Claude AI ile İş Planı Nasıl Yazılır?

Hedefleri belirlemek, stratejileri planlamak ve tahminler yapmak için haftalarca zaman harcarsınız. Herkes plan üzerinde anlaşır, ama sonra Monday gelir. Son teslim tarihleri birikir, görevler değişir ve kararlar anında alınırken, İş Planı sessizce arka plana kayar.

Bu, sandığınızdan daha sık gerçekleşir. Zorluk, bir plan oluşturmak değildir. Planı, takımınızın gerçekte yapacakları işle bağlantılı tutmaktır. Bain, iş dönüşümlerinin %88'inin orijinal hedeflerine ulaşamadığını tespit etmiştir.

Bu blog yazısında, geleneksel bir İş Planını görünürlük ve uygulanabilirlik özelliklerini koruyarak canlı bir sisteme nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğiz.

ClickUp gibi araçların strateji, görevler ve konuşmaları birbirine bağlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecek, böylece planınız bir klasörde kalmayacak, takımınızın günlük kararlarını yönlendirecek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak.

Hadi başlayalım!💪🏽

Claude nedir ve iş planı için neden kullanılmalıdır?

Claude, Anthropic'in karmaşık konuşmaları yönetmek ve nüanslı, bağlam farkında metinler üretmek için tasarlanmış bir AI asistanıdır.

Claude, fikir üretmenize, pazar varsayımlarını keşfetmenize, yapılandırılmış bölümler taslak hazırlamanıza ve dilinizi net ve profesyonel hale getirmenize yardımcı olur, böylece aceleci veya belirsiz bir izlenim bırakmaz.

Claude'un iş planlamasında öne çıktığı nokta, bağlamdır. Uzun konuşmaları izleyebilir, önceki girdileri hatırlayabilir ve dağınık düşünceleri tutarlı bir anlatıya dönüştürmenize yardımcı olabilir. Bu, İş Planı gibi çok bölümlü bir belge üzerinde çalışırken özellikle yararlıdır.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir.

Claude'u İş Planı için Kullanma

Bir iş planlamak karmaşık bir iş olabilir. Aklınızda düzinelerce fikir dolaşıyor. Aynı zamanda, karşınızda boş bir sayfa duruyor. İşte burada Claude devreye giriyor. Claude'u, paylaştıklarınızı hatırlayan, akıllı sorular soran ve dağınık düşüncelerinizi net dönüm noktaları olan somut planlara dönüştürmenize yardımcı olan bir takım arkadaşı olarak düşünün.

Claude'dan en iyi şekilde yararlanmak için onu bir arama kutusu gibi kullanmayın. Çalışması için yeterli bağlam sağlayın, önemli ayrıntıları paylaşın ve doğru hissedene kadar size sunduğu değerleri geliştirmeye devam edin.

Bu adımları izleyin ve belirsiz fikirlerden, gerçekten uygulayabileceğiniz bir plana geçin.

Adım 1: Claude ile iş vizyonunuzu tanımlayın

Bir düzine harika fikriniz var ama bunları tek bir tutarlı vizyona dönüştürmekte zorlanıyor musunuz? Bu, kurucular arasında sandığınızdan daha yaygın bir durumdur. Aynı zamanda tehlikeli de bir durumdur. Nereye gittiğinizi tam olarak bilmiyorsanız, İş Planınız hiçbir yere varmayan bir yol haritası haline gelir ve her bölüm birbirinden kopuk ve zayıf hissedilir.

Claude'u düşünme ortağı olarak kullanmak için en uygun zaman budur. Ona sadece bir plan taslağı hazırlamasını söylemek yerine, soyut fikirlerinizi somut ifadelere dönüştürmenize yardımcı olacak sondaj soruları sorabilirsiniz. Gerçekten neyi inşa etmek istediğinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Ancak unutmayın, tek başına oluşturulan bir vizyon belgesi kolayca bir klasörün içinde kaybolabilir ve onu hayata geçirmesi gereken takım tarafından gözden kaçabilir. Bu nedenle, belgenin işin gerçekte yapıldığı yerde bulunması gerekir.

💡 Profesyonel İpucu: Ş akışınıza başka bir AI aracı eklemek yararlı görünebilir, ancak bir planınız yoksa bu durum hızla AI Sprawl'a yol açabilir. Denetimsiz çok fazla araç kullanmak, para israfına ve güvenlik risklerinin artmasına neden olabilir. ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı her şeyi bir araya getirir. Projeler, belgeler, konuşmalar ve AI tek bir yerde bulunur, böylece işiniz bağlantılı kalır. AI, yaptığınız işin bağlamını anlar ve bilgileri aktarmak için daha az zaman harcayıp, işinizi yapmak için daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur.

Misyon beyanınızı oluşturun

Takımınız misyon beyanını sürekli değiştiriyor, ancak yine de herhangi bir şirkete ait gibi görünüyor. Sonuçta, kimsenin hatırlamadığı ve kimsenin ilgilenmediği, temiz ve iyi yazılmış bir cümle ortaya çıkıyor. Bu, takımınıza enerji vermiyor ve müşterilere neden var olduğunuzu açıkça açıklamıyor.

Güçlü bir misyon beyanı ise tam tersini yapmalıdır. Spesifik, eylem odaklı ve gerçek duygulara dayalı olmalıdır, böylece insanlar sizin neyi temsil ettiğinizi hemen anlayabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticilerin yalnızca %55'i, görevleri daha büyük zorluklar veya hedeflerle ilişkilendirerek projelerin arkasındaki "neden"i açıklıyor. Bu da, %45'inin amaç yerine süreci ön tanımlı olarak kullanmasının, takım üyeleri arasında motivasyon ve azim eksikliğine yol açabileceği anlamına geliyor. Yüksek performans gösteren çalışanlar bile, işlerinin ne kadar önemli olduğunu görmek ve yaptıkları işte anlam bulmak isterler.

Claude, belirsiz, yarı şekillenmiş fikirleri, gerçekten yankı uyandıran net ve amaç odaklı bir dile dönüştürmenize yardımcı olur.

🛠️ Şu gibi bir komut verin: "Etik kaynaklı, tek menşeli kahve çekirdekleri sağlayarak çevreye duyarlı milenyum kuşağına hizmet eden sürdürülebilir bir kahve abonelik Boxı için misyon beyanı yazmama yardım et." Claude aracılığıyla

Ardından, dili daha spesifik veya duygusal olarak daha çekici hale getirmek için tekrarlamasını isteyin. Harika bir misyon beyanı, bir kez yazdığınız bir cümle değildir. İşletmeniz için canlı bir rehberdir.

Planınızı geliştirirken, bu ilkeleri kullanarak misyonunuzu genel bir şeyden insanları gerçekten harekete geçiren bir şeye dönüştürün:

Özgünlük: "Mükemmel hizmet sunmak" gibi belirsiz ifadelerden kaçının ve bunun yerine somut sonuçlara odaklanın.

Eylem odaklı: Şirketinizin aktif olarak yapacaklarını açıklayan güçlü fiiller kullanın.

Hedef kitle odaklı: İşinizden kimlerin faydalanacağını ve neden önem vermesi gerektiğini açıkça belirtin.

Farklılaşma: Yaklaşımınızı piyasadaki diğer yaklaşımlardan ayıran özellikleri belirtin.

Benzersiz değer önerinizi belirleyin

"Müşteri neden başkası yerine sizi seçmeli?" sorusuna tek bir cümle ile net bir şekilde cevap veremiyorsanız, pozisyon sorununuz var demektir. Bu karışıklık, pazarlamanızı etkisiz hale getirir ve yatırımcıların pazarınızı gerçekten anladığınızı sorgulamasına neden olur.

Benzersiz değer öneriniz (UVP), rekabet avantajınızın temelidir. Claude'u kullanarak fikirlerinizi baskı testine tabi tutun. Ondan şeytanın avukatlığını yapmasını ve ilk UVP'nizde eksiklikleri ortaya çıkarmasını isteyin.

🛠️ Örneğin, "UVP'm 'yüksek kaliteli proje yönetimi yazılımı'dır. Bunu eleştirin ve belirli bir müşteri sorununa odaklanan üç daha güçlü alternatif önerin." Bu, sadece özellikleri listeye eklemekten öteye geçmenize yardımcı olur. Claude aracılığıyla

Güçlü bir UVP, şu dört unsuru açıkça tanımlar:

Hedef müşteri: Özellikle kimlere hizmet veriyorsunuz?

Çözülen sorun: Onlar için hangi özel sorunu ortadan kaldırıyorsunuz?

Anahtar fark: Bu sorunu çözmek için neden en iyi seçim sizsiniz?

Kanıt noktası: İddianızı destekleyen kanıt veya benzersiz özellik nedir?

Hedef pazarınızı tanımlayın

Pazarınızı "herkes" olarak tanımlamak, yatırımcılara ödevinizi tamamlamadığınızı gösteren klasik bir hatadır. Öte yandan, pazarı çok dar bir şekilde tanımlamak, işletmenizin küçük ve ölçeklenemez görünmesine neden olabilir. Bu, birçok kurucunun yanlış yaptığı bir dengeleme işlemidir. Sonuçta, gerçeklikten kopuk bir İş Planı ortaya çıkabilir.

Claude'u kullanarak en uygun noktayı bulabilirsiniz. Sektörünüz için pazar segmentasyonu analizi yapmasını isteyin ve ardından özel müşteri profilleri geliştirin.

🛠️ Örneğin, " Araçların yaygınlaşmasından bunalmış küçük bir pazarlama ajansı yöneticisi için bir müşteri profili oluşturun. Bu profilde, günlük sıkıntıları, yazılım bütçesi ve bir çözümde aradıkları özellikler de yer alsın." Bu, spesifik olmanızı sağlar ve yetersiz hizmet alan nişleri belirlemenize yardımcı olur. Claude aracılığıyla

Adım 2: Yönetici özetinizi yazın

Yönetici özetiniz en önemli kısımdır, ancak genellikle aceleyle yazılır ve jargonlarla doludur. Zayıfsa, yatırımcılar daha fazla okumazlar.

Yönetici özeti, tüm planınızın özlü ve etkili bir özeti olmalı ve diğer tüm bölümler tamamlandıktan sonra yazılmalıdır. Kendinden emin ama kibirli olmayan, spesifik ama aşırı ayrıntılı olmayan bir üslupta yazılmalıdır.

🛠️ İş planınızın tamamlanan bölümlerini Claude'a girip "Aşağıdaki iş planı içeriğine dayanarak yatırımcılar için bir sayfalık yönetici özeti yaz" talimatını verebilirsiniz. Claude aracılığıyla

İyi bir yönetici özeti temel olarak şunları içerir:

Açılış cümlesi: Dikkat çeken tek ve güçlü bir cümle

İş tanımı: Ne yaptığınızı ve kimin için yaptığınızı açıkça belirtin.

Pazar fırsatı: Ödülün boyutu ve neden şimdi doğru zaman olduğu

Çözüm genel bakış: Ürün veya hizmetinizin kritik bir pazar ihtiyacını nasıl karşıladığı

İş modeli: Nasıl para kazandığınızın basit bir açıklaması

İlerleme: Şimdiye kadar kaydettiğiniz tüm ilerlemeler (ör. kullanıcılar, gelir, anahtar işe alımlar)

Takım: Takımınızın kazanmak için doğru takım olmasının nedenleri

Finansal özet: Anahtar tahminler ve varsa finansman talebiniz

3. Adım: İş planınızın temel bölümlerini oluşturun

İş planınızı oluştururken, pazar araştırması, ürün özellikleri, pazarlama stratejileri ve finansal modeller arasında gidip geliyorsunuz. Bunun çok zor olduğunu biliyoruz.

Ancak bunu adım adım yapın ve bu bölümleri tutarlı tutun. İşte başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Pazar analizi yapın

Girişimciler genellikle pazar analizinde takılıp kalırlar, ya veriler içinde boğulurlar ya da güvenilirliği olmayan yüzeysel bir genel bakış sağlarlar. Bu bölümde, sektörünüzü, müşterilerinizi ve rakiplerinizi derinlemesine anladığınızı kanıtlamanız gerekir. Zayıf bir analiz, tüm iş fikrinizi bir tahmin gibi gösterir.

Claude'u kullanarak kamuya açık pazar raporlarını sentezleyin ve önemli eğilimleri belirleyin.

🛠️ Örneğin, "B2B SaaS endüstrisi için pazar araştırma analisti olarak çalışın. En önemli beş trendi belirleyin ve başlıca büyüme faktörlerini açıklayın." şeklinde bir komut verin. Claude aracılığıyla

Rekabet analizi için, doğrudan, dolaylı ve potansiyel rakipleri belirlemesini isteyin. Claude'un iddialarını her zaman güncel araştırmalarla doğrulayın ve kaynaklarınızı belirtin, çünkü bilgisinin son kullanma tarihi vardır (doğrudan ve açıkça web'de arama yapmasını istemediğiniz sürece).

Pazar analizinizi şunları içermelidir:

Sektör genel bakışı: Sektörünüzün mevcut durumu ve anahtar eğilimleri

Pazar boyutu: Net bir metodoloji ile Toplam Hedef Pazarınız (TAM), Hizmet Verilebilir Hedef Pazarınız (SAM) ve Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazarınız (SOM)

Büyüme itici güçleri: Pazar genişlemesini destekleyen güçler

Müşteri analizi: Hedef müşterilerinizin satın alma davranışları ve karar verme faktörleri

Rekabet ortamı: Anahtar oyuncular kimler ve nasıl pozisyonlanmışlar?

Organizasyon ve yönetimin ana hatlarını belirleyin

İşte profesyonel bir ipucu: Yatırımcılar sadece fikirlere değil, takımlara da yatırım yapar. İş Planınız takımınızın uzmanlığını küçümsüyorsa veya organizasyon yapınızda bariz eksiklikleri görmezden geliyorsa, bu büyük bir tehlike işaretidir. Bu, ya doğru insanlara sahip olmadığınızı ya da neye ihtiyacınız olduğunu bilmediğinizi gösterir.

Claude'u kullanarak, işinizle ilgili deneyimlerinizi öne çıkaran profesyonel özgeçmişler yazın. İşinizin aşamasına ve modeline göre doldurmanız gereken kritik rolleri belirlemesini isteyin.

Eksiklikler konusunda dürüst olun. "3. çeyrekte bir satış müdürü işe almayı planlıyoruz" demek, öz farkındalık ve stratejik düşünceyi gösterir ve buna ihtiyacınız olmadığını iddia etmekten çok daha iyidir.

Ürün veya hizmetleri tanımlayın

Kurucular genellikle burada iki hatadan birini yaparlar: ya okuyucuyu karıştıran teknik jargonda kaybolurlar ya da özel müşteri yararı konusunda çok belirsiz kalırlar.

Ürün bölümünüz hem teknik olarak doğru hem de uzman olmayanların anlayabileceği şekilde yazılmalıdır. Bu, ulaşılması zor bir dengedir. Claude'dan bu dengeyi bulmanıza yardım etmesini isteyin.

🛠️ "Ürünümü, makine öğrenimi destekli bir planlama aracını, yazılım mühendisi olmayan akıllı bir yatırımcıya anlatır gibi açıklayın" komutunu verin. Temel özellikleri, sağladıkları müşteri avantajlarını, mevcut geliştirme aşamanızı, fikri mülkiyet haklarınızı ve gelecekteki ürün yol haritasını mutlaka ele alın. Claude aracılığıyla

Her özellik için, müşterinin neden ilgilenmesi gerektiğini açıklayan benzersiz satış teklifi ve ürün farklılaşmasını ifade eden "ne önemi var" kısmını açıkça belirtin.

Pazarlama ve satış stratejisi geliştirin

Pazara giriş stratejisi olmayan mükemmel bir ürün, girişimlerin başarısız olmasının yaygın bir nedenidir. Kurucular, geliştirdikleri ürünle o kadar heyecanlanırlar ki, müşterileri nasıl kazanacaklarını planlamayı ihmal ederler. Bu ihmal, tüm iş planınızı naif ve uygulanamaz hale getirebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Startup'ların %35'i yetersiz talep nedeniyle başarısız oluyor, bu da parlak ürünlerin bile hayatta kalmak için sağlam bir pazara giriş stratejisine ihtiyaç duyduğunu kanıtlıyor.

Claude'u beyin fırtınası uygulaması olarak kullanarak farklı pazarlama fikirlerini ve müşteri kazanım senaryolarını keşfedin.

🛠️ Pozisyon, fiyatlandırma modeli, tanıtım kanalları ve satış sürecini kapsayan bir pazarlama ve satış stratejisi taslağı oluşturmasını isteyin. Örneğin, "Üniversite öğrencilerini hedefleyen yeni bir mobil uygulama için tahmini maliyetler ve potansiyel dönüşüm oranları da dahil olmak üzere üç farklı müşteri kazanım stratejisi geliştirin" isteğinde bulunun. Claude aracılığıyla

Stratejiniz şunları içermelidir:

Pozisyonlandırma: Markanızın pazarda nasıl algılanmasını istiyorsunuz?

Fiyatlandırma stratejisi: Fiyatlandırma modeliniz ve bunun ardındaki mantık

Promosyon kanalları: Hedef müşterilerinize ulaşmak için kullanacağınız belirli kanallar

Satış süreci: Potansiyel müşteriden ödeme yapan müşteriye kadar adım adım yolculuk

Müşteri sadakati: Müşterilerin ilgisini canlı tutmak ve kayıpları azaltmak için planınız

Finansal projeler oluşturun

Hiçbir şey, gerçekçi olmayan finansal tahminler kadar güvenilirliği hızlı bir şekilde yok edemez. Yatırımcılar binlerce "hokey sopası" büyüme grafiği görmüşlerdir ve sayıların kendisinden çok, sayıların arkasındaki mantığa daha fazla ilgi duyarlar. Varsayımlarınızı savunamıyorsanız, tahminleriniz değersizdir.

Bu, finans alanında deneyimi olmayan birçok kurucunun çekindiği bir konudur. Claude'u finansal tablolarınızı yapılandırmak için kullanabilirsiniz, ancak temel varsayımları siz sağlamanız gerekir.

🛠️ "Abonelik tabanlı bir SaaS işi için aşağıdan yukarıya bir gelir tahmini oluşturmama yardım et. Sayıları oluşturmadan önce fiyatlandırma, müşteri kaybı oranı ve müşteri edinme maliyeti ile ilgili varsayımlarım hakkında açıklayıcı sorular sor." Her zaman üç senaryo oluşturun: muhafazakar, ılımlı ve iyimser. Her varsayımı belgelendirin. Claude aracılığıyla

Finansal projeleriniz şunları içermelidir:

Gelir tahminleri: Fiyatlandırma ve satış hacmi varsayımlarınıza göre

Maliyet yapısı: Sabit ve değişken maliyetlerinizin dökümü

Nakit akışı: Paranın ne zaman girdiğini ve çıktığını gösteren bir tablo.

Başabaş noktası analizi: İşletmenizin kârlı hale geldiği nokta

Finansman gereksinimleri: Ne kadar paraya ihtiyacınız var ve bu parayı ne için kullanacaksınız?

💡 Profesyonel İpucu: Tüm plan bileşenlerinizi tek bir yerde saklamak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın İş Planı Şablonunu ücretsiz deneyin! Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın İş Planı Şablonunu, yönetici özetinden finansal bilgilere kadar tek doğru kaynak olarak kullanın. Bu şablonu "İş Planı merkeziniz" gibi düşünün; her bölüm, gerçekten ilerleyebileceğiniz izlenebilir bir öğe haline gelir. Önemli alanları düzenlemek için Konu Görünümü'nü, uygulama programınızı planlamak için Zaman Çizelgesi Görünümü'nü ve gerçek plan belgelerini tek bir yerde saklamak için İş Planı Görünümü'nü kullanın. Ardından, yerleşik durumlar (Yapılacaklar, Devam Ediyor, Revizyon Gerekiyor, Tamamlandı) ile ilerlemeyi takip edin, böylece planınız oluşturulurken güncel kalır.

Claude ile İş Planı Yazmak için En İyi İpuçları

Bir AI aracından beklenenin altında sonuçlar almak sinir bozucu olabilir. Ancak çoğu zaman sorun AI'nın kendisinde değildir. Sorun, komuttadır. Komutlarınız belirsiz veya aşırı geniş kapsamlı olduğunda, çıktı da aynı şekilde genel olma eğilimindedir.

İş planınız için daha güçlü ve daha yararlı içerik istiyorsanız, Claude'a net bir bağlam ve belirli talimatlar veren etkili AI komutları yazmanız gerekir. Bu, AI'nın neyi başarmaya çalıştığınızı anlamasına ve işinizi gerçekten ilerletecek sonuçlar üretmesine yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Claude, görev süresini %80 oranında kısaltarak 90 dakikadan 18 dakikaya indirir ve İş Planı hazırlama konusunda AI'nın hızını gösterir.

İş planınızın farklı bölümleri için örnek komutlar tablosu:

İş planı bölümü Örnek ipucu Misyon beyanı 🛠️ "Z kuşağını hedefleyen, doğrudan tüketiciye yönelik bir cilt bakım markası için üç misyon beyanı seçeneği yazın. Her birini giderek daha spesifik ve duygusal olarak daha çekici hale getirin, temiz içeriklere ve sürdürülebilirliğe odaklanın." Pazar analizi 🛠️ "Pazar araştırma analisti gibi davranın. Küresel e-öğrenme pazarını etkileyen en önemli beş trendi belirleyin ve her birinin yeni bir dil öğrenme uygulaması için nasıl bir fırsat veya tehdit oluşturduğunu açıklayın." Rekabet analizi 🛠️ "Duolingo ve Babbel gibi rakipleri analiz edin. Yeni bir AI destekli dil uygulamasının yararlanabileceği, rakiplerin sunduğu hizmetlerdeki eksiklikleri belirleyin. İleri düzey konuşma pratiği gibi, yeterince karşılanmayan müşteri ihtiyaçları konusunda spesifik olun." Finansal projeler 🛠️ "Freemium mobil oyun için aşağıdan yukarıya bir gelir tahmini oluşturmama yardım edin. Sayıları oluşturmadan önce, kullanıcı edinme maliyeti, ücretli dönüşüm oranı ve kullanıcı başına ortalama gelirle ilgili varsayımlarım hakkında bana sorular sorun." Yönetici özeti 🛠️ "Aşağıdaki İş Planı bölümlerine dayanarak, bir risk sermayedarı daha fazlasını okumak isteyecek şekilde ilgi çekici bir sayfalık yönetici özeti yazın: [tamamlanan bölümleri buraya yapıştırın]"

İş Planı için Bağımsız AI Kullanmanın Sınırlamaları

İş planınız için yalnızca Claude gibi bağımsız bir AI aracına güvenmek, kritik hatalara yol açabilir. Sonuçta, işinizin gerçekliğinden tamamen kopuk, güncel olmayan bilgilere veya gerçeklere aykırı bilgilere dayanan bir planla karşılaşabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? BT liderlerinin %60'ı, silolaşmış verilerin yarattığı zorluklardan bahsediyor. Bu durum, AI tarafından oluşturulan planların hatalı ve iş gerçekliğinden kopuk olmasına neden oluyor.

Bunun nedeni, AI araçlarının tüm gücüyle birlikte, doğasında var olan sınırları olmasıdır. Bu sınırları anlamak, AI'yı kendi stratejik düşüncenizin kusurlu bir ikamesi olarak değil, güçlü bir ortak olarak kullanmanıza yardımcı olur.

AI'nın sizin yerinize düşünmesini yapmadan önce bilmeniz gereken başlıca eksiklikler şunlardır:

Bilgi kesintisi: AI modelleri gerçek zamanlı piyasa verilerine veya haberlere erişemeyebilir, bu nedenle bilgileri aylarca hatta yıllarca güncel olmayabilir.

Doğrulama yok: Kendi çıktılarını doğrulayamazlar ve tamamen güvenerek yanlış bilgiler sunabilirler.

Bağlam bağımlılığı: Çıktının kalitesi tamamen komutlarınızın kalitesine ve bağlamına bağlıdır.

İzolasyon sorunu: En büyük sorun, içeriğin proje planlarınızdan, görevlerinizden ve En büyük sorun, içeriğin proje planlarınızdan, görevlerinizden ve takım işbirliğinizden kopuk bir şekilde, silo içinde oluşturulması ve bu durumun büyük bir bağlam dağınıklığı yaratmasıdır.

Sorumluluk yok: Bir AI, planın uygulanıp uygulanmadığını veya dönüm noktalarının karşılanıp karşılanmadığını izleyemez.

ClickUp, AI Planlama Açığını Nasıl Çözüyor?

İş planınız, takımınızın yaptığı işle gerçekten bağlantılı olduğu takdirde yararlıdır ve işte burada ClickUp gibi birleşik Çalışma Alanı devreye girer.

Her şeyi tek bir yerde toplar. Planınız, görevleriniz, projeleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde toplanır. Bu, bir güncelleme yaptığınızda veya bir görev atadığınızda, bunun daha büyük resme bağlandığı anlamına gelir. İş Planınız artık sadece bir belge değil, takımınızın işlerini yönlendiren bir yol haritası haline gelir.

Artık sekmeler arasında geçiş yapmak veya araçlar arasında bilgi kopyalamak zorunda değilsiniz. İhtiyacınız olan her şey zaten orada, birbirine bağlı ve kullanıma hazır. İlerlemeyi izlemekten herkesi aynı çizgide tutmaya kadar, ClickUp planlamadan yapılacaklara geçmeyi kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile anında, bağlamsal cevaplar alın

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel yapay zekası, takımınızın gerçek işlerinden elde edilen bağlamı kullanarak planlama ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur. ClickUp içindeki projelerinize, belgelerinize, görevlerinize ve sohbetlerinize erişimi olduğu için, genel öneriler değil, gerçek, alakalı ve temelli yanıtlar verir.

Ona sade İngilizce ile sorular sorabilirsiniz:

3. çeyrek lansmanımızın durumu nedir?

Bu müşteri belgesindeki geri bildirimleri özetleyin.

Bu girişimi bloke eden nedir?

Görev yorumuna veya Sohbet mesajına @Brain yazmanız yeterlidir; canlı Çalışma Alanı verilerinden alınan anlık içgörüler elde edeceksiniz.

ClickUp Brain'i deneyin! ClickUp Brain ile tüm iş bağlamını elde edin

Örnek olarak, ClickUp Brain'e şu komutları verebilirsiniz:

🛠️ "Kalabalık bir pazara giren bir B2B SaaS girişimi için, anahtar dönüm noktaları, başarı ölçütleri ve uygulama risklerini içeren bir pazara giriş planı oluşturun."

ClickUp Brain, kapsamlı iş planları oluşturabilmeniz için sektörünüzü araştırmanıza yardımcı olur.

Başka bir komut şöyledir:🛠️ "Hedef kitle, mesajlar, kanallar ve KPI'lar dahil olmak üzere yeni bir çevre dostu ürün lansmanı için bir pazarlama kampanyası planı taslağı hazırlayın."

Daha önce yaptığınız araştırmaya dayanarak ClickUp Brain ile yapılandırılmış bir pazarlama planı taslağı hazırlayın.

ClickUp Brain, bu tür ipuçlarını kullanarak fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmeyi kolaylaştırır ve planların sadece bir belgedeki yerlerini korumak yerine gerçekten uygulanmasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'de, ihtiyacınıza göre birden fazla LLM (Claude dahil) arasında geçiş yapabilirsiniz. Hızlı özetler için bir modeli, daha net yazılar için başka bir modeli ve daha derinlemesine akıl yürütme için başka bir modeli kullanın. Böylelikle, araçlar arasında kopyala-yapıştır yapmanıza veya bağlamı kaybetmenize gerek kalmaz. Her şeyi çalışma alanınızda tutun, böylece AI, halihazırda üzerinde çalıştığınız görevlere, belgelere ve projelere göre yanıt verebilir. ClickUp Brain içindeki tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın.

ClickUp Belgeleri ile İş Planınızı eyleme geçirin

ClickUp Docs, iş planınız üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlarken, planınızı uygulamayla sıkı bir şekilde bağlantı içinde tutar.

Hedefleri, dönüm noktalarını veya stratejileri özetlerken, herhangi bir metni vurgulayabilir ve anında bir göreve dönüştürebilirsiniz. Belgeyi terk etmeden bir ekip arkadaşına atayın, son teslim tarihi ekleyin ve bir projeye bağlayın.

ClickUp belgeleri içinde uygulanabilir ClickUp görevleri oluşturun ve bağlayın

📽️ ClickUp'ın şablonlarının ve özelliklerinin her türlü planlamayı uygulanabilir bir yol haritasına nasıl dönüştürebileceğini görmek için bu videoyu izleyin:

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi takip edin ve uyumlu kalın

Planlama, iş başladıktan sonra da devam eder. ClickUp Gösterge Panelleri ile İş Planınıza göre ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Gösterge panelleri, Çalışma Alanı verilerini görsel içgörülere dönüştürmenizi sağlar: takımlar ve girişimler arasında işlerin nasıl izlendiğini gösteren çizelgeler, grafikler ve zaman çizelgeleri. Bunları paydaşlarla paylaşarak, manuel raporlama yapmaya gerek kalmadan herkesin aynı çizgide olmasını sağlayın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile üst düzey içgörüler elde edin veya ayrıntılar için grafikler ve çizelgeler hakkında bilgi edinin.

Planlamadan ilerlemeye daha hızlı geçin

Claude gibi AI araçları, iş planlamasını daha hızlı ve daha az korkutucu hale getirir. Fikirleri düzenlemenize, bölümler hazırlamanıza ve boş sayfayı aşmanıza yardımcı olurlar. Ancak hız tek başına etki yaratmaz.

Bir iş planı, ancak uygulamayla bağlantılı olduğunda anlamlıdır. Hedefler, görevler ve konuşmalar farklı araçlarda yer alıyorsa, en iyi plan bile göz ardı edilir.

ClickUp, planlama ve işi aynı alana getirerek bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur. İş planınız, onu hayata geçiren görevlerle birlikte yer alır, böylece takımlar uyumlu çalışmaya devam edebilir ve stratejiye göre hareket edebilir.

Her şeyi bir anda değiştirmenize gerek yok. Küçük adımlarla başlayın ve bir planı gerçek işlerle bağlantı kurun. ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve planlamayı ilerlemeye dönüştürün, bugün. ✨

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Claude, bir iş planının tüm bölümlerini taslak olarak hazırlayabilir, ancak işinize özgü ayrıntılar, varsayımlar ve stratejik kararlar için sizin girdilerinize ihtiyaç duyar. Bunu, kurucunun içgörüsünün yerine geçecek bir şey olarak değil, bir hızlandırıcı olarak düşünün.

Claude'u tek başına kullanmak izole belgeler üretirken, ClickUp Brain bağlı çalışma alanınızda çalışır. Bu, İş Planı'nın bölümlerinin gerçek uygulama için görevlere, zaman çizelgelerine ve takım işbirliğine doğrudan bağlanabileceği anlamına gelir.

Claude, yönetici özetleri, pazar analizleri ve ürün açıklamaları gibi anlatı bölümlerinde mükemmeldir; bu bölümlerde bilgileri sentezleyebilir ve ikna edici bir dil oluşturabilir. Ancak finansal tahminler, daha fazla insan gözetimi ve varsayımların doğrulanmasını gerektirir.

Claude'un yardımıyla hazırlanan bir İş Planı, tüm iddiaları doğruladığınız, içeriği kendi işinize göre özel olarak hazırladığınız ve finansal tahminlerin savunulabilir varsayımlara dayandığından emin olduğunuzda yatırımcıya sunmaya hazır hale gelir. Yatırımcılar, planın sadece görünüşünü değil, arkasındaki düşünceyi de değerlendirir.