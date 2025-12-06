Daha İyi Ulaşım için ChatGPT ile Soğuk E-postaların Otomasyonu

Soğuk e-postaların yalnızca %8'inin anlamlı yanıtlar ürettiğini biliyor muydunuz?

AI e-postalarınızı yazarken, önemli soru şu: Alıcının gelen kutusundaki diğer 121 e-posta gibi görünmemelerini nasıl sağlarsınız?

Tamamlandığında, her potansiyel müşteriye e-postanın sadece kendisi için yazılmış gibi hissettirirken, erişiminizi genişletebilirsiniz.

Peki, ChatGPT ile soğuk e-postaların otomasyonunu yaparken insan dokunuşunu nasıl koruyabilirsiniz?

Soğuk e-postalarınızın göz ardı edilmemesini veya spam klasörüne düşmemesini sağlamak için kullanabileceğiniz tekrarlanabilir bir çerçeve.

⭐ Öne Çıkan Şablon Soğuk e-posta kampanyalarınızı takip etmekten bıktınız mı? ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonunu kullanarak tüm erişim operasyonlarınızı tek bir yerde merkezileştirin. Bu şablon, yerleşik izleme ve otomatik takip hatırlatıcıları ile önceden oluşturulmuş bir kampanya merkezi sunar. Sistemleri sıfırdan kurmanıza gerek kalmadan hemen başlayın. Ücretsiz şablon alın ClickUp E-posta Kampanyası Şablonu ile başarıyla e-posta kampanyaları gerçekleştirin.

2025'te Soğuk E-postaları Otomasyonuyla Yönetmek Neden Önemli?

Soğuk e-postalar onlarca yıldır kullanılmaktadır.

İlk zamanlarda, bunlar bir yenilikti — çoğu insan henüz dijital gürültüyle boğulmamışken, birinin gelen kutusuna doğrudan ulaşmanın bir yoluydu.

2025 yılına geldiğimizde, her karar verici, genel e-postalarla dolu bir gelen kutusuyla uyanıyor olacak.

AI destekli e-posta otomasyonu size avantaj sağlar. Büyük ölçekte araştırma yapmanızı, kişiselleştirmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Soğuk e-postaları otomasyonuyla elde edilen avantajlar şunlardır:

Büyük ölçekte kişiselleştirme: Her bir potansiyel müşteriyi ayrı ayrı araştırmak için saatler harcamadan, AI ile kişiselleştirilmiş e-postaları ölçeklendirmek mümkün hale gelir.

Tutarlı takip dizileri: Otomasyon araçları, potansiyel müşterilerin yanıtlarına göre uyarlanan özel e-posta dizileri oluşturabilir, yani ilgilenen potansiyel müşterilere besleyici içerik sunulurken, yanıt vermeyen kişilere yeniden etkileşim girişimlerinde bulunulur.

Gönderim zamanı optimizasyonu: Potansiyel müşterilerin e-postaları açma ve yanıtlama olasılığının en yüksek olduğu zamanlarda e-postaları göndererek kampanyanın etkisini en üst düzeye çıkarır.

Uyumluluk yönetimi: Otomasyon sistemler, geri dönüş oranlarını ve spam şikayetlerini izleyerek alan adınızın itibarını koruyabilir.

Ölçeklenebilir erişim kapasitesi: Takımlar, manuel çabayı orantılı olarak artırmadan veya ek personel istihdam etmeden aylık olarak binlerce potansiyel müşteriye ulaşabilir.

Performans izleme ve optimizasyon: Otomasyon platformları, manuel veri toplama gerektirmeden yaklaşımınızı sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olan açılma oranları, tıklama oranları ve yanıt modelleri hakkında ayrıntılı analizler sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Satış temsilcilerinin %78'inden fazlası, AI'nın rolünde daha verimli olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Potansiyel müşteri bulmayı düşünün. Daha önce sizinle hiç konuşmamış potansiyel bir müşteriye ulaşmak istiyorsunuz. Halka açık veriler size zaten iş başlığını, son LinkedIn gönderilerini, şirket haberlerini ve hatta bir podcast görünümünü sağlıyor. Bunu bir LLM'ye girin ve anında, alıcılarla ilgili bir şeye atıfta bulunan, bağlamda değerini vurgulayan ve bir eylem çağrısıyla biten bir e-posta oluşturabilirsiniz.

ChatGPT'yi Soğuk E-postaları Otomasyonla İşlemek İçin Nasıl Kullanılır?

LLM'ye "bana soğuk bir e-posta yaz" komutunu verip, potansiyel müşterinizle tanışma görüşmesi ayarlayacak bir yanıt bekleyemezsiniz. ChatGPT'nin nasıl çalıştığını anlamanız ve istediğiniz şekilde çalışması için onu eğitmeniz gerekir.

ChatGPT ile spam kutusuna düşmeyecek veya açıldıktan sonra göz ardı edilmeyecek soğuk e-postalar oluşturmanın yollarını öğrenin.

1. 4W çerçevesini tanımlayın

Bunu temel bir adım olarak düşünün. Burada, ChatGPT'ye değerli ve alakalı e-postalar oluşturmasına yardımcı olacak bilgileri girersiniz.

Buna 4Ws Çerçevesi diyelim. Şunları içerir:

Kimsiniz?

İş rolünüzü tanımlayın, çünkü bu kimlik soğuk e-posta kampanyanızın mesajını şekillendirecektir.

📍 Örneğin, kurumsal müşterilere sunum yapan bir startup kurucusu, misafir yazısı katkıları için ulaşan bir danışmandan farklı mesajlar gerektirir.

Neyi başarmak istiyorsunuz?

Bu e-postayla ürün demoları mı ayarlamak yoksa nitelikli potansiyel müşteriler mi oluşturmak istiyorsunuz? Net bir hedefiniz olması, ChatGPT'nin hedefli mesajlar oluşturmasına yardımcı olacaktır.

📍 Örneğin, demo rezervasyonlarına odaklanan bir satış soğuk e-posta, marka işbirliklerini güvence altına almayı amaçlayan bir e-postadan farklı olarak sorunlu noktaları ve sosyal kanıtları vurgulayacaktır.

ChatGPT hangi rolü oynamalı?

ChatGPT'nin üstlenmesi gereken rolü tam olarak belirtin.

📍 Bu, "Yazılım şirketlerinin erişimlerini genişletmelerine yardımcı olan deneyimli bir B2B satış danışmanı" olabilir. Rol tanımı, mesajlaşma yaklaşımını etkileyecektir. Ayrıca ChatGPT'nin bağlamı ve niyeti yansıtmasına da yardımcı olur.

Rolü önceden ayarlayarak, belirsiz ve basmakalıp çıktıları azaltır ve e-postaların markanızın tonuna ve potansiyel müşterinin beklentilerine uygun olmasını sağlarsınız.

Hedef kitleniz kimdir?

İdeal müşteri profilinizi (ICP) net bir şekilde tanımlayın, sorunlu noktaları, ilgi alanları, karar verme süreçleri ve iletişim tercihlerini özetleyin. Bu bilgiler, ChatGPT'nin mesajları şablon gibi görünmemesi için özelleştirmesine yardımcı olur.

📍 Örneğin, hedef kitleniz orta ölçekli şirketlerin İK yöneticileri ise, ChatGPT maliyet tasarrufu, çalışan bağlılığı ve uyumluluğu vurgulayabilir. Ancak, hedef kitleniz SaaS girişimlerinin CTO'larından oluşuyorsa, aynı araç ölçeklenebilirlik, entegrasyonlar ve teknik güvenilirlik etrafında sunumu yeniden şekillendirebilir.

İşte 4Ws Çerçevesi'ni kullanan bir örnek komut: "Siz, yazılım şirketlerinin erişimlerini genişletmelerine yardımcı olan deneyimli bir B2B satış danışmanısınız. Soğuk e-postaları hazırlamada asistanım olarak görev yapın. Ben, orta ölçekli SaaS şirketlerine AI destekli bir proje yönetimi aracı sunan bir startup kurucusuyum. Amacım, karar vericilerle ürün demoları ayarlamak. Hedef kitle, parçalanmış ş akışları, araç yorgunluğu ve verimsiz işbirliği ile mücadele eden CTO'lar ve Mühendislik Müdürleri. Teknik ölçeklenebilirlik, entegrasyonlar ve maliyet tasarrufları ile ilgileniyorlar. Kişisel hissettiren, şablon gibi görünmeyen ve 20 dakikalık bir demo planlamak için net bir eylem çağrısı içeren bir soğuk e-posta yazın. ”

2. E-posta çerçevesini tanımlayın

Şimdi, ChatGPT'ye oluşturmasını istediğiniz çıktının tam türünü açıklayın. Bu, e-postalarınızda istediğiniz yapıyı, tonu, biçimlendirmeyi ve dili belirtmeyi içerir.

E-posta çerçeveleri

ChatGPT'ye takip etmesini isteyebileceğiniz farklı e-posta çerçeveleri vardır. Her çerçeve farklı amaçlara ve hedef kitle türlerine hizmet eder:

Çerçeve En uygun olduğu durumlar Örnek PAS (Sorun-Tahrik-Çözüm) Sorunlu noktalara odaklanan erişim Potansiyel müşteri, uzun işe alım döngüleri veya yüksek müşteri kaybı gibi sorunları zaten hissediyor ve ürününüzün bu sorunları nasıl çözdüğünü göstermek istiyorsanız bunu kullanın. AIDA (Dikkat-İlgi-Arzu-Eylem) Ürün demoları ve deneme sürümleri Henüz sizi tanımayan yeni potansiyel müşterilere ulaşırken ve demo talep etmeden önce onları hazırlamanız gerektiğinde bunu kullanın. Öncesi-Sonrası-Köprü Dönüşüm odaklı mesajlaşma Bunu, ürününüzden önceki ve sonraki hayatın nasıl olduğunu göstermek ve ardından bu değişimi nasıl gerçekleştirdiğinizi açıklamak istediğinizde kullanın.

Biçimlendirme kuralları

Aşağıdaki gibi biçimlendirme kurallarını belirtin:

Konu satırı: Potansiyel müşterinin belirli sorunlarını vurgulayan üç farklı konu satırı varyasyonu oluşturun.

Açılış cümlesi: E-postayı, alıcı ve şirketi hakkında araştırma yaptığınızı gösteren belirli referanslarla başlatın.

CTA: Alıcıyı harekete geçmeye teşvik eden yumuşak bir çağrı ekleyin.

Değer önerisi: İlk paragrafta anahtar avantajınızı vurgulayın.

Kelime sayısı: E-postanın toplam uzunluğu 120 kelimeyi geçmemelidir.

Mobil optimizasyon: Kısa paragraflar (1-2 cümle) kullanın ve aşırı madde işaretlerinden kaçının.

Yer tutucular: Özelleştirme için [Şirket Adı], [Son Başarı] ve [Sektördeki Zorluk] gibi belirli değişkenleri parantez içine yerleştirin.

Dil ve Ton

ChatGPT'nin takip edebileceği belirli örneklerle iletişim tarzınızı tanımlayın:

Selamlama tercihlerinizi belirtin, örneğin, gündelik sektörler için Hey ve resmi sektörler için Hello.

Belirli dilleri veya jargonları, örneğin sinerji, geri dönüş, kaldıraç gibi terimleri kullanmamasını istiyorsanız bunu belirtin.

Kullanılmasını istediğiniz üslubu belirtin, örneğin, konuşma tarzı, profesyonel, gündelik.

Uzun bir kılavuz listeyse, bir belge oluşturun ve doğrudan ChatGPT'ye yükleyin.

E-posta yapısını belirlemek için kullanabileceğiniz bir komut (ChatGPT yanıtıyla birlikte) aşağıda verilmiştir: AIDA çerçevesini kullanarak 120 kelimeden kısa bir soğuk e-posta gönderin. Potansiyel müşterinin sorunlu noktasını vurgulayan ve yumuşak bir CTA ile biten üç farklı konu satırı seçeneği ekleyin. Mobil cihazlarda okunabilirlik için satır sonları kullanın.

3. E-posta içeriğini kişiselleştirin

Bu, araştırma yapmak için ChatGPT'ye (tamamen) güvenemeyeceğiniz kısımdır. ChatGPT, gerçek gibi görünen ancak gerçek olmayan bilgileri hayal eder ve doldurur.

E-postalarınızın uydurma bilgilerden oluşmadığından emin olmak için, alıcı hakkında belirli bilgiler veya ayrıntılar girin.

Örneğin, araştırma notlarınıza ekleyebileceğiniz farklı türde bilgiler şunlardır:

LinkedIn profili: (Alıcının) mevcut iş başlığı ve bu rolde ne kadar süredir çalıştığı, ayrıca sektördeki zorlukları tartıştığı veya mesleki paylaşımları yaptığı son gönderiler.

Şirket haberleri: Çözümünüzün tamamlayıcı olabileceği, finansman duyuruları veya yeni ürün lansmanları gibi son gelişmeler

Sektör bağlamı: Belirli sektörlerini etkileyen pazar eğilimleri ve karar verme zaman çizelgelerini etkileyen mevsimsel iş döngüleri

Kişisel bilgiler: Uzmanlık alanlarını ve mesleki ilgi alanlarını gösteren konferans konuşmaları veya yayınlanmış makaleler

Web sitesi: Web sitelerinin URL'sini girin ve şirketin pozisyonunu ve mesajlarını anlamak için sayfaları ayrıştırmasına izin verin.

Kişiselleştirmeyi ölçeklendirmek için, İş Başlığı, Şirket Haberleri, LinkedIn Gönderisi, Sektör Trendleri ve Web Sitesi gibi sütunlar içeren bir elektronik tablo oluşturun. Her potansiyel müşteri için en az bir veya iki alanı doldurun. Ardından bir satırı ChatGPT'ye yapıştırın ve bu ayrıntıları kullanarak kişiselleştirilmiş bir soğuk e-posta taslağı oluşturmasını isteyin.

Araştırma notlarını tek tek eklemek için kullanabileceğiniz bir komut şöyledir: İşte [Şirket Adı]'daki [Potansiyel Müşteri Adı] hakkında araştırma notlarım: [Bulgularınızı yapıştırın – son şirket haberleri, LinkedIn etkinliği, sektördeki zorluklar veya kişisel başarılar]. Şablonumuzu kullanarak soğuk e-postayı yeniden yazın ve şablon kullandığımın belli olmamasına dikkat ederek bu önemli noktalardan bir veya ikisini doğal bir şekilde ekleyin.

👀 Biliyor muydunuz? HubSpot'un Satış Trend Raporu'na göre, e-posta, soğuk e-postalara en yüksek yanıt oranına sahip ikinci kanal olarak sıralanıyor. Birinci sırada ise sosyal medyada potansiyel müşterilere ulaşmak yer alıyor.

4. Takip dizileri oluşturun

Çoğu potansiyel müşteri, demo taleplerinize veya arama programlarınıza yanıt vermeden önce 3-5 temas noktasına ihtiyaç duyar. Takip işlemlerini atlarsanız, potansiyel gelirden vazgeçmiş olursunuz.

Daha iyi anlamak için, dengeli ve rahatsız edici olmayan bir takip stratejisi şöyle görünür:

Takip edin Ne zaman ve ne yapılacak? Örnek 1. takip Sosyal kanıt veya vaka çalışması ekleyin (3-5 gün sonra) Merhaba [Ad], önceki e-postamın devamı olarak. [Benzer Şirket]'in [aynı sorunu] çözmesine yardımcı oldum. 30 gün içinde [belirli sonuç] elde ettiler. İşte vaka çalışması: [link] 2. takip Değerli kaynakları veya içgörüleri paylaşımı gerçekleştirin (1 hafta sonra) Merhaba [Ad], [ilgili trend] hakkında bu [sektör raporu/aracı] ile karşılaştım. [Şirket bağlamı] göz önüne alındığında, [belirli konu] ile ilgili bölümü ilginç bulacağınızı düşündüm. 3. takip Kıtlık veya aciliyet ile son deneme (10-14 gün sonra) Merhaba [Ad], Henüz sizden haber almadım, bu yüzden bu son kontrolüm olacak. Zamanlama uygun değilse endişelenmeyin. [Sorunlu nokta] konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz.

Bu zaman çizelgelerinin, potansiyel müşteriye ve çözdüğünüz sorunun aciliyetine göre özelleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

Örneğin, tatil sezonunda bir perakende müşterisine ulaşıyorsanız, muhtemelen yanıt vermek için çok meşgul olacaklardır, bu nedenle takip aralıklarınızı uzatmak mantıklı olacaktır.

ChatGPT'de takip dizileri oluşturmak için deneyebileceğiniz bir örnek komut istemi: [Potansiyel Müşteri Adı] hakkındaki araştırmamı temel alarak, [Orijinal Konu] hakkındaki konuşmamız için üç takip e-postası oluşturun. Her e-posta farklı bir açıdan ele alınmalıdır: (1) [Benzer Şirket] kullanarak sosyal kanıt, (2) [Sektör Trendi] hakkında yararlı bir paylaşım ve (3) kibar bir hatırlatıcı. Aynı konuşma tonunu koruyun ve araştırmamdan elde ettiğim belirli ayrıntılara doğal bir şekilde atıfta bulunun.

5. ChatGPT'yi bir e-posta aracıyla entegre edin

ChatGPT sizin için kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar yazabilir, ancak bunları doğrudan platformdan gönderemezsiniz. Oluşturulan içeriği e-posta araçlarınıza kopyalayıp yapıştırmanız veya toplu gönderim için elektronik tablolara yüklemeniz gerekir.

ChatGPT'yi Zapier gibi araçlar veya doğrudan API bağlantıları kullanarak mevcut erişim platformlarınızla veya CRM'nizle entegre edebilirsiniz. Bu şekilde, platformlar arasında sürekli geçiş yapmadan veya içeriği manuel olarak kopyalamadan ChatGPT'nin e-posta yazma özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

⭐ Bonus: E-posta spam filtreleri sadece hacme bakmaz, aynı zamanda kalıpları da tarar. Ücretsiz, sınırlı süreli, hemen harekete geçin veya garantili gibi kelimelerle dolu konu satırları, soğuk e-postanızı okunmadan önce işaretleyebilir. En iyi e-posta etiketi, tanıtım amaçlı değil, doğal ve samimi bir üslupta yazmaktır.

6. Otomasyonlu e-postaları test edin ve optimize edin

Soğuk e-postalarınızı izleyin ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını analiz edin.

Soğuk e-postalarınızın başarısını belirlemek için e-posta açılma oranlarını, düşme oranlarını, yanıt oranlarını ve diğer ilgili metrikleri izlemelisiniz.

Hangi sürümün daha iyi performans gösterdiğini görmek için aşağıdaki yönleri test edin ve sonuçlara göre komutlarınızı iyileştirin:

Konu satırları : Merak uyandırıcı mı, doğrudan fayda mı, soru bazlı mı, ifade bazlı mı, fayda odaklı mı?

Açılış cümleleri : Kişisel referanslar (LinkedIn gönderisi, son fonlama) ve sorunlu noktalarla ilgili ifadeler

Değer önerisi : ROI ile verimlilik ve risk azaltma arasındaki dengeyi vurgulamak

E-posta uzunluğu : Kısa ve etkileyici (50–70 kelime) veya biraz daha uzun anlatım (120–150 kelime)

CTA'lar: "Hızlı bir görüşme ayarlayın" ve "Daha fazla bilgi göndermemi ister misiniz?"

Ya bir AI ajanı bu ş akışını baştan sona halledebilseydi? ClickUp AI Ajanları, mükemmel ilk taslakları oluşturmak için talimatlarla özel olarak özelleştirilebilir! Nasıl olduğunu görün.

Soğuk İletişim için Kanıtlanmış ChatGPT Komutları

İşte, yüksek yanıt oranı elde etmek için kullanabileceğiniz, kanıtlanmış ChatGPT komutları.

AIDA çerçevesini kullanan ChatGPT soğuk e-posta istemini kullanın

Demo veya toplantı talebinde bulunmadan önce potansiyel müşterilerin ilgisini çekecek e-postalar oluşturmak istediğinizde bu komutu kullanın. AIDA yapısı, şirketinizi henüz tanımayan yeni potansiyel müşterilere çözümünüzü tanıtmak için özellikle etkilidir.

İşte komut ve ChatGPT yanıtı: Deneyimli bir B2B metin yazarı gibi davranın. Ben [Şirket Adı]'da [İş Başlığınız] olarak çalışıyorum ve [Hedef Şirket Türü]'nde [Potansiyel Müşterinin İş Başlığı] ile iletişime geçmek istiyorum. AIDA çerçevesini kullanarak aşağıdaki özelliklere sahip bir soğuk e-posta yazın:

[Belirli Sektör Zorluğu] hakkında ilgi çekici bir girişle başlar.

[Benzer Şirket]'in aynı zorlukla nasıl karşılaştığını bahsetme.

Başardıkları dönüşümü gösterir: [Belirli Sonuç/Metrik]

[Belirli Sonraki Adım] için düşük baskı içeren bir CTA ile sona erer. Ek gereksinimler: Bu son gelişmeye atıfta bulunun: [Şirket Haberleri/Başarıları]

Doğal hissettiren bir konuşma tonu kullanın

130 kelimeyi geçmeyin.

Potansiyel müşterinin sorunlarına odaklanan üç farklı konu satırı varyasyonu oluşturun.

[Şirket Adı] ve [Potansiyel Müşteri Adı] için yer tutucular ekleyin.

Hedef kitlenin sorunlu noktaları: [2-3 spesifik zorluğu listeye ekleyin] Yanıt

ChatGPT soğuk e-posta komutu ile ölü potansiyel müşterileri yeniden etkinleştirin

Bu komut, satış uzmanlarının ilk başta ilgi göstermiş ancak daha sonra sessizliğe bürünmüş potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçmelerine yardımcı olur. İlgi göstermiş ancak takip mesajlarına yanıt vermeyi bırakmış potansiyel müşteriler için etkilidir.

İşte bir komut ve ChatGPT'nin yanıtı: Siz, daha önce ilgi göstermiş olan soğuk potansiyel müşterilerle yeniden iletişime geçmeme yardımcı olan bir satış kurtarma uzmanıysınız. Aşağıdaki özelliklere sahip bir yeniden etkileşim soğuk e-posta yazın: Israrcı olmadan sessizliği kabul edin: "Zamanlamanın doğru olmadığını biliyorum..."

Yeni bir gelişmeden bahsetme: [Son Ürün Güncellemesi/Sektör Değişikliği]

Yeni sosyal kanıtlar paylaşımı: [Yeni Müşteri Başarısı/Vaka Çalışması]

Değerli bir şey sunar: [Kaynak/Araç/İçgörü]

Gerçekten yardımcı olan "son deneme" yaklaşımını kullanır.

Kolay bir çıkış yolu içerir: "Öncelikler değiştiyse endişelenmeyin."

110 kelimenin altında kalır Potansiyel müşteri hakkında bağlam: Son etkileşim: [Önceki konuşmanın kısa açıklaması]

Ana zorlukları: [Bahsettiği belirli sorunlar]

Son iletişimden bu yana geçen süre: [Süre]

Sektör: [Sektörleri] Yanıt

Ürün demosu takibi için ChatGPT soğuk e-posta istemcisi

Potansiyel müşteriler demonuza katıldıktan sonra bir sonraki adımı atmadıklarında bunu kullanın. Bu komut, demodan sonra sıkça görülen tereddütleri ele alan ve aynı zamanda ivmeyi koruyan takip e-postaları oluşturur.

İşte bir ChatGPT komutu ve yanıtı: Danışmanlık yapan bir satış uzmanı gibi davranın. [Şirket Adı]'dan [Potansiyel Müşteri Adı] ile bir ürün demosu tamamlandı ve etkili bir şekilde takip etmem gerekiyor. Aşağıdaki özelliklere sahip bir demo takip e-posta yazın: [Demo Konusu] tartışması sırasında ayırdıkları zaman için onlara teşekkür edin.

Onların dile getirdiği özel endişeyi ele alır: [Özel İtiraz/Soru]

Ekstra değer sağlar: [İlgili Kaynak/Vaka Çalışması]

Net bir sonraki adım önerir: [Uygulama Zaman Çizelgesi/Pilot Program]

[Mevsimsel Faktör/İş İhtiyacı] etrafında nazik bir aciliyet yaratır.

Israrcı bir satış dili değil, danışmanlık tonunu korur.

120 kelimenin altında kalır Demo bağlamı: En çok ilgi gösterdikleri temel özellikler: [Belirli Özellikler]

Uygulama zaman çizelgesi: [Bahsettikleri zaman çizelgesi]

Karar verme süreci: [Başka kimler dahil]

Dikkate aldıkları ana rakip: [Bahsedilmişse] Yanıt

İşte, kapsamlı ayrıntılara sahip olmadığınızda veya bağlam oluşturmak için zamanınız olmadığında takip edebileceğiniz bazı kısa komut örnekleri:

Potansiyel müşteri oluşturmak için ChatGPT soğuk e-posta komutu

[Şirket türü]'nde [ideal müşteri profili]'ni hedefleyen potansiyel müşteri oluşturma için soğuk e-posta yazın. [Belirli sorun noktası] ile ana sorunlarını ele alın, [son şirket başarısı]'ndan bahsetmeyin ve kısa bir keşif görüşmesi talep edin. 120 kelimeyi geçmeyin ve yumuşak bir CTA kullanın.

Ürün demosu için ChatGPT soğuk e-posta istemcisi

[Ürün adı]'nın [belirli bir iş sorununu] nasıl çözdüğünü vurgulayan bir ürün demo talebi e-posta taslağı hazırlayın. İlgili bir vaka çalışması sonucunu ekleyin ve 15 dakikalık bir demo planlayarak bitirin. 100 kelimeden az, konuşma tonunda bir dil kullanın.

Ücretsiz deneme için ChatGPT soğuk e-posta istemcisi

[Hedef kitle] için [ana özellik/çözüm]'ün anahtar avantajını vurgulayan ücretsiz deneme davet e-postası oluşturun. [Belirli zorluk] ile ilgili sorunlarını ele alın ve açık bir deneme kayıt ol bağlantısı ekleyin. 90 kelime ile sınırlayın ve aciliyetini vurgulayın.

Misafir yazısı katkı talebi için ChatGPT soğuk e-posta istemini kullanın.

[web sitesi adı]'na [konu] ile ilgili son makalesine atıfta bulunan bir misafir yazısı gönderme e-posta yazın. [uzmanlık alanınız] ile ilgili üç özel başlık fikri önerin ve [referanslarınız/başarılarınız]'dan bahsetmeyin. Profesyonel bir üslup kullanın ve 130 kelimeyi geçmeyin.

Bir ürünü tanıtmak için ChatGPT soğuk e-posta komutu

[Yeni ürün/hizmet] için [belirli sektör] hedefleyen bir ürün tanıtım e-posta oluşturun. [Anahtar değer önerisi]'nin temel faydalarına odaklanın, [benzer müşteri]'den sosyal kanıt kullanın ve yumuşak bir CTA ekleyin. Konuşma tarzı bir yaklaşım sergileyin.

Ortaklık anlaşmaları için ChatGPT soğuk e-posta istemleri

[Şirket adı] için, [ürününüz/hizmetiniz]'in tanıtımının [hedef kitleniz] ile nasıl uyumlu olduğunu açıklayan bir ortaklık teklif e-posta taslağı hazırlayın. Komisyon yapısını ve karşılıklı faydaları da ekleyin. İşbirliği odaklı bir üslup kullanın ve 110 kelimeyi geçmeyin.

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi ChatGPT Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik (Ücretsiz ve Ücretli)

Soğuk e-postalar için ChatGPT kullanmanın sınırlamaları

Doğru şekilde kullanıldığında, içerik oluşturma için ChatGPT iyi çalışır. Ancak, soğuk e-postaları uçtan uca otomasyonla otomatikleştirmek istediğinizde yetersiz kalır.

Soğuk e-posta otomasyonu için ChatGPT'nin bilmeniz gereken sınırlamaları şunlardır:

Gerçek zamanlı veri eksikliği

ChatGPT, CRM veya zenginleştirme araçlarınızla entegrasyon yapmadığınız sürece potansiyel müşteri verilerine canlı erişim sağlayamaz. Ek sistemler tarafından bağlam bilgisi sağlanmadıkça, potansiyel müşterinin en son LinkedIn etkinliğini, şirketin son finansman durumunu veya iş değişikliğini alamaz.

Tutarsız çıktı kalitesi

ChatGPT kullanırken, takım üyeleri birbirinden bağımsız çalışır. Her biri kendi komutlarını dener ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilmek için tek bir yol yoktur. Bu durum, kuruluşun güvenilir bir şekilde yanıtlar üretebilen, kanıtlanmış satış e-posta şablonlarından oluşan bir veritabanı oluşturmasını sınırlar.

Ayrıca, ChatGPT aynı komutlar için bile farklı e-posta kalitesi ve tonu üretir. Yerleşik geri bildirim döngüleri veya performans verileri olmadan, şablonlarınızı sistematik olarak iyileştirmek zorlaşır.

Kopyala-yapıştır ş Akışı

ChatGPT, e-postaları tek tek oluşturur ve her bir e-postayı e-posta araçlarınıza veya CRM'inize kopyalamanızı gerektirir. Yüzlerce kişiselleştirilmiş soğuk e-posta göndermeniz gerektiğinde bu işlem çok hızlı bir şekilde sıkıcı hale gelir. Platformlar arasında sürekli geçiş yapmak, kampanyalarınızda hatalara ve tutarsızlıklara neden olur. Başka bir deyişle, her Çalışma Alanı iş yükünün artmasıyla mücadele etmektedir.

❗ Dikkat: Takımınız uygulama değiştirme cehenneminde sıkışıp kalmış olabilir. Her 47 saniyede bir araçlar arasında geçiş yapmak konsantrasyonu bozar, gizli zihinsel yorgunluk yaratır ve günün sonunda verimlilik saatlerinin boşa gitmesine neden olur.

Kampanya izleme özelliği yoktur

Platform, e-postaların açılma oranlarını, yanıt oranlarını izleyemez veya kampanyaların etkinliğini ölçemez. Hangi istemlerin daha iyi yanıtlar ürettiğini veya hangi konu satırlarının en iyi performansı gösterdiğini göremezsiniz. Bu da soğuk e-posta stratejinizi optimize etmeyi veya paydaşlara yatırım getirisini kanıtlamayı zorlaştırır.

Yerleşik zamanlama özelliğinin olmaması

ChatGPT, soğuk e-postalarınızı yazabilir, ancak bunları otomatik olarak gönderemez. Her e-postayı manuel olarak planlamanız veya ayrı araçlarda sıralamalar oluşturmanız gerekir. Bu, potansiyel müşterilerin davranışlarına göre otomatik takip hatırlatıcılarının olmaması anlamına gelir. Besleme süreciniz parçalanır ve potansiyel müşteriler kaçar.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, bilgi çalışanlarının 100 kişilik bir kuruluşta haftada yaklaşık 308 saatini toplantılarda geçirebileceğini gösteriyor! Peki ya bu toplantı süresini kısaltabilseydiniz? ClickUp'ın birleşik Çalışma Alanı ve bağlantılı sohbet özelliği, gereksiz toplantıları önemli ölçüde azaltır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetix gibi müşterilerimiz, iş için her şeyi içeren uygulamamızı kullanarak proje belgelerini merkezileştirerek, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek ve takımlar arası görünürlüğü artırarak toplantı sayısını %50 azalttı. Her hafta yüzlerce verimli saati geri kazandığınızı hayal edin!

ClickUp'ı kullanarak soğuk e-postaları otomasyonla otomatikleştirme

Elbette, ChatGPT yararlı bir e-posta yazma aracıdır, ancak operasyonel açıdan yetersiz kalmaktadır. Yerleşik gönderme, izleme veya otomasyon özellikleri olmadığından, e-posta kampanyalarınızı yürütmek için birden fazla aracı kullanmanız gerekir.

ClickUp, bu konuda tercih edebileceğiniz bir araçtır. Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olarak, yazma dışındaki tüm süreci otomasyonla otomatikleştirir.

ChatGPT ile doğrudan Çalışma Alanınızda e-postalar taslak oluşturabilmenizi sağlarken, tüm bilgilerinizi, uygulamalarınızı, sohbetlerinizi ve belgelerinizi tek bir yerde entegre ederek entegre kampanya yönetimini kolaylaştırır.

ClickUp'ı kullanarak soğuk e-posta gönderimini otomasyonla otomatikleştirmek için şunları yapabilirsiniz:

E-posta kampanyası şablonu ile kampanya çalışma alanını oluşturun

Ücretsiz şablon alın ClickUp E-posta Kampanyası Şablonu ile başarılı soğuk e-posta kampanyaları gerçekleştirin.

ClickUp'ın E-posta Kampanyası Şablonu, tüm soğuk e-posta operasyonunuzu düzenlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Bunu, her potansiyel müşteri, e-posta, takip ve kampanya metriğinin yer aldığı bir komuta merkezi olarak düşünün.

Bu şablonla, önceden oluşturulmuş bir kampanya merkezi elde edersiniz. Bu, izleme sistemlerini sıfırdan oluşturmanıza veya her bir potansiyel müşteri ile nerede kaldığınızı merak etmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Bu şablonun size nasıl yardımcı olacağı aşağıda açıklanmıştır:

Amaca yönelik izleme: Şablon, e-posta kopyalama bağlantısı, tamamlanma oranı, e-posta türü, tema ve e-posta tasarım bağlantısı gibi çeşitli Şablon, e-posta kopyalama bağlantısı, tamamlanma oranı, e-posta türü, tema ve e-posta tasarım bağlantısı gibi çeşitli Özel Alanlar ile e-posta kampanyalarını izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Net ilerleme izleme: ClickUp'ın Özel Durum özelliği , her bir potansiyel müşterinin durumunu net bir şekilde göstererek, sıralamadaki konumlarını izlemenizi sağlar.

Birden fazla görüntüleme seçeneği: E-posta kampanyalarınızı görselleştirin ve farklı E-posta kampanyalarınızı görselleştirin ve farklı ClickUp Görünümleri arasında kolayca geçiş yapın, örneğin, iletişim bilgilerini sıra adımlarına göre görmek için Pano görünümü, potansiyel müşteri verilerini düzenli satırlarda görmek için Liste görünümü veya planlanan gönderim tarihlerinizi ve takip zaman çizelgelerinizi görselleştirmek için Takvim görünümü.

Görev atama ve planlama: Belirli potansiyel müşterileri veya kampanya görevlerini, net son tarihlerle birlikte takım üyelerine atayın.

Otomasyon bildirimleri: Potansiyel müşteriler aşamalar arasında geçiş yaptığında veya son tarih yaklaştığında takım üyelerini bilgilendirmek için uyarılar ayarlayın.

Proje yönetimi ile e-postaları yönetin

ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile soğuk e-postalarınızı etkili bir şekilde takip edin ve yönetin.

ClickUp ile yanıtları izlemek için e-posta ve proje yönetimi aracınız arasında sürekli geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi, Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP hesabınızı doğrudan Çalışma Alanınıza bağlar. E-postaları doğrudan ClickUp içinden gönderin ve alın.

ClickUp çalışma alanınızda e-posta entegrasyonu ile yapılacak her şey şunlardır:

Yanıtları görevlere dönüştürün: Potansiyel müşteri e-postalarını kampanyanızın benzersiz adresine iletin ve e-postalarınızı doğrudan gelen kutunuzdan ayrıntılı görevlere dönüştürün.

Potansiyel müşteri konuşmalarını merkezileştirin: Tüm e-posta konularını belirli kampanya görevlerine aktarın, böylece takımınız yanıtları hazırlamadan veya ürün demolarını planlamadan önce tüm konuşma geçmişini inceleyebilir.

Takip görevlerini planlayın: Başlangıç ve son teslim tarihi olan görevler oluşturun ve bunları doğrudan gelen kutunuzdan ilgili takım üyelerine atayın.

ClickUp Çalışma Alanından e-posta gönderme: ClickUp Görevleri 'nden doğrudan giden e-postalar oluşturun ve gönderin.

AI ile e-postaları taslak haline getirin ve kişiselleştirin

ClickUp Brain ile potansiyel müşterileriniz için e-posta dizilerini özel olarak özelleştirin.

ClickUp, tüm ClickUp ortamınızla entegre olan yerel bir yapay zeka olan ClickUp Brain'i sunar. Bu yapay zeka, potansiyel müşterileriniz ve kampanyalarınız hakkında bağlamsal bir anlayışa sahiptir.

Böylece, ClickUp Brain'den bir potansiyel müşteri için e-posta yazmasını istediğinizde, görev kartından, toplantı notlarından ve saklanan araştırmalardan ilgili bilgileri alarak sağlam soğuk e-postalar taslaklayabilir.

Brain'in bağlamsal anlayışı size şu konularda yardımcı olur:

Araştırma otomasyonu: CRM entegrasyonları ve potansiyel müşteri veritabanları gibi bağlı kaynaklardan şirket verilerini ve sorunlu noktaları manuel arama yapmadan çekebilir.

Performans optimizasyonu: ClickUp'ta depolanan kampanya metriklerinize ve açılma oranlarınıza göre konu satırı varyasyonları oluşturabilir.

Sıra oluşturma: Brain, önceki konuşmaları ve e-posta konularını otomatik olarak referans alarak takip e-postaları oluşturabilir.

Şablon zekası: Brain, en yüksek performans gösteren e-postalarınızdan öğrenerek yeni kampanyalar için iyileştirmeler önerir.

ClickUp Brain MAX'ın Talk-to-Text özelliği ile soğuk e-posta oluşturma işlemini daha da hızlandırabilirsiniz. Potansiyel müşteri içgörülerinizi ve e-posta fikirlerinizi dikte edin ve konuşma notlarınızı Çalışma Alanı bağlamınızı kullanarak yapılandırılmış, kişiselleştirilmiş soğuk e-postalara dönüştürün.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'sini kullanarak en yüksek performanslı e-posta istemleri ve şablonlarından oluşan merkezi bir kütüphane oluşturun. Farklı sektörler veya potansiyel müşteri türleri için en iyi yanıt oranlarını sağlayan istemleri belgelendirin, ardından tutarlı sonuçlar elde etmek için bu bilgi tabanını tüm satış takımınızla paylaşın.

Otomatik pilotta dizileri çalıştırmak için otomasyonlar ayarlayın

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

ClickUp Otomasyonları ile, potansiyel müşterilerin eylemlerine göre tetikleyici olan otomatik e-posta dizileri oluşturabilirsiniz.

ClickUp, kod yazmadan karmaşık diziler oluşturmak için sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu sunar. Otomasyon adımlarını basit bir dille açıklayın ve işte bu kadar. Anladınız.

Soğuk e-posta dizilerinde neleri otomasyon yoluyla gerçekleştirebileceğinizi gösteren bir tablo aşağıda yer almaktadır:

Otomasyon türü Ne yapacak? Durum tabanlı tetikleyiciler Potansiyel müşteriler satış aşamaları arasında geçiş yaptığında farklı e-postalar gönderin. Zaman gecikmeli takip mesajları Manuel planlama yapmadan belirli aralıklarla otomatik olarak takip e-postaları gönderin. Etkileşim yanıtları Potansiyel müşterilerin e-postaları açma, tıklama veya yanıtlama durumlarına göre farklı tetikleyiciler kullanın. Görev atamaları Potansiyel müşteriler satın alma sinyalleri gösterdiğinde veya demo talebinde bulunduğunda, onları otomatik olarak takım üyelerine atayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Özel Otomatik Pilot Aracıları'nı kullanarak, e-posta etkileşimi belirli bir eşiğin altına düştüğünde potansiyel müşteri durumunu otomatik olarak güncellemek veya Özel Alan değişikliklerine göre kişiselleştirilmiş yeniden etkileşim dizilerini tetiklemek gibi belirli soğuk e-posta takip görevlerini otomatikleştirin. ClickUp Autopilot ajanları ile e-posta dizilerinizin bazı kısımlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Bonus: AI ile Soğuk E-postaların Performansını Artırmak İçin İpuçları

ChatGPT daha iyi soğuk e-postalar yazmanıza yardımcı olurken, genel performansınız tüm erişim sürecinde AI'yı ne kadar stratejik kullandığınıza bağlıdır.

AI ile genel soğuk e-posta performansınızı artırmak için bazı ipuçları:

Kampanya türüne göre komut istemleri kitaplıkları oluşturun: Farklı senaryolar, örneğin ürün demoları, ortaklıklar, yeniden etkinleştirme e-postaları için test edilmiş komut istemleri koleksiyonu oluşturun ve bunları tutarlı bir şekilde kullanın.

Potansiyel müşteri araştırması sentezi için yapay zeka kullanın: ChatGPT'ye potansiyel müşterinizle ilgili birden fazla veri noktası (LinkedIn gönderileri, şirket haberleri, son başarılar) girin ve en alakalı kişiselleştirme açısını belirlemesini isteyin.

AI çıktılarına insan doğrulama ekleyin: Takım üyelerinin AI tarafından oluşturulan e-postaları tarayarak uydurma ayrıntıları ve marka sesindeki uyumsuzlukları yakalamak için hızlı bir inceleme süreci oluşturun.

Başarılı rakip e-postalarını tersine mühendislik yapın: Sektörünüzden yüksek performanslı soğuk e-postaları ChatGPT'ye girin ve yapı, üslup ve ikna tekniklerini analiz etmesini isteyin.

Tetikleyici tabanlı e-posta oluşturma özelliğini ayarlayın: CRM'nizdeki belirli potansiyel müşteri eylemlerine veya veri değişikliklerine göre yeni soğuk e-postalar oluşturan otomasyonlu e-posta akışları oluşturun.

AI destekli gönderim zamanı optimizasyonu uygulayın: Potansiyel müşteri etkileşim modellerini analiz eden araçları kullanın ve her alıcının e-postayı açma ve yanıtlama olasılığının en yüksek olduğu zamanı otomatik olarak belirleyin.

Otomatik yanıt kategorizasyonu ve yönlendirme oluşturun: AI'yı kullanarak potansiyel müşterilerin yanıtlarını ilgi düzeyine veya itiraz türüne göre otomatik olarak analiz edin, kategorize edin ve önerilen sonraki adımlarla birlikte uygun takım üyelerine yönlendirin.

ClickUp'ı kullanarak iş akışlarınızın otomasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Siege Media'ya göre, soğuk e-postaları göndermek için en uygun saatler EST saatine göre sabah 9 ile öğlen 12 arasıdır. Bazen e-postalarınızın açılmasını sağlamanın en basit yolu, onları doğru zamanda göndermektir.

ClickUp ile Soğuk E-posta Kampanyalarınızı Otomasyon ile Otomatikleştirin

ChatGPT, ilgili bağlam ve komutlar sağlandığında etkili soğuk e-postalar oluşturur. Ancak, ClickUp Çalışma Alanı içinde en son ChatGPT modeline erişim imkanı sunarken, neden bunu bağımsız bir araç olarak kullanasınız ki?

ClickUp ile, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan tüm soğuk e-posta dizisini yönetebilirsiniz. Bu birleşik AI Çalışma Alanı şunları yapabilir: potansiyel müşteri verilerini manuel olarak girmenize gerek kalmadan e-posta yazabilir, takip dizilerini planlayabilir ve kampanya sonuçlarını tek bir Çalışma Alanı’nda izleyebilir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve soğuk e-posta kampanyalarınızı otomasyonla otomatikleştirin.