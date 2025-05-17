aI Destekli Toplantı Notları ve Transkriptleri için En İyi 10 Tl;dv Not Alıcı Alternatifi

Tüm toplantılarınızı takip etmek tam zamanlı bir iş gibi gelebilir. Satış görüşmeleri, kullanıcı görüşmeleri veya şirket içi toplantılar olsun, doğru notlar almak ve anahtar bilgileri izlemek, tartışmaya tam olarak katılamamak anlamına gelebilir.

İşte burada AI destekli not alma araçları devreye girer. Bu araçlar, içgörüleri düzenlemenize, kısa klipler oluşturmanıza ve toplantı anlarını yakalamanıza yardımcı olur.

Tl;dv gibi araçlar, sanal toplantıları kaydetmeye, AI özetleri oluşturmaya ve Google Meet ve MS Teams gibi platformlarla entegre olmaya yardımcı olur. Ancak, bazı kullanıcılar sınırlı ücretsiz planlar, dolgu kelime yakalama ve temel AI özellikleri nedeniyle geçiş yapmaktadır.

Bu kılavuz, bir profesyonel gibi birden fazla toplantıyı yönetmek için en iyi tl;dv not alma alternatiflerini keşfeder.

🔍 Biliyor muydunuz? Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 11 milyondan fazla toplantı düzenleniyor, bu da yılda 1 milyardan fazla toplantı anlamına geliyor. Uygun transkripsiyon veya özetler olmadan kaybedilen bilgiyi bir düşünün.

Neden Tl;dv Not Alıcı Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Tl;dv, özellikle AI not alma ile başlarsanız, işi tamamlar. Ancak ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor mu? Takımınız birden fazla toplantı, satış görüşmesi veya iç kontrol işlemleri ile uğraşıyorsa, temel özelliklerden daha fazlasına ihtiyacınız vardır.

Birçok kullanıcı, verimli toplantılar sağlamak için daha derin işlevsellik, daha iyi değer ve daha sorunsuz iş akışları için tl;dv not alma alternatiflerini keşfediyor. İşte nedenleri:

Temel AI özellikleri : AI transkripsiyon aracında satış ekipleri için gelir zekası özellikleri, duygu analizi ve akıllı eylem izleme bulunmamaktadır

Dolgu kelime yüklemesi : Transkripsiyonlar genellikle gereksiz dolgu kelimeleri alır ve transkripsiyon doğruluğunu azaltır

Gelişmiş toplantı şablonları yoktur : Toplantı gündemlerini planlamak veya tekrarlanabilir toplantı şablonları oluşturmak için başka bir : Toplantı gündemlerini planlamak veya tekrarlanabilir toplantı şablonları oluşturmak için başka bir toplantı yönetimi yazılımına ihtiyacınız olacaktır

İşbirliği için minimum destek : Google Dokümanlar gibi gerçek zamanlı düzenleme veya geri bildirim özellikleri yoktur

Sınırlı entegrasyonlar : MS Teams, Zoom ve Google Meet dışındaki platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışmaz

Eksik çoklu toplantı zekası : Tüm toplantılarınızda eğilimleri analiz edemez veya oturumlar arasında eyleme geçirilebilir içgörüler bağlayamazsınız

Takım planı kullanıcıları için hantal kullanıcı arayüzü : Büyüyen takımlar için gezinme zor olabilir

Ücretsiz plan gerçekten ücretsiz değildir: Sınırsız kayıt veya transkripsiyon gibi anahtar özellikler, : Sınırsız kayıt veya transkripsiyon gibi anahtar özellikler, toplantılar için bu AI aracında yıllık olarak faturalandırılan iş planı veya kurumsal planın arkasında kilitlidir

➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha İyi Organizasyon için Ücretsiz Not Alma Şablonları

10 Tl;dv Not Alıcı Alternatiflerine Genel Bakış

Karşılaştırdığımız tl;dv not alma alternatiflerine hızlı bir genel bakış:

Araç Adı En İyisi Önemli Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki proje yönetimi takımları için toplantı notları ve eylem öğeleri AI destekli toplantı özetleri ve transkriptleri, takım iletişimi, görev yönetimi ve işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Otter. ai Küçük işletmeler ve takımlar için toplantı kayıtları Aranabilir toplantı transkriptleri; Zoom entegrasyonu; çok dilli destek Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 16,99 $/ay kullanıcı başına başlar Fireflies. ai Her boyuttaki sanal takımlar için toplantı özetleri Sanal toplantı kaydı; duygu analizi; çok dilli destek Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar Fathom Satış ve pazarlama takımları için CRM'ye akan toplantı özetleri AI toplantı notları; CRM ve Zoom ile senkronizasyon Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar Grain Her boyuttaki uzaktaki takımlar için toplantı transkriptleri Yüksek doğrulukta transkripsiyon; AI tarafından oluşturulan özetler; paylaşılabilir video snippet'leri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar Sembly AI Her boyuttaki takım için çok dilli toplantı kayıtları Çok dilli destek ile AI toplantı notları; otomatik görev listeleri; çoklu entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Notta Büyük global takımlar için toplantı transkriptleri Gerçek zamanlı toplantı kaydı, transkripsiyon ve özetler; konuşmacı tanımlama Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar Avoma Kurumsal takımlar için gerçek zamanlı transkriptler Not almayı otomatikleştirin; paylaşılabilir transkriptler; toplantı gündemi şablonları Planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar Eklentiler kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar Krisp Çeşitli alanlardaki profesyoneller için yüksek kaliteli arama kaydı Arka plan gürültüsünün ortadan kaldırılması; gerçek zamanlı toplantı özetleri ve transkriptler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlar Rev. ai Gazeteciler, araştırmacılar ve iş profesyonelleri için doğru transkriptler Çeşitli ses içerikleri için hızlı ve doğru konuşma-metin dönüştürme hizmetleri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar

➡️ Daha Fazla Bilgi: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

Kullanabileceğiniz En İyi tl;dv Alternatifleri

İşte, kullanıcı görüşmelerinden çevrimiçi toplantılara kadar gerçek toplantı anlarını destekleyen daha iyi işlevler, daha akıllı otomasyon ve araçlar sunan en iyi tl;dv not alma alternatiflerinden bazıları (ücretsiz ve ücretli):

1. ClickUp (AI destekli toplantı notları ile hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, her şeyi bir araya getirdiği için iş için her şey içeren bir uygulamadır. Proje ve belge yönetiminden toplantı düzenlemeye ve AI ile görev otomasyonuna kadar, uzaktaki takımlar, girişimler ve kurumsal şirketler için tek noktadan hizmet sunan bir merkezdir.

Güçlü bir tl;dv alternatifi olan ClickUp, basit not almayı aşar. Toplantılarınızı kaydeder, eylem öğelerini otomatikleştirir ve her şeyi uyumlu bir iş akışında düzenler.

ClickUp AI Notetaker ile özetler oluşturun ve anahtar tartışma noktalarını vurgulayın

ClickUp'ın AI Notetaker ile, artık yaklaşan toplantılarda not almayı dert etmenize gerek yok. Her ayrıntıyı sizin için yakalar, otomatik olarak özetler oluşturur, anahtar kararları vurgular ve eylem öğeleri atar. Parmağınızı bile kıpırdatmadan, kimin ne yapması gerektiğini içeren net bir listeyle işinizden ayrılabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak profesyonel olarak başarılı olmak için yapay zekayı kullanmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda yapay zeka bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodun şifresini kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkribe edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — yapay zeka not alıcı ve ClickUp Brain ile. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saatlik toplantı süresinden tasarruf edin!

Müşteri geri bildirimlerini takip etmeniz veya toplantıda tartışılan anahtar çıktıları izlemeniz mi gerekiyor? AI not alıcı, her şeyi net ve belgelenmiş olarak tutarak bunu halleder.

ClickUp Brain, toplantılar sırasında sesi metne dönüştürür, ancak çalışma alanınızdaki bağlamı da kullanarak size yönelttiğiniz tüm soruları yanıtlar.

Diyelim ki bir toplantıyı kaçırdınız ve son tarihin ertelenip ertelenmediğini öğrenmek istiyorsunuz — ClickUp Brain'e sorun. Transkripti, notları ve görev güncellemelerini tarayarak size anında cevap verecektir.

ClickUp Brain ile görevleri otomatikleştirin ve iş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp'ın yapabileceklerinin hepsi bu kadar değil. Müşteri brifingleri yazıyor, toplantıları özetliyor veya iç süreçleri belgelendiriyor olsanız da, ClickUp Belgeleri ile takımınızla canlı olarak çalışabilirsiniz.

Belgeleri işbirliği içinde düzenleyebilir, yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir, geri bildirimleri görevlere dönüştürebilir ve her şeyi doğrudan projelere bağlayabilirsiniz.

Tüm toplantı gündemlerinizi ve notlarınızı düzenli tutmak için ClickUp Toplantıları'nı kullanın

ClickUp Meetings hepsini bir araya getirir. Toplantı gündemleri oluşturun, anında notlar alın ve tartışma sırasında doğrudan yorumlar ekleyin.

Bir ürün planlama toplantısı yaptığınızı varsayalım. Kontrol listenizi oluşturun, ilerledikçe öğeleri işaretleyin ve yinelenen görevleri ayarlayın, böylece yaklaşan toplantılarda hiçbir şeyi kaçırmayın.

Arama sırasında belgeleri düzenleyin, hızlı biçimlendirme için eğik çizgi komutlarını kullanın ve gerçek zamanlı olarak takip işlemleri atayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların önemli noktalarını otomatik olarak yakalayın ve bir daha asla anahtar kararları veya görevleri kaçırmayın

ClickUp Docs'u kullanarak /Slash komutları, afişler, tablolar ve düğmelerle zengin biçimlendirme özellikleriyle belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve özelleştirin

Odaklanmış, proje tabanlı konuşmalar ve dosya paylaşımı için ClickUp Sohbet ile takım arkadaşlarınızla anında iletişim kurun

Toplantı kayıtlarını özetleyin, sorular sorun ve ClickUp Brain ile görevlerden, belgelerden ve toplantı notlarından anında yanıtlar alın

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve yinelenen görev seçenekleriyle ClickUp Toplantıları 'nda gündemler oluşturun ve yönetin

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler yalnızca ClickUp'ın masaüstü sürümünde mevcuttur

Platformun yetenekleri, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Florida Üniversitesi Araştırma Doçenti Gustavo Seabra, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerine izin vermekle kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ile takvim ve e-postalarla entegrasyon da sunar, hepsi tek bir yerde. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonu da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

2. Otter. ai (Arama yapılabilir iletişim kayıtları oluşturmak için en iyisi)

İster bir işletme sahibi ister takım lideri olun, Otter. ai konuşmalarınızı yakalayıp aranabilir, paylaşılabilir metinler halinde düzenlemenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, sözler söylenirken takip etmenizi sağlayarak toplantılar sırasında anahtar noktaları vurgulamayı kolaylaştırır.

Ayrıca, Otter. ai, Zoom gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlamaya ve özetler oluşturmaya yardımcı olur, böylece not almayı düşünmeden tartışmaya odaklanabilirsiniz.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Konuşmaları gerçek zamanlı olarak yüksek doğrulukla transkribe edin

Otter AI sohbetinden toplantıyla ilgili soruların yanıtlarını alın

Daha iyi toplantı yönetimi için birden fazla konuşmacıyı tanımlayın ve ayırt edin

Toplantıların otomatik transkripsiyonu için Zoom ile sorunsuz entegrasyon

Otter. ai sınırlamaları

Desteği İngilizce ile sınırlıdır; çok dilli özellikleri yoktur

Ücretsiz plan, aylık sadece 300 dakika transkripsiyon sunar

Otter. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyon için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi özelliği, zaman damgası ve doğruluğudur.

Otter. ai, ses ve videoları transkripsiyon için harika bir AI aracıdır. Premium sürüm, daha fazla ses dosyası yüklemenize izin verdiği için harikadır. En iyi yanı, zaman damgası ve doğruluğudur.

3. Fireflies. ai (Sanal toplantıları yazıya dökmek ve özetlemek için en iyisi)

Güçlü bir AI toplantı asistanı arayan profesyoneller ve takımlar için Fireflies. ai, verimli toplantılar için kapsamlı bir çözüm sunar. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, sanal toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, 60'tan fazla dili destekleyerek farklı takımların kapsayıcılığını sağlar. AI destekli özetler, anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgular, böylece not almaya odaklanmak zorunda kalmadan tartışmalara odaklanabilirsiniz.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Küresel takımlar için 60'tan fazla dilde transkripsiyonu destekleyin

Anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan AI destekli özetler oluşturun

Duyguları analiz ederek konuşmaların duygusal tonunu ölçün

Fireflies. ai sınırlamaları

800 dakikalık depolama alanı sunar ve ücretsiz kullanıcılar için video kaydı içermez

Kullanıcılar 200 MB'den büyük ses dosyası yükleyemez

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro Plan : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (670+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Fireflies'ın beni aktif bir dinleyici ve kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılara aktif bir katılımcı olmaya özgür kılmasına bayılıyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripsiyonu okuyarak gerçekte neler olduğunu öğrenebilmeyi de seviyorum. Fireflies mükemmel değil.

Fireflies'in beni aktif bir dinleyici ve kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılara aktif bir katılımcı olmaya özgür kılmasına bayılıyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripsiyonu okuyarak gerçekte neler olduğunu öğrenebilmem de hoşuma gidiyor. Fireflies mükemmel değil.

💡 Bonus İpucu: Toplantılar sırasında ve sonrasında ekip çalışmasını daha sorunsuz hale getirmek mi istiyorsunuz? Notları gerçek zamanlı olarak paylaşmayı ve üzerinde işbirliği yapmayı öğrenin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın! 🤝📄

4. Fathom (Toplantı özetlerini otomatik olarak oluşturmak için en iyisi)

via Fathom

Fathom, popüler iletişim platformlarındaki tartışmaları sorunsuz bir şekilde kaydederek, transkripsiyonunu yaparak ve özetleyerek sanal toplantıları bir üst seviyeye taşıyan başka bir tl;dv alternatifidir. Her ayrıntıyı yakalarken konuşmaya odaklanmanızı sağlar.

Fathom'un yapay zeka tarafından oluşturulan notları, anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini vurgulayarak iş akışınızı kolaylaştırır. HubSpot gibi CRM'lerle entegre olur ve toplantı notlarını otomatik olarak senkronize ederek kayıtlarınızı güncel tutar.

En iyi özellikleri keşfedin

Birden fazla platformda toplantıları zahmetsizce kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Anahtar noktaları anında vurgulayan AI destekli özetler oluşturun

Belirli video toplantı kliplerini takım üyeleriyle kolayca paylaşın

Sınırlamaları anlayın

Zoom dışındaki araçlar için sınırlı platform desteği sunar

Kullanıcı arayüzü öğrenme süreci gerektirir

Fathom fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5000+ yorum)

Capterra: 5/5 (730+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Bu gerçekten işe yarıyor. AI çağından önce benzer bir ürün denedim, ancak şimdi başka bir seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Çok eksiksiz özellikler (neredeyse çok fazla özellik var). Toplantıyı kendiniz düzenlemiyorsanız çalışmıyor. Bu, onay yönetimi için de bir sorundur. Ayrıca arayüz dili, yerelleştirilmiş içeriği İngilizce kontrollerle karıştırıyor.

Bu gerçekten işe yarıyor. AI çağından önce benzer bir ürün denedim, ancak şimdi bambaşka bir seviyede olduğumuzu söyleyebilirim. Çok eksiksiz özellikler (neredeyse çok fazla özellik var). Toplantıyı kendiniz düzenlemiyorsanız çalışmıyor. Bu, onay yönetimi için de bir sorun. Ayrıca arayüz dili, yerelleştirilmiş içeriği İngilizce kontrollerle karıştırıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Hiç bir toplantıdan "Bir dakika... neye karar verdik?" diyerek çıktınız mı? Net ve eyleme geçirilebilir toplantı tutanakları yazmak günü kurtarır ve çok fazla gidip gelmeyi önler. Toplantı tutanaklarını nasıl yazacağınızı öğrenin . Her seferinde doğru yazmak için bu basit yöntemi kullanın: Toplantıdan önce şablon ve gündemle hazırlık yapın 📄

Tarihler, kararlar ve eylem öğeleri gibi önemli bilgileri yakalayın ✍️

Kalın başlıklar ve madde işaretleriyle notlarınızı kolayca tarayın 📌

Doğruluğu kontrol edin ve ClickUp Belgeleri aracılığıyla paylaşın 📤

Hatırlatıcılar ve durum kontrolleriyle görevleri takip edin ⏰ ClickUp'ı kullanmaya başlayın ve profesyoneller gibi notlar yazın ve paylaşın!

5. Grain (Sanal toplantılar sırasında not almayı otomatikleştirmek için en iyisi)

via Grain

Grain'in yüksek doğruluklu transkripsiyonları ve AI tarafından oluşturulan özetler, tartışmaların kısa özetlerini sunarak önemli noktaları ve eylem öğelerini vurgular.

İşbirliği özellikleri, belirli toplantı anlarını takımınızla paylaşmanıza olanak tanıyarak daha iyi iletişim ve verimlilik sağlar.

Satış ekibinde, müşteri başarısında veya ürün geliştirmede çalışıyor olun, Grain iş akışınızı verimli bir şekilde kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Zoom toplantılarınız sırasında video özetlerini canlı olarak yakalayın

Zaman damgaları ve konuşmacı ID'leri ile anında paylaşılabilir videolar oluşturun

Video snippet'leri doğrudan Notion, Slack veya Docs'a yerleştirin

Kornaya sınırlama

Aramalar sırasında belirli ifadeleri tutarlı bir şekilde yakalamak zor olabilir

Küçük takımlar veya bireyler için çok pahalıdır

Grain fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamalar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Bonus: Her toplantının ayrıntılarını zahmetsizce kaydetmek için akıllı araçlar mı arıyorsunuz? Zaman kazanmak ve düzenli kalmak için en iyi AI toplantı notu oluşturucularını inceleyin! 🤖📝

6. Sembly AI (Çok dilli toplantıları yazıya dökmek ve özetlemek için en iyisi)

via Sembly AI

Toplantı verimliliğinizi artırmak için, toplantılarınızı doğru bir şekilde kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen gelişmiş bir araç olan Sembly AI'yı deneyin. 35 dilde çok dilli destek sunan bu araç, farklı takımlar için idealdir.

Sembly'nin yapay zeka destekli derinlemesine içgörüler, eylem öğelerini ve potansiyel riskleri belirleyerek iş akışınızı kolaylaştırır. Proje yöneticilerinin tartışmalardan otomatik olarak görev listeleri oluşturmasına olanak tanıyarak projelerin yolunda ilerlemesini sağlar.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla platformda toplantıları zahmetsizce kaydedin

Konuşmaları 35 dilde yüksek doğrulukla yazıya dökün

Anahtar noktaları vurgulayan kısa özetler oluşturun

Sembly AI sınırlamaları

Bazen takvimden bağlantısı kesilir ve toplantıları kaçırmasına neden olur

Sembly toplantı botu toplantılardan çıkabilir ve bu da kayıtların kaçırılmasına neden olabilir

Sembly AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 15 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Parmaklarınızı kıpırdatmadan (neredeyse) daha akıllı notlar almayı hiç düşündünüz mü? AI not alma özelliğinin gücünü keşfedin. Verimliliğinizi ve odaklanmanızı artırmak için AI'yı not alma amacıyla kullanmanın yolları: Dersleri gerçek zamanlı transkripsiyonlarla kaydedin, böylece sadece dinleyin 🎧

Toplantıları ve notları anında özetleyerek zaman kazanın ⏱️

Toplantılardan sonra eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun ve izleyin 🗒️

Bağlantılı belgelerle notları bir kaynak merkezine dönüştürün 🔗 Canlı dersleri kaydetmekten eylem öğeleri oluşturmaya ve içeriği yeniden kullanmaya kadar, AI her şeyi sizin için yapar. 🚀

7. Notta (Grup tartışmalarında konuşmacıları tanımlamak için en iyisi)

via Notta

tl;dv'nin alternatifi olan Notta, konuşmaları gerçek zamanlı olarak kaydederek, yazıya dökerek ve özetleyerek toplantılarınızı dönüştürür. 50'den fazla dili destekler ve dil engellerini aşmak isteyen küresel takımlar için mükemmeldir.

Hoparlör tanımlama ve AI tarafından oluşturulan özetler gibi özellikler, anahtar noktaları ve eylem öğelerini hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Örneğin, Notta, bir müşteri veya satış görüşmesi sırasında anlık transkripsiyonlar ve kısa özetler sağlayarak not almaya değil, etkileşime odaklanmanızı sağlar.

Notta'nın en iyi özellikleri

Canlı sesi 58 dile metne dönüştürün

Zoom, Google Meet ve Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre edin

Transkriptleri incelerken netlik için farklı konuşmacıları tanımlayın

Notta sınırlamaları

Otomatik transkripsiyon hizmeti, hataları azaltmak için düzenleme ve düzeltme gerektirir

AI, konuşmacıları ayırt etmekte zorlanabilir ve bu da yanlışlıklara yol açabilir

Notta fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (180+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Transkripsiyonun doğruluğunu, konuşmacıları tanımlama, metni düzenleme ve indirme özelliğini çok seviyorum. Ücretsiz planda, aylık dakika sayısı azalsa bile, dosya başına daha fazla transkripsiyon dakikası olmasını isterdim. Ancak daha uzun dosyalar yükleyebilmek harika olurdu. Bu, aracın temel kullanımlarından biri olurdu.

Transkripsiyonun doğruluğunu, konuşmacıları tanımlama, metni düzenleme ve indirme özelliğini çok seviyorum. Ücretsiz planda, aylık dakika sayısı azalsa bile, dosya başına daha fazla transkripsiyon dakikası olmasını isterdim. Ancak daha uzun dosyalar yükleyebilmek harika olurdu. Bu, aracın temel kullanımlarından biri olurdu.

🔍 Biliyor muydunuz? Cornell Not Alma Sistemi, Walter Pauk tarafından Cornell Üniversitesi'nde geliştirilen ve yaygın olarak kabul gören bir yöntemdir. Sayfayı farklı alanlara ayırır: ipuçları, ayrıntılı notlar ve sonuç özeti. Bu organize yaklaşım, hem bilgiyi daha iyi hatırlamayı hem de gözden geçirme sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 👍📚

8. Avoma (Toplantı konuşmalarını etkili bir şekilde analiz etmek için en iyisi)

via Avoma

Avoma ile not alma, transkripsiyon ve analizi otomatikleştirerek toplantılarınızı optimize eder ve tamamen konuşmaya odaklanabilirsiniz. Diğer bazı tl;dv not alma alternatiflerinden farklı olarak Avoma, gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan notlar sunarak ş Akışınızı kolaylaştırır.

Satış, İK veya müşteri başarısı alanlarında çalışıyor olun, Avoma önemli içgörüleri ve eylem öğelerini yakalamanıza yardımcı olur. Örneğin, satış ekipleri Avoma'nın gündem şablonlarını kullanarak etkili bir şekilde hazırlanır ve kritik soruların ele alınmasını sağlar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Zaman kazanmak için AI tarafından oluşturulan özetlerle not almayı otomatikleştirin

Kolay paylaşım için platformlar arasında toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Tutarlı bir hazırlık için toplantı gündemi şablonlarını kullanın

Avoma sınırlamaları

Bazı kullanıcılar toplantılarda yapay zekanın varlığını rahatsız edici buluyor

Kullanıcılar, bazen kelimeleri karıştırdığını veya boşlukları doldurmakta zorlandığını bildiriyor

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $ (yıllık faturalandırılır)

Konuşma Zekası eklentisi: Kullanıcı başına aylık 35 $

Gelir Zekası eklentisi : Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Lead Router eklentisi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1330+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmada hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.

Otomatik kayıt transkripsiyon özellikleri çok doğrudur, bize zaman kazandırır ve konuşmalarda hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar. Konuşmacıları ayırt etme özelliği ve sonunda sağlanan toplantı notlarının özeti, tartışmaları takip etmeyi ve daha sonra anahtar noktalara başvurmayı kolaylaştırır.

9. Krisp (Sanal toplantılarda ses kalitesini iyileştirmek için en iyisi)

via Krisp

Krisp, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak, konuşmaları transkribe ederek ve tartışmaları gerçek zamanlı olarak özetleyerek video toplantılarını geliştirir. Tl;dv'den farklı olarak Krisp, gelişmiş gürültü engelleme ve aksan dönüştürme özellikleri sunarak net iletişim sağlar.

Çeşitli alanlardaki profesyoneller, Krisp'i çağrı kalitesini artırmak ve dikkatlerini dağıtmadan içeriğe odaklanmak için kullanıyor.

Örneğin, bir müşteri sunumu sırasında Krisp'in gürültü bastırma özelliği mesajınızı net bir şekilde iletmenizi sağlarken, AI toplantı asistanı anahtar noktaları ve eylem öğelerini yakalar.

Krisp'in en iyi özellikleri

Gelişmiş bir toplantı deneyimi için toplantıları gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde transkribe edin

Toplantı asistanı ile anahtar noktaları vurgulayan AI destekli özetler oluşturun

Anlaşılabilirliği artırmak için aksanları dönüştürün

Krisp sınırlamaları

Kullanıcılar, uygulama sırasında çökme örnekleri bildirdi, bu da kesintiye neden olabilir

Bazı kullanıcılar, transkripsiyon doğruluğunun tutarsız olabileceğini bildirmiştir

Krisp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (560+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Görev Listesi Şablonları

10. Rev (Röportajları ve toplantıları doğru bir şekilde yazıya dökmek için en iyisi)

Rev. ai, hızlı ve doğru konuşma-metin dönüştürme yazılımı hizmetleri sunarak tl;dv'ye cazip bir alternatif oluşturur. İster röportajlar yapan bir gazeteci, ister ses verilerini analiz eden bir araştırmacı, ister toplantıları belgeleyen bir iş profesyoneli olun, Rev. ai iş akışınızı geliştirmek için size kesin transkriptler sunar.

Birden fazla dil desteği ve çeşitli uygulamalara sorunsuz entegrasyon ile Rev. ai, transkripsiyon görevlerinizin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

En iyi özellikler

Sesleri yüksek doğrulukla hızlı bir şekilde metne dönüştürün

Küresel erişim için birden fazla dili destekleyin

Sektöre özel terimler için kelime dağarcığını özelleştirin

Rev sınırlamaları

Rev, insan tarafından transkripsiyon hizmeti de sunsa da, bu hizmetin maliyeti daha yüksektir (dakika başına 1,99 dolar)

Rev fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: 34,99 $/ay kullanıcı başına

Kullandıkça öde: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

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G2: 4,7/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

✨ Özel Bahsetmeler Yukarıda bahsedilen farklı tl;dv not alma alternatiflerine ek olarak, burada not almaya değer birkaç alternatif daha bulunmaktadır: Descript: Toplantılardan anahtar bilgileri özetlemek ve çıkarmak için en iyisi

Confluence Toplantı Notları: Tartışmaları ve eylem öğelerini özetlemek için en iyisi

Tactiq: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma için en iyisi

ClickUp'ın AI Toplantı Asistanı ile not alma oturumlarınızı kolaylaştırın!

Bu listedeki tl;dv not alma alternatifleri, toplantı notlarını kaydetmek, transkripsiyon yapmak ve paylaşmak için sağlam özellikler sunar. Düzenli kalmanıza, zaman kazanmanıza ve takımınızda hesap verebilirliği artırmanıza yardımcı olurlar.

Ancak ClickUp, proje yönetimi ihtiyaçlarınız için tek noktadan bir çözüm sunar. Notların ötesine geçer.

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak özetleri otomatikleştirebilir, fikirleri görevlere dönüştürebilir ve bunları projelerinizle ilişkilendirebilirsiniz. Notlarınız, ClickUp Belgeler, Toplantılar, Sohbet ve Brain ile eyleme geçirilebilir, aranabilir ve işbirliğine açık hale gelir. İşinizi tamamlamak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan saatler kazanırsınız!

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