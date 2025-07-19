2025'te Kimlik Yönetimi için En İyi 10 Okta Rakibi ve Alternatifi

Okta, sağlam tek oturum açma, çok faktörlü kimlik doğrulama ve kullanıcı yaşam döngüsü araçları sayesinde kimlik yönetimi dünyasında büyük bir isimdir.

Güvenli erişimi yönetmek ve hassas verileri kilitli tutmak için tercih edilen platformlardan biridir.

Ancak güçlü yönlerine rağmen, Okta'nın fiyatları ölçeklendirme sırasında yüksek olabilir. Kurulum süreci karmaşıktır ve özelleştirme ve entegrasyonlar biraz sınırlıdır. Bunlar sizin için önemliyse, başka seçenekleriniz de var.

Daha fazla esneklik, uygun fiyatlandırma ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş özellikler sunan birkaç güçlü Okta alternatifi bulunmaktadır.

Bu blogda, kuruluşunuz için doğru kimlik ve erişim yönetimi aracını bulmanıza yardımcı olmak için, zengin özelliklere sahip kurumsal çözümlerden çevik, açık kaynaklı seçeneklere kadar en iyi Okta alternatiflerini inceleyeceğiz.

Okta alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Herhangi bir Okta alternatifini seçmek en iyi seçenek değildir.

Şirketlerin yaklaşık %90'ı, bir güvenlik ihlali gerçekleşmeden önce kurumsal kimlik bilgilerinin Stealer günlüğünde göründüğünü bildiriyor. Bu, bir tehlike işaretidir.

Bu tür karışıklıkları önlemek ve genel güvenlik durumunuzu güçlendirmek için, aşağıdakiler gibi tüm doğru kutuları işaretleyen bir erişim yönetimi çözümüne ihtiyacınız vardır:

Kullanım ve dağıtım kolaylığı: Uzman bir takım gerektirmeden kolay kurulum ve yönetim, günlük işlemleri iyileştiren temiz bir kullanıcı arayüzü ve sezgisel yönetici gösterge paneli

Ölçeklenebilirlik: 50 veya 5.000 kullanıcınız olsun, işiniz büyüdükçe büyümeyi desteklerken maliyetleri yönetilebilir tutar

Güvenlik ve uyumluluk: Sağlanan güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama, rol tabanlı kullanıcı erişim kontrolü, Sağlanangüçlü çok faktörlü kimlik doğrulama, rol tabanlı kullanıcı erişim kontrolü, denetim günlükleri , veri şifreleme, gelişmiş tehdit algılama, hırsızlık günlüğü işaretleme ve SOC 2, HIPAA ve GDPR ile uyumluluk

SSO ve federasyon desteği: SAML ve OIDC gibi standartlar aracılığıyla sorunsuz tek oturum açma ve kimlik federasyonu sağlarken, merkezi kimlik doğrulama kontrolünü korur

Entegrasyonlar: Önceden oluşturulmuş konektörler ve API'ler kullanarak teknoloji yığınınızla (İK sistemleri, bulut platformları ve verimlilik araçları) sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak manuel işi en aza indirin

Özelleştirme ve esneklik: İş mantığınıza daha iyi uyum sağlamak için kullanıcı akışlarını, oturum açma ekranlarını ve erişim politikalarını ince ayar yapma olanağı

Geliştirici dostu: Özel Özel iş akışı yönetim sistemleri oluşturmayı ve kimlik özelliklerini uygulamalarınıza yerleştirmeyi desteklemek için API'ler, SDK'lar ve açık belgeler sağlar

Şeffaf fiyatlandırma: Tercihen kullanıma dayalı veya kademeli, açık ve esnek fiyatlandırma modelleri ile isteğe bağlı eklentiler sunar, böylece yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödersiniz

👀 Biliyor muydunuz? Kötü amaçlı yazılım saldırıları %58 arttı. Henüz kimlik ve erişim yönetimi (IAM) yazılımına yatırım yapmadıysanız, şimdi tam zamanı.

en İyi 10 Okta Alternatifi Bir Bakışta

İşte yapıları, anahtar özellikleri ve fiyatlarına göre en iyi Octa alternatiflerinin bir özeti.

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma Ping Identity SaaS kurumsal Müşteri kimlik koruması, yapay zeka destekli tehdit algılama, iş gücü yetkilendirme ve erişim kontrolü Fiyatlar kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlar SailPoint Orta ve büyük ölçekli işletmeler Otomatik erişim sağlama, RBAC araçları ve cihaz yönetimi Özel fiyatlandırma OneLogin Orta ölçekli işletmeler Yapay zeka destekli kimlik yaşam döngüsü yönetimi, SmartFactor Kimlik Doğrulama ve İK sistemleriyle derin entegrasyonlar Ücretli planlar aylık 6 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Auth0 Startup'lar ve bağımsız geliştiriciler Özel oturum açma akışları ve kimlik doğrulama mantığı, birden fazla çerçeve ve dil desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Microsoft Azure AD Microsoft ekosistemini kullanan kurumsal müşteriler Koşullu erişim politikaları, FIDO2 ile şifresiz kimlik doğrulama, biyometrik kimlik doğrulama ve tehdit tanımlama Ücretsiz; Ücretli planlar 0,00325 $/MAU'dan başlar JumpCloud Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler Sıfır güven güvenliği, zaman sınırlı izinler ve merkezi politika uygulama Ücretli planlar aylık 11 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Keycloak İşletmeler Kendi kendine barındırma, LDAP ve Active Directory entegrasyonu ve özel oturum açma akışları Özel fiyatlandırma CyberArk Orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler Ayrıcalıklı hesapların korunması, işaretleme için AI ajanları, parola kasası ve rotasyon Özel fiyatlandırma ManageEngine Hibrit BT takımları Oturum açma etkinliği izleme ve kullanım raporu oluşturma Ücretli planlar aylık 104 $'dan başlar Cisco Duo Kurumsal Kimlik avına karşı dirençli çok faktörlü kimlik doğrulama, uyarlanabilir erişim ilkeleri ve cihaz sağlığı doğrulama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 3 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi 10 Okta Alternatifi

Artık bir erişim yönetimi çözümü seçmeden önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.

Bu ihtiyaca uygun bazı Okta rakiplerine göz atalım. Doğru platformu bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve aradaki her şeyi karşılaştıracağız.

1. Ping Identity (SaaS platformları için müşteri kimliğini korumak için en iyisi)

ping Identity aracılığıyla

Kuruluşların yaklaşık %94'ü, kişisel verileri yeterince korumadıkları takdirde müşterilerinin kendilerinden alışveriş yapmayacağını söylüyor. Okta sağlam kimlik koruması sağlarken, Ping Identity müşteri kimliği ve erişim yönetimi ile bir adım daha ileri gidiyor. Ayrıntılı erişim kontrolü, riske duyarlı kimlik doğrulama ve uyarlanabilir MFA sunarak, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden her temas noktasında müşteri verilerini güvence altına almanıza yardımcı olur.

Okta'dan farklı olarak Ping, kimlik yığınınızı nasıl dağıtacağınız konusunda size daha fazla esneklik sunar. Yerinde, bulutta veya hibrit ortamlarda, karmaşık altyapı ihtiyaçları olan SaaS kurumsal şirketler için idealdir.

Ping ayrıca tek oturum açma, şifresiz kimlik doğrulama, kimlik federasyonu (SAML, OIDC) ve iş gücü kimlik yönetimini destekler. API öncelikli mimarisi, diğer kurumsal uygulamalarla birlikte yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve uyarlanabilir olmasını sağlar.

Ping Identity'nin en iyi özellikleri

API'ler, eski sistemler ve modern uygulamalarla kolayca entegre edin

AI destekli analitik ile tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edin

Açık API ile kimlik iş akışlarını basitleştirin

Müşteriler ve çalışanlar için kimlik temas noktalarında gerçek zamanlı olarak politikaları uygulayın

Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamak ve uygulamalar ve platformlar arasında sorunsuz tek oturum açma sunmak için merkezi olmayan kimliği destekleyin

Ping Identity sınırlamaları

Ping Authorize ve Ping Directory özellikleri oldukça karmaşık görünebilir

Gerçek zamanlı erişim senkronizasyonu genellikle diğer Okta rakiplerinden daha yavaştır

Ping Identity fiyatlandırması

Müşteri:

Temel: Yıllık 35.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı: Yıllık 50.000 $'dan başlayan fiyatlarla

İş gücü:

Temel: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Ping Identity puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Ping Identity hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Ping indentity hakkında bulduğum en yararlı özelliklerden biri, SaaS (Hizmet Olarak Güvenlik) için kullanıcıya birden fazla çözüm sunmasıdır. Ping federate, ping access, ping directory ve ping id gibi ping identities ürünleri üzerinde çalıştım ve bunları yönetici için çok kullanıcı dostu buldum.

Ping indentity hakkında bulduğum en yararlı özelliklerden biri, SaaS (Hizmet Olarak Güvenlik) için kullanıcıya birden fazla çözüm sunmasıdır. Ping federate, ping access, ping directory ve ping id gibi ping identities ürünleri üzerinde çalıştım ve bunları yönetici için çok kullanıcı dostu buldum.

2. SailPoint (Erişim izinlerini ve kullanıcı sağlama işlemlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

sailPoint aracılığıyla

Okta erişim yönetimi ve kullanıcı kimlik doğrulama konusunda mükemmeldir, ancak SailPoint periyodik erişim sertifikası otomasyonu ile bir adım daha ileri gider. Kullanıcıların her zaman uygun erişim düzeylerine sahip olmasını sağlayarak uyumluluk gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur.

SailPoint ayrıca, kullanıcılar şirketinize katıldığında, şirket içinde yer değiştirdiğinde veya şirketten ayrıldığında, zamanında ve doğru erişim değişiklikleri için kullanıcıların işe alım ve işten ayrılma süreçlerini otomatikleştirir. Ayrıca, yalnızca yetkili kullanıcıların erişimi için kullanıcı izinleri üzerinde hassas kontrol sağlamak üzere gelişmiş rol modelleme ve yönetimi de elde edersiniz.

SailPoint'in en iyi özellikleri

Bulut ve şirket içi sistemlerde kullanıcı kimliklerini yönetin

Erişim sağlama ve erişimi kaldırma işlemlerini otomatikleştirin

Tüm kullanıcılar için verimli erişim yönetimini kolaylaştırın ve politika tabanlı kontrollerle güçlü kimlik yönetişimi uygulayın

Uyumluluğu sağlamak ve erişim risklerini gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıtlamak için düzenli erişim incelemeleri gerçekleştirin

Gelişmiş RBAC araçlarıyla rolleri modelleyin ve atayın

Kimlikleri uç noktalara bağlayarak cihaz yönetimini destekleyin ve BT uyumluluk denetimi için gelişmiş raporlama ve kontrollerle uyumluluğu koruyun

SailPoint sınırlamaları

Kullanıcılar, teknik takımın yanıtlarının yavaş olduğunu bildiriyor ve bu da engellere neden olabilir

Yorumlar, bu araçla ilgili bazı önbellek sorunlarını vurgulamaktadır

SailPoint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SailPoint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar SailPoint hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Politika ihlalleri ve istek sırasında çok katmanlı onaylar gibi proaktif özellikleri beğeniyorum. Sertifikalar gibi reaktif kontroller, kullanıcıların katılımı ölçüsünde yararlıdır. Büyük ortamlar için veya veriler %100 temiz olmadığında iyi ölçeklenmez. Örneğin, birçok ilişkili olmayan hesabımız var ve bu durum sertifikalar için iyi yönetilemiyor.

Politika ihlalleri ve istek sırasında çok katmanlı onaylar gibi proaktif özellikleri beğeniyorum. Sertifikalar gibi reaktif kontroller, kullanıcıların katılımı ölçüsünde yararlıdır. Büyük ortamlar için veya veriler %100 temiz olmadığında iyi ölçeklenmez. Örneğin, birçok ilişkili olmayan hesabımız var ve bu durum sertifikalar için iyi yönetilemiyor.

🧠 İlginç bilgi: Tanımlanan güvenlik açıklarının yaklaşık %52'si ilk erişim noktalarıyla ilişkilidir. Bu nedenle, kullanıcı kimliklerinin oluşturulması, yönetilmesi ve devre dışı bırakılması üzerinde sıkı kontrol sağlamak çok önemlidir.

3. OneLogin (Kimlik yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

oneLogin aracılığıyla

OneLogin, özellikle kullanıcı dostu bir arayüzle daha güçlü kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi istiyorsanız, Okta'nın sağlam bir alternatifidir. Bulut ve şirket içi sistemlerde dinamik kullanıcı sağlama, otomatik erişim kaldırma ve gerçek zamanlı dizin senkronizasyonu sunar.

Bu araç, yaşam döngüsü güvenlik araçlarını İK sistemleriyle sıkı bir şekilde entegre ederek, işe alım ve işten ayrılma süreçlerini sorunsuz ve güvenli hale getirir.

Ayrıca, cihaz güvenilirliğini, konumunu ve kullanıcı davranışını değerlendirerek standart MFA'nın ötesine geçen SmartFactor Kimlik Doğrulama ile erişim yönetimini bir adım öteye taşır. Yerleşik Vigilance AI, kimlik tehditlerini algılamak ve bunlara yanıt vermek için oturum açma etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izlerken, uyarlanabilir politika uygulaması, takımınızın hızını düşürmeden güvenliği artırmaya yardımcı olur.

OneLogin'in en iyi özellikleri

Tüm uygulamalar ve cihazlarda tek oturum açma ile erişimi kolaylaştırın

Rol tabanlı erişim denetimleri ve denetim günlükleri ile ayrıcalıklı erişim yönetimini güvence altına alın

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla kullanıcı sağlama ve yetkilendirme işlemlerini basitleştirin

Manuel erişim isteklerini ve onayları en aza indirerek BT iş yükünü azaltın

Yerleşik raporlama ve erişim incelemeleri ile uyumluluk hazırlığınızı iyileştirin

OneLogin sınırlamaları

Bazı gelişmiş yönetim özellikleri için uzantılara ihtiyacınız olabilir

MFA özellikleri bazen hatalı olabilir

OneLogin fiyatlandırması

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Uzman: Kullanıcı başına aylık 21 $

B2B kimlik: Özel fiyatlandırma

OneLogin puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OneLogin hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Kullanıcı arayüzü kolaydır ve kuruluşunuzun SSO hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek tüm özelliklere sahiptir. Bunun dışında, masaüstü ve smarthooks için SSO gibi çok kullanışlı özellikleri vardır, bunlar daha fazla değer katar ve son kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Kullanıcı arayüzü kolaydır ve kuruluşunuzun SSO hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek tüm özelliklere sahiptir. Bunun dışında, masaüstü ve smarthooks için SSO gibi çok kullanışlı özellikleri vardır, bunlar daha fazla değer katar ve son kullanıcı deneyimini iyileştirir.

🌳 Okta'ya açık kaynak alternatifleri Okta'ya açık kaynak alternatifleri Okta gibi ticari Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) çözümlerini terk edip açık kaynaklı bir çözüme geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Daha fazla kontrol ve esneklik arıyorsanız ve tekrarlayan lisans ücretlerine veda etmek istiyorsanız, bu harika bir fikir. Temel kimlik doğrulamadan karmaşık kurumsal ihtiyaçlara kadar her şeyi yönetebilen, gerçekten sağlam bazı açık kaynak seçenekleri bulunmaktadır. Örneğin, Keycloak, güçlü bir topluluk ve Red Hat tarafından desteklenen sağlam Tek Oturum Açma (SSO), Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) ve kapsamlı kullanıcı yönetimi özellikleri sunan, oldukça popüler bir seçimdir. Ardından, modern yaklaşımı, esnek tasarımı ve kullanıcı dostu olmasıyla hızla popülerlik kazanan Authentik, kendi sunucunuzda barındırdığınız kimlikler için mükemmel bir seçimdir. Özellikle mikro hizmetlerle modern, bulut tabanlı uygulamalar geliştiriyorsanız, Zitadel güvenlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanan güçlü bir rakiptir. Unutmayın, açık kaynak size inanılmaz bir özgürlük sağlarken, sistemi barındırma, bakım ve destekleme sorumluluğunun da size ait olacağı anlamına gelir.

4. Auth0 (Geliştiriciler için özelleştirilebilir kimlik doğrulama için en iyisi)

auth0 aracılığıyla

Tehdit aktörleri her dakika 11,5 saldırı gerçekleştiriyor ve kaynak koda, altyapıya ve kritik sistemlere erişimleri olan geliştiriciler, yüksek değere sahip hedefler haline geliyor. Seçtiğiniz erişim yönetimi platformu, geliştiricilere odaklı özelliklere sahip olmalıdır ve Okta bu açıdan yetersiz kalabilir.

Auth0, artık Okta'nın bir parçası olmasına rağmen bağımsız olarak faaliyetlerine devam ediyor ve ana şirketinden daha geliştirici odaklı bir yaklaşım sunuyor. Güçlü API'leri ve esnek SDK'ları, geliştirme takımlarınızın kullanıcı deneyiminden ve güvenlikten ödün vermeden kimlikleri uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini sağlar. Okta daha kurumsal odaklı ve katı bir yapıya sahipken, Auth0 geliştiricilere özel kullanım durumları için güvenli kimlik doğrulama akışları oluşturma araçları ve özgürlüğü sunar.

Bu yazılım, anomali algılama, bot koruması ve kaba kuvvet saldırılarını önleme gibi diğer güçlü güvenlik özellikleri de sunar. Bu araçlar, tehditler büyümeden proaktif olarak bloklamanıza yardımcı olur.

Auth0'ın en iyi özellikleri

Güçlü API'ler ve SDK'larla özel oturum açma akışları oluşturun ve şifresiz, biyometrik ve sosyal oturum açma seçenekleriyle uygulamaları güvenli hale getirin

Kurallar ve eylemler kullanarak kimlik doğrulama mantığını özelleştirin

Yerleşik anomali algılama, bot koruması ve diğer yerleşik veri güvenliği önlemleriyle tehditleri tespit edin ve bloklayın

Yalıtılmış kullanıcı depoları ile çok kiracılı uygulamaları yönetin

Gelişmiş kullanıcı segmentasyonu ve meta veri etiketleme ile kullanıcıları kategorilere ayırın

Birden fazla dil ve çerçeve desteği ile kimlikleri hızla entegre edin

Yüksek kullanılabilirlik ile küresel uygulamalarda kimlik doğrulamayı ölçeklendirin

Auth0 sınırlamaları

Ücretsiz ve alt düzey planlarda katı API sınırlamaları vardır

Üçüncü taraf entegrasyonlarla senkronizasyon zor olabilir

Auth0 fiyatlandırması

B2B 25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza Kadar Ücretsiz Essential: 150 $/ay Professional: 800 $/ay Enterprise: Özel fiyatlandırma

25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 150 $/ay

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

B2C 25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza kadar ücretsiz Essential: Aylık 35 $ Professional: Aylık 240 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma

25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 35 $/ay

Profesyonel: 240 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 150 $/ay

Profesyonel: 800 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

25.000 MAU'ya kadar: Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: 35 $/ay

Profesyonel: 240 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Auth0 puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Auth0 hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Güvenli, çok güvenli. API sınırları, çok faktörlü kimlik doğrulama ve benzeri özellikleri manuel olarak kodlamam gerekmedi. Her şey kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdı. Fiyat. Üzgünüm ama Auth0'ın fiyatını bir startup için karşılaştırırsam, test için daha ucuz bir seçenek önerirdim. Fiyat dışında Auth0 ile ilgili her şey yolunda.

Güvenli, çok güvenli. API sınırları, çok faktörlü kimlik doğrulama ve benzeri özellikleri manuel olarak kodlamam gerekmedi. Her şey kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdı. Fiyat. Üzgünüm ama Auth0'ın fiyatını bir startup için karşılaştırırsam, test için daha ucuz bir seçenek önerirdim. Fiyat dışında Auth0 ile ilgili her şey yolunda.

👀 Biliyor muydunuz? Makine kimlikleri artık insan kimliklerinden 80'e 1 oranında fazladır.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Microsoft ekosistemini kullanan şirketler için en iyisi)

Microsoft Azure Active Directory (Şu anda Microsoft Entra ID), Okta'ya kıyasla kurumsal ekosistemler arasında daha fazla entegrasyona sahip, önde gelen bir kimlik güvenlik platformu olarak öne çıkıyor. Microsoft'un sağlam bulut altyapısı ile desteklenen bu yazılım, Microsoft 365, Azure ve Windows ortamlarına yerel olarak entegre edilmiş sorunsuz tek oturum açma (SSO), çok faktörlü kimlik doğrulama ve koşullu erişim sağlar.

Okta'dan farklı olarak Microsoft Azure Active Directory, daha geniş bir güvenlik ve verimlilik yığınıdır. Ayrıca ayrıntılı koşullu erişim ilkeleri ve uyarlanabilir risk tabanlı kimlik doğrulama sunar. Bu Okta alternatifi, özellikle Microsoft ekosistemini zaten kullanıyorsanız uygundur.

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kullanıcı ve cihaz risklerine dayalı koşullu erişim ilkeleri uygulayın ve kullanıcı sağlama, erişim incelemeleri ve yaşam döngüsü iş akışlarını otomatikleştirin

FIDO2, biyometrik ve Microsoft Authenticator ile şifresiz kimlik doğrulama kullanın

Microsoft Defender ve Sentinel'i kullanarak kimlik tehditlerini izleyin ve bunlara yanıt verin

Microsoft 365 ile derinlemesine entegre ederek, güvenli misafir erişimi ve uygulamaya özel izinler gibi Microsoft Teams hack'lerinin kilidini açın

Yerleşik raporlama ve yönetişim araçlarıyla uyumluluğu basitleştirin

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) sınırlamaları

Microsoft araçları birincil ekosisteminiz değilse, tüm özelliklere erişim sınırlıdır

Küçük işletmeler çok fazla özellik nedeniyle bunalmış hissedebilir

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) fiyatlandırması

İlk 50.000 MAU: Ücretsiz

Premium 1 (50.000'den fazla MAU): 0,00325 $/MAU

Premium 2 (50.000'den fazla MAU): 0,01625 $/MAU

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Şirketimizin kullanıcı yönetimi ve etki alanı kontrol süreçlerinde çok kullanışlıdır. Ayrıca, farklı sistemlerle entegrasyonu çok kolaydır. Örneğin, herhangi bir politika yazarak O365 ile entegre edilebilir.

Şirketimizin kullanıcı yönetimi ve etki alanı kontrol süreçlerinde çok kullanışlıdır. Ayrıca, farklı sistemlerle entegrasyonu çok kolaydır. Örneğin, herhangi bir politika yazarak O365 ile entegre edilebilir.

6. JumpCloud (Sıfır güven güvenlik modelini uygulamak için en iyisi)

jumpCloud aracılığıyla

Ayrıcalıklı kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması, tüm veri ihlallerinin %74'ünü tetiklemektedir. JumpCloud, sıfır güven güvenlik modeliyle bu riski azaltmaya yardımcı olur. İzinleri vermeden önce kullanıcı kimliğini, cihaz sağlığını ve erişim bağlamını sürekli olarak doğrular ve her adımda saldırı yüzeyini azaltır.

Okta'nın daha silo benzeri kimlik yaklaşımına kıyasla JumpCloud, kullanıcı yönetimi, cihaz güvenliği ve erişim denetimlerini tek bir bulut tabanlı platformda birleştirir. BT takımınız, ek karmaşıklık olmadan tam görünürlük ve kontrol elde eder.

JumpCloud ayrıca, ayrıntılı, zaman sınırlı izinler ve merkezi politika uygulamalarıyla güvenli satıcı erişimini basitleştirir. Ayrıca, çapraz platform uç nokta yönetimi (Windows, macOS, Linux) JumpCloud'u hibrit ortamlar için en iyi Okta rakibi yapar.

JumpCloud'un en iyi özellikleri

Tek bir bulut tabanlı konsoldan kullanıcıları, cihazları ve erişimi yönetin

Windows, macOS ve Linux sistemleri için çapraz platform desteğini etkinleştirin

Ayrıntılı rol tabanlı izinler ve kullanıcı erişim haklarıyla güvenli uzaktan yetkilendirme sağlayın

Zaman sınırlı kimlik bilgileri ve denetim izleri ile tedarikçi erişimini kolaylaştırın

SSO ve MFA'yı bulut ve şirket içi uygulamalara entegre edin

Hizmetler arasında kullanıcı sağlama ve kaldırma işlemlerini otomatikleştirin

Yama uygulama, şifreleme ve uyumluluk için tüm cihazlarda birleşik politikalar uygulayın

JumpCloud sınırlamaları

Erişim yönetimi yazılımı konusunda fazla deneyiminiz yoksa, ilk kurulum karmaşık olabilir

Tek oturum açma için önceden yapılandırılmış ayarlar her zaman doğru değildir ve ayarlamalar gerektirir

JumpCloud fiyatlandırması

Cihaz yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

SSO: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Temel Dizin: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MSP'ler için: Özel fiyatlandırma

JumpCloud puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar JumpCloud hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Uygulamalara erişimi ve cihaz yönetimini yönetmek için merkezi bir IAM çözümü olarak Jumpcloud kullanıyorum ve kullanıcıların özelliklere sorunsuz ve kesintisiz erişebilmelerini sağlamak için SSO işlevselliğini etkinleştirmek üzere uygulamaların entegrasyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorum.

Uygulamalara erişimi ve cihaz yönetimini yönetmek için merkezi bir IAM çözümü olarak Jumpcloud kullanıyorum ve kullanıcıların özelliklere sorunsuz ve esnek bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için SSO işlevselliğini etkinleştirmek üzere uygulamaların entegrasyonu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorum.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

7. Keycloak (Kimlik ve erişim yönetimi çözümünüzü kendi sunucunuzda barındırmak için en iyisi)

keycloak aracılığıyla

Okta'nın en büyük dezavantajlarından biri, özelleştirmeyi zorlaştıran katı yapısıdır. Keycloak ise, satıcıya bağımlılık ve lisans ücretleri olmadan derin esneklik ve tam kendi kendine barındırma sunan açık kaynaklı bir erişim yönetimi platformudur. Tamamen kendi kendini yöneten bir ortamda kontrol, maliyet verimliliği ve güvenlik isteyen kuruluşlar için idealdir.

Bu erişim yönetimi platformu, LDAP ve Active Directory ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, özel kimlik sağlayıcılarını destekler ve oturum açma akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirir.

Keycloak'ın en iyi özellikleri

OAuth2, OpenID Connect ve SAML gibi standart protokolleri uygulayın

Ek güvenlik için çok faktörlü kimlik doğrulamayı uygulayın

Oturum açma akışlarını, temaları ve kullanıcı arayüzlerini özelleştirin

Merkezi bir yönetici konsolu aracılığıyla kullanıcıları, rolleri ve izinleri yönetin

Google, Facebook ve Twitter gibi sağlayıcılarla sosyal oturum açma desteği

Tam kontrol için şirket içinde veya herhangi bir bulut ortamında dağıtın

Kimlik aracılığı ve federasyon ile kullanıcı sağlama işlemlerini otomatikleştirin

Özel eklentiler ve REST API'leri kullanarak işlevselliği genişletin

Keycloak sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Yönetmek ve bakımını yapmak için şirket içi uzmanlığa ihtiyacınız olabilir

Keycloak fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Keycloak puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Keycloak hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

İlk kurulum biraz can sıkıcı, ancak çok karmaşık değil. İlk kurulum/yapılandırmadan sonra hiçbir bakım yapmam gerekmedi. Son 3 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir HA kurulumu denemedim, ancak başlangıç (yeniden başlatmanız gerektiğinde) oldukça yavaş diyebilirim.

İlk kurulum biraz can sıkıcı, ancak çok karmaşık değil. İlk kurulum/yapılandırmadan sonra hiçbir bakım yapmam gerekmedi. Son 3 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir HA kurulumu denemedim, ancak başlangıç (yeniden başlatmanız gerektiğinde) oldukça yavaş diyebilirim.

📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışı Örnekleri ve Kullanım Örnekleri

cyberArk aracılığıyla

Şirketlerin yaklaşık %68'i, kimlik yönetimi yazılımı, güvenlik araçları ve güvenlik sistemleri arasındaki zayıf senkronizasyonun saldırıları tespit etme yeteneklerini zayıflattığını belirtiyor. CyberArk, ayrıcalıklı erişim yönetimini gelişmiş kimlik güvenliği ile birleştirerek bu kritik açığı kapatır ve daha güçlü bir Okta alternatifi sunar.

Çok çeşitli BT ve güvenlik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ortamınızda daha fazla görünürlük ve kontrol sağlar. Ayrıca, ölçeklenebilir mimarisi hibrit ve bulut dağıtımlarını destekler, böylece gelişen kurumsal ihtiyaçlara mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

CyberArk'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş erişim denetimleriyle ayrıcalıklı hesapları koruyun

Ayrıcalıklı oturumları gerçek zamanlı olarak izleyin ve kaydedin

Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasına karşı tehdit algılama ve yanıt vermeyi otomatikleştirin

Ayrıntılı izinlerle tedarikçi ve üçüncü tarafların uzaktan erişimini güvenli hale getirin

Güvenli AI ajanları kullanarak yetkisiz erişimleri gerçek zamanlı olarak işaretleyin ve ele alın

Hassas hesaplar için parola kasası ve rotasyonu ayarlayın

CyberArk sınırlamaları

Şifre değiştirme sistemi genellikle hatalı çalışır

Ürün belgelerinde belirli prosedürleri bulmak zordur

CyberArk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CyberArk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CyberArk hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Tüm hesaplarınızı ve şifrelerinizi güvenli bir şekilde merkezileştirmek gerçekten çok iyi, çok sezgisel ve kullanıcı dostu bir sayfa. Çok sık olmasa da, ara sıra birkaç hesabın şifre senkronizasyonu yapılmıyor ve bunu kontrol etmek için cyberark yönetici takımına başvurmak zorunda kalıyoruz.

Tüm hesaplarınızı ve şifrelerinizi güvenli bir şekilde merkezileştirmek gerçekten çok iyi, çok sezgisel ve kullanıcı dostu bir sayfa. Çok sık olmuyor, ancak ara sıra birkaç hesabın şifre senkronizasyonu çalışmıyor ve bunu kontrol etmek için cyberark yönetici ekibiyle iletişime geçmemiz gerekiyor.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyada en yaygın şifre hala "123456"dır. Güvenlik açığına ilişkin sürekli uyarılara rağmen, dünya çapında 23 milyondan fazla hesapta kullanılmaktadır.

9. ManageEngine (Hibrit BT takımları için en iyisi)

via ManageEngine

ManageEngine, cihaz yönetimini kimlik erişimi ile entegre ederek kullanıcılar ve uç noktalar üzerinde kesintisiz kontrol sağlar.

Kimlik ve erişim yönetiminin yanı sıra, tek oturum açma, çok faktörlü kimlik doğrulama ve ayrıntılı denetim izleri de elde edersiniz. Yerinde ve bulut entegrasyonlarıyla hibrit ortamları destekler ve sağlam rol tabanlı erişim kontrolü sunar.

Güvenlik yönetimi için düşük kodlu özel uygulamalar bile oluşturabilir ve bunları şirket içinde dağıtabilirsiniz.

ManageEngine'in en iyi özellikleri

Esnek dağıtım seçenekleriyle hibrit BT ortamlarını destekleyin

Active Directory, Azure AD ve LDAP ile sorunsuz entegrasyon

Oturum açma etkinliklerini izleyin ve ayrıntılı denetim raporları oluşturun

En az ayrıcalık ilkesini uygulamak için rol tabanlı erişim denetimi uygulayın

ManageEngine sınırlamaları

Özel eklentilerin entegrasyonu gibi bazı gelişmiş yapılandırma görevleri için daha fazla belge ve doğrudan destek gerekir

Bu kimlik yönetimi yazılımı, diğer Okta rakiplerine göre daha pahalıdır

ManageEngine fiyatlandırması

Profesyonel: Bulut için aylık 104 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Bulut için aylık 124 $'dan başlayan fiyatlarla

UEM : Bulut için aylık 139 $'dan başlayan fiyatlarla

Güvenlik: Bulut için aylık 205 $'dan başlayan fiyatlarla

(Yerinde kullanım için yalnızca yıllık ve kalıcı fiyatlandırma mevcuttur)

ManageEngine puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (220+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ManageEngine hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Yapılandırma yedeklemesini otomatikleştirme, uyumluluğu sağlama ve ağ cihazlarında gerçek zamanlı değişiklik izleme yeteneklerinin yanı sıra kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Yapılandırma yedeklemesini otomatikleştirme, uyumluluğu sağlama ve ağ cihazlarında gerçek zamanlı değişiklik izleme yeteneklerinin yanı sıra kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

💟 Küçük işletmeler için en iyi Okta alternatiflerini mi arıyorsunuz? Küçük işletmeler için, bütçenizi zorlamayan ve kullanımı daha kolay olan bazı harika Okta alternatifleri bulunmaktadır. JumpCloud, buluttan kullanıcıları, cihazları ve erişimi yönetmek için harika bir hepsi bir arada seçenektir. Zaten Microsoft 365 kullanıyorsanız, Microsoft Entra ID (Azure AD'nin yeni adı) mükemmel bir entegrasyon sağladığı için tercih edilebilir bir seçenektir. OneLogin genellikle "Okta-lite" olarak adlandırılır ve kurulumu daha basittir, çoğunlukla bulut tabanlı çalışıyorsanız mükemmeldir. Ve gerçekten bütçe dostu ve iyi güvenlik sunan bir çözüm arıyorsanız, miniOrange'ı veya güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama için Duo Security'yi incelemeye değer.

10. Cisco Duo (Kimlik avı saldırılarını önlemek için en iyisi)

cisco Duo aracılığıyla

Kimlik bilgisi tabanlı kimlik avı saldırıları %703 oranında artış gösterdi ve Okta'ya tek başına güvenmek işinizi korumak için yeterli olmayabilir. Kimlik yönetimi ile kimlik avını önlemeyi önceliklendiren bir kimlik yönetimi çözümüne ihtiyacınız var. Cisco Duo tam da bunu sunar.

Duo, son derece kullanıcı dostudur ve kimlik avına karşı dirençli çok faktörlü kimlik doğrulama sunar. FIDO2 ve WebAuthn desteği ile Duo, kimlik bilgileri çalınsa bile erişimi engellemeye yardımcı olur. Cisco'nun sağlam güvenlik ekosistemi ile desteklenen Duo, uyarlanabilir erişim politikaları, cihaz sağlık kontrolleri ve hem bulut hem de şirket içi uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar da sunar.

Cisco Duo'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı ve cihaz riskine göre uyarlanabilir erişim ilkeleri uygulayın

Uygulama erişimi vermeden önce cihazın durumunu doğrulayın

Bulut ve şirket içi uygulamalarda güvenli SSO'yu etkinleştirin

VPN'ler, RDP, bulut platformları ve eski sistemlerle kolayca entegre edin

Cisco Duo sınırlamaları

Platform, tam dizin hizmetleri için üçüncü taraf kimlik sağlayıcılara güvenmektedir

Temel raporlama, karmaşık uyumluluk gereksinimleri için yetersiz kalabilir

Cisco Duo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 3 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 9 $

Cisco Duo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

Cisco Duo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

TrustRadius incelemesi şöyle diyor:

Son kullanıcı uygulaması çok kolaydır. Teknik olmayan takım üyelerimizden Cisco Duo'yu kullanırken sorun yaşadıklarına dair hiçbir şikayet almadık. Genel yönetim kontrolü iyidir, ancak kullanıcıların yanıt vermek için daha fazla veya daha az zamana ihtiyaç duyabilecekleri senaryolarda yardımcı olacak, MFA bildirimleri ve onay süreleri için özel zaman aşımı süreleri belirleme gibi daha fazla kontrol sağlanmasını öneririm.

Son kullanıcı uygulaması çok kolaydır. Teknik olmayan takım üyelerinden Cisco Duo'yu kullanırken sorun yaşadıklarına dair hiçbir şikayet almadık. Genel yönetim kontrolü iyidir, ancak kullanıcıların yanıt vermek için daha fazla veya daha az zamana ihtiyaç duyabilecekleri senaryolarda yardımcı olacak, MFA bildirimleri ve onay süreleri için özel zaman aşımı süreleri belirleme gibi daha fazla kontrol sağlanmasını öneririm.

📖 Ayrıca okuyun: Yeni Çalışanlarınız İçin Çalışan Oryantasyon Örnekleri

Yukarıdaki tüm Okta rakipleri, harika kimlik yönetimi özellikleri sunar. Ancak, bütünsel bir siber güvenlik proje yönetimi çerçevesinden yoksundurlar.

Kimlik yönetimi görevlerini yerine getirmek için birden fazla araçla uğraşmak yerine, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı seçin.

Otomatikleştirilmiş iş akışları, yerleşik yapay zeka, erişim kontrolü ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile platform, kuruluşların denetimleri, olay yanıtlarını, erişim incelemelerini ve uyumluluk görevlerini tek bir yerden yönetmesine yardımcı olur.

Ayrıca Slack, GitHub ve Google Çalışma Alanı gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve güvenli, işlevler arası ekip çalışması için mükemmel bir komut merkezi haline gelir.

ClickUp Brain, yapay zekanın gücünü çalışma alanınıza getirerek kimlikle ilgili görevleri hızlı ve net bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır. Güvenlik protokollerini anında özetleyebilir, işe alım kontrol listeleri oluşturabilir, erişim isteği yanıtlarını taslak haline getirebilir ve büyük denetim günlüklerinden veya politika belgelerinden anahtar bilgileri ortaya çıkarabilir.

ClickUp Brain ile erişim kontrollerini özetleyin ve güvenlik protokolleri hakkında öneriler alın

Hatta, işlediğiniz projelere göre güvenlik ve erişim protokolleri önermesini bile isteyebilirsiniz. Yeni bir çalışanın hassas uygulamalara erişmesi gerekiyorsa, ClickUp Brain iş rolüne göre bir kontrol listesi otomatik olarak oluşturabilir, eksik onayları işaretleyebilir ve hatta en az ayrıcalıklı izinleri önerebilir. Ayrıca, iş akışınızdaki potansiyel tehditleri belirlemek ve müşteri bilgilerini güvenli bir şekilde saklama konusunda içgörüler elde etmek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile güvenlik görevlerini ve ilerlemelerini izleyin

Ayrıca, ClickUp Tasks ile tek bir tıklama ile ClickUp Brain'in önerdiği protokoller için otomatik olarak yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Atanan kişileri ve öncelik etiketlerini ekleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ilerlemeyi kolayca izleyin. Kimlik yönetimi sürecinin her ayrıntısının halledildiğinden emin olmak için kontrol listeleri ve alt görevler bile ekleyebilirsiniz.

Aynı doğrulama görevlerini tekrar tekrar yapmaktan bıktınız mı? ClickUp Otomasyonları, 50'den fazla eylem tetikleyicisiyle bu görevleri sizin yerinize halledebilir. İş akışını yönetmek için AI ajanlarını kullanabilir veya manuel olarak yapabilirsiniz.

💟 Bonus: AI'yı iç müşteri hizmetleri iş akışlarınıza gerçekten bağlamak istiyorsanız, Brain Max var! Cihazınızda bulunan bu güçlü masaüstü uygulaması, tüm iş uygulamalarınızda AI, arama ve otomasyonu birleştirir. Bağlantısı kopuk AI araçlarının kaosuna veda edin — bağlamsal AI'nın yeni çağı başladı. ClickUp Brain ile, sesle çalışan komutlar, tüm uygulamalarda birleştirilmiş arama ve anında özel rapor oluşturma özellikleriyle AI'nın yayılmasını önler ve verimliliği artırırsınız. Bilişsel yükünüzü hafifletir, riskleri ve raporları gecikmeden ortaya çıkarır, böylece her zamankinden daha akıllı ve daha hızlı çalışabilirsiniz.

ClickUp Brain hassas iç verileri işlediğinden, platformun en yüksek güvenlik standartlarını karşılaması çok önemlidir ve ClickUp bu konuda da başarılıdır.

SOC 2 Tip II uyumluluğu, GDPR hazırlığı, kurumsal düzeyde şifreleme ve erişim kontrolü ile ClickUp Security kusursuzdur. Böylece, kimlik yönetimi iş akışlarınızın ve AI destekli içgörülerinizin güvenli ve tamamen korumalı olduğunu bilerek rahat edebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile kimlik yönetimi planlarında işbirliği yapın

Ama daha fazlası var. ClickUp Docs ile siber güvenlik belgelerinizi merkezi bir yerde tutarak kimlik yönetimi planı üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Takımınız içerik yazabilir, afişler ekleyebilir, kullanıcıları etiketleyebilir, stratejileri düzenleyebilir ve gerçek zamanlı olarak yorum yapabilir.

Kuruluşunuzun kimlik yönetimi planı hakkında sorularınız veya fikirleriniz mi var? ClickUp Sohbet'i kullanarak bunu işinizin yapıldığı yerde doğru paydaşlarla tartışın. Bu özellik, açık sohbet penceresinde ihtiyacınız olan tüm bilgileri ortaya çıkaran yerleşik AI ajanları ile birlikte gelir, böylece pencereler arasında geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha hızlı yanıt alın

Kimlik yönetimi veya BT tehdit algılamaya nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp, ücretsiz, kullanıma hazır şablonlarla size destek olur. Örneğin, ClickUp Güvenlik Raporu Şablonu, kimlik yönetimi ve veri güvenliği görevlerini değerlendirmenize ve kapsamlı raporları kolayca oluşturmanıza olanak tanır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp BT Güvenlik Şablonu ile tüm BT güvenlik protokollerini görselleştirin ve yönetin

ClickUp BT Güvenlik Şablonu da işinize yarayacaktır. Bu şablon, güvenlik girişimlerinizi tek bir yerden planlamanıza, görselleştirmenize ve önceliklendirmenize olanak tanır. Sistem performansını, kullanımı ve uyumluluğu izleyebilir, erişim kontrolü ve güvenlik katmanlarını gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ekipler arası koordinasyonu kolaylaştırır, böylece herkes güvenlik protokollerine uyum içinde çalışır.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Shikha Chaturvedi, İş Analisti, Cedcoss Technologies Private Limited, diyor ki:

Çevik metodoloji ile iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde işliyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz sağlıyor.

Çevik metodoloji ile iyi çalışıyor ve müşteri yönetimi için de mükemmel bir şekilde çalışıyor. Günlük görevleri ve TO_DO'ları verimli bir şekilde yönetmek için. Sorunlar/geliştirmeler, geliştirme vb. gibi farklı senaryolar üzerinde çalışmak için farklı alanlar oluşturabilir. Gösterge paneli o kadar çekici ve zaman kazandıran ki, çok fazla zaman ve verimli analiz tasarrufu sağlıyor.

ClickUp ile Her İş Akışını Güvenli Hale Getirin ve Daha Akıllı Bir Şekilde İşbirliği Yapın

Okta kimlik yönetiminde önemli bir oyuncu olmaya devam ederken, birçok alternatif Cisco Duo ile kimlik avına karşı dirençli kimlik doğrulama, JumpCloud ile sıfır güven mimarisi ve Keycloak ile esnek kendi kendine barındırma gibi özel güçlü yönler sunuyor.

Ancak kimlik güvenliğini sağlamak işin sadece yarısıdır. Bununla ilgili işbirliğine dayalı iş akışlarınızı da korumalısınız. ClickUp'ın yerleşik yapay zekası, kurumsal düzeyde güvenliği ve gelişmiş proje yönetimi araçlarıyla, BT ve güvenlik takımlarınız erişim denetimlerinden uyumluluk görevlerine kadar her şeyi güvenli ve verimli bir şekilde halledebilir.

Kimlik yönetimi stratejinizi yükseltmek mi istiyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve her güvenlik görevini güvenle kontrol altına alın.