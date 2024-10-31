2025'te İlham Verecek En İyi 10 Pazarlama Portföyü Örneği

Dijital pazarlamacılar genellikle "İşimi tanıtmalı mıyım?" veya "İşimin uzmanlığımı tanıtmasına izin mi vermeliyim?" arasında kararsız kalır

Bu sorular sizi de rahatsız ediyorsa, yapabileceğiniz şeyler şunlardır. Kapsamlı bir dijital pazarlama portföyü oluşturarak her iki yaklaşımı birleştirin.

Dijital pazarlama portföyü, hizmetlerinizi potansiyel müşterilerinize zorla satmadan tanıtar. Pazarlama portföyü, en iyi işlerinizi, değer teklifinizi, sonuçlarınızı ve müşterilerinizin hakkınızda söylediklerini içerir.

Pazarlama portföyünü, hedef kitlenize uzmanlığınızı sergileyen tek noktadan (yeniden kullanılabilir) bir kaynak olarak düşünün.

Bu makale, en iyi pazarlama portföy örneklerinden bazılarını ve bunlardan neleri kopyalayabileceğinizi anlatıyor.

⏰ 60 Saniyelik Özet Dijital pazarlama portföyü, pazarlamacılara hizmetlerini agresif bir şekilde tanıtmadan işlerini, uzmanlıklarını ve sonuçlarını sergilemek için bir araç görevi görür

Genellikle pazarlamacının en iyi işlerini, müşteri referanslarını, vaka çalışmalarını ve anahtar başarılarını içerir ve potansiyel müşterilerle güven ve itibar oluşturmaya yardımcı olur

İyi hazırlanmış bir portföy, dijital pazarlamacıların kalabalık bir alanda öne çıkmasına yardımcı olur, özellikle de özgeçmişlere veya iş başvurularına eklendiğinde

Güçlü bir izlenim bırakmak için portföyler, gezinmesi kolay, estetik açıdan hoş ve potansiyel müşterileri çekmek için arama motorları için optimize edilmiş olmalıdır

Etkili portföyler, pazarlamacının becerilerine derinlik katan, başarıyı gösteren strateji analizleri ve metrikler de içerebilir

ClickUp gibi platformlar, pazarlamacıların portföy gelişimini yönetmelerine ve kolaylaştırmalarına yardımcı olarak, projeleri merkezileştirmelerine ve verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak tanır

Pazarlama Portföyü Nedir?

Bir pazarlama portföyü, pazarlama uzmanlarının (danışman, bağımsız yüklenici, ajans veya iş arayan) geçmiş işlerini, pazarlama becerilerini ve başarılarını bir araya getirerek, değerli potansiyel müşterileri çekmelerine ve olağanüstü fırsatlar elde etmelerine yardımcı olur.

Tipik bir pazarlama portföyü şöyle görünmelidir:

sarah McCain aracılığıyla

İçerik yazarı ve sosyal medya pazarlama uzmanı Sarah McCain'in portföyü (sitesi), becerileri, portföyü, birlikte çalıştığı markalar ve müşteri referansları dahil olmak üzere potansiyel müşterilerin arayacağı her şeyi sergiliyor. Ana sayfa tüm bu ayrıntıları içeriyor ve her bölümün ayrı bir açılış sayfası var.

Pazarlama portföyünüzü oluşturmak için kesin kurallar yoktur. Dağınıklıktan kurtulmak için becerilerinizi, iş örneklerinizi, hizmetlerinizi ve müşterileriniz için elde ettiğiniz sonuçları nasıl sergileyeceğinizi deneyebilirsiniz.

Pazarlama Portföyünün Önemi

Portföy web sitesi, potansiyel müşterilere uzmanlığınız hakkında derinlemesine bir görünüm sunar ve onların güvenini pekiştirir.

Niş odaklı deneyiminize odaklanır

Bir sosyal medya pazarlamacısı olduğunuzu varsayalım ve bu bilgiyi portföyünüze ekleyin. Ancak bu bilgi, potansiyel bir müşterinin deneyiminizi değerlendirmesi için yeterli mi?

Pek sayılmaz.

Potansiyel müşterileriniz şunu bilmek istiyor:

En çok hangi sosyal medya kanalında kendinize güveniyorsunuz?

Ne tür gönderiler oluşturuyorsunuz?

Metin yazarı, grafik tasarımcı veya her ikisi misiniz?

Ne tür metrikleri izliyorsunuz?

Geçmiş projelerinizde ne tür sonuçlar elde ettiniz?

Bu soruları yanıtlamak, potansiyel müşterilere belirli bir sosyal medya platformunda uzman mı yoksa çok yönlü mü olduğunuzu gösterir. Bu bilgiler, genel bir portföyün aksine, uzmanlığınızı onlara kanıtlar.

Vaka çalışmaları ve sosyal kanıtlarla güven oluşturun

ABC markasının organik trafiğini 6 ayda %25 artırmaya yardımcı olacağınızı iddia ettiğinizde, buna inanmak zor olabilir.

Ancak, içerik stratejinizin müşterinin organik gösterimlerini ve trafiğini %25 artırmasına nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı olarak açıklayıp, bunu bir müşteri referansı ve sizinle çalışırken yaşadığı anekdotlarla desteklerseniz, potansiyel müşteriniz size güvenecektir.

Bir pazarlama portföyü, sosyal kanıtlarla dolu vaka çalışmaları aracılığıyla başarılarınızı ayrıntılı olarak gösterir ve pazarlama uzmanlığınıza daha fazla güvenilirlik katar.

Geniş yetenek havuzundan sıyrılmanıza yardımcı olur

İş arıyorsanız, özgeçmişinizi göndermek yeterli değildir. İşe alım yöneticileri her gün çok sayıda özgeçmiş alır. Bu yetenekli adaylar arasından öne çıkmak için özgeçmişiniz pazarlama portföyünüzle bağlantılı olmalıdır. Becerilerinizi ve iş deneyiminizi destekleyen somut kanıtlar gösterin; pazarlama portföyü bunu yapmanıza yardımcı olur.

Pazarlama Portföyünün Avantajları

Kısaca, bir pazarlama portföyü size şu konularda yardımcı olur:

En iyi yaptığınız şeyi sergileyin ve güven oluşturun

Kim olduğunuz ve yolculuğunuzun nasıl geçtiği hakkında fikir verir

Potansiyel müşterilerinizin veya işe alım yöneticilerinin becerilerinizi daha iyi değerlendirmelerine ve uzmanlığınıza göre ne tür bir bütçe ayırmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur

Pazarlama Portföyünün Unsurları

Bir pazarlamacı olarak, portföyünüzde iki temel unsuru öne çıkarın: dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması.

Dijital Pazarlama

Bir dijital pazarlama uzmanının standart hizmetleri arasında Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), içerik pazarlama, Tıklama Başına Ödeme Pazarlama (PPC) ve e-posta pazarlama yer alır.

Buna göre, dijital pazarlama portföyünüz, uzmanlığınızı sergilemek için aşağıdaki unsurları içermelidir:

SEO: Bir SEO portföy web sitesi, anahtar kelime araştırması, sayfa içi/sayfa dışı SEO başarıları, daha önce uygulanan yenilikçi SEO stratejileri ve ilgili sonuçlar (potansiyel müşteriler, trafik, dönüşüm vb.) gibi hizmetleri içermelidir

İçerik pazarlama: Bir içerik pazarlama portföyü web sitesi, içerik yazımı, strateji, optimizasyon, içerik kampanyalarının türleri ve bunların uygulanması ile ilgili web sitelerinde yayınlanan en iyi yazma örneklerini içermelidir

PPC: Bir Bir PPC raporu web sitesinde, yönetilen hesap türleri, bütçe planları ve kampanya yönetimi ve harcamaları, reklam metinleri ve yaratıcı örnekler yoluyla elde edilen potansiyel müşteri sayısının ayrıntılı bir dökümü bulunmalıdır

E-posta pazarlama: E-posta pazarlama portföy sayfanızda hedef sektörlere yönelik e-posta metinleri, belirli bir zaman aralığında e-posta kampanyalarından alınan çağrıların sayısı ve açılma oranı ve etkileşim oranı gibi e-posta analitik verileri yer aldığından emin olun

Sosyal medya pazarlaması

Sosyal medya portföyü, LinkedIn, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya bağlantıları gibi platform bazlı ayrımlara ve bu hizmetlerin içeriğine sahip olmalıdır.

LinkedIn: İçerik oluşturma, strateji, ilgi çekici gönderilere LinkedIn bağlantıları, etkileşim, kişisel marka ve şirket markası için elde edilen sonuçlar ile ilgili geçmiş iş örnekleri ve tasarım paketinizde yer alıyorsa

Twitter: Metin yazarlığı, strateji ve etkileşim ile ilgili iş örneklerini, potansiyel müşteriler, gösterimler ve tıklamalar gibi ilgili sonuçlarla birlikte sergileyin

Instagram: En iyi makara örnekleri, yaratıcı tasarımlar, başlıklar ve bireyler ve markalar için elde edilen sonuçlar

Genel sosyal medya pazarlamacısıysanız, yukarıdaki tüm örneklerin yanı sıra sosyal medya reklamlarını ve bunların marka için elde ettiği sonuçları da ekleyin.

Pazarlama portföyünde web tasarımının önemi

Geleneksel olarak, dijital ve sosyal stratejistler en iyi işlerini sergilemek için Google Drive veya PDF kullanır. Bu, potansiyel müşterilerin bakış açısından kalıcı bir izlenim yaratmaz ve portföyler dağınık ve kafa karıştırıcı olduğu için anında faiz uyandırmaz.

Basit bir web sitesi pazarlama portföyü oluşturarak:

Portföy web sitesi en iyi işlerinizi içerdiğinden, kalıcı bir ilk izlenim bırakın; detaylara verdiğiniz önemi, işlerinizi ne kadar estetik bir şekilde sunduğunuzu ve markanızı daha net bir şekilde temsil ettiğini gösterir

Bir portföy web sitesi ile, hedef kitlenize ulaşmak için SEO, bloglar ve ücretli reklamcılık gibi organik ve ücretli pazarlama girişimleriyle potansiyel müşteriler oluşturma fırsatına sahip olursunuz

Portföy sayfanıza, mutlu müşterilerinizin vaka çalışmaları ve referansları gibi güven oluşturucu unsurlar ekleyerek daha fazla proje kazanın

Potansiyel müşterilerin web sitesi üzerinden sorunsuz bir şekilde görüşme rezervasyonu yapmasını teşvik etmek için portföy web sitenize bir toplantı planlayıcı ekleyin

Dijital pazarlama portföyüne pazarlama stratejisi ekleme

Çevrimiçi veya sosyal medya pazarlamacısı olarak, stratejiniz sizi diğerlerinden ayırır. Ancak dijital pazarlama portföyünüzü güçlendirmek için strateji unsurları eklemeli misiniz?

Elbette, stratejiler müşteriye göre farklılık gösterir ve hedeflere, mevcut duruma, sektöre ve pazar boyutuna bağlıdır. Dijital pazarlamacılar, pazarlama portföylerine stratejileri dahil edip etmeme konusunda sık sık ikilemde kalırlar.

Kısa ve öz olmalısınız. Bir vaka çalışması yazarken, belirli bir müşterinin karşılaştığı zorlukları, onlara nasıl yaklaştığınızı ve sorunlarını çözmek için benimsediğiniz stratejiyi açıklayın.

Böylelikle, potansiyel müşterileriniz belirli kullanım durumları için stratejiler geliştirme konusundaki uzmanlığınızı ve yetkinliğinizi daha iyi anlayacak ve yaklaşımınızın gereksinimlerine uygun olup olmadığına karar verebilecek.

Arama motoru optimizasyonu ve sayfa düzeninin önemi

Arama motoru optimizasyonu ve sayfa düzeni, dijital pazarlama portföyünde önemlidir.

Portföy web siteniz için hedef kitle odaklı bir SEO stratejisi izliyorsanız, düzenli olarak alakalı, iyi araştırılmış içerikler yayınlayın ve sayfa içi ve sayfa dışı SEO en iyi uygulamalarına odaklanın.

Bu, ilgili potansiyel müşterilerden web sitenizin trafiğini artırmanıza, daha fazla potansiyel müşterinin hizmetlerinizi organik olarak keşfetmesine ve daha fazla proje kazanmanıza yardımcı olur. Kısacası, tutarlı bir potansiyel müşteri kaynağıdır.

Portföy sayfanızın düzenine de aynı özeni gösterin. Markanızın renklerini, tek tip bir yazı tipini ve CTA'ları ekleyerek, bölümleri bölücülerle ayırarak ve tam hizmet tasarımında gezinmeyi kolaylaştırarak sayfanızı çekici hale getirin.

Pazarlama Portföyü Örnekleri

Daha fazla ilham almak için dijital pazarlama portföylerinden bazı örnekleri inceleyelim.

1. Hive Creative Group

hive Creative Group aracılığıyla

Virginia merkezli bir pazarlama ajansı olan Hive Creative Group, etkileşimli portföyü ve özgünlüğüyle hemen dikkat çekiyor.

Bu portföyü neden beğendik

Etkileşimli, animasyonlu öğeler ve simgeler, bu pazarlama portföyünü son derece duyarlı hale getirir

Bu dijital pazarlama portföyü, sosyal kanıtların mükemmel bir derlemesi ve özgünlüğün anahtar örneklerinden biridir. Müşteri logolarını sergileme ve izleyicilere takım üyelerini tanıtma şeklini çok beğendik

Basit gezinme, özel bir sayfa aracılığıyla iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur

2. Jordyn Brenner

jordyn Brenner aracılığıyla

Jordyn Brenner, Amazon Studios'un Kıdemli Sanat Yönetmenidir. Portföyü, The Marvelous Mrs. Maisel ve Homecoming dahil olmak üzere tüm favori Amazon Prime dizilerinin sanat eserlerinin ardındaki zekanın o olduğuna sizi anında ikna eder.

Bu portföyü neden beğendik

Bu dijital pazarlama portföyünde daha az bölüm bulunsa da, Jordyn'in en iyi işlerini sergilemeye odaklanmasını ve bunu çok güzel bir şekilde yapmasını seviyoruz

Izgara stili, yüksek kaliteli görsellerle görsel odaklı vaka çalışması çerçevesini uygulamaya yardımcı olur

"Hakkında" bölümü, Jordyn'in hikayesini mümkün olan en kesin şekilde anlatmak için harika bir iş çıkarıyor

3. Alaina Thomas

via Alaina Thomas

Alaina Thomas'ın portföy web sitesi, karşılaştığımız en kompakt dijital pazarlama portföylerinden biridir.

Tüm dijital pazarlama hizmetlerini sunuyorsanız, tümünü hizmet portföyünde birleştirmek karmaşık hale gelebilir. Tasarımı daha temiz ve pazarlama portföyünü daha kolay anlaşılır hale getirmeyi göstermek için bu örneği ekledik.

Bu portföyü neden beğendik

Alaina, içerik pazarlama ve sosyal medya hizmetleri sunmaktadır. Okuyucuların hizmetleri gözden geçirip uzmanlığını anlayabilmesi için her hizmet için farklı pazarlama portföyleri bulunmaktadır

Minimalist dijital pazarlama portföy düzeni dikkatimizi çekiyor. Portföy, hizmetler, en iyi işler ve iletişim bilgileri için ayrılmış bir sayfa gibi farklı bölümleri aşırıya kaçmadan barındırıyor ve bunları ayırmak için renk kontrastı kullanıyor

4. Michael Antalok

via Michael Antalok

Michael Antalok'un dijital pazarlama portföyü koyu renk temalı ve duyarlıdır. Her kaydırmada, ayrı sayfalarda açılan yeni bir vaka çalışmasıyla karşılaşırsınız.

Bu portföyü neden beğendik

Michael, "ne kadar çok o kadar iyi" sloganını benimser ve portföyü, ilgili kullanım örneklerini bulmak kolay olduğu için potansiyel müşterilerin karar verme sürecini basitleştirir

Alıntılar dikkatinizi çeker. Örneğin, kahraman bölümünde "İyi tasarım, iyi iştir" yazıyor. Her kaydırmada, hizmetlerinin önemini vurgulamak için daha fazla alıntı eklemeye devam ediyor

5. Kate Dunham

via Kate Dunham

Kate Dunham'ın dijital pazarlama portföyü basittir ve iki hedef kitlesi olan serbest çalışanlar ve kuruluşlar için ayrılmıştır. Bu, daha az kafa karışıklığı anlamına gelir ve okuyucunun gerekli bilgileri daha hızlı bulmasına yardımcı olur.

Bu portföyü neden beğendik

Pazarlamacının kişiliği, pazarlama profesyoneli olarak hedefleri ve onunla çalışmanın nasıl bir şey olduğu hakkında çok şey öğrenirsiniz. Bu kişisel dokunuş, deneyimi insancıllaştırır ve okuyucu ile anında bir bağlantı kurar

Pazarlamacı Kate, topluma nasıl katkıda bulunduğunu ve önem verdiği konulara nasıl destek verdiğini anlatıyor. Onunla konuşmaya başlamak için size bir neden daha veriyor

6. 345 Pazarlama

via 345 Marketing

Pazarlama portföyü örnekleri listemizin bir sonraki adı, 345 adlı bir markalaşma ve pazarlama ajansına aittir. Adı kulağa tuhaf gelse de, pazarlama portföyleri hikayeler, hizmetler ve iş örnekleri arasında iyi bir dengeye sahip, sağlam bir portföydür.

Bu portföyü neden beğendik

Bu tasarım ve pazarlama ajansı, dijital pazarlama portföyünün bir bölümünü, okuyucuda yankı uyandıran markanın hikayesini anlatmaya ayırmıştır

Her hikayenin sonunda, uzmanlıklarını ilgi çekici bir şekilde sergileyen ve net sonuçlar sunan bir "Hikaye Zamanı" bölümü bulunmaktadır

7. Denise Rick

via Denise Rick

Denise Rick, birçok sektörde hizmet veren bir içerik ve markalaşma uzmanıdır. Farklı portföy bölümlerini ayırmak için renkleri kullanışını çok beğendik.

Bu portföyü neden beğendik

Portföyünün benzersizliği, tüm projelerine genel bir bakış sunması ve ayrıca üç farklı müşteriye özel sayfasına yönlendirerek ayrıntılı bir vaka çalışması sunmasıdır

En iyi işleri bölümündeki her resim, GIF ve makara bir bağlama sahiptir. Potansiyel müşterilerin her şeyi kendileri anlamaya çalışmak yerine, yaratıcı çalışmalarının amacını açıklıyor

8. Jaxon Curtis

via Jaxon Curtis

Jaxton Curtis, spor markaları için sosyal medya gönderileri yazan bir LinkedIn pazarlamacısıdır. Hizmetler bölümü olmasa da, portföyüne baktığınızda bu hemen göze çarpar.

Bu portföyü neden beğendik

Portföy, Jaxton'ın en başarılı LinkedIn gönderilerinden bazılarının bir tablosudur. Sosyal medya gönderileri için, izlenimleri ekleyerek ziyaretçileri bunlara tıklamaya davet ediyor

Yazar Jaxton, "göster, anlatma" yaklaşımını kullanıyor ve uzun metinler yerine örnekleri ön plana çıkarıyor

9. McMath Creative

via McMath Creative

Listemizdeki bir sonraki dijital pazarlama portföyü, McMath Creative adlı bir içerik ve pazarlama ajansına aittir. Portföyün sade tasarımı dikkat çekiyor.

Bu portföyü neden beğendik

Üç hizmet alanı için üç özel sayfa bulunmaktadır: markalaşma, yönetim ve içerik. Her sayfada, hizmetleri ve müşteri logoları hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz

Portföy yönetimi sayfası olarak işlev gören "All Things Branding & Marketing" adlı bir genel bakış sayfası bulunmaktadır. Tüm tasarımlarına tek bir yerden göz atabilirsiniz

10. Kathryn Hall

Serbest yazar Kathryn Hall, pazarlama portföyü web sitesinde tüm iş örneklerini hizmet alanlarına göre ayırarak sergiliyor.

Bu portföyü neden beğendik

Portföy, Kathryn'in çeşitli yazma becerilerine hızlı bir genel bakış sunar

Biyografi sayfasında kariyerinin ayrıntıları ve güvenilirliğini artıran referanslar yer almaktadır

ClickUp'ta pazarlama portföyü nasıl oluşturulur?

İlk pazarlama portföyünüzü oluşturmak istiyorsanız, işte nasıl başlayacağınız.

Portföyünüzü barındırmak için bir web sitesi oluşturucu (Webflow, WordPress veya Wiz) seçin

Tekliflerinizi sergilemek için içerik ve görseller ekleyin

ClickUp'ta AI'yı deneyin ClickUp'taki AI görüntü oluşturucuyu kullanarak kaba fikirlerinizi test edin ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görün

Ardından, portföy geliştirme görevlerinizi planlamak için ClickUp gibi bir portföy yönetimi yazılımı kullanın.

ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile dijital pazarlama portföyünüzü sıfırdan oluşturmaya başlayın, en iyi işlerinizi sergileyin ve liste görünümlerini kullanarak SEO ve PPC gibi çeşitli dijital pazarlama hizmetlerine dayalı birden fazla pazarlama portföyünü tek bir yerden izleyin

SOP'leri kullanarak her proje için standart bir çalışma prosedürü oluşturun

Portföy yönetimi sürecinizi ayarlamak ve gerekli kaynaklara kolayca erişmek için referans kılavuzlarını saklamak için "Başlangıç Kılavuzu Görünümü" özelliğini kullanın

Müşteri ile çalışmaya başladığınızda, standart çalışma prosedürlerinizi kolaylaştırmak, müşterinin takım üyeleriyle işbirliği yapmak ve paydaşlarla iletişiminizi kolaylaştırmak için ClickUp'ı proje yönetimi aracınız olarak kullanın.

ClickUp Gösterge Panelleri 'nde projenin ilerlemesini izlemeye devam edin. Durumu değiştirdikçe, projenin beklendiği gibi ilerleyip ilerlemediğine veya herhangi bir engel olup olmadığına dair bir fikir edinebilirsiniz

Pazarlama Takımları için ClickUp'ı kullanarak, çok kanallı pazarlama kampanyalarından başarılı marka yenileme ve kampanya yönetimine kadar pazarlama programlarınızı planlayın ve yürütün

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine sonuçlanıyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Güçlü bir pazarlama portföyü, sektördeki uzmanlığınızı sergilemenin ilk adımıdır

Bir dijital pazarlamacı olarak içerik oluşturur, SEO gerçekleştirir, sosyal medyayı pazarlar ve ücretli pazarlama faaliyetlerinde bulunursunuz. Pazarlama portföyünüz tüm bu hizmetleri derler ve kategorilere ayırır, profesyonel ve kişisel yolculuğunuzu anlatır, sosyal kanıtlarla güven oluşturur ve daha fazla proje almanıza yardımcı olur.

İster pazarlama danışmanı olarak portföyünüzü oluşturuyor ister müşterilerle işbirliği yapıyor olun, ClickUp proje yaşam döngüsünün her aşamasında size yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak dikkat çekici ve yüksek dönüşüm oranına sahip bir portföy oluşturarak başlayın. Pazarlama projelerinde çalışmaya başladığınızda, ClickUp'ın proje yönetimi aracını kullanarak serbest ve danışmanlık dijital pazarlama projelerinizi baştan sona yönetebilirsiniz.

Proje ayrıntılarınızı ClickUp Belgeleri 'nde merkezileştirin

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm pazar bilgilerinizi ve rakip analizlerinizi derleyin

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak pazarlama kampanyalarınızı tasarlayın ve planlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak çalışanlarınızla işbirliği yapın ve karşılıklı büyüme sağlayın

ClickUp Brain , yaratıcı beyin fırtınası ortağınız olarak, ilerleme raporları yazmak ve toplantı notlarını özetlemek gibi zaman alıcı görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur

Zaman çizelgeleri oluşturun, takıma görevler atayın, yorumlar ekleyin, öncelikler belirleyin ve ClickUp Gösterge Paneli üzerinden projenin ilerlemesini görselleştirin. ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Gösterge Paneli ile başlayın!

Başlayın Takım genelinde şeffaflık ile hedeflere doğru ilerlemeyi görselleştirin ve ClickUp Pazarlama Kampanyası Gösterge Paneli ile gereksiz iş akışlarını ortadan kaldırın

Son olarak, ClickUp Sohbet ile takım iletişimi tek bir çatı altında toplayarak dağınık konuşmalardan kurtulun —takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak koordinasyon sağlayın, güncellemeleri paylaşın ve proje ayrıntılarını kuruluşla paylaşın

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bir pazarlama portföyü neleri içerir?

Bir pazarlama portföyü, geçmiş işlerinizi, vaka çalışmalarınızı, yaklaşımınızı, hizmetlerinizi ve bir iletişim sayfasını içerir.

İçerik pazarlama portföyünde neler bulunmalıdır?

İçerik pazarlama portföyü web sitesinde bulunması gerekenler arasında en üst sıralarda yer alan makaleler, vaka çalışmaları, ilgili içerik stratejileri, iletişim sayfaları ve müşteri referansları yer alır.