Ücretsiz Yapılacak İşler (JTBD) Çerçeve Şablonları

Bir ürün geliştirdiğinizi ve bunun büyük bir başarı elde etmesini beklediğinizi, ancak müşterilerinizi etkilemediğini hayal edin. 😲 Bunun nedeni, ürününüzün hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılamaması olabilir. 🤦

Bu senaryo genellikle, müşterilerin ne aradığını netleştirmeden bir ürün oluşturduğunuzda ortaya çıkar. Bu nedenle, müşteri ihtiyaç ve isteklerini belirlemek için yapılacak işler (JTBD) çerçevesini izlemeniz gerekir.

Ancak, JTBD çerçevesini sıfırdan oluşturmak zorlu bir iştir. Bu nedenle, size yardımcı olmak için en iyi Yapılacak İşler şablonlarını bir araya getirdik!

En kullanışlı ve ücretsiz JTBD şablonlarından bazılarını tartışırken bizimle kalın. Blogun sonunda, birkaçını (veya hepsini!) indirmeye karar verebilirsiniz.

Yapılacak İşler Şablonları Nedir?

Yapılacak iş şablonları, girişimcilerin, ürün yöneticilerinin ve pazarlama takımlarının müşterilerin bir ürünü neden satın aldığını anlamalarına yardımcı olan stratejik çerçevelerdir

JTBD şablonları, müşteri görüşmeleri ve pazar araştırmaları yoluyla belirli müşteri ihtiyaçlarını (yapılması gereken işleri) yakalar ve tanımlar. Toplanan bilgiler, istenen sonuçları elde eden ve müşteri deneyimini geliştiren ürünler oluşturmanıza yardımcı olur.

İyi Bir Yapılacak İşler Şablonu Nedir?

Ürün yönetimi açısından, yapılacak işler şablonu, ürün geliştirme sürecinde müşteri ihtiyaçlarını ve hedeflerini netleştiren ve ürün-pazar uyumu sağlayan bir ürün oluşturmanıza yardımcı olan kritik bir araçtır.

İyi bir JTBD çerçevesi şablonu şunları içerir:

Net JTBD açıklaması/talep oluşturma : Müşterinin (işi yapan kişi) gerçekleştirmeye çalıştığı şeyin kısa bir açıklaması veya listesi. Bu iş hikayeleri, müşterilerin gereksinimlerini tahmin etmek yerine hedeflerini anlamanıza yardımcı olabilir

Bağlamsal bilgiler : Bu husus, müşterinin bakış açısından yapılacak "iş" hakkında ek ayrıntıları kapsar: ne zaman ve nasıl gerçekleşecek, önemi, müşterinin işinin tamamlanmasındaki ilerleme, müşterinin motivasyonları ve : Bu husus, müşterinin bakış açısından yapılacak "iş" hakkında ek ayrıntıları kapsar: ne zaman ve nasıl gerçekleşecek, önemi, müşterinin işinin tamamlanmasındaki ilerleme, müşterinin motivasyonları ve engeller , sorunlu noktalar vb.

Fonksiyonel yönler : Bu, müşterilerin temel iş aracılığıyla elde etmek istedikleri pratik ve somut faydaları anlamanıza yardımcı olur. Diyelim ki ideal müşteriniz 30 dakikadan fazla zaman harcamadan raporlar oluşturmak istiyor. Burada, önemli bir fonksiyonel yön, veri toplama ve rapor oluşturmayı otomatikleştiren bir yazılım oluşturmak olacaktır

Duygusal yönler : Şablonda, müşterileri belirli bir işi yapmaya motive eden duyguları analiz etmek için bir bölüm bulunmalıdır. Yukarıdaki örnekte, duygusal yön, oluşturulan raporların estetik, profesyonel ve sunumlara hazır olmasını sağlayarak müşterilerin bunları paydaşlarla güvenle paylaşabilmelerini ve : Şablonda, müşterileri belirli bir işi yapmaya motive eden duyguları analiz etmek için bir bölüm bulunmalıdır. Yukarıdaki örnekte, duygusal yön, oluşturulan raporların estetik, profesyonel ve sunumlara hazır olmasını sağlayarak müşterilerin bunları paydaşlarla güvenle paylaşabilmelerini ve karar verme sürecinde kullanabilmelerini sağlar

Duygusal ve sosyal boyutlar : JTBD şablonunun bu yönü, müşteri işlerinin müşterinin ilişkilerini nasıl etkilediğini ve müşterinin başkaları tarafından nasıl algılanmak istediğini ele alır. Yukarıdaki örneği temel alarak, müşterinin profesyonel konumunu ve ilişkilerini güçlendiren, hatasız ve kolay anlaşılır raporlar oluşturan bir yazılım geliştirebilirsiniz

Segmentasyon : Şablon, birden fazla alıcı profilini ve müşteri segmentini ayırt etmenize yardımcı olarak, müşteri deneyimini iyileştiren ürün özelliklerini ve pazarlama stratejilerini özelleştirmenizi sağlar

Alternatif yeni çözümler : Yapılacak işler şablonunun bu kısmı, müşterilerin denediği yeni çözümleri veya belirli işleri tamamlamak için kullandıkları mevcut çözümleri kapsar

Başarı kriterleri: Bir JTBD şablonu, bir ürünün temel fonksiyonel işinin başarıyla tamamlandığını gösteren bir kriter listesi içermelidir

💡Profesyonel İpucu: JTBD şablonlarını bir iş haritasıyla eşleştirerek temel iş fonksiyonlarını daha iyi anlayın. İş haritası, temel işi müşterinin işi tamamlamak için izlediği farklı adımlara ayırır.

Artık iyi bir JTBD şablonunun unsurlarını bildiğinize göre, en etkili ve ücretsiz yapılacak iş şablonlarından bazılarını tartışalım. 👇

Ücretsiz Yapılacak İşler Şablonları

1. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Kullanıcı ihtiyaçlarını, motivasyonlarını ve engellerini haritalamak için bu JTBD şablonunu kullanın.

ClickUp Yapılacak İşler Şablonu, müşteri araştırmalarınızı eyleme geçirilebilir görevlere ve hedeflere dönüştürmek için değerli bir araçtır. ClickUp Belgesi olarak tasarlanan bu benzersiz şablon, tüm müşteri işlerini, sorunlarını ve çözümünüzü değerlendirmek için başarı ölçütlerini listelemenizi ve izlemenizi sağlar.

Bu şablonu kullanarak, ürün veya hizmetle ilgili müşteri ihtiyaçları etrafında nicel ve nitel bir yapı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, iş girişiminizi, stratejinizi ve potansiyel ürün özelliklerinizi bu işler etrafında çerçeveleyerek, katma değerli çözümleri etkili bir şekilde sunabilirsiniz. JTBD ilkelerini kullanarak yaklaşımınızı yapılandırarak, takımınızla işbirliği yapabilir, yolunuzdan sapmayabilir ve ürünün benimsenmesini artırabilirsiniz.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

Müşterilerinizin işlerini, sorunlarını ve başarı ölçütlerini tek bir yerde görselleştirin

Takımınızı müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda uyumlu hale getirin

Bu ihtiyaçlara göre ürün özelliklerine öncelik verin

Takım işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırın

Her bir işle ilgili görevlerin yürütülmesini planlayın ve izleyin

Etkili iş kararları almak için kullanıcı araştırmalarınızdan yararlanın

ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile müşterilerinizin gerçek ihtiyaçlarını anlamaya ve her seferinde kusursuz çözümler sunmaya bir adım daha yaklaşın.

2. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu'nu kullanarak ürün yaşam döngüsünü ve zaman çizelgesini görselleştirmek için ürün yol haritası oluşturun

Yapılacak işler çerçeve şablonlarıyla eşleştirilmiş ürün yol haritaları, ürünün benimsenmesini artırabilir. Ve ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu , zihinsel modelinize dayalı sağlam bir ürün yol haritası oluşturmak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Bu şablon, stratejik planı ve ürün girişimlerini öngörmenize yardımcı olur. Yön ve özellik taahhütlerine görünürlük sağlar ve uygulamanızı izlemenizi sağlar. ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonunu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Ürün geliştirme yaşam döngüsü ve zaman çizelgesinin eksiksiz bir resmini elde edin

Görevleri daha küçük görevlere bölün

Görevlere kaynakları atayın

Görevleri önceliklendirin ve ilerlemeyi izleyin

Potansiyel riskleri ve fırsatları belirleyin

Paydaşları hedefler ve ürünün ilerlemesi konusunda uyumlu hale getirin

Ayrıca, bu şablon yol haritalarını paylaşmanıza, paydaşlara haftalık güncellemeleri iletmenize ve sürüm notlarını yayınlamanıza olanak tanır

3. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu ile farklı proje dönüm noktalarını ve teslim edilecekleri takip edin

Hala fikirlerinizi yazmak için yapışkan notlar kullanıyorsanız, bu yapılacak işler şablonu tam size göre. ClickUp'ın Yeni Ürün Geliştirme Şablonu , ürün geliştirmenizi planlamak için ihtiyacınız olan şeydir.

Bu yapılacak işler şablonu, JTBD teorisini tamamlar ve sonuç odaklı bir ürün yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. Ürününüzün kısa ve uzun vadeli hedeflerini görselleştirmenizi sağlar. Bu şablonu kullanarak bu hedefleri, öncelikleri ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Bu beyaz tahta şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Ürün geliştirme sürecinizin adımlarını planlayın

Ürün lansmanları için proje yöneticinizin hedeflerini ve amaçlarını belirleyin

Ortak bir anlayış için en önemli başarı faktörleri etrafında takımları uyumlu hale getirin

Görev ilerlemesini izleyin ve olası engelleri belirleyin

Takımlar arası bağımlılıkları tespit edin

Takım üyelerinin aynı sayfada kalmasını sağlayarak herkesin tek bir hedefe odaklanmasını sağlayın

Bu şablonu kullanmak için şu adımları izleyin:👇

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirler üretin ve takımınızla bağlantıda kalın

ClickUp Milestones'u kullanarak dönüm noktaları oluşturun, böylece ilerlemeyi ölçebilirsiniz

Beyaz tahta şablonunu kullanarak görevler, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri ve diğer bilgilerle yol haritanızı tasarlayın. Görsel sunum için ClickUp'ın Pano Görünümü'nü kullanın

Tamamlandığında, hedefleri ve zaman çizelgelerini izleyin ve değişiklikler olduğunda güncelleyin

4. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşleri Tamamlama Şablonu ile görevleri tek bir yerden oluşturun, önceliklendirin ve izleyin

Ürün geliştirme sürecinizi yapılandırmaya çalışıyorsanız, bu yapılacak işler şablonu tam size göre. David Allen'ın GTD sistemine dayanan ClickUp'ın İşleri Tamamlama Şablonu, projeleri ve görevleri eyleme geçirilebilir öğelere ayırarak düzenlemenize yardımcı olur. Bu GTD şablonuyla inovasyonu teşvik etmek için yapabilecekleriniz şunlardır:

Pano görünümünü kullanarak, bir işi tanımlama, çözüm bulma ve uygulama gibi J2B ilerlemesini yansıtan, Sonraki Eylemler'den Bekleniyor'a kadar iş akışını görselleştirin

Takvim görünümü, JTBD araştırma görevlerini proje zaman çizelgenize göre planlamanıza yardımcı olurken, Belgeler görünümü, işlerin etkin bir şekilde tamamlanması için çok önemli olan sorunsuz işbirliği ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır

Şablonun önceden kaydedilmiş Listeleri, GTD sürecini kolaylaştırır ve görevlerin JTBD araştırma sürecinizdeki alaka düzeyine göre düzenlenmesini ve önceliklendirilmesini sağlar

5. ClickUp İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonu ile görevleri oluşturun, düzenleyin ve izleyin

Daha önce bir GTD uygulaması kullandıysanız, tüm yapılacaklarınızı düzenlemenize ve izlemenize nasıl yardımcı olduklarını bilirsiniz. ClickUp'ın İşleri Tamamlama (Basit Liste) Şablonu buna benzer. Görevlerinizi tek bir yerde düzenlemek ve yönetmek için yeni başlayanlar için uygun bir verimlilik aracıdır.

Yapılacak iş yaklaşımıyla çalışırken, bu şablon kullanıcı araştırma görevlerinizi oluşturmanıza ve bunları yapılacaklar, ilerleme, beklemede, tamamlandı ve iptal edildi gibi özel durumlar kullanarak izlemenize olanak tanır. Görev önceliklerini ayarlayabilir ve son tarihleri kaçırmamak için vadeler ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, görevlerinizi Basit Liste Görünümü ve Belge Görünümü ile görüntüleyerek takımınızla işbirliği yapabilir ve Kanban Panosu Görünümü ile her görevin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

6. ClickUp Proje Çıktıları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Çıktıları Şablonu ile proje çıktılarını planlayın, ilerlemeyi izleyin ve projenizi bütçe dahilinde tutun

ClickUp'ın Proje Çıktıları Şablonu genel hedeflerinize göre JTBD proje çıktılarını otomatik olarak oluşturur. Proje bilgilerini, geliştirme aşamalarını ve maliyetleri ekleyebileceğiniz özel alanlar içerir.

Bu şablon, JTBD haritalama süreciniz boyunca teslim edilecekleri, son teslim tarihlerini ve bunları tamamlamaktan kimin sorumlu olduğunu anlamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Kısacası, bu yapılacak işler şablonu projenizi yolunda tutar. Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Proje aşamalarını ve dönüm noktalarını tanımlayın

Kullanıcı görüşmeleri ve takip oturumları gibi proje görevlerini planlandığı gibi ve bütçe dahilinde gerçekleştirin

Takım üyelerine roller, sorumluluklar ve görevler atayın

Proje yaşam döngüsü boyunca tüm paydaşları ve karar vericileri aynı çizgide tutun

7. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile ürün lansmanı zaman çizelgeleri oluşturun ve görevlerin ilerlemesini izleyin

Ürününüzü piyasaya sürmeye hazır mısınız? ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, kaynaklarınızı, görevlerinizi, takımlarınızı ve zaman çizelgelerinizi düzenlemenize yardımcı olacak mükemmel bir araçtır. Bu yapılacak işler şablonu, ürün lansmanınız için JTBD çerçevesini uygulamanıza ve belirli bir ürün sürümünün veya özellik lansmanının müşterilerin endişelerini giderip gidermediğini kontrol etmenize yardımcı olur ve sonuç olarak daha iyi kullanıcı deneyimleri sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ürün lansmanı için bir zaman çizelgesi oluşturun

Hata düzeltmeleri veya kullanıcı görüşmelerine dayalı özelliklerin iyileştirilmesi gibi ürün lansmanı ile ilgili görevleri düzenleyin

Görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Gecikmeler ve olası sorunların riskini azaltın

Ürün yönetimi araçlarının mükemmel ürünler oluşturmanıza yardımcı olması gibi, yapılacak işler şablonu da ürün lansmanını daha az karmaşık hale getirir. İşte nasıl kullanacağınız;

ClickUp Gantt Grafikleri'ni kullanarak bir zaman çizelgesi oluşturun

Takımınızı bir araya getirin: tasarımcılar, geliştiriciler, pazarlamacılar ve daha fazlası. ClickUp Kanban panolarını kullanarak onlara görevler atayın

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak lansman için JTBD hedeflerinizi belirleyin ve takımınızı uyumlu hale getirin

ClickUp'taki Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak bir kontrol listesi oluşturun, böylece hiçbir adımı kaçırmayın

Son olarak, görev tamamlama ve son teslim tarihi uyarıları almak için ClickUp Otomasyonlarını kullanın

8. ClickUp İşleri Tamamlama (GTD) Çerçeve Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu ile görevleri yakalayın ve düzenleyin

ClickUp'ın İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu yüksek verimlilik dünyasına açılan kapınızdır. 🔓

Bu klasör düzeyinde JTBD şablonu birçok işlevselliğe sahiptir, ancak kullanımı son derece kolaydır. Yapılacak işlerinizi görüntülemek için dört liste sunar:

Fikirler : Tüm fikirlerinizi ve potansiyel görevlerinizi daha sonra kullanmak üzere saklayabileceğiniz bir alan

Yapılacaklar : Öncelikler ve bağımlılıklar ile tanımlanmış görevlerin listesi

Takvim : Faaliyetlerin Takvim görünümünde yer aldığı planlanmış görev listesi

Projeler: Yaklaşan görevlerin listesi

Hangi listeye ait olduklarına bakılmaksızın önceki haftalardaki tüm görevleri görmek için ana görev listesi görünümünü klasör düzeyinde bulabilirsiniz. Bu JTBD şablonu, Beyaz Tahta görünümünde bir GTD akış şeması içerir.

ClickUp içindeki tüm JTBD yapılacak öğeleri ve süreçleri kuşbakışı görünümünde görebilmenize yardımcı olur. Akış şeması ayrıca her görevle ilgili kendinize sorabileceğiniz farklı eylemler ve sorular da sunar. Ayrıca, iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Ürün Geliştirmeyi İyileştiren PRD Şablonları

ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonlarıyla İşlerinizi Tamamlayın!

JTBD şablonlarını uygulamak, müşterilerinizin gerçekte ne istediğini anlamanıza yardımcı olur, böylece yenilikleriniz sonuç odaklı, kalıcı ve sadakat artırıcı olur. JTBD şablonları, müşterilerinizin karşılanmamış ihtiyaçları, motivasyonları ve zorlukları hakkında derinlemesine içgörüler sağlar.

Müşterilerinizin ürününüzü kullanarak yapmak istedikleri "işleri" belirleyerek, onların hikayelerine mükemmel şekilde uyan ürünler tasarlayabilirsiniz. Ancak, JTBD çerçevesini sıfırdan oluşturmak saatler sürebilir ve dikkat gerektiren gerçek işlere odaklanmak için çok az zaman bırakabilir. ClickUp'ın GTD ve ürün geliştirme şablonlarını kullanarak, sağlam ve sonuç odaklı bir ürün geliştirme planı oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, Görev Yönetimi, Otomasyon ve Belgeler gibi ClickUp'ın diğer özellikleri, işbirliği yapmanıza ve ürün geliştirmeyi hızlandırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın JTBD şablonlarını denemek için bugün ücretsiz kaydolun!