Müşterileri Kazanmak için Ücretsiz Profesyonel Sosyal Medya Teklif Şablonu

Neden bazı sosyal medya yöneticileri yüksek ücretli müşteriler kazanırken, diğerleri görmezden geliniyor?

Basit: her şey sunumda.

pazarlama liderlerinin %65'i, sosyal kampanyaları iş hedeflerine bağlamanın kabul görmenin anahtarı olduğunu söylüyor. Ancak teklifiniz bunu yapmazsa muhtemelen rafa kaldırılacaktır. Yapılandırılmış, stratejik ve sonuçları ortaya koyan bir şeye ihtiyacınız var.

Ücretsiz sosyal medya teklif şablonlarının bir listesini derledik. İster serbest çalışan ister tam teşekküllü bir ajans olun, doğru sunum "belki"yi "hadi yapalım"a dönüştürebilir

Aşağıdaki ücretsiz şablonu indirin ve pazarlama hedeflerinizle müşterilerinizi etkileyin. Ardından, ClickUp ile her kampanyayı, görevi ve zaman çizelgesini zahmetsizce yönetin.

Sosyal Medya Teklif Şablonları nedir?

Sosyal medya teklif şablonları, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve ajansların hizmetlerini potansiyel müşterilere açık ve stratejik bir şekilde sunmalarına yardımcı olan önceden tasarlanmış belgelerdir.

Tekliflerinizi müşterilerin zorluklarıyla uyumlu hale getirmenize ve yaklaşımınızın nasıl ölçülebilir sonuçlar sağladığını vurgulamanıza yardımcı olurlar. Önceden biçimlendirilmiş bölümleri ile bu şablonlar, hedefleri, stratejileri ve teslim edilecekleri profesyonel bir şekilde sunmanızı kolaylaştırır ve zaman kaybetmeden müşteri kazanmanıza yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin %40'ı markaların viral trendlere atlamasını havalı bulurken, %33'ü bunu utanç verici olarak nitelendiriyor.

İyi bir sosyal medya teklif şablonu nedir?

İdeal sosyal medya pazarlama teklifi şablonu, güçlü bir sosyal medya stratejisinin tüm önemli unsurlarını içerir. Yönetici özeti, sorun açıklaması, önerilen çözüm, tanımlanmış hedefler, zaman çizelgeleri, bütçeler ve açık bir eylem çağrısı içerir.

Bu proje tekliflerini her müşterinin kendine özgü hedeflerine göre özelleştirirken değer teklifinizi iletebilirsiniz: etkileşimi artırmak, takipçi sayısını artırmak, yeni bir kampanya başlatmak ve daha fazlası.

Kısacası, bu sosyal medya şablonları, hizmetlerinizi müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir çözüm olarak sunmanıza, somut hedefler ve zaman çizelgeleriyle desteklemenize, bütçeyi gerekçelendirmenize ve müşterilerin "evet" demesine yardımcı olur

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %83'ü sosyal medyanın markalarının görünürlüğünü artırdığına inanıyor. Daha da iyisi, %73'ü trafiğin arttığını ve %65'i daha fazla potansiyel müşteri kazandığını bildirdi.

Sosyal Medya Yönetimi Teklifi Şablonları

Üç kampanya lansmanı, iki müşteri raporu ve son dakika içerik takvimi revizyonu ile uğraştığınızı varsayalım. Teklif yönetimi yazılımı olmadan, belgeler, elektronik tablolar, sohbet konuları ve belki de dualar arasında gidip gelirsiniz.

Artık değil, burada her kullanım durumu için bir şablonumuz var.

1. ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu

kuzey Amerika'daki Fortune 500 şirketlerinin %65'i, görsel düşünmenin takımların fikirlerini daha hızlı uyumlaştırmasına ve iletmesine yardımcı olduğu için işbirliği için beyaz tahtaları kullanıyor.

ClickUp Proje Teklifi Beyaz Tahta Şablonu da benzer bir işlev görür. Proje hedeflerini haritalamak, sorumlulukları tanımlamak ve zaman çizelgelerini ve bütçeleri görsel olarak izlemek için etkileşimli bir tuval sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Sezgisel bir kontrol listesi kullanarak teklifin anahtar bileşenlerini ele alın

Atanan roller ve gerçek zamanlı güncellemelerle paydaşların işbirliğini merkezileştirin

Karmaşık proje fikirlerini kolay anlaşılır, yönetilebilir görsel bölümlere ayırın

📌 İdeal kullanım alanları: Dijital pazarlamacıların beyin fırtınası yapması, fikirleri organize etmesi ve paydaşların ilgisini çekecek ve geri bildirim almaya davet edecek bir biçimde sunması gereken erken planlama aşamaları.

2. ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu

ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu ile sunduğunuz hizmeti, nasıl sunduğunuzu ve neden önemli olduğunu açıkça belirtin. Müşteri iletişimi sırasında şeffaflığı korumak için vaka çalışmaları, hizmet çıktıları, zaman çizelgeleri ve fiyatlandırma yapılarını sergileyebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Merkezi bir gösterge panelinden müşteri iletişimlerini ve onaylarını izleyin

Özel Alanları kullanarak her bir hizmet teklifinin farklılıklarını vurgulayın

ClickUp ekosisteminde teklif oluşturma ve inceleme görevlerini iç takımlara otomatik olarak atayın

📌 İdeal kullanım alanları: Tekrarlanan veya özel hizmetler sunan ve işlerini sunmak için tekrarlanabilir ancak kişiselleştirilmiş bir yönteme ihtiyaç duyan ajanslar ve danışmanlar.

📖 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya Takımları için Ücretsiz Medya Planlama Şablonları

3. ClickUp Yaratıcı Ajans Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yaratıcı Ajans Teklif Şablonunu kullanarak müşterileri stil ve içerikle etkileyin

ClickUp Yaratıcı Ajans Teklif Şablonunu kullanarak müşterileri stil ve içerikle etkileyin

ClickUp Yaratıcı Ajans Teklifi Şablonu, yaratıcılığı ve portföy gösterimlerini ön planda tutar. Mood board'lar, görsel konseptler, kaynaklar ve yaratıcı özetler için bölümler, sadece strateji değil, tasarım yeniliği arayan müşteriler için çekici hale getirir.

Şunları yapabilirsiniz:

Yerleşik özel iş akışlarıyla teklifin durumunu taslaktan onaylanana kadar izleyin

Gerçek zamanlı yorumlar ve geri bildirimler ile müşterilerle işbirliği yapın

Yaratıcı çıktıları görsel önizlemeler ve zaman çizelgeleriyle sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Tasarım yeteneği olan müşterilere markalaşma, görsel içerik veya multimedya projeleri sunan yaratıcı takımlar.

ClickUp for Marketing ile kampanya özetleriniz, paydaş geri bildirimleriniz, sosyal takvimleriniz ve hatta gerçek zamanlı performans gösterge panelleriniz aynı alanda kalır. Hazır bir beyaz tahtaya teklifleri bırakabilir, takımınızla birlikte teslim edilecekleri haritalayabilir, beyin fırtınası oturumları sırasında görevler atayabilir ve gün sonuna kadar mükemmel bir plan sunabilirsiniz.

4. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teklif Talebi Şablonu'ndaki düzenli görev görünümleri ve formları kullanarak tedarikçi yanıtlarını toplayın

ClickUp Teklif Talep Şablonu, senaryoyu tersine çevirir. Hizmetlerinizi tanıtan şablonların aksine, bu şablon, teklifleri alan taraf olduğunuzda, başkalarından teklif talep etmek için kullanılır. Bu çerçeve ile Teklif Talep gönderilerine zamanında yanıt verebilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yerleşik zaman çizelgeleri, dönüm noktaları ve hatırlatıcılarla her teklifin son tarihini takip edin

Takımınızın tercih ettiği stile uyacak şekilde RFP ş akışınızı birden fazla görünümde görselleştirin

Değerlendirme için Özel Alanları kullanarak teklifleri yan yana karşılaştırın

📌 İdeal kullanım alanları: Gelen tedarikçi veya iş ortağı tekliflerini yönetmesi gereken satın alma veya proje yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama planlama yazılımını kullanmak istemiyorsanız, şablonları kampanya sunumları, içerik planlama veya bütçe belirleme gibi her türlü sosyal medya yönetimi ihtiyacına göre özelleştirin.

5. ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu ile stratejinizi satmaya odaklanın

Dönüşüm sağlayan, profesyonel görünümlü pazarlama planlarına mı ihtiyacınız var?

ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu, stratejik öngörü ile taktiksel ayrıntıları ve rekabet analizini birleştirerek pazarlama hedeflerinizi doğrudan iş hedeflerinizle senkronize etmenize ve belirli hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.

Bu şablon size şunları sağlar:

İçerik pazarlama stratejinizin alaka düzeyini ve doğruluğunu sergilemek için hedef kitleyi ve pozisyonu tanımlayın

Gantt Görünümü ile zaman çizelgelerini ve anahtar dönüm noktalarını ve net bir uygulama planı için son tarihleri haritalayın

Pazarlama faaliyetlerinin maliyetini netleştirmek için Özel Alanları kullanarak bütçeleri ve fiyatlandırmayı ayrıntılı olarak belirtin

📌 İdeal kullanım alanları: Müşterilere ve şirket içi paydaşlara kampanya stratejileri veya hizmetler sunan pazarlama uzmanları.

6. ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu

Pazarlama teklifi daha geniş bir görünüm sunarken, ClickUp Kampanya Teklifi Şablonu tek tek kampanyalara odaklanır.

Bu promosyon stratejisi kampanyası şablonu, yaratıcı strateji, lansman zaman çizelgeleri, bütçe tahminleri ve test planları için alan içeren daha keskin ve kısa vadeli bir odak noktasına sahiptir.

Bu şablon size şunları sağlar:

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak hedeflerinizi düzenlemek için kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın

Sunumunuzu kişiselleştirmek için hedef kitlenizi özel görevler kapsamında araştırın ve belgelendirin

ClickUp Otomasyonları ve durum izleme özelliğini kullanarak lansman sonrası kampanya performansını izleyin ve sonuçları değerlendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Kısa vadeli veya sezonluk kampanyalar başlatan pazarlama liderleri, reklam uzmanları ve büyüme takımları.

United Way Suncoast'un kreatif direktörü Jodi Salice, ClickUp'ı değerlendirdi:

Bu konuda yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bu konuda yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

7. ClickUp Ticari Teklif Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Tüm teklif ayrıntılarınızı ClickUp Ticari Teklif Şablonu'nda düzenleyin

ClickUp Ticari Teklif Şablonunu, bir teklif ve bir satış sözleşmesi arasında bir melez olarak düşünün. Finans ve ROI'ye odaklanması, proje maliyetlerini tahmin etmek, sonuçları tahmin etmek ve fiyatlandırma kademelerini yönetmek için yerleşik araçlarla farklı kılar.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Özel Durumlar ve Görünümler kullanarak teklif aşamalarını düzenleyin ve izleyin

İnceleme, düzenleme ve geri bildirim için takım üyeleri ve paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Teklif sunumundan projenin başlangıcına kadar anlaşmanızı düzenli bir biçimde izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Büyük sözleşmeler, fiyatlandırma dökümleri ve yasal hususları içeren yüksek riskli iş anlaşmaları.

8. ClickUp Proje Anlatımı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Dağınık fikirleri ClickUp Proje Anlatım Şablonu ile tutarlı ve ikna edici bir hikayeye dönüştürün

Her teklif satışla ilgili değildir. ClickUp Proje Anlatımı Şablonu, bir projenin kökenini, hedeflerini, beklenen etkisini ve metodolojisini belgelemek için hikaye anlatımına odaklanır. Stratejiniz ve değeriniz etrafında neden ve ne olduğunu iletmek için ikna edici bir anlatım oluşturursunuz. *

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Karar vericilerin ilgisini çekmek için uzun vadeli projenin etkisini açık ve net bir şekilde anlatın

Gerçek dünya uygulamalarını ve faydalarını ayrıntılı olarak açıklayarak projelerin kişisel veya sosyal değerini sergileyin

Teknik planları, teknik bilgi sahibi olmayan paydaşlar veya topluluk ortakları için ilgi çekici hikayelere dönüştürün

📌 İdeal kullanım alanları: Hibe teklifleri, kar amacı gütmeyen kuruluşların fon talepleri veya anlatımın netliği ve misyon uyumunun ön planda olduğu araştırma tabanlı projeler.

Anında sosyal medya teklifleri almak için ClickUp Brain'den yararlanın

9. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Temiz, işbirliğine dayalı ve uyumlu belgeler için ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonunu kullanın

Diğer sunum odaklı şablonların aksine, ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu teklifin kabulünden sonra olanlara odaklanır. Etiketleme, belge yükleme, özel alanlar ve durum izleme gibi özellikler, uzun vadede anlaşmanızı korur.

Bu şablon size yardımcı olur:

Taslak aşamasından imzalanmasına ve yenilenmesine kadar sözleşme yaşam döngülerini net durum etiketleriyle izleyin

Sözleşmelerin sona ermesini veya fırsatların kaçırılmasını önlemek için yenileme hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Sözleşme performans ölçütlerini kaydederek tedarikçi/müşteri ilişkilerini zaman içinde değerlendirin

📌 İdeal kullanım alanları: Hukuk departmanları, operasyon yöneticileri veya birden fazla sözleşmeyi veya uzun vadeli müşteri ilişkilerini yöneten ajanslar.

10. ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonunu hayalinizdeki yayın takvimine dönüştürün

Sosyal içerik fikir üretme ve planlama kaotik olabilir. Bu nedenle ClickUp Sosyal Medya İçerik Planı Şablonu, platformları, içerik türlerini, hedefleri ve yayın programlarını kolay gezinilebilir bir içerik boru hattına ayırır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Platformlar arasında marka tutarlılığını sağlamak için içerik temellerini ve temalarını haritalandırın

Fikirleri işbirliği içinde beyin fırtınası yapın ve içerik oluşturma iş akışını sürdürmek için durum veya takım üyesi ile etiketleyin

Yüksek performanslı fikirleri yeniden kullanmak için etiketleyerek, her zaman güncel olan içerikleri yeniden kullanın

📌 İdeal kullanım alanları: Net bir yayın yol haritasına ihtiyaç duyan sosyal medya yöneticileri ve içerik takımları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Facebook, bir milyar kullanıcıya ulaşan ilk sosyal ağ oldu ve bununla da kalmadı. Bugün Meta, her biri bir milyarın üzerinde aylık aktif kullanıcıya sahip dört platforma sahiptir: Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram.

11. ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin "Sadece paylaşmak" yeterli olmadığında ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonunu kullanın

İçerik planı günlük gönderileri yönetirken, ClickUp Sosyal Medya Kampanyası Şablonu büyük hamlelere odaklanır. Tanımlanmış hedefler, performans ölçütleri, yaratıcı varlıklar ve tanıtım zaman çizelgeleri ile çok platformlu sosyal kampanyalar planlamak için kullanın.

Bu kullanımı kolay şablon size şunları sağlar:

Koordineli son tarihler ve görevlerle platformlar arası içerik yayınlarını planlayın

İzlenebilir metrikler aracılığıyla kampanya hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirin

Yerleşik yansıma ve raporlama alanlarıyla sonradan analiz yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Tanımlanmış hedefleri ve lansman zaman çizelgeleri olan hedefli kampanyalar yürüten pazarlama takımları ve marka yöneticileri.

12. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu ile maliyet dökümü için ayrıntılı giderleri izleyin

Paydaşlarınızı elektronik tablolara boğmak yerine, ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu, öngörülen maliyetleri, yatırım getirisini ve finansal gerekçeleri ayrıntılı olarak gösterir.

Finansal onay ana engeliniz olduğunda, örneğin şirket içi sunumlar veya yönetim kurulu düzeyinde finansman talepleri için bu bütçe teklifi şablonunu kullanın.

Bu şablonla işinizi basitleştirin. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Net satır öğeleri ve bütçe özetleriyle proje maliyetlerini tahmin edin ve gerekçelendirin

Farklı finansman düzeylerine göre ROI ve bütçe senaryolarını tahmin edin

Finansal bilgileri finans dışı takımlara görsel ve kolay anlaşılır bir şekilde sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Bütçe odaklı teklifler hazırlayan ve kaynak tahsisine odaklanan girişim kurucuları, takım liderleri ve finans uzmanları.

📖 Ayrıca okuyun: Sosyal Medya ve Video İçeriği için Altyazı Oluşturma AI Araçları

13. ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonu ile sosyal medya stratejinizin 360° görünümüne erişin

ClickUp Sosyal Medya Takvim Şablonunu, sosyal içeriklerinizin ana zaman çizelgesi olarak düşünün. Planlanan her şeyin takvim görünümünü sunar ve sürükle ve bırak planlama, hatırlatıcılar ve platforma özel filtreler içerir.

Bu şablonu işinize koyun ve:

Çakışmaları ve örtüşmeleri önlemek için platform ve saat dilimine göre yayınları planlayın

Aylık/haftalık içerik takvimi görünümüyle içerik eksikliklerini veya aşırı paylaşımları görselleştirin

ClickUp Gösterge Paneli'ndeki analizlerle entegre ederek, etkileşim modellerine göre yayınlamayı ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Sosyal medya koordinatörleri, ajanslar ve çok kanallı yayın programlarını yöneten serbest çalışanlar.

14. ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonunu kullanarak, üst düzey strateji ve zorlu içerik görevleri arasında saniyeler içinde geçiş yapın

İçgüdülerinden ziyade performansa dayalı stratejiler geliştirmek isteyen veri odaklı takımlar, ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu'nu tercih etmelidir. Bu şablon, temel planlama şablonlarında bulunmayan daha derin entegrasyonlar ve raporlama yetenekleriyle diğerlerinden ayrılır.

Bu şablonla zaman kazanın ve:

Araçlar veya elektronik tablolar arasında geçiş yapmadan gönderileri planlayın, yayınlayın ve analiz edin

KPI'ları ve performans gösterge panellerini gerçek zamanlı olarak sosyal kampanyalara bağlayarak eksiksiz bir genel bakış elde edin

Yerleşik raporlama görünümleriyle üç ayda bir sosyal medya denetimleri ve performans incelemeleri gerçekleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Gelişmiş analitik, etkileşim izleme, platform segmentasyonu ve kampanya düzeyinde raporlama arayan takımlar.

15. ClickUp Sosyal Medya Pazarlama Ajansı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sosyal Medya Pazarlama Ajansı Şablonu ile hesapları takip etmek yerine büyütmeye odaklanın

ClickUp Sosyal Medya Pazarlama Ajansı Şablonu ile içeriğinizi markalar arasında ölçeklendirin. Müşteri gösterge panelleri, kampanya çalışma alanları, inceleme iş akışları ve hiçbir şeyi kaçırmadan hareketli parçaları yönetmek için raporlama araçları içerir.

Bu şablonu şu amaçlarla özelleştirin:

Onaylar, durumlar ve kampanya güncellemeleri için müşterilere yönelik gösterge panellerini paylaşın

Erişimi kontrol ederken şirket içi ve müşteri takımlarıyla işbirliği yapın

Kapsamın genişlemesini önlemek için hizmet kapsamını ve zaman çizelgesini ayarlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Verimlilik ve özelleştirmenin anahtar rol oynadığı çoklu müşteri, çoklu platform senaryoları.

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %86'sı pazarlama için Facebook'u kullanıyor ve bu platformu en çok tercih edilen platform yapıyor. Instagram %79 ile ikinci sırada yer alırken, LinkedIn %65 ile üçüncü sırada yer alıyor.

16. Sprout Social'ın Sosyal Medya Teklifi Şablonu

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social'ın Sosyal Medya Teklif Şablonu, stratejik ikna ilkesini izler. Veriye dayalı hikaye anlatımına büyük önem verir ve ajansların ve serbest çalışanların her hizmeti gerçek ROI ile ilişkilendirmesine olanak tanır.

Bu şablon size aşağıdakiler için bir çerçeve sağlar:

Sektörlerde yaygın olarak kullanılan KPI'ları yansıtan önceden doldurulmuş metriklerle güvenilirlik oluşturun

Teklif hizmetlerini doğrudan Sprout'un raporlama özelliklerine bağlayarak ölçülebilir sonuçlar gösterin

Müşterinin sosyal kanallarına göre platforma özel önerileri entegre edin

📌 İdeal kullanım alanları: Sprout Social kullanan ve stratejilerini desteklemek için sosyal medya denetim sonuçlarını sunmak isteyen takımlar.

17. PandaDoc'un Sosyal Medya Pazarlama Teklifi Şablonu

pandaDoc aracılığıyla

PandaDoc'un Sosyal Medya Pazarlama Teklifi Şablonu, şık ve etkileşimli bir biçimde gömülü e-imzalar, fiyatlandırma tabloları ve markalama araçları içerir. Teklifleri etkileşimli satış belgelerine dönüştürür.

Bu şablona güvenerek şunları yapabilirsiniz:

PandaDoc'un CRM entegrasyonları ile müşteriye özel verilerle sözleşme oluşturmayı otomatikleştirin

Gömülü e-imza ve ödeme tahsilat alanlarını kullanarak anlaşma kapanışını hızlandırın

Analitiklerle teklifin ne kadar süreyle açık kaldığını ve ne zaman açıldığını izleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Teklif otomasyonu ve dijital imzalarla sosyal medya müşterileri kazanmak isteyen satış odaklı ajanslar ve serbest çalışanlar.

18. Proposify'ın Sosyal Medya Teklifi Şablonu

proposify aracılığıyla

Proposify Sosyal Medya Teklifi Şablonu, satış psikolojisine dayalı olarak çalışır. Büyük fikirleri yapılandırarak sunmanıza ve potansiyel müşterilerinizi belge içindeki dönüşüm hunisi boyunca yönlendirmenize olanak tanır.

Bu yapılandırılmış yaklaşımı şu amaçlarla kullanın:

Görsel dönüm noktaları ve CTA yerleştirme ile ikna edici bir teklif akışı oluşturun

Hizmetlerinizi daha iyi satmak için isteğe bağlı paketler içeren fiyat tabloları ekleyin

Stratejileri bağlam içine oturtmak ve gidip gelmeleri azaltmak için açıklayıcı videolar ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Satış sürecinde estetik kontrol ve etkileşimli işbirliği isteyen yaratıcı profesyoneller.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) yapıldığı ve sorunsuz bir işbirliği eksikliği olduğunu da gösterebilir. Gereksiz platform değiştirme ve bağlam geçişlerini önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.

19. Hootsuite'in Sosyal Medya Pazarlama Teklifi Şablonu

hootsuite aracılığıyla

Bu Sosyal Medya Pazarlama Teklifi Şablonu, halihazırda Hootsuite ekosisteminde çalışıyorsanız uygundur. Hedef haritalama, içerik ana hatları, planlama mantığı ve değerlendirme metrikleri gerektiren çok kanallı stratejiler için kullanışlıdır.

Bu şablon şunları yapabilir:

Teklif çıktılarını Hootsuite'un yayın programıyla senkronize edin

Dönüm noktaları ve KPI'larla yapılandırılmış kampanya zaman çizelgeleri sunun

Hootsuite Analytics'i kullanarak potansiyel müşteriler için yerleşik performans değerlendirme planları sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Hootsuite'un marka kitini halihazırda kullanmakta olan veri konusunda bilgili takımlar.

20. SocialBee'nin Sosyal Medya Yönetimi Teklifi Şablonu

socialBee aracılığıyla

Sosyal Medya Yönetimi Teklifi Şablonu, müşterinin teklif sürecini teklife dahil eder. Netlik sağlamak için iş akışlarının, iletişim programlarının ve içerik oluşturma planlarının önizlemelerini sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İçerik, planlama ve raporlama alanlarında aylık teslimatları sergileyin

İşe alımdan inceleme döngülerine kadar iş akışı zaman çizelgelerini görselleştirin

İletişim politikalarını ve geri dönüş beklentilerini, kanıt olarak müşteri referanslarıyla birlikte ekleyin

📌 İdeal kullanım alanları: Kapsamlı sosyal medya yönetimi sunan ve ilk etkileşimden itibaren müşteri güveni oluşturmak isteyen serbest çalışanlar veya küçük ajanslar.

21. Indeed'in Sosyal Medya Teklifi Şablonu

via Indeed

Indeed'in Sosyal Medya Teklifi Şablonu, işe alım odaklı süreçleriyle öne çıkıyor. İşe alım pazarlama stratejilerini platform hedeflemesi ile birleştirerek, sosyal medyayı yetenek çekme aracı olarak mercek altına alıyor ve işe alım takımlarına iç kampanyalar için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlıyor.

Bu şablonla başlayın:

Niş iş rollerini hedefleyen sosyal medya işe alım kampanyaları önerin

İşe alım hedeflerini marka pazarlama hedefleriyle uyumlu hale getirin

Adayların katılımı ve anlaşma şartlarına özel bir içerik stratejisi belirleyin

📌 İdeal kullanım alanları: İşveren markası yöneticileri, İK pazarlama danışmanları veya sosyal medyada işe alım kampanyaları oluşturan ajanslar.

22. Later'ın Sosyal Medya Teklifi Şablonu

via Later

Sosyal Medya Teklifi Şablonu, Instagram, TikTok ve Pinterest gibi platformlar için görsel hikaye anlatımını kapsar. İçeriğinizi storyboard'a aktarmak, estetik konseptleri sunmak ve influencer işbirliklerini öne çıkarmak için düzenler sağlar.

Bu şablonun size rehberlik etmesine izin verin:

Yerleşik analiz çerçevelerini kullanarak anahtar performans göstergelerini belirleyin

İnceleme, revizyon ve proje başlatma için sonraki adım protokollerini listeleyin

Sosyal medya hedeflerinize ulaşmak için teslimat sıklığı ve platformuna kadar kesin teslimatları tanımlayın

📌 İdeal kullanım alanları: İşveren markası yöneticileri, İK pazarlama danışmanları veya sosyal medyada işe alım kampanyaları oluşturan ajanslar.

ClickUp Şablonlarıyla Daha İyi Teklifler Oluşturun

Yaratıcı bir kampanya mı sunuyorsunuz veya sosyal medya hizmetlerini mi yönetiyorsunuz? Doğru teklif şablonu size saatler kazandırabilir ve rakiplerinizi geride bırakabilir. Bu 22 benzersiz ve eylem odaklı şablon, hayal edebileceğiniz her teklif senaryosu için kullanabileceğiniz bir araç seti sunar.

Küçük bir ipucu: büyük bir takımla çalışıyorsanız veya bu şablonları ölçeklenebilir bir ekosistem içinde oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'a geçin. Hepsi bir arada yönetim yetenekleri ve 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu, bu çerçeveleri daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Öyleyse, daha fazla zaman kaybetmeden, bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!