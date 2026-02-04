Satış Tahminleri için Einstein Copilot'u (Şimdi Agentforce) Ustaca Kullanma

Satış ve finans liderlerinin 5'te 4'ü düzenli olarak satış tahminlerinde yanılmaktadır.

Ve işlerin kontrolden çıkması için büyük bir hata olması gerekmez. Orta ölçekli bir pazar takımı, çeyrek için 5 milyon dolar yeni gelir öngördüğünü, ancak %10 eksik kaldığını düşünün. Bu, 500 bin dolarlık bir kayıp demektir. Brüt kâr marjınız %80 ise, bu, Finans departmanının zaten planlamış olabileceği yaklaşık 400 bin dolarlık brüt kâr kaybı anlamına gelir.

Ardından telaş başlar: satış liderleri son aşamadaki anlaşmaların peşine düşer, temsilciler zaman çizelgelerini öne çekmeye çalışır ve indirimler "çeyreği kurtarmak" için en hızlı araç haline gelir. Ortalama indirimler %10'dan %18'e çıkarsa, bu 400 bin dolarlık bir değer kaybı anlamına gelir.

Bu nedenle modern tahminler, elektronik tablolar ve içgüdülerden daha fazlasını gerektirir. Gerçek zamanlı sinyaller ve bu sinyalleri eyleme dönüştürebilen bir sistem gerekir.

Bu kılavuz, Salesforce Einstein Copilot'u satış tahminlerinde nasıl kullanacağınızı gösterir. Böylece risk altındaki anlaşmaları daha erken ortaya çıkarabilir, satış sürecinin durumunu etkileyen faktörleri anlayabilir ve "içgörü"den "sonraki adım"a daha hızlı geçebilirsiniz.

Satış Tahminleri için Einstein Copilot (şimdiki adıyla Agentforce) Nedir?

Agentforce, Salesforce'un ajans AI deneyimi paketidir. Diğer kurumsal kullanım örneklerinin yanı sıra, CRM verilerinize dayalı doğal dil kullanarak tahmin ve satış süreci bilgileriyle etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

Agentforce'u kullanarak satış takımları, fırsat geçmişini ve müşteri faaliyetlerini analiz ederek gelirleri kolayca tahmin edebilir. Bu araç, saatlerce elektronik tablolarla uğraşmadan daha hızlı ve daha doğru satış süreci görünürlüğüne ihtiyaç duyan satış temsilcileri, yöneticiler ve operasyon takımları için geliştirilmiştir.

Basit İngilizce sorular sorabilirsiniz, örneğin "Bu çeyrekte hangi anlaşmalarım risk altında?" ve takımınızın gerçek zamanlı verilerine dayalı bir yanıt alabilirsiniz. Pazartesi sabahı aldığınız statik raporların aksine, bu AI destekli tahminler anlaşmaların ilerlemesine göre güncellenir ve size pipeline'ınızın canlı ve güncel bir görünümü sunar.

Agentforce (eski adıyla Einstein Copilot) Satış Sonuçlarını Nasıl Tahmin Ediyor?

Agentforce, takımınızın geçmiş verileriyle eğitilmiş makine öğrenimi modellerini kullanır. Geçmişteki kazanç ve kayıpları, aşamalar boyunca anlaşma hızını ve müşteri etkileşimi sinyallerini analiz eder. Ardından mevcut fırsatları puanlar ve kapanma olasılıklarını tahmin eder. Sistemin en büyük gücü nedir? İşletmenizin kazanç elde etmesini sağlayan kalıpları belirlemesidir.

Bu tahminler tek seferlik bir anlık görüntü değildir. Gerçek zamanlı veriler geldikçe sürekli olarak güncellenir. Bir temsilci bir aramayı kaydettiğinde, bir müşteri bir e-postayı açtığında veya yeni bir paydaş toplantıya katıldığında, model fırsatın sağlık puanını yeniden hesaplar. Önemli bir karar verici aniden sessizleşirse, puan artan riski yansıtacaktır.

Agentforce'a bir soru sorduğunuzda, tüm bu sinyalleri net ve konuşma tarzında bir cevapta birleştirir. "3. çeyrek için tahminim nasıl görünüyor?" diye sorabilir ve risk altındaki anlaşmaları, trend olan fırsatları ve işleri tekrar yoluna koymak için önerilen eylemleri vurgulayan bir özet alabilirsiniz. Tüm bunlar, gerçek satış faaliyetlerinize dayanmaktadır.

Salesforce aracılığıyla

Tahmin için Agentforce'un Anahtar Özellikleri

Peki, Agentforce'u satış tahminleri için güçlü bir araç yapan nedir? Bunun için üç temel özelliğe teşekkür etmelisiniz. Her biri, geleneksel tahmin sürecindeki belirli bir sorunu ele almaktadır.

Fırsat puanlama ve içgörüler

Temsilcinin içgüdülerine güvenmek yerine, Einstein Opportunity Scoring her bir fırsata 1–99 arasında bir sağlık puanı atar. Bu puan, geçmişteki modeller ve mevcut fırsatın durumuna göre anlaşmanın kapanacağına dair yapay zekanın güven düzeyini temsil eder.

🌟 Daha yüksek bir puan, anlaşmanın geçmişteki başarıları sağlayan olumlu sinyalleri daha fazla gösterdiğini anlamına gelir.

Salesforce aracılığıyla

Bu puanı eyleme geçirilebilir hale getirmek için, bir anlaşmanın neden belirli bir yönde ilerlediğini açıklayan bilgi kartları sağlar. Şu tür uyarılar görebilirsiniz:

"14 gündür hiçbir etkinlik yok"

"Önemli paydaş son üç e-postaya yanıt vermedi"

"Karar tarihi yaklaşıyor"

Bu şeffaflık, satış sürecinin gözden geçirilmesinde tahminlere yer bırakmaz.

Etkinlik yakalama ve otomasyon

Bir satış lideri olarak, tahminlerin yanlış olmasının en büyük nedenlerinden birinin, temsilcilerin yoğunluktan dolayı faaliyetlerini kaydetmeyi unutmaları olduğunu biliyorsunuz. Agentforce'daki Einstein Activity Capture bu sorunu çözüyor. Salesforce'ta e-postaları, takvim etkinliklerini ve aramaları doğrudan ilgili fırsat kaydına senkronizasyon yaparak kaydedebilir.

Peki bu neden önemli? Çünkü eksiksiz bir veri kümesi, daha doğru tahminler sağlar. Her temas noktası kaydedildiğinde, makine öğrenimi modeli daha fazla bilgiye sahip olur ve bu sayede, aksi takdirde gözden kaçırabileceğiniz ince eğilimleri tespit edebilir.

⚡️ Bonus: Ayrıca satış temsilcilerini sıkıcı manuel veri girişinden kurtarır, bu da hem verimlilik hem de veri hijyeni açısından bir kazançtır.

Tekrarlayan manuel işleri otomasyonla gerçekleştirmek, satışta yapay zekayı kullanmanın sadece bir yoludur. Diğerlerini merak mı ediyorsunuz? Bu videoyu izleyerek öğrenin! 🎥

Satış ş akışları için Agentforce Eylemleri

Agentforce Actions, görevleri doğrudan konuşma arayüzünden tetiklemenizi sağlayan önceden oluşturulmuş veya özel komut istemleridir. Bunlar, içgörü ve eylem arasındaki boşluğu dolduran kısayollardır.

📌 Örneğin, bir fırsat özetini inceledikten sonra, bir Eylem kullanarak şunları yapabilirsiniz:

"Birincil kişiye takip e-postası taslağı hazırlayın"

"En son müşteri toplantısını özetleyin"

"Tahmin kategorisini En İyi Durum olarak güncelleyin"

Bu eylemler, bağlam değiştirmeyi azaltır. Bir içgörü tespit edip Salesforce'ta tıklayarak harekete geçmek yerine, doğrudan konuşmadan bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Yöneticiler ayrıca eylem kitaplığını takımınızın satış sürecine tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilir.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Satış Takımları için Agentforce'un Avantajları

Agentforce Assistant'ın avantajları, rolünüze bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Ancak ortak tema aynıdır: daha az güncelleme takibi, daha fazla netlik ve daha hızlı takip.

Satış temsilcileri için

Satış temsilcileri ön saflarda yer alır ve en büyük zorlukları genellikle zamanlarını nereye odaklayacaklarını belirlemektir. Agentforce, hangi fırsatların dikkat gerektirdiğini ortaya çıkarmaya yardımcı olur, böylece satış temsilcileri en çok ilerleme kaydetme olasılığı yüksek (veya en çok durma riski olan) anlaşmalara öncelik verebilir.

AI tarafından oluşturulan özetler ve daha eksiksiz bir etkinlik geçmişi (özellikle Einstein Activity Capture yapılandırıldığında) sayesinde, temsilciler yöneticilerin işlerine daha az zaman harcayarak satışa daha fazla zaman ayırabilirler. Ayrıca, görüşme öncesinde hızlı bir bağlam bilgisi isteyebilirler (örneğin, anlaşma özeti, son etkinlikler veya son temas noktasından bu yana nelerin değiştiği gibi) ve böylece hazırlıklı ve zinde bir şekilde görüşmeye katılabilirler.

Satış yöneticileri için

Yöneticiler, takımın hedeflerinden sorumludur, ancak genellikle körlemesine uçuyorlarmış gibi hissederler ve sürekli olarak temsilcileri güncellemeler için takip ederler. Agentforce'un yapay zekası, satış yöneticilerine gerçek zamanlı satış sürecine görünürlük sağlar.

Risk altındaki anlaşmalar hakkında erken uyarılar alırlar, bu da anlaşma kaybedildikten sonra değil, hala bir fark yaratabilecekleri sırada koçluk konuşmaları yapılabileceği anlamına gelir. Liderlik bir tahmin özeti istediğinde, yöneticiler saatlerce hesap tabloları derlemek yerine talep üzerine bunu oluşturabilirler.

Doğru satış tahminleri, tüm organizasyon üzerinde dalga etkisi yaratır.

Finans ve Operasyonlar: Gelir planlaması ve kaynak tahsisi için daha temiz ve daha güvenilir veriler elde edin.

Pazarlama: Hangi kampanyaların ve mesajların yüksek puan alan fırsatları etkilediğine dair görünürlük kazanın.

Müşteri Başarısı: Hangi anlaşmaların ne zaman sonuçlanacağına dair daha net bir fikir sahibi olduklarında, yeni müşterilerin katılımına daha iyi hazırlanabilirler.

📚 Ayrıca okuyun: Salesforce ve ServiceNow karşılaştırması

Salesforce'ta Tahmin için Agentforce'u Etkinleştirme

Agentforce'u kullanmaya başlamak için Salesforce'ta yönetici erişimi gerekir. Adımlar basittir, ancak asistanın iş yapmak için doğru izinlere ve doğru verilere sahip olması için bunları dikkatlice yapmak yapılacak işlerden biridir.

Adım 1: Einstein'ı (üretken yapay zeka) etkinleştirin

Kurulum'u açın Hızlı Arama'da Generative AI'yi arayın. Einstein Kurulumu'nu seçin Einstein'ı aç

Bu, Agentforce'un temelini oluşturan Einstein katmanını etkinleştirir.

Verilerinizden öğrenen AI özellikleri için standart olan Salesforce'un veri kullanım koşullarını gözden geçirip kabul etmeniz istenecektir.

💡 Profesyonel İpucu: Geniş çapta kullanıma sunmadan önce, kuruluşunuzun doğru Sales Cloud yapılandırmasına sahip olduğundan ve gerekli tüm Einstein/AI özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Adım 2: Agentforce temsilcilerini etkinleştirin

Kurulum'u açın Hızlı Arama'da Acenteler'i arayın. Agent Studio altındaki Agentforce Agents'ı tıklayın. Agentforce'u açın Agentforce (Ön tanımlı) Aracısını Etkinleştir seçeneğini etkinleştirin.

Etkinleştirildiğinde, ekranın altında listelenen temsilcileri göreceksiniz.

3. Adım: Erişim ve izin setlerini atayın

Ardından, satış temsilcileri ve yöneticilerle başlayarak doğru kullanıcılara erişim izni verin. Kuruluşunuzda bulunan Agentforce/Copilot ile ilgili izin setlerini atayın (Salesforce adlandırması sürüm ve yayına göre biraz farklılık gösterebilir).

Deneyimi özel olarak özelleştirecek bir Salesforce yöneticisi veya satış operasyonları uzmanı varsa, onlara yönetici düzeyinde izinler de atayabilirsiniz.

Ayrıca, kullanıcıların Agentforce Assistant'ın kullanışlı olması için ihtiyaç duyduğu nesnelere (örneğin Fırsatlar, Hesaplar, Kişiler, Etkinlikler ve tahminle ilgili alanlar) erişimi olup olmadığını iki kez kontrol edin.

Adım 4: Agentforce Builder'da temsilciyi açın

Liste der Vertreter:

Einstein Copilot'u tıklayın (bu etiket, kuruluşunuzun kurulumuna bağlı olarak hala görünebilir). Builder'da aç'ı tıklayın.

Bu sizi Agentforce Builder'a götürür; burada asistanın yapabilecekleri ve yapmasına izin verilen eylemleri yapılandırabilirsiniz.

Adım 5: Satış ş Akışınız için Konular + Eylemler'i yapılandırın

Agentforce, sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp, kullanıcıların bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olduğunda en değerli hale gelir. Sales Cloud için kullanıma hazır Konular + Eylemler'i inceleyin, ardından takımınızın satış yöntemine göre bunları özel hale getirin.

👀 Biliyor muydunuz? Agentforce Builder'da Konu, aşağıdaki özelliklere sahip bir yapılandırmadır: Temsilcinin yardımcı olabileceği alanları (kapsam) tanımlar.

Hangi tür kullanıcı isteklerine yanıt vermesi gerektiğini harita ile gösterir (niyet)

Temsilcinin görevini tamamlamak için çalıştırabileceği Eylemler ile bağlantı kurar (kayıtları arama, özetleme, taslak oluşturma, alanları güncelleme gibi). Böylece asistan, "her şeyi yapan" bir sohbet robotu olmak yerine, Topics sayesinde net sorumlulukları olan uzman bir takım arkadaşı gibi çalışır.

📌 Örnek (satış tahmini)

Ajanların aşağıdaki gibi talepleri ele alabileceği "Tahmin ve satış süreci durumu" adlı bir konu oluşturabilirsiniz:

"Bu çeyrekte hangi anlaşmaların başarısız olma olasılığı en yüksek?"

"Commit'te en büyük fırsatlarımı özetle"

"Geçen haftadan bu yana bu hesapta neler değişti?"

Ve bu Konu altında, yapılacak iş için gerekli Eylemleri ek dosya olarak ekleyin (Fırsatları çekin, etkinliği özetleyin, tahmin kategorisini güncelleyin, bir takip taslağı hazırlayın).

Kısaca:✅ Konular = temsilcinin ele alması gerekenler✅ Eylemler = temsilcinin bu konuda yapabilecekleri

6. Adım: Kurulumu sadece bir anahtar geçişi olarak değil, bir lansman olarak değerlendirin

Agentforce Assistant şu durumlarda çok daha kullanışlı hale gelir:

Pipeline verileriniz sürekli olarak güncellenir

Doğru eylemler etkinleştirilir (böylece içgörüler sonuçlara yol açar)

Kullanıcılar, haftalık olarak kullanmaları gereken 5-10 komutu biliyorlar.

🔑 En iyi uygulama: Herhangi bir özelleştirmeyi tüm takımınıza uygulamadan önce sandbox ortamında test etmek her zaman iyi bir fikirdir.

AI Destekli Satış Tahminleri için En İyi Uygulamalar

Bir AI aracını uygulamak sihirli bir çözüm değildir. AI destekli satış tahminlerinden en iyi şekilde yararlanmak için, bunu güçlü operasyonel alışkanlıklarla birleştirmeniz gerekir.

Fırsat verilerinizi temiz tutun

🧠 İlginç Bilgi: Satış profesyonellerinin yalnızca %35'i CRM verilerinin doğruluğuna tamamen güveniyor.

Bir AI modeli, öğrendiği veriler kadar akıllıdır. CRM'nizdeki fırsat kayıtları eksik veya güncel değilse, tahminleriniz güvenilir olmayacaktır.

Bir ritim oluşturun: Satış temsilcilerinin kapanış tarihi, tutar ve aşama gibi anahtar fırsat alanlarını gözden geçirmeleri ve güncellemeleri için düzenli takım toplantıları veya hatırlatıcılar ayarlayın.

Koruyucu önlemler kullanın: Temsilcilerin eksik bilgileri olan fırsatları kaydetmelerini önlemek için Salesforce'ta doğrulama kuralları veya zorunlu alanlar uygulayın.

Satış aşamalarını tahmin kategorileriyle uyumlu hale getirin

Satış aşamalarınız, bir anlaşmanın satın alma sürecinde hangi aşamada olduğunu açıkça belirtmelidir. Her aşamayı, boru hattı, en iyi durum, commit veya Kapalı gibi ilgili tahmin kategorisine eşleştirin, böylece Agentforce'un özetleri takımınızın huniyi nasıl ele aldığıyla uyumlu hale gelir.

Bu harita, aşamalarınızın hala gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmek için üç ayda bir gözden geçirilmelidir.

Zaman içinde tahmin doğruluğunu izleme

AI'nın tahminlerine körü körüne güvenmeyin. Onları doğrulayın. Her çeyrekte, Agentforce'un tahmin ettiği kapanış oranlarını gerçek sonuçlarınızla karşılaştırarak zaman içinde tahmin doğruluğunu izlemeyin.

Bu, beklentilerinizi ayarlamanıza ve modelin düşük performans gösterdiği alanları belirlemenize yardımcı olacaktır. Örneğin, belirli bir ürün grubu veya yeni bir pazarda modelin daha az doğru olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, koçluk ve süreç iyileştirme için değerli bir geri bildirimdir.

👀 Biliyor muydunuz? Gartner, satış müdürleri (CSO) tarafından doğrudan yönetilen analitik programların, diğerleri tarafından yönetilen programlara göre 2,3 kat daha yüksek tahmin doğruluğu elde etme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

📚 Ayrıca okuyun: Satış Tahmini Şablonları

Tahmin için Agentforce'un sınırlamaları

Diğer AI destekli tahmin katmanları gibi, Agentforce da temelleri sağlam olduğunda en iyi şekilde çalışır. Uygulama sırasında göz önünde bulundurmanız gereken birkaç sınırlama vardır.

Salesforce verileriniz kadar iyidir

Agentforce, içgörüler ortaya çıkarabilir ve tahmin sorularını yanıtlayabilir, ancak dağınık girdileri düzeltemez. Temsilciler faaliyetleri kaydetmiyor veya fırsatları güncellemiyorsa, yapay zeka analiz edecek bir şey bulamaz ve tahminleri işe yaramaz hale gelir.

Salesforce ekosisteminde yer alır.

Agentforce, Salesforce'ta yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ürettiği tüm içgörüler ve özetler, Salesforce ekosistemi içinde canlı olarak bulunur. Bu durum, Salesforce lisansına sahip olmayan veya kullanmayan finans, operasyon veya liderlik alanındaki paydaşlar için zorluk yaratır.

Pipeline bağlamının paylaşımı genellikle hala verileri dışa aktarmak, ekran görüntülerini göndermek veya Salesforce güncellemelerini başka bir sisteme aktarmak anlamına gelir. Sonuç ise genellikle Work Sprawl (iş faaliyetleri + bağlam birbiriyle iletişim kurmayan birden fazla araçta yer aldığında) nedeniyle verimlilik kayıplarıdır.

📮 ClickUp Insight: AI olgunluk anketimiz açık bir sorunu ortaya koyuyor: Takımların %54'ü dağınık sistemlerde çalışıyor, %49'u araçlar arasında nadiren bağlam paylaşımı yapıyor ve %43'ü ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. İşler parçalanmış durumda olduğunda, AI araçlarınız tüm bağlama erişemez, bu da eksik cevaplar, gecikmeli yanıtlar ve derinliği veya doğruluğu eksik çıktılar anlamına gelir. Bu, işlerin dağınık hale gelmesidir ve şirketlere milyonlarca dolarlık verimlilik kaybı ve zaman kaybına mal olur. ClickUp Brain, görevlerin, belgelerin, sohbetlerin ve hedeflerin birbirine bağlı olduğu, yapay zeka destekli birleşik bir çalışma alanında çalışarak bu sorunu ortadan kaldırır. Enterprise Search, her ayrıntıyı anında ortaya çıkarırken, AI Agents tüm platformda çalışarak bağlamı toplar, güncellemeleri paylaşır ve işi ilerletir. Sonuç, daha hızlı, daha net ve tutarlı bir şekilde bilgilendirilen bir yapay zeka; bu, birbirinden bağımsız araçların asla ulaşamayacağı bir şey.

Riskleri vurgulayabilir, ancak takip işlemi yine de başka bir yerde gerçekleşir.

Agentforce'u kullanmak bir eylem açığıyla birlikte gelir. Riskli bir anlaşmayı işaretlemek gibi ne olduğunu size söylemede harika olsa da, takip işlerini yönetmez. Görevler oluşturmak, hatırlatıcılar ayarlamak ve diğer takımlarla koordinasyon sağlamak için hala yürütmeyi yönetmek için bir sisteme ihtiyaç vardır.

Benimseme ve bakım, gerçek yöneticiler için süre gerektirir.

En yüksek değeri elde etmek için, takımlar genellikle izinleri yapılandırmalı, eylemleri ayarlamalı ve deneyimi satış süreçlerine uyumlu hale getirmelidir. Bu tek seferlik bir kurulum değildir; ş Akışları geliştikçe, alanlar değiştikçe ve takımlar büyüdükçe sürekli bakım gerektirir.

💬 Bu sınırlamalar, takımların Agentforce'u genellikle daha kapsamlı bir iş yönetimi platformuyla (ClickUp gibi!) tamamlamasının nedenidir.

Salesforce Agentforce'u ClickUp ile nasıl tamamlayabilirsiniz?

Herhangi bir tahmin aracının en büyük zorluğu, içgörüleri eyleme dönüştürmektir.

Einstein Copilot satış tahminleri için önemli bilgileri ortaya çıkarırken, bu bilgiler genellikle Salesforce'ta kalır ve bilgi ile yapılacak eylem arasında bir kopukluk yaratır. ClickUp gibi birleşik AI Çalışma Alanı ile içgörü ve yapılacak eylem arasındaki boşluğu doldurun.

ClickUp, tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi ve iş akışlarınızı, bağlamsal yapay zekanın gömülü bir zeka katmanı olarak hizmet verdiği tek bir güvenli platforma taşır. 🛠️

Tahminleri Salesforce'tan çıkarın (e-tabloları dışa aktarmadan)

Tahminlere katkıda bulunması gereken herkes, özellikle finans, operasyon ve liderlik ekipleri, tüm gün Salesforce'ta çalışmıyor. Ekran görüntülerini iletmek veya hemen geçerliliğini yitiren raporları dışa aktarmak yerine, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak sayının ardındaki işleri paylaşılabilir ve her zaman güncel görünümler oluşturabilirsiniz.

Pipeline durumunu ve KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyen canlı bir ClickUp gösterge paneli kurun.

Bu, paydaşlara aşağıdakiler hakkında net bir fikir verir:

Pipeline'ın eğilimi

Engellenenler

Neler oluyor ve

Sonraki adımlarda dikkat edilmesi gerekenler

Finans ve liderlik takımlarınız tahminleri görmelidir, ancak Salesforce'ta çalışmıyorlar. Eski raporları dışa aktarmak yerine, ClickUp Gösterge Panelleri ile dinamik, paylaşılabilir satış süreci görünümleri oluşturun. Bu gösterge panelleri, çalışma alanınızın tamamından veri çekerek satış sürecinizin durumunu üst düzeyde görsel olarak gösterir. Salesforce lisansına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, bunları herkesle paylaşabilirsiniz.

İzlenebilir görevlerle içgörüler üzerine daha hızlı hareket edin

Agentforce Assistant riskleri işaretleyebilir. Ancak, uygulamayı kendi başına yönetmez.

ClickUp, içgörüleri sahipleri, son teslim tarihleri ve görünürlük ile somut görevlere dönüştürerek bu boşluğu doldurur.

Atayabileceğiniz ve izleme yapabileceğiniz ClickUp görevleri ile satış içgörülerini eyleme dönüştürün.

📌 Örneğin:

Bir anlaşma "Risk Altında" durumuna geçer → temsilci için bir ClickUp görevi oluşturun

Yasal inceleme beklemede → doğru paydaşa bir görev atayın

Yenileme gecikiyor → eskalasyon kontrol listesinin tetikleyicisini çalıştırın

ClickUp Otomasyonları ile bu ş akışlarını standart hale getirebilir, böylece takip işlemleri sadece birisi hatırladığında değil, tutarlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

💡 Profesyonel İpucu: "Görev oluşturma"dan bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? Bu tetikleyicileri ClickUp Super Agents ile eşleştirin — ClickUp içindeki AI takım arkadaşları, gerçek bağlamınızı (görevler, belgeler, yorumlar, alanlar ve bağlı araçlar) kullanarak Çalışma Alanınızda eylemde bulunabilirler. ClickUp'ta özel, kod gerektirmeyen Süper Ajanlar oluşturarak günlük işlerinizi basitleştirin ve hızlandırın. 📌 Örneğin, Salesforce bir anlaşmayı Risk Altında olarak işaretlediğinde, bir Süper Temsilci otomatik olarak şunları yapabilir: Satış temsilcisinin sıfırdan başlamaması için gönderilmeye hazır bir mesaj taslağı hazırlayın.

Hızlı bir anlaşma özeti oluşturun (ne değişti + ne takıldı)

ClickUp Çalışma Alanızdaki en son notları, e-postaları veya arama özetlerini göreve çekin.

Bir sonraki en iyi eylemi önerin (takip, paydaşlara bildirim, yasal uyarı, yöneticiye eskalasyon)

Temsilciler ve yöneticiler için "bağlam dağınıklığını" azaltın

Önemli bilgiler çok fazla yere dağılmışsa (Salesforce notları, e-posta konu dizileri, Slack mesajları, arama özetleri ve rastgele belgeler gibi) tahminler başarısız olur. Satış temsilcileri, anlaşmaları ilerletmek yerine ayrıntıları aramakla zamanlarının %60'ını boşa harcarlar.

ClickUp, takımların konuşma ve işleri tek bir uygulamada merkezileştirmesine yardımcı olur.

ClickUp Salesforce Entegrasyonu ile takımlar, Salesforce kayıtlarını ClickUp Çalışma Alanına bağlayabilir. Sekmeler arasında geçiş yapmadan fırsatlar ve kişiler gibi Salesforce kayıtlarını arayın ve önizleyin, böylece işleriniz tamamlandıkça anlaşma bağlamına erişilebilir kalır.

ClickUp Brain 'in bağlam farkında AI yardımıyla, temsilciler şunları yapabilir:

Devam eden anlaşmalarda neler olup bittiğini hızlıca özetleyin

Anlaşmaları ilerletmeye yardımcı olan önemli güncellemeleri alın ve

Beş farklı aracı araştırmaya gerek kalmadan ihtiyaç duydukları bilgileri edinin.

ClickUp Brain'den hesaplarınızın anlaşma durumunu ve önemli güncellemeleri özetlemesini isteyin.

Bir görevin yorumunda veya sohbet konusunda @bahset ClickUp Brain etiketiyle bir anlaşmanın durumunun özetini alabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınız sürekli olarak "O konu neredeydi?" ve "Bu anlaşmanın son durumu nedir?" gibi sorularla zaman kaybediyorsa, ClickUp Brain MAX hayatınızı değiştirecek bir çözümdür. Bu masaüstü AI Süper Uygulaması, ClickUp'ın içindekileri özetlemekle kalmaz, tek bir yerden ClickUp Çalışma Alanınızı ve bağlı uygulamaları (Salesforce, Slack, e-posta ve Google Dokümanlar gibi) aramanıza yardımcı olur.

Canlı bir tahmin öyküsü oluşturun (e-posta ekran görüntüsü değil)

Tahminler sadece sayılar değil, hikayelerdir: neyin ilerlediği, neyin takıldığı ve neyin karar gerektirdiği. Ancak bu anlatı genellikle toplantılarda, Slack mesajlarında veya tek seferlik sunumlarda kalır.

Bunun yerine, takımlar ClickUp Docs'ta güncel kalabilen ve arkasındaki yürütme işleriyle doğrudan bağlantılı olan canlı bir tahmin belgesi oluşturabilirler. ClickUp Yorumlar ve onaylar doğrudan entegre edilmiştir, böylece tüm tahmin tartışmalarınız için tek bir doğru kaynak oluşturulur.

Agentforce + ClickUp ile Tahminleri Sonuçlara Dönüştürün

Doğru satış tahmini üç şeye bağlıdır: temiz veriler, tutarlı bir süreç ve içgörüler üzerine zamanında harekete geçmek. Agentforce gibi yapay zeka asistanları, manuel işi azaltarak ve insanların gözden kaçırabileceği sinyalleri tespit ederek büyük bir yardımcı olur. Ancak, disiplinli bir satış süreciyle birleştirildiğinde en iyi şekilde çalışırlar.

Tahminlerdeki gerçek boşluk, bir anlaşmanın risk altında olduğunu bilmekle bu konuda gerçekten yapılacak bir şeyler arasında bulunmaktadır.

Tahmin içgörülerini uygulama için tasarlanmış bir sistemle birleştirdiğinizde, çeyrek sonu telaşından tekrarlanabilir bir ritme geçebilirsiniz. Hedeflerinizi güvenle gerçekleştirmek için gerekli gücü bu şekilde kazanabilirsiniz.

Riskleri erken tespit etmeye ve daha hızlı harekete geçmeye mi başlamak istiyorsunuz? Tahmin ş Akışınızı Salesforce'un ötesine genişletin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Einstein Forecasting, otomasyonla tahmin sayılarını üreten bir tahmine dayalı analiz özelliğidir. Copilot (şimdi Agentforce) ise, sorular sormanıza ve tahminlerinizle ilgili özetler almanıza olanak tanıyan bir konuşma tabanlı yapay zeka asistanıdır.

Doğrudan değil. Agentforce'un yanıtları Salesforce içinde yer alır, bu nedenle dış paydaşlarla paylaşım yapmak için genellikle verileri dışa aktarmak veya ayrı raporlar oluşturmak gerekir.

En güvenilir tahminler için Agentforce'un eksiksiz fırsat kayıtlarına, e-postalar ve aramalar gibi kaydedilmiş etkinliklerin geçmişine ve kuruluşunuzun geçmiş kazanç/kayıp verilerine ihtiyacı vardır.

AI destekli tahminler, gerçek zamanlı verilere dayalı sürekli ve objektif güncellemeler sağlarken, manuel yöntemler statiktir ve bireysel satış temsilcilerinin öznel değerlendirmelerine dayanır.