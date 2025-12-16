Güvenli ve Verimli Planlama için En İyi 10 Proton Calendar Alternatifi

Proton Calendar, gizliliğe değer veren kullanıcılar için iyi bir seçimdir. Uçtan uca şifrelenmiştir, ücretsizdir ve verileri izlemez. Etkinlik planlama, tekrarlanan toplantılar ve mobil erişim gibi temel işlevleri kolaylıkla yerine getirir.

Ancak, daha derin entegrasyonlar, görev bağlantıları veya sağlam işbirliği araçları arıyorsanız, özellikleri biraz sınırlı gelebilir. Ş Akışınız daha fazla esneklik ve sorunsuz koordinasyon gerektiriyorsa, Proton Calendar her ihtiyacı karşılamayabilir.

İşte burada Proton Calendar alternatifleri devreye giriyor. Bu makalede, daha dinamik özellikler, daha güçlü entegrasyonlar ve gerçek zamanlı işbirliği için daha iyi destek sunan en iyi seçenekleri inceleyeceğiz, böylece verimlilik tarzınıza en uygun olanı bulabilirsiniz.

En İyi Proton Calendar Alternatifleri Bir Bakışta

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyatlandırma ClickUp Sürükle ve bırak görev planlama, yinelenen etkinlikler, paylaşılan takım görünümleri Her boyutundaki takım için takvim entegrasyonlu hepsi bir arada proje yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Google Takvim Google Meet entegrasyonu, sürücü ek dosyaları, paylaşılan takvimler Bireyler ve serbest çalışanlar için Google Çalışma Alanı ekosisteminde planlama Ücretsiz Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,40 $'dan başlar. Outlook Takvim Merkezi etkinlik planlama, paylaşılan takım takvimleri, renk kodlu kategoriler Microsoft 365 kullanan kurumsal işletmeler ve profesyoneller Ücretsiz Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar. Fantastical Doğal dil girişi, uygulama içi hava durumu tahminleri, akıllı takvim setleri Doğal dil girişi ve akıllı tasarımı tercih eden Apple odaklı kişiler Ücretsiz Ücretli planlar yıllık olarak faturalandırılan 4,75 $/ay/kullanıcıdan başlar. Apple Takvim Apple cihazlar arasında iCloud senkronizasyonu, paylaşılan takvimler, konum tabanlı uyarılar Bireyler ve serbest çalışanlar için Apple entegrasyonlarına sahip yerleşik takvim Ücretsiz Zoho Calendar Genel/özel paylaşım, çoklu takvim görünümleri, Zoom/Zoho Toplantı entegrasyonu Küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki Zoho uygulaması kullanıcıları için etkinlik yönetimi Ücretsiz Amie Yan yana takvim ve görevler, tekrarlanan alışkanlıklar, AI görev planlama Küçük takımlar için görevleri, e-posta ve planlamayı bir araya getiren minimalist planlama Ücretli planlar, yıllık olarak faturalandırılan 20 $/ay/kullanıcıdan başlar. Any. yapılacak Sürükle ve bırak görev planlama, sesli giriş, yapay zeka destekli program önerileri Bireyler ve küçük takımlar için günlük görev planlama ve platformlar arası senkronizasyon Kişisel: Ücretsiz Ücretli planlar aylık 7,99 $/kullanıcıdan başlar. Teamup Calendar 11 takvim görünümü, renk kodlu alt takvimler, 9 kullanıcı izin seviyesi, yerleşik kaynak rezervasyonu Küçük ve orta boyutlu takımlar için paylaşılan takım programlarını ve kaynakları yönetme Ücretsiz Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar İş Kalendarı 2 Esnek ay görünümü, gelişmiş yinelenen etkinlikler, ek dosya/fotoğraf Bireyler ve küçük takımlar için derin takvim özelleştirme ve görev kontrolü Ücretsiz Ücretli planlar 4,99 $'dan başlar

Proton Calendar alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Proton Calendar'a alternatifleri karşılaştırırken, kişisel ve profesyonel planlamayı iyileştiren özellikleri incelemek çok önemlidir. Anahtar faktörler şunlardır:

Entegrasyon özellikleri: E-posta sistemleri, görev yönetimi ve konferans uygulamaları dahil olmak üzere diğer ürün ve hizmetlerle bağlantı kurabilen iyi bir Proton Calendar alternatifi arayın.

İşbirliği özellikleri: Paylaşımlı erişim sağlayan takvimleri seçin, böylece takımlar yaklaşan etkinlikleri hızlı bir şekilde planlayabilir, uygunluk durumunu görüntüleyebilir ve grup programlarını yönetebilir.

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi: Kullanılabilirliği ve organizasyonu önemli ölçüde iyileştirmek için renk kodlu etkinlikler ve esnek görünümler içeren sezgisel, özelleştirilebilir bir arayüz sunan Proton Calendar alternatiflerini seçin.

Çapraz platform erişilebilirliği: Proton Calendar alternatifinin birden fazla cihaz ve işletim sistemi arasında senkronizasyona izin verdiğinden emin olun, böylece programınıza tutarlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Gizlilik ve güvenlik: Gizlilik ve güvenlik açısından eksiksiz bir takvim aracı arayın. Proton Calendar uçtan uca şifrelemeyi ön plana çıkarırken, hassas verileri korumak için diğer çözümlerin güvenlik önlemlerini değerlendirmek önemlidir.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya bağımlılık gösteriyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamalarıyla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-postalarınızı veya diğer iletişim ş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. Sadece "Bugün önceliklerim neler?" diye sorun. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarayacak ve aciliyet ve önem derecesine göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. İşte böyle, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada sizin için birleştirir!

En İyi 10 Proton Calendar Alternatifi

Proton Calendar güçlü gizlilik özelliklerine sahip olsa da, daha fazla verimlilik ve entegrasyonlar arayan kullanıcılar alternatifleri değerlendirmek isteyebilir. En iyi Proton Calendar alternatifleri, çeşitli proje yönetimi araçlarına ve planlama ihtiyaçlarına uygundur.

1. ClickUp (Takvim entegrasyonuna sahip en iyi hepsi bir arada proje yönetimi aracı)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, sezgisel takvim entegrasyonuna sahip tam bir proje yönetimi platformudur. Çalışmalarını optimize etmek isteyen bireyler ve takımlar için mükemmel bir alternatiftir.

Basitleştirilmiş görev yönetimi için ClickUp Takvim'de görevleri hızlıca düzenleyin

ClickUp Calendar, planlama ve görev yönetimini basitleştiren yapay zeka destekli bir araçtır.

ClickUp'ın yapay zeka destekli takvimi, sadece bir planlama aracı değildir; sizin ve takımınızın düzenli ve verimli çalışmanıza yardımcı olmak için gelişmiş otomasyon, toplantı yönetimi ve verimlilik özelliklerini bir araya getiren akıllı, entegre bir Çalışma Alanı'dır.

Görevleri ve etkinlikleri tek bir görünümde birleştirir ve otomatik zaman bloklama ve toplantı hatırlatıcıları sunar. Entegre ClickUp AI, görevlerinize, etkinliklerinize ve hedeflerinize göre mükemmel bir program planlar.

Otomatik görev planlamadan yeni randevu ayarlamaya kadar, ClickUp Calendar önceliklendirme gücüne sahiptir. Ayrıca Google Takvim ve Outlook gibi harici takvimlerle de senkronizasyon yapar.

ClickUp Calendar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

ClickUp Takvim Görünümü, iş yükünüzü görselleştirmeyi kolaylaştırır ve görevleri, hatırlatıcıları ve tekrarlanan toplantıları tek bir merkezi hub'da sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Takviminizi düzenlemek veya yoğun çalışmak için zaman ayırmak isterseniz, renk kodlu seçenekler ve gerçek zamanlı işbirliği ile her şeyi güzelce düzenleyerek takviminizin size karşı değil, sizin için çalışmasını sağlar.

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak etkinlikleri ve son tarihleri kolayca izleyin

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, planlamayı eylemle birleştirir. Hızlı kazançlardan uzun vadeli projelere kadar ihtiyacınız olan her şey tek bir uygulamada bulunur.

Geleneksel takvim araçlarının aksine, ClickUp Görevi ile etkinlikleri doğrudan görevlere bağlayabilir, sahipler atayabilir, alt görevler ekleyebilir, bağımlılıklar belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz — hepsi aynı sayfadan. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya birbirinden bağımsız araçlar nedeniyle son teslim tarihlerini kaçırmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.

ClickUp görevleri ile görevleri takviminize doğrudan bağlayın

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş planlama şablonları, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Bu takvim ve plan şablonları, zaman kazandıran ve belirsizliği en aza indiren standart biçimlere sahiptir. Ayrıca, bunları takımınızın özel süreçlerine göre özelleştirebilir ve tekrarlayan etkinlikleri çok daha kolay yönetebilirsiniz.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile planlamalarınızı ücretsiz bir şekilde düzenleyin.

Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, bireylerin ve takımların etkinlikleri, faaliyetleri ve görevleri tek bir platformda yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olur.

Takvimin durumlarını, alanlarını ve görünümlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyarak organizasyon ve verimliliği artırır.

ClickUp Brain, günlük görevlere sofistike fonksiyonlar ekler. Görev açıklamaları oluşturur, toplantı notlarını özetler, hatırlatıcıları otomasyonla yönetir ve mevcut iş yükü ve projenin karmaşıklığına göre son teslim tarihlerini tahmin eder.

AI takvim fonksiyonları, özellikle hızlı tempolu takımlar için çok kullanışlıdır. Takvim içinden programınızla ilgili arama yapabilir, sorular sorabilir, planlama bağlantıları gönderebilir ve aramalara katılabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak görevlerinize göre haftalık planlar da oluşturabilirsiniz. İşte bir örnek: ClickUp Brain

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri günler, haftalar veya aylar arasında sürükleyip bırakarak görsel olarak yönetin.

Tekrarlayan görevlerin planlamasını otomasyonla gerçekleştirmek için esnek yinelenen kurallar belirleyin.

Takvimleri takımınızla paylaşarak programları koordine edin

ClickUp'ı Google Takvim, Outlook ve daha fazlasıyla bağlantı kurun

AI'yı kullanarak toplantı gündemlerini otomatik olarak oluşturun, notları özetleyin, takip notları hazırlayın ve hatta iş yükü ve önceliklerinize göre haftanızı planlamanıza yardımcı olun.

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle, yeni kullanıcıların platformun tüm olanaklarını anlaması zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor? Heath Hayden şöyle diyor:

Takvim fonksiyonunu kullanarak takımımın diğer üyeleriyle işbirliği yapabildim ve önemli bir etkinliğin programını ve planını gösterebildim. Liderlik ekibinin ihtiyaçlarına göre takvimde etkinlikleri sürükleyip bırakabildik. Ekip üyeleri arasında kullanımı inanılmaz derecede kolay.

🌟 Bonus: ClickUp'ın AI Ajanları ile planlama ve takvim yönetimini otomasyonla otomatikleştirin. Bu kullanışlı yardımcılar, rutin güncellemeleri, hatırlatıcıları ve raporlamayı otomasyonla otomatikleştirebilir, böylece sizi manuel izleme ve durum kontrollerinden ücretsiz olarak kurtarır. Önceden oluşturulmuş ve özel ajanları şu şekilde kullanabilirsiniz: Otomatik Günlük veya Haftalık Raporlar: Önceden oluşturulmuş Ajanları, seçtiğiniz Alan, Klasör veya Listeye günlük veya haftalık görev özetleri, son tarihler ve ilerleme durumunu göndermek üzere ayarlayın. Bu sayede, herkes manuel bir çaba sarf etmeden programlar hakkında güncel bilgilere sahip olur.

Hatırlatıcılar ve Durum Güncellemeleri: Özel Ajanları, son teslim tarihleri yaklaştığında, görevler geciktiğinde veya öncelikler değiştiğinde hatırlatıcılar veya yorumlar tetikleyici olarak kullanacak şekilde yapılandırın; böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

Akıllı Planlama Eylemleri: Temsilciler, takviminizdeki veya ş akışınızdaki değişikliklere göre görevler oluşturmak, güncellemek veya taşımak üzere ayarlanabilir, böylece değişen önceliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlamanıza yardımcı olur.

Planlama Sorularını Yanıtlama: Bir sohbet kanalında Answers Agent'ı kullanarak, Çalışma Alanı verilerinizi arayarak "Bugün ne var?" veya "Toplantıya kimler katılabilir?" gibi soruları anında yanıtlayın. Bugün ilk temsilcinizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

2. Google Takvim (Google Çalışma Alanı ekosisteminde planlama için en iyisi)

Google aracılığıyla

Google Takvim, diğer Google ürünleriyle kolayca senkronize edilebilmesi ile tanınan, yaygın olarak kullanılan bir planlama aracıdır.

Kullanıcılar, yeni Google Takvim etkinliklerini hızla oluşturarak tüm takvimlerinin farklı cihazlarda güncel kalmasını sağlar. Takvim görünümü son derece esnektir ve kullanıcıların diğer platformlardan olanlar da dahil olmak üzere birden fazla entegre takvimdeki kişisel ve profesyonel etkinlikleri bir araya getirmelerine olanak tanır.

Temel planlamanın ötesinde, Google Takvim, uçuş rezervasyonları ve otel rezervasyonları gibi Gmail'den etkinlikleri doğrudan takviminize otomatik olarak ekleme gibi özellikler sunar. Google hizmetlerini kullanan herkes için mantıklı ve sorunsuz bir çözümdür.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Google Meet ile entegre ederek video konferansları kolaylaştırın ve Google Drive'daki dosyaları etkinliklere ek dosya olarak ekleyin.

E-posta veya mobil bildirimler yoluyla otomatik etkinlik hatırlatıcıları alın

Daha iyi zaman yönetimi için "Odaklanma zamanı" ve "Ofis dışında" gibi farklı etkinlik türleri sunun.

Takvimleri aile üyeleri veya iş arkadaşlarınızla paylaşarak koordinasyonu sağlayın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Android telefonunuz dahil olmak üzere tüm cihazlardan programınıza erişin.

Google Takvim sınırlamaları

Görev bağımlılıkları veya iş yükü izleme gibi gelişmiş proje yönetimi takvim özellikleri sunmaz.

Verimlilik akışlarına odaklanan araçlara kıyasla özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Starter: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (3.800'den fazla yorum)

ın Google Takvim hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Google Takvim'in renk kodlaması harika! Görevler, randevular ve etkinlikler için farklı renkler kullanarak, günümün önceliklerini bir bakışta görebiliyorum. Ayrıca kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarım için ayrı takvimlerim var. Bilgileri ayırmam gerektiğinde bunları kolayca ayırabiliyorum.

3. Microsoft Outlook Takvim (Microsoft 365 kullanan profesyoneller için en iyisi)

via Microsoft

Microsoft Outlook Calendar, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 için güvenilir, kurumsal kullanıma uygun bir planlama aracıdır. Kullanıcıların toplantıları, randevuları ve etkinlikleri sistematik olarak planlamasına ve tüm cihazlar arasında senkronizasyon yapmasına olanak tanır.

Microsoft Teams, Word, Excel ve OneDrive ile yakın entegrasyonu, Microsoft ekosistemindeki profesyoneller için son derece değerli kılar. Takvim görünümünden doğrudan davet gönderebilir, takımın uygunluğunu kontrol edebilir ve çevrimiçi toplantılar başlatabilirsiniz.

Görev yönetimi için Microsoft To Do ile entegre olarak, kullanıcıların görevleri oluşturmasına, yönetmesine ve hatta takvimlerine doğrudan sürükleyerek tamamlanma süresini ayırmasına olanak tanır.

Outlook Takvim'in en iyi özellikleri

Toplantıları planlayın, hatırlatıcılar ayarlayın ve tek bir merkezi takvimden etkinlikleri yönetin.

Entegre oda ve kaynak rezervasyon fonksiyonlarıyla toplantıları düzenleyin

Takvimleri iş arkadaşlarınızla veya takımlarla paylaşarak uygunluk durumlarını koordine edin ve projeleri planlayın.

Renk kodlu kategorileri kullanarak etkinlikleri düzenleyin ve görsel olarak ayırt edin.

İnternet bağlantısı olmadığında esneklik sağlayan, tüm takviminize çevrimdışı olarak erişin.

Microsoft Outlook Takvim sınırlamaları

Web arayüzü ve mobil uygulamalar, bağımsız takvim uygulamalarına kıyasla basit, kişisel kullanım amaçlı planlama için bazen daha az sezgisel olabilir.

Otomasyon veya derinlemesine analiz gibi gelişmiş özellikler ücretli planlarda mevcuttur.

Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Family: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Microsoft 365 Premium: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft Outlook Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.300'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Dört yılda bir artık gün ekleme fikri, MÖ 300 yıllarına kadar uzanır. Bu yöntem, takvimimizi Güneş etrafındaki Dünya'nın yörüngesiyle senkronize eder ve bu da her güneş yılında 0,2422 gün ekler.

4. Fantastical (Doğal dil girişi ve akıllı tasarıma sahip, Apple odaklı en iyi takvim uygulaması)

via Fantastical

Apple ekosistemiyle entegre olan Fantastical, kullanıcıların zahmetsizce etkinlikler oluşturabilmelerini ve tüm cihazlarda tutarlı bir deneyim sunabilmelerini sağlayan sezgisel tasarımı ve doğal dil işleme özelliği ile tanınır. ​

iCloud, Google ve Microsoft Exchange dahil olmak üzere birden fazla takvim hesabını destekler ve tüm takvimlerinizi tek bir yerde birleştirir. "Açıklıklar" ve "Toplantı Önerileri" gibi araçlar, dış bağlantılarla karşılıklı olarak uygun zamanları bulmayı kolaylaştırır.

Uygulamanın özellikleri arasında ayrıntılı aylık takvim görünümü, etkinliklere ek dosya ekleme özelliği ve görev yönetimi için Todoist gibi diğer uygulamalarla entegrasyon bulunmaktadır.

En iyi yanı, başlangıçta yalnızca Apple için mevcutken, artık Windows masaüstü sürümü de olmasıdır.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Doğal dil girişi kullanarak yeni etkinlikler oluşturun, planlama sürecini basitleştirin

Etkinliklerinizi buna göre planlamak için uygulama içinden hava durumu tahminlerine erişin.

Takvimleri, konuma veya etkinliğe göre otomatik olarak değişen gruplar halinde düzenleyin.

Katılımcılara birden fazla toplantı saati önererek planlama konusunda uzlaşmayı kolaylaştırın.

Google Tasks, Microsoft 365 ve daha fazlasından görevleri görünümde görüntüleyin ve yönetin

Fantastical sınırlamaları

Android uygulaması bulunmadığından, Apple ve Windows ekosistemleri dışındaki kullanıcılar için kullanılabilirlik sınırlıdır.

Premium özellikler ücretli abonelik gerektirir ve bu, sıradan kullanıcılar için pahalı olabilir.

Fantastical fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireyler için: 6,99 $/ay

5 kişiye kadar olan aileler için: Aylık 10,49 $

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Fantastical puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

5. Apple Calendar (Apple entegrasyonları için en iyi yerleşik takvim)

Apple aracılığıyla

Apple Calendar, macOS ve iOS cihazlarla sıkı bir şekilde entegre olan, programınızı yönetmek için basit ve verimli bir yol sunar. Basitliği ve sorunsuz senkronizasyonu, onu Apple hayranları için güvenilir bir seçim haline getirir. ​

Bu uygulama, kullanıcıların iş, kişisel ve diğer kategoriler için ayrı takvimler oluşturmasına olanak tanıyarak planlamayı düzenli hale getirir. Ayrıca, sesle kontrol edilen planlama için Siri gibi diğer hizmetlerle entegre olur ve yaklaşan etkinlikler için bildirimler göndererek önemli tarihlerden haberdar olmanızı sağlar.

Apple Calendar'ın en iyi özellikleri

iCloud'u kullanarak tüm Apple cihazlarınız arasında senkronizasyon yapın ve takviminizin her zaman güncel olmasını sağlayın.

Aile veya takım programlarını koordine etmek için takvimleri başkalarıyla paylaşım yapın.

Etkinliklerinizi etkili bir şekilde düzenlemek için iş, kişisel ve diğer kategoriler için ayrı takvimler oluşturun.

Yerel Hatırlatıcılar uygulamasından etkinlikleri ve yapılacak işlerin son tarihlerini entegre edin.

Yerleşik zaman tahmini ile konum tabanlı uyarılar alın

Apple Calendar sınırlamaları

Görev yönetimi veya iş akışı otomasyonu gibi gelişmiş verimlilik özellikleri eksiktir.

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir.

Apple Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Calendar puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (190+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ın Apple Takvimi hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

E-postalardan veya mesajlardan randevuları kaydetmem gerektiğinde Mac'imle doğal bir şekilde etkileşime giriyor. Uygulamayı açmadan etkileşim kurma seçenekleri sunan Mac'imdeki bildirimler de harika bir özellik.

6. Zoho Calendar (Zoho uygulaması kullanıcıları için en iyi ücretsiz takvim)

Zoho aracılığıyla

Zoho Calendar, takımların etkinlikleri düzenlemesine, takvimleri paylaşımına ve departmanlar arasında işbirliği yapmasına olanak tanıyan basit, iş dostu bir planlama uygulamasıdır. Zoho verimlilik ekosisteminin bir parçası olarak, Zoho Mail, CRM veya Proje gibi araçları kullanan işletmeler için özellikle etkilidir.

Takım takvimlerini yönetmekten toplantı odalarını düzenlemeye kadar, Zoho Calendar dağınıklık içermeyen profesyonel bir planlama deneyimi sunar. Harici takvimlerle iki yönlü senkronizasyonu destekler ve kullanıcı erişimi ve izinlerini yönetmek için güçlü yönetici kontrolleri sunar.

Ayrıca, özel bir alan adı kullanabilir ve Zoho WorkDrive aracılığıyla ek dosya ekleyebilirsiniz. Bu özellikler, onu sadece bir takvimden çok, tam bir verimlilik paketi gibi hissettirir.

Zoho Calendar'ın en iyi özellikleri

Toplantıları , son teslim tarihlerini ve takım etkinliklerini yönetmek için grup takvimleri oluşturun ve yönetin.

Hızlı Etkinlikler özelliğini kullanarak arka arkaya gelen etkinlikler arasına tampon süre ekleyin.

Takvimleri gizli veya genel olarak paylaşın ve kolay erişim için web sitelerine yerleştirin.

Gün, hafta, ay, gündem ve hatta çok aylık düzenler gibi çeşitli görünümler arasından seçim yapın.

Zoom, Zoho Meeting veya diğer entegrasyonlar aracılığıyla çevrimiçi toplantılar planlayın ve katılın.

Zoho Calendar sınırlamaları

Mobil sürümde masaüstü arayüzünde bulunan bazı özellikler bulunmamaktadır.

Outlook veya Apple Calendar gibi Zoho dışındaki platformlarla senkronizasyon için manuel kurulum gerekir.

Zoho Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Zoho Calendar puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Yetişkinlerin %70 'i günlük yaşamlarını yönetmek için dijital takvimler kullanıyor. Bu da, bu araçların modern zaman yönetiminde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

7. Amie (Görevleri, e-posta ve planlamayı bir araya getiren en iyi minimalist takvim)

via Amie

Amie, takvimleri, görevleri, müziği ve e-postaları tek bir uygulamada birleştirerek verimliliğe farklı bir yaklaşım getiriyor. Sadece bir takvimden daha fazlasını isteyenler için tasarlanan minimalist arayüzü, dikkatinizi dağıtmadan programınızı yönetmeniz için temiz bir alan sunar.

Paylaşılan ve gizli takvimleri destekleyen aynı görünümde kişisel ve iş etkinliklerinizi yönetin. Amie ayrıca ek dosya eklemenize, zamanı otomatik olarak bloke etmenize ve hatta etkinliklere Spotify çalma listeleri ekleyerek kişisel bir dokunuş katmanıza olanak tanır.

Amie'nin zaman yönetimi, Pomodoro zamanlayıcı ve AI destekli toplantı notu alma gibi entegre araçlarla da desteklenir. Bu araçlar, tartışma noktalarını anında planlanmış yapılacaklar listesine dönüştürür.

Amie'nin en iyi özellikleri

Kolay zaman yönetimi için takvim ve yapılacak listeyi yan yana yönetin.

Takviminize bağlı tekrarlayan alışkanlıklar veya hedefler oluşturun

AI destekli planlama özelliğini kullanarak görevleri en uygun zaman aralıklarına otomatik olarak yerleştirin.

Takvim yorumları ve bahsetmelerini kullanarak işbirliği yapın

Dışarıdaki kişilerle uygunluk durumunuzu kolayca paylaşım yapmak için planlama bağlantıları sağlayın.

Amie sınırlamaları

Bağımlılıklar veya zaman çizelgesi görünümleri gibi gelişmiş proje yönetimi araçları eksiktir.

Daha sağlam verimlilik paketlerine kıyasla sınırlı özel seçenekler vardır.

Tasarım ve özellikler öncelikle bireysel verimliliğe odaklanmıştır, bu da büyük ölçekli kurumsal planlama ve kaynak yönetimi için daha az derinlik sunabilir.

Amie fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amie puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Stratejik verimlilik hilelerini uygulamak, ertelemeyi yenmenize, odaklanmanızı keskinleştirmenize ve proje zaman çizelgelerini optimize etmenize yardımcı olur. Bu yöntemleri günlük ş Akışınıza dahil etmek, daha iyi planlama ve hedeflerinize ulaşmak için daha verimli bir yol sağlar.

8. Any. do (Günlük planlama ve çapraz platform senkronizasyonu ile en iyi görev odaklı takvim)

Any. do, yapılacaklar listelerini, takvim planlamayı ve işbirliği özelliklerini tek bir, kullanımı kolay platformda entegre eden çok yönlü bir görev yönetimi programıdır.

Hem kişisel hem de iş amaçlı kullanım için tasarlanan bu uygulama, bireylerin ve takımların etkinlikleri verimli bir şekilde organize etmelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına ve projeleri yönetmelerine yardımcı olur. "My Day" özelliği, etkinliklerin ve görevlerin günlük olarak gözden geçirilmesini teşvik ederek kullanıcıların günlerini proaktif bir şekilde önceliklendirip planlamalarını sağlar.

Any. do, iOS, Android, macOS, Windows ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlarla uyumludur ve görevlerin ve etkinliklerin sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesini sağlar. Yerleşik hatırlatıcılar ve Yineleyen görevler, takviminizi güçlü bir planlama aracına dönüştürmenize yardımcı olur.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Görevleri, alt görevleri ve hatırlatıcıları temiz, sürükle ve bırak arayüzünde düzenleyin.

Sesli komutları kullanarak görevler ekleyin veya etkinlikler planlayın — yoğun profesyoneller için ideal.

AI destekli önerileri etkinleştirerek planlamanızı optimize edin

Etkinlikler ve görevler için tek seferlik, tekrarlayan ve konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

Google ve Outlook gibi birden fazla harici takvim platformuyla sorunsuz bir şekilde senkronize edin.

Any. yapılacak sınırlamalar

Yineleyen görevler ve konum tabanlı hatırlatıcılar gibi birçok kullanışlı özellik ücretlidir.

Araç, harici takvimlerle ara sıra senkronizasyon gecikmeleri yaşıyor.

Any. yapılacak fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Aylık 7 $

Aile: Dört kullanıcı için aylık 9,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Any. puanları ve yorumlar yapılacak

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4 (180'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Any.do hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

“Any. Do oldukça başarılı bir performans sergiledi ve bu süreçte, görev yönetimi deneyiminizi daha kolay ve keyifli hale getirmek için bir dizi yeni özellik ekledi. Bu yazılımda en çok sevdiğim şey, basit düzeni ve kullanıcı arayüzü. Ayrıca, hatırlatıcılar için WhatsApp entegrasyonu, takvim entegrasyonu, renk kodlaması ve daha fazlası gibi premium özellikleri de çok beğeniyorum. ”

9. Teamup Calendar (Takım programlarını ve kaynaklarını paylaşımla yönetmek için en iyisi)

via Teamup

Teamup Calendar, her katılımcının kullanıcı girişi yapmasına gerek kalmadan takım ve grup programlarını düzenlemek için geliştirilmiştir. Özelleştirilebilir erişim bağlantıları sunarak, yalnızca sizin veya tüm takımınızın belirli takvimleri görünümünü veya düzenleme işlemini yapabilmesini sağlar.

Bu araç, tek bir çatı altında birden fazla takvime ihtiyaç duyan kulüpler, gönüllü gruplar veya proje tabanlı takımlar için mükemmel bir seçimdir. Teamup takvimlerini web sitelerine yerleştirin, renk kodlu alt takvimler ayarlayın ve hatta paydaşları bilgilendirmek için e-posta özetlerini otomasyon yoluyla otomatikleştirin.

Teamup Calendar'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi, tablo ve çok günlük görünümler dahil olmak üzere 11 farklı biçimde programları görüntüleyin.

Farklı takımlar, kaynaklar veya etkinlikler için renk kodlu alt takvimler oluşturun.

Güvenli takvim paylaşımı için 9 farklı erişim izni seviyesi ayarlayın

Toplantı odaları veya ekipman gibi kaynakları doğrudan takvimden rezerve edin.

Kullanıcı hesabı gerektirmeden, benzersiz ve yapılandırılabilir bağlantılar kullanarak takvimleri güvenli bir şekilde paylaşın.

Coğrafi olarak dağınık takımlar için gelişmiş saat dilimi yönetimi desteği

Teamup Calendar sınırlamaları

Masaüstü uygulamasına kıyasla sınırlı mobil uygulama fonksiyonu

Bulut depolama hizmetleriyle yerleşik entegrasyon eksikliği

Teamup Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus: Aylık 12 $, yıllık faturalandırma

Pro: Aylık 30 $, yıllık faturalandırma

İş: Aylık 70 $, yıllık faturalandırma

Enterprise: Aylık 120 $, yıllık faturalandırma

Teamup Calendar puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamup Calendar hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Her şey için kullanıyorum. Kişisel günlük görevlerim, ders programım ve oda rezervasyonlarım için. Her takvimde paylaşım özelliklerini ve izin düzeylerini çok seviyorum. Üstelik, Notion sayfalarımla da entegre çalışıyor.

10. İş Takvimi 2 (Android takvimini derinlemesine özel hale getirme ve görev kontrolü için en iyisi)

via İş Kalendarı 2

Business Calendar 2, Android kullanıcıları için bir takvim ve görev yönetimi uygulamasıdır. Kapsamlı özelleştirme, akıllı planlama özellikleri ve Google Takvim, Outlook ve Exchange ile sorunsuz entegrasyonlar sağlar.

Planlamadaki temel gücü, geniş görünüm yelpazesi (ay, hafta, gün, yıl, gündem, görevler) ve kullanıcının programına hızlı ve kolay erişim sağlayan esnek bileşen seçeneklerinde yatmaktadır. Zaman yönetimi için, uygulama yıl görünümünde yoğun ve ücretsiz günleri hızlı bir şekilde belirlemek için bir "ısı haritası" sunarak uzun vadeli planlamaya yardımcı olur.

Gündeminizi yönetirken veya profesyonel toplantılar arasında koştururken, Business Calendar 2 size gününüzü hassas bir şekilde planlamak için esneklik ve kontrol sağlar.

Business Calendar 2'nin en iyi özellikleri

Aylık takvim görünümü kullanarak programınızın kapsamlı bir özetini görüntüleyin.

Esnek kurallarla tekrarlayan etkinlikler ayarlayın, karmaşık planlama ihtiyaçlarını karşılayın

Sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak randevuları verimli bir şekilde taşıyın ve kopyalayın.

Takvim etkinliklerine ek dosya ve fotoğraf ekleyin, tüm ilgili bilgileri tek bir yerde saklayın.

Güçlü sesli giriş özelliğini kullanarak yeni etkinlikleri girin ve manuel girdi süresini azaltın.

Kişiselleştirilmiş erişim için birden fazla ana ekran bileşeni ve 14 UI teması arasından seçim yapın.

Business Calendar 2 sınırlamaları

Sadece Android'de mevcuttur, iOS veya masaüstü sürümü yoktur.

Birçok kullanıcı, ücretsiz sürümde yer alan reklamların oldukça dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyor.

İş Kalenderi 2 fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4,99 $ tek seferlik ödeme

İş Kalendarı 2 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🎯 Diğer Proton Calendar Alternatifleri: Cal.com (Açık kaynak esnekliği ile gizlilik odaklı planlama için en iyisi) (Açık kaynak esnekliği ile gizlilik odaklı planlama için en iyisi)

Morgen (Görevleri ve takvimleri şık bir masaüstü uygulamasında entegre etmek için en iyisi) (Görevleri ve takvimleri şık bir masaüstü uygulamasında entegre etmek için en iyisi)

TimeHero (İş yükü ve önceliklere göre otomatik planlama için en iyisi)

SkedPal (Zaman bloklama ve dinamik yeniden planlama için en iyisi)

Tweek Calendar (Minimalist haftalık planlama ve dikkat dağınıklığı olmayan odaklanma için en iyisi)

Birkaç takvimi aynı anda mı kullanıyorsunuz? Bu video, bunu verimli bir şekilde nasıl yapabileceğinizi göstermektedir.

ClickUp ile En İyi Proton Calendar Alternatifini Seçin

Harika bir Proton Calendar alternatifi bulmak, ş akışınıza, tercihlerinize ve platform gereksinimlerinize bağlıdır. Gizlilik önceliğinizse, Fantastical ve Apple Calendar gibi araçlar işleri güvenli ve basit hale getirir, ancak daha fazla özelliğe sahip seçenekleri keşfetmek isteyebilirsiniz. Google Takvim, Outlook ve Zoho Calendar, daha fazla esneklik, işbirliği ve platformlar arası erişim sağlayan sağlam planlama araçlarına sahiptir.

Ancak, takvim yönetimi, görev izleme ve takım işbirliğini bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp açık ara en iyi seçimdir. Gelişmiş yapay zeka destekli takvimi, entegrasyonları ve görev yönetimi ile ClickUp, araçlar arasında geçiş yapmadan zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Takviminizi verimlilik merkezi haline getirmek için bugün ücretsiz kaydolun!