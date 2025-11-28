Portföyünüzü İzlemek için Ücretsiz Kripto İzleme Listesi Şablonları

Kripto eskiden gece geç saatlerde merak edilen bir konuydu. Artık ciddi bir strateji haline geldi. İster teknoloji ister getiri için bu işin içinde olun, yatırımlarınızı izlemek daha akıllı kararlar almak için anahtar rol oynar.

Raporlara göre, ABD'deki katılımcıların %39'u enflasyona karşı korunmak için kripto satın aldıklarını ve tuttuklarını söylüyor, ancak çoğu hala çeşitli borsa uygulamaları, açık sekmeler ve yarısı doldurulmuş elektronik tablolara güveniyor.

Basit bir kripto izleme listesi şablonu, bir sonraki yükseliş eğilimini tahmin etmez. Ancak, piyasalarda dalgalanma olsa bile stratejinizin düzenli kalması için ticker'larınızı, fiyatları, giriş noktalarını ve notlarınızı net ve merkezi bir görünümde görmenizi sağlar.

Bu makalede, portföyünüzü daha düzenli ve daha az tahminle izlemenize yardımcı olacak en iyi ücretsiz kripto izleme listesi şablonlarını paylaşacağız.

13 Kripto İzleme Listesi Şablonu Bir Bakışta

İşte tüm ClickUp ve diğer kripto izleme listesi şablonlarının özet tablosu:

Kripto İzleme Listesi Şablonları nedir?

Kripto izleme listesi şablonu, bir ticarete girmeden önce izlemek istediğiniz coinleri izlemek için kullanılan yapılandırılmış bir araçtır. Fiyatları, hedefleri ve notları tek bir yerde toplar, böylece kararlarınız tutarlı kalır.

Çoğu kripto izleme listesi şablonu aşağıdaki gibi yapılandırılmış alanlar içerir:

Ticker, varlık adı ve borsa

Mevcut fiyat, girdi fiyatı ve eklenme tarihi

Hedefler, durdurmalar ve temel risk etiketleri

Notlar, araştırma bağlantıları ve durum (örneğin, İzleme, Giriş, Çıkış)

İşlemleri kaydedebilir, varlıkları sektöre veya temaya göre gruplandırabilir ve izleme listesini, zaman içindeki dağılım, gerçekleşmemiş kar ve zarar ile performansı gösteren basit bir portföy sayfasına bağlantı kurabilirsiniz.

ClickUp Listesi mi yoksa Google E-Tablolar düzeni mi tercih ederseniz edin, fikir aynıdır: zar zor hatırladığınız on sekme yerine, güvendiğiniz tek bir izleme listesi.

İyi bir kripto izleme listesi şablonu nedir?

İyi bir kripto izleme listesi şablonu, verilerinizi net, güncel ve eyleme hazır tutar. Saniyeler içinde tarayabilir ve bugün hangi varlıklara dikkat etmeniz gerektiğini bilebilirsiniz.

Aşağıdaki özelliklere sahip şablonları arayın:

Ticker, varlık, fiyat, miktar, tarih ve notlar için net sütunlar kullanın.

İşlemleri kaydetmeyi, kar ve zararı izlemeyi ve temel portföy dağılımının görünümünü sağlamayı kolaylaştırın.

En alakalı varlıklara odaklanabilmeniz için filtreleri veya etiketleri destekler.

Canlı fiyat fonksiyonları veya basit içe aktarma formülleriyle sorunsuz bir şekilde çalışın.

Araştırma, görevler ve incelemeler için daha geniş ş Akışınıza bağlantı kurun.

Güçlü bir kripto izleme listesi şablonu, tekrarlanabilir bir süreci de destekler. Her hafta aynı adımları tekrar kullanabilirsiniz: ticker ekleyin, seviyeleri gözden geçirin, durumu güncelleyin ve sonuçları kaydedin. Böylece, aynı hataları tekrarlamak yerine geçmiş işlemlerden ders çıkarabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, İzleme Listesi, İşlemler ve Portföyler görünümlerinizi okur ve dağınık araştırmaları, gerçekten kullanabileceğiniz kısa özetlere dönüştürür. Basit bir soru sorduğunuzda, görevlerden, belgelerden ve bağlantılı sayfanızdan bağlamı alır, ardından ihtiyacınız olan tam ticker'ları, tarihleri ve fiyat seviyelerini içeren yanıtlar verir. ClickUp Brain ayrıca notlarınızdan hedefler ve durdurma noktaları taslağı oluşturabilir ve eksik alanları önerebilir, böylece şablonunuz zaman içinde tutarlı kalır. AI, işlem günlüğü girdilerini inceler, eksik ayrıntıları belirler ve eksiksiz ve tutarlı kayıt tutma için uyarıda bulunur.

En İyi 13 Kripto İzleme Listesi Şablonu

Kripto fiyat hareketlerini izlemek kısa sürede karmaşık hale gelebilir. Bir gün borsa uygulamasında fiyatları kontrol ediyorsunuz, ertesi gün ise Sheets'teki izleme listeleri, sohbet ekran görüntüleri ve Docs'ta gömülü notlar arasında gidip geliyorsunuz.

Bu yığılma, bilgilerinizin farklı uygulamalara ve belgelere dağılmış olması durumunda ortaya çıkan iş dağınıklığıdır.

ClickUp, bu dağınıklığı tek bir birleşik AI çalışma alanına çekmenize yardımcı olur. Kripto izleme listenizi, portföy verilerinizi, araştırma notlarınızı ve inceleme görevlerinizi aynı çalışma alanında tutabilirsiniz. Araçlar arasında gidip gelmek yerine, varlıkları izleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve zaten iş planladığınız yerde işlemlerinizi kaydedebilirsiniz.

Bu 13 ücretsiz kripto izleme listesi şablonu, listeler, panolar, sayfalar ve belgeler üzerinde nasıl düşündüğünüz ve iş yaptığınız konusunda size seçenekler sunar. Tarzınıza uygun olanı seçin, ardından ClickUp özelliklerini katmanlayarak sayıları güvenebileceğiniz bir sürece dönüştürün.

1. ClickUp Blockchain Ekosistem Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Proje görevlerini basit bir portföy özetine dönüştürerek ClickUp Blockchain Ekosistem Şablonu ile riskleri görün.

ClickUp Blockchain Ekosistem Şablonu, bir zincir veya sektörle ilgili projeleri, kişileri ve dönüm noktalarını tek bir görünümde sunar. Dağınık belgeler ve geçici notlar yerine, hangi protokolleri takip ettiğinizi, neyi geliştirdiklerini ve önemli tarihlerin ne zaman olduğunu gösteren Listeler ve Panolar elde edersiniz.

L1, L2 ve önemli uygulamalar için görevler ekleyebilir, ardından beyaz sayfalar, denetimler ve analizlerinize bağlantılar ekleyebilirsiniz. Pano, Liste ve Gantt gibi görünümler, geliştirme zaman çizelgelerinin portföyünüz ve izleme listenizle nasıl uyumlu olduğunu görmenizi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Araştırma, test, denetim, lansman ve bakım durumlarıyla L1, L2 ve dApp'leri izleyin.

Ticker, sektör, dolaşımdaki arz notları ve önemli zincir içi metrikler için Özel Alanlar ekleyin.

Kilidin açılması, oylama veya liste öncesinde hatırlatıcıları ayarlayın, böylece bir varlığın izleme listenizde kalıp kalmayacağına karar verebilirsiniz.

Görevleri ayrı bir kripto izleme listesi sayfasına bağlayın, böylece araştırma ve fiyat verileri birbirine bağlantı kurar.

✨ İdeal kullanım alanları: Her bir projeyi yapılandırılmış bir kripto izleme listesine bağlarken zincirleri ve uygulamaları haritalayan araştırma takımları ve protokol operatörleri.

2. ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Portföy Yönetimi Şablonu ile sektör, risk ve kanaat için etiketler içeren bir araştırma kütüphanesi oluşturun.

Kripto artık birçok portföyde hisse senetleri ve ETF'lerin yanında yer alıyor. ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, kripto izleme listenizi gerçek bir portföy gibi yönetmenize yardımcı olur. Açık pozisyonları, planlanan girdileri ve sadece izleme amaçlı fikirleri tek bir Listede düzenleyin. Ardından, ticker, varlık türü, giriş fiyatı, boyut ve ikna için Özel Alanları kullanabilirsiniz.

"Açık Pozisyonlar", "İzleme Listesi" ve "Kapalı İşlemler" görünümleri, zamanınızın ve sermayenizin nereye ayrıldığını görmenizi sağlar. Ayrıca, neden girdiğinizi, neyi izlediğinizi ve sizi çıkmaya itecek olan şeyleri not olarak kaydedebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ticker, fiyat ve tez alanları ile açık pozisyonları ve izleme listesi öğelerini tek bir yerden takip edin.

Sektör veya temaya göre gruplandırarak, yeni işlemler eklemeden önce portföyünüzün nasıl dağıldığını görün.

Bir sonraki inceleme tarihlerini ekleyin, böylece bir varlığı ne zaman yeniden gözden geçireceğinizi veya yeniden dengeleyeceğinizi her zaman bilirsiniz.

Tahsisat, gerçekleşmemiş kar ve zarar ve aktif işlem sayısını gösteren basit bir portföy gösterge paneli oluşturun.

✨ İdeal kullanım alanları: Kripto izleme listesini, aktif pozisyonlarını ve inceleme sıklığını tek bir portföy görünümünde görmek isteyen tüccarlar ve portföy yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri ile portföy incelemelerini tekrarlanabilir bir ş Akışa dönüştürün. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak portföy listenizden canlı verileri çekebilir ve varlık, açık işlem sayısı ve yüksek riskli olarak etiketlenmiş görevlere göre tahsis edebilirsiniz. Böylelikle, "portföy incelemeniz" başka bir elektronik tablo olmaktan çıkar. Bunun yerine, takımınızın halihazırda tuttuğu verilerden otomatik olarak güncellenen bir dizi bileşen haline gelir.

3. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Finans Yönetimi Şablonu'nun yardımıyla borsa ve varlık bazında ticaret bütçelerini izleyin.

Bütçe olmadan işlem yapmak, yatırımcılar için genellikle zor olabilir. Bir yerlere varabilirsiniz, ancak nasıl ve ne pahasına olduğunu bilemezsiniz. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, borsalar, ücretler, nakit tamponları ve gerçekleşen kar ve zarar gibi anahtar ölçütleri kapsayan, finansmanı yönetmek için bir kontrol paneli sağlar.

Borsa veya strateji başına aylık işlem bütçeleri belirleyebilir, para yatırma ve çekme işlemlerini kaydedebilir ve her girişi bir ticker veya kategori ile etiketleyebilirsiniz. Bu, ClickUp'ta yer aldığı için, borsalardan CSV dosyaları ekleyebilir, makbuzları yükleyebilir ve her kaydın yanına vergi notlarını kaydedebilirsiniz. Bu, yıl sonu incelemelerini ve raporlamayı daha kolay hale getirir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Her borsa veya strateji için bütçeler belirleyin ve planlanan harcamalar ile gerçek harcamaları karşılaştırın.

Ticker, varlık türü ve stratejiye göre girdileri etiketleyerek sermayenizin gerçekte nereye gittiğini görün.

Vergi hazırlığı ve denetimleri kolaylaştırmak için CSV, PDF ve beyannameleri ek dosya olarak ekleyin.

Daha net portföy kararları almak için "Bu Ay", "Borsaya Göre" ve "Varlığa Göre" görünümlerini kullanın.

✨ İdeal kullanım alanı: Borsalar arasında bütçeleri, ücretleri ve kar/zararları izleyen ve bunları izleme listesindeki varlıklarla ilişkilendiren aktif yatırımcılar.

📮 ClickUp Insight: Neredeyse 10 kişiden 4'ü, portföy kariyerini düşünürken en büyük endişelerinin finansal istikrarsızlık olduğunu ve belirsizliğin liste başında yer aldığını söylüyor. Zamanınızın ve paranızın nereye gittiğini tahmin etmek yerine, yerleşik zaman takibi özelliği ile ClickUp içinde her saati takip edin. İşleri müşteri veya gelir akışına göre etiketleyin, faturalandırılabilir saatleri kaydedin ve Özel Alanları kullanarak ücretleri ve ödemeleri saklayın. ClickUp Gösterge Panelleri ile ne kadar zaman harcadığınızı, bunun değerini ve hangi projelerin en karlı olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

4. ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu'nu kullanarak raporlama için imzalanan anlaşmaları, makbuzları ve değişiklikleri arşivleyin.

ClickUp Yatırım Anlaşması Şablonu, SAFT'leri, SAFE'leri, token varantlarını ve diğer anlaşma belgelerini tek bir yapılandırılmış ClickUp belge içinde düzenlemenize yardımcı olur. Şartlar, hak kazanma, haklar ve havale ayrıntıları için bölümler, durum tespiti ve imzalar için yorumlar ve görevlerin yanında yer alır.

"Taslak"tan "İmzalandı"ya kadar durumu izlemeyi gerçekleştirebilir ve ilk hak kazanma tarihi veya kilitlenme süresinin sona ermesi gibi dönüm noktaları için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Ardından, her bir anlaşmayı Blockchain Ekosistemi veya Portföy Yönetimi görünümlerinizdeki ilgili ticker veya projeye bağlayın. Böylelikle, bir belirteç kilidi açıldığında, tahsisatın arkasındaki yasal bağlamı ve orijinal tezi de görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

SAFT, SAFE veya varant işlemlerini ticker, tahsis, hak kazanma ve kilitleme alanlarıyla kaydedin.

İmzaları, KYC'yi, fonlamayı ve kapanış kontrol listesi öğelerini net durumlarla takip edin.

Temiz bir denetim izi için taslakları, kırmızı çizgileri ve nihai PDF'leri ek dosya olarak ekleyin.

Her bir işlemi izleme listesi girişine bağlantı kurun, böylece değerlemeler ve kararlar gerçek koşullara bağlı kalır.

✨ İdeal kullanım alanları: Anlaşma belgelerini, yasal şartları ve izleme listesi verilerini aynı Çalışma Alanı'nda tutmak isteyen melek yatırımcılar, fonlar ve operatörler.

5. ClickUp Varlık İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Varlık İzleme Şablonu'nu kullanarak denetimlerin ve güncellemelerin kolayca okunabilmesi için ekran görüntüleri ve faturalar ek dosya olarak ekleyin.

Cüzdan anahtarını kaybetmek veya hangi cihazda tohum cümlesinin saklandığını unutmak, hiçbir elektronik tablonun tek başına çözemeyeceği bir risktir. ClickUp Varlık İzleme Şablonu, kripto portföyünüzün temelini oluşturan her şey için merkezi bir kayıt defteri sunar.

Cüzdanları, donanım cihazlarını, borsa hesaplarını, NFT'leri ve lisansları, sahibi, erişim yöntemi, yedekleme konumu ve son doğrulama tarihi alanlarıyla kaydedebilirsiniz. Ayrıca, hızlı bir şekilde sıralama yapabilmek için "Yüksek Değerli", "Saklama" veya "Soğuk Depolama" etiketleri de ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Cüzdanları, anahtar yedeklemelerini, cihaz ayrıntılarını ve lisansları kaydedin.

Yedeklemeleri test etmek, API anahtarlarını döndürmek veya erişim listelerini incelemek için yineleyen görevler ayarlayın.

Satın alma ve saklama kanıtı olarak ekran görüntüleri ve faturaları ek dosya olarak ekleyin.

İzleme listeniz ve portföy listeniz arasında çapraz bağlantı kurarak "her şeyin gerçekte nerede olduğu"na dair eksiksiz bir resim elde edin.

✨ İdeal kullanım alanları: Varlık kayıtlarını kripto izleme listesi ve portföy verilerine yakın tutarken, kolaylık ve güvenliki dengeleyen bireyler ve takımlar.

🤯 İlginç bilgi: Analistler, şimdiye kadar çıkarılan tüm Bitcoin'lerin önemli bir kısmının, kaybolan anahtarlar veya unutulan cüzdanlar nedeniyle erişilemez olduğunu tahmin ediyor. Bu rakam genellikle toplam Bitcoin arzının yaklaşık %20'si olarak belirtiliyor.

6. ClickUp Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Liste Şablonu ile verilerinizi, araştırmalarınızı ve işlemlerinizi tek bir yerde tutun.

ClickUp Liste Şablonu, kripto izleme listesini çalışan bir yapılacaklar sistemine dönüştürmenin en basit yoludur. Her satır bir coin olur ve her coin, harekete geçmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir: ticker, güncel fiyat, eklenme tarihi, tez, hedef ve stop.

Bir listeyi ana izleme listeniz olarak kullanabilir ve "Yüksek İnanç", "Kısa Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Araştırma Gerekiyor" gibi görünümlerle bölümlere ayırabilirsiniz. Yorumlar, soruları ve takip edilecekleri saklarken, ek dosyalar daha sonra ihtiyacınız olabilecek ekran görüntülerini veya PDF'leri içerir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir görünümde ticker, fiyat, tez ve sonraki adım ile varlıkların birikmiş işlerini yakalayın.

Sektör, inanç veya katalizör tarihine göre filtreleyerek her gün küçük bir gruba odaklanın.

Girdi, çıkış ve inceleme için alt görevler ekleyin, böylece her seferinde aynı rutini takip edebilirsiniz.

Tamamlanan işlemleri ayrı bir görünüme aktarın ve izleme listenizdeki fikirlerin zaman içinde nasıl performans gösterdiğini görün.

✨ İdeal kullanım alanları: Basit bir kripto izleme listei isteyen, birkaç dakika içinde güncelleyebilecekleri ve araçlar arasında geçiş yapmadan işlem yapabilecekleri bir liste isteyen tüccarlar ve araştırmacılar.

7. ClickUp Hesap Tablosu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ta listenizi oluşturun — bir isim verin, bir alan seçin ve öğeleri içe aktarın.

Bitcoin , 6 Ekim 2025'te rekor seviyelere yükseldi , ancak değişen ekonomik manşetler daha geniş bir riskten kaçınma havası yarattığı için kısa süre sonra geriledi. Haberler, konular ve grafikler kriptoda her zaman bu kadar hızlı gelir. ClickUp Hesap Tablosu Şablonu, gördüklerinizi, ne zaman gördüğünüzü ve neden önemli olduğunu kaydetmenize yardımcı olur, böylece gelecekteki kendiniz geçmişteki kararları anlayabilir.

Her satırda bir ticker, varlık adı, notun alındığı andaki fiyat, tarih, tez özeti, kaynak bağlantısı ve "İzleniyor", "Girildi" veya "Geçildi" gibi basit bir durum bilgisi yer alabilir. Katalizör penceresi, risk etiketi ve ikna puanı için alanlar ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ticker, fiyat, tez ve kaynak bağlantıları için sütunlar içeren bir araştırma sayfası oluşturun.

Etiket veya zaman aralığına göre filtreleyerek her hafta en alakalı kurulumları bulun.

Umut vaat eden satırları izleme listenizdeki veya portföyünüzdeki görevlere bağlayın Uygulama listeleri

Yorumları ve ek dosyaları (grafikler, PDF'ler, konular) her satıra bağlı tutun.

✨ İdeal kullanım alanları: Kripto izleme listesi ve portföy akışlarına sorunsuz bir şekilde bağlantı sağlayan yapılandırılmış bir araştırma sayfası isteyen analistler ve tüccarlar.

8. ClickUp Kanban Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kanban Şablonu'nu kullanarak net fiyat seviyeleri ve sonraki adımlarla saniyeler içinde içgörüler okuyun.

Satırlardan ziyade sütunlar halinde düşünüyorsanız, ClickUp Kanban Şablonu kripto izleme listenizi temiz bir panoya dönüştürür. "İzleme", "Girdi Planlandı", "Satın Alındı", "Kısaltıldı" ve "Satıldı" gibi sütunlar ayarlayın, ardından işlemler geliştikçe kartları sürükleyin.

Her kartta ticker, güncel fiyat, giriş tarihi, hedef, stop ve kısa bir özet gösterilebilir. Ardından, sektör, kanaat veya hesaba göre yüzme şeritlerini gruplandırabilir ve böylece kalıpları bir bakışta görebilirsiniz. Bu pano, hızlı bir günlük tarama haline gelir: "Girdi Planlandı" bölümünü kontrol edin, fiyat seviyelerini onaylayın ve "Satın Alındı" bölümüne geçin veya "İzleniyor" bölümüne geri dönün.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Net ve basit sütunlarla, izleme aşamasından satışa kadar coinleri görsel olarak takip edin.

Her kartta önemli verileri ekleyin, böylece her ayrıntı panelini açmanıza gerek kalmaz.

Portföyünüzü dengede tutmak için sektör veya risk düzeyine göre gruplandırın.

Herhangi bir sütunu aşırı yüklememek için filtreleri ve WIP sınırlarını kullanın.

✨ İdeal kullanım alanı: Uzun bir sayfayı kaydırmak yerine birkaç saniye içinde okuyabilecekleri bir kripto izleme listesi isteyen görsel düşünenler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile kripto notlarınızı ses öncelikli bir ş akışına dönüştürün Piyasalar hızlı hareket ettiğinde, genellikle darboğaz düşünme hızınız değil, metin yazma hızınızdır. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği, grafiği takip ederken izleme listesi güncellemelerini, ticaret fikirlerini ve günlük girdileri sesli olarak iletmenizi sağlar. Konuşmanızı, yazmaktan 4 kat daha hızlı temiz ve yapılandırılmış bir metne dönüştürmenize yardımcı olur. Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp Çalışma Alanınıza bağlı olduğu için, bu notlar anında kripto izleme listesi şablonlarınızda görevler, yorumlar veya güncellemeler haline gelebilir. ClickUp Brain MAX ayrıca GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 ve Gemini 2. 5 Pro gibi birçok premium AI modelinin üzerinde yer alır ve yapılacak işe en uygun olanı otomatik olarak seçer. Özellikle kripto para için şunları yapabilirsiniz: Girdi, geçersiz kılma ve notlarla yeni ticker'ları dikte edin ve ClickUp Brain MAX'ın bunları kripto izleme listeniz için doğrudan ClickUp Liste görünümü veya Kanban görünümü ne eklemesini sağlayın.

Bir işlemden sonra gerekçenizi açıklayın ("Fonlama artışı ve anlatının soğuması nedeniyle SOL'u X dolara sattım"), ardından dersinizi özetlemesini ve gelecekte gözden geçirmek üzere bu göreve bağlamasını isteyin.

"İzleme listemdeki hangi tickerlar hedeflerinin %3'ü içinde?" veya "Portföyümden bu haftanın gerçekleşen kâr ve zararını ve en büyük kazananları özetle" gibi sorular sorun ve genel tavsiyeler yerine gerçek görevlerinize, Dokümanlarınıza ve bağlantılı Google Drive dosyalarınıza (izleme listesi elektronik tabloları dahil) dayalı cevaplar alın. ClickUp Brain MAX ile ayrıntılı özetler ve üst düzey özetler alın

9. ClickUp Yatırım Bankacıları İş Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yatırım Bankacıları İş Planı Şablonu'nu kullanarak, görev alanınız belirteçler ve hisse senetlerini kapsadığında bilinçli kararlar alın.

Ağustos 2025 itibarıyla, dünya çapında birleşme ve satın almalar yıl başından bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolara ulaştı ve birçok takım artık hisse senetleri, gelir tahminleri ve sektör trendlerinin yanı sıra belirteçleri de değerlendiriyor. ClickUp Yatırım Bankacıları İş Planı Şablonu, zincir üzerindeki metrikleri klasik piyasa analizi ile birleştirebileceğiniz, belge öncelikli bir düzen sunar.

Pazar görünümü, rekabet ortamı, gelir kaynakları, belirteç ekonomisi ve anahtar riskler için bölümler oluşturabilirsiniz. Kripto izleme listenizdeki tickerlar ve fiyatlar bu bölümlerde doğrudan referans alınabilir, böylece planınız canlı verilere bağlı kalır.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Pazar boyutu, karşılaştırmalar, belirteç tasarımı ve risk notlarını kapsayan tek bir plan oluşturun.

Her bölüme modeller, notlar ve titizlik kontrol listeleri ek dosya olarak ekleyin.

Planın her bir parçası için sahipler ve son teslim tarihleri atayarak işlerin ilerlemesini sağlayın.

Hızlı başvuru için kripto izleme listenize ve portföy listenize geri dönün.

✨ İdeal kullanım alanı: Belirteç ve hisse senedi risklerini dengeleyen, devam eden izleme listeleri ve araştırmalarıyla bağlantılı yapılandırılmış bir plana ihtiyaç duyan yatırım takımları.

10. ClickUp Proje Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Tahsisat, hedefler ve risklerdeki değişikliklerin güncel bir kaydını tutun, böylece sonuçları daha sonra ClickUp Proje Takip Şablonu ile okuyabilirsiniz.

Piyasalar kendi programlarına göre hareket eder. Indeks dengelemeleri, politika toplantıları ve borsa değişiklikleri portföyünüzü etkileyebilir. ClickUp Proje Takip Şablonu, kripto izleme listenizle ilgili tekrarlayan işleri planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Haftalık izleme listesi incelemeleri, aylık yeniden dengelemeler ve üç aylık strateji oturumları için görevler oluşturun. Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak anahtar etkinliklerin ne zaman yoğunlaştığını görün, ardından risk ve maruziyeti kontrol etmekten sorumlu olacak kişileri atayın. Daha fazla belge için her incelemeden ekran görüntüleri veya borsa notları da ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İzleme listeniz ve portföyünüz için net sahipleri olan tekrarlayan kontroller planlayın.

Dış etkinlikleri (kilit açma tarihleri, politika kararları, önemli ekonomik açıklamalar) inceleme takviminize ekleyin.

Kararların geçmişini saklamak için her incelemeden notlar ve dosyalar ek dosya olarak ekleyin.

Görünümleri kullanarak hesaplar ve stratejiler genelinde yaklaşan tüm inceleme işlerini görüntüleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Portföy incelemelerinin sadece büyük fiyat hareketlerinden sonra değil, belirli bir programa göre yapılmasını isteyen tüccarlar ve operasyon sorumluları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Notetaker Zoom veya diğer desteklenen aramalara katılabilir , ses kaydı yapabilir , transkript oluşturabilir ve toplantıdan çıkan eylem ögelerini ve kararları vurgulayabilir. AI notetaker'ı aylık portföy incelemenize davet edin, ardından özeti doğrudan Görevler'e bağlayın, böylece takip işlemleri ş Akışınıza anında eklenir.

11. ClickUp OKR Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp OKR şablonunu kullanarak tek bir sayfada öncesi ve sonrası metrikleri karşılaştırın ve net bir analiz elde edin.

İyi sonuçlar, iyi alışkanlıklarla gelir. ClickUp OKR Şablonu, kripto işlemleriniz için üç aylık hedefler belirlemenizi ve bunları doğrudan izleme listenize ve işlem verilerinize bağlamanızı sağlar.

"Risk disiplinini iyileştirme" gibi bir Hedef belirleyebilir ve "Girdilerin %100'ünü fiyat, tarih ve tez ile kaydetme" veya "Maksimum düşüşü belirli bir yüzde altında tutma" gibi Anahtar Sonuçlar belirleyebilirsiniz. Her KR, belirli bir sayfa sekmesine, Listeye veya gösterge paneline bağlanabilir. Her incelemede, ilerlemeyi güncelleyebilir, hedefleri ayarlayabilir ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını not edebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Belirsiz hedefleri ("daha iyi ticaret") belirli, ölçülebilir Anahtar Sonuçlara dönüştürün.

Her KR'yi canlı verilere bağlayın: izleme listesi, araştırma sayfası veya portföy gösterge paneli.

Çeyrek sona ermeden önce trendleri görebilmek için kontrol zamanlarını planlayın.

Tamamlanan Hedefleri inceleyerek hangi alışkanlıkların en büyük farkı yarattığını öğrenin.

✨ İdeal kullanım alanı: Kripto izleme listelerini ve ticaret alışkanlıklarını net, takip edilebilir hedeflerle ilişkilendirmek isteyen tüccarlar ve küçük takımlar.

12. SpreadsheetPoint tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Kripto Portföy Takip Şablonu

via SpreadsheetPoint

Bazı tüccarlar, özellikle formüller üzerinde tam kontrol sahibi olmak istediklerinde, Sheets'te kalmayı tercih ederler. SpreadsheetPoint tarafından sunulan Google E-Tablolar Kripto Portföy Takip Şablonu, size tek bir sayfada hazır bir kripto izleme listesi ve portföy sunar.

Ticker, miktar, satın alma fiyatı ve satın alma tarihini kaydedebilir, ardından formülleri kullanarak mevcut değeri ve kar/zararı hesaplayabilirsiniz. Filtreler ve basit grafikler, portföyünüzde hangi varlıkların baskın olduğunu ve hangilerinin neredeyse hiç hareket etmediğini kolayca görmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Tek bir ücretsiz sayfada ticker, miktar, satın alma fiyatı ve güncel fiyatı takip edin.

İçe aktarma formüllerini kullanarak fiyat verilerini manuel olarak girmeden yenileyin.

Strateji, sektör veya kanaatleriniz için notlar ve etiketler ekleyin.

Öğrendikçe şablonu kendi grafikleriniz ve ölçütlerinizle genişletin.

✨ İdeal kullanım alanı: Stratejileri olgunlaştıkça özel hale getirebilecekleri ücretsiz bir Google E-Tablolar kripto izleme listesi ve portföy takipçisi isteyen herkes.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın AI Ajanları, Listeleri veya Gösterge Panellerini izleyebilir ve eksik alanlar veya eski tarihler gibi bir sorun olduğunda tetikleyici eylemler gerçekleştirebilir. Her sabah içe aktarılan izleme listesi görevlerinizi taramak için bir ajan ayarlayabilir ve bir ticker'da hedef, durdurma veya en son fiyat notu eksik olduğunda bir görev oluşturabilirsiniz. Bu, manuel kontroller yapmanıza gerek kalmadan sürecinizi düzenli tutmanıza yardımcı olabilir. ClickUp AI Agents ile rutin kontrolleri devredin ve izleme listenizi kolayca güncel tutun

13. Template. Net tarafından hazırlanan Kripto Grafik Şablonu

Sayılar yararlıdır, ancak grafikler daha akılda kalıcıdır. Template.net tarafından sunulan Kripto Grafik Şablonu, kripto izleme listesi şablonunuzdan veya Google E-Tablolar'dan verileri eklemenizi ve bunları anında net görsellere dönüştürmenizi sağlar.

Varlıklara göre dağılımı, zaman içindeki fiyat eğilimlerini veya en çok tutulan varlıkların hakimiyetindeki değişiklikleri gösterebilirsiniz. Çubuk grafikleri çizgi grafiklerle değiştirin, etiketleri ayarlayın ve ilgilendiğiniz anahtar seviyeleri vurgulayın. Ayarlandıktan sonra, bu görseller raporlar, konular veya takım güncellemeleri için kolayca dışa aktarılabilir.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

İzleme listenizi ve portföy verilerinizi hızlı okunabilen net grafiklere dönüştürün.

Varlık, sektör veya ikna düzeyine göre tahsisi görselleştirin.

Girdi ve çıkışları işaretleyerek işlem zamanlamasını ve sonuçlarını inceleyin.

Güncellemeler, incelemeler veya sosyal medya gönderileri için kaliteli görseller dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanları: Kripto izleme listesi verilerini karar verme ve iletişim için hızlı bir şekilde grafiklere dönüştürmek isteyen tüccarlar ve yazarlar.

🤯 İlginç bilgi: ABD hükümeti şu anda, büyük bir Bitcoin rezervi de dahil olmak üzere, ele geçirilen kripto varlıklarından oluşan on milyarlarca dolarlık bir portföyü elinde bulunduruyor. Bu durum, dijital varlıkların ulusal bilançoların bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

ClickUp Kripto Oyununu Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın

Çoğu kişi, fiyat için borsa uygulamaları, Google E-Tablolar izleme listesi, sohbet notları ve bir şeyleri kaçırdıkları hissi gibi parçalı bir sistemle başlar. Zamanla, bu parçalı sistem iş yükünü artırır ve hangi işlemlerin gerçekten önemli olduğunu görmek zorlaşır.

ClickUp, kripto izleme listenize bir yuva sağlar. ✨

Birden fazla veri noktasını listelerde veya tablolarda merkezileştirin, araştırmaları ekleyin, inceleme görevlerini planlayın ve her şeyi basit bir portföy görünümü için Gösterge Panellerine bağlayın. ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker ve AI Agents ile verileri özetleyebilir, notları dikte edebilir, toplantıları kaydedebilir ve küçük kontrolleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Bu, istediğiniz türden bir düzen gibi geliyorsa, ClickUp'a kaydolun ve izleme listenizin, portföyünüzün ve sonraki adımlarınızın nihayet bir arada bulunduğu bir Çalışma Alanı oluşturmaya başlayın.