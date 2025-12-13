GPT ile Mimari Diyagramları Otomasyonu (Adım Adım)

Mimari diyagramlar, karmaşık sistemlerin planlarıdır, ancak her değişiklikte bunları güncel tutmak gerçekten zahmetli bir iştir.

Eski diyagramlar takımların çalışmasını yavaşlatır. Karışıklığa neden olurlar ve bu da iletişim sorunlarına yol açar.

Sonuç olarak, daha fazla takım diyagram oluşturma otomasyonunu sağlamak için GPT'yi kullanıyor, manuel düzenleme için harcanan saatleri azaltıyor ve hataları azaltıyor.

✅ Doğruluk Kontrolü: Stack Overflow'un Geliştirici Anketi'ne göre, ankete katılanların %84'ünden fazlası geliştirme süreçlerinde AI araçlarını kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Bu oran geçen yıla göre (%76) artış göstermiştir. OpenAI'nin GPT modelleri, geçen yıl 10 geliştiriciden yaklaşık 8'i tarafından kullanılarak en yaygın olarak benimsenen modeller olmaya devam ediyor. Anthropic'in Claude Sonnet modeli ise, öğrenenler (30%) arasında olduğundan daha çok deneyimli geliştiriciler (45%) arasında daha güçlü bir ilgi görüyor.

ChatGPT ile yazılım mimari diyagramlarının otomasyonunu öğrenmeye hazır mısınız?

Mimari Diyagramları Otomasyon ile Otomatikleştirmek Neden Zaman Kazandırır ve Hataları Azaltır?

Hızlı hareket eden takımlarda, neredeyse her sprintte değişiklikler olur.

Yeni özellikler, API uç noktaları veya ölçeklendirme kararları, diyagramlarınızın güncellenmesini gerektirir. Otomasyon olmadan bu hıza ayak uydurmak zaman alıcıdır.

Tek bir bağımlılığı gözden kaçırdığınızda, bu durum geliştirme sürecine yansıyarak maliyetli yeniden çalışmalar veya gecikmelere neden olabilir. Ayrıca, takımlar tekrarlayan manuel düzenlemelere güvendiklerinde hatalar neredeyse kaçınılmazdır.

İşte bu noktada mimari diyagramlarını otomasyonla otomatikleştirmek imdadınıza yetişir.

İnsanların aksine, GPT tekrarlanabilir görevlerde mükemmeldir ve bunları daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde tamamlar.

Sistem değişikliklerini basit bir dille açıklayın, GPT saniyeler içinde bir diyagram oluşturur veya günceller. Artık şekilleri sürükleyip bırakmak veya boş bir tuvalden başlamak zorunda değilsiniz. Doğruluk ve netliğe odaklanırken GPT'den mimari diyagramlar oluşturmasını isteyin.

Avantajları açıktır:

Daha hızlı güncellemeler : Mimariniz geliştikçe diyagramları anında yeniden oluşturun.

Daha az hata : Manuel düzenlemelerle ortaya çıkan gözden kaçan hataları azaltın.

Daha iyi uyum: Tüm paydaşların aynı, güncel plan üzerinde iş yapmasını sağlayın.

⭐ Öne Çıkan Şablon Sisteminiz geliştikçe mimari kararları, bulut mimari diyagramlarını ve gerekçeleri uyumlu tutmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp'ın Mimari Tasarım Şablonu, sistem akışlarını, tasarım seçimlerini ve entegrasyon noktalarını merkezileştirir.

Diyagram Oluşturmak için GPT'yi Kullanmaya Başlamak İçin İhtiyacınız Olanlar

Kurulum oldukça basittir. ChatGPT'nin temellerini biliyorsanız, mimari diyagramları oluşturmaya başlamaya hazırsınız demektir.

İhtiyacınız olan şeyler şunlar:

1. GPT'ye erişim

Metin oluşturabilen herhangi bir LLM (ChatGPT veya GPT-4 gibi) uygundur. Bunu, görüntülenebilen diyagram biçimlerinde (Mermaid ve PlantUML) kod oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ücretsiz sürümler temel işlevleri yerine getirir, ancak GPT-4 veya kurumsal modeller genellikle daha temiz ve daha doğru çıktılar üretir.

2. Oluşturucu veya düzenleyici

GPT kodunu verdikten sonra, onu görselleştirmek için bir yere yapıştırmanız gerekir:

Mermaid Live Düzenleyici (ücretsiz çevrimiçi araç)

PlantUML Çevrimiçi Sunucu veya IDE eklentileri

Veya bu biçimleri destekleyen belgelere, wiki'lere veya geliştirme araçlarına doğrudan yerleştirin.

👀 Biliyor muydunuz? Mermaid, belgenin geliştirme sürecine ayak uydurmasına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Temel hedefi, kod değişiklikleri sırasında diyagramların yazılması ve güncellenmesini kolaylaştırarak belge bozulmasını önlemektir.

3. Açık sistem açıklaması

Sonuçlarınız, girdiğiniz bilgiler kadar iyi olacaktır. GPT'ye diyagram oluşturma görevini vermeden önce, sisteminizin bileşenlerini ve bunların nasıl bağlantı kurduklarını (basit bir dille Boxlar ve oklar) yazın. Bu, komutunuz için "doğruluk kaynağı" olacaktır.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir.

Adım Adım Kılavuz: GPT ile Mimari Diyagramları Otomasyonla Otomatikleştirme

GPT ile mimari diyagram oluşturmak teknik bir işlem gibi görünebilir, ancak şaşırtıcı derecede basittir. Süreci net adımlara bölerek, boş bir sayfadan birkaç dakika içinde çalışan bir diyagrama ulaşabilirsiniz. Gelin birlikte adım adım inceleyelim.

Adım 1: Sisteminizi haritalandırın

Basit bir şekilde başlayın. Sisteminizin temel bileşenlerini ve bunların birbirine nasıl bağlantı kurduklarını listeleyin. Boxlar ve oklar açısından düşünün. Örneğin, bir e-ticaret ödeme sistemi şöyle görünür:

Kullanıcı → Web Uygulaması (ön uç)

Web Uygulaması → API Ağ Geçidi

API Ağ Geçidi → Kimlik Doğrulama Hizmeti (JWT)

API Ağ Geçidi → Sipariş Hizmeti → Sipariş Veritabanı

API Ağ Geçidi → Ödeme Hizmeti → Harici Ödeme Sağlayıcı

Sipariş Hizmeti → E-posta Hizmeti (sipariş onayı)

Başlangıçta ne kadar net olursanız, daha sonra o kadar az düzenleme yapmanız gerekir.

Adım 2: Bir diyagram dili seçin

GPT, metin tabanlı diyagram dilleriyle en iyi şekilde iş yapar:

Mermaid : Akış şemaları, sıra diyagramları ve mimari genel bakışları için idealdir.

PlantUML: Sınıf, bileşen ve daha karmaşık diyagramlar için daha uygun

Her ikisi de ücretsiz çevrimiçi renderlayıcılara yapıştırılarak kodu görsellere dönüştürebilir. Burada Mermaid'i kullanacağız çünkü kolaydır ve Mermaid Live Düzenleyici'de anında çalışır.

Mermaid Live Düzenleyici aracılığıyla

Adım 3: ChatGPT'ye komutunuzu yazın

Şimdi GPT'den mimari diyagramı oluşturmasını isteme zamanı. Diyagramın türü, araç (Mermaid/PlantUML) ve ilişkiler konusunda açık olun. Örneğin:

İşte örneğimiz için tam komut satırı:

E-ticaret ödeme akışı için bir Mermaid diyagramı oluşturun. Aşağıdaki bileşenleri ve bağlantıları ekleyin: – Kullanıcı -> Web Uygulaması (ön uç) – Web Uygulaması -> API Ağ Geçidi – API Ağ Geçidi -> Kimlik Doğrulama Hizmeti (JWT) – API Ağ Geçidi -> Sipariş Hizmeti -> Sipariş Veritabanı – API Ağ Geçidi -> Ödeme Hizmeti -> Harici Ödeme Sağlayıcı – Sipariş Hizmeti -> E-posta Hizmeti (sipariş onayı) Net düğüm etiketleri kullanın. Düzen soldan sağa doğru olmalıdır. Yalnızca Mermaid kodunu döndürün.

Adım 4: Diyagramı oluşturun ve işleyin

GPT, aşağıdaki gibi bir sonuç verecektir:

akış şeması LR U[Kullanıcı] FE[Web Uygulaması – Ön Uç] APIGW[API Ağ Geçidi] AUTH[Kimlik Doğrulama Hizmeti – JWT] ORD [Sipariş Hizmeti] ORDDB [Sipariş Veritabanı] PAY[Ödeme Hizmeti] EXT[Harici Ödeme Sağlayıcı] EMAIL[E-posta Hizmeti – Sipariş Onayı] U –> FE FE –> APIGW APIGW –> AUTH APIGW –> ORD ORD –> ORDDB APIGW –> PAY ÖDEME –> UZAT SİPARİŞ –> E-Posta

Bunu Mermaid Live Düzenleyiciye yapıştırın ve anında temiz ve düzenlenebilir bir diyagram göreceksiniz.

Bazen GPT'nin kodu Mermaid Düzenleyici'de sözdizimi hatalarına neden olabilir. Hatayı ChatGPT'ye kopyalayıp yapıştırarak birkaç denemede sorunu giderin. Veya Mermaid Düzenleyici'deki "AI Repair" seçeneğini kullanın.

⭐ Bonus: Brain MAX, yapay zekanın yaygınlaştığı bir dünyada mimari diyagramlarına netlik getiriyor. AI destekli masaüstü yardımcınız olarak işlev gören Brain MAX, ş akışınızın her köşesinden gelen bağlamları birleştirerek AI'nın yayılmasını önler.

Adım 5: İyileştirin ve tekrarlayın

Çıktıyı inceleyin. Yapı genellikle doğrudur, ancak düzenler her zaman mükemmel olmayabilir. Şunları yapmak isteyebilirsiniz:

Netlik için düğümleri yeniden adlandırın (ör. "PSP" → "Stripe/PayPal")

Okunabilirlik için öğeleri yeniden düzenleyin

Yeniden deneme, etkinlik veya istek etiketleri gibi ayrıntılar ekleyin.

Örnek iyileştirme komutu:

Önceki Mermaid diyagramını iyileştirin: – Arka uç hizmetlerini tek bir Box’ta gruplandırın – Kenarlara "JWT Auth" veya "Charge Request" gibi etiketler ekleyin. – Harici ödeme sağlayıcısını farklı bir şekilde tasarlayın

Şimdi GPT'den elde ettiğiniz iyileştirilmiş kodu Mermaid Düzenleyicisine yapıştırın:

akış şeması LR U[Kullanıcı] FE[Web Uygulaması – Ön Uç] APIGW[API Ağ Geçidi] subgraph Backend[Arka Uç Hizmetleri] AUTH[Kimlik Doğrulama Hizmeti – JWT] ORD [Sipariş Hizmeti] ORDDB[(Sipariş Veritabanı)] PAY[Ödeme Hizmeti] EMAIL[E-posta Hizmeti – Sipariş Onayı] son U –> FE FE –>|”API Çağrıları”| APIGW APIGW –>|”JWT Auth”| AUTH APIGW –>|”Sipariş Oluştur”| ORD ORD –>|”Yazma Siparişi”| ORDDB APIGW –>|”Ücret Talebi”| PAY ÖDEME –>|”Ödeme İşleme”| EXT[Harici Ödeme Sağlayıcı] ORD –>|”Onay Gönder”| e-posta %% Stil stil EXT dolgu:#FFE6B3,çizgi:#FF8C00,çizgi genişliği:2px,çizgi kesikli dizi: 5 3 stil Arka plan dolgusu:#F0F9FF,çizgi:#0077CC,çizgi genişliği:1px

İşte çıktı:

⚒️ Hızlı İpucu: Diyagram dağınık görünüyorsa, onu ClickUp Beyaz Tahtalarına bırakın. Düzenleri hızlı bir şekilde düzeltebileceğiniz ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceğiniz bir sürükle ve bırak düzenleyici elde edeceksiniz.

Adım 6: Kaydetme ve yeniden kullanma

Zorlu işlerinize boşa gitmesine izin vermeyin. Komutlarınızı ve diyagramlarınızı daha sonra kullanmak üzere saklayın. Sisteminiz değiştiğinde, sıfırdan başlamak yerine komutu düzenleyip yeniden oluşturabilirsiniz.

Bu altı adımı izledikten sonra, GPT tarafından oluşturulan, kullanıma hazır, paylaşım için uygun ve takımınızla birlikte üzerinde çalışabileceğiniz bir mimari diyagramınız olacak.

Mimari Diyagramlar için Örnek GPT Komutları

Şimdi, bazı örnek komutlarla iş yapalım. Bunları hemen kopyalayıp yapıştırarak bir mimari diyagramı oluşturabilirsiniz.

Bu, başlangıç komut istemleri kitaplığınız olur. Adları, hizmetleri veya akışları biraz değiştirin ve dakikalar içinde üretime hazır diyagramlara sahip olun.

1. Veritabanına sahip temel web uygulama

Sadece basit bir sistem genel bakışına ihtiyacınız olduğunda bunu kullanın. Takım arkadaşlarını işe alırken veya küçük projeleri belgelendirirken çok kullanışlıdır.

Basit bir web uygulaması için Mermaid diyagramı oluşturun. İçindekiler: – Kullanıcı → Web Uygulaması (ön uç) – Web Uygulaması → API – API → Veritabanı Düzen soldan sağa olmalıdır. Yalnızca Mermaid kodunu döndürün.

2. Mikro hizmet mimarisi

Bu komut, farklı arka uç hizmetlerinin nasıl birlikte iş yaptığını gösterir. Her hizmetin kendine özgü bir rolü olduğu karmaşık sistemleri anlamanıza yardımcı olur.

Mikro hizmetler sistemi için PlantUML bileşen diyagramı oluşturun. İçindekiler: – API Ağ Geçidi – Kimlik Doğrulama Hizmeti – Sipariş Hizmeti → Sipariş Veritabanı – Ödeme Hizmeti → Harici Ödeme Sağlayıcı – Bildirim Hizmeti (e-posta + SMS gönderir) Arka uç hizmetlerini bir araya getirin. Kenarları açıkça etiketleyin. Yalnızca PlantUML kodunu döndürün.

3. Etkinlik odaklı sistem

Asenkron iletişimden (Kafka, RabbitMQ veya AWS EventBridge gibi) yararlandığınızda bu komutu kullanın. Bu komutu, etkinliklerin farklı hizmetleri nasıl tetikleyici olarak kullandığını vurgulamak için kullanabilirsiniz. Ya da daha ayrıntılı etkileşimler için bir sıra diyagramı oluşturmayı deneyin.

Etkinlik odaklı bir mimari için Mermaid diyagramı oluşturun. İçindekiler: – Kullanıcı Eylemi → Etkinlik Veriyolu – Etkinlik Veriyolu → Sipariş Hizmeti – Etkinlik Veriyolu → Envanter Hizmeti – Olay Veriyolu → Bildirim Hizmeti Etkinlikleri kesikli oklarla gösterin. Yalnızca Mermaid kodunu döndürün.

4. Bulut dağıtımı (AWS örneği)

Bu GPT komutunu kullanarak bulut altyapısını görselleştirin. Bu, geliştiricilerin ve paydaşların AWS hizmetlerinde trafiğin nasıl akış gösterdiğini anlamalarına yardımcı olur.

AWS'de dağıtılmış bir sistem için Mermaid diyagramı oluşturun. İçindekiler: – Kullanıcı → CloudFront → Uygulama Yük Dengeleyici – Yük Dengeleyici → EC2 örnekleri (otomatik ölçeklendirme grubu) – EC2 → RDS Veritabanı – EC2 → S3 Bucket (medya yüklemeleri için) AWS hizmetlerini özel hizmetlerden farklı bir şekilde stilize edin. Yalnızca Mermaid kodunu döndürün.

5. Hibrit kurulum (harici + dahili hizmetler)

Bu komut, üçüncü taraf API'lere bağlı SaaS ürünleri için mükemmeldir. Kontrolünüz altında olan (dahili hizmetler) ve olmayan (harici) unsurları gösterir.

Daha geniş sistem genel bakışları için, bağlam diyagramı şablonlarını da inceleyebilirsiniz.

Harici API'leri kullanan bir SaaS ürünü için Mermaid diyagramı oluşturun. İçindekiler: – Kullanıcı → Web Uygulaması → API Ağ Geçidi – API Ağ Geçidi → Dahili Hizmetler (Kimlik Doğrulama, Siparişler, Raporlar) – API Ağ Geçidi → Harici Hizmetler (Ödeme Sağlayıcı, Analitik) Harici hizmetleri ayrı bir kümede gösterin. Yalnızca Mermaid kodunu döndürün.

Bu komutları ClickUp Belgeleri 'nde kaydedin, böylece takımınızın yeniden kullanılabilir bir diyagram şablonu kitaplığı olsun. Sisteminiz bir dahaki sefere değiştiğinde, baştan başlamak yerine komutu güncellemeniz yeterlidir.

Hala manuel olarak kod yazıyorsanız, ClickUp'ın codegen ajanını yapın! @Codegen'i etiketleyin veya bir göreve atayın, bağlamı toplayacak, kod yazacak ve hızlı bir şekilde PR açacaktır.

Yaratıcı Özetler için ChatGPT Kullanımının Sınırlamaları

Yaratıcı özetleri veya hatta içerik oluşturmayı yönetmek için ChatGPT'ye güvenmek bazı zorlukları da beraberinde getirir:

Bağlam eksikliği

GPT, yalnızca tek bir komut satırında sağladığınız bilgilerle çalışır. Proje geçmişinizi veya geçmiş kararlarınızı otomatik olarak bilmez.

📌 Örnek: GPT'ye dünkü mimari diyagramına "API Gateway ekle" derseniz, diyagramı tekrar yapıştırmadığınız sürece orijinal diyagramı hatırlamayacaktır. Benzer şekilde, bir kampanya özetini iyileştirmesini isterseniz, müşteri markasının kurallarını tekrar girmediğiniz sürece bunları bilmeyecektir.

Tutarsız çıktı

Aynı komut, biraz farklı sonuçlar üretebilir. Tutarlılık gerektiren projeler için bu, ekstra düzenleme anlamına gelir.

📌 Örnek: GPT'ye iki kez "üç katmanlı mimari diyagram" istemek, iki farklı düzenle sonuçlanabilir. Yaratıcı bir özetinde, bir sürüm bütçeyi fazla vurgularken, diğeri mesajlaşmaya odaklanabilir.

Yerleşik işbirliği özelliği yoktur

GPT, izole bir şekilde çıktı üretir, ancak gerçek işler geri bildirim döngüleri gerektirir.

📌 Örnek: GPT'de oluşturulan bir diyagram, DevOps mühendisiniz tarafından açıklama eklenemez. Yaratıcı brifing, aynı Çalışma Alanı'nda tasarım takımınız tarafından yorumlanamaz. İşbirliği için çıktıları başka bir araca kopyalamanız gerekir.

Karmaşık projeler için sınırlı bellek

Büyük sistemler veya katmanlı özetler genellikle GPT'nin giriş sınırını aşar.

📌 Örnek: 20'den fazla bileşeni olan bir mikro hizmet diyagramı kesilebilir veya aşırı basitleştirilebilir. Benzer şekilde, çok kanallı bir pazarlama özeti, bağlam çok uzun olduğunda ayrıntıları kaybedebilir.

Biçimlendirme ve entegrasyon boşlukları

GPT'nin çıktıları ham metin veya koddur. Bunları kullanışlı hale getirmek için genellikle yeniden biçimlendirmeniz ve diğer araçlara entegrasyon yapmanız gerekir.

📌 Örnek: Diyagramı görebilmek için Mermaid kodunu bir düzenleyiciye yapıştırmanız gerekir. Görevleri atamak ve ilerlemeyi izlemek için yaratıcı özetin bir proje yönetimi aracına taşınması gerekir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için ChatGPT alternatiflerini keşfetmeniz gerekecektir. Aşağıda dikkate almaya değer bazı seçenekler bulunmaktadır.

Mermaid Düzenleyicisini kullanarak GPT ile otomatik diyagramlar oluşturmayı zaten biliyorsunuz.

İş akışınıza bağlı olarak, ister geliştirici, ister proje yöneticisi, ister danışman olun, diğer araçlar daha fazla cilalama, işbirliği veya otomasyon sunar. En iyi seçenekleri inceleyelim:

1. PlantUML + IDE Eklentileri

PlantUML aracılığıyla

IDE (VS Code, IntelliJ veya Eclipse gibi) içinde çalışıyorsanız, PlantUML yararlı bir seçimdir. GPT, PlantUML sözdizimini doğrudan çıktı olarak verebilir ve IDE eklentileriyle kodlama ortamınızdan ayrılmadan diyagramları görüntüleyebilir ve önizleyebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Basit metin açıklamalarıyla çok çeşitli UML diyagram türlerini (sıra, kullanım durumu, sınıf, etkinlik, bileşen, durum, nesne, dağıtım, zamanlama) destekler.

Ağ diyagramları, zihin haritaları, Gantt grafikleri, WBS, ArchiMate ve hatta JSON/YAML tanımlarından diyagramlar gibi UML dışı diyagram türlerini işler.

Bağlantılar, araç ipuçları, zengin metin biçimlendirme (ifadeler, Unicode), sprite simgeleri ve özel simgeler kullanabilirsiniz.

Sınırlamalar

Bireysel geliştiriciler için yararlıdır, ancak çok paydaşlı inceleme oturumları veya işbirliğine dayalı tasarım atölyeleri için tasarlanmamıştır.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

En uygun kullanım alanı: Yazılım projelerinin yanı sıra sürüm kontrolü altındaki diyagramlar isteyen mühendisler ve mimarlar.

2. Draw. io (diagrams. net)

Draw. io (diagrams. net olarak da bilinir), GPT tarafından oluşturulan Mermaid veya PlantUML kodunu içe aktarmayı destekleyen ücretsiz, esnek bir diyagram oluşturma aracıdır. İçe aktarıldıktan sonra, öğeleri sürükleyip bırakabilir ve yeniden biçimlendirebilir, böylece sunuma hazır hale getirebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Ücretsiz ve Açık Kaynak (çekirdek düzenleyici) olup, web uygulaması için hesap/kayıt gerekmez.

Başlıca bulut depolama (Google Drive, OneDrive, Dropbox vb.) ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.

Hem görsel sürükle ve bırak hem de diyagram-kod (Mermaid, PlantUML, CSV, SQL'den içe aktarma/oluşturma) özelliklerini destekler.

Kullanıcıların diyagram verilerini kendi depolama alanlarında veya çevrimdışı masaüstü uygulama ile yerel olarak depolamalarına olanak tanır.

Tüm diyagram türleri (UML, akış şemaları, ağ, tel kafesler vb.) için geniş şekil kitaplıkları ve özel şablonlar.

Sınırlamalar

Arayüz, yeni araçlara kıyasla dağınık veya biraz modası geçmiş hissedilebilir.

Şekiller taşındığında çizgiler/bağlantılar akıllıca yeniden çizilmeyebilir ve bazen manuel düzeltme gerektirebilir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ücretli Katmanlar yalnızca premium entegrasyonlar için geçerlidir.

Gerçek kullanıcılar Draw.io hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor :

Draw.io hakkında en çok takdir ettiğim şey, açık kaynaklı yapısı ile birleşen çok yönlülüğüdür. Bir yandan, özellikle AWS veya GCP gibi bulut mimarileri için tasarlanmış devasa teknik şekil kütüphanesi, hassas ve profesyonel diyagramlar oluşturmamı sağlıyor.

Draw.io hakkında en çok takdir ettiğim şey, açık kaynaklı yapısı ile birleşen çok yönlülüğüdür. Bir yandan, özellikle AWS veya GCP gibi bulut mimarileri için tasarlanmış devasa teknik şekil kütüphanesi, hassas ve profesyonel diyagramlar oluşturmamı sağlıyor.

3. DiagramGPT (Eraser. io)

DiagramGPT aracılığıyla

DiagramGPT (Eraser. io tarafından geliştirilmiştir) daha fazla AI tabanlıdır. Komutunuzu sade İngilizce olarak girebilirsiniz ("API Gateway, veritabanı ve kimlik doğrulama hizmeti ile bir mikro hizmet diyagramı oluştur") ve Çalışma Alanı içinde doğrudan düzenlenebilir bir diyagram oluşturur.

Anahtar özellikler

Komut istemlerinden anında düzenlenebilir diyagramlar oluşturun

Diagram-as-Code, temiz, bakımı kolay ve okunaklı diyagramları otomatik olarak oluşturan temel bir özelliktir.

Maksimum esneklik için AI komutları, sürükle ve bırak özelliği ve diyagram kodunun kusursuz birleşimi

Güçlü GitHub entegrasyonu (diyagramları README'lere senkronizasyon, PR'ler oluşturma) ve basit, markdown tabanlı not sistemi

Modern bir estetikle sunum kalitesinde diyagramlar oluşturur

Sınırlamalar

Özel Sözdizimi/Açık Kaynak Değil (Mermaid veya PlantUML'den farklı olarak)

Draw.io'ya kıyasla verimlilik paketleriyle (GSuite/MS Office gibi) daha az yerel entegrasyon

Özel Diagram-as-Code kod sözdizimi için öğrenme eğrisi

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 12 $

İş: Üye başına aylık 25 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

En uygun olduğu durumlar: Bütçesi sınırlı takımlar veya hızlı, özelleştirilebilir diyagramlara ihtiyaç duyan geliştiriciler.

4. Lucidchart

LucidChart aracılığıyla

Lucidchart (Lucid GPT ile), yapay zeka ile geliştirilmiş diyagram oluşturma özelliğine sahiptir. Komut istemlerini veya yapılandırılmış verileri yapıştırabilirsiniz; Lucid, akış şemalarını, ER diyagramlarını veya organizasyon şemalarını otomatik olarak düzenler. Diyagram oluşturucu, Google Çalışma Alanı, Slack ve Atlassian araçları dahil olmak üzere çeşitli araçlarla entegre çalışır.

Anahtar özellikler

Metin açıklamalarını yapılandırılmış diyagramlara dönüştürmek için AI destekli diyagram oluşturma özelliği sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak mimarların, mühendislerin ve DevOps takımlarının diyagramları birlikte düzenlemelerine, yorum bırakmalarına ve sürüm geçmişini izlemelerine olanak tanır.

Kullanıcıların diyagramları çoğaltmadan ortamları, güvenlik katmanlarını veya sistem durumlarını değiştirebilecekleri katmanlı, etkileşimli diyagramlar oluşturun.

Sınırlamalar

Gelişmiş AI ve takım özellikleri için ücretli paketler gereklidir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 9,00 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 10,00 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

En uygun olduğu kişiler: Müşterilere veya yöneticilere diyagramlar sunması gereken danışmanlar, proje yöneticileri ve işlevler arası takımlar.

Gerçek kullanıcılar Lucidchart hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Lucid, karmaşık fikirleri net görsellere dönüştürmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır: akış şemaları, süreç haritaları, organizasyon grafikleri, tel kafesler, yolculuk haritaları, hepsi dakikalar içinde. Özellikle, metin halinde karmaşık olabilecek fikirler etrafında takımların hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

Lucid, karmaşık fikirleri net görsellere dönüştürmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır: akış şemaları, süreç haritaları, organizasyon grafikleri, tel kafesler, yolculuk haritaları, hepsi dakikalar içinde. Özellikle, metin halinde karmaşık olabilecek fikirler etrafında takımların hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

5. Draft1. ai

Bazı araçlar belirli nişlere derinlemesine odaklanır. Draft1. ai, yazılım mimarisi için özel olarak tasarlanmıştır. Sistem açıklamasını girin (ör. "API Gateway, Kafka ve PostgreSQL ile mikro hizmetler") ve yapılandırılmış diyagramlar oluşturun. Oluşturma işleminden sonra özelleştirme seçenekleri sunar.

Anahtar özellikler

Düz metin sistem açıklamalarından doğrudan yazılım mimari diyagramları oluşturur.

Düzen, stil ve bileşen gruplandırmasını ayarlamak için oluşturma sonrası özel özelleştirme imkanı sunar.

Kural tabanlı diyagram motoru kullanarak şekillerin tutarlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Sınırlamalar

Daha dar kullanım örnekleri genel iş akışlarına uymayabilir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Temel: Aylık 24 $

Pro: Aylık 32 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $+

En uygun kullanım alanı: Yazılı sistem açıklamalarından hızlı bir şekilde mimari diyagramlar oluşturulması gereken platform takımları.

ClickUp ile tanışın: Yaratıcı özetlerinizi kolaylıkla düzenleyin

GPT, diyagramlar veya özetler için bir başlangıç noktası sağlayabilir, ancak bazı eksiklikler de vardır: bağlam yok, işbirliği yok ve gerçek projelerinizle bağlantı yok.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, statik diyagramları ş akışınızın canlı parçaları haline getirerek bu boşluğu doldurur. İşte nasıl:

AI ile gerçek proje bağlamını otomatik olarak toplayın

ChatGPT'nin en büyük eksikliklerinden biri, gerçek proje farkındalığının olmamasıdır.

ClickUp bu boşluğu nasıl dolduruyor?

ClickUp Docs + ClickUp Brain, Çalışma Alanınıza bağlanarak görevlerden, kullanıcı hikayelerinden, bağımlılıklardan, sürüm notlarından ve sprint planlarından ilgili ayrıntıları alır.

Bir ş akışını tanımladığınızda veya AI'dan bir diyagram oluşturmasını istediğinizde, AI takımınızın daha önce tanımladığı gerçek adlandırma kurallarını, bileşen ilişkilerini ve kısıtlamaları kullanır.

ClickUp Brain'i kullanarak bulut mimari diyagramları oluşturun

Bağlam farkında olan yapay zeka, mühendislik takımınızın kullandığı bağlamla aynı bağlamda iş yapar ve diyagramların doğru, tutarlı ve her zaman güncel olmasını sağlar.

Bu AI asistanı, sistem notlarınızı taslak diyagramlara dönüştürür, toplantı tartışmalarını gereksinimlere özetler ve netlik için yaratıcı bir özet yazar. Hatta proje gereksinimlerini, notları ve sistem ayrıntılarını, komut istem kütüphanenizi oluşturduğunuz ClickUp Docs içinde saklayabilirsiniz.

Takımınız diyagramı iyileştirirken belgeye başvurabilir ve tekrarlanan işler olmadan tutarlılığı sağlayabilir.

ClickUp Docs, kodunuzla birlikte çalışarak diyagramları sorunsuz bir şekilde görüntüler.

Gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

GPT ile oluşturulan diyagramları ClickUp Beyaz Tahtalarına bırakın. DevOps mühendisiniz bileşenleri sürükleyip taşıyabilir, PM'niz ise doğrudan diyagram üzerine yorumlar bırakabilir. Ekran görüntülerini e-posta ile gönderip almaktan çok daha kolaydır.

Sonsuz tuval kullanarak diyagramlar ve grafikler, Zihin Haritaları, SWOT, daire diyagramları, sekans diyagramları ve daha fazlasını çizebilirsiniz. Ya da yerleşik yapay zekaya diyagramlar oluşturmanıza yardımcı olması için ricada bulunabilirsiniz!

Bonus: Şekilleri ClickUp Görevlerine dönüştürün ve bunları ş Akışınıza bağlayın. Ardından, görevlerin sırasını göstermek için aralarında bağlantılar çizin.

Diyagramları görev yönetimine anında bağlayın

ClickUp görevleri, mimari ş akışları için yürütme katmanı görevi görür.

ClickUp Brain + ClickUp görevleri kombinasyonu, sistem diyagramlarını gerçek, izlenebilir işlere dönüştürmenizi sağlar:

Mimari güncellemelerden görevleri otomatik olarak oluşturun; sahipler, alanlar ve kabul kriterleri ile birlikte tamamlayın.

Görevleri doğru mühendise otomatik olarak atayın ve sistem bağımlılıkları ve takım kapasitesine göre sıralayın.

AI önerisi, Manuel inceleme veya Escalated gibi Özel Alanları kullanarak mimari uygulamasını gerçek zamanlı olarak izleyin.

ClickUp görevlerini kullanarak görev atamalarını otomatikleştirin

Düşük değerli, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları + AI Ajanları, tekrarlayan görevlerin manuel yükünü ortadan kaldırır, böylece takımınız yönetici işleri yerine sistem tasarımına odaklanabilir.

Tetikleyiciler, Koşullar ve Eylemler kullanarak, otomatik olarak aşağıdakileri yapan ş akışları oluşturabilirsiniz:

Yeni bir diyagram yüklendiğinde bileşen incelemeleri için görevler atayın.

Bir sistem gereksinimi hazır olarak işaretlendiğinde arka uç mühendislerini bilgilendirin.

ClickUp belgesinde geri bildirim gönderildiğinde etiketler veya öncelikler uygulayın.

Dağıtım engelleri kaydedildiğinde takip görevleri oluşturun

Ayrıca, akıllı görev akışlarını yönetmek için ClickUp'ta özel AI Ajanları oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Ajan mimari notlarını tarayabilir ve:

Üretim sorunlarından bahsediliyorsa, görevin önceliğini Yüksek olarak otomatik olarak etiketleyin.

Hizmet alanına göre doğru takıma yeniden atayın.

Veya kritik bağımlılıklarla bağlantılıysa bunu üst düzeye taşıyın.

Brain'e ihtiyacınızı basit bir dille anlatın, o da kod yazmanıza gerek kalmadan akıllı ajan ş akışları oluşturmanıza yardımcı olsun.

Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Bu video da, özel otomasyon ş akışlarınızı nasıl kuracağınız gösterilmektedir.

İşin yapıldığı yerde işbirliği yapın

Sistem diyagramları, belgeler veya özetler oluştururken iletişim Slack, e-posta, tasarım araçları ve görev izleyiciler üzerinden gerçekleşir.

Parçalanma, bağlamı, kararları ve takipleri uyumlu tutmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet ile tartışmalar, işin yapıldığı yerde canlı olarak gerçekleşir.

ClickUp Chat, projenize bağlı kanallar ve doğrudan mesajlar sunar. ClickUp'tan ayrılmadan takım arkadaşlarınızı @bahsetebilir, belirli konulara odaklanan tartışmalar başlatabilir ve konuşmalar oluşturabilir veya devam ettirebilirsiniz.

ClickUp sohbeti içinde konuşmaları anında görevlere veya eylemlere dönüştürün.

Sohbet, belgeler, görevler ve Beyaz Tahtalar aynı Çalışma Alanı'nda bulunduğundan, her türlü geri bildirim birbiriyle bağlantı içinde kalır.

GPT + ClickUp ile Mimari Diyagramlarınızı Kontrol Edin

Mimari diyagramlarını manuel olarak oluşturmak ve güncellemek zaman alıcı ve hata içeren bir iştir. GPT ile diyagramları saniyeler içinde oluşturabilirsiniz. Ancak bu sadece başlangıç noktasıdır.

ClickUp ile bu diyagramları canlı, işbirliğine dayalı ve yürütülebilir ş akışlarına dönüştürebilirsiniz.

Diyagramlarınız görevler, sprintler, sistem gereksinimleri ve takım tartışmalarıyla bağlantı halinde kalır, böylece sisteminiz geliştikçe doğruluk, uyum ve görünürlük sağlanır.

Diyagram oluşturmayı hızlandırmaya, yeniden çalışmayı azaltmaya ve mimariyi doğrudan uygulamaya bağlamaya hazırsanız, GPT'nin hızını ClickUp'ın bağlamsal yapay zekasının gücüyle birleştirin.

✅ Bağlam farkında diyagram oluşturma ve sistem tasarımı için ClickUp'ı deneyin.

Sık Sorulan Sorular

Evet. ChatGPT, mimari diyagramları çeşitli şekillerde oluşturabilir. Mermaid, PlantUML veya Graphviz gibi metin tabanlı diyagram biçimleri üretebilir. Ayrıca, istediğiniz bileşenleri, ilişkileri ve stili tanımlarsanız, işlenmiş, resim tarzı diyagramlar da oluşturabilir. Onu bir plan fısıldayan gibi düşünün: ona netlik verin, o da yapıyı çizer.

GPT-4 diyagramlar oluşturabilir, ancak bunlar çoğunlukla metin tabanlı biçimlerdir (Mermaid, UML, ASCII vb.). Doğru araçlar veya entegrasyonlarla bu metin biçimleri görsel diyagramlara dönüştürülebilir. Gerçek bir görüntü stili diyagramına ihtiyacınız varsa, GPT-4 yapıyı özetleyebilir, ancak genellikle bunu görsel bir dosyaya dönüştürmek için başka bir görüntüleyici veya araca ihtiyacınız vardır.

Sistemi, birine sanal bir stüdyoda gezdiriyormuş gibi açıklayın: - Bileşenlerinizi (uygulamalar, hizmetler, veritabanları, API'ler) listeye alın. - Bunların nasıl etkileşime girdiğini açıklayın. - Herhangi bir kısıtlama veya düzen tercihi ekleyin. Ardından AI'dan bir Mermaid veya PlantUML diyagramı oluşturmasını veya işlenmiş bir görüntü talep etmesini isteyin. Çoğu kişi şu şekilde başlar: "Bu veri akışlarıyla X → Y → Z'yi gösteren bir Mermaid mimari diyagramı oluşturun."

Evet. ChatGPT, sınıf diyagramları, sekans diyagramları, durum makineleri, etkinlik akışları ve daha fazlasını içeren Mermaid veya PlantUML gibi biçimlerde UML oluşturabilir. Bunlar doğrudan UML uyumlu bir renderer'a yapıştırılabilir ve size anında görsel sunar.