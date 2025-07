2025'in En İyi 10 Notability Alternatifi ve Rakibi

Dijital çağda, güçlü bir not alma uygulaması sadece bir lüks değil, bir gerekliliktir. Yönetim kurulu odasında, sınıfta veya ev ofisimizin rahatlığında olsun, düzenli, odaklanmış ve verimli olmamızı sağlayan gizli silahımızdır.

Birçok kişi için, sorunsuz entegrasyonu ve etkileyici özellikleriyle tanınan Notability, vazgeçilmez bir uygulama olmuştur. Peki ya farklı bir şey arıyorsanız?

Belki daha gelişmiş proje yönetimi özelliklerine ihtiyacınız var. Belki de mevcut teknoloji altyapınıza tam olarak uyan bir not alma aracına ihtiyacınız var. Ya da sadece yenilikçi teknoloji çözümleri arayan, durmak bilmeyen bir kaşif olabilirsiniz.

Nedeniniz ne olursa olsun, bu popüler uygulamaya rakip olan Notability alternatiflerini arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu kapsamlı yazımızda, şu anda pazarı sallayan en iyi Notability rakiplerini sizlere tanıtacağız.

Öne çıkan özelliklerini inceleyeceğiz, artılarını ve eksilerini tartacağız ve benzersiz ihtiyaçlarınıza en uygun kararı vermeniz için size içeriden bilgiler vereceğiz. Verimliliğinizi artırmaya ve iş akışınızı geliştirmeye hazırsanız, bizi izlemeye devam edin.

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi Notability alternatiflerini mi arıyorsunuz? İşte dikkate alabileceğiniz en iyi seçenekler: ClickUp Docs – Not alma, proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyi hepsi bir arada araç. GoodNotes – Pürüzsüz dijital kalem deneyimi ile el yazısı notlar için en iyisi. NoteLedge – Multimedya açısından zengin not alma özelliğine ihtiyaç duyan yaratıcı kişiler için en iyisi. Simplenote – Dikkat dağınıklığından hoşlanmayan, markdown dostu notları seven minimalistler için en iyisi. Squid – El yazısı notları ve PDF işaretlemeyi tercih eden Android kullanıcıları için en iyisi. Microsoft OneNote – Derinlemesine organizasyon ve Microsoft ekosistemi kullanıcıları için en iyisi. Evernote – Güçlü arama ve entegrasyonlara ihtiyaç duyan ileri düzey kullanıcılar için en iyisi. Zoho Notebook – Ücretsiz, güzel tasarlanmış bir not alma deneyimi için en iyisi. Notion – Not almayı veritabanları ve proje yönetimi ile birleştirmek için en iyisi. Google Keep – Google entegrasyonu ile hızlı ve renkli yapışkan notlar için en iyisi.

Notability alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Notability alternatiflerini ararken, akılda tutulması gereken birkaç anahtar faktör vardır. Bu önemli noktaları göz önünde bulundurarak, özel ihtiyaçlarınıza ve çalışma tarzınıza en uygun not alma uygulamasını bulabilirsiniz:

Kullanım Kolaylığı: Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüz, Sezgisel, kullanıcı dostu bir arayüz, not alma uygulamalarında olmazsa olmazdır. Teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, hızlı bir şekilde öğrenebileceğiniz bir araca ihtiyacınız var

Çoklu Platform Erişilebilirliği: En iyi not alma uygulamaları, iOS, Android, Windows ve macOS dahil olmak üzere birden fazla cihaz ve işletim sisteminde erişilebilir olmalı ve sorunsuz bir ş akışı ve kolaylık sağlamalıdır

Güçlü Yazma ve Çizim Araçları: Çeşitli kalem türleri, renkler ve kalınlıklar gibi zengin yazma ve çizim özellikleri, ayrıntılı Çeşitli kalem türleri, renkler ve kalınlıklar gibi zengin yazma ve çizim özellikleri, ayrıntılı toplantı notları almak, diyagramlar çizmek veya fikirlerinizi eskizlemek için gereklidir

Entegrasyon Özellikleri: Yeni not alma uygulamanız, teknoloji ekosisteminizdeki diğer uygulamalarla uyumlu çalışmalıdır. Google Drive, Dropbox, Slack ve diğerleri gibi popüler platformlarla güçlü entegrasyon özellikleri büyük bir artıdır

İşbirliği Özellikleri: Bir takımın parçasıysanız, paylaşılan notlar, gerçek zamanlı düzenleme ve yorum bölümleri gibi işbirliğini teşvik eden özellikler iş akışınızı büyük ölçüde geliştirebilir

Gelişmiş Düzenleme: Klasörler oluşturma, notları etiketleme ve içeriğinizi hızlı ve etkili bir şekilde arama yeteneği, notlarınızı düzenli tutmak için çok önemlidir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Notability Alternatifi

Mükemmel not alma ve eskiz aracını bulmak, dijital bir samanlıkta iğne aramaya benzer. Bu, sürekli gelişen bir alandır ve anahtar, ihtiyaçlarınıza ayak uyduran bir araç bulmaktır. Bu bölümde, piyasadaki en iyi Notability alternatiflerini tanıtacağız; her uygulama kendi başına bir yıldızdır.

Notlar alan bir öğrenci, bir proje taslağı çizen bir serbest çalışan veya karmaşık bir iş yükünü yöneten bir profesyonel olun, bu Notability alternatiflerinden biri yeni verimlilik yardımcınız olabilir.

ClickUp Not Defteri ile Başlayın ClickUp'ın Not Defteri'ndeki Zengin Metin Düzenleme özelliği ile düşüncelerinizi anında düzenleyin

Parmaklarınızın ucunda, notları genişletme, değişiklikleri geri alma ve /Slash komutlarıyla zengin düzenleme gibi etkileyici özelliklerle donatılmış kişisel bir not defteri olduğunu hayal edin. ClickUp, en iyi not alma uygulamaları ve verimlilik araçlarından biri olarak tüm bunları ve daha fazlasını sunar.

Tam kapsamlı bir proje yönetimi çözümü olan ClickUp, her takımın tek bir alanda sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını ve projeleri yönetmesini sağlar.

Belgeler, Not Defteri, Zihin Haritaları ve Beyaz Tahta özellikleri, her adımda tüm not alma ihtiyaçlarınızı karşılayacak Notability alternatifleri arasında öne çıkıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Sunduğu tüm özelliklerle ClickUp, özellikle basit bir not alma uygulaması isteyen acemi kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci sunabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. GoodNotes

goodNotes aracılığıyla

Bir sonraki not alma uygulaması, dijital platformun rahatlığını el yazısı hissiyle birleştirmek isteyenler için.

GoodNotes, benzersiz el yazısı özelliği ile öne çıkan birinci sınıf bir not alma uygulamasıdır. Kağıda yazma hissini taklit eden bir arayüz sunarak, doğrudan PDF'lere not eklemek için özellikle kullanışlıdır.

Bu araç, el yazısı deneyimini daha çok yönlü hale getiren çok çeşitli yazma seçenekleriyle donatılmıştır.

Arama özelliği, bu Notability alternatifinin bir başka güçlü yönüdür. El yazısı notlar, yazılmış metinler ve hatta PDF dosyalarının metinleri içinde arama yapmayı destekler. Bu özellik, ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için el yazısı notlarınızı manuel olarak kaydırmanıza gerek kalmadığından zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

Birden fazla yazma seçeneği ile PDF'lerde dijital el yazısı notlar için mükemmel

Basit 1'e 1 toplantı notları veya not alma ihtiyaçları için el yazısı tanıma teknolojisi

Belgeleri ve el yazısı notları taramanıza olanak tanır

Not almaya hızlı bir başlangıç için önceden hazırlanmış Goodnotes şablonları

GoodNotes sınırlamaları

Şekil aracında önceden hazırlanmış şekiller bulunmamaktadır

Windows veya Android'de kullanılamaz

Bazı kullanıcılar, çok fazla görüntü eklendiğinde uygulamanın yavaşladığını not etmiştir

GoodNotes fiyatlandırması

Ücretsiz ilk üç not defteri için

Tam sürüm: 8,99 $ tek seferlik ödeme

GoodNotes puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

3. NoteLedge

via NoteLedge

NoteLedge ile video ve ses kayıtlarını doğrudan notlarınıza entegre edin. Bu platform, içeriği daha ilgi çekici ve kapsamlı hale getiren etkileşimli notlar oluşturmanıza olanak tanır.

Sadece birkaç tıklama ile standart notlara medya dosyaları ekleyebilir ve notlarınıza ekstra bilgi katabilirsiniz.

Araç ayrıca farklı cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar. NoteLedge'in düzeni organize edilmiştir, bu da görevleri yönetmeyi ve yapılacaklar listelerini, hassas notları ve projeleri ayrı klasörlerde düzenlemeyi kolaylaştırır.

NoteLedge'in en iyi özellikleri

Medya entegrasyonu ile etkileşimli notlar oluşturun

Not alma uygulamasıyla cihazlar arasında iyi senkronizasyon

Kolay proje yönetimi için düzenli düzen

NoteLedge sınırlamaları

Kullanıcılar, öğreticilerin olmaması nedeniyle ilk kullanımın zor olabileceğini belirtmiştir

Fotoğraf rötuşlama ve efektler için profesyonel araçlar eksik

NoteLedge fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 2,49 $/ay

Creativity 365: 4,99 $/ay

NoteLedge puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

4. Simplenote

Simplenote aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Simplenote iOS, Android, Mac, Windows ve Linux dahil olmak üzere birçok platformu destekleyen ücretsiz, sade ve sezgisel bir not alma uygulamasıdır.

Simplenote ayrıca düz metin biçimlendirme sözdizimine sahip bir işaretleme dili olan Markdown biçiminde not yazma, önizleme ve yayınlama özelliklerini de destekler. Bu özellik, yazma deneyimini temiz, odaklanmış ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen hale getirir.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Yapılacaklar listenizi düzenli tutabilmeniz için kontrol listeleri sunar

Not geçmişi, arşivlenmiş bilgileri bulmayı kolaylaştırır

Sürüm geçmişi, değişiklikleri izlemenizi ve notlarınızın önceki sürümlerine geri dönmenizi sağlar

Simplenote sınırlamaları

Takım işbirliği ve paylaşım özellikleri yoktur

Notlar yalnızca etiketleme ile düzenlenir, hiyerarşik düzenleme veya arşivleme yoktur

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve yalnızca metin notlarını destekler

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

5. Squid

via Squid

Daha çok bir eskiz aracı olarak bilinir, ancak not tutanlar Squid'i geleneksel bir defter kullanır gibi gerçek el yazısını yakalamak için kullanabilir. Hatta vuruş silgileri ve çeşitli kağıt türleri ve boyutlarıyla da çalışabilirsiniz.

Squid'in en iyi özellikleri

Görüntü kalitesini kaybetmeden görüntüleri sorunsuz bir şekilde büyütüp küçültebilmenizi sağlayan vektör grafikleri ile övünür

Aktif kalem cihazını kullanarak, ellerinize mürekkep bulaşmasından endişe etmeden eski usul yazın!

Notlarınızı ve düşüncelerinizi PDF'lere veya resimlere hızlıca yazın

Squid sınırlamaları

Premium özellikler iOS ve Mac cihazlarda kullanılamaz

Metin kutularının etrafındaki kenarlıklar gibi temel not alma özellikleri yoktur

Bazıları bulut senkronizasyon özelliklerinin eksik olduğunu düşündü

Squid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 1 $/ay veya 10 $/yıl

Squid puanları ve yorumları

G2 veya Capterra'da yorum yok

6. Microsoft OneNote

microsoft aracılığıyla

Microsoft OneNote, notları saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve oluşturabileceğiniz tamamen ücretsiz bir dijital not uygulamasıdır. OneNote'un herhangi bir yere yazabileceğiniz, çizebileceğiniz veya çizim yapabileceğiniz serbest biçimli tuval, öne çıkan özelliklerinden biridir.

Kullanıcılar, notları depolamak için defterler, bölümler ve sayfalar kullanan OneNote'un benzersiz organizasyon sistemini son derece verimli buluyor.

OneNote ile Notability'yi karşılaştırın!

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

PDF'lere açıklama eklemek için mükemmel

Tek bir uygulamada hem klavye ile yazma hem de eskiz çizme imkanı sunar

Notları buluta otomatik olarak senkronize eder

Microsoft OneNote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, içeriklerin OneNote'a yapıştırıldığında biçimlerinin kaybolabileceğini bildirmiştir

Kullanıcılar, senkronizasyon sorunlarının notların kaybolmasına neden olabileceğini belirtmiştir

Dijital el yazısı not özellikleri yok

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.350+ yorum)

OneNote alternatiflerini inceleyin!

7. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, iyi bilinen bir Notability alternatifi olup, en iyi not alma uygulamaları listelerinde yer almaktadır. Bu araç, fikirleri, görüntüleri ve sesli notları yakalamanızı sağlar. Dahası, bu not alma aracı, hızlı notlar almak ve bunları ileride başvurmak üzere kaydetmek için özellikle kullanışlıdır.

Evernote'un zengin metin düzenleyicisi, kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, vurgulama ve daha fazlasını içeren çeşitli biçimlendirme seçeneklerini destekler.

Evernote'un en değerli özelliklerinden biri, güçlü arama işlevidir. Notlarınızı, görüntülerde veya PDF'lerde saklanmış olsalar bile hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

PDF açıklama desteği

Notları takvim etkinliklerine bağlayın

Sesli notlar kaydedin

İşbirliğine dayalı not alma için mükemmel

Evernote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar senkronizasyon ve yavaş yükleme süreleri ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Defterlere not eklemenin karmaşık süreci

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Evernote alternatiflerini inceleyin!

8. Zoho Notebook

zoho Notebook aracılığıyla

En iyi Marie Kondo deneyimi için Zoho Notebook'a göz atın. Kullanıcılar bu uygulamanın yenilikçi organizasyon sistemini çok seviyor. Kullanıcıların notlarını, her biri özelleştirilebilir bir kapağa sahip farklı defterlere kategorilere ayırmasına olanak tanır. Bu, organizasyon sürecine görsel bir katman ekleyerek belirli notları bulmayı kolaylaştırır.

Zoho Notebook'un senkronizasyonlu not alma özelliği, kullandığınız cihazdan bağımsız olarak notlarınızın her zaman elinizin altında olmasını sağlar. Bu, özellikle cihazlar arasında sık sık geçiş yapan kullanıcılar için verimliliği artırabilir ve çok zaman kazandırabilir.

Zoho Notebook'un en iyi özellikleri

Notları özelleştirilebilir kapaklarla farklı defterlere düzenlemenizi sağlar

Cihazlar arasında mükemmel senkronizasyon özelliği

Notlara multimedya eklemeyi destekler

Zoho Notebook sınırlamaları

El yazısı tanıma özelliği yoktur

Çevrimdışı erişimi desteklemez

Zoho Notebook fiyatlandırması

Not Defteri Temel: 0 $

Notebook Pro: 1,99 $/ay

Zoho Notebook puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

9. Notion

notion aracılığıyla

Esnekliği, özelleştirilebilirliği ve şık web sayfalarıyla tanınan Notion, ihtiyacınız olan her şey olabilir. İster mood board'lar oluşturmak, ister kişisel bir wiki oluşturmak, projeleri yönetmek veya sadece notlar almak isteyin, hepsini tek bir çalışma alanında yapabilirsiniz.

Uygulamanın en büyük güçlerinden biri çok yönlülüğüdür. Bu Notability alternatifi ile hemen hemen her görev için hızlı bir şekilde bir sayfa oluşturabilir ve sıfırdan kendi benzersiz sisteminizi kurabilirsiniz.

Notion, görüntülerden uygulama gömmelerine kadar her türlü içeriği destekler, bu da onu bilgileri derlemek ve düzenlemek için sağlam bir platform haline getirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Not almak için 1.000'den fazla topluluk tarafından oluşturulmuş şablon sunar

Görev yönetimi özelliklerini notlarla birleştirir

Zengin medya gömme ve entegrasyon seçenekleri sunar

Notion sınırlamaları

Uzun süreli kullanım için bakım gerektirebilir

Sınırlı çevrimdışı mod

Kullanıcılar, işbirliği özelliklerinin kullanımının zor olabileceğini belirtmiştir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.6000+ yorum)

Notion alternatiflerini inceleyin!

10. Google Keep

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, basitlik ve hızı ön plana çıkaran, kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Notability için değil, Apple'ın notlar uygulamasına benzer bir şey arayan Android kullanıcıları için de ücretsiz bir alternatiftir.

Google Suite'in bir parçası olarak, Google'ın diğer ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Google ekosistemine zaten yatırım yapmış olanlar için uygun bir seçimdir.

Keep'in not alma deneyimi, düşüncelerinizi hızlı bir şekilde not almanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve notları ve web içeriğini paylaşmanıza olanak tanıyan, basitleştirilmiş ve odaklanmış bir deneyim sunar. Düzenleme için renk kodlamasını ve etiketleri destekler ve notlar, kolay erişim için üst kısma sabitlenebilir.

OneNote ile Google Keep'i karşılaştırın!

Google Keep'in en iyi özellikleri

Google Suite ile sorunsuz entegrasyon

Ekran görüntülerinden metin yakalamayı destekler

Notları renk, liste, resim, sesli notlar, hatırlatıcılar veya paylaşılan notlara göre aramaya olanak tanır

Google Keep sınırlamaları

Bazı kullanıcılar metin biçimlendirme veya markdown'un zor olduğunu buldu

Sınırlı kelime işleme yeteneği

Notları klasörlere kaydetmez, bu da kullanıcı arayüzünün dağınık görünmesine neden olabilir

Google Keep fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Google Keep puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Google Keep alternatiflerini inceleyin!

ClickUp'ın Çok Yönlü Özellikleriyle Ş Akışınızı Devrim

Her biri kendine özgü güçlü yönleri olan çok sayıda çok yönlü not alma uygulaması bulunmaktadır. Ancak not alma, eskiz ve proje yönetimi araçlarının en iyi özelliklerini bir araya getiren tek bir platform arıyorsanız, ClickUp kendi liginde tek başına yer almaktadır.

Derinlemesine belgeler hazırladığınızı, fikirlerinizi görsel olarak çizdiğinizi ve hızlı notlar aldığınızı hayal edin – hepsi tek bir yerde.

İşbirliği çocuk oyuncağı haline gelir, fikirler serbestçe akar ve iş akışınız düzenli ve verimli kalır. Modern verimlilik alanında, ClickUp sadece başka bir araç değildir — dilediğiniz tüm özelliklere sahip kişisel verimlilik gücünüzdür.

Notability rakiplerini incelediğimiz turumuzu sonlandırırken, sizi ClickUp ile bir adım öteye geçmeye davet ediyoruz. Birlikte nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayalım!