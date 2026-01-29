[Yıl]'da Ş Akışı Otomasyonu için En İyi 11 Bardeen AI Alternatifi

Bardeen AI, günlük görevler için güvenilir, kod gerektirmeyen bir otomasyon platformudur. Uygulamalar arasında veri aktarımı ve tekrarlayan görevleri temizleme gibi hızlı sonuçlar elde etmek için idealdir.

Ancak takımınız büyümeye başladığında, otomasyon "olması iyi olan" bir şey olmaktan çıkar ve altyapıya dönüşür. Girişler değiştiğinde ve süreç %100 doğrusal olmadığında bile, akıllı ve işi ilerletmeye devam eden bir otomasyona ihtiyacınız vardır.

Ve genellikle takımlar bu noktada sınırlara ulaşmaya başlar: yeterince derinlemesine olmayan entegrasyonlar, uç durumlarda bozulan otomasyonlar ve sistemler arasında bağlamı gerçekten anlayamayan AI.

Bu nedenle, en iyi Bardeen AI alternatifleri listesini hazırladık.

Daha karmaşık iş akışlarını yönetmek, verileri platformlar arasında güvenilir bir şekilde aktarmak ve gerçek işlemlerle (sadece kişisel verimlilikle değil) ölçeklendirmek için geliştirilmiş araçları ele alıyoruz.

Gelin, takımınız için doğru otomasyon kurulumunu bulmanıza yardımcı olalım! 🛠️

Neden Bardeen AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Bardeen AI, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve (büyük ölçüde güvenilir) veri toplama yetenekleri nedeniyle birçok takım tarafından seviliyor olsa da, diğer kullanıcılar AI ş akışı otomasyonunu takımlar ve araçlar arasında ölçeklendirmek için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Gerçek yorumlarda en sık yer alan sınırlamalar listesi şunlardır:

Sayfa koşullarının değişmesine veya gelişmiş "eğer-bu-o-zaman" mantığına bağlı çok adımlı ş akışlarını yönetmede zorluk

Tutarsız kazıma sonuçları. Bazı alanlar, özellikle olağandışı yapıya sahip sayfalardan atlanabilir veya yanlış bir şekilde çıkarılabilir.

Yerel entegrasyonların eksikliği ve belirli API'lerin bulunmaması, insanların günlük olarak kullandığı tüm araçlarda otomasyonu zorlaştırmaktadır.

Bazı uygulamalar için güvenilir olmayan tetikleyiciler. Örneğin, "sayfa oluşturuldu" veya "sayfa güncellendi" gibi Notion tetikleyicileri her zaman güvenilir şekilde çalışmaz.

Sınırlı özelleştirme. Değişkenleri yeniden adlandırma, kazıyıcı oluşturduktan sonra şablon bağlantılarını değiştirme veya örnekleri düzenleme vb. işlemler, kullanıcıların istediği kadar esnek değildir.

🔍 Biliyor muydunuz? Otomasyon uzmanlarının %81'i otomasyon projelerinde haftada en az birkaç kez AI ürünleri kullanıyor.

Bardeen AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Bardeen AI alternatifleri ve her birinin sunduğu özelliklere hızlı bir genel bakış:

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp AI çalışma alanı zekası (ClickUp Brain), otomasyonlar, AI Ajanları + Süper Ajanlar, gösterge panelleri, arama, sorunsuz entegrasyonlar Aynı çalışma merkezinde iç verimlilik + görev otomasyonu + AI ajanları isteyen takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal kullanım için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Zapier Çok adımlı Zaps, koşullu mantık, 8.000'den fazla entegrasyon, izleme + günlükler, Canvas haritalama, AI Ajanları + Copilot eklentileri En büyük entegrasyon kitaplığını ve yapılandırılmış ş Akışlarını isteyen KOBİ'ler ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Yapın Görsel akış şeması senaryoları, yönlendiriciler + filtreler, yineleyiciler, güçlü veri dönüştürme, HTTP modülü, AI modülleri + ajanlar Görsel otomasyon ve bütçe dostu ölçeklendirme isteyen geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 10,59 $'dan başlar. n8n Kendi kendine barındırma kontrolü, ş akışları içinde JS, API esnekliği, yeniden kullanılabilir alt ş akışları/şablonlar, AI ajanı düzenleme Kontrol, kendi kendine barındırma ve gelişmiş otomasyon mantığı isteyen teknik takımlar Ücretli planlar aylık 24 €'dan başlar. Workato Kurumsal tarifler, yönetişim, denetim günlükleri, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, kurumsal düzeyde konektörler Sistemler arasında güvenlikli, yönetilen otomasyona ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Notion Otomasyonları Veritabanı tetikleyicileri, şablon düğmeleri, Notion AI Ajanları, API ve entegrasyonlar Notion'da çalışan ve hafif otomasyon ile belgeler + görevleri bir arada isteyen takımlar 100 görevye kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Integrately 1 tıklamayla otomasyonlar, SmartConnect kılavuzlu kurulum, AI oluşturucu, geniş otomasyon kitaplığı Düşük kurulum çabasıyla hızlı tak ve çalıştır otomasyonları isteyen yeni başlayanlar 100 görevye kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. UiPath UI otomasyonu, kurumsal güvenilirlik, güçlü ekosistem + bileşenler için tam RPA API araçlarının ötesinde UI otomasyonuna ihtiyaç duyan operasyon ağırlıklı kuruluşlar Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. IFTTT Basit tetikleyici → eylem uygulamaları, tüketici dostu otomasyonlar, kolay kurulum Hızlı ve hafif otomasyon isteyen kişisel ve akıllı ev kullanıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 3,99 $'dan başlar. Tray. io Düşük kodlu iPaaS, API ağırlıklı ş akışları, gömülü entegrasyonlar, Merlin AI ajan oluşturucu, günlükler, ortam tanıtımı Gömülü otomasyonun yanı sıra kurumsal entegrasyonlara ihtiyaç duyan ürün ve mühendislik takımları Özel fiyatlandırma Drift AI sohbet ajanı, oyun kitapları, yönlendirme, canlı aktarım, mesai sonrası yakalama, sohbette toplantı rezervasyonu Web sitesi dönüşüm otomasyonu ve anında toplantı rezervasyonu ihtiyacı olan satış ve gelir takımları Özel fiyatlandırma

Kullanılacak En İyi Bardeen AI Alternatifleri

Şimdi ayrıntılara geçelim.

1. ClickUp (Takım verimliliği ve akıllı, bağlam farkında ajanlar için en iyisi)

ClickUp'ta özel olarak geliştirilmiş Süper Ajanlar ile ş akışlarınızı hızlandırın.

Çoğu takım beş veya altı farklı AI aracı kullanır. Biri içerik oluşturma, biri görev otomasyonu, biri özetleme, biri raporlama için... ve böyle devam eder. Zamanla bu, AI Sprawl adlı büyük bir sorun yaratır. Sonunda birbiriyle iletişim kurmayan çok fazla AI aracı ve modeli ile karşı karşıya kalırsınız. Maliyetleriniz bir gecede katlanırken, bağlam giderek daha da parçalanır.

ClickUp tam da bu sorunu çözüyor. Tüm görevlerinizin, belgelerinizin, konuşmalarınızın ve projelerinizin tek bir sistemde yer aldığı ve AI'nın doğrudan bu temelin üzerine inşa edildiği dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı 'dır.

Bardeen AI'ya mükemmel bir alternatif olmasının nedenleri şunlardır:

İşinizi anlayan AI

ClickUp Brain, görevleriniz, zaman çizelgeleriniz, kaynaklarınız, bağımlılıklarınız ve takım kapasiteniz dahil olmak üzere tüm çalışma alanınızı anlayan, bağlam farkında bir AI katmanıdır.

ClickUp Brain'in bağlam farkında yanıtlarını kullanarak çalışma alanınızdaki eylemler için görevlere öncelik verin.

Böylece, Brain'e bir soru sorduğunuzda, manuel olarak tek tek açacağınız aynı klasörler, listeler ve projeler dahil olmak üzere gerçek çalışma alanınızı arayarak size bir cevap verir. ClickUp, çalışma şeklinizi, çalışanlarınızı, her takımın sahip olduklarını ve geçerli izinleri zaten bildiği için, cevaplar bağlamsal, doğru ve izinlere duyarlıdır.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Konuşmaları, notları ve fikirleri, doğru bağlamla birlikte görevlere dönüştürerek konuşmaları gerçek işe dönüştürün .

Canlı proje bağlamını kullanarak daha akıllı kararlar alın , son teslim tarihlerini, sahipleri, bağımlılıkları ve takımın iş yükünü otomatik olarak hesaba katın.

ClickUp içinde doğrudan işler oluşturun ve güncelleyin , belge ve yorum taslakları oluşturmaktan görev durumlarını güncellemeye kadar.

Neler olup bittiğini anında görünürlükle öğren: bugün neyin bloklandığı, neyin değiştiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi sorulara gerçek zamanlı yanıtlar alın.

Bununla kalmayıp, ClickUp Brain MAX (Brain'in masaüstü arkadaşı) size ChatGPT, Claude veya Gemini gibi birden fazla AI modeline erişim sağlar. Bu esneklik, Brain MAX'ı ayrı uygulamalarda silolaştırılmamış, günlük operasyonlara entegre edilmiş AI yardımı isteyen takımlar için özellikle güçlü kılar.

BrainGPT tarafından desteklenen ClickUp'tan ayrılmadan en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile doğal bir şekilde konuşun ve sözlü talimatları anında metin güncellemelerine dönüştürün. Zoom görüşmesi sırasında konuşuyor, yüksek sesle beyin fırtınası yapıyor veya hızlı paylaşımlar gerçekleştiriyor olsanız da, sesiniz ClickUp içinde kullanılabilir bir iş haline gelir.

AI proje özetleriyle önemli noktaları anında görün

ClickUp Brain'in en pratik kullanım örneklerinden biri, AI destekli proje özetleridir. Brain, görevlerinizi, sohbetlerinizi, yorumlarınızı ve güncellemelerinizi otomatik olarak tarayarak net proje özetleri oluşturur ve proje durumunu manuel olarak belirleme zaman ve çabasını ortadan kaldırır.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp'taki Görevler, Listeler, Klasörler ve Alanlar'daki etkinlikleri özetleyin.

AI Proje Summaries ile şunları yapabilirsiniz:

Proje ilerlemenizi tek bir görünümde görüntüleyin , tamamlanan, devam eden veya geride kalan işleri görün.

Engelleyicileri ve riskleri otomatik olarak ortaya çıkarın , böylece gecikmeler ve bağımlılıklar uzun konu dizilerinde gizli kalmaz.

Sahiplik ve sorumlulukları net bir şekilde görün , kimin neyden sorumlu olduğu ve bundan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli noktalar vurgulanır.

Yeni paydaşları veya takım üyelerini, haftalarca süren görev geçmişini okumalarını istemeden daha hızlı bir şekilde takıma dahil edin.

Hatta projenizi analiz etmesini ve işlerin planlanması ve yürütülmesi konusunda iyileştirme önerileri sunmasını isteyebilirsiniz.

Ş Akışlarınızı uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin

AI ile işinizle ilgili güncellemeleri almakla neden yetinesiniz? Neden bu işi de delege etmiyorsunuz? ClickUp'ta bunu yapmanın 2 yolu vardır: ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Süper Ajanları.

ClickUp Automations, tetikleyici → koşul → eylem yapısına dayalı basit kurallar çalıştırarak tekrarlayan işleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Görev atamaları, durum güncellemeleri ve takipler gibi eylemleri otomatikleştirerek, manuel çaba harcamadan ş akışlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Örneğin, bir içerik projesini yönetiyorsanız, bir görev "Taslak Hazır" durumuna geçer geçmez ClickUp'ın onu anında düzenleyiciye atayabileceği, önceliğini artırabileceği ve sonraki adımları içeren bir yorum ekleyebileceği bir otomasyon ayarlayabilirsiniz; ancak bu, görevin zaten bir son teslim tarihi varsa mümkündür.

ClickUp Automations ile görsel olarak güçlü, kod gerektirmeyen otomasyonlar oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın kod gerektirmeyen oluşturucusunu kullanarak otomasyonları kendiniz ayarlayabilir veya ClickUp Brain'e istediğinizi basit bir İngilizceyle açıklayabilirsiniz; ClickUp sizin için kuralı yapılandırır.

Ve en iyi kısmı da şu: her otomasyon da kaydedilir, böylece bir şey beklendiği gibi çalışmazsa, tam olarak ne olduğunu görebilir ve ince ayar yapabilirsiniz.

Kendi kendine düşünen otomasyon: ClickUp AI Super Agents

Otomasyon iş yükünüzü büyük ölçüde azaltırken, otomatikleştirmek istediğiniz işlerin çoğu yargı gerektirir. İşte burada ClickUp Super Agents devreye girer.

ClickUp'ta AI Ajanlarını kullanarak akıllı, bağlam farkında eylemleri otomasyonla otomatikleştirin.

Bu AI takım arkadaşları %100 ortam odaklıdır; Çalışma Alanınızı takip eder ve olan bitene göre harekete geçerler. Örneğin, yüksek öncelikli bir hata 24 saat içinde güncellenmemişse, bir temsilci otomatik olarak atanan kişiye ping atabilir, sorunu üst düzeye taşıyabilir veya hatta yeniden atayabilir.

Ajanları, gecikmiş görevleri, kaçırılan SLA'ları veya yorumlardaki belirli anahtar kelimeleri izlemek için yapılandırabilirsiniz. Ajanlar programlı olarak çalışabilir veya gerçek zamanlı olarak tepki verebilir ve çalışma alanınızla ilgili sınırsız bellek ve bilgi sayesinde, API'ler aracılığıyla hem ClickUp hem de diğer araçlarınızla etkileşime girecek kadar akıllıdır.

İnsan ekip arkadaşlarınızda olduğu gibi, Süper Ajanlara DM gönderebilir, @bahsetme yaparak görev atayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

canlı proje güncellemelerini ve görev durumlarını izleyin , takımların ilerlemeyi ve riskleri bir bakışta görmelerine yardımcı olun. ClickUp gösterge panellerini ve AI kartlarını kullanarak, takımların ilerlemeyi ve riskleri bir bakışta görmelerine yardımcı olun.

Manuel çaba harcamadan toplantıları kaydedin. ClickUp AI Notetaker sanal toplantılarınıza katılır ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökmenize ve özetler oluşturmanıza yardımcı olur.

Konuşmaları uygulamaya bağlı tutun . Tüm tartışmalarınız, güncellemeleriniz ve geri bildirimlerinizin ilgili gerçek görevler ve projelerle bağlantılı kaldığı . Tüm tartışmalarınız, güncellemeleriniz ve geri bildirimlerinizin ilgili gerçek görevler ve projelerle bağlantılı kaldığı ClickUp Chat içinde doğrudan işbirliği yapın.

Araçlar arasında her şeyi anında bulun . ClickUp Kurumsal Search , ClickUp'tan görevleri, belgeleri, yorumları ve Google Drive, Jira, Figma ve GitHub gibi bağlı uygulamaları aramanızı sağlar.

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak HubSpot, GitHub ve Twilio gibi araçları senkronize edin veya webhook'larla özel ş akışları oluşturarak uygulamalarınız arasında işleri otomasyonla otomatikleştirin.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellik seti ve özelleştirme seçenekleri ilk başta biraz karmaşık gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Mutlu bir yorumcu paylaşımında şöyle diyor:

AI inside görevleri oldukça kullanışlıdır, özetleme, yeniden atama, görev bulma ve genel olarak küçük işlerde zaman kazanmaya yardımcı olur. Otomasyonlar da oldukça güçlüdür ve öncelik atama vb. gibi birçok tekrarlayan görevi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunları, temelde otomasyonların güçlendirilmiş hali olan AI ajanları ile değiştirebilirsiniz.

AI inside görevleri oldukça kullanışlıdır, özetleme, yeniden atama, görev bulma ve genel olarak küçük işlerde zaman kazanmaya yardımcı olur. Otomasyonlar da oldukça güçlüdür ve öncelik atama vb. gibi birçok tekrarlayan görevi azaltmaya yardımcı olabilir. Bunları, temelde otomasyonların güçlendirilmiş hali olan AI ajanlarıyla değiştirebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Geliştiricilerin %52'si AI araçlarının ve AI ajanlarının verimliliklerini artırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Ve %16,5'i işlerinde günlük olarak AI ajanlarını kullanıyor (daha fazlası haftalık/aylık olarak kullanıyor).

2. Zapier (Kapsamlı uygulama entegrasyonları ve iş akışları için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, sistematik çok adımlı ş akışları için geliştirilmiş en popüler kodsuz ş akışı otomasyon platformlarından biridir. Eylemleri birbirine bağlayabilir ve mantık katmanları oluşturabilirsiniz, böylece ş akışı olan bitene uyum sağlar. Örneğin, anlaşma boyutuna göre potansiyel müşterileri farklı şekilde yönlendirebilir, verileri başka bir araca senkronizasyon yapmadan önce temizleyip zenginleştirebilir ve hatta belirli koşullar karşılanmadığında ş akışlarını tamamen durdurabilirsiniz.

Araç ayrıca otomasyon için AI Ajanları ve bir AI Copilot sunar. Her adımı manuel olarak belirlemek yerine, istediğinizi basit bir dille açıklayabilir ve bir AI Ajanının bunu uygulamalarınızda nasıl gerçekleştireceğine karar vermesini sağlayabilirsiniz.

AI Copilot, ş akışları oluştururken de yardımcı olur. Adımlar önerir, mantık boşluklarını gösterir ve işleri hızlandırır; özellikle otomasyon uzmanı değilseniz çok kullanışlıdır. İzinler, etkinlik günlükleri ve hatta hassas eylemler için onay tarzı kontrollerle işleri kontrol altında tutabilirsiniz, böylece otomasyonlar hassas verilere dokunduklarında güvenli kalır.

Zapier'in en iyi özellikleri

CRM, pazarlama, finans, destek, analitik ve iç araçlar arasında 8.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak verilerin otomatik olarak akışını sağlayın.

Otomasyon akışlarını diyagram gibi haritalandırmanıza ve oluşturmadan önce tüm süreci planlamanıza olanak tanıyan Zapier Canvas 'ı kullanarak ş akışlarını görselleştirin.

Canlı otomasyonları bozma endişesi olmadan paylaşılan klasörler, rol tabanlı erişim, yönetici kontrolleri ve sürüm geçmişi kullanarak işbirliği yapın.

Görev geçmişi, günlükler, hata uyarıları, yeniden denemeler ve güvenilirlik kontrolleri kullanarak otomasyonun durumunu izleyin.

Zapier sınırlamaları

Tetikleyiciler beklenenden daha yavaş çalışabilir ve bazı durumlarda ş akışları açık hata mesajları olmadan sessizce başarısız olabilir.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Zapier, farklı araçlarımızı birbirine bağlamayı ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Küçük bir koçluk işinde, form gönderilerini, müşteri kayıt e-postalarını otomasyonla otomatikleştirerek ve Google E-Tablolar, HubSpot ve Google Takvim gibi uygulamalar arasında veri senkronizasyonu yaparak her hafta saatler kazanıyoruz. Güvenilir, kullanıcı dostu ve kodlama becerisi gerektirmiyor — bizimki gibi küçük ama büyüyen bir takım için mükemmel.

Zapier, farklı araçlarımızı birbirine bağlamayı ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Küçük bir koçluk işi olarak, form gönderilerini, müşteri kayıt e-postalarını otomasyonla otomatikleştirerek ve Google E-Tablolar, HubSpot ve Google Takvim gibi uygulamalar arasında veri senkronizasyonu yaparak her hafta saatlerce zaman kazanıyoruz. Güvenilir, kullanıcı dostu ve kodlama becerisi gerektirmiyor — bizimki gibi küçük ama büyüyen bir takım için mükemmel.

🤯 İlginç Bilgi: "Otomasyon" terimi, 1946 yılında Ford mühendisleri tarafından otomobil endüstrisinde, üretim hatlarında otomatik cihazların ve kontrollerin giderek artan kullanımını tanımlamak için icat edildi.

3. Make (Görsel, bütçe dostu ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Make aracılığıyla

Make'de her otomasyon akış şeması olarak düzenlenmiştir, böylece verilerin bir uygulamadan diğerine nasıl aktarıldığını görebilirsiniz. Bir ş Akışını birden fazla yola bölebilir, yalnızca belirli koşullar karşılandığında adımları çalıştırabilir ve listelerle çalışırken öğeleri tek tek işleyebilirsiniz.

Araç, birden fazla adımdan sonuçları toplamak ve her şeyi düzgün bir şekilde bir araya getirmek istediğinizde yararlı olan toplayıcıları da destekler. Ajan tabanlı otomasyonu AI ile birleştirir. Her adımı tanımlamak yerine, hedefi tanımlarsınız ve ajan, bağlama göre sonraki eylemleri belirlemeye yardımcı olur, böylece ş akışları daha uyumlu hale gelir ve büyük ölçekte yönetilmesi daha kolay hale gelir.

Yerleşik veri işleme özelliği sayesinde, metinleri temizleyebilir, tarihleri işleyebilir veya verileri ş Akışı içinde yeniden şekillendirebilirsiniz, bu da gerçek dünyadaki girdilerle çalışmayı çok daha kolay hale getirir.

En iyi özellikleri seçin

Temel tetikleyici-eylem adımları yerine gelişmiş uç noktalar, özel API çağrıları ve ayrıntılı yapılandırma ile iş yaparak daha derin uygulama entegrasyonlarından yararlanın.

Sürükle ve bırak AI modüllerini yerleştirerek, harici komut dosyaları veya eklentiler olmadan ş akışlarının içinde doğrudan veri oluşturun, özetleyin, sınıflandırın veya zenginleştirin.

Ş Akışının tam olarak nerede ve neden başarısız olduğunu gösteren yürütme günlükleri ve hata yönetimi ile üretim sorunlarını azaltın.

Senaryo oluşturma sürecini hızlandırmak ve karmaşık otomasyon mantığı oluşturmak için gereken çabayı azaltmak için doğal dil komutlarını kullanarak ş akışları tasarlayın.

Sınırlamalar yapın

Ş Akışları ölçeklendikçe hataya açık hale gelebilir ve belirsiz, insan tarafından okunamayan hata mesajları genellikle hata ayıklamayı zorlaştırır.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: Aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla

Avantaj: Aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımlar: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorum yapın

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Make çok daha güçlüdür ve görsel ş Akışı oluşturucu gerçekten oldukça sağlamdır. Birden fazla dal, veri işleme ve hata yönetimi içeren karmaşık otomasyonlar için çok daha iyidir. Yoğun kullanım için fiyatlandırma Zapier'den daha makul.

Make çok daha güçlüdür ve görsel ş Akışı oluşturucu gerçekten oldukça sağlamdır. Birden fazla dal, veri işleme ve hata yönetimi içeren karmaşık otomasyonlar için çok daha iyidir. Yoğun kullanım için fiyatlandırması Zapier'den daha makuldür.

4. n8n (Teknik kontrol ile kendi kendine barındırılan otomasyon için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, otomasyonlarının nasıl çalıştığı üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen takımlar için mükemmeldir... her şeyi bir kara kutu otomasyon aracına teslim etmek yerine. Düğümler, dallar, koşullar ve döngüler kullanarak ş akışlarını görsel olarak oluşturursunuz. İsterseniz, tamamen kendi sunucularınızda barındırabilirsiniz, bu da otomasyonlarınızın kendi sunucularınızda çalışacağı ve verilerinizin hiçbir zaman kurulumunuzdan çıkmayacağı anlamına gelir.

Bu araç, JavaScript'i doğrudan bir ş akışına eklemenize, istediğiniz API'yi çağırmanıza ve hatta gerekirse kendi düğümlerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, AI modelleri ş akışlarını aktif olarak yönlendirmek için kullanılabilir; yapılacak işte ne yapılacağına, hangi aracın kullanılacağına veya verilerin nasıl yönlendirileceğine karar verir.

n8n'in en iyi özellikleri

Girişleri anlayan AI ajanlarını koordine edin, doğru AI ajan araçlarını seçin ve LLM'ler, API'ler ve iç sistemleri kullanarak çok adımlı eylemler gerçekleştirin.

Yürütme günlükleri, yeniden denemeler, adım adım hata ayıklama ve daha ağır iş yükleri için kuyruk tabanlı işleme ile ş akışlarını ölçeklendirin ve izleyin.

İş akışlarını alt iş akışlarına ve iş akışı şablonlarına bölerek otomasyon mantığını yeniden kullanın ve takımlar arasında süreçleri standartlaştırmayı kolaylaştırın.

n8n sınırlamaları

Küçük yapılandırma hataları, özellikle döngülerde veya kazıma ş akışlarında aşırı yürütmelere veya beklenmedik maliyetlere tetikleyici olabilir.

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 24 € / ay (~ 28 $ / ay)

Pro: 60 € / ay (~ 70 $ / ay)

İşi: 800 € / ay (~ 936 $ / ay)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu n8n hakkında şöyle diyor:

n8n.io'nun en iyi özelliği, özel otomasyonlar oluşturmak için sunduğu inanılmaz esnekliğidir. Görsel olarak tasarımı kolay ş akışlarında farklı uygulamaları, hizmetleri ve veri kaynaklarını birbirine bağlayabilirsiniz. Özellikle Apify gibi araçlarla birleştirildiğinde, tekrarlayan web kazıma görevlerini ve veri yönetimini otomatikleştirmek için mükemmeldir.

n8n.io'nun en iyi özelliği, özel otomasyonlar oluşturmak için sunduğu inanılmaz esnekliğidir. Görsel olarak tasarımı kolay ş akışlarında farklı uygulamaları, hizmetleri ve veri kaynaklarını birbirine bağlayabilirsiniz. Özellikle Apify gibi araçlarla birleştirildiğinde, tekrarlayan web kazıma görevlerini ve veri yönetimini otomatikleştirmek için mükemmeldir.

5. Workato (Kurumsal düzeyde entegrasyonlar ve büyük ölçekli otomasyon için en iyisi)

Workato aracılığıyla

Workato'daki otomasyon, Reçeteler etrafında döner. Tek bir reçete, birden fazla adımı, koşulu, paralel yolu, onayı ve uygun hata işlemeyi yönetebilir. Verileri temizleyebilir, doğrulayabilir, iş kurallarını uygulayabilir ve ş akışının içinde kayıtları zenginleştirebileceğiniz için, hızdan çok doğruluğun önemli olduğu süreçler için idealdir.

Workato'nun Copilots, AI kullanarak takımların otomasyonları daha hızlı oluşturup yönetmesine yardımcı olur ve ş akışları tasarlarken dağınık girdilerle çalışmaya yardımcı olabilir. Workato'nun Genies adlı AI ajanları, etkinlikleri izleyebilir, sonraki adımlar hakkında karar verebilir ve ardından kurumsal kurallar dahilinde çok adımlı eylemler gerçekleştirebilir.

Ayrıca, bunları oluşturmak ve yönetmek için Agent Studio ve Genies'in iç bilgilerden bağlam alabilmesi için Agent Bilgi Tabanı da elde edersiniz. Ek olarak, yürütme günlükleri ve yeniden denemelerle güçlü izleme, sorunları erken tespit etmeyi ve otomasyonların üretimde düzgün çalıştığından emin olmayı kolaylaştırır.

Workato'nun en iyi özellikleri

Güçlü konektörler ve çift yönlü API'ler kullanarak kurumsal ve eski sistemlerle entegre edin.

Güvenli, bağlamsal AI yürütme için rol tabanlı erişim, denetim günlükleri, ortam ayrımı ve Kurumsal Model Bağlam Protokolü (MCP) ile otomasyon ve AI eylemlerini yönetin.

Slack veya Microsoft Teams'teki Workbot aracılığıyla ş akışlarıyla etkileşim kurarak, AI destekli otomasyonları kolayca tetikleyin ve gelişmelerden haberdar olun.

Workato sınırlamaları

Çok büyük veri kümeleriyle veya ağır özel kodlarla iş yaparken kısıtlayıcı hissettirir, özellikle de daha çok geliştirici odaklı iPaaS araçlarıyla karşılaştırırsanız.

Workato fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workato derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Workato hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Workato hakkında şöyle diyor:

Workato'nun çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olma konusundaki güçlü yeteneklerini takdir ediyorum, bu da ş akışımı önemli ölçüde geliştiriyor. Özellikle hayran olduğum özellik, günlük tetikleyicileri kolayca ayarlayabilmem. Bu fonksiyon, günlük görevlerim için çok önemli, çünkü verileri almak için API çağrısı tetiklemek ve ardından bunları bir veritabanına aktarmak gibi süreçleri verimli bir şekilde otomatikleştirmemi sağlıyor. Bu otomasyon, zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor, verimliliğimi artırıyor ve görevlerimin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini garanti ediyor.

Workato'nun çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlarındaki güçlü yeteneklerini takdir ediyorum, bu da ş akışımı önemli ölçüde geliştiriyor. Özellikle hayran olduğum özellik, günlük tetikleyicileri kolayca ayarlayabilmem. Bu fonksiyon, günlük görevlerim için çok önemli, çünkü verileri almak için API çağrısı tetiklemek ve ardından bunları bir veritabanına aktarmak gibi süreçleri verimli bir şekilde otomatikleştirmemi sağlıyor. Bu otomasyon, zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor, verimliliğimi artırıyor ve görevlerimin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini garanti ediyor.

🚨 İstatistik Uyarısı: McKinsey'in AI Durumu raporuna göre, şirketlerin %23'ü en az bir alanda ajan AI sistemlerini zaten ölçeklendirirken, %39'u aktif olarak denemeler yapmaktadır.

6. Notion Otomasyonları (Belgeleri ve görevleri merkezileştiren verimlilik takımları için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Takımınız notlar, wiki'ler, görevler ve proje takipçileri için zaten Notion kullanıyorsa, API ve entegrasyonları sayesinde proje yönetimi otomasyonu doğal bir şekilde gerçekleşir. Örneğin, form gönderilerini doğrudan bir görev veritabanına aktarabilir, başka bir araçta bir değişiklik olduğunda sayfaları güncelleyebilir veya yeni bir öğe eklendiğinde takip işlemlerini tetikleyebilirsiniz.

Notion ayrıca, "bir sayfa oluşturulduğunda" veya "bir özellik değiştiğinde" gibi tetikleyiciler ayarlayabileceğiniz ve ardından sahip atama, durumu güncelleme, tarihleri ayarlama veya hatırlatıcılar gönderme gibi eylemleri otomatikleştirebileceğiniz veritabanı otomasyonlarına da sahiptir.

Bağlantılı veritabanları, ilişkiler ve rollup işlemleri verileri otomatik olarak senkronize eder, böylece aynı bilgileri farklı yerlerde güncellemenize gerek kalmaz. Notion Agent, sayfaları oluşturmanıza, veritabanlarını güncellemenize, görevleri atamanıza ve birçok sayfadaki içeriği tek seferde yeniden düzenlemenize yardımcı olur.

Notion otomasyonlarının en iyi özellikleri

Tek bir komutla sayfalar oluşturabilen, düzenleyebilen, organize edebilen ve güncelleyebilen Notion Agent'ı kullanarak Notion içinde çok adımlı işleri gerçekleştirin.

Özetler, taslaklar, belge analizi ve Çalışma Alanı tabanlı soru-cevaplar için Notion AI ile düşünme ve yazma hızınızı artırın.

Diğer araçlara veri akışı veya bu araçlardan veri alımı gerektiğinde, Notion API ve entegrasyonlarını kullanarak ş akışlarınızı genişletin.

Notion otomasyon sınırlamaları

Tarayıcı eylemleri veya çoklu sistem ş Akışları gibi yoğun çapraz uygulama otomasyonuna ihtiyaç duyduğunuzda harici araçlara güvenmeniz gerekir.

Notion'da henüz özelleştirilebilir ajanlar oluşturamazsınız.

Notion otomasyon fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 24 $/üye

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion otomasyon puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion otomasyonları hakkında ne diyor?

Bu, bir G2 yorumcusunun geri bildirimi:

Notion'un her formla bağlantılı otomasyonlar ve formüller kurmama olanak tanımasını ve ihtiyaçlarıma uyum sağlayan esnek bir sistem sunmasını çok takdir ediyorum. Bu işlevsellik, özellikle zaman kısıtlamalarıyla uğraşırken farklı projeleri verimli bir şekilde yönetmeme ve birbirine bağlamama yardımcı olduğu için çok kullanışlıdır.

Notion'un her formla bağlantılı otomasyonlar ve formüller kurmama olanak tanımasını ve ihtiyaçlarıma uyum sağlayan esnek bir sistem sunmasını çok takdir ediyorum. Bu işlevsellik, özellikle zaman kısıtlamalarıyla uğraşırken farklı projeleri verimli bir şekilde yönetmeme ve birbirine bağlamama yardımcı olduğu için çok kullanışlı.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işi ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomasyonla otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Integrately aracılığıyla

Integrately, uygulamalarınızın 20 milyondan fazla hazır otomasyon ile otomatik olarak birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olan bir iPaaS aracıdır. Çoğu zaman, yapılacak işi aratır, önerilen otomasyona tıklar, uygulamalarınızı bağlar ve bağlantıyı kurar ve onu etkinleştirirsiniz.

SmartConnect sizi adım adım yönlendirdiği için kurulum deneyimi yeni başlayanlar için çok kolaydır. Önce otomasyonu seçersiniz, ardından uygulamalarınızı bağlar, kurulumu gözden geçirir ve etkinleştirirsiniz. Çoğu durumda, araç alanları sizin için önceden eşler, böylece hangi verilerin nereye gideceğine karar vermeniz gerekmez.

AI otomasyon oluşturucu, AI ile otomatikleştirmek istediğiniz görevleri sade bir dille tanımlamanıza olanak tanır ve sizin için ş akışı oluşturur. Shopify, WooCommerce ve BigCommerce gibi araçlarla iyi çalışır ve eski veya miras araçları modern SaaS uygulamalarıyla bağlantı kurmada iyidir. Yığınınızda yeni bulut araçları ve temiz API'leri olmayan eski sistemler varsa, bu sağlam bir seçimdir.

Integrately'nin en iyi özellikleri

CRM, pazarlama, iletişim, elektronik tablolar, yardım masası ve operasyon araçları arasında 1400'den fazla uygulamayı birbirine bağlayın.

Ş Akışlarına üretken AI'yı entegre ederek metin oluşturma, özetleme veya veri zenginleştirme gibi AI destekli adımlar ekleyin.

Ş Akışlarını, yalnızca gerçek zamanlı tetikleyicilere yanıt olarak değil, sabit aralıklarla çalışacak şekilde planlayın.

Integrately sınırlamalar

Karmaşık, çok adımlı otomasyonların kurulumu, özellikle birçok özel alanı eşlerken zor olabilir.

Integrately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 2000 görev için aylık 29,99 $

Profesyonel: 10.000 görev için aylık 49 $

Büyüme: 30.000 görev için aylık 124 $

İş: 150.000 görev için aylık 299 $

Integrately puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Integrately hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Integrately hakkında şunları söylemiştir:

Bir süredir Integrately.com'u kullanıyorum ve hayatımı çok kolaylaştırdı. İç süreçlerimi otomasyonla yönetmek, potansiyel müşterileri yönetmek ve Google E-Tablolar ile veri görevlerini yerine getirmek için bu araca güveniyorum. Integrately'nin en iyi yanı, kurulumu çok basit olması. Uygulamalarımın birbiriyle iletişim kurması için kodlama ile uğraşmam gerekmiyor.

Bir süredir Integrately.com'u kullanıyorum ve hayatımı çok kolaylaştırdı. İç süreçlerimi otomasyonla yönetmek, potansiyel müşterileri yönetmek ve Google E-Tablolar ile veri görevlerini yerine getirmek için bu araca güveniyorum. Integrately'nin en iyi yanı, kurulumu çok basit olması. Uygulamalarımın birbiriyle iletişim kurması için kodlama ile uğraşmam gerekmiyor.

8. UiPath (Robotik süreç otomasyonu ve kurumsal BT takımları için en iyisi)

UiPath aracılığıyla

UiPath, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) temelinde geliştirilmiştir. Botlar sadece API'ler aracılığıyla veri aktarmaz. Uygulamaları açar, düğmelere tıklar, ekranları okur, dosyaları indirir ve tıpkı bir insan gibi bilgileri taşır.

UiPath Studio'da otomasyonlar tasarlayabilirsiniz. Görsel ve sürükle ve bırak özelliğine sahip olmasına rağmen, koşullar, dallanma, yeniden denemeler ve hata işleme üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Ş Akışı hazır olduğunda, UiPath Robotları devreye girer ve yardımlı görevler için kullanıcıyla birlikte çalışır veya tamamen müdahalesiz olarak arka planda çalışır.

İşler büyüdükçe, UiPath Orchestrator işleri planlamanıza, kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmenize, erişimi kontrol etmenize ve günlükler ve yürütme geçmişi aracılığıyla her şeyi takip etmenize olanak tanır.

UiPath'in en iyi özellikleri

Faturaları, formları, e-postaları ve sözleşmeleri okuyan ve belirsiz görünen her şeyi gözden geçirmenize olanak tanıyan Document Understanding ile dağınık belgelerden yararlı verileri çıkarın.

Bilgisayar Görme özelliğini kullanarak güvenilmez veya eski arayüzleri yönetin, böylece seçiciler veya API'ler bozulduğunda bile botlar düğmeleri ve alanları "görebilir".

Konuşma Aracıları ve Otopilot aracılığıyla otomasyonla sade bir dilde etkileşim kurun ve AI asistanıyla çalışıyormuş gibi hissedin.

AI Center'ı kullanarak makine öğrenimini ş akışlarına entegre edin ve otomasyonların verileri sınıflandırmasına, tahminlerde bulunmasına ve sabit kurallara bağlı kalmak yerine daha akıllı kararlar almasına olanak tanıyın.

UiPath sınırlamaları

UI tabanlı otomasyonlar ve ajans iş akışları kırılgan olabilir, yani yönetişim ve bakım doğru şekilde yapılmadıkça uygulama veya düzen değişiklikleri ş akışlarını bozabilir.

UiPath fiyatlandırması

Temel: 25 $/ay

Standart: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (7000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusundan alıntı:

UiPath, otomatik bir süreci hızlı bir şekilde oluşturmak için size yapılar sunar. Geliştirilmesi için çok fazla kod gerektirmez. Genişletilebilir ve özelleştirilebilir. Kısa bir öğrenme süreciyle, çok fazla zorluk çekmeden öğrenebildim.

UiPath, otomatik bir süreci hızlı bir şekilde oluşturmak için size yapılar sunar. Geliştirilmesi için çok fazla kod gerektirmez. Genişletilebilir ve özelleştirilebilir. Kısa bir öğrenme süreciyle, çok fazla zorluk çekmeden öğrenebildim.

📌 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği Raporu'na göre, işverenlerin %58'i robotik ve otomasyonun önümüzdeki beş yıl içinde işlerini dönüştüreceğine inanıyor.

9. IFTTT (Basit kişisel görevler ve akıllı ev otomasyonları için en iyisi)

IFTTT aracılığıyla

IFTTT, basit bir "bir tetikleyici → bir eylem" otomasyon kurulumuyla çalışır. "Eve vardığımda (GPS), akıllı ışıklarımı aç" gibi otomasyonları birkaç dakika içinde ayarlayabilirsiniz. Bu otomasyonlara Applet denir.

Araç, hazır Applets'lerden oluşan devasa bir kütüphaneye sahiptir, bu nedenle çoğu zaman sadece arama yapıp, tıklayıp, hesaplarınızı bağladığınızda çalışmaya başlar. Sosyal güncellemeleri otomatik olarak yayınlamak, bildirimlerin senkronizasyonunu gerçekleştirmek, zaman/konum/cihaz durumuna göre eylemler gerçekleştirmek veya başka bir uygulamada bir değişiklik olduğunda görevler oluşturmak/güncellemek için Applets bulabilirsiniz.

AI Applet Maker, istediğinizi sade İngilizce ile yazmanıza olanak tanır ve sizin için Applet oluşturur. Ayrıca, ChatGPT tarzı kullanıcı dostu bir arayüzden otomasyonları yönetmenize veya tetiklemenize olanak tanıyan IFTTT Automation Assistant GPT de mevcuttur. Gelişmiş plana sahipseniz, Filter Code, Applets'ın körü körüne çalışmaması için koşullar ve zaman kuralları gibi mantıklar eklemenize yardımcı olur.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

Alexa, Google Assistant, Philips Hue, akıllı termostatlar, Fitbit, Twitter/X, Dropbox ve daha fazlası gibi 700'den fazla hizmeti bağlayın.

AI Social Creator (kısa formlu gönderiler), AI İçerik Oluşturucu (ana hatlar/bloglar gibi uzun formlu taslaklar) ve AI Summarizer (toplantı notları/makale özetleri) gibi yerleşik AI araçlarını kullanın.

AI Prompt gibi güçlü özelliklerle AI'yı otomasyonların içine doğrudan yerleştirin, böylece tetikleyiciler bir sonraki adım gerçekleşmeden önce otomatik olarak akıllı bir yanıt/çıktı oluşturabilir.

IFTTT sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Applets'in rastgele arızalanabileceğini ve bunun nedenini anlamak için ayrıntılı bir günlük bulunmadığını bildirdi.

IFTTT fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4,99 $/ay

Pro+: 14,99 $/ay

IFTTT puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar IFTTT hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu IFTTT hakkında şöyle diyor:

Benim için gerçekten olağanüstü olan bir özellik, ister e-postaları bulut depolamaya kaydetmek gibi basit bir işlem olsun, ister birden fazla platformu kullanarak daha karmaşık otomasyon işlemleri olsun, günlük kullanıcılar için sunduğu esnekliktir. IFTTT her kullanıcı seviyesine hitap eder ve çok sayıda farklı uygulama ve seçenek sunar.

Benim için gerçekten olağanüstü olan bir özellik, ister e-postaları bulut depolamaya kaydetmek gibi basit bir işlem olsun, ister birden fazla platformu kullanarak daha karmaşık otomasyon işlemleri olsun, günlük kullanıcılar için sunduğu esnekliktir. IFTTT her kullanıcı seviyesine hitap eder ve çok sayıda farklı uygulama ve seçenek sunar.

🚨 İstatistik Uyarısı: SNS Insider , 60,8 milyon ABD hanesinin, yani ülkenin yaklaşık %41,3'ünün akıllı ev teknolojisini kullandığını bildiriyor.

10. Tepsi. ai (Esnek API entegrasyonlarına ihtiyaç duyan geliştiriciler ve mühendisler için en iyisi)

Tray. ai, sadece hızlı uygulama kısayolları değil, altyapı olarak otomasyona ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiş, kurumsal düzeyde düşük kodlu bir iPaaS'dir. Size güçlü bir görsel ş Akışı oluşturucu sunar. Dal, döngüler ve veri işleme ile çok adımlı akışlar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bu araç, gömülü entegrasyonlar ve AI destekli yapılar için güçlü destek sunar, bu nedenle daha derin bir ş Akışı otomasyonu istiyorsanız iyi bir seçimdir. Tray Embedded ile, Call Connector API'sini kullanarak kendi ürününüzün içinde konektör eylemleri çalıştırabilirsiniz, böylece kullanıcılara bu aracı başka bir yere bağlamalarını söylemek yerine, ürününüzün kendisi entegrasyonların gerçekleştiği yer haline gelir.

Merlin Agent Builder, bağlamı anlayabilen, bir sonraki adımda yapılacak işi belirleyebilen ve farklı araçlar arasında eylemler gerçekleştirebilen AI ajanları oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tek bir LLM'ye bağlı kalmadan farklı LLM'leri kullanarak AI'yı ş akışlarına entegre edebilirsiniz. Oluşturma sürecini hızlandırmak için Merlin Build, ş akışı belgelerini otomatik olarak oluşturabilir ve hatta ş akışlarınız büyüdükçe bunları iyileştirmek için en iyi uygulamaları önerebilir.

Tepsi. ai en iyi özellikleri

Ayrıntılı günlüklerle sorunları kolayca izleyin, böylece ş akışının tam olarak nerede ve neyin neden olduğu görebilirsiniz.

Sürüm geçmişi ve dışa aktarma/içe aktarma özelliğini kullanarak geliştirme → hazırlık → üretim kurulumuyla ş Akışı değişikliklerini kontrol edin.

Yeniden deneme ve hata yönetimi ile ş akışlarını istikrarlı tutun, böylece otomasyonlar yarıda kalmasın.

Tepsi. ai sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarını yönetmek daha zordur; bağlayıcılar güncel olmayabilir ve güçlü sürüm kontrolü/görünürlük vardır.

Tepsi. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tepsi. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tray.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Tray. io harika bir araçtır. Kullanıcı arayüzü muhteşem ve çok kolay anlaşılır. Çeşitli amaçlar için ş akışları oluşturabilir ve belirli API'ler için farklı konektörlerle entegre edebilirsiniz. Günlükleri hemen farklı bir sekmede görebilirsiniz ve üretim desteği açısından ş akışlarında neler olup bittiğini anlamak gerçekten çok kolaydır.

Tray. io harika bir araçtır. Kullanıcı arayüzü muhteşem ve çok kolay anlaşılır. Çeşitli amaçlar için ş akışları oluşturabilir ve belirli API'ler için farklı konektörlerle entegre edebilirsiniz. Günlükleri hemen farklı bir sekmede görebilirsiniz ve üretim desteği açısından ş akışlarında neler olup bittiğini anlamak gerçekten çok kolaydır.

11. Drift (AI destekli sohbet robotları ve satış otomasyonu için en iyisi)

Salesloft aracılığıyla

Drift (artık Salesloft'un bir parçası), potansiyel müşteri oluşturmak için geliştirilmiş bir web sitesi sohbeti + otomasyon aracıdır. İşte nasıl çalışır: Birisi sitenizi (özellikle fiyatlandırma/ürün sayfalarını) ziyaret ettiğinde, Drift bir konuşma başlatabilir, birkaç akıllı soru sorabilir ve takımınızın manuel olarak takip etmesine gerek kalmadan o kişiyi bir sonraki adıma geçirebilir.

Bunun arkasındaki temel motor Drift'in AI Chat ajanıdır. Sohbeti yapılandırılmış bir şekilde yürütür, ziyaretçiyi değerlendirir, ihtiyaçlarını anlar ve bir sonraki adımda yapılacak şeylere karar verir. Drift, bu akışları kontrol etmek için Playbook'ları kullanır, böylece "Birisi fiyatlandırma sayfasında 30 saniye kalırsa, yardım teklif eden bir mesaj açın ve demo rezervasyonu önerin. " gibi kurallar tanımlayabilirsiniz.

Ayrıca URL, yönlendirme kaynağı ve hatta CRM sinyallerine göre hedefleme yapabilirsiniz. Satış takımınızdan biri çevrimiçi olduğunda, Drift canlı sohbeti sorunsuz bir şekilde devredebilir ve ziyaretçiyi doğru temsilciye yönlendirebilir. Ziyaretçi ilerlemeye hazır olduğunda, Drift Meetings sohbet içinden doğrudan demo rezervasyonu yapmasına olanak tanır ve böylece olağan e-posta alışverişini ortadan kaldırır.

Drift'in en iyi özellikleri

Sohbet potansiyel müşterilerini HubSpot ve Salesforce gibi CRM'lere senkronizasyon ile bağlamı kaybetmeden takip edebilir.

AI sohbeti kullanarak mesai saatleri dışında potansiyel müşterileri yakalayın, böylece takımınız çevrimdışı olduğunda yüksek satın alma niyetine sahip ziyaretçileri kaybetmezsiniz.

Soruları yanıtlamak ve müşteri etkileşimlerinin gerçekçi olmasını sağlamak için doğal dil ve açık metinli konuşmaları kullanın.

Salesloft ş Akışları aracılığıyla e-posta ve video takiplerini tetikleyin, böylece konuşma bittikten sonra bile iletişim devam etsin.

Drift sınırlamaları

Ş Akışı oluşturma sıkıcı olabilir ve genellikle aynı blokları yeniden kullanmak yerine yeniden oluşturursunuz.

Drift fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift hakkında ne diyor?

Reddit yorumcusunun Drift hakkındaki görüşünü okuyun:

Ziyaretçileriniz için olduğu kadar çalışanlarınız için de kullanımı kolay ve hoş olduğu için işe yarıyor, bu da onların onu daha fazla kullanmak ve hızlı yanıt vermek istemelerine yardımcı oluyor. Üstelik, bağlantılı bir arama gibi. Potansiyel müşteriyle zaten konuşma yapıyorsunuz ve telefonla birbirinizi aramaktan kurtuluyorsunuz. Sohbet botu da çok iyi. Ofiste kimse yokken mesai saatleri dışında da onu kullanıyoruz.

Ziyaretçileriniz için olduğu kadar çalışanlarınız için de kullanımı kolay ve hoş olduğu için işe yarıyor, bu da onların daha fazla kullanmak istemelerine ve hızlı yanıt vermelerine yardımcı oluyor. Üstelik, bağlantılı bir arama gibi. Potansiyel müşteriyle zaten konuşuyorsunuz ve telefonla birbirinizi aramaktan kurtuluyorsunuz. Sohbet botu da çok güzel. Ofiste kimse yokken mesai saatleri dışında da çalıştırıyoruz.

ClickUp ile İş Akışlarınızı, Otomasyonunuzu ve AI'yı Bir Araya Getirin

Otomasyon dünyası, çok özel ş akışı sorunlarını çözmek için tasarlanmış araçlarla doludur.

Ancak otomasyon tek başına artık yeterli değil. Modern takımlar, işleri, kararları, verileri ve işbirliğini tek bir yerden yönetmek için AI destekli yeteneklere ve merkezi bir merkeze de ihtiyaç duyuyor. Bu olmadan otomasyon, sadece daha fazla araç ve daha fazla parçalanma getirir.

ClickUp, takımların araç ve iş yükünü artırmak yerine ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Yerleşik Otomasyonlar, ClickUp Brain ve AI Ajanları ile ş akışlarını daha az manuel çaba ile yürütmenize yardımcı olan eksiksiz bir iş merkezidir. ClickUp ile görev otomasyonunun ötesine geçerek, operasyonları uçtan uca gerçekten yürütebilen ve koordine edebilen bir sisteme ulaşabilirsiniz.

