ajanı sıfırdan oluşturmak çok da teknik bir iş değildir.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, günlük ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirir ve birkaç dakika içinde hem basit hem de karmaşık AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır.

İşte pazarlama ekipleri için bir AI ajanı oluşturmanın adım adım açıklaması. Görsel öğrenen biriyseniz, bu video’da da standart, takımdan bağımsız süreci ele aldık:

1. Adım: Tekrarlayan pazarlama görevlerini belirleyin

İlk olarak ajanın amacını netleştirin. Ajanı içerik oluşturmayı hızlandırmak, kampanya yürütmeyi ölçeklendirmek veya raporlamayı iyileştirmek için mi oluşturuyorsunuz?

Hedef belirlendikten sonra, bu hedefle bağlantılı ş akışlarını inceleyin. Aşağıdaki özelliklere sahip belirli pazarlama görevlerini arayın:

Sık sık gerçekleşir (yani, yüksek hacimli görevler)

Kanallar veya kampanyalar arasında tekrarlayın

Takımınızın zamanını ve enerjisini tüketmeyin

Gecikmelere, insan önyargılarına veya hatalara meyillidir

Örneğin, içerik oluşturma ş akışındaki tekrarlayan görevler arasında anahtar kelime araştırması, ana hatların veya ilk taslakların oluşturulması ve rakiplerin içeriklerinin analizi yer alır.

Neyi otomasyonla otomatikleştireceğinizi belirledikten sonra, ajanın tam olarak ne yapacağını tanımlayabilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Ş akışlarını kafanızda canlandırmaya çalışmak yerine, beyaz tahta araçlarını kullanın! Pazarlama süreçlerinizi haritalandırmanız ve takılan görevler veya dağınık görev devirleri gibi darboğazları tespit etmeniz için sınırsız bir çalışma alanı sunarlar. Bu beyaz tahtalarda şunları yapabilirsiniz: Sürükle ve bırak öğeleri: Akışınızı oluşturmak için şekiller, oklar, yapışkan notlar ve metin kutularını kullanın

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyelerini etiketleyin ve birlikte beyin fırtınası yapın

Belgeleri ekleyin: Bağlam sağlamak için mevcut SOP'leri ve marka kılavuzlarını kullanın

Görevlere Dönüştürün: Yapışkan notları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek ajanın oluşturmaya başlayın Farklı pazarlama akışları için birden fazla Beyaz Tahta oluşturun ve ClickUp Whiteboards Hub'ı kullanarak bunları tek bir yerde düzenli bir şekilde organize edin.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak tüm AI ajanı mimarinizi planlayabilirsiniz! Örneğin, bir İçerik Ajanının işini bir Dağıtım Ajanına nasıl devrettiğini ve bunun ardından bir Analitik Ajanının nasıl tetikleyici olarak kullanıldığını görsel olarak haritalandırın.

2. Adım: Ajan hedeflerini belirleyin

Net çalışma kuralları olmadan, ajanlar amaçlarından sapar ve tutarsız sonuçlar üretir.

Bu nedenle, her bir AI ajanın nasıl davranması gerektiğini, aşağıdakileri içeren sınırlamalarla net bir şekilde tanımlayın:

Ajan kişiliği: Ajanınızın iletişim kurmak ve karar vermek için benimsediği kişilik. Örnek: “Doğrudan konuşan ve yaratıcılıktan çok ROI'yi önceliklendiren, veri odaklı bir kampanya optimizasyon uzmanısınız”

Sorumluluklar: Ajanın tamamlamaya yetkili olduğu tüm görevleri listeye alın. Örnek: “Reklam performansını günlük olarak izleyin, düşük performans gösteren anahtar kelimelerin tekliflerini ayarlayın ve CTR %2'nin altına düşerse takımı bilgilendirin”

Bellek kapasitesi: Aracının hangi bilgileri hatırlaması ve görevler arasında yeniden kullanması gerektiğini belirleyin. Örnek: “Son 30 günlük kampanya verilerini, kullanılan müşteri segmentlerini ve önceki optimizasyon kararlarını hatırla”

Özerklik düzeyleri: Ajanın ne kadar bağımsız çalışacağını belirtin. Örnek: “500 doların altındaki teklif ayarlamaları için tam özerklik; 500 doların üzerindeki değişiklikler için onay gereklidir”

Koruyucu önlemler: Hataları veya kötüye kullanımı önlemek için sınırlar belirleyin. Örnek: “İnsan onayı olmadan kampanyaları asla duraklatmayın; günlük bütçenin %10’undan fazlasını testlere ayırmayın”

Kullanılabilir araçlar: Kullanabileceği harici sistemler veya API'ler. Örnek: “Teklif değişiklikleri için Google Ads API, performans verileri için Google Analytics, bildirimler için Slack”

Gerekli izinler: Yukarıdaki araçlar için gerekli erişim düzeyleri. Örnek: “Reklam hesabına okuma/yazma erişimi; Slack'te yalnızca yayınlama izni”

Başarı ölçütleri: Ajan performansını ölçmek için izlenebilir KPI'lar. Örnek: “CTR'yi %2,5'in üzerinde tutmalı”

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp, ne istediğinizi basit bir dille açıklamanız yeterlidir; gerisini size adım adım göstererek bir Süper Ajan oluşturmanıza olanak tanır. Platformun AI Hub → "New Super Agent" bölümünden başlayın, "Kampanya performansını inceleyen ve riskleri işaretleyen bir ajan oluştur" gibi bir komut yazın, gerisini oluşturucu halleder. Kapsam, davranış ve erişimi netleştirmek için takip soruları sorar, ardından ajanın kurulumunu otomatik olarak gerçekleştirir. Arka planda, girdiğiniz bilgileri aşağıdakilerle çalışan bir ajana dönüştürür: Nasıl davranması gerektiğine dair net talimatlar

Doğru görevlere, belgelere ve Çalışma Alanı verilerine erişim

Kullanabileceği araçlar ve gerçekleştirebileceği eylemler tanımlandı Ajans oluşturulduktan sonra hemen kullanılabilir hale gelir. Ajansa mesaj gönderilebilir, görevlerde etiketlenebilir veya bir programa göre çalıştırılabilir; ayrıca ajansla sohbet ederek veya profilini düzenleyerek onu iyileştirebilirsiniz. Süreci şu şekilde düşünün: Siz sadece yapılması gereken işi tanımlıyorsunuz, ClickUp ise bunu işi gerçekten yapabilecek bir ajana dönüştürüyor. 👉🏼 ClickUp Süper Ajan takımınızı yapılandırmak için fikirlere veya desteğe mi ihtiyacınız var?

3. Adım: Veri kaynakları arasındaki bağlantıları kurun

AI ajanları, yalnızca doğru, temiz ve tam verilere erişebildiklerinde iyi performans gösterir. Bu veriler olmadan, yanlış kararlar alırlar veya tamamen dururlar.

Ajanınızın belirli hedefi için gerekli tüm veri kaynaklarını belirleyin. Örneğin, bir kampanya raporlama ajanı veri analiz araçlarına erişime ihtiyaç duyarken, bir SEO optimizasyon ajanı anahtar kelime araştırma platformlarıyla entegre olmalıdır.

⚠️ Dikkat: Gereksiz sistemleri birbirine bağlamak, gürültüye, tutarsız çıktılara ve daha yavaş işleme neden olur. Ajanın fonksiyonuna önemli bir değer katmayan veri kaynaklarını entegre etmekten kaçının.

İşte pazarlama AI ajanlarının sıklıkla kullandığı bazı yaygın veri kaynakları:

Müşteri profilleri, potansiyel müşteri puanları, anlaşma aşamaları ve etkileşim geçmişi için CRM'ler

Kampanya durumu, içerik takvimleri, görev son tarihleri ve takım atamaları için pazarlama proje yönetimi araçları

E-posta açılma/tıklama oranları, mesaj konu dizileri ve müşteri yanıtları için e-posta ve mesajlaşma araçları

Ücretli kampanya performans metrikleri, harcama verileri, hedef kitle belirleme ve dönüşüm izleme için reklam platformları

Web sitesi trafiği, kullanıcı davranışı ve dönüşüm hunisi terk oranları için analiz araçları

Marka sesi, kılavuzlar, varlıklar, şablonlar ve kreatif dosyalar için içerik depoları

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki AI Süper Ajanlarınızı, kod yazmaya gerek olmayan entegrasyonları kullanarak Slack, HubSpot, Google Drive ve Figma gibi 1.000'den fazla yerel uygulamaya bağlayın. Mevcut teknoloji yığınınızdaki hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilere erişmek için bunları etkinleştirmeniz yeterlidir. Alternatif olarak, özel bir API oluşturucuyu kullanarak, kapsamlı bir geliştirme sürecine girmeden ajanları özel veya eski araçlara bağlayabilirsiniz.

4. Adım: Komutları ve eylemleri tasarlayın

Son olarak, ajanın hedeflerini uygulamaya yönelik kesin talimatlara dönüştürme zamanı geldi. Bunun için net komutlar yazmanız ve AI ajanın eylemlerini tanımlamanız gerekiyor.

Ancak unutmayın, burada temel ChatGPT veya Gemini komutları yazmıyoruz.

Aslında, ajanın nasıl düşüneceğini, hangi tetikleyici araçları kullanacağını ve nihai verilerin tam olarak nasıl yapılandırılması gerektiğini tanımlayan, tekrarlanabilir bir çerçeve oluşturuyorsunuz.

Bunu başarmak için aşağıdaki anahtar bileşenleri tanımlamanız gerekir:

#Genel Bakış: Bağlamı sağlamak için ajanın kişiliğini ve temel rolünü yeniden ifade edin. Örneğin, “Pazarlama blogları için yaratıcı içerik üreten bir kişisiniz. Blog taslaklarına ve marka kılavuzlarına göre markaya uygun görseller oluşturuyorsunuz”

#Hedefler: Ajanın her çalıştırıldığında hedeflediği 2-3 ölçülebilir sonucu listeleyin. Bu, karar verme sürecini sadece görevin tamamlanmasına değil, iş üzerindeki etkiye odaklar. Örneğin, “Her blog bölümü için 3 görsel seçeneği oluşturmak, marka renkleri/yazı tiplerini tam olarak eşleştirmek ve varlıkları istenen biçimlerde/boyutlarda sunmak”

#Talimatlar: Ş Akışını, ajanın izleyeceği numaralı adımlara bölün; ne zaman veri alacağını, karar vereceğini veya eylemleri tetikleyeceğini de dahil edin. Örneğin, “Klasörden blog çıktısını ve marka stil kılavuzunu alın. Ana hatlardan 3 anahtar görsel anı belirleyin (ana görsel, bölüm sonları, CTA). Marka renklerimizi kullanarak her görsel an için üç varyasyon oluşturun. PNG olarak dışa aktarın ve Folder_1'e kaydedin.”

Çıktı biçimi: Sonuçların tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini belirtin. Örneğin, makine tarafından okunabilir veriler için JSON, raporlar için biçimlendirilmiş tablolar, varlıklara yönlendiren tıklanabilir bağlantılar vb.

#Örnekler: Ajan davranışını eğitmek ve yönlendirmek için gerçek senaryoları gösteren 1-2 girdi/çıktı çifti sağlayın

#Kısıtlamalar: Halüsinasyonları ve kapsam genişlemesini önlemek için davranış, veri kullanımı veya eylemler konusunda kesin sınırlar belirleyin. Örneğin, “Asla stok fotoğrafları kullanmayın. Yalnızca özgün görseller oluşturun”

🧠 İlginç Bilgi: 1960'ların sonlarında geliştirilen Shakey, mantıksal akıl yürütme becerilerine sahip ilk mobil robottu. Diğer makineler adım adım talimatlara ihtiyaç duyarken, Shakey'e "bloğu it" denildiğinde yolu kendi başına bulabiliyordu. Adını, şiddetli bir şekilde sallanmasından almıştır.

5. Adım: Test edin ve yineleyin

AI ajanlarını kullanıma sunmadan önce, doğruluk, performans ve güvenilirliklerini ölçmek için onları kapsamlı bir şekilde test edin.

İşte başlamak için dört yol:

Önce gerçek senaryolarla test edin: AI ajansınızı gerçek pazarlama ş akışlarında birkaç kez çalıştırın. Eğer bir blog içerik oluşturucuysa, ona 10 farklı konu girin ve her çıktının kılavuzunuzla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Benzer şekilde, bir kampanya optimizasyonu aracı geliştirdiyseniz, farklı performans verilerine sahip çeşitli reklam gruplarında test edin

Takımınızı dahil edin: Ajansı, onu günlük olarak kullanacak kişilerle paylaşın — içerik yazarları, sosyal medya yöneticileri veya satış temsilcileri. Onlar, sizin gözden kaçırabileceğiniz eksiklikleri veya istisnai durumları fark edeceklerdir

Ajan varyantları oluşturun: Biraz farklı komutlar veya talimatlar içeren 2–3 sürüm oluşturun. Her birinde aynı girdileri çalıştırarak hangi sürümün en iyi sonuçları verdiğini görün

Tamamlandıktan sonra, daha fazla iyileştirme için hem ş akışı verimliliğini hem de ajanın performansını ölçün.

Ajanı çeşitli gerçek senaryolarda test edin. Ajanın nasıl davrandığını görmek için farklı girdiler, sınır durumları ve istek varyasyonlarını deneyin. Kullanılabilirlik sorunlarını ortaya çıkarmak için takım üyelerini sürece dahil edin. Gerçek zamanlı KPI izleme ile ajanın performansını izleyin. Verimlilik artışlarını, yanıt sürelerini ve doğruluk seviyelerini takip ederek, beklenmedik davranışlar çığ gibi büyümeden önce yakalayın. Sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak en alakalı verileri görselleştirmek için kolayca özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

6. Adım: Takımlar arasında dağıtın

Ajanı, tasarlandığı belirli ş akışlarına dahil edin, ardından kullanımını kademeli olarak genişletin. Örneğin, bir içerik ajanı blog takımıyla başlayıp daha sonra sosyal medya gönderilerini ve reklam metinlerini destekleyecek şekilde genişletilebilir.

Sürekli izleme, ajanın istikrarlı performansının anahtarıdır. İlgili KPI'ları düzenli olarak izleyin ve bir değişiklik günlüğü tutun; böylece hangi komut veya yapılandırma değişikliklerinin iyileştirmelere yol açtığını bilirsiniz.

Son olarak, takımınızın yeni aracı benimsemesine yardımcı olacak basit kaynaklar oluşturun. Bunlar arasında kısa tanıtım videoları, hızlı başlangıç kılavuzları veya yaygın görevler için şirket içi belgeler yer alabilir.

🚀 ClickUp Avantajı: Takımınızı eğitmek, AI ajanlarını devreye almanın kritik bir parçasıdır. AI ajanını kullanırken ekranınızı kaydedin ve videoyu doğrudan takımınızla paylaşın. Bu, herkesin kendi hızında öğrenmesini ve bilgilerini tazelemek istediğinde eğitime geri dönmesini sağlar.

Pazarlama Takımları için AI Ajanlarının Anahtar Kullanım Örnekleri

AI pazarlama ajanlarının görevleri nasıl otomasyonla otomatikleştirdiğini daha iyi anlayabilmeniz için, en etkili kullanım örneklerinden bazılarını inceleyelim:

1. Kampanya optimizasyonu

Pazarlama kampanyaları tıklamalar, dönüşümler ve etkileşim kalıpları gibi muazzam miktarda veri üretir. Bu metrikleri 7/24 manuel olarak izlemek ve kampanyaları gerçek zamanlı olarak optimize etmek imkansızdır.

AI ajanları size şu konularda yardımcı olur:

Reklamlar, e-posta ve sosyal medya gibi birçok kanalda kampanya performansını izleyin

Farklı hedef kitle segmentlerinden gelen yanıtları değerlendirin

Teklif vermeyi otomasyonla gerçekleştirin : Dönüşüm oranı yüksek anahtar kelimelerde teklifleri artırın ve düşük performans gösterenlerde harcamaları azaltın

En etkili içerikleri belirleyin ; hangi başlıkların veya görsellerin hedef kitlenizde en çok yankı uyandırdığını gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarın

Raporları manuel olarak derlemek yerine performansın özetlerini oluşturun

🎥 İşte bir ClickUp Süper Ajanının talep üzerine kapsamlı araştırma raporları sunma sürecinin adım adım açıklaması.

🤝 Örnek olay incelemesi: Süper Ajanlardan oluşan bir takımla AI destekli etkinlik planlaması ABx2 Agency'nin kurucu ortağı ve ClickUp Onaylı Danışmanı olan Anna Bullock, bir topluluk organizasyonu için tüm etkinlik kampanyasını yürütmek üzere Süper Ajanları kullandı. İşleri e-posta, belgeler ve elektronik tablolar üzerinden yönetmek yerine, her şeyi bir ClickUp Çalışma Alanı içinde yapılandırdı ve kampanyanın her aşaması için özel Süper Ajanlar oluşturdu. Bir ajan sponsorlarla iletişimi ve takip işlerini yürütürken, diğeri gönderilen içerikleri inceledi ve fikir aşamasından yayına hazır hale getirdi. Daha üst düzey bir "COO tarzı" ajan ise kampanya genelindeki ilerlemeyi koordine etti. Her ajan aynı Çalışma Alanı bağlamında (görevler, belgeler ve güncellemeler) çalıştı, böylece hiçbir şey gözden kaçmadı. Sonuçlar: Daha hızlı kampanya yürütme, tutarlı takip ve manuel izleme gerektirmeyen, tam koordineli bir etkinlik akışı! 👉🏼 İşte onun sürecinin bir demosu:

2. İçerik oluşturma ve SEO

İçerik oluşturma yaratıcı bir süreç olsa da, AI ajanları genellikle içerik yazarlarını, düzenleyicileri, yöneticileri ve stratejistleri yavaşlatan tekrarlayan operasyonel görevleri üstlenebilir.

Yapabilecekleri şeyler:

SEO ana hatlarını oluşturun ; anahtar kelimeler, kelime sayısı ve iç bağlantı önerileriyle birlikte

Yazarlara sağlam bir başlangıç noktası sağlamak için ilk taslakları hazırlayın

Mevcut içeriği inceleyin ve anahtar kelime kullanımı, başlıklar veya eksik bölümler için iyileştirmeler önerin

Yayınlanan içeriklerin sıralamalarını ve etkileşim metriklerini izleyin

Her gönderi için başlık etiketleri, meta açıklamalar ve şema işaretlemesi gibi meta veriler oluşturun

🎥 Nasıl çalıştığını görmek için bu mini kılavuza göz atın 👇

3. Potansiyel müşteri yönetimi

Formlar, e-posta ve reklamlar arasında manuel olarak potansiyel müşteri aramak artık geçmişte kaldı. AI ajanları sayesinde, potansiyel müşteri yakalama ve değerlendirme süreçlerini artık otomasyon ile gerçekleştirebilirsiniz.

AI ajanları şunları yapacak:

Profesyonel ağlar ve veritabanları gibi çeşitli kaynakları tarayarak ICP'nize uygun potansiyel müşterileri bulun

Firmografik verileri, davranışsal sinyalleri ve etkileşim geçmişini analiz ederek potansiyel müşterilere öncelik verin

Ek potansiyel müşteri bilgilerini toplayarak CRM kayıtlarını zenginleştirin

Belirli segmentleri hedeflemek için e-posta ve LinkedIn'e özel sekanslar oluşturun

Potansiyel müşteri faaliyetlerini özetleyin, böylece satış takımları iletişime geçmeden önce net bir bağlam elde etsin

Puanlama kriterlerinize göre potansiyel müşterileri otomatik olarak değerlendirmek için bir Süper Ajan oluşturun

4. Marka + sosyal medya izleme

AI ajanlarını, marka bahsetmelerini izleyecek ve bunlar krize dönüşmeden veya fırsat kaçırılmadan önce içgörüler ortaya çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu ajanlar:

Reddit, LinkedIn ve yorum siteleri gibi platformları takip ederek markanız hakkında bahsedilen yerleri izleyin

Duyguları analiz edin ve konuşmaların olumlu, olumsuz veya tarafsız olup olmadığını belirleyin

Müşterilerin sıkça tartıştığı, sorduğu veya şikayet ettiği konuları ortaya çıkararak trendleri belirleyin

Rakipleri izle ve piyasada nasıl konuşulduklarını görün

Etkileşim kalıplarını analiz ederek hangi içerik türlerinin en iyi performans gösterdiğini belirleyin

5. Kişiselleştirilmiş özel müşteri deneyimleri

Günümüz özel müşterileri, markaların kendi tercihlerini tanımasını bekliyor, ancak bunu geniş ölçekte sağlamak zor.

AI ajanları şu konularda yardımcı olabilir:

Web sitenizdeki veya e-postalardaki davranışları analiz edin ve pazarlama mesajlarını anında uyarlayın

Gezinme alışkanlıkları, geçmiş satın alımlar ve etkileşim geçmişine göre ürünler önerin

Bağlamı koruyun , böylece kullanıcı e-postadan web sitenize geçtiğinde deneyim kesintisiz kalır

Her müşteri segmenti için kişiselleştirilmiş indirim kodları veya yükseltme teşvikleri gibi teklifler önerin

Potansiyel müşterinin müşteri yolculuğundaki konumuna göre ses tonunu ve mesajın derinliğini ayarlayın

👀 Biliyor muydunuz? "Robot" kelimesi, Karel Čapek'in 1920 yılında yazdığı Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) adlı Çek oyununun başlığından gelmektedir. "Roboti", zorla çalıştırma veya ağır iş anlamına gelen "robota" kelimesinden türemiştir. Oyunda robotlar, aslında insan benzeri et ve kandan oluşan, biyomühendislikle yaratılmış ruhsuz varlıklardır. Sonunda isyan ederler ve tüm insan ırkını yok ederler.

Pazarlama için AI Ajanlarına Örnekler

Şimdi, hayatınızı nasıl kolaylaştırdıklarını anlamak için bazı örneklere bakalım:

1. E-posta yönetimi ajanı

ClickUp’ın E-posta Yönetimi Aracısı, mesajları otomatik olarak sıralayıp yönlendirerek dolup taşan gelen kutusundaki kaosu ortadan kaldırır.

Bu AI ajanın bazı anahtar özellikleri:

Gelen kutusu sınıflandırma ve önceliklendirme: E-postaları gönderen, aciliyet sinyalleri ve anahtar kelimelere göre öncelik düzeyine göre otomatik olarak sıralar

Bağlam farkında yanıtlar: E-posta konusundaki bağlamı, ilgili görevleri veya ClickUp Çalışma Alanınızdaki herhangi bir bilgiyi kullanarak yanıt taslakları oluşturun

Otomatik yönlendirme: Eylem gerektiren e-postaları, tüm konu geçmişi ve öncelik etiketleri dahil olmak üzere doğru takım üyesine atar

2. Topluluk etkileşim yöneticisi

ClickUp’ın Topluluk Etkileşim Yöneticisi, marka izlemeyi bir adım öteye taşıyor; konuşmaları izliyor ve ilişkiler kurmaya yardımcı olmak için otomatik olarak yanıt veriyor.

Bu AI ajanın bazı anahtar özellikleri:

Konuşma izleme: Topluluk platformlarındaki tartışmaları, yorumları ve geri bildirimleri takip eder

Geri bildirim sınıflandırması: Mesajları endişeler, sorular, talepler veya övgüler gibi temalara göre gruplandırır

Değer odaklı katkılar: Genel yanıtlar yerine, spesifik içgörüler ve veri noktaları içeren yanıtlar oluşturur

⭐ Bonus: ClickUp’ın Süper Ajanları ile kişisel asistanınıza sahip olun. Ajan, hatırlatıcıları, e-postaları, toplantıları ve görevleri yönetir, böylece siz en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Pazarlama Yapay Zeka Ajanları Oluştururken Sık Yapılan Hatalar

İlk AI ajansınızı oluşturmak heyecan verici olabilir, ancak çoğu takım bu tuzaklara takılıp kalır. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Sık yapılan hata Nasıl önlenebilir? “Kampanyalarımı iyileştir” gibi belirsiz AI ajanı hedefleri belirlemek* Bir persona oluşturun, temel sorumlulukları listeye alın ve ölçülebilir hedefler belirleyin (ör. "Haftada bir blog yazısı oluşturun"). Kalitesiz veriler girmek veya yanlış kaynakları entegrasyonlarda kullanmak Sadece ajanın ihtiyaç duyduğu kaynaklara bağlantı kurun. Bir reklam metni ajanı, e-posta platformunuza erişime ihtiyaç duymaz. Karmaşık komutlar yazma Her ayrıntıyı tek bir uzun talimata sıkıştırmak yerine, komutu genel bakış, hedefler, talimatlar, çıktı biçimi ve kısıtlamalar gibi net bölümlere ayırın. Ş Akışının kendisi karmaşıksa, bunu birden fazla ajana bölün. Uygun testleri atlamak Ajanı çeşitli gerçek senaryolarda test edin. Ajanın nasıl davrandığını görmek için farklı girdiler, sınır durumları ve istek varyasyonlarını deneyin. Kullanılabilirlik sorunlarını ortaya çıkarmak için takım üyelerini sürece dahil edin. Yüksek riskli eylemlerden insan denetimini ortadan kaldırmak Hassas görevler için insan denetimi kontrol noktaları ekleyin. Verilerin analizini ajana bırakın, ancak nihai onayı bir takım üyesine bırakın.

Pazarlama AI Ajanlarının Sınırlamaları

Pazarlama AI ajanları karmaşık görevleri kolayca otomasyonla otomatikleştirebilir, ancak bazı sınırlamaları da vardır:

Eğitim verilerindeki önyargı: AI ajanları, önyargılar içerebilen geçmiş verilerden öğrenir. Bu durum, istemeden de olsa hedef kitle belirlemede veya mesajlaşma varsayımlarında sapmalara yol açabilir

"Kara Box" sorunu: Bazı AI sistemlerinin belirli önerilere veya sonuçlara nasıl ulaştığını tam olarak anlamak zor olabilir

Veri gizliliği sorunları: Ajanlar, büyük hacimli müşteri verilerine dayanır. Sıkı erişim kontrolleri olmadan, kuruluşlar hassas bilgileri ifşa etme veya veri yönetişim politikalarını ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalır

Kulağa teknik gelebilir, ancak AI ajanları oluşturmak için mühendislik diplomasına gerek yoktur. Bu iş tamamlandıktan sonra yapılacak tek şey birkaç kodsuz araç, sağlam bir AI platformu ve kullanıcı dostu bir arayüzdür.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın kendi yapay zeka asistanıdır. Pazarlamacıların teknik uzmanlık gerektirmeden yapay zeka ajanlarını planlamasına, devreye almasına ve yönetmesine yardımcı olur. Sadece ajanların ötesinde, en karmaşık ajan kurulumlarını bile basitleştiren özelliklerle tüm Çalışma Alanınızı güçlendirir.

Nasıl yapıldığını görelim:

Bağlam farkındalığı + hafıza

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanıyla ilgili sorgulara hızlı ve gerçek zamanlı yanıtlar alın

ClickUp Brain, çalışma alanınıza derinlemesine entegre edilmiştir; bu sayede, içeriği manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmadan görevlerinizi, yorumlarınızı, belgelerinizi, ş akışlarınızı ve projelerinizi otomatik olarak anlar.

Gerçek zamanlı olarak güncellendiği için, ajanlarınız her zaman en güncel bilgilerle iş yapar. Kampanya öncelikleri değiştiğinde veya yeni potansiyel müşteriler geldiğinde, Brain güncel kalır; yeniden bilgilendirmeye gerek yoktur. Bu, her ajanın çıktısının en son gerçeklere dayandığından emin olur.

AI ajanları ve otomasyonlar

ClickUp Brain ile ajan fikirleri, ş akışları ve talimatlar üzerine beyin fırtınası yapın

Ajanlar pazarlama işlerini kolaylaştırırken, ClickUp’ın AI Ajanları ise bunları oluşturma sürecini kolaylaştırır:

Autopilot AI ajanları: Tek bir konumdaki (ClickUp'taki Liste, Klasör veya Alan gibi) eylemleri otomatikleştirmek için özel Tek bir konumdaki (ClickUp'taki Liste, Klasör veya Alan gibi) eylemleri otomatikleştirmek için özel Autopilot Ajanları oluşturun. Başlamak için tetikleyicilerini ve eylemlerini yapılandırmanız yeterlidir. E-posta kampanyası optimizasyonu, potansiyel müşteri oluşturma, potansiyel müşteri puanlama, influencer keşfi vb. gibi yaygın görevleri otomatikleştirmek için idealdir (tüm içeriğinizin tek bir konumda bulunması şartıyla).

AI Süper Ajanlar: Doğal dil komutlarını kullanarak tam olarak ihtiyacınız olanı oluşturun. Doğal dil ajanı oluşturucu ile sohbet ederek ajanın yetenekleri hakkında fikir üretin, karakterler oluşturun ve komut yapıları oluşturun

Sertifikalı Ajanlar : ClickUp Sertifikalı Ajanlar, ClickUp AI uzmanları tarafından sizin için oluşturulur, titizlikle test edilir ve bakımı yapılır. Bunları iki paketten birini seçerek alabilirsiniz: Ajan başına satın alınır: Bu, sürekli bakım, daha hızlı çözüm için öncelikli destek ve sınırsız krediyi içerir. ClickUp Accelerator: Uzmanlarımız tarafından tasarlanıp geliştirilen Süper Ajan paketini satın alabilirsiniz. Örneğin, proje yönetimi veya ürün ve mühendislik Süper Ajanlarından oluşan bir paket

ClickUp Accelerator : Uzmanlarımız tarafından tasarlanıp geliştirilen Süper Ajan paketlerini satın alabilirsiniz. Örneğin, proje yönetimi veya ürün ve mühendislik Süper Ajanlarından oluşan bir paket

ClickUp Accelerator : Uzmanlarımız tarafından tasarlanıp geliştirilen Süper Ajan paketlerini satın alabilirsiniz. Örneğin, proje yönetimi veya ürün ve mühendislik Süper Ajanlarından oluşan bir paket

Bu notta, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz ClickUp'ın pazarlama için Süper Ajanlarını burada bulabilirsiniz 👇

ClickUp’ın Sertifikalı Aracısı, uygulamaya hazır proje planlarının doğrudan karşılaştırmasında 100 üzerinden 96 puan aldı. En yakın rakip 61'e ulaştı, diğerlerinin çoğu ise 40'lar ve 50'lerde kaldı.

Tam bir AI ajanı gerektirmeyen basit, rutin görevler için ClickUp otomasyonlarını kullanın. Bunlar "tetikleyici-koşul-eylem" çerçevesini izler. Örneğin: "Bir görev iki gün geciktiğinde ve önceliği Yüksekse, görevi yöneticiye yeniden atayın ve ona etiket ekleyin."

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak işler ilerledikçe eylemleri otomatik olarak tetikleyen kurallar belirleyin

2. n8n

n8n aracılığıyla

n8n, karmaşık pazarlama AI ajanları oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı, düğüm tabanlı bir iş akışı otomasyon platformudur; teknik veya iş akışı otomasyonu uzmanları için idealdir. Ajanınızı 500'den fazla entegrasyonla bağlayabilir, karmaşık iş akışları için çoklu ajan mimarisi planlayabilir ve büyük bir esneklikle ajan tabanlı iş akışları oluşturabilirsiniz.

n8n'de bir AI ajanı oluşturmak için, öncelikle ajanın davranışını yönlendiren bir düğüm oluşturmalısınız. Ardından, LMM'yi ve tercih ettiğiniz bellek düğümünü ekleyin, teknoloji yığınınızla entegre edin ve kapsamlı testlerden geçirdikten sonra ajanı devreye alın.

3. Zapier

Zapier aracılığıyla

Zapier, karmaşık kodlama gerektirmeden işleri akıllı asistanlara devretmek için kullanılan bir başka popüler AI ajanı platformudur. Ajanın gerçekleştirmesini istediğiniz belirli görevleri tanımlayın, veri bulutunuza ve diğer ilgili araçlara bağlantı kurun; ajan kullanıma hazır hale gelir.

Zapier ile, 8000'den fazla yerel uygulama ile ajanslarınızı entegre edebilir ve hatta önceden oluşturulmuş bir AI ajanı şablonunu kullanarak süreci başlatabilir ve mevcut ş akışlarını hızla otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Pazarlama Yapay Zeka Ajanları Oluşturun

Pazarlama stratejiniz ne kadar güçlü veya benzersiz olursa olsun fark etmez. Ş akışlarınız dağınık, tekrarlayıcı ve emek yoğunsa, pazarlama çabalarınız sonuçsuz kalacaktır.

ClickUp ile tek bir satır kod yazmadan ilk pazarlama AI ajanlarınızı oluşturabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Brain teknik işlerin yükünü üstlenirken, ClickUp’ın Converged AI Çalışma Alanı özelliği görevlerinizi, bilgilerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde bir araya getirir, böylece ajanlarınız en iyi şekilde çalışabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

AI ajanları, kampanya analizi, içerik hazırlama, raporlama, potansiyel müşteri değerlendirme ve müşteri etkileşimi izleme gibi tekrarlayan pazarlama akışlarını üstlenir. Operasyonel görevlerin ve veri analizinin otomasyonu, pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve karar verme süreçlerine daha fazla odaklanmasını sağlar.

Pazarlama için ajan oluşturmaya en uygun platform, ajanın karmaşıklık düzeyine ve gereken teknik uzmanlığa bağlıdır. Kod yazmadan çalışmak istiyorsanız, ClickUp ve Zapier, doğal dil komutlarını kullanarak ajanlar tasarlamak için güçlü NLP özellikleri sunar. Teknik bilgiye sahip pazarlamacılar için n8n harika bir araçtır.

Bunun için esas olarak ş akışı tasarım becerilerine, pazarlama süreçlerini anlama ve net komutlar yazma yeteneğine ihtiyacınız var. Kodlama bilgisi bir artı olsa da, ClickUp gibi kod gerektirmeyen platformlarda zorunlu değildir.

AI, analiz, raporlama ve içerik hazırlama gibi operasyonel pazarlama görevlerini otomasyonla gerçekleştirebilir, ancak insan pazarlamacıların yerini alamaz. Stratejik planlama, marka pozisyonlandırma, kreatif yönlendirme ve müşteri anlayışı hala insan yargısı ve deneyimini gerektirir.

ClickUp'ta harici AI ajanlarıyla bağlantı kurmak oldukça kolaydır. Uygulama Merkezi kenar çubuğuna gidin ve Ajanlar'a tıklayın. Harici AI Ajanı seçeneğini seçin. Belirli bir ajanı (Cursor veya Codegen gibi) aramanız, Bağlantı'ya tıklamanız ve genellikle API anahtarları veya harici hesap erişimini içeren o sağlayıcının kurulum adımlarını izlemeniz gerekecektir. Bağlandıktan sonra, ajan görevlerden, bahsetmelerden veya otomasyonlardan tetiklenebilir. Kurulum basittir, ancak araca bağlı olarak bazı yapılandırmalar gerektirebilir.

Öncelikle mevcut ş akışlarınızı haritalandırarak darboğazları belirleyin. Ajanlarınız için net ve ölçülebilir hedefler tanımlayın, yapılandırılmış komutlar yazın ve gerekli ayarlamaları yapmak için performansı sürekli izleyin.

Marka stratejisi, kriz iletişimi ve hassas özel müşteri etkileşimleri asla tamamen otomasyonla gerçekleştirilmemelidir. Bu alanlar, AI'nın güvenilir bir şekilde taklit edemeyeceği insani incelikler ve karar verme süreçleri gerektirir.