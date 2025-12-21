[Yıl]'da Müşteri Konuşmalarını Otomasyonla Gerçekleştirmek için En İyi 11 Chatbot Oluşturucu

Chatbotlar yeniden gündemde. Bu kez, AI chatbot platformları, katı ve önceden yazılmış cevaplar vermek yerine, gerçek zamanlı olarak doğru cevaplar veriyor.

Bu değişim, çoğu çevrimiçi işletmenin günlük müşteri etkileşimlerini değiştiriyor. AI chatbot konuşmaları artık basit SSS'lerden karmaşık sorun gidermeye kadar her şeyi hallediyor.

Aslında, 25 ile 34 yaş arasındaki kullanıcıların yaklaşık %60'ı, doğrudan tüketiciye (D2C) yönelik web sitelerinde chatbot kullandıklarını söyledi.

Eskiden, gelişmiş chatbotlar oluşturmak için geliştiriciler işe almak veya yeni bir komut dosyası dili öğrenmek gerekiyordu. Artık modern chatbot oluşturucular, görsel oluşturucular, sürükle ve bırak akışları ve doğal dili anlayan AI modelleriyle (teknik bilginiz sınırlı olsa bile) özel chatbotlar tasarlayabilmenizi sağlıyor.

Bu kılavuzda, en iyi chatbot oluşturucuları ve fiyatlandırma planlarını inceleyeceğiz, böylece tüm yığınınızı yeniden oluşturmadan konuşmaları otomasyonla otomatikleştirebilir ve işinizi büyütebilirsiniz.

En İyi 11 Sohbet Oluşturucuya Genel Bakış

En iyi sohbet robotu oluşturucularını, anahtar özellikleri, fiyatları ve gerçek kullanıcı değerlendirmelerini içeren yan yana karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz. Bu karşılaştırma, size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacaktır.

Araç En İyisi Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Dahili takım desteği ve görev otomasyonu AI Agents, ClickUp Brain, Chat-to-Görev, AI Otomasyon Builder, derin entegrasyonlar Ücretsiz planlar; kurumsal özelleştirmeler Botpress LLM ve bilgi tabanına sahip özel AI ajanları RAG boru hatları, çoklu ajan botlar, LLM desteki, gerçek zamanlı senkronizasyon, API mantığı Kullanıcı başına aylık 89 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar Intercom Proaktif yapay zeka ile ölçeklenebilir müşteri desteği AI bot Fin, kod gerektirmeyen oluşturucu, canlı yönlendirme, CRM entegrasyonları Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar Chatbase Dahili verilerle eğitilmiş AI ajanları PDF yükleme, Slack/Notion entegrasyonları, çok dilli destek, görev otomasyonu Kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar Dialogflow Çok dilli NLP ve bağlamsal chatbotlar NLP niyet algılama, 14'ten fazla kanal desteği, CX akış oluşturucu, analitik Özel fiyatlandırma Tidio Küçük işletmeler için AI + canlı sohbet Lyro chatbot, sürükle ve bırak oluşturucu, canlı sohbet gösterge paneli, chatbot analizi Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Chatfuel Facebook, Instagram ve WhatsApp için chatbot akışları Meta entegrasyonları, AI ajanları, yorum tetikleyicileri, Stripe ve Shopify entegrasyonları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 23,99 $'dan başlar. Ada Enterprise AI desteği, sohbet, SMS ve sesli iletişimde AI ajanları, ses otomasyonu, CRM tetikleyicileri, kişiselleştirme, kurumsal entegrasyonlar Özel fiyatlandırma IBM watsonx Assistant Güvenli, ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde chatbotlar Görsel oluşturucu, LLM'ler, HIPAA uyumluluğu, çok kanallı destek, performans gösterge panelleri Kullanıcı başına aylık 140 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar Kommunicate Hibrit yapay zeka ve insan destek hizmeti Dialogflow/OpenAI entegrasyonları, canlı temsilci devri, analitik, çok kanallı destek 100 $/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar

Chatbot Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Büyüyen bir e-ticaret işi yönettiğinizi ve sık sorulan müşteri sorularını yanıtlayıp nitelikli potansiyel müşterileri CRM'inize aktaracak bir chatbot istediğinizi düşünün. Muhtemelen yeni bir programlama dili öğrenmek veya beş farklı aracı bir araya getirmek için zamanınız yoktur.

En iyi chatbot oluşturucular, markanıza uygun yapıda konuşma arayüzleri oluşturmanıza yardımcı olurken, yapay zeka doğru yanıtlarla boşlukları doldurur. Ayrıca mevcut araçlarınız ve bilgi tabanınızla entegrasyonlar gerçekleştirirler, böylece bot tahminlerde bulunmak yerine tüm müşteri verilerinizi kullanarak hareket edebilir.

Aşağıdakileri sunan bir chatbot oluşturucu arayın:

Sürükle ve bırak akış tasarımına sahip görsel bir oluşturucu, böylece geliştirici olmayanlar da sohbet robotları oluşturabilir ve mantığı hızlı bir şekilde güncelleyebilir.

Sohbet bileşeni, tonu ve içeriği için özelleştirme seçenekleri sayesinde botunuz, web siteleri ve uygulamalarda markanızı yansıtabilir.

Yerleşik NLP ve AI modelleri sayesinde, AI chatbotunuz doğal dili anlayabilir ve özel müşterilerin farklı sorularını yanıtlayabilir.

CRM'ler, yardım masaları, Google Analytics gibi analiz araçları ve Facebook Messenger ve WhatsApp gibi mesajlaşma kanalları ile entegrasyonlar.

Chatbot performansını analiz etmek ve çözüm oranlarını izlemek için gösterge panelleri, gerçek konuşmalara dayalı olarak akışları ince ayarlamak için kullanılır.

En İyi 11 Chatbot Oluşturucu

Aşağıda, sezgisel sürükle ve bırak araçlarından güçlü analiz ve entegrasyon özelliklerine sahip gelişmiş AI chatbot platformlarına kadar en iyi 10 chatbot oluşturucuyu bir araya getirdik.

1. ClickUp (Dahili takım desteği, görev yönlendirme ve proje yardımı için en iyisi)

ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleriyle verimli iletişimi hayata geçirin

Çoğu takım, bilgi eksikliğinden dolayı zorluk yaşamaz. Bu takımlar, bilgilerin farklı araçlara dağılmış olması veya eski belgelerin içinde gömülü olması nedeniyle zorluk yaşar. Bu, iş yükünün yayılmasının klasik bir örneğidir. Çalışanlar, müşterilere yardım etmek veya projeleri ilerletmek yerine günlerinin büyük bir bölümünü kanalları araştırarak geçirir.

ClickUp, bu kaosu tek bir birleşik AI çalışma alanına dönüştürür. ClickUp AI Agents ve ClickUp Brain ile, çalışma alanınızda doğrudan çalışan dahili AI chatbot deneyimleri oluşturabilirsiniz. ClickUp ile neler yapabileceğinize dair hızlı bir genel bakış.

AI Agent Sohbet + iç destek için otomasyon

ClickUp AI Agents ile önceden ayarlanmış talimatlar ve sorumluluklar içeren özel AI Ajanları oluşturun

ClickUp AI Agents, çalışma alanınızı içten dışa bilen dahili destek botları gibi çalışır. Takımınızın sorularını yanıtlar, belgeler ve görevlerden cevaplar alır ve hatta talepleri yapılandırılmış ş akışlarına yönlendirerek hiçbir bilginin kaçmamasını sağlar.

Chat Agent'ları ClickUp Chat'e ekleyerek belirli kanalları izlemelerini, tekrarlanan iç sorulara yanıt vermelerini, günlük özetler yayınlamalarını veya uzun konu dizilerini özetlemelerini sağlayabilirsiniz. Bu, IT veya Ops takımlarının ClickUp Chat ve AI Agent Chat'i kullanarak iç biletleri sınıflandırmalarını, sık sorulan "nasıl yapılır" sorularını yanıtlamalarını ve her seferinde bir insan temsilcisinin müdahale etmesine gerek kalmadan talepleri doğru kuyruklara yönlendirmelerini sağlar.

Projelerinizi yönetmek için önceden oluşturulmuş ajanları kullanın veya sohbette özel ajan ş Akışları oluşturun.

Bir ekip üyesi talep formunu doldurduğunda, temsilci yapılandırılmış bir görev oluşturabilir ve talebin kaydedildiğini onaylamak için ClickUp Brain aracılığıyla bir AI yanıtı gönderebilir. Bu düzeyde otomasyon, her rutin güncelleme için bir insan temsilcisinin müdahale etme ihtiyacını azaltır.

AI aracılığıyla her zaman aktif iç destek konsiyerj hizmeti

ClickUp BrainGPT, AI sohbet robotunuzu Çalışma Alanı penceresinin ötesine, masaüstünüze ve tarayıcınıza genişletir, böylece AI, nerede çalışırsanız çalışın iç konuşmaları destekleyebilir.

Daha iyi iç destek ve iş büyümesi için bunu nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz:

Tüm müşteri verilerinizde derinlemesine sorular sorun : ClickUp BrainGPT, birden fazla AI modeli kullanarak iş uygulamalarınızda ve web'de arama yapabilir. "En önemli üç hesabımızı engelleyen açık hatalar hangileridir?" veya "Fatura sorunlarıyla ilgili son chatbot konuşmalarındaki kalıpları göster" gibi sorular sorabilirsiniz. Ardından, görevlerden, Belgelerden ve bağlı araçlardan bilgi alarak, izole edilmiş parçacıklar yerine bağlamsal cevaplar verir.

Her bir iç akış için doğru AI modelini seçin: ClickUp BrainGPT, tek bir güvenli izin sistemi altında ChatGPT ve Gemini gibi birden fazla AI modelini destekler, böylece her görev için en iyi seçeneği seçebilirsiniz. Her şey ClickUp'ın gizlilik kontrolleri altında çalıştığı için, üçüncü taraf modeller iş verilerinizle eğitim almaz.

AI Automation Builder ile kod gerektirmeyen otomasyonlar

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

ClickUp'ın AI Otomasyon Oluşturucusu, otomatikleştirmek istediğiniz şeyi basit bir dille tanımlamanıza olanak tanır ve tetikleyiciler ve eylemlerle tam bir otomasyon önerir. 100'den fazla otomasyon şablonundan başlayabilir ve ardından kod yazmak veya birden fazla chatbot oluşturucuyu bir araya getirmek yerine akışı iyileştirebilirsiniz.

Örnek olarak, aşağıdaki gibi kurallar oluşturabilirsiniz:

"Acil kesinti" etiketli bir form gönderildiğinde, P1 görevi oluşturun, bu görevi nöbetçi mühendise atayın ve olaylar Sohbet kanalında bir güncelleme yayınlayın.

"Intercom veya Zendesk'te bir bilet 'özellik talebi' olarak etiketlendiğinde, ürün için bağlantılı bir görev oluşturun, müşteri hesabını ekleyin ve geri bildirim listesine taşıyın."

Bu otomasyonlar tüm müşteri verilerinizin ve mevcut sistemlerinizin üzerinde çalıştığı için, web sitelerini, mesajlaşma kanallarını ve destek araçlarını birbirine bağlayabilirsiniz. Ardından, verileri ayrı elektronik tablolara aktarmak yerine, Özel Alanlar ve ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak chatbot performansını ve dahili talep hacmini analiz etmeyi seçebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat ve ClickUp Brain ile iç chatbot konuşmalarını, görevleri ve belgeleri tek bir çalışma alanında merkezileştirin.

ClickUp'ı Intercom, Zendesk, e-posta ve daha fazlası gibi araçlara bağlayın, böylece harici müşteri konuşmaları tam geçmişiyle bağlantılı görevler haline gelsin.

ClickUp Gösterge Panellerinde iç talep kuyruklarını, yanıt eğilimlerini ve SLA metriklerini izleyerek AI Ajanlarının ve otomasyonların manuel işleri nerede azalttığını görün.

Enterprise AI Search ile ClickUp ve bağlı uygulamalarda arama yapın, ardından cevapları tek bir tıklama ile ClickUp görevlerine veya güncellemelere dönüştürün.

ClickUp sınırlamaları

Şu anda müşteriye yönelik chatbot kullanım örneklerinden çok iç takım desteğine odaklanmaktadır.

Özel ajanlar ve özetler gibi bazı AI özellikleri, ücretli ClickUp Brain eklentisi gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (10.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

G2 incelemelerinde şunlar not edilmiştir:

Öne çıkan yeniliklerden biri, AI aracı ClickUp Brain'dir. Rutin süreçleri otomasyonla gerçekleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

Öne çıkan yeniliklerden biri, AI aracı ClickUp Brain'dir. Rutin süreçleri otomasyonla gerçekleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

🧠 Biliyor muydunuz: AI bir zamanlar iş kaybı korkusuna yol açarken, artık çalışanların %89'u AI'nın tekrarlayan görevleri azalttığını ve diğer önemli görevlere odaklanmak için daha fazla zaman kazandırdığını söylüyor. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi İş Yerinde AI başlığında bulabilirsiniz.

2. Botpress (Derin LLM entegrasyonlarına sahip özelleştirilebilir AI ajanları oluşturmak için en iyisi)

via Botpress

Çoğu chatbot platformu size ya basit ya da geliştirici ağırlıklı bir araç seti sunar. Botpress, görsel oluşturucudan ödün vermeden takımlara AI ajanlarının davranışları üzerinde ince ayar kontrolü sağlayarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Botpress, web sitenizden, dosyalarınızdan ve iç bilgi tabanınızdan bilgi alan gelişmiş chatbotlar ve AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Knowledge Agent, içeriğin senkronizasyonunu neredeyse gerçek zamanlı olarak gerçekleştirirken, RAG (retrieval-augmented generation) boru hatları, botunuzun karmaşık müşteri sorularını daha iyi bir bağlamda yanıtlamasına yardımcı olur.

OpenAI ve Anthropic gibi sağlayıcıların popüler AI modellerini entegre edebilir ve web siteleri, sohbet bileşenleri ve mesajlaşma kanallarında kullanılabilen konuşma arayüzleri oluşturabilirsiniz.

Botpress'in en iyi özellikleri

Tek bir botun içine bilgi ajanları, kişilik ajanları ve özetleme ajanları gibi birden fazla AI ajanını yerleştirin.

RAG boru hatlarını kullanarak web sitelerinde, PDF'lerde ve Belgelerde özel chatbotları eğitin, böylece chatbot konuşmaları bağlam farkındalığını korusun.

Botları web sitelerine, WhatsApp'a, Facebook Messenger'a, Telegram'a ve diğer platformlara dağıtın.

JavaScript eylemleri, HTTP çağrıları ve mevcut araçlarla entegrasyonlar sayesinde akışları genişletin ve tam kontrol elde edin.

Analitik araçları kullanarak chatbot performansını analiz edin ve gerçek kullanıcı verilerine dayalı olarak akışları iyileştirin.

Botpress sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan küçük takımlar veya pazarlamacılar için daha yüksek öğrenme eğrisi

Instagram veya Facebook gibi Meta kanallarında yayın yapmak için ek kurulum gerekir.

Yerel yayın ve kampanya özellikleri, tam pazarlama otomasyon platformlarından daha hafiftir.

Botpress fiyatlandırması

Kullandıkça öde : Ücretsiz

Artı : Aylık 89 $

Takım : 495 $/ay

Yönetilen: 1495 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Botpress puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (440+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Botpress hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

LowCode ve ProCode'un birleşimini ve RAG tabanlı Chatbot'ları hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılabilen çeşitli araçların entegrasyonlarını beğeniyorum. Kullanıcı arayüzü sezgisel ve anlaşılması kolay.

LowCode ve ProCode'un birleşimini ve RAG tabanlı Chatbot'ları hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılabilen çeşitli araçların entegrasyonlarını beğeniyorum. Kullanıcı arayüzü sezgisel ve anlaşılması kolay.

📽️ Kendi özel ClickUp AI Aracınızı mı oluşturmak istiyorsunuz? ClickUp, görev otomasyonunu kolaylaştırmak için AI'yı şu şekilde kullanıyor:

3. Intercom (Proaktif AI chatbotlarla müşteri desteğiyi ölçeklendirmek için en iyisi)

via Intercom

Müşteri desteği hacmi arttığında, takımlar genellikle e-posta, canlı sohbet, paylaşılan gelen kutuları ve telefon görüşmeleri gibi birden fazla araçla çalışmak zorunda kalır. Bu parçalanma, tutarlı bir deneyim sunmayı zorlaştırır.

Intercom, bu kanalları tek bir AI destekli müşteri desteği platformunda birleştirmeye odaklanmaktadır. OpenAI tarafından desteklenen AI chatbotu Fin, yardım merkezinizi, bilgi tabanınızı ve önceki konuşmalarınızı kullanarak müşteri sorularını yanıtlayabilir ve gerektiğinde bir müşteri temsilcisine devredebilir.

Fin, doğru yanıtlar vermek için özel olarak tasarlanmıştır ve canlı sohbet verileriyle entegrasyonlar yaparak konuşmaların doğal hissedilmesini sağlar.

Intercom'un en iyi özellikleri

Fin'i kullanarak yardım merkeziniz ve yapay zeka bilgi tabanınızla müşterilerin sık sorduğu soruları yanıtlayın.

Yönlendirme, SSS ve potansiyel müşteri yakalamayı otomasyonla gerçekleştirmek için kod gerektirmeyen görsel bir oluşturucu ile chatbot akışları oluşturun.

Botları web sitenize, mobil uygulamalarınıza ve diğer mesajlaşma kanallarına bağlantı kurarak tutarlı bir deneyim sunun.

Karmaşık sorunları, konuşmanın tüm bağlamını koruyarak otomatik olarak insan temsilcilere yönlendirin.

Salesforce, HubSpot ve Google Analytics gibi araçlarla entegre ederek müşteri etkileşimlerini iş metriklerine bağlı tutun.

Intercom sınırlamaları

Daha yüksek fiyatlandırma seviyeleri küçük işletmeler için çok yüksek olabilir.

Bot özelleştirme, geliştirici odaklı platformlara kıyasla sınırlıdır.

AI performansı, AI bilgi tabanınızın kalitesine büyük ölçüde bağımlıdır.

Intercom fiyatlandırması

Essential : Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 99 $

Uzman : Kullanıcı başına aylık 139 $

Fin AI Agent: Özel fiyatlandırma

Intercom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (3.650+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (1.120+ yorum)

Kullanıcıların Intercom hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesi şunları vurgulamaktadır:

7/24 canlı AI destekli destek sohbeti, birçok işletme için inanılmaz derecede yararlı bir araçtır. Müşterilerinizin soruları olduğunda, sohbet çalışma saatleri dışında bile yardımcı olmaya çalışabilir.

7/24 canlı AI destekli destek sohbeti, birçok işletme için inanılmaz derecede yararlı bir araçtır. Müşterilerinizin soruları olduğunda, sohbet çalışma saatleri dışında bile yardımcı olmaya çalışabilir.

4. Chatbase (Verilerinizle eğitilmiş AI destekli destek temsilcileri için en iyisi)

via Chatbase

Müşteri desteği ekipleri, artan bilet hacimlerini yönetmekten birden fazla platformda yanıt vermekten sürekli baskı altındadır.

İşletmeler büyüdükçe, tekrarlayan müşteri sorularının hacmi, iyi donanımlı takımlar bile zorlayabilir: "Siparişim nerede?" ve "Nasıl iptal edebilirim?"

Chatbase daha akıllı bir yaklaşımla devreye giriyor. Bu chatbot oluşturucu, yardım merkezi makaleleri ve ürün belgeleri gibi kendi içeriğiniz üzerinde bir AI chatbot'u eğitmenize olanak tanır ve insan müdahalesi gerektirmeden hızlı, bağlam açısından zengin yanıtlar sunmasını sağlar.

Chatbase'in en iyi özellikleri

PDF'leri, yardım merkezi belgelerini veya genel URL'leri yükleyerek temsilcileri kendi verilerinizle eğitin.

Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk ve daha fazlası gibi araçlarla bağlantı kurarak müşteriye özel verileri alın ve güncelleyin.

AI eylemlerini özel olarak ayarlayarak botun toplantıları yeniden planlama, adresleri değiştirme veya karmaşık sorunları yönlendirme gibi görevleri yerine getirmesini sağlayın.

"Sohbet Günlükleri" arayüzü ve güven puanı filtresi ile bot yanıtlarını kolayca gözden geçirin.

Otomatik dil algılama ve çeviri özelliği ile 80'den fazla dilde çok dilli destek sağlayıcı olarak çalışın.

Chatbase sınırlamaları

Görsel akış oluşturucu veya konuşma yollarını tanımlama özelliği yoktur.

Sınırlı potansiyel müşteri yakalama özelleştirme; yalnızca isim, e-posta ve telefon gibi temel alanlar

Facebook veya WhatsApp gibi platformlarda yerleşik canlı sohbet veya proaktif erişim yok

Chatbase fiyatlandırması

Özel, kredi tabanlı fiyatlandırma

Chatbase puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5,0 (70+ yorum)

Kullanıcıların Chatbase hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesi şunları içeriyor:

Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. İşletmemizle ilgili bilgileri paylaşan bir chatbotu özelleştirebilmek harika.

Şimdiye kadar harika bir deneyim oldu. İşletmemizle ilgili bilgileri paylaşan bir chatbotu özelleştirebilmek harika.

📮 ClickUp Insight: Tekrarlayan görevler, çalışanların %24'ünün anlamlı işler yapmasını engellerken, %24'ü becerilerinin kullanılmadığını hissediyor. Bu da işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılığının engellendiği ve değerinin bilinmediği anlamına geliyor. ClickUp, tetikleyicilere göre hareket eden AI ajanları ile rutin işleri otomatikleştirerek bunu değiştirir. Bir görev tamamlandığında, ClickUp'ın AI Ajanı anında bir sonraki adımı atayabilir, durumları güncelleyebilir veya hatırlatıcılar gönderebilir; manuel takip gerekmez. ClickUp ile kod gerektirmeyen özel AI Ajanları oluşturun. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarını kullanarak rapor oluşturma süresini %50'nin üzerinde azalttı ve takımların biçimlendirme yerine içgörülere odaklanmalarını sağladı.

5. Dialogflow (Gelişmiş NLP ve çok dilli chatbot deneyimleri için en iyisi)

via Google

Birçok chatbot, kullanıcılar biraz farklı sorular sorduğunda arızalanır.

Müşteri desteği burada tıkanır. Botunuz niyeti anlayamazsa, takımınız manuel olarak müdahale etmek zorunda kalır ve otomasyonun amacı boşa gider.

Google'ın yapay zeka sohbet robotu platformu Dialogflow, bu sorunu çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sabit akışlara güvenmek yerine, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak kullanıcıların niyetini anlar ve konuşmalardan, nasıl ifade edilmiş olursa olsun, anlamlı veriler çıkarır.

Dialogflow'un en iyi özellikleri

Eğitim cümleleri ve özelleştirilebilir Varlıklar kullanarak kullanıcı niyetini hassas bir şekilde anlayın.

Web siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve ses tabanlı asistanlar dahil olmak üzere 14'ten fazla platformda AI chatbot dağıtımını destekleyin.

Daha gelişmiş, bağlamsal konuşma arayüzleri için Dialogflow CX'in akış oluşturucusundan yararlanın.

API'ler ve webhook'lar aracılığıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek mevcut araçlar ve sistemlerle bağlantı kurun.

Yerleşik eğitim araçları, yedekleme izleme ve kullanıcı girişi analizi ile chatbot performansını analiz edin.

Dialogflow sınırlamaları

Müşteri verilerini depolamak veya chatbot konuşmalarını kişiselleştirmek için kod gerektirir.

Chatbot akışları oluşturmak için görsel sürükle ve bırak arayüzü yoktur.

İnsan devri için yerel canlı sohbet entegrasyonu yok

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için Dialogflow CX ile daha zorlu öğrenme süreci

Dialogflow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dialogflow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (25+ yorum)

Kullanıcıların Dialogflow hakkında söyledikleri

Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:

DialogFlow, müşterilerin sizinle iletişim kurmak için genellikle kullandıkları sohbet uygulamalarına entegre ettiğinizde, randevu rezervasyonlarını ve bilgi aktarımını müşteriler için daha kolay yönetmenizi sağlar.

DialogFlow, müşterilerin sizinle iletişim kurmak için genellikle kullandıkları sohbet uygulamalarına entegre ettiğinizde, randevu rezervasyonlarını ve bilgi aktarımını müşteriler için daha kolay yönetmenizi sağlar.

6. Tidio (Küçük işletmeleri desteklemek için canlı sohbet ve AI sohbet robotlarını birleştirmek için en iyisi)

via Tidio

Küçük işletmeler ve küçük takımlar, her müşteri mesajına gerçek zamanlı olarak yanıt verecek kapasiteye nadiren sahiptir. Farklı saat dilimleri de eklendiğinde, müşteriler basit bir yanıt için saatlerce beklemek zorunda kalabilir.

Tidio, canlı sohbet, sohbet bileşeni özelleştirme ve AI chatbot özelliklerini tek bir arayüzde birleştirir, böylece ilk destek hattını otomasyonla gerçekleştirebilir ve gerektiğinde konuşmalara katılabilirsiniz.

AI chatbotu Lyro, SSS'lerinizden ve bilgi tabanınızdan öğrenir, ardından müşteri sorularını otomatik olarak yanıtlar. Kodlama deneyimi gerektirmeden küçük takımlar için destek yükünü hızla azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Tidio'nun en iyi özellikleri

Lyro chatbot'u SSS ve destek içeriğinizle otomatik olarak eğitin.

Tek bir gösterge panelinden canlı sohbet, yapay zeka sohbet robotları ve mesajlaşma kanallarını yönetin.

Sürükle ve bırak oluşturucuyu kullanarak özel chatbot akışları oluşturun.

Daha derin içgörüler için e-posta araçları, Google Analytics ve CRM'lerle bağlantı kurun.

Yerleşik raporlama ve konuşma istatistikleri ile chatbot performansını izleyin.

Tidio sınırlamaları

Geliştirici odaklı platformlara kıyasla sınırlı akış karmaşıklığı

Ücretsiz plan, markalaşmayı içerir ve chatbot hacmini sınırlar.

Tidio fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 59 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 749 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Tidio puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (1.840'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ yorum)

Kullanıcıların Tidio hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Tidio, müşteri sohbetlerini yönetmek ve temel konuşmaları otomasyonla gerçekleştirmek için gerçekten kullanışlı bir araçtır. Arayüzü temizdir, kullanımı kolaydır ve çoğu web sitesiyle iyi bir şekilde entegre olur.

Tidio, müşteri sohbetlerini yönetmek ve temel konuşmaları otomasyonla gerçekleştirmek için gerçekten kullanışlı bir araçtır. Arayüzü temizdir, kullanımı kolaydır ve çoğu web sitesiyle iyi bir şekilde entegre olur.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın takımınızı desteklemek yerine onların yerini alacağından mı endişeleniyorsunuz? İş Yerinde İnsan Odaklı AI'yı Kullanma, AI'yı güçlü bir ekip arkadaşına dönüştürmenin yollarını gösterir.

7. Chatfuel (Meta platformlarında doğrudan satış ve destek için en iyisi)

via Chatfuel

Çoğu e-ticaret markası, bozuk mesajlaşma süreçleri nedeniyle potansiyel müşterilerini kaybediyor.

Bir müşteri, sepetine bir ürün ekler ancak satın alma işlemini tamamlamaz. Ya da Instagram'da bir soru sorar ve yanıt için saatlerce bekler. Şimdi bunu günlük yüzlerce etkileşime çarpın.

Chatfuel, Facebook, Instagram ve WhatsApp kanallarınızı tamamen otomasyonlu satış ve destek motorlarına dönüştürerek bu sorunu çözüyor. Sezgisel akış oluşturucusu ve ChatGPT destekli AI ajanları, konuşma arayüzleri oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bunlar, terk edilmiş sepetlerin kurtarılmasından randevu rezervasyonuna, potansiyel müşteri değerlendirmesinden canlı sohbet yönlendirmeye kadar her şeyi hallediyor.

Chatfuel'un en iyi özellikleri

Kod gerektirmeden Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta sohbet akışları oluşturun ve otomasyonla otomatikleştirin.

AI destekli mesajlaşma ajanlarını kullanarak terk edilmiş sepetleri, ek satışları ve potansiyel müşteri yakalamayı yönetin.

Tetikleyiciler ve otomasyon ile yorumlara, bahsetmelere ve DM'lere yanıt verin.

Stripe, Google E-Tablolar, Calendly, Shopify ve Zapier ile entegre edin.

Yerleşik analitik ve A/B testlerini kullanarak akışları ve kampanya performansını optimize edin.

Chatfuel sınırlamaları

Farklı kanallarda chatbot akışlarını çoğaltamazsınız.

Küresel kitleler için sınırlı çoklu dil destekleri

Meta platformları dışındaki web siteleri için yerel web sohbet bileşeni yoktur.

Gelişmiş kullanım örnekleri (ör. özel NLP veya API çağrıları) teknik kurulum gerektirir.

Chatfuel fiyatlandırması

İş için Facebook : Kullanıcı başına aylık 23,99 $

WhatsApp ve Instagram için İşletme : Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 400 $

Chatfuel puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (25+ yorum)

Kullanıcıların Chatfuel hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaştı:

Bot oluşturmak için blokları kullandım. Şimdi akışlara geçtim ve çok memnunum! Anlaşılması kolay, yönetimi kolay, kodlama becerisi gerektirmiyor, mükemmel!

Bot oluşturmak için blokları kullandım. Şimdi akışlara geçtim ve çok memnunum! Anlaşılması kolay, yönetimi kolay, kod becerisi gerektirmiyor, mükemmel!

8. Ada (Kanallar arasında kurumsal düzeyde müşteri hizmetleri otomasyonu için en iyisi)

Ada aracılığıyla

Çoğu kurumsal destek ekibi, artan müşteri beklentileri, öngörülemeyen bilet hacimleri ve her şeyi yavaşlatan bir dizi sistem gibi sinir bozucu bir döngüye hapsolmuştur.

Ada, ses, sohbet, SMS ve daha fazlası üzerinden etkileşimleri otomasyonla otomatikleştiren, yapay zeka odaklı müşteri hizmetleri sunarak şirketlerin bu döngüden kurtulmasına yardımcı olur.

Bu yapay zeka iletişim aracının en büyük farkı, derin kurumsal entegrasyonlardır: Ada, CRM'lere, ödeme ağ geçitlerine, biletleme platformlarına ve analiz araçlarına doğrudan bağlanır. Ardından, daha kişiselleştirilmiş ve güvenilir deneyimler sunmak için müşteri verilerinizi senkronize eder.

Ada'nın en iyi özellikleri

Mevcut belgeleriniz, SSS'leriniz ve ş akışlarınızı kullanarak milyonlarca müşteri konuşmasını özerk bir şekilde yönetmek için AI ajanlarını eğitin.

Salesforce, Shopify ve Contentful gibi 30'dan fazla kurumsal araçla entegre ederek verileri gerçek zamanlı olarak çekin ve tetikleyici eylemler gerçekleştirin.

AI sesli ajanları kullanarak telefon desteğini otomasyonla otomatikleştirin, IVR'leri konuşma tabanlı AI ile değiştirin ve ajanların işlem süresini %42'ye kadar azaltın.

Testler, geri bildirimler ve puan kartları kullanarak AI ajanlarınızı zaman içinde eğitin ve sürekli iyileştirme sağlayın.

50'den fazla dili destekleyin ve kurumsal düzeyde çalışma süresi ve güvenlik ile yüksek trafiğe sahip dijital kanallarda sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin.

Ada sınırlamaları

Fiyatlandırma kamuya açık değildir ve danışma gerektirir.

Trustpilot incelemeleri, kullanılabilirlik ve müşteri memnuniyeti konusunda endişeler uyandırıyor.

Ürün demosu olmadan kurulum karmaşıklığına ilişkin sınırlı görünürlük

Kurumsal odaklı olması nedeniyle küçük işletmeler veya erken aşamadaki girişimler için daha az uygundur.

Ada fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ada puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Ada hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Müşterilerimizin anında ilgili cevapları aldığından emin olmak için günlük kontrollerle birlikte haftalık olarak tamamladığımız bir chatbot raporumuz var.

Müşterilerimizin anında ilgili cevapları aldığından emin olmak için günlük kontrollerle birlikte haftalık olarak tamamladığımız bir chatbot raporumuz var.

🧠 Biliyor muydunuz: Pazarlamacıların %37,1'i, yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturmanın en büyük zorlukları olduğunu söylüyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma ve Satış Kanalınızı Genişletme için AI'yı Kullanma, sıkıcı işleri otomasyonla gerçekleştirmeyi ve daha akıllı hedefleme ile dönüşümleri artır mayı gösterir.

9. IBM Watsonx Assistant (Kurumsal düzeyde sanal ajanlar için en iyisi)

IBM aracılığıyla

Şifre sıfırlamadan mortgage durum kontrolüne kadar günde 10.000'den fazla müşteri sorgusuyla karşı karşıya kalan küresel bir banka düşünün. Destek ekibi aşırı yüklenmiş durumda ve eski chatbotları incelikli, çok dilli konuşmaları idare edemiyor.

IBM Watsonx Assistant işte bu noktada fark yaratıyor. Kurumsal ortamlar için tasarlanan bu müşteri hizmetleri yapay zeka aracı, takımların sanal ajanlar oluşturmasına yardımcı olur.

Bu chatbotlar genellikle web, mobil ve mesajlaşma kanallarında çalışır ve sıkı veri ve uyumluluk gereksinimlerine uyar. Kod gerektirmeyen görsel oluşturucu ve IBM'in dil modelleriyle, bilgi tabanınızdan yararlanarak ve arka ofis sistemlerine bağlantı kurarak konuşma akışları oluşturabilirsiniz.

IBM Watsonx Assistant'ın en iyi özellikleri

Geliştirici olmayanların da anlayabileceği görsel bir oluşturucu kullanarak yapay zeka destekli chatbotlar oluşturun.

SMS, WhatsApp ve web sohbet bileşenleri gibi üçüncü taraf uygulamalar ve iletişim kanallarıyla entegre edin.

Yerleşik gösterge panelleri ve NLP metriklerini kullanarak chatbot performansını analiz edin ve amaçları iyileştirin.

HIPAA uyumlu uygulamaları ve müşteri verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini destekleyen özelliklerle, sıkı düzenlemelere tabi ortamlarda botları kullanın.

Çağrı merkezi senaryoları için ses ve telefon entegrasyonlarıyla konuşma arayüzlerini genişletin.

IBM Watsonx Assistant sınırlamaları

Kayıt ve doğrulama gereksinimleri nedeniyle onboarding süreci karmaşık gelebilir.

Diğer chatbot platformlarına göre daha az öğretici ve öğrenme kaynağı

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar için teknik bilgi gerekebilir.

IBM Watsonx Assistant fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Artı : Kullanıcı özelliklerine göre fiyatlandırma

Enterprise: Kullanıcı özelliklerine göre fiyatlandırma

IBM Watson Assistant puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların IBM Watsonx Assistant hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Doğal dil işleme konusunda etkileyici ve müşteri hizmetlerimizi daha duyarlı, kullanıcı deneyimini ise daha sezgisel hale getiriyor.

Doğal dil işleme konusunda etkileyici ve müşteri hizmetlerimizi daha duyarlı, kullanıcı deneyimini ise daha sezgisel hale getiriyor.

10. Kommunicate (Hibrit AI + insan desteği sohbet robotları için en iyisi)

via Kommunicate

Bir müşterinin saat 2'de web sitenize girip, basit bir bot için çok karmaşık ama sabaha kadar bekleyemeyecek kadar acil bir fatura sorusu sorduğunu hayal edin. Çoğu chatbot oluşturucu ya tüm otomasyonu gerçekleştirir ya da tamamen insan temsilcilere güvenir.

Kommunicate, hibrit bir model sunar. Özel chatbotlar oluşturabilir veya OpenAI, Dialogflow ve Amazon Lex gibi AI motorlarıyla bağlantı kurabilir, ardından üzerine gerçek zamanlı canlı sohbet katmanı ekleyebilirsiniz.

Müşteri konuşmaları bir bot ile başlayabilir, ardından gerektiğinde aynı sohbet bileşeni içinde bir insan temsilcisine geçebilir.

Kommunicate'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak özel chatbotlar oluşturun veya OpenAI, Dialogflow ve Amazon Lex gibi önde gelen AI chatbot motorlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin.

Karmaşık müşteri etkileşimleri için gerçek zamanlı temsilci devralımı sunarken chatbot konuşmalarını otomasyonla otomatikleştirin.

Chatbot'unuzu WhatsApp, Facebook Messenger ve web sitesi sohbet bileşenleri dahil olmak üzere birden fazla mesajlaşma kanalına bağlayın.

Müşteri etkileşimlerini iyileştirmek ve çözüm sürelerini optimize etmek için ayrıntılı chatbot performans analizlerine erişin.

Müşteri verilerini kullanarak yanıtları kişiselleştirin, konuşmaları takımlara atayın ve HubSpot ve Salesforce gibi platformlarda tetikleyici eylemler tetikleyin.

Kommunicate sınırlamaları

Görsel chatbot oluşturucu, ileri düzey kullanıcılar için sınırlı hissettirebilir.

Bazı entegrasyonlar teknik bilgi veya geliştirici destek gerektirir.

Raporlama ve analiz gösterge panelinde özelleştirme seçenekleri bulunmamaktadır.

Kommunicate fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 40 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 200 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kommunicate puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Kullanıcıların Kommunicate hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Kommunicate'i kullanarak büyük fayda sağladık. Bu araç, müşteri taleplerini işleme sürecimizi önemli ölçüde iyileştirdi ve müşteri memnuniyetini artırdı. Facebook, WhatsApp ve web sohbeti gibi farklı kanalları tek bir yerden bağlantı kurabilmeniz harika bir özellik.

Kommunicate'i kullanarak büyük fayda sağladık. Bu araç, müşteri taleplerini işleme sürecimizi önemli ölçüde iyileştirdi ve müşteri memnuniyetini artırdı. Facebook, WhatsApp ve web sohbeti gibi farklı kanalları tek bir yerden bağlantı kurabilmeniz harika bir özellik.

🧠 Biliyor muydunuz: ABD'deki şirketlerin yaklaşık %60'ı pazarlama için Generative AI kullanıyor, ancak uçtan uca ş akışlarını otomatikleştiren AI ajanları oluşturmayı bilen çok azı var. Blog yazısı Daha İyi Otomasyon için AI Ajanı Oluşturma, bu konuyu ayrıntılı olarak ele alıyor, böylece bugün bu avantajı elde edebilirsiniz.

İşte, daha önce tanıttığımız özelliklerle uyumlu 3 yararlı chatbot oluşturucu daha:

ManyChat : Sipariş güncellemeleri ve ürün önerileriyle dönüşümleri artırmak için sosyal kanallardaki tüm müşteri yolculuklarını otomasyonla otomatikleştirmenizi sağlar.

Landbot : Web siteniz, WhatsApp veya iç ş akışlarınız için etkileşimli, görsel olarak çekici chatbotlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Voiceflow : Konuşma tasarımı, akış haritalama ve test araçlarını tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirir, böylece sesli ve sohbetli ajanların prototipini oluşturabilir, test edebilir ve kanallar arasında dağıtabilirsiniz.

ClickUp Verimliliğinizi Artırır

Amerikalıların üçte biri AI chatbotları kullandığına göre, işletmelerin müşteri beklentilerine ayak uydurması ve 7/24 yanıt verebilir olması gerektiği açıktır.

Kod gerektirmeyen chatbot oluşturucuların yükselişi, artık daha fazla takımın tek bir satır kod yazmadan akıllı asistanlar tasarlayabileceği anlamına geliyor.

Ancak bir sorun var: çoğu platform dış otomasyona odaklanıyor — satış sohbetleri, SSS'ler ve müşteri biletleri. ClickUp işte bu noktada farkını ortaya koyuyor. Diğer platformlar müşteri sorularını yanıtlamanıza yardımcı olurken, ClickUp tüm şirketinizin daha hızlı düşünmesine, iş yapmasına ve karar vermesine yardımcı olur.

Sonuçlar? Gerçek takımlar şimdiden farkı görüyor:

ClickUp'ı kullanmak, Atrato'da ürün geliştirme sürecini %30 hızlandırırken, daha akıllı görev otomasyonu sayesinde geliştiricilerin aşırı iş yükünü %20 azalttı.

Destek taleplerinin sürekli olduğu ve projelerin hızlı ilerleme gösterdiği bir dünyada, sadece bir chatbot yetersizdir. Eylemde bulunan, yönlendiren, özetleyen ve öğrenen bir chatbot arıyorsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!