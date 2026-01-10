2026'da Daha Akıllı Öğrenme için En İyi 8 AI Çalışma Kılavuzu Oluşturucu

İki saatlik ders az önce bitti. Notlarınız dağınık, ders kitabı size yabancı dil gibi geliyor ve çalışma zamanı sürekli "sonraya" erteleniyor. Birdenbire sınavlar kapıda ve işe yaramayan PDF'ler, sekmeler ve flash kartların arasında boğuluyorsunuz.

Şimdi şunu hayal edin: notlarınızı veya ders kayıtlarınızı bir AI aracına yüklüyorsunuz. Saniyeler içinde, bu araç size flash kartlar oluşturmanıza ve alıştırma testleri sunmanıza yardımcı olabilir. Hayır, bu sihir değil. Bu, AI çalışma kılavuzu oluşturucularının gücü.

İster final sınavlarına hazırlanıyor olun, ister sadece derslerinize ayak uydurmaya çalışıyor olun, işte öğrenmenizi kolaylaştıracak AI araçları.

Bir AI Çalışma Kılavuzu Oluşturucusunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Notların arasında boğuluyor ve okunacak materyallerin altında eziliyor musunuz? Bir AI çalışma kılavuzu oluşturucu, içeriğinizi otomatik olarak küçük parçalara ayırıp gözden geçirmeye hazır kılavuzlar halinde düzenleyerek bu kaosu netliğe dönüştürebilir.

Ancak öğrenmenizi gerçekten desteklemek için doğru aracın otomasyondan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

İçerik özetleme : En iyi çalışma uygulamaları , uzun bölümleri, dersleri veya makaleleri, yalnızca önemli noktaları vurgulayan kısa özetlere dönüştürür.

Anında alıştırma araçları: Yerleşik özellikler, aktif hatırlamayı desteklemek ve anahtar kavramları pekiştirmek için flash kartlar, testler ve tekrar oyunları oluşturmalıdır

Farklı öğrenenler için uyarlanabilir biçimlendirme : İster ana hatlar, ister görsel zihin haritaları veya soru-cevap kartları olsun, araç farklı çalışma tarzlarına uygun esnek düzenler sunmalıdır

Çoklu kaynak girişi ve dışa aktarma seçenekleri: Güçlü bir Güçlü bir bilgi yönetimi aracı, PDF'lerden, slaytlardan, URL'lerden veya el yazısı notlardan kolayca içe aktarmaya ve Google Dokümanlar veya Anki desteleri gibi biçimlere dışa aktarmaya olanak sağlamalıdır

Akademik farkındalığa sahip yapay zeka: En iyi çalışma uygulamaları, biyoloji, edebiyat, kod veya hukuk gibi konuları netlik ve derinlikle ele almak için gerçek eğitim içeriği üzerinde eğitilmiş bir yapay zeka bilgi tabanını kullanır.

Bağlam farkındalığına dayalı anlama: Yapay zeka, metni sadece gözden geçirmekle kalmamalı; içeriği kavramalı, anahtar ilişkileri belirlemeli ve en alakalı kavramları ortaya çıkarmalıdır

En İyi 8 AI Çalışma Kılavuzu Oluşturucusuna Genel Bakış

İşte AI'dan yararlanan popüler çalışma kılavuzu oluşturucularının hızlı bir karşılaştırması

Araç En uygun olduğu durumlar Önemli özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görev odaklı çalışma organizasyonu ve işbirliğine dayalı not alma Belgeler, not alma, görevler, ekran kaydı, toplantı transkripsiyonu, ClickUp Brain AI Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Scribe Adım adım kılavuzlar ve SOP'lar oluşturma Adımları otomatik olarak yakalama, düzenlenebilir ekran görüntüleri, Akıllı Bulanıklaştırma, PDF/HTML dışa aktarma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Not: GPT Dersleri, videoları ve belgeleri özetleme AI özetleri, flash kartlar, testler, Zihin Haritaları, çoklu biçim desteği Ücretsiz plan yoktur; ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Flint Gerçek zamanlı çalışma işbirliği Özel yapay zeka öğretmenleri, ders planları, Beyaz Tahta, Google Classroom entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 1,67 $'dan başlar Piktochart İnfografikler, raporlar ve görsel yardımcılar tasarlama Sürükle ve bırak düzenleyici, AI infografik oluşturucu, markalaşma araçları, grafikler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Quizlet AI AI destekli flashcard tabanlı öğrenme Notlar, Q-Chat sohbeti, hızlı özetler, flash kartlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7,99 $'dan başlar Mindgrasp Çeşitli içerik biçimlerinden akıllı notlar ve soru-cevaplar oluşturma Akıllı özetler, flash kartlar, testler, web araması ve kompozisyon asistanı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar Çalışma Kılavuzu Oluşturucu Notları ve dosyaları yapılandırılmış çalışma kılavuzlarına dönüştürme Flashcard oluşturma, test oluşturucu, dosya yükleme, anında özetler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar

📖 Ayrıca okuyun: Öğretmenler ve Eğitimciler için Ücretli ve Ücretsiz Ders Planı Şablonları

En İyi AI Çalışma Kılavuzu Oluşturucuları

Size gerçekten ayak uyduran, özel bir çalışma kılavuzu oluşturucu mu arıyorsunuz? En iyi, size özel çalışma kılavuzu oluşturucu, sadece özetlemekle kalmaz. Daha hızlı öğrenmenize, daha fazla bilgiyi aklınızda tutmanıza ve her adımda düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Bu alandaki devrim niteliğindeki yeniliklere bir göz atalım:

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Görevlerle bağlantılı çalışma organizasyonu için en iyisi)

ClickUp ile akademik çalışmalarınızı takip edin ve stresi azaltın

ClickUp, iş için her şeyi yapan bir uygulamadır ve öğrenme konusunda da aynı derecede etkilidir. Yerleşik yapay zeka, bağlantılı bilgi araçları ve esnek belgelerle ClickUp, ders notlarınızı, çalışma oturumlarınızı, grup projelerinizi ve son teslim tarihlerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Platform, tüm bunları yapmanız için yapılandırılmış ve stressiz bir yol sunar. Notlarınızı, görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve hatırlatıcılarınızı tek bir Çalışma Alanı'nda tutar; böylece telaşlanmayı bırakıp başarılı olmaya başlarsınız. Sonuç mu? Daha iyi odaklanma, daha yüksek notlar ve hayatınız için daha fazla zaman.

ClickUp for Students bunu nasıl gerçekleştiriyor?

ClickUp Brain ile başlayalım. Bu, dağınık ders notlarını net özetlere dönüştürebilen, anahtar noktaları ortaya çıkarabilen ve hatta kafanız karıştığında takip sorularını yanıtlayabilen, yapay zeka destekli bir yardımcıdır. Özellikle birden fazla konuyu aynı anda idare ederken zaman ve zihinsel kapasite tasarrufu sağlar.

ClickUp Brain ile önemli ders notlarını anında özetleyin, düzenleyin ve geri çağırın

ClickUp Brain, öğrencilerin derinlemesine açıklamalar veya makale taslakları için GPT gibi, görseller veya yaratıcı çalışma yardımcıları gerektiğinde ise Gemini gibi birden fazla yapay zeka beyininden yararlanmasına olanak tanır. Bu gelişmiş özellik, her üyesinin farklı bir süper güce sahip olduğu bir çalışma ekibini tek bir sekmede bulundurmak gibidir.

Zamanla daha fazla model eklendikçe, AI platformu giderek daha da güçleniyor.

ClickUp Bağlantılı Arama ile tüm uygulamalarınızdaki çalışma bilgilerini tek bir sekmede bulun

Ancak düzenli olmak sadece önünüzdekilerle ilgili değildir; önemli olanı bulabilmekle ilgilidir. İşte burada, yapay zeka yeteneklerine sahip ClickUp Connected Search devreye girer.

İster geçen haftanın notlarında gömülü bir alıntı olsun, ister yarım yamalak hatırladığınız bir görev, sadece bir kelime veya kelime öbeği yazın; araç, bunu tüm Çalışma Alanınızda hızlı ve zahmetsizce bulur.

Çalışma kılavuzlarınızı takımınızla paylaşın, sürüm geçmişlerini izleyin ve ClickUp ile daha fazlasını yapın

Bu, ClickUp'ın Bilgi Yönetimi yetkinliğiyle bağlantılıdır. Kurslara göre klasörler oluşturabilir, ilgili kaynakları bağlayabilir ve çalışma kılavuzlarını son teslim tarihlerinizle bağlantılı tutabilirsiniz. Başlamak için bilgi tabanı şablonları listesinden seçim yapın.

ClickUp Belge ile proje ortaklarınızla kolayca işbirliği yapın

İşbirliği yapma zamanı geldiğinde ise ClickUp Dokümanları, sınıf arkadaşlarınızla çalışmayı, yorum bırakmayı ve aynı sayfada (kelimenin tam anlamıyla) kalmayı kolaylaştırır.

Bu sadece bir planlayıcı veya not uygulaması değil; sadece daha çok değil, daha akıllıca temel bilgileri öğrenmek isteyen herkes için eksiksiz bir öğrenme ve belge işbirliği sistemidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi görselleştirin, neyin tamamlandığını ve sırada neyin olduğunu görün

ClickUp Zihin Haritaları ile karmaşık konuları haritalandırarak fikirleri birbirine bağlayın ve hatırlamayı güçlendirin

Araçları ClickUp entegrasyonları ile bağlayarak Google Drive, Google Takvim, Zoom ve 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde senkronizasyon gerçekleştirin

ClickUp'ın Kanban panoları ile görevleri düzenleyin ve ödevleri ve programları tek bir yerden yönetin

ClickUp otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirin , son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi takip edin

ClickUp'ın sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Dosya depolama ve yorumlar aracılığıyla bile iletişim kurma ve her görev/projeyi zenginleştirme kapasitesi, herkesi güncel tutmak için son derece yararlı oldu; çünkü bilgiler düzenli hale getirildiğinde, yeni fikirlerin/projelerin geliştirilmesi için özel bir pano oluşturarak zamanı inovasyona ayırmak da mümkün hale geldi.

Dosya depolama ve yorumlar aracılığıyla bile iletişim kurma ve her görev/projeyi zenginleştirme kapasitesi, herkesi güncel tutmak için son derece yararlı oldu; çünkü bilgiler düzenli hale getirildiğinde, yeni fikirlerin/projelerin geliştirilmesi için özel bir pano oluşturarak zamanı inovasyona ayırmak da mümkün hale geldi.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya bağımlılık gösteriyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-postalarınızı veya diğer iletişim ş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. Sadece "Bugün önceliklerim neler?" diye sorun. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarayacak ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulama içinde sizin için birleştirir!

2. Scribe (Adım adım süreç belgeleme için en iyisi)

Scribe aracılığıyla

Scribe, herhangi bir süreci anında adım adım görsel bir rehbere dönüştürmek için kullanılan popüler bir araçtır. Bir görev tamamlandıktan sonra "kaydet" düğmesine basmanız yeterlidir; Scribe, metin, ekran görüntüleri ve talimatlar içeren paylaşılabilir bir rehberi otomatik olarak oluşturur.

Öğrenciler ve eğitimciler için bu, çalışma yöntemlerinin yapay zeka ile belgelenmesi, teknik ş akışlarının açıklanması veya karmaşık araçların ayrıntılı olarak incelenmesi için mükemmel bir çözüm sunar. Net ve tekrarlanabilir talimatların zaman kazandırdığı ve konular ile araçlar arasında kafa karışıklığını azalttığı görsel öğrenenler ve grup projeleri için faydalıdır.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Daha iyi belge yönetimi akışları için web siteleri, masaüstü uygulamalar ve birden fazla monitördeki eylemleri izleyin

Zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için AI ile başlıkları ve açıklamaları otomatik olarak oluşturun

Scribe Sidekick ile anında yanıtlar sağlayın ve takım üyelerinin kesintiye uğramadan bilgi bulmasına yardımcı olun

Scribe'ın sınırlamaları

Düzenleme sırasında "geri al" özelliği bulunmadığından, bir adım silindiğinde kolayca geri yüklenemez

Scribe fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Takım: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Personal: Kullanıcı başına aylık 29 $

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzlar oluşturmanın kolaylığı, kuruluşumuzun süreçlerini daha iyi belgelemesini sağladı. Bu, takımımızın süreçleri daha iyi anlamasını sağladı ve belgelerimizi kolaylıkla yönetmemizi mümkün kıldı.

Ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzlar oluşturmanın kolaylığı, kuruluşumuzun süreçlerini daha iyi belgelemesini sağladı. Bu, takımımızın süreçleri daha iyi anlamasını sağladı ve belgelerimizi kolaylıkla yönetmemizi mümkün kıldı.

💡 Profesyonel İpucu: Fikirleri birbirine bağlamak ve genel resmi görmek için görsel not alma yöntemlerini (zihin haritaları, diyagramlar veya grafikler) kullanın. Bu, beyninizin her iki tarafını da harekete geçirir ve kavrama ve hafızayı geliştirir.

3. NoteGPT (AI destekli ders notu özetleme için en iyisi)

NoteGPT aracılığıyla

Not almak için birkaç dakikada bir durmanıza gerek yok — NoteGPT bunu sizin için halleder. Bu AI destekli çalışma asistanı, YouTube videolarını, PDF'leri, makaleleri, podcast'leri ve sunumları saniyeler içinde net ve yapılandırılmış notlara dönüştürür.

Ayrıca, anahtar kavramları pekiştirmek ve bilgiyi kalıcı hale getirmek için flash kartlar, testler ve Zihin Haritaları oluşturur.

Çeşitli biçimlerde içerik yükleyebilir ve fikirlerinizi netleştirmek veya anahtar konuları daha derinlemesine incelemek için yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz. Topluluk paylaşımı ve gerçek zamanlı araçlarla NoteGPT, çalışmayı, tekrar yapmayı ve işbirliğini kolaylaştırır.

NoteGPT'nin en iyi özellikleri

Daha derinlemesine öğrenme için AI destekli tartışmalar aracılığıyla sorular sorun ve çeşitli konuları keşfedin

Esnek not alma için önemli bilgileri video, ses, PDF ve Word gibi biçimlerde dosya olarak yükleyin

Küresel erişimi ve anlayışı desteklemek için notları birden fazla dile çevirin

NoteGPT'nin sınırlamaları

Dijital metinleri ve YouTube videolarını özetlemek için idealdir, ancak görsel ağırlıklı veya grafik yoğun içeriklerde daha az etkilidir

NoteGPT fiyatlandırması

Eğitim: Ücretsiz

Temel: Aylık 6,99 $

Pro: Aylık 19,99 $

Sınırsız: Aylık 69,99 $

Takım: Özel fiyatlandırma

NoteGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar NoteGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

NoteGPT'nin en iyi yanı, her şeyi (YouTube video'ları, PDF'ler ve görseller) o kadar doğru bir şekilde özetlemesi ki, her şeyi hızlıca anlayarak çok fazla zaman kazanıyorsunuz. Ayrıca özeti birçok dilde sunuyor. Entegrasyonlar da çok kolay.

NoteGPT'nin en iyi yanı, her şeyi (YouTube video'ları, PDF'ler ve görseller) o kadar doğru bir şekilde özetlemesi ki, her şeyi hızlıca anlayarak çok fazla zaman kazanıyorsunuz. Ayrıca özeti birçok dilde sunuyor. Entegrasyonlar da çok kolay.

👀 Biliyor muydunuz? Öğrencilerin %83'ünden fazlası, AI'nın verimliliklerini artırmalarına ve daha iyi öğrenmelerine yardımcı olduğunu, bilgi bulmayı kolaylaştırdığını ve çalışma görevlerini daha hızlı organize etmelerini sağladığını belirtiyor.

4. Flint (Gerçek zamanlı çalışma işbirliği için en iyisi)

via Flint

Flint, sınıf materyallerini özel, etkileşimli öğretim araçlarına dönüştürerek K–12 eğitimcilerini desteklemek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır; öğrencilerin katılımını artırmak için kod bilgisi gerekmez.

Öğretmenler için en çok yönlü AI araçlarından biri olan bu araç, öğretmenlerin kendi müfredatlarını kullanarak ders planları, etkinlikler ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler oluşturmalarına olanak tanır.

Öğretmenler, sınav hazırlık materyallerini yükleyebilir, matematik, fen ve dil gibi konularda içeriği özelleştirebilir ve yerleşik analizler aracılığıyla öğrencilerin ilerlemesini izleyebilir. Flint ayrıca Google Classroom ile entegre olarak mevcut ş Akışlarına kolayca uyum sağlar.

Flint'in en iyi özellikleri

Eleştirel düşünme becerilerinizi güçlendirmek için tarihsel tartışmalar veya bilimsel araştırmalar gibi simülasyonlar gerçekleştirin

Görsel açıklamalar ve işbirliğine dayalı problem çözme için yerleşik Beyaz Tahtayı kullanın

Kapsayıcı öğrenme için AI yanıtlarını öğrencilerin dil yeterliliklerine ve sınıf seviyelerine uyarlayın

Flint'in sınırlamaları

Her eğitim ortamında erişilebilir olmayabilecek, istikrarlı ve tutarlı bir teknoloji altyapısına dayanır

Flint fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza Kadar Ücretsiz (En fazla 80 kullanıcı)

Küçük Pilot Plan: Kullanıcı başına aylık 1,67 $ (En fazla 150 kullanıcı)

Küçük Okullar Planı: Kullanıcı başına aylık 1,33 $ (En fazla 250 kullanıcı)

Orta Boyutlu Okullar Planı: Kullanıcı başına aylık 1,08 $ (En fazla 500 kullanıcı)

Büyük Okullar Planı: Özel fiyatlandırma (500'den fazla kullanıcı)

Flint puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık masaüstlerini ve rastgele indirilen dosyaları karıştırmayı bırakın. Açık ve tutarlı adlandırma kuralları kullanarak dosya ve klasörleri ders ve tarihe göre düzenleyin. Bu, çalışma materyallerinizin düzenli kalmasını ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulabilmenizi sağlar.

5. Piktochart (Görsel çalışma kılavuzları ve infografikler için en iyisi)

Piktochart aracılığıyla

Piktochart, karmaşık fikirleri net ve ilgi çekici görsellere dönüştürmenize yardımcı olan bir görsel iletişim aracıdır; tasarım bilgisi gerekmez. Sürükle ve bırak düzenleme, özelleştirilebilir şablonlar, marka öğeleri ve infografiklerden sunum görsellerine kadar her şeyi destekleyen kapsamlı bir simge ve grafik kütüphanesi sunar.

Eğitimciler, pazarlamacılar ve profesyoneller için ideal olan bu araç, raporlar, dersler veya sosyal medya için kaliteli içerik oluşturma sürecini basitleştirir. İşbirliği, paylaşım ve çoklu biçim indirme özellikleri, onu hem takımlar hem de bireyler için pratik bir seçim haline getirir.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Başlıklar, zaman çizelgeleri, listeler ve grafikler gibi görsel bileşenleri projeler arasında yeniden kullanarak daha hızlı oluşturma gerçekleştirin

Etkinlikler, dönüm noktaları veya veri akışları için önceden oluşturulmuş zaman çizelgesi düzenleriyle dizileri görüntüleyin

Yapıştırılan metni, yapay zeka destekli biçimlendirme ve düzen ile şık, paylaşılabilir görsellere dönüştürün

Piktochart'ın sınırlamaları

Tasarım esnekliği, Adobe Illustrator veya Figma gibi gelişmiş araçlarınkiyle aynı olmayabilir

Piktochart fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Eğitim : 39,99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kâr amacı gütmeyen : Kullanıcı başına 60 $ (yıllık faturalandırılır)

Campus : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Piktochart hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumda şöyle yazıyor:

Piktochart, topladığımız verileri görselleştirmeme ve sunmama yardımcı oluyor – bu, daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Görsel hikaye anlatımıyla birleştirdiğimde, oldukça iyi tasarlanmış, bağışçılara, ailelere ve ortaklara sunmaktan gurur duyduğum harika bir çalışma ortaya çıkarıyorum.

Piktochart, topladığımız verileri görselleştirmeme ve sunmama yardımcı oluyor – bu, daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Görsel hikaye anlatımıyla birleştirdiğimde, oldukça iyi tasarlanmış, bağışçılara, ailelere ve ortaklara sunmaktan gurur duyduğum harika bir çalışma ortaya çıkarıyorum.

6. Quizlet AI (Otomasyonlu flashcard oluşturma için en iyisi)

Quizlet AI aracılığıyla

Quizlet’in yapay zeka özellikleri, notları, tanımları ve anahtar terimleri kişiselleştirilmiş çalışma araçlarına dönüştürerek öğrencilerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Yapay zeka destekli “Q-Chat” özelliği, sanal bir öğretmen gibi davranarak, öğrenicilere flash kartlar, alıştırma soruları ve açıklamaları konuşma biçiminde sunar.

Quizlet ayrıca yüklenen materyallerden veya mevcut setlerden otomatik olarak quizler, özetler ve çoktan seçmeli testler oluşturur. Sınava hazırlık ve kavramların gözden geçirilmesi için ideal olan Quizlet’in yapay zekası, öğrenme ilerlemesine uyum sağlayarak etkileşimli çalışma materyallerini tüm konularda daha hedef odaklı ve etkili hale getirir.

Quizlet AI'nın en iyi özellikleri

Çalışma materyallerine aşinalık düzeyini ölçen bir puanlama sistemi ile ilerlemenizi izleyin

Karmaşık kavramları daha iyi anlamak için iOS ve Android için Quizlet uygulamasıyla hareket halindeyken çalışın

Farklı konularda kullanıcılar tarafından oluşturulan geniş bir çalışma seti kütüphanesinden flash kartlara erişin

Quizlet AI'nın sınırlamaları

Herkes çalışma materyali oluşturup paylaşabildiğinden, kullanıcılar bu materyallerin doğruluğundan emin olamazlar

Quizlet AI fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Quizlet Plus: 7,99 $/ay

Quizlet AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (280'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Quizlet AI hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir inceleme şöyle diyor:

Quizlet, öğrencilerimin öğrenme deneyimini geliştirmek ve ilgilerini canlı tutmak için bana harika bir yol sundu.

Quizlet, öğrencilerimin öğrenme deneyimini geliştirmek ve ilgilerini canlı tutmak için bana harika bir yol sundu.

7. Mindgrasp (Karmaşık konuları hızlı bir şekilde anlamak için en iyisi)

Mindgrasp aracılığıyla

Mindgrasp, videolarını, araştırma PDF'lerini, podcast'leri ve diğer biçimleri yapılandırılmış, gözden geçirmesi kolay içerğe dönüştürerek çalışmayı kolaylaştırır.

PDF'ler, URL'ler, YouTube bağlantıları, Zoom kayıtları veya MP3'ler gibi dosyaları yükleyin; yapay zeka, net özetler, ayrıntılı notlar, flash kartlar, testler ve gerçek zamanlı takip için etkileşimli bir soru-cevap öğretmeni oluşturur.

Sınırsız yükleme, sınırsız depolama alanı ve dört günlük ücretsiz deneme sürümü ile en karmaşık materyalleri bile kolaylık ve esneklikle ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Mindgrasp'ın en iyi özellikleri

Yüklenen dosyalar hakkında sorular sorun ve bağlamı dikkate alan doğru yanıtlar alın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan güvenilir, ücretsiz sonuçlar sunan bir AI tarayıcıyla web'de arama yapın

İçeriğinizi bağlam olarak kullanarak yanıt veren, konuşma tarzında bir yapay zeka öğretmeni ile konuyu daha iyi kavrayın

Mindgrasp'ın sınırlamaları

AI'nın gözden kaçırabileceği incelikli veya karmaşık ayrıntıları yakalamak için yine de manuel olarak not almanız gerekebilir

Mindgrasp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 9,99 $

Scholar: Aylık 12,99 $

Premium: Aylık 14,99 $

Mindgrasp puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mindgrasp hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Her ayrıntıyı hatırlayan, ancak bazen biraz fazla kelimeyi kelimeye alan, başarıya odaklı arkadaşınız olabilir.

Her ayrıntıyı hatırlayan, ancak bazen biraz fazla kelimeyi kelimeye alan, başarıya odaklı arkadaşınız olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Harvard tarafından yürütülen bir araştırma, GPT-4 gibi yapay zekayı özetleme veya taslak hazırlama gibi uygun görevler için kullanmanın performansı %40'a kadar artırabileceğini ortaya koydu. Ancak bu araçları güçlü oldukları alanların dışında kullanmak ters etki yaratabilir. Bu nedenle, yapay zeka çalışma kılavuzu oluşturucularını kullanırken, tahmin etmek yerine, bu araçların tasarlandığı görevlere, yani düzenleme, açıklama ve yardım etme işlerine odaklanın.

8. Study Guide Maker (Özel, hepsi bir arada çalışma paketleri için en iyisi)

Study Guide Maker aracılığıyla

Study Guide Maker ile notlarınızı otomatik olarak çalışma kılavuzuna dönüştürebilirsiniz. PDF'leri, slaytları veya el yazısı notları yükleyin ve bunların saatlerce sürecek manuel işi ortadan kaldıran, net ve düzenli kılavuzlara dönüşmesini izleyin.

AI destekli flash kartlar, bilgiyi daha iyi ezberlemenizi sağlamak için aralıklı tekrar yöntemini kullanır; otomatik test oluşturucu ise çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorularla bilgilerinizi test eder ve anında geri bildirim sağlar.

Sınava hazırlık için tasarlanan Study Guide Maker, zorlu konuları basitleştirir ve daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur.

Çalışma Kılavuzu Oluşturucusunun en iyi özellikleri

Materyallerinizden çalışma kılavuzları oluşturarak karmaşık konuları basitleştirin ve ezberleyin

Notlar, slaytlar, PDF'ler veya resimler (en fazla 5 MB) gibi dosyaları yükleyerek etkileşimli çalışma araçları oluşturun

Bilgiyi daha iyi ezberlemek ve zayıf alanlara hedef koymak için aralıklı tekrar yöntemiyle flash kartlar oluşturun

Çalışma Kılavuzu Oluşturucusunun sınırlamaları

Önceden test etmek için ücretsiz deneme sürümü veya sürüm bulunmayan ücretli bir abonelik gerektirir

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 12 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Kurumsal Arama Yazılımı Çözümleri

ClickUp ile Daha Akıllı Çalışın, Daha Çok Çalışmayın

Piyasada AI destekli çalışma araçları bolca mevcut; her biri, öğrencilerin ve eğitimcilerin daha akıllı iş yapmasına yardımcı olacak benzersiz özellikler sunuyor. Otomatik not ve test oluşturmadan etkileşimli görseller ve kişiselleştirilmiş çalışma kılavuzları oluşturmaya kadar, günümüzün araçları öğrenmeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.

Ancak görev yönetimi, yapay zeka destekli belge oluşturma ve bilgi düzenlemeyi tek bir yerde birleştiren bir platform arıyorsanız, bağlantılı yapay zekaya sahip ClickUp bu konuda en iyisidir. Bu sadece bir çalışma aracı değil, hepsi bir arada akademik çalışma alanınızdır.

Çalışma hayatınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız?