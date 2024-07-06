Uzaktan Çalışma ve Seyahat Etme

Elizabeth Gilbert'in yerine geçip Eat, Pray, Love kitabındaki gibi dünyayı dolaşmak istemez misiniz? Tek engel ne? Gilbert, hayallerini gerçekleştirmek için 200.000 dolar aldı ve siz de cömert bir destekçi bulmadıkça, seyahatlerinizi uzaktan çalışarak finanse etmeniz gerekir.

Dijital göçebeler, dünyayı görmek için uzaktan çalışmaya başlayan kişilerdir. Her yerden çalışabilme becerisine sahip, uzaktan çalışma teknolojilerini kullanmayı bilen ve finanslarını mükemmel bir şekilde kontrol eden kişilerdir.

Teoride, onların yaşam tarzı harika görünüyor. COVID sonrası dünyada uzaktan işbirliği araçlarının ve çalışma alanlarının yaygınlaşmasıyla, bu yaşam tarzı her zamankinden daha ulaşılabilir hale geldi.

Ofis masanızı bir plaj masasıyla, istikrarınızı maceralarla değiştirmeyi planlıyorsanız, önce bazı tuzakları aşmanız gerekir. Sonuçta, internet ve paranız olmadan uzak bir adada mahsur kalmak istemezsiniz!

Bu makalede, uzaktan çalışmayı ve seyahat etmeyi nasıl gerçekleştirebileceğinizi ve bunun için gerekli teknolojileri açıklayacağız.

Seyahat Ederken Uzaktan Çalışma Kavramı

Dijital göçebeler genellikle serbest meslek sahipleri, girişimciler, serbest çalışanlar veya uzaktan çalışanlardır.

SafetyWing raporuna göre, dijital göçebelerin yaklaşık %75'i uzaktan çalışmaya başlamalarının en büyük nedeni olarak pandemiyi gösterdi. Bunların %90'ı verimliliklerinde artış olduğunu bildirdi.

Uzaktan çalışanların yaygınlaşması, geleneksel çalışanları da ofislerini terk etmeye teşvik etti. Günümüz şirketleri, çalışanların işyerinde esnekliğe değer verdiğini ve çalışanların herhangi bir yerden çalışmasına izin vermenin, çalışanların bağlılığını sürdürmenin en iyi yollarından biri olduğunu biliyor.

Nomad List 'e göre, uzaktan çalışanların %40'ı tam zamanlı çalışıyor ve dijital göçebeler arasında en büyük kesimi oluşturuyor.

Hareket edebilecek ve serbest çalışma faaliyetlerinizi dijitalleştirebilecek kadar şanslı (ve cesur) iseniz, önce bir plana ihtiyacınız var. Uzaktan çalışma gibi kariyerinizi belirleyecek bir konuda Elizabeth Gilbert'in dürtüselliğine güvenemezsiniz.

Öncelikle, nerede olmak istediğinize karar verin. Ülkeler genellikle dijital göçmen vizeleri için farklı yasalara sahiptir, ancak ekonomik ve kültürel unsurları, güvenliği, altyapıyı ve vergileri de göz önünde bulundurmalısınız.

Uzaktan çalışan bir çalışan iseniz, şirketinizin mobilite politikalarını dikkatlice inceleyin ve kararınızı yöneticinizle görüşün. Bir kez yola çıktıktan sonra, bir süre ofise uğramayacağınız için sınırlar belirleyin ve takımınızla buna göre iletişim kurun.

Dünyanın diğer ucunda çalışmayı denedikten sonra başarısız olan ve ofislerine geri dönen birçok dijital göçebe bulabilirsiniz.

Çoğu durumda, uzaktan çalışmada başarılı olmak için en iyi uygulamaları takip etmediler veya araçları kullanmadılar. Başarılı bir dijital göçebe olmak istiyorsanız, hatırlamanız gereken anahtar noktalar şunlardır:

1. Güvenilir bir internet bağlantısı kullanın

Uzaktan çalışan biri olarak, internet bağlantısı en iyi arkadaşınız olacaktır. Uzaktan çalışma alanınızda kaldığınız süre boyunca hızlı, güvenli ve güvenilir bir internet bağlantısı olduğundan emin olun. Birçok gezgin, günlük işleri için güzel kafeleri ve parkları tercih eder, ancak halka açık WiFi ağları büyük bir güvenlik riski oluşturur. Yedekleme olarak bir mobil hotspot bulundurmak faydalı olabilir.

Trafiğinizi gizlemenize ve coğrafi kısıtlamalı içeriğin kilidini açmanıza yardımcı olacak iyi bir VPN edinin. Kesintisiz bir şekilde çalışabilmek için uzaktan çalışmak için tasarlanmış özel bir çalışma alanı seçmeniz daha iyidir

Bilinmeyen bir ülkede finansal durumunuz hızla kötüleşebilir, bu nedenle işinizden ödün vermemelisiniz. Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor.

2. Seyahate uygun bir çalışma alanı oluşturun

Uzaktan çalışırken ve seyahat ederken, değişimi kucaklamanız gerekir. Ancak herkes, hızla değişen senaryolarda aynı verimliliği hissetmez. Saat diliminden bağımsız olarak odaklanmanıza yardımcı olacak, seyahat dostu bir çalışma alanı tasarlayın ve organize edin.

Seyahate hazır çalışma alanları hafif, minimal ve kişisel olmalıdır.

Dağınıklığı en aza indirmek için, daha uzun pil ömrü olan hafif bir dizüstü bilgisayar, ekstra bir güç bankası, flash sürücüler ve bir USB hub seçin. Ardından, katlanabilir bir masa ve dizüstü bilgisayar standı kullanarak Zoom görüşmesine saniyeler içinde katılın. Ajandadan bel desteği olan yastıklara kadar, çalışma alanınızı kendinizi rahat ve konforlu hissedeceğiniz şekilde düzenleyin.

3. Yavaş seyahat stratejilerini uygulayın

Bir yeri ziyaret ettiğinizde, oraya yerleşip tüm kültürünü ve güzelliğini tadını çıkarın. Turistler gibi gezi programlarını tamamlamak sizi sadece yorgun ve dikkatiniz dağılmış halde bırakacaktır. Bunun yerine, her destinasyonu bir iş tatili olarak değerlendirin ve yerel kültürü tüm otantik ihtişamıyla içinize çekin.

Yavaş seyahat, yerel konaklama ve seyahat seçeneklerini kullanarak bir yerin gerçek kimliğini deneyimlemenizi ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İş-yaşam dengesi için de harikadır.

Örneğin, Bali'deyseniz, ortak yaşam tesislerinde kalmayı deneyin, sürdürülebilir seyahat seçenekleri için rezervasyon yapın ve yerel ürünler satın alın. Dedikleri gibi, turist değil, gezgin olun.

4. İş yerinde sınırlar ve beklentiler belirleyin

Her şeyi yapmak için özgür olduğunuzda, her şeyi halletmeniz de gerekir. Bilinmeyen yerlere seyahat etmek zor olabilir ve bu durum uzaktan çalışanları etkileyebilir.

Siz ve takımınızın beklentiler ve çalışma saatleri konusunda aynı sayfada olduğundan emin olun. Farklı bir saat dilimindeyseniz, takım liderleri/müşterilerinizle zamanlamalarınızı görüşün, böylece uygun olmayan saatlerde toplantı davetleri almazsınız. Sınırları belirlemez ve seyahat planlarınızı uzaktan çalışmaya göre yaparsanız, dijital göçebe yaşam tarzının tadını çıkaramazsınız.

5. İyi bir uyku hijyeni sağlayın

Dünyayı görmek vücudunuzu yorar. Zihniniz zenginleşebilir, ancak vücudunuz iş ve seyahat arasında yeterli dinlenmeye ihtiyaç duyar.

Evinizin güvenliğinde bu kadar sert hissedilmeyebilir, ancak yorgunluk, insanların göçebe yaşamlarını kısa kesmelerinin anahtar nedenlerinden biridir. Uyku programınıza öncelik verin ve vücudunuza odaklanın. Bol bol aktivite yapın, sağlıklı beslenin ve sık sık sağlık kontrolüne gidin. Uzak yerlerde hastalanmak, seyahatin keyfini kesinlikle kaçırır.

Tükenmişliği önlemenin bir yolu, ClickUp'ın Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı gibi bir araç kullanmaktır. Tüm projeleriniz, programlarınız, yönetici görevleriniz ve seyahat planlamalarınız için dijital bir beyin!

ClickUp'ın verimlilik özellikleri, görevlerinizi düzenlemenize, programınızı planlamanıza ve diğer uzaktaki çalışanlarla iletişim kurmanıza yardımcı olur. Süreçlerinizi proje yönetimi, işbirliği ve kaynak tahsisi olmak üzere üç bölüme ayırarak bu özelliklerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Proje yönetimi

ClickUp Görevleri ile görev durumunu düzenleyin ve özelleştirin, öncelik düzeyleri belirleyin ve verimli iş akışları için bağlamlar ve bağlantılar ekleyin.

Birden fazla müşteriyle çalışan serbest çalışanlar için, ClickUp'ın Pano Görünümü'ndeki Kanban tarzı görselleştirme, tüm projeleri bir araya getirir. Bu uzaktan çalışma araçları, aynı anda birçok işi takip etmesi gereken dijital göçebeler için özellikle yararlıdır.

ClickUp Pano Görünümü'nde görevleri durumlarına göre gruplandırın ve birden fazla projeyi bir bakışta görünürlükle görüntüleyin

İşbirlikleri

Uzaktan çalışan takım üyeleriyle çalışan girişimciler, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bir bilgi tabanı oluşturabilir, eylem öğeleri üzerinde işbirliği yapabilir ve merkezi bir Belgeler Merkezi'nde wiki'leri ve kaynakları düzenleyebilir.

İş arkadaşlarınızla (ve müşterilerinizle) belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturabilir ve düzenleyebilir, yorumlar kullanarak iletişim kurabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Geri bildirimlerin ekran kaydı olarak daha iyi görüneceğini düşünüyorsanız, ClickUp Clips'i kullanarak kısa açıklayıcı videolar paylaşabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile uzaktaki ekip arkadaşlarınız, müşterileriniz ve diğer paydaşlarla işbirliği yapın

Kaynak tahsisi

Göçebe yaşam, başarıyı ölçmek için ara sıra gözden geçirme gerektirir. ClickUp Hedefleri ile bunu kolayca yapabilirsiniz! Net hedefler belirleyin, proje programlarını takip edin ve tüm kişisel ve profesyonel hedeflerinizi merkezi bir konumdan yönetin. Bu, kaynakları verimliliğinizi artıracak şekilde tahsis etmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak iş yüklerini, iş ilerlemelerini, finansları vb. görselleştirin. Kolay anlaşılır çubuklar, grafikler ve diğer çizelgelerde gerçek zamanlı veriler ile iş yükünüz ve seyahat planlarınız hakkında daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Projelerinizi yönetilebilir Hedeflere bölün, son tarihler ekleyin ve ClickUp Hedefleri'ni kullanarak ilerlemeyi takip edin

AI otomasyonu

Manuel iş yükünü azaltmak istiyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka yardımcı pilotu ClickUp Brain tam size göre bir asistan.

AI ile mesajlara yanıt verme, sesli notları metne dönüştürme, yazılı belgelerinizi yazım denetimi yapma, toplantı notlarını özetleme ve yazar bloğunu ortadan kaldırma gibi fonksiyonlar, ClickUp Brain ile yararlanabileceğiniz bazı iş kalitesi iyileştirmeleridir.

Kazandığınız zamanı şehri keşfetmek ve seyahat deneyimleri toplamak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile e-postalarınızı, proje özetlerinizi ve blog gönderilerinizi yazarak zaman kazanın

ClickUp'ı dijital merkeziniz olarak kullandığınızda, hafif seyahat edebilir ve önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Kendiniz için uzaktan çalışmaya geçiş yapmanın yanı sıra, takım üyelerinizin de aynısını yapmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp'ın Uzaktan Çalışma Planı Şablonu bu konuda harika bir kaynak olabilir. İşlerini desteklemek için bir takımı olan girişimciler veya ajans modeline genişleyen tek kişilik girişimciler için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile uzaktaki takımları tek bir çatı altında toplayın ve işlemleri basitleştirin

Görevleri takımlara, önceliklere, atanan kişilere, son teslim tarihlerine, hedeflere ve daha fazlasına göre kategorilere ayırabilirsiniz. Bu çerçeve ile şunları yapabilirsiniz:

Takım üyeleri farklı konumlarda olsa bile, uzaktan çalışırken iş operasyonlarınız için tutarlı bir yapı sağlayın

Uzaktan çalışan takımınız için net roller, sorumluluklar ve beklentiler belirleyin

Proje ilerlemesini kontrol edin ve varsa darboğazları belirleyin

Tüm işle ilgili bilgileri tek bir belgede düzenleyin, böylece herkes aynı sayfada olsun

Projelerinizin nüanslarını doğru bir şekilde yakalamak için özel durumlar ve alanlar belirleyin ve iş akışınıza tam olarak uyan bir şablona sahip olun. İşinizin farklı hareketli parçalarına ilişkin net görünürlük sayesinde, çalışanların performansını değerlendirebilir ve herkesin departman/kuruluş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Uzaktan Çalışma ve Seyahatin Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Nomad yolculuğunuzu değerli kılmak için en iyi uygulamaları ve uzaktan çalışma araçlarını öğrendiğinize göre, şimdi zorlukları ve bunları nasıl aşabileceğinizi bilmek önemlidir.

Zaman dilimi sorunlarını azaltın

Dijital göçebe yaşam tarzına geçiyorsanız, VPN kullanmadığınız sürece saat farkları sürekli bir sorun haline gelebilir.

NordVPN gibi bir araç kullanarak, sanal konumunuzu takımınızın saat dilimine uyarlayabilirsiniz. Bu, planlamayı kolaylaştırır ve konumunuzdan bağımsız olarak anahtar saatlerde ulaşılabilir olmanızı sağlar.

Paris'teki (GMT+1) hareketli bir kafeden sabah toplantılarına katılabilir veya Bali'deki (GMT+7) bir plajda iş arkadaşlarınızla işbirliği yapabilirsiniz. Saat farkı engel teşkil etmeyecektir.

Ancak VPN, zaman yolculuğunun ötesine geçer. NordVPN sunucuları hızlı ve sınırsız internet erişimi sağlar, böylece gerektiğinde işinize odaklanabilirsiniz. Ayrıca, açık hava ortak çalışma kafelerinde veya tanıdık olmayan Wi-Fi ağlarında internet bağlantınızı korur. Bu, uzaktan çalışırken verilerinizin gizli ve korumalı kalmasını sağlar.

Değişikliklere hazır olun

Hayatınızın kontrolünü elinize alıyorsunuz, bu da birçok yeni durumla karşılaşacağınız anlamına geliyor. Anahtar, çalışma alanı, konaklama ve yemek açısından istikrarlı bir temel oluşturmaktır.

Lüks oteller cazip gelse de, daha yerel bir deneyim sunan rahat ev konaklamalarını tercih edin. Bu sayede paradan tasarruf edebilir ve kültüre daha fazla dalabilirsiniz. Ayrıca, market alışverişi yaparken yerli halktan yardım alabilir veya taze ürünler için yerel çiftçi pazarlarını ziyaret edebilirsiniz.

Yüksek hızlı internet ve konforlu çalışma istasyonları gibi olanaklara sahip iyi bir ortak çalışma alanı bulun. Bu, diğer uzaktan çalışanlarla bağlantı kurmak ve seyahat ederken bir topluluk duygusu oluşturmak için de harika bir yoldur.

Temel kurallara uyduğunuz ve sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece, hayatınızı iyileştirecek ve göçebe hayatın keyfini çıkaracaksınız.

Hareket halindeyken uzaktan çalışma rutini oluşturun

Uzaktan çalışırken yapmanız gereken ilk şey, tutarlı bir uyku ve uyanma saati ayarlamaktır. Bu, vücut saatinizi düzenlemeye yardımcı olur ve iş gününüz boyunca zinde ve odaklanmış hissetmenizi sağlar. Meditasyon, günlük yazma veya hızlı bir yürüyüş gibi sakinleştirici bir sabah ritüeli geliştirerek güne rahat bir başlangıç yapın.

Sabit bir sabah rutini oluşturduktan sonra, uzaktan çalışma için zaman blokları oluşturarak gününüzü daha iyi planlayabilirsiniz. ClickUp gibi araçları kullanarak günlük programlar oluşturabilir, görevlere öncelik verebilir ve gerçekçi hedefler belirleyebilirsiniz. Bu sayede düzenli çalışabilir ve iş yükünüzün altında ezilmezsiniz.

Sağlığınızı korumak ve tükenmişlik hissini önlemek için öğrenme ve gelişim için zaman ayırın ve yürüyüş, yoga oturumları veya spor salonu egzersizleri gibi fiziksel aktiviteler yapın.

Dijital Göçebe Olmaya Nasıl Geçiş Yapılır

Uzaktan çalışmaya geçmek büyük bir adımdır, ancak doğru yaklaşımla inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Doğru bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Temel bilgilerle başlayın: İşinizin uzaktan çalışmayı desteklediğinden emin olun. Planlarınız hakkında işvereninizle veya müşterilerinizle konuşun ve her yerden çalışmak için doğru İşinizin uzaktan çalışmayı desteklediğinden emin olun. Planlarınız hakkında işvereninizle veya müşterilerinizle konuşun ve her yerden çalışmak için doğru dijital göçebe araçlarına ve kaynaklarına sahip olduğunuzdan emin olun

Finansal planınızı yapın: Seyahat ve uzaktan çalışma öngörülemez olabilir, bu nedenle finansal bir yastığa sahip olmak çok önemlidir. Seyahat masrafları, konaklama ve beklenmedik harcamalar gibi şeyler için bütçe ayırın. Seyahat sigortası ve en az üç ila altı aylık masraflarınızı karşılayabilecek bir acil durum fonu mutlaka gereklidir

İlk varış noktanızı akıllıca seçin: Güvenilir internet bağlantısı, destekleyici bir dijital göçmen topluluğu ve uygun yaşam maliyetleri olan bir yerden başlayın. Bali, Chiang Mai ve Lizbon gibi yerler yeni başlayanlar için idealdir

Akıllı valiz hazırlayın: Az ama öz. Kaliteli teknoloji ürünleri ve çok yönlü giysiler gibi sadece gerekli eşyaları yanınıza alın. Unutmayın, ihtiyacınız olan her şeyi seyahatiniz sırasında satın alabilirsiniz

Düzenli olun: İş ve seyahat programınızı yönetmek için bir rutin oluşturun. Görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip etmek için ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı kullanın. Ayrıca, programlarınıza göre seyahatinizi optimize etmek için bir İş ve seyahat programınızı yönetmek için bir rutin oluşturun. Görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip etmek için ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı kullanın. Ayrıca, programlarınıza göre seyahatinizi optimize etmek için bir seyahat yönetim aracı bulundurun

Bağlantıda kalın: Evden ve hayatınız boyunca tanıdığınız insanlardan uzak olmak yalnızlık hissi yaratabilir. Size eşlik edecek dijital göçebelerden oluşan bir ağ kurun. Çevrimiçi topluluklara ( Evden ve hayatınız boyunca tanıdığınız insanlardan uzak olmak yalnızlık hissi yaratabilir. Size eşlik edecek dijital göçebelerden oluşan bir ağ kurun. Çevrimiçi topluluklara ( Remote Year ve Nomad Cruise gibi) katılın, buluşmalara katılın ve benzer düşünen insanlarla tanışmak için ortak çalışma alanlarını değerlendirin

Uzaktan çalışma fikri heyecan verici, ancak hayattaki çoğu şey gibi, bunun getirdiği eğlenceyi ve özgürlüğü deneyimlemek için sabırlı olmanız gerekir. Evinizin rahatlığına geri dönmek isteyeceğiniz günler olacaktır, ancak bir kez alıştığınızda ve iş ile seyahat arasında dengeyi kurmayı öğrendiğinizde, keyifli günler sizi bekliyor olacak.

ClickUp ile Dijital Göçebe Yolculuğunuza Başlayın

Dijital göçebelerle yapılan bir ankette, %48,3'ünün 18 yaşın altında çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bunu denemek için asla geç değildir!

Dijital göçebeye geçiş, denemeye değer bir yolculuktur. Uzaktan çalışan olarak başarılı olmanın risklerini, zorluklarını ve en iyi yollarını bildiğiniz sürece, hayal ettiğiniz gibi bir hayat sürebilirsiniz.

ClickUp gibi uzaktan çalışma platformları, işlerinizi kolayca entegre ederek sizi yolunda tutar, uzun vadeli hedeflerinizi kuşbakışı görünümle görmenize yardımcı olur ve hedeflerinize ulaşmak için KPI'ları ayarlamanıza olanak tanır. Yukarıdaki adımları izlerseniz, Elizabeth Gilbert kadar ünlü olmayabilirsiniz, ancak uzaktan çalışırken sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmak daha kolay hale gelecektir.

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