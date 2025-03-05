Öğrenmenizi Dönüştürecek En İyi 12 Çalışma Uygulaması

Bazen ders çalışmak, talimatları olmayan IKEA mobilyalarını monte etmek gibi gelir. Ders çalışmak için oturursunuz ve dikkatinizi dağıtan şeyler gelir: bildirimler, atıştırmalıklar veya sosyal medya ve zihniniz yapılacaklar listenizdeki şeyleri hatırlamak için fazla mesai yapar.

Odaklanmanın bozulması ve bunun öğrenmeyi olumsuz etkilemesi şaşırtıcı değil. Ve bu sorun sadece sizinle sınırlı değil. Devlet okullarının %75'inde, öğrencilerin odaklanma eksikliği veya dikkatsizliğinin öğrenme ve bilgiyi hatırlama üzerinde orta veya ciddi düzeyde olumsuz etkisi olduğu bildirilmiştir.

İyi haber ise, teknolojinin bu zorluğun üstesinden gelmek için geliştiği. Birçok verimlilik uygulaması ve çalışma aracı, sizin gibi öğrenciler için özel olarak tasarlanarak öğrenmenizi optimize eden bir ortam yaratıyor.

Bu blog yazısı, öğrenmeyi devrim niteliğinde değiştirecek en iyi 12 çalışma uygulamasını keşfedecek. Motivasyon, konsantrasyon veya çalışma faaliyetlerinizi organize etmekte zorlanıyorsanız, çalışma hedeflerinize ulaşmak için size özel bir uygulamamız var.

⏰ 60 saniyelik özet Bu blog yazısında ele alınacak 12 çalışma uygulaması şunlardır: ClickUp ( Hepsi bir arada çalışma organizasyonu ve yönetimi için en iyisi)

Evernote ( Not alma, araştırma ve bilgi toplama için en iyisi)

MyStudyLife ( Çalışma setleri oluşturmak ve çalışma programlarını takip etmek için en iyisi)

Quizlet ( Flash kartlar, kelime öğrenme ve aralıklı tekrar için en iyisi)

Kahoot! (Oyunlaştırılmış öğrenme ve etkileşimli testler için en iyisi)

Cram ( Flash kartlar oluşturmak ve üniversite makale yazma konusunda yardım almak için en iyisi)

Duolingo ( Dil öğrenimi ve oyunlaştırılmış alıştırmalar için en iyisi)

Khan Academy ( Yüksek kaliteli eğitim kaynakları ve kişiselleştirilmiş öğrenme için en iyisi)

Forest ( Odaklanmayı artırmak ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için en iyisi)

Notability ( El yazısı notlar almak, PDF'lere açıklama eklemek ve ses kaydı yapmak için en iyisi)

Photomath ( Anlık matematik problemlerini çözmek ve kavramları öğrenmek için en iyisi)

Brainly (Akranlar arası öğrenme ve ödevlerde yardım almak için en iyisi)

Çalışma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru çalışma uygulamasını seçmek büyük bir fark yaratabilir. Aşağıdaki özelliklere sahip uygulamaları arayın:

Odaklanmayı artırın: Pomodoro zamanlayıcıları, ilerleme izleyicileri ve oyunlaştırılmış öğeler gibi özellikler, dikkatinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Güçlü Pomodoro zamanlayıcıları, ilerleme izleyicileri ve oyunlaştırılmış öğeler gibi özellikler, dikkatinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Güçlü not alma , planlama ve görev yönetimi özelliklerine sahip uygulamalar, düzenli kalmanıza yardımcı olur

Öğrenme stilinize uygun: Görsel yardımcılar, etkileşimli testler veya işbirliğine dayalı araçlar tercih edin, uygulama özel ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır

Etkileşimli öğeler sağlayın: Oyunlaştırma, canlı testler ve tartışma forumları öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkili hale getirebilir. Etkileşimli flash kartlar, Oyunlaştırma, canlı testler ve tartışma forumları öğrenmeyi daha ilgi çekici ve etkili hale getirebilir. Etkileşimli flash kartlar, aralıklı tekrarlar ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları çalışmayı daha keyifli hale getirebilir

AI özelliklerine sahiptir: Öğrenme verimliliğini artırmak için otomatik not özetleme, içerik oluşturma ve kişiselleştirilmiş çalışma önerilerini değerlendirin. Bu araçlar, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek görevleri basitleştirir, bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar ve zaman kazandırır

İşbirliğini kolaylaştırın: Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanızı, notları paylaşmanızı ve düzenlemenizi ve grup oturumlarına katılmanızı sağlayan uygulamaları değerlendirin

Cihazlar arasında uyumluluk sağlayın: Telefon, tablet ve bilgisayarınız arasında sorunsuz senkronizasyon sağlayan, ilerlemenizi kaybetmeden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde çalışmanıza olanak tanıyan bir uygulama istiyorsunuz

Sosyal onaylıdır: Son olarak, diğer kullanıcıların yorumlarını ve puanlarını göz önünde bulundurun. Geri bildirimler, uygulamanın etkinliği ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayabilir

➡️ Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için AI Araçlarını Kullanma

👀 Biliyor muydunuz? Francesco Cirillo tarafından popüler hale getirilen bir zaman yönetimi yöntemi olan Pomodoro Tekniği, 25 dakikalık odaklanma ve 5 dakikalık mola şeklinde çalışmayı içerir. 2 milyondan fazla kişi, hayatlarını dönüştürmek, daha verimli ve odaklanmış hale gelmek için bu yöntemi kullanmıştır.

En İyi 12 Çalışma Uygulaması

Şimdi, daha iyi notlar almak ve odaklanmanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz en iyi 12 çalışma uygulamasına bir göz atalım:

1. ClickUp (Hepsi bir arada çalışma organizasyonu ve yönetimi için en iyisi)

Yaklaşan son teslim tarihleri, dağınık notlar ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi sizi bunaltıyor mu?

ClickUp, çalışma programlarınızı düzenleyip ödevlerinizi takip edebileceğiniz hepsi bir arada platformdur.

ClickUp'ın Öğrenciler için Proje Yönetimi Yazılımı ile ödevlerinizi ve yapılacaklar listenizi takip edin

Yapışkan notlardan ve dağınık takvimlerden, ödevler, projeler ve çalışma oturumları için net ve düzenli görev listelerine geçin. ClickUp'ın Öğrenciler için Proje Yönetimi Yazılımı, görevlere öncelik verme, son tarihler belirleme ve ilerlemeyi takip etme gibi işlevleri içeren sezgisel bir arayüze sahiptir ve her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlar.

Eğer kendinizi çok yorgun hissediyorsanız, ClickUp'ın Zaman Bloklama özelliğini kullanarak her konu için özel çalışma oturumları planlayın. Haftanızı görselleştirin ve odaklanarak öğrenmek için belirli zamanları bloklayın, böylece çalışma zamanınızı ve çabalarınızı en üst düzeye çıkarın. ClickUp'ın zaman takibi özelliği, Pomodoro yöntemi gibi zaman bloklama teknikleriyle birlikte kullanılabilir.

ClickUp Belgeleri'ndeki ClickUp Brain'i kullanarak çalışma notlarınızı özetleyin ve öğrenmeyi basitleştirin

Dahası, ClickUp Belgeleri ve ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain'i birleştirerek dersleri özetleyin, anahtar noktaları vurgulayın ve hatta flash kartlar oluşturun; tüm bunları yaparken siz materyali anlamaya odaklanabilirsiniz.

Yazma ödevlerinde sıkı teslim tarihleri ve yapılacaklar listeleriyle uğraşıyorsanız, ClickUp Brain yeni fikirler kullanarak, beyin fırtınası çabalarınızı tamamlayarak ve ana hatlar oluşturarak içerik oluşturmayı basitleştirebilir. ClickUp Brain'in AI özellikleri ayrıca araştırma makalelerini, uzun makaleleri veya ders kitabı bölümlerini saniyeler içinde özetleyebilir, size değerli zaman kazandırır ve en önemli bilgilere odaklanmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Brain, öğrencilerin OpenAI'nin GPT-4 ve Google Gemini'ye erişim ile tek bir arayüz üzerinden birden fazla Büyük Dil Modeli (LLM)'nden yararlanmalarını sağlar.

GPT-4, ayrıntılı açıklamalar oluşturma, karmaşık konuları özetleme, deneme taslakları hazırlama ve yaratıcı fikirler üretme konusunda mükemmeldir, bu da onu akademik araştırma ve yazma için ideal hale getirir. Google Gemini ise sunumlar için görseller oluşturma, çalışma yardımcıları tasarlama veya kavramların görsel özetlerini oluşturma gibi görsel ve yaratıcı görevler için mükemmeldir.

Öğrenciler, bu modeller arasında ve ClickUp Brain arasında özel gereksinimlerine göre sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilme özelliği sayesinde daha akıllı, daha verimli ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi yaşayabilirler. Ayrıca, ClickUp Brain daha fazla LLM entegre ederek yeteneklerini sürekli olarak genişletmektedir, böylece kullanıcılar her zaman çeşitli ihtiyaçlarını desteklemek için en iyi araçlara erişebilirler.

ClickUp, verimliliğinizi artıracak basit ve güçlü bir yazılımdır. Ücretsiz, çapraz platform ve hızlıdır.

ClickUp, verimliliğinizi artırmak için basit ve güçlü bir yazılımdır. Ücretsiz, çapraz platform ve hızlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Her liste içinde farklı ödevler veya konular için etiketler kullanarak, aciliyet veya öneme göre görevleri filtrelemek ve önceliklendirmek daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi görselleştirin

Takvim Görünümü'nü kullanarak tüm taahhütlerinizi tek bir yerde görselleştirin

ClickUp'ta Zihin Haritaları oluşturun ve farklı konular için karmaşık kavramları ve fikirleri görselleştirin. Zihin haritası, konuları anlamayı kolaylaştırır ve hafızada kalmasına yardımcı olur

Öğrenciler için özel olarak tasarlanmış özelleştirilebilir şablonları kullanarak derslerinizde ve akademik projelerinizde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz

Google Drive ve Slack gibi binlerce başka uygulamayla entegre ederek, çalışmak için ihtiyacınız olan tüm araçları birbirine bağlayarak ş Akışınızı basitleştirin

Grup projelerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, kaynakları paylaşın ve değişiklikleri takip edin, böylece herkes aynı sayfada kalır

ClickUp sınırlamaları

Sezgisel olmasına rağmen, ClickUp daha basit not alma veya görev yönetimi uygulamalarına göre biraz daha zor öğrenilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Google Play ve Apple App Store'da bulunan eğitim uygulamalarının sayısı, çeşitli öğrenci öğrenme araçlarına olan talebin artmasını yansıtarak 2023 yılında yaklaşık 389.000'e ulaştı.

➡️ Ayrıca okuyun: Öğrenciler için en önemli proje yönetimi ipuçları

2. Evernote (Not alma, araştırma ve bilgi toplama için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, temel not alma işlevlerinin ötesine geçen güçlü bir dijital çalışma alanıdır. Tüm çalışma materyalleriniz için merkezi bir merkezdir. Telefonunuzun kamerasını kullanarak ders notlarını, araştırma makalelerini ve el yazısı notları yakalayabilirsiniz.

Evernote'un öne çıkan özelliklerinden biri, web içeriğini doğrudan hesabınıza kaydetmenizi sağlayan bir tarayıcı uzantısı olan Web Clipper'dır. Bu, makaleleri, resimleri, videoları, PDF'leri ve web sayfalarını içerir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Uygulamayı kullanarak sesli notları doğrudan kaydedin. Notlarınızı kolayca bulabilmek için not defterleri, yığınlar ve etiketler halinde düzenleyin

Not defterlerini ve bireysel notları paylaşarak, yorumlar bırakarak ve uygulama içinde fikirleri tartışarak diğerleriyle işbirliği yapın

Çapraz platform kullanılabilirliği ile iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin ve herhangi bir cihazdan notlarınızla çalışın

Evernote sınırlamaları

Daha basit not alma uygulamalarına kıyasla öğrenme eğrisi daha dik, gelişmiş özelliklerini öğrenmek zaman alıyor

Kullanıcılar bazen büyük miktarda notla çalışırken senkronizasyonun yavaşladığını veya geciktiğini bildirir, bu da ş Akışını kesintiye uğratabilir

Evernote fiyatlandırması

Evernote Personal: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Evernote Professional: Aylık 17,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Evernote, kullanıcıların görüntüler ve el yazısı notlar içindeki metinleri arayabilmelerini sağlayan Optik Karakter Tanıma (OCR) dahil olmak üzere güçlü arama özellikleri içerir.

➡️ Ayrıca okuyun: Öğrenciler için en iyi yapay zeka araçları

3. MyStudyLife (Çalışma programları oluşturmak ve izlemek için en iyisi)

via MyStudyLife

Sınavlar, ödevler ve dersler arasında koşturuyorsanız, MyStudyLife kaosu düzene sokmak için ideal çözümdür. Kişiselleştirilmiş haftalık çalışma programınızı oluşturan ve izleyen kişisel akademik ajandanız olarak düşünün.

Akademik iş yükünüzü yönetilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olur. Uygulama, her konu için belirli zaman aralıkları atayarak ayrıntılı bir zaman çizelgesi oluşturmanıza olanak tanır.

MyStudyLife'ın en iyi özellikleri

Akademik taahhütlerinizin yanı sıra ders dışı etkinliklerinizi de girin ve okul çalışmalarınızı spor, kulüp ve diğer etkinliklerle dengeleyin

Yerleşik ilerleme izleyici ile birden fazla platformda çalışma ilerlemenizi etkili bir şekilde izleyin

Birden fazla cihaz arasında sorunsuz senkronizasyon sayesinde, telefonunuzda veya bilgisayarınızda, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden programınıza erişebilirsiniz

MyStudyLife sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, notları birden fazla cihaz arasında senkronize ederken ara sıra gecikmeler veya hatalar yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum verimliliği bozabilir

MyStudyLife fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık : 4,99 $

Yıllık: 29,99 $

MyStudyLife puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

4. Quizlet (Flash kartlar, kelime öğrenme ve aralıklı tekrar için en iyisi)

quizlet aracılığıyla

Quizlet, flash kartlar ve kelime öğrenmede mükemmel bir dinamik uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü, herhangi bir konu için flash kartlar oluşturmayı kolaylaştırır ve hem öğrenciler hem de öğretmenler için çok yönlü bir araç haline getirir.

Quizlet'in pratik kullanım örneklerinden biri, yabancı dil sınavlarına çalışmaktır. Bu uygulama, bir tarafında kelimelerin, diğer tarafında çevirilerinin bulunduğu flash kartlar oluşturmanıza olanak tanır.

Quizlet'in en iyi özellikleri

Uzun süreli hafızada kalması için materyalleri en uygun aralıklarla gözden geçirmek için aralıklı tekrar özelliğini kullanın

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışın — Flash kartlarınızı cihazlar arasında senkronize ederek, işe giderken, öğle aralarında veya toplantılar arasındaki boş zamanlarda öğrenmeye zaman ayırabilirsiniz

Match and Learn gibi ilgi çekici oyunlar oynayın ve çoktan seçmeli testlerle bilgilerinizi sınayın

Quizlet sınırlamaları

Quizlet, kelime bilgisi veya tanımlar gibi basit ezberleme görevleri için en iyi sonucu verir, ancak karmaşık konuların derinlemesine anlaşılmasında yetersiz kalabilir

Kapsamlı flash kart kütüphanesi bir avantaj olsa da, kullanıcılar tarafından oluşturulan flash kartların kalitesi değişiklik gösterebileceğinden, doğruluğunu iki kez kontrol etmek önemlidir

Quizlet fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme: Yalnızca yıllık abonelikle (kullanıcı başına yıllık 35,99 $)

Quizlet Go: Aylık 1 $/kullanıcı

Quizlet Plus: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Quizlet Teacher Plus: Aylık 15,99 $/kullanıcı

Quizlet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

🧠 İlginç bilgi: Eğitim amaçlı tasarlanmış oyun kartları, 1700'lerin başlarında İngiltere'de ortaya çıktı. 20. yüzyılda, flash kartlar aritmetik alıştırmalarını daha etkileşimli hale getirmek için popüler hale geldi.

5. Kahoot (Oyunlaştırılmış öğrenme ve etkileşimli testler için en iyisi)

Tek başına çalışırken, materyalin çokluğu insanı bunaltabilir. Kahoot, öğrenme sürecini oyunlaştırarak bu sorunu ortadan kaldırır ve bilgilerin daha kolay ve eğlenceli bir şekilde özümsenmesini sağlar.

Platform, dostça rekabetle gelişir ve bu da onu grup çalışma oturumları için mükemmel kılar. Örneğin, sınıf arkadaşlarınızı eğlenceli bir finans quizinde birbirleriyle yarıştırın veya öğrenme motivasyonunuzu korurken blockchain kavramları hakkındaki bilgilerinizi test edin.

Kahoot'un en iyi özellikleri

Etkileşimli testler ve gerçek zamanlı rekabet ile pasif öğrenmeyi aktif ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürün

Sosyal ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı yaratarak takım çalışmasını teşvik edin ve öğrenmeyi daha keyifli hale getirin

Tarih ve bilimden popüler kültür ve trivia'ya kadar çeşitli konularda hazırlanmış geniş bir test kütüphanesi keşfedin

Kahoot sınırlamaları

Kahoot, öncelikle çoktan seçmeli testler için tasarlanmıştır, bu nedenle üst düzey düşünme becerilerini veya açık uçlu soruları değerlendirmek için daha az uygundur

Kahoot fiyatlandırması

Kahoot! 360 Starter: Aylık 19 $/sunucu

Kahoot! 360 Presenter: Aylık 25 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)

Kahoot! 360 Pro: Aylık 49 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)

Kahoot! 360 Pro Max: Aylık 79 $/sunucu (yıllık faturalandırılır)

Kahoot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2500+ yorum)

6. Cram (Flash kartlar ve üniversite kompozisyon yazma yardımı için en iyisi)

cram aracılığıyla

Cram'ın güçlü kompozisyon yazma aracı, yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Kompozisyonlarınızı doğrudan platformda taslak olarak yazabilir ve gramer kontrolü ve intihal algılama özelliklerini kullanarak işinizin kusursuz ve özgün olmasını sağlayabilirsiniz.

Flash kartlarla bilgilerinizi test edin, eşleştirme oyunu oynayın veya zamanlı quizlerle kendinizi sınayın. Cram, öğrenmenizi pekiştirmenize ve daha fazla dikkat gerektiren alanları belirlemenize yardımcı olacak çeşitli çalışma araçları sunar.

En iyi özellikleri öğrenin

Yerleşik web tabanlı flashcard oluşturucu ile flashcard'larınızı oluşturun, herhangi bir cihaza aktarın ve arkadaşlarınızla paylaşın

Çalışmayı daha ilgi çekici ve akılda kalıcı hale getirmek için flash kartlarınıza görüntüler, diyagramlar ve ses kayıtları gibi multimedya öğeleri ekleyin

Çok sayıda konuda 195 milyondan fazla hazır flash kart içeren kapsamlı bir kütüphaneye erişin ve içerik oluşturma zamanından tasarruf edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Kullanıcılar tarafından oluşturulan flash kartların doğruluğu ve kalitesi değişiklik gösterebilir; kullanımdan önce kalite kontrolü yapılmalıdır

Cram fiyatlandırması

Ücretsiz

Cram puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Duolingo (Dil öğrenimi ve oyunlaştırılmış alıştırmalar için en iyisi)

duolingo aracılığıyla

Özellikle gramer, kelime bilgisi ve telaffuzu dengelerken, yeni bir dil öğrenmenin karmaşıklığı karşısında kendinizi sık sık bunalmış hissedebilirsiniz. Duolingo, dersleri yönetilebilir, küçük parçalara ayırarak öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirir.

Duolingo'yu kullanmanın pratik bir yolu, yaklaşan bir tatil gibi belirli bir etkinliğe hazırlanmaktır. Örneğin, Fransa'ya gidiyorsanız, yemek sipariş etmek veya yol tarifi istemek gibi günlük etkileşimlerde size yardımcı olacak yaygın Fransızca ifadelere odaklanabilirsiniz.

Duolingo'nun en iyi özellikleri

İspanyolca, Fransızca ve Japonca gibi popüler dillerin yanı sıra Klingonca veya Yüksek Valyria dili gibi benzersiz ve kurgusal diller de dahil olmak üzere 40'tan fazla dili öğrenin

Duolingo'nun aralıklı tekrar sistemi ile öğrendiklerinizi unutmayın

Mobil sürümüne erişerek, işe giderken, okulda veya evde özel bir çalışma oturumu sırasında beş dakikanız olsa bile, hareket halindeyken öğrenmeye devam edin

Duolingo sınırlamaları

Duolingo, yeni başlayanlar için en uygun uygulamadır; ileri düzeydeki öğrenciler için yeterince derinlemesine bilgi sunmayabilir

Duolingo fiyatlandırması

Ücretsiz

Duolingo Plus: Aylık 12,99 $/kullanıcı

Duolingo Family: Özel fiyatlandırma

Duolingo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)

8. Khan Academy (Ücretsiz, yüksek kaliteli eğitim kaynakları ve kişiselleştirilmiş öğrenme için en iyisi)

khan Academy aracılığıyla

Khan Academy, karmaşık kavramları adım adım gösterilen basit, kısa video derslere ayırarak karmaşık konuları daha kolay anlaşılır hale getirir.

Platform, özel ders hizmetleriyle sıklıkla bağlantılı olan finansal engelleri ortadan kaldırırken, birçok dilde çeşitli konularda ücretsiz, yüksek kaliteli içerik sunar.

Khan Academy, gerçek bir öğretmeni simüle eden Khanmigo adlı yapay zeka tabanlı kişisel öğretmen hizmeti de sunmaktadır (şu anda yalnızca ABD'de mevcuttur). Bu hizmet, ödevlerinizi sizin yerinize yapmaz, ancak gerçek bir öğretmen gibi sohbet yoluyla süreç boyunca size rehberlik eder.

Khan Academy'nin en iyi özellikleri

SAT ve GMAT gibi sınavlara yapılandırılmış kurslarla hazırlanın

Karmaşık konuları basitleştiren ve öğrenmeyi görsel olarak daha ilgi çekici hale getiren ilgi çekici video derslerin görünümünü görüntüleyin

Başarıları ve beceri düzeylerini izleyen gösterge panelleriyle ilerlemenizi takip edin

Khan Academy sınırlamaları

Testler ve değerlendirmeler, ayrıntılı performans analizi veya kişiselleştirilmiş geri bildirimden çok uygulamaya odaklanır

Khan Academy fiyatlandırması

Khan Academy: Ücretsiz

Khanmigo kişiselleştirilmiş AI öğretmeni: Aylık 4 $/kullanıcı

Khan Academy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Forest (Odaklanmayı artırmak ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için en iyisi)

via Forest

Özellikle akıllı telefonların sürekli dikkatinizi dağıttığı durumlarda odaklanmak zor olabilir. Forest, telefonunuzdan uzak durmanızı teşvik ederek konsantre olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır.

Odaklanmanız gerektiğinde, uygulamada sanal bir ağaç dikersiniz; odaklanmaya devam ettikçe ağaç büyür, ancak uygulamadan çıkıp telefonunuzdaki diğer uygulamalara veya etkinliklere geçerseniz ağaç kurur. Bu oyunlaştırılmış yaklaşım, konsantrasyonu ödüllendirici bir deneyime dönüştürür.

Forests, kullanıcıların jeton kazanmasına ve sanal jetonlarını ağaç dikmek için kullanmasına da olanak tanır. Bu özellik, kullanıcılara sağlıklı ve odaklanmış kalmaları için bir çevresel teşvik sağlarken, gezegene de olumlu katkı sağlar.

Forest'ın en iyi özellikleri

İlerlemenizi görsel olarak takip edin: Büyüyen sanal ormanınız, odaklanma sürenizin somut bir temsilidir

Zamanlayıcıları, çalışma veya iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde belirli odaklanma sürelerine göre özelleştirin

Çeşitli cihazlardan araca erişerek farklı platformlarda tutarlı odaklanma alışkanlıkları sağlayın

Forest sınırlamaları

Ayrıntılı görev yönetimi veya diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyon için özellikler eksik

Forest fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 3,99 $ (tek seferlik satın alma)

Forest puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

10. Notability (El yazısı notlar almak, PDF'lere açıklama eklemek ve ses kaydetmek için en iyisi)

notability aracılığıyla

Ders notlarınızı düzenli tutmakta zorlanıyorsanız veya PDF'lere sorunsuz bir şekilde not eklemek istiyorsanız, Notability tam size göre. Sezgisel arayüzü, el yazısı notları, yazılmış metinleri ve multimedya öğelerini tek bir yerde birleştirmenize olanak tanır

Dersler veya toplantılar sırasında elle notlar alabilir ve aynı anda ses kaydı yapabilirsiniz; ses kaydı notlarınızla senkronize edilir. Daha sonra, notlarınızın belirli bir bölümüne dokunarak kaydın ilgili bölümünü dinleyebilirsiniz; bu, karmaşık konuları tekrar gözden geçirmek için idealdir.

Notability'nin en iyi özellikleri

Önemli bölümleri vurgulayın, yorumlarınızı not alın veya doğrudan PDF'ler üzerinde diyagramlar çizin; böylece ayrı bir araca ihtiyaç duymadan ders materyallerini veya iş belgelerini gözden geçirmek için mükemmel bir araç elde edin

Konu ayırıcılar oluşturun ve notlarınızı düzenli tutmak için çeşitli kağıt şablonları kullanın

Yedekleme ve kolay paylaşım için iCloud, Google Drive ve Dropbox gibi bulut hizmetleriyle senkronizasyon

Notability sınırlamaları

Android sürümü mevcut değildir

Multimedya içeren daha kapsamlı notları kaydetmek için yeterli iCloud veya yerel depolama alanı gerekir

Notability fiyatlandırması

Ücretsiz

Farklı bölgeler için uygulama içi satın alımlar mevcuttur

Notability puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Notability Alternatifleri ve Rakipleri

11. Photomath (Anlık matematik problemlerini çözmek ve kavramları öğrenmek için en iyisi)

via Photomath

Photomath, matematik problemleriyle uğraşan öğrenciler için idealdir. Uygulama, telefonunuzun kamerasıyla bir matematik denklemini tarayarak anında adım adım çözüm sunar ve süreci ayrıntılı olarak gösterir, böylece gelecekte benzer problemleri nasıl çözeceğinizi anlayabilirsiniz.

Pratik bir kullanım örneği, ödev sorularında takılan öğrenciler içindir. Photomath ile bir denklemi tarayabilir, ayrıntılı çözüm adımlarını takip edebilir ve ilgili matematik kavramlarını daha iyi anlayabilirsiniz.

Photomath'ın en iyi özellikleri

Karmaşık sorunları anlaşılır adımlara ayıran ve öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getiren animasyonlu öğreticilere göz atın

Temel aritmetikten ileri düzey matematik hesaplarına kadar çeşitli matematik problemlerine anında çözümler alın.

Photomath'e akıllı telefonlar, tabletler ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlardan erişin, böylece her zaman, her yerden kolayca erişin

Photomath sınırlamaları

Belirsiz el yazısını doğru şekilde yorumlayamayabilir, bu da yanlış çözümlere yol açabilir

Öncelikle denklemler için tasarlanmış olan bu uygulama, karmaşık kelime problemlerini etkili bir şekilde çözemeyebilir

Photomath fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Photomath Plus: 9,99 $/ay

Photomath puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

12. Brainly (Akranlar arası öğrenme ve ödevlerde yardım almak için en iyisi)

Brainly, bir soru-cevap platformundan çok daha fazlasıdır: Yararlı yanıtları beğenebilir, şüphelerinizi açıklığa kavuşturmak için yorum yapabilir ve anlayışınızı pekiştirmek için tartışmalara katılabilirsiniz.

Ödevlerde veya karmaşık kavramlarda anında yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için ideal bir platformdur. Geniş bir öğrenci topluluğu sayesinde, sorularınızı yayınlayabilir ve konuyu zaten bilen diğer öğrenciler, akranlarınız veya eğitimcilerden yararlı cevaplar alabilirsiniz.

Brainly'nin en iyi özellikleri

Sorularınızı sorun ve hızlı yanıtlar alın, son dakika çalışma oturumları için ideal

Düşünceli sorular sorarak, yararlı cevaplar vererek ve tartışmalara katılarak puan kazanın

Topluluk içinde rozetler ve takdirler kazanarak motivasyon ve katılımınızı artırın

Brainly sınırlamaları

Cevaplar topluluğun bilgisine bağlıdır, bu nedenle kalite değişebilir

Hazır cevaplar, öğrencileri kavramı anlamak yerine kopyalamaya yöneltebilir

Brainly fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 7 $/kullanıcı

Brainly Plus: 18 $/kullanıcı (yarı yıllık)

Brainly puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (25+ yorum)

ClickUp ile Çalışmalarınızı Basitleştirin

Yararlı bir çalışma uygulaması, öğrenme sürecinizi basitleştirmenize ve en önemli şeye, yani konuyu tam olarak kavramaya odaklanmanıza yardımcı olmalıdır.

ClickUp, görev yönetimi, not alma ve işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştiren, hepsi bir arada nihai çalışma uygulamasıdır. Yapılacaklar listeleri oluşturmaktan Zihin Haritaları ile kavramları görselleştirmeye kadar, ClickUp üretken ve düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Ödevleri takip etmek, grup projeleri planlamak veya daha hızlı not özetleri için yapay zeka destekli araçlar kullanmak için ClickUp, akademik hayatınızı senkronize tutar. Takvim ve zaman bloklama özellikleri, programınızı kolayca yönetmenizi sağlar.

Tek bir uygulama ile çalışma rutininizi basitleştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve uygulamanın öğrenme, işbirliği ve başarı şeklinizi nasıl dönüştürebileceğini deneyimleyin.