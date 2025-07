kaçırmamanız Gereken En İyi 10 UX Tasarım Konferansı [2025 Sürümü]

Teknoloji ve yapay zeka odaklı bu çağda, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımcıları tüm sektörlerde büyük talep görüyor. Hatta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2022 ile 2032 yılları arasında dijital arayüz ve web tasarım uzmanlarının istihdamında %15'lik bir artış öngörüyor. Bu, ortalama %3 olan diğer mesleklerle karşılaştırıldığında çok büyük bir rakam!

Ancak, insan-bilgisayar etkileşimi üzerine kullanıcı araştırmaları veya bilgi mimarisi (IA) planları gibi UX/UI tasarım temaları sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, hem ürün yöneticileri hem de UX uzmanları her yıl en önemli UX tasarım konferanslarını takip etmektedir.

Bu etkinlikler, UX tasarımcılarının en son UX araştırmalarını ve trendlerini takip etmelerine, yeni araçları ve en son teknolojileri keşfetmelerine ve önde gelen sektör liderlerinden bilgi edinmelerine olanak tanır. ?

2024'ün en iyi 10 UX tasarım konferansı listemize göz atın ve favori seçeneklerinizden yararlanın. Ayrıca şunları da sunacağız:

Bu uygulamalı atölye çalışmaları ve konferanslardan bekleyebileceğiniz faydalar

Hazırlanmanıza yardımcı olacak ipuçları ve araçlar

UX Konferanslarına Katılmanın Avantajları

Fiyat ve program gibi faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda, bir UX konferansına katılmak değer mi? Aşağıdaki avantajlar karar vermenize yardımcı olacaktır: ?

En son trendleri takip edin

UX araştırma ve tasarım alanı sürekli olarak gelişmektedir. Aylar önce edindiğiniz bilgiler bugün geçerli olmayabilir.

UX uzmanları yıl boyunca trendleri ve tasarım araştırmalarını okumalıdır, ancak mevcut içerik oldukça teoriktir. Konferanslar, düşünce liderlerinden ve onların deneyimlerinden ve vaka çalışmalarından doğrudan uygulanabilir bilgi edinmek için harika bir yoldur.

İlham kaynağı bulmak

UX tasarımını ödüllendirici ve heyecan verici bulsanız bile, günlük işlerin zamanla heyecanınızı köreltebileceğini kabul etmelisiniz. Bu konferanslarda başarı hikayelerini dinlemek ve meslektaşlarınızla etkileşim kurmak, güzel bir mola olur, tutkunuzu yeniden alevlendirir ve yaratıcılığınızı artırır.

Ağ oluşturma fırsatları

UX tasarım konferansları, deneyimli UX tasarımcıları, araştırmacılar ve ürün yöneticileriyle bağlantı kurmak için harika bir yol olabilir. Bu bağlantılar, yeni projeler için işbirliği yapacak kişiler arıyorsanız özellikle değerlidir.

Çoğu konferans, dikkatle dinleme ve not alma ile geçen uzun bir günün ardından dinlenme oturumları düzenler. Bu oturumlarda içgörülerinizi paylaşabilir, ortak zorluklar hakkında fikirlerinizi söyleyebilir ve beyin gücünüzü birleştirerek yenilikçi çözümler üretebilirsiniz.

Rol modellerinizle tanışın

Favori UX tasarımcılarınız bir konferansta konuşma yapıyorsa, onların ilk elden deneyimlerini ve başarı sırlarını dinleme fırsatını kaçırmayın. Bazen onlarla tanışıp etkileşimde bulunabilirsiniz. ?

Konuşmacılardan hiçbirini tanımıyor musunuz? Yine de gitmeye değer, çünkü varlığından haberdar olmadığınız farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Bu içgörüler, tasarım düşüncenizi ve iş tarzınızı dönüştürebilir.

Sektörde beceri geliştirme

UX ve tasarım konferanslarındaki sanal ve yüz yüze atölye çalışmaları, küresel düşünce liderleri tarafından yönlendirilir. Bu atölye çalışmaları, genellikle kurslardan ve kitaplardan elde edemeyeceğiniz pratik bilgilere odaklanır. Araştırma yöntemleri, etkileşim teknikleri ve ilginizi çeken diğer niş alanlara daha derinlemesine dalabilirsiniz.

Bu deneyim, kariyerinizde önemli bir adım olabilir. Katılımınızı sergileyebilir ve dikkatleri üzerinize çekebilir, hatta bir gün konuşmacı bile olabilirsiniz! ?

Hangi UX Konferansına Katılacağınıza Karar Vermek

Her yıl düzinelerce UX konferansı düzenleniyor ve hepsine katılmak imkansız. Hangi konferansların zaman ve paraya değer olduğunu belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapın. Karar verirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Konum: Seyahatin çok yorucu olmaması için size yakın etkinlikleri tercih edin. Çoğu konferans hibrit olup kayıtlar sunar veya sanal katılım sağlar, ancak etkinliğin etkileşim ve ağ oluşturma yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için şahsen katılmanız gerekir Konuşmacılar: Her türlü bilgi değerlidir, ancak önde gelen sektörlerden UX uzmanlarının yer aldığı etkinliklere öncelik vermelisiniz Konular: İlgilendiğiniz niş konularda konferanslar seçin. Bu konferanslar daha ilgi çekici olacak ve kariyerinizi daha iyi fırsatlar çekecek şekilde yeniden şekillendirebilir Maliyet: UX konferansları pahalı olabilir, bu nedenle erken kayıt indirimlerinden veya grup rezervasyonlarından yararlanabilirsiniz. Etkinlik, becerilerinizi geliştirme fırsatı sunuyorsa, işvereninizden masraflarınızı karşılamasını isteyebilirsiniz. Uluslararası konferanslar için ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını da hesaba katın

Karar veremiyorsanız, ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu'nu kullanarak seçeneklerinizi ve değerlendirme kriterlerinizi tek bir pencerede düzenleyin ve her şeyi daha hızlı işleyin.

UX Uzmanlarının Katılabileceği En İyi UX Konferansları

İşte 2024 yılında tasarımcıların faizini çeken en çok konuşulan UX etkinlikleri — hem yeni başlayanlar hem de deneyimli UX tasarımcıları için seçeneklerimiz var ?

1. ConveyUX

Yapay zekanın (AI) yükselişi, yeni UX içgörülerinin önünü açtı. ConveyUX, üç gün sürecek bir sonraki etkinliğini UX tasarımı, araştırması ve stratejisinde ortaya çıkan yeni AI kavramlarına odakladı.

30'dan fazla sektör uzmanından yeni AI odaklı çağda UX süreçlerini nasıl uyarladıklarını dinleyebileceksiniz. Aşağıdakiler dahil olmak üzere dünyanın en iyi düşünce liderlerinden konuşmalar dinleyebilirsiniz:

Dona Sarkar, Microsoft AI ve Copilot Genişletilebilirlik Programı Baş Sorun Çözücü Dr. Natalie Petouhoff, Competitive Consulting Advantage CEO'su Luke Wroblewski, Sutter Hill Ventures Genel Müdürü Andrew Hogan, Figma'da İçgörü Başkanı Elizabeth Churchill, Google Kullanıcı Deneyimi Direktörü

Kişisel olarak katılamıyor musunuz? Neyse ki, ders ve atölye kayıtlarına, slaytlara ve diğer içeriklere evinizden gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz.

Tarihler 27–29 Şubat Konum Seattle, Washington, ABD (+Çevrimiçi) Ana Tema Yapay zeka Web sitesi https://conveyux.com/

Bonus okuma: Sunumlar için en iyi AI araçları!

2. UXTH Konferansı

UXTH Conference Thailand 2024, harika etkinliklerle dolu bir program vaat ediyor. Bu hibrit etkinlik, iki hafta sonu boyunca gerçekleşecek ve üç bölümden oluşacak:

İki günlük sanal konferans (sektör deneyimi az olan genç tasarımcılar için uygun) Bir günlük yüz yüze konferans Bir günlük atölye çalışması

Etkinlikte konuşacak sektör liderlerinden bazıları şunlardır:

Christopher Noessel, IBM Uygulamalı Yapay Zeka Tasarım İlkeleri

Jonny Schneider, Humble Ventures'ın sahibi ve ana para yatırımı sahibi

Pete Chemsripong, ThoughtWorks Ürün Stratejisi Danışmanı

Etkinlik kapsamında haftalık canlı podcast, LabMeet ve aylık buluşmalar gibi çok sayıda konferans öncesi topluluk etkinliği de düzenleniyor. ?

Etkinlikler İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve atölye çalışması için tercüman sağlanacaktır. Konferansın video kayıtları üç ay boyunca izlenebilecektir.

Tarihler 16–24 Mart Konum Bangkok, Tayland (+Çevrimiçi) Ana Tema Akışla Küreselleşin Web sitesi https://uxth.co/

3. UX Kopenhag

10. Copenhagen Human Experience uluslararası konferansında, UX alanında küçülme ve tüketim konulu panel tartışmaları yapılacak. Çeşitli UX uzmanlarının aşırı tüketim, iklim değişikliği, atık ve zararlı üretim süreçlerinden vazgeçmenin önemi hakkında tartışmalarını dinleyin. ?

Konuşmacılar, bu sorunlarla mücadele etmek için halihazırda yaptıkları işleri sunacak ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için genç tasarımcıların yapabileceklerini tartışacak.

UX Copenhagen, katılımcıları için uygulamalı atölye çalışmaları, canlı soru-cevap oturumları, özellik çekilişleri ve kitap imzaları gibi çeşitli etkinlikler hazırladı.

Konuşmacıların küçük katılımcı gruplarıyla etkileşimde bulunacağı etkinliklerin Yuvarlak Masa oturumlarını sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

Tarihler 20-21 Mart Konum Kopenhag, Danimarka (+Çevrimiçi) Ana Tema Degrowth ve Tüketimcilik Web sitesi https://uxcopenhagen.com/

4. UXDX

UXDX, yeni ortaya çıkan UX uygulamalarını ve zorluklarını konuşma konusu haline getirmeye adanmış bir konferanstır. Modern çağ için geliştirme ve tasarım sürecini optimize etmeye odaklanır.

Mayıs etkinliği New York'ta düzenlenecek ve konuşmalar, interaktif panel tartışmaları, forumlar ve atölye çalışmaları gibi çeşitli içeriklere sahip olacak.

Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana ve NASA gibi tanınmış şirketlerden uzmanları dinleyebileceksiniz. Ürün yöneticileri ve UX araştırma takımları için önemli tartışmalar arasında şunlar yer alıyor:

Takım küçültme

Önceliklendirme

Hizmet tasarımı

Belirsizliği kucaklamak

Sürdürülebilir kullanıcı deneyimi uygulamaları

Ayrıca, UXDX'in kurucusu Rory Madden'ın yapay zeka, (merkezileştirme) ve Way of Working vizyonları hakkında konuşmasını dinleyebilirsiniz.

Etkinliğe katılamayacaksanız, UXDX'in diğer 2024 etkinliklerine göz atın: UXDX APAC Ağustos (sanal) ve Dublin UXDX EMEA Ekim (hibrit etkinlik).

Tarihler 15–17 Mayıs Konum New York, ABD (+Çevrimiçi) Ana Tema Projelerden Ürün Takımlarına Geçiş Web sitesi https://www.uxdx.com/

5. UX360 Araştırma Zirvesi 2024, Avrupa

Bu Mayıs etkinliği sadece dördüncü kez düzenleniyor olsa da, UX360 Research Summit dünyanın en tanınmış UX konferanslarından biridir. Ancak, yaklaşan etkinlik ilk yüz yüze buluşma olacak, bu yüzden kaçırmak istemezsiniz.

Bu konferans, en son kullanıcı değerlendirme ve araştırma yöntemlerinin yanı sıra planlama ve analiz yoluyla UX içgörülerinin uygulanmasına adanmıştır. Önemli B2B etkinlik organizatörü Merlien Institute'un desteğiyle, bu konferansa katılması beklenen 1.000'den fazla UX araştırmacısı ve uygulayıcısıyla geniş ağ oluşturma fırsatları bulabilirsiniz.

UX360 Research Summit 2024, aşağıdakiler gibi başarılı şirketlerin UX araştırmacıları tarafından sunulan vaka çalışmaları ve tartışmalarla övünür:

Google

Meta

Dropbox

Indeed

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Diğer önerilen etkinlikler arasında interaktif panel tartışmaları, 1-2-1 toplantılar ve sosyal ağ oturumları yer alıyor. ?

Tarihler 16–17 Mayıs Konum Berlin, Almanya Ana Tema UX tasarımında araştırma Web sitesi https://www.ux360summit.com/

6. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) Uluslararası

HCI International sadece bir konferans değildir. Tek bir kayıtla katılabileceğiniz 21'den fazla akademik konferanstan oluşan bir paket!

Bu yılki konferans Washington D.C.'de gerçekleşecek. HCI'nın 40. yılını kutlayacağı bu büyük etkinliğe hazır olun.

Bir UX tasarımcısı olarak, HCI ekosistemindeki en önemli konferanslardan bazıları şunlardır:

HCI: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Tematik Alanı (önde gelen etkinlik)

DUXU: Tasarım, Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Konferansı

UAHCI: İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde Evrensel Erişim Konferansı

MOBİL: İnsan Odaklı Tasarım, İşletim ve Mobil İletişimin Değerlendirilmesi Konferansı

HCI-Games: Oyunlarda HCI'ya odaklanın

Öğrenciyseniz, tasarımınızı Öğrenci Tasarım Yarışması'na gönderebilir ve öğrenenlere yönelik birçok etkinliğe katılabilirsiniz. Bu etkinlikler arasında mentorluk oturumları, ağ oluşturma amaçlı sosyal UX etkinlikleri ve hatta bir barbekü partisi bile var! ?

Tarihler 29 Haziran–4 Temmuz Konum Washington DC, ABD (+Çevrimiçi) Ana Tema Çeşitli insan-bilgisayar etkileşimi konuları Web sitesi https://www.hci.international/

7. UX Nordic

Avrupa'nın en büyük UX konferanslarından biri olan UX Nordic, gerçek hayatta uygulayabileceğiniz yüksek kaliteli, kolay anlaşılır içerik sunar.

Bu yılki etkinlik de farklı değil. BMW, Philips ve IKEA gibi sektör liderlerinden uluslararası konuşmacılar yer alacak.

Ana Konferans Günü'nde, UX'in geleceği, AI'nın araştırma ve tasarım sistemleri üzerindeki etkisi ve e-ticaret UX gibi konularda interaktif oturumlara katılabilirsiniz. Diğer iki gün daha rahat etkinlikler düzenlenir. Son gün olan Xperience Day'de, en son UX araştırmaları ve çok duyulu tasarım üzerine atölye çalışmaları yapılır.

Sanal ve yerinde biletler mevcut olmakla birlikte, şahsen katılırsanız, benzer düşünen kişilerle tanışabilir, ödül töreni, komedyen gösterisi ve hatta DJ performansı gibi etkinliklerin tadını çıkarabilirsiniz. ?

Tarihler 28–30 Ağustos Konum Aarhus, Danimarka (+Çevrimiçi) Ana Tema Çeşitli Web sitesi https://www.uxnordic.com/

8. UX Conf Londra

UX tasarım sistemlerine yeniyseniz, bu konferans tam size göre.

UX Conf London, 2017'den beri eğlenceli ama eğitici etkinlikler düzenliyor. 2024 edisyonu, Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor ve diğer birçok tanınmış şirketten konuşmacıları ağırlayacak.

Sizi teorik bilgilerle boğmak yerine, bu bir günlük etkinlik sektörün pratik yönlerine odaklanacak. Konuşmacılar genellikle aşağıdakiler gibi en iyi UI ve UX tasarım araçlarını gösterir:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Konferansların yanı sıra, UX psikolojisi ve tasarım liderliğinin trend olan yönleri hakkında röportajlara, canlı soru-cevap oturumlarına ve networking oturumlarına katılabilirsiniz. Rahatlamak için yoga, kahve ve özel Designer vs. AI quizinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tarih 13 Eylül Konum Southbank Centre, Londra (+Çevrimiçi) Ana Tema Popüler UX ve UI tasarım araçlarını kullanma Web sitesi https://theuxconf.com/

9. Dünya Kullanılabilirlik Kongresi

World Usability Congress, haptik ve multimodal etkileşim ve hizmet tasarımı gibi çeşitli UX ve tasarım alt temalarını kapsayan çok disiplinli bir UX konferansıdır.

Her şeyi sorabilirsiniz biçiminde düzenlenen bu uluslararası konferans, etkileşimlere daha fazla odaklanıyor ve katılımcıların 50'den fazla uluslararası uzman konuşmacının fikirlerinden yararlanmasına olanak tanıyor.

Bu Ekim etkinliği iki bölümden oluşmaktadır. Ana Konferans'ta ana konuşmalar, söyleşiler ve ustalık sınıfları yer alırken, Odak Günleri endüstriyel UX atölye çalışmalarına odaklanmaktadır. Aşağıdaki konuların ele alınması beklenmektedir:

UX stratejisi

UX araştırma operasyonları

Tasarım liderliği

Enterprise UX

Erişilebilirlik

UX bilginizi güçlendirmek için yapay zeka, kullanılabilirlik testi ve metrikleri, müşteri deneyimi haritalama, tasarım odaklı düşünme ve karar verme konulu atölye çalışmalarına mutlaka katılın.

Tarihler 15–17 Ekim Konum Graz, Avusturya (+Çevrimiçi) Ana Tema Çeşitli Web sitesi https://worldusabilitycongress.com/

10. PushUX

2012 yılından bu yana düzenlenen PushUX konferansı, biçimini mükemmelleştirmiş ve hem rahat hem de profesyonel bir atmosfer oluşturmuştur. Konferans, dünyanın dört bir yanından 650'den fazla UX tasarım meraklısını bir araya getirerek, katılımcıların dostane tartışmalar yaparken meslektaşlarından değerli sektör bilgileri edinmelerini sağlar.

Çoğu konferansta görmek istediklerinizi seçmeniz gerekir, bu nedenle bir yerden bir yere gitmek zorunda kalır ve bazı sunumları kaçırırsınız. PushUX ise farklıdır.

Özenle hazırlanmış tek oturumlu programda 18 sunum ve mantıklı bir anlatım yer alıyor. Hangi topluluk oturumlarına katılacağınızı seçerek programı kendi zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Konferansın programı, 20'den fazla tasarım projesinin sergileneceği bir sergi de dahil olmak üzere çeşitli interaktif bileşenler içeriyor. Organizatörler ayrıca katılımcıların favorileri olan Lean Coffee tartışmaları ve Failure Slam oturumlarını da geri getireceklerini vaat ediyor.

Tarihler 7–8 Kasım Konum Münih, Almanya (+Çevrimiçi) Ana Tema Bilgi henüz mevcut değil Web sitesi https://push-conference.com/

UX Konferanslarına Nasıl Hazırlanmalı: 5 İpucu

Bu yıl katılacağınız UX etkinliklerini seçmek, kariyerinizi geliştirmek için mükemmel bir adımdır, ancak bu konferanslardan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz? Biz size yardımcı olacağız!

En iyi UX konferanslarına hazırlanmak ve sorunsuz bir deneyim yaşamak için bu beş ipucunu izleyin. Ayrıca, konferans deneyiminizi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek ücretsiz bir görsel proje yönetimi çözümü olan ClickUp 'ta bulunan bazı araçları ve işlevleri de göstereceğiz. ⭐

1. Kapsamlı plan yapın

Çoğu UX uzmanı çok yoğun olduğundan, diğer iş taahhütlerini yerine getirmek için konferansları kaçırmak zorunda kalır. Bunun tek çaresi, önceden plan yapmak ve programınızda zengin bir konferans deneyimi yaşayabilmek için yeterli esnekliğe sahip olmaktır.

Konferansın yapıldığı yere seyahat etmeniz gerekiyorsa, etkinlik sırasında önemli görevlerle uğraşmamak için iş akışlarınızı aylar öncesinden planlamaya başlayın.

İlk adım, fiyatlar daha düşükken biletleri erken satın almaktır. Seyahat düzenlemelerinizi yapın ve ulaşımı en aza indirmek için etkinlik yerine yakın bir otel odası rezervasyonu yapın.

Programınızı en iyi şekilde optimize etmenin yolu ClickUp Görevleri ve yerel Takvim özelliğinden geçer.

ClickUp Görevleri ile, ayarlanabilir bağımlılıklar, etiketler ve öncelik etiketleri ile gelecekteki iş akışlarını tasarlayabilirsiniz. Takvim görünümünü kullanarak tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi görselleştirin — sürükle ve bırak arayüzü, zaman aralıklarını sorunsuz bir şekilde ayarlamanıza ve programınızı esnek tutmanıza olanak tanır.

ClickUp'ı Google Takvim'e bağlayarak, planlanmış toplantı randevularını ve etkinlikleri ClickUp'ta kolayca görüntüleyin

ClickUp, Google Takvim ile senkronize olur, böylece toplantılarınızı, görevlerinizi ve etkinlik taahhütlerinizi tek bir yerden kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, Özel Alanlar ile konferans zaman diliminize önemli ayrıntılar ekleyebilirsiniz, örneğin:

Konferans teması

Konuşmacılar

Atölye mentorları

2. Başarı için hazırlanın

Etkinlik için rahat ama profesyonel görünümlü kıyafetler hazırlamalısınız. Çoğu konferans, tercihen sade veya muhafazakar renklerde iş veya akademik-gündelik bir kod gerektirir. Daha uzun etkinlikler için nefes alabilen kumaşlar seçin.

Tüm teknolojik cihazlarınızı ve şarj aletlerinizi unutmayın. İş kartlarınız varsa, ağ oluşturmayı kolaylaştırmak için yanınızda götürün.

Profesyonel ipucu: Yüz yüze etkinlikler için, otelinizin, etkinlik mekanının ve ziyaret etmek istediğiniz diğer yerlerin adreslerini ClickUp'a ekleyin. Etkileşimli ClickUp Harita görünümü sayesinde, görevlere ve etkinliklere konumlar ekleyerek navigasyonu kolaylaştırabilir ve hatta bunları güvenli bağlantılar kullanarak paylaşabilirsiniz. ?

ClickUp Harita görünümünü kullanarak görevleri konumlara atayın ve konuma özgü iş akışlarını daha iyi yönetin

3. Konferans programınızda önceliklerinizi belirleyin

Konferanslar genellikle uzun, hızlı ve yorucu olabilir. Konferansı rahatça geçirebilmek için iyi uyumak, yemek yemek ve yeterince su içmek önemlidir. ?

Çoğu organizatör, konferansın tam zaman çizelgesini önceden yayınlar ve sunumlar ile atölye çalışmalarının saatlik özetini verir. Bu alt etkinliklerin çoğu isteğe bağlıdır, bu nedenle programı dikkatlice inceleyerek mutlaka katılmanız gereken etkinlikleri önceliklendirin ve planınızı buna göre yapın.

Nihai programınızı görselleştirmek için ClickUp Gantt Grafiği veya Zaman Çizelgesi görünümü kullanabilirsiniz. Her iki seçenek de gününüzü saat bazında tanımlamanıza olanak tanır. Her alt etkinlik için renk kodlu bölümler ekleyebilir ve kaçırmak istemediğiniz etkinliklere öncelik bayrakları ekleyebilirsiniz.

ClickUp'taki Zaman Çizelgeleri ile UX konferans programınızın mikroskobik bir görünümünü oluşturun

4. Not alma becerilerinizi geliştirin

Soru-cevap oturumlarında ve yuvarlak masa toplantılarında soru sormaktan çekinmeyin ve diğer katılımcıların işlerine özgü sorunları paylaşıp çözüm aradıklarını dinleyin. Konferanslar sırasında aldığınız notları özenle saklayın, böylece yeni edindiğiniz UX bilgilerini uzun süre hafızanızda tutabilirsiniz.

Buradaki sorun, bu etkinliklerin görsel ve zihinsel olarak uyarıcı olması, bu nedenle not almakta geri kalmanın kolay olmasıdır. Önemli fikirleri ve konuşma noktalarını hızlıca not almak için ClickUp Not Defteri 'ni kullanmayı alışkanlık haline getirmek akıllıca olacaktır. Masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir.

Notları kolayca alın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp Not Defteri'nde her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

Ayrıca, katıldığınız farklı konferanslardan aldığınız notları düzenlemek için AI özellikli ClickUp Belgeleri'ni kullanabilirsiniz. Her konferans için klasörler oluşturun ve notlarınızı, programlarınızı ve bilgi belgelerinizi düzenli bir şekilde sıralayın. Notlarınızı hızlıca gözden geçirmek istediğinizde AI ile Özetle seçeneğini çok seveceksiniz.

ClickUp AI ile konferans notlarınızı saniyeler içinde özetleyin

Ayrıca, aracın Çeviri özelliklerini kullanarak uluslararası konferanslarda notlarınızı, sunumlarınızı ve tartışmalarınızı yerelleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, çevirmek istediğiniz metin parçasını seçmek, Çeviri açılır menüsünü açmak ve istediğiniz dili seçmek.

ClickUp AI'daki Çevir eylemini kullanarak içeriğinizi 10'dan fazla dilde neredeyse mükemmel bir şekilde tercüme edin

5. Şablonları atölye çalışmalarınızın yardımcısı yapın

Konferanslar kapsamındaki atölye çalışmaları, yeni UX/UI kavramları ve en iyi uygulamaları öğrenmek için son derece verimli bir yoldur. Ancak bu oturumlar aktif katılım gerektirir ve sınırlı bir zaman diliminde %100 performans göstermek genellikle zordur.

İşte burada UX şablonları devreye giriyor. Bu şablonlar, zorlu durumlarda daha hızlı performans göstermeniz için optimize edilmiş, önceden yapılandırılmış belgelerdir.

ClickUp, çeşitli atölye görevlerinde size destek olmak için 1.000'den fazla şablon sunar. Örneğin, atölye yöneticisi sizden örnek bir kullanıcı deneyimi yol haritası hazırlamanızı isterse, ClickUp UX Yol Haritası Şablonu'na hızlıca geçebilir ve renkli haritasını kullanarak örneğinizi hızla oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla, kullanıcı testleri, araştırmalar ve tasarım yinelemelerini ayrıntılı olarak içeren bir yol haritasını kısa sürede oluşturabilirsiniz

Konferansınız bu kavramları içeriyorsa, pazarlama takvimleri oluşturmak, sezgisel değerlendirme ve kullanılabilirlik testi için şablonlar da ilginizi çekebilir.

ClickUp ile yeni edindiğiniz UX bilgilerini gelecekteki projelerinizde uygulayın

ClickUp ile herhangi bir etkinlikte edindiğiniz bilgileri uygulamak daha kolaydır. Başlangıç olarak, yeni UX araştırmalarınızı düzenlemek ve tasarım sürecinizi tek bir alanda kolaylaştırmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanabilirsiniz. Platformun diğer avantajları şunlardır:

ClickUp AI sayesinde, kullanıcı profilleri, kullanıcı yolculukları ve yaratıcı özetleri anında oluşturabilirsiniz!

ClickUp'ın özenle eğitilmiş AI aracının gücünden yararlanarak hızlı bir şekilde özetler ve kullanıcı yolculukları oluşturun

ClickUp, işinizi planlamanıza yardımcı olmanın yanı sıra güçlü bir tasarım aracı da olabilir. Siz ve takımınız, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabilir ve birlikte tel kafesler oluşturabilirsiniz.

Mockup'lar hazır olduğunda, bunları onaylanması için istenen işbirlikçiyi etiketleyerek gönderin. İşbirlikçiler bunları kontrol edebilir, açıklamalar ekleyebilir ve geri bildirimde bulunmak için yorum yapabilir.

ClickUp'ı kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ilgi çekici tel kafesler ve kullanıcı haritaları oluşturun

ClickUp, Figma gibi tasarımcıların favorileri, Hotjar gibi kullanıcı araştırma yazılımları ve hatta Hootsuite ve Hubspot gibi içerik takvimleri ve pazarlama araçları dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegre olur.

UX Tasarım Konferansları ve ClickUp ile Becerilerinizi Geliştirin

UX tasarım konferansları, yeni gelişmeleri takip etmek, çok disiplinli atölye çalışmalarıyla becerilerinizi geliştirmek ve diğer kullanıcı deneyimi profesyonelleriyle bağlantı kurmak için mükemmel bir fırsattır.

Düşünceli hazırlık ipuçlarımız ve ClickUp araçları ve şablonlarıyla, katıldığınız UX konferanslarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve konferanslar ve günlük işlerinizde güvenilir yardımcınız olacak şekilde özelleştirin. ?