Yüksek Katılımlı Bir Topluluk Nasıl Oluşturulur: Uçtan Uca Kılavuz

Topluluk alanınıza giriş yaptığınızda, tüm hafta boyunca gördüğünüzün aynısını fark edersiniz: görünüm olmasına rağmen neredeyse hiç yanıt almayan gönderiler.

Ardından, bir üye gerçek bir zorlukla ilgili düşünceli bir soru paylaşır. Birkaç saat içinde, konu dolup taşar. Aylardır haber almadığınız kişiler ipuçları vermeye, paylaşım yapmaya ve yardımcı olabilecek diğer kişileri etiketlemeye başlar.

Bu değişim, birisinin kendini rahat hissederek konuşması ve diğerlerinin de kendilerini bağlantıda hissetmesi sayesinde gerçekleşti.

Sadece bilgi yaymak değil, anlamlı katılımın gruplara olan güveni, sadakati ve uzun vadeli katılımı güçlendirdiğini inceleyin. İnsanlar dinlendiklerini, değer verildiğini ve katkıda bulunmak istedikleri bir şeye bağlı olduklarını hissettiklerinde topluluklar gelişir.

Bu blog yazısını, ürününüzü ve markanızı büyüten resmi bir topluluk katılımı kılavuzu olarak değerlendirin. 📑

Topluluk Katılımı Kılavuzu Nedir?

Topluluk katılımı kılavuzu, takımınıza belirli iş sonuçlarına ulaşmak için topluluk programlarınızı nasıl tasarlayacağınızı, yürüteceğinizi ve ölçeklendireceğinizi gösteren pratik, uçtan uca bir kılavuzdur.

Hedef üye profillerinizi, topluluğun amacını ve ilk temastan savunuculuğa kadar olan katılım sürecini tanımlar. Bu ortak kullanım kılavuzu, üyeleri aktif tutmak ve ürün stratejinize uygun hale getirmek için kullanacağınız ritüelleri, kampanyaları, ş akışlarını, rolleri ve ölçütleri özetler.

🧠 İlginç Bilgi: Topluluk kavramı binlerce yıl öncesine dayanır. Ortaçağ Avrupa'sındaki eski loncalar, zanaatkarların bilgi paylaşımı yaptıkları, birbirlerini destekledikleri ve kaliteyi düzenledikleri profesyonel toplulukların ilk formlarıydı.

Markaların Neden Bir Kılavuza İhtiyacı Var?

Hedefler, mesajlar ve takımınızın nasıl göründüğü konusunda netlik, güçlü bir topluluk oluşturur. Aşağıdakileri yapmak için bir rehbere ihtiyacınız var:

Öngörülebilir deneyimler yaratın: Her yeni üyenin aynı sıcak karşılama ve değer yaratma sürecinden geçmesini sağlayın.

Marka itibarını koruyun: Hataların krize dönüşmemesi için ton ve eskalasyon kuralları ayarlayın.

Kısıtlı kaynaklara öncelik verin: Personelin zamanını yangın söndürme değil, yüksek etkili programlara odaklayın.

Tekrarlanabilir programları ölçeklendirin: Başarılı bir web seminerini üç aylık bir diziye dönüştürün.

Önemli olanı ölçün: Topluluk faaliyetlerini ürün benimseme, müşteri sadakati ve gelirle ilişkilendirin.

Geri bildirim döngüsünü kapatın: Üye sinyallerini yakalayın ve bunları hızlı bir şekilde ürün, pazarlama ve müşteri hizmetlerine yönlendirin.

Adım Adım Topluluk Katılımı Rehberi

Topluluk katılımı işlerinizi daha iyi planlamak, üyeleri daha hızlı harekete geçirmek ve ölçeklendirme sürecinde etkisini izlemek için bu yol haritasını izleyin. 👇

Adım #1: Topluluğun amacını ve başarısını tanımlayın

Topluluğunuzun neden var olduğunu ve ürününüzü ve işinizi nasıl desteklediğini netleştirerek başlayın. Amacınızı belirli bir hedef kitleye, temel bir değer vaadine ve ölçülebilir bir iş sonucuna dayandırın.

Net bir amaç beyanına ilişkin bazı örnekler:

Platformumuzu kullanan PMM'lerin, lansman kılavuzlarını paylaşım yaparak ve birbirlerine destek olmalarıyla bir araya geldikleri bir yer. Böylece daha hızlı teslimat yapabilir ve bizimle daha uzun süre çalışabilirler.

Startup kurucularının gerçek dünyadaki deneyimlerini paylaştığı, yeni özellikler hakkında geri bildirimde bulunduğu ve yol haritamızı şekillendirmemize yardımcı olduğu bir geliştirici topluluğu.

Yöneticilerin birbirlerine uygulama sorunlarını gidermede yardımcı oldukları ve müşteri tutma oranını artırmak için en iyi uygulamaları destekledikleri bir müşteri başarı merkezi.

Ardından, başarıyı iki aşamada tanımlayın:

Topluluk düzeyi: Aktif üyeler, düzenli katkıda bulunanlar, savunucular, programa katılım

İşletme düzeyi: Aktivasyon, özellik benimseme, müşteri tutma, genişleme, yönlendirmeler

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtalar ile amacınızı ve planınızı görsel bir tuval üzerine çiziniz: Topluluğun kimler için olduğunu, hangi sorunları çözdüğünüzü, hangi davranışların en önemli olduğunu ve düşük katılım gibi riskleri belirlemek için yapışkan notlar kullanın.

Bağlantı kurucular , istediğiniz davranışların ihtiyaç duyduğunuz sonuçları nasıl sağladığını gösterir.

Metin kutuları ile her bir metriği hedef ve zaman aralığıyla etiketleyin (ör. 1. haftada %10 paylaşım). Ardından bunları ile her bir metriği hedef ve zaman aralığıyla etiketleyin (ör. 1. haftada %10 paylaşım). Ardından bunları ClickUp görevlerine dönüştürebilirsiniz, böylece stratejiniz doğrudan uygulamaya geçebilir. Üye deneyimlerini, dönüm noktalarını ve temas noktalarını doğrudan ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde haritalandırın

Adım #2: Öncelikli topluluk üye profillerini belirleyin

"Katılımı artırmaya" çalışmadan önce, aslında kiminle etkileşim kurduğunuzu netleştirin. Topluluk kişiliklerini, ürün veya pazarlama kişilikleriyle aynı titizlikle ele alın, ancak topluluk davranışlarına dayandırın.

ClickUp Docs içinde Profil, Motivasyonlar, Davranışlar, Programlar ve Riskler gibi bölümlerden oluşan bir "Topluluk Kişilikleri Belgesi" oluşturun. Bu belge içinde, her profil için gerekli bilgileri saklayabilirsiniz:

Kim oldukları: Rol, kıdem, şirket boyutu, temel kullanım örnekleri

Onları motive eden şeyler: Takdir, cevaplar, akranlarla bağlantı, etki

Onları bloke eden faktörler: Zaman, paylaşım yapma konusunda kendilerine güven, ürün bilgisi, kısıtlamalar

Toplulukta başarı neye benzer (ör. aylık olarak 3 adet akran değerlendirmeli çözüm alır, paylaşım yapar ve görünürlük kazanır)

Aşağıdakiler gibi 2-3 temel kişilikle başlayın:

Hızlı yanıtlara ve uygulama şablonlarına ihtiyaç duyan onboarding sahipleri (CS/Ops)

Görünürlük, erken erişim ve yol haritası üzerinde etki sahibi olmak isteyen güçlü kullanıcılar veya oluşturucular

Nadiren paylaşım yapan ancak yüksek düzeyde değer ve etki kanıtı isteyen meşgul yönetici şampiyonları

Bunların hazırlanmasında yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain'e başvurun. Yapay zeka destekli asistan size şu şekilde yardımcı olur:

Gerçek Çalışma Alanı içgörülerini kullanarak her bir persona için ilk sürümünüzü hazırlayın.

Davranışları ve geri bildirimleri özetleyerek kişilikleri verilere dayandırın

Özel olarak tasarlanmış içerik katılımı fikirleri ve ölçülebilir başarı sinyalleri önerin.

Kişilikleri yan yana karşılaştırarak boşlukları, çakışmaları ve benzersiz fırsatları tespit edin.

Kişilikleri içerik, etkinlikler veya topluluk programları için eyleme geçirilebilir kontrol listelerine dönüştürün.

ClickUp Brain'i kullanarak takımınızın tekrar kullanabileceği tutarlı bir persona şablonu oluşturun

🧠 İlginç Bilgi: 17. yüzyıl İngiltere'sinde kahvehaneler, farklı sosyal geçmişlere sahip insanların bir araya gelerek siyaset, felsefe ve güncel etkinlikleri tartıştıkları eşitlikçi toplantı alanları olarak işlev görüyordu. Bu "penny üniversiteleri", fikirlerin dolaşımını ve basılı haberlerin yayılmasını teşvik etti ve hatta İngiltere'nin finans piyasalarının temellerinin bir kısmını attı.

Adım #3: Topluluk katılımı huninizi haritaleyin

Topluluğunuzun büyümesini, üyelerinin farklı aşamalardan geçtiği ürün odaklı bir yolculuk olarak değerlendirin. Her aşamanın sizin bağlamınızda ne anlama geldiğini ve hangi davranışların insanları ileriye taşıdığını açıkça tanımlamanız gerekecektir.

İşte basit bir huni:

Farkındalık: Üyeler, e-posta, ürün içi uyarılar, oryantasyon veya sosyal kanallar aracılığıyla topluluğu keşfederler. Aktivasyon: Yeni üyeler katılır ve tanıtım yazısı yayınlamak veya bir etkinliğe katılmak gibi ilk anlamlı adımlarını atarlar. Katkı: Aktif katılımcılar, meslektaşlarının sorularını yanıtlayarak, şablonların paylaşımını gerçekleştirerek veya oturumlar düzenleyerek değer katmaya başlar. Savunuculuk: En çok katkı sağlayanlar, başarı hikayelerini paylaşarak, başkalarını yönlendirerek, içerik oluşturarak veya danışma gruplarına katılarak topluluğu geliştirir.

Topluluk yolculuğunuzun her aşaması için iki şeye karar verin:

Birini bu aşamaya getiren şey: Topluluğa katılmak, bir tanıtım yazısı yayınlamak veya ilk etkinliğine katılmak gibi belirli bir eylem olabilir.

Katılım tetikleyicileri: Onları yolculuklarında ileriye götüren şeyler. Bunlar, hoş geldiniz mesajı göndermek ve tanıtım konusunda onları etiketlemek gibi, ilk etkileşimi teşvik eden özel eylemler olabilir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Zihin Haritaları ile katılım huninizi hayata geçirin. Farkındalık, aktivasyon, katkı ve savunuculuk gibi temel düğümlerle bir Zihin Haritası oluşturun. Her düğümün altında dallar oluşturun: Kanallar (keşfettikleri veya etkileşimde bulundukları yerler)

Anahtar davranışlar (ne yaparlar)

Tetikleyiciler/Programlar (onları ilerletmek için uyguladığınız şeyler) Harita dallarını doğrudan ClickUp Zihin Haritalarından Görevlere dönüştürün

Adım #4: 90 günlük topluluk program takvimi oluşturun

Huni netleştikten sonra, kişiliklerinizi ve çeşitli huni aşamalarını kasıtlı olarak destekleyen 90 günlük bir program takvimi tasarlayın.

Topluluğu canlı ve çeşitlilik içeren tutmak için farklı etkinlik türlerini bir araya getirin, örneğin:

AMA'lar veya Soru-Cevap oturumları: Kurucular, ürün uzmanları veya misafir konuşmacılarla canlı sohbetler

Ürün tanıtımları/demolar: Yeni özellikleri veya kullanım örneklerini gösteren düzenli oturumlar

Meydan okumalar veya yarışmalar: Üye odaklı etkinlikler (ör. en iyi hackathon projeleri ve yazma yarışmaları)

Haber bültenleri veya blog özetleri: En önemli tartışmaları, kaynakları veya duyuruları öne çıkaran özenle hazırlanmış güncellemeler

Akran grupları: Ağ oluşturma ve destek için küçük toplantılar (sektöre özgü veya rol dayalı)

Tutarlılık için içerik planı şablonunu kullanarak yayın sıklığınızı ayarlayın:

Haftalık: Hoş geldiniz/tanıtım konu başlığı veya bir taktiksel gönderi Aylık: AMA, derinlemesine oturum, katkıda bulunanların öne çıkarılması veya geri bildirim konusu Üç aylık: Büyük temalı girişim (ör. "Kılavuz Ayı", "Lansman Laboratuvarı")

ClickUp Takvim Görünümü'nde görevleri ve programı sürükleyip bırakarak haftalar arasında iş yükünü dengeleyin

ClickUp Takvim Görünümü, bu planı görsel bir programa dönüştürmenize yardımcı olur. Bunu "Topluluk Programları" listenizde oluşturun, ardından her bir etkinliği haritalandırın: haftalık hoş geldiniz konuları, aylık AMA'lar, ürün demoları, akran grubu buluşmaları ve üç aylık zorluklar, belirli tarihleri olan bireysel Görevler olarak.

Platform bunları otomatik olarak takvimde görüntüler ve etkinlikleri sürükleyip bırakarak ritminizi bozmadan yeniden planlayabilirsiniz. Haftalık tanıtımlar veya aylık haber bültenleri gibi Yineleyen görevleri, ClickUp Yineleyen Görevler olarak ayarlayarak otomasyonunu gerçekleştirin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Alanları ve AI Alanları ile her etkinliği "Hedef Kişi", "Huni Aşaması" ve "Kanal" gibi ayrıntılarla kategorize edin. Önemli ayrıntıları yakalayın ve Özel Alanlar aracılığıyla kolayca görünür hale getirin.

Adım #5: Moderasyon ve katılım kurallarınızı oluşturun

Katılım kurallarını ve moderatör protokollerini net bir şekilde belirleyin. Üç ana alanı kapsayın:

1. Ton ve ses

Markanızın topluluk içindeki "konuşma" şekli ile pazarlama içindeki "konuşma" şekli arasındaki fark (ör. daha samimi, daha az cilalı)

Yapılacak ve yapılmaması gerekenler, teşvik edilenler (empati, netlik, özgüllük) ve yapılmaması gerekenler (alaycı tavır, küçümseme, aşırı jargon kullanımı) dahil.

2. Eskalasyon kuralları

Destek, hukuk, halkla ilişkiler veya ürün departmanına iletilen konular

Moderatörlerin hassas sorunlara ne kadar hızlı yanıt vermesi gerekir?

Üç uyarı kuralı (eğitim, uyarı, uzaklaştırma)

3. Rol beklentileri

Onaylar, müdahaleler, ürün sorularını yanıtlama ve döngüleri kapatma işlemlerinden kim sorumludur?

Zaman beklentileri (ör. günlük tarama, 2 saat içinde öncelikli konular ve hafta sonu kapsama planı)

Ton, eskalasyon matrisi, rol bazında beklentiler ve örnek yanıtlar için bölümler içeren bir "Topluluk Moderasyon ve Katılım Kılavuzu" ClickUp belge oluşturun. ClickUp Brain, ton kılavuzunuza uygun önceden onaylanmış yanıt şablonları oluşturabilir.

ClickUp Belgesi içindeki ClickUp Brain'e, farklı senaryolar için yanıtlar içeren ton kılavuzlarınız için şablonlar oluşturmasını isteyin

Hatta, moderatörlerin tutarlı ancak robotik davranışlar sergilememeleri için, yaygın topluluk senaryolarına (özellik karmaşası, hafif hayal kırıklığı, yüksek övgü, konu dışı başlık) yönelik farklı yanıtlar isteyebilirsiniz. ​

Not: ClickUp Brain, doğru komutları oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

📌 Örnek komutlar: Topluluk moderasyon kılavuzumuz için, markanın üslubunu ve sesini açıklayan, samimi, profesyonel ve ulaşılabilir bir dil kullanan bir bölüm oluşturun.

Topluluk sorunları için, düşük, orta ve yüksek önem dereceli senaryolar ve her seviyede kimin bilgilendirilmesi gerektiği dahil olmak üzere bir eskalasyon matrisi oluşturun.

Anlamadıkları bir ürün özelliği hakkında soru soran bir üyeye, ton kurallarımızı koruyarak üç alternatif yanıt sağlayın.

Adım #6: Katılım ş akışlarını başlatın

Temeller atıldıktan sonra, artık insanları katılım huninizden geçiren tekrarlanabilir ş akışları oluşturabilirsiniz.

Uygulanması gereken anahtar iş akışları:

Hoş geldiniz kampanyası: Yeni üyelere ilk haftalarında bir dizi oryantasyon mesajı (veya e-posta) göndererek kaynakları ve nasıl başlayacaklarını tanıtın.

Haftalık katılım döngüleri: Her hafta eğlenceli bir soru veya öneri yayınlayın (ör. Yeni üyelere yapacağınız bir paylaşım nedir?) ve cevapların özetini paylaşarak takip edin.

İçerik katkısı önerileri: Üyeleri blog yazıları, başarı hikayeleri veya eğitimler göndermeye davet edin; takımınızın en iyilerini incelemesi ve yayınlaması için görevler oluşturun.

Oluşturucu/elçi ş akışları: Güçlü kullanıcıları belirleyin ve onları tanımak için ş akışları oluşturun. Örneğin, yöneticilere haber bültenlerinde elçileri bahsetmeleri veya onları etkinlik sunucusu olarak atamaları için görevler gönderin.

Artık her katılım temas noktasını manuel olarak takip etmek yerine, ClickUp Otomasyonları'nın bu zor işi sizin yerinize yapmasına izin verebilirsiniz. Tetikleyiciler (ör. görev veya alt görev oluşturulması, durum değişiklikleri, son teslim tarihlerinin gelmesi veya başlangıç tarihinin gelmesi), koşullar ve eylemler (ör. AI Atama, yorum ekleme, kanal mesajı veya doğrudan mesaj gönderme) kullanarak özel ş akışları oluşturabilirsiniz.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak ayarlayın.

Örneğin, bir üye katıldığında (veya bir form doldurduğunda) bir hoş geldin Görevi oluşturulup moderatöre atanacak şekilde bir Otomasyon ayarlayın. Haftalık tartışma gönderilerini planlamak için yinelenen otomasyonlar kullanın. Ve tetikleyicilere göre Görevleri farklı durumlara taşıyın (ör. Davet edildi, Tanıtım gönderildi, Etkinliğe katıldı, Yaratıcı Takibi'ne davet edildi).

🔍 Biliyor muydunuz? İlk çevrimiçi topluluklar 1970'lerde PLATO ve Bilgisayarlı Bülten Pano Sistemi (CBBS) gibi sistemlerle ortaya çıkmaya başladı. 1980'lere gelindiğinde, BBS ve diğer ticari hizmetler meraklıların kod, tavsiye ve fikirlerini paylaşımına olanak tanıdı ve bugün bildiğimiz modern internet topluluklarının temelini attı.

7. Adım: Topluluk geri bildirimlerini ve görüşlerini toplayın

Topluluk, canlı bir geri bildirim motorudur ve sizin göreviniz bu sinyali yakalamak, yapılandırmak ve yönlendirmektir. Aşağıdakiler gibi birden fazla geri bildirim yüzeyi kullanın:

Topluluk kanallarında anketler ve hızlı oylamalar yaparak konuları, özellikleri veya memnuniyeti test edin.

Anketler, yeni çalışanların işe alımı, ürün kullanılabilirliği veya program memnuniyeti hakkında daha derin içgörüler sağlar.

Zaman içindeki duyarlılığı izlemek için NPS tarzı sorular

"Bu hafta sizi en çok sinirlendiren şey neydi?" veya "X için hayalinizdeki özellik nedir?" gibi özel katılım konuları.

ClickUp formlarını kullanarak yapılandırılmış geri bildirimler toplayın ve yanıtları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün.

ClickUp formlarınızı çeşitli soru türleriyle özel olarak özelleştirerek anlamlı geri bildirimler toplayın ve bunları eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün

Bunu pratikte nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Çoktan Seçmeli veya Açılır Menü Alanları kullanarak anketler veya veyakullanarak anketler veya müşteri memnuniyeti anketi soruları oluşturun ve üyelerin ilgisini veya memnuniyetini ölçün.

Metin, derecelendirme, sayı ve uzun form alanları içeren ayrıntılı anketler oluşturun ve yeni üye deneyimini, ürün kullanılabilirliğini veya topluluk programı geri bildirimlerini anlayın.

Derecelendirme veya sayı alanı ekleyerek NPS veya duygu verilerini toplayın.

Açık uçlu geri bildirimler için uzun metin alanları kullanın (ör. Hangi özelliklerin olmasını isterdiniz?).

Otomasyonları ayarlayarak belirli yanıtların (ör. düşük duygu puanları, hata raporları, özellik talepleri) otomatik olarak doğru ürün, müşteri hizmetleri veya topluluk takımı üyesine görevler atamasını sağlayın.

Adım #8: Katılım başarısını ölçün

"Toplam üye sayısı" gibi gösterişli metriklerin ötesine geçin ve gerçek davranışlar ve iş etkisiyle bağlantılı göstergelere odaklanın. İşte önemli bazı topluluk katılımı metrikleri:

Erişim ve etkinleştirme: Topluluğa katılan yeni müşterilerin veya ilk 7-14 gün içinde gönderi paylaşan veya yorum yapanların yüzdesi

Katılım derinliği: Haftalık/aylık aktif üye sayısı ve aktif üye başına yapılan paylaşımlar, yorumlar, direkt mesajlar ve tepkiler

Katkı ve destek: Benzersiz katkı sağlayanların sayısı, üyeler tarafından oluşturulan içerik hacmi, yönlendirmeler, referanslar ve ortak pazarlama faaliyetleri

İş sonuçları: Topluluk katılımı ile belirli segmentler için ürün benimseme, müşteri tutma veya genişleme arasındaki korelasyon

İlk 90 gününüz için birkaç öncü gösterge seçin ve bunları düzenli olarak gözden geçirin.

ClickUp gösterge panellerinde bu pazarlama KPI'larını izleyin. Özelleştirilebilir kartları kullanarak bir "Topluluk Sağlığı ve Katılımı" gösterge paneli oluşturun:

Yeni üye gönderileri, yorumlar veya yönlendirmeler gibi görevleri listelemek için Görev Listesi Kartı

Hesaplama Kartı , topluluğa katılan yeni müşterilerin yüzdesi, ortalama NPS veya dönüşüm oranları gibi metrikleri hesaplamak için kullanılır.

Topluluğun sağlığı ve katılımı hakkında üst düzey bir özet oluşturmak için AI Özet Kartı.

ClickUp gösterge panellerindeki AI özetleri ile bu özetleri daha hızlı elde edin.

🧠 İlginç Bilgi: Antik Roma'da, collegia (küçük sosyal gruplar) üyelere destek, ağ oluşturma ve karşılıklı yardım sağlıyordu ve esasen proto-topluluk katılım programları olarak fonksiyon görüyordu.

Adım #9: AI ile topluluğunuzu büyütün

Topluluğunuz büyüdükçe, manuel katılımı sürdürmek imkansız hale gelir. İşte bu noktada ClickUp Brain, tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirmenize, içerik oluşturmanıza ve tüm Çalışma Alanınızda içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Çalışma Alanınızda yer aldığı için bağlamı algılar, projelerinizi, üye segmentlerinizi ve önceki konuşmalarınızı anlar. Bu sayede, topluluğunuzun gerçek faaliyetlerine ve ihtiyaçlarına özel yanıtlar alırsınız.

ClickUp ile kolaylaştırabileceğiniz görevlere bir göz atalım.

Haftalık katılım uyarıları

ClickUp Brain'den topluluk etkinliğine dayalı haftalık yeni katılım önerileri oluşturmasını isteyin

ClickUp Brain'e şunları yapmasını söyleyin:

Üyelerin konuştuğu konulara dayalı olarak tartışmalar, anketler ve eklemeler için yeni fikirler üretin .

Haftalık uyarıları veya içerik parçacıklarını doğrudan Görevler veya Belgeler içinde taslak olarak hazırlayın.

AMA oturumlarının özetleri

ClickUp AI alanlarını kullanarak tutarlı görev bilgileri oluşturun, tekrarlayan işleri ortadan kaldırın ve verimliliği artırın

ClickUp Brain'i kullanarak ham AMA konuşmalarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün:

Etkinlik transkriptlerini, toplantı notlarını veya sohbet özetlerini ClickUp'a aktarın ve bunları net sonuçlara otomatik olarak özetleyin.

ClickUp AI alanları kullanarak önemli noktaları, temaları ve üye sorularını yapılandırılmış bir biçimde tutarlı bir şekilde yakalayın. yapılandırılmış bir biçimde tutarlı bir şekilde yakalayın.

İçgörüleri takip eylemlerine dönüştürme ürün veya destek ekibi için

Otomatik etiketleme konuşmaları

ClickUp Brain'den topluluk gönderilerini incelemesini ve her birini kişi, konu, aciliyet ve türe göre otomatik olarak etiketlemesini isteyin

ClickUp Brain şunları yapabilir:

AI Alanlarını kullanarak geri bildirimleri , özellik taleplerini, övgüler ve sorunları kategorilere ayırın.

Topluluk sinyallerini kişiye, konuya veya aciliyete göre gruplandırın.

Toplu uygulama kategorizasyonu yüksek hacimli konulara veya gönderilere uygulayın.

Moderasyon ve duygu analizi

ClickUp Brain'i kullanarak her mesajın ardındaki niyeti belirleyin

ClickUp Brain'i şu amaçlarla kullanın:

Lansmanlar , fiyat değişiklikleri, yeni kullanıcıların katılımı ve diğer etkinlikler etrafında genel ruh hali değişikliklerini izleyin.

Artan sorunları müşteri kaybına yol açmadan önce tespit edin.

Üyelerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı alanlarda müdahalelere öncelik verin .

Duygu veya anahtar kelime algılama özelliğini kullanarak endişe verici yorumları veya görevleri işaretleyin.

10 Kanıtlanmış Topluluk Katılımı Taktiği

Bu püf noktaları, 90 günlük planınızda kullanıma hazır hamleler olarak kullanın. Uçtan uca müşteri deneyimleri için, her seferinde iki veya üçünü, net sorumlular ve başarı ölçütleri ile eşleştirin. 📊

Hoş geldiniz triyajı yapın: Yeni üyeleri selamlayın, hızlı başlangıç belgelerini gösterin ve 1:1 tanıtım fırsatı sunun. Kısa canlı etkinlikler düzenleyin: 30-45 dakikalık kısa AMA'lar veya demolar düzenleyin ve net CTA'lar kullanın. Haftalık uyarılar yayınlayın: Düşük sürtünmeli yanıtlar (tek satırlık cevaplar) içeren tekrarlayan bir gönderi yayınlayın. Temalı gruplar oluşturun: Ayda bir kez toplanan, rol veya sektör bazlı küçük gruplar oluşturun. Öne çıkan üyeler: Üye vaka çalışmalarını ve sosyal paylaşımları yayınlayarak destekçilerin sayısını artırın. Çapraz fonksiyonlu çalışma saatleri düzenleyin: Ürün, başarı ve pazarlama sorumlularını dönüşümlü olarak görevlendirerek sinyalleri toplayın. Pilot programları başlatın: Aktif üyeleri gizli beta sürümlerine davet edin, ardından yapılandırılmış geri bildirimler toplayın. "Geri bildirim" değeri sunun: Üye girdilerini (anketler, araştırmalar, sorular) içgörü raporları ve takdir gibi görünürlük sağlayan sonuçlara dönüştürün. Katılım zorlukları oluşturun: "İlk ş akışı kurulumu" veya "otomasyon başarısı" gibi süre sınırlı görevler düzenleyin. Kutlama motoru oluşturun: Dönüm noktalarını (özellik lansmanları, yıldönümleri, ilk başarılar) kamuoyuna duyurun.

🔍 Biliyor muydunuz? " Sadece maruz kalma etkisi ", üyeleriniz topluluğunuzu ne kadar çok görür ve onunla ne kadar çok etkileşime girerse, etkileşimler küçük olsa bile onu o kadar çok sever ve güvenirler.

Başarılı bir topluluğu yönetmek, konuşmaları, içeriği, etkinlikleri, içgörüleri ve takım koordinasyonunu dengelemek anlamına gelir.

İşte katılımı artırmanıza, operasyonları sıkı tutmanıza ve müşteri etkinliğini geliştirmenize yardımcı olacak bazı araçlar.

1. ClickUp (Geri bildirimleri, içerik ve kampanyaları tek bir yerde merkezileştirmek için en iyisi)

Topluluk şikayetlerinin gözden kaçmaması için ClickUp sohbetinden doğrudan ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanıdır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir. Konuşmaları, etkinlikleri, kampanyaları, içeriği ve analizleri yönetmek için birleşik bir çalışma alanı sunar.

Ekstra araçlara ihtiyaç duymadan marka topluluğunuzu nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

ClickUp Chat ile işlerle ilgili konuşmaları bağlantıda tutun

ClickUp Chat içinde sohbetler, görevler, projeler ve belgeler için tek bir alan elde edin. Gerçek zamanlı mesajlaşma (Kanallar veya Doğrudan Mesajlar içinde), zincirleme konuşmalar, ek dosyalar, emojiler ve @bahsetmeler desteklenir.

Hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması, fikirleri veya geri bildirimleri anında yapılandırılmış Görevlere dönüştürür. Örneğin, bir topluluk üyesi Sohbet'te bir hata fark ederse, basit bir tıklama ile bir Görev oluşturabilirsiniz (atanan kişiler, son teslim tarihi ve öncelik düzeyleri ile birlikte). Ayrıca, topluluk genelindeki güncellemeler için Gönderiler oluşturabilirsiniz.

ClickUp SyncUps ile takımlar arası görünürlüğü sağlayın.

Chat içinde oluşturulan ClickUp SyncUps, herhangi bir kanaldan veya doğrudan mesajdan saniyeler içinde hızlı bir sesli veya video görüşmeye geçmenizi sağlar.

ClickUp SyncUps ile farklı departmanlardan üyeleri bir araya getirerek engelleri ortadan kaldırın

Bunları kaydedebilir ve kayıtlara (transkriptler ve AI tarafından oluşturulan özetler ile birlikte) Clips Hub'da erişebilirsiniz. Bu, güncellemelerin, kararların ve tartışmaların, canlı olarak katılamamış olsalar bile, ilgili tüm takımlar için görünürlük sağlamasını sağlar.

Süper Ajanlar aracılığıyla katılım görevlerini otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Süper Ajanları, tetikleyiciler, talimatlar ve çalışma alanınızda erişebildikleri verilere göre özerk bir şekilde hareket ederek katılım görevlerini otomasyonla otomatikleştirmeye yardımcı olur.

ClickUp'taki Süper Ajanlar, dijital takım arkadaşlarınızdır ve ş akışlarını baştan sona yönetirler. Bu Vibe Check Bot, düşük aktivite dönemlerinde iç kanallarımızda konuşmaların devam etmesini sağlar.

Yeni üyeler katıldıklarında onları karşılamak, anahtar kelimeleri izlemek ve eylemleri tetikleyici olarak kullanmak, moderatörler için yoğun konu başlıklarını özetlemek ve hatta topluluk geri bildirimlerini görevlere dönüştürmek için Özel Ajanlar tasarlayabilirsiniz.

Ayrıca, güncellemeler, SSS'ler ve sürekli iletişim gibi rutin katılımları otomasyonla gerçekleştirmek için Ambient Answers gibi Otomatik Pilot Ajanları da mevcuttur. Kullanabileceğiniz örnek ajanlar:

Günlük Rapor Aracısı: Takımınız veya moderatörleriniz için günlük ilerleme güncellemelerini yayınlar.

Takım StandUp Agent: Belirli bir zamanda herkesin üzerinde çalıştığı işleri özetler.

Cevap Aracısı: Kanallardaki soruları izler ve Görevler, Belgeler ve Sohbetler'deki bilgileri kullanarak anında yanıt verir.

Super Agents ve Autopilot Agents birlikte çalışarak tüm bu tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirir, böylece siz değer yaratmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızın programlarını uyumlu hale getirin: Yaklaşan etkinlikleri bir bakışta görünümde görüntüleyin ve Yaklaşan etkinlikleri bir bakışta görünümde görüntüleyin ve Calendar Glance ve Google/Outlook entegrasyonları ile tüm araçlarda senkronizasyonunu sürdürün.

Favori topluluk araçlarını birbirine bağlayın: ClickUp entegrasyonları ile Slack, HubSpot, Zapier, Typeform ve daha fazlasını bir araya getirerek kesintisiz veri akışı sağlayın.

İşi yönetilebilir adımlara bölün: ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile her etkinliği, kampanyayı veya Yineleyen görevi takip edin ve kontrol listesi öğelerini, sahiplik veya daha derin eylem gerektirdiğinde alt görevlere dönüştürün.

Çalışma alanınızda anında cevapları bulun: ClickUp Kurumsal Arama'yı kullanarak görevleri, belgeleri, mesajları ve dosyaları, ayrıca Google Drive veya GitHub gibi araçlarda depolanan içeriği bulun.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı nedeniyle ilk başta biraz zor gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemeleri her şeyi özetliyor:

Her şeyin parmaklarımın ucunda olması, görevler, belgeler, kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, projelere veya tartışmalara bağlantılar, arama ve iyi çalışan yapay zeka... Kısacası, verimlilik sağlaması ve her şeyden önce büyük takımların tüm projelerde her zaman uyumlu çalışmasını sağlayan bir ortam. Kapalı/gizli gruplar oluşturma özelliği, müşterilerin harici mesajlaşma yazılımı kullanmak zorunda kalmadan operasyonel tartışma kanallarına katılmalarını da sağlar. Çalışmak için tek ihtiyacım olan tek bir ClickUp penceresi. SÜPER!

Her şeyin parmaklarımın ucunda olması, görevler, belgeler, kişiselleştirilmiş gösterge panelleri, projelere veya tartışmalara bağlantılar, arama ve iyi çalışan yapay zeka... Kısacası, verimlilik sağlaması ve her şeyden önce büyük takımların tüm projelerde her zaman uyumlu çalışmasını sağlayan bir ortam. Kapalı/gizli gruplar oluşturma özelliği, müşterilerin harici mesajlaşma yazılımı kullanmak zorunda kalmadan operasyonel tartışma kanallarına katılmalarını da sağlar. İş yapmak için tek ihtiyacım olan tek bir ClickUp penceresi. HARİKA!

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp BrainGPT'yi masaüstü + tarayıcı yardımcınız olarak kullanarak içgörüleri yakalayın, bilgileri düzenleyin ve katılımı anında eyleme dönüştürün. Topluluk stratejinize gerçek bir avantaj sağlayan özellikler şunlardır: Enterprise Search ile ClickUp, Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint ve web'i tek bir yerden arayın.

Web sayfaları, konu başlıkları, müşteri e-postaları ve Belgeler hakkında AI özetleri alın ve topluluğunuzun ilgilendiği konularda bir adım önde olun.

ClickUp BrainGPT Talk to Text özelliği ile sesinizi ellerinizi kullanmadan eyleme geçirilebilir metne dönüştürün. Bu özellik, fikirleri ve topluluk geri bildirimlerini hızlı bir şekilde yakalamanızı ve bunları görevlere veya belgelere dönüştürmenizi sağlar.

ClickUp Brain, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi modeller arasında geçiş yaparak AI'nızı işe uyarlayın. Ayrıca, takımınızın kılavuzları tutarlı bir şekilde uygulayabilmesi için yeniden kullanılabilir komutları kaydedin.

2. Slack (Hızlı tempolu takım iletişimi ve araçlar arası işbirliği için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, insanları, uygulamaları ve verileri bir araya getiren, yapay zeka destekli bir mesajlaşma ve iş işletim sistemidir. Konuşmaları kanallara ve doğrudan mesajlara ayırır, proje bilgilerini merkezileştirir ve zengin özelliklere sahip bir arayüz aracılığıyla uygulamalarla entegre olur.

Slack Connect ile dış ortaklar, elçiler ve anahtar topluluk savunucuları aynı Çalışma Alanına katılabilir, böylece ortak oluşturma, onaylar ve duyurular daha etkileşimli hale gelir.

Slack'in en iyi özellikleri

Huddles 'ı kullanarak sesli/video konuşmalara katılın, beyin fırtınası yapın ve içerik oluşturun.

Clips ile video veya ekran kayıtlarını kullanarak güncellemeleri eşzamansız olarak paylaşın.

Slack AI'ya sorular sorarak geçmişteki konuşmaları, dosyaları veya kararları ortaya çıkarın.

Slack sınırlamaları

Özellikle büyük takımlarda, büyük hacimli mesajları yönetmek ve aramak zordur.

Ş Akışı oluşturucu, gelişmiş otomasyon için karmaşık ve kısıtlayıcı hale gelir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,38 $

İş: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (37.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Slack'te Çalışma Alanlarını veya kanalları düzenleyebilmeyi çok seviyorum, bu sayede tam olarak neyi kontrol etmek istediğimi belirleyebiliyor ve ilgili tüm bilgileri orada toplayabiliyorum. […] Bazen, çok sayıda çalışanı olan büyük çalışma gruplarını yönetmek söz konusu olduğunda Slack biraz kafa karıştırıcı veya felaket hale gelebiliyor.

Slack'te Çalışma Alanlarını veya kanalları düzenleyebilmeyi çok seviyorum, bu sayede tam olarak neyi kontrol etmek istediğimi belirleyebiliyor ve ilgili tüm bilgileri orada toplayabiliyorum. […] Bazen, çok sayıda çalışanı olan büyük çalışma gruplarını yönetmek söz konusu olduğunda Slack biraz kafa karıştırıcı veya felaket hale gelebiliyor.

3. Circle (Kurslar ve etkinlikler ile markalı üyelik toplulukları oluşturmak için en iyisi)

Circle aracılığıyla

Circle, topluluğunuzun sadece güncellemeleri takip etmekle kalmayıp, öğrenebileceği, bağlantı kurabileceği ve aktif olarak katılabileceği özel bir ortam sunar. Sohbet odaklı araçların aksine, markanızın bir parçası gibi hissettiren yapılandırılmış alanlar, etkinlikler, kurslar ve kişiselleştirilmiş üye deneyimleri aracılığıyla daha derin bir katılımı teşvik eder.

İş yerinde işbirliğini, aidiyet duygusunu ve sürekli dönüşümü teşvik etmek isteyen oluşturucular, koçlar ve topluluk odaklı işler için tasarlanmıştır. AI Ajanları, topluluğunuzun bilgileriyle eğitilir ve yeni üyelerin katılımını ve desteği kolaylaştırır. Geri bildirim toplamak, uzman oturumları düzenlemek veya üyelere dönüm noktalarında rehberlik etmek için kullanabilirsiniz.

Circle'ın en iyi özellikleri

Kurslar ile topluluğunuzun içinde doğrudan deneyimler ve damla öğrenme programları oluşturun.

Her üye için önemli olan konuları ortaya çıkaran Kişiselleştirilmiş Beslemeler ile aidiyet duygusunu artırın.

Ödeme ve markalı ödeme seçenekleriyle üyelikleri ve ek satışları yönetin.

E-posta Yayını gönderin ve E-posta Merkezi ile otomasyonlu bakım yolculukları gerçekleştirin.

Çember sınırlamaları

B2B toplulukları için grup faturalandırma ve takım tabanlı üyelik paketleri bulunmamaktadır.

Yüklenen medyayı gönderiler ve kurslar arasında yeniden kullanma imkanı yoktur (depolama alanını etkiler)

Daire fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Profesyonel: 89 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

İş: 199 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 419 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

Plus Markalı Uygulama: Özel fiyatlandırma

Daire derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Circle hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı paylaşımı:

Tüm ürünler için tek bir merkeziniz olsun, her şeyin tek bir yerde olması harika bir araçtır, böylece topluluk kursları tamamlayabilir. Etkinlik arayüzü, tüm hatırlatıcılar ve özelleştirme seçenekleriyle tasarım ve işlevsellik açısından gerçekten birinci sınıftır. Ödeme deneyimi özelleştirilemez. Kurslarda ön izleme özelliği yoktur ve kurs bölümlerine ve derslere erişim konusunda çok az özelleştirme seçeneği vardır.

Tüm ürünler için tek bir merkeziniz olsun, her şeyin tek bir yerde olması harika bir araçtır, böylece topluluk kursları tamamlayabilir. Etkinlik arayüzü, tüm hatırlatıcılar ve özelleştirme seçenekleriyle tasarım ve işlevsellik açısından gerçekten birinci sınıftır. Ödeme deneyimi özelleştirilemez. Kurslarda ön izleme özelliği yoktur ve kurs bölümlerine ve derslere erişim konusunda çok az özelleştirme seçeneği vardır.

🔍 Biliyor muydunuz? 1990'ların sonlarında, Usenet grupları haber grupları adı verilen binlerce tartışma forumu aracılığıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağladı . 1980'lerde ve 1990'ların başında hakim olan Usenet'in erişimi, AOL gibi ticari İnternet sağlayıcıları ve hizmetleri 1993 yılında entegre erişim sunmaya başladıktan sonra hızla arttı ve çevrimiçi topluluklar gerçek anlamda küresel hale geldi.

4. Mighty Networks (Öğrenme deneyimleri sunan, gelir getirici topluluklar kurmak için en uygun seçenek)

Mighty Networks aracılığıyla

Mighty Networks, ilişkiler, öğrenme ve gelir artışının birbirini tamamladığı, gelişen bir topluluk oluşturmanıza yardımcı olur. Sürekli etkileşimler, canlı deneyimler ve anlamlı ilerlemeler sayesinde üyeleri süper hayranlara dönüştürür.

Üyeler, akıllı tanıtımlar, kişiselleştirilmiş beslemeler ve katılımı ödüllendiren otomasyonlar aracılığıyla eşleştirilir, kutlanır ve yönlendirilir. Puanlar ve Takdir, Rozetler ve Seriler kullanarak katılımı oyunlaştırma bile yapabilirsiniz.

Mighty Networks'ün en iyi özellikleri

İlgi alanlarına göre üye keşfi için People Explorer ile üyeleri daha akıllı bir şekilde eşleştirin.

Özelleştirilebilir Profiller ve tanışma soruları ile görünürlüğü ve aidiyet duygusunu artırın.

Canlı oturumlar, aşamalı kilit açma, testler ve kohort modelleri içeren Kurslar kullanarak dönüşüm programları başlatın.

Abonelikler, tek seferlik ödemeler, paketler, promosyon kodları ve 135'ten fazla para birimi ile topluluk değerinden para kazanın.

Mighty Networks sınırlamaları

Deneyimi test etmek için platformun üyenin bakış açısından görünümü yok

Analitik erişimi Ağ Ev Sahipleri ile sınırlıdır, bu da Uzay Ev Sahipleri ile içgörü paylaşımında sürtüşmelere neden olmaktadır.

Mighty Networks fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Kurs Planı: 95 $/ay

İş Planı: 215 $/ay

Büyüme Planı: 425 $/ay

Mighty Pro: Özel fiyatlandırma

Mighty Networks puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mighty Networks hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının görüşü:

Başlangıçta, Mighty Networks "Facebook" benzeri bir topluluk ve daha fazlasını oluşturmak için HARİKA bir platformdu. Bu yapı, daha fazla kişinin genel içeriğe dahil olmasını ve birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlıyordu. Yapılarını değiştirerek üyeleri ve içeriği odalara veya alanlara özgü hale getirdiler ve bu, genel katılımımı ve kullanıcıları pazarlama ve ücretli alanlara geçmeye teşvik etme yeteneğimi anında sınırladı.

Başlangıçta, Mighty Networks "Facebook" benzeri bir topluluk ve daha fazlasını oluşturmak için HARİKA bir platformdu. Bu yapı, daha fazla kişinin genel içeriğe ilgi duymasını ve birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlıyordu. Yapılarını değiştirerek üyeleri ve içeriği odalara veya alanlara özgü hale getirdiler ve bu, genel katılımımı ve kullanıcıları pazarlama ve ücretli alanlara geçmeye teşvik etme yeteneğimi anında sınırladı.

📖 Ayrıca okuyun: Toplantılar ve Toplantı Asistanları için AI Araçları

5. Discourse (Yapılandırılmış, uzun formlu tartışmalar ve ölçeklenebilir bilgi toplulukları için en uygun seçenek)

Discourse aracılığıyla

Tartışma odaklı katılım, topluluk stratejinizin temelini oluşturuyorsa, Discourse size ihtiyacınız olan tüm fikirleri, soruları ve içgörüleri yakalamak için gerekli altyapıyı sağlar. Hızlı değişen toplulukların genellikle organize etmekte zorlandığı, kalıcı bilgiye dönüşen uzun soluklu konuşmalar için tasarlanmıştır.

Üyeler soru sorduğunda, ürün geri bildirimi paylaştığında veya kılavuz fikirleri sunduğunda, her şey aranabilir ve yapılandırılmış kalır, böylece içgörüler sohbet akışında kaybolmaz. Yapılandırılmış forumların ötesinde, Discourse gerçek zamanlı sohbeti de destekler. Ayrıca, Özel kenar çubuğu ve kullanıcı tercih ayarları aracılığıyla üye yolculuklarını kişiselleştirebilirsiniz.

Discourse'un en iyi özellikleri

Tartışmaların kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak için Just-in-time loading özelliğini etkinleştirin.

AI destekli çeviriler kullanarak 49'dan fazla dilde çok dilli topluluklarla etkileşim kurun.

Üyeler daha fazla katkı sağladıkça izinleri açan Güven Sistemi ile topluluk yönetimini güçlendirin.

Yoğun konu dizilerinde anahtar noktaları ortaya çıkarmak için Konuları Özetle özelliğini kullanarak keşfedilebilirliği artırın.

Söylem sınırlamaları

Yinelenen içerik oluşturarak en güncel veya doğrulanmış yanıtları belirlemeyi zorlaştırır.

Yerleşik eklentiler sınırlı olduğundan, gelişmiş özellikler için ek kurulum/yapılandırma gerekebilir.

Discourse fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: Aylık 20 $

Pro: Aylık 100 $

İş: Aylık 500 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Discourse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Discourse hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Discourse'un en iyi özelliği, proje takımı üyelerinin işbirliği yapabileceği Kanallar özelliğidir. Kanallarda kullanıcılar yeni gönderiler oluşturabilir, başkalarının gönderilerine yanıt verebilir ve ek dosyalar yükleyebilir. Bazı fonksiyonlar yineleniyor ve kafa karıştırıcı. Örneğin, "DMS"ye tıklayıp bir grup kanalı seçtiğinizde, bu doğrudan Grup Kanalını seçmekle aynıdır.

Discourse'un en iyi özelliği, proje takımı üyelerinin işbirliği yapabileceği Kanallar özelliğidir. Kanallarda kullanıcılar yeni gönderiler oluşturabilir, başkalarının gönderilerine yanıt verebilir ve ek dosyalar yükleyebilir. Bazı fonksiyonlar yineleniyor ve kafa karıştırıcı. Örneğin, "DMS"ye tıklayıp bir grup kanalı seçtiğinizde, bu doğrudan Grup Kanalını seçmekle aynıdır.

🧠 İlginç Bilgi: 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lyceum hareketi, vatandaşların bilim, felsefe ve siyaset konularını öğrenmek, tartışmak ve müzakere etmek için bir araya geldiği konferans temelli topluluklar oluşturdu.

Topluluk Katılımı için Kaynaklar ve Şablonlar

Bir topluluk oluştururken veya büyütürken, iyi yapılandırılmış ClickUp Şablonları ve güvenilir kılavuzlara sahip olmak zaman kazandırır ve tutarlılığı sağlar.

İşte, tekerleği yeniden icat etmeden topluluk programlarınızı planlamanıza, yürütmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak favori seçimlerden bazıları. 🛞

1. ClickUp Topluluk Katılımı Stratejik Plan Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Topluluk Katılımı Stratejik Plan Şablonu ile AMA'lar, akran grupları ve içerik takvimleri gibi programları yürütün.

ClickUp Topluluk Katılımı Stratejik Plan Şablonu, hedeflerinizi tanımlamak, iç takımları uyumlu hale getirmek ve her girişimin topluluğun ihtiyaçlarını doğrudan desteklemesini sağlamak için yapılandırılmış bir yol sunar. Her katılım çabasını departman, tema veya kişilik bazında gruplandırılmış bir yol haritasında düzenleyerek, ilerlemeyi ve kimin neyden sorumlu olduğunu görselleştirin.

Şablon, Süre (Gün), Etki, İlerleme, Uygulama Kolaylığı, Takım Üyeleri, Departman ve Proje Lideri gibi yerleşik Özel Alanlar ile birlikte gelir. Ayrıca, katılım Görevlerinin çeyrek boyunca nasıl ilerlediğini anlamanıza yardımcı olacak birden fazla görsel görünüm elde edersiniz.

2. Topluluk Katılımı için ClickUp Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Topluluk Katılımı Eylem Planı şablonunu kullanarak liderlerin hangi girişimleri öncelikle hayata geçireceklerini değerlendirmeleri ve seçmeleri için görevlere öncelik verin.

Topluluk Katılımı için ClickUp Eylem Planı Şablonu, hedef kitlenizi belirler, iletişim yöntemlerini tanımlar ve kapsayıcı katılımı tutarlı ve amaçlı tutan etkinlikleri planlar.

Somut başarı ölçütleri belirleyebilir, çaba ve etki arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir ve her görevin en önemli hususlarla uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Hedef kitle segmentasyonu, erişim yöntemleri/kanalları, iletişim zamanlaması ve sıklığı, geri bildirim mekanizmaları ve raporlama veya kayıt tutma prosedürleri gibi kritik bileşenleri planlamanızı sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? 1800'lerin sonlarında Jane Addams'ın Chicago'daki Hull House gibi yerleşim evi hareketi, göçmenlerin eğitim, sağlık hizmetleri ve sivil katılım fırsatlarına erişebilmeleri için topluluk merkezleri oluşturdu.

3. ClickUp Topluluk Katılımı İletişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Topluluk Katılımı İletişim Planı Şablonu ile tutarlı bir şekilde erişiminizi sürdürün veya katılımı sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin.

ClickUp Topluluk Katılımı İletişim Planı Şablonu, anahtar paydaşları ve topluluk segmentlerini belirlemenize ve organize etmenize yardımcı olur. Hedef kitlenizin ilgisini çeken bir iletişim stratejisi belirleyin ve erişiminizin sıklığını, kanallarını ve içeriğini planlayın.

Taslak, Planlanmış, Gönderildi, Takip gibi özel durumlar ve kitle verileri, tercih edilen kanallar, katılım düzeyi vb. için alanlar, mesajları kişiselleştirmenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonları

4. ClickUp Topluluk İlişkileri SOP Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Topluluk İşleri SOP Şablonu ile topluluk girişimlerinde işbirliği yapmak için güvenilir ve ölçeklenebilir bir yol edinin.

ClickUp Topluluk İlişkileri SOP Şablonu, topluluk odaklı girişimler için oluşturulmuştur. Mahalle ortaklıkları ve sosyal yardım programlarından halka açık programlara ve paydaşlarla iletişime kadar her şeyi planlayabilirsiniz. Takımınız prosedürleri belgeleyebilir, rolleri tanımlayabilir ve yönergeleri, adımları, sorumlulukları ve takip eylemlerini merkezileştirebilir.

Amaç, kapsam, prosedürler, beklentiler ve ölçülebilir sonuçlar için size özel SOP bölümleri sunar. Ayrıca, görev atamaları, son teslim tarihi, durum izleme ve Özel Alanlar ile saniyeler içinde bir ş Akışı oluşturabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanlar sosyal aidiyet için programlanmıştır. Abraham Maslow, "aidiyet"i ihtiyaçlar hiyerarşisinin tam ortasına yerleştirmiştir. Topluluklar, bu temel insan dürtüsünü tatmin eder.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Topluluk oluşturmada yapılan hatalar genellikle tekrarlanabilir ve düzeltilebilir niteliktedir. Bunlardan bazılarına göz atalım:

Hata Çözüm Net bir amaç olmadan inşa etmek Tek cümlelik bir amaç ve iki KPI (ör. tutunma ve özellik benimseme) oluşturun. Her programı bu KPI'lara göre planlayın. Topluluğu yalnızca bir pazarlama kanalı olarak ele almak En az bir tam zamanlı veya yarı zamanlı sorumlu atayın ve etkinlikler, destek ve ürün geri bildirimi için dengeli bir yol haritası belirleyin. Gözlemci ve pasif kullanıcıları göz ardı etme Az çaba gerektiren aktivasyon programları (anketler, mikro zorluklar) yürütün ve gizli takipçilerin aktif katılımcıya dönüşümünü izleyin. Belgelenmiş moderasyon veya eskalasyon yok Örnekler, roller ve 3 adımlı eskalasyon süreci içeren kısa bir moderatör kılavuzu yayınlayın. Geri bildirim döngüsünü tamamlayamama Geri bildirimleri ürün/müşteri hizmetleri için izlenebilir görevlere dönüştürün ve aylık olarak üyelere durum güncellemelerini yayınlayın.

