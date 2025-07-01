bir sonraki maceranızı planlamak için 20 Notion Seyahat Şablonu

Seyahat planlamak heyecan verici gelebilir, ta ki beş sekme arasında uçuş seçeneklerini araştırmaya başlayana, valiz listenizi defalarca güncelleyene ve Airbnb onayınız gelen kutunuzda kaybolana kadar. 🫠

Seyahat şablonları günü (ve seyahatinizi) kurtarır.

Bu blog yazısında, kaosun stresinden kurtulup seyahatinizi organize etmek, planlamak ve keyfini çıkarmak için size yardımcı olacak 20 Notion seyahat şablonunu bir araya getirdik.

Notion'un paylaşılan zaman çizelgeleri, otomasyonlar veya müşteri seyahatleri gibi ağır işler için yeterli olmadığını düşünüyorsanız, ClickUp bir sonraki seyahat ortağınız olabilir. 🧳

AI'nın seyahat araştırmanızı sizin için yapmasını sağlamanın hızlı bir yolu var... ClickUp Brain'e sorun! Tüm popüler LLM'lere tek bir yerden erişim ile, her birin en iyi özelliklerine sahip araçları ClickUp çalışma alanınızda kullanabilirsiniz. İşte ClickUp içinde Gemini'yi kullandığımız bir örnek.

bir Sonraki Seyahatiniz için 20 Notion Seyahat Şablonu

Notion proje yönetimi ş Akışınıza uyacak en iyi seyahat şablonlarından bazıları burada! 💁

1. Seyahat Merkezi Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion seyahat şablonu, seyahatle ilgili her şeyi tek bir düzenli komut merkezinde isteyenler için tasarlanmıştır. Dağınık belgeler veya sekmelerin aksine, seyahat programlarınızı, uçuş ve otel bilgilerinizi, biletlerinizi ve hatta ekipman listelerinizi tek bir yerde toplar.

Bir seyahat programı mı hazırlamak istiyorsunuz? Otomatik olarak bir seyahat zaman çizelgesi, takvim görünümü ve çevrimdışı erişim için PDF olarak dışa aktarılabilir bir seyahat programı oluşturur.

Ayrıca şablon, seyahat fikirleri için beyin fırtınası yapmak, yaklaşan planları düzenlemek ve geçmiş maceraları arşivlemek için yerleşik alanlar sunar. Finansal izleme de dahil edilmiştir (bütçe ve gerçekler), böylece harcamalarınızda artık gizem kalmaz.

📌 İdeal kullanım alanları: Sık seyahat edenler, seyahat blogcuları veya ayrıntılı seyahat planları düzenlemek için merkezi ve her zaman erişilebilir bir merkeze ihtiyaç duyan uzaktan çalışan profesyoneller.

2. Grup Seyahati Yapılacaklar Listesi Şablonu

notion aracılığıyla

Arkadaşlarınızla bir grup seyahati planlıyorsanız veya sadece ortak seyahat hayallerinizi organize ediyorsanız, bu Notion seyahat planlayıcı her şeyi görsel, yapılandırılmış ve hazır hale getirir.

En önemli özelliği nedir? Galeri tarzındaki "Sonraki Ziyaret" panosunda, yüksek, orta, düşük gibi önceliklere göre destinasyonları etiketleyebilir ve anında ilham almak için konum fotoğrafları ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılara geçmek istediğinizde tablo görünümüne geçin. Burada, Google Haritalar bağlantıları ve grup üyesi atamalarıyla birlikte kafeleri, doğa noktalarını, müzeleri veya rotadaki herhangi bir durağı kaydedebilirsiniz.

Şablon aynı zamanda dijital bir anı defteri ve seyahat istek listesi olarak da işlev görür ve geçmiş seçimlerinizi düşünmek veya yeniden ziyaret etmek için alan sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Ortak seyahat planları yapan arkadaş grupları veya çiftler, özellikle görsel işbirliğini sevenler.

🤝 Hatırlatıcı: Günlük harcama limitini belirleyin ve buna sadık kalın. Fiziksel zarflar veya dijital takipçisi olsun, bu sizin dürtüsel alışverişlerinizi önleyecek yardımcınız olacaktır.

3. Yıllık Seyahat Planları Şablonu

notion aracılığıyla

Büyük resmi haritalandırmayı seven biriyseniz, bu Notion seyahat şablonu, dağınıklık olmadan yıllık planlama için oluşturulmuştur. En üstte, yıllık seyahat hedeflerinizi tanımlayabilirsiniz, böylece sayfayı her açtığınızda, neden planlama yaptığınızı hatırlatır.

Seyahatler ay, öncelik ve duruma (yaklaşan, tamamlandı, istek listesi) göre düzenlenir ve ülkeleri, ideal seyahat dönemlerini ve "Yakında Ziyaret Etmek İsterim" gibi kişisel öncelik etiketlerini izleyen temiz bir tablo düzeni ile sunulur

En iyi yanı ne mi? Bu bir devamlı planlayıcı, yani günlük planlayıcı uygulamasında her yıl kullanabilirsiniz, geçen yılın anılarını silmenize gerek kalmaz.

📌 İdeal kullanım alanları: Sezonlara, önceliklere ve tekrarlanan programlara göre seyahat planı yapmak isteyen, büyük resme bakan ve hedef belirleyen kişiler.

4. Seyahat Temel Gereksinimleri – Hepsi Bir Arada Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion şablonu, seyahatlerinize hazırlanırken daha sakin ve bilinçli bir yaklaşım sunar. Öncelikle, açık bir "nasıl kullanılır" kılavuzu bulacaksınız, ardından varış noktanızı, tarihlerinizi ve hatta seyahat ruh halinizi ayarlayabileceğiniz bir "Seyahat Özeti" bölümü geliyor.

Günlük program, paketleme kontrol listesi ve planlarınızı ve harcamalarınızı uyumlu tutmak için gider takipçisi gibi tüm temel araçları içerir.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özellik, yansıma alanıdır: günlük günlüğü, fotoğraf günlüğü ve en iyi anlar arşivi, gittiğiniz yerleri ve nasıl hissettiğinizi kaydetmenize yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Lojistik ve düşünme için alan sunan, özenli ve kapsamlı bir planlama deneyimi tercih eden gezginler.

5. 14 Günlük Japonya Seyahat Rehberi Şablonu

notion aracılığıyla

Japonya, haklı nedenlerle hızla dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarından biri haline geliyor. Bu Notion seyahat şablonu, konaklama, gizli kalmış hazineler, ikonik anime konumları ve popüler yemek mekanları dahil olmak üzere neredeyse 100 özenle seçilmiş öneriyi içeren tamamen haritalanmış iki haftalık bir seyahat programı sunar.

Seyahat programının ötesinde, Japonya'ya özgü temel bilgiler ile doludur: görgü kuralları, dil ifadeleri, sahip olunması gereken uygulamalar ve QR kodları ile gümrük hazırlıkları.

Yerleşik uçuş yöneticisi, otel takipçisi, seyahat kontrol listesi ve bütçe planlayıcı, tüm lojistik işlemlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım: Japonya'yı ilk kez ziyaret eden ve önceden planlanmış bir deneyim isteyenler.

6. Seyahat Günlüğü Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion seyahat şablonu, kişisel bir seyahat arşivi gibi çalışır ve size net bir zaman çizelgesi, takvim, harita görünümleri ve bölgelere göre ne kadar yol kat ettiğinizi gösteren bir kıta izleyici içeren bir veritabanı sunar.

Ayrıca, tarihe dayalı planlama ve giderleri veya günlük girdileri anında izlemek için hızlı eylem düğmeleri içeren özel bir seyahat planı oluşturucu da bulunmaktadır.

Yerleşik seyahat ve gider izleyici, seyahat başına harcamalarınızı kontrol altında tutarken, Ziyaret Edilecek Yerler bölümü, mutlaka görülmesi gereken yerleri belirlemenize ve ziyaretlerinizi görsel olarak izlemenize yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım: Gittiği yerleri ve harcamalarını izlemek isteyen sık seyahat edenler.

7. Seyahat ve Valiz Hazırlama Listesi Şablonu

notion aracılığıyla

Her seyahate çıktığınızda aynı paketleme kontrol listesini yeniden oluşturmaktan veya seyahat notlarınızı kopyalamaktan bıktıysanız, bu Notion seyahat şablonu süreci basitleştirir. Tekrarları en aza indirirken seyahat lojistiğini düzenlemenize yardımcı olan kompakt ve sorunsuz bir kurulumdur.

Öne çıkan özellik, düzenlenebilir ana paketleme listesidir. Bu listeyi seyahatlerinizde yeniden kullanabilir veya baştan başlamadan belirli destinasyonlar için özelleştirebilirsiniz.

Uçuş onaylarını, rezervasyonları veya etkinlik biletlerini takip etmeniz mi gerekiyor? Tüm önemli ek dosyalarınızı tek bir yerde saklayabileceğiniz alan sayesinde, son dakikada e-postalarınızı karıştırmak zorunda kalmazsınız.

📌 İdeal kullanım alanları: Hızlı, tekrarlanabilir ve gereksiz ayrıntılardan uzak bir şekilde valiz hazırlama ve seyahat hazırlığı yapmak isteyen minimalist planlayıcılar veya sık seyahat edenler.

8. Çoklu Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Aynı anda birden fazla seyahat mi planlıyorsunuz? Bu Notion seyahat şablonu, kaosu yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Her seyahat için ayrılmış alanlarla, tek bir merkezi gösterge panelinden varış noktalarını izleyebilir, lojistiği organize edebilir ve seyahat arkadaşlarınızla senkronizasyonu sağlayabilirsiniz. Öne çıkan özelliklerden bazıları, grup kararları için yerleşik oylama, kıyafetlere göre otomatik paketleme listeleri ve kolay navigasyon için etkileşimli Google Haritalar bağlantılarıdır.

Fiyatı bazıları için biraz yüksek olabilir, ancak özelliklerinin derinliği (230 önceden doldurulmuş ülke şablonu ve 367 şehir gibi) onu sık seyahat edenler veya uzun vadeli planlama yapanlar için ideal hale getirir.

📌 İdeal kullanım alanları: Çakışan seyahatleri koordine eden sık seyahat edenler veya karmaşık seyahat takvimleri hazırlayan uzun vadeli planlamacılar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Olimpiyatlar'daki Zeus Heykeli yaklaşık 12 metre yüksekliğindeydi, bu da ortalama boydaki altı insanı üst üste koymak gibi bir şey! Antik Olimpiyat Oyunları sırasında ne kadar korkutucu göründüğünü hayal edin.

9. Seyahat Arkadaşı Şablonu

notion aracılığıyla

Planlarınız notlara ve sekmelere dağılmışsa, bu Notion seyahat şablonu, süreci karmaşıklaştırmadan seyahatlerinizi planlamanıza, izlemenize ve belgelendirmenize yardımcı olur. Diğer şablonlara benzer şekilde, yapılandırılmış bir seyahat programı düzeni, fazla harcamaları önlemek için bir bütçe izleyici ve konaklama yerlerini kaydetmek için bir bölüm elde edersiniz.

Bunların hemen altında, her bir varış noktasının görsel olarak gösterildiği Tüm Seyahatler galerisi görünümü ve seyahat aşamalarınızı net ve erişilebilir tutan Takvim, Yaklaşan ve Planlanıyor görünümleri için hızlı anahtarlar bulunur. Her şey hareket halinde kullanım için optimize edilmiştir, bu nedenle dizüstü bilgisayarınızda olduğu gibi mobil cihazlarda da aynı şekilde çalışır.

📌 İdeal kullanım: Güvenilir ve mobil uyumlu bir çözüm arayan tek başına seyahat edenler veya az bakım gerektiren planlamacılar.

10. İçerik Oluşturucu Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu içerik oluşturucu Notion seyahat şablonu, seyahat lojistiğini kapsamlı bir içerik akışıyla sorunsuz bir şekilde entegre eder. Araçlar arasında geçiş yapmak yerine, seyahat planlarınız ve üretim programınız için tek bir gösterge paneli elde edersiniz.

İçerik takvimi görünümü, yaratıcı ş akışınızı seyahat günlerinize göre düzenlemenize yardımcı olur, böylece hiçbir şey çakışmaz veya kaçırılmaz. Özel bir marka izleyici , sponsorlukları, kısa ayrıntıları, kişileri ve teslim edilecekleri tek bir sekmede kolayca yönetmenizi sağlarken, farklı seyahatler arasında birden fazla kampanyayı aynı anda yürütürken özellikle yararlıdır.

📌 İdeal kullanım alanları: İçerik üreticileri, influencer'lar veya marka işbirlikçileri, içerik üretimi ile seyahat lojistiği arasında denge kurmak isteyenler.

11. ABD Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Amerika'yı mı keşfediyorsunuz? Bu planlayıcı, New York City ve Boston gibi popüler yerler için örnek seyahat programları ile önceden yüklenmiş olarak seyahatinizin her aşamasını kolaylaştırır ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız size bir başlangıç noktası sunar.

İlhamın ötesinde, herhangi bir destinasyon için tamamen özelleştirilebilir, günlük aktivite programları oluşturmanıza, uçuşlarınızı kaydetmenize, araç kiralamalarınızı yönetmenize ve otel rezervasyonlarınızı izlemenize olanak tanır.

Bu Notion seyahat şablonu ayrıca akıllı paketleme listesi ve hatırlamak istediğiniz yerel bilgiler veya ipuçları için alan içerir.

📌 İdeal kullanım alanları: Yolculuk severler, ABD'yi birden fazla şehirde mola vererek veya ülke çapında seyahat ederek keşfeden gezginler.

12. AI Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Boş sayfa ile uğraşmayın ve kişisel asistanınız gibi çalışan, etkinlikler öneren, programları optimize eden ve hatta girdilerinize göre bütçenizi kontrol altında tutan bu şablona geçin.

Bu AI seyahat planlayıcı, ayrıntılı seyahat planlarını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olacak akıllı ipuçları ve ulaşım, konaklama ve günlük programlar için özelleştirilebilir bölümler ile birlikte gelir. Ayrıca, konumunuza ve seyahat tarzınıza göre otomatik olarak paketleme listeleri ve aktivite fikirleri oluşturabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Yalnız seyahat edenler, kararsız seyahat planlayıcılar veya son dakika kaçamakları arayanlar.

13. Macera Planlama Şablonu

notion aracılığıyla

Büyük bütçeli seyahat listelerini ve spontane hafta sonu kaçamaklarını yöneten gezginler için tasarlanan bu Notion seyahat şablonu, tüm seyahat fikirlerinizi saklama, sıralama ve gerçekleştirme süreçlerini kolaylaştırır.

Bunu, hayalinizdeki destinasyonlar, aktivite araştırmaları, paketleme listeleri ve bütçeler için bölümler içeren kişisel macera günlüğünüz olarak düşünün.

Onu farklı kılan esnekliğidir. Günlük fikirlerinizi kaydedebilir, eksiksiz seyahat programları oluşturabilir veya bir sonraki durağınızın listesini tutabilirsiniz. Daha büyük bir "Aile Planlayıcı" ekosisteminin parçasıdır, ancak bağımsız bir seyahat planlama aracı olarak da iyi çalışır.

📌 İdeal kullanım alanları: Seyahat fikirlerini anında kaydedebilecek bir yere ihtiyaç duyan spontane gezginler ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler.

14. Gelişmiş Seyahat Şablonu

notion aracılığıyla

İş seyahatlerinizi daha iyi planlamak isteyenler için tasarlanan bu yapılandırılmış seyahat gösterge paneli, temel özelliklerin ötesine geçer. Yaklaşan seyahatler için bir galeri içerir ve seyahat ayrıntılarını tek bir merkezi gösterge panelinden kolayca yönetmenizi sağlar.

Bu Notion seyahat şablonu, hayallerinizdeki destinasyonları not almak için ideal olan seyahat istek listesi ile başlayan basit ama fonksiyonel bir düzen sunar. Sosyal medyada gezinirken veya blogları okurken fikirlerinizi toplayabileceğiniz ilham için özel bir bölümünüz olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Zaman, maliyet ve lojistik konusunda görünürlük isteyen, detay odaklı planlamacılar.

15. Form Gönderimi Şablonu ile Seyahat Planı

notion aracılığıyla

Grup olarak mı planlıyorsunuz? Bu şablon, işbirliği için tasarlanmıştır ve paylaşılan form gönderileri aracılığıyla seyahat grubunuzla birlikte çalışmanıza olanak tanır. Bir bağlantı göndermeniz yeterlidir, davet ettiğiniz herkes destinasyonlar, aktiviteler veya tercih edilen tarihler gibi fikirlerini paylaşabilir.

Gönderildikten sonra, tüm girdiler doğrudan senkronize edilmiş bir veritabanına ve takvim görünümüne aktarılır, böylece işlerin ne zaman yapıldığını kolayca görebilirsiniz. Her öneriyi fikirden onaylanmış plana kadar izlemek için Kanban tarzı bir pano da vardır, böylece bu uzaktan işbirliği aracıyla hiçbir şey kaybolmaz.

📌 İdeal kullanım alanları: Zaman dilimleri ve programları farklı olan, gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan aileler, takımlar veya uzaktaki arkadaş grupları.

16. En İyi Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablon çerçevesi, her biri seyahatinizin anahtar unsurlarına odaklanan on modüler veritabanını bir araya getirir. Sol taraftaki gezinme çubuğu, temalı emojiler ve rezervasyonlar, belgeler, bütçe ve varış noktaları gibi bölüm bağlantılarıyla doludur ve anahtar planlama öğelerine hızlıca ulaşmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, günlük ve deneyim izleme bölümüyle, seyahatiniz sırasında önemli anları yansıtabileceğiniz veya kaydedebileceğiniz bir alana sahip olursunuz.

📌 İdeal kullanım alanları: Seyahatin her yönünü tamamen kontrol etmek isteyen ileri düzey kullanıcılar veya sık seyahat edenler.

17. Hepsi Bir Arada Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablon, yapı ile esnekliği bir araya getirir. Bu şablonu diğerlerinden ayıran özellik, düzgün bir şekilde bölümlere ayrılmış Seyahat Kontrol Listesi, Paketleme Listesi ve Ziyaret Etmeyi Planladığım Yerler bölümleridir. Her öğe, tarihe ve ilerleme durumuna göre kategorize edilir.

Düzen, yaklaşan seyahatler (Venedik, Madrid ve Rabat gibi) için özel kartlar ve planlamanızın ne kadar ilerlediğini gösteren net bir durum izleyici ile zengin görseller ve sezgisel bir yapıya sahiptir.

Ayrıca, yapılacaklar listesi özelliği ile mutlaka yapılması gereken deneyimleri kaydedebilir ve yol boyunca ortaya çıkan ekstra şeyler için notlar bölümünü kullanabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Esnek ve çok yönlü bir seyahat planlayıcısı isteyen sıradan gezginler.

18. Seyahat Vlogger Şablonu

notion aracılığıyla

Bu yapı, ayrıntılı bir seyahat planlayıcı, temel ihtiyaçlar kontrol listesi ve hatırlamaya değer her anı kaydetmek için bir seyahat günlüğü gibi özelliklere sahiptir.

Bildirim merkezi, seyahat istatistiklerinizi bir bakışta gösterir ve hareket halindeyken güncel kalmak için idealdir.

Ayrıntılı indeks, paketleme listesi, uçuş bilgileri, konaklama ve niş özellikler gibi mutfak turizmi takipçisi, alışveriş listesi ve seyahat istek listesi dahil her şeye erişim sağlar.

📌 İdeal kullanım alanları: Seyahat vloggerları veya seyahatlerini planlamak, belgelemek ve izlemek isteyen anı odaklı içerik oluşturucular.

19. Bangkok Seyahat Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bangkok'un enerjisi biraz fazla geliyorsa, bu Bangkok Notion seyahat şablonu her şeyi kolayca halletmenize yardımcı olur.

30 günlük tam bir seyahat programı için yapılandırılmış bu şablon, seyahatinizi tapınak gezileri, kanal kenarında yürüyüşler, yerel yemek pişirme dersleri ve hatta sokak yemeği maceraları gibi yönetilebilir günlük bölümlere ayırır.

Şablon ayrıca, turistik yerlerin ötesine geçmenize yardımcı olacak yerel ulaşım rehberi, tapınak ziyaretleri için görgü kuralları ve anahtar Tayca ifadeler gibi pratik araçlar da içerir.

📌 İdeal kullanım: Bangkok'a ilk kez gelenler ve tekrar gelen turistler, katı kurallar olmadan düzenli bir seyahat planı isteyenler.

20. Seyahat ve Gezi Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion seyahat şablonu, özellikle yapılandırılmış ancak esnek sistemleri tercih eden nörolojik farklılığa sahip gezginler için netlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. ADHD dostu düzeni dikkat dağınıklığını en aza indirir ve kıyafet planlamasından konaklama rezervasyonlarına kadar her şeyi takip etmenizi sağlar.

Onu farklı kılan nedir? Seyahat öncesi yapılacaklar listesi, ayrılmadan önce gerekli olanları önceden halletmenize yardımcı olur, ayrıca restoranlar, valiz hazırlama ve hatta seyahat listeniz için yerleşik bölümler içerir.

📌 İdeal kullanım alanları: Nörolojik farklılığa sahip gezginler veya temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen planlamayı tercih eden herkes.

İyi bir Notion seyahat şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir Notion şablonu, zaman kazandırır, planlama stresini azaltır ve nerede olursanız olun her ayrıntıya erişmenizi sağlar. İyi bir şablonu tanımlayan özellikler şunlardır:

Merkezi yapı: Seyahat planı, rezervasyonlar, paketleme listeleri ve bütçeleri tek bir yerde birleştirerek dağınık planlamayı azaltır

Düzenlenebilir düzenler: Kısa konaklamalar, uzun yolculuklar veya tekrarlanan seyahat biçimleri gibi farklı seyahat türleri için özelleştirme olanağı sağlar

Çevrimdışı erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olmadığında PDF dışa aktarımını veya mobil cihazlara uygun görünümleri destekler

Önceden oluşturulmuş çerçeveler: Sıfırdan başlamanıza gerek kalmaması için kontrol listeleri, takvimler ve bağlantılı veritabanları ile birlikte gelir

Görsel düzenleme: Planları sezgisel ve izlenebilir biçimlerde görüntülemek için panolar, galeriler veya zaman çizelgeleri kullanır

Lojistik denge: Rezervasyon ve planlama araçlarının yanı sıra günlük veya anı kaydı için bölümler içerir

Akıllı otomasyon: Önceden doldurulmuş şablonları, form gönderilerini ve AI istemlerini entegre ederek karar verme sürecini kolaylaştırır

Seyahate özel özellikler: Paketleme listeleri, bütçe takipçileri, çoklu seyahat gösterge panelleri ve hatta varış noktalarına göre uyarlanmış dil veya kültür ipuçları

🔍 Biliyor muydunuz? Antik dünyanın yedi harikasından Giza'daki Büyük Piramit, günümüze kadar ayakta kalan tek harikadır! Evet, doğru, MÖ 2560 civarında inşa edilmiş ve dördüncü yüzyıl firavunu Khufu'nun (Cheops) mezarı olarak kullanılmıştır.

Notion Sınırlamaları

Notion, diğer dijital planlayıcı uygulamalarına benzer şekilde seyahat planlaması için büyük esneklik ve özelleştirme olanağı sunarken, kullanıcı deneyimini etkileyebilecek bazı kısıtlamaları da vardır.

İşte bunlardan birkaçı. 👀

Yük altında yetersiz performans: Büyük veya karmaşık seyahat planlarında yavaşlar, sorunsuz gezinmeyi ve güncellemeleri etkiler

Otomasyon kısıtlamaları: Manuel görevler ve durum güncellemeleri gerektirir, planlama için harcanan zamanı artırır

Ş Akışı karmaşıklığı: Platformu ve iç içe geçmiş sayfaları bilmenizi gerektirir, ayrıntılı veya çoklu seyahat planları için zahmetli bir gezinme oluşturur

Gider izleme: Yerleşik finansal araçlar bulunmadığından, bütçeler için ek uygulamalar veya manuel izleme gerekir

10 Alternatif Notion Şablonu

Notion, basit seyahat notları için harika olabilir, ancak planlarınız birden fazla konum, paylaşılan kontrol listeleri, rezervasyon zaman çizelgeleri veya acente düzeyinde koordinasyon içermemeye başladığında, hızla yetersiz kalır.

Notion alternatiflerini aramaya başlamanız gereken yer burasıdır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, seyahat yönetimi yazılımı olarak da işlev görür ve tüm seyahat planlarınızı yönetmek için özel olarak tasarlanmış şablonlar sunar.

İşte gerçek bir kullanıcı ClickUp hakkında şunları söyledi:

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

İşte inceleyebileceğiniz birkaç örnek! 🗺️

1. ClickUp İş Seyahati Güzergah Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Seyahati Güzergah Şablonu ile seyahat sorunlarını azaltın

ClickUp İş Seyahati Güzergah Şablonu, hızlı tempolu iş seyahatleri için özel olarak tasarlanmış, ClickUp Belgeler içinde oluşturulmuş yapılandırılmış bir düzen sunar.

Otel Check-in bölümü, check-in saatlerini, oda sayılarını ve otel adreslerini kaydetmeyi kolaylaştırır. Dönüş Uçuşu bloğu, Kapı, Onay Kodu ve Tahmini Varış Saati gibi alanlarla çoğu şablondan daha ayrıntılıdır.

Ek olarak, Seyahat Programı Tablosu toplantıları, akşam yemeklerini, site ziyaretlerini ve hatta ara zamanları düzenlemek için temiz bir tablo sunarak tüm seyahatinizi bir bakışta görsel olarak özetler.

📌 İdeal kullanım alanları: İş için sık sık seyahat eden ve yapılandırılmış bir seyahat planına ihtiyaç duyan danışmanlar ve profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: Dijital göçebeyseniz, Lizbon, Bali veya Medellín gibi şehirlerde hızlı Wi-Fi ve topluluk atmosferine sahip harika iş dostu kafeler bulabilirsiniz.

2. ClickUp Tatil Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Planlama Şablonu ile seyahat bütçenizi optimize edin

ClickUp Tatil Planlama Şablonu, öğeleri Konaklama, Etkinlikler, Restoranlar ve Paketleme Listeleri olarak kategorize eden bir klasör sağlar.

Her görev, rezervasyonları izlemek, en beğenilen yerleri keşfetmek ve henüz tamamlanmamış olanları işaretlemek için Rezervasyon Yapıldı, Web Sitesi ve İçerik Puanı gibi özel alanlarla birlikte gelir.

Her öğeye gömülü bağlantılar, adresler ve kişiler sayesinde, onay e-postalarını aramak için bir saniye bile kaybetmeyeceksiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Aileler ve gruplar, eğlence amaçlı seyahatler planlayarak etkinlikleri, rezervasyonları ve seyahat ayrıntılarını merkezi bir planda koordine etmek isteyenler.

3. ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu ile seyahatleriniz için mini bir CRM edinin

ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu, sık seyahat eden kişiler için özel olarak tasarlanmış merkezi bir seyahat gösterge paneli sağlar.

Bu şablon, Kalkış Saati, Varış Saati ve Havayolu İletişim Bilgileri gibi alanları kullanarak birden fazla uçuş ayağını aynı anda kaydedip karşılaştırmanıza olanak tanıyan yan yana düzen özelliğine sahiptir.

Şablon, farklı taşıyıcıları ve uçuş programlarını tek bir görünümde izler, böylece çok etaplı seyahatler karışmaz. Yerleşik Ulaşım Ayrıntıları bölümü, kesin transfer modlarını, alma zamanlarını ve kaynak/hedef konumlarını haritalamanıza yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Destinasyonları, bütçeleri ve günlük aktiviteleri organize etmek için kapsamlı bir araç arayan yalnız seyahat edenler ve dijital göçebeler.

🤝 Hatırlatıcı: Özellikle uzun seyahatlerde çamaşır makinesi bulunan "Bleisure" konaklamaları rezerve edin. Hafif valizler hazırlayın ve seyahatin ortasında dinlenin.

4. ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu ile seyahat planlarınızı görünür ve düzenlenebilir tutun

Yolculuk planını koordine etmek, yemek molaları, aktivite fikirleri, araç kiralama ve otel değişikliklerini hesaba kattığınızda karmaşık hale gelebilir.

ClickUp Seyahat Planlayıcı Şablonu, tüm seyahat akışınızı taslak olarak çizer. Diğer şablonlardan farklı olarak, bu şablon deneyim odaklı planlamaya ağırlık verir ve Satın Alınması Gerekenler, Yiyecek Seçenekleri ve Aktivite Türü alanları ile kişisel seyahatler için idealdir.

Şablon, Seyahat Rehberi ve Etkinlik Panosu gibi beş farklı görünüm içerir ve her gün için seyahat programınız ile planlarınız arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Seyahatinizin ortasında değişiklik mi yapmanız gerekiyor? Panoda sürükleyip bırakın veya Özel Durumunuzu (Tamamlandı, İptal Edildi, Başlamadı) güncelleyerek anında ayarlamalar yapın.

📌 İdeal kullanım: İlk kez seyahat edenler veya kısa kaçamaklar planlayanlar, seyahatin temel bileşenlerini özetlemek için basit bir şablona ihtiyaç duyanlar.

📖 Ayrıca okuyun: Profesyonel Ofis Dışı Mesaj Örnekleri

5. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu ile büyük ve küçük ölçekli etkinlikleri yönetin

ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu, etkinlik yönetiminin tüm yönlerini tek bir yerde birleştirerek mekan rezervasyonlarını, etkinlik programlarını ve etkinlik öncesi lojistiği kapsar.

Etkinlik Öncesi, Faturalandırma, Etkinlikler ve Tesisler için özel listeler, her biri Bütçe Durumu, Ödeme Durumu ve hatta İlerleme Çubukları için önceden oluşturulmuş alanlarla donatılmıştır.

Bu etkinlik planlama şablonu, ClickUp Pano Görünümü'nde öğeleri sürükleyip bırakarak, her son tarihi sabitleyen gerçek zamanlı Takvim Görünümü ile birlikte kurulum görevlerini görsel olarak önceliklendirmenize de olanak tanır.

📌 İdeal kullanım alanları: Birkaç gün süren etkinlikleri yöneten, oturumları, konuşmacıları ve lojistiği planlaması gereken etkinlik koordinatörleri ve organizatörleri.

6. ClickUp Konferans Gündemi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Konferans Gündemi Şablonu ile oturumlar ve toplantılar boyunca netlik kazanın

Bir konferans planlarken, sağlam bir planla başlarsınız, ancak kısa sürede son dakika konuşmacı değişiklikleri, çakışan oturumlar ve kafası karışık katılımcılarla uğraşırsınız. ClickUp Konferans Gündemi Şablonu, tüm programı yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan bu değişiklikleri halleder.

Görevleri görsel olarak Sabah, Ara, Öğleden Sonra ve Akşam izlerine ayıran Oturumlar Görünümü, çok aşamalı etkinlikler için mükemmeldir.

Çift rezervasyonları veya çakışan gündemleri önlemek için Oda Konumu ve Oturum Türü alanlarını Özel Alanlar olarak kullanın. Bunu, zamanlamanın hassasiyeti için Takvim Görünümü ve operasyonel ayrıntılar için Etkinlik Listesi ile birleştirin ve dakikalar içinde tamamen haritalanmış bir konferans akışı elde edin.

📌 İdeal kullanım alanları: Oturumlar, konuşmacılar ve ağ oluşturma fırsatları arasında gezinmek için ayrıntılı bir gündeme ihtiyaç duyan konferans planlayıcıları ve katılımcıları.

7. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu ile seyahat hazırlıklarınızı hafif ve görsel hale getirin

Paketleme telaşı her zaman tam dinlenmek üzereyken başlar. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu, bu karmaşaya son verir ve size henüz tamamlanmamış işleri ve her seyahat için kaç öğeye ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde gösterir. Satın Alınacaklar, Paketlenecekler ve Paketlendi gibi Özel Durumları kullanarak valizinize koymanız gerekenleri veya paketlemeniz gerekenleri takip edin.

Plaj, yol gezisi ve kamp için farklı ekipmanlara mı ihtiyacınız var? Tatil Gezileri alanı, hangi öğenin nereye gideceğini tam olarak gösterir. Miktar alanı, tek bir çorap veya beş gereksiz ceketle kalmamanızı sağlar. Hatta her şeyi Öğe Türü (giyilebilir gibi) altında gruplandırır, böylece daha akıllı bir şekilde toplu paketleme yapabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Tüm gerekli eşyaları yanına aldığından ve seyahat öncesi görevlerini tamamladığından emin olmak isteyen gezginler, son dakika stresini en aza indirmek isteyenler.

📮 ClickUp Insight: Son anketimize katılanların %5'inden azı, ev satın almak, dünyayı gezmek veya bir iş kurmak gibi büyük hayaller için aktif olarak çalışıyor. Neden? Çünkü bu büyük hayaller genellikle çok zor veya uzak göründüğü için planlamaya başlamak zor geliyor. 🔭 Ancak ClickUp'ın Yaşam Planı Şablonu veya Yıllık Hedefler Şablonu ile uzun vadeli hayallerinizi eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürebilirsiniz. Hedeflerinizi dönüm noktalarına bölün, Zaman Çizelgesi Görünümü ile aylar veya hatta yıllar boyunca ilerlemenizi görselleştirin ve net son tarihlerle yolunuzdan sapmayın. O "bir gün"ü bir eylem planına dönüştürün!

8. ClickUp Tatil Planlayıcı Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Planlama Listesi Şablonu ile takımın izin ve tatil günlerini daha iyi planlayın

Bleisure seyahatlerini izlemek için karmaşık elektronik tablolar veya karşılıklı mesajlaşmalar gerekmemelidir. ClickUp Tatil Planlama Listesi Şablonu, bireylere odaklanır ve departmanlar arasında kimin ne zaman dışarıda olduğunu izler.

Çalışan Ana Liste Görünümü, herkesin izin planlarını tek bir kaydırılabilir listede görüntüler. Yaz tatili izinlerini belirlemeniz mi gerekiyor? Ayların adlarıyla adlandırılan Özel Alanlar (APR, JUL, DEC gibi), çalışanların izin zamanlarını etiketlemenizi sağlar, böylece hangi ayda kimin izinli olduğunu anında filtreleyebilirsiniz.

Birden fazla takım arasında koordinasyon yapıyorsanız, Departman Tablo Görünümü, fazla rezervasyonu neredeyse imkansız hale getiren kategorilere ayrılmış bir döküm sunar.

📌 İdeal kullanım alanları: Operasyonel dengeyi sağlamak için çalışanların tatil taleplerini ve programlarını izleyen İK departmanları ve takım yöneticileri.

9. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu ile tatil lojistiğini zahmetsizce yönetin

ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu, kimin ne zaman ve neden izinli olduğunu net bir şekilde gösteren, amaca yönelik bir araçtır. Her talebi Tatil Kategorisi (Resmi Tatil veya İzin) ve Tatil Türü (Ücretli veya Ücretsiz) kullanarak kategorize eder, böylece hangi tür izinlerin kaydedildiğini hemen bilirsiniz.

Asıl kazanç, her bir talebin durumunu izleyen İnceleniyor, Reddedildi veya İptal Edildi gibi Özel Durumlarda yatmaktadır.

Departmanlar arasında planlama mı yapıyorsunuz? Departman ve Ay alanları, sorunlara neden olmadan çakışmaları yakalamanıza yardımcı olur. Tatil Talep Liste Görünümü ve Tatil İzinleri Liste Görünümü ile her ayrıntı, temiz ve sıralanabilir listelerde düzenlenir.

📌 İdeal kullanım alanları: Tatil etkinliklerini, yemeklerini ve etkinliklerini organize eden, şenlikli ve iyi koordine edilmiş bir sezon geçirmek isteyen bireyler ve aileler.

📖 Ayrıca okuyun: Dijital Göçebeler için Barselona

10. ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu ile müşteri rezervasyonlarını düzenleyin ve yönetin

ClickUp Seyahat Acentesi Şablonu, her bir müşteri seyahatini sorgulamadan seyahat sonrası takibe kadar izlemek için kapsamlı 21 adımlı Özel Durum iş akışını (Olası, Devam Ediyor, İnceleme, Kapalı gibi) kullanır. Bu ayrıntı düzeyi, özellikle her rezervasyon için birden fazla varış noktası veya hizmet sağlayıcı yönetiyorsanız, yoğun planlama için mükemmeldir.

Konum alanı, iş akışınızın içine önemli seyahat bilgilerini ekler, böylece uzaktaki işlerinizi ve seyahatlerinizi yönetebilirsiniz. Seyahat rotalarını görselleştirmek için Harita Görünümü ve çakışmaları veya gecikmeleri anında tespit etmek için Zaman Çizelgesi Görünümü dahil olmak üzere, çalışma tarzınıza uygun biçimlerde her şeyi görüntüleyebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşterinin seyahat programlarını, rezervasyonlarını ve iletişimlerini düzenli bir çalışma alanında yöneten seyahat acenteleri ve acenteler.

💡 Profesyonel İpucu: Wi-Fi bağlantısından ayrılmadan önce Google Haritalar'ı çevrimdışı olarak indirin. Konaklama, metro istasyonları ve favori kafeler gibi anahtar noktalara işaretler koymayı unutmayın.

ClickUp ile Seyahat Programlarının Ötesine Geçin

Notion seyahat şablonları, seyahat planlamasına hızlı bir şekilde başlamak için harika kaynaklardır. Basit, esnek ve fikirleri ve seyahat programlarını tek bir yerde toplamak için mükemmeldir.

Ancak planlarınız daha karmaşık hale geldiğinde, hayatınızı kolaylaştırmak için ClickUp'a ihtiyacınız olacak. Tamamen özelleştirilebilir seyahat şablonları, planlarınızı düzenli tutar ve karmaşık ayrıntıları halleder. Ayrıca, otomasyon ve entegrasyonları sayesinde, yönetme için daha az zaman harcayarak seyahatinizi daha fazla keyifle bekleyebilirsiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✈️