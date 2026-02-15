2026'nın En İyi 10 Taiga Alternatifi

Çoğu Agile takımı Taiga ile aynı engelle karşılaşır: Hafif, geliştirici dostu bir araç olarak başlayan bu araç, kurumsal entegrasyonlar, işlevler arası görünürlük veya DevOps derecesi gerektirmeyen AI destekli ş Akışlarına ihtiyaç duyduğunuzda bakım yükü haline gelir. Agile kuruluşların %84'ünün AI'yı benimsediği günümüzde bu durum özellikle önemlidir.

Bu kılavuz, 10 Taiga alternatifini ayrıntılı olarak ele almaktadır. Araçların yayılmasını ortadan kaldıran ClickUp gibi hepsi bir arada platformların yanı sıra, derin Scrum fonksiyonelliği için Jira gibi özel seçenekler de bulacaksınız. Hedef, takımınızın gerçek ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmaktır; sadece beş mühendis olarak bir garajda çalışırken işe yarayan şeyi değil.

Taiga Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Birden fazla aracın yerini alacak, yapay zeka destekli hepsi bir arada bir Çalışma Alanı isteyen takımlar ClickUp Brain, Sprintler, Otomasyonlar, 15'ten fazla görünüm, Belgeler, Sohbet Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. monday. com Görsel panolar ve hızlı çapraz işlevsel benimseme ihtiyacı olan takımlar Özelleştirilebilir panolar, kod gerektirmeyen otomasyonlar, çoklu görünümler Planlar 12 $/kullanıcı/aydan başlar. Jira Yapılandırılmış Agile sprints'i yürüten yazılım geliştirme takımları Scrum/Kanban panoları, JQL, 5.700'den fazla Marketplace uygulaması Ücretsiz; Ücretli planlar 8,15 $/kullanıcı/ay Asana Portföy görünürlüğü ve AI ş Akışlarına ihtiyaç duyan çapraz işlevsel takımlar Work Graph, AI Studio, Portföyler, İş Yükü Ücretsiz; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay Trello Minimum kurulum gerektiren basit Kanban panoları isteyen takımlar Sürükle ve bırak panoları, Butler otomasyonu, Power-Ups Ücretsiz; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar Wrike Yönetişim, raporlama ve gelişmiş proje kontrolü gerektiren kurumsal takımlar İş Zekası AI, Gelişmiş yol haritaları, Düzeltme Planlar 9,80 $/kullanıcı/aydan başlar. Notion Dokümantasyon, wiki ve hafif görev izlemeyi bir araya getiren takımlar İlişkisel veritabanları, Notion AI, Esnek şablonlar Ücretsiz; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar Zoho Projects Zaten Zoho ekosistemini kullanan takımlar Gantt grafikleri, Zaman takibi, Yerel Zoho entegrasyonları Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Smartsheet Düzenlemelere tabi veya karmaşık sektörlerde çalışan, elektronik tablolara aşina olan takımlar Izgara tabanlı arayüz, Kontrol Merkezi, Uyumluluk sertifikaları Planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Basecamp Basit asenkron iletişim ve hafif proje izleme isteyen uzaktan takımlar Mesaj Panoları, Check-in'ler, Hill Grafikleri Planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

Neden Taiga Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Taiga, Scrum veya Kanban ş akışlarını çalıştıran Agile takımları için geliştirilmiş açık kaynaklı bir proje yönetimi aracıdır. Lisans ücreti olmayan, kendi sunucusunda barındırılan bir çözüm isteyen geliştiriciler arasında favori bir çözümdür. Ancak takımınız büyüdükçe veya projeleriniz daha karmaşık hale geldikçe, bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını fark edebilirsiniz.

Belki de kendi barındırdığınız bir aracın teknik bakımından bıktınız. Ya da pazarlama ve tasarım takımlarınız, Taiga yazılımının arayüzünü yaratıcı ş akışları için çok katı ve geliştirici odaklı buluyor. Bu sürtüşme, takımların diğer araçlarda kendi sistemlerini oluşturmasına neden oluyor, bu da bilgi silolarına yol açıyor ve bütün resmi görmeyi imkansız hale getiriyor.

Taiga alternatiflerini aramaya genellikle neden olan faktörler şunlardır:

Entegrasyon eksiklikleri: Taiga, birçok popüler iş aracıyla yerel olarak bağlantı kurmadığından, manuel veri girişi ve zaman alıcı geçici çözümler kullanmak zorunda kalırsınız.

Ölçeklendirme zorlukları: Kendi kendine barındırma sorumluluğu, birçok büyüyen takımın ayıramayacağı teknik kaynaklar ve bakım gerektirir.

Sınırlı özellik derinliği: Temel panolardan daha fazlasına ihtiyacınız var. Gelişmiş raporlama, Temel panolardan daha fazlasına ihtiyacınız var. Gelişmiş raporlama, kaynak yönetimi ve yapay zeka destekli özellikler giderek daha önemli hale geliyor ve Taiga'nın açık kaynak modeli bu konuda geride kalıyor.

Zayıf takım arası işbirliği: Geliştirme ekibi dışındaki takımlar ana proje aracını kolayca kullanamadıklarında, onu kullanmayı bırakırlar. Bu da iletişimi diğer uygulamalara kaydırır ve gerçek uyumu sürekli bir mücadele haline getirir. Geliştirme ekibi dışındaki takımlar ana proje aracını kolayca kullanamadıklarında, onu kullanmayı bırakırlar. Bu da iletişimi diğer uygulamalara kaydırır ve gerçek uyumu sürekli bir mücadele haline getirir.

Doğru alternatif, takımınızın boyutuna ve teknik rahatlığına bağlıdır. Ayrıca, birden fazla bağlantısız araç arasında işlerin parçalanması olan ve şu anda 101 farklı SaaS uygulaması kullanan şirketleri etkileyen araç dağınıklığından kurtulmak isteyip istemediğinize de bağlıdır. Bunun için hepsi bir arada Çalışma Alanı veya sadece daha kullanıcı dostu özel bir araca ihtiyacınız olabilir.

Kullanılacak En İyi Taiga Alternatifleri

Aşağıdaki araçların her biri, takımları Taiga.io'dan uzaklaştıran belirli sorunları ele almaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun olanı hızlı bir şekilde bulabilmeniz için bunları temel güçlü yönlerine göre düzenledik.

ClickUp ile geliştirme planlarınızı kapsamlı bir görünümde görüntüleyin.

İşlerinize farklı uygulamalarda dağılmasından bıktığınız için Taiga'yı terk mi ediyorsunuz? Görevleriniz bir yerde, belgeleriniz başka bir yerde ve takım konuşmalarınız üçüncü bir yerde. Bu bağlam dağınıklığı, yani takımların birbirinden bağımsız uygulamalarda bilgi aramak için saatler harcaması, gerçekte çalışmaktan çok bilgi aramak için daha fazla zaman harcadığınız anlamına gelir ve bu da verimliliği büyük ölçüde düşürür. Çalışanların %70'i tek bir bilgiyi aramak için bir saatten fazla zaman harcamaktadır.

Bu kaosu ortadan kaldırın ve proje yönetiminizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi, projelerin, belgelerin ve konuşmaların bağlamsal AI ile bir arada bulunduğu tek bir platform olan ClickUp Çalışma Alanı ile tek bir platformda birleştirin. Proje yönetimini, belgelerinizi ve takım iletişiminizi tek bir platformda bir araya getirerek birden fazla aracın yerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrı uygulamalar için ödeme yapmak ve bunları yönetmek yerine, tüm işlerin bir arada olduğu ve birbirine bağlantı kurduğu tek bir birleşik ortam elde edersiniz.

ClickUp ile İş Dağınıklığından Yakınsamaya Geçin

Manuel durum güncellemeleri ve yorum konularıyla zaman kaybetmeyi bırakın. ClickUp Brain ile tüm Çalışma Alanınızı anlayan bir AI asistanı edinin. Ona görev faaliyetlerini özetlemesini, proje özetleri oluşturmasını veya engelleyicilerle ilgili soruları yanıtlamasını isteyebilirsiniz. Her yere entegre olduğu için, bir görevde veya Sohbet mesajında Brain'i @bahsetme yoluyla bahsetmeniz yeterlidir; gerçek projelerinizden alınan, bağlamı dikkate alan anlık bir yanıt alırsınız.

@Brain, yorumunuza veya mesajınıza bir konu içeren yanıt gönderecektir.

Güçlü Agile özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için, tüm geliştirme döngüsünü ClickUp Sprints ile yönetin. Özel Sprint Klasörleri oluşturabilir, birikmiş işlerinizi yönetebilir ve Sprint Puanlarını kullanarak çabaı tahmin edebilirsiniz. Birkaç sprint boyunca tamamlanan ortalama işi takip eden Velocity grafikleriyle takımınızın ilerlemesini görselleştirin ve daha doğru planlama yapın.

ClickUp Sprints ile geliştirme sprintlerini ve birikmiş işleri yönetin.

ClickUp Süper Ajanları, çalışma alanı düzeyinde çalışır ve tüm ortamınızda projeleri, etkinlikleri ve sinyalleri sürekli olarak izler. Bu görünümde, bir Süper Ajan sprint verilerini analiz eder, gecikmiş öncelikler gibi riskleri tespit eder ve manuel izleme yapmadan eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Sadece raporlama yapmak yerine, gündem oluşturmak veya takımları en yüksek etkiye sahip işlere odaklamak gibi sonraki adımları proaktif olarak önerir.

Ve sonunda manuel iş yükünden kurtulabilirsiniz. ClickUp otomasyonlarını kullanarak basit tetikleyiciler ve eylemlerle kod gerektirmeyen ş akışı kuralları oluşturun. Örneğin, bir görevin son teslim tarihi geldiğinde görev durumunu otomatik olarak değiştirecek bir kural belirleyebilir veya görev oluşturulduğunda belirli bir kişiye yeni bir görev atayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain: Tüm çalışma alanınızda entegre olan bu AI asistanını kullanarak AI destekli görev özetleri alın, raporlar oluşturun ve görevleriniz, belgeleriniz ve konuşmalarınızdan bağlamsal bilgilerle soruları yanıtlayın.

ClickUp Sprints: Backlog yönetimi, sprint planlaması ve hız izleme için özel özelliklerle sprintleri planlayın ve yürütün, ayrıca Sprint Puanı'nı kullanarak çabayi tahmin edin ve takım kapasitesini izleyin.

ClickUp Otomasyonları: Durum değiştirme, görev atama veya yorum gönderme gibi rutin işleri otomatikleştirerek, basit bir kodsuz tetikleyici ve eylem oluşturucu kullanarak zamandan tasarruf edin.

15'ten fazla görünüm: Temel panoların ötesine geçin. Temel panoların ötesine geçin. Kanban görünümü Gantt görünümü , Liste görünümü, Takvim görünümü ve Zaman çizelgesi görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla farklı seçenekle işinizi görselleştirin.

ClickUp Docs: Görevlerinizle doğrudan bağlantılı belgeler oluşturarak, düzenleyerek ve üzerinde işbirliği yaparak proje özetlerinizi, toplantı notlarınızı ve wiki'lerinizi referans aldıkları işlerle bağlantılı tutun. Görevlerinizle doğrudan bağlantılı belgeler oluşturarak, düzenleyerek ve üzerinde işbirliği yaparak proje özetlerinizi, toplantı notlarınızı ve wiki'lerinizi referans aldıkları işlerle bağlantılı tutun.

ClickUp Chat: Projeyle ilgili tartışmaları dağınık e-posta konularından uzak tutun ve işinizin yanında kanallarda veya doğrudan mesajlarda gerçek zamanlı konuşmalar ile tek bir arama yapılabilir yerde tutun. Projeyle ilgili tartışmaları dağınık e-posta konularından uzak tutun ve işinizin yanında kanallarda veya doğrudan mesajlarda gerçek zamanlı konuşmalar ile tek bir arama yapılabilir yerde tutun.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Gerçek bir hepsi bir arada platform: Ayrı proje yönetimi, dokümantasyon ve iletişim araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak araç çeşitliliğini ve abonelik maliyetlerini azaltır. Ayrı proje yönetimi, dokümantasyon ve iletişim araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak araç çeşitliliğini ve abonelik maliyetlerini azaltır.

Bağlam farkında AI: ClickUp Brain ile belirli Çalışma Alanı verilerinize dayalı cevaplar ve özetler alın, böylece genel AI sohbet robotlarından çok daha kullanışlı hale getirin.

Eşsiz esneklik: Platform, sizi tek bir ş akışına zorlamadan, katı Scrum'dan Kanban'a ve hatta geleneksel proje yönetimine kadar her türlü metodolojiye uyum sağlar.

Dezavantajları:

Özelliklerin sayısı, daha basit araçlara alışkın yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisini zorlaştırabilir.

Mobil uygulama fonksiyoneldir, ancak henüz masaüstü deneyiminin tüm gücünü sunmamaktadır.

Platformdan en iyi şekilde yararlanmak için kasıtlı bir kurulum ve onboarding süreci gerekir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. monday. com (Hızlı takım benimsemesi ile görsel, sezgisel proje panoları için en iyisi)

Teknik bilgiye sahip olmayan ekip arkadaşlarınız Taiga'nın arayüzünü karmaşık buluyorsa, monday.com size yeni bir soluk getirecektir. Renkli, görsel ve sezgisel tasarımıyla proje yönetimini daha az zahmetli hale getiren bir araç olarak bilinir. Sürükle ve bırak panoları herkesin kolayca öğrenebileceği bir özelliktir, bu da tüm kuruluşunuzda daha hızlı benimsenmesini sağlar.

Platform, "Work OS" konsepti etrafında oluşturulmuştur ve pazarlama kampanyalarından yazılım geliştirmeye kadar neredeyse her türlü ş Akışı için panoları özelleştirmenize olanak tanır. Durum ve atanan kişilerden formüllere ve zaman takibine kadar her şeyi izlemek için 20'den fazla farklı sütun türü ekleyebilirsiniz. Bu görsel netlik, teknik bilgiye sahip olmaya gerek kalmadan herkesin neyin ilerlediğini, neyin takıldığını ve neyin tamamlandığını görmesine yardımcı olur.

monday. com ayrıca görevler oluşturmaya, güncellemeleri özetlemeye ve içerik yazmaya yardımcı olan AI özellikleri sunar. Otomasyon oluşturucusu, basit "eğer bu, o zaman şu" mantığını kullanır ve herhangi bir kod yazmadan kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

monday. com en iyi özellikler

Özelleştirilebilir panolar: 20'den fazla sütun türü ile proje panolarınızı özel ş Akışınıza uyacak şekilde özelleştirin.

Kod gerektirmeyen otomasyonlar: Takım üyelerini bilgilendirme veya bir görevin durumunu değiştirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için basit kurallar belirleyin.

Çoklu görünümler: İşinizi görselleştirmek için Tablo, Kanban, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri dahil olmak üzere farklı yöntemler arasında kolayca geçiş yapın.

Monday. com artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece sezgisel arayüz: Yeni kullanıcılar, minimum eğitimle dakikalar içinde kullanmaya başlayabilir.

Çeşitli departmanlar için esnek: Platform, CRM, Dev ve Hizmet için özel ürünler sunarak şirket genelinde standardizasyon sağlar.

Kapsamlı şablon kitaplığı: Çok geniş bir şablon aralığı, önceden oluşturulmuş şablonlar, hızlı bir şekilde kurulum yapmanıza yardımcı olur.

Dezavantajları:

Fiyatlandırma, küçük takımlar için maliyetli olabilecek minimum koltuk sayısı ve kova kademeleri ile karmaşık olabilir.

Misafir erişimi ücretlendirilir, bu da beklenmedik maliyetlere yol açabilir.

Zaman takibi gibi bazı anahtar özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

monday. com fiyatlandırma

Temel: 12 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 17 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro: 28 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.800'den fazla yorum)

3. Jira (Agile sprintlerini yürüten yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Taiga ile kurumsal araçları karşılaştırmak istediğinizde, genellikle ilk akla gelen isim Jira'dır. Her ikisi de Agile ş Akışları için tasarlanmıştır, ancak Jira, açık kaynaklı bir araç olan Taiga'nın sunamadığı bir derinlik, yapılandırılabilirlik ve entegrasyonlar sunar. Bir nedenden dolayı sektör standardıdır.

Jira, yazılım takımları için özel olarak tasarlanmış olup, sprint planlaması, backlog grooming ve hız izleme özellikleriyle Scrum ve Kanban panolarında mükemmeldir. İleri düzey kullanıcılar için JQL (Jira Query Language), son derece spesifik özel filtreler ve raporlar oluşturulmasına olanak tanır. Platformun gerçek gücü, Atlassian Marketplace'te 5.700'den fazla uygulama ve Confluence ve Bitbucket gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sunan ekosistemi sayesinde ortaya çıkar.

Bu gücün bir bedeli vardır: karmaşıklık. Arayüz, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için çok karmaşık olabilir ve doğru bir kurulum için önemli miktarda zaman ve uzmanlık gerekir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban panoları: Backlog yönetimi, burndown grafikleri ve WIP sınırları gibi ayrıntılı özelliklerle sprintleri yönetin.

JQL (Jira Query Language): Gösterge panelleriniz için hassas filtreler ve raporlar oluşturmak üzere güçlü, özel sorgular oluşturun.

5.700'den fazla Marketplace uygulama: Hemen hemen her ihtiyaca yönelik geniş bir üçüncü taraf entegrasyonlar kitaplığıyla Jira'nın yeteneklerini genişletin.

Jira'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Derin Agile fonksiyonu: Sprint planlaması, hız izleme ve sürüm yönetimi özellikleri olgunlaşmıştır ve binlerce geliştirme takımı tarafından güvenilmektedir.

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ş akışları: Özel koşullar, doğrulayıcılar ve son fonksiyonlar ile sorunlarınızın izleyeceği yolu tam olarak tanımlayabilirsiniz.

Güçlü Atlassian ekosistemi: Confluence, Bitbucket ve Trello ile yerel entegrasyonlar, yazılım geliştirme için güçlü ve birleşik bir ortam oluşturur.

Dezavantajları:

Özellikle teknik olmayan takım üyeleri veya Agile metodolojilerine yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Yapılandırmanın karmaşıklığı, zamanla şişkin ve bakımı zor örneklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

SSO/SCIM gibi anahtar güvenlik özellikleri, ayrı bir ek aboneliğin parçasıdır.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 8,15 $/kullanıcı/ay

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

4. Asana (Portföy görünürlüğü ve AI ş akışlarına ihtiyaç duyan çapraz fonksiyonlu takımlar için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Kuruluşunuz Taiga'nın geliştirici odaklı yaklaşımını aşmışsa, Asana daha geniş bir kitleye hitap eden bir çözüm sunar. Bu, yapay zeka destekli otomasyonu ön plana çıkaran ve sadece mühendisler için değil, pazarlama, operasyon ve ürün takımları için de tasarlanmış bir kurumsal iş yönetimi platformudur.

Asana'nın en önemli ayırt edici özelliği, görevler, projeler, kişiler ve hedefler arasındaki ilişkileri haritalayan Work Graph veri modelidir. Bu, silo araçlarının sunamadığı, işin kuruluş genelinde nasıl bağlantılı olduğu konusunda içgörüler sağlar. AI Studio, işleri yönlendirmek, durum güncellemelerini göndermek ve takım üyelerine son teslim tarihlerini hatırlatmak gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için özel, kod gerektirmeyen AI ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Asana, Liste görünümü, Pano ve Gantt tarzı Zaman Çizelgesi gibi görünümlerle işi görselleştirmenin birçok yolunu sunar. Liderlik için Portföyler, şirket genelinde proje durumuna ilişkin üst düzey bir genel bakış sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Work Graph veri modeli: İşlerin kuruluşunuz genelinde nasıl bağlantılı olduğunu görün, bağımlılıkları ve engelleri otomatik olarak ortaya çıkarın.

AI Studio: Tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmek ve süreçleri kolaylaştırmak için kod gerektirmeyen AI ş akışları oluşturun.

Portföyler ve İş Yükü: Proje durumuna ilişkin yönetici düzeyinde görünürlük elde edin ve takımın kapasitesini yöneterek tükenmişliği önleyin.

Asana'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü sektör tanınırlığı: Asana, Gartner ve Forrester'ın analist raporlarında lider konumdadır ve kurumsal yeteneklerini kanıtlamıştır.

Tüm departmanlar için esnek: Yazılım geliştirme için olduğu kadar pazarlama kampanyaları ve ürün lansmanları için de aynı derecede etkilidir.

Güçlü entegrasyonlar: Microsoft, Google, Slack ve HubSpot dahil olmak üzere 200'den fazla popüler uygulamayle bağlantı kurar.

Dezavantajları:

Ücretli planlarda minimum koltuk sayısı vardır, bu da küçük takımlar için zorluk oluşturabilir.

Bazı kullanıcılar, platformun faturalandırma ve otomatik yenileme politikalarına ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getirmiştir.

Portföyler gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek fiyatlı planların arkasında gizlidir.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: 24,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.800'den fazla yorum)

5. Trello (Minimum kurulum gerektiren basit Kanban panoları için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello, sadeliğin tanımıdır ve en büyük satış noktası da budur. Taiga, takımınızın gerçek ihtiyaçları için çok karmaşık geliyorsa, Trello basit bir alternatif sunar: panolar, listeler ve kartlar. Dakikalar içinde anlayabileceğiniz görsel bir sistemdir; ilerlemeyi göstermek için görevleri sütunlar arasında sürüklemeniz yeterlidir.

Bir Atlassian ürünü olan Trello, Jira ve Confluence ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, bazı projeler için basit bir araca, diğerleri için ise daha güçlü bir araca ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. Butler otomasyon özelliği, kartları taşıma veya son teslim tarihlerini ayarlama gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştirebilirken, Power-Ups özelliği entegrasyonlar ve özel alanlar eklemenizi sağlar.

Trello'nun temel sınırlaması, hepsi bir arada bir çözüm olmaya çalışmamasıdır. Sprint planlaması veya gelişmiş raporlama gibi ek yükler olmadan görevleri görsel olarak izlemek isteyen takımlar için Trello mükemmel bir seçimdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panoları: Arayüzü son derece sezgiseldir, bu sayede herkesin hemen kullanmaya başlaması kolaydır.

Butler otomasyonu: Kurallara dayalı tetikleyicilerle basit, tekrarlayan eylemleri otomatikleştirerek panolarınızı güncel tutun.

Güçlendiriciler: Panolarınıza entegrasyonlar, Özel Alanlar ve farklı görünümler ekleyerek Trello'nun fonksiyonelliğini genişletin.

Trello'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece düşük öğrenme eğrisi: Pano ve kartların görsel metaforu herkes tarafından anlaşılır olduğundan, neredeyse hiç eğitim gerekmez.

Kolay başlangıç: Pano ve kartların görsel metaforu, yeni takım üyeleri için neredeyse hiç eğitim gerektirmez.

Atlassian ekosisteminin bir parçası: Jira ve Confluence ile yerel olarak bağlantı kurarak, gerektiğinde daha güçlü araçlara geçiş imkanı sunar.

Dezavantajları:

Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve kaynak yönetimi gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri eksiktir.

Raporlama ve analiz yetenekleri, daha kapsamlı platformlara kıyasla çok basittir.

Çok sayıda görevin olduğu karmaşık projelerde düzensiz ve yönetilmesi zor hale gelebilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 5 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

6. Wrike (Karmaşık portföy ve yönetişim ihtiyaçları olan kurumsal takımlar için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike, gelişmiş yönetişim, portföy yönetimi ve departmanlar arası görünürlük gerektiren orta ölçekli ve kurumsal şirketler için tasarlanmıştır. Kuruluşunuz tek bir takım Agile aracının destekleyebileceğinin ötesine geçtiği için Taiga'dan ayrılıyorsanız, Wrike tüm işletme genelinde işleri yönetmek için gerekli altyapıyı sağlar.

AI katmanı Work Intelligence, soruları yanıtlamak için Copilot, projeler için risk tahmini ve otomasyonla hazırlanan özetler gibi özellikler sunar. Yaratıcı takımlar için Wrike'ın prova özelliği 30'dan fazla dosya biçimini destekler ve doğrudan platform içinde işbirliğine dayalı inceleme ve onaylama imkanı sunar.

Wrike'ın gücü aynı zamanda en büyük zorluğu da oluşturmaktadır. Kurulum ve yapılandırma için önemli bir yatırım gerektirir ve öğrenme eğrisi birçok alternatife göre daha diktir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Work Intelligence AI: AI'yı kullanarak proje özetleri alın, riskleri tahmin edin ve rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirin.

Gelişmiş Yol Haritaları: Bağımlılık haritalama ve kapasite planlama ile birden fazla takım arasında işi planlayın.

30'dan fazla biçim için prova: Yerleşik işaretleme araçları ve sürüm kontrolü ile yaratıcı inceleme sürecini kolaylaştırın.

Wrike'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Kurumsal düzeyde güvenlik: Wrike, SOC 2 ve ISO sertifikalarının yanı sıra HIPAA desteği de sunarak, düzenlemelere tabi sektörler için uygun hale getirir.

Güçlü analist değerlendirmeleri: Gartner tarafından lider olarak kabul edilir ve kurumsal kullanıma hazır bir platform olarak pozisyonunu doğrular.

Güçlü portföy yönetimi: Kontrol Merkezi, PMO'lara programları büyük ölçekte yönetmek için ihtiyaç duydukları görünürlük ve yönetişimi sağlar.

Dezavantajları:

Platformun öğrenme eğrisi dik ve karmaşık bir ilk kurulum gerektiriyor.

En güçlü özelliklerin çoğu yalnızca ücretli eklentiler olarak mevcuttur ve bu da toplam maliyeti önemli ölçüde artırabilir.

Arayüz, daha küçük takımlar veya daha basit ihtiyaçları olan takımlar için zorlayıcı gelebilir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 9,80 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 24,80 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel

Pinnacle: Özel

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

7. Notion (Belgeler, wikiler ve hafif proje izleme birleştiren takımlar için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, geleneksel bir proje yönetimi aracı değildir; sayfalar, veritabanları ve bloklar kullanarak kendi sistemlerinizi oluşturduğunuz modüler bir Çalışma Alanı'dır. Wiki'leri, belgeleri ve projeleri tek bir esnek ortamda bir araya getirdiğinden, görev izlemesinin yanı sıra güçlü dokümantasyon yeteneklerine ihtiyaç duyan takımlar için ideal bir seçimdir.

Notion'un temelini ilişkisel veritabanı sistemi oluşturur. Birbirine bağlı tablolar oluşturabilir, böylece projeler arasında verileri bir araya getirebilir ve aynı veri kaynağından Kanban, Takvim ve Liste gibi özel görünümler oluşturabilirsiniz. Notion AI, tüm Çalışma Alanınızda özetleme, içerik oluşturma ve arama yetenekleri sunarak bu özelliği daha da geliştirir.

Bu esneklik hem bir güç hem de bir zayıflıktır. Hayal edebileceğiniz hemen hemen her türlü ş akışını oluşturabilirsiniz, ancak bunu kendiniz yapmanız gerekir.

Notion'un en iyi özellikleri

İlişkisel veritabanları: Görevleri, projeleri ve takım üyelerini birbirine bağlayan bağlantılı tablolar oluşturun ve otomatik rollup özelliğinden yararlanın.

Notion AI: Sayfaları özetleyin, içerik oluşturun ve doğal dil ile tüm Çalışma Alanınızı arayın.

Esnek bloklar ve şablonlar: Sayfaları sıfırdan oluşturun veya 5.000'den fazla şablondan birini kullanarak hızlı bir şekilde başlayın.

Notion'un artıları ve eksileri

Artıları:

Dokümantasyon için mükemmel: Araçlar arasında geçiş yapmadan wiki'lerinizi, teknik özelliklerinizi ve toplantı notlarınızı görevlerinizle bağlantılı tutun.

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir: Kullanmadığınız özelliklerle uğraşmadan, takımınızın ihtiyaç duyduğu sistemi tam olarak oluşturabilirsiniz.

Güçlü şablon ekosistemi: Geniş bir kullanıcı topluluğu, neredeyse her kullanım senaryosu için şablonlar sağlar.

Dezavantajları:

Karmaşık veritabanları ve gelişmiş formüller kurmak için öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Çok büyük veritabanlarıyla çalışırken performans yavaşlayabilir.

Gantt grafikleri ve bağımlılıklar gibi geleneksel proje yönetimi özellikleri genellikle yaratıcı geçici çözümler gerektirir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 18 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

va Zoho Proje

Zoho Projects, Zoho ekosistemine zaten yatırım yapmış takımlara en fazla değeri sunan pratik bir proje yönetimi aracıdır. Zoho CRM, Zoho Desk ve Zoho Analytics gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, iş operasyonlarınız için birleşik bir platform oluşturur.

Özellikleri arasında bağımlılıklar içeren Gantt çizelgeleri, Kanban panoları, zaman takibi ve sorun izleme bulunur. Hizmet tabanlı işletmeler için Zoho Invoice ile entegrasyon, zaman çizelgesi yönetimini ve müşteri faturalandırmasını kolaylaştırır. Arayüzü bazı rakiplere kıyasla biraz eski hissettirse de, basittir ve işini yapar.

Zoho Projects, güvenilir ve rekabetçi fiyatlı bir seçenektir, bu da onu halihazırda diğer Zoho ürünlerini kullanan küçük ve orta boyutlu takımlar için doğal bir tercih haline getirir.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Bağımlılıkları olan Gantt grafikleri: Proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve projelerinizi yolunda tutmak için kritik yolu belirleyin.

Zaman takibi ve zaman çizelgeleri: Görevlere harcanan zamanı kaydedin ve faturalandırma veya iç raporlama için zaman çizelgeleri oluşturun.

Zoho ekosistem entegrasyonları: Üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan diğer Zoho uygulamalarına bağlantı kurun ve işinizde sorunsuz veri akışı sağlayın.

Zoho Proje'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Sağlam ekosistem değeri: Halihazırda Zoho ürünlerini kullanan takımlar, iş araçları arasında kesintisiz veri akışından yararlanır.

Yerel Zoho entegrasyonu: Zaten bir Zoho kullanıcıysanız, mevcut araç setinize mükemmel bir şekilde uyar.

Sağlam temel özellikler: Gantt grafikleri, Kanban panoları ve zaman takibi dahil olmak üzere tüm temel proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılar.

Dezavantajları:

Kullanıcı arayüzü, bazı rakiplerine göre daha az modern görünüyor.

AI, gelişmiş otomasyon ve portföy yönetimi gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Tasarım modelleri, Zoho ürünlerine aşina olmayan kullanıcılar için daha az sezgisel olabilir.

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 5 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

9. Smartsheet (Düzenlemelere tabi sektörlerde elektronik tablolara aşina olan takımlar için en iyisi)

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tablolara alışkın ancak daha fazla proje yönetimi gücü gerektiren takımlar için tasarlanmıştır. Izgara tabanlı arayüzü Excel'e benzer, ancak buna ek olarak Gantt grafikleri, otomasyonlar ve işbirliği araçları gibi özellikler de sunar. Bu, satır ve sütunlarla çalışmaya alışkın takımlar için geçişi kolaylaştırır.

Platform, düzenlemelere tabi sektörler için güçlü bir seçimdir ve devlet işleri için FedRAMP Moderate yetkilendirmesi ve sağlık hizmetleri için HIPAA uyumluluğu sunar. Kontrol Merkezi, PMO düzeyinde yönetişim sağlayarak kuruluşların proje şablonlarını standartlaştırmasına ve büyük ölçekte tutarlılığı korumasına olanak tanır.

Smartsheet'in premium özelliklerinin çoğu ücretli eklentiler olarak sunulur. Ancak, elektronik tablo kullanımının kolaylığı ve uyumluluk sertifikaları gibi benzersiz özellikleri, onu belirli bir kitle için değerli bir araç haline getirir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Izgara tabanlı arayüz: Tanıdık satır ve sütun düzeni, Excel kullanıcılarının kolayca kullanmaya başlamasını sağlar.

Kontrol Merkezi: Daha fazla tutarlılık için kuruluşunuz genelinde proje şablonlarını ve yönetişimi standartlaştırın.

Uyumluluk sertifikaları: FedRAMP, DoD IL4 ve HIPAA dahil olmak üzere çok çeşitli yasal gereklilikleri karşılar.

Smartsheet'in artıları ve eksileri

Artıları:

Tanıdık arayüz: Daha önce elektronik tablo kullanmış olanlar için öğrenme eğrisi minimum düzeydedir.

Güçlü uyumluluk duruşu: Sıkı düzenleme gereksinimleri olan devlet kurumları ve sağlık kuruluşları için uygun bir seçenektir.

Veri yoğun ş akışları için güçlü: Çapraz sayfa formülleri ve veri içe aktarma özellikleriyle karmaşık veri senaryolarını yönetebilir.

Dezavantajları:

En güçlü özelliklerin çoğu yalnızca pahalı eklentiler olarak mevcuttur.

Temel tablonun ötesinde, gelişmiş formüller ve özellikler öğrenme eğrisi oldukça diktir.

Arayüz, basit görev yönetimi ihtiyaçları olan takımlar için karmaşık gelebilir.

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: 9 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: 19 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (16.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

10. Basecamp (Basit, kesin proje iletişimi isteyen uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, "az ama öz" felsefesine dayalı olarak geliştirilmiştir. Özelliklerin fazlalığını kasıtlı olarak önleyerek, sadelik ve net iletişim üzerine odaklanmaktadır. Asenkron işlere değer veren uzaktan çalışan takımlar için tasarlanmıştır. Mesaj Panoları gibi özellikler e-posta konu başlıklarını değiştirir ve Otomatik Check-in'ler toplantılar olmadan takım güncellemelerini alır.

En benzersiz özelliklerinden biri Hill Charts'tır. Bunlar, işin hala "çözüm arama" aşamasında mı yoksa "gerçekleştirme" aşamasına mı geçtiğini göstererek proje ilerlemesini görselleştirmenin farklı bir yolunu sunar. Bu, projelerin gerçekte nerede durduğuna daha dürüst bir bakış sağlar.

Basecamp'ın sabit fiyatlandırması da bir başka fark yaratıcı unsurdur. Tüm takımınız için tek bir fiyat ödersiniz, bu da büyük kuruluşlar için çok uygun maliyetli olabilir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Mesaj Panoları: Konuşmaları konuya göre düzenleyin ve her proje içinde kolayca aranabilir hale getirin.

Otomatik Check-in'ler: Tekrar eden soruları planlayarak, toplantı yapmanıza gerek kalmadan takımınızdan düzenli güncellemeler alın.

Hill Charts: Bir projede kalan belirsizlik düzeyini gösteren, proje ilerlemesini görselleştirmenin benzersiz bir yolu.

Basecamp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Basit, odaklanmış arayüz: Hepsi bir arada platformların karmaşıklığı olmadan birkaç şeyin yapılması çok iyi olur.

Sınırsız takım üyesi: Koltuk başına ölçeklendirme konusunda endişelenmeden tüm kuruluşunuzu ekleyin.

Asenkron iletişim için güçlü destek: Uzaktan ve dağıtılmış takımlar için sıfırdan tasarlanmıştır.

Dezavantajları:

Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve ayrıntılı raporlama gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri eksiktir.

Karmaşık Agile ş Akışları veya yazılım geliştirme süreçleri için uygun değildir.

Özelleştirme seçenekleri, daha esnek rakiplere kıyasla oldukça sınırlıdır.

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: 15 $/kullanıcı/ay

Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400+ yorum)

Takımınız için Doğru Taiga Alternatifini Seçin ✨

Doğru Taiga alternatifini bulmak, sadece özellikler sayfasında etkileyici görünen özellikleri değil, takımınızın gerçekte neye ihtiyacı olduğunu anlamaya bağlıdır. Kurumsal Agile'a ihtiyaç duyan bir geliştirme takımıysanız, Jira'nın derinliği rakipsizdir. Basitlik öncelikliyse, Trello veya Basecamp karmaşıklığı ortadan kaldırır.

Ancak görevler, belgeler ve iletişim için birden fazla aracı kullanmaktan bıktıysanız, ClickUp her şeyi bir araya getirir. Ayrıca, işinizi gerçekten anlayan bir yapay zeka elde edersiniz. Artık bağlam dağınıklığı yok, ihtiyacınız olanı bulmak için beş uygulamayı aramak yok. En iyi araç, takımınızın gerçekten tutarlı bir şekilde kullanacağı araçtır.

En büyük sorun noktanızdan başlayın, onu doğrudan çözen çözümle eşleştirin ve oradan devam edin. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birleşik bir Çalışma Alanının takımınızın çalışma şeklini nasıl değiştirdiğini görün.