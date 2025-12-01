2026'nın En İyi 8 AI Emlak Yönetim Yazılımı

Kiralama amaçlı gayrimenkullerin yönetimi büyük bir sorumluluktur.

Bakım sorunlarının halledilmesinden kira tahsilatına, kiracıların sorularını yanıtlamaktan kira sözleşmesi evraklarının düzenlenmesine kadar, her zaman dikkatinizi gerektiren bir şeyler vardır. Peki tüm bunları manuel olarak yönetmeye çalışmak mı? Bu, tükenmişliğe giden en hızlı yoldur.

İşte bu noktada yapay zeka destekli emlak yönetim yazılımları gerçekten yardımcı olabilir.

Bu araçlar, yanıtları otomasyonla gerçekleştirme, otomatik hatırlatıcılar gönderme ve olası sorunları erken aşamada tespit etme gibi tekrarlayan işleri halleder; böylece siz de daha büyük resme odaklanabilirsiniz. Bu, sadece düzenli kalmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kiracı deneyimini de iyileştiren proaktif bir yaklaşımdır.

Ayrıca, kiracılar bu kolaylığı çok seviyor. Kiracıların çevrimiçi olarak taleplerini iletmelerine, kira sözleşmelerini kontrol etmelerine veya istedikleri zaman kira ödemelerini yapmalarına olanak sağlamak, hem onların hem de sizin hayatınızı kolaylaştırır. Sonuç mu? Daha az şikayet, daha az gecikme ücreti ve daha yüksek doluluk oranları.

Bu blog yazısında, piyasadaki en iyi AI destekli emlak yönetim platformlarından bazılarını, sundukları özellikleri, fiyatlarını ve en çok kime uygun olduklarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Böylece size en uygun olanı bulabilir ve genel verimliliğinizi artırabilirsiniz!

AI Emlak Yönetim Yazılımına Genel Bakış

İşte başlangıç için hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Yazılım En uygun olduğu durumlar Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Gayrimenkul ş akışlarını ve işbirliğini yönetme AI görev otomasyonu, özel ş Akışları, kiracı formları, gösterge panelleri, şablonlar ve entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar AppFolio Gerçek zamanlı emlak yönetimi AI kiracı değerlendirme, bakım, hesap, dijital kira sözleşmeleri ve mal sahibi/kiracı portalları Özel fiyatlandırma TenantCloud Kapsamlı emlak yönetimi AI kiracı değerlendirme, bakım, hesap, dijital kira sözleşmeleri, mal sahibi/kiracı portalları Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlıyor Mezo AI destekli bakım yönetimi Kestirimci bakım, akıllı iş siparişleri, tedarikçi yönetimi ve PMS entegrasyonları Özel fiyatlandırma TurboTenant Kendi işini yapan ev sahipleri ve yapay zeka destekli kiralama Otomasyonlu ilanlar, dijital başvurular, kira sözleşmesi oluşturma, çevrimiçi kira ödemesi ve onarım izleme Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar aylık 9,92 $'dan başlar. EliseAI AI destekli kiralama yardımı Muhasebe, bakım, kiracı portalları, dijital uygulamalar ve değerlendirme Özel fiyatlandırma Happy Property Kiracı iletişimi ve etkileşimi AI sohbet robotları, otomasyon, PMS entegrasyonları ve mesaj özelleştirme Özel fiyatlandırma Buildium Kurumsal düzeyde mülk yönetimi Muhasebe, bakım, kiracı portalları, dijital uygulamalar, değerlendirme Ücretli planlar aylık 58 $'dan başlıyor

Fiyatlar ve özellikler değişebilir. En güncel fiyatlar için ürün web sitesine bakın. *

AI Emlak Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru yapay zeka destekli emlak yönetim yazılımını seçmek işlerinizi kökünden değiştirebilir, ancak bu kadar çok seçenek varken en uygun olanı nasıl seçeceksiniz? Yatırım yapmadan önce, hangi özelliklerin günlük operasyonlarınız ve uzun vadeli büyümenize en büyük etkiyi yapacağını değerlendirin.

Öncelikle, iş ihtiyaçlarınızı ve sorunlu noktalarınızı göz önünde bulundurun.

Manuel kira tahsilatı sizi zorluyor mu?

Bakım taleplerine verilen yanıtların yavaşlığından mı şikayetçisiniz?

Ya da genel giderlerinizi artırmadan portföyünüzü genişletmek mi istiyorsunuz?

İdeal yazılım, sağlam AI tabanlı çözümlerle bu özel zorlukları ele alacaktır. Dikkat etmeniz gereken anahtar noktalar şunlardır:

Otomasyon: Etkili bir yazılım, kira sözleşmelerinin izleme süreci, kira tahsilatı ve bakım taleplerinin yönetimi gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak takımınızın daha yüksek değer taşıyan faaliyetlere odaklanmasını sağlar.

AI entegrasyonları: Kiracı değerlendirme algoritmaları, kiracılarla iletişim için sohbet robotları ve öngörücü bakım özellikleri gibi gelişmiş AI araçları, riski önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir

Merkezi sistem: Tüm portföylerinizi tek bir platformdan yönetmek, genel denetimi sürdürmenize, hataları azaltmanıza ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur

Ölçeklenebilirlik: Gayrimenkul portföyünüz büyüdükçe, yazılımınız aşırı pahalı veya karmaşık hale gelmeden buna uygun şekilde ölçeklenebilmelidir.

Kullanıcı deneyimi: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz ile hızlı yanıt veren müşteri desteği, sorunsuz bir geçiş ve sürekli memnuniyet sağlar

Özelleştirme ve entegrasyonlar: Yapay zeka destekli iş akışı otomasyonunu özelleştirme ve diğer yazılımlarla (muhasebe, CRM, pazarlama) entegre etme yeteneği, esneklik sağlar ve teknoloji ekosisteminizi genişletir

En İyi AI Emlak Yönetim Yazılımı

Şimdi en iyi seçenekleri inceleyerek, her birinin benzersiz kılan özelliklerini, sunduğu anahtar işlevleri, maliyetlerini ve bilmeniz gereken dezavantajlarını ayrıntılı olarak ele almanın zamanı geldi.

1. ClickUp (Gayrimenkul ş akışlarını yönetmek ve takım işbirliğini sağlamak için en iyisi)

Hemen deneyin ClickUp ile görev yönetimi, planlama ve etkileşimli emlak haritaları sayesinde emlak işinizi yönetin

Gayrimenkul yönetimi sektöründeyseniz, kiralamalar, bakım, pazarlama, müşteri iletişimi ve takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlamak gibi birçok işi aynı anda yürütmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. İşte burada ClickUp for Real Estate devreye girer.

Bunu, ClickUp Brain sayesinde ciddi bir AI güncellemesi yapılmış, hepsi bir arada bir komuta merkezi olarak düşünün.

ClickUp'ın yapay zekası ile kira yenilemeleri için takip görevleri atamak, denetimler planlamak veya bakım hatırlatıcıları göndermek gibi gününüzü alan tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Bir toplantıyı özetlemeniz veya takımınız için hızlıca bir güncelleme taslağı hazırlamanız mı gerekiyor? Yapay zeka bunu da halledebilir, böylece asla boş bir sayfaya bakıp kalmazsınız.

ClickUp Brain ile önemli güncellemeleri anında alın

Ancak sihir bununla bitmiyor. ClickUp'ın AI araçları, işinizin pazarlama ve müşteri yönetimi açısından oyunun kurallarını değiştiriyor. İlgi çekici haber bülteni içeriklerini anında hazırlayabildiğinizi veya müşteri sorularına rekor sürede yanıt verebildiğinizi hayal edin.

Hemen işe koyulmak istiyorsanız, ClickUp'ta gayrimenkul profesyonelleri için hazır şablonlar bulunmaktadır. Tüm mülklerinizi ve kira sözleşmelerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olacak bir Gayrimenkul Hesap Tablosu Şablonu, içerik oluşturma için yapay zeka ile mükemmel şekilde çalışan bir Gayrimenkul Haber Bülteni Şablonu ve kampanyalarınızı planlamanıza ve izlemenize yardımcı olacak bir Gayrimenkul Pazarlama Şablonu mevcuttur.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Emlak Haber Bülteni Şablonu ile müşterilerinizle güçlü bir bağlantı kurun

ClickUp, yapay zekanın ötesinde, emlak takımları için tasarlanmıştır. Kira izleme, bakım ve denetimler için özel ş Akışları oluşturabilir, formlar aracılığıyla kiracı taleplerini toplayabilir, tekrar eden işleriniz için görev şablonlarını kullanabilir ve ClickUp gösterge panelleri ile her şeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca, e-posta, takvim ve diğer emlak araçlarınızla entegre olur, böylece her şey birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel Akışlar: ClickUp'ın Özel Görünümler ve Özel Durumlar özelliklerini kullanarak kira izleme, bakım ve denetim süreçlerini özelleştirin

Kiracı Talep Formları: ClickUp Formları aracılığıyla kiracı taleplerini sorunsuz bir şekilde toplayın ve yönetin

Görev Şablonları: Taşınma, onarım ve takip gibi tekrarlanan işlemleri standartlaştırın

Gösterge panelleri: Mülk performansını, takım iş yükünü ve anahtar metrikleri tek bakışta izleyin

Entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla e-posta, takvimler ve popüler emlak araçlarıyla senkronizasyon yaparak bütünsel bir deneyim yaşayın

ClickUp'ın sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp ile benim için en büyük farkı yaratan şey, özelleştirilebilir şablonlar ve bu tutarlılığı herhangi bir bölgedeki tüm mülklerimize yayabilmemiz oldu; böylece müşteriler, Convene'in hangi konumuna giderlerse gitsinler aynı deneyimi yaşıyorlar.

2. AppFolio (Gerçek zamanlı emlak yönetimi için en iyisi)

AppFolio aracılığıyla

AppFolio, konut, ticari ve öğrenci konaklama tesisleri dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul türlerini yönetmek için kapsamlı bir bulut tabanlı araç paketi sunar.

Yapay zeka destekli özellikleri, otomatik kiralama, verimli bakım izleme ve sorunsuz kiracı iletişimi gibi unsurları kapsayarak operasyonları önemli ölçüde kolaylaştırır. Bu, gayrimenkul profesyonellerinin portföylerini olağanüstü bir verimlilikle yönetmelerini sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

AppFolio'nun en iyi özellikleri

Muhasebe, kiralama, bakım ve iletişimi tek bir erişilebilir platformdan yönetir

Otomasyon ve kiracılar, mal sahipleri ve tedarikçiler için özel portallar aracılığıyla kira tahsilatı, bakım talepleri ve kiracı değerlendirme gibi görevleri kolaylaştırır

Gelir, giderler ve gayrimenkul performansı hakkında ayrıntılı raporlarla gerçek zamanlı finansal bilgiler sağlar

Hareket halindeyken yönetim için tam özellikli bir mobil uygulama ve kiralama talepleri ile bakım konusunda yardımcı olacak AI araçları sunar

AppFolio'nun sınırlamaları

Daha büyük portföyler için daha uygun olabilir

AppFolio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AppFolio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (630'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AppFolio hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Raporları özel hale getirme özelliğini çok seviyorum ve ihtiyacınız olan bir rapor yoksa, Appfolio 10 defadan 9'unda sizin için oluşturabilir. Kiracılara ve ev sahiplerine metin ve e-posta gönderebilme özelliği, belgeleme ve kayıt tutma açısından hayati önem taşıyor. Hiçbirimiz hata yapmayı sevmeyiz, ancak yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi geri alabilirsiniz, bu da hataları düzeltmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Ayrıca harika olan bir diğer şey de, anlamanız gereken bir şey olduğunda müşteri desteğinin çok hızlı ve eğitiminizi tamamlamanıza yardımcı olmasıdır. 30 yılı aşkın süredir emlak yönetimi sektöründeyim ve bu, şimdiye kadar çalıştığım en iyi program.

3. TenantCloud (Kapsamlı emlak yönetimi için en iyisi)

TenantCloud aracılığıyla

TenantCloud, hem konut hem de ticari gayrimenkuller için operasyonları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir gayrimenkul yönetim platformu sunar. Gelişmiş yapay zeka destekli araçlardan yararlanarak, titiz kiracı seçimi, verimli bakım koordinasyonu ve sorunsuz kira tahsilatı gibi karmaşık görevleri basitleştirir.

Bu merkezi sistem, emlak yöneticilerine tüm portföylerini yönetebilecekleri tek ve sezgisel bir arayüz sunarak zaman tasarrufu sağlar ve idari yükleri azaltır.

TenantCloud'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi kira başvuruları ve yasalara uygun, özelleştirilebilir dijital kira sözleşmeleriyle sorunsuz bir kiralama süreci sağlar

Net iletişimi destekleyen özel kiracı ve mal sahibi portalları ile birlikte gelir; bu sayede kiracılar taleplerini iletebilir ve bilgilere erişebilir

Güçlü bakım izleme ve iş emri yönetimi özellikleri sayesinde, emlak yöneticileri onarımları verimli bir şekilde planlayabilir, görevleri atayabilir ve ilerlemeyi takip edebilir

Güçlü muhasebe ve finansal raporlama araçlarından yararlanarak giderleri, kira gelirlerini ve kar/zarar tablolarını izlemeyi gerçekleştirin

TenantCloud'un sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Raporlar için sınırlı özel seçenekler

TenantCloud fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 18,00 $

Büyüme Planı: Aylık 35,00 $

Pro Plan: Aylık 60,00 $

İş Planı: Özel fiyatlandırma

TenantCloud puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

TenantCloud hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor :

Tenant Cloud, kiracılarımız ve bizim için kullanımı kolay bir bulut platformu. Nerede ne olup bittiğini izlemeyi kolaylaştırıyor. Kiracılarla açık bir iletişim kanalı sağlıyor ve tüm belgelerimizi tek bir yerde tutuyor.

4. Mezo (AI destekli bakım yönetimi için en iyisi)

via Mezo

Mezo, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak geçmiş verileri, kiracı geri bildirimlerini ve mülkün özelliklerini analiz ederek gelecekteki bakım ihtiyaçlarını tahmin eder.

Tahmin yeteneği, emlak yöneticilerinin reaktif onarımlardan planlı, önleyici bakıma geçmelerini sağlayarak beklenmedik arıza sürelerini ve buna bağlı acil durum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Platform ayrıca, akıllı teşhis ve ayrıntılı iş emri oluşturma (genellikle sanal asistanı Max'in yardımıyla) aşamalarından en uygun tedarikçilere veya şirket içi personele akıllı atama aşamasına kadar tüm iş emri sürecini otomasyonla gerçekleştirir.

Ayrıca Mezo, gelişmiş tedarikçi yönetimi özellikleri sunarak emlak yöneticilerinin yanıt süresi, çözüm oranları ve maliyet etkinliği gibi performans göstergelerini izlemelerine olanak tanır.

Mezo'nun en iyi özellikleri

Arızaları önlemek ve planlamayı optimize etmek için ihtiyaçları önceden tahmin eder

Verimlilik için görevleri akıllıca oluşturur, analiz eder ve atar

Kalite ve maliyet kontrolü için tedarikçi metriklerini izler

Herhangi bir konumdan operasyonları ve talepleri yönetir

Mevcut emlak yönetim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

Mezo'nun sınırlamaları

AI özelliklerinden tam olarak yararlanmak için eğitim gerekebilir

Mezo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mezo puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Kiralama modern bir kavram değildir; çok eskilere dayanır. Bu uygulama, tarım ekipmanlarının kiralanmasının kil tabletlere kaydedildiği MÖ 2000 civarında eski Sümer'e kadar uzanır. Fenikeliler de denizcilik girişimlerini finanse etmek için günümüzün ekipman kiralamalarına benzeyen gemi kiralamalarından yararlanıyordu. Bu erken dönemdeki kiralama formları, arazi, hayvancılık ve aletlerin finansmanı için hayati öneme sahipti ve eski ekonomilerin temel taşlarından birini oluşturuyordu.

5. TurboTenant (AI destekli kiralama arayan, işlerini kendileri yapan ev sahipleri için en iyisi)

TurboTenant aracılığıyla

TurboTenant, bireysel ev sahiplerini desteklemek için özel olarak tasarlanmış, güçlü ve ücretsiz bir emlak yönetim yazılımıdır. Tüm kiralama ve kiracı yönetimi sürecini kolaylaştıran akıllı, otomasyonlu özellikler sunarak kiralık mülklerin yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır.

Derin ve kapsamlı bir yapay zeka entegrasyonundan ziyade pratik, göreve özel zekaya odaklanırken, kira sözleşmesi açıklamalarının bir kısmını otomasyon yoluyla otomatikleştirme gibi akıllı araçları verimliliği önemli ölçüde artırır. TurboTenant, kendi işini kendisi yapan ev sahiplerine genellikle ücretli sistemlerde bulunan gelişmiş özellikleri sunmak üzere tasarlanmıştır ve emlak yönetimini erişilebilir ve basit hale getirir.

TurboTenant'ın en iyi özellikleri

Daha fazla başvuru almak için tüm kiralık mülklerinizi tek bir yerden en popüler sitelerde listeye alın

Başvuruları dijital olarak toplayın ve geçmiş, kredi ve tahliye kontrollerini kolayca gerçekleştirin

Eyaletinize özel, yasalara uygun ve özelleştirilebilir kira sözleşmeleri oluşturun

Zamanında ödeme için otomasyon ile desteklenen uyarılarla kirayı çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde tahsil edin

Kiracılardan gelen onarım taleplerini kolaylaştırın ve çözüm sürecini etkin bir şekilde izleyin

TurboTenant'ın sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı AI özellikleri

Gelişmiş özellikler için ücretli bir plana ihtiyaç vardır

TurboTenant fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 9,92 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Aylık 12,42 $ (yıllık faturalandırılır)

TurboTenant puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TurboTenant hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Dört küçük gayrimenkulü yönetiyoruz ve bu yazılım, işlerimizi düzenli tutmamızda son derece yardımcı oldu. Temel hesap ücretsizdir, ancak premium seviye, sunduğu tüm özelliklere göre çok uygun fiyatlıdır. Ayrıca müşteri hizmetleri de harika.

6. EliseAI (AI destekli kiralama yardımı için en iyisi)

Elise AI aracılığıyla

EliseAI, tüm kiralama sürecinde devrim yaratmak üzere temelden tasarlanmış, yenilikçi ve yapay zeka odaklı bir emlak yönetimi CRM'sidir . Geleneksel CRM'lerden farklı olarak EliseAI, yapay zekayı merkezine yerleştirerek, ilk kiracı talebinden kira sözleşmesinin imzalanmasına kadar olan kritik ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirir.

Platformun gelişmiş yapay zekası, 7/24 çalışan sanal bir kiralama acentesi gibi hareket ederek, akıllı ve insan benzeri konuşmalar yoluyla potansiyel kiracılarla etkileşim kurar ve doğrudan insan müdahalesi olmadan sürükleyici deneyimler sunan yapay zeka rehberli turlar sağlar.

EliseAI'nin en iyi özellikleri

AI tarafından yönlendirilen, 7/24 erişilebilir sanal ve etkileşimli turlar sunar

Tüm kiracı taleplerini ve takip işlemlerini akıllı, kişiselleştirilmiş yanıtlarla yönetir

Potansiyel müşterileri değerlendirerek, randevuları planlayarak ve potansiyel müşterileri dönüşüm sağlamak için sürekli etkileşim kurarak potansiyel müşteri oluşturma konusunda yapay zeka görevi görür

Kira sözleşmelerinin oluşturma ve yürütme süreçlerini verimli bir şekilde kolaylaştırır

Mevcut PMS ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak verileri ve ş akışlarını birleştirir

EliseAI'nin sınırlamaları

Mevcut sistemlerle entegrasyonlar için ek adımlar gerekebilir.

EliseAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

EliseAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar EliseAI hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Elise, 6 aydan kısa bir sürede kiralama uzmanlarımızın 2.000 saatten fazla zaman kazanmasını sağladı. Programlaması, bilgi birikimini artırması ve özelleştirilmesi kolaydır. Elise için çalışan herkes kaliteli müşteri hizmeti sunar.

7. Happy Property (Kiracı iletişimi ve etkileşimi için en iyisi)

Happy Property, AI destekli sohbet robotları ve gelişmiş otomasyon sistemlerinden yararlanarak kiracı iletişimini dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır. Platform, hızlı, verimli ve tutarlı iletişim kanalları sunarak kiracı memnuniyetini artırmaya odaklanmıştır.

Bu araç, kapsamlı ve uçtan uca bir emlak yönetimi paketi olarak hizmet etmez, ancak kiracı etkileşimi konusundaki özel uzmanlığı, konut sakinlerinin deneyimini iyileştirmek, sorgu hacmini azaltmak ve kiracılarla daha güçlü ilişkiler kurmak isteyen emlak yöneticileri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Happy Property'nin en iyi özellikleri

Kiracıların sorularını yanıtlamak ve anında yardım sağlamak için akıllı sohbet robotları kullanır

Sık sorulan sorulara hızlı ve doğru yanıtlar vererek yanıt sürelerini kısaltır

Mevcut PMS ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak verileri ve ş akışlarını birleştirir

Marka sesini ve özel ihtiyaçları korumak için otomasyon sürecinde mesajların özelleştirilmesine olanak tanır

Happy Property sınırlamaları:

Rakiplerine kıyasla sınırlı emlak yönetimi özellikleri

Happy Property fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Happy Property puanları ve yorumları:

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4/6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Happy Property hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Uygulamanın bir gayrimenkulü belgeleme şeklinin bu kadar ayrıntılı olmasını seviyorum! Ayrıca, çektiğiniz fotoğraflarla ilgili her bölüme not ekleyebilmenizi de seviyorum!

8. Buildium (Kurumsal düzeyde emlak yönetimi için en iyisi)

via Buildium

Buildium, ev sahipleri ve emlak yöneticileri için operasyonları basitleştirmek üzere tasarlanmış, sağlam ve hepsi bir arada bir emlak yönetim yazılımıdır. Temel gücü, gelişmiş AI entegrasyonundan ziyade geniş bir yelpazede temel araçlar sunmasında yatmaktadır. Ancak Buildium, operasyonel verimliliği ve karar verme sürecini iyileştirmek için akıllı kiracı taraması, dinamik kira fiyatlandırması, öngörücü bakım ve otomatik kira yönetimi için AI'dan yararlanmaktadır.

Bu araç ayrıca mülk yönetiminin anahtar unsurlarını tek bir merkezde toplar; böylece kullanıcılar günlük görevleri verimli bir şekilde yerine getirebilir, net finansal kayıtlar tutabilir ve kiracılarla mülk sahipleri arasında etkili bir iletişim kurabilir. Bu entegre yaklaşım, emlak profesyonellerinin portföylerini daha etkili ve sistematik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Buildium'un en iyi özellikleri:

Tüm finansal işlemleri yönetir ve gerekli raporları oluşturur

Dijital başvurular ve kapsamlı kiracı değerlendirmeleriyle kiracı kazanım sürecini kolaylaştırın

Tüm emlak bakım taleplerini izleme ve yönetme için organize bir sistem sağlar

Tüm paydaşlar için şeffaf iletişim ve self servis imkanı sunan özel çevrimiçi portallar sunar

Buildium'un sınırlamaları:

Daha küçük portföyler için fiyatlar daha yüksek olabilir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı AI özellikleri

Buildium fiyatlandırması:

Essential : Ayda 58 $'dan başlayan fiyatlarla, 150 birime kadar

Growth : Aylık 183 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 375 $'dan başlayan fiyatlarla

Buildium puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildium hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Kullanımı çok pratik, e-posta ve metin sistemi çok iyi ve kiracıları izleme çok kolay; kimsenin gözden kaçmamasını sağlamak konusunda da başarılı. Kullanıcı arayüzü kullanımı kolay ve konutlardaki çalışanları çok net bir şekilde görebiliyorum. Yazılım başlangıçta ticari çalışan konutları için geliştirilmemiş olsa da, bu süreç için gayet iyi çalışıyor.

AI ile Emlak Yönetimi Stratejinizi Güçlendirin

Gayrimenkul yönetimi sektörü gelişmeye devam ederken, yapay zeka destekli gayrimenkul yönetim yazılımlarını benimsemek artık isteğe bağlı bir seçenek değil; rekabet gücünü korumak için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Kiracılarla iletişimi ve bakım görevlerini otomasyonla gerçekleştirmekten kira yönetimi ve kira tahsilatını basitleştirmeye kadar, bu yapay zeka destekli araçlar, emlak yöneticilerinin zaman kazanmasına, maliyetleri azaltmasına ve tüm portföyü genelinde bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

İster birkaç kiralık mülkü yöneten tek başına bir ev sahibi olun, ister ticari mülkleri yöneten büyük bir emlak yönetim şirketi olun, bu listede ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm bulabilirsiniz. ClickUp gibi platformlar, ş akışlarını merkezileştirme, süreçleri yapay zeka ile otomasyonla gerçekleştirme ve takım verimliliğini artırma yetenekleriyle öne çıkıyor — hepsi tek bir platformda.

Sonuç olarak, doğru teknoloji yığını emlak yönetimi operasyonlarınızı dönüştürebilir. Hemen bugün ClickUp ile başlayın ve farkı kendiniz görün!