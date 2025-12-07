Zoho Meeting ve ClickUp SyncUp: Hangi video toplantı aracı daha iyi?

Saat 11'e kadar üç toplantı yaptınız ve video aracınız, proje yönetimi uygulamanız ve not alma yazılımınız arasında altı kez geçiş yaptınız. Ortalama bir günde, tek bir çalışan uygulamalar ve pencereler arasında 3.600'den fazla kez geçiş yapar.

Mesele şu: video toplantılar bir boşlukta var olmamalı. Çağrı aracınız işin gerçekte yapıldığı yerden kopuk olduğunda, kararlar kaybolur ve takipler gözden kaçar.

Asıl soru sadece video kalitesi veya ekran paylaşımı ile ilgili değil. Asıl soru, toplantı bittikten sonra ne olacağı ile ilgili. Bu eylem öğeleri otomatik olarak görevler haline geliyor mu? Sekmeler arasında geçiş yapmadan toplantı sırasında proje bağlamını görüntüleyebilir misiniz?

Zoho Toplantı ve ClickUp'ın SyncUp'ı, her ikisi de sorunsuz video işbirliği vaat ediyor, ancak çok farklı yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunları karşılaştırarak hangisinin gerçekten işe yaradığını görelim.

ClickUp SyncUp ve Zoho Toplantı: Bir Bakışta

İşte size hızlı bir genel bakış:

Özellik ClickUp SyncUp Zoho Toplantı Şu platformlarda kullanılabilir ClickUp Çalışma Alanı, mobil uygulama, Chrome uzantısı Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maksimum katılımcı sayısı 200 Toplantılar için 250, web seminerleri için 5.000 Maksimum konuşmacı sayısı Aynı anda 24 kişi Toplantıya katılan herkes Sesli konferans Ses kaydı yapabilir SyncUps 55'ten fazla ülke için güvenli arama sayıları Fiyatlandırma planı* Ücretsiz plan, daha büyük takımlar için özel fiyatlandırma Toplantı aboneliği için ev sahibi başına aylık 1 $ ve web semineri aboneliği için organizatör başına aylık 8 $ Ş Akışı yönetimi Görevler, belgeler ve toplantılar tek bir Çalışma Alanı'nda birbirine bağlı Bağımsız bir uygulama olarak çalışır — ayrı PM araçları gerektirir Takvim yönetimi Anlık toplantı senkronizasyonu ve 1.000'den fazla diğer uygulama için Google Takvim ve Microsoft Outlook ile entegre olan birleşik takvim Yalnızca Zoho Calendar ve Zoho Mail üzerinden takvim davetiyeleri Kaynak yönetimi ClickUp görevleri içinden iş yüklerini atayın, kapasiteyi izleyin ve programları uyumlu hale getirin. Toplantı planlamayla sınırlıdır Teknik uzmanlık Minimal—kod yapmadan toplantılar ve otomasyonlar ayarlayın Orta düzey — Zoho uygulamalarıyla entegrasyon gerektirir Depolama Transkriptlerle birlikte Clips Hub'da saklanan kayıtlar Ücretli planlarda bulut depolama (5 GB'a kadar ücretsiz)

ClickUp nedir?

ClickUp SyncUp'ı kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda sesli ve video görüşmeler düzenleyin.

Bu, bağlantısı kesilmiş video araçlarının gizli bir maliyetidir. ClickUp, verimliliği engelleyen bu boşluğu doldurmak ve en iyi şekilde işimizi yapmamızı sağlamak için geliştirilmiştir.

ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

Video görüşmeleriniz, işinizin yapıldığı yerde gerçekleşir: tartışılan görevlerin, incelenen belgelerin ve planlanan projelerin yanında.

İş yükünün dağılması, manuel takip işlemleri, geçen haftaki toplantının içeriğini aramak gibi sorunlar ortadan kalkar. Toplantıların gerçekten eyleme dönüşmesini isteyen uzaktan çalışan takımlar ve operasyon liderleri için, ClickUp'ı bağımsız video araçlarından ayıran özellikler şunlardır.

ClickUp özellikleri

ClickUp SyncUp, tam da işinizde kullanıma sunulur. Takımınızla konuşmak için uygulamalar arasında geçiş yapmanıza, toplantı bağlantılarını aramanıza veya dosya aktarmanıza gerek yoktur.

Bu uygulama içi kurulum, aşağıdaki özelliklerle birlikte SyncUp'ı sağlam bir Zoho alternatifi haline getirir:

Özellik #1: ClickUp SyncUp

Bir daha asla toplantı içeriğini kaybetmeyin. ClickUp SyncUp, ClickUp'ın proje yönetimi aracına doğrudan entegre edilmiş bir video ve sesli arama özelliğidir. Kullanıcılar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan herhangi bir sohbet kanalından, doğrudan mesajdan veya görev konuşmasından anında bire bir veya grup sesli ve görüntülü aramalar başlatabilir.

ClickUp'ın yerleşik sesli ve video toplantı özelliği SyncUps ile anında bağlantı kurun.

Karmaşık proje planlarını iyileştirirken, tartışmaları doğrudan ClickUp görevlerine bağlayın. Yeni sorumluluklar atamak istediğinizi varsayalım, görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz. Her SyncUp, sohbet konusuna otomatik olarak bir özet kaydeder, böylece görüşmeyi kaçıran takım üyeleri hızlı bir şekilde bilgi alabilir.

Mobile SyncUp'ın gelişmiş özelliği ile, masanızda olmasanız bile yüz yüze iletişiminizi her yere taşıyın. Herhangi bir kanaldan veya doğrudan mesajdan ClickUp mobil uygulamasında SyncUp'ları başlatın veya katılın.

Mobil cihazlarda SyncUp'ları başlatın veya katılın

🚀 Akıllı Senkronizasyon: ClickUp entegrasyonları, mevcut araç yığınınızla bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır. ClickUp, Google Workspace, Microsoft Teams ve Slack gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla bağlantı kurarak hiçbir konuşma veya görevin izole kalmamasını sağlar. Google Takvim + Microsoft Outlook entegrasyonları, toplantılarınızı, son teslim tarihlerinizi ve proje güncellemelerinizi otomatik olarak senkronize eder.

ClickUp'ın yerleşik takvim yönetimi, proje zaman çizelgelerini, görev programlarını ve SyncUp oturumlarını tek bir görünümde görselleştirmenize yardımcı olur. Bu entegrasyonlar, dosyaları, toplantıları ve güncellemeleri tek bir yerde erişilebilir tutarak zaman kazandırır ve ş akışı yönetimini iyileştirir.

Özellik 2: ClickUp Klipleri

Toplantılarda kendinizi tekrarlamaktan veya uzun açıklamalar yazmaktan vazgeçin.

ClickUp Clips, ekranınızı veya sadece sesli kliplerinizi kaydetmenize ve bunları doğrudan Belgeler, Yorumlar veya Sohbet'e eklemenize olanak tanır, böylece takımınız kendi zamanlarında anında bağlamı anlayabilir.

ClickUp Clips ile ekranınızı zahmetsizce kaydedin

Ayrıca, kaydettiğiniz tüm Klipler ve SyncUp'lar Clips Hub'da saklanır. Bu kayıtlara, transkriptlerle birlikte istediğiniz zaman erişebilir ve zaman damgası içeren yorumlar ekleyerek çok spesifik bir konuşmayı yönlendirebilirsiniz.

ClickUp Hub'da kaydedilmiş tüm SyncUp'larınıza erişin

Aslında, Çalışma Alanınızda kanala (SyncUp'ın kaydedildiği yere) erişimi olan herkes transkripti görebilir ve kayda yorum ekleyebilir.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevleri başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Özellik #3: ClickUp Sohbet

En iyi konuşmalar, tartışılan işle bağlantı olduğunda gerçekleşir. Ve doğrudan Sohbet pencerenizden bir arama başlatabilirsiniz (diğer adıyla SyncUp'ları başlatabilirsiniz).

ClickUp Chat, tüm tartışmalarınızı ve görevlerinizi tek bir platformda bir araya getirerek takımınızla iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlar. Çalışma alanı başına 1.000 adede kadar mesaj gönderin (ücretsiz plan) ve bunları konu başlıkları ve kanallarda düzenli bir şekilde organize edin.

Sohbet içinde yorumları sıralayabilir ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere ve yapılacaklar listelerine dönüştürebilirsiniz. Ayrıca dosya paylaşımı yapabilir, duyuru gönderileri ayarlayabilir, görev yönetimini sürdürebilir ve anahtar kelimelerle belirli mesajları arayabilirsiniz (tıpkı Slack gibi).

ClickUp Sohbet ile takım üyelerinizle işbirliği yapın

SyncUp'ı doğrudan ClickUp sohbetinden başlatabilirsiniz. Takım üyeleriniz zaten bu konu için erişime sahip olduğundan, bağlam oluşturmak veya birden fazla işbirliği aracı üzerinden dosya paylaşımı yapmak için zaman harcamak zorunda kalmazsınız.

⭐ Bonus: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, tartışmaları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, böylece her konuşmayı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Toplantı sona erdiğinde, AI Notetaker kısa özetler oluşturur, alınan kararları kaydeder ve hatta sonraki adımları veya sorumluları belirler. Bu notlar anında ClickUp Görevleriniz veya Belgelerinizle bağlantılandırılır, böylece takım birden fazla proje üzerinde çalışırken bile tüm takım uyumlu bir şekilde çalışmaya devam eder. Siz toplantılarınıza odaklanırken, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği toplantı notlarınızı halletsin.

Özellik #4: ClickUp Brain

Video görüşmesinden sonra önemli noktaları aramakla zaman kaybetmekten bıktınız mı? Çalışma alanınıza entegre edilmiş güçlü bir bağlamsal yapay zeka katmanı olan ClickUp Brain ile görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz, toplantılarınız ve gösterge panelleriniz birbirine bağlanır. Bu, Brain'in iş bağlamınızı gerçekten anladığı anlamına gelir.

En iyi yanı, Brain'in toplantılardan eylem öğelerini otomatik olarak çıkarması ve görüşme biter bitmez bunları uygun biçimde biçimlendirilmiş, atanmış görevlere dönüştürmesidir. Böylece geçmiş gündemleri veya Slack konu dizilerini araştırmanıza da gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile aranabilir transkript ve özetler elde edin

Ayrıca, önceki toplantı notlarını özetleyebilir, anahtar görevlerin ilerleyişini ve engelleri vurgulayabilir, konuşma konuları ve sonraki adımlar oluşturabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Basit sorulara yanıt vermek için takım kanallarınızda ClickUp'ın Ajanlarını kullanın. Bu ajan, erişimi olan Kanallardan bilgi alır ve "Buradaki proje lideri kim?" veya "Dünkü toplantıda test görevi kime verildi?" gibi soruları yanıtlar. Takımınızda kimseyi rahatsız etmeden. Ş Akışınızda bulunan tekrarlayan görevleri dakikalar içinde otomasyonla otomatikleştirin. ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş Ajanları ile sık sorulan soruların yanıtlarını otomasyon ile otomatikleştirin.

ClickUp fiyatlandırması

Zoho Toplantı nedir?

Zoho aracılığıyla

Zoho Meeting, işletmeler ve bireyler için işyerinde işbirliği ve iletişim amacıyla tasarlanmış bir çevrimiçi toplantı ve web semineri platformudur. Daha geniş Zoho ekosistemindeki birçok bileşenden biridir.

Platform, atanmış denetleyicilere sahip özel sanal toplantı odalarını destekler ve takvim sistemleri ve Zoho'nun uygulama paketi (Zoho CRM dahil) ile doğrudan entegre olur. SSL/128 bit AES şifreleme ile gelişmiş güvenlik sunar ve şifre korumalı odalar ve davetsiz misafirleri dışarıda tutmak için bekleme odası denetimleri gibi özelliklere sahiptir.

Zoho Toplantı özellikleri

Zoho Meeting, hem iç toplantıları hem de dış web seminerlerini düzenlemek için geliştirilmiş bağımsız bir uygulamadır. Bire bir toplantılardan 250 kişilik grup toplantılarına ve 5.000 kişiye kadar web seminerlerine kadar, bu uygulama uzaktan çalışan takımlar ve web semineri düzenleyicileri tarafından aşağıdaki anahtar özellikleri nedeniyle kullanılır:

Özellik #1: Toplantı odaları

Zoho Meeting Rooms, fiziksel konferans alanlarınızı, takımların çevrimiçi toplantılara birlikte katılabileceği sanal bir toplantı platformuna dönüştürür.

Kullanıcılar, bir ekranı (TV veya monitör gibi) iOS cihazındaki özel bir denetleyici uygulamasıyla (Zoho Meeting Rooms Controller uygulaması) eşleştirerek ellerini kullanmadan çalışabilecekleri bir oda kurabilirler.

Zoho Toplantı aracılığıyla

Zoho Toplantı hesabınızdan birden fazla oda oluşturabilir ve yönetebilir, bunları planlama sırasında belirli oturumlarla ilişkilendirebilirsiniz. Denetleyici ayrıca ses ve video tercihlerini ayarlamanıza, oturumları kaydetmenize ve eylem günlüğü görüntüleyicisi aracılığıyla tüm oda tabanlı eylemleri izlemenize olanak tanır.

Özellik #2: Ayrı odalar

Breakout odaları, toplantı içindeki sanal alanlardır ve katılımcıları odaklanmış tartışmalar ve beyin fırtınası için daha küçük gruplara ayırabilirsiniz. Zoho toplantılarında devam eden bir oturum sırasında, ev sahipleri birden fazla oda (en fazla 20) oluşturabilir, katılımcıları manuel veya otomatik olarak atayabilir ve her grubun bağımsız olarak çalışacağı süre için zamanlayıcılar ayarlayabilir.

Her bir küçük toplantı odası, kendi ekran paylaşımı ve Beyaz Tahta erişimi ile mini bir toplantı gibi fonksiyon görür. Atölye çalışmaları ve çapraz takım toplantıları sırasında, ev sahibi herkesi ana oturuma geri getirmeden önce (bireysel küçük toplantı odalarında) tartışmaları izleyebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların yaklaşık %55'i uzun toplantılar sırasında birden fazla işi aynı anda yapmaktadır. Bu çalışanlar bazı anahtar bilgileri kaçırabilir ve belirsiz noktaları birleştirmek için notlar ve özetler konusunda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Toplantı özetini her zaman katılımcılarla paylaşın, böylece geriye dönüp bağlantıları kurabilirler.

Özellik #3: Sanal Beyaz Tahtalar

Sanal Beyaz Tahta, katılımcıların çevrimiçi toplantılar sırasında gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmalarını ve fikirlerini görselleştirmelerini sağlayan bir işbirliği aracıdır.

Zoho aracılığıyla

Beyaz Tahta, metin biçimlendirme özellikleri (yazı tipleri, renkler ve hizalama) ve kaba çizimlerinizi hassas geometrik şekillere dönüştüren gelişmiş şekil tanıma özelliğine sahiptir. Görüntüleri doğrudan tuval üzerine yükleyip açıklama ekleyebilir ve Beyaz Tahtayı ileride başvurmak veya paylaşmak üzere görüntü olarak indirebilirsiniz.

Zoho Toplantı fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

⭐ Bonus: SyncUp'lar arasında takım üyelerine sadece isimlerini bahsetmekle görevler atayabilirsiniz. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile, ekstra bir adım atmadan 50'den fazla dilde düşüncelerinizi metin haline getirebilirsiniz. Brain Max'ın kapsamlı özelliklerini bu video'da inceleyin:

ClickUp SyncUp ve Zoho Toplantı: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp SyncUp hem de Zoho Meeting, uzaktaki takımların video toplantıları ve işbirliği özellikleri sayesinde bağlantıda kalmasına yardımcı olur.

ClickUp SyncUp hızlı iç uyum için tasarlanmışken (sekmeler arasında geçiş yapmadan görev tartışmalarından canlı görüşmelere geçme), Zoho Meeting yapılandırılmış toplantılara ve web semineri barındırmaya odaklanıyor.

Temel özellikler açısından (ClickUp SyncUp ve Zoho Toplantı) aralarındaki farkları inceleyelim.

Özellik #1: Transkripsiyon ve özetler

Bu iki araç da video görüşmelerinde yapay zeka kullanır. ClickUp Notetaker ile sesli ve görüntülü SyncUp'larınızın zaman damgalı transkriptlerini alırsınız (ayrı bir entegrasyon gerekmez). Konuşmacıları tanımlar ve ClickUp belgelerinde akıllı özetlerle birlikte temiz, aranabilir transkriptler oluşturur. Brain, transkriptten eyleme geçirilebilir öğeleri daha da çıkararak, son teslim tarihleri ve ek dosyalar olan görevler oluşturur ve atar.

Zoho Toplantı, özetler ve gerçek zamanlı transkripsiyonlar oluşturmak için Rev AI ve Zia (OpenAI tarafından desteklenir) kullanır. Ayrıca, Zoho Toplantı'da transkriptlerden doğrudan görevler atayamazsınız. Eylem öğelerini proje yönetimi yazılımınıza veya görev listenize manuel olarak aktarmanız gerekir, bu da onu daha az uygulanabilir hale getirir.

🏆 Kazanan: ClickUp, notlar ve uygulama arasındaki boşluğu dolduran görev entegrasyon özelliği ile kazanır.

Özellik #2: Özelleştirme ve markalama

ClickUp SyncUp, macOS Sequoia üzerinde Apple silicon ile Mac kullanıyorsanız video arka planı eklemenize olanak tanır. Şirketinizin markası veya logoları ile özel sanal arka planlar yükleme seçeneği yoktur.

Zoho Meeting ise, iş markanız ve logolarınız dahil olmak üzere özel sanal toplantı arka planları yüklemenize olanak tanır. Dikkat dağınıklığını en aza indiren arka planlar için önceden tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Zoho Toplantı, tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde özel özelleştirme imkanı sunduğu için.

Özellik #3: Ekran paylaşımı

ClickUp Clip ile ekranlarınızı paylaşın ve kaydedin

ClickUp SyncUp, sesli ve video görüşmeler sırasında ekran paylaşımına izin verir. Ekranın tamamını, belirli bir uygulama penceresini veya tarayıcı sekmesini paylaşabilirsiniz. Burada öne çıkan özellik, zaman damgalı yorumlardır. 2:15'te belirli bir takım üyesine yönelik notlarınız veya sorularınız varsa, oraya tıklayıp bir yorum ekleyebilirsiniz.

Zoho Toplantı ayrıca ekranları ve tek tek uygulama pencerelerini paylaşmanıza da olanak tanır. Kullanıcıların ekranlarını kaydederken çizim yapabilmeleri veya not ekleyebilmeleri açısından etkileşimlidir, ancak yine de görev yönetimini gerçekleştiremezsiniz.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantı bittikten sonra bile ekran paylaşımlarını aranabilir, işbirliğine dayalı tartışmalara dönüştüren zaman damgalı yorum özelliği ile kazanır.

Özellik #4: Toplantı sohbeti

ClickUp Chat ile konuşmalarınızı ve işlerinizi bir araya getirin.

ClickUp SyncUp, ClickUp Chat içinde gerçekleşir, yani halihazırda kullandığınız sohbet konusu toplantı alanınız olur. Ayrı bir toplantı sohbet penceresi açmadan sohbetten mesaj gönderin, dosya paylaşın ve görevler oluşturun.

Zoho Meeting, toplantılar sırasında katılımcıların birbirlerine metin mesajları ve bağlantılar göndermelerini sağlayan yerleşik bir sohbet platformu içerir. Tüm toplantı katılımcılarıyla genel olarak sohbet edebilir veya belirli kişilere gizli mesajlar gönderebilirsiniz.

Ancak, sohbet, daha geniş takım iletişiminizden ayrıdır. Yalnızca toplantı penceresinde mevcuttur ve proje yönetimi veya görev sistemlerinize bağlantı kurmaz.

🏆 Kazanan: ClickUp, sohbetleri ve toplantıları tek bir sürekli konu içinde tutması ve bağlam farkındalığına sahip olmasıyla kazanır.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların yaklaşık %70'i, zayıf işbirliğinin verimliliklerini sınırladığını ve zamanlarını boşa harcadığını düşünüyor. Aşırı çalışmaktan ve yoğun iş yükünden bunalmış çalışanlarınızın, 10 farklı uygulama arasında geçiş yapmalarını gerektirmeyen bir iletişim sistemine ihtiyacı var.

Özellik #6: Toplantı analizi

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla daha geniş bir çalışma alanı etkinliğini izleyebilirsiniz, ancak ClickUp, SyncUp toplantıları için özel olarak yerel analizler sunmaz. Diğer bir deyişle, ClickUp'ta katılım süresi, katılımcıların katılımı veya arama sıklığı gibi toplantıya özgü metrikleri izleyemezsiniz.

Ancak Zoho Meeting, oturum sayısı, süre ve oturum geçmişi hakkında ayrıntılı izleme sunar. Platform, etkinlik düzeyleri, cihaz tercihleri ve oturum süresi dahil olmak üzere katılımcıların etkileşimini izleyerek web semineri düzenleyicilerine ayrıntılı bilgiler sağlar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Zoho Meeting, eğitimler ve departman çapında toplantılar düzenlemek için idealdir. ClickUp SyncUp, hızlı takımlar arası veya iş yeri içi iletişim için en uygun seçenektir.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

Özellik #7: Roller, izinler ve fiyatlandırma

Üyeler ve yöneticiler dışında, ClickUp, ücretsiz misafirlere (kanal erişimi olan) SyncUp başlatma izni verir. Chat ClickApp'in etkin olduğu herhangi bir çalışma alanı SyncUp'a erişebilir ve kullanabilir (ücretsiz plan kullanıcıları için de geçerlidir). Şu anda, bir SyncUp'a en fazla 200 katılımcı katılabilir ve aramalar oturum başına en fazla 10 saat sürebilir. Aynı anda 24 konuşmacı konuşabilir.

Zoho'da en fazla 2 kişi toplantı düzenleyebilir ve yalnızca yardımcı düzenleyiciler katılımcıları sessize alma, toplantıları kilitleme ve ekran paylaşımlarını yönetme iznine sahiptir. Zoho Meeting'in Ücretsiz planı 60 dakikalık oturumlar için 100 katılımcıyı destekler ve ücretli planında ise normal toplantılara en fazla 250 katılımcı katılabilir.

🏆 Kazanan: Yine, kazanan sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Görev bağlantılı izinler ve hepsi bir arada fiyatlandırma isteyen proje yönetimi takımları için ClickUp. Özel düzenleyici kontrolleri, binlerce katılımcı ve daha düşük giriş maliyetleri isteyen web semineri düzenleyicileri için Zoho Meeting.

Reddit'te ClickUp SyncUp ve Zoho Toplantı karşılaştırması

Her iki araç hakkında tarafsız bir görüş almak için Reddit ve G2'ye başvurduk.

İşte gerçek kullanıcıların her iki AI toplantı aracı hakkında söyledikleri.

Bir ClickUp kullanıcısı şöyle diyor:

Son zamanlarda her toplantıda bu özelliği test ediyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu özellik işleri tamamen değiştirdi. Zoom görüşmelerini kaydeder, özetler ve tam transkriptler oluşturur ve hatta otomasyon yoluyla otomatikleştirebileceğimiz eylem öğelerini görevler halinde çıkarır. Ayrıca, tartışma sırasında ortaya çıkan olası sorunları ve çözümleri de işaretler. Takip işlemleri için çok yararlıdır.

Son zamanlarda her toplantıda bu özelliği test ediyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu özellik işleri tamamen değiştirdi. Zoom görüşmelerini kaydeder, özetler ve tam transkriptler oluşturur ve hatta otomasyon yoluyla otomatikleştirebileceğimiz eylem öğelerini görevler halinde çıkarır. Ayrıca, tartışma sırasında ortaya çıkan olası sorunları ve çözümleri de işaretler. Takip işlemleri için çok yararlıdır.

Brain MAX'ın yararlı belgeleri bulmak için bağlamsal yeteneğini kullanışlı bulan başka bir kullanıcı şöyle diyor:

Diğer uygulamalarınıza erişebilir, örneğin, sürücümün senkronizasyonunu yaptım ve Brain Max aracılığıyla bir hesap tablosu veya başka bir şeyi bulmak, Drive'ı açıp aramaktan çok daha hızlı.

Diğer uygulamalarınıza erişebilir, örneğin, sürücümün senkronizasyonunu yaptım ve Brain Max aracılığıyla bir hesap tablosu veya başka bir şeyi bulmak, Drive'ı açıp aramaktan çok daha hızlı.

Zoho Toplantı hakkında Reddit'te çok fazla yorum bulunmadığından, yorumları G2'den aldık.

Bu incelemeden de görebileceğiniz gibi, çoğu kullanıcı ses ve video kalitesinden şikayetçi:

Video kalitesi daha iyi olabilir; bazen internet bağlantısı stabil olsa bile biraz gecikme ve bulanıklık hissedilebiliyor. Video optimizasyonu ve netliğinin iyileştirilmesi, genel deneyimi çok daha sorunsuz hale getirecektir.

Video kalitesi daha iyi olabilir; bazen internet bağlantısı stabil olsa bile biraz gecikme ve bulanıklık hissedilebiliyor. Video optimizasyonu ve netliğinin iyileştirilmesi, genel deneyimi çok daha sorunsuz hale getirecektir.

Başka bir kullanıcı, uygulamanın sık sık çökmesinden şikayet ediyor:

Ekranımı her paylaşımımda uygulama çöküyor. Bu en azından sinir bozucu bir durum. Toplantı yaptığım diğer kişilerin videoları kesik kesik. Donuyorlar. Bunun internet bağlantılarından mı yoksa uygulamadan mı kaynaklandığını bilmiyorum.

Ekranımı her paylaşımımda uygulama çöküyor. Bu en azından sinir bozucu bir durum. Toplantı yaptığım diğer kişilerin videoları kesik kesik. Donuyorlar. Bunun internet bağlantılarından mı yoksa uygulamadan mı kaynaklandığını bilmiyorum.

Hangi Video Toplantı Aracı En Üstün?

En iyi video toplantı aracı hakkındaki karar burada. ClickUp birinci sırada.

Zoho Toplantı, web seminerleri için kullanışlıdır. Dışarıdan yapılan sunumları profesyonel bir görünüm kazandıran küçük grup odaları, sanal Beyaz Tahtalar, ayrıntılı analizler ve özel markalama gibi anahtar özelliklere erişim sağlar.

Ancak AI özelliği özetlemeyle sınırlıdır. Eylem ögeleri hazırlamaz veya işi ilerletmez. Manuel olarak atanması ve izlenmesi gereken görevlerin notlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız.

ClickUp Syncups ise bir adım daha ileri gidiyor. Bağlam değiştirmeden hızlı hareket etmesi gereken takımlar için tasarlanmıştır. Sohbet'te bir görev hakkında konuşurken, birinin bir sorusu olduğunda SyncUp'a basarak konuyu konuşabilir ve işe devam edebilirsiniz. ClickUp geri kalanını hallederken siz uygulamaya odaklanın.

