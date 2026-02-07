2026 için 10 Hayran Kitlesi Etkileşim Platformu

Asıl soru "Nasıl daha fazla hayran kazanabiliriz?" değil.

"İkinci bir ekranla izliyorlar, dikkat süreleri kısa ve o anda 10 başka şey daha dikkatlerini çekiyorsa, onları nasıl geri getirebiliriz?"

Bu çağın hayranları oy vermek, tahminlerde bulunmak, oynamak, tepki vermek, ödüller toplamak ve gerçek zamanlı olarak görülmek istiyor. Ve şu anda kazanan takımlar, pasif izleyicileri aktif topluluklara dönüştüren takımlardır.

Hayran kitlesi etkileşim platformları tam da bu amaçla oluşturulmuştur. Canlı anketler, testler, hediye çekilişleri, sohbetler, sadakat programları ve her maçı, gösteriyi veya lansmanı bir etkinlik gibi hissettiren kişiselleştirilmiş deneyimler sunarlar.

Bu blogda, en iyi 10 hayran kitlesi etkileşim platformunu, her birinin en iyi olduğu alanları ve kitleniz için en uygun olanı nasıl seçeceğinizi ele alıyoruz.

Hayran Kitlesi Etkileşim Platformu Nedir?

Hayran kitlesi etkileşim platformu, spor takımlarının, eğlence markalarının ve içerik oluşturucuların kitleleriyle anlamlı iki yönlü ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir yazılımdır. Etkileşimli dijital deneyimler, oyunlaştırma, sadakat programları ve gerçek zamanlı iletişim araçlarını kullanarak pasif izleyicileri aktif katılımcılara dönüştürür.

En fazla fayda sağlayan kuruluşlar, profesyonel spor ligleri, OTT akış hizmetleri ve özel topluluklar oluşturan oluşturucular gibi izleyicileriyle bağlantılarını derinleştirmek isteyen kuruluşlardır.

Hayran Kitlesi Etkileşim Platformu Yazılımına Genel Bakış

Araç adı Temel özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Formlardan Görevlere alım, kampanya ve içerik ş akışları, Belgeler ve Düzeltme, Fikir üretme ve cevaplar için yapay zeka, Gösterge Panelleri ve Otomasyonlar AI destekli tek bir Çalışma Alanı'nda hayran etkileşim kampanyaları ve topluluk ş akışları yürütme Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal fiyatlandırma Salesforce Media Bulut Medya CRM ve veri modeli, abone yaşam döngüsü yönetimi, reklam satış yönetimi, düşük kodlu OmniStudio araçları, Einstein AI Kurumsal medya ve eğlence kuruluşları Ücretli planlar 325 $/kullanıcı/aydan başlar (yıllık faturalandırılır) LiveLike Etkileşim SDK, canlı anketler ve trivia, tahminler, canlı sohbet, analiz kancaları Hayran uygulamalarına gerçek zamanlı etkileşim ve oyunlaştırma özelliği ekleyin Özel fiyatlandırma Genius Sports FANHub aktivasyonu, dinamik kreatif optimizasyonu, ücretsiz oyunlar Spor ligleri ve bahis entegrasyonu ile katılım Özel fiyatlandırma Cortex Hayran veri platformu, aktivasyonlar ve yolculuklar, içerik motoru, sponsorluk ve envanter araçları Hayran verilerini, içeriği ve ticari envanteri birbirine bağlayın Özel fiyatlandırma Monterosa Etkinlik Merkezleri, yeniden kullanılabilir etkileşimli öğeler, izleyici profilleri, akış senkronizasyonu, kayıt dönüştürücüler ve sponsor değeri Etkileşimli deneyimleri yayınlayın ve akışla yayınlayın Özel fiyatlandırma Flockler Sosyal toplama ve UGC duvarları, moderasyon, markalı düzenler, alışveriş yapılabilir galeriler Sosyal medya toplama ve UGC görüntüleme Ücretli planlar aylık 129 $'dan başlar. Sport Buff Akış içi etkileşimli katmanlar, canlı tahminler ve trivia, sponsor anları, çapraz platform SDK Akış içi etkileşim katmanları Özel fiyatlandırma Choicely Kod gerektirmeyen hayran uygulaması oluşturucu, oylama ve yarışmalar, anlık bildirimler, web gömülü öğeler Kod gerektirmeyen aktivasyonlarla markalı bir hayran etkileşim uygulaması başlatın Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar. Socios. com Fan Belirteç Teklifleri (FTO), bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan anketler, belirteç ile kazanılan ödüller, AR Token Hunt, mobil oyunlar ve testler Hayran belirteçleri ve blok zinciri tabanlı etki Özel fiyatlandırma

Hayran Kitlesi Etkileşim Platformunda Aranması Gereken Özellikler

Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır: 🛠️

Kitle sahipliği ve birinci taraf verileri: Hayran profilleri, onay alma ve segmentasyon sayesinde üçüncü taraf platformlara bağlı kalmadan doğrudan etkileşim kurabilirsiniz.

Gerçek zamanlı etkileşim araçları: Anketler, testler, tahminler, trivia, canlı soru-cevap ve yayınlar, akışlar veya etkinlik anlarıyla senkronizasyon sağlayan sohbetler

Kişiselleştirme ve hedefleme: Her hayranın davranışlarına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş beslemeler, öneriler ve Her hayranın davranışlarına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş beslemeler, öneriler ve davranış tabanlı yolculuklar

Oyunlaştırma ve ödüller: Katılımı tutarlı hale getiren puan sistemleri, rozetler, kademeler, liderlik tabloları ve kullanılabilir ödüller

Topluluk özellikleri ve moderasyon: Konuşmaların sağlıklı ve marka ile uyumlu olmasını sağlamak için gruplar, yorumlar, Konuşmaların sağlıklı ve marka ile uyumlu olmasını sağlamak için gruplar, yorumlar, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik , raporlama ve moderasyon kontrolleri

Mesajlaşma ve yaşam döngüsü kampanyaları: Zamanlama, şablonlar ve A/B testi ile e-posta, SMS, push ve uygulama içi bildirimler

Analitik ve atıf: Katılımı bilet, ürün ve abonelik sonuçlarıyla ilişkilendiren tutma, kohortlar, huniler ve Katılımı bilet, ürün ve abonelik sonuçlarıyla ilişkilendiren tutma, kohortlar, huniler ve dönüşüm izleme

Güven, güvenlik ve uyumluluk: GDPR/CCPA destekleri, şifreleme, SSO/İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), denetim günlükleri ve gerektiğinde veri yerleşim seçenekleri

En İyi 10 Hayran Kitlesi Etkileşim Platformu

Şimdi, en iyi 10 hayran kitlesi etkileşim platformunu ve her birinin en iyi yaptığı şeyi yakından inceleyelim 👇

1. ClickUp (Tek bir yapay zeka destekli Çalışma Alanı'nda hayran etkileşim kampanyaları ve topluluk ş akışları yürütmek için en iyisi)

Hayran katılımı, aynı anda birkaç konuyu ele almak anlamına gelir.

Göndermeniz gereken kampanyalar, onaylamanız gereken içerikler, yönetmeniz gereken topluluk konuşmaları, izlemeniz gereken oluşturucuların teslimatları ve planınızı bir gecede değiştirebilecek sürekli hayran geri bildirimleri var. 😵‍💫

Tüm bunlar dağıtılmış sohbetler, sayfalar ve belgeler üzerinden yürüdüğünde, neler olup bittiğini ve bir sonraki kararın kime ait olduğunu takip edememe riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Planlama, uygulama ve yapay zekayı tek bir sistemde bir araya getiren ve işlerinizi yaratan bağlamla bağlantılı kalmasını sağlayan dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı platformu ClickUp'a giriş yapın.

İlk olarak, ClickUp Formlar var. Hayran etkileşimi talepleri, yarışma girdileri, VIP talepleri, oluşturucuların gönderileri, sponsorların teslimatları ve topluluk eskalasyonları gibi her yerden gelebilir.

ClickUp Formlar ile yarışmalar, VIP'ler, sponsorlar ve oluşturuculardan gelen hayran etkileşimi taleplerini yakalayın

Formlar, tüm bunları sorunsuz bir şekilde yakalamanıza yardımcı olur ve bunları ClickUp'ta görevlere dönüştürür!

Diğer bir deyişle, ClickUp görevi, etkileşim takımınıza her şey için bir kontrol merkezi sağlar. Her kampanya etkinleştirme, oluşturucunun teslimatı, moderasyon kuyruğu veya sponsor taahhüdü, sahipleri ve aşamalarıyla ölçülebilir bir iş olarak yaşayabilir.

ClickUp görevleri ile her etkinliği ve teslimatı izlenebilir, size ait bir işe dönüştürün

Hayranlarınızın, sponsorlarınızın veya abonelerinizin "yaşam döngüsü"ne ilişkin bir görünüm ihtiyacınız varsa, bunu elde etmek için karmaşık, danışmanlar tarafından yönetilen yolculuk oluşturuculara ihtiyacınız yok. ClickUp Özel Alanları'nı kullanın! Hesapları kampanyalara bağlamak için İlişki Alanları'nı, aşama tamamlanmasını izlemek için İlerleme Alanları'nı ve etkileşim sağlığını puanlamak için Formül Alanları'nı kullanın.

Bu platformlar, önceden tanımlanmış yolculukların yapısını sunarken, etkileşim stratejiniz geliştikçe adımları anında değiştirme özgürlüğü de sağlar.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak İlişki, İlerleme ve Formül Alanları ile kampanyanın durumunu takip edin

İşler yapılandırıldıktan sonra, bir sonraki soru her zaman aynıdır. Oyun planı nerede bulunur ve kampanya ortasında plan değiştiğinde takım nasıl uyum içinde kalır?

Cevap, ClickUp Docs. Docs, kampanya özetleri, oluşturucu kılavuzları, moderasyon kuralları, eskalasyon adımları, sponsor notları ve yanıt şablonları için tek bir kaynak sunar. Bir belgeyi kampanya merkezi olarak yapılandırabilir, ardından her bir aktivasyon, kanal veya ortak için iç içe geçmiş sayfalara bölebilirsiniz. Böylece içeriği kolayca bulabilir ve güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Belge ile brifingleri, kılavuzları ve şablonları tek bir kaynakta merkezileştirin

Gerçek zamanlı etkileşim anları oluştururken, ClickUp bu deneyimin arkasındaki motor odası haline gelir. Belgeleri kullanarak senaryolar ve program notları yazın, ardından ClickUp Proofing'i kullanarak takımınız anketleri ve sponsor reklamlarını tamamlarken video karelerine veya görsel öğelere doğrudan yorumlar bırakın.

Yanıtları hızlı ve tutarlı tutmak için yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanın.

ClickUp Brain, yeni etkileşim konseptleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza, anket soruları hazırlamanıza, hediye mekanizmaları üzerinde çalışmanıza ve sosyal medya metinleri ve bildirimler için varyasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile etkileşim fikirleri, anket soruları ve sosyal medya içerikleri için beyin fırtınası yapın ve taslaklar hazırlayın

Aynı zamanda cevaplara ve varlıklara ulaşmanın kısa yolu haline gelir. ClickUp Brain'e "Hangi kampanyalar hala onay bekliyor?" veya "En son sponsor reklamları nerede?" diye sorun, saniyeler içinde ihtiyacınız olan bilgileri size sunsun.

Görsellere ihtiyacınız olduğunda Brain, hızlı sosyal konseptleri desteklemek, maç günü grafikleri taslakları oluşturmak veya tasarımdan önce incelemek istediğiniz yer tutucu marka varlıklarını oluşturmak için görseller üretebilir.

ClickUp Brain ile görseller ve her türlü resim oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hayran kampanyalarını baştan sona takip edin: ClickUp Gösterge Panelleri ile lansman zaman çizelgelerini, içerik boru hatlarını, topluluk yanıt SLA'larını ve takım iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyin. ClickUp Gösterge Panelleri ile lansman zaman çizelgelerini, içerik boru hatlarını, topluluk yanıt SLA'larını ve takım iş yükünü gerçek zamanlı olarak izleyin.

Etkileşim yığınınızı bağlayın: ClickUp entegrasyonlarını kullanarak Slack, Google Drive, GitHub ve daha fazlası gibi araçlarla işinizi senkronize edin, sponsor varlıklarını, oluşturucu dosyalarını ve güncellemeleri tek bir akışta tutun. ClickUp entegrasyonlarını kullanarak Slack, Google Drive, GitHub ve daha fazlası gibi araçlarla işinizi senkronize edin, sponsor varlıklarını, oluşturucu dosyalarını ve güncellemeleri tek bir akışta tutun.

AI masaüstü yardımcısını kullanarak daha hızlı hareket edin: Bağımsız masaüstü uygulama Bağımsız masaüstü uygulama ClickUp BrainGPT ile ClickUp Çalışma Alanınızda, bağlı uygulamalarda ve web'de arama yapın, ardından Talk-to-Text özelliğini kullanarak ellerinizi kullanmadan yanıtlar, güncellemeler ve notlar hazırlayın.

Yüksek hacimli etkileşim akışlarını otomatikleştirin: Form gönderilerini yönlendirin, sahipleri atayın, durumları güncelleyin, onayları tetikleyin ve Form gönderilerini yönlendirin, sahipleri atayın, durumları güncelleyin, onayları tetikleyin ve ClickUp otomasyonları ile otomatik olarak takipleri başlatın.

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçeneklerinin derinliği, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp Fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp'ın en büyük gücü, sunduğu esnekliktir. Hızla büyüyen bir AI SaaS şirketinde çapraz fonksiyonlu girişimleri yöneten biri olarak, görevleri, belgeleri, hedefleri, sohbetleri ve hatta hafif CRM benzeri süreçleri tek bir platformda birleştirmesini çok takdir ediyorum. Verileri çoğaltmadan Liste, Pano, Takvim ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabilme özelliği, çok fazla zaman tasarrufu sağlıyor. Özel Alanlar, otomasyonlar ve Gösterge Panelleri, satış ve ürün ş Akışlarımızı tam olarak yansıtmamızı sağlıyor.

ClickUp'ın en büyük gücü, sunduğu esnekliktir. Hızla büyüyen bir AI SaaS şirketinde çapraz fonksiyonlu girişimleri yöneten biri olarak, görevleri, belgeleri, hedefleri, sohbetleri ve hatta hafif CRM benzeri süreçleri tek bir platformda birleştirmesini çok takdir ediyorum. Verileri çoğaltmadan Liste, Pano, Takvim ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabilme özelliği, çok fazla zaman tasarrufu sağlıyor. Özel Alanlar, otomasyonlar ve Gösterge Panelleri, satış ve ürün ş Akışlarımızı tam olarak yansıtmamızı sağlıyor.

🏆 ClickUp Avantajı: ClickUp Super Agents'ı kullanarak etkileşim operasyonlarınızı arka planda yürütün. Bunlar, çok adımlı ş akışlarını yürütmek için oluşturabileceğiniz ve özel olarak özelleştirebileceğiniz yapay zeka destekli takım arkadaşlarıdır. Örnek olarak, yeni gönderiler için Formlar giriş listesini izlemek üzere bir Süper Ajan kurun, ardından otomatik olarak takip işlemini yapın: İstekleri türlerine göre sınıflandırın (örneğin, oluşturucu, hediye, sponsorluk, eskalasyon).

Anahtar ayrıntıları özetleyin ve göreve net bir özet ekleyin.

Doğru sahibi atayın ve kurallarınıza göre doğru durumu ayarlayın.

Acil ögeleri inceleme için doğru kanala yönlendirin Süper Ajanlar yönetilebilir olduğundan, izinler ve araç setleri kullanarak neye erişebileceklerine siz karar verirsiniz. Ayrıca, ş Akışı hassas etkileşimleri içerdiğinde, onların yaptıklarını gözden geçirebilirsiniz.

2. Salesforce Media Cloud (Kurumsal medya ve eğlence kuruluşları için en iyisi)

Salesforce Bulut Medya aracılığıyla

Salesforce Media Cloud (şimdiki adı Agentforce Media), izleyici artışı, abone yolculukları ve reklam satışlarını yönetmesi gereken medya ve eğlence takımları için geliştirilmiş bir sektör CRM'sidir. İzleyici ve reklamveren verilerini birbirine bağlamak ve ardından bu bağlamı Agentforce Sales ve Agentforce Service dahil olmak üzere satış ve hizmet akışlarında operasyonel hale getirmek için tasarlanmıştır.

Ayrıca, Media Cloud yaşam döngüsü ş akışlarına odaklanır. Abone Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLM), önceden tanımlanmış yolculuklar ve müşteri etkileşimlerini ve ürünleri tek bir yerde toplayan dahili bir CSR görünümü ile çekme → kazanma → hizmet verme → elde tutma döngüsüne odaklanır.

Para kazanma konusunda ise, Reklam Satış Yönetimi (ASM), manuel arka ofis işlerini azaltmak ve kanallar arası etkileşimi ve işbirliğini desteklemek için medya reklam operasyonları etrafında oluşturulmuştur. Hedef, manuel arka ofis işlerini azaltmaktır.

Salesforce Media Cloud'un en iyi özellikleri

Medya özel ticaret modeli: Medya sektörü veri modeli ile Enterprise Product Catalog ve Industries CPQ'yu kullanarak teklifler, paketler ve rehberli satışlar gerçekleştirin.

AI destekli öneriler: Einstein AI'yı kullanarak, hayranların bireysel tercihlerine göre özelleştirilmiş içerik, ürün veya deneyimler önerin.

Kılavuzlu hayran ve abone deneyimleri oluşturun: Düşük kodlu araçlarla kanallar ve cihazlar arasında dinamik müşteri etkileşimlerini destekleyen OmniScript akışları oluşturun.

Salesforce Media Cloud sınırlamaları

Tam deneyim genellikle Media Cloud'u ek Salesforce ürünleri ve eklentileriyle eşleştirmeye bağlıdır, bu da uygulama karmaşıklığını artırır.

Hesap düzeyinde raporlama kısıtlayıcı olabilir. Bazı kullanıcılar, üç veya dört farklı rapor türünü tek bir görünümde birleştirmek için daha fazla esneklik ister.

Salesforce Bulut Media Fiyatlandırma

Media Bulut Growth: 325 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Media Cloud Advanced: 475 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Media Cloud Einstein 1 for Sales: 850 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Bulut Media derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Salesforce Media Cloud bulutu hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Salesforce Platformu'nda en çok sevdiğim şey, güçlü raporlama ve gösterge paneli özellikleri. Ayrıca, hesap ve iletişim sayfası düzenlerini ve platformun yapılandırma açısından ne kadar esnek olduğunu da çok beğeniyorum. İş ihtiyaçlarına göre alanları, ilişkileri ve düzenleri özelleştirme özelliği, Salesforce'u yoğun bir geliştirme süreci olmadan farklı kullanım durumlarına uyarlayabilmemizi sağladığı için benim için son derece değerli.

Salesforce Platformu'nda en çok sevdiğim şey, güçlü raporlama ve gösterge paneli özellikleri. Ayrıca, hesap ve iletişim sayfası düzenlerini ve platformun yapılandırma açısından ne kadar esnek olduğunu da çok beğeniyorum. İş ihtiyaçlarına göre alanları, ilişkileri ve düzenleri özelleştirme yeteneği benim için son derece değerli, çünkü bu sayede Salesforce'u yoğun bir geliştirme süreci olmadan farklı kullanım durumlarına uyarlayabiliyoruz.

3. LiveLike (Hayran uygulamalarına gerçek zamanlı etkileşim ve oyunlaştırma eklemek için en iyisi)

LiveLike aracılığıyla

LiveLike, hayranlarının izlerken katılımını isteyen spor ve medya takımları için geliştirilmiş bir izleyici etkileşim platformudur. Mevcut hayran deneyimi yığınınızı değiştirmek yerine, anketler, trivia, tahminler ve canlı sohbet gibi etkileşimli katmanları mobil uygulamanıza veya web video deneyiminize getiren bir Etkileşim SDK'sı ile bu yığına eklenir.

CRM öncelikli bir platforma kıyasla LiveLike, daha çok bir etkileşim motoruna benziyor. Anlık katılım ve topluluk döngülerine odaklanıyor, ardından Producer Suite ve API'leri aracılığıyla bu deneyimleri tekrar tekrar başlatmak için gerekli araçları sunuyor.

LiveLike'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli bileşenleri hızlı bir şekilde yayınlayın: Hazır etkileşim modülleri olarak anketler, bilgi yarışmaları, kaydırıcılar, tezahürat ölçerler ve AMA tarzı soru-cevaplar başlatın.

Analitik yığınınızda etkileşimi izleyin: LiveLike'ın analitik gösterge paneli, istemci tarafındaki etkinlikleri kendi analitik araçlarınıza gönderen SDK kancalarıyla birleştirin.

Sadakat ve ödül motoru: Hayranların katılımları karşılığında ödül kazandıkları puan tabanlı sistemler oluşturun.

LiveLike sınırlamaları

İçerik akışındaki gecikme, canlı etkileşim anlarının gerçek zamanlı hissini azaltabilir.

Kullanıcı mesajlarındaki gecikmeler, yoğun trafikli etkinlikler sırasında sohbet akışını bozabilir.

LiveLike fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LiveLike puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LiveLike hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Livelike, izleyici katılımını artırmaya yardımcı olan ve izleyicilerin gerçek zamanlı etkileşimi paylaşmasına olanak tanıyan etkileşimli bir araçtır. Yayıncıların markalarına uyacak şekilde özelleştirebilecekleri özelleştirilmiş bileşenler ve entegrasyonlar sunar.

Livelike, izleyici katılımını artırmaya yardımcı olan ve izleyicilerin gerçek zamanlı etkileşimi paylaşmasına olanak tanıyan etkileşimli bir araçtır. Yayıncıların markalarına uyacak şekilde özelleştirebilecekleri özelleştirilmiş bileşenler ve entegrasyonlar sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Pokémon GO, insanların oyunlaştırmaya bakışını değiştirdi. Büyük bir araştırmaya göre, kısa bir sürede ABD'deki fiziksel aktiviteye 144 milyar adım ekledi ve aktif kullanıcılar günde yaklaşık 1.473 adım daha yürüdü.

4. Genius Sports (Spor ligleri ve bahis entegrasyonları ile katılım için en iyisi)

Genius Sports aracılığıyla

Genius Sports, maç öncesi, maç sırası ve maç sonrası, hayranların ilgisinin tüm kanallarda eyleme dönüştüğü anlar için tasarlanmıştır.

Genius Sports, FANHub platformu aracılığıyla çok kanallı bir aktivasyon katmanı görevi görüyor. Diğer bir deyişle, FANHub, programatik ve sosyal medya satın alımını, kitle aktivasyonunu ve yaratıcı kişiselleştirmeyi, hayranların ekranlarda nasıl davrandıklarına göre oluşturulmuş, spora öncelik veren tek bir platformda bir araya getiriyor.

Tekrarlanabilir katılım döngüleri istiyorsanız, Genius, FanHub'ın trivia, bracket challenges, pick'em ve polling gibi oyunlar içeren oyun paketiyle ücretsiz oynanabilir biçimleri de sunuyor.

Genius Sports'un en iyi özellikleri

Hayran kimliği belirleme: FANHub:ID'yi kullanarak hayran kimliklerini tek bir profilde birleştirin ve tüm kanallarda hedefleme ve ölçümleme yapın.

Spor tetikleyici kişiselleştirme: Dinamik Yaratıcı Optimizasyon'u kullanarak spor içeriği ve hayran sinyallerini kullanarak görüntülü ve video reklamları özelleştirin.

İkinci ekran deneyimleri: Canlı görünümü zenginleştiren senkronize istatistikler ve etkileşimli öğeler sunun.

Genius Sports sınırlamaları

Kampanya ve medya odaklı bir hayran aktivasyon yığını, canlı anketler ve sohbet gibi uygulama içi etkileşim modülleri isteyen takımlar için daha az kullanıma hazır olabilir.

Uygulama genellikle kurumsal işletmeleri zorlar ve takımlar tutarlı bir artış görmeden önce veri, medya ve ölçüm ş Akışları arasında koordinasyon gerektirir.

Genius Sports fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Genius Sports puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

👀 Biliyor muydunuz: ClickUp AI kullanımı 665 binden 2 milyonun üzerine çıkarak büyük bir artış gösterdi. Bu, AI kullanan Çalışma Alanlarının sayısının sadece bir yıl içinde üç katından fazla arttığı anlamına geliyor.

5. Cortex (AI destekli içerik optimizasyonu ve sosyal etkileşim için en iyisi)

Cortex aracılığıyla

Cortex, spor için özel olarak tasarlanmış bir hayran etkileşimi ve pazarlama teknolojisi platformudur. İçerik, hayran verileri ve ticari envanter arasında bağlantı kurar. Etkinlikleri yürütmek, hayran profillerini depolamak ve sponsorluk çıktılarını izlemek için ayrı araçlar kullanmak yerine, Cortex tüm bunları tek bir platformda birleştirir.

Bu platformu diğerlerinden ayıran anahtar özellik, spor odaklı hayran veri platformunu dijital aktivasyonlar ve canlı içerik akışları gibi etkileşim araçlarıyla birleştirmesidir.

Bu, bir quiz, yarışma veya form gönderisinin doğrudan birleşik bir hayran kaydına aktarılabileceği anlamına gelir. Bu, takip işlemlerini kişiselleştirmek ve ortaklara değerini kanıtlamak istediğinizde kullanışlıdır.

Cortex'in en iyi özellikleri

Hayran verileri temeli: Hayran Verileri Platformunu kullanarak, bağlantısı kesik hayran veri kaynaklarını çok kanallı kişiselleştirme ve hedefleme için merkezi bir Hayran Verileri Platformunu kullanarak, bağlantısı kesik hayran veri kaynaklarını çok kanallı kişiselleştirme ve hedefleme için merkezi bir doğruluk kaynağına dönüştürün.

Maç günü anları için içerik motoru: Spor CMS, dijital varlık yönetimi ve gerçek zamanlı yayın için geliştirilmiş canlı bloglama gibi araçlarla içerik yayınlayın ve yönetin.

Dijital aktivasyon araç seti: Etkileşim anlarında hayran verilerini yakalamak için tasarlanmış açılır menüler ve çoklu seçim gibi mantık seçenekleriyle formlar, soru-cevaplar ve yarışmalar düzenleyin.

Cortex sınırlamaları

Özellikleri (örneğin "Fandom Engine") sporlara özgü mantıkla sabit kodlanmış olduğundan, rekabetçi olmayan etkinliklere uyarlanması zordur.

MACH, API öncelikli, başsız mimari, uygulama karmaşıklığını artırır ve takımlar entegrasyonlar, veri akışları ve yığın tasarımı için teknik kaynaklara ihtiyaç duyabilir.

Cortex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cortex derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. Monterosa (Yayın ve akışlı etkileşimli deneyimler için en iyisi)

via Monterosa

Monterosa, Interaction Bulut platformu aracılığıyla, hayran etkileşimini bir ürün katmanı gibi hissetmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Bu platform, her seferinde yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan, özel deneyimlere dönüştürülebilen ve ekranlara, yayınlara, stadyumlara ve yayınlara dağıtılabilen hazır etkileşimli "Öğeler"den oluşan geniş bir kütüphane sunar.

Kullanışlı bir kullanım örneği, canlı içerik, etkileşimli anlar ve ticaretin bir arada bulunduğu tek bir maç günü destinasyonu görevi gören Etkinlik Merkezleridir. Canlı yorumlar, özel klipler, spor verileri ve skor tahmincileri, testler ve anketler gibi etkileşimli modüllerin tek bir zaman çizelgesinde bir araya getirildiğini düşünün.

Monterosa'nın en iyi özellikleri

Kimlik ve birinci taraf veri toplama: Audience Profiles'ı kullanarak etkileşimlerden davranış ve tercih verilerini toplayın ve daha iyi segmentasyon ve sponsorluk sonuçları elde etmek için bu verileri CRM, CDP veya pazarlama platformunuza aktarın.

Büyük ölçekli oylama ve anketler: Canlı yayınlar sırasında milyonlarca eşzamanlı oyu kanıtlanmış güvenilirlikle yönetin.

Erişim ve dönüşüm araçları: Access Gate, sponsorlar, öne çıkan bağlantılar ve promosyon afişleri gibi dönüştürücüler kullanarak katılımı kayda, ortak değerine ve izlenebilir sonuçlara dönüştürün.

Monterosa sınırlamaları

Bazı fonksiyonlar, satıcının etkinleştirmesini gerektirebilir (örneğin, belgeler Identify'ı etkinleştirmek için "bilet oluşturmanızı" söyler), bu da kullanıma sunma zaman çizelgesine bağımlılığı artırır.

Programlı içerik yönetimi ve otomasyonlar için sunucu tarafında bir Kontrol API'si sunar, bu da daha derin entegrasyonlar için geliştirme süresine ihtiyaç duyabileceğiniz anlamına gelir.

Monterosa fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Monterosa puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Reddit bir zamanlar interneti devasa bir ortak duvar resmine dönüştürdü. Reddit, r/place 2022'de insanların 160 milyondan fazla karo yerleştirdiğini ve 10,4 milyondan fazla kullanıcının en az bir karo yerleştirdiğini söylüyor.

7. Flockler (Sosyal medya toplama ve UGC görüntüleme için en iyisi)

Flockler aracılığıyla

Flockler, takımların 13'ten fazla kaynaktan içerik almasına, bu içeriği düzenlemesine ve web siteleri ve dijital ekranlarda markalı duvarlar, ızgaralar, karuseller ve slayt gösterileri olarak yayınlamasına yardımcı olan bir sosyal medya toplama ve UGC görüntüleme platformudur.

Maç günü merkezi, kampanya açılış sayfası, sponsor sayfası veya fan içeriğinin deneyimin bir parçası haline geldiği stadyum içi ekran gibi fan etkileşiminin sergilenmesi gerektiğinde bu platformlar çok uygundur.

Flockler, sosyal medya akışlarının ötesinde, özel içerik ve yorumlar aracılığıyla sosyal medya dışındaki içeriklerin toplanmasını da destekler. Ayrıca, yayınlanmadan önce gönderileri onaylamak ve istenmeyen içeriği istediğiniz zaman gizlemek için moderasyon kontrolleri de sunar.

Flockler'ın en iyi özellikleri

Otomasyonlu sosyal medya toplama: Hashtag'ler, bahsetmeler veya belirli hesaplara göre Instagram, Twitter/X, TikTok ve YouTube'dan içerik toplayın.

Özelleştirilebilir ekran düzenleri: Marka yönergelerine uygun sosyal duvarlar, karuseller ve ızgaralar oluşturun ve bunları sorunsuz bir şekilde yerleştirin.

Alışveriş yapılabilir hayran galerileri: UGC'yi ürünlerle etiketleyerek, sosyal kanıtları ürün ve ticaret sayfalarına bağlayan alışveriş yapılabilir beslemeler oluşturun.

Flockler sınırlamaları

Yayınlandıktan sonra döşeme yeniden sıralama işlemi sınırlıdır, bu da ekran canlı yayına girdikten sonra ekrandaki sırayı manuel olarak düzenlemeyi zorlaştırabilir.

Organik tazelik, hayran içerik hacmine bağlıdır ve marka veya topluluk sık sık paylaşım yapmazsa duvarlar statik hissedilebilir.

Flockler fiyatlandırması

Temel: Aylık 129 $

İş: Aylık 229 $

Pro: Aylık 379 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Flockler puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Flockler hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Flockler'ın basit kullanımı ve çeşitli yapılandırma seçeneklerini beğeniyorum. Sosyal Duvar, müşterilerimizin bireysel web sitelerinde görünürlük sağlıyor, bu da büyük bir avantaj. Kullandığımız tüm sosyal medya kanallarını tek bir araçta topladığımızı ve otomatik atama özelliğinin mükemmel olduğunu özellikle takdir ediyorum. Flockler'ın arayüzü net bir şekilde tasarlanmış, bu da kullanımını çok keyifli hale getiriyor. Ayrıca, ilk kurulum çok kolaydı.

Flockler'ın basit kullanımı ve çeşitli yapılandırma seçeneklerini beğeniyorum. Sosyal Duvar, müşterilerimizin bireysel web sitelerinde görünürlük sağlıyor, bu da büyük bir avantaj. Kullandığımız tüm sosyal medya kanallarını tek bir araçta topladığımızı ve otomatik atama özelliğinin mükemmel olduğunu özellikle takdir ediyorum. Flockler'ın arayüzü net bir şekilde tasarlanmış, bu da kullanımını çok keyifli hale getiriyor. Ayrıca, ilk kurulum çok kolaydı.

8. Sport Buff (Akış içi etkileşim katmanları için en iyisi)

via Sport Buff

Sport Buff, canlı spor videolarının üzerine yerleştirilen etkileşimli bir platformdur ve pasif yayınları hayranların gerçek zamanlı olarak oynayabileceği bir şeye dönüştürür. Canlı anketler, tahminler, trivia ve aksiyonun yanında görünen etkileşimli komutlar gibi zamanlanmış etkileşim anlarını yayın deneyiminin içine katmanlar halinde ekler.

Sport Buff bir SDK olarak sunulduğundan, yayıncılar ve hak sahipleri bunu kendi OTT uygulamalarına ve video ortamlarına yerleştirebilirler. Bu, deneyimi ürününüze özgü tutarken, canlı, VOD ve arşiv içeriklerinde etkileşim için tekrarlanabilir bir biçim sunar.

Aynı zamanda para kazanma ve veri toplama konusunda da destek sağlar. Overlay, yayın sırasında ticaret ve sponsor anlarını destekleyerek, etkileşim takımlarının yeni envanter oluşturmasına yardımcı olurken, gelecekteki kampanyalara bilgi sağlayabilecek etkileşim sinyallerini toplar.

Sport Buff'ın en iyi özellikleri

Rahatsız edici olmayan üst katman tasarımı: Etkileşimli "buff" kartları akışların kenarında görünür ve ana içeriği engellemeden hayranların ilgisini çeker.

Tahmin ve bilgi yarışmaları: Hayranların maç sonuçlarını tahmin etmelerini ve canlı yayınlar sırasında liderlik tablosunda rekabet etmelerini sağlayın.

Çapraz platform dağıtımı: Web OTT, iOS, Android ve diğer ortak platformlarda aynı etkileşim katmanını çalıştırın.

Sporseverlerin sınırlamaları

Bazı kullanıcı deneyimi notlarında, kayıt istemlerinin akışı engelleyebileceği ve görünümü bozabileceği belirtilmektedir.

Akış gecikmesi değişirse canlı anlar video akışından sapabilir, bu nedenle kurulum dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Sport Buff fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sport Buff puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Choicely (Kod yazmadan hayran etkileşim uygulamaları başlatmak için en iyisi)

via Choicely

Choicely, spor ve eğlence takımları tarafından markalı bir hayran uygulaması oluşturmak ve ardından etkinlikler sırasında ve etkinlikler arasında çalışan etkileşimli aktivasyonlarla bu uygulamayı güncel tutmak için kullanılan, kod gerektirmeyen bir mobil uygulama platformudur.

İçerik yayınlamak, güncellemeleri paylaşmak ve katılım anlarını tek bir yerden yönetmek isteyen etkileşim takımları için tasarlanmıştır.

Bu platformların en çekici özelliği hızdır. Choicely'nin görsel düzenleyicii, gerçek zamanlı uygulama düzenlemeyi destekler ve hayran etkileşimi araç seti, oylama, anketler, derecelendirmeler, araştırmalar ve yarışmalar gibi yaygın aktivasyon biçimlerini kapsar. Ayrıca, bu anların uygulama dışında da yaşatılmasını istediğinizde web'e gömme özelliği de mevcuttur.

Choicely'nin en iyi özellikleri

Oylama kampanyası oluşturucu: Çok turlu oylama yarışmaları, turnuva tarzı turnuvalar ve ödül kampanyaları oluşturun.

Oy bütünlüğü önlemleri: Hız sınırlama ve doğrulama seçenekleri dahil olmak üzere oy manipülasyonuna karşı yerleşik korumalar

Beyaz etiketli dağıtım: Özelleştirilebilir tasarım ve alan adı seçenekleriyle kendi markanız altında oylama deneyimleri sunun.

Choicely sınırlamaları

İçerik yükleme bazen sorunlu olabilir ve bu da hızlı hareket etmeye çalıştığınızda yayınlamayı yavaşlatır.

Özelleştirme, tamamen özel olarak geliştirilmiş uygulamalara kıyasla belirgin sınırlamalara sahiptir ve bu da belirli kullanıcı arayüzü veya özellik gereksinimleri olan takımlar için kısıtlayıcı olabilir.

Seçkin fiyatlandırma

Ücretsiz ( aylık maksimum 50 aktif kullanıcı)

Premium: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Choicely puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Choicely hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Genel olarak, Choicely ile iş yapmaktan çok memnunum. Harika bir şirket, uygulamalar için en iyi araçlar.

Genel olarak, Choicely ile iş yapmaktan çok memnunum. Harika bir şirket, uygulamalar için en iyi araçlar.

📖 Daha fazla bilgi: İşinizi Büyütmek İçin Uzman Müşteri Sadakat Stratejileri

10. Socios. com (Hayran belirteçleri ve blok zinciri tabanlı etki için en iyisi)

Socios.com, blockchain teknolojisi üzerine kurulmuş lider hayran etkileşim platformudur. Hayranlara daha derin bir "sahiplik" ve etki düzeyi sunmak isteyen spor ve eğlence kuruluşları için özel olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel sadakat uygulamalarının aksine, Socios, hayranların forma tasarımları, stadyum duvar resimleri ve hatta maç öncesi şarkıları gibi resmi takım kararlarında oy hakkı kazanmak için satın aldıkları dijital belirteçler olan Fan Token'ları kullanır.

Bu platform, kendi stadyumlarına hiç ayak basmamış olabilecek uluslararası hayran kitlelerinden gelir elde etmek isteyen küresel markalar için tasarlanmıştır. Hayranlar, belirteç sahibi olarak liderlik tablolarında katılımlarının izlendiği oyunlaştırılmış bir ekosisteme girerler ve bu da VIP deneyimleri, imzalı hatıra eşyaları ve tanışma etkinlikleri gibi "parayla satın alınamayacak" ödüllere yol açar.

Socios.com'un en iyi özellikleri

Hayran belirteç teklifleri (FTO): Hayranlara kalıcı bir "üyelik" ve kulüp tarafından onaylanan anketlere katılma hakkı sağlayan markalı dijital varlıklar oluşturun.

Belirteç ile erişilebilen ödüller ve deneyimler: Dijital sahiplik hakkını kullanarak, hayranların etkinlik düzeylerine göre özel içeriklere, erken erişim biletlerine ve gerçek dünyadaki ödüllere erişin.

Artırılmış gerçeklik (AR) belirteç avı: Hayranların mobil kameralarını kullanarak belirli konumlarda belirteçler ve ödüller "toplamasına" izin vererek fiziksel ve dijital katılımı artırın.

Socios.com sınırlamaları

Kripto para birimi ve blok zinciri kullanımı, teknolojiye aşina olmayan hayranlar için bir engel oluşturabilir ve önemli miktarda eğitim içeriği gerektirir.

Belirteçlerin finansal dalgalanmaları, varlık değeri düştüğünde bazen hayranların olumsuz duygular beslemesine yol açabilir ve odak noktasını etkileşimden uzaklaştırabilir.

Socios.com fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Socios.com puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Takımınızın ClickUp ile çalışabileceği bir Hayran Etkileşim Motoru oluşturun

Hayran kitlesi etkileşim platformu seçmek heyecan vericidir. Zor olan kısmı ise bunu her hafta sürdürmektir. Fikirler hızla gelir, onaylar karmaşık hale gelir, varlıklar kaybolur ve öğrenilenler sohbetlerde kaybolur.

ClickUp, hepsini tek bir yerde bir araya getiriyor.

ClickUp Formları'nı kullanarak talepleri ve kampanya girdilerini temiz ve tutarlı bir şekilde yakalayın. ClickUp Docs'ta oyun kitaplarınızı, zaman çizelgelerinizi ve gösteri belgelerinizi oluşturun. Ardından, ClickUp Brain'in yardımıyla metin taslağı hazırlamaktan geri bildirimleri özetlemeye ve sonraki adımları belirlemeye kadar her şeyi daha iyi bir bağlamda daha hızlı gerçekleştirin.

Her şey bir arada olduğunda, takımınız koordinasyona daha az zaman harcayarak hayranların hissedebileceği anlar yaratmaya daha fazla zaman ayırabilir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın! ✅

Sıkça Sorulan Sorular

CRM, müşteri verilerini izler ve satış ve hizmet etkileşimleri aracılığıyla ilişkileri yönetir. Hayran etkileşim platformu ise, pasif izleyicileri aktif katılımcılara dönüştüren anketler, tahminler ve oyunlaştırma gibi etkileşimli deneyimlere odaklanır.

Kesinlikle. Birçok hayran etkileşim platformu, oylama, ödüller ve gerçek zamanlı etkileşim gibi benzer mekanizmalar aracılığıyla izleyicileriyle etkileşimli ilişkiler kurması gereken yayın hizmetleri, müzik sanatçıları ve içerik oluşturuculara hizmet vermektedir.

Çoğu platform, pazarlama otomasyon araçları, CRM'ler ve analiz platformlarıyla API'ler ve yerel entegrasyonlar sunar. Kampanyaları yönetmek için takımlar genellikle ClickUp gibi proje yönetimi araçlarını kullanarak içerik oluşturmayı koordine eder, zaman çizelgelerini izler ve geri bildirimleri merkezileştirir.

Mobil öncelikli deneyimleri, zaman dilimleri arasında çalışan gerçek zamanlı etkileşim yeteneklerini ve dağıtılmış kitle davranışını anlamak için sağlam analitik özellikleri önceliklendirin. Ayrıca, dijital öncelikli hayranlarınızın zaten zaman geçirdiği akış platformları ve sosyal kanallara bağlantı kurmak için entegrasyon esnekliği arayın.