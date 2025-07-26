tasarımcılar için 16 Ücretsiz UX Araştırma Portföyü Şablonu

"Bunu nasıl mantıklı hale getirebilirim?"

Boş bir belgeye ve bir yığın röportaja bakmışsanız, bu duyguyu bilirsiniz.

Zor olan sadece araştırmayı yapmak değil, onu net ve ikna edici bir hikayeye dönüştürmektir. Harika bir UX portföyü tam da bunu yapar: süreçlerinizi, stratejilerinizi ve yapınızı hareket halinde sergiler.

İyi haber mi? Sıfırdan başlamanıza gerek yok.

İşinizi keskin ve stratejik hikayelere dönüştürmenize yardımcı olmak için 16 ücretsiz UX araştırma portföyü şablonu hazırladık. İş arama, serbest çalışma veya kişisel markalaşma için mükemmeldir.

Hadi başlayalım! ⚓

UX Araştırma Portföyü Şablonu Nedir?

UX araştırma portföyü şablonu, araştırmacılara işlerini derleme ve sergileme konusunda rehberlik etmek için tasarlanmış, genellikle belge, slayt sunumu veya web sitesi biçiminde yapılandırılmış bir çerçevedir.

Projeye genel bakış, araştırma yöntemleri, katılımcı ayrıntıları, bulgular, etki ve kullanıcı deneyimi anket soruları için önceden tanımlanmış bölümler içerir ve gerekli tüm öğelerin tutarlı bir şekilde belgelenmesini sağlar.

İyi bir UX Araştırma Portföyü Şablonu Nedir?

Bir UX tasarımcısının hayatı, araştırma ve işbirliğine dayalı düşünceli kararlar vermek etrafında döner. Farklı araştırma türlerine ve proje kapsamlarına uyum sağlayacak kadar esnek ve tutarlı bir biçime sahip, iyi yapılandırılmış bir şablon bu işi kolaylaştırır.

Aramanız gereken özellikler şunlardır. 👇

Tanımlanmış proje yapısı: Hedefler, Hedefler, kullanıcı araştırma yöntemleri , bulgular, sonuçlar ve yansımalar için önceden oluşturulmuş bölümler içerir

Özel Alanlar ve etiketler: Araştırmaları türe, kullanıcı grubuna, etki düzeyine veya tasarım aşamasına göre düzenleyin

Durum izleme: Taslak, İnceleniyor veya Tamamlandı gibi etiketlerle devam eden işleri yönetmeye yardımcı olur

Bağlantılı vaka çalışmaları ve çıktılar: Her araştırma çabasını tasarım değişiklikleri, prototipler veya kullanılabilirlik iyileştirmeleriyle ilişkilendirir

İşbirliğine hazır düzen: Ekip üyelerinin gerçek zamanlı düzenleme, yorum ve katkılarını destekler

Profesyonel biçimlendirme: Portföyünüzü temiz, taranabilir ve birden fazla proje arasında güncellemesi kolay tutar

16 UX Araştırma Portföyü Şablonu

UX portföyleri genellikle birbirinden bağımsız araçlarda bulunur, bu da tutarlı bir hikaye sunmayı veya araştırma sürecinizi takımlar arasında ölçeklendirmeyi zorlaştırır.

ClickUp, araştırma özetlerini, belgeleri, zaman çizelgelerini ve geri bildirimleri tek bir çalışma alanına entegre eden şablonlarla bu sorunu çözüyor.

Ama bununla da bitmiyor.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı, tüm araştırma iş akışınızı geliştirerek yolculukları ve içgörüleri haritalandırmanıza, her ayrıntıyı yakalamanıza ve takımlar arasında gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Hadi başlayalım! 🛠️

1. ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu ile araştırma odaklı portföyler oluşturun

Tasarımlarınızı düzenlemek kaotik geliyorsa, ClickUp Tasarım Portföyü Şablonu, yaratıcı yolculuğunuzu haritalamak için yapılandırılmış bir alan sağlar.

Bu şablonla bir tasarım portföyü oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Müşteri İncelemesi, Dahili İnceleme, Onay için ve Tamamlandı gibi Proje ilerlemesini izlemek içingibi ClickUp Özel Durumlarını kullanın

Nihai Çıktı, Tasarım Kategorisi ve Tasarım Aşaması gibi Anahtar kararları yakalamak içinTasarım Aşaması gibi ClickUp Özel Alanları ekleyin

Anlatımınızı görsel olarak yapılandırmak için Buradan Başlayın, Projeler ve Tasarım Aşamalarına Göre gibi birden fazla Özel Görünüm arasında gezinin

📌 İdeal kullanım alanı: Araştırma destekli bir portföy oluşturan UX tasarım öğrencileri.

2. ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu ile proje hedeflerinizi özetleyin

Herkesin farklı bir özet sürümü olduğunda, kaosa açıklık getirmek için ClickUp Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu'na ihtiyacınız var. Erken aşama uyumu için tasarlanmış bu şablon, proje hedeflerini özetlemek, müşteri beklentilerini haritalamak ve yaratıcı yönü iş ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için paylaşılan bir görsel alan sağlar.

Nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Girişleri birleştirmek için Marka Önemli Noktaları, Hedefler, Hedef Pazar ve Pazarlama Yönü gibi önceden oluşturulmuş bölümleri kullanın

Yaratıcı düşünceye yer açmak için tuval üzerine yapışkan notlar, referanslar ve notlar ekleyin

Bağlamı korumak için yapışkan notları doğrudan beyaz tahtadan ClickUp Görevlerine dönüştürün

📌 İdeal Kullanım Alanları: Erken aşamadaki projelerde işbirliği yapan ve görsel bir çalışma alanına ihtiyaç duyan, gelecek vadeden UX araştırmacıları.

🔍 Biliyor muydunuz? Don Norman, "Kullanıcı Deneyiminin Babası" olarak bilinir. "Kullanıcı deneyimi" (UX) terimini icat eden Norman, bu terimi şöyle tanımlamıştır: "Kullanıcı deneyimi, son kullanıcının şirket, hizmetleri ve ürünleri ile etkileşiminin tüm yönlerini kapsar."

3. ClickUp Kullanıcı Araştırması Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Araştırması Planı Şablonu ile UX tasarım sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Kullanıcı Araştırması Plan Şablonu, ürün takımlarının etkili kullanıcı araştırmaları planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır bir belgedir. Araştırma hedeflerini tanımlamanıza, metodolojiyi özetlemenize ve anahtar katılımcı kriterlerini belirlemenize yardımcı olur.

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Hedefleri, kullanıcı segmentlerini, metodolojileri ve zaman çizelgelerini tanımlamanıza yardımcı olacak önceden biçimlendirilmiş bir belge ile başlayın

Özel durumlarla Planlama , Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi adımları yönetin

Daha iyi organizasyon için araştırma türü ve hedef kullanıcı grupları için etiketler uygulayın

📌 İdeal kullanım: Netlik sağlamak için yapılandırılmış araştırma planları hazırlayan takımlar.

4. ClickUp Sezgisel İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sezgisel İnceleme Şablonu ile odaklanmış bir inceleme sistemi edinin

ClickUp Sezgisel İnceleme Şablonu, tüm bulgularınızı tek bir yerde düzenlemek için tekrarlanabilir bir ş Akışı sunar.

Şablonun daha temiz ve hızlı incelemeler yapmanıza nasıl yardımcı olacağı aşağıda açıklanmıştır:

Özel Sezgisel İnceleme Görünümü ile her bir UI öğesini kullanılabilirlik ilkelerine göre aynı anda değerlendirin

Sorunları görevler olarak kaydedin ve pazarlama portföyünüzde önceliklendirmeyi kolaylaştırmak için önem derecesi veya kategori gibi alanlarla etiketleyin

Takımınızı işe alıp inceleme kriterlerini uyumlaştırmak için yerleşik Başlangıç Kılavuzu'nu izleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Değerlendirme ve araştırma becerilerini sergilemek için tek başına veya takım halinde denetimler gerçekleştiren orta düzey UX uzmanları.

5. ClickUp Vaka Çalışması Tasarım Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vaka Çalışması Tasarım Şablonu ile bilgilendirici vaka çalışmaları oluşturun

ClickUp Vaka Çalışması Tasarım Şablonu, etkinizi istediğiniz şekilde sergileyen, verilerle desteklenen anlatılar oluşturmanıza yardımcı olur.

Odaklanmanıza nasıl yardımcı olduğunu görün:

Yeni Referans, İnceleniyor ve Revizyon Gerekiyor durumlarıyla vaka çalışmasının ilerlemesini baştan sona izleyin

Her bir vaka çalışmasını müşteri adı, sonuç, proje türü veya sektörüne göre etiketleyen alanlarla verilerin etkisini vurgulayın

Görünümler arasında geçiş yapın, örneğin Vaka Çalışması Anketi, Müşteri Panosu ve Vaka Çalışması Durumu, girdileri toplayın, gözden geçirenleri atayın ve genel iş akışını izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Kullanıcı verileriyle desteklenen tasarım kararlarını sunmak için ayrıntılı, ölçülebilir vaka çalışmaları hazırlayan UX iş adayları.

💡 Profesyonel İpucu: Beyaz (veya negatif) alan, kullanıcının gözünü yönlendirmeye yardımcı olur ve içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlayarak temiz ve düzenli bir görünüm yaratır; doğru dengede kullandığınızdan emin olun.

6. ClickUp UX Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp UX Yol Haritası Şablonu ile UX stratejisine netlik kazandırın

ClickUp UX Yol Haritası Şablonu, UX girişimlerinizi bağlam içine yerleştiren paylaşımlı bir görsel zaman çizelgesi sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar içinde oluşturulan bu şablon, işi hassas bir şekilde bölmenize yardımcı olur:

Girişimleri Şimdi, Sonra ve Gelecek yüzme kulvarlarına göre düzenleyin, böylece takımınız planlanan işlere odaklanabilir

Tanımlanmış blokları kullanarak her çaba için Tema, Amaç, Kim ve Ne, Özet ve Bağımlılıklar bilgilerini kaydedin

UX tasarım araçları , yapışkan notlar ve açıklama tabanlı işaretleyiciler kullanarak araştırma aşamalarını, tasarım önceliklerini ve uygulama aşamalarını vurgulayın

📌 İdeal kullanım: Uzun vadeli stratejilerini ve tasarım kararlarını iletmeyi planlayan UX araştırmacıları.

💡 Profesyonel İpucu: Harika UX portföyleri, iyi belgelenmiş projelerle başlar. Bu video, ClickUp'ta yaratıcı ve tasarım işlerini yönetmenizi adım adım gösterir, böylece sadece sonuçları değil, tüm süreci sergileyebilirsiniz.

7. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile tekrarlanabilir test sistemleri oluşturun

Kullanılabilirlik testi, gerçek kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşime girdiğini değerlendirerek sorunlu noktaları ortaya çıkarır ve genel deneyimi iyileştirir. ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Beyaz Tahta Şablonu, bu içgörülerin net bir şekilde yakalanmasını ve verimli bir şekilde eyleme geçirilmesini sağlar.

Kullanılabilirlik testi şablonu şu şekilde yardımcı olur:

Herhangi bir test başlamadan önce hedefleri, görev akışlarını ve katılımcı ayrıntılarını haritalamak için yerleşik Beyaz Tahta düzenini kullanın

Özel Alanlar ekleyerek kullanıcıların sorunlu noktalarını, görev başarı oranlarını ve bağlam içinde niteliksel geri bildirimleri izleyin

Öğeleri Planlandı, Test Ediliyor, veya Analiz Edildi gibi özel durumlar arasında taşıyarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanı: Tam kullanılabilirlik test döngülerini dahil etmek isteyen portföy oluşturucular.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası işlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorluk yaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmışsa, boşa harcanan zaman hızla artar. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, AI'dan yanıtlar alabilir ve daha fazlasını tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

8. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu ile test oturumlarını düzenleyin

ClickUp Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu, işe alımdan raporlamaya kadar her kullanılabilirlik testi aşamasında takımınıza rehberlik eden önceden oluşturulmuş bir yapıdır. Tutarlı bir uygulama sağlamak için tanımlanmış alanlar, alt görevler ve ilerleme izleme içeren bir iş akışı sağlar.

Şunları yapabilirsiniz:

Proje Adı, Proje Açıklaması, Test Lideri ve Test Yöntemi Özel Alanlarını kullanarak takımı kapsam ve lojistik konusunda bilgilendirin

İşleri Test Planlama, Katılımcı Seçimi, Malzeme Hazırlama, Ortam Ayarı, Testin Uygulanması, Veri Analizi ve Test Raporlama gibi yedi açık alt göreve bölün ve 'Yapılacaklar listesi' ile takip edin

Canlı Test İlerleme çubuğu ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görselleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla kullanılabilirlik testi oturumu yöneten ve tutarlı bir biçime ihtiyaç duyan araştırmacılar.

💡 Profesyonel İpucu: Animasyonlar, eğlenceli metinler ve oyunlaştırma gibi eğlenceli öğeler ekleyerek kullanıcıların katılımını ve sadakatini artırın, hatta hayal kırıklıklarını azaltın. Örneğin, TikTok ve Fitbit gibi uygulamalar, kullanıcıların geri gelmesini sağlamak için bu tür eğlenceli özellikler kullanır.

9. ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu ile portföy uygulamalarınızı sıkı bir şekilde takip edin

ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu, genel bir görünümden daha fazlasına ihtiyaç duyan tasarımcılar için oluşturulmuştur. UX tasarım portföyü şablonunun bu görev odaklı sürümü, her tasarım aşamasını, varlığı ve son tarihi hassas bir şekilde izleyerek uygulamayı ayrıntılı olarak inceler.

Günlük uygulamada nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Tasarım çalışmalarınızı Tasarım Aşaması, Tasarım Kategorisi ve Nihai Çıktı gibi alanlara ayırın

Görev düzeyinde tamamlanma durumunu izlemek için Son Teslim Tarihleri, Görev Öncelikleri ve Atanan Kişiler ile ilerlemeyi takip edin

Ekli ClickUp Belgeleri içindeki iç içe geçmiş sayfalarda proje hedefleri, özetler, UX stratejisi ve başarı ölçütleri arasında gezinin

📌 İdeal kullanım alanları: Bireysel proje görevlerini, tasarım varlıklarını ve yinelemeleri belgeleyen yeni tasarımcılar.

📖 Ayrıca okuyun: Her Tasarımcının Okuması Gereken UX Tasarım Kitapları

10. ClickUp UI Tasarımcıları Yönetici Özeti Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp UI Tasarımcıları Yönetici Özeti Şablonu ile tasarım değerlerinizi yakalayın

Paydaşlar UI işiniz hakkında hızlı bir genel bakış istediğinde, ClickUp UI Tasarımcıları Yönetici Özeti Şablonu çok kullanışlıdır. Bu şablonu, UI kararlarınızın kullanıcı ihtiyaçları ve iş hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklamak için kullanabilirsiniz.

Optimum şekilde yönetmek için şunu deneyin:

Üzerinde çalıştığınız işi ve müşterinizi belgelemek için Proje Adı, Müşteri Adı ve Tasarım Türü gibi alanlar ekleyin

Projeleri Bekleyen Geri Bildirim, Devam Ediyor veya Tamamlandı gibi bölümler kullanarak düzenleyin, böylece işbirlikçiler ve gözden geçirenler neyin tamamlandığını ve neyin yapılacağını bilir

Liste, Pano veya Takvim Görünümü arasında geçiş yaparak teslim edilecekleri yönetin veya paydaş toplantılarına hazırlanın

📌 İdeal kullanım alanı: UI odaklı adaylar, görsel çalışmalarının temiz bir özetini oluşturmak için.

🔍 Biliyor muydunuz? Müşteri deneyimi ile kullanıcı deneyimi arasındaki anahtar fark, müşteri deneyiminin bir markayla olan tüm ilişkiyi kapsarken, kullanıcı deneyiminin ürün etkileşimlerine odaklanmasıdır.

11. ClickUp Teslim Edilecekler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Deliverables Şablonu ile işleri yönetilebilir parçalara ayırın

ClickUp Deliverables Şablonu, teslim tarihlerini kaçırmayı önlerken birden fazla teslimatın görünürlüğünü korur.

Kontrolü elinizde tutmanıza nasıl yardımcı olur?

Yapılacak, Devam Ediyor, Onaylanacak ve Tamamlandı gibi durumlarla gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edin, böylece her teslimatın aşaması net bir şekilde görünür

Onaylayan, RAG Durumu, Proje Aşaması ve Tamamlanma Durumu gibi alanları kullanarak teslimat ayrıntılarını yakalayın ve belirsizlikleri ortadan kaldırın ve engelleri erken tespit edin

Takım Durumu, Program ve Durum Panosu gibi önceden oluşturulmuş görünümlerle büyük resmi yönetin, böylece zaman çizelgelerini, iş yüklerini ve bağımlılıkları izleyebilirsiniz

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi yöneten ve teslim edilecekleri izlemek isteyen UX araştırmacıları.

12. ClickUp AI Geliştirilmiş Proje Portföyü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp AI Gelişmiş Proje Portföyü Şablonu'nu kullanarak akıllı önerilerle bir adım önde olun

Proje portföyünüz, kaçırılan güncellemeler ve gizli risklerle dolu bir kara kutu gibi hissettiriyorsa, ClickUp AI Geliştirilmiş Proje Portföy Şablonu, tüm operasyonunuzu yönetmek ve ölçeklendirmek için daha akıllı bir yol sunar.

ClickUp Brain tarafından desteklenen bu şablon, gösterge paneli arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan içgörüler, riskler ve kaynak önerilerini gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarır.

İşte nasıl işliyor:

Portföy Gösterge Paneli ile tüm iş akışlarındaki proje durumlarını, sahiplerini, son teslim tarihlerini ve engelleyicileri anında görün

Gecikmiş görevleri, takılan girişimleri ve genel durumu ortaya çıkarmak için İlerleme İçgörüleri (AI) 'ni kullanın

Otomatik Risk Takipçisi ile risk altındaki projeleri işaretleyin ve düzeltici önlemler önerin

Kaynak Tahsis Panosu'nu kullanarak takımın kapasitesini anlayın, yetersiz veya fazla görevlendirilmiş takım arkadaşlarını belirleyin ve AI önerilerini kullanarak görevleri yeniden atayın

📌 İdeal kullanım alanları: AI tarafından oluşturulan özetlerle projeler arası içgörüler sunan deneyimli UX uzmanları.

13. ClickUp Medya Kiti Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Medya Kiti Şablonu ile markanızı profesyonellikle sergileyin

ClickUp Medya Kiti Şablonu, marka varlıklarınızı, şirket bilgilerinizi ve basın materyallerinizi tek bir şık ve erişimi kolay biçimde düzenlemek ve paylaşmak için merkezi bir çalışma alanıdır. Müşteri kazanma sisteminize mükemmel bir ek olan bu şablon, markanızın hikayesini anlatan şık bir kit oluşturur ve farklı müşteriler için kopyalar.

Şunları yapılandırabilirsiniz:

Hakkımda ve Anahtar Metrikler bölümünde ne yapacağınız ve bunun neden önemli olduğu

Logonuzu, ürün fotoğraflarınızı veya profil fotoğraflarınızı doğrudan belgeye yükleyin

Hizmet Tablosu bölümünde teklifleri ve fiyatları net bir şekilde listeleyerek, geri dönüşleri önleyin

İletişim Bilgileri bölümü'nü kullanarak medyanın doğru kişiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Hizmetleri, metrikleri ve iş örneklerini içeren kendi markalı medya kiti oluşturan serbest UX tasarımcıları.

14. Araştırma için ClickUp Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Araştırma için ClickUp Proje Planı Şablonu ile işbirliğine dayalı araştırma yapın

Araştırma için ClickUp Proje Planı Şablonu, hedeflerin tanımlanmasından sonuçların sunulmasına kadar her araştırma aşamasını düzenlemek için bir çerçeve sunar.

Karmaşıklığı yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Hedefler, Kapsam, Zaman Çizelgesi ve Takım Rolleri için yerleşik alanları kullanarak proje temellerini oluşturun

İş akışlarını, Planlama, Veri Toplama, Analiz ve Tamamlandı gibi özel durumlarla açık ve izlenebilir görevlere ayırın

Proje aşamasına göre gruplandırılmış Liste Görünümü ile literatür tarama, veri toplama ve analiz gibi aşamaları tanımlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Aşamaları yapılandırılmış bir şekilde özetlemek için yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan, uçtan uca UX araştırmaları yürüten araştırmacılar.

📖 Ayrıca okuyun: Profesyoneller için UX Tasarım Konferansları ve Etkinlikleri

15. ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu ile merkezi bir bilgi kaynağı oluşturun

Her UX araştırma projesi bir görev listesiyle başlamaz; bazen yüksek sesle düşünmeniz, fikirleri haritalandırmanız ve görsel olarak işbirliği yapmanız gerekir. İşte burada ClickUp Araştırma Beyaz Tahta Şablonu devreye girer. Serbest biçimli beyin fırtınası, işbirliği ve fikir haritalama için tasarlanmıştır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kategori veya temaya göre gruplandırılmış dijital yapışkan notlar kullanarak ham araştırma bulgularını toplayın

Desenleri ve sorunlu noktaları öne çıkaran görsel bir tuval ile trendleri daha hızlı tespit edin

Takım arkadaşlarınızla canlı olarak işbirliği yapın — paylaşılan araştırmalara doğrudan ekleme, düzenleme ve yorum yapın

Notları izlenebilir görevlere dönüştürerek beyin fırtınasından eyleme geçin

📌 İdeal kullanım alanı: Bulgularını yapılandırılmış içgörülere dönüştürmeden önce görsel olarak haritalamayı tercih eden erken aşama araştırmacılar.

16. ClickUp Araştırma Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Araştırma Raporu Şablonu ile araştırma verilerini düzenleyin

Araştırmanızı tamamladınız, şimdi zor kısım geliyor: onu net ve paylaşılabilir bir rapora dönüştürmek. ClickUp Araştırma Raporu Şablonu, kullanıcı deneyimini belgelemek ve bulgularınızı profesyonel, paylaşıma hazır bir biçimde sunmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yönetici Özeti, Metodoloji, Sonuçlar, Tartışma ve Ekler için önceden biçimlendirilmiş bölümleri kullanın

Rapor Yazarı ve Katkıda Bulunanlar gibi alanlarla katkıları ve düzenlemeleri izleyin

İlerlemeyi yönetmek için Taslak, İnceleniyor, veya Onaylandı gibi durumları uygulayın

📌 İdeal kullanım alanları: Ham verileri UX araştırma vaka çalışmalarına dönüştüren profesyoneller.

Bu UX araştırma portföy şablonları size uymuyor mu? Gerçek bir kullanıcının yorumlarını dinleyin:

Birden fazla UX projesini aynı anda yönetmek için ara sıra ClickUp kullanıyorum. ClickUp'ı sevmemin başlıca nedeni, tüm işlerimi projelere ve takımlara ayırabilmem ve ardından her şeyi istediğim kadar yüksek veya ayrıntılı bir düzeyde görüntüleyebilmemdir.

Birden fazla UX projesini aynı anda yönetmek için ara sıra ClickUp kullanıyorum. ClickUp'ı sevmemin başlıca nedeni, tüm işlerimi projelere ve takımlara ayırabilmem ve ardından her şeyi istediğim kadar yüksek veya ayrıntılı bir düzeyde görüntüleyebilmemdir.

İhtiyacınız olan tıklama oranını elde edin

Araştırmanız derin ve portföyünüz de bunu yansıtmalı.

İşe alım yöneticileri için anlatımınızı geliştiriyor veya yaratıcı kaosu düzene sokuyor olsanız da, ClickUp'ın UX araştırma portföyü şablon seçenekleri size avantaj sağlar.

Otomatik özetleme içgörüler için ClickUp Brain, bağlam içinde yolculukları haritalamak için Beyaz Tahtalar ve araştırma planlarından kullanılabilirlik testi sonuçlarına kadar her şeyi düzenlemek için esnek Görünümler ile donatılmıştır.

UX araştırma portföyünüzü bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp, işiniz için her şeyi içeren bir uygulamadır ve araştırmalarınızı yönetmek, belgelemek ve sunmak için gerekli tüm araçları tek bir yerde sunar. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅