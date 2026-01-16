[Yıl] için Ücretsiz Pazarlama Portföyü Şablonları

Kampanyalarınız, stratejiniz ve sonuçlarınız var. Ancak biri size "Portföyünüzü gönderebilir misiniz?" diye sorduğunda... donup kalıyorsunuz.

İşiniz olmadığı için değil, portföyünüzün dağınık klasörlerde gömülü olduğu veya yarı bitmiş bir belgedeki durumunun kötü olduğu için.

Bu biraz fazla gerçekçi geliyorsa endişelenmeyin, biz size yardımcı olacağız.

Bu blog yazısında, işlerinizi net, düzenli ve şık bir şekilde sunmanıza yardımcı olmak için ClickUp'tan (ve diğer platformlardan!) en iyi ücretsiz pazarlama portföy şablonlarını bir araya getirdik.

Hadi başlayalım! 💪🏼

Pazarlama Portföyü Şablonu Nedir?

Pazarlama portföy şablonu, pazarlamacıların işlerini, becerilerini ve başarılarını potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına düzenli bir şekilde sunmalarına yardımcı olan önceden tasarlanmış bir çerçevedir.

Bu şablonlar genellikle vaka çalışmaları, kampanya zaman çizelgeleri, tasarım maketleri, hedef kitle stratejileri ve etkileşim oranları veya yatırım getirisi (ROI) gibi performans ölçütleri için yapılandırılmış bölümler içerir. Birçoğu ayrıca işbirliğini ve süreci vurgulamak için takım rolleri, kullanılan araçlar ve yineleme notları için alan içerir.

🧠 İlginç Bilgi: "Portföy" kelimesi, gevşek kağıtları taşımak için kullanılan bir çanta anlamına gelen İtalyanca portafoglio kelimesinden gelmektedir. 18. yüzyılda, sanatçılar ve mimarlar iş almak için çalışmalarının fiziksel örneklerini yanlarında taşırlardı; bunlar, günümüzün pazarlama portföylerinin ilk sürümleriydi.

İyi bir pazarlama portföyü şablonu nedir?

İyi yapılandırılmış bir pazarlama portföyü şablonu, pazarlamacının geçmiş başarılarını öne çıkarır ve stratejik düşünme ve yaratıcılıklarını sergilemek için bir platform sağlar. Aşağıda, dikkat etmeniz gereken bazı özellikler bulunmaktadır:

Kullanım kolaylığı: Kurulumu ve özel ayarları kolay, tasarımın karmaşıklığından ziyade içeriğe odaklanmanızı sağlayan bir şablon arayın.

Görsel çekicilik: Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için yüksek kaliteli görseller, infografikler veya video entegrasyonları kullanın.

Kapsamlı bölümler: "Hakkında" bölümü, iş örnekleri, referanslar ve açık bir iletişim sayfasının dahil edildiğinden emin olun.

Özelleştirme seçenekleri: Markanızı yansıtacak şekilde özel renkler, yazı tipleri ve düzenler denemenizi sağlayan şablonları seçin.

Performans ölçütleri gösterimi: Güvenilirliği artırmak için dönüşüm oranları veya ROI gibi sonuçları sergilemek için bölümler arayın.

Entegrasyonlar: Anahtar performans verilerini kolayca elde etmek için sosyal medya, analiz veya CRM araçlarıyla uyumluluğu tercih edin.

🔍 Biliyor muydunuz? Özel kampanyalar (hayran olduğunuz markalar için sahte marka yenilemeleri veya sosyal medya gönderileri gibi), portföy sitesini ilgili iş örnekleriyle doldurmanın yaygın bir yoludur.

Pazarlama Portföy Şablonlarına Genel Bakış

İşte en iyi pazarlama portföy şablonlarına bir göz atın:

13 Pazarlama Portföyü Şablonu

Aşağıda, ClickUp ve diğer kaynaklardan bazı pazarlama portföy şablonu seçeneklerini ele alıyoruz. 👇

Pazarlama faaliyetlerinizi basitleştirmek için bir şablondan daha fazlasını arıyorsanız, size profesyonel bir ipucu verebiliriz! ClickUp'ı deneyin! Pazarlama faaliyetlerinin her aşamasını desteklemek için tasarlanan ClickUp for Marketing Teams, tek bir yerden beyin fırtınası yapmanıza, planlama yapmanıza, kampanyalar başlatmanıza ve izlemenize yardımcı olur. Çok kanallı stratejiden içerik takvimlerine ve performans gösterge panellerine kadar, ClickUp günlük işlerinizi ölçülebilir başarıların bir portföyüne dönüştürür.

Aslında, bir pazarlamacı ClickUp'ı kullanmakla ilgili şunları söyledi:

ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin sonuçlarını bölgesel veya kampanya görünümünde görüntüleyebiliriz. Bu, yürüttüğümüz faaliyet türlerini ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmemizi sağlar. Böylelikle üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

ClickUp ile pazarlama girişimlerimizin sonuçlarını bölgesel veya kampanya görünümünde görüntüleyebiliriz. Bu, yürüttüğümüz faaliyet türlerini ve bunları hangi dönüşüm aşamasına etiketlediğimizi görmemizi sağlar. Böylelikle üst yönetim, bir projenin durumunu kolayca takip edebilir.

Ama şimdilik, ihtiyacınız olan şablonları size gösterelim!

1. ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile projelerinizi ve kaynaklarınızı daha iyi planlayın.

Yaratıcı veya stratejik projelerden oluşan bir portföyü yönetirken, netliği kaybetmek kolaydır. ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, iş etkisine göre proje değerini sıralayan bir puanlama sistemi ile bu sorunu doğrudan ele alır. Projeler Must-Have, Should-Have veya Could-Have kategorilerine ayrılır, böylece çabanızı odaklayabilirsiniz.

Bu şablonu diğerlerinden ayıran özellik, yeni proje taleplerinin üstte açıkça görülebilen puanlama kılavuzuyla birlikte geldiği Proje Envanteri'dir. Bu, her fikrin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Portföy Ana Liste Görünümü, tüm projelere kuşbakışı bir bakış sağlarken, Risk Altındaki Projeler ve Tamamlanan Projeler gibi özel klasörler, ilerlemenizi gerçek bir PMO gösterge paneli gibi sıralar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tutarlı, kriterlere dayalı bir sistem kullanarak gelen proje taleplerini puanlayın.

Girişimleri öncelik gruplarına ayırarak önemli alanlara odaklanın ve çabanızı burada yoğunlaştırın

Özel liste ve klasör görünümleri ile riskleri ve ilerlemeyi takip edin.

Değerlendirmeleri merkezileştirin, böylece her teklif aynı karar sürecini izlesin.

📌 İdeal kullanım alanları: İşletme üzerindeki etkisine göre çok sayıda proje teklifini değerlendirmek, sıralamak ve izlemek zorunda olan stratejik liderler ve PMO'lar

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %74'ü, ihtiyaç duydukları bilgileri bulmak için iki veya daha fazla araç kullanıyor ve e-postalar, sohbetler, notlar, proje yönetimi araçları ve belgeler arasında geçiş yapıyor. Bu sürekli bağlam değişimi zaman kaybına neden oluyor ve verimliliği yavaşlatıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tüm çalışmalarınızı (e-posta, sohbet, belgeler, görevler ve notlar) tek bir arama yapılabilir Converged AI Çalışma Alanı'nda birleştirir, böylece her şey tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

2. ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu ile birden fazla durumdaki birden fazla projeyi takip edin.

Proje portföylerini düzenlemeye yeni başlıyorsanız ve temiz, sezgisel bir sisteme ihtiyacınız varsa, bu şablon tam size göre. ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu, tüm departmanlardaki her şeyi tek bir yerde görebilmenizi sağlayan, yeni başlayanlar için uygun bir kurulum sunar.

PMO Yol Haritası Görünümü, takılmış veya gecikmiş işleri anında tespit etmenizi sağlayan aşamalı bir düzen sunar. Daha ayrıntılı bilgi mi ihtiyacınız var? Haftalık Durum Raporları veya Takım Görünümü'ne geçerek departman veya sahip bazında gruplandırılmış güncellemeleri görüntüleyin.

Bu proje yönetimi şablonundaki her görev, Keşif veya Tasarım gibi aşama etiketlerinin yanı sıra zaman tahmini, başarı ölçütleri ve ayrıntılı açıklamalar için bir alan içerir. Bu, paydaş incelemelerinde veya müşteri güncellemelerinde proje ilerlemesini gerekçelendirmeyi kolaylaştırır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Yerleşik yol haritası ve durum görünümü kullanarak takımlar arası iş aşamalarını görselleştirin.

Sahipliklerine göre gruplandırılmış yapılandırılmış raporlarla haftalık ilerlemeyi karşılaştırın.

Durum değişikliklerini gerekçelendirmek için tahminler, ölçümler ve açıklamalar ek dosya olarak ekleyin.

Tek bir konsolide portföy merkezinden tüm departman güncellemelerini izleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri ve departman başkanları, takımlar arasında proje durumunu ve güncellemeleri basit ve görsel bir şekilde izlemek isteyenler

🚀 ClickUp Avantajı: Kampanyalarınızı, içeriğinizi ve yaratıcı ş akışlarınızı anlayan AI masaüstü yardımcısı ClickUp BrainGPT ile pazarlama portföyünüzün tüm potansiyelini ortaya çıkarın, böylece daha net ve hızlı çalışabilirsiniz. ClickUp BrainGPT kullanarak kampanyalarınız için bağlamsal yanıtlar alın. BrainGPT ile şunları elde edersiniz: Çalışma Alanınıza, geçmiş projelerinize ve takım faaliyetlerinize uyum sağlayan bağlamsal yapay zeka , brifingleri, güncellemeleri ve yaratıcı işleri uyumlu hale getirir.

Talk to Text ile sesli verimlilik: Konuşulan fikirleri, araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan görevlere, belgelere veya özetlere dönüştürün.

Tüm pazarlama verilerinizi koruyan kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik

ChatGPT, Claude ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla premium LLM'ye tek bir yerden erişin, böylece her görev için en uygun modeli seçebilir ve AI Sprawl'ı ortadan kaldırabilirsiniz.

3. ClickUp Tasarım Portföy Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Portföy Şablonu ile yaratıcı işlerinizi sunun ve yönetin.

Yaratıcı işleriniz güçlü ancak sunumunuz akışlı, tutarlı veya net değilse, ClickUp Tasarım Portföy Şablonu tam da ihtiyacınız olan şey. Bu şablon, tasarım projesi yönetiminin her adımında düşünce, aşama ve uzmanlığınızı sergilemenize yardımcı olur.

Asıl güç, işlerinizi açıkça etiketlenmiş aşamalara ayıran Tasarım Aşamaları Görünümü'nde yatıyor: Beklemede, Konsept, Tasarım, Prototip ve Teslimat. Pazarlama web sitesinden mobil uygulamaya kadar her projeyi bu görsel kategorilere ayırarak müşterilerinizin, paydaşlarınızın veya mentorlarınızın neyin yapıldığını ve neyin tamamlandığını anında bilmesini sağlayabilirsiniz.

Her görev, Tasarım Kategorisi (ör. Marka Kimliği, Web Uygulaması) gibi yerleşik alanlar ve Revizyon Gerekiyor veya Dahili İnceleme gibi aşama özel durumları içerir, böylece dikkatinizi neye vermeniz gerektiği konusunda hiçbir karışıklık olmaz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her projeyi net bir bağlam, görsel örnekler ve ölçülebilir sonuçlarla belgelendirin.

Tasarım ş akışınızı, incelenmesi kolay yapılandırılmış bir düzen içinde sunun.

Müşteri girdilerini, revizyonları ve onayları merkezileştirerek temiz bir denetim izi sağlayın.

İşleriniz geliştikçe otomatik olarak güncellenen, canlı ve düzenli bir portföy paylaşın.

📌 İdeal kullanım alanları: İşlerini profesyonel bir şekilde sunmak ve proje aşamalarını ve tasarım mantığını net bir şekilde iletmek isteyen tasarımcılar ve yaratıcı takımlar

💡 Profesyonel İpucu: Şablon içinde revize edilmiş metinler, yeni kampanya açıları veya maketler gibi fikirleri test etmek için "Pazarlama Sandbox" başlıklı bir bölüm oluşturun. Bu bölümü mini bir deney alanı olarak düşünün.

4. ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu ile portföylerinize yapı kazandırın.

Portföyünüz iyi görünüyor ancak tasarım süreciniz dağınık hissettiriyorsa, bu şablon görev düzeyinde bu boşluğu doldurur. ClickUp Tasarım Portföyü Görev Şablonu, her bir tasarım projesinin içindeki gerçek görevler olan bireysel yapı taşlarına odaklanır.

Özellikle marka kimliği, kullanıcı arayüzü tasarımı veya pazarlama varlıkları gibi kategoriler arasında sürekli geçiş yapıyorsanız, paralel olarak yürütülen düzinelerce pazarlama planını takip etmeniz gerektiğinde bu şablonu kullanın.

Daha da iyisi? Tasarım portföyünü sıfırdan oluşturmak ve belirsiz görev adlarını veya klasörleri incelemek yerine, üç temel Özel Alan elde edersiniz: Tasarım Aşaması (ör. Konsept, Son Hal, Teslim), Tasarım Kategorisi (işin türü) ve Son Çıktı.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Her tasarım görevini yapılandırılmış, aşamalı görevlere ayırın.

Markalaşma, kullanıcı arayüzü ve yaratıcı varlıkları ayırt etmek için işleri kategoriye göre etiketleyin.

Nihai çıktıları tutarlı, aranabilir bir alanda yakalayın.

Birden fazla tasarım projesini aynı anda yürütürken görevlerin ilerlemesini net bir şekilde izleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Aşamaları, kategorileri ve nihai çıktıları takip etmek için görev düzeyinde netliğe ihtiyaç duyan serbest çalışanlar veya tasarım liderleri.

⚙️ Bonus: Pazarlama ajansınız için yüksek kaliteli müşterilerden oluşan bir müşteri portföyü oluşturmak mı istiyorsunuz? Dijital pazarlama ajansı için müşteri bulma konusunda bu kılavuza göz atın. Niş pozisyonundan yararlanma, B2B platformlarından faydalanma ve doğru potansiyel müşterileri çekmek için vaka çalışmalarını kullanma gibi gerçek stratejileri ayrıntılı olarak anlatıyor. En iyi ipuçlarımızı hızlıca gözden geçirmek için bu açıklayıcı videoyu da izleyebilirsiniz!

5. ClickUp Vaka Çalışması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Vaka Çalışması Şablonu ile hikayenizi ve etki ölçümlerinizi düzenli tutun.

ClickUp Vaka Çalışması Şablonu, geçmişteki iş örneklerinizi iyi organize edilmiş, sunuma hazır bir hikayeye dönüştürür. Başarılı bir kampanyayı, müşteri projesini veya ürün lansmanını hem güvenilir hem de kolay anlaşılır bir şekilde ayrıştırmanız gerektiğinde en iyi sonucu verir.

Diğer yaratıcı özet şablonlarını ve web sitesi, şirket özeti ve arka plan gibi önemli müşteri bilgilerini eklemek için özel bir alan bulacaksınız. Ayrıca, yazınızın ne kadar ilerlediğini izlemek için durumlar, verilerinizi etiketlemek için alanlar (sorunlu noktalar, çözümler, etki gibi) ve vaka çalışmanız ilerledikçe Gantt grafiği, iş yükü veya Takvim arasında geçiş yapmak için görünümler önceden donatılmıştır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Müşterinin geçmişini, hedeflerini ve çözüm yollarını tek bir yerde belgelendirin.

Taslak hazırlamadan nihai onaya kadar her vaka çalışmasının aşamasını izleyin.

Tekrarlanabilir raporlama için içgörüleri, sorunlu noktaları ve sonuçları kategorilere ayırın.

Hikaye geliştikçe birden fazla görünüm kullanarak zaman çizelgelerini yönetin

📌 İdeal kullanım alanları: Proje başarı hikayelerini belgelemek için tekrarlanabilir bir yapıya ihtiyaç duyan pazarlamacılar, danışmanlar ve müşteri hizmetleri takımları

🧠 İlginç Bilgi: 1910'ların ortalarında, Harvard Business School profesörü Melvin Thomas Copeland, Harvard'ın pazarlama faaliyetlerine odaklanan ilk derslerinden birini vermeye başladı. Daha sonra Marketing Problems (1920) adlı kitapta yayınlanan işi, pazarlamayı işletme eğitimi içinde ayrı bir alan olarak resmileştirmeye yardımcı oldu.

6. ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu ile her müşteri kampanyası üzerinde kontrolü elinizde tutun.

Kampanyaları yolunda tutmaya çalışırken birden fazla müşteri sözleşmesini yönetmek, ajanslar için günlük bir baş ağrısıdır. ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu, bu karmaşayı temiz ve görsel bir ş Akışa dönüştürür.

Bu şablon, kampanya türüne göre bölünmüş bir Liste şablonu olarak yapılandırılmıştır: Ücretli, İçerik ve Yaratıcılar, böylece her kapsamın kendi izlenebilir alanı vardır. Projeleri Yürütme, Taslak, Performans veya İnceleme gibi gerçek zamanlı sözleşme durumlarına göre sıralayabilirsiniz, bu da takımınıza ve müşterilerinize neyin ilerlediğini ve neyin durduğunu net bir şekilde gösterir.

Ayrıca Hesap, Sözleşme Boyutu, Tamamlanma, Belgeler, Fikir Geliştirme İlerlemesi ve Kategori gibi altı özel alan da içerir. Bu, ayrıntıları gözden kaçırmadan kampanyalar ve müşteriler için pazarlama yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kampanyaları kapsamlarına göre gruplandırarak ücretli, içerik ve yaratıcı çabaları uyumlu hale getirin.

Sözleşme durumlarını kullanarak her bir müşteri ilişkisinin nasıl ilerlediğini gösterin.

Takımlar arasında yanlış anlaşılmaları önlemek için önemli hesap bilgilerini kaydedin.

Gerçek zamanlı kampanya yürütmeyi yansıtan birleşik bir ş Akışı sağlayın

📌 İdeal kullanım alanları: Sözleşme durumlarını, teslim edilecekleri ve takım sorumluluklarını uyumlu hale getirmek için merkezi bir alana ihtiyaç duyan, birden fazla müşteri ve kampanyayı yöneten ajanslar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp içinde farklı roller veya müşteriler için ana portföyünüzü çoğaltın ve özel hale getirin. Hedef kitlenizin ilgisini çeken konulara göre bölümler ekleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

7. ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu ile fikirlerinizi temiz ve işbirliğine dayalı bir şekilde sunun.

Sağlam bir teklif hazırlamak için temiz bir düzenden daha fazlası gerekir. ClickUp Pazarlama Teklifi Şablonu ile, düzenlenebilir bloklara sahip, yapılandırılmış, önceden hazırlanmış bir sunum gibi çalışan bir belge şablonu elde edersiniz.

Bu şablonu farklı kılan nedir? Ş Akışınızın geri kalanına anında entegre edilebilme özelliği! Belgenin bölümlerini görevlere dönüştürebilir ve hatta bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sunumunuzu yönlendiren düzenlenebilir bölümlerle yapılandırılmış teklifler oluşturun.

İşbirliği başladığında teklif öğelerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Daha sorunsuz bir ş Akışı için sorumlulukları doğrudan belge içinde atayın.

Taslak hazırlamadan onaylanmasına kadar tüm teklif döngüsünü izleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Fikirlerini işbirliği içinde sunmak ve teklif bölümlerini eyleme geçirilebilir, takip edilebilir görevlere dönüştürmek isteyen pazarlama takımları ve danışmanlar

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki AI Fields ile pazarlama portföyünüzü yönetirken yoğun iş yükünden kurtulun. Alanları doldurmak veya güncellemeleri takip etmek yerine, ClickUp görevde zaten bulunan bilgilere dayanarak hızlı özetler, ilerleme notları, duygu kontrolleri veya eylem öğeleri gibi bilgileri otomatik olarak oluşturabilir. Portföyünüzü doğru ve güncel tutmanın kolay bir yoludur. ClickUp'taki AI Fields ile pazarlama portföyünüze otomasyonla gelen güncellemeler ekleyin

8. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama hedeflerinize ulaşın.

ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, gerçekleştirdiğiniz veya planladığınız her kampanyanın portföy için hazır bir yol haritasını oluşturmanıza yardımcı olur. Fikirleri sunmaya odaklanan Pazarlama Teklifi Şablonundan farklı olarak, bu şablon fikirlerin zaman, çaba ve kanallar boyunca nasıl izlendiğini ve sunulduğunu gösterir.

Dağınık belgeler ve proje portföyü gösterge panellerini incelemeden etkisini kanıtlamanız gerektiğinde bu şablon mükemmel bir seçimdir. Çeyrek, Çaba ve Etki alanlarını kullanarak görevleri kategorilere ayırabilir ve her bir girişimin çaba ve sonuç metriklerini gösterebilirsiniz. Önemli Sonuçlar Görünümü, paydaşların ilerlemeyi bir bakışta takip edebilmeleri için risk, durum ve ilerleme için renk kodlu etiketler içeren canlı bir gösterge paneli görevi görür.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Stratejik sıralamayı göstermek için kampanyaları çeyrekler arasında harita üzerinde eşleştirin

Yerleşik alanları kullanarak çabalarınızı, etkilerinizi ve zaman çizelgelerinizi izleyin.

Önemli Sonuçlar'ı kullanarak ilerlemeyi açık, gösterge paneli tarzı bir biçimde görüntüleyin.

Dağınık belgelere güvenmeden performans ölçütlerini sunun

📌 İdeal kullanım alanları: Kampanyaları çeyrek bazında düzenlemek ve performans ölçütlerini izlemek isteyen pazarlama stratejistleri ve büyüme takımları

Kendi pazarlama planınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

9. ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ile çakışan kampanyalar yürütün.

ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu, kampanyanızın tüm yaşam döngüsünü (Planlama, Üretim, Lansman, Değerlendirme ve Müşteri Tutma) her aşamanın bir bakışta izlenebilir olduğu temiz, Kanban tarzı bir düzende gösterir.

Portföy için hazır olmasını sağlayan şey, her görevin görsel olarak farklı ve bağlam açısından zengin olmasıdır. Pazarlama Kanalı, Atanan Takım, Teslim Edilebilir Tür ve Nihai İçerik dahil olmak üzere 11 Özel Alan elde edersiniz, böylece tek bir kartı açmadan iç görevler, sosyal medya gönderileri, e-posta kampanyaları ve performans değerlendirmeleri arasında ayrım yapabilirsiniz.

Ancak, kanallar, takımlar ve müşteri hesapları arasında birden fazla kampanya ile uğraşıyorsanız, tek bir şablon her zaman yeterli olmayabilir. İşte burada ClickUp Portföyleri devreye girer.

ClickUp Portföyleri ile sosyal medya, e-posta, ücretli ve organik gibi tüm kampanyalarınızı tek bir üst düzey görünümde gruplandırabilir ve izleyebilirsiniz. Her kampanyayı şirketin OKR'leriyle uyumlu hale getirebilir, her projenin ilerleyişini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve sonuçlar geldikçe öncelikleri ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Portföyleri'ni kullanarak portföylerinizi düzenleyin ve izleyin

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kampanya aşamalarını anında görünürlük için temiz bir yaşam döngüsü halinde düzenleyin.

Her kanal için ayrıntılı özel alanlar kullanarak teslimatları farklılaştırın.

Kapsam ve hedef hakkında tam bilgi ile takımlara görevler atayın.

Birleştirilmiş, gerçek zamanlı portföy görünümüyle tüm aktif kampanyaları izleyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla kampanya yürüten, yürütme aşamaları, teslim edilecekler ve takım görevleri hakkında tam görünürlük isteyen çapraz fonksiyonlu takımlar

🚀 ClickUp Avantajı: Bir pazarlama portföyü oluştururken en zor kısım, işin arkasındaki hikayeyi belgelemektir. ClickUp'ın yerel AI asistanı ClickUp Brain, bir proje kapsamında oluşturduğunuz tüm yazıları (özetler, kampanya notları, içerik taslakları, görev güncellemeleri ve analiz yorumları) toplayarak bunları temiz ve tutarlı bir vaka çalışmasına dönüştürerek size yardımcı olur. ClickUp Brain ile ham proje işlerinizi keskin, hikaye odaklı vaka çalışmalarına dönüştürün Bir ürün lansmanı e-posta kampanyasını yönettiğinizi varsayalım. Belirli bir açıyı neden seçtiğinizi veya performansın nasıl olduğunu hatırlamak için dağınık belgeleri karıştırmak yerine, ClickUp Brain şunları çıkarır: Proje özetindeki orijinal yaratıcı gerekçe

Görev yorumlarına eklediğiniz mesaj fikirleri

Belgedeki son e-posta metni

Takımla paylaştığınız performans notları

Retrospektiflerden elde edilen takip bilgileri Ardından tüm bunları, açık bir akışa sahip, rafine bir anlatıma dönüştürür: zorluklar, stratejiniz, nasıl uyguladığınız ve sonuçlar. Yazı sizin üslubunuzda kalır, ancak yapı daha sıkı hale gelir, ayrıntılar daha netleşir ve hikaye portföyünüze güvenle ekleyebileceğiniz bir hale gelir. 📌 Şu komutu deneyin: Bu projeyle ilgili tüm görevleri, belgeleri, yorumları ve analizleri kullanarak temiz, portföy için hazır bir vaka çalışması yazın. Zorluğu, stratejimi, anahtar kararları, uygulama adımlarını ve gerçek sonuçları ortaya koyun. Kendinden emin ve konuşma tarzında bir üslup kullanın.

10. SlidesGo tarafından hazırlanan Dijital Pazarlama Uzmanı Portföy Şablonu

SlidesGo aracılığıyla

Dijital kampanyalarınızı, sonuçlarınızı ve sertifikalarınızı şık, kaydırmaya değer bir biçimde sunmak istiyorsanız, bu Dijital Pazarlama Uzmanı Portföy Şablonu, abartılı olmadan her şeyi net bir şekilde gösterir. Google Slides, PowerPoint ve Canva'da sorunsuz bir şekilde çalışan, tamamen düzenlenebilir 20 slayt elde edersiniz, böylece nerede oluşturursanız oluşturun, akışınız bozulmaz.

Yazı tipleri, renk şemaları ve hatta atıf kredileri zaten planlanmış durumda, geriye kalan tek şey metriklerinizi eklemek, bunları marka kitinizle uyumlu hale getirmek ve proje ekran görüntülerini eklemek.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Önceden biçimlendirilmiş, sunuma hazır slaytları kullanarak kampanya sonuçlarını sergileyin.

Tutarlı bir yapı korurken yazı tiplerini, düzenleri ve görselleri özel hale getirin.

Ölçülebilir katkıları vurgulamak için ekran görüntüleri ve KPI'lar ekleyin.

Düzenlemeye hazır slayt bileşenleriyle hızlı bir şekilde şık bir portföy oluşturun.

📌 İdeal kullanım alanı: Sertifikalarını, KPI'larını ve geçmiş kampanyalarını sunum biçiminde sergilemek isteyen dijital pazarlamacılar

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlama nadiren tek başına gerçekleşir. Sadece "Katılımı %60 artırdım" demek yerine, işbirliği yaptığınız kişilere kredi verin ve tasarımcılar, proje yöneticileri veya mühendislerle nasıl çalıştığınızı özetleyin. Bu tür bir takım bilinci, işe alım yöneticileri için çok değerlidir.

11. Canva tarafından hazırlanan Green Stone UGC Oluşturucu Portföyü

Canva aracılığıyla

Green Stone UGC Creator Portföy Sunumu, içeriğe öncelik veren içerik oluşturucular düşünülerek tasarlanmıştır. Geleneksel özgeçmiş tabanlı düzenlerin aksine, bu şablon slayt sunumu biçimine sahiptir ve kampanya sonuçlarını, marka ortaklıklarını ve platforma özgü performans verilerini görsel olarak sunmak için idealdir.

Kısa vaka çalışmaları, yaratıcı örnekler ve hatta gömülü animasyonlar ve geçişler aracılığıyla makaralar veya hareketli önizlemeler için alan elde ederek proje portföy yönetimi sürecinizi daha da etkili hale getirin.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Modern, içerik odaklı bir sunumla markalı işbirliklerini tanıtın.

Yaratıcı yaklaşımı ve sonuçları göstermek için kısa vaka çalışmaları ekleyin.

Dinamik işlerinizi sergilemek için video önizlemeleri veya hareketli klipler ekleyin.

Güvenilirliği ve çok yönlülüğü göstermek için temiz, yapılandırılmış slaytlar kullanın.

📌 İdeal kullanım alanları: Marka işbirliklerini, sosyal kanıtları ve yaratıcı işlerini hikaye anlatımı biçimiyle görsel olarak sergilemek isteyen UGC oluşturucuları ve influencer'lar

12. Canva tarafından hazırlanan örnek pazarlama portföyü şablonu

Canva aracılığıyla

Renkli, eğlenceli ve biraz daha etkileyici bir portföy arıyorsanız, bu şablon tam size göre olabilir. Adigiana Toybox ve Lulu Font TH gibi yazı tipleriyle parlak, çizgi film benzeri bir tarzda tasarlanan bu şablon, yapısını bozmadan slaytlarına biraz kişilik katmak isteyen yaratıcılar için idealdir.

Canva'yı kullanarak tarayıcınızda her şeyi düzenleyebilir, geçişler ekleyebilir ve canlı sunum yapabilirsiniz; indirme gerekmez.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Temiz, görsel olarak dikkat çekici slaytlarla pazarlama projelerinizi sergileyin.

Düzenin netliğini korurken referansları ve performans ölçütlerini entegre edin.

Kendi tasarım kimliğinizi yansıtan renkler, simgeler ve görseller uygulayın.

Portföyünüzü doğrudan Canva'da sunarak sorunsuz, tarayıcı tabanlı bir sunum gerçekleştirin.

📌 İdeal kullanım alanları: Projelerini, referanslarını ve kampanya sonuçlarını yapılandırılmış bir düzen içinde organize ederken kişiliklerini ifade etmek isteyen yaratıcılar ve serbest çalışanlar

💡 Profesyonel İpucu: Dijital pazarlama portföyünüzdeki Hakkımda bölümünü mini bir asansör konuşması gibi düşünün. "Pazarlamaya tutkulu" gibi klişeleri atlayın ve bu bölümü faydalı hale getirin. Neyle tanındığınızı anlatan 2-3 madde ekleyin ("Bozuk e-posta hunilerini düzeltme konusunda uzmanım" veya "Yoğun blogları SEO roketlerine dönüştürmeyi seviyorum"). Bunu, kendinizi bir ürün gibi konumlandırmak olarak düşünün.

13. Freepik tarafından hazırlanan Portföy Şablonu

Freepik aracılığıyla

Freepik tarafından tasarlanan bu Profesyonel Portföy ve Özgeçmiş Tasarımı, her şeyi temiz ve özlü bir şekilde sunar. Özgeçmiş gibi yapılandırılmıştır, ancak tam bir portföy olarak fonksiyon görebilecek esnekliğe sahiptir.

Şablonda referanslar için yerleşik bir alan bulunur, böylece müşteri alıntıları veya performans özetlerini dağınık bir görünüm yaratmadan kolayca ekleyebilirsiniz. Tasarımı, kalın başlıklar, temiz simgeler ve beyaz alanın akıllı kullanımıyla görsel hiyerarşiye büyük ölçüde dayanır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Özgeçmiş ayrıntılarını ve proje örneklerini tek bir temiz düzen içinde birleştirin.

Yerleşik referans bölümlerini kullanarak müşteri geri bildirimlerini öne çıkarın.

Güçlü görsel hiyerarşi kullanarak anahtar başarılara dikkat çekin.

Beceri ve deneyimlerinizi kompakt ve profesyonel bir şekilde özetleyen bir profil oluşturun.

📌 İdeal kullanım alanı: Özgeçmişlerinin önemli noktalarını ve portföy örneklerini kompakt, tek sayfalık bir biçimde bir araya getirmek isteyen profesyoneller

ClickUp ile Portföylerinizi Güçlendirin

ClickUp'ın pazarlama portföy şablonları, tüm işlerinizi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Kampanyaları, stratejileri, sonuçları ve notları tek bir yerde düzenleyebilir ve istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Bu şablonlar, işbirliği, hızlı düzenleme ve güvenli paylaşım için tasarlanmıştır. İşlerinizi net bir şekilde sunmak, her şeyi tutarlı tutmak ve kendinden bahseden profesyonel bir portföy sergilemek için bunları kullanın.

ClickUp'a kaydolun ve sizin kadar çalışkan bir portföy ile tanışın. 🗂️