2025'te daha akıllı sosyal medya yönetimi için en iyi Loomly alternatifleri

Loomly, zamanlama araçları, sezgisel içerik takvimleri ve yerleşik takım işbirliği özellikleriyle sosyal medya pazarlamacıları arasında sağlam bir isim yapmıştır. Şık, temiz bir arayüze sahiptir ve içerik akışınızı nispeten kolay bir şekilde sürdürmenizi sağlar.

Ancak, mükemmel değildir. Analitik özelliği her zaman istediğiniz kadar derinlemesine değildir. Ayrıca, daha gelişmiş otomasyon, daha derin entegrasyonlar ve yapay zeka destekli içgörülere ihtiyacınız varsa, Loomly biraz basit gelmeye başlayabilir.

Takımınız büyüdükçe fiyatların ne kadar hızlı yükselebileceğinden bahsetmeye bile gerek yok.

Bu, Loomly ile olan deneyiminize benziyorsa, daha iyi seçenekler aramaya başlamanın zamanı gelmiştir. Bu blogda, etkileyici sosyal medya pazarlama özellikleri, daha gelişmiş analitik ve bütçeniz dahilinde her şeyi sunan bazı sağlam Loomly alternatiflerini listeledik.

Loomly Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Loomly alternatiflerinin sosyal medya yönetimi özellikleri, yapısı ve fiyatlandırması açısından karşılaştırmalı bir özeti.

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Tüm takım boyutları (bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal) Otomatik rapor oluşturma, paylaşılan takvim, içerik planlama şablonları, işbirliği araçları ve iş akışı otomasyonu için yerleşik AI Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Buffer Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve oluşturucular Otomatik yayınlama, sosyal medya şablonları ve derinlemesine analizler Ücretsiz; Aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar Hootsuite Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler Trend izleme, performans izleme ve yerleşik yapay zeka Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan ücretli planlar CoSchedule Küçük ve orta ölçekli işletmeler Ş Akışı otomasyonu ve yapay zeka destekli planlama Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Planable Büyük ölçekli pazarlama ajansları AI içerik oluşturma, sürüm geçmişi ve gönderi önizlemesi Ücretsiz; Çalışma alanı başına aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar Sprout Social Orta ve büyük ölçekli işletmeler Duygu analizi, sosyal dinleme ve içerik planlama Kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlayan ücretli planlar Agorapulse Kurumsal Birden fazla kanal için etkileşim raporları, paylaşılan gelen kutusu ve AI sosyal medya araçları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 99 $'dan başlayan ücretli planlar SocialPilot Startup'lar ve küçük işletmeler AI tarafından oluşturulan içerik fikirleri, birleşik gelen kutusu ve reklam yönetimi Aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar Daha sonra Influencer kampanyaları yürüten orta ve büyük ölçekli şirketler Influencer izleme, hashtag önerileri, Linkin. bio Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Sendible Kurumsal ve pazarlama ajansları UTM izleme, analiz ve içerik önerileri Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar SocialBee Startuplar ve oluşturucular AI destekli içerik fikirleri, içerik geri dönüşümü ve yayın planlama Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar

Neden Loomly Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Loomly, özellikle küçük takımlar için içerik planlama, sosyal medya planlama ve işbirliği için sağlam bir başlangıç noktasıdır. Ancak, sosyal medya stratejiniz genişledikçe bazı sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz.

Sınırlı analiz : Hedef kitle segmentasyonu, tıklama eğilimleri ve ROI izleme gibi derinlemesine analizler yoktur

Temel otomasyon : Karmaşık iş akışlarını, otomatik yanıtları veya çok adımlı planlamayı desteklemez

Fiyatlandırma sorunları : Orantılı olarak gelişmiş özellikler sunmadan hızla pahalı hale geliyor

Eksik etkileşim araçları : Yanıtları, yorumları veya DM'leri yönetmek için birleşik gelen kutusu veya yerleşik araçlar yok

Sınırlı sosyal dinleme : Minimum düzeyde içgörü sunar ve sağlam dinleme özelliklerinden yoksundur

Kısıtlı entegrasyonlar: Niş CRM araçları, AI içerik oluşturucular veya gelişmiş yazılımlarla kolayca bağlantı kurmaz

Loomly, basit planlama ve ekip çalışması için iyi sonuç verir. Ancak, daha gelişmiş bir kampanya yönetimi yazılımına geçmek daha iyi bir seçim olabilir. Özellikle daha geniş erişim, daha derin içgörüler ve daha akıllı iş akışları hedefliyorsanız.

🧠 İlginç bilgi: Facebook'un meşhur "Beğen" düğmesi, neredeyse "Harika" düğmesi olarak adlandırılacaktı.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Loomly Alternatifi

Loomly'nin gelişmiş sosyal medya ve içerik pazarlama yönetimi için oldukça sınırlı olduğunu artık bildiğinize göre, ihtiyaçlarınıza daha uygun alternatifleri keşfedelim.

1. ClickUp (İçerik planlama, proje iş akışları ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ı şimdi deneyin ClickUp ile sosyal medya gönderilerini kolayca planlayın, yönetin ve zamanlayın

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

İçerik planlamanın ötesine geçerek tüm sosyal medya görevlerinizi tek bir yerden yönetin. Derinlemesine analizler, gerçek zamanlı analizler, yerleşik yapay zeka, ş Akışı otomasyonu, sosyal medya kampanyaları için içerik yazma şablonları ve daha fazlasını düşünün!

İlk olarak, ClickUp Takvim, tek bir arayüzden sosyal medya gönderilerini planlamanıza, pazarlama görevlerini atamanıza ve toplantıları planlamanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı olarak güncellenir ve tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Görünümü özelleştirebilir (günlük, haftalık, aylık) ve Google, Outlook veya Apple Takvim ile bağlayarak tüm etkinlikleri tek bir yerden yönetebilirsiniz — artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

ClickUp Marketing ile kampanya zaman çizelgelerini görselleştirin, sosyal medya yönetim planlarında işbirliği yapın ve ayrıntılı raporlara erişin

Backlog veya Overdue bölümlerinden görevleri Priorities bölümüne sürükleyerek içerik akışınızı görsel olarak yönetmenize olanak tanır ve en önemli gönderilerin her zaman ön planda olmasını sağlar. Her göreve bir öncelik atanabilir, böylece yüksek etkili kampanyalara kolayca odaklanabilirsiniz.

Backlog bölümü, planlanmamış içerik fikirlerini takip etmenize yardımcı olur, böylece gerektiğinde takviminizdeki boşlukları hızlıca doldurabilirsiniz. En iyi yanı? ClickUp Takvim, yapay zeka ile desteklenir. İş akışınıza göre ideal yayınlama zamanlarını önererek içerik stratejinizi kolayca optimize etmenize yardımcı olur.

AI'dan bahsetmişken, ClickUp Brain sosyal medya stratejinizdeki eksiklikleri tespit etmenize, ilerlemeyi özetlemenize ve içerik fikirleri, başlıklar ve gönderiler oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile ilerlemeyi özetleyin, başlıklar ve gönderiler oluşturun ve sosyal medya stratejileri oluşturun

İçerik takımınız, bir ürün teması etrafında toplu Instagram başlıkları oluşturabilir, bunları farklı platformlara uyarlayabilir ve hatta dakikalar içinde tam kampanya özetleri ve içerik pazarlama yol haritaları taslakları hazırlayabilir. Sık yapılan yorumlar için hazır yanıtlara veya ücretli reklamlar için metinlere mi ihtiyacınız var? Brain bunu da yapabilir!

Kısacası, Pazarlama takımları için ClickUp, tek bir yerden beyin fırtınası yapmayı, strateji oluşturmayı ve sosyal medya kampanyalarını yürütmeyi kolaylaştırır. Tasarım görevlerini yaratıcı takıma atayın ve "Taslak", "İncelemeye Hazır" ve "Planlandı" gibi Özel Durumları kullanarak yayın onaylarını izleyin ve içerikten geri bildirime kadar her şeyi tek bir çalışma alanında yönetin.

Sosyal medya pazarlamasına nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın sosyal medya planlama şablonları başlamak için harika bir yerdir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu ile içeriği düzenleyin ve planlayın

Örneğin, ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, gönderileri kanallara, yayın durumuna ve ortaklığa göre düzenlemenizi sağlar. Yaklaşan içerikleri planlayın, marka işbirliklerini izleyin ve yeni trendlere dayalı yeni fikirler üretin; hepsi tek bir özelleştirilebilir panoda.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, kapsamlı ve özelleştirilebilir proje raporlama özelliklerini ilk başta biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek müşteriler ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta bir yorum şöyle diyor:

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, tüm e-posta iletişimi ortadan kalkıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görev için yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, tüm e-posta iletişimi ortadan kalkıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

💡 Pro İpucu: ClickUp Takviminde görevinizin üzerine gelin ve Plan'ı tıklayın. Kullanılabilir zamanlar, görev zaman tahminine göre takvimde görüntülenecektir. Ardından, görevi planlamak istediğiniz gün ve saatin üzerine gelin, Zamanı Blokla'yı tıklayın ve ayrıntıları ekleyerek bir etkinlik oluşturun.

2. Buffer (Bir veya iki sosyal medya platformunda kampanyaları yöneten küçük takımlar ve influencer'lar için en iyisi)

via Buffer

Loomly sezgisel ve temiz bir arayüze sahip olmakla birlikte, katı süreçler için ideal olan yapılandırılmış iş akışlarına ve onay sistemlerine ağırlık vermektedir. Buffer ise bireysel oluşturucular, küçük işletmeler ve çevik takımlar için daha esnek bir deneyim sunar.

Minimum öğrenme eğrisi, daha hızlı yayın planlama özellikleri, sosyal medya şablonları ve şeffaf fiyatlandırma sunar. Bu, karmaşık işbirliği katmanları veya izin ayarları arasında gezinmeden hızlı bir şekilde başlamak isteyen kullanıcılar için daha erişilebilir bir sosyal medya yönetim platformu haline getirir.

Buffer'ın öne çıkan özellikleri arasında platformlar arası planlama, kapsamlı analizler ve altyazı yazımı için yerleşik bir AI Asistanı bulunur; bunların tümü, daha düşük seviyeli planlarda bile mevcuttur. Ayrıca, Başlangıç Sayfası özelliği, kullanıcıların sosyal biyografilerden trafik çekmek için özelleştirilebilir bir açılış sayfası oluşturmasına olanak tanır.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Platformlarda yayınlamak için en iyi zamanları, biçimleri ve sıklıkları keşfedin

En iyi performans gösteren içerikleri etiketleyin, geri dönüştürün ve yeni fikirleri kaydedin

Her platformda hangi içeriğin en iyi sonucu verdiğini ve nedenini belirleyin

Sosyal medya biyografilerinden doğrudan erişilebilen açılış sayfaları oluşturun

Stil kılavuzları ve içerik standartlarıyla bir bilgi merkezi oluşturun

Birden fazla sosyal medya ağında yayınlamayı otomatikleştirin ve yorumlara yanıt verin

Buffer sınırlamaları

Sistem, büyük veri kümelerini işlerken sıklıkla yavaşlar

Buffer'dan Pinterest'i yönetmek biraz zordur

Buffer fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)

Gerçek müşteriler Buffer hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

3 kanalı ücretsiz olarak yönetebilmeyi seviyorum – bu, içerik planlama/programlama için Meta Business dışında bir platform isteyen müşteriler için harika bir uygun maliyetli kaynak oldu! Buffer, LinkedIn Kişisel analizlerini sınırlamıştır! Ancak, kişisel hesapları yönetiyorsanız kişisel LinkedIn hesabınızı bağlayabilirsiniz.

3 kanalı ücretsiz yönetebilmeyi seviyorum – bu, içerik planlama/programlama için Meta Business dışında bir platform isteyen müşteriler için harika bir uygun maliyetli kaynak oldu! Buffer, LinkedIn Kişisel analizlerini sınırlamıştır! Ancak, kişisel hesapları yönetiyorsanız kişisel LinkedIn hesabınızı bağlayabilirsiniz.

3. Hootsuite (Birden fazla sosyal medya hesabında trendleri takip etmek için en iyisi)

hootsuite aracılığıyla

Müşterilerin yaklaşık 10'da 9'u trendleri ve kültürel olayları takip etmek için sosyal medyaya başvuruyor. Bu nedenle markalar, görünürlüklerini artırmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için yeni ortaya çıkan konuları izlemeli ve bunlarla etkileşim kurmalıdır.

Hootsuite, sosyal medya planlamasını trend izleme özellikleriyle birleştirir; bu, Loomly'nin sunmadığı bir özelliktir. En büyük gücü, kurumsal düzeyde sosyal medya yönetiminde yatmaktadır. Önemli platformlarda planlama, yayınlama, sosyal dinleme ve ayrıntılı sosyal medya analizi için birleşik bir gösterge paneli elde edersiniz.

Hootsuite ayrıca AI destekli içerik pazarlama desteği, güçlü takım işbirliği özellikleri ve Canva, Google Drive ve Adobe gibi araçlarla yerleşik entegrasyonlar sunar.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bir takvimden tüm önemli sosyal platformlarda yayınlarınızı planlayın

Katılım, erişim ve ROI'yi gösteren ayrıntılı analizlerle performansı izleyin

Hootsuite'un yapay zeka destekli OwlyWriter'ı kullanarak başlıklar ve içerik fikirleri oluşturun

Sosyal dinleme araçlarıyla trendleri ve markanızdan bahsedilenleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Tek bir gelen kutusunda birden fazla hesaptan gelen mesajlara ve yorumlara yanıt verin

Canva, Google Drive ve Dropbox gibi araçları bağlayarak içerik oluşturmayı kolaylaştırın

Onay iş akışları, roller ve izinler kullanarak takımlarla işbirliği yapın

Hootsuite sınırlamaları

Bu sosyal medya yönetim platformundan gelen DM'lere ve yorumlara yanıt vermek zaman alır

Analitik platformu küçük takımlar için çok karmaşık görünebilir

Hootsuite fiyatlandırması

Standart: Aylık 149 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 399 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000 yorum)

Hootsuite hakkında gerçek müşteriler ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

*"Gönderi Oluştur" arayüzünde birden fazla sosyal medya platformu için başlık yazma ve değiştirme özelliğini seviyorum. Ayrıca Hootsuite'ten doğrudan kuruluşumun sosyal medya platformlarına gönderi yapabilmeyi de seviyorum. Hootsuite'ü iş programıma bağlı olarak haftada 4-5 kez kullanıyorum, yani oldukça sık kullandığımı söyleyebilirim. Ayrıca, hesaplar herhangi bir nedenle bağlantısı kesildiğinde yeniden bağlanmak da oldukça kolay

*"Gönderi Oluştur" arayüzünde birden fazla sosyal medya platformu için başlık yazma ve değiştirme özelliğini seviyorum. Ayrıca Hootsuite'ten doğrudan kuruluşumun sosyal medya platformlarına gönderi yapabilmeyi de seviyorum. Hootsuite'ü iş programıma bağlı olarak haftada 4-5 kez kullanıyorum, yani oldukça sık kullanıyorum diyebilirim. Ayrıca, hesaplar herhangi bir nedenle bağlantısı kesildiğinde yeniden bağlanmak da oldukça kolay

👀 Biliyor muydunuz? Olağanüstü müşteri deneyimleri sunan şirketler, rakiplerinden %26 daha yüksek brüt kar marjı elde eder. Bu nedenle, sosyal medya kanallarınızı kullanarak müşteri şikayetlerini belirleyin ve çözün.

4. CoSchedule (İçerik programlarındaki boşlukları belirlemek ve en iyi performans gösteren gönderileri bulmak için en iyisi)

coSchedule aracılığıyla

Loomly, zamanlama ve içerik yönetimini iyi bir şekilde gerçekleştirir, ancak CoSchedule, eksiklikleri tespit etmenize ve sürükle ve bırak özelliği ile öncelikleri kolayca ayarlamanıza yardımcı olan yapay zeka destekli araçlarla bunu bir adım öteye taşır.

Yeniden kullanılabilir görevler, içerik takvimi şablonları ve yerleşik onay iş akışları ile CoSchedule, süreçlerinizi kolaylaştırır ve zaman kazandırır. Ayrıca, yayın performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak neyin işe yaradığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini görmenizi sağlar.

Düzenli ve stratejik kalmak ve tutarlı bir çevrimiçi varlık sürdürmek isteyen markalar için CoSchedule, Loomly'den daha fazla esneklik sunar.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya mesajını tek tek veya grup olarak oluşturun, düzenleyin ve izleyin

Yeniden kullanılabilir görev şablonları ve onay süreçleriyle sosyal medya iş akışlarını otomatikleştirin

Hedef kitlenin etkinliğine göre yayınlama zamanlarını optimize edin ve en popüler içerikleri otomatik olarak yeniden sıraya alın

Etkileşim ve erişim hakkında içgörüler sunan yerleşik raporlar aracılığıyla performansı ölçün

Görevler atayarak, son tarihler belirleyerek ve ilerlemeyi izleyerek sosyal medya proje yönetiminde takımlarla işbirliği yapın

CoSchedule sınırlamaları

Google İşletme Profili ile entegrasyonları yoktur

Müşteri desteği ekibi sorunları çözmek için zaman ayırıyor

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz Takvim

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 29 $

Agency Calendar: Kullanıcı başına aylık 69 $

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama Paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek müşteriler CoSchedule hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

CoSchedule, iş akışı işlemeyi bir sanat formuna dönüştürmüştür! Bir yazım takımının lideri olarak, bu uygulama sayesinde ne kadar zaman kazandığımı anlatamam. Çeşitli sosyal medya platformlarında içerik paylaşımına kadar tüm süreçleri planlamak, atamak ve izlemek çok kolay. Biraz pahalı ama sanal bir asistan ve bu da onu tam zamanlı bir çalışandan çok daha ucuz hale getiriyor!

CoSchedule, iş akışı işlemeyi bir sanat formuna dönüştürmüştür! Bir yazma takımının lideri olarak, bu uygulama ile ne kadar zaman kazandığımı anlatamam. Çeşitli sosyal medya platformlarında içerik paylaşımına kadar tüm süreçleri planlamak, atamak ve izlemek çok kolay. Biraz pahalı ama sanal bir asistan ve bu da onu tam zamanlı bir çalışandan çok daha ucuz hale getiriyor!

5. Planable (Beyin fırtınası ve sosyal medya içeriği planlama için en iyisi)

planable aracılığıyla

Pazarlamacıların yaklaşık %84'ü, AI'nın yüksek kaliteli içeriği daha hızlı oluşturmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak Loomly ile AI'yı sosyal medya yönetiminize entegre etmek için harici eklentilere ihtiyacınız olacak.

Planable ise, iş akışları içinde doğrudan altyazı oluşturmanıza, fikirler üretmenize ve farklı tonlar veya platformlar için içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır.

Gelişmiş işbirliği araçları ve canlı, görsel arayüzü ile gerçekten öne çıkıyor. Birden fazla içerik biçimini destekler ve yayınlandıktan sonra gönderilerin nasıl görüneceğine dair piksel hassasiyetinde bir önizleme sunar.

Kısacası, Loomly'nin yaptığı her şeyi sunar, ancak daha hızlı, daha işbirlikçi ve yapay zeka destekli. Bu özellikleri, onu ajanslar ve kurumsal müşteriler için en iyi sosyal medya yönetim araçlarından biri yapar.

Planable'ın en iyi özellikleri

AI araçlarını kullanarak doğrudan platform içinde gönderi başlıklarını oluşturun, yeniden yazın veya genişletin

Yorumlar, öneriler ve onaylar aracılığıyla takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yayınlamadan önce gönderileri sosyal medyada görünecekleri şekilde önizleyin

Sürükle ve bırak planlama ve çok düzeyli içerik klasörleri ile varlıkları düzenleyin

Tek veya çok aşamalı onaylar için özel iş akışlarıyla onayları yönetin

Sürüm geçmişini kullanarak değişiklikleri izleyin, önceki düzenlemeleri görüntüleyin ve geri yükleyin

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ve daha fazlası gibi sosyal medya kanallarına doğrudan entegrasyonlarla yayınlamayı kolaylaştırın

Planable sınırlamaları

Sosyal medya yönetim aracının analiz ve raporlama özelliği derinlemesine içgörülerden yoksundur

Instagram Hikayelerine ve Pinterest'e doğrudan paylaşım yapamazsınız

Planlanabilir fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Çalışma alanı başına aylık 39 $

Pro: Çalışma alanı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek müşteriler Planable hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

İşbirliğinin kolaylığı, müşteri onayı, uygulama, her gönderinin altında yorumları düzenli tutma ve çok daha fazlasını seviyorum! Uygun fiyatlı olmasını ve fatura yapılarının net olmasını seviyorum. Müşteri desteği 10/10 ve çok kişisel bir deneyim.

İşbirliğinin kolaylığı, müşteri onayı, uygulama, yorumları her gönderinin altında düzenli tutma ve çok daha fazlasını seviyorum! Uygun fiyatlı olmasını ve fatura yapılarının net olmasını seviyorum. Müşteri desteği 10/10 ve çok kişisel bir deneyim.

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama altı kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün altı temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

6. Sprout Social (Sosyal dinleme ve duygu analizi için en iyisi)

sprout Social aracılığıyla

İşletmelerin yaklaşık %61'i sosyal medya çabalarını artırmak için sosyal dinlemeyi kullanıyor ve %82'si bunu sosyal medya stratejileri için gerekli görüyor. Ancak Loomly ile bunu elde edemezsiniz ve kim ayrı bir izleme aracıyla uğraşmak ister ki?

Sprout Social, gelişmiş sosyal dinleme, gerçek zamanlı etkileşim araçları ve analitik sunan bir platformdur. Markanız doğrudan etiketlenmemiş olsa bile, kanallardaki marka bahsetmelerini, anahtar kelime trendlerini ve rakip tartışmalarını izler. Akıllı Gelen Kutusu, özelleştirilebilir raporlar ve yapay zeka destekli duygu analizi ile pazarlama ekibiniz trendlere daha hızlı yanıt verebilir ve bir adım önde olabilir.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Marka bahsetmelerini, anahtar kelimeleri ve rakip konuşmalarını izleyin

Daha kolay etkileşim için tüm mesajlara, yorumlara ve DM'lere tek bir Akıllı Gelen Kutusu'ndan erişin

Sosyal medya çabalarınızın performansını ve ROI'sini ölçmek için ayrıntılı, özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Onay iş akışları, görev atamaları ve dahili notlar kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Görsel içerik takvimi ile birden fazla platformda içerik planlayın ve yayınlayın

Duyguları gerçek zamanlı olarak izleyerek hedef kitlenizin markanız hakkında ne düşündüğünü anlayın

Sprout Social sınırlamaları

Bu sosyal medya yönetim aracı, diğer Loomly alternatiflerinden daha pahalıdır

Küçük takımlar ve yeni başlayanlar kendilerini bunalmış hissedebilir

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Influencer Marketing: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek müşteriler Sprout Social hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Sınırsız sayıda hesap, rekabet raporları ve AI entegrasyonu gibi özellikleri çok seviyorum. Maliyetini pek sevmiyorum ama özelliklerine göre makul buluyorum.

Sınırsız hesap sayısına, rekabet raporlarına ve AI entegrasyonuna sahip olmayı seviyorum. Maliyetini sevmiyorum ama özelliklerine göre yarı makul buluyorum.

🧠 İlginç bilgi: Instagram'da en çok beğenilen fotoğraf basit bir yumurta. Evet, bir yumurta! @world_record_egg tarafından en çok beğeni rekorunu kırmak için paylaşıldı.

7. Agorapulse (Birden fazla sosyal medya hesabındaki etkileşimleri yönetmek için en iyisi)

agorapulse aracılığıyla

Loomly'den farklı olarak Agorapulse, gelen kutusu atama ve etiketleme sistemi ile birlikte gelir. Gelen mesajları doğru takım arkadaşlarına yönlendirmenize, bağlam için etiketler eklemenize ve her yanıtı izlemenize olanak tanır. Yüksek hacimli sosyal etkileşim ve yoğun müşteri hizmetleri takımları ile çalışan markalar için daha uygun olabilir.

Agorapulse, gelen kutusu yönetimini kolaylaştırmanın yanı sıra toplu içerik planlama, gönderi kuyruğu ve ayrıntılı, dışa aktarılabilir performans izleme raporları sunar. Ayrıca yerleşik rakip analizi, gelişmiş takım işbirliği araçları ve birleşik içerik takvimi de içerir.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Sosyal kanallardaki tüm mesajlarınızı, yorumlarınızı ve bahsetmelerinizi tek bir gelen kutusunda birleştirin

Gönderileri toplu olarak planlayın ve etiketler ve kuyruklarla düzenleyin

Sosyal medya analitiği ile etkileşim, kitle büyümesi ve içerik performansı hakkında net raporlar alın

Sosyal medya yönetimi görevlerini ve onaylarını takım üyelerine kolayca atayın

Sosyal medyada markanızdan bahsedilme ve rakiplerinizin faaliyetlerini izleyin

İçerik oluşturmak ve otomatikleştirmek için sosyal medya için AI araçlarını kullanın

Agorapulse sınırlamaları

Canva entegrasyonu, TikTok ve LinkedIn reklam izleme ve derinlemesine analizler gibi bazı gerekli özellikler ücretli planlarda kilitlidir

Topluluk yönetimi özellikleri bazen hatalı olabilir

Agorapulse fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 199 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Agorapulse puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

Gerçek müşteriler Agorapulse hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Agorapulse, sosyal medya yönetimini basitleştiren inanılmaz derecede sezgisel bir araçtır. İçerik takvimimi düzenlemenin ve yayın programımı takip etmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum, bu da her hafta önemli miktarda zaman kazanmamı sağlıyor. Diğer bir öne çıkan özelliği ise her zaman güler yüzlü, ulaşılabilir ve sorunları hızlı bir şekilde çözen mükemmel yardım masası ekibi.

Agorapulse, sosyal medya yönetimini basitleştiren inanılmaz derecede sezgisel bir araçtır. İçerik takvimimi düzenlemenin ve yayın programımı takip etmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum, bu da her hafta önemli miktarda zaman kazanmamı sağlıyor. Diğer bir öne çıkan özelliği ise her zaman güler yüzlü, ulaşılabilir ve sorunları hızlı bir şekilde çözen mükemmel yardım masası takımıdır.

via SocialPilot

Loomly öncelikle yayın planlama ve içerik planlamaya odaklanırken, SocialPilot bir adım daha ileri gider. Kullanıcıların tek bir gelen kutusundan sosyal medya yorumlarını, mesajlarını ve hatta üçüncü taraf platformlardaki yorumları yönetmelerine olanak tanır.

Bu, markaların daha duyarlı kalmasını, güven oluşturmasını ve hedef kitlesiyle etkileşim kurma fırsatlarını asla kaçırmamasını sağlar.

Bunun yanı sıra, bu sosyal medya yönetim aracı toplu planlama, içerik takvimi, takım işbirliği araçları ve ayrıntılı analizler gibi güçlü özellikler de sunar. Birden fazla sosyal kanalı destekler, müşteri hesaplarını yönetmeye yardımcı olur ve beyaz etiketli raporlama sunar.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

Tek bir gelen kutusundan yorumları, mesajları ve değerlendirmeleri yönetin

Rol tabanlı erişim ve onay ş Akışları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Derinlemesine analizler ve etkileşim metrikleriyle performansı analiz edin

Müşteriler için beyaz etiketli raporlar oluşturun ve özelleştirin

Görsel içerik takvimi kullanarak içeriği kolayca planlayın

Yerleşik içerik önerileriyle içerik fikirlerini düzenleyin

Reklam entegrasyonu ile gösterge panelinden doğrudan gönderileri güçlendirin

SocialPilot sınırlamaları

Instagram'da etiketleme ve işbirliği aracını kullanma gibi platforma özgü özellikler için daha yüksek bir seviyeye yükseltmeniz gerekir

X'te (eski adıyla Twitter) paylaşım yapmak diğer Loomly alternatifleri kadar sorunsuz değildir

SocialPilot fiyatlandırması

SocialPilot

Temel: 30 $/ay

Standart: 50 $/ay

Premium: 100 $/ay

Ultimate: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SocialPilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (370+ yorum)

Gerçek müşteriler SocialPilot hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle:

Gösterge panelini seviyorum, basitleştirilmiş ve düzenli. Yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay. Kullanıcı dostu küçük arayüzüne rağmen, SocialPilot birçok özelliğe sahiptir. Yayınların planlanması, performans analizi, takım işbirliği, reklam yönetimi vb. Her şey var. [Ancak] Bazen bazı sayfalar yüklenirken sorunlar yaşanıyor. Fiyatı bazı rakiplerinden biraz daha yüksek.

Gösterge panelini seviyorum, basitleştirilmiş ve düzenli. Yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay. Kullanıcı dostu küçük arayüzüne rağmen, SocialPilot birçok özelliğe sahiptir. Yayınların planlanması, performans analizi, takım işbirliği, reklam yönetimi vb. Her şey var. [Ancak] Bazen bazı sayfalar yüklenirken sorunlar yaşanıyor. Fiyatı bazı rakiplerinden biraz daha yüksek.

9. Later (Influencer yönetimi için en iyisi)

via Later

Alıcıların neredeyse yarısı, influencer'ların gönderilerine göre aylık alışveriş yapıyor ve %86'sı bunu yılda en az bir kez yapıyor. Influencer pazarlaması stratejinizin bir parçasıysa, Loomly yetersiz kalabilir, çünkü oluşturucu ortaklıklarını yönetmek için özel araçlar sunmuyor.

Layer ise sosyal medya yöneticilerinin oluşturucularla bağlantı kurmasına, influencer kampanyalarını yönetmesine ve performanslarını tek bir yerden izlemesine olanak tanır. Markalar ve oluşturucular için bir işbirliği aracı, medya kütüphanesi, hashtag önerileri ve sosyal medya yönetim stratejinizi ince ayarlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı analizler içerir.

Daha sonra en iyi özellikler

Instagram Hikayeleri ve çoklu fotoğraf gönderilerini planlayın

Brand Collabs Manager ile influencer'larla işbirliği yapın

Etkileşim, takipçi artışı ve yayın zamanları hakkında ayrıntılı analizlere erişin

Medya kitaplığını düzenleyin ve niş pazarlara özel hashtag önerileri alın

Trafiği ve satışları artırmak için alışveriş yapılabilir bir Linkin. bio sayfası oluşturun

Daha sonra sınırlamalar

Bu sosyal medya yönetim aracı, Instagram dışındaki platformlarda kampanyaları yönetmek için gerekli özelliklere sahip değildir

Influencer pazarlamasını yönetmek için ayrı bir plan almanız gerekir

Daha sonra fiyatlandırma

Başlangıç: 25 $/ay

Büyüme: 45 $/ay

Gelişmiş: 80 $/ay

Ajans: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Influencer pazarlama: Özel fiyatlandırma

Daha sonra değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (390+ yorum)

Gerçek müşteriler Later hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Later Influence'ın her şeyi düzenli tutmasını, işbirliklerini yönetmeyi, son teslim tarihlerini izlemeyi ve markalarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Sezgisel arayüz, fırsatları keşfetmekten kampanya performansını analiz etmeye kadar tüm süreci kolaylaştırır. Aşırı yük hissetmeden ortaklıklarımı takip etmeme yardımcı oluyor.

Later Influence'ın her şeyi düzenli tutmasını, işbirliklerini yönetmeyi, son teslim tarihlerini izlemeyi ve markalarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Sezgisel arayüz, fırsatları keşfetmekten kampanya performansını analiz etmeye kadar tüm süreci kolaylaştırır. Aşırı yük hissetmeden ortaklıklarımı takip etmeme yardımcı oluyor.

10. Sendible (Sosyal medyada UTM izleme ve müşteri yönetimi için en iyisi)

via Sendible

Sendible, ajansların ve takımların birden fazla müşterinin hesaplarını tek bir gösterge panelinden verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan müşteri yönetimi araçlarını entegre eder. Ayrıca ajanslar için özel olarak tasarlanmış markalı raporlar ve işbirliği özellikleri de sunar.

Anahtar özellikler arasında, daha iyi kampanya ölçümü için otomatik olarak izleme kodları ekleyen yerleşik UTM izleme bulunur. Ayrıca yorumları yönetmek, gelişmiş analiz ve raporlama, sosyal dinleme ve içerik önerileri için birleşik bir gelen kutusu da vardır.

Sendible'ın en iyi özellikleri

Yorumları, mesajları ve değerlendirmeleri tek bir sosyal gelen kutusunda yönetin

Daha iyi kampanya izleme için bağlantılara otomatik olarak UTM izleme ekleyin

Müşteriler veya takımlar için markalı, özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Roller, izinler ve onay ş Akışları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Sosyal dinleme araçlarıyla markanızın bahsedilme ve anahtar kelimelerini izleyin

Yerleşik önerilerle içerik fikirleri keşfedin

Sendible sınırlamaları

Ücretli reklamları yönetmek için en iyi sosyal medya yönetim aracı değildir

Planlar küçük işletmeler ve oluşturucular için oldukça pahalıdır

Sendible fiyatlandırması

Oluşturucu: 29 $/ay

Traction: 89 $/ay

Ölçek: 199 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Enterprise: 750 $/ay

Sendible puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

Sendible hakkında gerçek müşteriler ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Instagram, Pinterest, Google my Business (evet, oraya da paylaşmalısınız!) dahil birçok platformda içerik planlamak çok kolay. Grafik oluşturmayı çok daha kolay ve verimli hale getiren bir Canva entegrasyonu vardır. Ayrıca, yeni içerik düzenlemek ve RSS beslemeleri eklemek çok kolaydır. Uygulamalarını tercih ederim – çok seyahat ediyorum ve uygulama üzerinden içerik paylaşabilmek ideal olurdu. Masaüstü platformu kadar sezgisel değil. Umarım bu da işlerdedir ve büyük olasılıkla öyledir.

Instagram, Pinterest, Google my Business (evet, oraya da paylaşmalısınız!) dahil birçok platformda içerik planlamak çok kolay. Grafik oluşturmayı çok daha kolay ve verimli hale getiren bir Canva entegrasyonu var. Ayrıca, yeni içerik düzenlemek ve RSS beslemeleri eklemek çok kolay. Uygulamalarını tercih ederim – çok seyahat ediyorum ve uygulama üzerinden içerik paylaşabilmek ideal olurdu. Masaüstü platformu kadar sezgisel değil. Umarım üzerinde çalışıyorlar ve büyük olasılıkla öyle olacaktır.

👀 Biliyor muydunuz? AI kullanan pazarlamacılar, kullanmayanlara kıyasla %25 daha fazla başarılı sonuç bildirmektedir.

11. SocialBee (AI destekli sosyal medya içerik oluşturma için en iyisi)

socialBee aracılığıyla

SocialBee, içeriği verimli bir şekilde oluşturmanıza, kitle verilerini analiz etmenize ve yayınlama stratejilerini optimize etmenize yardımcı olur.

SocialBee ayrıca, tutarlı bir sosyal varlığı sürdürmeye yardımcı olan kolay planlama, içerik kategorizasyonu ve kitle etkileşim araçları gibi özelliklere sahiptir. Kullanıcı dostu arayüzü, herkesin özellikleri kolayca kullanmasına yardımcı olan bir artıdır.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak içerik fikirleri oluşturun ve yayın oluşturmayı hızlandırın

Birden fazla sosyal medya platformunda kolaylıkla yayınları planlayın

İçeriği dengeli ve tutarlı paylaşımlar için kategorilere ayırın

Yorum ve mesaj yönetimi ile hedef kitlenizle etkileşim kurun

Ayrıntılı raporlar ve içgörülerle performansı analiz edin

Rol tabanlı erişim ve ş Akışları kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Erişimi en üst düzeye çıkarmak için her zaman güncel içerikleri otomatik olarak geri dönüştürün

SocialBee sınırlamaları

Platform sınırlı entegrasyon seçenekleri sunar

Gelişmiş analitik özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

SocialBee fiyatlandırması

Bootstrapped: 29 $/ay

Accelerate: 49 $/ay

Pro: 99 $/ay

SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Gerçek müşteriler SocialBee hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

SocialBee, hashtag koleksiyonları ve kategori tabanlı planlama özelliği ile içeriklerimi daha kolay organize etmemi sağlıyor ve bu sayede gönderilerimin içerik temellerimle uyumlu olmasını sağlıyor. Takdir ettiğim özelliklerden biri, YouTube videolarının uzunluğu ve yönüne göre otomatik olarak kısa veya tam uzunlukta video olarak belirlenmesi ve bu sayede zaman kazanmamı sağlaması.

SocialBee, hashtag koleksiyonları ve kategori tabanlı planlama özelliği ile içeriklerimi daha kolay organize etmemi sağlıyor ve gönderilerimin içerik temellerimle uyumlu olmasını sağlıyor. En beğendiğim özelliklerden biri, YouTube videolarının uzunluğu ve yönüne göre otomatik olarak kısa veya tam uzunlukta video olarak sınıflandırılması ve böylece zaman kazanmamı sağlaması.

ClickUp ile Sosyal Medya Yönetimi Çabalarınızı Artırın

Loomly temel planlama için işe yarar, ancak sosyal medya pazarlama çabalarınızı ölçeklendirirken yetersiz kalır. Görsel planlamacılar için Planable daha sezgisel bir kurulum sunar. AI tarafından oluşturulan başlıklar ve planlama mı istiyorsunuz? SocialBee ve Predis. ai harika seçeneklerdir. Kurumsal düzeyde iş akışlarına mı ihtiyacınız var? CoSchedule ve Sprout Social bunu sağlar.

Ya da tahminlerde bulunmayı bırakın ve güçlü bir Loomly alternatifi olan ClickUp'ı deneyin. Takım işbirliği araçları, yapay zeka destekli takvim, yerleşik yapay zeka asistanları, otomasyonlar ve derinlemesine analiz ve raporlama için özelleştirilebilir gösterge panelleri elde edersiniz. Ücretsiz sosyal medya yönetimi şablonları, kampanya yönetimini basitleştirmeye yardımcı olur.

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