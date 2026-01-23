LinkedIn Premium buna değer mi? Artıları, eksileri ve alternatifleri

200'den fazla ülkede 1,2 milyardan fazla kullanıcıyla LinkedIn, dünyanın en büyük profesyonel ağ platformudur.

Sosyal medyadaki varlığınız gibi, bu platformdaki profesyonel varlığınız da her zamankinden daha önemli hale geldi. İster potansiyel müşteriler arıyor, ister yeni iş fırsatları keşfediyor, ister yetenekli çalışanlar arıyor, ister daha fazla iş görüşmesi yapmaya çalışıyor olun, LinkedIn ön plana çıkıyor.

Elbette, LinkedIn Premium hesapı daha fazla erişim ve içgörü sağlayabilir.

Ancak, konuşmaları ve takip işlemlerini yönetmenin zor kısmı tamamen size kalacaktır.

Bununla birlikte, LinkedIn'deki varlığınızı iş premium hesabı ile nasıl güçlendirebileceğinizi merak ediyorsanız, bu kılavuz tam size göre.

LinkedIn Premium'un Sunduğu Özellikler

LinkedIn, 4 temel kategoride premium planlar sunar: Kariyer, İş, Satış ve İşe Alım. Her biri belirli bir kitleyi hedefler ve farklı özellikler, alt kategoriler ve fiyatlandırma seçenekleri sunar.

İşte her planın ve anahtar özelliklerinin kısa bir özeti 👇

Premium Plan En uygun Dahil olan ana özellikler Fiyatlandırma (yaklaşık)* Premium Kariyer İş arayanlar, rol fırsatlarını araştıran profesyoneller Tüm profil görüntüleyenleri görün, 5 InMail kredi, iş başvuru sahibi bilgileri, maaş verileri, LinkedIn Learning erişimi ~29,99 $/ay Premium İş Kurucular, danışmanlar, bağımsız profesyoneller Sınırsız kişi tarama, iş içgörüleri, gelişmiş arama filtreleri, 15 InMail kredi ~59,99 $/ay Satış Navigatörü Satış temsilcileri, dışa dönük faaliyetlerin yapılacağı kurucular, ortaklıklar Gelişmiş potansiyel müşteri ve hesap arama, potansiyel müşteri uyarıları, CRM entegrasyonları, 50 InMail sınırı ~99,99 $/ay Recruiter Lite İşe alım yöneticileri ve işe alım uzmanları Gelişmiş aday arama, işe alım bilgileri, InMail, aday izleme ~170 $/ay

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama soğuk e-posta yanıt oranı %5,1 iken, LinkedIn DM'leri %10,3 ile iki kat daha fazla etkileşim alıyor. Yine de, giden çabaların %90'ı hala e-postaya yöneliyor.

LinkedIn Premium'un avantajları

Kararlarınızı yönlendirmek için LinkedIn Premium'un avantajlarını anlayalım.

Gelişmiş görünürlük ve profil bilgileri

LinkedIn aracılığıyla

LinkedIn Premium ile, profilinizi kimlerin görüntülediğini (365 güne kadar) ve insanların sizi arama, feed, paylaşılan bağlantılar veya şirket sayfaları aracılığıyla nasıl bulduğunu görebilirsiniz. Bu bilgi, ilk hareket edenin avantajı elde etmek istediğinizde önemlidir.

Örneğin:

Bir işe alım yöneticisi profilinizi görüntülediğinde → kendinizi tanıtan veya pozisyona olan ilginizi belirten kişiselleştirilmiş bir DM ile iletişime geçin.

Potansiyel bir müşteri veya müşteri adayı sizi incelediğinde → hala akıllarında siz varken hemen takip edin.

İşe alım uzmanları becerilerinizi aradığında → hangi anahtar kelimelerin trafik çektiğini tam olarak bilirsiniz ve profilinizi buna göre optimize edebilirsiniz.

Premium İş hesapları, profillerinde altın rozet de alırlar. Bu rozet, potansiyel işverenlere ve müşterilere güvenilirlik sinyali verebilir. Ayrıca, profilleri anonim olarak tarayabilir ve iş unvanı, şirket boyutu, konum, sektör veya beceri setlerine göre filtreleyerek sınırsız arama yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Potansiyel müşteri izleme şablonlarını kullanarak LinkedIn bağlantılarınızı etkileşim düzeyine göre segmentlere ayırın. Bu, soğuk potansiyel müşterileri, dönüşüme hazır sıcak potansiyel müşterilerle aynı şekilde ele almanızı önler.

Doğrudan iletişim için InMail

LinkedIn aracılığıyla

Premium planlarla, ağınız dışındaki LinkedIn üyeleriyle iletişim kurmak için 3 aylık InMail kredisi kazanırsınız. Bu, normalde bağlantı isteğinizi görmeyecek olan karar vericilerle veya işe alım takımlarıyla bağlantı kurmaya çalışırken yararlıdır.

Ancak, InMails hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var ⚠️

Üç tür InMail vardır: Ücretsiz, Ücretli (Sales Navigator ve Recruiter Lite için) ve Sponsorlu (LinkedIn Ads platformu).

InMail ilk iletişim için kullanılır; aynı kişiye yanıt vermedikçe başka bir mesaj gönderemezsiniz.

Alıcı 90 gün içinde yanıt verirse, LinkedIn InMail kredinizi hesabınıza iade eder.

InMail mesajlarının konu satırı 200 karakter, gövde kısmı ise 1.900 karakter ile sınırlıdır.

✏️ Not: İşverenler, 14 günlük değerlendirme döneminde gönderilen 100 veya daha fazla mesajda en az %13'lük bir InMail yanıt oranı sağlamalıdır.

Gelişmiş arama ve potansiyel müşteri filtreleri

LinkedIn aracılığıyla

LinkedIn Premium, gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleri sunar. Satış fırsatlarını veya potansiyel müşterileri kıdem düzeyine, şirket boyutuna, deneyim yılına veya sektöre göre daraltabilirsiniz. Bu, erişim listeleri oluştururken, rakiplerin işe alım modellerini izlerken veya hedef hesaplardaki karar vericileri belirlerken önemlidir.

Plan Kullanılabilir arama ve potansiyel müşteri filtreleri Premium Kariyer Şirket, konum, sektörüne göre filtreleyin Premium İş Sektör, genel merkez konumu ve çalışan sayısına göre şirket arama Mevcut/geçmiş şirket ve iş unvanına göre potansiyel müşterileri arama Coğrafi konum, isim ve okula göre potansiyel müşterileri arama Satış Navigatörü Premium Business'ta bulunan her şeyin yanı sıra: Kıdem, iş fonksiyonu ve son iş değişikliklerine göre potansiyel müşterileri arayın Alıcı ilgisi ve ortak bağlantılara göre arayın Alıcı niyet sinyallerine göre arayın Özel potansiyel müşteri/hesap listelerine göre filtreleyin Yıllık gelir ve departman çalışan sayısına göre şirketleri arayın Kaydedilmiş hesaplarda arayın ve özel hesap listelerine göre filtreleyin CRM'inizde senkronizasyon halinde olan şirketleri arayın Recruiter Lite İş başlıkları, konum, şirketler, beceriler ve değerlendirmelere göre arama yapın Okullar, sektörler ve konuşulan dillere göre filtreleyin Sertifika filtreleriyle gelişmiş aday arama

💡 Profesyonel İpucu: Boole aramayı kullanarak son derece odaklanmış sorgular oluşturun. Anahtar kelimeleri operatörlerle birleştirerek tam olarak ihtiyacınız olanı filtreleyin: VE : Tüm terimleri gerektirir (ör. "satış VE yönetici")

VEYA : Herhangi bir terimi içerir (ör. "CEO VEYA Kurucu")

DEĞİL : Terimleri hariç tutar (ör. "yönetici DEĞİL stajyer")

Tırnak işaretleri ” “: Tam kelime öbeklerini arar (ör. , “sosyal medya yöneticisi”)

Parantezler ( ): Karmaşık aramalar için grup terimleri (ör. "(satış VEYA pazarlama)YÖNETİCİ DEĞİL")

Öğrenme ve gelişim

LinkedIn aracılığıyla

LinkedIn Premium, sektör uzmanları tarafından verilen ve günümüzün en çok talep gören becerilere odaklanan 20.000'den fazla kursa erişim imkanı sunar. Excel formüllerinden yapay zeka temellerine ve proje yönetimine kadar her konuda kurs bulabilirsiniz.

📚 Daha fazla bilgi: Ağ oluşturmak için katılabileceğiniz en iyi ürün yöneticisi toplulukları

Çoğunda değerlendirmeler, alıştırma dosyaları ve video transkriptleri bulunmaktadır. Bir kursu tamamladığınızda, LinkedIn profilinizde otomatik olarak görüntülenen ve doğrulama rozeti içeren bir sertifika alırsınız.

En iyi iş ve başvuru bilgileri

LinkedIn aracılığıyla

Premium kullanıcı olarak, başvurunuzun diğer adaylara göre nasıl bir konumda olduğunu görebilirsiniz. LinkedIn, eksik becerilerinizi ve deneyimlerinizi vurgular ve profilinizin iş gereksinimlerine nasıl uyduğunu gösterir.

LinkedIn Premium'un dezavantajları

LinkedIn Premium, paranızın karşılığını veriyor mu? Abonelik almayı düşünüyorsanız, dezavantajlarını inceleyin.

Üst düzey premium planlar

Özellikle aktif olarak iş aramıyor veya potansiyel müşteriler arıyorsanız, maliyetler hızla artabilir. İşte size sunulan seçenekler:

Plan Aylık fiyatlandırma* Aylık fiyatlandırma (yıllık faturalandırma durumunda)* Premium Kariyer Aylık 29,99 $ 19,99 $/ay Premium İş 59,99 $/ay 47,99 $/ay Sales Navigator Core 99,99 $/ay 79,99 $/ay Sales Navigator Advanced 149,99 $/ay 108 $. 33/ay Recruiter Lite 170 $/ay 140 $/ay

Tüm planlarda 1 aylık ücretsiz deneme süresi sunulur, ancak kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Özellikler gerçekte gerçekleşmeyebilir.

Premium planlar kapsamındaki hizmetlerin listesi oldukça kapsamlıdır ve muhtemelen hepsini kullanmayacaksınız.

Ayrıca şunu da bilmeniz gerekir:

Düşük yanıt oranları : InMail göndermek, yanıt alacağınızı garanti etmez. Özellikle de çok az çaba gerektiren şablon mesajlar gönderiyorsanız ve profilinizde içerik eksikliği varsa. Hedef kitleniz InMail'lere ilgi göstermiyorsa, kredilerinizi boşa harcamış olursunuz.

Aşırı gelişmiş arama : Ayda sadece birkaç işe başvuruyorsanız veya ağ oluşturmak için bu platformu kullanıyorsanız, gelişmiş arama filtreleri gereksiz olabilir. Çoğu iş arayan, şirketin çalışan sayısı veya teknoloji yığınına göre filtreleme yapmaya gerek duymaz; temel arama bile işinizi görür.

Gereksiz gizli tarama: Ücretsiz hesap kullanıcısı profilinizi gizli modda görüntülerse, premium hesabınız olsa bile bu kişinin ayrıntılarını göremezsiniz. Bu durum, izleyicilerin bir kısmı anonim olarak tarama yaptığında "profilinizi kimler görüntüledi" özelliğinin amacını ortadan kaldırır.

Kullanılmayan InMail kredileri: Krediler, kullanılmadıkları takdirde üç ay sonra geçerliliklerini yitirir. Aktif olarak müşteri arayışında veya iş aramada değilseniz, bu kredilerin hiç kullanılmadan kaybolup gitmesini izleyeceksiniz.

👀 Biliyor muydunuz? LinkedIn profiliniz tamamlandıysa, üyelerin InMail'inizi kabul etme olasılığı %87 daha yüksektir. İnsanların bağ kurabileceği bir kişisel marka oluşturmazsanız, LinkedIn Premium size hiçbir fayda sağlamaz.

Sınırlı zekaya sahip AI özellikleri

LinkedIn, premium seviyelerinde yapay zeka destekli araçlar sunar:

LinkedIn aracılığıyla

Mesaj Yardımı: Zaman kazanmak ve alıcıların yanıt oranlarını artırmak için yapay zeka ile kişiselleştirilmiş iletişim kurun.

Hesap IQ ve Potansiyel Müşteri IQ: AI destekli anlık hesap ve potansiyel müşteri bilgileriyle araştırma süresini kısaltın.

İş ilanlarına ilişkin yapay zeka destekli içgörüler : Bir işe uygunluğunuzu değerlendirin ve işe alım uzmanlarının dikkatini çekmek için kişiselleştirilmiş ipuçları alın.

AI profil yazma asistanı: Profilinizi geliştirin ve daha fazla fırsat için öne çıkın

AI destekli koçluk ve öğrenme: Kişiselleştirilmiş kariyer tavsiyeleri ve kaynak önerileri alın

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, farklı roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile değil. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

LinkedIn Premium buna değer mi? Kullanım örnekleri

Artıları ve eksileri değerlendirdikten sonra nihai sorumuza geliyoruz: LinkedIn Premium aboneliği buna değer mi?

Dürüst olmak gerekirse, duruma göre değişir.

Bazı profesyoneller için premium özellikler, doğrudan kapalı anlaşmaların imzalanması veya iş teklifleri anlamına gelir. Diğerleri için ise, asla tam olarak kullanmayacakları araçlara harcanan paradır.

Premium ne zaman mantıklıdır?

✅ Kişisel markanızı oluşturmak ve ağınızı genişletmek için LinkedIn'in ücretsiz planını aktif olarak kullanıyorsanız, premium plan size güvenilirlik artışı sağlar. Sunduğu metrikler ve içgörülerle etkileşimi izleyebilir ve erişim stratejinizi iyileştirebilirsiniz.

Premium hesabın faydalı olacağı birkaç örnek:

LinkedIn Premium ne zaman mantıklıdır? Neden işe yarıyor? En uygun işi bulmak istiyorsunuz Birden fazla role aktif olarak başvuran iş arayanlar, başvuru bilgilerini kullanarak başvurularını özelleştirebilir ve kişiselleştirilmiş InMail'lerle işe alım yöneticilerine ulaşabilir. Premium üyeler, platform aracılığıyla işe alınma olasılıkları 2,6 kat daha yüksektir. Daha yüksek potansiyel müşteri oluşturma verimliliğine yatırım yapmak için bütçeniz var Sales Navigator'ın gelişmiş filtreleri ve potansiyel müşteri önerileri, potansiyel müşteri bulmayı daha verimli hale getirir. CRM entegrasyonu, erişim ve potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırarak araştırma süresini saatlerce kısaltır. Aynı anda birden fazla rol için işe alım yapıyorsunuz Recruiter Lite'ın gelişmiş aday arama özelliği, proje klasörleri ve InMail kredileri, yetenekleri daha hızlı bulmanızı ve organize etmenizi sağlar. Yıllık 5 veya daha fazla aday işe alıyorsanız, Recruiter Lite'ın maliyetini kolayca karşılayabilirsiniz. Danışman veya serbest çalışan olarak hizmet sunuyorsunuz Hedef şirketlerdeki karar vericiler, soğuk bağlantı isteklerini nadiren kabul ederler. Bağlantı isteği göndermeden önce kişiselleştirilmiş sıcak bir iletişim kurmak yardımcı olur.

❌ Karar vermeyi daha da kolaylaştıralım. Aşağıdaki kategorilerden birine giriyorsanız, Premium'un size bir faydası olmayabilir:

Senaryo Premium'un yetersiz kaldığı noktalar Rahat bir şekilde ağ kuruyorsunuz İçerik paylaşmak, yorumlara katılmak ve görünürlüğü artırmak için Premium hesaba gerek yoktur. Ücretsiz sürüm zaten organik ilişki kurmayı desteklemektedir. Izleme işlemlerini izlemiyorsunuz InMail, konuşmalarınızı başlatmanızı sağlar, ancak Premium, yanıtları, hatırlatıcıları veya devam eden ilişki bağlamını yönetme imkanı sunmaz. Kaçırılan takip işlemleri, yatırım getirisini hızla azaltır. Erişim hacminiz düşük Her ay birkaç mesaj veya başvuru göndermek, Premium planların tekrarlayan maliyetini nadiren haklı çıkarır. Otomasyon veya yapı bekliyorsunuz Premium, ş akışları, sıralama veya potansiyel müşteri kanalları sağlamaz. Bu bir erişim katmanıdır, bir yürütme sistemi değildir. Zaman sınırlı bir hedefiniz yok Net bir sonuç (görüşmeler, işe alımlar, anlaşmalar) olmadan, Premium genellikle performans artırıcı bir araç olmaktan çok kullanılmayan bir abonelik haline gelir.

👀 Biliyor muydunuz? InMail'lerin açılma oranı (57,5%), e-postalara (21,6%) kıyasla 2,5 kat daha yüksektir. InMail'lerinizin yanıt almasını sağlamak için, son etkinliklere göre kişiselleştirin ve sıcak bir yaklaşım sergileyin. İlk mesajda satış odaklı davranmayın.

📚 Daha fazla bilgi: Konferansta ağ oluşturma: Hazırlanmanıza yardımcı olacak ağ oluşturma ipuçları

LinkedIn Premium ve Ücretsiz Sürüm: Bir Bakışta

İşte LinkedIn'in öne çıkan özelliklerinin ve ücretsiz ile ücretli planlarda neler elde edeceğinizin karşılaştırması.

Özellik Ücretsiz LinkedIn hesapı Premium plan Profil görünümleri Son 5 (90 güne kadar) Demografik bilgiler içeren tam liste (365 gün) InMail kredileri Hiçbiri 5 (Kariyer), 15 (İş) Arama filtreleri Kişiler, işler, gönderiler, gruplar, şirketler, okullar ve etkinliklere göre aramayı filtrelemek için temel filtreler. Boole filtreleme özelliğine sahip gelişmiş arama filtreleri. 1., 2. ve 3. derece ağınızın dışındaki birçok kişiyi aramak istediğinizde kullanışlıdır. AI özellikleri NA Seçili coğrafi bölgelerde erişilebilir Başvuru izleme sistemi NA İş ilanlarınızı ve başvuru durumunuzu kimlerin görüntülediğini takip edin CRM Entegrasyonu NA HubSpot, Salesforce, Oracle ve daha fazlasıyla entegrasyon sağlar Aylık kişi arama kullanımı İlk bağlantınız olmayan kişiler için sınırlı arama Sınırsız (ancak iş arayan planında bir sınır vardır) Öğrenme kaynakları Sınırlı erişim 20.000'den fazla kursa erişim Bağlantı sınırları 30.000 birinci derece bağlantı 30.000 birinci derece bağlantı Öneriler ve onaylar Öneriler isteyin ve bunları profilinizde görüntüleyin Ücretsiz planla aynı

Bununla birlikte, ağ oluşturmada başarı, sadece premium özelliklerden değil, strateji ve tutarlılıktan gelir. Ücretsiz bir planla bile LinkedIn'de büyüyebilir ve ilişkilerinizi gayet iyi yönetebilirsiniz.

📚 Daha fazla bilgi: Yazılım mühendislerinin takip etmesi gereken en iyi bloglar

LinkedIn Premium'a alternatifler

Linkedin Premium'a alternatifleri iki bölüme ayırdık: ağ oluşturma araçları ve LinkedIn otomasyon araçları.

Ağ oluşturma araçları şunları içerir:👇

1. AngelList (Startup işe alımları, kurucu ağları ve erken aşama yatırımlar için en iyisi)

AngelList aracılığıyla

AngelList, startup profesyonellerini, kurucuları ve yatırımcıları tek bir ekosistemde bir araya getirir. İş arayanlar, startup rolleri inceleyebilir. Maaş aralıkları ve hisse senedi detaylarını önceden öğrenebilirler. Kurucular, bu platformu kullanarak ortak kurucular bulabilir ve erken aşamadaki yetenekleri işe alabilir. Yatırımcılar ise platformda fırsatları keşfedebilir.

LinkedIn'in geniş profesyonel odak noktasından farklı olarak, AngelList startup işe alımları, fon toplama ve erken aşama ağ oluşturma için özel olarak tasarlanmıştır.

AngelList'in ana özellikleri

Şeffaf maaş ve hisse senedi verileri : Başvurmadan önce ücret aralıklarını ve hisse senedi yüzdelerini gösterir, böylece sürpriz düşük tekliflerle karşılaşmazsınız.

Startup odaklı iş ilanları pano : Hedefli aramalar için fonlama aşaması, şirket boyutu, teknoloji yığını ve uzaktan çalışma esnekliği kriterlerine göre rolleri filtreler.

Yatırımcı ve kurucu eşleştirme : Sektör, aşama ve ilgi alanlarına göre girişimleri potansiyel yatırımcılar ve kurucu ortaklarla bağlantı kurar.

Seçilmiş yetenek listeleri : İşverenler, gelecekteki roller veya tanıtımlar için izlemek istedikleri adayların gizli listelerini oluştururlar.

Yatırımcılar için sendikalar: Melek yatırımcıların sermayelerini bir araya getirerek deneyimli lider yatırımcılarla birlikte girişimlere ortak yatırım yapmalarını sağlar.

AngelList sınırlamaları

Odak noktasının dar olması, startup ve risk sermayesi ekosistemi dışındaki profesyoneller için kullanışlılığını sınırlar.

İş rekabeti, eşitlik için çalışmaya istekli küresel adayları çeken roller nedeniyle yoğun olabilir.

AngelList fiyatlandırması

Geleneksel : Fon boyutunun %0,1'i + yıllık 10.000 $

Tam hizmet: Fon boyutunun %0,15'i + yıllık 20.000 $

📚 Daha fazla bilgi: Daha Fazla İş Yapmak İçin Verimlilik İpuçları [Yorulmadan]

2. Bumble Bizz (Düşük baskı, ilişki öncelikli profesyonel ağ oluşturma için en iyisi)

Bumble Bizz aracılığıyla

Bumble Bizz, sağa kaydırma mekanizmasını profesyonel ağlara taşıyor. Becerilerinizi, sektörünüzü ve aradığınız şeyi (mentorluk, iş ortakları, müşteriler veya iş fırsatları) vurgulayan ayrı bir Bizz profili oluşturun. Uygulama size yakınınızdaki profesyonelleri gösterir ve siz sağa kaydırarak bağlantı kurar veya sola kaydırarak geçersiniz.

Matches, LinkedIn bağlantı istekleri veya InMail'lerin formalitesine gerek kalmadan doğrudan mesajlaşmayı mümkün kılar. Daha az baskı hissettiren ve daha az işlem odaklı bir ağ oluşturmak isteyen serbest çalışanlar, danışmanlar ve girişimciler tarafından kullanılabilir.

Bumble Bizz'in ana özellikleri

Kaydırma tabanlı eşleştirme : Profilleri inceleyin ve bağlantı kurmak istediğiniz kişileri sağa kaydırarak karşılıklı ağ oluşturma seçeneğini etkinleştirin.

Ayrı profesyonel mod : Aynı uygulama içinde flört, arkadaşlık ve iş ağı modları arasında geçiş yapar.

Konum tabanlı keşif : Yerel ağ oluşturma, buluşmalar veya işbirliği fırsatları için yakınınızdaki profesyonelleri bulur.

İlgi ve hedef filtreleme : Arama sonuçlarını, aradıkları şeye göre filtreler: işe alım, ortaklıklar, mentorluk veya serbest çalışan müşteriler.

Eşleşmede doğrudan mesajlaşma: Kabul edilmesini beklemeden veya InMail kredilerini harcamadan anlık sohbet özelliğini etkinleştirir.

Bumble Bizz sınırlamaları

Linkedin'e kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı, daha az sayıda üst düzey yönetici ve niş sektör profesyoneli anlamına gelir.

Gündelik arayüz, muhafazakar sektörler veya üst düzey ağ oluşturma durumları için fazla gayri resmi gelebilir.

Bumble Bizz fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

3. Xing (Almanca konuşulan Avrupa ülkelerinde profesyonel ağ oluşturmak için en iyisi)

Xing aracılığıyla

Xing, DACH bölgesinde 20 milyondan fazla kullanıcısıyla Almanya, Avusturya ve İsviçre'de profesyonel ağ oluşturma alanında hakim konumdadır. LinkedIn gibi fonksiyon görür, ancak yerel pazarda daha güçlü bir penetrasyona sahiptir ve Avrupa iş kültürüne uyarlanmış özelliklere sahiptir.

Profesyoneller bu platformu iş bulmak, sektör etkinliklerine katılmak ve Almanca konuşulan pazarlara odaklanan özel gruplara katılmak için kullanıyor. Hedef kitleniz veya işiniz Almanca konuşulan Avrupa'da faaliyet gösteriyorsa, Xing genellikle bölgesel bağlantılar için LinkedIn'den daha iyi etkileşim sağlar.

Xing'in anahtar özellikleri

DACH pazarında hakimiyet : Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yerel iş bağlantıları için LinkedIn'den daha güçlü bir varlık

Etkinlik keşfi ve ağ oluşturma : Yerleşik RSVP ve katılımcı ağ oluşturma özelliği ile profesyonel etkinlikleri, konferansları ve buluşmaları tarayın.

Sektöre özel gruplar : Aktif tartışmalar ve iş ilanlarının yer aldığı Alman iş sektörlerine odaklanan niş topluluklara katılın.

ProJobs özelliği : Xing'in profesyonel ağını hedefleyen şirketlerin özel listelerinin yer aldığı premium iş ilanları pano

GDPR uyumlu gizlilik: Avrupa gizlilik düzenlemelerine uygun daha sıkı veri kontrolleri ve şeffaflık

Xing sınırlamaları

Almanca konuşulan ülkeler dışındaki sınırlı küresel erişim, uluslararası ağ oluşturma açısından etkisiz kalmasına neden oluyor.

Linkedin'e kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı, Avrupa dışı pazarlarda daha az bağlantı anlamına gelir.

Xing fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Sürekli ağ kurma ve iletişim kurma faaliyetlerinden yoruldunuz mu? Her gün 90-120 dakikanızı tek bir odak alanına (LinkedIn markalaşma veya potansiyel müşteri ile iletişim kurma) ayırarak zaman bloklama yöntemini kullanın. Bu, bağlam değiştirme yorgunluğunu önler ve gün boyu dağınık bir şekilde iletişim kurmaktan daha iyi sonuçlar verir.

1. ClickUp (LinkedIn erişimi, takip, içerik planlama ve ilişki yönetimini merkezileştirmek için en iyisi)

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

LinkedIn'de ağ oluştururken, kişileri ve takip işlemlerini yönetmek için merkezi bir Çalışma Alanı'na ve içeriği planlamak ve sonuçları izlemek için bir yere ihtiyacınız vardır.

Girin: ClickUp, birleşik bir AI çalışma alanı. Ş akışlarınızı ve araçlarınızı birleştirerek LinkedIn erişiminizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Anahtar özellikleri şunlardır:

Tüm iş bağlantılarınızı ve bilgilerini depolamak için bir iletişim yönetimi aracına veya merkezi bir konuma sahip olmak, iletişim kurmayı daha yönetilebilir hale getirir.

Büyük ölçekte potansiyel müşterileri, müşterileri ve etkileşimleri yönetirken, her şeyi kontrol altında tutmak için ClickUp'ın Kişi Listesi Şablonuna ihtiyacınız var.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kişi Listesi Şablonu ile kişileri kolayca arayın ve önceliklerine göre filtreleyin.

Form aracılığıyla iletişim bilgilerini kaydedin — araçlar arasında geçiş yapmadan isimleri, e-postaları, telefon numaralarını, LinkedIn profillerini ve notları toplayın.

Müşteri bilgilerini İlk Temas, Aktif, Bağlantısı Kesik, Etkin Değil, Potansiyel Müşteri veya daha alakalı başka bir Özel Durum ile saklayın.

Özel Görünümler'i kullanarak kişileri düzenleyin — Hızlı tarama için Liste görünümü, görsel boru hattı izleme için Pano görünümü veya sıralanabilir veriler için Tablo görünümü.

Facebook Profili, Konum, Konuşmacı E-posta, Instagram Profili ve Derecelendirme gibi 11 farklı Özel Alan ekleyerek, kişilerle ilgili önemli bilgileri kaydedin ve kişi verilerini kolayca görselleştirin.

İrtibat kayıtlarından doğrudan takım üyelerine, son teslim tarihi ve öncelik etiketleri ile takip görevleri atayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'de farklı iletişim senaryoları için şablon mesajlar saklayın. Şablon mesajları ve ClickUp Brain'in önerilerini kullanarak kişiselleştirilmiş ve insani bir mesaj oluşturun. Böylelikle, takımınız sistemleri sıfırdan yeniden düşünmek zorunda kalmaz ve aynı zamanda robotik mesajlardan ödün vermek zorunda da kalmaz.

Kişileri izledikten sonra, bir sonraki adım onları satış huninizden geçirmektir.

Potansiyel müşterileri kaçırmadan, potansiyel müşterileri değerlendirme, takip planlama ve anlaşmaları tamamlama için bir sisteme ihtiyacınız var.

ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu imdadınıza yetişiyor. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Satış Boru Hattı Şablonu ile tüm satış huninizi tek bir görünümde görselleştirin.

İlk temastan anlaşmanın imzalanmasına kadar olan aşamaları 4 farklı ClickUp Görünümünde görselleştirin.

Bir potansiyel müşteri aşamalar arasında geçiş yaptığında görev oluşturma sürecini otomasyonla otomatikleştirin: takip e-postaları gönderin, keşif görüşmeleri planlayın veya teklifler atayın.

Aktif fırsatları kapanış tarihine ve potansiyel sözleşme boyutuna göre filtreleyerek anlaşma değerini izleyin ve gelir tahmininde bulunun.

Takipçilerinizi asla kaçırmamak için check-in hatırlatıcıları ayarlayın.

AI destekli bağlamsal zeka

ClickUp Brain, bağlamsal bir yapay zeka olup, ClickUp içinde yer aldığı için erişim sisteminizi anlar. Listeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz, CRM alanlarınız ve notlarınızdan bağlam bilgisi alır.

Gerçek ş Akışınıza göre erişim mesajları, özetler ve takip görevleri oluşturabilir.

LinkedIn'de erişiminizi artırmak için AI asistanı, LinkedIn gönderilerini özetleyebilir, rol özgü sorunlu noktaları belirleyebilir ve mesajınızda kullanabileceğiniz anahtar ayrıntıları çıkarabilir.

Ardından BrainGPT'yi kullanarak erişim mesajınızı farklı tonlarda yeniden yazın. Hatta farklı açılardan (değer odaklı, sorun odaklı, içgörü odaklı) farklı sürümler oluşturabilirsiniz. Bu varyasyonları test ederek her bir ICP ile hangisinin daha iyi yankı uyandırdığını görün.

ClickUp Brain ile LinkedIn soğuk iletişim e-postaları taslağı oluşturun

AI tarafından oluşturulan içeriği insancıllaştırmayı ve mesaja kişiliğinizi katmayı unutmayın.

AI tarafından oluşturulan içeriğe yeni başlıyorsanız, sizin için bu videoyu hazırladık.

Ayrıca, her şeyi metin olarak yazmak sizi yavaşlatıyorsa, ClickUp'ın Talk-to-Text özelliğini kullanabilirsiniz. Talk-to-Text ile şunları yapabilirsiniz:

Bağlam duyarlı @bahsetmeleri ve bağlantıları kullanarak dikte ederken takım arkadaşlarınızı, görevleri veya Belgeleri otomatik olarak etiketleyin.

Dikte edilen metinlerin sizin sesiniz gibi çıkması için ürün adlarını, kısaltmaları ve en sık kullanılan kelimeleri otomatik olarak dolduran kişisel bir kelime dağarcığı edinin.

Sesli notları yapılandırılmış metne dönüştürün ve bunları görev olarak atayın

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer AI modellerine erişin ve AI yayılmasını azaltın.

Otomasyon ş akışlarını ayarlayın

Büyük ölçekli bir erişim yönetimi yapıyorsanız, tüm bunları manuel olarak halletmeniz imkansızdır. Her yanıtı izlemeseniz bile çalışmaya devam eden, yapay zeka ile otomasyonlu iş akışlarına ihtiyacınız vardır.

Ancak, LinkedIn'i AI ile otomasyon yoluyla otomatikleştirirken aşağıdaki sınırları yapılandırdığınızdan emin olun:

Günlük bağlantı istekleri ayarlayın

Bağlantı isteklerini aralıklarla gönderin

Yanıt oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve daha insancıl görünmek için potansiyel müşterilerin iş saatleri içinde mesaj gönderin.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen Otomasyonlarını kullanarak , LinkedIn'de bağlantı isteği gönderdiğinizde etkinleşen tetikleyici tabanlı ş Akışları oluşturabilirsiniz. Bu ş Akışlar, arka planda potansiyel müşteri araştırmasını yürütür.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

Otomasyonlarda eğer bu, o zaman şu kuralları tanımlayarak saatler kazanın ve atlanan adımları ortadan kaldırın. Otomasyonlar ayrıca yaklaşan son teslim tarihleri, atanan kişi değişiklikleri ve hatta zaman takibi etkinlikleriyle de bağlantılı hale getirilebilir, böylece görevlerin tutarlı bir şekilde etiketlenmesi sağlanır.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ın Süper Ajanları, sizin için yapılacak zor işleri yapan yapay zeka takım arkadaşlarınızdır. Super Agents ile şunları yapabilirsiniz: Potansiyel müşteri belirli bir süre içinde yanıt vermediğinde takip görevlerini otomatik olarak tetikleyin.

Yüksek değerli potansiyel müşterileri, bölge, uzmanlık veya iş yüküne göre belirli takım üyelerine yönlendirin. Bu, birden fazla potansiyel müşteriyi yönetirken çok önemlidir.

Manuel güncellemeler yapmadan, potansiyel müşterilerin yanıtlarına göre uyarlanan kişiselleştirilmiş iletişim dizileri gönderin.

LinkedIn etkinliklerini CRM'nizle senkronize edin, böylece yeni bağlantılar zenginleştirilmiş verilerle otomatik olarak kişi listenize eklenir. Süper Ajanlar ve nasıl iş yaptıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 👇

ClickUp'ın ana özellikleri

Anında sesli ve video işbirliği: Görevlerden doğrudan Görevlerden doğrudan ClickUp SyncUps'ı başlatarak, erişim stratejilerini tartışın, potansiyel müşteri listelerini inceleyin veya takip adımlarını gerçek zamanlı olarak gözden geçirin.

ClickUp Entegrasyonları : ClickUp, 1000'den fazla uygulamayla entegre olur ve CRM'ler, e-posta platformları ve otomasyon araçlarıyla yerel entegrasyonlar sunarak potansiyel müşteri verilerini merkezileştirmenize ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırmanıza olanak tanır. ClickUp, 1000'den fazla uygulamayla entegre olur ve CRM'ler, e-posta platformları ve otomasyon araçlarıyla yerel entegrasyonlar sunarak potansiyel müşteri verilerini merkezileştirmenize ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Kurumsal çapta arama: Kurumsal Arama özelliğini kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda ve bağlı uygulamalarda anında iletişim bilgilerini, geçmiş konuşmaları veya iletişim şablonlarını bulun.

Merkezi bilgi merkezi: Tüm LinkedIn stratejilerini, erişim şablonlarını ve ağ oluşturma kılavuzlarını Tüm LinkedIn stratejilerini, erişim şablonlarını ve ağ oluşturma kılavuzlarını ClickUp Belge'de saklayın, böylece tüm takımınız aynı bilgilere erişebilir.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, yeni kullanıcılar için zorlayıcı gelebilecek bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir.

Linkedin gönderilerinin zamanlamasını yerel olarak otomasyonla otomatikleştirmez

ClickUp fiyatlandırması

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Günlük görevleri yönetmek için ClickUp kullanıyorum. İhtiyacımız olan tüm araçları tek bir yerde bir araya getiriyor ve bu harika! Projeler hakkında hızlı bir genel bakış sunması ve daha görsel hale getirmek için gösterge panelleri kullanma imkanı sunması çok hoşuma gidiyor. Ayrıca alanları, durumları ve görünümleri özelleştirme imkanı da çok hoşuma gidiyor.

Günlük görevleri yönetmek için ClickUp kullanıyorum. İhtiyacımız olan tüm araçları tek bir yerde birleştiriyor ve bu harika! Projeler hakkında hızlı bir genel bakış sunması ve daha görsel hale getirmek için gösterge panellerini kullanma imkanı sunması çok hoşuma gidiyor. Ayrıca alanları, durumları ve görünümleri özelleştirme imkanı da çok hoşuma gidiyor.

💟 Bonus: İş Verimliliğini Artırmak için Araçlar ve Stratejiler

Üçüncü taraf LinkedIn otomasyon araçları, LinkedIn'in algılama sistemlerini tetiklemeden potansiyel müşteri verilerini çıkarma ve takip planlama gibi tekrarlayan görevleri yerine getirebilir. Bilmeniz gereken birkaç araç şunlardır:

1. Phantombuster (LinkedIn potansiyel müşteri verilerini büyük ölçekte çıkarmak ve zenginleştirmek için en iyisi)

Phantombuster aracılığıyla

PhantomBuster , manuel kopyala-yapıştır işlemi yapmadan LinkedIn'den yapılandırılmış verileri toplama, düzenleme ve dışa aktarma işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Arama sonuçları, şirket sayfaları, grup üyeleri, profil etkinliği ve gönderi etkileşimlerinden listeler oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi LinkedIn'e özel araç sunar.

Önemli kamuya açık profil bilgilerini, şirket bilgilerini ve etkinlik meta verilerini elektronik tablolara veya CRM sistemlerine aktarabilir ve bu verileri daha sonra kullanmak üzere tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirebilirsiniz. Ayrıca, toplanan LinkedIn potansiyel müşterilerini verimli bir şekilde filtreleyebileceğiniz, gruplandırabileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir "LinkedIn Leads" merkezi de elde edersiniz.

Phantombuster'ın ana özellikleri

Profil taramayı otomasyonla gerçekleştirir: LinkedIn aramalarından veya Sales Navigator sonuçlarından isimleri, iş başlıklarını, şirket bilgilerini ve iletişim bilgilerini çıkarır.

Potansiyel müşteri verilerini zenginleştirir: Üçüncü taraf veri kaynaklarını kullanarak, LinkedIn profillerinden e-posta adreslerini ve telefon sayılarını alır.

CRM'ler ve potansiyel müşteri yönetimi yazılımlarıyla entegrasyon sağlar: Çıkarılan potansiyel müşteri verilerini manuel olarak dışa aktarmadan doğrudan HubSpot, Salesforce veya Google E-Tablolar'a aktarır. Çıkarılan potansiyel müşteri verilerini manuel olarak dışa aktarmadan doğrudan HubSpot, Salesforce veya Google E-Tablolar'a aktarır.

Ş Akışlarını planlar: Tutarlı bir potansiyel müşteri bulma faaliyeti sürdürmek için belirli aralıklarla Phantoms'u otomatik pilotta çalıştırır.

Phantombuster sınırlamaları

Günlük sınırlar aşılırsa veya etkinlikler doğal görünmüyorsa LinkedIn hesabınızın kısıtlanma riski vardır.

LinkedIn e-postaları kamuya açık olarak listelemedikleri için, tam iletişim zenginleştirme için ayrı e-posta bulma araçları gerekir.

Phantombuster fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 69 $

Pro : Aylık 159 $

Takım: 439 $/ay

Gerçek kullanıcılar Phantombuster hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

PhantomBuster'da en çok sevdiğim şey, herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan LinkedIn'de erişimi ve potansiyel müşteri oluşturmayı otomasyon yoluyla ne kadar kolay gerçekleştirebileceğiniz. Şablonlar son derece sezgiseldir ve birkaç ş Akışı kurduktan sonra her hafta saatlerce zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca, farklı otomasyonları birbirine bağlayabilmeyi de çok seviyorum — örneğin, profilleri çıkarmak, verileri zenginleştirmek ve kişiselleştirilmiş bağlantı isteklerini otomatik olarak göndermek gibi. Güvenilir, iyi belgelenmiş ve destek ekibi hızlı ve yardımcı.

PhantomBuster'da en çok sevdiğim şey, herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan LinkedIn'de erişimi ve potansiyel müşteri oluşturmayı otomasyon yoluyla ne kadar kolay hale getirdiğidir. Şablonlar son derece sezgiseldir ve birkaç ş Akışı kurduktan sonra her hafta saatlerce zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca, farklı otomasyonları birbirine bağlayabilmeyi de çok seviyorum — örneğin, profilleri çıkarmak, verileri zenginleştirmek ve kişiselleştirilmiş bağlantı isteklerini otomatik olarak göndermek gibi. Güvenilir, iyi belgelenmiş ve destek ekibi hızlı ve yardımcı.

📚 Daha fazla bilgi: İşgücü Verimliliğini Artırma: Teknikler ve Araçlar

2. Expandi (Koşullu, çok adımlı LinkedIn erişim dizilerini güvenli bir şekilde çalıştırmak için en iyisi)

via Expandi

Linkedin potansiyel müşteri bulma platformu Expandi, LinkedIn bağlantılarını yönetmek için merkezi bir Çalışma Alanı sağlar. Ayrıntılı potansiyel müşteri bilgilerini görebilirsiniz ve potansiyel müşterileri iş başlığı, şirket, sektör ve etkileşim sinyalleri gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

Expandi ayrıca mesajları bir araya getirmek ve konuşma izlemesini basitleştirmek için akıllı bir gelen kutusu da içerir. Kampanya performansını değerlendirmek için gelişmiş analiz ve raporlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Diğer araçlarla bağlantı kurarak LinkedIn potansiyel müşteri bilgilerini daha geniş ş Akışlarına entegre eder.

Expandi'nin anahtar özellikleri

Bulut tabanlı otomasyon : Algılama riskini en aza indirmek için kampanyaları yerel tarayıcınız yerine özel IP adreslerinden yürütür.

Koşullu mantığa dayalı akıllı diziler : Potansiyel müşterilerin teklifinizi kabul edip etmediklerine, yanıtlayıp yanıtlamadıklarına veya görmezden gelip gelmediklerine göre farklı takip yolları tetikleyici olarak kullanılır.

Çok kanallı kampanyalar : LinkedIn InMail'leri, bağlantı isteklerini ve e-posta iletişimini tek bir ş Akışında birleştirir.

Mesajlar için A/B testi : Birden fazla mesaj varyasyonunu aynı anda test ederek hangi metnin daha yüksek yanıt oranları sağladığını belirler.

Bekleyen istekleri otomatik olarak geri çeker: Belirttiğiniz süreden sonra yanıtlanmamış bağlantı isteklerini kaldırarak profilinizi temiz tutar.

Sınırlamaları genişletin

Diğer LinkedIn otomasyon araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma, özellikle tek başına kullanan kullanıcılar için

Kullanıcılar aşırı agresif kampanyalar yürüttüğünde hesap kısıtlama riski

Expandi fiyatlandırması

İş: Aylık 99 $

Ajans: Özel

Gerçek kullanıcılar Expandi hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşünü dinleyin:

Gerçekten çok yaklaştılar. Neredeyse bitti. Her etkileşimimizde müşteri hizmetlerinden çok etkilendim. Bu özellik onları diğerlerinden ayıran bir özellik. Müşterilerinden gelen geri bildirimleri ciddiye alıyorlar ve entegrasyonları doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Entegrasyon veya faturalandırma sorunları yaşadığımızda, takımı hemen devreye girerek sorunları çözdü. Aferin. Bu nadir görülen ve etkileyici bir durumdu.

Gerçekten çok yaklaştılar. Neredeyse bitti. Her etkileşimimizde müşteri hizmetlerinden çok etkilendim. Bu özellik onları diğerlerinden ayıran bir özellik. Müşterilerinden gelen geri bildirimleri ciddiye alıyorlar ve entegrasyonları doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Entegrasyon veya faturalandırma sorunları yaşadığımızda, takımı hemen devreye girerek sorunları çözdü. Aferin. Bu nadir görülen ve etkileyici bir durumdu.

3. Dux Soup (Hafif otomasyon ile tarayıcı tabanlı LinkedIn potansiyel müşteri araması için en iyisi)

via Dux Soup

Dux-Soup, doğrudan tarayıcıda çalışan bir Chrome uzantısı aracılığıyla LinkedIn'de potansiyel müşteri bulma görevlerini otomasyonla otomatikleştirir.

Satış uzmanları, bu aracı profilleri ziyaret etmek, bağlantı istekleri göndermek ve insan davranışını taklit ederek tespit edilmekten kaçınırken potansiyel müşterileri büyük ölçekte beslemek için kullanır. Araç, CRM'lerle entegrasyonlar sağlar ve verimli erişim kampanyaları için kişiselleştirilmiş mesajlaşma dizilerini destekler.

Dux Soup'un ana özellikleri

Damla kampanyası planlama : Organik etkinlik modellerini simüle etmek için bağlantı isteklerini ve mesajları gün boyunca yayar.

Profil etiketleme ve notlar : Potansiyel müşterileri özel etiketlerle etiketler ve daha iyi müşteri organizasyonu için yalnızca sizin görebileceğiniz gizli notlar ekler.

Büyük ölçekli beceri onayları : Hedef profillerdeki becerileri otomatik olarak onaylayarak, istek göndermeden önce görünürlüğü ve etkileşimi artırır.

CRM senkronizasyonu için CSV dışa aktarma: Potansiyel müşteri verilerini HubSpot, Salesforce veya diğer sistemlere manuel olarak içe aktarmak için elektronik tablolara indirir.

Dux Soup sınırlamaları

Yerel CRM entegrasyonları yoktur; potansiyel müşteri verilerinin senkronizasyonunu sağlamak için manuel CSV dışa aktarma ve içe aktarma işlemlerine dayanır.

Bulut platformlarına kıyasla temel analitik özellikleri, birden fazla sekansda kampanya performansını izlemeyi zorlaştırıyor.

Dux Soup fiyatlandırması

Pro Dux Individual : Aylık 14,99 $

Turbo Takım : Aylık 55 $

Bulut ajansı: Aylık 99 $

Gerçek kullanıcılar Dux Soup hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Dux-soup, pazarımızla en iyi şekilde iletişim kurmamıza yardımcı olacak harika pazarlama uzmanları arıyor. Dux-soup'u bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. LinkedIn için en iyi otomasyon aracıdır ve birçok CRM ürünüyle bağlantı kurar.

Dux-soup, pazarımızla en iyi şekilde iletişim kurmamıza yardımcı olacak yetenekli pazarlama uzmanlarını her zaman arıyor. Dux-soup'u bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. LinkedIn için en iyi otomasyon aracıdır ve birçok CRM ürünüyle bağlantı kurar.

4. Dripify (Takım tabanlı LinkedIn müşteri adayı bulma ve izleme için en iyisi)

via Dripify

Dripify, çok adımlı LinkedIn etkileşim dizileri oluşturmaya ve yürütmeye, performans metriklerini izlemeye ve merkezi bir gösterge paneli üzerinden takım faaliyetlerini yönetmeye odaklanan bir dizi özellik sunar.

Kullanıcılar yapılandırılmış potansiyel müşteri verilerini çekebilir, başlık veya şirket gibi kriterlere göre potansiyel müşterileri filtreleyebilir ve daha derinlemesine analiz için dışa aktarabilir.

Yerleşik gelen kutusu, LinkedIn konuşmalarınızı tek bir yerde toplamanızı sağlar. Dripify ayrıca, LinkedIn'de potansiyel müşteri bulma çabalarınızı desteklemek için şablonlar ve raporlama araçları da sunar.

Dripify'ın ana özellikleri

Görsel ş Akışı oluşturucu : Potansiyel müşterilerin yanıtlarına göre koşullu dallara sahip çok adımlı kampanyalar oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzü

Takım işbirliği araçları : Kampanya şablonlarını paylaşın, takım üyelerine potansiyel müşteriler atayın ve tek bir gösterge paneli üzerinden toplu erişim performansını izleyin.

Yerleşik güvenlik sınırları : LinkedIn'in önerdiği sınırlar içinde kalmak ve yasaklanma riskini azaltmak için günlük eylemleri otomatik olarak sınırlar.

Potansiyel müşteri puanlama ve filtreleme : Potansiyel müşterileri etkileşim düzeylerine göre sıralar ve öncelikli takip için sıcak potansiyel müşterileri filtreler.

Yerel CRM entegrasyonları: Potansiyel müşteri verilerini manuel olarak dışa aktarmadan doğrudan Pipedrive, HubSpot ve Salesforce ile senkronizasyon yapar.

Dripify sınırlamaları

Yüksek hacimli veri aktarımları sırasında bazı CRM platformlarıyla webhook senkronizasyonunda ara sıra gecikme yaşanması

Önceden ayarlanmış güvenlik aralıklarının ötesinde eylem zamanlaması üzerinde ayrıntılı kontrol isteyen kullanıcılar için sınırlı özelleştirme

Dripify fiyatlandırması

Temel : 59 $/kullanıcı/ay

Pro : 79 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş : 99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özelleştirilebilir

Gerçek kullanıcılar Dripify hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun dediği gibi:

LinkedIn'den potansiyel müşteriler eklemek için Dripify kullanıyorum ve otomasyonun bağlantı kurup mesaj göndererek otomatik olarak ilişki kurmaya başlamamı sağladığını takdir ediyorum. Arama yapabilmeyi ve aramamdaki kişilerle otomatik olarak bağlantı kurup onlara mesaj gönderebilmeyi seviyorum. İlk kurulum çok kolay ve otomasyon daha iyi, daha hızlı ve daha verimli, bu da takımımın Octopus'tan Dripify'a geçmesine neden oldu.

LinkedIn'den potansiyel müşteriler eklemek için Dripify kullanıyorum ve otomasyonun bağlantı kurup mesaj göndererek otomatik olarak ilişki kurmaya başlamamı sağladığını takdir ediyorum. Arama yapabilmeyi ve aramamdaki kişilerle otomatik olarak bağlantı kurup onlara mesaj gönderebilmeyi seviyorum. İlk kurulum çok kolay ve otomasyon daha iyi, daha hızlı ve daha verimli, bu da takımımın Octopus'tan Dripify'a geçmesine neden oldu.

Peki, LinkedIn Premium buna değer mi?

LinkedIn Premium, yeni bir rolle ilgili olarak, işe alım sürecini hızlandırma veya satış konuşmaları için kapılar açma gibi belirli bir sonuç elde etmek için çalışırken gerçekten yararlı olabilir. Dikkatsizce kullanıldığında, genellikle yetersiz kalır. Odaklanarak kullanıldığında, zaman çizelgelerini kısaltabilir ve başka türlü ulaşamayacağınız fırsatları ortaya çıkarabilir.

Abonelik kadar önemli olan bir diğer husus da, bu abonelikle ilgili işleri nasıl organize ettiğinizdir. Ağ oluşturma, takip etme, içerik fikirleri, konuşmalar ve potansiyel müşteriler, dağınık notlarda ve yarı hatırlanan hatırlatıcılarda yer aldıklarında değerlerini yitirirler. LinkedIn faaliyetlerini ClickUp gibi merkezi bir sistemle eşleştirmek, bağlantıları sadece daha fazla bildirimden ibaret değil, tutarlı bir ilerleme haline getirmeye yardımcı olur.

Kişileri yönetmekten içerik oluşturmaya, görevleri yönetmeye ve otomasyonlar oluşturmaya kadar ClickUp, ağ oluşturma çabalarınızı kolaylaştırır. Şimdi ücretsiz kaydolun ve LinkedIn'de büyümeniz için ClickUp'tan yararlanın.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. LinkedIn'de iş teklifleri almak için premium hesaba ihtiyacınız yoktur. Ücretsiz planla bile LinkedIn Apply üzerinden işlere başvurabilirsiniz. Premium özelliklerden daha önemli olan, doğru rolleri hedeflemek, başvuruları özel olarak hazırlamak ve stratejik olarak takip etmek gibi sağlam bir iş arama stratejisine sahip olmaktır. InMail ve başvuru sahibi bilgileri gibi premium özellikler sayesinde işe alınma şansınız 2,6 kat artar.

Hayır. Premium Career'da her ay sadece 5 InMail kredi, Premium İş'te ise 15 kredi alırsınız. Sales Navigator aylık 50 kredi sunar. Krediler kullanılmadıkları takdirde üç ay boyunca devredilir, ancak sınırsız değildir.

Premium Career'ın fiyatı aylık 29,99 $'dır, ancak yıllık faturalandırma ile aylık 19,99 $'a düşer. Diğer planların fiyatları aylık 170 $'a kadar çıkmaktadır.

Linkedin Premium'da 20.000'den fazla kursa erişim hakkına sahip olursunuz. Bu kursların kalitesi ve değeri, uzmanlık düzeyinize göre değişir.

Küçük işletmeler, LinkedIn Premium Business ile altın rozet ve yapay zeka destekli özellikler elde eder. 365 güne kadar kendilerini görüntüleyen kişilerin profillerini görüntüleyebilir ve aylık 15 InMail kredisi gönderebilirler. İşletmeler yüksek değerli anlaşmalar yapmayı başarırsa, aylık 59,99 dolarlık yatırımın karşılığını veren bir ROI elde ederler.