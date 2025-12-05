[Yıl]'da Tasarımcılar için En İyi 11 Canva AI Alternatifi

Bütün hafta boyunca Canva şablonlarını incelediniz ve bir şekilde hepsi aynı görünmeye başladı. Düzenler birbirine karışıyor ve AI önerileri sizin tarzınıza pek uymuyor.

Ancak harika tasarımlar sıradan hissettirmemelidir.

Bu listedeki Canva AI alternatifleri, daha akıllı otomasyon, daha iyi özelleştirme ve daha çok sizi yansıtan yaratıcı özgürlük ile yeni bir bakış açısı getiriyor.

Yeni favori aracınızı bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! 👇

En İyi Canva AI Alternatiflerine Genel Bakış

Daha güçlü AI özellikleri ve tasarımlarınız üzerinde daha fazla kontrol istiyorsanız, dikkate alabileceğiniz en iyi Canva alternatiflerinden bazıları şunlardır.

Neden Canva AI Alternatifi Tercih Etmelisiniz?

Canva AI, hızlı ve erişilebilir içerik oluşturma için tasarlanmıştır, ancak her zaman tüm yaratıcı veya profesyonel ihtiyaçlara uygun olmayabilir. Canva AI alternatifini keşfetmek isteyebileceğiniz nedenler şunlardır:

Sınırlı yaratıcı esneklik: AI genellikle AI genellikle grafik tasarım şablonlarına büyük ölçüde dayanır. Bu da, gerçekten benzersiz veya markanıza özel tasarımlar oluşturmayı zorlaştırabilir.

Genel çıktı kalitesi: AI tarafından oluşturulan metinler ve görseller, özellikle niş veya yüksek kaliteli projeler için çok genel veya basit gelebilir.

AI önerileri üzerinde minimum kontrol: AI'nın içeriği nasıl oluşturduğu veya geliştirdiği üzerinde sınırlı kontrol sahibi olursunuz. Çok spesifik sonuçlara ihtiyacınız olduğunda bu durum sinir bozucu olabilir.

Ücretli özellikler: Tasarımcılar için Magic Write, görüntü oluşturma veya gelişmiş arka plan kaldırma gibi birçok Tasarımcılar için Magic Write, görüntü oluşturma veya gelişmiş arka plan kaldırma gibi birçok AI aracı ücretli planlar gerektirir.

Karmaşık iş akışları için ideal değildir: Takım işbirlikleri veya daha büyük içerik projeleri için Canva'nın AI araçları ihtiyacınız olan derinliğe veya yapıya sahip olmayabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Sanatçıların %74'ü, sanatlarını yaratmak veya geliştirmek için ChatGPT gibi AI araçlarını denemiştir.

En İyi Canva AI Alternatifleri

Yaratıcılığınızın sınırlarına ulaştıysanız, bu Canva AI alternatifleri hızdan ödün vermeden daha geniş bir alalık, daha iyi kontrol ve daha akıllı sonuçlar sunar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Tasarım görevleri ş akışları ve AI destekli yaratıcı işbirliği için en iyisi)

ClickUp ile Tasarım Ş Akışınızı Optimize Edin Tasarım takımları için ClickUp'ı kullanarak yaratıcı çıktıları yapılandırın.

ClickUp, hızlı görsel araçların yetersiz kaldığı noktaları tamamlayan güçlü bir Canva AI alternatifidir. Yaratıcı işlere yapı kazandırır ve AI'da katmanlar oluşturur, böylece takımlar bağlamı kaybetmeden daha hızlı hareket edebilir.

Tasarım sürecinizi kontrol altına alın

Bir günde, satış sunumu için maketlerden son dakika reklam afişlerine kadar beş farklı tasarım görevini yerine getiriyor olabilirsiniz. Tasarım Takımları için ClickUp, hepsini takip etmenize yardımcı olur.

Diyelim ki bir marka yenileme projesini yönetiyorsunuz. Tüm projeyi logo konseptleri, güncellenen marka renkleri, açılış sayfası görselleri ve varlık devri için ClickUp görevlerine bölebilirsiniz. Tek bir yerden sahipleri atayın, son tarihleri belirleyin ve görevleri inceleme aşamalarından geçirin.

Takımınız bir sonraki adımın ne olacağını tam olarak bilir ve güncellemeleri takip etmekle zaman kaybetmezsiniz.

İlk fikirleri net uygulama planlarına dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları, fikir üretme ve sunum arasındaki bağlantıyı kaybetmeden girdi toplamayı, konseptleri çizmeyi ve düzenleri haritalamayı kolaylaştırır. Canva AI'nın yaratıcı tuvalı görev ş Akışlarına bağlanmazken, ClickUp yapışkan notları, tel kafesleri ve bölümleri izlenebilir iş öğelerine dönüştürmenizi sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak düzen öğelerini izlenebilir işlere dönüştürün

Takımınızın bir seyahat uygulaması lansman kampanyası başlattığını varsayalım. Beyaz Tahta'da, konum tabanlı görseller, promosyon afişleri ve referans slider'ı içeren bir kaydırma tabanlı açılış sayfa planlıyorsunuz. Yön belirginleştikten sonra, her bir görsel bileşeni, proje zaman çizelgesine zaten bağlantısı olan tasarımcılar ve illüstratörler için ayrı bir Görev olarak atayın.

ClickUp Brain bu noktada değer katıyor. ClickUp'a entegre edilmiş bir AI motoru olan ClickUp Brain, takımların daha hızlı yazma, oluşturma ve organize etme işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Beyaz Tahta içindeki ClickUp Brain'i kullanarak doğrudan komutlardan görsel konseptler oluşturun

Seyahat uygulamanız için beyin fırtınası yaparken, ClickUp Brain'e şunun gibi bir komut verebilirsiniz: "Genç yalnız gezginleri ve ünlü simge yapıları içeren, parlak renkli bir yaz seyahat kampanyası için bir başlık görseli oluşturun."

ClickUp Brain, Beyaz Tahtanızın içinde bir görüntü konsepti sunar. Bu sayede erken aşamadaki fikirler hızlı, odaklanmış ve anında uygulanabilir olur.

Hala düzen seçeneklerini araştırıyorsanız, ClickUp'ın Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonunu deneyin. Bu beyaz tahta şablonu, afişler, CTA blokları veya referanslar gibi bölümleri görsel olarak haritalandırmanıza yardımcı olur.

AI ile yaratıcı planlamayı sürdürün

AI tasarım işbirliği yazılımı, genellikle işleri yavaşlatan tasarım ş akışının bazı kısımlarında da takımınıza destek olur.

Belgelerde ClickUp Brain'i kullanarak anında ayrıntılı bir yaratıcı özet yazın

Başlangıçta, birkaç anahtar girdiye dayalı olarak ayrıntılı bir yaratıcı özet oluşturmak için bunu kullanabilirsiniz.

Örneğin, takımınız bir seyahat rezervasyon uygulaması için yaz kampanyası başlatıyorsa, hedefi (indir sayısını artırmak), hedef kitleyi (milenyum kuşağı solo gezginler) ve tonu (iyimser, neşeli) girebilirsiniz. AI, önerilen varlık türleri ve mesajlaşma açıları da dahil olmak üzere ClickUp belgeleri içinde tam bir yaratıcı özet taslağı hazırlayacaktır.

Takımınız varlıkları oluşturmaya başladığında, ClickUp Brain sürüm oluşturma ve geri bildirim sürecini basitleştirmeye yardımcı olur.

Hareketli tasarımcınız revize edilmiş bir Instagram hikayesi yüklediğinde ve pazarlama müdürü üç yorumda notlar bıraktığında, AI'dan anahtar değişiklikleri göreve eklemesini isteyin. Açıklamayı güncelleyecek ve alt görevler oluşturacak, böylece düzenleyiciler neyi düzeltmeleri gerektiğini bilecek ve gözden geçirenler karışıklık yaşamadan bir sonraki sürümü onaylayabilecek.

Bunu daha da hızlı hale getirmek için, ClickUp Creative and Design şablonu size brifingleri, varlık incelemelerini, son teslim tarihlerini ve onayları yönetmek için hazır bir görev yapısı sunar.

Ayrıca, herhangi bir görev veya konu başlığında AI'yı kullanarak alternatif CTA'lar, uygulama içi afiş metinleri ve hatta alternatif metinler gibi hızlı kopya seçenekleri yazabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İstekleri standartlaştırın: Hazır Hazır ClickUp Tasarım İsteği Şablonunu kullanarak hedefleri, zaman çizelgelerini, dosya özelliklerini ve inceleme kontrol noktalarını toplayın, böylece tasarımcılar her zaman tam bir özetle işe başlayabilirler.

Tasarım dosyalarını görünürlüklerini koruyun: Canlı Figma gömülerini doğrudan görevlere ekleyin, böylece işbirliği yapanlar ClickUp'tan ayrılmadan değişiklikleri görüntüleyebilir, yorum yapabilir ve izleme yapabilir.

Özellikleri ve yönergeleri merkezileştirin: Marka referanslarını, boyutları ve tasarım notlarını, görevle bağlantılı kalan Belgeler'de saklayın.

Takımlar ve roller arasında işbirliği yapın: Pazarlama, ürün ve tasarım takımlarını tek bir alanda bir araya getirerek geri bildirimde bulunabilir, güncellemeleri atayabilir ve işleri gecikme olmadan ilerletebilirsiniz.

İnceleme döngülerini otomatikleştirin: ClickUp otomasyonu ile inceleme görevlilerini atamak, görevleri bir sonraki aşamaya geçirmek veya varlıklar hazır olduğunda ekip arkadaşlarınıza bildirim göndermek için tetikleyiciler ayarlayın. ClickUp otomasyonu ile inceleme görevlilerini atamak, görevleri bir sonraki aşamaya geçirmek veya varlıklar hazır olduğunda ekip arkadaşlarınıza bildirim göndermek için tetikleyiciler ayarlayın.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ta yerel varlık kitaplığı veya dijital varlık yönetimi (DAM) özellikleri bulunmamaktadır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte son G2 incelemesinden öne çıkanlar:

ClickUp, oyun stüdyosu olarak kullandığımız en önemli araçlardan biridir. Yaklaşık 100 kişilik bir takımla birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışan bir yapımcıyım ve ClickUp her şeyi yönetmemize yardımcı oluyor. Buna tasarım görevleri, mühendislik çalışmaları, QA hataları ve sanat geri bildirimleri de dahildir. Özelleştirilebilir olmasını gerçekten çok seviyorum. Her departman işlerini kendilerine uygun bir şekilde organize edebilir, ancak her şey yine de tek bir sistemde toplanır. Sprint planlaması daha kolaydır ve otomasyonlar ve entegrasyonlar bize çok zaman kazandırır.

ClickUp, oyun stüdyosu olarak kullandığımız en önemli araçlardan biridir. Yaklaşık 100 kişilik bir takımla birinci şahıs nişancı oyunu üzerinde çalışan bir yapımcıyım ve ClickUp her şeyi yönetmemize yardımcı oluyor. Buna tasarım görevleri, mühendislik çalışmaları, QA hataları ve sanat geri bildirimleri de dahildir. Özelleştirilebilir olmasını gerçekten çok seviyorum. Her departman işlerini kendilerine uygun bir şekilde organize edebilir, ancak her şey yine de tek bir sistemde toplanır. Sprint planlaması daha kolaydır ve otomasyonlar ve entegrasyonlar bize çok zaman kazandırır.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, büyük galerilerde kişisel sergiler açmış ve eserleri, oluşturuculuğun ne anlama geldiği konusunda tartışmalar başlatmıştır.

2. Snappa (Sosyal medya grafikleri için en iyisi)

Snappa aracılığıyla

Çoğu web tasarım aracı, farklı platformlar için boyutları tahmin etmenizi gerektirir, ancak Snappa bunu tamamen ortadan kaldırır. Canva AI alternatifi, özellikle sosyal medya içeriği oluşturmaya odaklanır ve Instagram hikayelerinden LinkedIn afişlerine kadar tüm büyük platformlar için önceden ayarlanmış boyutlar sunar.

Bu aracı özellikle pratik kılan, uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan planlama yapmaya olanak tanıyan Buffer entegrasyonudur. Ancak, şablon seçiminde daha geniş tasarım platformlarına kıyasla sınırlılık bulunmaktadır.

Snappa'nın en iyi özellikleri

Magic Resize özelliği ile tasarımları 30'dan fazla sosyal medya biçimine anında uyarlayın.

Yerleşik Graphics Autopilot özelliğinden tasarım iyileştirme önerileri alın.

Marka kiti renk paleti depolama alanını kullanarak marka renklerini tutarlı bir şekilde uygulayın.

Snappa sınırlamaları

Sınırlı özel çizim araçları, sıfırdan orijinal grafikler oluşturmayı zorlaştırır.

Şablon kitaplığı büyük ölçüde sosyal medyaya odaklanmıştır ve baskı tasarım seçenekleri eksiktir.

Gelişmiş katman yönetimi veya karıştırma modu özellikleri yoktur.

Yazı tipi seçiminde, diğer tasarım platformlarına kıyasla sınırlı kalınmaktadır.

Snappa fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Takım: Aylık 30 $

Snappa puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Snappa hakkında ne diyor?

G2'deki yararlı bir inceleme bunu iyi açıklıyor:

Metinlerle çalışma esnekliği (stiller, renkler ve oranları ayarlama), projelere göre depolama yapısı ve platformu yönetmenin kolaylığı, zamanım kısıtlı olduğunda ve tasarım araçlarında uzman olmadığımda materyallerimi düzenlerken Snappa'da en çok sevdiğim özelliklerdir.

Metinlerle çalışma esnekliği (stiller, renkler ve oranları ayarlama), projelere göre depolama yapısı ve platformu yönetmenin kolaylığı, zamanım kısıtlı olduğunda ve tasarım araçlarında uzman olmadığımda materyallerimi düzenlerken Snappa'da en çok sevdiğim özelliklerdir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte burada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Whiteboards gibi AI destekli bir Beyaz Tahta gerekir . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. Bu, fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan, işiniz için her şeyi içeren bir uygulamadır!

3. Fotor AI (AI fotoğraf geliştirme için en iyisi)

Fotor AI aracılığıyla

Fotor AI'nın AI Portrait özelliği yüzleri algılayabilir ve diş beyazlatma ve cilt pürüzsüzleştirme gibi hedefli iyileştirmeler uygulayabilir. Temel düzenlemenin ötesinde, Canva AI alternatifi, metin komutlarını kullanarak fotoğrafları sanatsal stillere dönüştüren bir sanat oluşturucu içerir.

Bununla birlikte, yoğun kullanım saatlerinde AI işleme yavaşlayabilir. Ayrıca, bazı gelişmiş düzenleme özellikleri, maliyetleri hızla artıran premium abonelikler gerektirir.

Fotor AI'nın en iyi özellikleri

AI Scene Enhancement özelliğini kullanarak görüntü içeriğine göre aydınlatma, kontrast ve doygunluğu otomatik olarak ayarlayın.

AI Photo Colorizer ile siyah beyaz fotoğrafları tam renkli hale getirin.

İnce ayrıntıları işleyen AI destekli kesme araçlarını kullanarak karmaşık arka planları kaldırın.

AI destekli cilt rötuşları ve yüz özellikleri iyileştirmeleriyle portre kalitesini artırın.

Fotor AI sınırlamaları

Profesyonel fotoğraf düzenleme yazılımlarına kıyasla sınırlı dosya biçimi desteği

Toplu işleme özellikleri, daha düşük seviyeli planlarda kısıtlıdır.

Fotor AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Fotor Pro: 10,99 $/ay

Fotor Pro+: 23,99 $/ay

Fotor AI puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (320'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.035+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fotor AI hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Fotor, AI araçlarını ve görüntü oluşturucuları kullanmayı ve seçmeyi kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüz ekler. Görüntüler komut istemlerinden oluşturulabilir veya komut istemlerinden kendi görüntülerinizi yükleyip AI filtrelerini seçerek bunları değiştirebilir veya düzenleyebilirsiniz, buna hareket ve özel efektler eklemek de dahildir. Ayrıca logolar ve diğer sanat eserleri oluşturmak için bir tasarım aracı olarak da kullanabilirsiniz. Genellikle Fotor'un başlattığı şeyi alıp geleneksel tasarım ve fotoğraf düzenleme tekniklerini kullanarak kapsamlı bir şekilde değiştiririm.

Fotor, AI araçlarını ve görüntü oluşturucuları kullanmayı ve seçmeyi kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüz ekler. Görüntüler komut istemlerinden oluşturulabilir veya komut istemlerinden kendi görüntülerinizi yükleyip AI filtrelerini seçerek bunları değiştirebilir veya düzenleyebilirsiniz, buna hareket ve özel efektler eklemek de dahildir. Ayrıca logolar ve diğer sanat eserleri oluşturmak için bir tasarım aracı olarak da kullanabilirsiniz. Genellikle Fotor'un başlattığı şeyi alıp geleneksel tasarım ve fotoğraf düzenleme tekniklerini kullanarak kapsamlı bir şekilde değiştiririm.

4. Adobe Express (Marka tutarlılığı için en iyisi)

Adobe Express aracılığıyla

Bağımsız tasarım takımı işbirliği araçlarının aksine, Adobe Express Creative Cloud ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu bağlantı, Adobe Stock'un kapsamlı kitaplığına ve marka varlıkları için Creative Cloud Kitaplıklarına anında erişim sağlar.

Canva AI alternatifinin Hızlı Eylemler özelliği, arka planları kaldırma veya görüntüleri yeniden boyutlandırma gibi yaygın görevleri saniyeler içinde halleder.

Adobe Express'in en iyi özellikleri

Adobe Stock'un 200 milyondan fazla varlıktan oluşan premium koleksiyonuna doğrudan düzenleyicide erişin.

Zaman çizelgesi tabanlı düzenleme araçlarını kullanarak animasyonlu grafikler ve video içerikleri oluşturun.

Baskı ve dijital pazarlama materyalleri için tasarımların içinde doğrudan QR kodları oluşturun.

Adobe Express sınırlamaları

Özel olarak tasarlanmış şablonlara ve stok görsellere erişmek için Adobe Creative Cloud aboneliği gereklidir.

Masaüstü Creative Suite uygulamalarına kıyasla sınırlı çevrimdışı fonksiyonlar

Bazı kullanıcılar, büyük görüntü dosyalarıyla iş yaparken yükleme sürelerinin daha yavaş olduğunu bildiriyor.

Adobe Express fiyatlandırması

Ücretsiz

Adobe Express Premium: Aylık 9,99 $.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $/ay

Adobe Express Takım: 4,99 $/kullanıcı/ay

Adobe Express puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Express hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden gerçek bir yorum:

Grafik tasarımcı olmadan bir şey tasarlamam gerektiğinde Adobe Express'i kullanmayı seviyorum. Son derece sezgisel ve kullanımı kolay, ayrıca profesyonel görünümlü şeyler hızlıca yapabiliyorum. Düzenlemeye yardımcı olan bir AI'ya sahip olmalarını da çok seviyorum. Çok yararlı bir özellik.

Grafik tasarımcı olmadan bir şey tasarlamam gerektiğinde Adobe Express'i kullanmayı seviyorum. Son derece sezgisel ve kullanımı kolay, ayrıca profesyonel görünümlü şeyler hızlıca yapabiliyorum. Düzenlemeye yardımcı olan bir AI'ya sahip olmalarını da çok seviyorum. Çok yararlı bir özellik.

💡 Profesyonel İpucu: Komut zincirlemeyi deneyin. Temel bir şey oluşturun, ardından bunun hangi yönlerini beğendiğinizi açıklayın ve bunu bir sonraki komutunuz haline getirin.

5. Visme (Veri görselleştirme için en iyisi)

Visme aracılığıyla

Diğer tasarım proje yönetimi araçları grafikleri sonradan eklenen unsurlar olarak görürken, Visme bunları temel deneyimin bir parçası haline getirir. Platform, Google E-Tablolar ve Microsoft Excel dosyalarına doğrudan bağlantı kurar ve veriler değiştiğinde grafikleri otomatik olarak günceller.

Etkileşimli Harita özelliği, coğrafi verileri sunmak için tıklanabilir bölgeler sağlar. Ancak, basit sürükle ve bırak fonksiyonu bekleyen kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

Visme'nin en iyi özellikleri

Takım işbirliği için sorunsuz grafik tasarım ş Akışı onay süreçleri oluşturun.

Eğitim içeriği için sunumlar içinde doğrudan ekran kayıtları başlatın

Karmaşık sunum dizileri oluşturmak için Animasyon Zaman Çizelgesi ayarlarını kontrol edin.

Visme sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dışa aktarılan tüm içeriklerde Visme markasını içerir.

İş ve eğitim temaları dışında sınırlı şablon çeşitliliği

İşbirliği özellikleri, takımlar için daha üst düzey abonelikler gerektirir.

Visme fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (445+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (715+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Visme hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Visme, profesyonel sunumlar, infografikler ve raporlar oluşturmayı kolaylaştıran çok çeşitli şablonlarla inanılmaz derecede sezgisel bir arayüz sunar. Sürükle ve bırak fonksiyonu, özelleştirilebilir varlıklar ve yerleşik grafikler ve grafikler, özellikle farklı düzeylerde grafik tasarım deneyimine sahip takımlar için tasarım ş Akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Visme, profesyonel sunumlar, infografikler ve raporlar oluşturmayı kolaylaştıran çok çeşitli şablonlarla inanılmaz derecede sezgisel bir arayüz sunar. Sürükle ve bırak fonksiyonu, özelleştirilebilir varlıklar ve yerleşik grafikler ve grafikler, özellikle farklı düzeylerde grafik tasarım deneyimine sahip takımlar için tasarım ş Akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: İngiliz sanatçı Harold Cohen, 70'lerin başında en eski AI sanat programlarından biri olan AARON'u yarattı. Program, özerk bir şekilde çizim yapabiliyordu ve Cohen, 40 yılı aşkın bir süre boyunca onu sanat ortağı olarak gördü.

6. Figma AI (İşbirliğine dayalı tasarım için en iyisi)

Figma AI aracılığıyla

Figma AI'nın Otomatik Düzen özelliği, içerik değiştiğinde tasarımları otomatik olarak ayarlayarak tutarlı alan ve hizalamayı korur. Bileşen Sistemi, takımların tüm örneklerde güncellenen yeniden kullanılabilir tasarım öğeleri oluşturmasına olanak tanır.

Yine de, tarayıcı tabanlı arayüz, birçok çalışma alanı içeren karmaşık dosyaları işlerken yavaş hissedilebilir. Ayrıca, AI özellikleri hala beta aşamasındadır ve bazen tutarsız sonuçlar verebilir.

Figma AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla tasarımcının canlı imleçlerle aynı anda düzenleme yapabileceği gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin.

Tüm örneklerde değişiklikleri yaygınlaştıran ana bileşenlerle tasarım sistemleri oluşturun.

Hızlı prototip oluşturma için Make Design AI kullanarak tasarım varyasyonları oluşturun.

Gelişmiş geçişler ve mikro etkileşimlerle etkileşimli prototipler geliştirin.

Figma AI sınırlamaları

Figma'nın Make Code özelliği, genellikle düzensiz ve kaynak tasarımlarla senkronizasyon sorunu olan React kodu oluşturur.

Tasarım sisteminizde standart olmayan bileşenler varsa, Figma AI bunları doğru şekilde yorumlayamayabilir.

Figma AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Figma AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.215+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (815+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Figma AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

En çok sevdiğim yanı, kullanımının çok kolay olması. Temel tasarım bilgisi olan biri, bu programa çok çabuk alışacaktır. Düzenleme ve kırpma maskeleri için vektörler ve görüntüler kullanma gibi birçok aracı tek bir programda barındırması çok hoş. Diğer türden görevler için biraz daha karmaşık araçlar da var, ancak bunlar için bir eğitim programına ihtiyacınız olacak. Temel bilgiler için ise çok sezgisel bir program.

En çok sevdiğim yanı, kullanımının çok kolay olması. Temel tasarım bilgisi olan biri, bu programa çok çabuk alışacaktır. Düzenleme ve kırpma maskeleri için vektörler ve görüntüler kullanma gibi birçok aracı tek bir programda barındırması çok hoş. Diğer türden görevler için biraz daha karmaşık araçlar da var, ancak bunlar için bir eğitim programına ihtiyacınız olacak. Temel bilgiler için ise çok sezgisel bir program.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'sinde bir günlük tutun. Cidden. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve AI'nın ortaya çıkardığı tuhaf şeyleri yazın. Bu, her seferinde doğaçlama yapmaktan çok daha hızlı bir şekilde sürecinizi hızlandırır.

7. Piktochart (İnfografik oluşturma için en iyisi)

Piktochart aracılığıyla

Piktochart, boş tuvalleri kullanmak yerine, özellikle bilgi tasarımı için yapılandırılmış şablonlar sunar. Bu Canva AI alternatifinin blok tabanlı düzenleyicisi, tüm düzeni yeniden tasarlamadan içerik bölümlerini değiştirmenize olanak tanır. Simge arama fonksiyonu, kategori ve stile göre düzenlenmiş bir milyondan fazla simge içerir.

Peki dezavantajı nedir? Yüksek çözünürlüklü dosyaları dışa aktarmak için premium abonelik gerekir.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Verimli veri içe aktarma araçlarıyla elektronik tablo verilerinden grafikler oluşturun.

Tıklanabilir öğeler ve fareyle üzerine gelindiğinde etkinleşen efektler içeren etkileşimli infografikler tasarlayın.

Özel renk şemanızı ve yazı tiplerinizi kullanan markalı şablonları özelleştirin.

Piktochart sınırlamaları

Genel amaçlı tasarım araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme

İşbirliği özellikleri, ClickUp ve Figma gibi diğer Canva AI alternatiflerinin gerisinde kalıyor.

Piktochart fiyatlandırması

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (195+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Piktochart hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden ilk elden bir bakış açısı:

Infografikler ve sunumlar oluşturmayı hızlı, zaman ve çaba harcamadan mümkün kılan bu uygulamayı kullanmak kolay ve basittir. Değiştirilebilen ve düzenlenebilen düzenler sunar, metni ve yazı tipini özel olarak ayarlar, kendi resimlerimizi veya uygulama tarafından sağlanan resimleri ekleyebiliriz. Kişisel olarak, öğeleri sürükleyip bırakarak ve metinler ekleyerek bilgileri uygun bir şekilde düzenlememi sağlar, her türlü veriye uyarlanabilen bir dizi grafik seçeneği sunar.

Infografikler ve sunumlar oluşturmayı hızlı, zaman ve çaba harcamadan mümkün kılan bu uygulamayı kullanmak kolay ve basittir. Değiştirilebilen ve düzenlenebilen düzenler sunar, metni ve yazı tipini özel olarak ayarlar, kendi resimlerimizi veya uygulama tarafından sağlanan resimleri ekleyebiliriz. Kişisel olarak, öğeleri sürükleyip bırakarak ve metinler ekleyerek bilgileri uygun bir şekilde düzenlememi sağlar, her türlü veriye uyarlanabilen bir sayıdaki grafik seçenekleri sunar.

8. Designs. ai (AI ile oluşturulan tasarımlar için en iyisi)

via Designs.ai

Designs. ai, basit metin açıklamalarından eksiksiz marka paketleri oluşturur. Platformun Logomaker AI özelliği, sektörünüz ve stil tercihlerinize göre birden fazla logo varyasyonu oluşturur.

Videomaker, AI tarafından oluşturulan senaryolar ve görseller kullanarak pazarlama videoları üretebilir. Ancak, grafik tasarımda AI kullanımı için özel seçenekler, ilk konseptler oluşturulduktan sonra sınırlı kalmaktadır.

Designs.ai'nin en iyi özellikleri

Metin açıklamalarından logolar, renk paletleri ve yazı tipi kombinasyonları dahil olmak üzere marka kılavuzları oluşturun

Designmaker'ı başlatarak sosyal medya grafikleri, afişler ve basılı materyalleri otomatik olarak üretin.

Renk eşleştirici ile yüklenen referans görüntülerden renk şemalarını çıkarın ve uygulayın.

Sektörünüze ve tercihlerinize göre AI tarafından oluşturulan düzenleri kullanarak web sitesi maketleri oluşturun.

Designs.ai sınırlamaları

Şablon çeşitliliği, yerleşik Canva alternatiflerinden daha azdır.

Ücretsiz plan, tasarımları indirememe, belirli biçimleri dışa aktaramama ve premium şablonların olmaması gibi kısıtlamalar getirir.

Kısa videoların bile oluşturulması zaman alıcı olabilir ve bazı ş akışları klip başına birkaç dakika sürebilir.

Designs.ai fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay

Pro: 69 $/ay

Enterprise: 199 $/ay

Designs. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Designs.ai hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Hızlı ve kolay tasarım çözümleri için harika bir araçtır, içeriğinizi kolayca indirebilirsiniz ve kullanıcı deneyimi iyidir, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar sağladığı araçlardan yararlanabilir.

Hızlı ve kolay tasarım çözümleri için harika bir araçtır, içeriğinizi kolayca indirebilirsiniz ve kullanıcı deneyimi iyidir, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar sağladığı araçlardan yararlanabilir.

9. Pixlr (Hızlı fotoğraf düzenleme için en iyisi)

Pixlr aracılığıyla

Pixlr, profesyonel düzenleme özelliklerini korurken tamamen web tarayıcılarında çalışır. Platform, aynı arayüzde hem Express (basit) hem de Advanced (karmaşık) düzenleme modları sunar.

AI Cutout aracı, saç ve şeffaf nesneler gibi karmaşık seçimleri otomatik olarak gerçekleştirir. Bununla birlikte, projeleri kaydetmek için hesap oluşturma gerekir ve bazı kullanıcılar bunu zahmetli bulmaktadır.

Pixlr'ın en iyi özellikleri

Toplu düzenleyiciyi kullanarak aynı ayarlamaları birden fazla görüntüye aynı anda uygulayın.

Yaratıcı fotoğraf karıştırma efektleri için Çift Pozlama özelliğini kullanın.

Şablon tasarımcısını entegre ederek, düzenlediğiniz fotoğrafları kullanarak sosyal medya grafikleri oluşturun.

Pixlr sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, düzenleme akışını kesintiye uğratan sık sık reklamlar içerir.

Özel fotoğraf yönetim platformlarına kıyasla sınırlı bulut depolama alanı

Yeni başlayanlar için kolay olmasına rağmen, arayüzü korkutucu ve tutarsız olabilir ve bazı klavye kısayolları beklendiği gibi çalışmayabilir.

Pixlr fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Artı: Aylık 2,49 $

Premium: 9,99 $/ay

Takım: 16,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pixlr puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (730'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (115+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pixlr hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Pixlr'ın en büyük güçlerinden biri, iş geçmişini hem tarayıcıda hem de indirilebilir bir dosyada otomatik olarak kaydetmesidir. Ayrıca, farklı stilleri denemem ve sıfırdan logo veya afiş gibi basit şeyler, hatta daha karmaşık projeler yaratmamı sağlayan yazı tipi çeşitliliğini ve ücretsiz görüntü bankasını da vurgulamak isterim.

Pixlr'ın en büyük güçlerinden biri, iş geçmişini hem tarayıcıda hem de indirilebilir bir dosyada otomatik olarak kaydetmesidir. Ayrıca, farklı stilleri denemem ve sıfırdan logo veya afiş gibi basit şeyler, hatta daha karmaşık projeler yaratmamı sağlayan yazı tipi çeşitliliğini ve ücretsiz görüntü bankasını da vurgulamak isterim.

10. Design Wizard (Pazarlama şablonları için en iyisi)

Design Wizard aracılığıyla

Design Wizard, tasarımları birden fazla reklam platformuna otomatik olarak uyarlar. Video şablonları, sosyal medya etkileşimi için optimize edilmiş hareketli grafikler içerir.

Ancak, şablon stili yaratıcı markalara uygun olmayabilecek kurumsal estetiğe yöneliktir. Ayrıca, stok fotoğraf kütüphanesi geniş olmasına rağmen, premium hizmetlerin kalitesinden yoksundur.

Design Wizard'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri oluşturma ve marka bilinirliği gibi pazarlama hedeflerine göre düzenlenmiş kampanya şablonlarını inceleyin.

Sosyal medya video içeriği için önceden animasyonlu şablonları kullanarak hareketli grafikleri canlandırın.

Tasarım arayüzünden doğrudan birden fazla platforma sosyal medya gönderilerini planlayın.

Design Wizard sınırlamaları

Özel tasarım seçenekleri sınırlı olduğundan, benzersiz veya son derece özelleştirilmiş görseller oluşturmak zorlaşır.

Ücretsiz tasarımlar filigran içerebilir ve her indirme, önceden oluşturulmuş tasarımların düzenlemeleri için bile genellikle krediye mal olur.

Izgara yakalama ve hizalama seçenekleri zayıf veya eksik

Design Wizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 9,99 $/ay

Design Wizard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Design Wizard hakkında ne diyor?

Bir inceleme şöyle diyor:

Design Wizard, hızlı ve kullanımı kolay basit bir uygulamadır. Tasarım becerisi olmayan biri olarak, farklı platformlar için sosyal medya gönderileri oluşturmak için Design Wizard'ı kullanıyorum. En iyi yanı, kullanabileceğiniz şablonların olmasıdır. Başka araçlarım da var ama Design Wizard'ı kullanmaya devam ediyorum çünkü aracı sürekli güncelliyorlar ve yeni görüntüler ve şablonlar ekliyorlar.

Design Wizard, hızlı ve kullanımı kolay basit bir uygulamadır. Tasarım becerisi olmayan biri olarak, farklı platformlar için sosyal medya gönderileri oluşturmak için Design Wizard'ı kullanıyorum. En iyi yanı, kullanabileceğiniz şablonların olmasıdır. Başka araçlarım da var ama Design Wizard'ı kullanmaya devam ediyorum çünkü aracı sürekli güncelliyorlar ve yeni görüntüler ve şablonlar ekliyorlar.

11. PicMonkey (Fotoğraf kolajları için en iyisi)

PicMonkey aracılığıyla

Çoğu düzenleyici kolajları basit bir görüntü yerleştirme işlemi olarak ele alırken, PicMonkey sofistike düzen algoritmaları sunar. Canva AI alternatifinin rötuş araçları, diş beyazlatma ve göz parlaklaştırma gibi gelişmiş portre düzenleme özelliklerini içerir.

Çerçeveler ve Kenarlıklar koleksiyonu, çeşitli fotoğraf stillerini tamamlayan sanatsal seçenekler içerir.

PicMonkey'in en iyi özellikleri

Fotoğrafları otomatik olarak çekici bir şekilde düzenleyen akıllı düzen algoritmaları kullanarak dinamik kolajlar oluşturun.

Mevsimsel ve trend olan tasarım öğeleriyle düzenli olarak güncellenen grafik kitaplığını keşfedin.

Hub özelliği ile tasarım projelerini düzenleyin ve takım üyeleriyle paylaşım yapın.

PicMonkey sınırlamaları

Pazarlama alanında multimedya içeriğine ağırlık verilmesine rağmen sınırlı video düzenleme özellikleri

Profesyonel düzenleme yazılımlarına kıyasla daha az gelişmiş fotoğraf düzenleme aracı

Görüntüleri dışa aktarmak bazen bulanık veya pikselli sonuçlara yol açar.

Birden fazla görüntü veya katmanlı tasarımlar üzerinde iş yapmak için ideal değildir; genellikle birini kaydedip yeniden içe aktararak başka birini düzenlemeniz gerekir.

PicMonkey fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: 7,99 $/ay

Pro: 12,99 $/ay

İş: 23 $/ay

PicMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (405+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.140'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar PicMonkey hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde PicMonkey hakkında şöyle deniyor:

PicMonkey ile fotoğraflarımı istediğim boyuta kolayca ayarlayabiliyorum. Düzenlediğim görüntülere kendi tasarladığım filigranları ekleme seçeneğini seviyorum, böylece fotoğraflarımın kimliğini koruyabiliyorum. PicMonkey çevrimiçi bir araç olduğu için istediğim zaman erişebiliyorum ve ayrıca oluşturmalarımı doğrudan sosyal ağlarımda paylaşabiliyorum.

PicMonkey ile fotoğraflarımı istediğim boyuta kolayca ayarlayabiliyorum. Düzenlediğim görüntülere kendi tasarladığım filigranları ekleme seçeneğini seviyorum, böylece fotoğraflarımın kimliğini koruyabiliyorum. PicMonkey çevrimiçi bir araç olduğu için istediğim zaman erişebiliyorum ve ayrıca oluşturmalarımı doğrudan sosyal ağlarımda paylaşabiliyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Sanatçıların %20,7'si, yaratıcı süreci insanlar ve AI arasında gerçek bir işbirliği olarak sürdürmenin, taze ve ilgi çekici sanat eserleri yaratmak için çok önemli olduğunu düşünüyor.

Vites değiştirin ve ClickUp'ta tasarlamaya başlayın

Takımlar dosyaları aramak, mesajları incelemek veya en son geri bildirimleri tahmin etmek zorunda kaldıklarında yaratıcı işler yavaşlar. Net bir sistem olmadan, harika fikirler kaybolur ve zaman çizelgeleri sürekli kayar.

ClickUp, tasarım sürecinin her aşamasına yapı kazandırır. Takımlar, brifingleri yönetebilir, değişiklikleri izleyebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayabilir. Şablonlar, kurulum süresini kısaltır. Belgeler, karışıklık olmadan girdileri toplar. Beyaz Tahtalar, uygulama başlamadan önce herkesin uyum sağlamak için ortak bir alan sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅