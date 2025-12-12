Ürün Yöneticisi Olarak LinkedIn Markanızı Nasıl Büyütürsünüz?

Bir ürün yöneticisi kısa süre önce LinkedIn'de tamamen başarısız olan bir özellik lansmanı hakkında bir gönderi paylaştı. Neyin yanlış gittiğini, ne öğrendiğini ve farklı bir yaklaşımla nasıl hareket edeceğini açıkladı. Gönderi 10.000 kez görüntülendi ve üç iş teklifi aldı.

Meslektaşı aynı ay içinde büyük başarı elde eden bir özelliği piyasaya sürdü ve hiçbir şey paylaşmadı. Hiçbir işveren ona ulaşmadı. 😶‍🌫️

Bu, ürün konusunda kimin daha iyi olduğu ile ilgili değil, kimin düşüncelerini paylaştığı ile ilgili. İnsanlar sizin nasıl düşündüğünüzü göremezse, sizi hatırlayamazlar. İşte bu yüzden LinkedIn, ürün yöneticilerinin kabul etmek istediğinden daha önemlidir.

Bu kılavuz, ürün yöneticisi olarak LinkedIn markanızı nasıl gerçekçi bir şekilde büyütebileceğinizi ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın PM işlerinizi izlemenize ve sergilemenize nasıl yardımcı olduğunu da inceleyeceğiz. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

LinkedIn'in Ürün Yöneticileri İçin Önemi

Bir ürün yöneticisi olarak, ağınız sizin net değerinizdir. LinkedIn, işe alım uzmanlarının sizi bulduğu, düşünce liderliği oluşturduğunuz ve alanınızdaki en son gelişmelerden haberdar olduğunuz birincil platform görevi görür.

Bunun önemi şudur:

Kariyer fırsatları size gelir: Güçlü bir profil, deneyiminize ve maaş beklentilerinize uygun pozisyonlar için gelen mesajlar alacağınız anlamına gelir.

En iyilerden öğrenin: Kendi başınıza geliştirmek için yıllar sürecek çerçevelere ve düşünce yapılarına erişim elde edersiniz.

Güvenilirlik oluşturun: Gelecekteki işverenler ve iş ortakları, sizinle yapılan toplantıdan önce nasıl düşündüğünüzü görebilirler.

Sektördeki değişimlerin öncüsü olun: Feed'iniz, şu anda Feed'iniz, şu anda ürün yönetimi sorunlarını çözen uzmanların özenle seçilmiş öğrenme akışına dönüşür.

Güçlü bir LinkedIn temeli nasıl oluşturulur?

Linkedin profilinizi, siz uyurken de çalışan, her zaman aktif olan portföyünüz olarak düşünün. Doğru fırsatları çeken bir temel oluşturmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

💬 LinkedIn profilinizi optimize edin

Optimizasyon, işe alım uzmanlarının ve işe alım yöneticilerinin platformda adayları nasıl bulduğunu anlamakla başlar.

Stratejik anahtar kelime yerleşimi, keşfedilebilirliği artırır

İşe alım uzmanları başlıkları, becerileri ve etki alanlarını ararlar.

Profilinizde "özellikler üzerinde iş yaptım" yazıyor ancak aramalar "Ürün Stratejisi" veya "Yol Haritası Yönetimi" ile ilgiliyse, görünmezsiniz.

İlgili anahtar kelimeleri (temelde LinkedIn SEO) üç önemli noktaya yerleştirin: başlığınız ("Kıdemli Ürün Yöneticisi | Ürün Stratejisi ve B2B SaaS"), Hakkında bölümünüzün ilk paragrafı ve rol açıklamaları. Bunu kendiniz test etmek için "Ürün Yöneticisi [şehriniz]" araması yapın ve hangi profillerin en üst sıralarda yer aldığını görün.

Zengin medya, iddiaları kanıtlara dönüştürür

Bir özelliği piyasaya sürdüğünüzü söylemek, kanıt olmadan hiçbir anlam ifade etmez.

Kanıtlar dönüştürür.

Örnekler:

Ekran kaydı ile 90 saniyelik demo

Lansman metriklerinin ekran görüntüleri

Strateji sunumları

Analitik gösterge panelleri

💡 Profesyonel İpucu: Net açıklamalar için ClickUp Clips'i kullanın. Bağlama odaklanın: ne değişti, neden önemliydi ve piyasaya sürüldükten sonra etkisi ne oldu? Böylece "X'i ben yaptım" ifadesini kararlar, ödünler ve sonuçlardan oluşan bir hikayeye dönüştürebilirsiniz. ClickUp Clips ile ürün tanıtımlarını kaydedin ClickUp Clips'i kullanarak bir özelliğin ş akışını nasıl değiştirdiğini vurgulayın.

Sayısallaştırma, güçlü profilleri zayıf profillerden ayırır.

Deneyimlerinizdeki her madde en az bir sayı içermelidir: yüzde değişim, dolar tutarı, zaman aralığı veya hacim.

"Kullanıcı etkileşiminin iyileştirilmesi" ifadesini "40 kullanıcı görüşmesi temelinde yeniden tasarlanan onboarding süreci sonucunda 4 ayda günlük aktif kullanıcı sayısı (DAU) 12.000'den 31.000'e yükseldi" ifadesiyle değiştirin.

Özgüllük, etkiyi ölçtüğünüzü, nedenselliği anladığınızı ve sonuçları net bir şekilde ilettiğinizi kanıtlar.

💬 Deneyim bölümünüzü bir hikaye anlatmak için kullanın.

Çoğu ürün yöneticisi sorumluluklarını ("yönetilen yol haritası", "mühendislerle çalışmak") listeye koyar, ancak en iyi profiller sorunları nasıl teşhis ettiğinizi ve değer nasıl yarattığınızı ortaya koyar.

Her ürün yöneticisi için küçük bir gerçek: Deneyimlerinizi yazarken, bunların genel veya "yeterince üst düzey" görünmeyeceğinden korktuğunuz için tereddüt ettiyseniz, endişelenmeyin; her ürün yöneticisi bunu hisseder. Önemli olan düşüncenin netliği, mükemmellik değildir. Somut hikayeler, cilalı iddialardan her zaman daha iyi sonuç verir.

Zorluk: Hedefleri ve bağlamı ayarlayın

Her bir rolü, devraldığınız durumla birlikte açıklayın, böylece işe alım uzmanları zorluk seviyesini anlayabilir.

"%60 müşteri kaybı, 4 rakipten hiçbir farkı olmayan ve mühendislik takımının kimsenin istemediği özellikler sunan miras kalan ürün", işe alım yöneticisine kaos ve belirsizlikle başa çıkabileceğinizi gösterir. Zorluk çerçevesini belirlemek, sadece görevleri yerine getirmekle kalmayıp iş sorunlarını da anladığınızı kanıtlar.

Eylem: Metodolojinizi ve ödünleşmelerinizi gösterin

2-3 kısa cümle ile sürecinizi açıklayın ve artık yapılacak şeylere odaklanın.

"25 müşteri ile 'Yapılacak İşler' röportajları yaptık ve onların kullanım senaryosu A için satın aldıklarını, ancak bizim kullanım senaryosu B için optimize ettiğimizi keşfettik. Temel ş Akışını yeniden oluşturmak için üç devam eden özelliki iptal ettik." Bu örnek, yapılandırılmış düşünceyi göstermektedir.

Ödünler yargı gücünü ortaya çıkarır; herkes her şeye evet diyebilir, ancak stratejik ürün yöneticileri neyi eleyebileceklerini bilir.

Sonuç: Etkiyi sayılar ve sonuçlarla kanıtlayın.

Yöneticiler için önemli olan iş metrikleriyle kapanış yapın.

"2 çeyrek boyunca müşteri kaybını %60'tan %18'e düşürdüm, ek satışlarla ortalama sözleşme değerini 14.000 dolar artırdım, birikmiş iş yükünün %40'ını ortadan kaldırarak takımın hızını artırdım" gibi başarılar, ürün yöneticisi olarak yaptığınız işi doğrudan gelir ve verimlilikle bağlantılı kılar.

Başarısız olan bir ürün piyasaya sürdüyseniz, bunu kabul edin ve öğrendiklerinizi açıklayın. Dürüstlük, mükemmel bir geçmişten daha fazla güvenilirlik sağlar.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %19'u portföy kariyerinin ne olduğunu bilmiyor ve %18'i nereden başlayacağını bilmediği için tereddüt ediyor. İstek var, ancak yol haritası eksik. ClickUp Brain ile bir sonraki yapılacak işte ne yapmanız gerektiğini asla merak etmenize gerek kalmaz. "Bir ürünü nasıl piyasaya sürebilirim?" diye sormanız yeterlidir. Brain, web'i anında arayabilir, birden fazla LLM ile en son stratejileri analiz edebilir ve hedeflerinize uygun adım adım bir plan sunabilir. Pazar analizi, ilk müşteriniz için bir kontrol listesi veya birden fazla gelir akışı oluşturma konusunda tavsiyeye ihtiyacınız olsun, her cevap anında, uygulanabilir ve gerçek verilerle desteklenir. Yol haritasınız her zaman sadece bir soru uzaklıktadır.

💬 Düşünce liderliği içeriği rutinini oluşturun

Herkesin zaten bildiği genel tavsiyeler yerine, çözdüğünüz belirli bir sorun hakkında her ay bir derinlemesine makale yazın.

"Üç mühendislik kaynağıyla 47 özellik talebini nasıl önceliklendirdim" gibi bir karar seçin ve tam olarak nasıl bir süreç izlediğinizi anlatın:

Gerilimi gösterin: Karşılaştığınız paydaşların direnişini, CEO'nun sevdiği projeyi neden iptal ettiğinizi ve bu kararı neden verdiğinizi ekleyin.

Gerçek öğeleri kullanın: Önceliklendirme tablonuzun ekran görüntüsünü alın, garip Slack konuşmasını alıntılayın, öncesi ve sonrası analizlerini gösterin.

Odaklanın: Bir karar hakkında 800 kelime, ürün yönetimi hakkında bildiğiniz her şeyi kapsayan 2.000 kelimeden daha etkilidir.

Ritmi koruyun: 3-4 haftada bir makale yayınlayarak, yorulmadan ve kaliteden ödün vermeden görünürlük sağlayabilirsiniz.

Gerçek örnekler, gerçek gerilimler ve sektör haberleri içeren uzun makaleler, şu anda benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer ürün yöneticileri için hemen faydalı oldukları için paylaşılır.

Kurucular ve işletmeciler için LinkedIn hayalet yazarlık ajansı olan Orca'nın CEO'su Jacob Goldschein ile ürün yöneticilerinin hikaye anlatımını nasıl özgün bir şekilde kullanabilecekleri hakkında konuştuk.

Bize şunları söyledi:

Her ürün hikayesi, sizi ürün yöneticisi olmaya iten şeyden başlar: ürünü sevmenize, kendi ellerinizle, kendi fikirlerinizle, kendi düşüncelerinizle bir şeyler oluşturmak istemenize neden olan şey. […] Ürün yöneticisi olarak, tüm hayatınız temelde oluşturma ve fikir üretme hikayesidir, bu da çok benzersizdir.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcı geri bildirimlerinden elde ettiğiniz "aha" anlarını değerli içerik olarak kullanın. Bir dahaki sefere bir müşteri, ürün hakkındaki görüşünüzü değiştiren bir şey söylediğinde, bu düşünce değişikliğini açıklayan kısa bir gönderi yazın. Bu, sizi vaaz veren değil, meraklı biri olarak gösterir.

ClickUp, tutarlı kalmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Ürün yöneticisi olarak LinkedIn'deki varlığınızı büyütmek, ürününüzün çalıştığı şekilde işler: netlik, yineleme ve geri bildirim döngüleri. Zaten sistemler halinde düşünüyorsunuz.

ClickUp'ın Pazarlama Çözümü, kişisel markanızı da aynı şekilde, hedef kitleniz, sesiniz ve kendi ürün düşünceniz hakkında daha fazla bilgi edindikçe gelişen canlı bir sistem olarak ele almanızı sağlar.

Buradan başlayın. 🏁

Ortaya çıkan fikirleri net bir şekilde keşfedin

En iyi içerikler genellikle gerçek ürün sorunlarından ortaya çıkar: ödün verme tartışmaları, müşteri gerilimleri, önceliklendirme çatışmaları, uyum eksiklikleri.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak stratejik içerik açılarını görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları, bu anları net anlatım açılarına ayırmanıza yardımcı olur.

Paylaşım için haritalamak istediğiniz hikayeleri haritalayabilirsiniz:

Sprint retrospektifinden bir ders

Kısıtlamaların yönü belirlediği bir önceliklendirme kararı

Bir araştırma oturumundan elde edilen şaşırtıcı bir kullanıcı içgörüsü

Örneğin, marka yönetimi yazılımında"Çatışmada Liderlik Sinyalleri" başlıklı bir pano oluşturun. Neler olduğunu, neyi düşündüğünüzü, verdiğiniz kararı ve bunun neden önemli olduğunu gösteren yapışkan notlar ekleyebilirsiniz.

Bu, taslak hazırlamadan önce size yapılandırılmış bir netlik sağlar.

Düşüncelerinizin olduğu yerde LinkedIn gönderileri taslaklayın

Düşünceleriniz, teknik özellikler, toplantı notları, araştırma özetleri, yol haritası yorumları ve karar günlükleri aracılığıyla gelişir.

Tutarlı mesajlaşma sağlamak için ClickUp belgeleri içinde çok biçimli gönderi sürümlerini iyileştirin

ClickUp Belge, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bu düşünceleri paylaşılabilir anlatılara dönüştürmenizi sağlar. Örneğin, özellik önceliklendirme hakkında bir gönderi taslağı hazırlayın:

Taslak sürüm 1: Tasarım ve mühendislik alanlarında çelişen öncelikleri açıklayan tam anlatım

Sürüm 2: Konsepti üç panele ayıran keskin bir karusel senaryosu

Sürüm 3: Hızlı bir paylaşım için tek paragraflık başlık

Referans bölümü: Paydaş görüşmelerinden ve karar kayıtlarından alınan gerçek notlar

Bu sistem, iş deneyiminizi tutarlı bir hikaye anlatımı varlığına dönüştürür.

Dahası, Docs'u kullanarak taslakları, başlık fikirlerini ve etkileşim şablonlarını tek bir yerde toplayabilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Assign Comments ile düşünme sürecinize ClickUp uzmanlarının görüşlerini dahil edebilirsiniz. ClickUp'ta Yorum Atama özelliği ile yapılandırılmış geri bildirim isteyin Üst düzey bir ürün yöneticisinin, mühendislik ekibinin önerdiğiniz kapsam daraltımına neden direndiğine dair gerekçenizi kontrol etmesini istediğinizi varsayalım. Belgelerde bu paragrafı vurgulayın ve yorum ekleyin. Şu notu ekleyin: "Lütfen gerekçeyi, üslubu ve netliği kontrol edin." Geliştirme gereken noktalara doğrudan yanıt verirler. Siz sıkılaştırır, çözümler ve ilerlersiniz.

Tekrarlanabilir bir ivme oluşturun

Ürün yöneticisi olarak, programınız sprint incelemeleri, hazırlık oturumları, paydaşlarla senkronizasyon ve sürekli bağlam değiştirme ile doludur. Bir sistem olmadan, "bugün yayınla" niyeti kaybolur.

ClickUp Yineleyen Görevler ile yayın ritminizi iyileştirerek tutarlı ve ölçeklenebilir bir yayın sistemi oluşturun

ClickUp Yineleyen Görevler özelliğini kullanarak içeriğinizi tekrarlanabilir bir çalışma ritmine dönüştürün.

İçerik temelleriniz etrafında oluşturulmuş yineleyen görev şablonları oluşturun. Örneğin:

Her cuma "Bu haftadan öğrendiğiniz bir ürün bilgisini paylaşın"

Her salı günü "bir özellik kararını ve göz önünde bulundurulan ödünleşmeleri" analiz edin.

Her çarşamba günü "bir takım arkadaşınızın veya kurucunun gönderisini paylaşın ve anlamlı bir yorum ekleyin".

Her görev, izleyicilerin bilgi düzeyine (başlangıç seviyesi, uygulayıcı, liderlik seviyesi) göre sıralanmış ipuçları, referans bağlantıları ve "hikaye açınız" içerebilir. Görev LinkedIn içerik takviminizde yeniden göründüğünde, aslında kendi kendini besleyen bir sistem oluşturmuş olursunuz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki Talk to Text özelliği, en güçlü fikirlerinizi şekillendirmek için yeterince uzun süre canlı tutar. Yol haritası senkronizasyonu ile paydaş incelemesi arasında gidip gelirken, geçen hafta ele aldığınız gerçek bir ürün ödünleşmesinden keskin bir fikirle harika bir LinkedIn açısı aklınıza geldiğini varsayalım. AI masaüstü yardımcısı ClickUp BrainGPT'de yüksek sesle söyleyin, Çalışma Alanınızda bir görev haline gelmeye hazır olsun. Fikir kaydedilir ve daha sonra geliştirilmeye hazır hale gelir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

İş deneyimlerini keskin içeriğe dönüştürün

İşiniz, belirsizlikleri gidermek, verileri yorumlamak, kararları çerçevelemek ve ödünleşmeleri ifade etmekten ibarettir. Bu, güçlü ürün yargısı sinyali veren bir düşünce biçimidir ve LinkedIn'de güvenilirlik kazandıran da tam olarak budur. Zorluk, bunu keskin, ikna edici ve okuyucu dostu bir biçimde ortaya koymaktır.

ClickUp Brain'i kullanarak ürün işlerinizden net, içgörü odaklı anlatılar çıkarın

Entegre sosyal medya AI asistanıClickUp Brain, iş notlarınızı derinliğinizi gösteren, içgörülerle dolu gönderilere dönüştürmenize yardımcı olur.

Kaynak:

Çelişkili görüşlerin olduğu retrospektifler

İtirazların yönünün değiştiği müşteri görüşme transkriptleri

Gerekçenizi gösteren özellik önceliklendirme notları

Yol haritası varsayımlarınızı değiştiren deneysel sonuçlar

Ardından, ClickUp Brain'i etkinlikleri özetlemek yerine mantığınızı net bir şekilde ortaya koyması için yönlendirin.

✅ Bu komutu deneyin: Bu müşteri geri bildirim konusunu, rakip paydaşların ihtiyaçları arasında özellik önceliklendirmesini nasıl çerçevelendireceğinizi açıklayan bir gönderiye özetleyin. İkinci şahıs olarak, doğrudan, düşünceli ve klişeler kullanmadan yazın.

Bir ClickUp kullanıcısı, iş yükünün yayılmasını ortadan kaldırmamıza nasıl yardımcı olduğumuzu paylaşıyor:

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken yapılacak son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapılacak son şey bu.

İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok şirinler!

Ama bekleyin, daha fazlası var!

Taslak akışı sürdürmek için ClickUp Brain'i kullanarak alternatif bağlantılar ve geçişler oluşturun

ClickUp Brain, üslup değişiklikleri, ilgi çekici ifadeler ve örnek çerçeveleme denemeleri yapmanıza yardımcı olur. Diyelim ki giriş kısmı çok akademik geldi.

@Brain'i bahsetme ve üç sürüm isteyin:

Samimi bir

Bir analitik

Biraz eğlenceli

Linkedin sesinizle uyumlu stili seçin ve aynı ClickUp belge içinde bu stili geliştirin.

İçeriğinizi iş döngünüze uyacak şekilde düzenleyin

Programınızda zaten sprint incelemeleri, takım senkronizasyonları, birikmiş işlerin iyileştirilmesi oturumları, yol haritası tartışmaları ve bire bir görüşmeler var. Yayın programınız bu gerçekliğin ritmine uyduğunda, LinkedIn'de tutarlılık sağlamak daha kolay hale gelir.

ClickUp Takvim'i kullanarak yayınlama alışkanlıklarınızı gerçek iş düzeninize uyarlayın

ClickUp Takvim, görevlerinizi, aramalarınızı ve önceliklerinizi tek bir görsel akışta bir araya getirir.

Burada ClickUp Brain, öncelikli görevlerinizi, toplantı yükünüzü ve tipik odaklanma zamanlarınızı inceleyerek taslak hazırlama zamanını otomatik olarak engeller, böylece son teslim tarihi baskısı altında değil, enerjiniz iyi düşünmeyi desteklediğinde yazabilirsiniz.

Sprint planlamasının her zaman salı günleri size netlik sağladığını varsayalım. ClickUp Brain, salı günleri sabahın geç saatlerini taslak hazırlama zamanı olarak planlar. Cuma günleri standup toplantıları daha hafif geçtiğini varsayalım. Cuma öğleden sonrasını yayınlama zamanı olarak belirler. Artık içerik ritminiz, ürün ritminizi izliyor.

⚡️ Şablon Arşivi: ClickUp Sosyal Medya İçerik Takvimi Şablonu, tüm bu ş akışını bir araya getirerek her gönderinin aynı döngüden geçmesini sağlar. Sosyal medya takvimi şablonu, fikir depolama, taslak durum etiketleri, planlanmış gönderiler ve etkileşim izleme için alanlar içerir. Siz sadece temel unsurlarınızı ekleyin ve üretime başlayın.

Performansın gelecekteki içerik yönünüzü belirlemesine izin verin.

ClickUp gösterge panellerini kullanarak etkileşim modellerini analiz edin ve içerik stratejinizi geliştirin

ClickUp gösterge panelleri, hangi konuların güveni derinleştirdiğini ve hangilerinin başarısız olduğunu gösterir. Diyelim ki şunları izliyorsunuz:

Gerçek paydaşların konuşmalarını gösteren gönderilere yüksek yorum sayısı

Zihinsel modelleri parçalayan gönderilerde yüksek tasarruf

Kısa ve etkileyici karuselde derin izlenimler bırakın

Bu, hedef kitlenizin pratik muhakeme ve somut karar hikayelerine değer verdiğini gösterir. Bu yüzden bu yönünüze daha fazla ağırlık verin.

🚀 ClickUp Avantajı: Etkili LinkedIn gönderileri genellikle görsel netliğe dayanır. ClickUp Proofing, sohbetlerde geri bildirim peşinde koşmadan karuselleri, UI analizlerini ve ürün hikayesi gönderilerini iyileştirmenize yardımcı olur. ClickUp Proofing'i kullanarak görsel gönderileri verimli bir şekilde açıklama ekleyin ve iyileştirin Taslak resimlerinizi, karusellerinizi veya kısa video kliplerinizi doğrudan görevinize yükleyin. Gözden geçirenleriniz görselin herhangi bir yerine tıklayarak tam karelere veya bölümlere bağlı kesin yorumlar bırakabilirler.

Ağınızı Nasıl Oluşturursunuz ve Gerçekçi Bir Şekilde Etkileşim Kurarsınız?

Güçlü bir profil, kimse görmezse hiçbir anlam ifade etmez.

Profesyonel ağınız erişiminizi belirler ve etkileşimleriniz görünürlüğünüzü belirler. İşte fırsatlara yol açan bağlantılar kurmanın yolları.

📌 PM liderlerini takip edin ve onlarla etkileşim kurun

Doğru kişileri takip etmek, feed'inize değerli içerikler ekler ve düşünceli bir şekilde etkileşim kurduğunuzda fark edilmenizi sağlar.

Lenny Rachitsky : En popüler ürün bültenini yöneten eski Airbnb ürün yöneticisi, büyüme, müşteri tutma ve kariyer tavsiyeleri hakkında derinlemesine paylaşımlar yapıyor. En popüler ürün bültenini yöneten eski Airbnb ürün yöneticisi, büyüme, müşteri tutma ve kariyer tavsiyeleri hakkında derinlemesine paylaşımlar yapıyor.

Shreyas Doshi : Geleneksel düşünceye meydan okuyan zihinsel modeller ve önceliklendirme çerçeveleriyle tanınan eski Stripe, Twitter ve Google ürün yöneticisi. Geleneksel düşünceye meydan okuyan zihinsel modeller ve önceliklendirme çerçeveleriyle tanınan eski Stripe, Twitter ve Google ürün yöneticisi.

Elena Verna : Gerçek şirket örnekleriyle PLG stratejilerini ve aktivasyon metriklerini analiz eden büyüme danışmanı Gerçek şirket örnekleriyle PLG stratejilerini ve aktivasyon metriklerini analiz eden büyüme danışmanı

Gibson Biddle : Eski Netflix başkan yardımcısı, vaka çalışmaları ve "Bana Her Şeyi Sor" oturumları aracılığıyla ürün stratejisi dersleri veriyor. Eski Netflix başkan yardımcısı, vaka çalışmaları ve "Bana Her Şeyi Sor" oturumları aracılığıyla ürün stratejisi dersleri veriyor.

💡 Profesyonel İpucu: İçerikleriyle stratejik bir şekilde etkileşim kurun. Benzer bir deneyim, mantıklı bir karşı argüman veya tartışmayı derinleştiren bir takip sorusu gibi önemli bir şey eklemek istediğinizde yorum yapın. "Harika bir paylaşım!" hiçbir değer katmaz, ancak "Bu önceliklendirme yaklaşımını [Şirket]'te denedik ve paydaşların başarı ölçütleri çeliştiğinde bu yaklaşımın işe yaramadığını gördük. Bu gerilimi nasıl ele aldığınızı merak ediyorum" gibi bir yorum, dikkatleri üzerinize çekecek konuşmalar başlatır.

📌 PM topluluklarına ve etkinliklere katılın

Product School aracılığıyla

Topluluklar, benzer sorunları çözen meslektaşlara erişim sağlar ve işbirliği fırsatları yaratır.

Product School: Önde gelen şirketlerin ürün yöneticileriyle ücretsiz web seminerleri düzenler, 20'den fazla şehirde yerel buluşmalar düzenler.

Mind the Product: Bölgesel etkinlikler, uzmanlık alanlarına göre düzenlenmiş Slack kanalları (B2B, tüketici, AI/ML) ile küresel bir topluluk.

Ürün Alanında Kadınlar: PM rollerinde kadınları desteklemeye odaklanan mentorluk programları ve ağ oluşturma etkinlikleri

Ürün Odaklı İttifak: Ürün odaklı büyüme stratejileri üzerinde çalışan ürün yöneticileri için özel topluluk

Reforge: Kohort tabanlı öğrenme ve kıdemli ürün yöneticileri ve büyüme liderlerinden oluşan mezunlar ağına sahip premium kurslar

Etkinliklere, sadece bağlantı kurmak amacıyla katılmayın. Konuşmacılara karşılaştığınız belirli zorlukları sorun, işlerine gerçekten ilgi duyan 3-5 kişiye kendinizi tanıtın ve 48 saat içinde konuşmanızı referans göstererek takip edin.

📌 İçerik üzerinde işbirliği yapın

İçeriği birlikte oluşturmak, pasif ağ kurmaktan daha hızlı bir şekilde ilişkileri güçlendirir ve her iki katkıcıyı da düşünce lideri olarak pozisyona getirir. İşte deneyebileceğiniz şeyler:

Birini etiketleyin: Başka bir ürün yöneticisinden öğrendiğiniz bir çerçeve hakkında bir gönderi yazın, onu etiketleyin ve bunu nasıl uyguladığınızı açıklayın (genellikle paylaşım yapıp etkileşimde bulunurlar).

İşbirliğine dayalı makaleler: Benzer sorunlar üzerinde çalışan ürün yöneticileriyle iletişime geçin ve keşif, önceliklendirme veya paydaş yönetimi yaklaşımlarınızı karşılaştıran bir LinkedIn makalesi yazın.

Röportaj biçimi: Hayran olduğunuz bir ürün yöneticisine, son lansman hakkında röportaj yapıp yapamayacağınızı sorun, ardından röportajı bir makale olarak yayınlayın ve onlara tam kredi ve görünürlük sağlayın.

Özet gönderileri: Ağınızdan kısa hikayeler toplayarak ve her bir katkıcıya kredi vererek "Başarısız lansmanlardan 5 ürün yöneticisinin öğrendikleri" başlıklı bir yazı oluşturun.

İşbirliği, karşılıklı görünürlük sağlar ve karşılıklılık oluşturur. Başka birinin görünürlük kazanmasına yardımcı olduğunuzda, o kişi bunu hatırlar ve size iyilik yapar.

Jacob'a profesyonel düşünce liderliği ile kişisel görüşleri arasında denge kurmayı sorduğumuzda, bunun bağlama bağlı olduğunu söyledi:

Gerçekten teknik bir alanda iş yapıyorsak, kişisel görüşlerimizin paylaşımların %5'ini geçmemesi gerekir. SaaS gibi, sizin geliştirdiğiniz şeye benzer şeyler geliştiren çok sayıda insanın olduğu bir sektörde iş yapıyorsanız, kişiliğinizle öne çıkabilirsiniz.

Gerçekten teknik bir alanda iş yapıyorsak, kişisel görüşlerimizin paylaşımların %5'ini geçmemesi gerekir. SaaS gibi, sizin geliştirdiğiniz şeye benzer şeyler geliştiren çok sayıda insanın olduğu bir sektörde iş yapıyorsanız, kişiliğinizle öne çıkabilirsiniz.

Ürün yöneticisi olarak LinkedIn kişisel markanızı büyütmek için izlemeniz gereken anahtar metrikler

Performansı izlemeyerek LinkedIn kişisel markası oluşturmak, analiz yapmadan özellikleri piyasaya sürmek gibidir (bir ürün yöneticisi şakası, dayanamadık). LinkedIn, neyin işe yaradığını ve neyin ayarlanması gerektiğini gösteren net ölçütler sunar. 📊

Profil görünümleri

Haftalık profil görünümleri, keşfedilebilirliğinizi ve içerik etkinliğinizi ölçer.

İçerik yayınladıktan veya tartışmalara katıldıktan sonra yaşanan artış, bu faaliyetlerin trafiği artırdığını gösterir. İstikrarlı bir büyüme hedefleyin: Haftada 50 görünüm temel hedef, aktif olarak yayın yapıyorsanız 200+ görünüm.

"İnsanlar sizi nasıl buldu" bölümü, ziyaretleri arama anahtar kelimelerinin mi yoksa içeriğinizin mi sağladığını ortaya koyar.

LinkedIn'de profil görünümleri

Bağlantı istekleri

Gelen taleplerin kalitesi, miktarından daha önemlidir. İşe alım uzmanları, işe alım yöneticileri veya kıdemli ürün yöneticileri kendiliğinden sizinle iletişime geçiyorsa, pozisyonunuz işe yarıyor demektir.

Hedeflerinizle alakalılığına göre seçici kabul, keyfi büyümeden daha iyidir.

💡 Profesyonel İpucu: Ürün jargonunu açıklayıcı ifadelere dönüştürün. "Ürün kararlarında kullanıcı empati ile gerçekten neyi kastettiğimiz" gibi bir konuyu ele alan basit bir gönderi, ürün yöneticisi olmayanların sizin dünyanızı anlamasına yardımcı olur ve niş otorite oluşturur.

Gönderilerin izlenim ve etkileşim oranı

Gösterimler erişimi gösterir, ancak etkileşim oranı (beğeniler + yorumlar + paylaşımlar bölü gösterimler) yankıyı ortaya çıkarır.

5.000 gösterim ve %2 etkileşim oranına sahip bir gönderi, 10.000 gösterim ve %0,5 etkileşim oranına sahip bir gönderiden daha iyi performans gösterir.

Farklı konular, farklı düzeylerde anlamlı etkileşimler sağlar:

Yol haritası önceliklendirme gönderileri: Kendi yaklaşımlarını ve çerçevelerini paylaşan diğer ürün yöneticilerinden genellikle yüksek düzeyde etkileşim elde edin.

Ürün başarısızlığı hikayeleri: İnsanlar kendi hatalarından ders çıkarmak istedikleri için tartışma başlatın.

Paydaş yönetimi taktikleri: Bu zorluk tüm ürün bağlamlarını ve şirket boyutlarını kapsadığından, evrensel olarak yankı uyandırın.

💡 Profesyonel İpucu: Aylık olarak en iyi performans gösteren beş gönderinizi inceleyerek konu, biçim ve üslup açısından ortak noktaları belirleyin, ardından hedef kitlenizin değerli bulduğu unsurlara daha fazla odaklanın.

Ürün Yöneticileri için Başarılı LinkedIn Profilleri Örnekleri

Güçlü profiller belirgin kalıpları takip eder: stratejik pozisyon, somut etki kanıtı ve tutarlı etkileşim. İşte profilleri neyin işe yaradığını gösteren ürün yöneticileri.

Rishab Jolly

LinkedIn aracılığıyla

Rishab Jolly, Azure Application Insights'ın strateji ve uygulamasını yöneten Microsoft'un kıdemli ürün yöneticisidir. Profili, teknik ürün yöneticilerinin yönetici başlıkları olmadan nasıl düşünce liderliği oluşturabileceklerini göstermektedir.

Onun markasını başarılı kılan şey, tutarlılık ve özgüllük. 20 binden fazla LinkedIn takipçisiyle hikaye anlatımı ve paydaşların etkisi hakkında görüşlerini paylaşıyor, büyük ölçekli geliştirici araçları oluştururken edindiği deneyimleri ve dersleri paylaşıyor. Ayrıca Curious Soul podcast'ini sunuyor ve Microsoft, Meta ve diğer şirketlerden teknoloji liderleriyle röportajlar yapıyor, ardından anahtar görüşleri LinkedIn içeriğine dönüştürüyor.

Ders: Bir niş seçin (örneğin, bulut ürün yönetimi veya paydaş hikaye anlatımı) ve tutarlı içerik oluşturarak bu nişi sahiplenin.

📣 SME Speaks: Kendini pazarlamakta tereddüt eden Jacob, bu konuda açık sözlüydü: Bu kaçınılmazdır. Özellikle B2B alanında, kurucu liderliğindeki pazarlamanın başarının anahtarı olduğu bir dönemdeyiz. Kendinizi pazarlamaktan korkabilirsiniz, çoğu insan başlangıçta böyle hisseder ve bu tamamen mantıklıdır. Ancak, büyümeye devam etmek istiyorsanız bunun kaçınılmaz olduğunu anlamak daha önemlidir. Bu kaçınılmazdır. Özellikle B2B alanında, kurucu liderliğindeki pazarlamanın başarının anahtarı olduğu bir dönemdeyiz. Kendinizi pazarlamaktan korkabilirsiniz, çoğu insan başlangıçta böyle hisseder ve bu tamamen mantıklıdır. Ancak, büyümeye devam etmek istiyorsanız bunun kaçınılmaz olduğunu anlamak daha önemlidir.

Adrienne Tan

LinkedIn aracılığıyla

Adrienne Tan, Avustralya'nın en tanınmış ürün yönetimi danışmanlık şirketlerinden biri olan Brainmates'in kurucu ortağı ve CEO'sudur. Yirmi yılı aşkın deneyimiyle, çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ürün stratejisi, müşteri değeri ve iş büyümesi yaklaşımlarını şekillendirmiştir.

Onun deneyimi, ölçülebilir katkıları ön plana çıkarıyor: Avustralya'nın ilk ulusal ürün yönetimi konferansını başlatmak, yeni ürün liderlerine mentorluk yapmak ve şirketlere müşteri odaklı çerçeveler konusunda danışmanlık yapmak. Her rol, ürün-pazar uyumunun iyileştirilmesi, pazara giriş uyumunun güçlendirilmesi ve iş çevikliğinin artırılması gibi sonuçlarla doğrudan bağlantıdadır.

💡 Profesyonel İpucu: Ürün deneylerinizi hikaye akışı gibi belgelemeye başlayın. Bir hipotezi, sürpriz bir sonucu ve bir dahaki sefere neyi değiştireceğinizi anlatan kısa bir yazı dizisi yazın. Bu, takipçilerinize büyüme zihniyetinizi en ön sıradan izleme fırsatı verir.

Stephanie Neill

LinkedIn aracılığıyla

Stephanie Neill, Stripe'da Ürün Müdürü olarak görev yapmaktadır ve The New York Times, IAC ve Twitch'te yaklaşık 20 yıllık takım liderliği deneyimine sahiptir. Profili, soyut iddialar olmadan liderliği nasıl sergileyebileceğinizi göstermektedir. ABD genelinde ürün toplulukları oluşturmuş ve büyütmüştür. Operasyonları optimize etmek ve müşteri deneyimlerini geliştirmek için makine öğrenimini entegre etmeye odaklanan takımları yönetmektedir.

Deneyim maddeleri, çalışmalarını iş sonuçlarıyla ilişkilendiriyor: takım boyutu, gelir etkisi ve teknik karmaşıklık. Profil, stratejik vizyon ile pratik uygulamayı dengeleyerek, hem yön belirleyebildiğini hem de sonuçlar elde edebildiğini gösteriyor. Ders: Ekip büyümesi, gelir katkısı ve teknik kapsam aracılığıyla liderlik etkinizi ölçün.

💡 Profesyonel İpucu: Paylaşım yapmadan önce stratejik olarak yorum yapın. Kendi paylaşımınızı yapmadan önce bir hafta boyunca kurucular, tasarımcılar veya diğer ürün yöneticilerinin paylaşımlarına yorum yapın. LinkedIn'in algoritması, görünürlüğünüzü onların ağlarına doğal bir şekilde yayacaktır.

PM'lerin Kaçınması Gereken Yaygın LinkedIn Markalaşma Hataları

Ürün yöneticisi olarak LinkedIn markanızı büyütmeye çalışırken kaçınmanız gereken hataların bir özeti aşağıda verilmiştir:

Özet, düşünceyi değil sorumlulukları liste eder: Son zamanlarda karşılaştığınız bir ürün sorununu, mantığınızı ve etkisini kısa bir hikaye halinde yazın. Bu, ürün kararlarına nasıl yaklaştığınızı gösterir.

Sadece lansman veya promosyon güncellemelerini paylaşmak: Bu lansmanların arkasındaki ödünleşimleri, başarısızlıkları ve kullanıcı içgörülerini paylaşın. Süreç gönderileri, gerçek PM derinliğini gösterir.

Gönderiler genel veya motivasyonel geliyor: Her bir içgörüyü gerçek bir duruma dayandırın: Ne oldu → Ne denediniz → Ne değişti. Bu, öğrenmeyi inandırıcı kılar.

Sadece gönderileri beğenerek etkileşim kurmak: Kendi bakış açınızı veya uygulayacağınız çerçeveyi içeren yorumlar ekleyin. Tutarlı bir bakış açısı, tanınırlığı artırır.

Profilinizde rolden çok şirketi öne çıkarın: Etkilediğiniz, yönlendirdiğiniz veya değiştirdiğiniz şeyleri netleştirin. "Biz" kelimesinin sizi silmesine izin vermeyin.

Beceri listeyi kanıtlanmadan verilmiştir: Her beceriyi, deneyimlerinizden veya içeriklerinizden bir örnekle destekleyin. Gösterin > anlatın

Halka Açık Olarak Oluşturun, ClickUp'ta Düşünün

Her güçlü ürün, niyet, ödünler ve hareket halinde kazanılan derslerin hikayesini anlatır; her güçlü ürün yöneticisi de öyle. LinkedIn, ciladan çok düşünce netliğini ödüllendirir ve performansınızı değil, nasıl düşündüğünüzü gösterdiğinizde güvenilirliğiniz artar.

ClickUp, bu mantığı ritme dönüştürür.

Örneğin, ClickUp Brain fikirleri ortaya çıktığı anda yakalarken, Docs bunları keskin anlatılara dönüştürür ve Yineleyen Görevler, yoğun haftalarda bile ivmenizin devam etmesini sağlar. Düşünceli bir dokümantasyon olarak başlayan süreç, ürün yargısının görünür bir kanıtı haline gelir ve bu da işe alım uzmanlarının ve meslektaşlarınızın aradığı tam da aradıkları niteliktir.

Sonuçta görünürlük de yönetilmesi gereken bir başka üründür. ClickUp'ı Çalışma Alanınız olarak kullandığınızda, fikirleriniz her lansmanda gösterdiğiniz hassasiyetle ölçeklenir.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

Haftada iki veya üç kez paylaşım yapmak iyi sonuç verir. Bu, profilinizi aktif tutarken, fikirlerinizi düşünmek, işinizi değerlendirmek ve her gün aceleyle paylaşım yapmak yerine anlamlı şeyler paylaşmak için yeterli zamanı size sağlar.

Gerçek ürün işlerinden öğrendiklerinizi paylaşın. Örneğin, bir özellik kararını nasıl ele aldığınızı, nihai sonucu şekillendiren ödünleşmeleri, başarısız bir deneyden öğrendiklerinizi veya kullanıcı geri bildirimlerinin yönü nasıl etkilediğini anlatın. İnsanlar teoriye göre düşünce sürecine ve dürüstlüğe daha fazla tepki verir.

Yaratıcı Modu, hedef kitlenizi büyütmek ve belirli konular aracılığıyla keşfedilmek istiyorsanız size yardımcı olur. Amacınız güvenilirlik oluşturmak ve sessizce fırsatlar çekmekse, normal bir profil tamamen yeterlidir. Seçim, sizin için görünürlük mü yoksa basitlik mi daha önemli olduğuna bağlıdır.

Yaygın PM çerçevelerini tekrarlamak yerine kendi deneyimlerinize odaklanın. Günlük işlerinizden bahsettiğinizde, bakış açınız doğal olarak benzersiz hale gelir.

Yaygın PM çerçevelerini tekrarlamak yerine kendi deneyimlerinize odaklanın. Günlük işlerinizden bahsettiğinizde, bakış açınız doğal olarak benzersiz hale gelir.

ClickUp, her şeyi tek bir yerde tutarak tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Haftalık yayın programınızı planlayabilir, ClickUp Docs'ta içerik taslakları oluşturabilir, referans örnekleri depolayabilir ve geliştirmek istediğiniz fikirleri ClickUp görevleri olarak takip edebilirsiniz.