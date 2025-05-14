2025'in En İyi 10 Notability Alternatifi ve Rakibi

Dijital çağda, güçlü bir not alma uygulaması sadece bir lüks değil, bir gerekliliktir. Yönetim kurulu odasında, sınıfta veya ev ofisimizin rahatlığında olsun, düzenli, odaklanmış ve verimli olmamızı sağlayan gizli silahımızdır.
Birçok kişi için, sorunsuz entegrasyonu ve etkileyici özellikleriyle tanınan Notability, vazgeçilmez bir uygulama olmuştur. Peki ya farklı bir şey arıyorsanız?
Belki daha gelişmiş proje yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var. Belki de mevcut teknoloji altyapınıza tam olarak uyan bir not alma aracına ihtiyacınız var. Ya da sadece yenilikçi teknoloji çözümleri arayan, durmak bilmeyen bir kaşif olabilirsiniz.
Nedeniniz ne olursa olsun, bu popüler uygulamaya rakip olan Notability alternatiflerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu kapsamlı yazımızda, şu anda pazarı sallayan en iyi Notability rakiplerini sizlere tanıtacağız.
Öne çıkan özelliklerini inceleyeceğiz, artılarını ve eksilerini tartacağız ve benzersiz ihtiyaçlarınıza en uygun kararı vermeniz için size içeriden bilgiler vereceğiz. Verimliliğinizi artırmaya ve iş akışınızı geliştirmeye hazırsanız, bizi izlemeye devam edin.
⏰ 60 Saniyelik Özet
En iyi Notability alternatiflerini mi arıyorsunuz? İşte dikkate alabileceğiniz en iyi seçenekler:
- ClickUp Docs – Not alma, proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç.
- GoodNotes – Pürüzsüz dijital kalem deneyimi ile el yazısı notlar için en iyisi.
- NoteLedge – Multimedya açısından zengin not alma özelliğine ihtiyaç duyan yaratıcı kişiler için en iyisi.
- Simplenote – Dikkat dağınıklığından hoşlanmayan, markdown dostu notları seven minimalistler için en iyisi.
- Squid – El yazısı notları ve PDF işaretlemeyi tercih eden Android kullanıcıları için en iyisi.
- Microsoft OneNote – Derinlemesine organizasyon ve Microsoft ekosistemi kullanıcıları için en iyisi.
- Evernote – Güçlü arama ve entegrasyonlara ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için en iyisi.
- Zoho Notebook – Ücretsiz, güzel tasarlanmış bir not alma deneyimi için en iyisi.
- Notion – Not almayı veritabanları ve proje yönetimi ile birleştirmek için en iyisi.
- Google Keep – Google entegrasyonu ile hızlı ve renkli yapışkan notlar için en iyisi.
Notability alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Notability alternatiflerini ararken, akılda tutulması gereken birkaç anahtar faktör vardır. Bu önemli noktaları göz önünde bulundurarak, özel ihtiyaçlarınıza ve çalışma tarzınıza en uygun not alma uygulamasını bulabilirsiniz:
- Kullanım Kolaylığı: Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüz, not alma uygulamalarında olmazsa olmazdır. Teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz bir araca ihtiyacınız var
- Çoklu Platform Erişilebilirliği: En iyi not alma uygulamaları, iOS, Android, Windows ve macOS dahil olmak üzere birden fazla cihaz ve işletim sisteminde erişilebilir olmalı ve sorunsuz bir ş akışı ve kolaylık sağlamalıdır
- Güçlü Yazma ve Çizim Araçları: Çeşitli kalem türleri, renkler ve kalınlıklar gibi zengin yazma ve çizim özellikleri, ayrıntılı toplantı notları almak, diyagramlar çizmek veya fikirlerinizi eskizlemek için gereklidir
- Entegrasyon Özellikleri: Yeni not alma uygulamanız, teknoloji ekosisteminizdeki diğer uygulamalarla uyumlu çalışmalıdır. Google Drive, Dropbox, Slack ve diğerleri gibi popüler platformlarla güçlü entegrasyon özellikleri büyük bir artıdır
- İşbirliği Özellikleri: Bir takımın parçasıysanız, paylaşılan notlar, gerçek zamanlı düzenleme ve yorum bölümleri gibi işbirliğini teşvik eden özellikler iş akışınızı büyük ölçüde geliştirebilir
- Gelişmiş Düzenleme: Klasörler oluşturma, notları etiketleme ve içeriğinizi hızlı ve etkili bir şekilde arama yeteneği, notlarınızı düzenli tutmak için çok önemlidir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Notability Alternatifi
Mükemmel not alma ve eskiz aracını bulmak, dijital bir samanlıkta iğne aramaya benzer. Bu, sürekli gelişen bir alandır ve anahtar, ihtiyaçlarınıza ayak uyduran bir araç bulmaktır. Bu bölümde, piyasadaki en iyi Notability alternatiflerini tanıtacağız; her uygulama kendi başına bir yıldızdır.
Notlar alan bir öğrenci, bir proje taslağı çizen bir serbest çalışan veya karmaşık bir iş yükünü yöneten bir profesyonel olun, bu Notability alternatiflerinden biri yeni verimlilik yardımcınız olabilir.
1. ClickUp
Parmaklarınızın ucunda, notları genişletme, değişiklikleri geri alma ve /Slash komutlarıyla zengin düzenleme gibi etkileyici özelliklerle donatılmış kişisel bir not defteri olduğunu hayal edin. ClickUp, en iyi not alma uygulamaları ve verimlilik araçlarından biri olarak tüm bunları ve daha fazlasını sunar.
Tam kapsamlı bir proje yönetimi çözümü olan ClickUp, her takımın tek bir alanda sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve projeleri yönetmesini sağlar.
Belgeler, Not Defteri, Zihin Haritaları ve Beyaz Tahta özellikleri, her adımda tüm not alma ihtiyaçlarınızı karşılayacak Notability alternatifleri arasında öne çıkıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevleri düzenlemeyi ve önceliklendirmeyi daha kolay hale getiren yenilikçi, genişletilebilir not sistemi
- Yerleşik sürüm geçmişi, notlarda yapılan tüm değişiklikleri kolayca geri almanızı sağlar
- /Slash komut istemleri, zengin bir düzenleme deneyimi sunarak notlarınızı biçimlendirme veya komutları yürütme sürecini kolaylaştırır
- ClickUp Beyaz Tahtalar, projeleri görsel olarak planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur
- ClickUp Docs, kapsamlı proje belgeleri, wiki'ler, toplantı notları, yapılacaklar listeleri ve daha fazlasını oluşturmak için bir platform sunar (bu işlevselliği denemek için Toplantı Notu Stili şablonumuza göz atın! Bu belgeler paylaşılabilir, düzenlenebilir ve üzerinde işbirliği yapılabilir, bu da onu takım tabanlı projeler için mükemmel bir araç haline getirir
- ClickUp AI: AI'yı kullanarak notlarınızı özetleyin ve AI içeriğini daha hızlı oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Sunduğu tüm özelliklerle ClickUp, özellikle basit bir not alma uygulaması isteyen acemi kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci sunabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. GoodNotes
Bir sonraki not alma uygulaması, dijital platformun rahatlığını el yazısı hissiyle birleştirmek isteyenler için.
GoodNotes, benzersiz el yazısı özelliği ile öne çıkan birinci sınıf bir not alma uygulamasıdır. Kağıda yazma hissini taklit eden bir arayüz sunarak, doğrudan PDF'lere not eklemek için özellikle kullanışlıdır.
Bu araç, el yazısı deneyimini daha çok yönlü hale getiren çok çeşitli yazma seçenekleriyle donatılmıştır.
Arama özelliği, bu Notability alternatifinin bir başka güçlü yönüdür. El yazısı notlar, yazılmış metinler ve hatta PDF dosyalarının metinleri içinde arama yapmayı destekler. Bu özellik, ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için el yazısı notlarınızı manuel olarak kaydırmanıza gerek kalmadığından zaman kazandırır ve verimliliği artırır.
GoodNotes'un en iyi özellikleri
- Birden fazla yazma seçeneği ile PDF'lerde dijital el yazısı notlar için mükemmel
- Basit 1'e 1 toplantı notları veya not alma ihtiyaçları için el yazısı tanıma teknolojisi
- Belgeleri ve el yazısı notları taramanıza olanak tanır
- Not almaya hızlı bir başlangıç için önceden hazırlanmış Goodnotes şablonları
GoodNotes sınırlamaları
- Şekil aracında önceden hazırlanmış şekiller bulunmamaktadır
- Windows veya Android'de kullanılamaz
- Bazı kullanıcılar, çok fazla görüntü eklendiğinde uygulamanın yavaşladığını not etmiştir
GoodNotes fiyatlandırması
- Ücretsiz ilk üç not defteri için
- Tam sürüm: 8,99 $ tek seferlik ödeme
GoodNotes puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
3. NoteLedge
NoteLedge ile video ve ses kayıtlarını doğrudan notlarınıza entegre edin. Bu platform, içeriği daha ilgi çekici ve kapsamlı hale getiren etkileşimli notlar oluşturmanıza olanak tanır.
Sadece birkaç tıklama ile standart notlara medya dosyaları ekleyebilir ve notlarınıza ekstra bilgi katabilirsiniz.
Araç ayrıca farklı cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar. NoteLedge'in düzeni organize edilmiştir, bu da görevleri yönetmeyi ve yapılacaklar listelerini, hassas notları ve projeleri ayrı klasörlerde düzenlemeyi kolaylaştırır.
NoteLedge'in en iyi özellikleri
- Medya entegrasyonu ile etkileşimli notlar oluşturun
- Not alma uygulamasıyla cihazlar arasında iyi senkronizasyon
- Kolay proje yönetimi için düzenli düzen
NoteLedge sınırlamaları
- Kullanıcılar, öğreticilerin olmaması nedeniyle ilk kullanımın zor olabileceğini belirtmiştir
- Fotoğraf rötuşlama ve efektler için profesyonel araçlar eksik
NoteLedge fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 2,49 $/ay
- Creativity 365: 4,99 $/ay
NoteLedge puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
4. Simplenote
Adından da anlaşılacağı gibi, Simplenote iOS, Android, Mac, Windows ve Linux dahil olmak üzere birçok platformu destekleyen ücretsiz, sade ve sezgisel bir not alma uygulamasıdır.
Simplenote ayrıca düz metin biçimlendirme sözdizimine sahip bir işaretleme dili olan Markdown biçiminde not yazma, önizleme ve yayınlama özelliklerini de destekler. Bu özellik, yazma deneyimini temiz, odaklanmış ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen hale getirir.
Simplenote'un en iyi özellikleri
- Yapılacaklar listenizi düzenli tutabilmeniz için kontrol listeleri sunar
- Not geçmişi, arşivlenmiş bilgileri bulmayı kolaylaştırır
- Sürüm geçmişi, değişiklikleri izlemenizi ve notlarınızın önceki sürümlerine geri dönmenizi sağlar
Simplenote sınırlamaları
- Takım işbirliği ve paylaşım özellikleri yoktur
- Notlar yalnızca etiketleme ile düzenlenir, hiyerarşik düzenleme veya arşivleme yoktur
- Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve yalnızca metin notlarını destekler
Simplenote fiyatlandırması
- Ücretsiz
Simplenote puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
5. Squid
Daha çok bir eskiz aracı olarak bilinir, ancak not tutanlar Squid'i geleneksel bir defter kullanır gibi gerçek el yazısını yakalamak için kullanabilir. Hatta vuruş silgileri ve çeşitli kağıt türleri ve boyutlarıyla da çalışabilirsiniz.
Squid'in en iyi özellikleri
- Görüntü kalitesini kaybetmeden görüntüleri sorunsuz bir şekilde büyütüp küçültebilmenizi sağlayan vektör grafikleri ile övünür
- Aktif kalem cihazını kullanarak, ellerinize mürekkep bulaşmasından endişe etmeden eski usul yazın!
- Notlarınızı ve düşüncelerinizi PDF'lere veya resimlere hızlıca yazın
Squid sınırlamaları
- Premium özellikler iOS ve Mac cihazlarda kullanılamaz
- Metin kutularının etrafındaki kenarlıklar gibi temel not alma özellikleri yoktur
- Bazıları bulut senkronizasyon özelliklerinin eksik olduğunu düşündü
Squid fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 1 $/ay veya 10 $/yıl
Squid puanları ve yorumları
- G2 veya Capterra'da yorum yok
6. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote, notları saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve oluşturabileceğiniz tamamen ücretsiz bir dijital not uygulamasıdır. OneNote'un herhangi bir yere yazabileceğiniz, çizebileceğiniz veya çizim yapabileceğiniz serbest biçimli tuval, öne çıkan özelliklerinden biridir.
Kullanıcılar, notları depolamak için defterler, bölümler ve sayfalar kullanan OneNote'un benzersiz organizasyon sistemini son derece verimli buluyor.
OneNote ile Notability'yi karşılaştırın!
Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri
- PDF'lere açıklama eklemek için mükemmel
- Tek bir uygulamada hem klavye ile yazma hem de eskiz çizme imkanı sunar
- Notları buluta otomatik olarak senkronize eder
Microsoft OneNote sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, içeriklerin OneNote'a yapıştırıldığında biçimlerinin kaybolabileceğini bildirmiştir
- Kullanıcılar, senkronizasyon sorunlarının notların kaybolmasına neden olabileceğini belirtmiştir
- Dijital el yazısı not özellikleri yok
Microsoft OneNote fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft OneNote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.350+ yorum)
OneNote alternatiflerini inceleyin!
7. Evernote
Evernote, iyi bilinen bir Notability alternatifi olup, en iyi not alma uygulamaları listelerinde yer almaktadır. Bu araç, fikirleri, görüntüleri ve sesli notları yakalamanızı sağlar. Dahası, bu not alma aracı, hızlı notlar almak ve bunları ileride başvurmak üzere kaydetmek için özellikle kullanışlıdır.
Evernote'un zengin metin düzenleyicisi, kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, vurgulama ve daha fazlasını içeren çeşitli biçimlendirme seçeneklerini destekler.
Evernote'un en değerli özelliklerinden biri, güçlü arama işlevidir. Notlarınızı, görüntülerde veya PDF'lerde saklanmış olsalar bile hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
Evernote'un en iyi özellikleri
- PDF açıklama desteği
- Notları takvim etkinliklerine bağlayın
- Sesli notlar kaydedin
- İşbirliğine dayalı not alma için mükemmel
Evernote sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar senkronizasyon ve yavaş yükleme süreleri ile ilgili sorunlar bildirmiştir
- Defterlere not eklemenin karmaşık süreci
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)
Evernote alternatiflerini inceleyin!
8. Zoho Notebook
En iyi Marie Kondo deneyimi için Zoho Notebook'a göz atın. Kullanıcılar bu uygulamanın yenilikçi organizasyon sistemini çok seviyor. Kullanıcıların notlarını, her biri özelleştirilebilir bir kapağa sahip farklı defterlere kategorilere ayırmasına olanak tanır. Bu, organizasyon sürecine görsel bir katman ekleyerek belirli notları bulmayı kolaylaştırır.
Zoho Notebook'un senkronizasyonlu not alma özelliği, kullandığınız cihazdan bağımsız olarak notlarınızın her zaman elinizin altında olmasını sağlar. Bu, özellikle cihazlar arasında sık sık geçiş yapan kullanıcılar için verimliliği artırabilir ve çok zaman kazandırabilir.
Zoho Notebook'un en iyi özellikleri
- Notları özelleştirilebilir kapaklarla farklı defterlere düzenlemenizi sağlar
- Cihazlar arasında mükemmel senkronizasyon özelliği
- Notlara multimedya eklemeyi destekler
Zoho Notebook sınırlamaları
- El yazısı tanıma özelliği yoktur
- Çevrimdışı erişimi desteklemez
Zoho Notebook fiyatlandırması
- Not Defteri Temel: 0 $
- Notebook Pro: 1,99 $/ay
Zoho Notebook puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
9. Notion
Esnekliği, özelleştirilebilirliği ve şık web sayfalarıyla tanınan Notion, ihtiyacınız olan her şey olabilir. İster mood board'lar oluşturmak, ister kişisel bir wiki oluşturmak, projeleri yönetmek veya sadece notlar almak isteyin, hepsini tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz.
Uygulamanın en büyük güçlerinden biri çok yönlülüğüdür. Bu Notability alternatifi ile hemen hemen her görev için hızlı bir şekilde bir sayfa oluşturabilir ve sıfırdan kendi benzersiz sisteminizi kurabilirsiniz.
Notion, görüntülerden uygulama gömmelerine kadar her türlü içeriği destekler, bu da onu bilgileri derlemek ve düzenlemek için sağlam bir platform haline getirir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Not almak için 1.000'den fazla topluluk tarafından oluşturulmuş şablon sunar
- Görev yönetimi özelliklerini notlarla birleştirir
- Zengin medya gömme ve entegrasyon seçenekleri sunar
Notion sınırlamaları
- Uzun süreli kullanım için bakım gerektirebilir
- Sınırlı çevrimdışı mod
- Kullanıcılar, işbirliği özelliklerinin kullanımının zor olabileceğini belirtmiştir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş:Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.6000+ yorum)
Notion alternatiflerini inceleyin!
10. Google Keep
Google Keep, basitlik ve hızı ön plana çıkaran, kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Notability için değil, Apple'ın notlar uygulamasına benzer bir şey arayan Android kullanıcıları için de ücretsiz bir alternatiftir.
Google Suite'in bir parçası olarak, Google'ın diğer ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Google ekosistemine zaten yatırım yapmış olanlar için uygun bir seçimdir.
Keep'in not alma deneyimi, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde not almanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve notları ve web içeriğini paylaşmanıza olanak tanıyan, basitleştirilmiş ve odaklanmış bir deneyim sunar. Düzenleme için renk kodlamasını ve etiketleri destekler ve notlar, kolay erişim için üst kısma sabitlenebilir.
OneNote ile Google Keep'i karşılaştırın!
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Google Suite ile sorunsuz entegrasyon
- Ekran görüntülerinden metin yakalamayı destekler
- Notları renk, liste, resim, sesli notlar, hatırlatıcılar veya paylaşılan notlara göre aramaya olanak tanır
Google Keep sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar metin biçimlendirme veya markdown'un zor olduğunu buldu
- Sınırlı kelime işleme yeteneği
- Notları klasörlere kaydetmez, bu da kullanıcı arayüzünün dağınık görünmesine neden olabilir
Google Keep fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz plan
Google Keep puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
Google Keep alternatiflerini inceleyin!
ClickUp'ın Çok Yönlü Özellikleriyle Ş Akışınızı Devrim
Her biri kendine özgü güçlü yönleri olan çok sayıda çok yönlü not alma uygulaması bulunmaktadır. Ancak not alma, eskiz ve proje yönetimi araçlarının en iyi özelliklerini bir araya getiren tek bir platform arıyorsanız, ClickUp kendi liginde tek başına yer almaktadır.
Derinlemesine belgeler hazırladığınızı, fikirlerinizi görsel olarak çizdiğinizi ve hızlı notlar aldığınızı hayal edin – hepsi tek bir yerde.
İşbirliği çocuk oyuncağı haline gelir, fikirler serbestçe akar ve iş akışınız düzenli ve verimli kalır. Modern verimlilik alanında, ClickUp sadece başka bir araç değildir — dilediğiniz tüm özelliklere sahip kişisel verimlilik gücünüzdür.
Notability rakiplerini incelediğimiz turumuzu sonlandırırken, sizi ClickUp ile bir adım öteye geçmeye davet ediyoruz. Birlikte nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayalım!