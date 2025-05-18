Jotform ve Microsoft Forms: Hangi Form Oluşturucu Size Uygun?

Çevrimiçi formlar artık sadece dijital evraklar değil, geri bildirim toplamak, anketler düzenlemek ve şirket içi talepleri yönetmek için kullanışlı araçlardır. Jotform ve Microsoft Forms, bu tür formları oluşturmak için kullanılan iki popüler platformdur.

Her ikisi de çevrimiçi formlar oluşturmanıza, yanıtları toplamanıza ve verileri analiz etmenize olanak tanır. Ancak bunu gerçekleştirme yöntemleri ve sundukları diğer özellikler, onları birbirinden ayırır.

Bugün, bu iki form oluşturucuyu karşılaştırarak, ihtiyaçlarınıza en uygun platformu güvenle seçebilmenizi ve form oluşturma sürecinizi sorunsuz bir şekilde yürütebilmenizi sağlayacağız.

Jotform nedir?

via Jotform

Jotform, çevrimiçi formlar oluşturmak, özelleştirmek ve paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Anketler, kayıtlar ve ödeme tahsilatı için kullanılabilir.

Kod gerektirmeyen bir form oluşturucu olduğundan, Jotform ile form oluşturmak için kodlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Gerekli alanları sürükleyip bırakın, formunuz hazır!

Ayrıca, Jotform, kullanıcıların form verilerini verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan koşullu mantık, form çevirisi, beyaz etiketleme, otomatik ş Akışı ve veri raporlama gibi çeşitli gelişmiş özellikler sunar.

Jotform, kodlama veya uğraşmadan hızlı bir şekilde form oluşturması gerekenler için idealdir.

Jotform özellikleri

Kodsuz form oluşturmanın öncüsü olan Jotform, sadece anketler ve soru formları oluşturmanıza izin vermez. Bireylerin ve işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırmak için verileri toplamasına, izlemesine ve analiz etmesine yardımcı olmak üzere özenle tasarlanmıştır.

İşte bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

İlk "ne görürsen onu alırsın" (WYSIWYG) form oluşturucu olan Jotform, yeni başlayanlar için kolay sürükle ve bırak arayüzü ile form oluşturmayı daha hızlı ve akıllı hale getirmek için oluşturulmuştur.

Aracın kullanımı kolaydır ve form oluşturmak için herhangi bir düzeyde kodlama gerekmez. Birkaç tıklamayla alan ekleyebilir, düzenleri özelleştirebilir ve formu önizleyebilirsiniz! Düzenli gösterge paneli, platformda kolayca gezinmenize ve özelliklerine erişmenize yardımcı olur. Aracın mobil sürümü bile temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir.

Özellik #2: Form oluşturma ve yönetme

Jotform, temel form oluşturma dışında çeşitli özellikler sunar. Bunlar arasında form çevirisi, dönüştürme, beyaz etiketleme ve daha fazlası bulunur. Ayrıca onay iş akışları oluşturabilir, formları takım üyelerine atayabilir ve otomatik yanıtlayıcıları etkinleştirebilirsiniz.

Koşullu mantık ile, belirli kullanıcılara e-posta gönderen ve özelleştirilmiş teşekkür mesajları oluşturan sezgisel formlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcının girdisine göre alanları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Bir başka benzersiz özellik ise QR kodlu formlar. Bu özellik, kullanıcıların mobil cihazlarında QR kodunu tarayarak formlarınıza erişmelerini sağlar. Ayrıca, çevrimdışı mobil formlar oluşturabilirsiniz, bu da büyük bir avantajdır.

Özellik #3: Güvenlik

İnsanların %29'unun veri güvenliği endişeleri nedeniyle çevrimiçi formları doldurmaktan kaçındığını biliyor muydunuz? Ancak Jotform, bu sorunu çözmek için yüksek düzeyde veri güvenliği önlemleri ve sertifikalarına sahiptir.

Platform, PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA ve HIPAA gibi önemli veri güvenliği standartları ve düzenlemelerine uyduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, tüm formları ekstra bir güvenlik katmanı sağlamak için 256 bit SSL şifreleme ile korunmaktadır.

➡️ Daha fazla bilgi: Anket Raporu Nasıl Yazılır: Örnekler ve İpuçları

Özellik #4: Şablonlar

Jotform, form oluşturmak için 10.000'den fazla hazır şablon sunar. Bu şablonlar tamamen özelleştirilebilir. Böylece bileşenler ekleyip kaldırabilir, form renklerini, şemalarını ve arka planlarını değiştirebilir ve hatta istediğiniz üçüncü taraf entegrasyonlarını gömebilirsiniz.

Özellik #5: Entegrasyonlar

Jotform 100'den fazla üçüncü taraf uygulama ve yazılımla entegre olduğundan, formlar oluştururken aynı zamanda topladıkları verileri de yönetebilirsiniz. Buna şunlar dahildir:

Ödeme ağ geçitleri (PayPal, Stripe vb.)

CRM sistemleri (HubSpot, Zoho vb.)

E-posta pazarlama araçları (Mailchimp, ActiveCampaign vb.)

Proje yönetimi yazılımı (Asana, Trello vb.) ve daha fazlası

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza kadar ücretsiz

Bronz: Aylık 39 $

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

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Microsoft Forms nedir?

via Microsoft Forms

Microsoft Suite'in bir parçası olan Microsoft Forms, bireylerin ve kuruluşların veri toplamak için geri bildirim formları, testler, anketler vb. oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir form oluşturucu.

Bu araç, kod gerektirmeyen bir tasarım ve temiz, minimal bir kullanıcı arayüzü ile öne çıkar. Dolayısıyla, ister çalışan anketleri ister gömülü formlar oluşturmak isteyin, teknik uzmanlık gerektirmeden bunları kolayca yapabilirsiniz.

Microsoft Forms ayrıca form verilerini içe aktarmanıza, önceden doldurmanıza ve PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote ve diğer Microsoft ürünleri gibi araçlara form eklemenize olanak tanır. Bu, eğitimciler, İK uzmanları, etkinlik organizatörleri ve kurumsal takımlar için idealdir.

Microsoft Forms özellikleri

Microsoft Forms, hızlı ve kolay veri toplama için ideal bir çözümdür. Basitlik için tasarlanmıştır. Kullanıcıların anketler, oylamalar ve testler oluşturup paylaşmasını kolaylaştırarak Microsoft ekosisteminde günlük geri bildirimlerin hızlı, temiz ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlar.

İşte bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

Microsoft Forms, özellikle diğer Microsoft ürünlerine aşina olanlar için kullanımı ve gezinmesi kolaydır.

Platform, temiz ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve sıfırdan form tasarımı için çeşitli araçlar sunar. Jotform gibi, kod gerektirmeyen bir mimari üzerine kurulmuştur, bu nedenle kullanmak için herhangi bir programlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Ancak, özel bir sürükle ve bırak oluşturucuya sahip değildir.

Özellik #2: Form oluşturma ve yönetme

Microsoft Forms, form dallandırma, tema özelleştirme vb. gibi form oluşturma için temel özellikler sunar. Ancak, form işleme ve yönetme özellikleri olağanüstüdür.

Örneğin, Microsoft Forms kullanıcıların form yanıtlarını gerçek zamanlı olarak izlemesine, otomatik grafikler ve özetler oluşturmasına, takım arkadaşlarıyla işbirliği yapmasına ve formları paylaşmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.

Ayrıca, çok dilli destek sunar. Böylece, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi birçok dilde testler, anketler vb. oluşturabilirsiniz. Anında ve güçlü analitiklerle form verilerini görselleştirebilirsiniz

Özellik #3: Güvenlik

Diğer Microsoft 365 Suite ürünleri gibi, Microsoft Forms da kullanıcılarına kurumsal düzeyde güvenlik sunar. GDPR, HIPAA ve FERPA gibi önemli veri standartları ve düzenlemelerine uygundur ve form aracılığıyla paylaşılan tüm verileri şifreler.

Ayrıca, forma, formun etkinliklerine ve verilerine yalnızca yöneticiler erişebilir; yetkisiz üçüncü tarafların erişimi yasaktır.

Özellik #4: Şablonlar

Microsoft Forms, yeni başlayanlar için form oluşturma sürecini kolaylaştırmak amacıyla önceden tasarlanmış şablonlar içeren bir kitaplığa sahiptir. Bu şablonlar arasında anketler, testler, müşteri geri bildirim formları, anketler, soru formları ve etkinlik kayıtları için şablonlar bulunur.

Her şablon temiz, profesyonelce tasarlanmış ve özelleştirilebilir. Soru türlerini (çoktan seçmeli, metin, derecelendirme vb.), temaları, dallanma mantığını ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Özellik #5: Entegrasyonlar

Microsoft Forms, özellikle halihazırda diğer Microsoft uygulamalarını kullanıyorsanız harika bir araçtır. Excel, Teams, SharePoint ve OneDrive ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Örneğin, form yanıtlarını daha derinlemesine analiz etmek için doğrudan Excel'e aktarabilir veya Teams sohbetleri ve kanallarında kolayca paylaşarak takımı bilgilendirebilirsiniz. Power Automate ile öne çıkan bu özellik, iç iş akışları ve raporlama için kullanışlıdır.

Microsoft Forms fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

🧠 İlginç bilgi: Formlar sadece veri toplamakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel müşterileri yakalamaya ve dönüştürmeye de yardımcı olur. Tüm sektörlerde ortalama form dönüşüm oranı %2-3'tür . 😯

Jotform ve Microsoft Forms: Özellik Karşılaştırması

Hem Jotform hem de Microsoft Forms, çeşitli kullanışlı işlevlere sahip sağlam form oluşturma araçlarıdır. Peki hangisini seçmelisiniz?

Öyleyse, Microsoft Forms ve Jotform platformlarından hangisinin daha iyi olduğunu görmek için her iki aracın özelliklerini karşılaştıralım. Karşılaştırmaya derinlemesine girmeden önce, Jotform ve Microsoft Forms'un hızlı bir karşılaştırma tablosunu inceleyin.

Özellik Jotform Microsoft Forms Kullanım kolaylığı Sürükle ve bırak oluşturucu, yeni başlayanlar için kolay kullanım Sürükle ve bırak özelliği yok; yeni başlayanlar için daha az sezgisel Form oluşturma ve yönetme Karmaşık formlar için gelişmiş koşullu mantık Basit formlar için temel dallanma mantığı Güvenlik Veri standartlarına uygun, güvenli Azure AD entegrasyonu ile kurumsal düzeyde güvenlik Şablonlar kategorilerde 10.000'den fazla özelleştirilebilir şablon Sınırlı şablon seçimi Entegrasyonlar Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları (CRM'ler, ödemeler, PM araçları vb.) Microsoft ekosistemiyle sınırlıdır (Excel, Teams vb.) Fiyatlandırma Ücretsiz plan (en fazla 5 form); aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar Microsoft kullanıcıları için ücretsiz; aylık 6 $'dan başlayan premium planlar (yıllık faturalandırma)

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

Jotform ve Microsoft Forms, sezgisel arayüzlere ve kolay gezinmeye sahip, kod gerektirmeyen form oluşturuculardır. Ancak, aralarındaki temel fark form oluşturma yaklaşımlarında yatmaktadır.

Jotform, kullanıcıların sürükle ve bırak düzenleyiciyle formlar oluşturmasına olanak tanırken, Microsoft Forms bu özelliğe sahip değildir. Bu, özellikle form oluşturma deneyimi olmayan bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini zorlaştırabilir.

🏆 Kazanan: Jotform'un sürükle ve bırak oluşturucu özelliği, bu aracı yeni başlayanlar için daha kullanıcı dostu hale getirir.

Özellik #2: Form oluşturma ve yönetimi

Jotform, çeşitli form oluşturma özelliklerine sahiptir. En önemlisi, önceki cevaplara göre belirli soruları göstermenize olanak tanıyan gelişmiş koşullu mantık sunarak formları daha pratik hale getirir.

Microsoft Forms'da da "form dallanma" adlı benzer bir özellik vardır. Basit mantık akışları için kullanışlı olsa da, Jotform karmaşık, çok katmanlı koşullar için daha iyi bir seçenektir.

🏆 Kazanan: Jotform , çok çeşitli gelişmiş form özellikleri sayesinde daha iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Özellik #3: Güvenlik

Hem Jotform hem de Microsoft Forms, sağlam platform güvenliği sunar. Önemli veri standartlarına ve düzenlemelerine uyar ve maksimum bütünlüğü sağlamak için güvenli veri toplama yöntemlerini izler.

Ancak, Microsoft Forms'un kurumsal düzeyde güvenliği benzersizdir ve teknoloji sektöründe altın standarttır. Azure AD ile sorunsuz entegrasyon, veri gizliliğini ve erişim kontrolünü daha da güçlendirir.

🏆 Kazanan: Microsoft Forms, kurumsal düzeyde güvenlik önlemleri ve Azure entegrasyonu sayesinde Jotform'dan daha güvenlidir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %22'si iş yerinde AI kullanırken hala temkinli davranıyor. Yarısı veri gizliliği konusunda endişeli, diğer yarısı ise AI'nın söylediklerine güvenip güvenemeyeceğinden emin değil. ClickUp, sağlam güvenlik önlemleri ve her cevapla görevlere ve kaynaklara ayrıntılı bağlantılar oluşturarak her iki sorunu da doğrudan ele alır. Bu, en tedbirli takımların bile bilgilerinin korunup korunmadığını veya güvenilir sonuçlar alıp almadığını düşünerek uykusuz geceler geçirmeden verimlilik artışının keyfini çıkarmaya başlayabileceği anlamına gelir.

Özellik #4: Şablonlar

Jotform'un şablon kitaplığı, kişisel, eğitim, kurumsal vb. tüm kullanımlar için 10.000'den fazla seçenekle geniş ve çok yönlüdür. Bu, form oluşturma konusunda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan çoğu kullanıcı için uygun hale getirir.

Microsoft Forms da hazır form şablonları sunsa da, çeşitliliği sınırlıdır ve bu nedenle yalnızca temel formları hızlı bir şekilde oluşturmak isteyenler için idealdir.

🏆 Kazanan: Jotform, geniş aralıktaki özelleştirilebilir şablonları ile daha iyi bir seçimdir.

Özellik #5: Entegrasyonlar

Jotform, önemli verimlilik araçları, proje yönetimi yazılımı, CRM, ödeme ağ geçitleri ve diğer hizmetlerle çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları sunar. Bu entegrasyonlar, farklı iş akışlarında formlar oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Alternatif olarak, Microsoft Forms yalnızca Excel, PowerPoint ve Teams gibi Microsoft Office araçlarıyla entegre olur. Bu, platformun çok yönlülüğünü ve uygunluğunu sınırlar.

🏆 Kazanan: Jotform, daha çok yönlü üçüncü taraf eklentileri sunan açık ara kazanan.

Jotform ve Microsoft Forms: Fiyatlandırma

İlk bakışta, Jotform Microsoft Forms'tan daha kazançlı bir seçenek gibi görünebilir ve bunun nedeni mantıklıdır. Jotform, tüm kullanıcılarına aylık 5 form sınırıyla ücretsiz bir plan sunar.

Ancak, bu sınırı aşarsanız, aylık 39 $ (25 form için) gibi çok yüksek bir ücret ödemeniz gerekir ve bu ücret aylık 49 $ (50 form için) ve 129 $ (100 form için) olarak artar. İşte bu noktada işler birden pahalılaşmaya başlar.

Öte yandan, Microsoft Forms tüm Microsoft hesap sahipleri için tamamen ücretsizdir, bu da onu daha iyi bir Jotform alternatifi haline getirir. Premium özelliklere erişmeniz gerekse bile, ücretli planları tek bir kullanıcı için aylık sadece 7,20 $'dan başlar. Yıllık faturalandırıldığında, bu fiyat kullanıcı başına aylık 6 $'a kadar düşer.

🏆 Kazanan: Microsoft Forms, Jotform'dan daha uygun maliyetli bir form oluşturma çözümü olmasıyla birinciliği elde etti.

Reddit'te Jotform ve Microsoft Forms karşılaştırması

Reddit'i tarayarak insanların Jotform ve Microsoft Forms hakkında ne düşündüğünü öğrendik. Yığınla yorumu inceledikten sonra ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Birçok kullanıcı Jotform'un kullanım kolaylığını beğeniyor. Ancak, karmaşık formlar oluşturmak için doğru araç olmadığını düşünüyorlar:

Jotform çok basittir; bu, basit talepleri olan küçük şirketler için iyi olabilir. Ancak büyük bir şirket iseniz ve iş akışları veya entegrasyonlar oluşturmanız gerekiyorsa, Jotform ile bu zor olabilir veya bir özellik olmayabilir.

Jotform çok basittir; bu, basit talepleri olan küçük şirketler için iyi olabilir. Ancak büyük bir şirket iseniz ve iş akışları veya entegrasyonlar oluşturmanız gerekiyorsa, Jotform ile bu zor olabilir veya bir özellik olmayabilir.

Microsoft Forms'a gelince, çoğu kullanıcı olumlu bir deneyim yaşamamış gibi görünüyor. Form oluşturmak için daha iyi alternatifler olduğunu düşünüyorlar:

Çok umut vaat ediyor, ancak harici kaynaklardan veri toplamak için daha iyi araçlar var. MS Forms araç seti ve özelleştirilebilirlik özelliği berbat.

Çok umut vaat ediyor, ancak harici kaynaklardan veri toplamak için daha iyi araçlar var. MS Forms araç seti ve özelleştirilebilirlik çok kötü.

🔍 Biliyor muydunuz? Kullanıcıların %25'inden fazlası, formlar çok uzun veya kafa karıştırıcı olduğunda formu terk ediyor. Bu nedenle akıllı form oluşturucular, yalnızca gerekli bilgileri göstererek ve formları kısa tutarak koşullu mantık sunuyor. 😎

ClickUp ile tanışın — Jotform ve Microsoft Forms'a en iyi alternatif

Jotform ve Microsoft Forms tek bir amaca hizmet eder: çevrimiçi formlar oluşturmak. Ancak daha fazlasını yapabileceğiniz bir araca ihtiyacınız varsa ClickUp'ı deneyin.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, formlar oluşturup yönetmenize, verileri görselleştirmenize ve potansiyel müşteri oluşturma, müşteri kazanma, çalışan geri bildirimi, müşteri kayıtları ve diğer zaman alıcı görevleri kolayca optimize etmenize olanak tanır.

İşte bu kullanıcının yorumları:

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Formlar ve onay süreçleri çok kolay uygulanır ve departmanlar arası taleplerin işlenmesini çok daha kolay hale getirerek zaman tasarrufu sağlar.

Şimdi, bazı gelişmiş özelliklerini ayrıntılı olarak ele alalım.

ClickUp'ın bir adım önde olduğu nokta: ClickUp Formları

ClickUp Forms'u kullanarak kodlama yapmadan yüksek kaliteli çevrimiçi formlar oluşturun

Jotform ve Microsoft Forms tartışmasını bir kenara bırakın, ClickUp Forms'u deneyin!

ClickUp Forms, karmaşık kodlama gerektirmeden özel formlar oluşturmanıza olanak tanıyan AI destekli bir form oluşturucu. Diğer platformların aksine, tüm formlarınız ClickUp'ta merkezileştirilir, böylece veri kaybı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

Tek bir kod satırı yazmadan alanlar ekleyin, düzenleri değiştirin ve arka planları özelleştirin

Kolay erişim ve yönetim için tüm form verilerini merkezi bir konumda saklayın

Doğru kullanıcılara doğru soruları soran yerleşik koşullu mantık ile akıllı anketler, anketler ve geri bildirim formları oluşturun

Ayrıca, aracın sezgisel kullanıcı arayüzü önemli bir artısıdır. Temiz gezinme ve yeni başlayanlar için uygun tasarımıyla ClickUp Forms'un kullanımı kolaydır, bu nedenle profesyonel kalitede bir form oluşturmamış olsanız bile, Forms'un bunu sır olarak saklayacağına güvenebilirsiniz.

ClickUp'ın ikinci avantajı: ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan form işlemlerini otomatikleştirerek daha hızlı sonuçlar elde edin

Form yanıtları mı geldi? Şimdi, toplanan verilerden eylem öğelerini belirleme, görevleri oluşturma ve takım üyelerine atama ve ilerlemelerini görselleştirme zamanı.

Çok mu karmaşık geliyor? ClickUp Otomasyonları her şeyi halletsin!

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon ile ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak iş akışınızı kolaylaştırır.

Böylece, bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Form yanıtlarına göre görevleri doğru takım üyesine otomatik olarak atayın

Durum değişikliklerini veya son teslim tarihlerini tetikleyin

Form doldurulduğunda bildirimler veya e-postalar gönderin

Anında etiketler, öncelikler veya özel alanlar ekleyin

Hepsi bu kadar değil — ClickUp, birden fazla araç ve platformla entegre olarak size şimdiye kadarki en sorunsuz form veri yönetimi deneyimini sunar!

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Önceliklendirmede Kullanıcı Geri Bildirimlerinden Yararlanma

ClickUp'ın 3. avantajı: ClickUp Gösterge Panelleri

Form yanıtlarınızı tek bir yerden kapsamlı bir görünümle görmek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın

Form yanıtlarını izlemek zaman alıcı ve hataya açık olabilir… ClickUp Gösterge Panelleri yoksa.

ClickUp Gösterge Panelleri ile, tek bir platformda birden fazla form yanıtını zahmetsizce takip edebilir ve anahtar veri noktalarını gerçek zamanlı olarak görselleştirebilirsiniz. Liste görünümünden Pano görünümüne kadar, çok yönlü veri görselleştirme seçenekleri arasından seçim yapın ve şunları yapın:

Form verilerini kolaylıkla görüntüleyin ve yönetin

Araçlar arasında geçiş yapmadan gerçek zamanlı içgörüler izleyin

Ş Akışınıza uyacak şekilde görünümünüzü özelleştirin

ClickUp'ın 4. avantajı: ClickUp Brain

Form oluşturma, özellikle ClickUp Brain yanınızda olduğunda, tekrarlayıcı veya zorlu bir iş olmak zorunda değildir.

ClickUp'ın AI asistanı size şu konularda yardımcı olur:

Açık ve alakalı form soruları taslağı oluşturun

Büyük yanıt kümelerini anında özetleyin

Topladığınız verilere göre sonraki adımları önerin

İster geri bildirim anketi oluşturun ister yeni çalışanların giriş bilgilerini işleyin, ClickUp Brain tüm süreci kolaylaştırarak formlarınızı manuel işler yapmanıza gerek kalmadan daha akıllı ve etkili hale getirir.

ClickUp Brain ile formları daha akıllı ve etkili hale getirerek tüm deneyimi kolaylaştırın

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi AI Form Oluşturucular

ClickUp'ın 5. avantajı: ClickUp Şablonları

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Hem Jotform hem de Microsoft Forms, yeni başlayanlar için hazır form şablonları sunar. Ancak ClickUp Form Şablonu çubuğu bir üst seviyeye taşır!

Dağınık verilere veda edin! Bu şablon, herkese aynı kolay takip edilebilir biçimi sunarak her şeyin doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Kullanışlı önceden tanımlanmış alanlar ve seçenekler sayesinde tahmin yürütmenize gerek kalmaz.

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Doğru form oluşturucuyu seçmek, bilgileri ne kadar verimli bir şekilde topladığınız, yönettiğiniz ve bunlara göre hareket ettiğiniz konusunda büyük fark yaratabilir.

Jotform ve Microsoft Forms, iki popüler seçenektir. Jotform, güçlü fonksiyonları ve kullanım kolaylığıyla öne çıkar ve esnek ve kodlama gerektirmeyen formlar oluşturmak isteyenler için idealdir.

Öte yandan, özellikle Microsoft ekosisteminde güvenlik ve bütçe önceliklerinizse Microsoft Forms mükemmel bir seçimdir.

Ancak temel veri toplama işlemlerinden daha fazlasını istiyorsanız, Jotform veya Microsoft Formlar'ın ötesine bakın ve ClickUp'ı değerlendirin. Görevler, iş akışları ve takım işbirliği ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm bunları tek bir çalışma alanında gerçekleştirerek girdileri yakalamanıza ve eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. ClickUp'ı bugün keşfedin ve iş akışınızı dönüştürün — ücretsiz denemeye kaydolun!