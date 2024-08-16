JTBD Çerçevesini Uygulama (Örneklerle)

Bir ürünü geliştirmek için aylarca uğraştınız ve binlerce dolarlık araştırma yaptınız, ancak ürününüz piyasaya çıktığında hedef müşterileriniz onu kullanmıyor. Neden? Çoğu zaman, ürününüz ile müşterilerinizin gerçekte istediği şey arasında uyumsuzluk vardır.

Tahminlerde bulunmayı bırakıp müşterilerinizin ne istediğini anlamaya başlayın. Yapılacak işler (JTBD) çerçevesini deneyin. Bu güçlü yaklaşım, senaryoyu tersine çevirerek müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanarak yenilik yapmanızı sağlar.

Müşterilerinizin ürününüzden yapmasını istediği belirli işleri belirleyerek, beklentileri karşılayan ve aşan teklifler geliştirebilirsiniz.

Bu blogda, JTBD çerçevesini uygulamak için adım adım süreci örnekler ve JTBD şablonlarıyla birlikte paylaşıyoruz. Bir sonraki ürün lansmanınızın veya özellik güncellemenizin hedefe ulaşmasını ve müşterilerinize gerçek değer sunmasını sağlayalım.

JTBD Çerçevesi: Nedir?

Yapılacak işler (JTBD) çerçevesi, müşterilerin bir ürünü neden ve nasıl satın aldığını veya iş akışlarına nasıl dahil ettiğini anlamak için kullandığınız teorik bir modeldir. Odak noktasını üründen, müşterilerin ihtiyaçlarına ve ürününüzün çözdüğü sorunlara kaydırır. Bu çerçeveyi, ürünün benimsenmesini artırmak için stratejiler geliştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Temel fikir, müşterilerin belirli bir işi gerçekleştirmek için ürünlerinizi "kiralaması"dır. Bu temel işlevsel görevi anladıktan sonra, müşterilerinizle daha uyumlu ürünler, süreçler ve çözümler oluşturabilirsiniz.

JTBD çerçevesinin ilkeleri

Müşteri odaklı yaklaşım: Müşteri verilerini inceleyin ve ürün özelliklerinden daha çok müşteri ihtiyaçlarına öncelik verin

İş, ürün değil : Odak noktası müşterinin ihtiyaçları olmalı, ardından bu ihtiyaçlara uygun ürünler oluşturulmalıdır

Fonksiyonel, duygusal ve sosyal boyutlar : Müşteri işleri, verimlilik ve organizasyonu iyileştirmeye yönelik fonksiyonel yönler, duygusal ihtiyaçlar ve sosyal hususlar dahil olmak üzere birçok boyuta sahiptir. Tüm bu yönleri ele alarak bütünsel bir çözüm oluşturun

Sonuç odaklı inovasyon: Piyasadaki mevcut ürünler veya teknolojiler yerine, hedef kitleniz için istenen sonuçlara dayalı çözümler geliştirin

JTBD'de iş tanımlarını anlama

JTBD sisteminde, iş açıklamaları müşterilerin gerçekleştirmeye çalıştığı belirli görevleri ifade eder. Bu açıklamalar genellikle aşağıdaki gibi yapılandırılır:

Şablon: Ne zaman [durum], şunu yapmak istiyorum [iş], böylece [istenen sonuç] Örnek: "İşe giderken, zamanımı verimli kullanmak için sesli kitap dinlemek istiyorum."

İstenen sonuçlar için JTBD çıktıları ve hedefleri

JTBD çıktısı, müşterilerin gerçekleştirmeye çalıştıkları işleri özetleyen kapsamlı bir belgedir. Bu belge, müşterilerin istediği sonuçları ve başarı kriterlerini içerir. Bu belge, ürün geliştirme süreci oluşturmak için bir kılavuz ve pazarlama ve müşteri etkileşimi rehberi olarak kullanılır.

Yapılacak işler çerçevesi, takımınıza müşterilerinizin ürün veya hizmetlerinizi neden satın aldığını ve bunları nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi daha iyi anlamanızı sağlar.

Bu çerçeveyi hızlı bir şekilde uygulamak için, JTBD çıktılarının oluşturulmasını otomatikleştiren ClickUp'ın Proje Çıktıları Şablonu'nu kullanmayı düşünün. Bu, proje bilgilerini, geliştirme aşamasını ve maliyeti eklemenize olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir bir şablondur. Ayrıca, herkesin işin kapsamı konusunda aynı sayfada olması için takım üyelerini de ekleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Çıktıları Şablonunu kullanarak proje kapsamını tanımlayın ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanın:

Kapsamlı ve iyi tanımlanmış proje aşamaları ve dönüm noktaları oluşturun

Doğru planlama ile projenin zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlayın

Rolleri ve sorumlulukları tanımlayın, takım üyelerine görevler atayın ve bunların başarıyla tamamlanmasını izleyin

Tüm paydaşlarla iletişim kurarak proje yaşam döngüsü boyunca herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

JTBD çerçevesindeki roller ve etkinlikler

Roller ve etkinlikler, yapılacak işler çerçevesinin önemli bileşenleridir.

Roller, belirli bir ürünün satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili karar verme sürecine dahil olan farklı ürün kullanıcılarını veya paydaşları ifade eder. Bu roller, bağlama göre değişebilir.

ClickUp proje yönetimi kullanım örneğinde yer alan rolleri örnek olarak ele alalım. Bu senaryoda üç rol yer almaktadır:

Karar verici Birincil kullanıcı İkincil kullanıcı CTO Proje yöneticileri Takım üyeleri Kuruluş için ClickUp'ı satın almaya karar veren karar verici ClickUp'ta proje planları oluşturur, görevler atar ve ilerlemeyi kontrol ederler Günlük görevleri ClickUp'ta güncellenir

Etkinlikler, bir ürün veya hizmet ihtiyacını tetikleyen tetikleyiciler veya çözümlerdir. Bu etkinlikler, yapılacak işin aciliyetini ve niteliğini belirler.

JTBD çerçevesindeki çeşitli etkinliklere bir örnek:

Rutin faaliyetler Beklenmeyen oluşumlar Yaşam etkinlikleri Güçlü bir Güçlü bir ürün yönetimi aracı gerektiren aylık ürün kontrol raporu Eski bir ürün yönetimi aracı artık ölçeklenemiyor Bir şirket birleşmesi, her iki şirketin de üzerinde çalışabileceği yeni bir ürün yönetimi aracına olan ihtiyacı tetikler

Örnekler ve Şablonlar İçeren JTBD Çerçeve Kılavuzu

Çeşitli şablonları kullanarak kuruluşunuz için JTBD çerçevesini nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır:

İş teorisini kullanan şablonlar

İş açıklaması oluşturmak için şablon [Durum] olduğunda, [iş] yapmak istiyorum, böylece [istenen sonuç] elde edebilirim.

Örneğin:

Birden fazla projeyi yönettiğimde, ilerlemeyi izleyebilmek ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edebilmek için merkezi bir gösterge paneline sahip olmak isterim

Takımım bir proje üzerinde işbirliği yaptığında, herkesin uyumlu çalıştığından ve son teslim tarihlerine uyulduğundan emin olmak için gerçek zamanlı güncellemeleri izlemek istiyorum

İş haritası oluşturmak için şablon

Diyelim ki, yeni bir özellik başlatmak isteyen bir ürün yöneticisisiniz

Adım 1: İşi tanımlayın. Örneğin, bir otomasyon özelliği başlatın.

Adım 2: İşi adımlara ve istenen sonuçlara ayırın:

Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirin

Piyasada bulunan çeşitli araçları araştırın

Geliştirme zaman çizelgesini planlayın

Tüm takım için ürün yönetimi hedefleri oluşturun

Ürün lansman stratejisini planlayın

Adım 3: Her adım için istenen sonuçları belirleyin.

Örneğin:

Müşterilerin otomatikleştirmek istediği en yaygın ve zaman alıcı görevleri anlayın

Otomasyon özelliğinizi rakiplerinizden ayıracak anahtar farklılıklarını belirleyin

Özelliğin, kaliteden ödün vermeden, kararlaştırılan zaman dilimi içinde geliştirildiğinden, test edildiğinden ve piyasaya sürülmeye hazır olduğundan emin olun

Takımı ortak hedefler etrafında birleştirin, herkesin sorumluluklarını bildiğinden ve projenin yolunda ilerlediğinden emin olun

Özelliğin faydalarını mevcut ve potansiyel müşterilere etkili bir şekilde ileterek yüksek benimseme oranları ile başarılı bir lansman gerçekleştirin

Sonuç beyanları oluşturmak için şablon [Belirli bir hedefe ulaşmak için], [belirli bir kullanıcı grubu] [istenen sonucu elde edebilmek için] [bir eylem veya görev gerçekleştirmelidir].

Örneğin:

Potansiyel müşteri dönüşüm oranlarını artırmak için, satış takımlarının potansiyel müşterilerden müşteriye dönüşenlerin yüzdesini ölçmesi gerekir

Müşteri bekleme sürelerini en aza indirmek için, müşteri desteği ekipleri teknik sorunlara verilen destek yanıtlarının doğruluğunu en üst düzeye çıkarmalıdır

Yeni müşterileri sisteme kaydederken, veri girişi sürecini otomatikleştirmek istiyorum, böylece idari işlere ayırdığım zamanı azaltıp müşteri ilişkilerine odaklanabilirim

JTBD'nin kullanımına ilişkin örnekler

Pazarlama stratejisi geliştirme

Senaryo B2B SaaS ürününü piyasaya sürme Uygulama JTBD çerçevesini kullanarak, ürününüzün iş müşterileri için çözdüğü kritik işleri belirleyin. Özellikleri listelemek yerine, ürününüzün müşterilerin karşılaştığı belirli zorlukları nasıl doğrudan çözdüğüne odaklanın. Örnek İş: İş takımları "uzaktaki takımlar arasında projeleri etkili bir şekilde koordine etmelidir. "Eylem: SaaS ürününüzün, gerçek zamanlı işbirliği gibi mevcut araçlar ve özelliklerle nasıl sorunsuz entegrasyonlar sağladığını vurgulayın ve "uzaktaki takımların uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak" işini doğrudan çözün

Ürün geliştirme

Senaryo CRM sistemini iyileştirme Uygulama JTBD çerçevesini kullanarak, satış takımlarının anlaşmaları verimli bir şekilde kapatmasını engelleyen mevcut CRM işlevlerindeki eksiklikleri belirleyin. Bu sorunları doğrudan ele alan özellikler geliştirin. Örnek İş: Satış takımları "yüksek kaliteli potansiyel müşterilere hızlı bir şekilde öncelik vermelidir. "Eylem: Potansiyel müşterileri dönüşüm olasılıklarına göre otomatik olarak sıralayan, yapay zeka destekli bir potansiyel müşteri puanlama özelliği sunun. Bu, satış takımının "dönüşüm oranlarını artırmak için en umut verici potansiyel müşterilere çabalarını odaklamasına" yardımcı olacaktır

Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi

Senaryo Müşteri destek hizmetlerini geliştirme Uygulama Müşterilerin destekle iletişime geçtiğinde neyi başarmaya çalıştığını anlamak için JTBD çerçevesini uygulayın. Bu genellikle sorunların hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini içerir. Örnek İş: Müşteriler, destek ekibini beklemeden teknik sorunları hemen çözmelidir. Eylem: AI destekli SSS ve sorun giderme kılavuzları içeren bir self servis portalı uygulayarak müşterilerin yaygın sorunları bağımsız olarak çözmelerini sağlayın.

Hizmet tasarımı

Senaryo Kurumsal eğitim programı tasarlama Uygulama JTBD çerçevesini kullanarak, kurumsal müşterilerin belirli öğrenme hedeflerini karşılamak için eğitim hizmetini özelleştirin. Örneğin, çalışanların günlük görevlerinde kesintileri en aza indirirken, becerilerini verimli bir şekilde geliştirin. Örnek İş: Şirketler, "çalışanlarını günlük sorumluluklarından uzaklaştırmadan becerilerini geliştirmelidir."Eylem: Çalışanların istedikleri zaman erişebilecekleri bir talep üzerine eğitim platformu geliştirin. Bu, çalışanların kendi hızlarında öğrenmelerini sağlar.

Yapılacak İşler Çerçevesi'ni uygulama

Yapılacak işler çerçevesini uygulama adım adım süreci:

1. Kullanıcıların gerçekleştirmek istediği işleri belirleyin

Müşterilerin ürününüzle veya alternatif çözümlerle çözmeye çalıştıkları temel görevleri veya sorunlu noktaları anlayın.

Nasıl yapılacak:

Müşteri görüşmeleri : Müşterilerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını ortaya çıkarmak için derinlemesine kullanıcı görüşmeleri yapın

Gözlem : Kullanıcıları gerçek ortamlarda gözlemleyerek ürünlerle nasıl etkileşime girdiklerini ve karşılaştıkları zorlukları belirleyin

Anketler: Anketleri kullanarak kullanıcı davranışları ve ihtiyaçları, müşteri memnuniyeti indeksi hakkında geniş veriler toplayın ve kullanıcıların gerçekleştirmeye çalıştıkları görevlere odaklanın

Örnek: Bir yazılım şirketinin ürün takımı, müşteri verilerini kullanarak kullanıcılarının öncelikle "tekrar eden görevleri otomatikleştirerek" daha stratejik işlere zaman ayırmaya çalıştığını keşfeder.

2. Her bir JTBD'yi analiz edin

Tanımlanan işleri temel bileşenlerine ayırarak bunların arkasındaki bağlamı, duyguları ve fonksiyonel ihtiyaçları anlayın.

Nasıl yapılacak:

Bağlama göre segmentlere ayırma : Kullanıcıların işi ne zaman ve neden yapması gerektiğini anlayın (ör. hangi durumlarda görevleri otomatikleştirmeleri gerekir?)

Fonksiyonel, duygusal ve sosyal yönleri belirleyin: Görevi farklı açılardan analiz ederek tüm boyutları yakalayın (ör. görev hangi fonksiyonel ihtiyaçları karşılıyor? Kullanıcıya nasıl hissettiriyor?)

Örnek: Şirket, kullanıcıların stresini azaltmak (duygusal ihtiyaç) ve verimliliği artırmak (fonksiyonel ihtiyaç) için yoğun iş saatlerinde görevleri otomatikleştirmeleri gerektiğini belirler.

3. JTBD'den istenen sonuçları listeleyin

Kullanıcıların işi gerçekleştirirken bekledikleri sonuçları, hem başarı hem de memnuniyet açısından açıkça tanımlayın.

Nasıl yapılacak:

İstenen sonuç ifadeleri : Kullanıcıların elde etmek istediklerini belirten sonuç ifadeleri yazın (ör. "Tekrarlayan görevlere harcanan zamanı en aza indirirken doğruluğu en üst düzeye çıkarın")

Sonuçlara öncelik verin: Bu sonuçları önem ve memnuniyet düzeyine göre sıralayarak en kritik ihtiyaçlara odaklanın

Örnek: Kullanıcılar, "otomatik işlemlerde sıfır hata garantisi" ile "görev tamamlama süresini %50 azaltmak" istiyor

4. JTBD beyanı yazın

Bulgularınızı, işin özünü, koşulları ve istenen sonuçları içeren kısa bir JTBD açıklamasına derleyin.

Nasıl yapılacak:

JTBD ifadesi şablonu : "[Durum] olduğunda, [iş] yapmak istiyorum, böylece [istenen sonuç] elde edebilirim" gibi bir şablon kullanın

Bağlamı dahil edin: İfadenin, ihtiyacın ortaya çıktığı belirli bağlamı yansıttığından emin olun

Örnek: Yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya kaldığımda, rutin veri girişi görevlerini otomatikleştirmek istiyorum, böylece stratejik analize odaklanabilir ve daha az stresle son teslim tarihlerine yetişebilirim.

JTBD çerçevesini uygularken, ilgili kullanıcı hikayeleriyle çalışmak, takımınızın ideal müşteri profilinizle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olabilir. Bunu sağlamak için, ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Şablonunu kullanarak kullanıcı hikayeleri oluşturun ve son kullanıcı gereksinimlerini daha iyi yakalayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonunu kullanarak kullanıcılarınızın beklentilerini ve gereksinimlerini özetleyin ve bunları karşılamanın bir yolunu bulun

Şablonu şu amaçlarla kullanın:

Kullanıcı hikayelerini yazın, yönetin ve izleyin

Bunları daha küçük görevlere bölün ve önemlerine göre önceliklendirin

Her görevin ilerlemesini izleyin ve olası sorunları belirleyin

Proje Yöneticilerinin ve Strateji Yöneticilerinin Rolü

Bir projeyi yönetiyor veya bir strateji belirliyor olsanız da, kariyerinizin bir noktasında muhtemelen yapılacak işler çerçevesini oluşturmanıza yardım istenmiştir. Bu tür senaryolarda, verimliliği ve organizasyonu artıran JTBD stratejileri oluşturmak için işleri halletme (GTD) uygulamalarını kullanmayı düşünün.

Proje yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılan en iyi GTD yazılımlarından biri ClickUp'tır. Projeleri ve iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

ClickUp'ı Kullanarak JTBD Çerçeveleri Oluşturma

Yapılacak işler çerçevesini uygulamak için, belirli ClickUp şablonlarından yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını izleyip takip edebilir ve ürününüz/hizmetinizle gerçekleştirmeye çalıştıkları eylemleri belirleyebilirsiniz.

İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu

ClickUp'taki Getting Things Done (GTD) Çerçeve Şablonu, görevleri verimli bir şekilde yakalamak ve sıralamak için tamamen özelleştirilebilir, kullanıma hazır bir şablondur. Bu şablon, yapılacak işleri belirleme ve mevcut çözümleri gözden geçirme ile ilgili görevleri yönetmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin David Allen'ın GTD sistemini, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir Getting Things Done Şablonu ile kullanın

Bu şablonun anahtar özellikleri şunlardır:

Özelleştirilebilir durumlar : Altı özel durumla her görevin ilerlemesini izleyin

Görünümler : Liste, Belge ve Beyaz Tahta görünümleriyle görevleri yönetin ve görselleştirin

Klasörler: Görevleri daha iyi kategorize etmek ve yönetmek için klasörler halinde düzenleyin

GTD şablonu, karmaşık JTBD görevlerini yönetilebilir eylemlere ayırmak için özellikle kullanışlıdır. Takım üyelerinizin görevlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için her adımı net bir şekilde tanımlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: İşte daha verimli planlama ve çalışma yapmanıza yardımcı olacak bazı ek GTD şablonları. GTD uygulayıcısı olun ya da bu yöntemi yeni kullanmaya başlayın, bu şablonlar günlük iş akışınıza netlik ve kontrol sağlar.

Proje Yönetimi Çerçevesi Şablonu

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çerçeve Şablonu, projeleri planlama, yürütme ve izleme için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Çerçeve Şablonu ile proje planlama ve yürütme sürecini kolaylaştırın

Bu şablon şunları içerir:

Yüksek düzeyde bir genel bakış oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bir çerçeve görünümü

Beyaz Tahta ve Belge görünümleri, iş akışınızı görselleştirmenize ve planlamanıza yardımcı olur

Görevlere daha fazla bağlam eklemek için etiketleme, iç içe alt görevler ve öncelik etiketleri gibi gelişmiş özellikler

Bu şablon, proje yöneticilerinin kuruluşlarında JTBD çerçevelerinin uygulanmasına genel bir bakış elde etmek için idealdir. Tüm görevlerin kuşbakışı görünümünü sunar ve projenin her yönünün titizlikle planlanıp izlenmesini sağlar.

Yapılacak işler çerçevesi için ClickUp şablonlarını kullanmanın avantajları

Verimlilik : JTBD görevlerini düzenlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, böylece gerçek işe hızlıca başlayabilirsiniz

İşbirliği : Paylaşılan çalışma alanları, yorumlar ve gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla takım işbirliğini geliştirir

Özelleştirme : Tamamen özelleştirilebilir şablonlar, çerçeveyi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar

Görselleştirme: Farklı görünümler ve gösterge panelleri, JTBD görevlerinin ve projelerinin ilerlemesini ve durumunu görselleştirmeye yardımcı olur

GTD şablonlarını kullanarak çeşitli departmanlar için JTBD çerçevelerini uygulama

Departman Şablon Kullanım Örneği Pazarlama Stratejisi GTD Şablonu'nu kullanarak pazar araştırması görevlerini yakalayın, kampanya adımlarını düzenleyin ve müşteri işlerini anlamaya yönelik ilerlemeyi izleyin. Ürün Geliştirme Ürün geliştirme projelerini planlamak ve yönetmek için Proje Yönetimi Çerçeve Şablonu'nu kullanın ve özelliklerin müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlayın. Müşteri Desteği Müşteri desteği görevlerini yönetmek ve müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için GTD Şablonu'nu uygulayın. Operasyonlar Operasyonel süreçleri kolaylaştırmak, verimlilik ölçümlerini izlemek ve JTBD içgörülerine dayalı iyileştirmeler uygulamak için Proje Yönetimi Çerçevesi Şablonu 'nu uygulayın.

JTBD Çerçevesini ClickUp ile uygulayın

Yapılacak işler çerçevesi, müşteri segmentlerinizin gerçek ihtiyaçlarını anlamak için güçlü bir yoldur. Müşterilerinizin gerçekleştirmek istediği işleri belirleyerek, müşterilerinizin daha fazla ilgisini çeken ürünler ve çözümler tasarlayabilirsiniz.

Ancak, bu çerçeveyi manuel olarak oluşturmak saatler sürebilir ve sizi asıl projeden alıkoyabilir. JTBD çerçevesi oluşturmak için ClickUp'ın GTD şablonlarını kullanın. ClickUp, görev yönetimi, işbirliği ve otomasyon için güçlü araçlara sahiptir, böylece projelerinizi müşterilerinizin yapılacak işleriyle daha kolay uyumlu hale getirebilirsiniz.

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