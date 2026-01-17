Çoğu çalışan eğitim programı oldukça tek taraflıdır. Siz içeriği sunarsınız, onlar modülleri tamamlar ve... hepsi bu kadar.

Merak ediyorsunuz: Gerçekten işe yaradı mı? Kimse yararlı bir şey öğrendi mi?

Kurs sonu anketleri veya genel testler gibi geleneksel eğitim geri bildirimleri, bir kutuyu işaretlemekten öteye geçmez. Kimlerin zorlandığını, neden zorlandıklarını veya bu konuda yapılacakları size söylemezler. Büyümeyi yönlendirebilecekken, körlemesine hareket ediyorsunuz.

Bir AI geri bildirim yazılımı sizin için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Sadece tamamlanma durumunu izlemekle kalmaz, aynı zamanda takımınızın öğrenme şeklini dinler, uyum sağlar ve buna yanıt verir, böylece eğitimi iki yönlü bir konuşma haline getirir. Sonuç? Çalışanlar kendilerini desteklenmiş hisseder, beceriler kalıcı hale gelir ve eğitim ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlar.

Öğrenme AI ile özelleştirildiğinde, bilgi tutma oranlarının geleneksel yöntemlere kıyasla %42 arttığına şaşmamak gerekir. Bu blogda, çalışan eğitimi için en iyi AI geri bildirim yazılımını sizlere sunuyoruz.

Çalışan Eğitimi için En İyi AI Geri Bildirim Yazılımı Bir Bakışta

Araçları incelemeden önce, AI geri bildirim yazılımı hakkında kısa bir giriş yapalım.

Araç En iyi özellikler En uygun *Fiyatlandırma ClickUp • AI geri bildirim oluşturma ve özetler • Otomasyonlu geri bildirim talepleri • Eğitim ROI'si için gösterge panelleri AI destekli geri bildirim, eğitim operasyonları ve eyleme geçirilebilir içgörüleri tek bir platformda birleştirin. Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Leapsome • İncelemeler ve hedefler için AI Copilot • Anket duygu analizi • Akıllı OKR önerileri Performansı büyümeyle uyumlu hale getiren şirketler Özel fiyatlandırma Effy AI • AI inceleme formları ve özetleri • Slack geri bildirim yakalama • Duygu analizleri Hızlı ve hafif incelemelere ihtiyaç duyan KOBİ'ler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 36 $'dan başlar. Lattice • Geri bildirim için AI Asistanı • İK Soru-Cevap için AI Aracısı • İnsan analitiği gösterge panelleri Katılım ve büyümeyi yöneten kültür odaklı takımlar Ücretli planlar 11 $/koltuk/ay'dan başlar. 15Five • AI destekli değerlendirmeler • Kona AI Coach uyarıları • Bağlılık puanlaması Yönetici odaklı sürekli performans Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar. Culture Amp • AI yorum özetleri • Tahmine dayalı analitik • Beceri Koçu mikro öğrenme Bağlılığı ve gelişimi teşvik eden takımlar Özel fiyatlandırma Workday Learning • AI Bulut • Akış içinde öğrenme teşvikleri • Yönetici İçgörü Merkezi Workday HCM kullanan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Cornerstone OnDemand • AI beceri zekası • İş gücü planlaması • Kariyer hareketliliği AI İşgücü çevikliğine ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Docebo • AI kurs oluşturucu • AI Sanal Koç • Akıllı içerik arama Öğrenme içeriğini ölçeklendiren kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma BetterUp • Her zaman aktif AI Coach • Hedef teşvikleri ve rol oynama • Yetenek gösterge panelleri Koçluk ve refaha yatırım yapan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Betterworks • AI hedef ve geri bildirim yardımı • Slack/Teams hatırlatmaları • Kalibrasyon araçları OKR'leri ve performansı yönlendiren kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Qualtrics XM EX • AI duygu analizi • Yönetici Asistanı içgörüleri • Çok kanallı dinleme Çalışan deneyimine odaklanan şirketler Özel fiyatlandırma Engagedly • Marissa AI asistanı • AI destekli hedefler ve IDP'ler • Oyunlaştırılmış takdir sistemi Performans ve katılımı birleştiren takımlar Özel fiyatlandırma

Çalışan Eğitimi için AI Geri Bildirim Yazılımı Nedir?

AI geri bildirim yazılımını en akıllı ve en özenli eğitim asistanınız olarak düşünün. Bu, yapay zeka kullanarak çalışanların öğrenme şeklini gözlemleyen, analiz eden ve buna yanıt veren akıllı bir platformdur.

Sadece tamamlanma oranını ölçen eski usul eğitim yöntemlerinden farklı olarak, AI geri bildirim araçları kavrama, katılım ve gerçek büyümeye odaklanır.

Öğrencilerin materyallerle nasıl etkileşimde bulunduklarını, nerede durakladıklarını veya tekrar izlediklerini, hangi sorularla zorlandıklarını ve ne kadar hızlı geliştiğini izlerler. Ardından, bu verileri kullanarak, yazılım kişiselleştirilmiş rehberlik sunar, sonraki adımları önerir ve hatta eğitim içeriğini gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Kısacası, statik eğitimi çalışan ve program arasında dinamik, iki yönlü bir konuşmaya dönüştürür.

🏆 Gerçek dünyada AI başarısı Yılda 1,8 milyon başvuruyu incelemek, Unilever'in işe alım takımları için uzun süredir bir dayanıklılık testi olmuştu. Şirket, özgeçmişlerin arasında boğulmak yerine AI destekli araçlara yöneldi. Adaylar, muhakeme ve uyum sağlama gibi özellikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış hızlı, oyun benzeri değerlendirmelerle yolculuklarına başladı. Ardından, AI aracılığıyla ton, kelime seçimi ve ifadeler açısından analiz edilen video görüşmeleri yapıldı. 📈Etkisi dönüştürücü oldu: İşe alım süresi 50.000 saatten fazla azaldı, yıllık maliyetler 1 milyon sterlin düştü ve işe alınanların çeşitliliği %16 arttı. Belki de en çarpıcı olanı, adayların tamamlama oranlarının %50'den %96'ya yükselmesiydi. Bu ivmeyi işyerine taşımak için Unilever, park etme, maaş bordrosu ve daha fazlası gibi günlük soruları yanıtlayan çok dilli bir sohbet robotu olan Unabot'u tanıttı ve yeni çalışanların ilk günden itibaren destek gördüklerini hissetmelerini sağladı.

Eğitim için yapay zeka geri bildirim yazılımının yapacağı anahtar şeyler:

Eğitim oturumu sırasında gerçek zamanlı öneriler sunun

Performans sorunlarına dönüşmeden önce bilgi eksikliklerini belirleyin.

Bireysel hız ve stile göre öğrenme yollarını kişiselleştirin

Eğitmenler ve L&D takımları için otomasyonla oluşturulan özetler oluşturun.

Doğal dil işlemeyi kullanarak konuşma tarzında geri bildirim verin.

Peki doğru AI geri bildirim yazılımını nasıl seçmelisiniz? Hadi öğrenelim!

🔎 Biliyor muydunuz? Anlık geri bildirim kavramı, psikolog B.F. Skinner'ın öğrencilere cevaplarının doğru olup olmadığı konusunda anında geri bildirim veren öğretim makineleri geliştirdiği 1950'lere kadar uzanır.

Çalışan eğitimi için yapay zeka geri bildirim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru aracı seçmek, öğrenmeyi gerçekten destekleyen özellikleri aramak anlamına gelir. İşte gerçekten önemli olan şeyler:

Gerçek zamanlı geri bildirim: Sadece eğitimden sonra değil, eğitim sırasında da önerilerde bulunabilir mi?

Kişiselleştirme: İçeriği ve hızı bireysel öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre uyarlıyor mu?

Beceri açığı analizi: Bir kişinin yardıma ihtiyacı olan alanları tam olarak belirleyebilecek mi?

Entegrasyon kolaylığı: Mevcut LMS veya İK araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışıyor mu?

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Raporlar eğitmenler ve yöneticiler için açık ve yararlı mı?

Sadece tamamlanma oranını ölçen araçları bir kenara bırakın. Büyümeyi ölçen platformları tercih edin.

📊 Araştırmalar gösteriyor ki: Çalışanların iş yerinde öğrenme ve gelişme fırsatları olduğunu düşünenlerin oranını iki katına çıkararak, kuruluşlar kârlarında %18 artış ve verimliliklerinde %14 artış sağlayabilirler.

Çalışan Eğitimi için En İyi AI Geri Bildirim Yazılımı

Her platformu öne çıkaran anahtar özellikleri, anahtar özellikleri, ideal kullanım örnekleri ve daha hızlı, daha akıllı ve daha insani geri bildirim sağlamak için yapay zekayı nasıl kullandığını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

1. ClickUp (AI destekli performans geri bildirimi ve eğitim içgörüleri için en iyisi)

ClickUp ile eğitim ve geri bildirimin her yönünü tek bir yerde toplayarak çalışan eğitimini yeniden tasarlayın.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, görevleri, belgeleri, hedefleri ve iletişimi tek bir platformda birleştirerek işin geleceğini yeniden tanımlıyor. Takımların eğitim ve geri bildirimin her yönünü tek bir yerden yönetmelerini sağlar.

Gelişmiş AI özellikleri ve sorunsuz otomasyon ile ClickUp, size eşsiz performans geri bildirimi ve eyleme geçirilebilir eğitim içgörüleri sunar.

ClickUp, geri bildirim ve eğitim deneyimini şu şekilde dönüştürüyor:

Geri bildirim oluşturmak ve özetlemek için yapay zeka

ClickUp Brain'i şimdi deneyin Sınıfının en iyisi AI araçlarıyla eğitimlerinizi dönüştürün.

Platformun akıllı AI motoru olan ClickUp Brain, geri bildirimleri kolayca oluşturmanızı, özetlemenizi ve analiz etmenizi sağlar. İster eğitim oturumlarını gözden geçiriyor ister meslektaş değerlendirmeleri topluyor olun, ClickUp Brain anında anahtar noktaları özetleyebilir, eylem öğelerini vurgulayabilir ve hatta sonraki adımları önerebilir.

Daha derin içgörüler arayan kuruluşlar için, bağımsız masaüstü uygulama ClickUp BrainGPT, çok kaynaklı geri bildirim sentezi ve duygu analizi gibi gelişmiş özellikler sunar.

ClickUp BrainGPT ile, eğitim sonrası anketler, akran değerlendirmeleri ve yönetici değerlendirmeleri gibi birden fazla kaynaktan otomatik olarak geri bildirim toplayabilir ve bunları tek bir, eyleme geçirilebilir özet halinde birleştirebilirsiniz. Yerleşik duygu analizi, olumlu, nötr ve olumsuz geri bildirim eğilimlerini vurgular, böylece güçlü yanları ve iyileştirilmesi gereken alanları bir bakışta kolayca tespit edebilirsiniz. İşte ClickUp BrainGPT tarafından oluşturulan bir örnek çıktı👇

ClickUp BrainGPT ile, eğitim sonrası anketler, akran değerlendirmeleri ve yönetici değerlendirmeleri gibi birden fazla kaynaktan otomatik olarak geri bildirim toplayabilir ve bunları tek bir, eyleme geçirilebilir özet halinde sentezleyebilirsiniz. Yerleşik duygu analizi, olumlu, nötr ve olumsuz geri bildirim eğilimlerini vurgular, böylece güçlü yanları ve iyileştirilmesi gereken alanları bir bakışta kolayca tespit edebilirsiniz.

İşte ClickUp BrainGPT tarafından oluşturulan bir örnek çıktı👇

BrainGPT'den Çalışma Alanınız ve bağlı uygulamalarınız genelinde anında içgörüler elde etmesini isteyin.

Bu AI süper uygulaması, tüm favori uygulamalarınızla bağlantı kurarak, sadece ClickUp'a değil, tüm akışınıza akıllı otomasyon, araştırma ve işbirliği getirir. Kullandığınız her platformda daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan, hepsi bir arada AI merkeziniz olarak tasarlanmıştır.

ClickUp AI, ş akışınıza uçtan uca zeka katar ve hatta tüm eğitim materyallerinizi kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olur. Nasıl olduğunu görelim.

Merkezi eğitim materyalleri ve işbirliğine dayalı düzenleme için belgeler

ClickUp Belgeleri'ni çalışan eğitimi ş akışlarınıza bağlayarak takımınızla birlikte fikirlerinizi hayata geçirin.

ClickUp Belge, tüm eğitim kaynakları, kılavuzlar ve SOP'lar için tek bir doğru kaynak görevi görür. Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenleme, takımınızın materyalleri sorunsuz bir şekilde birlikte oluşturup güncelleyebilmesini sağlar.

ClickUp'ın AI alanları, önemli bilgileri otomatik olarak çıkarmak veya tamamlanma izleme sürecini yürütmek için entegre edilebilir, böylece belgeleriniz hem dinamik hem de eyleme geçirilebilir hale gelir.

Eğitim için yapay zeka destekli görev yönetimi

ClickUp görevleri ile eğitim programınızın her yönünü atayın, izleyin ve otomasyon kullanın.

Atama: Materyal hazırlama, oturum planlama veya geri bildirim takibi gibi eğitimle ilgili görevleri doğru takım üyelerine kolayca delege edin. AI önerileri, iş yükü veya uzmanlığa göre görevleri kişilere eşleştirmeye yardımcı olabilir.

Takip: Her eğitim faaliyetinin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin. Tamamlananları, devam edenleri ve gecikenleri tek bir yerden görün. Otomatik hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri, manuel takip gerektirmeden herkesin ilerlemesini sağlar.

Otomatikleştirin: ClickUp'ta otomasyonlar kurarak hatırlatıcılar gönderme, görevleri bir sonraki aşamaya taşıma veya bir oturumdan sonra geri bildirim taleplerini tetikleyici olarak kullanma gibi tekrarlayan görevleri halledin. Bu, manuel işleri azaltır ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

AI, işinizi akıllı hale getirir. Görevlerinizi nasıl atadığını ve önceliklendirdiğini görmek için bu videoyu izleyin 👇

Eğitim sonrası geri bildirim taleplerini tetikleyici olarak ajans ş akışlarını kullanın

ClickUp Otomasyonları, geri bildirimin asla sonradan akla gelen bir şey olmamasını sağlar. Super Agents ve ClickUp Brain ile geliştirilmiş olan bu yazılım, geri bildirimin en uygun anda toplanmasını sağlar.

ClickUp Super Agents ile beceri eksikliklerini değerlendirin, eğitim oturumları planlayın ve daha fazlasını yapın.

Eğitim oturumu biter bitmez otomatik olarak geri bildirim talepleri gönderin, ilerlemeyi ve eksiklikleri belirleyin, katılımcılara hatırlatıcılar gönderin ve hatta gecikmiş yanıtları üst yönetime iletin. Bu müdahalesiz yaklaşım, manuel takip gerektirmeden zamanında ve yapılandırılmış geri bildirim sağlar.

Yapılandırılmış geri bildirim toplama için Özel Alanlar ve formlar

Özelleştirilebilir ClickUp Formları ve ClickUp Özel Alanları ile geri bildirim toplamak çok kolaydır. Eğitim hedeflerinize uygun formlar tasarlayın, nicel ve nitel veriler toplayın ve kolay analiz için yanıtları standartlaştırın. Tüm geri bildirimler ClickUp içinde anında düzenlenir ve inceleme ve eylem için hazır hale gelir.

ClickUp formlarında koşullu mantığı kullanarak geri bildirimleri düzenleyin.

AI Alanları'nı kullanarak geri bildirimleri hassas bir şekilde toplayın, sınıflandırın ve analiz edin. Bu alanlar, duyguları otomatik olarak etiketleyebilir, anahtar temaları çıkarabilir ve acil sorunları işaretleyebilir, böylece ham geri bildirimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmeyi kolaylaştırır. Tüm yanıtlar anında düzenlenir ve incelemeye hazır hale gelir.

Geri bildirim ve eğitim ilerlemesini görselleştiren gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile geri bildirim ve eğitim verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. Katılım oranlarını, memnuniyet puanlarını, beceri gelişimlerini ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Özelleştirilebilir kartlar ve raporlar, eğilimlerinizi belirlemenizi, yatırım getirisini ölçmenizi ve eğitim programlarınızın etkisini göstermenizi sağlar.

ClickUp gösterge panellerini kullanarak katılım oranlarını, memnuniyet puanlarını, beceri gelişimlerini ve daha fazlasını görselleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri, tüm geri bildirim ve eğitim verilerinizi tek bir yerde toplar. ClickUp'taki AI Kartlarını kullanarak trendleri ortaya çıkarın, iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayın ve katılım veya memnuniyet puanlarını gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Bu, yöneticilerin ve eğitmenlerin etkiyi ölçmesini ve programlarını sürekli olarak iyileştirmesini kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Kartları ile geri bildirimleri anında oluşturun, özetleyin ve analiz edin.

AI Ajanları aracılığıyla geri bildirim toplama, görev atama ve takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin.

AI Fields ile form ve belgelerdeki anahtar verileri zahmetsizce çıkarın ve duyguları etiketleyin.

Özelleştirilebilir Formlar ve Özel Alanlar kullanarak katılımcılardan yapılandırılmış, standartlaştırılmış geri bildirimler toplayın.

Otomasyonlar aracılığıyla otomatik talepler ve hatırlatıcılarla zamanında geri bildirim sağlayın.

Eğitim materyallerini Belge 'de merkezileştirin ve işbirliği içinde düzenleyin.

Gösterge panelleri ve AI kartları ile geri bildirim eğilimlerini, katılımı ve eğitim ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görselleştirin.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sağlam AI araçları, otomasyonları ve gösterge panelleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi sunabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp ile işe alım, danışman eğitimi, müşteri tabanımı yönetme ve tavsiye işlemleri için özel bir yapı oluşturabilmem hoşuma gidiyor. Varlık danışmanlığı, işe alım, muhasebe ve ofis yönetimi gibi farklı fonksiyonlar için kullanabilmem harika. Ayrıca, ClickUp'ın çalışanlarımın ilerlemelerini girmelerine izin vererek onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmamı sağlamasını ve böylece müşteri dosyaları hakkında güncel bilgilere sahip olabilmemi de takdir ediyorum. ClickUp'ın entegrasyon yeteneklerini, özellikle WhatsApp ve Zoom ile olan entegrasyonunu çok beğeniyorum. Bu sayede, dizüstü bilgisayarımdan ClickUp'a giriş yapmadığım zamanlarda bile mesajlar aracılığıyla bilgilendiriliyorum. Böylece, tüm gün masamda oturmak zorunda kalmıyorum ama yine de gelişmelerden haberdar olabiliyorum.

ClickUp ile işe alım, danışman eğitimi, müşteri tabanımı yönetme ve tavsiye verme için özel bir yapı oluşturabilmem hoşuma gidiyor. Varlık danışmanlığı, işe alım, muhasebe ve ofis yönetimi gibi farklı fonksiyonlar için kullanabilmem harika. Ayrıca, ClickUp'ın çalışanlarımın ilerlemelerini girmelerine izin vererek onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmamı ve böylece müşteri dosyaları hakkında güncel bilgilere sahip olmamı sağlamasını da takdir ediyorum. ClickUp'ın entegrasyon yeteneklerini, özellikle WhatsApp ve Zoom ile olan entegrasyonunu çok beğeniyorum. Bu sayede, dizüstü bilgisayarımdan ClickUp'a giriş yapmadığım zamanlarda bile mesajlar aracılığıyla bilgilendiriliyorum. Böylece, tüm gün masamda oturmak zorunda kalmıyorum ama yine de gelişmelerden haberdar oluyorum.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle AI'ya bağımlılık gösteriyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı AI, e-postalarınızı veya diğer iletişim ş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. Sadece "Bugün önceliklerim nelerdir?" diye sorun. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarayacak ve aciliyet ve önem derecesine göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. İşte böyle, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada sizin için bir araya getiriyor!

2. Leapsome (Performans değerlendirmelerini sürekli öğrenme yollarıyla entegre etmek için en iyisi)

Leapsome aracılığıyla

Leapsome, HRIS, performans değerlendirmeleri, 360 derece geri bildirim, hedefler/OKR'ler, katılım anketleri, öğrenme ve ücretlendirmeyi bir araya getiren, yapay zeka destekli, modüler bir insan kaynakları platformudur. Yerleşik yapay zeka Copilot, Leapy, akıllı öneriler sunarak, geri bildirim taslakları hazırlayarak, içgörüler oluşturarak ve herkesin verilerden eyleme geçmesine yardımcı olarak insan kaynakları departmanını bir üst seviyeye taşır.

Bağlılık anketleri artık tozlanmıyor — Leapsome AI, duyguları analiz ediyor, temaları ortaya çıkarıyor ve saniyeler içinde eylem planları oluşturuyor. OKR konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? AI, takımınızın önceliklerine göre anlamlı ve uyumlu hedefler öneriyor. AI, kariyer yollarını ve rol tanımlarını dakikalar içinde yapılandırarak yetkinlik çerçevesi oluşturmayı bile hızlandırıyor.

Her şey kurumsal düzeyde standartlarla güvenlik altına alınmıştır ve esnek modülerlik özelliği vardır, böylece takımlar ihtiyaç duydukları anda tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi benimseyebilirler.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Modüler sistem: HRIS, Değerlendirmeler, Hedefler, Geri Bildirim, Öğrenme, Anketler, Ücretlendirme, 1:1 görüşmeler

AI destekli inceleme destekleri: Geçmiş verileri özetler, ifade önerilerinde bulunur ve temaları ortaya çıkarır.

Anket zekası: Takım duygularını analiz eder, sonraki adımları önerir, eylem planları oluşturur

Akıllı OKR ve hedef yardımı: AI önerileriyle uyumlu, etkili hedefler oluşturur.

AI bilgi merkezi ve yetkinlik geliştirici: Belgeleri aranabilir destek haline getirir ve kariyer yollarını sezgisel olarak haritalandırır.

Leapsome sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi, küçük takımlar için biraz fazla gelebilir.

Bazı gelişmiş entegrasyonlar ve iş akışı özelleştirmeleri için kurulum desteği gerekebilir.

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Leapsome hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Leapsome'u kullanmak, Kıdemli Müşteri Başarısı Yöneticisi olarak roldeki işimde daha stratejik çalışmamı sağladı. Senaryo planlamasını daha net hale getirdi, daha güçlü, veriye dayalı öneriler sunmamı sağladı ve müşterilere daha proaktif rehberlik sunmama yardımcı oldu. Leapsome ile potansiyel riskleri ve sonuçları önceden tahmin edebiliyorum, bu da daha güvenli kararlar almamı sağlıyor. Bu sayede paydaşlarla daha güvenilir ve danışmanlık odaklı görüşmeler yapabiliyorum, bu da sonuçta daha iyi müşteri sonuçları ve daha güçlü, uzun vadeli ilişkilerle sonuçlanıyor.

Leapsome'u kullanmak, Kıdemli Müşteri Başarısı Yöneticisi olarak rolümde daha stratejik çalışmamı sağladı. Senaryo planlamasını daha net hale getirdi, daha güçlü, veriye dayalı öneriler sunmamı sağladı ve müşterilere daha proaktif rehberlik sunmama yardımcı oldu. Leapsome ile potansiyel riskleri ve sonuçları önceden tahmin edebiliyorum, bu da daha güvenli kararlar almamı destekliyor. Bu sayede paydaşlarla daha güvenilir ve danışmanlık odaklı görüşmeler yapabiliyorum, bu da sonuçta daha iyi müşteri sonuçları ve daha güçlü, uzun vadeli ilişkilerle sonuçlanıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Çalışanlarınızın motivasyonunu ve bağlantısını korumak için en iyi çalışan bağlılığı yazılımlarını inceleyin.

3. Effy AI (KOBİ'ler için yıldırım hızında, AI öncelikli performans değerlendirmeleri için en iyisi)

Effy AI aracılığıyla

Effy AI, zekadan ödün vermeden basitlik arayan küçük ve orta boyutlu takımlar için özel olarak tasarlanmış bir performans yönetim aracıdır. Anlık AI özetleri, doğal dil formu oluşturma ve akıllı içgörülerle desteklenen hedefleri, değerlendirmeleri, geri bildirimleri ve bire bir görüşmeleri kolaylaştırır.

Bu AI aracı, yapay zeka kullanarak minimum girdi ile özel inceleme formları oluşturur, geri bildirim özetleri hazırlar ve çok kaynaklı yorumları eyleme geçirilebilir temalara ayırır. Otomatik hatırlatıcılar, inceleme durumu izleme ve şık bir gösterge paneli, daha az takip ile döngüleri yolunda tutar.

Arka planda, makine öğrenimi duyguları tespit etmeye, katkı eğilimlerini öne çıkarmaya ve inceleme sürelerini kısaltmaya yardımcı olur. Arayüz temiz, sezgisel ve tıklamaktan çok düşünmeyi tercih edenler için tasarlanmış bir İK aracıdır.

Effy AI'nın en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan inceleme formları ve özetler anında hazır

Tema çıkarma özelliğine sahip çok kaynaklı geri bildirim (yönetici, meslektaş, kendin)

Sorunsuz geri bildirim yakalama için Slack entegrasyonu

Sürekli geri bildirim, övgü, toplantı notları ve bire bir izleme

Tam döngü görünürlüğü için gösterge panellerini ve durum izlemesini inceleyin.

Effy AI sınırlamaları

Karmaşık OKR izleme veya incelemelerin ötesinde derinlemesine analizler için tasarlanmamıştır.

Kullanıcılar, Effy AI'yı Microsoft Teams gibi platformlarla entegre ederken zorluklar yaşadıklarını bildiriyor.

Effy AI fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Fiyatlar yıllık 36 $'dan başlar.

Effy AI puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Effy AI hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şunları paylaşıyor :

Raporlar ve analizler, gereksiz karmaşıklıklarla bizi boğmadan net içgörüler sağlar.

Raporlar ve analizler, gereksiz karmaşıklıklarla bizi boğmadan net içgörüler sağlar.

📚 Ayrıca okuyun: Geri bildirimi daha yapılandırılmış ve etkili hale getirmek için en iyi 360 değerlendirme sorusunu keşfedin.

4. Lattice (İK, performans ve büyüme alanlarında yapay zeka ile desteklenen insan kaynakları stratejisi için en iyisi)

Lattice aracılığıyla

Lattice, İK takımlarının evrak işlerinin ötesine geçerek yüksek performanslı kültürler oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir insan kaynakları platformudur. HRIS'i birleştiren bu araç, performans değerlendirmeleri, bağlılık anketleri, ücretlendirme, kariyer gelişimi ve analitik için yapay zeka kullanır.

Bu araç, kuruluşların yetenekleri yönetme ve geliştirme yöntemlerini iyileştirmek için her adımda yapay zeka kullanır.

Lattice'in AI Asistanı, geri bildirimleri ve anket yanıtlarını sentezler, performans değerlendirme paketlerini özetler, kullanıcıların daha etkili ve adil geri bildirimler oluşturmasına yardımcı olur ve hem bireysel hem de kurumsal düzeydeki hedefler ve verilere dayalı olarak gelişim fırsatlarını belirler.

Temsilci, şirket belgelerinden (politikaları, kılavuzları ve intranet sayfaları gibi) öğrenerek çalışanların sorularını anında yanıtlayabilir ve proaktif İK koçluğu sağlayabilir. Bağlılığın azalmasının erken belirtilerini tespit edebilir ve yöneticileri hassas konuşmalara hazırlayarak, kuruluşların insan kaynakları operasyonlarında reaktif bir yaklaşımdan stratejik bir yaklaşıma geçmelerini sağlar.

Lattice'in en iyi özellikleri

HRIS, performans, bağlılık, hedefler, ücret ve kariyer araçlarını tek bir yerde birleştiren birleşik platform .

Özetler, ifade yardımı ve geliştirme önerileri içeren AI destekli geri bildirim ve inceleme desteki .

Çalışanların sorularını yanıtlamak, sonraki adımları önermek ve fark edilmeyen eğilimleri ortaya çıkarmak için AI Agent .

Derin içgörüler , riskleri, bağlılığı artıran faktörleri ve çalışanları elde tutma fırsatlarını ortaya koyan İnsan analitiği gösterge panelleri dahil.

Oryantasyon ve ş akışları oryantasyon, performans döngüleri ve İK yöneticiliği için akıllı otomasyon aracılığıyla

Lattice sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip kullanıcı arayüzü, İK dışındaki kullanıcılar için başlangıçta alıştırma süreci gerektirebilir.

Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor.

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi: 11 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla

Lattice derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lattice hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Birçok HRIS sistemi ile çalışıyoruz ve bunların çoğu, insan kaynakları işlerini yapan bordro sistemleri veya bordro işlerini yapan finans sistemleri. Hepsi de kendi güçlü yanlarına sahip. Benim için en beğendiğim yanı, öncelikle bir insan kaynakları sistemi olması. İnsanları ön plana çıkarıyor ve bu nedenle takımımız için 1:1 görüşmelerini izleme, geçmişi ve net bir şekilde tanımlanmış kariyer yollarını görme imkanı harika.

Birçok HRIS sistemi ile çalışıyoruz ve bunların çoğu, insan kaynakları işlerini yapan bordro sistemleri veya bordro işlerini yapan finans sistemleri. Hepsi de kendi güçlü yanlarına sahip. Benim için en beğendiğim yanı, öncelikle bir insan kaynakları sistemi olması. İnsanları ön plana çıkarıyor ve bu nedenle takımımız için 1:1 izleme, geçmişi görme ve net bir şekilde tanımlanmış kariyer yollarına sahip olma imkanı harika.

📚 Biliyor muydunuz? AI destekli geri bildirim araçları, değerlendiricilerin önyargılarını azaltmaya yardımcı olabilir! Tarafsız ifade seçenekleri sunarak ve görünmeyen kalıpları vurgulayarak, performans konuşmalarında adalet ve netliği teşvik ederler.

5. 15Five (AI ile desteklenen sürekli performans, geri bildirim ve yönetici etkinleştirme için en iyisi)

15Five aracılığıyla

15Five, sürekli geri bildirim, OKR'ler, katılım anketleri ve koçluğu tek bir yönetici odaklı deneyimde birleştiren bir performans yönetimi platformudur. Temelinde, AI, içgörülü inceleme yardımından kişiselleştirilmiş koçluk önerilerine kadar her şeyi destekleyerek, kuruluşların operasyonel insan yönetiminden stratejik insan yönetimine geçişine yardımcı olur.

15Five AI ile İK liderleri, performans ve bağlılık eğilimlerini belirleyebilir ve maksimum etki için alanları tespit edebilir. Yöneticiler, ifade önerileri sunan, önyargıları azaltan ve geri bildirimleri özetleyen AI destekli değerlendirmeler alır.

İsteğe bağlı bir eklenti olan Kona AI Coach, ş akışı içinde gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş koçluk önerileri sunar. Bu öneriler, verilerinizle eğitilir ve takımınızın bağlamına göre uyarlanır. Anket verileri bile daha akıllıdır: AI destekli içgörüler, açık uçlu geri bildirimlerden temaları ortaya çıkarır ve hedefe yönelik eylemler önerir.

15Five'ın en iyi 15 özelliği

Daha adil ve etkili değerlendirmeler yazmanıza yardımcı olan AI destekli incelemeler

Kona AI Coach, gerçek zamanlı takım verilerine dayalı olarak isteğe bağlı koçluk önerileri sağlar.

Dikkat edilmesi gereken alanları belirlemek için öngörücü katılım puanlaması

Değerlendirmeleri, koçluğu, öğrenmeyi ve anketleri bir araya getiren birleşik insan deneyimi

Performans ve çalışan bağlılığı için analitik odaklı İK sonuçları gösterge paneli

15Five sınırlamaları

Arayüz ve özellik yoğunluğu yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

Bazı kullanıcılar özelleştirme ve destekle ilgili endişelerini dile getirdi.

15Five fiyatlandırması

Engage: 4 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Perform: 11 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Toplam Platform: 16 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: Yorumlar mevcut değildir.

Gerçek hayattaki kullanıcılar 15Five hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Haftalık kontrollerimiz için 15Five'ı kullanmayı çok seviyoruz, çoğu takım 1'e 1 özelliğini kullanıyor, HighFives çok eğlenceli! Yıllık katılım anketini, en iyi öz değerlendirmeyi ve OKR'leri kullanıyoruz. Bunlar geri bildirim toplamak ve iş sonuçlarını desteklemek için gerçekten çok yardımcı oldu.

Haftalık kontrollerimiz için 15Five'ı kullanmayı çok seviyoruz, çoğu takım 1'e 1 özelliğini kullanıyor, HighFives çok eğlenceli! Yıllık bağlılık anketini, en iyi öz değerlendirmeyi ve OKR'leri kullanıyoruz. Bunlar geri bildirim toplamak ve iş sonuçlarını desteklemek için gerçekten çok yardımcı oldu.

💡 Profesyonel İpucu: AI tarafından oluşturulan belge özetlerini kullanarak bire bir görüşmelere hazırlanın. AI temelini kişiselleştirmek için hızlı bir kişisel gözlem veya teşvik ekleyerek toplantılara insani bir dokunuşla başlayın.

6. Culture Amp (AI destekli insan analitiği ve sürekli gelişim için en iyisi)

Culture Amp aracılığıyla

Culture Amp, AI ve insan bilimi içgörülerinden yararlanarak katılım, performans ve gelişimi büyük ölçekte artıran bir çalışan deneyimi platformudur . AI ile geliştirilmiş anketleri, değerlendirme döngülerini, OKR'leri, kariyer gelişimini ve insan analizlerini tek bir merkezde birleştirir.

AI destekli yorum özetleri, açık uçlu geri bildirimlerden temalar çıkarırken, tahmine dayalı içgörüler nerede harekete geçilmesi gerektiğini gösterir. İnsan analitiği gösterge panelleri eklenti, senaryo planlama, anomali tespiti ve kuralcı öneriler sunarak İK liderlerinin verileri etkiye dönüştürmelerine yardımcı olur.

Culture Amp sürekli büyümeyi destekler: anketler katılımdaki değişiklikleri ortaya çıkarır, AI özetleri içgörüleri hızlandırır ve Skills Coach mikro öğrenme günlük küçük adımlarla gelişimi teşvik eder. Kariyer yolları ve kişiselleştirilmiş gelişim planları, AI tarafından önerilen yetkinlik modelleriyle desteklenir .

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Anket verilerinden elde edilen AI yorum özetleri ve eylem planları

Senaryo planlama, aykırı değer tespiti ve trend içgörüleri ile öngörücü insan analitiği

Skills Coach, mikro öğrenme teşvikleri ve çalışanların görüşlerini yansıtan anketler dahil olmak üzere sürekli çalışan gelişimi

AI destekli yetkinlikler ve kişiselleştirilmiş büyüme planlaması ile entegre kariyer çerçeveleri

Güvenlik, global destek ve HRIS ile kurumsal kullanıma hazır, Slack entegrasyonları

Culture Amp sınırlamaları

Raporlama ve yönetici kurulumu, yeni işe başlayan takımlar için karmaşık gelebilir.

Giriş seviyesi paketlerde canlı destek bulunmayabilir.

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Culture Amp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Culture Amp'ı hedefleri belirlemek ve izlemek için kullanımı kolay bir araç olarak görüyorum, bu da özellikle yıl sonu performans değerlendirmeleri için çok yararlı. Hem çalışanlar hem de yönetim tek bir tıklama ile performansı izleyebildiği için aracın şeffaflığı harika. Verilerin yalnızca belirli hiyerarşiler içinde paylaşıldığı veri güvenliğini gerçekten takdir ediyorum, böylece yöneticim yalnızca benim verilerimi görebiliyor. Kullanıcı dostu, şeffaf ve veri güvenliğini sağlıyor, ayrıca ilk kurulum da sorunsuzdu.

Culture Amp'ı hedefleri belirlemek ve izlemek için kullanımı kolay bir araç olarak görüyorum, bu da özellikle yıl sonu performans değerlendirmeleri için çok yararlı. Hem çalışanlar hem de yönetim tek bir tıklama ile performansı izleyebildiği için aracın şeffaflığı harika. Verilerin yalnızca belirli hiyerarşiler içinde paylaşıldığı veri güvenliğini gerçekten takdir ediyorum, böylece yöneticim yalnızca benim verilerimi görebiliyor. Kullanıcı dostu, şeffaf ve veri güvenliğini sağlıyor, ayrıca ilk kurulum da sorunsuzdu.

📊 Araştırmalar gösteriyor ki: Teknolojik gelişmeler ve AI'nın hızla benimsenmesi, kuruluşların çalışanlarından beklediklerini yeniden şekillendiriyor. Dünya Ekonomik Forumu, 2030 yılına kadar küresel işgücünün %59'unun becerilerini geliştirmesi gerekeceğini öngörüyor.

7. Workday Learning (Birleşik bir İK platformu içinde yapay zeka ile geliştirilmiş kurumsal öğrenme için en iyisi)

Workday Learning, Workday'in daha geniş HCM paketine entegre edilmiş entegre öğrenim yönetim sistemidir. AI destekli içgörüler ve otomasyon ile kurumsal öğrenimi geliştirir, içeriği bağlam içinde sunar, beceri eksikliklerini ortaya çıkarır ve kariyer gelişimini hassas bir şekilde yönlendirir.

Workday'in tüm ürün yelpazesini kapsayan yapay zeka stratejisinin merkezinde, Skills Cloud ve yeni gelişen yapay zeka yetenekleri gibi yapay zeka destekli araçlar yer almaktadır. Bu özellikler, yapay zeka destekli beceri önerileri, otomatik olarak oluşturulan gelişim planları ve her çalışanın rolü ve kariyerine uygun bağlamsal öğrenme sunumu sağlar.

AI tarafından desteklenen Manager Insights Hub, güçlü yönleri ve gelişime açık alanları hızlı bir şekilde özetler, güven ve netlik oluşturmak için geri bildirimleri şeffaf bir şekilde toplar.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetişim ile desteklenen Workday Learning, statik içerik kitaplıklarını mevcut İK altyapınız içinde dinamik gelişim ekosistemlerine dönüştürür.

Workday Learning'in en iyi özellikleri

Daha geniş Workday HCM paketinin bir parçası olarak gömülü, akış içinde öğrenme

Skills Bulutu ve üretken yapay zeka aracılığıyla yapay zeka destekli beceri içgörüleri ve öğrenme önerileri

Çok boyutlu geri bildirimlerden elde edilen, yapay zeka tarafından oluşturulan büyüme planı özetleri

Kurumsal verilerden bağlam farkında öğrenme teşvikleri ve içerik önerileri

Workday Learning sınırlamaları

Öğrenmeye özel kullanıcı deneyimi basit gelebilir ve yönetici kurulumu küçük takımlar için karmaşık olabilir.

Kullanıcılar bazen karmaşık veya markalı eğitim modülleri için harici yazma araçlarına güvenirler.

Workday Learning fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday Learning puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Workday Learning hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Basit son kullanıcı arayüzü, programlar ve çok dersli kurslar için rehberli öğrenme istemleri ve video düzenleme aracı.

Basit son kullanıcı arayüzü, programlar ve çok dersli kurslar için rehberli öğrenme istemleri ve video düzenleme aracı.

📚 Ayrıca okuyun: Özelleştirilebilir geri bildirim formu şablonlarını kullanarak gerçekten fark yaratan içgörüler toplayın .

8. Cornerstone OnDemand (AI destekli iş gücü çevikliği ve büyük ölçekli kurumsal öğrenme için en iyisi)

Cornerstone OnDemand aracılığıyla

Cornerstone OnDemand, Galaxy paketi ile AI teknolojisiyle donatılmış kapsamlı bir yetenek yönetimi platformudur. Cornerstone Galaxy aracılığıyla sunulan AI yetenekleri, dinamik beceri zekası, kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri ve stratejik iş gücü planlaması sağlar.

Terabaytlarca yetenek verisini analiz ederek iç beceri eksikliklerini belirleyebilir, gelecekteki ihtiyaçları tahmin edebilir ve hedefe yönelik gelişim fırsatları önerebilir. SkyHive satın alımıyla birleştirildiğinde, küresel işgücü piyasası bilgilerini de kullanarak iç mobilite ve yetenek dağıtımı konusunda bilgi sağlar.

Bu, Cornerstone'u tahminlere gerek kalmadan geleceğe hazır bir iş gücü geliştirmek için güçlü bir motor haline getirir.

Cornerstone OnDemand'ın en iyi özellikleri

Boşluk analizi ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları için AI destekli beceri zekası

Kariyer hareketliliği, rol hazırlık ve beceri geliştirme için üretken AI önerileri

Kurumsal veriler ve işgücü piyasası eğilimleri ile desteklenen işgücü planlaması

Yetenek geliştirme ş akışlarına entegre edilmiş kurumsal ölçekte öğrenim yönetimi

Kapsamlı entegrasyonlar, uyumluluk, çoklu dil destekleri ve yönetişim

Cornerstone OnDemand sınırlamaları

Daha basit ve çevik araçlara ihtiyaç duyan kullanıcılar ve yöneticiler için karmaşık ve ağır gelebilir.

Bazı kullanıcılar, modüller arasında zayıf entegrasyonlar ve tutarsız tasarımlar olduğunu bildiriyor.

Cornerstone OnDemand fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cornerstone OnDemand derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Cornerstone OnDemand hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Verileri güvenli bir şekilde saklar. Kullanıcıların öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Verileri güvenli bir şekilde saklar. Kullanıcıların öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

9. Docebo (AI öncelikli içerik oluşturma ve ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için en iyisi)

Docebo aracılığıyla

Docebo, LMS ve LXP yeteneklerini bir araya getiren, bulut tabanlı, yapay zeka destekli bir öğrenme platformudur ve kurumsal işletmelerin akıllı bir şekilde ölçeklenmesini sağlar. İçerik oluşturma ve etiketlemeden kişiselleştirilmiş sunum ve öğrenci desteğine kadar öğrenme döngüsünün her aşamasına yapay zeka entegre ederek manuel iş yükünü azaltır ve son derece alakalı deneyimler sunar.

AI Oluşturucu aracı, ders üretimini otomasyonla gerçekleştirerek yapılandırılmış kurslar, değerlendirmeler, çeviriler ve hatta gerçeğe yakın AI video sunucuları oluşturur.

Ayrıca, Harmony Search dahil olmak üzere Docebo'nun yapay zeka destekli arama özellikleri, daha doğru ve sezgisel keşif için konuşmayı metin haline getirme ve meta veriler aracılığıyla içeriği indeksler.

AI Sanal Koç, uygulamaya dayalı öğrenme için kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle gerçekçi, senaryo tabanlı simülasyonlar sağlar. Bu özellikler bir araya gelerek kurs oluşturmayı kolaylaştırır, bulunabilirliği artırır ve kurumsal ölçekte sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunar.

Docebo'nun en iyi özellikleri

AI Oluşturucu, kurs tasarımı, çeviriler, değerlendirmeler ve AI video sunumlarını otomasyonla gerçekleştirir.

Harmony Search, yapay zeka destekli indekslemeyi kullanarak içeriği sezgisel olarak indeksler ve geri getirir.

AI Virtual Coach, anında geri bildirim sağlayan etkileşimli simülasyonlar sunar.

Metadata etiketleme ve beceri atamalarını otomasyonla gerçekleştirerek içerik organizasyonunu iyileştirir.

Kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri ve geniş ölçekte çok dilli destek

Docebo sınırlamaları

Go. Learn mobil uygulamasının belirli sistem gereksinimleri ve kısıtlamaları vardır ve bu da erişilebilirliği sınırlayabilir.

Öğrencileri bölgeye özgü oturumlara otomatik olarak kaydettirmek zor olabilir ve bu da küresel takımlar arasında karışıklığa yol açabilir.

Docebo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Docebo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Docebo hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Her şey ayarlandıktan sonra, Docebo gerçekten iç eğitimi organize ve takip etmesi kolay hale getiriyor. Sosyal medya ş akışlarını yönetiyorum ve işe alım sürecine yardımcı oluyorum, bu nedenle tüm kurslarımız için tek bir merkezi yer olması hayatımı kolaylaştırdı. Düzen, öğrenenlerin gezinmesi için basit ve artık "Bunu nerede bulabilirim?" gibi sorular çok daha az geliyor. Platform da sorunsuz çalışıyor, bu da eğitimi tutarlı tutmaya çalışırken önemli bir faktör.

Her şey ayarlandıktan sonra, Docebo gerçekten iç eğitimi organize ve takip etmesi kolay hale getiriyor. Sosyal medya ş akışlarını yönetiyorum ve işe alım sürecine yardımcı oluyorum, bu nedenle tüm kurslarımız için tek bir merkezi yer olması hayatımı kolaylaştırdı. Düzen, öğrenenlerin gezinmesi için basit ve artık "Bunu nerede bulabilirim?" sorusunu çok daha az duyuyorum. Platform da sorunsuz çalışıyor, bu da eğitimi tutarlı tutmaya çalışırken önemli bir faktör.

10. BetterUp (Kurumsal refah için büyük ölçekli AI destekli koçluk için en iyisi)

BetterUp aracılığıyla

BetterUp, yapay zeka ve davranış biliminden güç alan, kurumsal düzeyde gelişimi ölçeklendiren insan odaklı bir koçluk platformudur.

Amiral gemisi AI koçu BetterUp Grow, rol özelinde bağlam, davranışsal veriler ve şirket değerlerine dayalı, her zaman kullanılabilir, gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş destek sunar. Milyonlarca koçluk oturumunda eğitilmiş bağlamsal bir rehber olarak çalışır ve zorlu konuşmalar, hedef teşvikleri ve iş akışında eşsiz erişilebilirlik için rol oynama imkanı sunar.

Milyarlarca veri noktasından elde edilen içgörülerle BetterUp, yetenek zekası ve stratejik gelişim konusunda bilgi sağlar. Kuruluşlar, güvenin arttığı veya artırılması gereken alanları vurgulayan gösterge panelleri elde ederken, çalışanlar en çok ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel teşvikler alırlar.

BetterUp'ın en iyi özellikleri

Her rol ve bireye özel, her zaman açık, bağlam farkında AI koçluğu

Konuşma rol oyunu ve hedef teşvikleri dahil olmak üzere gerçek zamanlı rehberlik

Toplu ve anonimleştirilmiş verilerden ölçeklenebilir yetenek istihbaratı gösterge panelleri

Davranış bilimine dayalı temel, güvenilir ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Kurumsal ölçekte tasarlanmış, küresel markaların güvendiği, hibrit iş için geliştirilmiş

BetterUp sınırlamaları

AI koçluğu, hibrit bir yaklaşıma dayanır; bazı kullanıcılar hala sadece insanlarla yapılan oturumları tercih etmektedir.

Umut verici olsa da, koçluk sonuçlarının daha güçlü ve tutarlı bir etki ölçümü yapılması gerekiyor.

BetterUp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BetterUp puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek hayattaki kullanıcılar BetterUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

En çok koçların profesyonelliğinden memnunum. Kişisel bir koçum var ve ayrıca iletişim ve geri bildirim verme ve alma konularında hedef odaklı koçluk hizmetinden de yararlandım. Deneyimli bir koçla kişisel gelişim üzerinde çalışmak için ayrılan zaman paha biçilemez. Odaklanabilmek ve önceliklerimi daha iyi belirleyebilmek için kendimi yansıtmaya daha fazla zaman ayırmam ve hedeflerimi netleştirmem için teşvik edildim. Her oturumun sonunda koçlar bir eylem planı oluşturmama yardımcı oluyorlar. Ayrıca, BetterUp portalında tartıştığımız konularla ilgili mevcut kaynakların paylaşımını da yapıyorlar.

En çok koçların profesyonelliğinden memnunum. Kişisel bir koçum var ve ayrıca iletişim ve geri bildirim verme ve alma konularında hedefli koçluk hizmetinden de yararlandım. Deneyimli bir koçla kişisel gelişim üzerinde çalışmak için ayrılan zaman paha biçilemez. Odaklanabilmek ve önceliklerimi daha iyi belirleyebilmek için kendimi yansıtmaya daha fazla zaman ayırmam ve hedeflerimi netleştirmem için teşvik edildim. Her oturumun sonunda koçlar bir eylem planı oluşturmama yardımcı oluyorlar. Ayrıca, BetterUp portalında tartıştığımız konularla ilgili mevcut kaynakların paylaşımını da yapıyorlar.

11. Betterworks (Kurumsal ölçekte AI destekli hedef uyumu ve sürekli performans için en iyisi)

Betterworks aracılığıyla

Betterworks, AI destekli hedef belirleme, geri bildirim ve analitik özellikleriyle kurumsal iş akışlarını modernize etmek için tasarlanmış bir performans yönetimi platformudur. AI özellikleri arasında hedef yazma yardımı, hedef güncellemelerini teşvik eden akıllı uyarılar ve performans konuşmalarını proaktif hale getiren ve stratejiyle uyumlu hale getiren akıllı içgörüler bulunur.

Slack, Teams ve Outlook gibi günlük araçlara entegre edilerek Betterworks, performansın arka planda kalmak yerine ön planda kalmasını sağlar. Kalibrasyon arayüzü esneklik ve netlik sağlayarak, İK liderlerinin değerlendirmeleri standartlaştırmasına ve platform içi koçluk içeriği ile yöneticileri desteklemesine yardımcı olur.

Üretken AI ayrıca daha tutarlı, önyargıların farkında olan geri bildirimleri destekler ve takımlar ve değerlendirmeler arasında görünürlüğü korur.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

AI destekli hedef yazma ve güncellemeler için akıllı hatırlatıcılar

Ş akışlarına ve mesajlaşma araçlarına entegre edilmiş sürekli geri bildirim döngüleri

Yönetici destekli esnek kalibrasyon araçları

Performans uyumu için gerçek zamanlı içgörüler ve analizler

Kurumsal düzeyde güvenlik, çok dilli destek ve geniş entegrasyonlar

Betterworks sınırlamaları

Hedef/amaç özellikleri, tam değerini ortaya çıkarmak için bir öğrenme süreci gerektirebilir.

Betterworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

📚 Ayrıca okuyun: Daha iyi değerlendirmeler yapmak için pratik performans değerlendirme örneklerine göz atın.

12. Qualtrics XM Employee Experience (Çalışan yolculuğu boyunca AI destekli dinleme ve akıllı eylemler için en iyisi)

Qualtrics XM aracılığıyla

Qualtrics XM Employee Experience, işe alımdan işten ayrılmaya kadar her temas noktasında dinlemek ve çalışan geri bildirimlerini anlamlı eylemlere dönüştürmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir platformdur. Anketler, yaşam döngüsü dinleme, refah, DEI ve yolculuk analizlerini bir araya getirerek sürekli dinleme, öngörüsel içgörüler ve özelleştirilmiş müdahaleler sağlar.

AI motoru, otomatik metin analizi, duygu algılama ve anlatı içgörülerini desteklerken, anonimleştirilmiş işleme ve kurumsal düzeyde yönetişim ile veri gizliliğini korur.

Manager Assist, kişiselleştirilmiş takım düzeyinde içgörüler ve eylem panoları sunarken, Employee Experience Discover sosyal, sesli ve dijital gibi birçok kanaldan geri bildirim toplayarak çalışanların duygularına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlar. Bu, pasif geri bildirimleri proaktif, insan odaklı çözümlere dönüştürerek katılımı ve performansı büyük ölçekte artırır.

Qualtrics XM Çalışan Deneyimi'nin en iyi özellikleri

İşe alım, terfi ve işten ayrılma süreçleri boyunca sürekli yaşam döngüsü dinleme

AI destekli Manager Assist, özetler ve takım içgörüleriyle size yardımcı olur.

EX Discover ile duygu analizi içeren çok kanallı dinleme

Anonimleştirilmiş AI temelleri ile kurumsal düzeyde gizlilik ve güvenlik

Çalışan Deneyimi için Qualtrics XM sınırlamaları

Bazı uzun süreli kullanıcılar, yanıt eşleştirmede uyumsuzluklar ve yetersiz destek gibi sorunlar bildirmektedir.

Qualtrics dahil olmak üzere çevrimiçi anket araçları, istemeden belirli nüfusları dışlayarak verilerin temsil gücünü etkileyebilir.

Qualtrics XM Çalışan Deneyimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics XM Çalışan Deneyimi puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır.

Gerçek kullanıcılar, Qualtrics XM for Employee Experience hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Tek söyleyebileceğim, verileri toplamak ve etkili bir geri bildirim elde etmek için daha ayrıntılı analiz yapmak için harika bir yazılım olduğu. Duygu analizine gerçek zamanlı erişim, veriye dayalı kararlar almak için gerçekten çok yararlı. Ayrıca, kullanımı kolay arayüzü sayesinde takımların izleme ve doğru şekilde uygulama yapmasını kolaylaştırıyor. Sonuç olarak, bence çalışanların bağlılığını artırıyor.

Tek söyleyebileceğim, verileri toplamak ve etkili bir geri bildirim elde etmek için daha ayrıntılı analiz yapmak için harika bir yazılım olduğu. Duygu analizine gerçek zamanlı erişim, veriye dayalı kararlar almak için gerçekten çok yararlı. Ayrıca, kullanımı kolay arayüzü sayesinde takımların izleme ve doğru şekilde uygulama yapmasını kolaylaştırıyor. Sonuç olarak, bence çalışanların katılımını artırıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Bağlılığı gerçek zamanlı olarak izlemek için önde gelen çalışan nabız anketi araçlarını karşılaştırın.

13. Engagedly (AI destekli hedef uyumu, bağlılık ve yetenek gelişimi için en iyisi)

Engagedly aracılığıyla

Engagedly, performans değerlendirmeleri, hedefler ve OKR'ler, sürekli geri bildirim, öğrenme, takdir ve kariyer gelişimini bir araya getiren bir yetenek yönetimi platformudur.

Temelinde, yetenek akışlarını otomasyonla otomatikleştiren ve geliştiren bir ajan AI asistanı olan Marissa AI yer alır: bu yazılım, içgörülü geri bildirimler hazırlar, IG geliştirme yollarını özelleştirir, anket temalarını özetler ve yöneticilerin performansı çevik ve anlamlı tutmalarına yardımcı olur.

Bu deneyim, gerçek zamanlı tanıma, oyunlaştırılmış katılım ve akıllı gösterge panellerini bir araya getirir. Takımlar, AI destekli performans kalibrasyonu, hedef ilerlemesine bağlı AI destekli öğrenme önerileri ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan akıllı hatırlatıcılardan yararlanır.

Yetenek analitiği, özelleştirilebilir ş akışları ve mobil öncelikli strateji ile desteklenen Engagedly, yetenek yönetimini proaktif bir deneyime dönüştürür.

Engagedly'nin en iyi özellikleri

Marissa AI, geri bildirim, hedef oluşturma, IDP geliştirme ve anket özetlerini otomasyonla gerçekleştirir.

Gamifikasyon, takdir ve kademeli görünürlük ile AI destekli hedef uyumu

Duygu analizi ve gerçek zamanlı içgörülerle sürekli geri bildirim ve nabız kontrolü

AI tarafından önerilen entegre öğrenme yolları ve beceri hareketliliği

Gösterge panelleri, analitik, mentorluk ve mobil katılım özelliklerine sahip birleşik platform

Engagedly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımı benzersiz kurumsal ihtiyaçlara derinlemesine uyarlamaya çalışırken kısıtlamalardan bahsediyor.

Engagedly fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Engagedly puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Engagedly hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Engagedly yazılımı, hedef belirleme, geri bildirim, performans yönetimi ve 360 derece değerlendirmeleri tek bir kullanıcı dostu platformda birleştiren, modern işgücü yönetimi için sağlam bir çözümdür. Yazılımın sezgisel arayüzü, çalışanların ve yöneticilerin hedefler oluşturup izleme yapmalarını, sürekli geri bildirim sağlamalarını ve kontrol toplantıları ve bire bir toplantılar yapmalarını kolaylaştırır. 360 derece değerlendirme özelliği, çalışanların performansına kapsamlı bir görünüm sunarak adil ve doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlar.

Engagedly yazılımı, hedef belirleme, geri bildirim, performans yönetimi ve 360 derece değerlendirmeleri tek bir kullanıcı dostu platformda birleştiren, modern işgücü yönetimi için sağlam bir çözümdür. Yazılımın sezgisel arayüzü, çalışanların ve yöneticilerin hedefler oluşturup izleme yapmalarını, sürekli geri bildirim sağlamalarını ve kontrol toplantıları ve bire bir toplantılar yapmalarını kolaylaştırır. 360 derece değerlendirme özelliği, çalışanların performansına kapsamlı bir görünüm sunarak adil ve doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlar.

🧭 Trivia: Modern OKR çerçevesi , OKR'lerin babası olarak kabul edilen Andy Grove'un liderliğinde 1970'lerde Intel'de doğdu . Grove, Peter Drucker'ın MBO çerçevesini temel aldı, ancak hedef belirlemede daha fazla esneklik sağlarken netlik ve hesap verebilirliği vurgulayan daha çevik, hedef odaklı bir yaklaşım getirdi.

Çalışan Eğitimi Alanında AI Geri Bildirim Yazılımının Anahtar Avantajları

AI geri bildirim yazılımı, çalışan eğitimini basit bir formaliteden ilgi çekici, sonuç odaklı bir deneyime dönüştürür. Öğrenmenin "kalıcı" olup olmadığını görmek için kursun sonuna kadar beklemek yerine, AI gerçek zamanlı olarak içgörüler sunar, yolculuğu kişiselleştirir ve eğitmenlere müdahale edilmesi gereken noktaları net bir şekilde gösterir.

1. Çalışanların şirkette kalmasını sağlayan gerçek zamanlı geri bildirim

AI, eğitim sonrası anketi beklemez, anında koçluk yapar. Öğrenciler anında ipuçları, yönlendirmeler ve düzeltmeler alır, bu da kavramları daha hızlı kavramalarına ve daha uzun süre hatırlamalarına yardımcı olur.

2. Kişiselleştirilmiş öğrenme yolları

Hiçbir çalışan aynı şekilde öğrenmez. AI, davranışları, hızı ve kavrayış düzeyini analiz ederek her öğrenici için bir sonraki en iyi adımı önerir ve eğitimi alakalı ve motive edici tutan kişiye özel bir yol oluşturur.

3. Beceri eksikliklerinin erken tespiti

Performans eksikliklerini aylar sonra keşfetmek yerine, AI çalışanların eğitim sırasında zorlandıkları alanları vurgular. Eğitmenler, hedefli destek sağlayarak küçük sorunların büyük engellere dönüşmesini önleyebilir.

4. Yöneticiler ve İK için eyleme geçirilebilir içgörüler

AI destekli gösterge panelleri, ham geri bildirimleri net ve görsel içgörülere dönüştürür. Liderler, kalıpları görebilir, ROI'yi izleyebilir ve eğitimi doğrudan performans iyileştirmelerine bağlayabilir.

5. Ölçeklenebilir, sürekli iyileştirme

İster 50 ister 5.000 çalışanı eğitin, AI tutarlılık ve adalet sağlar. Ayrıca zamanla öğrenir, önerileri iyileştirir, içeriği geliştirir ve her eğitim döngüsünü bir öncekinden daha akıllı hale getirir.

📚 Ayrıca okuyun: Daha sorunsuz bir işe alım süreci ve beceri geliştirme için kullanıma hazır ücretsiz eğitim planı şablonları edinin.

Artık daha çok değil, daha akıllı eğitim zamanı

Çalışan eğitimi statik, tek yönlü bir süreç olmak zorunda değildir.

AI geri bildirim yazılımı ile öğrenmeyi her çalışana uyum sağlayan kişiselleştirilmiş, etkileşimli bir deneyime dönüştürebilirsiniz. AI, eski anketlere veya genel değerlendirmelere güvenmek yerine, gerçek zamanlı içgörüler, ölçeklenebilir kişiselleştirme ve eyleme geçirilebilir rehberlik sunarak eğitimi kuruluşunuz için gerçek bir büyüme faktörü haline getirir.

Sürekli geri bildirim araçlarından yapay zeka destekli koçluğa kadar, bu platformlar geri bildirimin daha akıllı hale geldiğinde eğitimin daha etkili olduğunu kanıtlıyor. Sonuç? Bağlı çalışanlar, daha hızlı beceri gelişimi ve her öğrenme girişiminde ölçülebilir yatırım getirisi.

👉 ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve AI destekli öğrenme, geri bildirim ve performansı tek bir sorunsuz platformda bir araya getirin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

AI, herkese uyan tek tip değerlendirmeler yerine gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş içgörüler sunar. Bilgi eksikliklerini vurgular, kişiye özel öğrenme yolları önerir ve geri bildirimleri hem çalışanlar hem de yöneticiler için net eylem ögeleri halinde özetler.

Hayır. AI, geri bildirim sürecini hızlandırır ve ölçeklendirir, ancak insan eğitmenler AI'nın taklit edemeyeceği bağlam, empati ve mentorluk ekler. En iyi sonuçlar, AI'nın verimliliği ile insan koçluğunun birleştirilmesinden elde edilir.

AI, beden dili, duygusal bağlam veya kültürel ipuçları gibi nüansları gözden kaçırabilir. Ayrıca, anlamlı içgörüler elde etmek için yüksek kaliteli verilere ihtiyaç duyar. Bu nedenle birçok şirket, AI'yı insan yargısını tamamlamak için kullanır, onun yerine geçmek için değil.

Beceri gelişimi, eğitim tamamlama oranları, çalışan performansı ve katılım gibi metrikleri izleyerek. AI ayrıca öğrenme sonuçlarını iş KPI'larına bağlayarak, eğitim yatırımlarının değerini kanıtlamayı kolaylaştırır.

Büyük, dağıtımlı veya hızla gelişen işgücüne sahip sektörler, teknoloji, sağlık, finans, perakende ve imalat gibi, en büyük etkiyi görmektedir. Çalışanların sürekli beceri geliştirmeye ihtiyaç duyduğu her yerde, AI geri bildirimi değer katar.

Maliyetler platforma ve şirketin boyutuna göre değişir. Bazı araçlar küçük takımlar için uygun fiyatlı giriş seviyesi planlar sunarken, kurumsal düzeydeki çözümler için özel fiyat teklifi alınması gerekir. Birçok sağlayıcı ücretsiz deneme sürümleri de sunar, böylece satın almadan önce test edebilirsiniz.