2025'te Harcamaları İzlemek için En İyi 10 Pazarlama Bütçesi Yazılımı

Gartner'ın Harcama Anketi, 2025 yılı için pazarlama bütçelerinin şirketlerin toplam gelirlerinin %7,7'sinde sabit kalacağını ortaya koyuyor. Bu oran geçen yıl ile aynı ve 2020'de gördüğümüz %11'lik zirveye hiç de yakın değil.

Pazarlama stratejilerini planlamaktan sorumlu bir CMO, dijital stratejist veya bunları uygulayan bir pazarlama müdürü olun, daha azıyla daha fazlasını yapmak için sürekli baskı altındasınız.

Her doların bir değeri vardır.

Ancak bunun için kampanyalar, kanallar ve mali çeyrekler genelinde pazarlama maliyetlerine ilişkin verilere erişmeniz gerekir.

İşte burada pazarlama bütçesi yazılımı devreye girer.

Harcamalara gerçek zamanlı görünürlük ve veriye dayalı içgörüler sağlayarak elektronik tablolardan öteye geçer ve her pazarlama dolarının hesaba katılması ve iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar.

Bu kılavuzda, harcamaları izlemek, israfı önlemek ve ROI'yi en üst düzeye çıkarmak için en iyi pazarlama bütçesi araçlarını bir araya getirdik. 🤓

En İyi Pazarlama Bütçesi Yazılımlarına Genel Bakış

Hızlı bir özet mi arıyorsunuz? Yan yana karşılaştırmamız, size en uygun ürünü anında bulmanızı kolaylaştırır.

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma (USD/kullanıcı/ay) ClickUp ClickUp Brain ile bütçe izleme şablonları, hedef uyumu, yapay zeka içgörüleri Küçük işletme sahipleri, işlevler arası pazarlama ve operasyon takımları Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar; ClickUp AI eklentisi kullanıcı başına aylık 7 $'dır Planful AI tahminleri, senaryo planlama, gerçek zamanlı bütçe görünürlüğü, pazarlama-finans işbirliği Kurumsal pazarlama ve finans takımları Özel fiyatlandırma Marmind PO/fatura senkronizasyonu, canlı maliyet izleme, ERP entegrasyonu, hedef/bölgeye göre bütçe dilimleme Küresel pazarlama departmanları Özel fiyatlandırma Proof Analytics ROI modelleme, karışım modelleme, CRM entegrasyonu, otomatik optimizasyon önerileri CMO'lar ve veri odaklı pazarlama takımları Özel fiyatlandırma CoSchedule Birleştirilmiş takvim, Kanban görev panoları, içerik + sosyal planlama, yerleşik onaylar Küçük ve orta ölçekli pazarlama takımları Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Uptempo. io Bütçe planlama, tahmin, kampanya takvimi, performans gösterge panelleri Kurumsal pazarlama operasyonları takımları Özel fiyatlandırma HubSpot Pazarlama Merkezi Kampanya araçları, CRM raporlama, pazarlama otomasyonu, yerleşik bütçe izleme Büyüyen inbound pazarlama takımları Ücretli planlar üç koltuk için aylık 890 $'dan başlar Zoho Marketing Plus Birleşik gösterge paneli, kampanya otomasyonu, analitik, sorunsuz Zoho uygulama entegrasyonları Zoho destekli pazarlama takımları 15 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar 21,06 $/aydan başlar Float Görsel bütçeleme, görev planlama, takım iş yükü planlama, gerçek zamanlı düzenlemeler Yaratıcı ve proje tabanlı takımlar 30 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 7,50 $'dan başlar Kantata Bütçeleme, kaynak planlama, gelir tahmini, CRM/ERP entegrasyonları Ajanslar ve hizmet şirketleri Özel fiyatlandırma

En iyi pazarlama bütçesi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm bütçe araçları modern pazarlama takımları için tasarlanmamıştır. İşte gerçekten önemli olanlar 👇

Bütçe planlama ve tahsis: Kampanya bütçelerini kolaylıkla belirleyin, fonları takımlar veya kanallar arasında tahsis edin ve pazarlama çabalarınızı anında ayarlayın

Gerçek zamanlı harcama izleme: Pazarlama bütçenizin ne kadarının harcandığını, ne kadarının kaldığını ve mevcut harcama oranınızı canlı olarak güncellenen bilgilerle takip edin, böylece hazırlıksız yakalanmayın

Pazarlama kanallarıyla entegrasyon: En iyi bütçe tahsis araçları, Google Ads ve Meta gibi ücretli reklamcılık platformları veya HubSpot veya Salesforce gibi pazarlama takımınızın kullandığı CRM gibi teknoloji yığınınızla bağlantı kurarak reklam harcamalarınızı ve performans verilerinizi otomatik olarak alır

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar: Pazarlama çabalarının ROI'sini izleyin, eğilimleri görselleştirin ve pazarlama departmanınızın işleyişine uyacak şekilde ayarlayabileceğiniz gösterge panelleriyle bütçe ve gerçek harcamaları karşılaştırın

ROI ve performans analizi: Pazarlama bütçesi yazılımı, kampanya getirilerini analiz ederek ve maliyet kaçaklarını belirleyerek neyin işe yaradığını ve neyin değiştirilmesi gerektiğini görselleştirmenize olanak sağlamalıdır

Tahmin ve senaryo planlama: "Ya eğer" senaryoları çalıştırın ve gelecekteki harcamaları tahmin ederek bütçe kesintilerine veya büyük kampanyalara önceden hazırlanın

Onay iş akışları ve izinler: Değişiklikler için özel onay yolları belirleyin ve düzeni ve kontrolü sağlamak için hangi bütçelere kimlerin erişebileceğini tanımlayın

Uyarılar ve bildirimler: Harcamalar sınırlara yaklaştığında veya performans düştüğünde bildirim alın, böylece küçük sorunlar büyümeden müdahale edebilirsiniz

Veri güvenliği ve uyumluluk: Hassas bilgilerinizi korumak için GDPR veya SOC 2 gibi finansal veri güvenliği standartlarına uygun yazılımları seçin

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

2025'te Harcamaları İzlemek için En İyi 10 Pazarlama Bütçesi Yazılımı

Artık pazarlama bütçesi yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun aracı bulalım.

1. ClickUp (Bütçeleri ve pazarlama kampanyalarını yönetmek için en iyisi)

ClickUp ile pazarlama kampanyalarını yönetin ve görselleştirin

ClickUp, pazarlama, finans ve satış takımlarının pazarlama harcamalarını izlemesine, kampanyaları organize etmesine ve her bir doların stratejik hedeflerle uyumlu olmasını sağlamasına yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Dijital pazarlama kampanyaları yürütmek, influencer ortaklıklarını yönetmek veya etkinlik pazarlaması planlamak gibi işlerinizde, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımınızın tam uyum içinde çalışmasını sağlarken bütçenizi aşmamanızı kolaylaştırır.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, kampanya planlama, bütçeleme ve yürütme için kontrol merkeziniz olur.

Özel Alanlar ile, öngörülen ve gerçek harcamaları izlemek, kampanya sahiplerini atamak, satıcıları etiketlemek ve ödeme ayrıntılarını kaydetmek için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz.

Hatta aşağıdaki gibi alanlar da ekleyebilirsiniz:

Tahsis Edilen Bütçe

Harcanan tutar

Kalan Bütçe

Harcama Kategorisi (ör. reklam bütçesinin bir parçası olarak ücretli reklamlar, etkinlikler, influencer vb.)

AI destekli Özel Alanları kullanarak kapsamlı pazarlama bütçesi içindeki harcama kategorileri için Otomasyonlar ayarlayın

Planlama ve yürütmeyi hızlandırmak için ClickUp Brain imdadınıza yetişir. Bu yazılımı kullanarak saniyeler içinde kampanya özetleri, içerik fikirleri, vaka çalışmaları ve sosyal medya gönderileri oluşturabilirsiniz. En iyi yanı ise, pazarlama bütçenizle ilgili ayrıntıları halihazırda sahip olduğu verilerden almasıdır.

ClickUp Brain kullanarak özel bir pazarlama kampanyası bütçesi oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama bütçenizi gerçek zamanlı olarak görselleştirebilirsiniz:

Çubuk grafikler veya pasta grafikler kullanarak planlanan ve gerçek harcamaları karşılaştırın

Harcama oranı, kanala göre toplam harcama veya ROI tahminleri için bileşenler ekleyin

Farklı paydaşlar için özel gösterge panelleri oluşturun; örneğin, biri CMO'nuz için, diğeri kampanya yöneticileri için

Kampanya maliyetlerinin gerçek zamanlı olarak nasıl biriktiğine dair tam görünürlük elde edersiniz, böylece bütçenin çeyrekler veya departmanlar arasında yeniden tahsisi çok daha kolay hale gelir.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile haftalık, aylık ve kanala göre gösterim ve beğeni gibi pazarlama performans ölçütlerini görselleştirin

Pazarlama bütçenizin onaylanmasını sağlamak söz konusu olduğunda, ClickUp for Finance Teams, özellikle departmanlar arası işbirliği için zaman kazandıran bir çözümdür. Finans ekipleri, pazarlama harcamalarına göre özelleştirilmiş Listeler, Klasörler ve Özel Alanlar kullanarak ClickUp içinde paylaşılan bütçeleme iş akışları oluşturabilir. Örneğin, "Pazarlama 3. Çeyrek Bütçesi" gibi bir klasör, her kampanya veya kanal için görevleri veya satır öğelerini barındırabilir. Bu, pazarlamanın finansal faaliyetlerinin canlı ve yapılandırılmış bir görünümünü oluşturur.

Artık, departmanlar arasındaki iş akışının sorunsuz bir şekilde devam etmesi için, belirli bütçeyle ilgili tetikleyicilere dayalı olarak ClickUp Otomasyonları aracılığıyla gerçek zamanlı uyarılar ve eylemler ayarlayabilirsiniz. Örneğin:

Bir kampanya harcama sınırını aştığında takımı anında bilgilendirin

"Bütçe İnceleme" görevi tamamlandığında takip görevlerini otomatik olarak atayın

Yeni harcama taleplerini onay için doğru paydaşlara yönlendirin

ClickUp Otomasyonları ile tek birkaç tıklamayla tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve tüm proje zaman çizelgelerini değiştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bütçeli görev iş akışları: ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri bütçeleme ile entegre olur. "Çalışıyor" veya "Beklemede" gibi ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri bütçeleme ile entegre olur. "Çalışıyor" veya "Beklemede" gibi özel görev durumları kampanya harcama durumunu yansıtır ve iç içe alt görevler bütçe kalemlerini temsil edebilir

Hedeflerle bütçe izleme: Üç aylık veya kampanyaya özel bütçe sınırları belirleyin ve Üç aylık veya kampanyaya özel bütçe sınırları belirleyin ve ClickUp Hedefleri ile bunları izleyin. Harcama hedeflerini her kanal için hedeflere (Google Ads veya influencer harcamaları gibi) bölebilir, bunları canlı görevlere veya Özel Alanlara bağlayabilir ve harcamalar geliştikçe ilerlemeyi otomatik olarak güncelleyebilirsiniz

İşbirliği ve onaylar: Yerleşik sohbet ve prova özellikleri, bütçe planlama ve onaylar sırasında işbirliğini kolaylaştırır. Takımlar, Yerleşik sohbet ve prova özellikleri, bütçe planlama ve onaylar sırasında işbirliğini kolaylaştırır. Takımlar, ClickUp Sohbet görünümünde bütçe öğelerini tartışabilir ve Prova özelliğini kullanarak bütçe belgeleri hakkında geri bildirim alabilir veya onaylayabilir

Merkezi bilgi paylaşımı: İşlerinizi ve yapılacakları İşlerinizi ve yapılacakları ClickUp Belgeleri'ne kaydedin, böylece pazarlama ekibinizdeki herkes bilgiye anında erişebilir ve kolayca bulabilir

Önceden oluşturulmuş şablonlar: ClickUp Etkinlik Bütçesi Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak verilerinizi tak ve çalıştır özelliğiyle tüm etkinliğinizi düzenleyin. Ayrıca, ClickUp Etkinlik Bütçesi Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak verilerinizi tak ve çalıştır özelliğiyle tüm etkinliğinizi düzenleyin. Ayrıca, ClickUp'ın Bütçe Teklifi Şablonunu kullanarak tüm proje maliyetlerinizi ayrıntılı olarak belgelendirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygun eğitim olmadan geniş özellik setinin kafa karıştırıcı olabileceğini not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, çok çeşitli sektörlere ve takımlara hitap eden olağanüstü çok yönlülüğüyle öne çıkar ve çeşitli alanlarda proje yönetimi için mükemmel bir seçimdir. İster bir pazarlama kampanyası düzenliyor, ister yazılım geliştirme projelerini yönetiyor ya da sadece kişisel görevlerinizi yönetiyor olun, ClickUp benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak uyarlanabilirliğe sahiptir.

ClickUp, çok çeşitli sektörlere ve takımlara hitap eden olağanüstü çok yönlülüğüyle öne çıkar ve çeşitli alanlarda proje yönetimi için mükemmel bir seçimdir. İster bir pazarlama kampanyası düzenliyor, ister yazılım geliştirme projelerini yönetiyor ya da sadece kişisel görevlerinizi yönetiyor olun, ClickUp benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak uyarlanabilirliğe sahiptir.

⚡ Şablon Arşivi: Daha hızlı onaylanacak bir bütçe sunmak mı istiyorsunuz? Bu bütçe teklifi şablonları, biçimlendirme sorunları yaşamadan maliyetleri, hedefleri ve ROI'yi net bir şekilde sunmanıza yardımcı olur.

2. Planful (Kapsamlı finansal planlama ve pazarlama harcamaları tahmini için en iyisi)

planful aracılığıyla

Planful, pazarlama ve finans takımlarının ayrıntılı yıllık bütçeler oluşturmasına ve bunları sürekli tahminlerle anında ayarlamasına olanak tanır. Statik yıllık planlar yerine, geçmiş performansa dayalı makine öğrenimi tahminlerinden yararlanarak mevsimsel trendlere, değişen pazarlara veya beklenmedik kampanya değişikliklerine yanıt veren daha akıllı bütçeler oluşturabilirsiniz.

Pazarlama Performans Yönetimi modülü (eski adıyla Plannuh), ROI odaklı takımlar için kullanışlıdır. Pazarlama yatırımlarını her bir kampanya ve kanala kadar takip edebilir, neyin işe yaradığını ve neyin boşa harcandığını tam olarak görebilirsiniz. Finansal sistemlerinizle doğrudan entegre gerçek zamanlı gider izleme özelliğini ekleyin ve bütçenizin nereye gittiğini ve hangi sonuçları ürettiğini her zaman tam olarak bilin.

Planful'un en iyi özellikleri

Planful AI ve sinyalleri ile pazarlama bütçeleriniz deki anormallikleri veya aşırı harcama kalıplarını otomatik olarak tespit edin

CMO'lar, finans ve pazarlama liderleriyle işbirliği yaparak teklifler sunun, değişiklikleri onaylayın ve yerleşik denetim izi ile düzenlemeleri izleyin

Senaryo planlama ile yeni kampanyalar başlatmak veya düşük performans gösteren kampanyaları küçültmek gibi farklı harcama durumlarını simüle ederken, taahhüt edilen, planlanan ve gerçek maliyetleri izleyin

Planful sınırlamaları

Planful kullanıcıları, yavaş veri alma, karmaşık raporlama ve ölçeklenebilirlikle ilgili endişeler bildirmektedir

Planful fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Planful derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Planful hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Planful inanılmaz derecede esnek ve iş ve pazarın önümüze ne çıkarırsa çıkarsın pazarlama fonksiyonunu yönetebiliyorum. Herhangi bir günde harcamalarımızın nereye gittiğine dair mutlak güvenim var ve diğer kampanyalara veya bütçeye etkisini merak etmeden parayı hızlı bir şekilde yeni bir girişime yönlendirebiliyorum.

Planful inanılmaz derecede esnek ve iş ve pazarın önümüze ne çıkarsa çıksın pazarlama fonksiyonunu yönetebiliyorum. Herhangi bir günde harcamalarımızın nereye gittiğine dair mutlak güvenim var ve diğer kampanyalara veya bütçeye etkisini merak etmeden parayı hızlı bir şekilde yeni bir girişime yönlendirebiliyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Dos Equis'in "Dünyanın En İlginç Adamı" kampanyası, yayınlandığı süre boyunca ABD'deki satışları %22 artırdı. Bu karakter o kadar ikonik hale geldi ki, insanlar bu karakteri mem olarak bile paylaştı.

📚 Ayrıca okuyun: Kampanyalar için En İyi Pazarlama Planlama Yazılımları

3. MARMIND (Kurumsal üstten aşağı ve alttan yukarı pazarlama bütçesi kontrolü için en iyisi)

mARMIND aracılığıyla

MARMIND, stratejik ve kampanya düzeyindeki bütçeler üzerinde tam görünürlük ve kontrol gerektiren kurumsal pazarlama takımları için geliştirilmiştir.

Hem yukarıdan aşağıya bütçelemeyi (departman düzeyinde yıllık bütçelerin ayarlanması) hem de aşağıdan yukarıya tahminlemeyi (bireysel kampanya maliyetlerinden tahminler oluşturma) destekler. Bu ikili yöntem, pazarlama liderlerinin büyük resme bakabilmelerine veya bölge, kanal, ürün veya takım bazında ayrıntılara inebilmelerine yardımcı olur.

MARMIND'ın en iyi özellikleri

ERP sistemlerinizle doğrudan bağlantı kuran satın alma siparişi ve fatura yönetimi sunar

Çok boyutlu bütçe görünümü ile bütçe verilerini ürün grubu, bölge, dönem veya pazarlama hedefine göre dilimleyin ve analiz edin

Otomatik canlı tahmin, planlanan, taahhüt edilen ve gerçek harcamalarınızı yeniden hesaplar

MARMIND sınırlamaları

Maliyetleri eşleştirmek zor olabilir ve yakından izleme gerektirir

MARMIND fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MARMIND derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MARMIND hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Marmind, zaman, bütçe ve kaynaklara ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunarak kampanya planlamasını ve yürütülmesini çok daha verimli hale getirir. Platform, pazarlama kampanyalarını yürütmeyi ve takım olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Üstelik, müşteri desteği hızlı ve gerçekten yardımcıdır, bu da genel deneyime büyük değer katar.

Marmind, zaman, bütçe ve kaynaklara ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunarak kampanya planlamasını ve yürütülmesini çok daha verimli hale getirir. Platform, pazarlama kampanyalarını yürütmeyi ve takım olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Üstelik, müşteri desteği hızlı ve gerçekten yardımcıdır, bu da genel deneyime büyük değer katar.

4. Proof Analytics (Veriye dayalı pazarlama bütçesi optimizasyonu ve ROI modelleme için en iyisi)

proof Analytics aracılığıyla

Proof Analytics, kampanya planlama, bütçe takibi, performans analizi ve ROI modellemesini bir araya getiren bir Pazarlama Kaynak Yönetimi (MRM) platformu olarak fonksiyon görür. Takımların pazarlama faaliyetlerini organize etmelerine, bütçeleri tahsis etmelerine, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve merkezi bir arayüzden performansı izlemelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı harcama ve performans izleme için yerleşik araçlarla, takımlar bütçelerin nasıl kullanıldığını görüntüleyebilir ve veriler geldikçe bunları sonuçlarla karşılaştırabilir.

Platform, geçmiş kampanya performansını değerlendirmek için analitik ve yapay zeka kullanan otomatik bir optimizasyon sistemi içerir. Proof Analytics, pazarlama karması modellemesini destekleyerek, hangi kanalların veya kampanyaların ROI'ye en fazla katkıda bulunduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu analize dayanarak, sistem, düşük performans gösteren kanallardan daha etkili kanallara fonların yeniden tahsis edilmesi gibi bütçe dağıtımında ayarlamalar önerebilir.

Proof Analytics'in en iyi özellikleri

Otomatik ROI Raporlama, her bir pazarlama faaliyetinin getirisini ölçmeye yardımcı olan atıf modelleri sağlar

Salesforce entegrasyonu, potansiyel müşteriler ve fırsatlar gibi CRM verilerini doğrudan pazarlama bütçelerine bağlayarak, ek araçlar veya manuel izleme gerektirmeden harcamaları sonuçlarla ilişkilendirmenize yardımcı olur

Onaylar ve iş akışı özellikleri platforma entegre edilmiştir, böylece takımlar tek bir sistemden bütçe değişikliklerini gönderebilir, kampanya güncellemelerini izleyebilir ve işlevler arası işbirliğini yönetebilir

Proof Analytics sınırlamaları

Başarı, büyük ölçüde sağlam veri boru hatlarına ve temiz, erişilebilir verilere bağlıdır; bu alanda devam eden sorunlar tahminlerin güvenilirliğini zedeleyebilir

Proof Analytics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Proof Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Kapsamlı bir pazarlama bütçesinde, pazarlamacılar 70/20/10 kuralını izler ve ortalama pazarlama bütçelerinin %70'ini temel taktiklere, %20'sini yeni kanallara ve %10'unu deneysel çalışmalara ayırır.

5. CoSchedule (İçerik programlarını düzenlemek ve pazarlama projelerini uyumlu hale getirmek için en iyisi)

coSchedule aracılığıyla

CoSchedule, pazarlama takımlarının tek bir platformdan içerik düzenlemesine, kampanyaları uyumlu hale getirmesine ve günlük operasyonları yönetmesine yardımcı olur.

Platform ayrıca, pazarlama iş akışları için özel olarak geliştirilmiş proje ve görev yönetimi özellikleri de içerir. Takımlar, görev panolarını kullanarak kampanyalar oluşturabilir ve yönetebilir, sorumlulukları atayabilir, son tarihleri belirleyebilir ve Kanban gibi biçimlerde ilerlemeyi izleyebilir. Onay süreçleri, paydaşların içeriği doğrudan platform içinde inceleyip onaylamasına olanak tanıyan yerleşik iş akışları aracılığıyla yönetilir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Entegre İçerik ve Sosyal Yayıncılık, takımların blogları, e-postaları ve sosyal medya gönderilerini tek bir yerden oluşturmasına, planlamasına ve yönetmesine olanak tanır

Analitik ve Performans İzleme, e-posta açma, sosyal etkileşim veya görev tamamlama gibi kampanya düzeyinde içgörüler sağlar

Birleştirilmiş pazarlama takvimi, tüm içerikleri, kampanyaları ve sosyal medya pazarlama gönderilerini tek bir görünümde bir araya getirir

CoSchedule sınırlamaları

Platform entegrasyonlarında, özellikle LinkedIn'de, kullanıcıların sık kimlik doğrulama sorunları ve güvenilmez etkinlik raporlamaları bildirdiği sorunlar

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz Takvim

Sosyal Takvim: 19 $/kullanıcı/ay

Ajans Takvimi: 59 $/kullanıcı/ay

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama Paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar CoSchedule Marketing Suite hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

CoSchedule, sürükle ve bırak takvimden, projelerde ekip arkadaşlarınızı etiketleyebileceğiniz bir sohbet sistemine kadar birçok özellik sunar. Kampanya veya proje başına görev listesi oluşturabilir ve bir projenin tamamlandığından emin olmak için uygun çalışanları etiketleyebilirsiniz. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için projeye fotoğraf, dosya ve diğer varlıkları ekleyebilirsiniz.

CoSchedule, sürükle ve bırak takvimden, projelerde ekip arkadaşlarınızı etiketleyebileceğiniz bir sohbet sistemine kadar birçok özellik sunar. Kampanya veya proje başına görev listesi oluşturabilir ve bir projenin tamamlandığından emin olmak için uygun çalışanları etiketleyebilirsiniz. Ayrıca, her şeyi tek bir yerde tutmak için projeye fotoğraf, dosya ve diğer varlıkları ekleyebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü iş yükünü önemli ölçüde azalttığını belirtmiştir. Bu fark, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, yapay zekayı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı hazırlamaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, yapay zekamız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yok. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

📚 Ayrıca okuyun: Örnekler ve Şablonlarla Proje Kısıtlamalarını Yönetme

6. Uptempo. io (Büyük takımlarda bütünsel pazarlama operasyonları için en iyisi)

uptempo.io aracılığıyla

Uptempo. io, planlama, bütçeleme ve performans yönetimini tek bir bağlantılı platformda bir araya getirir. Allocadia (bütçeleme), BrandMaker (iş akışı ve yürütme) ve Hive9 (analitik) araçlarını birleştirerek, pazarlama operasyonlarını uçtan uca yönetmek için birleşik bir sistem oluşturur. Takımlar kampanyalar planlayabilir, promosyon stratejilerini listeleyebilir, bütçeleri izleyebilir, sonuçları takip edebilir ve her girişimi stratejik hedeflerle ilişkilendirebilir.

Sürekli kampanya planlamasını destekler, böylece takımlar statik yıllık bütçelere bağlı kalmaz. Planlar öncelikler değiştikçe güncellenebilir ve her kampanya hedefleri, taktikleri ve finansmanı tek bir takvim görünümünde içerir. Uptempo'nun finansal araçları, kullanıcıların planlanan, taahhüt edilen ve gerçek harcamaları gerçek zamanlı olarak görüntülemelerine olanak tanır.

Uptempo. io'nun en iyi özellikleri

Finans sistemleriyle entegrasyonlar, otomatik mutabakatı destekler ve bütçe kullanımını ürün, bölge veya kampanyaya göre gösterir

Tahmine dayalı içgörüler ve "olası senaryo" analizleri, Hive9'un analitik araçlarını kullanarak yatırım getirisini tahmin eder, riskleri belirler ve farklı bütçe senaryolarını test eder

Hedef belirleme ve ölçüm özellikleri, her bir kampanyayı ve harcama öğesini, boru hattı katkısı veya marka etkisi gibi belirli pazarlama hedeflerine göre haritalandırır

Uptempo. io sınırlamaları

Platform, özellikle büyük hacimli verileri işlerken yavaş yükleme ve güncelleme süreleri yaşayabilir

Uptempo. io fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Uptempo. io puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Uptempo.io hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Anahtar satış ve pazarlama platformlarını entegre ederek, pazarlamayı daha kapsamlı bir şekilde anlayabildik ve yatırım getirisi (ROI) raporlaması için güvenilir bir temel oluşturduk. Pazarlama planlama prosedürümüzü sadeleştirdik, böylece anahtar iş faktörlerini hızlı bir şekilde belirleyebiliyor, potansiyel sorunlu alanları haritalayabiliyor ve şirket genelinde uyumu artırabiliyoruz.

Anahtar satış ve pazarlama platformlarını entegre ederek, pazarlama hakkında daha kapsamlı bir anlayış ve yatırım getirisi (ROI) raporlaması için güvenilir bir temel elde ettik. Pazarlama planlama prosedürümüzü kolaylaştırdık, böylece anahtar iş faktörlerini hızlı bir şekilde belirleyebiliyor, potansiyel sorunlu alanları haritalayabiliyor ve şirket genelinde uyumu artırabiliyoruz.

⚡ Şablon Arşivi: Hedefleri, kanalları, zaman çizelgelerini ve ROI'yi tek bir yerde haritalamak için mükemmel olan bu pazarlama planı şablonlarıyla kampanyalarınızı daha hızlı başlatın

7. HubSpot Marketing Hub (Tüm iş boyutları için gelen pazarlama ve kampanya ROI izleme için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Marketing Hub, kampanya planlama, içerik oluşturma, CRM entegrasyonu ve pazarlama analizlerini tek bir platformda birleştirir. Pazarlamacılar, bu platformu kullanarak blog gönderileri, reklamlar, e-postalar ve sosyal medya dahil olmak üzere çok kanallı kampanyaları tek bir gösterge panelinden yönetebilir, böylece takımlar mesajlaşmayı koordine edebilir ve performansı tek bir yerden ölçebilir.

Bu araç, reklam harcamalarını ve kampanya ROI'sini izlemek için Facebook, Google ve LinkedIn gibi reklam platformlarına doğrudan bağlanır. Kullanıcılar ne kadar harcama yapıldığını, kaç potansiyel müşteri oluşturulduğunu ve hangi anlaşmaların sonuçlandığını görebilir. Kampanya ROI analizi ile kullanıcılar, kampanyalara gelir atayabilir ve geri dönüşü otomatik olarak hesaplayabilir, böylece takımların en iyi sonuçları hangi kanalların sağladığını değerlendirmesine yardımcı olur.

HubSpot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

Atıf ve analiz araçları, tüm müşteri yolculuğunu izler ve çoklu dokunma atıf modellerini kullanarak birden fazla temas noktasında kredi uygular

Potansiyel müşteri oluşturma ve geliştirme özellikleri arasında kişiselleştirilmiş açılış sayfaları ve otomatikleştirilmiş iş akışları bulunur

Satış ve CRM entegrasyonu, pazarlama takımlarının harcama verilerini doğrudan gelir sonuçlarına bağlamasına olanak tanır

HubSpot Marketing Hub sınırlamaları

Entegrasyon kurulumu zor olabilir

HubSpot Pazarlama Merkezi fiyatlandırması

Marketing Hub Professional: Üç koltuk için aylık 890 ABD doları

Marketing Hub Enterprise: Beş koltuk için aylık 3.600 ABD doları

HubSpot Marketing Hub derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Marketing Hub hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

HubSpot Marketing Hub'ın kolay arayüzü ve kapsamlı araçları, stratejileri uygulamak ve yönlendirmek için çok kolaydı. E-posta pazarlamasından içerik oluşturmaya kadar, CRM entegrasyonu potansiyel müşteri oluşturma ve beslemeyi izlemede özellikle yardımcı oldu. Ayrıca, otomasyon özellikleri tekrarlayan görevlerde önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

HubSpot Marketing Hub'ın kolay arayüzü ve kapsamlı araçları, stratejileri uygulamak ve bunlarda gezinmek için çok kolaydı. E-posta pazarlamasından içerik oluşturmaya kadar, CRM entegrasyonu özellikle potansiyel müşteri oluşturma ve beslemeyi izlemede çok yardımcı oldu. Ayrıca, otomasyon özellikleri tekrarlayan görevlerde önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

📚 Ayrıca okuyun: Etkili Pazarlama Planı Örnekleri ve Örnekleri

8. Zoho Marketing Plus (Bütçeye uygun entegre pazarlama paketi için en iyisi)

z oho aracılığıyla

Zoho Marketing Plus, takımların kampanyaları yönetmesine, pazarlama giderlerini izlemesine ve kanallar genelinde performansı ölçmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama paketi sunar. E-posta pazarlama, sosyal medya, web analitiği, etkinlikler ve CRM için araçlar içerir, kampanya çabalarını tek bir yerde birleştirerek araç değiştirmeyi azaltır ve kanallar arası koordinasyonu iyileştirir.

Bütçe Panosu'nun kullanıma sunulmasıyla Zoho, artık takımların markalara veya kampanyalara bütçe tahsis etmesine ve bunlara göre tüm pazarlama harcamalarını izlemesine olanak tanıyor. Giderler hedef, coğrafi bölge veya faaliyete göre kategorize edilebilir, böylece pazarlama gösterge panelinde fonların nasıl kullanıldığı ve ne kadar kaldığı net bir şekilde görülebilir.

Zoho Marketing Plus'ın en iyi özellikleri

ROI analitiği, pazarlama çabalarınız için en fazla getiriyi sağlayan kanallara ilişkin içgörüler sağlar

Proje ve iş yönetimi özellikleri, takımların işbirliği içinde kampanyalar planlamasına ve yürütmesine, son teslim tarihlerini izlemesine ve harcamaları zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır

Çok kanallı koordinasyon, pazarlamacıların e-posta, SMS ve reklamlar üzerinden müşteri yolculukları oluşturmasına ve bunların potansiyel müşteri oluşturma veya dönüşümler gibi hedefler üzerindeki toplam etkisini izlemesine olanak tanır

Zoho Marketing Plus sınırlamaları

Arayüz, bazı yerlerde hantal veya sezgisel olmayan bir his verebilir ve gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi gerektirir

Zoho Marketing Plus fiyatlandırması

15 günlük ücretsiz deneme

Ücretli planlar aylık 21,06 $'dan başlar

Zoho Marketing Plus puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Zoho Marketing Plus hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Zoho Marketing Plus, ilk günden itibaren gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel ve yeni başlayanlar için uygun bir arayüz sunar. Uygulama süreci sorunsuzdur ve duyarlı müşteri desteği, tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Kampanya yönetimi ve olay izlemeyi basitleştirdiği için bu platformu her gün kullanıyorum.

Zoho Marketing Plus, ilk günden itibaren gezinmeyi kolaylaştıran sezgisel ve yeni başlayanlar için uygun bir arayüz sunar. Uygulama süreci sorunsuzdur ve duyarlı müşteri desteği, tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Kampanya yönetimi ve olay izlemeyi basitleştirdiği için bu platformu her gün kullanıyorum.

9. Float (Takım kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kaynak ve kapasite planlaması için en iyisi)

float aracılığıyla

Float, pazarlama takımlarının kaynakları yönetmesine ve takım programlarını proje zaman çizelgelerine bağlayarak bütçe kullanımını izlemesine yardımcı olur. Görsel programlama arayüzü ile, paylaşılan bir takvimde kampanyalara kişileri atayabilir, kimin ne üzerinde ve ne kadar süredir çalıştığını görebilirsiniz.

Float ayrıca saat veya parasal ücretlerle ilgili proje bütçelerini oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Pazarlama liderleri bütçeleri saat (örneğin 100 tasarım saati) veya para (örneğin 10.000 $) olarak atayabilir ve Float, proje ilerledikçe ne kadarının "harcanmış" olduğunu izler. Gerçek zamanlı izleme, bütçenizin içinde mi kaldığınızı veya bütçenizin sınırına yaklaşıp yaklaşmadığınızı her zaman bilmenizi sağlar.

En iyi özellikler

Float'ın saatlik ücret izleme özelliği, planlanan saatleri atanan saatlik ücretlerle çarparak harcamaları tahmin etmeye yardımcı olur

Görev tabanlı bütçeleme sistemi, takımların görev başına saat veya ücret atamasına (örneğin, içerik yazımı için 30 saat) olanak tanıyarak, bir kampanya içindeki bileşen maliyetleri üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlar

Senaryo planlama ile pazarlamacılar, bir yükleniciyi işe almak veya bir görevi ertelemek gibi eylemleri simüle ederek bunların genel bütçe ve programa nasıl etki edeceğini anında görebilirler

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Kullanıcılar, özellikle arşivlenmiş üyeler, dışa aktarmalar veya personel izleme ile uğraşırken, ayrıntılı özelleştirme (ör. alanların yeniden adlandırılması, ayrıntılı raporlar) eksikliğini not ediyor

Değişken fiyatlandırma

30 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: 7,50 $/kişi/ay

Pro: 12,50 $/kişi/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Float derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Float hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Float'ın tam olarak vaat ettiklerini yapmasını seviyorum — organizasyonumuzun planlama ve kaynak tahsisi konusunda her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor. İnanılmaz derecede kullanışlı ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Güçlü API ve iyi belgelenmiş entegrasyon seçenekleri, araç setimizle kolayca bağlantı kurmamızı sağlıyor.

Float'ın vaat ettiklerini tam olarak yerine getirmesini seviyorum — organizasyonumuzun planlama ve kaynak tahsisi konusunda her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor. İnanılmaz derecede kullanışlı ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sağlam API ve iyi belgelenmiş entegrasyon seçenekleri, araç setimizle kolayca bağlantı kurmamızı sağlıyor.

10. Kantata (Ajanslar ve hizmetlerde birleşik kaynak, bütçe ve proje kontrolü için en iyisi)

kantata aracılığıyla

Kantata, takımlara kaynakları, finansları ve performans ölçütleri üzerinde tam kontrol sağlamak için tasarlanmış, hizmet odaklı bir proje yönetimi ve bütçeleme platformudur. Proje bütçeleme, gider izleme, zaman tahmini ve takım kapasite planlama gibi özelliklerle Kantata, hizmet tabanlı kuruluşların marjları izlemesine ve kaynak kullanımını tek bir yerden optimize etmesine yardımcı olur.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Kullanılabilirliğe göre takım üyelerini atayın veya değiştirin, bütçe harcamalarını, marjları ve faturalama ilerlemesini izleyin ve değişiklik siparişleri veya risk altındaki proje görünümleri hakkında görünürlük elde edin

Salesforce, QuickBooks, Jira gibi sistemlerle bağlantı kurun ve kaynak çakışmalarını veya bütçe risklerini yakalamak için öneri araçları içeren

Proje verilerinden doğrudan zaman ve malzeme veya sabit ücret faturaları oluşturun, kampanya yaşam döngüleri boyunca harcamaları, faturaları ve gelirleri görünür tutun

Kantata sınırlamaları

Platform, verimliliği engelleyen yavaş güncellemelerle sık sık hantal ve yavaş olarak tanımlanmaktadır

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Kantata hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kantata SX, PS takımımızın işimizi kontrol altına almasını ve daha önce hiç sahip olmadığımız içgörüler elde etmemizi sağladı. Kaynakları güvenle tahsis edebilme yeteneği, departmanımızın verimliliğinde sağlanan en büyük gelişme oldu. Ayrıca, PS'nin şirketimizdeki konumunu iyileştiren tahminlerin doğruluğunu da takdir ediyoruz.

Kantata SX, PS takımımızın işimizi kontrol altına almasını ve daha önce hiç sahip olmadığımız içgörüler elde etmesini sağladı. Kaynakları güvenle tahsis edebilme yeteneği, departmanımızın verimliliğinde sağlanan en büyük gelişme oldu. Ayrıca, PS'nin şirketimizdeki konumunu iyileştiren tahminlerin doğruluğunu da takdir ediyoruz.

⚡ Şablon Arşivi: Bütçeleme sıkıcı olmak zorunda değildir, bu proje bütçe şablonları sayıları tüm takımınızın takip edebileceği açık ve izlenebilir planlara dönüştürür.

ClickUp ile daha akıllı pazarlama bütçesi kararları alın!

Basit, görsel ve iş akışınıza kolayca uyarlanabilen bir pazarlama bütçesi aracı arıyorsanız, ClickUp ile başlamanız için harika bir yer. Özelleştirilebilir alanları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve kullanıma hazır şablonları, tek seferlik kampanyalardan tam pazarlama planlarına kadar her şeyi kolayca yönetmenizi sağlar.

Bununla birlikte, bu listedeki her araç kendi alanında öne çıkmaktadır. İster üst düzey tahminler, ister derinlemesine ROI analizi veya takım kaynak izleme ihtiyacınız olsun, burada size uygun bir çözüm bulabilirsiniz. Süreçlerinize uygun olanı test edin ve oradan başlayarak ölçeklendirin.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve başarılı pazarlama kampanyaları için planlama, izleme ve karar verme süreçlerini nasıl basitleştirdiğini görün.