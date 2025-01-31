hesap Tablosu Ş Akışınızı Optimize Etmek İçin En İyi 10 Excel AI Aracı

Verilerle boğulmuş hissettiğiniz veya tekrarlayan Excel görevlerini yönetmenin daha kolay olmasını dilediğiniz oldu mu? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Elektronik tablolardaki sıkıcı işleri azaltmayı vaat eden AI Excel araçları şu anda çok popüler.

İşlerini geliştirmek için trendleri analiz etmek veya anlamlı içgörüler toplamak varken, kimse devasa Excel sayfalarını incelemekle zaman kaybetmek istemez.

Bu makalede, verileri analiz etmenize, eğilimleri tahmin etmenize ve tüm elektronik tablo ş akışını otomatikleştirmenize yardımcı olan AI Excel araçlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Optimize edin, basitleştirin ve elektronik tablolarla çalışmanın keyfini çıkarın!

Excel AI araçlarını ararken, kullanım kolaylığının yanı sıra dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik vardır:

Otomasyon yetenekleri: Zamandan tasarruf etmek ve manuel çabayı azaltmak için otomasyon özelliklerine sahip araçları arayın. Formül oluşturma, güncelleme yapma, verileri yenileme ve Zamandan tasarruf etmek ve manuel çabayı azaltmak için otomasyon özelliklerine sahip araçları arayın. Formül oluşturma, güncelleme yapma, verileri yenileme ve Excel raporları oluşturma gibi belirli görevleri otomatikleştirmeli ve planlamalıdır

Tahmine dayalı analitik: Tahmine dayalı analitik, geçmiş verileri kullanarak gelecekteki eğilimleri tahmin eder ve bilinçli karar almayı kolaylaştırır. Aracın örneğin satış eğilimlerini, bütçe tahsislerini ve proje zaman çizelgelerini analiz edip tahmin edebildiğinden emin olun

Excel ile entegrasyon: Aracın Microsoft Excel ile kolayca entegre olmasını sağlayarak mevcut Excel dosyaları ve işlevleriyle kolay işbirliği yapın. Böylece, Excel ortamında AI özelliklerini kullanabilirsiniz

Uyumlu ve ölçeklenebilir: AI aracının mevcut yazılımınızla uyumlu ve zaman içinde artan ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ölçeklenebilir olduğundan emin olun

Özelleştirme seçenekleri: Araç kolayca yapılandırılabilir olmalıdır. Özel kurallar oluşturabilmeli, tercihleri tanımlayabilmeli ve gereksinimlerinize göre ayarları değiştirebilmelisiniz

En önemlisi, müşteri yorumlarını ve puanlarını gözden geçirin. Uygun fiyatlı ve elektronik tablo yönetimini verimli ve etkili hale getiren, kullanıcıların favori AI Excel araçlarını arayın.

1. Excel Formül Botu

formül Bot aracılığıyla

Excel Formula Bot, Excel formülleri oluşturmak, verileri analiz etmek ve elektronik tablolarınızla sohbet etmek (ChatGPT gibi) için güçlü AI destekli araçlara sahip bir AI formül oluşturucudur.

Ayrıca, kullanımı kolay bir arayüzden bütçeleri yönetebilir, veri eğilimlerini analiz edebilir veya görevleri otomatikleştirebilirsiniz. Deneyiminizi optimize etmek için araç, gerçek zamanlı yardım, akıllı öneriler ve benzersiz stilinize uyum sağlayan bir öğrenme algoritması sunar.

Excel Formula Bot'un en iyi özellikleri:

Basit metin tabanlı girdilerle akıllı formüller oluşturun. Belirli satırlar veya sütunlar için etkinlik tabanlı tetikleyiciler kullanarak otomatik hesaplamalar gerçekleştirin

Daha büyük veri kümeleri içinde bilgileri kolayca çıkarın, girdileri doğrulayın ve belirli kalıpları arayın. Bu, veri kümenizde toplu değişiklikler veya düzeltmeler yapmak için çok değerlidir

Farklı türdeki elektronik tablolar için özel şablonlar oluşturun. Hazır indirilebilir bir elektronik tablo elde etmek için elektronik tablonun yapısını, biçimini ve bağlamını tanımlamanız yeterlidir

Verilerinizi yükleyin, sorularınızı sorun ve sonuçları alın. Veri tablosu grafikleri ve sorularınızla ilgili ek önerilen sorular alacaksınız

Excel Formül Bot sınırlamaları:

Formüller ve açıklamalar gibi çıktılar, son kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere büyük ölçüde bağlıdır

Özel gereksinimler için özelleştirme seçenekleri yoktur

Yeni kullanıcılar için yüksek öğrenme eğrisi

Excel Formula Bot fiyatlandırması:

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro plan: 9 $/ay

Excel Formula Bot puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

2. GPTExcel

gPTExcel aracılığıyla

GPTExcel, Excel ve Google E-Tablolar'da formüller, SQL sorguları, Apps Script ve VBA Script'leri kolayca oluşturmanızı sağlayan kullanışlı bir AI aracıdır.

Bu araç, formüller oluşturmak için yeterince güçlü ve bunların nasıl çalıştığını açıklamak için yeterince akıllıdır. Daha da iyisi, GPTExcel son güncellemelerle daha hızlı ve daha kolay hale geldi. Excel uzmanlığı olmadan formül yazmak veya karmaşık denklemler oluşturmak isteyen herkes için uygundur.

GPTExcel'in en iyi özellikleri:

Birkaç tıklamayla elektronik tablolar için sezgisel Tablo Şablonları oluşturun

Excel, Google E-Tablolar veya Airtable'da karmaşık hesaplamaları ve analizleri kolaylıkla oluşturun ve otomatikleştirin

Excel için VBA komut dosyaları, Google Çalışma Alanı için Uygulama Komut Dosyaları ve Airtable komut dosyaları oluşturarak işlerinizi hızla basitleştirin

Gereksinimleri doğal dilde girin ve AI'nın SQL sorguları oluşturmasına izin verin. Zaman tasarrufu sağlar ve SQL programlamanın getirdiği öğrenme eğrisini azaltır

GPTExcel sınırlamaları:

Karmaşık veya belirsiz sorguları işleyemiyor. Daha iyi sonuçlar elde etmek için sorguları basitleştirmeniz veya daha fazla ayrıntı sağlamanız gerekecektir

API'si yoktur ve bu nedenle Zapier, Power BI veya Tableau gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edilemez

Formüller, sorgular ve komut dosyaları için sürüm kontrolü bulunmadığından değişiklikleri izlemek zor

GPTExcel fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro plan: 6,99 $/ay

GPTExcel puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

3. SheetGod

sheetGod aracılığıyla

SheetGod, işlerinizi daha verimli ve daha az zaman alıcı hale getiren bir AI Excel aracıdır. Platform, sezgisel bir gösterge paneli ve temiz ve kullanımı kolay bir arayüz ile günlük Excel ile ilgili görevlerinizi otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.

SheetGod ile temel Excel ve Google E-Tablolar görevleri için adım adım öğreticiler de mevcuttur. Bir iş işletiyorsanız, SheetGod'u pazarlama e-postaları göndermek, PDF'ler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için de kullanabilirsiniz.

SheetGod'un en iyi özellikleri:

AI'yı kullanarak basit bir dille yazılmış formülleri çerçeveleyin ve anlayın. Size doğru denklemi verir ve büyük veri kümelerini kolayca işler

Google E-Tablolar ve Excel'deki görevleri otomatikleştirin. Böylece, önemli işlere daha fazla zaman ayırıp sıkıcı, tekrarlayan görevlere daha az zaman harcayabilirsiniz

Tek bir satır kod yazmadan, basit ve anlaşılır bir dil kullanarak makrolar (görevleri otomatikleştiren talimat veya komut kümeleri) oluşturun

Düzenli ifadeler (Regex) kullanarak verilerinizden belirli bilgileri bulun ve çıkarın

SheetGod sınırlamaları:

Farklı tarayıcılar veya cihazlarla bazı uyumluluk sorunları vardır

Hatalar genellikle performansını ve işlevselliğini etkiler

SheetGod fiyatlandırması:

Ücretsiz

Temel: Aylık 10 $

Standart: Aylık 25 $

Profesyonel: 50 $/ay

SheetGod puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

formulas HQ aracılığıyla

Formulas HQ, karmaşık formülleri basitleştirerek ve herkesin erişimine açarak elektronik tablo iş akışınızın tam potansiyeline ulaşmanıza yardımcı olur.

Platform, büyük veri yığınlarını işlerken verimlilik ve doğruluğun önemini anlar. Bu nedenle, formülleri oluşturmak, anlamak ve optimize etmek için kullanıcı dostu bir yaklaşım sunar. Temel aritmetikten gelişmiş fonksiyonlara kadar, Formulas HQ her şeyi kapsar.

Formulas HQ'nun en iyi özellikleri:

Birden fazla dili desteklediği için formül kaynaklarına size en uygun dilde erişin

Gerçek zamanlı yardım ve bilgili sohbet desteği alın, böylece ihtiyacınız olduğunda tam olarak ihtiyacınız olan yardımı alın

Python komut dosyalarını elektronik tablo görevlerinize sorunsuz bir şekilde entegre ederek daha karmaşık veri zorluklarının üstesinden gelin

Kolay takip edilebilir öğreticileri kullanarak karmaşık Excel formüllerini oluşturun ve açıklayın

Formulas HQ sınırlamaları:

Ücretsiz plan, ayda beş formül isteği ile sınırlıdır

İptal etme seçeneği yoktur

Açık veri korumadan bahsetme

Formulas HQ fiyatlandırması:

Ücretsiz

PRO: 5,99 $/ay

Formulas HQ puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Sheet+

formül HQ aracılığıyla

Not: Sheet+ artık Formula HQ'nun bir parçasıdır. Yine de, kullanıma sunulduğunda harika bir araç olduğu için bu aracı listemize dahil ettik. Sheet+ özelliklerini beğendiyseniz, bunları Formula HQ araç seti altında kullanmaya devam edebilirsiniz.

Sheet+, GSheets ve Excel kullanıcıları için formül oluşturmayı hızlandırmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtı. Bu araç, düz metinden doğru formüller oluşturabilirdi. Metin-Formül ve tersi gibi özelliklerle formül oluşturmayı ve açıklamayı basitleştirdi.

Dahası, Sheet+ WYSIWYG (Ne Görürseniz Onu Alırsınız) arayüzü, takımlar içinde elektronik tablo yeterliliğini ve verimliliğini artırmak için vazgeçilmez bir AI Excel aracı haline getirmiştir.

Sheet+'ın en iyi özellikleri:

Google E-Tablolar ve Excel'de karmaşık formüller oluşturmak için AI kullanarak zaman kazanın

Açıklayıcı özelliğini kullanarak formülleri adım adım inceleyin, hataları daha kolay anlayın ve giderin

AI kullanarak verileri düzenleyin, grafikler oluşturun ve karmaşık hesaplamaları hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirin

Excel ve Google E-Tablolar ile entegre ederek uygulamalardan çıkmadan formüller oluşturun ve kullanın

Sheet+ sınırlamaları:

Sınırlı hata ayıklama işlevine sahiptir ve yalnızca İngilizce dilini destekler

Google E-Tablolar ve Excel ile sınırlıdır; diğer araçlarla entegrasyonları yoktur

Sheet+ fiyatlandırması:

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 5,99 $/ay

Sheet+ puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar alternatifleri

6. Formül Oluşturucu

formulaGenerator aracılığıyla

FormulaGenerator sadece çözümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda formülleri daha iyi anlamanıza da yardımcı olur. Bu AI Excel aracı, benzersiz gereksinimlerinize dinamik olarak uyum sağlar ve formülle ilgili tüm taleplerinizi karşılar.

Basitlik, odaklanmış uzmanlık, uyarlanabilirlik ve değer odaklı yardıma olan bağlılığı, onu benzersiz ve değerli bir araç haline getirir.

FormulaGenerator'ın en iyi özellikleri:

Basit metin tabanlı girdiler kullanarak Excel formülleri oluşturun ve elektronik tablo sorunlarını çözün

Yerleşik Hata Bulucu aracıyla kod yazarken hataları yakalayın

Formülü Açıklama özelliğini kullanarak formüllerin kapsamlı, adım adım açıklamalarını tek bir tıklamayla alın

Formülleri doğrudan elektronik tablolarda çalıştırın ve hatta sayfalarınızdan ayrılmadan AI destekli Soru-Cevap Botu'ndan yanıtlar alın

GSheets ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek formüller oluşturun, bunları hücreler üzerinde çalıştırın ve hataları gerçek zamanlı olarak tespit edin

FormulaGenerator sınırlamaları:

Karmaşık veya belirsiz metin talimatlarını işleyemiyor

AI uygulamalarını kullanıcıların özel ihtiyaçlarına veya tercihlerine göre ince ayarlamaz

Farklı tarayıcılar veya cihazlarla uyumluluk sorunları var

FormulaGenerator fiyatlandırması:

7 günlük ücretsiz deneme

Premium üyelik: 4,9 $/ay

FormulaGenerator puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

7. AI Office Bot

aI Office Bot aracılığıyla

AI Office Bot, analitik yeteneklerinizi ve karar alma süreçlerinizi geliştirmek için kapsamlı verileri doğru bir şekilde işleyen bir verimlilik aracıdır.

AI kullanarak, bu araç çeşitli uygulamalar için formüller oluşturmanıza ve açıklamanıza yardımcı olur. MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets ve daha fazlası dahil olmak üzere 10'dan fazla uygulama ile entegre olur.

AI Office Bot'un en iyi özellikleri:

Slack, Google E-Tablolar ve CRM araçları gibi çeşitli platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek veri yönetimi, randevu planlama ve iletişimi basitleştirin

Google E-Tablolar, Excel veya Airtable'da karmaşık formüller oluşturun ve açıklayın

Daha sorunsuz yaratıcı süreçler ve daha iyi proje sonuçları için AI Office Bot'u Photoshop ve Premiere Pro ile bağlayın

Takımınızla birlikte formülleri oluşturun ve anlayın, karışıklıkları ortadan kaldırın ve hataları azaltın

AI Office Bot sınırlamaları:

Teknik sorunlar veya hatalar, performansını veya güvenilirliğini etkiler

İnsan yargısı veya yaratıcılık gerektiren belirsiz talepleri işleyemez

AI Office Bot fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: 2,08 $/ay

AI Office Bot puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. Nöral Formül

neural Formula aracılığıyla

Neural Formula, formüller oluşturmanıza, otomatikleştirmenize ve çevirmenize yardımcı olan, bütçe dostu bir Excel formül oluşturucu. Ana hedefi, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi yetenekleri aracılığıyla elektronik tabloların ve veri analizinin verimliliğini artırmak.

Neural Formula'nın en iyi özellikleri:

Verileri birçok şekilde görselleştirin ve değiştirin. Verilerinizdeki eğilimleri görmek için grafikler, çizelgeler ve histogramlar oluşturun

Yerleşik Formül Çeviri özelliği ile formülleri çeşitli dillere çevirin

Daha akıcı bir iş akışı için Neural Formula araçlarını VBA Makrolarınız ve Office Komut Dosyaları ile birlikte kolayca kullanın

Oluşturulan formüller için ayrıntılı açıklamalar sağlayan Açıklama özelliğini kullanarak her formülün nasıl oluşturulduğuna dair içgörüler edinin.

Oluşturulan formülleri ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre dinamik olarak ayarlayın veya değiştirin

Nöral Formül sınırlamaları:

Excel ve GSheets ile sınırlıdır; diğer elektronik tablo yazılımlarını desteklemez

Masaüstü uygulaması yoktur

Neural Formula fiyatlandırması:

Başlangıç: 10 $/ay

Profesyonel: 20 $/ay

Enterprise: 40 $/ay

Neural Formula puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. PromptLoop

promptLoop aracılığıyla

PromptLoop, Excel ve Google E-Tablolar için bir AI asistanıdır. Verilerinizi kategorilere ayırmanıza, özetlemenize veya sadece daha iyi görünmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Yapmanız gereken tek şey bir formül girmek, PromptLoop ise AI'yı kullanarak sağladığınız bilgilere dayalı akıllı cevaplar verir. Ancak bu sadece basitlikle ilgili değil. Platform, özel iş akışları oluşturmanıza, verileri özetlemenize, web araması yapmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

PromptLoop'un en iyi özellikleri:

GPT-3 gibi gelişmiş AI modellerini kullanarak verileri hızlı bir şekilde anlayın, hesaplayın ve ayarlayın, doğru ve gerçek zamanlı sonuçlar elde edin

Özel AI modelleri kullanarak metinleri işleyen, çıkaran veya özetleyen elektronik tablo modelleri oluşturun

Basit bir formül yardımıyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın

Google E-Tablolar için kullanıcı dostu eklentisiyle verileri kolayca yönetin

PromptLoop sınırlamaları:

Daha yüksek öğrenme eğrisi (özelleştirme için teknik uzmanlık gerekir)

Çoklu dil desteği yoktur

Sayfa içi veri görselleştirme araçlarıyla sınırlıdır

PromptLoop fiyatlandırması:

Ücretsiz

Başlangıç fiyatı: 29 $/ay

PromptLoop puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Goodlookup

goodlookup aracılığıyla

Goodlookup, elektronik tablo ihtiyaçlarınız için tasarlanmış güvenilir bir araçtır. GPT-3 (sezgisel yapısıyla tanınan bir dil modeli) gibi bilgileri anlama ve yorumlama konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir.

GPT-3'ün sezgisel yeteneklerine ve veri bağlantıları için güçlü eşleştirme yeteneklerine sahiptir. Vlookup veya index match'i hiç kullandıysanız, GoodLookup'ı bir üst sürüm olarak düşünün.

Bu araç, GPT-3'ün dili anladığı gibi verilerinizi anlamak için eğitilmiştir. Kalıpları ve ilişkileri hızlı bir şekilde anlayabilir. Dolayısıyla, mükemmel şekilde eşleşmeyen verileriniz olsa bile GoodLookup noktaları doğru bir şekilde birleştirebilir.

Goodlookup'un en iyi özellikleri:

Konular arasındaki bağlantıları anlamsal olarak kavrayarak, benzerliklere göre öğeleri gruplar halinde düzenleyin

Gelişmiş metin eşleştirme özelliği ile veri yorumlamada daha doğru ve değerli sonuçlar elde edin

Vektör alanında kelimelerin ne kadar yakından eşleştiğini gösteren eşleşme derecelendirme mekanizmasından yararlanın. Bu şeffaf puanlama sistemi, kesin ve rafine sonuçlar sağlar.

Goodlookup sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm yok

Goodlookup, Google E-Tablolar için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer elektronik tablo yazılımlarıyla uyumlu değildir

Goodlookup fiyatlandırması:

Yıllık abonelik: 15 $/yıl

Goodlookup puanları ve yorumları:

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Ayrıca okuyun: Bu verimlilik ipuçları & Google E-Tablolar AI Araçları* ile daha hızlı çalışın!

Bir Excel AI aracı olmasa da, ClickUp iş akışlarını basitleştirerek ve formüller oluşturmak için sorunsuz bir alan sağlayarak değer katar.

Diğer AI destekli Excel araçlarının aksine, ClickUp elektronik tablo alanının ötesine geçer ve proje yönetimi, görev izleme ve takım koordinasyonu için güçlü özellikler sunar. Excel içinde çalışmasa da, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde veri ile ilgili görevleri basitleştirmede mükemmeldir.

ClickUp

ClickUp AI, ihtiyaçlarınıza göre öneriler sunarak harika içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Belgelerde formül oluşturmak için güçlü işlevler sunarak belge yönetimi ve işbirliği için çok yönlü bir araçtır.

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Dahası, ClickUp Tablo Görünümü özelliği, verileri etkili bir şekilde düzenlemek ve analiz etmek için Excel'e alternatif sunar. ClickUp, farklı platformlarda sorunsuz iş akışı yönetimi sağlamak için çeşitli verimlilik araçlarıyla entegre olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Verimli görev yönetimi: Verimli Verimli görev yönetimi özellikleriyle görevleri düzenleyin, öncelikleri ayarlayın ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin

Esnek görünümler : Görevleri tercihlerinize uygun şekilde görselleştirmek ve yönetmek için Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafiği gibi çeşitli görünümler sunar

Entegrasyon özellikleri: Sorunsuz bir iş akışı için çok sayıda üçüncü taraf uygulama ve araçla entegre olur

İşbirliği araçları: Yorumlar, bahsetmeler ve Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle ClickUp, etkili iletişim ve ekip çalışmasını destekler

Çapraz platform uyumluluğu: Her zaman, her yerde sorunsuz iş akışı yönetimi için çeşitli cihazlar ve platformlardan erişilebilir

ClickUp sınırlamaları:

Birçok özelliği ve kullanım alanı olduğu için, ClickUp bazı kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Bazı gelişmiş özelliklere yalnızca ücretli planlarla erişilebilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

Bu AI Excel araçlarıyla elektronik tablo çalışmalarınızı bir üst seviyeye taşıyın. Gizli bilgileri ortaya çıkarmanıza, zaman kazanmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olurlar.

ClickUp, yalnızca iş akışınızı değil, verimlilik yaklaşımınızı da dönüştürme potansiyelini beraberinde getirir. AI'nın gücüyle ClickUp aracılığıyla elektronik tablo iş akışınızı optimize etmeye hazır olun. ClickUp'a ücretsiz kaydolun.