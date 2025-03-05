Öğrenmenizi Dönüştürecek En İyi 12 Çalışma Uygulaması

Bazen ders çalışmak, talimatları olmayan IKEA mobilyalarını monte etmek gibi gelir. Ders çalışmak için oturursunuz ve dikkatinizi dağıtan şeyler gelir: bildirimler, atıştırmalıklar veya sosyal medya ve zihniniz yapılacaklar listenizdeki şeyleri hatırlamak için fazla mesai yapar.
Odaklanmanın bozulması ve bunun öğrenmeyi olumsuz etkilemesi şaşırtıcı değil. Ve bu sorun sadece sizinle sınırlı değil. Devlet okullarının %75'inde, öğrencilerin odaklanma eksikliği veya dikkatsizliğinin öğrenme ve bilgiyi hatırlama üzerinde orta veya ciddi düzeyde olumsuz etkisi olduğu bildirilmiştir.
İyi haber ise, teknolojinin bu zorluğun üstesinden gelmek için geliştiği. Birçok verimlilik uygulaması ve çalışma aracı, sizin gibi öğrenciler için özel olarak tasarlanarak öğrenmenizi optimize eden bir ortam yaratıyor.
Bu blog yazısı, öğrenmeyi devrim niteliğinde değiştirecek en iyi 12 çalışma uygulamasını keşfedecek. Motivasyon, konsantrasyon veya çalışma faaliyetlerinizi organize etmekte zorlanıyorsanız, çalışma hedeflerinize ulaşmak için size özel bir uygulamamız var.
⏰ 60 saniyelik özet
Bu blog yazısında ele alınacak 12 çalışma uygulaması şunlardır:
- ClickUp (Hepsi bir arada çalışma organizasyonu ve yönetimi için en iyisi)
- Evernote (Not alma, araştırma ve bilgi toplama için en iyisi)
- MyStudyLife (Çalışma setleri oluşturmak ve çalışma programlarını takip etmek için en iyisi)
- Quizlet (Flash kartlar, kelime öğrenme ve aralıklı tekrar için en iyisi)
- Kahoot! (Oyunlaştırılmış öğrenme ve etkileşimli testler için en iyisi)
- Cram (Flash kartlar oluşturmak ve üniversite makale yazma konusunda yardım almak için en iyisi)
- Duolingo (Dil öğrenimi ve oyunlaştırılmış alıştırmalar için en iyisi)
- Khan Academy (Yüksek kaliteli eğitim kaynakları ve kişiselleştirilmiş öğrenme için en iyisi)
- Forest (Odaklanmayı artırmak ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için en iyisi)
- Notability (El yazısı notlar almak, PDF'lere açıklama eklemek ve ses kaydı yapmak için en iyisi)
- Photomath (Anlık matematik problemlerini çözmek ve kavramları öğrenmek için en iyisi)
- Brainly (Akranlar arası öğrenme ve ödevlerde yardım almak için en iyisi)
Çalışma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru çalışma uygulamasını seçmek büyük bir fark yaratabilir. Aşağıdaki özelliklere sahip uygulamaları arayın:
- Odaklanmayı artırın: Pomodoro zamanlayıcıları, ilerleme izleyicileri ve oyunlaştırılmış öğeler gibi özellikler, dikkatinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Güçlü not alma, planlama ve görev yönetimi özelliklerine sahip uygulamalar, düzenli kalmanıza yardımcı olur
- Öğrenme stilinize uygun: Görsel yardımcılar, etkileşimli testler veya işbirliğine dayalı araçlar tercih edin, uygulama özel ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır
- Etkileşimli öğeler sağlayın: Oyunlaştırma, canlı testler ve tartışma forumları öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkili hale getirebilir. Etkileşimli flash kartlar, aralıklı tekrarlar ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları çalışmayı daha keyifli hale getirebilir
- AI özelliklerine sahiptir: Öğrenme verimliliğini artırmak için otomatik not özetleme, içerik oluşturma ve kişiselleştirilmiş çalışma önerilerini değerlendirin. Bu araçlar, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek görevleri basitleştirir, bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar ve zaman kazandırır
- İşbirliğini kolaylaştırın: Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanızı, notları paylaşmanızı ve düzenlemenizi ve grup oturumlarına katılmanızı sağlayan uygulamaları değerlendirin
- Cihazlar arasında uyumluluk sağlayın: Telefon, tablet ve bilgisayarınız arasında sorunsuz senkronizasyon sağlayan, ilerlemenizi kaybetmeden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde çalışmanıza olanak tanıyan bir uygulama istiyorsunuz
- Sosyal onaylıdır: Son olarak, diğer kullanıcıların yorumlarını ve puanlarını göz önünde bulundurun. Geri bildirimler, uygulamanın etkinliği ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayabilir
➡️ Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için AI Araçlarını Kullanma
👀 Biliyor muydunuz? Francesco Cirillo tarafından popüler hale getirilen bir zaman yönetimi yöntemi olan Pomodoro Tekniği, 25 dakikalık odaklanma ve 5 dakikalık mola şeklinde çalışmayı içerir. 2 milyondan fazla kişi, hayatlarını dönüştürmek, daha verimli ve odaklanmış hale gelmek için bu yöntemi kullanmıştır.
En İyi 12 Çalışma Uygulaması
Şimdi, daha iyi notlar almak ve odaklanmanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz en iyi 12 çalışma uygulamasına bir göz atalım:
1. ClickUp (Hepsi bir arada çalışma organizasyonu ve yönetimi için en iyisi)
Yaklaşan son teslim tarihleri, dağınık notlar ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi sizi bunaltıyor mu?
ClickUp, çalışma programlarınızı düzenleyip ödevlerinizi takip edebileceğiniz hepsi bir arada platformdur.
Yapışkan notlardan ve dağınık takvimlerden, ödevler, projeler ve çalışma oturumları için net ve düzenli görev listelerine geçin. ClickUp'ın Öğrenciler için Proje Yönetimi Yazılımı, görevlere öncelik verme, son tarihler belirleme ve ilerlemeyi takip etme gibi işlevleri içeren sezgisel bir arayüze sahiptir ve her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlar.
Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, ClickUp'ın Zaman Bloklama özelliğini kullanarak her konu için özel çalışma oturumları planlayın. Haftanızı görselleştirin ve odaklanarak öğrenmek için belirli zamanları bloklayın, böylece çalışma zamanınızı ve çabalarınızı en üst düzeye çıkarın. ClickUp'ın zaman takibi özelliği, Pomodoro yöntemi gibi zaman bloklama teknikleriyle birlikte kullanılabilir.
Dahası, ClickUp Belgeleri ve ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain'i birleştirerek dersleri özetleyin, anahtar noktaları vurgulayın ve hatta flash kartlar oluşturun; tüm bunları yaparken siz materyali anlamaya odaklanabilirsiniz.
Yazma ödevlerinde sıkı teslim tarihleri ve yapılacaklar listeleriyle uğraşıyorsanız, ClickUp Brain yeni fikirler kullanarak, beyin fırtınası çabalarınızı tamamlayarak ve ana hatlar oluşturarak içerik oluşturmayı basitleştirebilir. ClickUp Brain'in AI özellikleri ayrıca araştırma makalelerini, uzun makaleleri veya ders kitabı bölümlerini saniyeler içinde özetleyebilir, size değerli zaman kazandırır ve en önemli bilgilere odaklanmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, ClickUp Brain, öğrencilerin OpenAI'nin GPT-4 ve Google Gemini'ye erişim ile tek bir arayüz üzerinden birden fazla Büyük Dil Modeli (LLM)'nden yararlanmalarını sağlar.
GPT-4, ayrıntılı açıklamalar oluşturma, karmaşık konuları özetleme, deneme taslakları hazırlama ve yaratıcı fikirler üretme konusunda mükemmeldir, bu da onu akademik araştırma ve yazma için ideal hale getirir. Google Gemini ise sunumlar için görseller oluşturma, çalışma yardımcıları tasarlama veya kavramların görsel özetlerini oluşturma gibi görsel ve yaratıcı görevler için mükemmeldir.
Öğrenciler, bu modeller arasında ve ClickUp Brain arasında özel gereksinimlerine göre sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilme özelliği sayesinde daha akıllı, daha verimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşayabilirler. Ayrıca, ClickUp Brain daha fazla LLM entegre ederek yeteneklerini sürekli olarak genişletmektedir, böylece kullanıcılar her zaman çeşitli ihtiyaçlarını desteklemek için en iyi araçlara erişebilirler.
ClickUp, verimliliğinizi artıracak basit ve güçlü bir yazılımdır. Ücretsiz, çapraz platform ve hızlıdır.
ClickUp, verimliliğinizi artırmak için basit ve güçlü bir yazılımdır. Ücretsiz, çapraz platform ve hızlıdır.
💡 Profesyonel İpucu: Her liste içinde farklı ödevler veya konular için etiketler kullanarak, aciliyet veya öneme göre görevleri filtrelemek ve önceliklendirmek daha kolay hale gelir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi görselleştirin
- Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm taahhütlerinizi tek bir yerde görselleştirin
- ClickUp'ta Zihin Haritaları oluşturun ve farklı konular için karmaşık kavramları ve fikirleri görselleştirin. Zihin haritası, konuları anlamayı kolaylaştırır ve hafızada kalmasına yardımcı olur
- Öğrenciler için özel olarak tasarlanmış özelleştirilebilir şablonları kullanarak derslerinizde ve akademik projelerinizde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz
- Google Drive ve Slack gibi binlerce başka uygulamayla entegre ederek, çalışmak için ihtiyacınız olan tüm araçları birbirine bağlayarak ş Akışınızı basitleştirin
- Grup projelerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, kaynakları paylaşın ve değişiklikleri takip edin, böylece herkes aynı sayfada kalır
ClickUp sınırlamaları
- Sezgisel olmasına rağmen, ClickUp daha basit not alma veya görev yönetimi uygulamalarına göre biraz daha zor öğrenilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Google Play ve Apple App Store'da bulunan eğitim uygulamalarının sayısı, çeşitli öğrenci öğrenme araçlarına olan talebin artmasını yansıtarak 2023 yılında yaklaşık 389.000'e ulaştı.
➡️ Ayrıca okuyun: Öğrenciler için en önemli proje yönetimi ipuçları
2. Evernote (Not alma, araştırma ve bilgi toplama için en iyisi)
Evernote, temel not alma işlevlerinin ötesine geçen güçlü bir dijital çalışma alanıdır. Tüm çalışma materyalleriniz için merkezi bir merkezdir. Telefonunuzun kamerasını kullanarak ders notlarını, araştırma makalelerini ve el yazısı notları yakalayabilirsiniz.
Evernote'un öne çıkan özelliklerinden biri, web içeriğini doğrudan hesabınıza kaydetmenizi sağlayan bir tarayıcı uzantısı olan Web Clipper'dır. Bu, makaleleri, resimleri, videoları, PDF'leri ve web sayfalarını içerir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Uygulamayı kullanarak sesli notları doğrudan kaydedin. Notlarınızı kolayca bulabilmek için not defterleri, yığınlar ve etiketler halinde düzenleyin
- Not defterlerini ve bireysel notları paylaşarak, yorumlar bırakarak ve uygulama içinde fikirleri tartışarak diğerleriyle işbirliği yapın
- Çapraz platform kullanılabilirliği ile iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin ve herhangi bir cihazdan notlarınızla çalışın
Evernote sınırlamaları
- Daha basit not alma uygulamalarına kıyasla öğrenme eğrisi daha dik, gelişmiş özelliklerini öğrenmek zaman alıyor
- Kullanıcılar bazen büyük miktarda notla çalışırken senkronizasyonun yavaşladığını veya geciktiğini bildirir, bu da ş Akışını kesintiye uğratabilir
Evernote fiyatlandırması
- Evernote Personal: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- Evernote Professional: Aylık 17,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Evernote, kullanıcıların görüntüler ve el yazısı notlar içindeki metinleri arayabilmelerini sağlayan Optik Karakter Tanıma (OCR) dahil olmak üzere güçlü arama özellikleri içerir.
➡️ Ayrıca okuyun: Öğrenciler için en iyi yapay zeka araçları
3. MyStudyLife (Çalışma programları oluşturmak ve izlemek için en iyisi)
Sınavlar, ödevler ve dersler arasında koşturuyorsanız, MyStudyLife kaosu düzene sokmak için ideal çözümdür. Kişiselleştirilmiş haftalık çalışma programınızı oluşturan ve izleyen kişisel akademik ajandanız olarak düşünün.
Akademik iş yükünüzü yönetilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olur. Uygulama, her konu için belirli zaman aralıkları atayarak ayrıntılı bir zaman çizelgesi oluşturmanıza olanak tanır.
MyStudyLife'ın en iyi özellikleri
- Akademik taahhütlerinizin yanı sıra ders dışı etkinliklerinizi de girin ve okul çalışmalarınızı spor, kulüp ve diğer etkinliklerle dengeleyin
- Yerleşik ilerleme izleyici ile birden fazla platformda çalışma ilerlemenizi etkili bir şekilde izleyin
- Birden fazla cihaz arasında sorunsuz senkronizasyon sayesinde, telefonunuzda veya bilgisayarınızda, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden programınıza erişebilirsiniz
MyStudyLife sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, notları birden fazla cihaz arasında senkronize ederken ara sıra gecikmeler veya hatalar yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum verimliliği bozabilir
MyStudyLife fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Aylık: 4,99 $
- Yıllık: 29,99 $
MyStudyLife puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
4. Quizlet (Flash kartlar, kelime öğrenme ve aralıklı tekrar için en iyisi)
Quizlet, flash kartlar ve kelime öğrenmede mükemmel bir dinamik uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü, herhangi bir konu için flash kartlar oluşturmayı kolaylaştırır ve hem öğrenciler hem de öğretmenler için çok yönlü bir araç haline getirir.
Quizlet'in pratik kullanım örneklerinden biri, yabancı dil sınavlarına çalışmaktır. Bu uygulama, bir tarafında kelimelerin, diğer tarafında çevirilerinin bulunduğu flash kartlar oluşturmanıza olanak tanır.
Quizlet'in en iyi özellikleri
- Uzun süreli hafızada kalması için materyalleri en uygun aralıklarla gözden geçirmek için aralıklı tekrar özelliğini kullanın
- İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışın — Flash kartlarınızı cihazlar arasında senkronize ederek, işe giderken, öğle aralarında veya toplantılar arasındaki boş zamanlarda öğrenmeye zaman ayırabilirsiniz
- Match and Learn gibi ilgi çekici oyunlar oynayın ve çoktan seçmeli testlerle bilgilerinizi sınayın
Quizlet sınırlamaları
- Quizlet, kelime bilgisi veya tanımlar gibi basit ezberleme görevleri için en iyi sonucu verir, ancak karmaşık konuların derinlemesine anlaşılmasında yetersiz kalabilir
- Kapsamlı flash kart kütüphanesi bir avantaj olsa da, kullanıcılar tarafından oluşturulan flash kartların kalitesi değişiklik gösterebileceğinden, doğruluğunu iki kez kontrol etmek önemlidir
Quizlet fiyatlandırması
- 7 günlük ücretsiz deneme: Yalnızca yıllık abonelikle (kullanıcı başına yıllık 35,99 $)
- Quizlet Go: Aylık 1 $/kullanıcı
- Quizlet Plus: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Quizlet Teacher Plus: Aylık 15,99 $/kullanıcı
Quizlet puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
🧠 İlginç bilgi: Eğitim amaçlı tasarlanmış oyun kartları, 1700'lerin başlarında İngiltere'de ortaya çıktı. 20. yüzyılda, flash kartlar aritmetik alıştırmalarını daha etkileşimli hale getirmek için popüler hale geldi.
5. Kahoot (Oyunlaştırılmış öğrenme ve etkileşimli testler için en iyisi)
Tek başına çalışırken, materyalin çokluğu insanı bunaltabilir. Kahoot, öğrenme sürecini oyunlaştırarak bu sorunu ortadan kaldırır ve bilgilerin daha kolay ve eğlenceli bir şekilde özümsenmesini sağlar.
Platform, dostça rekabetle gelişir ve bu da onu grup çalışma oturumları için mükemmel kılar. Örneğin, sınıf arkadaşlarınızı eğlenceli bir finans quizinde birbirleriyle yarıştırın veya öğrenme motivasyonunuzu korurken blockchain kavramları hakkındaki bilgilerinizi test edin.
Kahoot'un en iyi özellikleri
- Etkileşimli testler ve gerçek zamanlı rekabet ile pasif öğrenmeyi aktif ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürün
- Sosyal ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı yaratarak takım çalışmasını teşvik edin ve öğrenmeyi daha keyifli hale getirin
- Tarih ve bilimden popüler kültür ve trivia'ya kadar çeşitli konularda hazırlanmış geniş bir test kütüphanesi keşfedin
Kahoot sınırlamaları
- Kahoot, öncelikle çoktan seçmeli testler için tasarlanmıştır, bu nedenle üst düzey düşünme becerilerini veya açık uçlu soruları değerlendirmek için daha az uygundur
Kahoot fiyatlandırması
- Kahoot! 360 Starter: Aylık 19 $/sunucu
- Kahoot! 360 Presenter: Aylık 25 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)
- Kahoot! 360 Pro: Aylık 49 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)
- Kahoot! 360 Pro Max: Aylık 79 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)
Kahoot puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2500+ yorum)
6. Cram (Flash kartlar ve üniversite kompozisyon yazma yardımı için en iyisi)
Cram'ın güçlü kompozisyon yazma aracı, yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Kompozisyonlarınızı doğrudan platformda taslak olarak yazabilir ve gramer kontrolü ve intihal algılama özelliklerini kullanarak işinizin kusursuz ve özgün olmasını sağlayabilirsiniz.
Flash kartlarla bilgilerinizi test edin, eşleştirme oyunu oynayın veya zamanlı quizlerle kendinizi sınayın. Cram, öğrenmenizi pekiştirmenize ve daha fazla dikkat gerektiren alanları belirlemenize yardımcı olacak çeşitli çalışma araçları sunar.
En iyi özellikleri öğrenin
- Yerleşik web tabanlı flashcard oluşturucu ile flashcard'larınızı oluşturun, herhangi bir cihaza aktarın ve arkadaşlarınızla paylaşın
- Çalışmayı daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirmek için flash kartlarınıza görüntüler, diyagramlar ve ses kayıtları gibi multimedya öğeleri ekleyin
- Çok sayıda konuda 195 milyondan fazla hazır flash kart içeren kapsamlı bir kütüphaneye erişin ve içerik oluşturma zamanından tasarruf edin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Kullanıcılar tarafından oluşturulan flash kartların doğruluğu ve kalitesi değişiklik gösterebilir; kullanımdan önce kalite kontrolü yapılmalıdır
Cram fiyatlandırması
- Ücretsiz
Cram puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Duolingo (Dil öğrenimi ve oyunlaştırılmış alıştırmalar için en iyisi)
Özellikle gramer, kelime bilgisi ve telaffuzu dengelerken, yeni bir dil öğrenmenin karmaşıklığı karşısında kendinizi sık sık bunalmış hissedebilirsiniz. Duolingo, dersleri yönetilebilir, küçük parçalara ayırarak öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirir.
Duolingo'yu kullanmanın pratik bir yolu, yaklaşan bir tatil gibi belirli bir etkinliğe hazırlanmaktır. Örneğin, Fransa'ya gidiyorsanız, yemek sipariş etmek veya yol tarifi istemek gibi günlük etkileşimlerde size yardımcı olacak yaygın Fransızca ifadelere odaklanabilirsiniz.
Duolingo'nun en iyi özellikleri
- İspanyolca, Fransızca ve Japonca gibi popüler dillerin yanı sıra Klingonca veya Yüksek Valyria dili gibi benzersiz ve kurgusal diller de dahil olmak üzere 40'tan fazla dili öğrenin
- Duolingo'nun aralıklı tekrar sistemi ile öğrendiklerinizi unutmayın
- Mobil sürümüne erişerek, işe giderken, okulda veya evde özel bir çalışma oturumu sırasında beş dakikanız olsa bile, hareket halindeyken öğrenmeye devam edin
Duolingo sınırlamaları
- Duolingo, yeni başlayanlar için en uygun uygulamadır; ileri düzeydeki öğrenciler için yeterince derinlemesine bilgi sunmayabilir
Duolingo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Duolingo Plus: Aylık 12,99 $/kullanıcı
- Duolingo Family: Özel fiyatlandırma
Duolingo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)
8. Khan Academy (Ücretsiz, yüksek kaliteli eğitim kaynakları ve kişiselleştirilmiş öğrenme için en iyisi)
Khan Academy, karmaşık kavramları adım adım gösterilen basit, kısa video derslere ayırarak karmaşık konuları daha kolay anlaşılır hale getirir.
Platform, özel ders hizmetleriyle sıklıkla bağlantılı olan finansal engelleri ortadan kaldırırken, birçok dilde çeşitli konularda ücretsiz, yüksek kaliteli içerik sunar.
Khan Academy, gerçek bir öğretmeni simüle eden Khanmigo adlı yapay zeka tabanlı kişisel öğretmen hizmeti de sunmaktadır (şu anda yalnızca ABD'de mevcuttur). Bu hizmet, ödevlerinizi sizin yerinize yapmaz, ancak gerçek bir öğretmen gibi sohbet yoluyla süreç boyunca size rehberlik eder.
Khan Academy'nin en iyi özellikleri
- SAT ve GMAT gibi sınavlara yapılandırılmış kurslarla hazırlanın
- Karmaşık konuları basitleştiren ve öğrenmeyi görsel olarak daha ilgi çekici hale getiren ilgi çekici video derslerin görünümünü görüntüleyin
- Başarıları ve beceri düzeylerini izleyen gösterge panelleriyle ilerlemenizi takip edin
Khan Academy sınırlamaları
- Testler ve değerlendirmeler, ayrıntılı performans analizi veya kişiselleştirilmiş geri bildirimden çok uygulamaya odaklanır
Khan Academy fiyatlandırması
- Khan Academy: Ücretsiz
- Khanmigo kişiselleştirilmiş AI öğretmeni: Aylık 4 $/kullanıcı
Khan Academy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
9. Forest (Odaklanmayı artırmak ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için en iyisi)
Özellikle akıllı telefonların sürekli dikkatinizi dağıttığı durumlarda odaklanmak zor olabilir. Forest, telefonunuzdan uzak durmanızı teşvik ederek konsantre olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır.
Odaklanmanız gerektiğinde, uygulamada sanal bir ağaç dikersiniz; odaklanmaya devam ettikçe ağaç büyür, ancak uygulamadan çıkıp telefonunuzdaki diğer uygulamalara veya etkinliklere geçerseniz ağaç kurur. Bu oyunlaştırılmış yaklaşım, konsantrasyonu ödüllendirici bir deneyime dönüştürür.
Forests, kullanıcıların jeton kazanmasına ve sanal jetonlarını ağaç dikmek için kullanmasına da olanak tanır. Bu özellik, kullanıcılara sağlıklı ve odaklanmış kalmaları için bir çevresel teşvik sağlarken, gezegene de olumlu katkı sağlar.
Forest'ın en iyi özellikleri
- İlerlemenizi görsel olarak takip edin: Büyüyen sanal ormanınız, odaklanma sürenizin somut bir temsilidir
- Zamanlayıcıları, çalışma veya iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde belirli odaklanma sürelerine göre özelleştirin
- Çeşitli cihazlardan araca erişerek farklı platformlarda tutarlı odaklanma alışkanlıkları sağlayın
Forest sınırlamaları
- Ayrıntılı görev yönetimi veya diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyon için özellikler eksik
Forest fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 3,99 $ (tek seferlik satın alma)
Forest puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
10. Notability (El yazısı notlar almak, PDF'lere açıklama eklemek ve ses kaydetmek için en iyisi)
Ders notlarınızı düzenli tutmakta zorlanıyorsanız veya PDF'lere sorunsuz bir şekilde not eklemek istiyorsanız, Notability tam size göre. Sezgisel arayüzü, el yazısı notları, yazılmış metinleri ve multimedya öğelerini tek bir yerde birleştirmenize olanak tanır
Dersler veya toplantılar sırasında elle notlar alabilir ve aynı anda ses kaydı yapabilirsiniz; ses kaydı notlarınızla senkronize edilir. Daha sonra, notlarınızın belirli bir bölümüne dokunarak kaydın ilgili bölümünü dinleyebilirsiniz; bu, karmaşık konuları tekrar gözden geçirmek için idealdir.
Notability'nin en iyi özellikleri
- Önemli bölümleri vurgulayın, yorumlarınızı not alın veya doğrudan PDF'ler üzerinde diyagramlar çizin; böylece ayrı bir araca ihtiyaç duymadan ders materyallerini veya iş belgelerini gözden geçirmek için mükemmel bir araç elde edin
- Konu ayırıcılar oluşturun ve notlarınızı düzenli tutmak için çeşitli kağıt şablonları kullanın
- Yedekleme ve kolay paylaşım için iCloud, Google Drive ve Dropbox gibi bulut hizmetleriyle senkronizasyon
Notability sınırlamaları
- Android sürümü mevcut değildir
- Multimedya içeren daha kapsamlı notları kaydetmek için yeterli iCloud veya yerel depolama alanı gerekir
Notability fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Farklı bölgeler için uygulama içi satın alımlar mevcuttur
Notability puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Notability Alternatifleri ve Rakipleri
11. Photomath (Anlık matematik problemlerini çözmek ve kavramları öğrenmek için en iyisi)
Photomath, matematik problemleriyle uğraşan öğrenciler için idealdir. Uygulama, telefonunuzun kamerasıyla bir matematik denklemini tarayarak anında adım adım çözüm sunar ve süreci ayrıntılı olarak gösterir, böylece gelecekte benzer problemleri nasıl çözeceğinizi anlayabilirsiniz.
Pratik bir kullanım örneği, ödev sorularında takılan öğrenciler içindir. Photomath ile bir denklemi tarayabilir, ayrıntılı çözüm adımlarını takip edebilir ve ilgili matematik kavramlarını daha iyi anlayabilirsiniz.
Photomath'ın en iyi özellikleri
- Karmaşık sorunları anlaşılır adımlara ayıran ve öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getiren animasyonlu öğreticilere göz atın
- Temel aritmetikten ileri düzey matematik hesaplarına kadar çeşitli matematik problemlerine anında çözümler alın.
- Photomath'e akıllı telefonlar, tabletler ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlardan erişin, böylece her zaman, her yerden kolayca erişin
Photomath sınırlamaları
- Belirsiz el yazısını doğru şekilde yorumlayamayabilir, bu da yanlış çözümlere yol açabilir
- Öncelikle denklemler için tasarlanmış olan bu uygulama, karmaşık kelime problemlerini etkili bir şekilde çözemeyebilir
Photomath fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Photomath Plus: 9,99 $/ay
Photomath puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
12. Brainly (Akranlar arası öğrenme ve ödevlerde yardım almak için en iyisi)
Brainly, bir soru-cevap platformundan çok daha fazlasıdır: Yararlı yanıtları beğenebilir, şüphelerinizi açıklığa kavuşturmak için yorum yapabilir ve anlayışınızı pekiştirmek için tartışmalara katılabilirsiniz.
Ödevlerde veya karmaşık kavramlarda anında yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için ideal bir platformdur. Geniş bir öğrenci topluluğu sayesinde, sorularınızı yayınlayabilir ve konuyu zaten bilen diğer öğrenciler, akranlarınız veya eğitimcilerden yararlı cevaplar alabilirsiniz.
Brainly'nin en iyi özellikleri
- Sorularınızı sorun ve hızlı yanıtlar alın, son dakika çalışma oturumları için ideal
- Düşünceli sorular sorarak, yararlı cevaplar vererek ve tartışmalara katılarak puan kazanın
- Topluluk içinde rozetler ve takdirler kazanarak motivasyon ve katılımınızı artırın
Brainly sınırlamaları
- Cevaplar topluluğun bilgisine bağlıdır, bu nedenle kalite değişebilir
- Hazır cevaplar, öğrencileri kavramı anlamak yerine kopyalamaya yöneltebilir
Brainly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 7 $/kullanıcı
- Brainly Plus: 18 $/kullanıcı (yarı yıllık)
Brainly puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,4/5 (25+ yorum)
ClickUp ile Çalışmalarınızı Basitleştirin
Yararlı bir çalışma uygulaması, öğrenme sürecinizi basitleştirmenize ve en önemli şeye, yani konuyu tam olarak kavramaya odaklanmanıza yardımcı olmalıdır.
ClickUp, görev yönetimi, not alma ve işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştiren, hepsi bir arada nihai çalışma uygulamasıdır. Yapılacaklar listeleri oluşturmaktan Zihin Haritaları ile kavramları görselleştirmeye kadar, ClickUp üretken ve düzenli kalmanıza yardımcı olur.
Ödevleri takip etmek, grup projeleri planlamak veya daha hızlı not özetleri için yapay zeka destekli araçlar kullanmak için ClickUp, akademik hayatınızı senkronize tutar. Takvim ve zaman bloklama özellikleri, programınızı kolayca yönetmenizi sağlar.
Tek bir uygulama ile çalışma rutininizi basitleştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve uygulamanın öğrenme, işbirliği ve başarı şeklinizi nasıl dönüştürebileceğini deneyimleyin.