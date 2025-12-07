Airmeet ve ClickUp SyncUp: Sizin için hangisi daha iyi?

Web seminerleriniz sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Slaytlar harika görünüyor, sohbet aktif ve katılımcılar ilgileniyor. Ancak oturum bittiğinde, bu enerji genellikle kayboluyor. Oturumdaki heyecan, nadiren net sonraki adımlara ve gerçek bir takip sürecine dönüşüyor.

Notlar rastgele belgelerde kaybolur. Fikirler sohbetlerde gömülü kalır. Bir dönüm noktası gibi görünen toplantı, geçmişinizde sadece bir satır daha haline gelir.

Bu süreklilik eksikliği, Airmeet ile ClickUp SyncUp arasındaki tartışmayı ateşleyen unsurdur.

Bu blog yazısında, toplantı bittikten sonra takımınızın uzun süre senkronizasyon içinde kalmasına yardımcı olan platformu inceleyeceğiz.

ClickUp ve Airmeet: Anahtar Farklılıklar Bir Bakışta

Daha ayrıntılı incelemeye geçmeden önce, her bir platformun sunduğu özellikleri hızlıca yan yana görünümünde görelim.

Özellik/yön ClickUp Airmeet Temel amaç Entegre konferans ve işbirliği araçlarıyla hepsi bir arada proje ve iş yönetimi Sanal etkinlikler, web seminerleri, etkileşimli oturumlar Görev ve proje yönetimi Gelişmiş görev izleme, bağımlılıklar, zaman takibi, otomasyonlar Mevcut değil İşbirliği araçları Belgeler, Sohbet, SyncUp'lar, Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, yorumlar, paylaşılan takvimler Etkinlik sohbeti, Soru-Cevap, ağ oluşturma salonları Kurumsal Arama ve Yapay Zeka Görevleri, belgeleri, sohbetleri, dosyaları ve entegre uygulamaları arayın; AI destekli özetler, cevaplar, otomasyonlar Uygulama arası arama yok; sınırlı AI AI Not Tutan Toplantılara katılır, transkripsiyon yapar, özetler, belgeler ve eylem öğeleri oluşturur Mevcut değil Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları Görsel işbirliği, beyin fırtınası, fikirleri görevlere dönüştürme Mevcut değil Klipler (Video Mesajlaşma) Sohbet/görevlerde video güncellemelerini kaydedin/paylaşın Mevcut değil SyncUps AI özetleri, transkriptler ve görev oluşturma özelliğine sahip sesli/video aramalar Etkinlik odaklı video, AI özetleri veya görev entegrasyonu yok Entegrasyonlar Google Takvim, Outlook, Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla araçla bağlantı kurar. Esas olarak etkinlik ve CRM araçlarıyla entegre olur Özelleştirme Özel Alanlar, görünümler, ş akışları, gösterge panelleri, ayrıntılı izinler Bazı etkinlik özelleştirme seçenekleri Otomasyon Yerleşik süreç otomasyonları, AI destekli öneriler, özel AI Ajanları Etkinlik lojistiği için ş Akışı otomasyonları Raporlama ve analiz Güçlü gösterge panelleri, hedefler ve OKR'ler, iş yükü yönetimi, yapay zeka destekli içgörüler Etkinlik analizi: katılım, etkileşim, potansiyel müşteriler Ölçeklenebilirlik ve güvenlik Kurumsal özellikler, izinler, HIPAA, SSO, GDPR uyumlu Etkinlikler için kurumsal düzeyde güvenlik Eşsiz avantajlar AI Notetaker, Kurumsal Arama, Beyaz Tahtalar, Klipler, bağlam değiştirme yok, API erişimi, özelleştirilebilir formlar Hızlı ağ oluşturma, sosyal salonlar, sponsor araçları

ClickUp nedir?

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

SyncUp nedir?

ClickUp SyncUp, hızlı ve bağlamsal takım işbirliği için tasarlanmış ClickUp'ın yerleşik sesli ve video arama aracıdır. Doğrudan Sohbet'ten aramalar başlatabilir, tartışmaları görevlerle bağlantı kurabilir, oturumları kaydedebilir ve ClickUp Brain ile otomatik olarak özetler, transkriptler ve eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır ve toplantı sonuçlarını işle bağlantılı tutar.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın iletişimi yönetmenize yardımcı olan sanal etkinlik platformu olarak nasıl kullanılabileceğini keşfedelim.

Özellik #1: Sesli ve video aramalar

ClickUp SyncUp, iş yerinde verimli işbirliği arayan takımlar için sorunsuz bir çözüm sunar.

ClickUp SyncUps'ı kullanarak saniyeler içinde iş arkadaşlarınızla yüz yüze işbirliği yapın.

Şunları yapabilirsiniz:

ClickUp'tan doğrudan 1:1 veya grup görüşmeleri (video veya sesli) başlatın.

Görsel bağlam sağlamak için görüşmeler sırasında ekranınızı paylaşın.

Arama sırasında sohbet ve tepkileri kullanın

Otomatik özetler, transkriptler ve eylem öğeleri alın

Görevleri SyncUps'a bağlayarak gerçek zamanlı güncellemeler alın.

ClickUp mobil uygulamasıyla istediğiniz zaman aramalara katılın veya arama başlatın.

Örneğin, uzaktan çalışan bir takım bir ürün lansmanı üzerinde çalışıyor. SyncUp sırasında takım üyeleri güncellemeleri tartışabilir, tasarımları incelemek için ekranlarını paylaşabilir ve görevleri doğrudan ClickUp içinde atayabilir.

Her SyncUp'tan sonra, ClickUp otomatik olarak AI destekli özetler, transkriptler ve eylem öğeleri oluşturur, böylece hiçbir şey kaybolmaz ve her toplantı gerçek bir ilerleme sağlar.

📱 SyncUp ile her yerde, her zaman

ClickUp SyncUp'ı doğrudan telefonunuzdan başlatın veya katılın; dizüstü bilgisayar gerekmez. Seyahatte veya uzaktan iş yapıyor olun, video veya sesli görüşmeler başlatın, ekranınızı paylaşın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Her mobil SyncUp, ClickUp görevleri, ClickUp sohbeti ve AI destekli özetlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar, böylece işiniz sizi nereye götürürse götürsün, senkronizasyonunu sürdürür ve hiçbir güncellemeyi kaçırmazsınız.

Mobil cihazlarda ClickUp Syncup

💡 Profesyonel İpucu: SyncUp'a gerçek zamanlı olarak katılamadığınızda, kaydetmeniz ve daha sonra erişmeniz yeterlidir. Bu, farklı zaman dilimlerinde çalışan takımlar için harika bir özelliktir.

Özellik #2: Hepsi bir arada işbirliği aracı

ClickUp Chat, takımınızın ClickUp ekosistemi içinde bağlantıda kalmasını ve uyumlu çalışmasını sağlayan birleşik bir iletişim platformudur. Kanallar ve Doğrudan Mesajlar, takımınızın işbirliği yaptığı, paylaşımların yapıldığı ve her şeyi uyumlu tuttuğu yerlerdir.

Konuları kullanarak Kanallar içindeki tartışmaları düzenli tutun ve önemli mesajları sabitleyerek güncellemelerin kaybolmamasını sağlayın.

Tartışmaların odaklanmasını sağlamak için #EtkinlikPlanlama gibi konuya özel kanallar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda, ana kanalları karmaşıklaştırmak istemiyorsanız, hızlı bir tek seferlik sohbet için kişilere doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

ClickUp Sohbet içinden herhangi bir güncellemeyi ClickUp görevine dönüştürün

Herhangi bir mesajın üzerine fareyi getirerek anında ClickUp Görevleri oluşturun. "Biri gündemi kesinleştirebilir mi?" gibi sıradan bir soru, son tarihleri ve atanan kişileri olan izlenen bir eylem öğesine dönüşür.

Uzaktan çalışan takım liderleri, senkronizasyon veya etkinlikten hemen sonra takip görevleri atayabilir. Özelleştirilebilir bildirimler sayesinde takımınız yalnızca kendileriyle ilgili güncellemeler için uyarılar alır.

Bu, İş Dağınıklığının en büyük nedenlerinden birini gidermeye yardımcı olur. Güncellemeler etkinliklerde, sohbet günlüklerinde ve dağınık araçlarda yer almak yerine, her karar, takip ve mesaj tek bir Converged AI Çalışma Alanında kalır.

Takımınızı yeni güncellemeler konusunda uyumlu hale getirmek için ClickUp Sohbet kanalınıza bir Duyuru ekleyin

Bir mesajın dikkat çekmesi gerektiğinde, Gönderiler özelliğini kullanarak onu öne çıkarın. Duyuru, Güncelleme, Talep, Karar veya Fikir seçeneklerinden birini seçerek mesajın önemini açıkça belirtin. Etkinlik organizatörleri için bu, etkinlik sonrası içgörüler, katılımcı geri bildirimleri veya iç brifinglerin doğru takım üyelerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı ve sohbetlerinizi tek bir platformda bir araya getirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevleri başlatabilir ve yönetebilirsiniz. ClickUp Brain, her şeyi birbirine bağlı, aranabilir ve kolayca bulunabilir hale getirir.

Özellik #3: AI destekli verimlilik

ClickUp Brain, çalışma alanınızda bulunan bir yapay zeka asistanıdır. Takımınızın daha hızlı ve daha az çaba harcayarak işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Sohbet özelliğine entegre olarak, görevler oluşturabilir ve atayabilir, tartışmaları özetleyebilir ve hatta ilgili görevleri, belgeleri veya kanalları saniyeler içinde görüntüleyebilir. Doğal dilde sorular sorabilir ve bağlamı dikkate alan anlık yanıtlar alabilirsiniz.

ClickUp Brain'e ClickUp sohbet kanallarına mesaj göndermesini söyleyin

Örneğin, etkinlik sonrası değerlendirme toplantısından sonra ClickUp Brain, toplantıdan çıkan tüm takip listesini oluşturabilir, sorumluları atayabilir ve gösterge panellerini güncelleyebilir.

Ayrıca, AI Catch Me Up, dağınık takımlar için bir kurtarıcıdır. Bir veya iki günlük konuşmaları kaçırırsanız, ClickUp Brain'den bir özet isteyin. Bu, operasyon ve iletişim yöneticilerinin kararlar, güncellemeler ve sonraki adımlar hakkında her zaman tam bir görünürlük sahibi olmasını sağlar.

📌 Şu komutları deneyin:

Bugünün SyncUp'ını özetleyin ve tüm eylem öğeleri için görevler oluşturun.

@MyTeammate'e "Harika iş!" mesajını atayın.

Her bir görevin son teslim tarihini içeren bu toplantının özetini oluşturun.

Ayrıca, ClickUp AI Notetaker Zoom, Google Meet veya Teams toplantılarına katılabilir, konuşmaları yazıya dökebilir, tartışmaları özetleyebilir ve anahtar noktalar ile sonraki adımları içeren eyleme geçirilebilir belgeler oluşturabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips'i kullanarak video güncellemelerini, geri bildirimleri veya adım adım kılavuzları doğrudan sohbet veya görevlerde kaydedin ve paylaşın; böylece karma takımınızın görsel ve eşzamansız olarak uyumunu sağlayın.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, görevler, belgeler, toplantılar, sohbetler ve AI araçları dahil olmak üzere iş ekosistemini bir araya getirir. Takımınız çalışma alanınızda, entegre uygulamalarda ve hatta web'de hızlı arama yapabilir. ClickUp'taki Talk to Text özelliği ile takımınız, toplantılarda ve SyncUp'larda görevleri, mesajları veya notları yazmak yerine sesli olarak iletebilir. Bu, uzaktaki liderlerin ve operasyon yöneticilerinin fikirleri anında yakalamasına yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı güncellemeler, kullanıcı geri bildirimleri veya mini kılavuzlar kaydedin ve bunları kısa video mesajlara dönüştürün. Bunları doğrudan Sohbet kanallarınızda paylaşın, böylece hibrit takımınız uzun e-postalar veya kafa karıştırıcı konu dizileri olmadan tam olarak ne demek istediğinizi anlayabilir. Bu, etkinlik sonrası görevleri netleştirmek, tasarım geri bildirimi sağlamak veya proje güncellemelerini incelemek için mükemmeldir.

🎥 AI destekli toplantı özelliklerini keşfedecek, gerçek zamanlı ve asenkron işbirliği araçlarını karşılaştıracak ve toplantılarınızın verimliliğini artıracak ve zahmetini azaltacak platformu bulmanıza yardımcı olacağız.

Airmeet nedir?

Airmeet aracılığıyla

Airmeet, sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Kuruluşların konferanslar, web seminerleri, atölye çalışmaları ve buluşmalar gibi etkileşimli deneyimler düzenlemesine yardımcı olur.

Bu platform, sanal toplantıları daha ilgi çekici hale getirir. Katılımcılar canlı oturumlara katılabilir, sanal masalarda oturabilir, sosyal salonları ziyaret edebilir ve soru-cevap bölümünde gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir. Hem yalnızca çevrimiçi hem de karma (yüz yüze + sanal) etkinlikleri destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? Nisan 1993'te girişimciler Alan Saperstein ve Randy Selman, ilk sanal ticaret fuarı olan ConventionView'u kurdular. Fiziksel stantları filme aldılar, tıklanabilir HTML haritalarına dönüştürdüler ve New York'taki Waldorf Astoria'dan çevrimiçi olarak yayınladılar.

Airmeet özellikleri

Doğrudan iletişimi geliştirmek için kullanabileceğiniz bazı öne çıkan Airmeet özellikleri şunlardır:

Özellik #1: Ağ oluşturma tabloları ve katılımcıların katılımı

Airmeet'in ağ oluşturma tablolarıyla katılımcıların anlamlı tartışmalara katılmalarını sağlayın

Airmeet'in sanal ağ tabloları, küçük, konu odaklı tartışmalarla yüz yüze ağ kurmayı simüle eder. Bu kurulum, hızlı ve doğal konuşmaları teşvik eder. Kişiler, ilgi alanlarına veya mesleki hedeflerine uygun konulara katılabilirler.

Ayrıca, canlı soru-cevap, anketler ve sohbet gibi gerçek zamanlı araçlar da sunarak, katılımcıların oturumlar sırasında aktif olarak katılımını teşvik eder.

Airmeet ayrıca, küresel web semineri izleyicileri için yararlı olabilecek canlı altyazı çevirisi ve çok dilli sohbet özellikleri de sunar. Bu araçlar, sürekli takım iletişimi yerine katılımcıların katılımını sağlamak için tasarlanmıştır.

Özellik #2: Analitik ve içgörüler

Airmeet ile toplantı istatistikleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Airmeet, katılım, etkileşim ve oturum geri bildirimi hakkında gerçek zamanlı analizler sağlar. Organizatörler, katılımcıların oturumlarda nasıl davrandığını, hangi konuşmaların en popüler olduğunu ve katılımcıların nasıl etkileşimde bulunduğunu görebilir.

Bu analizler, bir etkinliğin başarısını değerlendirmek ve gelecekteki etkinliklerde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için çok önemlidir.

💡 Profesyonel İpucu: Katılımcı başına bilişsel yükü ölçün. Takım üyeleri yeni bir arayüz öğrenmek veya birden fazla oturum açma bilgisini hatırlamak zorunda kalırsa, araç dikkatlerini dağıtıcı bir unsur haline gelir. Hedeflerinizi destekleyen en basit arayüzü seçin.

Airmeet ile sanal fuar toplantıları planlayarak küresel kitlelere ulaşın

Airmeet, sanal fuar salonları ve sponsor stantları sunarak katılımcıların ürün veya hizmetlerini sergilemelerine olanak tanır.

Katılımcılar bu stantları keşfedebilir, temsilcilerle sohbet edebilir ve materyalleri indirebilir, böylece kapsamlı bir sanal sergi deneyimi yaşayabilirler.

Airmeet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Premium Webinar: 199 $/ay

Etkinlikler: Özel fiyatlandırma

Yönetilen Etkinlikler: Özel fiyatlandırma

🧠 İlginç Bilgi: 1916 yılında, Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsü, ilk sanal konferans olarak kabul edilen bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte, sekiz ABD şehri telefon hatlarıyla birbirine bağlandı, böylece üyeler sunumları aynı anda dinleyebildi. 5.000'den fazla kişi uzak konumlardan katıldı, bazıları telgraf yoluyla güncellemeleri paylaştı.

ClickUp SyncUp ve Airmeet: Sanal Etkinlikler için Özellik Karşılaştırması

Her iki araç da benzersiz özellikler sunar.

ClickUp, hepsi bir arada mesajlaşma ve iş merkezi olarak çalışır. Airmeet ise etkileşimli sanal etkinliklere odaklanır.

Burada, anahtar özellikleri yan yana karşılaştırarak birbirlerine göre nasıl bir konumda olduklarını inceleyeceğiz.

Özellik #1: Takım işbirliği

Her bir platformun takımınızın sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına ve birlikte iş yapmasına nasıl yardımcı olduğunu görelim.

ClickUp

Kanallar, Direkt Mesajlar ve ClickUp Brain gibi entegre AI araçları, takım iletişiminin sorunsuz olmasını sağlar. Çalışma alanından ayrılmadan mesajları görevlere dönüştürebilir, paylaşımlar yapabilir ve tartışmaları özetleyebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams'deki toplantılara da katılabilir. Konuşmaları yazıya döker, tartışmaları özetler ve önemli eylem ögelerini çıkarır.

Toplantıdan sonra, tüm ayrıntıları içeren bir ClickUp belge oluşturur. Belge, toplantının adını, tarihini, katılımcıları, özetini, anahtar noktaları, sonraki adımları ve tam transkripti içerir.

Airmeet

Airmeet, çevrimiçi etkinlikler sırasında izleyici etkileşimine odaklanır. Katılımcılar için sohbet ve oturum soru-cevap özelliği sunar.

Ancak, bu platform sürekli takım işbirliği için tasarlanmamıştır.

🏆 Kazanan: ClickUp! Özellikleri, sorunsuz iç takım iletişimi ve takipleri sağlar.

Özellik #2: Video ve toplantı özellikleri

Ardından, her iki aracın da oturumları ilgi çekici hale getirmek için etkinlik biçimlerini ve sanal deneyimleri nasıl ele aldığını görelim.

ClickUp

ClickUp, takım toplantılarını ve video görüşmelerini kolaylaştırmak için kapsamlı bir araç seti sunar.

ClicUp SyncUp ile takımlar, doğrudan ClickUp'ta sesli veya video görüşmeler başlatabilir. Bu, tartışmaların ilgili görevler ve projelerle bağlantılı kalmasını sağlar.

Ayrıca, ClickUp Meetings, takımların toplantı gündemleri oluşturmasına, görevler atamasına ve tartışmaları tek bir yerde belgelendirmesine olanak tanır.

Airmeet

Airmeet, sahne yönetimi, küçük grup tabloları ve izleyici etkileşimi gibi özellikleriyle büyük ölçekli web seminerleri ve sanal etkinlikler düzenlemede mükemmeldir. Ancak, araçları takım toplantıları için özel olarak tasarlanmış olmaktan ziyade etkinlik odaklıdır.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Airmeet, izleyici odaklı etkinlikler için idealdir, ClickUp ise AI toplantı araçlarını kullanan iç iletişim için en uygun seçenektir.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve ş akışı otomasyonu

Her bir platformun araçlarınızla nasıl bağlantı kurduğunu ve otomasyonu kullanarak verimliliği ve izleyici katılımını nasıl artırdığını inceleyelim.

ClickUp

ClickUp, ş akışlarını yüksek düzeyde otomasyonla otomatikleştirmek için belgeler, sohbet, takvimler, CRM ve 1.000'den fazla araçla derin entegrasyonlara sahiptir. Takımlar, çalışmaları merkezileştirebilir ve araç yorgunluğunu azaltabilir.

Ayrıca, ClickUp otomasyonları, takımların tek bir satır kod yazmadan tekrarlayan görevleri kolaylaştırmasını sağlar. Basit "eğer bu, o zaman şu" kurallarına göre görevleri otomatik olarak atayabilir, durumları güncelleyebilir, bildirimler gönderebilir veya tetikleyici eylemler tetikleyebilirsiniz.

Airmeet

Airmeet, CRM'ler, e-posta pazarlama platformları ve takvim uygulamalarıyla entegrasyonlar sunarak kayıtları yönetmeyi, etkinlik hatırlatıcıları göndermeyi ve katılımcı bilgilerini izlemeyi kolaylaştırır.

Ancak, otomasyon yetenekleri etkinlikle ilgili görevlerle sınırlıdır. Sonuç olarak, yalnızca katılımcı deneyimini yönetmek için iyi sonuç verir.

🏆 Kazanan: ClickUp, takımınızın işlerini birbirine bağlayarak, takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirerek ve tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturarak zafer kazanır.

ClickUp Ajanları, asla oturumu kapatmayan takım arkadaşları gibi davranır. Toplantı sonuçlarını gerçek ilerlemeye dönüştürürler. Değişiklikleri izler, izlemeleri izler, engelleri işaretler ve sonraki adımları otomatik olarak tetiklerler — görüşme bittikten sonra da. Unutulan eylem öğeleri yok. "Bu kimin sorumluluğunda?" karışıklığı yok. Sadece istikrarlı, sürekli bir ivme var. ClickUp StandUp Agent, anında kontrol eder, ilerlemeyi izler ve görevleri atar, böylece takımınız odaklanmış ve uyumlu kalır.

🧠 İlginç Bilgi: 1998 yılında, Avatars98 adlı dünyanın ilk tamamen çevrimiçi küresel konferansı, erken avatar teknolojisini kullanarak binlerce kişiyi 3D sanal dünyada bir araya getirdi. Konferansta stantlar, sanat galerileri ve ağ oluşturma alanlarının yanı sıra 30 şehirde fiziksel "uydu" buluşmaları da özellik olarak yer aldı.

Reddit'te ClickUp ve Airmeet karşılaştırması

Ayrıca Reddit'e bakarak gerçek kullanıcıların ClickUp SyncUp ve Airmeet hakkında ne söylediklerini inceledik. Bu iki platformu doğrudan karşılaştıran bir konu yoktu, ancak her iki araç hakkında bazı yararlı görüşler bulduk.

Bir kullanıcı, B2B web seminerleri için Airmeet'i kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

…Airmeet – etkileşimli web seminerleri, ağ oluşturma salonları ve CRM'lerle sorunsuz entegrasyonlar için mükemmeldir…

Başka bir Reddit kullanıcısı Airmeet'i önerdi:

Airmeet'i deneyebilirsiniz. Tarayıcı tabanlıdır ve oldukça fazla etkileşim özelliği vardır.

Bir kullanıcı SyncUps kullanımı hakkında şunları söyledi:

Sohbet ve senkronizasyon özelliklerini çok kullanıyorum. Google sohbetten ClickUp sohbete geçtim ve geri dönmedim... Bununla birlikte, henüz başlangıç aşamasında ve sürekli iyileştiriliyor. ClickUp'ın diğer özellikleriyle entegrasyonları benim için en önemli özellik

Başka bir ClickUp kullanıcısı şöyle yorumladı:

ClickUp'ı her boyutlardaki şirketlerde (tek kişilik girişimcilerden büyük takımlara kadar) ve çeşitli sektörlerde başarıyla kullandık. Bu şirketlerin çoğu milyonlarca dolarlık gelir elde ediyor... ClickUp gerçekten hayat değiştiren bir uygulama. Ben hem ajansımdaki işlerimde hem de kişisel hayatımı yönetmek için kullanıyorum. ClickUp ile başarıya ulaşmanın sırrı, onu nasıl ayarladığınızda yatıyor bence.

🔍 Biliyor muydunuz? IBM'in tamamen Second Life'ta düzenlenen şirket çapındaki toplantısı, kurumsal bir şirketin yıllık konferans için ilk kez avatarları kullandığı toplantı oldu. Çalışanlar sanal oditoryumlarda dolaşabilir, konuşmalara katılabilir ve 3D versiyonları olarak sohbet edebilirlerdi.

ClickUp mu Airmeet mi seçilmeli? Aşağıdakiler gerekiyorsa ClickUp'ı seçin: Toplantılar, sohbetler, belgeler ve görevler için tek bir alan

AI destekli özetler, takip işlemleri ve sonraki adımlar

Toplantılar sırasında değil, toplantı sonrasında daha iyi uyum

Konuşmaların otomatik olarak eyleme dönüştüğü bir işbirliği merkezi Aşağıdakiler gerekiyorsa Airmeet'i seçin: Dahili ekip çalışmasına değil, dış kitlelere odaklanan bir platform

Şık, tek seferlik web seminerleri veya sanal etkinlikler düzenlemek için

Katılımcılar için anketler veya soru-cevap gibi geçici katılım araçları

Hangi Toplantı Aracı En Üstün?

Sonuçlar açıklandı! 👑

Airmeet, etkileşimli web seminerleri, konferanslar ve sanal etkinlikler için güçlü bir seçimdir. Katılımcıları anketler, soru-cevaplar ve ağ oluşturma tablolarıyla meşgul tutar. Ancak, iç takım uyumu ve tartışmaları eyleme dönüştürme konusunda yetersiz kalır.

ClickUp, toplantı ve konuşmanın eyleme dönüşmesine yardımcı olur. SyncUps, AI Notetaker, Clips ve Görevler ile takımlar eylem ögelerini kaydedebilir, takip görevleri atayabilir ve projelerin ilerlemesini sağlayabilir.

Bu, tartışılanlar ile gerçekte yapılacaklar arasındaki boşluğu kapatır; bu, çoğu takımın harika bir etkinlikten sonra kaybettiği kısımdır.

Uzaktan veya hibrit takımlar senkronizasyonunu koruyabilir, hesap verebilirlik sağlayabilir ve anahtar kararların görünümünü net bir şekilde görebilir.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅