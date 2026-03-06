Claude'un Sınırlamaları ve ChatGPT'nin Sınırlamaları: Anahtar Farklılıklar

Hem Claude hem de ChatGPT, iş için güçlü AI asistanlarıdır, ancak aynı değildirler.

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, nüanslı ve güvenlik odaklı yanıtlarıyla sık sık övülen büyük bir dil modelidir (LLM). OpenAI'nin ChatGPT'si, geniş fonksiyonelliği ve kapsamlı entegrasyonlar ekosistemiyle tanınan bir başka LLM'dir.

Hangi AI'nın takımınız için gerçekten işe yarayacağını belirlemenin en hızlı yolu: gerçek iş yükü baskısı altında ilk olarak neyin bozulduğuna bakın.

Bu kılavuz, günlük kullanımda Claude ve ChatGPT'yi engelleyen belirli kısıtlamaları (bağlam sınırlamaları, kullanım sınırları, doğruluk farkları ve entegrasyon sürtüşmeleri) ve her zamankinden daha önemli hale gelen zorlukları ele almaktadır.

Claude ve ChatGPT nedir?

Claude ve ChatGPT, amaçları bakımından benzer görünmektedir. Her iki AI aracı da, insanların doğal dil kullanarak bilgi üretmesine, analiz etmesine ve bu bilgilerle iş yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Menülerde gezinmek veya kod yazmak yerine, bu üretken AI araçlarıyla komutlar veya sorular yazarak etkileşim kurarsınız ve AI, eğitim sırasında öğrendiği kalıplara dayalı olarak yanıtlar üretir.

Her iki aracın yetenekleri genellikle örtüşse de, biraz farklı önceliklerle geliştirilmiştir.

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, dikkatli muhakeme ve daha güvenli çıktılar sunmak üzere tasarlanmıştır. Ton ve netliğin önemli olduğu belge analizi, uzun metin yazımı ve nüanslı açıklamalar gibi görevlerde sıklıkla tercih edilir.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, geniş fonksiyonellik ve hızla genişleyen bir ekosisteme odaklanmaktadır. Yazma ve kodlama yardımının ötesinde, takımların aracı ş akışlarını yönetmek için uyarlayabilmelerini sağlayan entegrasyonlar, eklentiler ve özelleştirilebilir GPT'ler sunar.

Birçok takım için, her iki araç da aşağıdakiler gibi benzer günlük görevleri yerine getirebilir:

Yazılı içeriğin taslağını hazırlama ve düzenleme

Uzun belgeleri özetleme

Fikir üretme

Kod yazma veya inceleme

Araştırma sorularını yanıtlama

Gerçek farklar genellikle bu araçları basit komutların ötesine taşıdığınızda ortaya çıkar. Uzun belge analizi, hızlı yineleme, ş Akışı entegrasyonları ve yoğun kullanımda güvenilirlik gibi unsurlar, her bir AI asistanının nerede iyi performans gösterdiğini ve sınırların nerede ortaya çıkmaya başladığını ortaya koyar.

Bu pratik kısıtlamaları anlamak, takımların ş akışlarına en uygun aracı seçmelerine yardımcı olur.

📦 AI'nın gerçek değer sunmaya başladığı yer: ClickUp Super Agents AI ne zaman yararlı hale gelir? Gerçekten ne zaman? Sadece cevaplar üretmenin ötesine geçip sizin adınıza harekete geçtiğinde. ClickUp'taki Süper Ajanlar 'ın arkasındaki fikir budur. Super Agents, önerilerde durmak yerine Çalışma Alanınızda ölçülü, denetimli eylemler gerçekleştirebilir. Projelerinizde çalışır, görevlerinizin ve belgelerinizin bağlamını anlar ve insanları sürecin içinde tutarken işlerin otomatik olarak ilerlemesine yardımcı olur. Örneğin, bir Süper Ajan şunları yapabilir: Toplantı notlarını görevlere dönüştürün ve sonraki adımları atayın

Projeleri izleyin ve paydaşlar için durum güncellemelerini özetleyin.

Engelleyici faktörleri veya gecikmiş işleri belirleyin ve bunları takıma bildirin.

Görevler ve kararlar geliştikçe belgeleri uyumlu tutun Bu ajanlar doğrudan ClickUp içinde çalıştığı için, eylemleri takımınızın halihazırda kullandığı görevler, belgeler ve ş Akışlarına dayanır.

Claude AI Sınırlamaları

Çoğu kişi, düşünceli ve mantıklı cevaplar üretme konusundaki itibarı nedeniyle Claude'u seçer ve bunun işlerini geliştireceğini umar. Ancak kısa süre sonra, kesintilerin bir kalıbı olduğunu fark ederler.

Bir geliştirici, kodlama oturumuna dalmışken kullanım sınırına takılır ya da uzun bir raporu analiz eden bir proje yöneticisi, AI'nın belgenin ilk yarısını unuttuğunu fark eder.

Bu sürtüşme, umut vaat eden bir verimlilik aracını bir hayal kırıklığı kaynağına dönüştürüyor.

Bağlam penceresi ve konuşma sınırları

Bağlam penceresi, bir AI modelinin herhangi bir anda "hatırlayabileceği" metin miktarıdır ve belirteçlerle ölçülür. Bunu AI'nın kısa süreli hafızası olarak düşünün. Claude'un bağlam penceresi geniş olsa da sonsuz değildir.

Çok fazla arka plan bilgisi gerektiren karmaşık görevler üzerinde iş yaparken, bu gerçek bir sorun haline gelir.

Örneğin, bir ürün yöneticisi olarak uzun bir proje yönetimi planı belgesini özetlemesi için bu yapay zekaya beslerseniz, ilk birkaç sayfada bahsedilen kritik gereksinimleri "unutabilir". Bu da belgeleri birden fazla parçaya bölmenizi veya ayrıntıları sürekli olarak yeniden açıklamanızı gerektirir ve ş Akışınızı yavaşlatır.

Hız sınırları ve kullanım sınırları

Beklenmedik bir "sınırınıza ulaştınız" mesajı kadar yaratıcı akışı hızlı bir şekilde durduran başka bir şey yoktur. Claude, özellikle ücretsiz ve Pro seviyelerinde, belirli bir zaman diliminde gönderebileceğiniz mesaj sayısına sınırlama getiren hız sınırlamaları uygular.

Hızlı yinelemeye dayanan takımlar için bu, büyük bir engeldir.

Bir tasarım takımının kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yaptığını veya bir mühendislik takımının sprint sırasında kod hata ayıklaması için Claude'u kullandığını hayal edin. Kullanım sınırına ulaşmak, onları durup beklemek zorunda bırakır, konsantrasyonlarını bozar ve değerli zamanlarını boşa harcar.

Reddit aracılığıyla

Çok modlu ve entegrasyon eksiklikleri

Takımınızın işleri tek bir araçta yer almaz, ancak Claude sıklıkla öyleymiş gibi davranır.

Görüntü işleme gibi çok modlu yetenekleri, bazı alternatiflere göre daha yeni ve daha az gelişmiştir. Daha da önemlisi, derin bir yerel entegrasyonlar ekosisteminden yoksundur.

Bu, işlevler arası işbirliğini bozan sinir bozucu kopyala-yapıştır rutinleri yaratır. Bir proje yöneticisi, Claude'dan proje planına özeti manuel olarak aktarmak zorundadır veya bir tasarımcı, hantal bir geçici çözüm olmadan maket hakkında geri bildirim alamaz.

Bu sürekli bağlam değişimi sürtüşmeye neden olur ve araçlar arasında bilgi kaybına yol açar. Bu durum, çalışanların zamanlarının %60'ını oluşturma uygulamaları yerine e-posta, sohbet ve toplantılarda geçirdikleri durumlarda özellikle sorun yaratır. Bu sorun, işinizin gerçekte yapıldığı yere derinlemesine entegre olmayan bağımsız AI'ların verimsizliğini ortaya koymaktadır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, bu araçların çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmasının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değildir. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir!

ChatGPT Sınırlamaları

Takımınız, hızı ve geniş entegrasyonlar kütüphanesi nedeniyle ChatGPT'yi benimsedi ve anında verimlilik artışı bekledi.

Bunun yerine, işinizi tamamlamak yerine AI'yı yönetmek için daha fazla zaman harcıyorsunuz. Çıktılar hızlıdır, ancak genellikle yoğun düzenleme ve doğrulama gerektirir.

Bu güvenilmezlik, güveni bozar ve takımınızın bu aracın zaman kazandırdığını mı yoksa sadece farklı bir tür iş yükü yarattığını mı sorgulamasına neden olur. Detaylara geçelim.

Halüsinasyonlar ve doğruluk sorunları

AI halüsinasyonu, bir AI modeli makul görünen ancak gerçekte yanlış olan bilgiler ürettiğinde ortaya çıkar. ChatGPT'nin bunu yaptığı bilinmektedir, özellikle niş konular, güncel etkinlikler veya belirli, doğrulanabilir veriler gerektiren konular sorulduğunda.

Bu, profesyonel takımlar için gerçek sorunlar yaratır.

Ürün takımları için: Bir AI, pazar araştırması sırasında rakip bir ürün için özellikler icat edebilir ve bu da hatalı analizlere yol açabilir.

Pazarlama takımları için: Güncel olmayan tavsiyeler veya yanlış ürün detayları içeren bir blog yazısı oluşturabilir ve bu da güvenilirliği zedeleyebilir.

Mühendislik takımları için: Kullanımdan kaldırılmış bir kütüphaneyi kullanan bir kod parçacığı önerebilir ve bu da teknik borç yaratabilir.

Sonuç olarak, her çıktı manuel olarak doğrulanmalıdır. Bu da iş yükünü artırır ve hızlandırmaya çalıştığınız süreci yavaşlatır.

Reddit aracılığıyla

Uzun konuşmalarda bağlamın korunması

ChatGPT'ye projenin arka planını ve istediğiniz ses tonunu dikkatlice açıkladınız, ancak birkaç komut sonra her şeyi unutmuş gibi görünüyor. Bu "talimat sapması", modelin uzun bir konuşma sırasında bağlamı kaybetmesi nedeniyle sıkça yaşanan bir hayal kırıklığıdır.

Bu sınırlama, yinelemeli işleri doğrudan etkiler.

Bir belgeyi düzeltirken, karmaşık bir özellik geliştirirken veya çok adımlı bir sorunu çözerken, başlangıçtaki talimatlarınızı sürekli olarak tekrarlamanız gerekir. Bu da, sorunsuz bir diyalog olması gereken şeyi, zaman ve çaba kaybına neden olan, kesintili ve tekrarlayan bir iletişim haline getirir.

Çıktı uzunluğu ve yanıt kısıtlamaları

ChatGPT'den ayrıntılı bir proje önerisi yazmasını istediğinizde, cümlenin ortasında aniden durduğunu hiç fark ettiniz mi?

Bu durum, aracın çıktı uzunluğu kısıtlamaları nedeniyle tek bir yanıtta üretebileceği metin miktarını sınırladığı için ortaya çıkar.

Belgenin tamamını almak için, genellikle birkaç kez "devam et" komutunu vermeniz gerekir. Bu kesintili süreç, ş akışınızı bozmakla kalmaz, aynı zamanda bölümler arasında ton ve stilin değişmesi nedeniyle son ürünün tutarsız olmasına da neden olabilir. Uzun bir belge oluşturmak gibi basit bir görev, manuel bir birleştirme işine dönüşebilir.

Claude ve ChatGPT'nin Sınırlamaları Yan Yana Karşılaştırması

Ayrıntılara daldıktan sonra, karar vermek için net ve kolayca incelenebilir bir karşılaştırma istersiniz.

İşte, avantaj ve dezavantajları bir bakışta görebilmenize yardımcı olacak hızlı başvuru tablosu. ✨

Sınırlama alanı Claude ChatGPT Bağlam penceresi Çok geniş bağlam pencereleri ve uzun belgeleri güçlü bir şekilde işleyebilmesiyle bilinir, ancak uzun konuşmalarda önceki ayrıntıları kaybedebilir. Büyük bağlam pencerelerini de destekler, ancak daha uzun sohbetlerde talimat sapması veya bağlam unutulması yaşanabilir. Hız sınırları Mesaj sınırlamaları, ücretsiz ve Pro seviyelerinde daha belirgin olabilir ve yoğun kullanımı kesintiye uğratabilir. Genellikle Plus planlarında daha yüksek verim sağlar, ancak modele bağlı olarak sınırlamalar hala geçerlidir. Çok modlu destek Görüntüleri ve dosyaları destekler, ancak çok modlu ekosistem hala gelişme aşamasındadır. Görüntü analizi ve veri araçları dahil olmak üzere daha olgun multimodal yetenekler Halüsinasyonlar Genellikle daha temkinli ve belirsiz cevapları önlemek için daha eğilimli Doğrulama gerektiren, kendinden emin yanıtlar üretebilir. Çıktı uzunluğu Genellikle daha uzun ve sürekli yanıtlar üretir. Daha uzun çıktıları bölümlere ayırabilir veya takip komutları gerektirebilir. Entegrasyonlar Daha küçük entegrasyon ekosistemi Daha geniş eklenti, API ve özel GPT ekosistemi

Sonuç olarak, her iki araç da evrensel olarak üstün değildir. Doğru seçim, tamamen bu sınırlamalardan hangisinin takımınızın belirli ş akışları için bir engel teşkil ettiğine bağlıdır.

Claude ve ChatGPT'nin Sınırlamaları En Önemli Olduğu Durumlar

Bir AI asistanının sınırlamalarını bilmek faydalıdır. Bu sınırlamaların ne zaman işleri gerçekten aksattığını anlamak, bir aracın takımınıza yardımcı olup olmadığını veya işleri yavaşlatıp yavaşlatmadığını belirleyen faktördür.

Çoğu AI karşılaştırması, bir modelin ne kadar iyi yazdığı, özetlediği veya soruları yanıtladığı gibi yeteneklere odaklanır. Ancak gerçek ş akışlarında, kırılma noktaları genellikle operasyoneldir.

Bağlam kaybı, hız sınırları, halüsinasyonlar veya entegrasyon boşlukları basit komutlarda nadiren görülür, ancak takımlar gün boyunca AI'ya tekrar tekrar güvendiklerinde hızla ortaya çıkar.

Teoride önemsiz görünen bir sınırlama, takımınızın sürecindeki temel bir adımı etkilediğinde ciddi bir engel haline gelebilir. Harika özetler yazdığı veya yaratıcı fikirler ürettiği için bir aracı seçebilirsiniz, ancak sınırlamaları nedeniyle üretim işlerinde tutarlı bir şekilde kullanmanın zor olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu sınırlamalar, birkaç yaygın senaryoda en belirgin hale gelir.

Uzun belge analizi

AI araçları genellikle araştırma raporları, sözleşmeler, teknik özellikler veya politika belgeleri gibi uzun materyalleri incelemek için kullanılır. Bu durumlarda, bağlamın korunması kritik önem taşır.

Örneğin, 100 sayfalık bir sözleşmeyi inceleyen bir hukuk veya uyum takımını düşünün. AI'dan riskleri belirlemesini, maddeleri özetlemesini veya belge genelinde bölümleri karşılaştırmasını isteyebilirler. Model, sonraki bölümleri işlerken önceki bölümleri izleyemezse, daha önce eklenen anahtar maddeleri gözden kaçırabilir.

Büyük bağlam pencereleri olsa bile, uzun veya karmaşık belgeler modelleri güvenilir bir şekilde izleyebilecekleri sınırlara itebilir. Takımlar genellikle belgeleri daha küçük parçalara ayırmak veya talimatları tekrar tekrar belirtmek zorunda kalır, bu da basitleştirilmiş bir inceleme sürecine sürtüşme ekler.

Hızlı beyin fırtınası veya kod sprintleri

AI, pazarlama beyin fırtınası oturumları veya mühendislik hata ayıklama döngüleri gibi hızlı, yinelemeli işler için de popülerdir. Bu durumlarda, hız ve süreklilik, ham çıktı kalitesinden daha önemlidir.

Araç sıkı mesaj sınırlamaları veya hız sınırlamaları uyguluyorsa, yaratıcı akış beklenmedik bir şekilde durma noktasına gelebilir.

Fikirleri hızlıca gözden geçirmek yerine, takımlar kullanım sınırlarının sıfırlanmasını beklemek zorunda kalabilirler. Bu kesinti sadece birkaç dakika sürebilir, ancak işbirliğine dayalı iş ritmini bozar.

💡Profesyonel İpucu: Hızlı kodlama sprintleri sırasında, ClickUp'ta Codegen Agent'ı etiketleyebilir ve görevi ona bırakabilirsiniz. Codegen Agent , görevinizin veya belgenizin bağlamından doğrudan kod oluşturabilir, sorunları giderebilir veya iyileştirmeler önerebilir, böylece geliştiricilerin ş akışlarından ayrılmadan ivmelerini korumalarına yardımcı olur.

Müşteriye yönelik içerik ve araştırma

AI tarafından üretilen içerik takımınızın dışında paylaşıldığında doğruluk çok daha önemli hale gelir. Her iki araç da kusursuz metinler üretebilirken, inandırıcı ama gerçekte yanlış olan ifadeler de üretebilirler.

AI yanlış istatistikler, güncel olmayan sektör verileri veya uydurma alıntılar ekliyorsa, rapor yayınlanmadan önce takımdan birinin her iddiayı doğrulaması gerekir. Bu doğrulama adımı, içeriği sıfırdan yazmaktan daha uzun sürebilir.

Müşteri teslimatları, araştırma özetleri veya stratejik belgeler üreten takımlar için bu, AI çıktısının genellikle bitmiş bir sonuçtan ziyade ilk taslak haline geldiği anlamına gelir.

Araçlar arası ş akışları

AI araçları, yazılım yığınınızın geri kalanıyla birlikte kullanıldığında başka bir sınırlama daha ortaya çıkıyor. Çoğu takım tek bir uygulama içinde çalışmıyor. Gün boyunca proje yönetimi araçları, dokümantasyon sistemleri, mesajlaşma platformları ve gösterge panelleri arasında geçiş yapıyorlar.

AI, bağımsız bir sohbet robotu olarak çalıştığında, genellikle işin gerçekte yapıldığı araçlara bağlantı yoktur. Bu da ekstra adımlar gerektirir.

Örneğin, bir operasyon müdürü bir AI aracından toplantı tutanaklarını özetlemesini isteyebilir. Bu özeti eyleme dönüştürmek için, özeti manuel olarak bir görev yöneticisine kopyalaması, proje durumunu güncellemesi ve takımı sohbet üzerinden bilgilendirmesi gerekir. Her adımda sekmeler arasında geçiş yapmak ve bilgileri manuel olarak taşımak gerekir.

Tek tek bakıldığında bu adımlar küçük görünebilir. Ancak zamanla, bu adımlar sürekli bir bağlam geçişi akışı yaratarak takımların hızını düşürür ve araçlar arasında bilgi kaybı riskini artırır.

Hem Claude hem de ChatGPT, işin gerçekte yapıldığı sistemlerin dışında çalışır. Bu ayrım, çoğu sürtüşmenin başladığı noktadır.

Takımlar, bir chatbot'ta özetler, taslaklar ve fikirler oluşturur, ardından sonuçları manuel olarak proje yönetimi araçlarına, belgelere ve iletişim platformlarına aktarır. Zamanla, bu sürekli kopyalama, yapıştırma ve yeniden açıklama, AI'nın çözmesi gereken aynı verimlilik sorunlarını yaratır.

ClickUp, yapay zekaya farklı bir yaklaşım sergiliyor. Yapay zeka, ayrı bir asistan olarak değil, görevlerin, belgelerin ve konuşmaların zaten bulunduğu birleşik yapay zeka çalışma alanına doğrudan entegre edilmiştir.

Hedef sadece daha hızlı çıktı elde etmek değil, düşünme, belgeleme ve işin yürütülmesi arasındaki boşlukları azaltmaktır.

Proje bağlamınıza uygun AI ile iş yapın

Bağımsız AI araçlarının en büyük sınırlamalarından biri bağlam eksikliğidir. Her komut sıfırdan başlar, bu nedenle projeyi açıklamak, arka planı özetlemek ve ilgili bilgileri tekrarlamak zorundasınız.

ClickUp Brain ile AI, çalışma alanınızda bulunan bilgileri referans alabilir. Görevlerden, belgelerden, yorumlardan ve proje etkinliklerinden bağlam bilgisi alabilir, bu da şu tür sorular sorabileceğiniz anlamına gelir:

"Bu özelliğin en son güncellemelerini özetleyin."

"Bu toplantı tartışmasını eylem ögelerine dönüştürün."

"Bu görevlere dayalı olarak bir proje güncellemesi taslağı hazırlayın."

AI, Çalışma Alanı verilerine bağlantı olduğundan, yanıtlar yalnızca komutlara dayanmak yerine takımınızın gerçekte yapacak olduğu işe dayalı olarak verilir.

İçgörülerden eylem ögelerine daha hızlı geçin

Bağımsız AI araçlarıyla yaygın bir iş akışı şu şekildedir: bir cevap üretin, sonucu kopyalayın, uygulamaları değiştirin, görev yöneticinize yapıştırın, ardından manuel olarak net sonraki adımlara dönüştürün.

ClickUp içinde, bu adımlar aynı yerde gerçekleştirilebilir.

Takımlar, görevler ve Dokümanlar içinde doğrudan AI kullanarak konuşmaları özetleyebilir, toplantı notlarını kaydedebilir, belgeleri taslak haline getirebilir, alt görevler oluşturabilir veya yazılı içeriği iyileştirebilir. AI çıktıları, ayrı bir sohbet penceresinde yer alan metinler üretmek yerine doğrudan projeye dahil edilebilir.

Bu küçük değişiklik, günlük akışlardan şaşırtıcı derecede fazla sürtünmeyi ortadan kaldırır. Nasıl olduğunu görün. 👇🏼

Çalışma alanınızın her yerinden cevapları bulun

Harici AI araçlarının bir başka zorluğu da, bilgilerinizin nerede olduğunu bilmemeleridir. Proje ayrıntıları görevler, belgeler ve tartışma konuları arasında dağınık olabilir, bu da takımların doğru soruyu sormadan önce bağlamı aramaya zorlar.

AI destekli Kurumsal Search özelliğine sahip ClickUp Brain, takımların çalışma alanları hakkında sorular sormasına ve görevler, belgeler ve yorumlardan ilgili bilgileri almasına olanak tanır. Örneğin:

"3. çeyrek lansmanı hakkında hangi kararlar alındı?"

"Bu sprint için hangi görevler hala açık?"

"Bu özelliğin gereksinim belgesini özetleyin."

Takımlar, birden fazla araçta arama yapmak yerine, bilgileri doğrudan Çalışma Alanlarından alıp özetleyebilirler.

ClickUp'ta her bir konuşma, eylem öğesi ve görev AI ile aranabilir.

Sesli ş akışlarıyla fikirlerinizi anında yakalayın

Bazen işleri belgelemek veya harekete geçmek için en büyük engel fikir eksikliği değildir. Araçları kullanmak, bilgi aramak ve her şeyi manuel olarak yazmak arasındaki sürtüşmedir.

ClickUp Brain MAX, bu sürtüşmeyi azaltmak için tasarlanmıştır. Çalışma alanınızla AI destekli etkileşimi tek bir arayüzde bir araya getiren bağımsız bir masaüstü uygulamasıdır. Birden fazla sekme açmak veya projeler arasında arama yapmak yerine, Brain MAX'ı kullanarak çalışma alanınızda hızlı bir şekilde arama yapabilir, fikirleri yakalayabilir ve eylemde bulunabilirsiniz.

Temel yeteneklerinden biri Talk-to-Text'tir. Doğal bir şekilde konuşabilir ve talimatlarınızı ClickUp içinde metin ve eylemlere dönüştürebilirsiniz. Takımlar bunu genellikle şu amaçlarla kullanır:

Toplantı notlarını dikte edin veya beyin fırtınası fikirlerini yazın

Sözlü düşünceleri görevlere veya proje güncellemelerine dönüştürün

Özetleri, mesajları veya belgeleri ellerinizi kullanmadan taslak haline getirin

Sesli girişin ötesinde, Brain MAX aynı zamanda bir Çalışma Alanı arama ve komut arayüzü fonksiyonu da görür. Görevler ve Belgeler arasında manuel olarak gezinmeden projelerinizle ilgili sorular sorabilir veya Çalışma Alanı'ndan bilgi alabilirsiniz.

Ekstra abonelik olmadan birden fazla AI modeli edinin

Takımlar AI'yı benimsedikçe, genellikle tek bir asistanla yetinmezler. Bir araç yazma için, başka bir araç kodlama için, bir diğeri ise araştırma için daha uygun olabilir. Zamanla, bu deneme süreci AI yayılmasına dönüşür: farklı uygulamalara yayılmış, her biri ş akışınızın bir parçasını elinde tutan birden fazla asistan.

ClickUp Brain, araçlar arasında geçiş yapmak yerine, takımlara Çalışma Alanı içinde doğrudan birden fazla AI modeline erişim imkanı sunar. Bu sayede kullanıcılar, proje ortamından ayrılmadan görev için uygun modeli seçebilirler.

ClickUp Brain, çalışma alanınızda birden fazla AI modelini destekler.

Örneğin, bir takım bir modeli yapılandırılmış belgeler oluşturmak için, başka bir modeli bilgileri analiz etmek için ve başka bir modeli mesajları iyileştirmek için kullanabilir. Bu modeller ClickUp'ta mevcut olduğundan, çıktılar görevleriniz, belgeleriniz ve tartışmalarınızla bağlantılı kalır.

Pratik faydası basit: takımlar yeni araçlar eklemeden farklı AI yeteneklerini deneyebilirler. İşler tek bir yerde kalır, bağlam bozulmaz ve modeller arasında geçiş yapmak için platformlar arasında geçiş yapmak gerekmez.

Claude mu ChatGPT mi seçmelisiniz?

Artıları ve eksileri değerlendirdiniz, ancak hala kararsızsınız.

Claude'u nüansları nedeniyle seçip ş akışının kesintiye uğrama riskini göze alacak mısınız, yoksa ChatGPT'yi entegrasyonları nedeniyle seçip zamanınızı doğrulama işlemlerine harcayacak mısınız?

Karar vermenin daha basit bir yolu:

Claude'u seçin, eğer: Önceliğiniz hassas görevler için düşünceli, incelikli metin üretimi ise ve kullanım ve entegrasyon sınırları içinde iş yapabiliyorsanız.

Aşağıdaki durumlarda ChatGPT'yi seçin: Takımınızın geniş fonksiyonellik, zengin bir entegrasyonlar ekosistemi ve hızlı yinelemeye ihtiyacı varsa ve çıktıları doğrulamak için bir süreciniz varsa.

Elbette, gerçek çözüm sadece birini diğerine tercih etmek değildir. Asıl önemli olan, tek başına çalışan yapay zekayı tamamen geride bırakmaktır.

Yığınınıza başka bir bağlantısız araç eklemek yerine, ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanıyla AI'yı doğrudan işinizin bulunduğu yere entegre edin.

Artık AI'yı yönetmeyi bırakıp avantajlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz! Bugün ücretsiz olarak başlayın . ✅

Claude ve ChatGPT Sınırlamaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bağlam penceresi, bir AI'nın bir seferde "hatırlayabileceği" bilgi miktarıdır. Claude'unki gibi daha büyük bir pencere, uzun belgeleri analiz etmek için daha iyidir, ancak daha küçük bir pencere, AI'nın konuşmanın önceki kısımlarını unutmasına neden olabilir.

Evet, ancak bu genellikle çözdüğünden daha fazla sorun yaratır. Takımlar, araçları bir arada kullanmak yerine, işi koordine etmek için otonom AI ajanları kullanabilir, ancak bu, tek bir platformda yönetilmezse AI'nın yayılmasına neden olabilir.

Görevlere bağlı olarak, ikisi de kesin olarak daha iyi değildir. ChatGPT'nin ekosistemi hızlı prototip oluşturma için mükemmeldir, Claude'un daha geniş bağlam penceresi ise büyük ve karmaşık kod tabanlarını incelemek için kullanışlıdır.

Hayır, kullanım sınırları farklıdır. Claude Pro genellikle yoğun kullanımı kesintiye uğratabilecek daha katı mesaj sınırlarına sahiptir, ChatGPT Plus ise daha cömert erişim sunar, ancak ikisi de gerçekten sınırsız değildir.