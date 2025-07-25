2025'te Danışmanlar İçin Pazarlama Stratejilerini Kullanarak Nasıl Öne Çıkabilirsiniz?

Hala iş oluşturmak için kaydırma dosyalarına ve soğuk DM'lere mi güveniyorsunuz? Yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Potansiyel müşterilerin, size yanıt vermeden önce araştırmalarının çoğunu önceden yaptığı bir dünyada, bu riskli bir bahistir. Müşteriler, LinkedIn'de, podcast'lerde, vaka çalışmalarında nasıl düşündüğünüze dikkat ediyor.

Teklifinizin ne kadar kesin olduğunu değerlendiriyorlar. Sorunlarına doğrudan hitap eden içeriği kaydediyorlar.

Oyun değişti ve günümüzün danışmanlık işi, gelen kutularını veya çevrimiçi reklamları akılsızca spamlamak ötesine geçti. Artık önemli olan, büyük ölçekte güven inşa eden içgörülerle ortaya çıkmak.

Bu kılavuzda, danışmanların doğru yeni müşterileri çekmek ve onları takip etmek zorunda kalmadan eski müşterileri elde tutmak için yenilikçi pazarlama stratejileri ve yazılım araçlarıyla tam olarak bunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.

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Pazarlama Danışmanlar İçin Neden Önemlidir?

Danışmanlık, ilişkilere dayalı bir iştir, ancak ilişkiler izole bir şekilde gelişmez. İşte pazarlama, doğru müşterileri çekerek öne çıkmanıza, güvenilirlik oluşturmanıza ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için neden hayati önem taşıyor:

Kalabalık bir pazarda görünürlük sağlar: Stratejik pazarlama, danışmanların hedef kitlelerinin bulunduğu yerlerde (arama motorları, LinkedIn veya sektör etkinlikleri gibi) tutarlı bir şekilde görünmelerine yardımcı olarak, bulunmalarını ve güvenilmelerini kolaylaştırır

Otorite ve güven oluşturur: Bloglar, haber bültenleri ve konuşma etkinlikleri aracılığıyla içgörüler paylaşmak, danışmanları sadece hizmet sağlayıcılar değil, düşünce liderleri olarak konumlandırır

Daha uygun müşterileri çekin: Net mesajlar ve hedefli erişim, danışmanların uzmanlık ve değerleriyle uyumlu müşterilerle etkileşim kurmasını sağlayarak daha verimli ve karlı ilişkiler kurulmasını sağlar

Satış döngüsünü kısaltır: Potansiyel müşteriler içerik veya referanslar aracılığıyla değerinizin farkında olduğunda, karar verme süreci daha hızlı ve sorunsuz hale gelir

Uzun vadeli büyümeyi destekler: Tutarlı pazarlama, fırsatlar zinciri oluşturur, böylece danışmanlar durgun dönemlerde müşteri bulmak için çabalmak zorunda kalmazlar

👀 Biliyor muydunuz? Büyük Dörtlü — Deloitte, PwC, EY ve KPMG — 1800'lü yıllarda küçük muhasebe firmaları olarak kuruldu. Zamanla, kurumsal stratejiden düzenleyici çerçevelere kadar her şeyi şekillendiren küresel danışmanlık devlerine dönüştüler.

Danışmanlar için En İyi Pazarlama Stratejileri

Danışmanlıkta başarının anahtarı, daha fazla pazarlama yapmak değil, daha odaklı, kanıtlara dayalı ve kategori tanımlayıcı pazarlama yapmaktır. Hedef pazarınızda bu değişimi gerçekleştirmek için denenmiş ve test edilmiş bazı stratejiler şunlardır:

1. Hizmet satmayı bırakın, sonuçları ürünleştirmeye başlayın

Potansiyel müşteriler, sürecinizi çözmek istemiyor. Sadece netlik arıyorlar. Hizmetinizi, kapsamı, zaman çizelgesi ve vaat edilen sonuçları açıkça belirtilen bir teklif olarak sunmak, onların evet demesini kolaylaştırır. Ayrıca mevcut müşterilerinizle güven ilişkisi kurar, sınırlar belirler ve satış döngünüzü hızlandırır.

📌 Örnek: "Startup'lar için operasyon danışmanlığı yapıyorum" demek yerine, teklifinizi "30 Günlük Ş Akışı Yenileme" olarak değiştirin

Bunu hedef stratejilerin aşamalarına bölün:

1. Hafta: Takım ş akışlarını denetleyin

2. Hafta: Proje boru hatlarını yeniden tasarlayın

3. Hafta: Yineleyen görevleri otomatikleştirin

4. Hafta: Takımı eğitin ve performans gösterge panellerini kurun

Somut bir sonuç vaat edin: "Dahili gecikmeleri %40 azaltın, yoksa paranızı geri alın." Bunu, teslim edilecekler, SSS ve fiyatlandırma kademelerini içeren tek sayfalık bir belgeye ekleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her bir ürün teklifini net dönüm noktalarına, teslimat adımlarına ve metriklere ayırın. SSS'leri, fiyatlandırma kademelerini ve müşteri kabul kontrol listelerini ekleyin. Bunu, arkasında tekrarlanabilir bir teslimat motoru bulunan bir mikro ürün gibi düşünün.

Zengin metin biçimlendirme özelliğinden yararlanarak hizmetlerinizi etkili bir şekilde özetleyin ve sunun ClickUp Belgeleri aracılığıyla

2. Bir kategori içinde kategori oluşturun

Günümüzün ortamında, "satış danışmanı" veya " alan pazarlama stratejisti" demek çok belirsiz olabilir. Alıcılar, nişlerini, büyüme aşamalarını ve benzersiz çalışma ortamlarını anlayan uzmanlar ister. Kendinizi, uzmanlığınızın hemen ön plana çıktığı, sizi diğer danışmanlardan ayıran, dar ve iyi tanımlanmış bir alt kategoride konumlandırmalısınız.

Uzmanlaşmak, insanların sizi hatırlaması için bir neden sağlar. Sizi diğer seçeneklerden farklı kılar ve tek başına bir kategori haline getirir.

📌 Örnek: Erken aşamadaki SaaS takımlarına pazara giriş sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyorsanız, kendinizi "Seri A ve B arasında SaaS kurucuları için GTM Ölçeklenebilirlik Koçu" olarak tanıtın. Bu, kurucuların liderliğindeki satışların durması, belirsiz görev devri ve dağınık CRM kurulumları gibi sorunların tam olarak farkında olduğunuzu gösterir.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı uygulama için, LinkedIn başlığınızı, ana sayfa sloganınızı ve ilk beş dakikalık keşif görüşmenizi bu özel pozisyonu yansıtacak şekilde yeniden düzenleyin. Tam olarak hangi dönüşümü sağladığınızı ve bunu kimler için yaptığınızı açıkça belirtin.

Geleneksel olmayan geçmişlere sahip kişilerin teknoloji alanında iş bulmalarına yardımcı olmaya odaklanan Jonathan Javier 'den bir örnek

Kendini şu sözlerle farklılaştırıyor:

Benim ve Wonsulting'in misyonu "ezilenleri kazananlara dönüştürmek"tir. 9 ülkede ve 250'den fazla üniversite/kuruluşta konuşmalar yaptım ve insanların hayallerindeki kariyerlere ulaşmalarına yardımcı olmak için kendi bulgularımdan elde ettiğim içgörülerimi paylaştım.

Benim ve Wonsulting'in misyonu "ezilenleri kazananlara dönüştürmek"tir. 9 ülkede ve 250'den fazla üniversite/kuruluşta konuşmalar yaptım ve insanların hayallerindeki kariyerlere ulaşmalarına yardımcı olmak için kendi bulgularımdan elde ettiğim içgörülerimi paylaştım.

3. Fikir odaklı bir içerik motoru oluşturun

Genel düşünce liderliği dönüşüm sağlamaz. Danışmanlar bunu anlamakta zorlanır. Peki, dönüşüm sağlayan ve anında değer katan nedir? İnsanların ortak bir sorunu nasıl gördüklerini şekillendiren, belirgin ve iyi savunulan bir bakış açısı. En etkili danışmanlar, içeriklerini eğitmek ve farklılaşmak için kullanır. Ve bunu tüm platformlarda tutarlı bir şekilde yaparlar.

İpuçlarını paylaşmak kolaydır. Tavır mı alıyorsunuz? İşte bu unutulmazdır. Güçlü bir tez seçin, etrafında bir dizi içerik varlığı oluşturun ve bu ekosistemin stratejik düşüncenizi eyleme dönüştürdüğünü gösterin.

📌 Örnek: Eğer inancınız şöyleyse: "Çoğu DEI girişimi, İK departmanları tarafından izole bir şekilde yürütüldüğü için başarısız olur," bu fikir sizin yol göstericiniz olur.

Şunları oluşturabilirsiniz:

Gerçek dünyadaki DEI sorunlarını inceleyen haftalık LinkedIn gönderileri

"DEI Stratejiniz Yapısal Olarak Bozuk mu?" başlıklı özel bir kaynak

COO'lara, kapsayıcılığı işlevler arası liderliğe nasıl entegre edebileceklerini anlatan bir sunum

🌼 Gerçek hayattan örnek: ABD'de yaşayan sağlık ve zindelik uzmanı Future Cain, liderlik eğitimlerine sosyal duygusal zeka konseptiyle getirdiği benzersiz zihinsel sağlık bakış açısıyla tanınır. Instagram ve LinkedIn hesaplarında, konuyla ilgili ve doğrudan konuya odaklanan, etkileyici içerikler paylaşıyor!

4. Tek bir amiral gemisi içgörüsü etrafında bir huni oluşturun

Danışmanlık tek adımda satılmaz. Alıcıyı eğitmek, kör noktalarını göstermek ve güven oluştururken onları bir karara yönlendirmek gerekir. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri, temel müşteri içgörülerini üç parçalı bir huniye dönüştürmektir.

Değeri yüksek, tanılama tarzı bir müşteri çekme aracıyla başlayın. Ardından, bu kitleyi, sorunun dalga etkisiyle ortaya çıkan sonuçları adım adım anlatan kısa ve sıralı bir e-posta serisiyle besleyin. Son olarak, tam olarak bu sorunu çözen odaklanmış bir hizmet sunun.

📌 Örnek: Diyelim ki, birçok liderlik takımının, kararların kime ait olduğu konusunda kimsenin net bir fikri olmadığı için tıkanmış durumda olduğunu fark ettiniz. Bu durum sürtüşmelere, gecikmelere ve pasif darboğazlara neden oluyor, ancak kimse bunu dile getirmiyor.

Bunu üç parçalı bir huniye dönüştürün:

Lead magnet → "Karar Borcunun Gizli Maliyeti" Belirsiz kararların nasıl tekrar eden toplantılara, onay gecikmelerine ve uygulamaların durmasına yol açtığını ortaya koyan bir kontrol listesi veya kısa test. Hedef, onların "Vay canına, biz de bununla uğraşıyoruz ve bunun bir adı olduğunu bile bilmiyorduk" demelerini sağlamaktır

E-posta serisi → Quiz sonuçları ile bunun yol açtığı zararlar arasındaki bağlantıları ortaya koyan üç bölümlük bir dizi. E-posta 1: Karar verme sürecindeki sürtüşmelerin işe alımları nasıl engellediği ve takımın hızını nasıl yavaşlattığı E-posta 2: Sorumlulukların belirsizliğinin yol açtığı gizli bütçe israfı E-posta 3: Yüksek performanslı takımların kararları erken aşamada nasıl belgelendirdiği ve delege ettiği

Ücretli teklif → "Stratejik Netlik Sprint"Liderlik genelinde karar sahipliğini haritalandırdığınız, eskalasyon kuralları üzerinde mutabakat sağladığınız ve tek sayfalık bir otorite çerçevesi kurduğunuz iki oturumluk bir program. Bonus: Takımlar genelinde kullanabilecekleri bir şablon verirsiniz.

Bu huniyi tamamladıklarında, sorunu sadece anlamakla kalmaz, bunun neden olduğu engelleri hisseder ve bunları ortadan kaldırmaya hazır hale gelirler.

🧠 İlginç Bilgi: Pazarlama danışmanları eskiden kapı kapı dolaşarak yemek kitabı satardı. E-postanın ortaya çıkmasından çok önce, 1900'lerin başında Jell-O, ev hanımlarına yardımcı olmak için yemek kitapları dağıtıyordu. Bu, danışmanlık firmalarının daha sonra düşünce liderliği yoluyla genişlettiği içerik pazarlamasının ilk formlarından biriydi

5. Yerleşik satış boru hattı ile taktiksel web seminerleri düzenleyin

Web seminerleri, özellikle danışmanlık dünyasında genellikle yeterince kullanılmamakta veya aşırı üretilmektedir. En etkili web seminerleri kısa, taktiksel ve dar bir kitleye yönelik tek bir sorunu çözmeyi amaçlayan seminerlerdir. Genel bilgileri atlayın ve katılımcılara hemen kullanabilecekleri belirli bir çözümü adım adım anlatın.

Onlara gerçek pazarlama kampanyası şablonları, gösterge panelleri veya iş akışları sunun. Sizinle çalışmanın nasıl bir şey olduğunu önceden deneyimlemelerini sağlayın.

📌 Örnek:

Kurumsal Pazarlama Operasyonları Yöneticilerini hedefleyen "ClickUp Kullanarak Dahili SLA Engellerini Giderin" başlıklı bir oturum düzenleyin. Gerçek bir iş akışı sorununu ele alın ve bunu nasıl iyileştirdiğinizi canlı olarak gösterin. Oturumu 25 dakika ile sınırlayın, soru-cevap bölümüne geçin ve ardından nitelikli katılımcılara ücretsiz sistem denetimi teklif edin.

Etkinlikten sonra, kaydı LinkedIn kliplerine bölün ve SSS'leri e-posta içeriğine dönüştürün. Bir web semineri = bir aylık içerik + potansiyel müşteriler.

ClickUp'ın gizli akşam yemeği girişimi, özenle hazırlanmış etkinliklerin harika bir örneğidir!

Meslektaşım Claire Vu ile birlikte ClickUp'ın Secret Supper Sydney etkinliğine davet edildiğim için minnettarım. Muhteşem Sydney Opera Binası ve Harbour Bridge'e bakan Quay Restaurant'ta, ağ kurma ve lezzetli yemeklerin tadını çıkardığımız unutulmaz bir akşamdı. Akşam yemeğine verimlilik için grup kadeh kaldırarak başladık. Sektör uzmanlarının görüşlerini paylaştığı "Exec Suite Hot Seat" röportajları ve ClickUp Solutions Architect'in en son verimlilik çözümleri yeniliklerini sergilediği demo özellikle etkileyiciydi.

Meslektaşım Claire Vu ile birlikte ClickUp'ın Secret Supper Sydney etkinliğine davet edildiğim için minnettarım. Muhteşem Sydney Opera Binası ve Harbour Bridge'e bakan Quay Restaurant'ta, ağ kurma ve lezzetli yemeklerin tadını çıkardığımız unutulmaz bir akşamdı.

Akşam yemeğine verimlilik için grup kadeh kaldırarak başladık. Sektör uzmanlarının içgörülerini paylaştığı "Exec Suite Hot Seat" röportajları ve ClickUp Solutions Architect'in en son verimlilik çözümleri yeniliklerini sergilediği demo özellikle beni etkiledi.

Görünürlüğünüzü artırmanın en hızlı yolu, ideal müşterilerinizin zaten güvendiği platformlar, SaaS araçları veya niş ekosistemlerle uyum sağlamaktır. Soğuk bir şekilde tanıtım yapmak yerine, mevcut iş akışlarına veya içerik akışlarına kendinizi dahil edersiniz.

Bu ortaklıklar her zaman resmi olmak zorunda değildir. Misafir atölye çalışmaları, kaynak değişimi veya ortak markanın temel değerini artıran eklenti danışmanlık hizmetleri içerebilir.

📌 Örnek: Dijital operasyon danışmanıysanız, bir siber güvenlik SaaS şirketiyle ortaklık kurun ve müşterilerine İhlal Sonrası Süreç Denetimleri sunun. Onlar müşteri tutma oranlarını ve ürün benimseme oranlarını artırırken, siz nitelikli potansiyel müşteriler ve ortak marka görünürlüğü elde edersiniz. Bir misafir yazısı veya web semineri bile sizi ortağın satış hunisine derinlemesine yerleştirebilir.

7. Halka açık bir "sahne arkası geçiş kartı" serisi başlatın

Günümüzün müşterileri, sadece uzmanlığınızı göstermenizi beklemiyor. Nasıl düşündüğünüzü anlamak istiyorlar. "Sahne arkası geçişi" içerik biçimi, hedef kitlenize metodolojinize ilişkin tutarlı bir bakış açısı sunarak, müşterilerinizin karar verme süreçlerini ve araçlarınızı daha yakından tanımalarını sağlar.

Bu biçim, sorunları gerçek zamanlı olarak nasıl çözebileceğinizi gösteren haftalık video, haber bülteni veya gönderi olabilir. Soyut teoriler değil, somut karar analizleri, sistem denetimleri veya proje incelemeleri.

📌 Örnek: "Monday Systems Fix" adlı haftalık bir haber bülteni veya video serisi başlatın. * Dağınık bir yetki devri zincirini, bozuk bir kampanya kurulumunu veya uyumsuz bir takım sürecini parçalara ayırın. Bunu nasıl düzelteceğinizi ve nedenini açıklayın.

LinkedIn'de klipler yayınlayın ve abonelerinizi kendi analizlerini talep etmeye davet edin. Bu, onlar sizi aramadan önce sizi hem öğretmen hem de uzman olarak konumlandırır.

👀 Biliyor muydunuz? SWOT analizi gibi ikonik iş araçları, önde gelen yönetim danışmanlığı firmaları tarafından geliştirilmiş veya yaygınlaştırılmıştır.

8. Açıklamaları görsel kanıtlarla değiştirin

Müşteriler iddialara şüpheyle yaklaşıyor. Verimliliği artırdığınızı veya takımı uyumlu hale getirdiğinizi söylemek artık yeterli değil. Onlara tam olarak neyin değiştiğini gösterin. Dönüşümü somut hale getirmek için görsel kanıtlar (öncesi ve sonrası ekran görüntüleri, gösterge panelleri veya gerçek KPI'lar) kullanın.

📌 Örnek:"Takımın görev görünürlüğünü artırdık" yazmak yerine iki gösterge paneli gösterin:

Müşterinin eski iş akışlarından biri, kaçırılan son tarihler ve dağınık bir pazarlama iletişimi stratejisi

Otomatik görev atama ve sprint panoları ile yeniden yapılandırılmış kurulumlardan biri

9. Referansları dönüşüm hikayelerine dönüştürün

Övgü istemek yerine hikayeler isteyin. Bir müşteri önceki durumunu, hayal kırıklıklarını, denediği ve başarısız olduğu şeyleri ve işinizin sonucu değiştirdiği belirli bir dönüm noktasını anlattığında, bu bir bağ kurar. Potansiyel müşteriler kendilerini bu hikayelerde görür ve zihinsel olarak karar verir.

📌 Örnek:“Seri A sonrası operasyonları ölçeklendirme konusunda iki başarısız denemeden sonra, SaaS takımımız çaresiz durumdaydı. Altı hafta içinde, [adınız] bir karar verme matrisi uyguladı, takımın iş akışlarını yeniden tasarladı ve yol haritasını 3 katına çıkarmamıza yardımcı oldu. Sonunda tek bir takım olarak çalıştığımızı hissediyorum. ”

Bu hikaye biçimini vaka çalışmalarınızda, sosyal kanıtlarınızda veya satış e-postalarınızda kullanın. Şu şekilde yapılandırın: Önce → Denendi ve Başarısız Oldu → Müdahale → Sonuç → Başkalarına Tavsiye.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince kullanılmadığını düşünüyor. Bu, iş gücünün neredeyse yarısının yaratıcı olarak bloklanmış ve değersiz hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere geri kaydırmanıza yardımcı olur ve tetikleyicilere göre yinelenen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Potansiyel müşterileri yardımınıza ihtiyaçları olduğuna ikna etmeye çalışmak yerine, onların kendilerini ikna etmelerini sağlayın. Hazırlık kontrol listeleri, pazarlama kılavuzları, öz değerlendirmeler veya ROI hesaplayıcıları gibi tanılama araçları, konuşmayı iknadan keşfe dönüştürür.

Bu araçlar, müşterilerin farkında olmadıkları acil sorunları ortaya çıkarmalarına yardımcı olurken sizi bir uzman olarak konumlandırır. Doğru şekilde kullanıldığında, hizmetleriniz bir sonraki mantıklı adım haline gelir.

📌 Örnek: "Takım Uyum Puan Kartı" gibi bir araç oluşturun — operasyonlar, ürün pazarlama stratejisi ve liderlik takımlarının gerçekte ne kadar uyumsuz olduğunu ortaya çıkaran 10 soruluk bir test. Puanlarına göre, Liderlik Senkronizasyon Sprint'inizi önerin ve ücretsiz bir pazarlama stratejisi danışmanlığı görüşmesi sunun. Bu, enerjiyi satıştan çözüme kaydırır.

ClickUp, danışmanların daha iyi pazarlama yapmasına nasıl yardımcı olur?

Danışman olarak pazarlama faaliyetlerini yürütmek, her müşteriyi bilgilendirmek ve her teslimatı planlandığı gibi gerçekleştirmek için büyük resme bakarak planlama yapmaktan günlük uygulamaya geçmeye kadar sürekli vites değiştirmek anlamına gelir.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, tüm bunları yönetmek için tek bir alan sunar. Ve sadece özelliklerle dolu değildir. Kişisel bir esneklikle sizin işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır.

ClickUp for Marketing'in stratejilerinizi nasıl geliştirebileceğini size gösterelim.

ClickUp Alanları'nı kullanarak işinizi takım, müşteri veya kampanyaya göre düzenleyin

ClickUp Alanları'nı kullanarak takımları ve müşterileri organize edin

Net bir sistem olmadan kampanyalar hızla karmaşık hale gelir. ClickUp Alanlarını kullanarak işleri fonksiyonel takımlara veya müşterilere göre düzenleyerek başlayın. Örneğin, sadece pazarlama işleri için özel bir Pazarlama Alanı oluşturabilirsiniz.

İçinde, İçerik Pazarlama Yönetimi, Ücretli Medya Analizi ve Marka Kampanyalarının Görünürlüğü gibi önemli fonksiyonlar için Klasörler oluşturabilirsiniz. Her Klasör içinde, Listeler gerçek görevleri (metin yazma, reklamlar tasarlama, açılış sayfaları oluşturma ve daha fazlası) daha da ayrıntılı hale getirir, örneğin Sosyal Medya klasörü içindeki "3. Çeyrek LinkedIn Kampanyası" Listesi gibi.

Her liste, metin yazma, kreatif tasarım ve açılış sayfaları oluşturma gibi gerçek görevleri içerebilir.

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir pazarlama KPI'ları belirleyin

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir pazarlama KPI'ları belirleyin

Pazarlama çıktınız ölçülebilir olmalıdır ve ClickUp Hedefleri tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Bir müşterinin bu çeyrekte web semineri kayıtlarını %30 artırmak istediğini varsayalım. Bunu ölçülebilir bir hedef olarak ayarlayabilir, doğrudan açılış sayfası oluşturma, e-posta promosyonları ve reklam harcamaları onayları gibi görevlere bağlayabilir ve tüm iş akışlarında canlı ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

ClickUp'ı kullanarak, neyin etkili olduğunu her zaman bildiğiniz için büyümeyi hızlandırabilirsiniz ve müşterileriniz de bunu bilir.

ClickUp Brain ile daha hızlı içerik ve içgörüler oluşturun

ClickUp Brain ile içerik ve içgörüler daha hızlı oluşturun

Aceleniz olduğunda (ve dürüst olalım, bu sık sık olur), platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, arka planda içerik stratejistiniz olur.

Blog yazısı taslakları oluşturmanız, danışmanlık toplantılarını özetlemeniz veya ton kurallarına göre reklam metinlerini yeniden yazmanız mı gerekiyor? Brain, görevlerinizin ve belgelerinizin içinde bunu yapar ve her şeyi ClickUp Alanınızda tutar. Çeşitli pazarlama görevleriniz için Brain içinde birden fazla LLMS'ye bile erişebilirsiniz!

Tek bir AI aracıyla birden fazla LLM'ye erişin!

ClickUp Brain'in pazarlama için anahtar avantajlarını vurgulayan İş Verimliliği Danışmanı Yvi Heimann şöyle diyor:

ClickUp'ta anında fikirler, çerçeveler ve süreçler oluşturabilerek belirli iş akışlarına harcadığımız zamanı yarı yarıya azaltmayı başardık.

ClickUp'ta anında fikirler, çerçeveler ve süreçler oluşturabilerek belirli iş akışlarına harcadığımız zamanı yarı yarıya azaltabildik.

ClickUp Otomasyonları ile manuel pazarlama süreçlerini basitleştirin

ClickUp Otomasyonları ile manuel pazarlama iş akışlarını azaltın

ClickUp Otomasyonları, akıl sağlığınızı koruyan yerdir. Yönetici işleriyle zaman kaybetmek yerine, görevler "İncelenmesi Gerekiyor" durumuna geldiğinde Slack mesajı gönderme veya müşterilerin e-postalarını aldığınızda müşteri geri bildirim alt görevleri atama gibi işlemleri otomatikleştirebilirsiniz. Tekrar tekrar yapmak istemediğiniz yinelenen süreçler için idealdir.

📚 Ayrıca okuyun: İşinizi Büyütmek için En İyi Danışmanlık Stratejileri

ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu ile tekrarlanabilir planlar oluşturun

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu ile süreçlerinizi daha iyi yapılandırın

Müşterilere her ulaştığınızda sıfırdan başlamak zorunda kalmamak, pazarlama verimlilik ölçütlerinizi güçlendirebilir. Sonuçta, kazanılan zaman geri kazanılmış zamandır.

ClickUp Stratejik Pazarlama Planı Şablonu , "İlk Araştırma", "Taslak Strateji", "Müşteri İncelemesi" ve "Nihai Onay" gibi gerçek iş akışlarına uygun Özel Durumlarla doludur

Pano Görünümü ile birlikte, üst düzey büyüme pazarlama stratejisi geliştirmeyi görsel olarak yönetmek için sürükle ve bırak akışına sahip olursunuz. Planlama açıklamaları için Belge Görünümü'ne veya paydaşların haftalar boyunca teslim edilecekler konusunda uyumlu kalması için Zaman Çizelgesi Görünümü'ne geçin.

ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile kampanyaları verimli bir şekilde yürütün

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak kampanyaları hassas bir şekilde yürütün

Kampanya yürütme modundaysanız, ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu denemelisiniz.

"Brifing", "Üretimde", "Kalite Kontrol", "Planlanmış" ve "Canlı" gibi Özel Durumlar içerir, böylece her temas noktasında reklam öğelerini izleyebilirsiniz. Varlıkları müşteri, bölge veya takıma göre filtrelemek mi istiyorsunuz? Verilerinizi istediğiniz gibi bölmek için Liste Görünümü veya Takvim Görünümü'nü kullanın.

Fonksiyonlar arasında sıkı koordinasyon gerektiren daha büyük lansmanlar için Gantt Görünümü bile ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile strateji ve fikirleri görselleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalarında pazarlama stratejilerini ve hunileri görselleştirin

Marka dönüşümü planlamak veya müşteri yolculuğunu haritalamak gibi fikir ağırlıklı işler için ClickUp Beyaz Tahtalar gizli silahınızdır. Düşüncelerinizi görsel olarak çizmenize ve düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara bağlamanıza olanak tanır.

En iyi yanı ne mi? Fikirlerinizi görevlere dönüştürebilir ve bunları panodan doğrudan atayabilirsiniz. Tüm bunları yaparken, uzaktaki ve ofisteki takımınız aynı sayfada kalır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile KPI'ları ve kampanya ROI'sini izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak pazarlama performansını ve ROI'yi izleyin

Ve tüm bunları müşteriye yönelik ve profesyonel bir şekilde bir araya getirmeniz gerektiğinde, ClickUp Gösterge Panelleri canlı raporlama panelleri oluşturmanıza yardımcı olur. Üretimde kaç kampanya olduğunu, aylık hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı gösterin veya dönüşüm eğilimlerini izleyin; artık son dakika raporları hazırlamanıza gerek yok.

Bu kurulum (Hedefler, Beyin, Otomasyonlar, Özel Görünüm ve Durumlara sahip Şablonlar) pazarlama süreciniz üzerinde tam kontrol sağlar. Günlük işlerinizi daha yönetilebilir hale getirirken, işleri daha hızlı teslim edecek, daha iyi işbirliği yapacak ve uzun vadeli müşteri güveni oluşturacaksınız.

Danışmanların Pazarlama Alanında Sıkça Yaptığı Hatalar

En deneyimli danışmanlar bile zaman, güven ve çekiciliğe mal olan pazarlama tuzaklarına düşebilir. İşte danışmanların yaptığı tipik pazarlama hatalarının ve her biri için özel çözümlerin açık bir listesi.

Nerede hata yapıyorsunuz? Neden bu bir sorun? Çözüm Herkese hitap etmeye çalışmak Geniş kapsamlı mesajlar ideal müşterileri çekemez ve pozisyonunuzu zayıflatır Net bir niş belirleyin ve mesajlarınızı belirli bir sektör, sorun veya hedef kitleye göre uyarlayın Sadece tavsiyeye güvenmek Tavsiyeler zamanla azalabilir ve ölçeklenebilir değildir İçerik pazarlamasına, SEO'ya, LinkedIn'de erişim genişletmeye veya web seminerlerine yatırım yaparak istikrarlı bir iş akışı oluşturun Kişisel markayı göz ardı etmek Eski veya tutarsız bir çevrimiçi varlık, güvenilirliği azaltır Profesyonel web sitenizi, sosyal medya varlığınızı ve vaka çalışmalarınızı güncel tutun ve hizmetlerinizle uyumlu hale getirin Değer teklifini gereksiz yere karmaşıklaştırmak Jargon ve karmaşıklık, potansiyel müşterilerin kafasını karıştırır ve kararlarını geciktirir Sadece hizmetleri değil, sonuçları vurgulayan basit ve fayda odaklı bir dil kullanın Performans izlemeyi ihmal etmek Veriler olmadan, pazarlama çabalarınızı iyileştiremez veya haklı çıkaramazsınız Pazarlama KPI'larını belirleyin ve ClickUp Gösterge Panelleri veya Google Analytics gibi araçları kullanarak neyin işe yaradığını izleyin Pazarlama tutarsızlığı Düzensiz çabalar, fırsatların kaçırılmasına ve markanın zayıflamasına yol açar Bir pazarlama takvimi oluşturun ve şablonları veya otomasyonu kullanarak tutarlılığınızı koruyun Müşterinin sorununa değil, sadece hizmete odaklanmak Yankı uyandırmayan, bencil mesajlara yol açar Teklifinizi, müşterinin sorunlarını çözmeye ve istediği sonuçları elde etmeye odaklayın

ClickUp ile sadece varlık göstermeyin, bir pazarlama sistemi oluşturun

Tanıdığınız en iyi danışmanları düşünün. Belki de haftalık bültenleri her zaman ilgi çeken stratejist ya da feed'inizde sürekli karşınıza çıkan, harika bir ücretsiz denetim aracı geliştiren operasyon uzmanıdır. Görünürlüklerini şansa bırakmadılar; potansiyel müşteriler oluşturmak için bunun etrafında sistemler kurdular.

Onlar sadece işlerinde iyi oldukları için danışman olmadılar. Müşterilerine verdikleri özeni pazarlamalarına da gösterdikleri için tanındılar. İşte gerçek avantaj budur.

ClickUp bunu mümkün kılar. Beyaz Tahtalarda huninizi haritalandırın. Belgeler'de oyun kitaplarınızı ve e-posta pazarlama dizilerinizi taslak haline getirin. ClickUp Brain'i kullanarak kaba fikirleri, iyi bir günde sizin gibi ses veren içeriğe dönüştürün. Pazarlama, satış ve teslimat için özel Alanlar sayesinde işiniz bağlantıda kalır, siz de öyle.

Müşterilerinizin işleri kadar iyi çalışan bir pazarlama motoru oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve stratejilerinizi bugün eyleme geçirmeye başlayın.