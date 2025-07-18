2025'te Daha İyi Verimlilik için Mac için En İyi 10 Excel Alternatifi

Microsoft Excel, bütçeleri izlemek, finansal modeller oluşturmak, raporları otomatikleştirmek ve daha fazlasını yapmak için en çok kullanılan araç olsa da, Mac kullanıcıları genellikle bu konuda dezavantajlıdır.

Power Pivot ve Power Query gibi anahtar özellikler eksik veya sınırlıdır, makrolar her zaman düzgün çalışmaz ve güncellemeler Windows'tan daha geç gelir.

Ayrıca, Microsoft Office paketinin yüksek fiyat etiketi, sisteminiz için yalnızca yarı optimize edilmiş bir araç için fazladan para ödediğiniz hissini uyandırır.

Bu engellerden bıktıysanız, işinizi sorunsuz bir şekilde halleden Mac kullanıcıları için bir MS Excel alternatifi denemenin zamanı geldi. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı nasıl seçeceksiniz? Bu blog yazısı tam da bunu ele alıyor.

Mac için Excel alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için Excel alternatiflerini değerlendirirken aşağıdaki kriterlere dikkat edin:

Uyumluluk ve dosya desteği: Ortalama bir Excel kullanıcısıyla sık sık dosya paylaşıyorsanız, aracın formülleri, grafikleri veya biçimlendirmeyi bozmadan Excel dosyalarını (.xlsx) açıp kaydedebildiğinden emin olun

Özellikler ve fonksiyonlar: Excel'de pivot tablolar, karmaşık formüller veya makrolar kullanıyorsanız, karmaşık veri görevlerini destekleyen bir yazılım arayın. Ayrıca, verileri analiz etmeye, eğilimleri tespit etmeye ve hatta formüller önermeye yardımcı olan Excel'de pivot tablolar, karmaşık formüller veya makrolar kullanıyorsanız, karmaşık veri görevlerini destekleyen bir yazılım arayın. Ayrıca, verileri analiz etmeye, eğilimleri tespit etmeye ve hatta formüller önermeye yardımcı olan AI Excel aracı alternatiflerini de değerlendirin

Gerçek zamanlı işbirliği: Web tabanlı uygulamalar, birden fazla kişinin aynı anda düzenleme yapmasına ve o meşhur "vFinal_final. xlsx" e-posta konularından kaçınmasına olanak tanır

Şablonlar ve otomasyon: İyi Excel alternatifleri, bütçeler, proje takipçileri, faturalar vb. gibi belirli kullanımlar için hazır elektronik tablo veya İyi Excel alternatifleri, bütçeler, proje takipçileri, faturalar vb. gibi belirli kullanımlar için hazır elektronik tablo veya veritabanı şablonlarıyla birlikte gelir.

Yerleşik otomasyon: Excel otomasyonu , çok sayıda değişken veya makine öğrenimi algoritmaları nedeniyle karmaşık görünebilir. Bu nedenle, raporları planlama veya hesaplamaları tetikleme gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilen platformlar arayın

Fiyatlandırma ve lisanslama: Bütçeniz önemliyse, fiyatlandırma modelini inceleyin. Bazıları sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunarken (depolama veya özelliklerde sınırlamalar olabilir), diğerleri tek seferlik satın alma seçenekleri sunar

📚 Daha fazla bilgi: Excel'i proje yönetimi için kullanma

Excel Alternatiflerine Genel Bakış

Ardından, Mac için en iyi Excel alternatiflerini karşılaştırarak özellikleri, kullanılabilirlikleri ve fiyatları açısından nasıl olduklarını görelim.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Tablo Görünümü, Formül Alanları, AI Özetleri, Belgeler, Otomasyon, Şablonlar Küçük işletmeler, Kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur, Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur LibreOffice Calc 300'den fazla fonksiyon, grafik, çevrimdışı mod, DataPilot, Senaryo Yöneticisi Küçük işletmeler, Bireyler Sonsuza Kadar Ücretsiz Apple Numbers Özel şablonlar, iCloud senkronizasyonu, etkileşimli grafikler ve gerçek zamanlı düzenleme Küçük işletmeler, Bireyler Sonsuza Kadar Ücretsiz WPS Office E-Tablolar Akıllı araç kutusu, OCR, mobil cihazlar için optimize edilmiş, biçim uyumluluğu Küçük işletmeler Özel fiyatlandırma Google E-Tablolar Gerçek zamanlı işbirliği, Apps Script, Akıllı Doldurma, GPT entegrasyonu Kurumsal, Küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar 3,60 $/kullanıcı/ay'dan başlar SoftMaker PlanMaker Excel uyumluluğu, 430'dan fazla fonksiyon, hafif, grafik türleri Küçük işletmeler Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar OnlyOffice Gerçek zamanlı ortak düzenleme, şirket içi/bulut desteği, 200'den fazla şablon Kurumsal, Küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Zoho Sheet AI asistanı, veri doğrulama, makrolar, Zoho CRM entegrasyonları Küçük işletmeler, Kurumsal Sonsuza Kadar Ücretsiz Airtable İlişkisel veritabanı, çoklu görünümler, otomasyonlar, uzantılar Küçük işletmeler, Kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar Smartsheet Gantt grafikleri, gösterge panelleri, raporlama, entegrasyonlar ve uyumluluk Kurumsal, Küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur, Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar

Mac için En İyi Excel Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet

Şimdi, Mac kullanıcıları için en iyi on Excel alternatifini inceleyelim.

1. ClickUp (Proje yönetimi, görev izleme, iş akışlarının otomasyonu ve takım işbirliği için en iyisi)

Mac'inizde Excel'de görevleri veya projeleri yönetiyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp size 10 kat daha yapılandırılmış, net ve eyleme geçirilebilir bir kurulum sunar.

ClickUp Tablo Görünümü ile elektronik tabloları kolayca özelleştirin

ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp Tablo Görünümü, elektronik tablo gibi satır ve sütunlar sunar, ancak görev atamaları, durumlar, son teslim tarihleri, Özel Alanlar, formüller, filtreler ve otomasyon gibi ek özellikler de içerir.

Özel Alanlar ile görev ilerlemesi, ek dosyalar, derecelendirmeler ve daha fazlası gibi ihtiyacınız olan her şeyi izleyebilirsiniz.

ClickUp Tablo Görünümü ile elektronik tablolarınızı oluşturun, düzenleyin ve özelleştirin

Ayrıca müşterileri siparişlere, satış temsilcilerini anlaşmalara veya çalışanları görevlerine bağlayabilirsiniz. Bu, verileri daha sezgisel bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

ClickUp Brain

Veri yönetimini iyileştirmek için ClickUp Brain'i kullanarak verilerinizi hızlı bir şekilde özetleyin.

Örneğin, "Hangi görevler hala bekliyor?" veya "En çok satış yapan temsilci kim?" gibi sorular sorduğunuzda size net bir cevap verir. Tonlarca veriyle çalışırken ve hesaplama yapmadan veya her şeyi kendiniz filtrelemeden hızlı içgörüler elde etmek istediğinizde çok yararlıdır.

ClickUp Formül Alanları

Excel benzeri hesaplamalar istiyorsanız, ClickUp Formül Alanları size yardımcı olabilir. Bir görevin başlangıç tarihi ile son teslim tarihi arasındaki gün sayısını hesaplamak veya "Tahsis Edilen Bütçe"den "Harcanan Miktar"ı çıkararak kalan miktarı göstermek gibi hesaplamaları doğrudan canlı görevlerinizde otomatikleştirebilirsiniz.

Bu, projeleriniz ilerledikçe sayılarınızın otomatik olarak güncel kalacağı anlamına gelir.

ClickUp Özel Alanlar'da basit veya gelişmiş formülleri kullanarak anında kesin sayıları bulun

ClickUp'ın Formül Alanı Otomasyonları ile, formül tabanlı tetikleyiciler ve koşullara göre rutin iş akışlarını ve hesaplamaları otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, bir formül alanı belirli bir değere eşit olduğunda görev durumunu otomatik olarak güncelleyin veya bir bildirim gönderin.

ClickUp'ın Gelişmiş Formül Alanı ile tahmini günleri otomatik olarak izleyin

ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu

ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu, manuel iş yapmadan verileri yönetmenin harika bir yoludur. Otomatik veri içe aktarma ve toplamlar veya ortalamalar gibi hızlı hesaplamalar için özel formüller ekleme özelliği ile birlikte gelir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş alanlarla satışlar veya giderler gibi öğeleri de izleyebilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu ile harcamalarınızı takip edin ve onaylayın

Şablon, brüt satışlar, giderler ve kar/zarar gibi anahtar finansal verileri izlemek için Finansal Tablolar görünümü ve verileri düzenlemek ve hesaplamak için E-Tablo görünümü gibi birden fazla görünüm içerir. İlerlemeyi izlemek için Onay veya Tamamlandı gibi özel görev durumlarını da kullanabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Veri görselleştirme: ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla pivot tablo tarzı özetler, burndown grafikleri vb. gibi görsel raporlar oluşturun

Yerleşik belgeler: Belge içine tablo veya elektronik tablo eklemek için Belge içine tablo veya elektronik tablo eklemek için ClickUp Belgeleri sağlar. Bu, bir rapor yazarken metinle birlikte bazı verileri eklemek istediğinizde kullanışlıdır

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla takım üyesi aynı anda Belgeleri düzenleyebilir. Kullanıcılar ayrıca Belgenin herhangi bir yerine yorum ekleyebilir ve rol tabanlı izinlerle herkese açık veya gizli olarak paylaşabilir

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Bütçeleri yönetirken, proje maliyetlerini izlerken veya satış rakamlarını kaydederken verileri düzenlemenize ve hesaplamanıza yardımcı olacak kullanıma hazır elektronik tablolar ve proje yönetimi şablonları sunar

Mac için indirilebilir: Tarayıcı değiştirmenize gerek kalmadan elektronik tabloları yönetmenizi sağlayan özel bir : Tarayıcı değiştirmenize gerek kalmadan elektronik tabloları yönetmenizi sağlayan özel bir Mac masaüstü uygulaması sunar. Bu, tam işlevselliğe sahip yerel bir uygulama deneyimi tercih eden kullanıcılar için mükemmeldir

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ClickUp'ı yeni kullanıcılar için zorlayıcı hale getirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, IA, Gösterge Panelleri, otomasyonlar... Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret yok.

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazabileceğim bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb.), Belgeler, IA, Gösterge Panelleri, otomasyonlar... Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret yok.

2. LibreOffice Calc (Kapsamlı fonksiyonlara sahip en iyi ücretsiz alternatif)

libreOffice Calc aracılığıyla

Temel bir Excel alternatifi arıyorsanız, LibreOffice Calc tam size göre. Bu açık kaynaklı, ücretsiz uygulama, Excel gibi kullanıcı dostu bir arayüz ve koşullu biçimlendirme özellikleri sunan LibreOffice paketinin bir parçasıdır.

Calc, 300'den fazla fonksiyon içeren bir kitaplığı destekler ve gelişmiş veri analizi için grafikler ve pivot tablolar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca LibreOffice deposundan hazır elektronik tablo şablonlarını da indirebilirsiniz. Bu şablonlar yerleşik formüllerle birlikte gelir, böylece verilerinizi ekleyip hemen işe koyulabilirsiniz.

Çevrimdışı olduğu için verileriniz yerel olarak kalır (Dropbox/iCloud üzerinden senkronizasyon seçeneğini belirlemediğiniz sürece). Bu, hassas veriler ve web uygulamalarına bağlı kalmadan hareket halindeyken (uçuşlarda gibi) çalışmak için idealdir.

LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri

Senaryo yöneticisi: "Ya eğer" senaryolarını (yüksek, orta veya düşük satışlar gibi) karşılaştırarak, orijinal verileri değiştirmeden girdi değişikliklerinin sonuçları nasıl etkilediğini görür

Çözücü bileşeni: Diğer hücrelerde ayarlanan koşullara veya sınırlara göre belirli bir hücre için en iyi değeri bulur

Gelişmiş DataPilot teknolojisi: Kurumsal veritabanlarından ham verileri alın, ardından çapraz tablolama yapın, özetleyin ve kullanışlı bilgilere dönüştürün

LibreOffice Calc sınırlamaları

Calc, bazı bulut tabanlı alternatiflerin aksine, birden fazla kullanıcı tarafından gerçek zamanlı düzenlemeyi desteklemez

Excel dosyalarını açabilir ve kaydedebilir, ancak karmaşık biçimlerde sorunlar yaşayabilir

LibreOffice Calc fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

LibreOffice Calc puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.225+ yorum)

LibreOffice Calc hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Excel'den çok daha az karmaşıktır ve ücretsiz bir yazılımdır.

Excel'den çok daha az karmaşıktır ve ücretsiz bir yazılımdır.

3. Apple Numbers (Apple ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

apple Numbers aracılığıyla

Apple Numbers, Apple Inc. tarafından macOS, iPadOS ve iOS cihazlar için geliştirilmiş bir elektronik tablo yazılımıdır. Çoğu Apple cihazında önceden yüklenmiş olan veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilen iWork verimlilik paketinin bir parçasıdır.

Numbers'ın öne çıkan özelliği, temiz ve modern arayüzüdür. Bir tablo ile açılan Excel'in aksine, Numbers sayfada herhangi bir yere tablo, grafik, resim ve metin eklemek için boş bir tuval ile başlar. Tasarım öncelikli bu yaklaşım, görsel olarak çekici raporlar, gösterge panelleri ve sunumlar oluşturmak için özellikle kullanışlıdır.

En iyi yanı ne mi? Mac'inizde bir elektronik tablo başlatabilir, iPad'inizde güncelleyebilir ve iPhone'unuzda bir değeri değiştirebilirsiniz. Tüm bunlar iCloud üzerinden sorunsuz senkronizasyon ile gerçekleşir. Ayrıca Siri Kısayolları, AppleScript, Keynote ve diğer macOS özellikleriyle de entegre çalışır.

Apple Numbers'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar: Hızlı bir şekilde başlamanıza ve ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirmenize yardımcı olacak çok çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunar

Gerçek zamanlı işbirliği: Kullanıcıların iCloud üzerinden dosya paylaşımına olanak tanıyarak Apple cihazlarda aynı anda düzenleme yapmalarını sağlar

Veri görselleştirme: Veri değişikliklerine göre dinamik olarak güncellenen çok çeşitli 2D, 3D ve etkileşimli grafik türlerini (sütun, çubuk, çizgi, alan, pasta, halka, radar) destekler

Apple Numbers sınırlamaları

Seyrek güncellemeler ve yavaş özellik iyileştirmeleri, bazı kullanıcıların daha fazlasını istemesine neden olabilir

Büyük veri kümeleri veya karmaşık hesaplamalar için tasarlanmamıştır

Apple Numbers fiyatları

Sonsuza kadar ücretsiz

Apple Numbers derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.500+ yorum)

Apple Numbers hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Apple Numbers'ta en çok grafik tasarımını seviyorum. Tasarım harika ve diğer tüm elektronik tablo yazılımlarından ayrılıyor.

Apple Numbers'ta en çok grafik tasarımını seviyorum. Tasarım harika ve diğer tüm elektronik tablo yazılımlarından ayrılıyor.

📚 Daha fazla bilgi: Üstün Verimlilik için Temel MacBook Püf Noktaları

4. WPS Office Spreadsheets (En iyi mobil uyumlu alternatif)

wPS Office Spreadsheets aracılığıyla

WPS Office Spreadsheets, Excel'e benzer bir arayüz, işlevsellik ve genel tasarıma sahip, kullanıcı dostu bir araçtır. Bu, öğrenme eğrisini azaltır ve Excel'e aşina olan kullanıcıların sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırır.

WPS'nin hafif tasarımı ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışması onu diğerlerinden ayırır. iPhone/iPad için tamamen optimize edilmiştir; Mac'inizde bir elektronik tablo başlatabilir ve telefonunuzda minimum ödün vererek düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Ayrıca, .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv ve .txt gibi çeşitli dosya biçimlerini de destekler. Formülleri, grafikleri veya düzenleri bozmadan, cihazlar ve platformlar arasında dosyaları açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

WPS Office Spreadsheets'in en iyi özellikleri

Akıllı Araç Kutusu: Hücreden metin çıkarma, elektronik tablo biçimlerini toplu olarak dönüştürme ve metni sütunlara bölme gibi görevleri basitleştiren 60'tan fazla mini araç içerir

Resimden Metne: Görüntülerden metinleri ayıklayan ve bunları elektronik tablolara ekleyen Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliğini entegre eder

Akıllı sütun bölme: Tek bir sütundaki verileri içeriğine göre akıllıca birden çok sütuna böler

WPS Office Spreadsheets sınırlamaları

WPS, Microsoft Excel'e kıyasla gelişmiş fonksiyonlardan yoksundur

Bazı kullanıcılar, yoğun kullanım veya çoklu görev sırasında yavaş performans, gecikme veya çökmeler yaşadı

WPS Office Spreadsheets fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WPS Office Spreadsheets puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar WPS Office Spreadsheets hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

WPS Spreadsheets, harika elektronik tablolar, sunumlar ve belgeler oluşturmamı sağlıyor. Tüm elektronik tablo fonksiyonlarına sahip. WPS Spreadsheets'i çok seviyorum çünkü başlatması kolay ve Microsoft Office, Google Dokümanlar, Adobe PDF ve OpenOffice biçimleriyle yüksek uyumlulukla çalışıyor.

WPS Spreadsheets, harika elektronik tablolar, sunumlar ve belgeler oluşturmamı sağlıyor. Tüm elektronik tablo fonksiyonlarına sahip. WPS Spreadsheets'i çok seviyorum çünkü başlatması ve Microsoft Office, Google Dokümanlar, Adobe PDF ve OpenOffice biçimleriyle yüksek uyumlulukla çalışması daha kolay.

5. Google E-Tablolar (Gerçek zamanlı işbirliği ve bulut tabanlı esneklik için en iyisi)

Google E-Tablolar, Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan web tabanlı bir elektronik tablo programıdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, farklı konumlardaki 50 kullanıcıya kadar aynı elektronik tabloda aynı anda çalışabilme, iş arkadaşlarınızın değişikliklerini görebilme ve diğerlerinin takip edebilmesi için yorum bırakabilme gibi gerçek zamanlı işbirliği olanaklarıdır.

Ayrıca Google Analytics, Formlar ve Looker Studio gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla da entegre olur. Örneğin, Looker Studio aracılığıyla elektronik tablo verilerinizi gelişmiş görselleştirmeye dönüştürebilir veya Analytics verilerini içe aktararak grafikler oluşturabilir ve eğilimleri izleyebilirsiniz.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Kolay paylaşım ve izinler: Bağlantı veya e-posta daveti yoluyla bir sayfayı başkalarıyla kolayca paylaşın ve erişim düzeylerini (görünüm, yorum veya düzenleme) ayarlayın

Google Apps Script: İş akışlarını otomatikleştirmek, e-postalar göndermek, API'lere bağlanmak veya hücre değerlerine göre eylemleri tetiklemek için basit JavaScript fonksiyonları yazmanıza olanak tanıyan yerleşik bir komut dosyası aracı sağlar

Akıllı doldurma: Makine öğrenimini kullanarak verilerinizdeki kalıpları algılar ve kalan hücrelerin nasıl doldurulacağını önerir

GPT for Sheets: OpenAI'nin modellerini doğrudan elektronik tablonuza entegre ederek formüller oluşturmanıza, ham girdilerden yapılandırılmış verileri çıkarmanıza ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır

Google E-Tablolar sınırlamaları

Derinlemesine analiz için Excel gibi gelişmiş araçlarla eşleşmez

Çevrimdışı erişim sunsa da, bazı özellikler sabit bir internet bağlantısı olmadan çalışmaz

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz Google hesabı ile birlikte gelir

Google Çalışma Alanı Bireysel: Aylık 9,99 $

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi: Aylık 3,60 $/kullanıcı

Google Çalışma Alanı İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Google Çalışma Alanı Business Plus: Aylık 27,33 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google E-Tablolar hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi araçlar, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Satır içi yorumlar ve "önerilen düzenlemeler" ile kolaylaştırılmış geri bildirim, sorunsuz iletişim sağlar. Tüm dosyalar Google Drive'da depolanır, böylece internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir. Bazı araçlar çevrimdışı da çalışır, böylece internet olmadan da verimlilik sağlanır. Gmail, Takvim, Drive, Meet ve diğer uygulamalar derinlemesine entegre edilmiştir ve uyumlu bir iş akışı sağlar.

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi araçlar, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Satır içi yorumlar ve "önerilen düzenlemeler" ile kolaylaştırılmış geri bildirim, sorunsuz iletişim sağlar. Tüm dosyalar Google Drive'da depolanır, böylece internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir. Bazı araçlar çevrimdışı da çalışır, böylece internet olmadan da verimlilik sağlanır. Gmail, Takvim, Drive, Meet ve diğer uygulamalar derinlemesine entegre edilmiştir ve uyumlu bir iş akışı sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: Google E-Tablolar, 2Web Technologies tarafından geliştirilen XL2Web adlı web tabanlı bir elektronik tablo uygulamasından ortaya çıkmıştır. Google, 2006 yılında XL2Web'i satın aldığında, bu uygulama Google Labs Spreadsheets adını almış ve daha sonra Google E-Tablolar olarak resmi olarak piyasaya sürülmüştür.

6. SoftMaker PlanMaker (Hafif ve hızlı veri yönetimi için en iyisi)

softMaker PlanMaker aracılığıyla

SoftMaker PlanMaker, derin Excel uyumluluğu isteyen kullanıcılar için tasarlanmış, GDPR uyumlu bir elektronik tablo uygulamasıdır. Excel'in XLS ve XLSX biçimlerini açıp kaydedebilir, parola korumalı dosyaları destekler ve bir milyon satır ve 16.384 sütuna kadar büyük ölçekli çalışma sayfalarını işleyebilir.

Bu, kullanıcıların sınırlama olmaksızın yüksek hacimli verileri işlemelerine olanak tanır. PlanMaker ayrıca finansal ve istatistiksel analizlerden mühendisliğe ve veritabanı işlemlerine kadar 430'dan fazla yerleşik hesaplama fonksiyonunu destekler.

Excel'in gigabaytlarca boyutunun aksine, PlanMaker 200 MB'nin altında bir boyuta sahiptir. Bu, özellikle eski sistemlerde veya depolama alanı sınırlı sistemlerde daha hızlı kurulum ve başlatma anlamına gelir.

SoftMaker PlanMaker'ın en iyi özellikleri

Veri görselleştirme: 80'den fazla grafik türü (çubuk, pasta, histogram vb.) ve sunumlara hazır görseller için 3D döndürme, gölgeler ve ışık efektleri desteği

Bulut bağımlılığı yok : Çevrimdışı erişim ve GDPR uyumluluğu sayesinde gizlilik konusunda hassas kullanıcılar veya düzenlemelere tabi ortamlar için idealdir

Otomatik Filtre özelliği: Seçtiğiniz koşulları karşılayan verileri görüntülemek için tek tek sütunlara filtreler uygulayabilirsiniz

SoftMaker PlanMaker sınırlamaları

PlanMaker'da yerleşik çoklu kullanıcı işbirliği araçları yoktur

Excel belgelerine gömülü makroları çalıştıramaz

SoftMaker PlanMaker fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Özel fiyatlandırma

SoftMaker PlanMaker puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

SoftMaker PlanMaker hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Tanıdık, cihazlar arası, zengin özellikler.

Tanıdık, cihazlar arası, zengin özellikler.

7. OnlyOffice (Bulut ve şirket içi dağıtım için en iyisi)

via OnlyOffice

ONLYOFFICE, Mac kullanıcıları için Microsoft Excel'e alternatif olan başka bir ücretsiz, açık kaynaklı yazılımdır. Bulut tabanlı ve şirket içi ortamlarla entegre olarak, güvenlik bilincine sahip bireyler ve sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için idealdir.

Gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek, siz ve takımınızın düzenleyiciyi terk etmeden elektronik tabloları birlikte düzenlemenize, yorum bırakmanıza ve sohbet etmenize olanak tanır. Hatta sürüm geçmişine göz atabilir ve gerektiğinde belirli değişiklikleri geri yükleyebilirsiniz, bu da onu kullanışlı bir Google E-Tablolar alternatifi haline getirir.

ONLYOFFICE, ön tanımlı dosya türü olarak standart Microsoft Excel biçimlerini (XLSX) kullanır, bu da MS Office kullanıcılarıyla dosya alışverişi yaparken daha az dönüştürme sorunu yaşayacağınız anlamına gelir.

OnlyOffice'in en iyi özellikleri

Tek arayüz: Belgeler, elektronik tablolar, sunumlar ve PDF formları gibi tüm belge türlerini tek bir çalışma alanında açın veya oluşturun

200'den fazla şablon: Vergi formlarından bingo kartlarına kadar her şeyi dakikalar içinde oluşturun, ardından düzenleri ve görselleri tarzınıza göre özelleştirin

Güvenlik: Parola ayarlayarak, belirli hücreleri veya sayfaları kilitleyerek, formülleri gizleyerek ve seçilen kullanıcılara düzenleme erişimi atayarak hassas verileri koruyun

OnlyOffice sınırlamaları

Yerinde kullanım, güçlü donanım gerektirir ve bu da küçük kullanıcıları caydırabilir

Bazı kullanıcılar, ilk yükleme hızının iyileştirilebileceğini belirtti

OnlyOffice fiyatlandırması

Belge Alanı : Başlangıç: Ücretsiz İş: Kullanıcı başına aylık 20 $ Kurumsal: Sunucu başına 6550 $'dan başlayan fiyatlarla

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Sunucu başına 6550 $'dan başlayan fiyatlarla

Docs Enterprise : Ev kullanımı için : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme) Aile kullanımı için: 5 kullanıcıya kadar 330 $ İş kullanımı için : Özelleştirilebilir, 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Ev kullanımı için : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)

Aile için: 5 kullanıcıya kadar 330 $

İşletmeler için : Özelleştirilebilir, 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Çalışma Alanı Kurumsal: Kurumsal: Sunucu başına 2200 $ Kurumsal Plus: Sunucu başına 3300 $ Kurumsal Premium: Sunucu başına 4450

Enterprise: Sunucu başına 2200 $

Enterprise Plus: Sunucu başına 3300 $

Enterprise Premium: Sunucu başına 4450 $

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Sunucu başına 6550 $'dan başlayan fiyatlarla

Ev kullanımı için : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)

Aile için: 5 kullanıcıya kadar 330 $

İşletmeler için: Özelleştirilebilir, fiyatlar 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlar

Enterprise: Sunucu başına 2200 $

Enterprise Plus: Sunucu başına 3300 $

Enterprise Premium: Sunucu başına 4450 $

OnlyOffice puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra değerlendirmeleri: 4,5/5 (320+ değerlendirme)

Gerçek kullanıcılar Google E-Tablolar hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Hangi fonksiyonları kullanırsanız kullanın, kullanımı kolay araçlara sahiptir.

Hangi fonksiyonları kullanırsanız kullanın, kullanımı kolay araçlara sahiptir.

8. Zoho Sheet (Otomatik veri yönetimi için en iyisi)

zoho Sheet aracılığıyla

Zoho Sheet, işlevsel elektronik tablolar oluşturmak, yönetmek ve otomatikleştirmek için bulut tabanlı bir elektronik tablo aracıdır. 350'den fazla yerleşik fonksiyon, gelişmiş veri işleme ve 1.000'den fazla uygulama entegrasyonu sunarak iş akışlarını otomatikleştirir ve Excel gibi kaynaklardan veri içe aktarır.

Zoho Sheet, verileri analiz etmenize, grafikler veya fonksiyonlar önermenize ve tutarsızlıkları belirlemenize yardımcı olan bir AI asistanı olan Zia'ya sahiptir. Ayrıca Zoho CRM ve diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olduğundan, aynı sistem içinde sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz.

Zoho Sheet'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı güncellemeler, hücre/aralık yorumları, tartışma konuları ve verimli takım iş akışları için özelleştirilebilir izinler ile çok kullanıcılı işbirliği sağlar

Veri temizleme ve doğrulama araçları: Temiz ve doğru veriler sağlamak için yinelenenleri, tutarsızlıkları ve boş girdileri algılar

Üretken AI: ChatGPT tarafından desteklenen Zia aracılığıyla örnek veri kümeleri, formüller ve VBA makro kodlarını kolaylıkla oluşturur

Zoho Sheet sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun kullanıcı arayüzünü eski ve gezinmesi zor buluyor

Büyük elektronik tablolarla çalışırken performans sorunları yaşayabilir

Zoho Sheet fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Zoho Sheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Zoho Sheets hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Zoho Sheet'i seviyorum çünkü otomasyonu, sadece bir düğmeye tıklayarak karmaşık görevleri tamamlamanıza yardımcı olan makrolar ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca, büyük takımların çalışması için, elektronik tabloya ortak bir yaklaşım, takım üyelerinin aynı sayfada olmalarına yardımcı oluyor.

Zoho Sheet'i seviyorum çünkü otomasyonu, sadece bir düğmeye tıklayarak karmaşık görevleri tamamlamanıza yardımcı olan makrolar ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca, büyük takımların çalışması için, elektronik tabloya ortak bir yaklaşım, takım üyelerinin aynı sayfada olmalarına yardımcı oluyor.

9. Airtable (Veritabanı özelliklerine sahip en iyi seçenek)

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tablo gibi görünen ızgara tarzı bir düzene sahiptir, ancak her "satır" daha çok bir veritabanındaki kayda benzer. Her sütun için metin, sayı, açılır menü veya ek dosya gibi belirli alan türleri ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, tablolardaki kayıtları birbirine bağlayarak ilişkiler oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir tablodaki görevleri başka bir tablodaki projelere bağlayabilirsiniz.

Ayrıca, bu proje yönetimi tablo platformu, görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Örneğin, takvim görünümü, tarihleri içeren kayıtları bir zaman çizelgesinde gösterir, Kanban bunları görev aşamaları gibi sütunlarda gruplandırır ve galeri bunları görsel kartlar olarak görüntüler; bu, resimler veya portföyler için kullanışlıdır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Veri paylaşımı: Yalnızca görüntüleme veya düzenleme erişimine sahip paylaşılabilir bağlantılar oluşturun, tabanları web sitelerine yerleştirin veya Airtable API'sini kullanarak verilerinizi özel uygulamalarla bağlayın

Yerleşik uzantılar: Belirli kullanım durumlarını desteklemek için ekleyebileceğiniz grafikler, formlar veya raporlama bileşenleri gibi araçlar sunar

Otomasyon: Tetikleyici-eylem kuralları ayarlamanıza olanak tanır (ör. "Bir kayıt oluşturulduğunda veya Durum alanı X olarak değiştiğinde, bir e-posta gönder veya Slack mesajı yayınla")

Airtable sınırlamaları

Airtable, grafiklerle gelişmiş matematik işlemleri veya Excel raporlaması yapmaktan çok, izleme ve ilişkisel veri yönetimi için daha uygundur

Veritabanları büyüdükçe, büyük veya karmaşık kurulumları yönetmek zorlaşabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Koltuk başına aylık 20 $

İş : Koltuk başına aylık 45 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Airtable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Airtable, veri izleme ve kaydetme için mükemmeldir ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Basit ve öğrenmesi kolaydır, otomasyonları güçlüdür ve çok şey yapabilir. En sevdiğim özelliği, tabloları birbirine bağlayabilmesidir, çünkü bu sayede arama alanları oluşturulabilir ve veriler çok iyi bir şekilde segmentlere ayrılabilir.

Airtable, veri izleme ve kaydetme için mükemmeldir ve harika bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Basit ve öğrenmesi kolaydır, otomasyonları güçlüdür ve çok şey yapabilir. En sevdiğim özelliği, tabloları birbirine bağlayabilmesidir, çünkü bu sayede arama alanları oluşturulabilir ve veriler çok iyi bir şekilde segmentlere ayrılabilir.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi Airtable alternatifleri ve rakipleri

10. Smartsheet (Büyük projeleri yönetmek için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, proje yönetimi araçlarının işlevselliğini elektronik tablo arayüzünün basitliğiyle birleştiren kurumsal düzeyde bir araçtır.

Özel iş akışları oluşturmanıza yardımcı olmak için tahmini içgörüler, akıllı formül önerileri ve otomasyonlar gibi AI yeteneklerini kullanır. Ayrıca, platformlar arasında sorunsuz veri akışı için Google Çalışma Alanı, Microsoft Office 365, Jira ve Salesforce ile entegre olur.

Kullanıcılar ayrıca projelerin üst düzey görünümünü sağlayan gösterge panelleri oluşturabilir ve birden fazla sayfadan gerçek zamanlı verileri çeken raporlar oluşturabilir. Bu, bilgileri dosyalar arasında manuel olarak birleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Proje yönetimi için temel özellikler: Yerleşik Gantt grafiği görünümü ve görev bağımlılıklarını ayarlama özelliği sunar

Güvenlik ve uyumluluk: Kullanıcı izinleri, şifreleme ve GDPR ve HIPAA gibi standartlara uyumluluk gibi kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri içerir

Kullanım esnekliği: İnşaat projelerinin ve üniversite operasyonlarının yönetiminden sağlık hizmetleri iş akışlarının ve sermaye yatırımlarının izlenmesine kadar çok çeşitli senaryoları destekler

Smartsheet sınırlamaları

Büyük veya karmaşık sayfalarla ara sıra gecikme yaşanıyor

Bazı kullanıcılar, özellikle daha basit araçlardan veya mobil uygulamalardan geçiş yapan takım üyeleri için öğrenme eğrisinin dik olduğundan bahsetmektedir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $/üye

İş : Aylık 24 $/üye

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini okuyun:

Farklı ihtiyaçları olan farklı kitlelere gerekli bilgileri sunmak için görevleri ve verileri farklı şekillerde inceleyebilmeyi seviyorum. Ayrıca kullanıcı dostu ve sezgisel olmasını da seviyorum. Takvim özelliklerini, kart görünümünü ve raporları çok seviyorum. Proje yönetimini çok daha kolay hale getiriyor.

Farklı ihtiyaçları olan farklı kitlelere gerekli bilgileri sunmak için görevleri ve verileri farklı şekillerde inceleyebilmeyi seviyorum. Ayrıca kullanıcı dostu ve sezgisel olmasını da seviyorum. Takvim özelliklerini, kart görünümünü ve raporları çok seviyorum. Proje yönetimini çok daha kolay hale getiriyor.

📚 Daha fazla bilgi: Mac'ler için en iyi verimlilik uygulamaları

ClickUp ile Mac'te Güçlü Elektronik Tablolar Oluşturun

Excel, macOS'ta sorunsuz bir şekilde çalışsa da, bazı gelişmiş özellikler ve güncellemeler genellikle Windows kullanıcılarına göre daha geç gelir.

ClickUp, Mac'inizde elektronik tablo yönetimine işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunan hepsi bir arada bir çözüm olarak devreye girer.

ClickUp'ın Tablo Görünümü, çalışma alanınızda doğrudan veri oluşturmak, görüntülemek ve işlemek için sezgisel bir arayüz sunarken, Formül Alanları Excel benzeri hesaplamaların gücünü getirir. Ayrıca, Formül Alanları Otomasyonu ile, formül çıktılarınıza göre değerleri güncellemek veya belirli eylemleri tetiklemek için otomasyonlar kurabilirsiniz.

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