Kullanılacak En İyi Clipto AI Alternatifleri

Çoğu takım, transkripsiyon araçlarının ikinci bir sorun yarattığının farkında değildir: toplantı notları bir uygulamada kalırken, asıl iş başka bir uygulamada yapılır. Çoğu konuşmanın kaydedilmesi ve analiz edilmesi gerektiğinden, takımlar artan sayıda bağlantısız uygulamaya eklemek yerine, ş Akışıyla gerçekten entegre olan transkripsiyon araçlarına ihtiyaç duyar.

Bu kılavuz, gerçek zamanlı işbirliğinden profesyonel düzeyde doğruluğa kadar farklı sorunları çözen 10 Clipto AI alternatifini tanıtarak, ş Akışınıza uymayan bir araçla uğraşmak zorunda kalmadan, ş Akışınıza gerçekten uyan aracı bulmanızı sağlar.

Neden Clipto AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Clipto AI alternatifleri, konuşmayı metne dönüştürme, toplantı notları oluşturma ve ses transkripsiyonu için yapay zeka kullanan araçlardır ve Clipto.ai ihtiyaçlarınızı karşılamadığında onun yerine kullanılabilir. Toplantı notlarının doğrudan proje planlarınıza akışı gereken bir ürün takımının üyesiyseniz, metni düzenleyerek sesi düzenlemeniz gereken bir içerik oluşturucuysanız veya garantili doğruluk gerektiren bir hukuk profesyoneliyseniz, bir alternatif arıyor olabilirsiniz. Genellikle, alternatif arayışı temel bir sorun nedeniyle başlar: mevcut aracınız bilgi açısından çıkmaza girmiştir.

Toplantı transkriptlerinizin tek bir uygulamada izole olduğunu, görevlerinizin ve projelerinizin ise tamamen başka bir yerde olduğunu fark ettiğinizde hayal kırıklığı artar. Bu kopukluk, eylem öğelerini, kararları ve notları manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanıza neden olur ve bağlam dağınıklığı yaratır. Bu da, takımların çalışma haftalarının %25'ini bağlantısız uygulamalarda ihtiyaç duydukları bilgileri aramak, dosyaları bulmak ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrarlamakla harcamasına neden olur. Bu da zaman kaybına ve hata riskinin artmasına yol açar. Önemli takipler karışıklık içinde kaybolur ve tek bir doğru kaynak olmadığı için takım uyumu zarar görür.

Doğru AI destekli transkripsiyon aracı, transkripsiyonu bağımsız bir çıktı değil, bağlantılı bir ş Akışı'nın parçası haline getirerek bu sorunu çözer.

Clipto.ai'nin yerine geçecek bir araç seçmeden önce, takımınızın gerçekte neye ihtiyacı olduğunu düşünün:

Gerçek zamanlı ve toplu transkripsiyon: Toplantı sırasında canlı notlara mı ihtiyacınız var, yoksa kaydı daha sonra yükleyebilir misiniz?

Entegrasyon gereksinimleri: Araç, verileri Araç, verileri proje yönetimi yazılımınıza , CRM'inize veya iletişim kanallarınıza otomatik olarak göndermesi gerekiyor mu?

Doğruluk eşikleri: AI düzeyinde doğruluk kabul edilebilir mi, yoksa yasal işlemler gibi profesyonel kullanım durumları için insan tarafından doğrulanmış transkriptlere mi ihtiyacınız var?

Bütçe ve takım boyutu: Ara sıra ihtiyaçları olan tek bir kullanıcı mısınız yoksa her ay binlerce saatlik toplantıyı transkripsiyonlaması gereken bir kurumsal takım mı siz?

Clipto AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Transkripsiyonun proje yönetimi ile entegre edilmesini isteyen takımlarTakım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal şirketlere kadar AI Notetaker, Brain, Clips, notlardan görev oluşturma, otomasyonlar, birleşik Çalışma Alanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. Otter. ai Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve işbirliğiTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar Canlı transkripsiyon, konuşmacı ID, AI Sohbet Soru-Cevap, işbirliğine dayalı önemli noktalar, otomatik katılma Freemium, Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Fireflies. ai CRM entegrasyonları ve konuşma zekasıTakım boyutu: Gelir ekipleri Otomatik katılma, AI özetleri, konu izleme, CRM senkronizasyonu, aranabilir arşivler Freemium, Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Descript Podcast'leri ve videoları metin tabanlı düzenleme ile düzenleyen içerik oluşturucular Takım boyutu: Oluşturucular, pazarlama ekipleri Metin tabanlı düzenleme, Overdub, Studio Sound, çok kanallı düzenleme, dışa aktarma Freemium, 24 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Transkriptor Küresel takımlar arasında çok dilli transkripsiyonTakım boyutu: Uluslararası takımlar 100'den fazla dil, otomatik çeviri, konuşmacı ID, yükleme tabanlı transkripsiyon Ücretsiz seviye, 9,99 $/ay'dan başlayan ücretli planlar Rev İnsan transkripsiyonu ile profesyonel düzeyde doğrulukTakım boyutu: Hukuk, tıp, gazetecilik İnsan transkripsiyonu, AI transkripsiyonu, altyazılar, yabancı dil altyazıları 1,99 $/dk insan transkripsiyonu, 29,99 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Happy Scribe Altyazı ve başlık oluşturma ş akışlarıTakım boyutu: Video ekipleri ve oluşturucular Altyazı düzenleyici, çoklu biçim dışa aktarma, insan transkripsiyonu, çeviri Ücretsiz seviye, aylık 17 $'dan başlayan ücretli planlar Fathom CRM senkronizasyonu ile ücretsiz sınırsız kayıt isteyen satış takımlarıTakım boyutu: Startup'lar, KOBİ'ler Sınırsız kayıt, AI vurguları, CRM senkronizasyonu, anlık özetler Sonsuza Kadar Ücretsiz, 18 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Tactiq Botlarla toplantı yapmadan tarayıcı tabanlı transkripsiyonTakım boyutu: Gizlilik bilincine sahip takımlar Chrome uzantısı, gerçek zamanlı kenar çubuğu transkripti, AI komutları, dışa aktarımlar Freemium, Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Whisper (OpenAI) Yerel transkripsiyona ihtiyaç duyan geliştiriciler ve gizlilik odaklı takımlarTakım boyutu: Teknik ekipler Yerel işleme, çok dilli transkripsiyon, açık kaynak, çevrimdışı kullanım Ücretsiz (açık kaynak), API 0,006 $/dk'dan başlayan fiyatlarla

Kullanılacak En İyi Clipto AI Alternatifleri

Aşağıdaki araçlar, farklı kullanım senaryolarında en iyi Clipto AI alternatiflerini temsil eder. Her biri, transkripsiyon doğruluğu, entegrasyonlar, AI özellikleri ve takım işbirliği fonksiyonları temelinde değerlendirilerek ş akışınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

1. ClickUp (Proje yönetimi ile entegre AI transkripsiyon isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp AI Toplantı Notetaker'ı kullanarak her aramayı görevlere ve kararlara dönüştürün.

Takımınız, toplantı notlarının bir uygulamada kaybolurken asıl işin başka bir uygulamada yapılması durumundan bıktı mı? Bu araç dağınıklığı, verimliliği önemli ölçüde düşüren bir faktördür ve sizi sürekli sekmeler arasında geçiş yapmaya ve transkriptlerden eylem öğelerini manuel olarak kopyalayıp proje yönetimi aracınıza yapıştırmaya zorlar. Bu sıkıcı süreç sadece yavaş olmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatalarına da yol açar, bu da teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve ekiplerin uyumsuzluğuna neden olur.

Birleştirilmiş AI çalışma alanı ClickUp ile transkripsiyonu doğrudan projelerinize getirerek takımınızın odaklanmasını ve organize olmasını sağlayın. ClickUp AI Notetaker sayesinde Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams görüşmelerinize tam olarak odaklanın. Toplantılarınızda hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın — ClickUp AI Notetaker, görüşmelerinize otomatik olarak katılır, kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, konuşmacıları tanımlar ve AI destekli özlü özetler oluşturur.

ClickUp AI Notetaker ile gerçek zamanlı toplantı transkriptleri ve AI destekli özetler elde edin.

Transkriptleri, özetleri ve eylem öğelerini ClickUp Çalışma Alanınıza gizli bir belge olarak otomatik olarak senkronize ederek her görüşmeden sonra takımınızın uyumunu sağlayın. ClickUp Brain ile statik notları aranabilir, eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştürün. ClickUp Brain, transkriptlerden, ilgili görevlerden ve bağlantılı belgelerden bilgi aldığından, geçmiş toplantılar hakkında anında yanıtlar alın.

ClickUp Brain ile her toplantı transkriptini aranabilir hale getirin.

Bu, tek bir doğru kaynak oluşturarak toplantılarda alınan kararların doğrudan proje ilerlemesine yansıtılmasını sağlar.

ClickUp En İyi Özellikler

Her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın: ClickUp AI Notetaker, planlanmış toplantılarınıza otomatik olarak katılarak konuşmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler. Konuşmacıları tanımlar ve ClickUp AI Notetaker, planlanmış toplantılarınıza otomatik olarak katılarak konuşmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler. Konuşmacıları tanımlar ve eylem öğelerini çıkarır , her şeyi doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza senkronize eder, böylece notlar hakkında endişelenmek yerine tartışmaya odaklanabilirsiniz.

Anında Yanıtlar, Arama Gerekmez: ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızda bağlamı anlayan AI bilgi asistanınız olarak görev yapar. Geçmiş toplantılarla ilgili sorular sorun ve transkriptlerden, belgelerden ve görev yorumlarından anında yanıtlar alın — artık kayıtları araştırmanıza gerek yok.

Görsel olarak iletişim kurun, kolayca referans alın: ClickUp Clips , otomatik transkripsiyon ile asenkron video mesajları kaydetmenize ve paylaşımınıza olanak tanır. Gereksiz toplantıları atlayın ve karmaşık fikirleri görsel olarak açıklayın, her klip gelecekte referans almak için aranabilir bir metin kaydı haline gelir.

Konuşmalardan İş Akışınızı Otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları , transkripsiyon çıktılarını doğrudan süreçlerinize bağlar. Eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturun, toplantı notlarında bahsedildiklerinde takım üyelerini bilgilendirin veya transkriptlerde kaydedilen kararlara göre projeleri ilerletin.

ClickUp Artıları ve Eksileri

Artıları:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, iş dağınıklığını ortadan kaldırır: Toplantı bilgileri doğrudan görevlere akışla aktarılır, böylece uygulamalar arasında bilgi aktarımı için gereken manuel iş yükü azalır.

İş bağlamınızı anlayan AI: ClickUp Brain, toplantı içeriğini projeleriniz, görevleriniz ve çalışma alanı geçmişinizle ilişkilendirir.

Takım boyutu veya ş Akışı için esnek: Transkripsiyon ve AI özellikleri, Transkripsiyon ve AI özellikleri, ClickUp'ın özelleştirilebilir görünümleri ve otomasyonları ile takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Eksileri:

Kapsamlı proje yönetimi platformlarına yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır.

Mobil uygulama deneyimi, bazı gelişmiş özellikler açısından masaüstü ile aynı değildir.

Ş akışlarını optimize etmek için ilk kurulumda biraz zaman harcamanız gerekecektir.

ClickUp Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun ClickUp hakkında söyledikleri şunlar.

Proje Yöneticisi olarak kariyerim boyunca farklı platformları denedikten sonra, ClickUp'ın favori platform olduğunu söyleyebilirim. Çoklu alanları, panoları ve özelleştirilebilir görünümleri sayesinde tüm projelerimi tek bir yerde düzenlememi sağlayan çok kapsamlı bir araçtır. Sadece görevleri değil, tedarikçileri, kampanyaları ve belgeleri de izliyorum, bu da bana yönettiğim her şeyin bütünsel bir görünümünü sunuyor. En çok değer verdiğim bölümlerden biri, tüm toplantı tutanaklarını merkezi bir yerde tuttuğum belgeler bölümüdür. Bu sayede dağınık dosyalara güvenmek zorunda kalmıyorum. Özellikle AI Notetaker fonksiyonuna bayılıyorum: bir proje yöneticisi olarak bu özellik benim için çok değerli. Sistem, hem kısa toplantılarda hem de tüm konuyu takip etmenin zor olduğu uzun toplantılarda anahtar noktaları içeren net özetler oluşturduğu için not almaya odaklanarak dikkatim dağılmadan oturuma konsantre olabiliyorum.

Proje Yöneticisi olarak kariyerim boyunca farklı platformları denedikten sonra, ClickUp'ın en sevdiğim platform olduğunu söyleyebilirim. Çoklu alanları, panoları ve özelleştirilebilir görünümleri sayesinde tüm projelerimi tek bir yerde düzenlememi sağlayan çok kapsamlı bir araçtır. Sadece görevleri değil, tedarikçileri, kampanyaları ve belgeleri de takip ediyorum, bu da bana yönettiğim her şeyin bütünsel bir görünümünü sunuyor. En çok değer verdiğim bölümlerden biri, tüm toplantı tutanaklarını merkezi olarak sakladığım belgeler bölümüdür. Bu sayede dağınık dosyalara güvenmek zorunda kalmıyorum. Özellikle AI Notetaker fonksiyonuna bayılıyorum: bir proje yöneticisi olarak bu özellik benim için altın değerinde. Sistem, hem kısa toplantılarda hem de tüm konuyu takip etmenin zor olduğu uzun toplantılarda önemli noktaları içeren net özetler oluşturduğu için not almaya odaklanarak dikkatim dağılmadan oturuma konsantre olabiliyorum.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %27'sinin toplantılar için dijital not defterleri kullandığını, ancak sadece %12'sinin AI not alma araçlarını kullandığını tespit ettik. Bu fark dikkat çekicidir, çünkü katılımcıların %64'ü toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele etmektedir. ClickUp AI Notetaker, toplantı takibini dönüştürüyor! Her önemli ayrıntıyı otomatik olarak yakalayın, eylem öğelerini net bir şekilde belirleyin ve görevleri anında takım üyelerine atayın; böylece "Neye karar verdik?" gibi sinir bozucu takip sorularını ortadan kaldırın. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %27'sinin toplantılar için dijital not defterleri kullandığını, ancak sadece %12'sinin AI not alma araçlarını kullandığını tespit ettik. Bu fark dikkat çekicidir, çünkü katılımcıların %64'ü toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele etmektedir. ClickUp AI Notetaker, toplantı takibini dönüştürüyor! Her önemli ayrıntıyı otomatik olarak yakalayın, eylem öğelerini net bir şekilde belirleyin ve görevleri anında takım üyelerine atayın; böylece "Neye karar verdik?" gibi sinir bozucu takip sorularını ortadan kaldırın. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve canlı işbirliği için en iyisi)

Detaylı notlar almak ve aktif olarak katılmanın imkansız olduğu hissi veren hızlı tempolu bir toplantıya hiç katıldınız mı? Ya telaşla yazarak konuşmanın nüanslarını kaçırıyorsunuz ya da katkıda bulunuyorsunuz ama kararların ne olduğu konusunda belirsiz bir hafızayla ayrılıyorsunuz. Bu da sizi, boşlukları doldurmak için olaydan sonra meslektaşlarınızın peşinden koşmaya zorluyor ve herkesin zamanını boşa harcıyor.

Otter. ai, mükemmel gerçek zamanlı transkripsiyon sağlayarak bu sorunu çözüyor. OtterPilot özelliksi, büyük platformlardaki toplantılarınıza otomatik olarak katılır ve tüm katılımcıların takip edebileceği canlı, çalışan bir transkript oluşturur. Bu, her kelimenin doğru bir şekilde yakalandığını bilerek, tartışmaya odaklanmanızı ve katılımınızı sürdürmenizi sağlar.

Toplantı sırasında, siz ve ekip arkadaşlarınız işbirliği içinde önemli anları vurgulayabilir, yorumlar ekleyebilir ve doğrudan transkript içinde eylem öğeleri atayabilirsiniz. Toplantıdan sonra, Otter AI Chat asistanı, içerikle ilgili sorular sormanıza ve anında yanıtlar almanıza olanak tanır. Otter, konuşmaları yakalamada mükemmeldir, ancak bu toplantılardan çıkan işleri izlemek için yine de ayrı bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Otter. ai En İyi Özellikler

OtterPilot otomatik katılım: Zoom, Teams ve Google Meet'teki takvim toplantılarınıza otomatik olarak katılır ve slaytlardaki ses, metin ve görsel içeriği birleştiren kapsamlı bir kayıt oluşturur.

Otter AI Sohbet: Toplantı içeriğinizle ilgili sorular sorun ve transkriptteki belirli anlara atıfta bulunarak anında yanıtlar alın.

Gerçek zamanlı işbirliği: Toplantı sırasında veya sonrasında yorum ekleyebilen ve anahtar bölümleri vurgulayabilen takım üyeleriyle canlı transkriptleri paylaşın.

Otter. ai Artıları ve Eksileri

Artıları:

Net ses kalitesine sahip İngilizce konuşmalar için mükemmel gerçek zamanlı transkripsiyon doğruluğu

Yeni kullanıcılar için minimum eğitim gerektiren sezgisel arayüz

Yüz yüze toplantıları ve sesli notları transkripsiyonlamak için güçlü mobil uygulama

Dezavantajları:

Ağır aksanlar veya arka plan gürültüsü ile transkripsiyon kalitesi önemli ölçüde düşer.

Sınırlı proje yönetimi yetenekleri, diğer araçlarla eşleştirilmeyi gerektirir.

Ücretsiz sürümde aylık transkripsiyon sınırlamaları vardır.

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Temel (Sonsuza Kadar Ücretsiz)Pro: 16,99 $/kullanıcı/ayİşletme: 30 $/kullanıcı/ayKurumsal: Özel

Otter. ai Puanları ve Yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

G2 yorumcusunun Otter.ai hakkında söyledikleri.

Otter, toplantılara her zaman zamanında ve güvenilir bir şekilde katılır, bu da onu takımımız için güvenilir bir araç haline getirir. Net ve doğru özetler yakalama yeteneği, tüm kaydı tekrar izlemeye gerek kalmadan önemli noktaları tekrar gözden geçirmemizi sağlar. Ekran görüntüsü özelliği de özellikle yararlı buluyorum, çünkü önemli anları otomatik olarak yakalıyor ve katılımcılarla önemli noktaları paylaşımı kolaylaştırıyor. Bu, takımımızın organizasyonunu büyük ölçüde iyileştirdi ve her görüşmeden sonra zaman kazanmamızı sağladı. Ayrıca Otter, Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, toplantılara manuel bir çaba sarf etmeden otomatik olarak katılınıyor.

Otter, toplantılara her zaman zamanında ve güvenilir bir şekilde katılır, bu da onu takımımız için güvenilir bir araç haline getirir. Net ve doğru özetler yakalama yeteneği, tüm kaydı tekrar izlemeye gerek kalmadan önemli noktaları tekrar gözden geçirmemizi sağlar. Ekran görüntüsü özelliği de özellikle yararlı buluyorum, çünkü önemli anları otomatik olarak yakalıyor ve katılımcılarla önemli noktaları paylaşımı kolaylaştırıyor. Bu, takımımızın organizasyonunu büyük ölçüde iyileştirdi ve her görüşmeden sonra zaman kazanmamızı sağladı. Ayrıca Otter, Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, toplantılara manuel bir çaba sarf etmeden otomatik olarak katılınıyor.

3. Fireflies. ai (CRM entegrasyonları ve konuşma zekası ihtiyacı olan satış takımları için en iyisi)

Satış ekibiniz her gün düzinelerce konuşma yapıyor (takımlar 2020'ye göre %192 daha fazla toplantıya katılıyor), ancak bu konuşmalardan elde edilen değerli bilgiler nereye gidiyor? Çoğu zaman, bu bilgiler kayıtlarda hapsoluyor ve temsilcilerin CRM'nize konuşma notlarını kaydetmek için saatlerce manuel veri girişi yapmasını gerektiriyor. Bu da bağlamın kaybolmasına, takip fırsatlarının kaçırılmasına ve satış ekibinin satıştan çok yöneticilik işlerine daha fazla zaman ayırmasına neden oluyor.

Fireflies. ai, gelir takımlarının bu özel sorununu çözmek için tasarlanmıştır. Bu, sadece bir transkripsiyon aracı değildir; satış görüşmelerini analiz ederek müşteri itirazlarını, rakip bahsetmelerini ve duygu kalıplarını belirleyen bir konuşma zekası platformudur. Fred AI asistanı, toplantılara otomatik olarak katılır, bunları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, ardından ana konular ve eylem ögelerini içeren özetler oluşturur.

Fireflies.ai'nin gerçek gücü, derin CRM entegrasyonlarında yatmaktadır. Toplantı notlarını, transkriptleri ve eylem öğelerini Salesforce, HubSpot ve diğer popüler CRM'lerdeki kayıtlarınıza otomatik olarak aktarır. Bu, her müşteri etkileşiminin eksiksiz, otomatik bir geçmişini oluşturur ve satış takımınızın ilişki kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar.

Fireflies. ai En İyi Özellikler

Fred AI asistanı: Eylem ögeleri, sorulan sorular ve tartışılan ana konular ile kapsamlı toplantı özetleri oluşturur ve geçmiş toplantılarla ilgili soruları yanıtlayabilir.

Konu Takipçisi: Takımınızın tüm toplantılarını izlemek için özel anahtar kelimeler belirleyin, rakiplerinizden bahsedildiğinde veya fiyat itirazları ortaya çıktığında uyarılar alın.

CRM ve işbirliği entegrasyonları: Toplantı notlarını ve eylem öğelerini Salesforce, HubSpot, Slack ve takımınızın günlük olarak kullandığı diğer araçlara otomatik olarak aktarın.

Fireflies. ai Artıları ve Eksileri

Artıları:

Toplantı etkinliklerini otomatik olarak kişi kayıtlarına kaydeden derin CRM entegrasyonları

Konuşma zekası özellikleri, temel transkripsiyonun ötesinde içgörüler sağlar.

Cömert ücretsiz seviye, takımların platformu kapsamlı bir şekilde test etmesine olanak tanır.

Dezavantajları:

Arayüz, mevcut özellik ve ayarların çokluğu nedeniyle karmaşık gelebilir.

Bazı kullanıcılar, toplantı botunun zaman zaman planlanan aramalara katılamadığını bildiriyor.

Gelişmiş analitik ve daha uzun süreli depolama için daha üst düzey planlar gerekir.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan: Sonsuza kadar ücretsiz Pro: 18 $/kullanıcı/ay İşletme: 29 $/kullanıcı/ay Kurumsal: 39 $/kullanıcı/ay

Fireflies. ai Derecelendirmeler ve İncelemeler

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (10+ yorum)

G2 yorumcusunun Fireflies.ai hakkında söyledikleri. Kuruluşum bu aracı neredeyse bir yıldır kullanıyor ve takım lideri olarak, genellikle aynı anda birden fazla müşteri görüşmesine katılamıyorum. Fireflies, konuşma kayıtlarını incelememi ve tartışılan konuları tam olarak anlamamı çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, görüşmelerin kalitesini değerlendirmeme de yardımcı oluyor, böylece bir görüşme müşterilerin beklentilerini karşılamadıysa onlarla iletişime geçebiliyorum. Ek olarak, astlarımla daha verimli tartışmalar yapmamı ve iletişim becerilerini geliştirebilecekleri alanlar hakkında onlara geri bildirimde bulunmamı sağlıyor.

G2 yorumcusunun Fireflies.ai hakkında söyledikleri.

Kuruluşum bu aracı neredeyse bir yıldır kullanıyor ve takım lideri olarak, genellikle aynı anda birden fazla müşteri görüşmesine katılamıyorum. Fireflies, konuşma kayıtlarını incelememi ve tartışılan konuları tam olarak anlamamı çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, görüşmelerin kalitesini değerlendirmeme de yardımcı oluyor, böylece bir görüşme müşterilerin beklentilerini karşılamamışsa onlarla iletişime geçebiliyorum. Ek olarak, astlarımla daha verimli tartışmalar yapmamı ve iletişim becerilerini geliştirebilecekleri alanlar hakkında onlara geri bildirimde bulunmamı sağlıyor.

Kuruluşum bu aracı neredeyse bir yıldır kullanıyor ve takım lideri olarak, genellikle aynı anda birden fazla müşteri görüşmesine katılamıyorum. Fireflies, konuşma kayıtlarını incelememi ve tartışılan konuları tam olarak anlamamı çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, görüşmelerin kalitesini değerlendirmeme de yardımcı oluyor, böylece bir görüşme müşterilerin beklentilerini karşılamamışsa onlarla iletişime geçebiliyorum. Ek olarak, astlarımla daha verimli tartışmalar yapmamı ve iletişim becerilerini geliştirebilecekleri alanlar hakkında onlara geri bildirimde bulunmamı sağlıyor.

4. Descript (Podcast ve videoları düzenleyen içerik oluşturucular için en iyisi)

Hiç podcast veya video kaydettiniz mi? Öyleyse, asıl işin "durdur" düğmesine bastıktan sonra başladığını bilirsiniz. Saatlerce süren sıkıcı ses veya video düzenleme, karmaşık yazılımları kullanma, "um" ve "ah"ları manuel olarak kesme ve basit hataları düzeltmek için bölümleri yeniden kaydetme gibi işlerle uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu post prodüksiyon kabusu, kaydın kendisinden daha uzun sürebilir ve birçok hevesli oluşturucu için büyük bir engeldir.

Descript, içeriklerini sadece transkripsiyonlamakla kalmayıp düzenlemesi gereken oluşturucular için geliştirilmiş bir Clipto AI alternatifidir. Ses ve videolarınızı bir metin belgesi gibi ele alarak düzenleme sürecinde devrim yaratır. Medyanızı düzenlemek için transkripti düzenlemeniz yeterlidir; bir kelimeyi silmek onu sesten kaldırır ve bir cümleyi yeniden düzenlemek ilgili video klibi yeniden sıralar.

Bu, kelime işlemci kullanabilen herkesin düzenleme yapabilmesini sağlar. Descript ayrıca, yeniden kayıt yapmadan hataları düzeltmek için sesinizi klonlamanıza olanak tanıyan Overdub ve tek bir tıklama ile ses kalitesini artıran Studio Sound gibi güçlü AI özellikleri de içerir. Podcast yayıncıları, YouTuber'lar ve pazarlama takımları dahil olmak üzere tüm içerik oluşturucular için eksiksiz bir üretim paketi sunar.

Descript En İyi Özellikler

Metin tabanlı ses/video düzenleme: Transkripti düzenleyerek kayıtlarınızı düzenleyin ve profesyonel düzenlemeyi herkes için erişilebilir hale getirin.

Overdub ses klonlama: Sesinizle bir AI modeli eğitin ve sizin sesinize benzeyen yeni sesler oluşturun. Hataları düzeltmek veya unutulan satırları eklemek için mükemmeldir.

Studio Ses geliştirme: Tek bir tıklama ile arka plan gürültüsünü, yankıyı ve diğer artefaktları ortadan kaldırarak ses kalitesini otomatik olarak iyileştirin.

Descript Artıları ve Eksileri

Artıları:

Ses/video düzenlemeyi uzman olmayanlar için erişilebilir hale getiren devrim niteliğinde düzenleme yaklaşımı

Kapsamlı özellik seti, tek bir araçta kayıt, transkripsiyon, düzenleme ve yayınlama işlemlerini gerçekleştirir.

Sık sık yapılan özellik güncellemeleri ve iyileştirmelerle aktif geliştirme

Eksileri:

Önemli bilgisayar işlem gücü gerektiren, kaynak yoğun uygulama

Medya prodüksiyon kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Transkripsiyon doğruluğu, ses kalitesi ve konuşmacının netliğine göre değişir.

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz planHobi: 24 $/kişi/ayYaratıcı: 35 $/kişi/ayİşletme: 65 $/kişi/ayKurumsal: Özel

Descript Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun Descript hakkında söyledikleri. Descript'te video ve ses dosyalarını eklemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Süreci hızlandırıyor ve bir gönderinin veya ayrıntıların harika bir başlangıcını sağlıyor, ardından kendi bilgilerimle bunu geliştirebiliyorum. Transkriptler ve LinkedIn gönderileri oluşturmak için gerçekten kullanışlı ve ayrıca podcast'lerden önemli bölümleri oluşturmak için de kullanıyorum. İlk kurulum kolaydı, bu da tüm deneyimi sorunsuz hale getirdi.

G2 yorumcusunun Descript hakkında söyledikleri.

Descript'te video ve ses dosyalarını eklemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Süreci hızlandırıyor ve bir gönderinin veya ayrıntıların harika bir başlangıcını sağlıyor, ardından kendi bilgilerimle bunu geliştirebiliyorum. Transkriptler ve LinkedIn gönderileri oluşturmak için gerçekten kullanışlı ve ayrıca podcast'lerden önemli bölümleri oluşturmak için de kullanıyorum. İlk kurulum kolaydı, bu da tüm deneyimi sorunsuz hale getirdi.

Descript'te video ve ses dosyalarını eklemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Süreci hızlandırıyor ve bir gönderinin veya ayrıntıların harika bir başlangıcını sağlıyor, ardından kendi bilgilerimle bunu geliştirebiliyorum. Transkriptler ve LinkedIn gönderileri oluşturmak için gerçekten kullanışlı ve ayrıca podcast'lerden önemli bölümleri oluşturmak için de kullanıyorum. İlk kurulum kolaydı, bu da tüm deneyimi sorunsuz hale getirdi.

5. Transkriptor (Çok dilli transkripsiyon ve çeviri ihtiyaçları için en iyisi)

Takımınız küresel olarak çalışıyorsa, dil engelleri büyük bir sorun olabilir. Röportajlar yapmak, toplantılar düzenlemek ve müşteri geri bildirimlerini birden fazla dilde analiz etmek, genellikle pahalı hizmetler ve güvenilir olmayan çeviri araçlarının bir araya getirilmesini gerektirir. Bu, ş akışınızı yavaşlatır ve uluslararası pazarlardan elde edilen değerli bilgilerin gecikmesine veya tamamen kaybolmasına neden olabilir.

Transkriptor, bu dil engellerini aşarak çalışan takımlar için tasarlanmış bir Clipto AI alternatifidir. 100'den fazla dilde transkripsiyon desteği sunarak uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar için güçlü bir araçtır. Önceden kaydedilmiş ses veya video dosyalarını yükleyebilir veya doğrudan platformda kayıt yaparak transkript alabilirsiniz.

Platform ayrıca, uygulamadan çıkmadan bir transkripti bir dilden diğerine dönüştürmenize olanak tanıyan otomatik çeviri özelliği de içerir. Profesyonel insan çevirisinin yerini tutmasa da, bilmediğiniz dillerdeki içeriği anlamak için sağlam bir başlangıç noktası sağlar. Konuşmacı tanımlama, bir konuşmadaki birden fazla sesi ayırt ederek daha da yardımcı olur; bu, çok dilli röportajlar veya panel tartışmaları düzenlemek için çok önemlidir.

Transkriptor'un En İyi Özellikleri

100'den fazla dil desteği: 100'den fazla dilde ses ve videoyu transkripsiyonlayarak uluslararası takımlar ve araştırmacılar için uygun hale getirin.

Otomatik çeviri: İçeriği hızlı bir şekilde anlamak için platform içinde transkriptleri bir dilden diğerine dönüştürün.

Konuşmacı tanımlama: Farklı dillerde bile olsa, çok kişili kayıtlarda farklı konuşmacıları otomatik olarak algılayın ve etiketleyin.

Transkriptor Artıları ve Eksileri

Artıları:

Kapsamlı dil desteği, transkripsiyon alanındaki çoğu rakibi geride bırakıyor.

Temel transkripsiyon fonksiyonlarına odaklanan basit arayüz

Net ses kalitesine sahip başlıca dünya dilleri için makul doğruluk

Dezavantajları:

Çeviri kalitesi dil çiftleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.

Toplantı odaklı rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Daha az yaygın diller ve lehçeler için doğruluk belirgin şekilde düşer.

Transkriptor fiyatlandırması

Ücretsiz planLite: 9,99 $/ayPro: 19,99 $/ayTeam: 30 $/ay/kullanıcı

Transkriptor Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

G2 yorumcusunun Transkriptor hakkında söyledikleri. Transkriptor, ses kayıtlarını hızlı ve doğru bir şekilde metin haline dönüştürmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Düzenli olarak röportajlar ve toplantı kayıtlarıyla çalışıyorum ve bu araç bana çok zaman kazandırıyor. Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır ve farklı aksanları ve konuşma netliğini ne kadar iyi işlediğini gerçekten takdir ediyorum. Ş Akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

G2 yorumcusunun Transkriptor hakkında söyledikleri.

Transkriptor, ses kayıtlarını hızlı ve doğru bir şekilde metin haline dönüştürmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Düzenli olarak röportajlar ve toplantı kayıtlarıyla çalışıyorum ve bu araç bana çok zaman kazandırıyor. Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır ve farklı aksanları ve konuşma netliğini ne kadar iyi işlediğini gerçekten takdir ediyorum. Ş Akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Transkriptor, ses kayıtlarını hızlı ve doğru bir şekilde metin haline dönüştürmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Düzenli olarak röportajlar ve toplantı kayıtlarıyla çalışıyorum ve bu araç bana çok zaman kazandırıyor. Arayüzü basit ve kullanımı kolaydır ve farklı aksanları ve konuşma netliğini ne kadar iyi işlediğini gerçekten takdir ediyorum. Ş Akışımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

6. Rev (İnsan transkripsiyon seçeneği ile profesyonel düzeyde doğruluk için en iyisi)

Bazı meslekler için "yeterince iyi" doğruluk bir seçenek değildir. Bir avukat olarak ifadeye hazırlanıyorsanız, bir doktor olarak hasta notlarını belgeliyorsanız veya bir gazeteci olarak bir kaynağı alıntılıyorsanız, transkriptte tek bir yanlış kelime ciddi yasal veya etik sonuçlara yol açabilir. Standart AI transkripsiyon araçları etkileyici olsa da, bu yüksek riskli durumlar için gereken neredeyse mükemmel doğruluğu sağlayamaz.

Rev, doğruluktan ödün veremeyen kullanıcılar için Clipto AI'nın alternatifidir. AI seçeneğinin yanı sıra insan gücüyle çalışan transkripsiyon hizmeti sunmasıyla öne çıkar. İnsan transkripsiyonunu seçtiğinizde, profesyonel transkripsiyon uzmanlarından oluşan bir ağ, ses kaydınızı inceleyerek %99 doğruluk garantisiyle bir transkript sunar. Bu, avukatlar ve diğer profesyoneller için en iyi video transkripsiyon AI'sı için gereken gönül rahatlığını sağlar.

İnsan transkripsiyonu AI'dan daha pahalı ve daha uzun sürse de, birden fazla konuşmacı, teknik jargon veya düşük kayıt kalitesi içeren karmaşık sesler için kelimesi kelimesine doğruluğu garanti etmenin tek yoludur. Rev ayrıca altyazı ve alt yazı hizmetleri de sunarak profesyonel düzeyde transkripsiyon ve video erişilebilirliği için kapsamlı bir çözüm sunar.

Rev En İyi Özellikler

İnsan transkripsiyon hizmeti: AI'nın yetersiz kaldığı içerikler için yüksek doğrulukta transkriptler sunan profesyonel transkripsiyon uzmanlarından oluşan bir ağa erişin.

AI transkripsiyon seçeneği: Daha az kritik içerik için, Rev'in AI'sı, insan tarafından transkripsiyonlanmış içeriğin büyük bir veri seti üzerinde eğitilmiş olup, daha düşük maliyetle hızlı sonuç sağlar.

Altyazı ve altyazı hizmetleri: Video erişilebilirliği için SRT ve VTT dosya oluşturma, sabit altyazılar ve yabancı dil altyazıları sunar.

Rev Artıları ve Eksileri

Artıları:

İnsan transkripsiyon seçeneği, karmaşık içeriklerde AI'nın ulaşamayacağı doğruluk seviyeleri sunar.

Profesyonel ve kurumsal pazarlarda yerleşik itibar

Abonelik taahhüdü olmadan basit sipariş süreci

Dezavantajları:

İnsan transkripsiyonu, yalnızca AI kullanan rakiplerine göre önemli ölçüde daha pahalıdır.

İnsan transkripsiyonunun teslim süresi birkaç güne kadar uzayabilir.

Sınırlı gerçek zamanlı veya canlı transkripsiyon yetenekleri

Rev fiyatlandırması

Ücretsiz plan Essentials: 29,99 $/kullanıcı/ay Pro: 59,99 $/kullanıcı/ay Sınırsız: Özel Kullan-öde (insan transkripsiyonu): 1,99 $/dk

Rev Puanları ve Yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun Rev hakkında söyledikleri şöyle. Rev, piyasada bulunan en sorunsuz transkripsiyon platformlarından biridir. Bu yazılım tamamen çevrimiçi çalışır ve %95'in üzerinde doğruluk oranına sahiptir. Genellikle video ve ses dosyalarımızı metin tabanlı içeriklere dönüştürmek ve gerektiğinde bunlara altyazı eklemek için kullanırız.

G2 yorumcusunun Rev hakkında söyledikleri şunlar.

Rev, piyasada bulunan en sorunsuz transkripsiyon platformlarından biridir. Bu yazılım tamamen çevrimiçi çalışır ve %95'in üzerinde doğruluk oranına sahiptir. Genellikle video ve ses dosyalarımızı metin tabanlı içeriklere dönüştürmek ve gerektiğinde bunlara altyazı eklemek için kullanırız.

Rev, piyasada bulunan en sorunsuz transkripsiyon platformlarından biridir. Bu yazılım tamamen çevrimiçi çalışır ve %95'in üzerinde doğruluk oranına sahiptir. Genellikle video ve ses dosyalarımızı metin tabanlı içeriklere dönüştürmek ve gerektiğinde bunlara altyazı eklemek için kullanırız.

7. Happy Scribe (Altyazı ve başlık oluşturma ş akışları için en iyisi)

Videonuzu düzenlemeyi bitirdiniz, ama şimdi sıkıcı kısım geliyor: altyazı oluşturmak. Her diyalog satırını manuel olarak zamanlamak, doğru şekilde biçimlendirmek ve SRT veya VTT dosyası olarak dışa aktarmak, video oluşturucuların korktuğu zaman alıcı bir süreçtir. Bu sürtüşme genellikle videoların altyazısız yayınlanmasına yol açar ve bu da videoları potansiyel izleyicilerin büyük bir kısmı için erişilemez hale getirir.

Happy Scribe, bu sorunu çözmek için özel olarak geliştirilmiş bir Clipto AI alternatifidir. Sadece ham transkript almakla kalmayıp, altyazı ve başlık oluşturması gereken video profesyonelleri için optimize edilmiştir. Platform, AI transkripsiyonunu, tüm altyazı akışını kolaylaştıran, amaca yönelik olarak geliştirilmiş bir altyazı düzenleyiciyle birleştirir.

Videounuzu transkripsiyonladıktan sonra, Happy Scribe'ın etkileşimli düzenleyicisini kullanarak zamanlamayı ince ayarlayabilir, altyazı segmentlerini bölebilir veya birleştirebilir ve değişikliklerinizi gerçek zamanlı olarak önizleyebilirsiniz. Düzenleyici tüm teknik biçimlendirme işlemlerini halleder, böylece siz okunabilirlik ve stile odaklanabilirsiniz. İşiniz tamamlandıktan sonra, altyazılarınızı tüm önemli biçimlerde dışa aktarabilir veya doğrudan video dosyanıza yazdırmayı seçebilirsiniz.

Happy Scribe En İyi Özellikler

Etkileşimli altyazı düzenleyici: Altyazı zamanlamasını ince ayarlayın, segment aralarını düzenleyin ve değişiklikleri videounuzla birlikte gerçek zamanlı olarak önizleyin.

Birden fazla dışa aktarım biçimleri: SRT, VTT ve sabit altyazılar dahil olmak üzere tüm büyük video platformlarıyla uyumlu biçimlerde transkriptleri ve altyazıları dışa aktarın.

İnsan transkripsiyonu ve çevirisi: Garantili doğruluk gerektiren profesyonel prodüksiyonlar için aynı platformda insan transkripsiyoncularına ve çevirmenlere erişin.

Happy Scribe Artıları ve Eksileri

Artıları:

Mükemmel altyazı düzenleme araçlarıyla video akışları için özel olarak tasarlanmıştır.

Aynı platformda hem AI hem de insan transkripsiyonunu destekler.

Öğrenmesi kolay, temiz ve sezgisel arayüz

Dezavantajları:

Canlı toplantı transkripsiyon kullanım durumları için daha az uygun

AI transkripsiyon doğruluğu, ses kalitesine göre değişebilir.

İşbirliği özellikleri, takım odaklı alternatiflere kıyasla temel düzeyde

Happy Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz plan Temel: 17 $/ay Pro: 29 $/ay İşletme: 89 $/ay Kurumsal: Özel

Happy Scribe Puanları ve Yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun Happy Scribe hakkında söyledikleri. HappyScribe'ın kullanım kolaylığını ve ilk kurulumun çok basit olmasını seviyorum. Çeşitli aksanları zahmetsizce işliyor ve kısa videolara altyazı eklerken hızlı ve ücretsiz bir hizmet sunuyor. AI tarafından oluşturulan altyazılar etkileyici bir doğrulukta, bu da bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor, özellikle de diğer uygulamalar dosya türlerimi tanıyamadığında. Son düzenlemelerimi verimli bir şekilde indirip kaydetme özelliği, sorunsuz bir iş akışı sağladığı için çok memnunum. Ayrıca, on dakikalık ücretsiz kullanım imkanı da inanılmaz derecede yardımcı oldu ve HappyScribe ile olan genel olumlu deneyimime katkıda bulundu.

G2 yorumcusunun Happy Scribe hakkında söyledikleri.

HappyScribe'ın kullanım kolaylığını ve ilk kurulumunu çok basit hale getirmesini seviyorum. Çeşitli aksanları zahmetsizce işliyor ve kısa videolara altyazı eklerken hızlı ve sorunsuz bir hizmet sunuyor. AI tarafından oluşturulan altyazılar etkileyici bir doğrulukta, bu da bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor, özellikle de diğer uygulamalar dosya türlerimi tanıyamadığında. Son düzenlemelerimi verimli bir şekilde indirip kaydetme özelliği, sorunsuz bir ş Akışı sağladığı için çok memnunum. Ayrıca, on dakikalık ücretsiz kullanım imkanı da inanılmaz derecede yardımcı oldu ve HappyScribe ile olan genel olumlu deneyimime katkıda bulundu.

HappyScribe'ın kullanım kolaylığını ve ilk kurulumun çok basit olmasını çok seviyorum. Çeşitli aksanları zahmetsizce işliyor ve kısa videolara altyazı eklerken hızlı ve sorunsuz bir hizmet sunuyor. AI tarafından oluşturulan altyazılar etkileyici derecede doğru, bu da bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor, özellikle de diğer uygulamalar dosya türlerimi tanıyamadığında. Son düzenlemelerimi verimli bir şekilde indirip kaydetme özelliği, sorunsuz bir iş akışı sağladığı için çok memnunum. Ayrıca, on dakikalık ücretsiz kullanım imkanı da inanılmaz derecede yardımcı oldu ve HappyScribe ile olan genel olumlu deneyimime katkıda bulundu.

8. Fathom (CRM senkronizasyonu ile ücretsiz sınırsız kayıt isteyen satış takımları için en iyisi)

Startup'ınız veya küçük satış takımınızın performansı artırmak için aramaları kaydetmesi ve analiz etmesi gerekiyor, ancak çoğu transkripsiyon aracının yüksek abonelik maliyetleri büyük bir engel teşkil ediyor. Bu da sizi manuel notlar almaya mahkum ediyor, değerli koçluk fırsatlarını kaçırmanıza ve doğru yazılımı satın alamadığınız için önemli müşteri içgörülerini gözden kaçırmanıza neden oluyor.

Fathom, sınırsız toplantı kaydı ve transkripsiyonunu tamamen ücretsiz olarak sunarak bu maliyet engelini ortadan kaldırır. Kurumsal fiyat etiketi olmadan güçlü özelliklere ihtiyaç duyan satış takımları için Clipto AI alternatifi. Fathom'un AI'sı, sorular, itirazlar ve eylem öğeleri gibi görüşmelerinizdeki önemli anları otomatik olarak özetler ve vurgular, böylece temsilciler ve yöneticiler konuşmaları verimli bir şekilde gözden geçirebilir.

Cömert ücretsiz teklifinin ötesinde, Fathom, Salesforce ve HubSpot ile yerel CRM entegrasyonları sağlar. Bu, toplantı özetlerinin ve arama notlarının otomatik olarak doğru kişi kaydına kaydedilmesi, manuel veri girişinin ortadan kaldırılması ve her etkileşimin eksiksiz bir geçmişinin oluşturulması anlamına gelir. Küçük takımlara rekabet etmek için ihtiyaç duydukları satış destek araçlarını sağlar.

Fathom'un En İyi Özellikleri

Ücretsiz sınırsız kayıt: Aylık sınırlara takılmadan veya abonelik ücreti ödemeden sınırsız sayıda toplantıyı kaydedin ve transkripsiyonunu yapın.

AI destekli öne çıkan özellikler: Çağrılardaki anahtar anları otomatik olarak belirleyip etiketleyerek, en alakalı bölümlere doğrudan atlamanıza olanak tanır.

Yerel CRM senkronizasyonu: Toplantı özetlerini, transkriptleri ve eylem öğelerini doğrudan Salesforce ve HubSpot kişi kayıtlarına aktarın.

Fathom'un Artıları ve Eksileri

Artıları:

Gerçekten ücretsiz sınırsız seviye, her boyutlardaki takım için erişilebilir olmasını sağlar.

Gereksiz karmaşıklık olmadan toplantı transkripsiyonunu iyi yapan odaklanmış özellik seti

Toplantıların bitiminden sonra minimum gecikmeyle hızlı transkripsiyon işleme

Dezavantajları:

Toplantı kullanım durumlarıyla sınırlıdır — yüklenen ses dosyalarını transkripsiyonlayamaz

Daha köklü rakiplere göre daha az entegrasyon

Bazı gelişmiş analiz özellikleri ücretli yükseltme gerektirir.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz plan Premium: 20 $/kullanıcı/ay Takım: 18 $/kullanıcı/ay İşletme: 28 $/kullanıcı/ay

Fathom Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

G2: 5,0/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 5,0/5 (200'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun Fathom hakkında söyledikleri şunlar. Bu aracı biriyle yaptığım bir görüşmede keşfettim ve diğer birçok aracı denediğim için onu da inceledim. Birçoğu iyiydi ama kullanımı oldukça karmaşıktı... Bu, onu denemek için beni etkiledi ve şimdi tüm görüşmelerimde standart olarak kullanıyorum. Kullanımı çok kolay ve ücretsiz. Takvimdeki veya aniden katıldığım toplantılara katılmak için yapılacak fazla bir şey yok.

G2 yorumcusunun Fathom hakkında söyledikleri şunlar.

Bu aracı biriyle yaptığım bir görüşmede keşfettim ve diğer birçok aracı denediğim için onu da denedim. Birçoğu iyiydi ama kullanımı oldukça karmaşıktı... Bu, onu denemem için beni etkiledi ve şimdi tüm görüşmelerimde standart olarak kullanıyorum. Kullanımı çok kolay ve ücretsiz. Takvimde olan veya aniden katıldığım toplantılara katılmak için yapılacak bir şey yok.

Bu aracı biriyle yaptığım bir görüşmede keşfettim ve diğer birçok aracı denediğim için onu da denedim. Birçoğu iyiydi ama kullanımı oldukça karmaşıktı... Bu, onu denemem için beni etkiledi ve şimdi tüm görüşmelerimde standart olarak kullanıyorum. Kullanımı çok kolay ve ücretsiz. Takvimdeki veya aniden katıldığım toplantılara katılmak için yapılacak bir şey yok.

9. Tactiq (Google Meet ve Zoom toplantıları sırasında tarayıcı tabanlı transkripsiyon için en iyisi)

Toplantı transkripsiyonunun avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak kuruluşunuzun güvenlik politikaları üçüncü taraf botların aramalara katılmasını yasaklıyor. Ya da belki de "AI Notetaker toplantıya katılıyor" duyurusunun müşterileriniz için rahatsız edici ve garip olduğunu düşünüyorsunuz. Bu durum sizi zor bir durumda bırakıyor ve uyumluluk ile verimlilik arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Tactiq, hafif bir tarayıcı uzantısı olarak akıllı bir çözüm sunar. Tactiq, bir bot yerine doğrudan Chrome tarayıcınızda çalışarak Google Meet ve Zoom web görüşmelerinizi yerel olarak yakalar ve transkripsiyonunu yapar. Bu yaklaşım daha gizlidir ve harici uygulamaların toplantılara erişimini engelleyen güvenlik kısıtlamalarını atlayabilir.

Uzantı, kenar çubuğunda gerçek zamanlı transkripti görüntüler ve konuşma sırasında önemli anları vurgulamanıza ve etiketler eklemenize olanak tanır. Arama bittikten sonra, AI komutlarını kullanarak özetler ve eylem öğeleri oluşturabilir, ardından transkripti Google Dokümanlar veya Notion gibi araçlara aktarabilirsiniz. Bot tabanlı alternatiflere göre daha az otomasyonlu olsa da, gizlilik konusunda hassas kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.

Tactiq En İyi Özellikler

Tarayıcı tabanlı transkripsiyon: Toplantı sesini doğrudan tarayıcınızda yakalayan bir Chrome uzantısı olarak çalışır ve toplantı botuna gerek kalmaz.

Gerçek zamanlı transkript görüntüleme: Toplantı ilerledikçe transkriptin kenar çubuğunda görünmesini izleyin ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan önemli anları vurgulayın.

AI komutları ve şablonlar: Yerleşik veya özel komutları kullanarak toplantı özetleri oluşturun, eylem öğelerini çıkarın veya e-posta takipleri gibi belirli çıktılar oluşturun.

Tactiq Artıları ve Eksileri

Artıları:

Toplantı botu olmaması, katılımcılar için rahatsız edici bildirimler olmadığı anlamına gelir.

Takvim entegrasyonları veya karmaşık kurulum gerektirmeden hemen çalışır.

Önemli sistem kaynakları gerektirmeyen hafif yaklaşım

Dezavantajları:

Tarayıcı tabanlı toplantılarla sınırlıdır — masaüstü Zoom veya Teams uygulamalarıyla çalışmaz.

Transkripsiyon kalitesi, cihazınızın ses yakalama özelliklerine bağlıdır.

Bot tabanlı rakiplere göre daha az otomasyon seçeneği

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz planPro: 12 $/kullanıcı/ayEkip: 20 $/kullanıcı/ayİşletme: 40 $/kullanıcı/ayKurumsal: Özel

Tactiq Derecelendirmeleri ve İncelemeleri

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

G2 yorumcusunun Tactiq hakkında söyledikleri. Taqtics, Google Meet tartışmalarını yakalamayı ve özetlemeyi çok kolaylaştırır. Otomatik transkriptler zaman kazandırır ve toplantıların net bir kaydını sunarak takip ve eylem izlemeyi kolaylaştırır.

G2 yorumcusunun Tactiq hakkında söyledikleri.

Taqtics, Google Meet tartışmalarını yakalamayı ve özetlemeyi çok kolaylaştırır. Otomatik transkriptler zaman kazandırır ve toplantıların net bir kaydını sunarak takip ve eylem izlemeyi kolaylaştırır.

Taqtics, Google Meet tartışmalarını yakalamayı ve özetlemeyi çok kolaylaştırır. Otomatik transkriptler zaman kazandırır ve toplantıların net bir kaydını sunarak takip ve eylem izlemeyi kolaylaştırır.

10. Whisper by OpenAI (Yerel transkripsiyon isteyen geliştiriciler ve gizlilik odaklı kullanıcılar için en iyisi)

Sağlık verileri, finansal kayıtlar veya özel araştırmalar gibi son derece hassas bilgileri işleyen kuruluşlar için, güvenlik iddialarına bakılmaksızın, transkripsiyon için ses dosyalarını üçüncü taraf bir bulut hizmetine göndermek kesinlikle bir seçenek değildir. Bu, piyasadaki neredeyse tüm otomasyonlu transkripsiyon çözümlerini elediğinden, önemli bir zorluk yaratmaktadır.

OpenAI'nin Whisper uygulaması, teknik konulara ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Bu uygulama, tamamen kendi donanımınızda çalıştırabileceğiniz, gelişmiş bir uygulama değil, açık kaynaklı bir konuşma tanıma modelidir. Bu sayede, ses verileriniz hiçbir zaman kontrolünüzden çıkmaz ve mümkün olan en yüksek düzeyde veri gizliliği ve güvenliki sağlanır.

Whisper'ı kurmak için bazı teknik bilgiler gereklidir, ancak bunun karşılığında sürekli maliyet gerektirmeyen, güçlü ve doğru bir transkripsiyon sistemi elde edersiniz. Model birden fazla dili destekler ve hatta tek bir adımda sesi İngilizceye çevirebilir. Whisper'ı geliştirici olmayanlar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla, modeli makinenizde yerel olarak çalıştıran kullanıcı dostu arayüzler sunan bir üçüncü taraf araç ekosistemi de ortaya çıkmıştır.

OpenAI'nin Whisper En İyi Özellikleri

Açık kaynak ve ücretsiz: Model, dakika başına ücret veya abonelik ücreti olmadan tamamen ücretsiz olarak kullanılabilir.

Yerel/yerinde işleme: Transkripsiyonu tamamen kendi donanımınızda gerçekleştirin ve ses verilerinizin altyapınızdan asla çıkmamasını sağlayın.

Çok dilli destek: Çeşitli çok dilli verilerle eğitilmiş Whisper, birçok dilde transkripsiyon ve çeviri işlemlerini gerçekleştirir.

OpenAI'nin Whisper'ı Artıları ve Eksileri

Artıları:

Yerel işleme ile tam veri gizliliği

İlk kurulumdan sonra, transkripsiyon hacmi ne olursa olsun, devam eden maliyet yoktur.

Aktif açık kaynak topluluğu modeli sürekli olarak geliştiriyor

Eksileri:

Kurulum ve bakım için teknik bilgi gerektirir.

Toplantı otomasyonu, özetler veya entegrasyonlar için yerleşik özellikler yoktur.

İşlem hızı, mevcut donanıma bağlıdır.

OpenAI'nin Whisper fiyatlandırması

Açık kaynak Whisper (yerel): Ücretsiz OpenAI transkripsiyon API: 0,006 $/dk

Whisper by OpenAI Derecelendirmeler ve Yorumlar

GitHub: 75.000'den fazla yıldız

G2 yorumcusunun OpenAI'nin Whisper uygulaması hakkında söyledikleri. Whisper, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor ve gezinmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi çok kolay. Müşteri desteği övgüye değer ve sorguları hızlı bir şekilde yanıtlıyor. Kullanım sıklığı, güvenilirliğinin kanıtıdır. Zengin özelliklere sahip olmasının yanı sıra, entegrasyon kolaylığı da genel çekiciliğini artırıyor.

G2 yorumcusunun OpenAI'nin Whisper uygulaması hakkında söyledikleri.

Whisper, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor ve gezinmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi çok kolay. Müşteri desteği övgüye değer ve sorguları hızlı bir şekilde yanıtlıyor. Kullanım sıklığı, güvenilirliğinin kanıtıdır. Zengin özelliklere sahip olmasının yanı sıra, entegrasyon kolaylığı da genel çekiciliğini artırıyor.

Whisper, kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor ve gezinmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi çok kolay. Müşteri desteği övgüye değer ve sorguları hızlı bir şekilde yanıtlıyor. Kullanım sıklığı, güvenilirliğinin kanıtıdır. Zengin özelliklere sahip olmasının yanı sıra, entegrasyon kolaylığı da genel çekiciliğini artırıyor.

Takımınız için Doğru Clipto AI Alternatifini Seçin

On farklı aracı gördünüz ve şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Doğru olanı seçmenin anahtarı, sadece özellik listelerini karşılaştırmak değildir; takımınızın temel ş Akışını anlamak ve en büyük sorun noktasını belirlemektir. Gerçek zamanlı olarak not almakta zorlanıyor musunuz, yoksa sorun toplantı bittikten sonra mı ortaya çıkıyor?

En yaygın tuzak, bir sorunu çözen ancak başka bir sorun yaratan noktasal bir çözüm benimsemektir. Çıktıları takımınızın gerçekte çalıştığı yerden izole edilmişse, harika bir transkripsiyon aracı işe yaramaz. Toplantı bilgilerini doğrudan takımınızın iş akışına bağlayan bir çözüm seçin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

AI transkripsiyon teknolojisi bir meta haline geldikçe, gerçek farkı yaratan unsur, bir platformun bu transkripti takımınızı daha akıllı ve daha verimli hale getirmek için nasıl kullandığıdır. Önemli olan, içgörüleri eyleme dönüştürmektir. Transkripsiyon, proje yönetimi ve AI destekli içgörüleri tek bir çalışma alanında bir araya getirmeye hazır takımlar için, ş akışınızı kolaylaştırmak üzere ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Takımlar için en iyi AI destekli transkripsiyon aracı hangisidir?

En iyi araç, takımınızın temel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ş Akışı verimliliği için derin proje yönetimi entegrasyonuna sahip bir araç, gerçek zamanlı not alma için canlı işbirliği özelliğine sahip bir araç veya satış koçluğu için konuşma zekasına sahip bir araç seçin.

Evet, birçok AI transkripsiyon aracı proje yönetimi platformlarıyla entegrasyonlar sunar. ClickUp gibi bazıları yerel transkripsiyon özelliklerine sahipken, Fireflies.ai gibi diğerleri notları ve ClickUp görevlerini diğer PM araçlarına aktarır.

AI transkripsiyon, manuel transkripsiyona kıyasla ne kadar doğrudur?

AI transkripsiyon, net sesler için oldukça doğrudur, ancak teknik jargon veya ağır aksanlarda zorluk yaşayabilir. Yasal işlemler gibi kritik içerikler için, insan transkripsiyon hizmetleri hala üstün doğruluk garantisi sunmaktadır.

İş toplantıları için kullanılabilecek ücretsiz bir transkripsiyon aracı var mı?

Birkaç araç, iş toplantıları için uygun ücretsiz seviyeler sunar. Bazıları temel özelliklerle sınırsız kayıt sağlarken, diğerleri test için aylık sınırlı sayıda ücretsiz transkripsiyon dakikası sağlar.