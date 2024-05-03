Cornell Not Alma Yöntemini Kullanma (Şablonlarla!)

Beyin fırtınası oturumlarının, yoğun toplantıların veya hızlı tempolu derslerin ortasında, önemli ayrıntıları okumak, kavramak ve hatırlamak, dumanı yakalamaya çalışmak gibi hissettirebilir.

Anlama ve hatırlamaya yardımcı olan bir not alma stratejisi kurtarıcınız olabilir. Bu yöntemlerden biri, daha fazla netlik, yansıma ve düzen vaat eden deneyimli bir sistem olan Cornell Not Alma Sistemi*'dir.

1950'lerde Cornell Üniversitesi'nde Eğitim Profesörü Walter Pauk tarafından geliştirilen bu not alma yöntemi, notlarınızı anahtar noktalar, ayrıntılar ve özetler olarak ayırır.

Bu makale, önceden ayarlanmış şablonları ve dijital araçları kullanarak bu yöntemi nasıl uyarlayabileceğinizi keşfetmeden önce, bu yöntemin kendine özgü yaklaşımına odaklanacak ve size rehberlik edecektir.

Cornell Not Alma Yöntemi nedir?

Cornell Not Alma Yöntemi, toplantılardan veya diğer bilgilendirme oturumlarından önemli ayrıntıları kendi kelimelerinizle yakalamak, düzenlemek ve özetlemek için etkili ve sistematik bir yaklaşımdır.

Başlangıçta üniversite öğrencileri için geliştirilen bu yöntem, anahtar bilgileri kaydetmek ve hatırlamak için notların gerekli olduğu tüm kişisel veya profesyonel kullanım alanlarına genişletilebilir.

Bu not alma tekniği basit ve etkilidir. Bu teknik, materyalinizi veya notlarınızı üç bölüme ayırmayı içerir: fikirleri ve gözlemleri not almak için ana bölüm, ipuçları veya özel ilgi alanları için sol sütun ve anahtar noktaları özetlemek için alt bölüm.

Bu yapı birçok avantaj sunar:

Özetleme : Önemli bilgileri anahtar noktalara ve kısa özetlere indirgeyerek notlarınızı kolayca gözden geçirmenizi sağlar

Eylem öğeleri : Anahtar görevleri veya eylem öğelerini kolayca belirleyerek sorumluluğu artırabilirsiniz

Mantıklı düzenleme: Bilgileri görsel olarak farklı bölümlere ayırarak, ilgili verilere hızlı bir şekilde erişebilirsiniz

Beyin fırtınası oturumlarına, atölye çalışmalarına veya sadece derslere katılıyor olsanız da, Cornell Sistemi onlarca yıldır değerini kanıtlamıştır. Peki nasıl başlayacaksınız?

Cornell Not Alma Yöntemini Kullanarak Not Alma

Cornell Not Alma Yöntemi'ni kullanarak kavrayışınızı artırın ve bilgileri daha iyi hatırlayın. Optimum verimlilik için bu yöntemi nasıl kullanacağınızla ilgili adım adım kılavuz:

1. Not defterinizi bölün

Kağıt veya dijital not defterinizi üç bölüme ayırın. Sağ ve sol tarafta sırasıyla "Not Alma Sütunu" ve "İpucu Sütunu" adlı iki sütun olacaktır. Alt bölüm bir satır olacaktır.

2. Her bölüme bilgi atayın

Sağdaki sütun, "Not Alma Sütunu"dur ve toplantılar veya beyin fırtınası oturumları sırasında ortaya çıkan ana fikirleri, önemli noktaları veya soruları not aldığınız yerdir.

Örneğin, bir pazarlama kampanyası için planlama toplantısı sırasında, bu bölümde anahtar dönüm noktalarını veya olası zorlukları not alabilirsiniz.

Sol taraftaki sütun, "Cue Column" (İpucu Sütunu) olarak adlandırılır ve daha sonra notlarınızı gözden geçirmek için ipucu görevi gören anahtar kelimeleri veya soruları içerir.

Pazarlama kampanyası örneğinde, ipuçları "Hedef demografik bilgilerimiz nelerdir?" gibi sorular veya "Sosyal medya stratejisi" gibi anahtar kelimeler olabilir

Son olarak, alt bölümü notların her bir sayfasını kısa ve öz bir şekilde özetlemek için kullanın. Bu alan, pazarlama planındaki anahtar kavramların genel bir özeti gibi notlarınızın özünü yakalamak için mükemmeldir.

3. Bu düzenin anlamayı nasıl kolaylaştırdığını anlayın

Bu sistematik bölümleme, gözden geçirme sırasında notlarınızla aktif olarak ilgilenmenize yardımcı olur. "İpucu Sütunu", daha büyük bölümde not edilen ayrıntıların hatırlanmasını tetikleyerek hafızayı güçlendirir.

Alt özet bölümü, ana fikirleri pekiştirir ve notlarınıza geri döndüğünüzde kolay bir referans noktası oluşturur. Ayrıca, bu özetlerdeki önemli kavramları toplantıya katılmayan ancak genel bir bakışa ihtiyaç duyan takım üyeleriyle paylaşım sürecini kolaylaştırır.

Cornell Not Alma Sistemi, ustaca kullanıldığında, bir tartışmadaki anahtar noktaları net bir şekilde organize etmenize, ayrıntıları etkili bir şekilde hatırlamanıza ve bilgileri kolayca paylaşmanıza yardımcı olur.

Cornell Not Alma Sistemine geçişinizi kolaylaştıracak birkaç şablonumuz var.

Cornell Not Alma Yöntemi Şablonları

Şablonlar, not alma konusunda gerçek bir fark yaratabilir.

Bu yöntem, süreci hızlandırır, tutarlı biçimlendirme sağlar ve notlarınızı daha sonra gözden geçirmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, bilgileri düzenlemenin bilişsel yükünü azaltarak, kavrama için zihinsel enerjiyi serbest bırakır.

ClickUp, Cornell Notlarının yapısını taklit eden özelleştirilebilir şablonlar sunar, böylece her seferinde sıfırdan bir düzen oluşturmadan hızlıca not alabilirsiniz.

ClickUp, Cornell Yöntemi'nin ilkelerini dijital biçimde uygulayan iki kapsamlı Cornell Not Şablonu sunar. Kullanıma hazır bu şablonlar, verimliliği artıran ve görev yönetimine yardımcı olan özelliklerle doludur.

1. ClickUp Cornell Not Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Cornell Not Şablonunu kullanarak Cornell Yöntemi'ne göre notlar alın

İlk şablon olan ClickUp'ın Cornell Not Şablonu, fikirlerinizi not almanıza, ipuçları eklemenize ve önemli noktaları özetlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Cornell Not Alma'nın geleneksel yapısına uygundur: sağda büyük bir not alma bölümü, solda sorular yazmak için daha küçük bir ipucu sütunu ve altta bir özet bölümü bulunur. ClickUp'ta bunu temel tablo ile yapabilir veya görevler üzerine notlar alabilir ve görev listesini gömebilirsiniz.

Bu şablonu etkili bir şekilde kullanmak için şunları yapabilirsiniz:

Ana fikirleri yakalayın : Toplantı veya çalışma oturumunuz sırasında önemli noktaları gerçek zamanlı olarak not alın

Liste ipuçları : Karmaşık kavramların hatırlanmasını tetikleyecek sorular veya anahtar kelimeleri ipucu sütununa ekleyin

Özetleyin: Oturumun ardından notlarınızı özetleyerek bilgilerinizi pekiştirin

2. ClickUp Cornell Not Şablonu

Bu Şablonu İndirin Notlar alın, bunları görevlere bağlayın ve ClickUp Cornell Not Şablonu'nu kullanarak görevlerin ilerlemesini takip edin

İkinci şablon olan ClickUp'ın Cornell Not Şablonu, basit not alma işlevlerini görev yönetimi işlevleriyle birleştirir.

ClickUp'taki Pano görünümünü kullanarak Cornell Not Alma Şablonunun görsel bir temsilini oluşturun. Panonuzu dört bölüme ayırın: ipuçları, notlar, özet ve gözden geçirme. Artık dersler ve/veya toplantılar sırasında kolayca not alabilir ve bilgileri doğru bölümlere sınıflandırabilirsiniz.

Notları aldıktan sonra, özet bölümünde ana noktaları özetleyin. Hafızanızı canlandırmak için anahtar kelimeler veya kelime öbekleri gibi ipuçları oluşturun.

Notlarınızı izlemek için görevler de oluşturabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Otomasyonları ile hatırlatıcılar ayarlayın veya yinelenen görevleri kullanarak aldığınız notları düzenli olarak gözden geçirin.

Bu şablonu verimli bir şekilde kullanmak için bazı ipuçları:

Özel alanları kullanın : Notlarınızı yönetmek için farklı kategoriler ekleyin

İşbirliği : Notlarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşarak birlikte geliştirin

İlerlemeyi izleyin: Görevlerin tamamlanmasını izlemek için şablonun yerleşik proje yönetimi özelliklerini kullanın

Her iki şablon da özelleştirilebilir, böylece özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı düzenleme ve yorum yapmaya olanak tanıyan işbirliği araçlarıyla birlikte gelirler; birden fazla kişinin aynı anda not aldığı takım oturumları için mükemmeldir.

İster karmaşık dersleri not almaya çalışan bir öğrenci, ister birden fazla toplantı arasında koşturan bir proje yöneticisi olun, ClickUp'ın Cornell Not Şablonları fikirlerinizi ve sorumluluklarınızı yapılandırmanıza yardımcı olarak işinizde netlik ve verimlilik sağlar.

Cornell Not Alma Yöntemine göre tasarlanmış pratik araçları keşfetmek, çalışma rutininize büyük ölçüde yardımcı olabilir. ClickUp'ta deneyiminizi optimize edebilecek bazı not alma uygulamalarını keşfedelim.

1. ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak Cornell Not Alma sistemini etkili bir şekilde uygulamak için bir alan edinin

ClickUp Belgeler, not almak için özelleştirilebilir bir çalışma alanı sunan bir kelime işleme cenneti. Belgenizi, İpuçları (anahtar kelimeler/sorular), Notlar (ders içeriği), Özet (ana noktalar) ve Gözden Geçirme (yinelenen görevler) için özel bölümler içeren Cornell düzenine göre biçimlendirin veya önceden mevcut şablonlardan birini kullanın. ClickUp, daha iyi organizasyon için özel alanlar (ör. konu, tarih vb.) eklemenize olanak tanır.

İşbirliğine dayalı düzenleme ile birden fazla kullanıcı aynı ClickUp Belgesine aynı anda erişebilir ve düzenleyebilir. Bu, toplantılar ve beyin fırtınası oturumları sırasında toplu notlar almak için idealdir. Diğerleri yazarken düzenlemeleri görün ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.

Belgeler'deki notlarınızdan doğrudan görevler oluşturabilir ve bunları doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.

Yorum özelliğini kullanarak, yapılacak işleri atarken veya notlarınıza göre açıklama isterken notlar ve talimatlar bırakın.

2. ClickUp Not Defteri

ClickUp Not Defteri özelliğini kullanarak notlar alın ve notlarınıza göre görevleri izleyin

ClickUp Not Defteri, toplantılar veya dersler sırasında hızlı ve düzenli notlar almak için sezgisel bir yardımcıdır.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde şunları yapabilirsiniz:

Karmaşık seçenekler arasında gezinmenize gerek kalmadan önemli noktaları hızlıca not alın

Fikirlerinizi doğrudan notlarınızdan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Notunuzun herhangi bir bölümünü kendinize veya bir takım arkadaşınıza görev olarak atayın ve ilerlemesini izleyin — tüm bunları notlarınızdan ayrılmadan yapabilirsiniz

Notları Not Defterinden özel bir ClickUp Belgesine kolayca aktarın ve daha sonra daha yapılandırılmış bir şekilde düzenleyin

3. ClickUp Brain

ClickUp Brain'i edinin, bilgileri alın, notlarınızı oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Brain, AI Writer for Work, AI Knowledge Manager ve AI Project Manager gibi gelişmiş özellikler sunarak Cornell Not Alma Sistemini tamamlayan bir başka olağanüstü araçtır.

AI Writer for Work'ü kullanarak notlarınızı yazım ve dilbilgisi açısından düzeltebilir, üslubunuzu ve tonunuzu geliştirebilirsiniz. AI'dan anahtar noktaları detaylandırmasını isteyin, size ayrıntılı bir bağlamsal açıklama sunacaktır.

Anahtar noktaları özetlemeniz mi gerekiyor? Notlarınızı analiz edip kısa bir özet oluşturabilir, böylece değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, notlarınıza tablo ekleyerek kolayca gözden geçirebilmenizi sağlar.

AI Bilgi Yöneticisi, ClickUp içinden bağlama göre anında yanıtlar sağlar.

Örneğin, bir toplantı sırasında beyin fırtınası yaparken geçmiş projelerden veya görevlerden bilgiye ihtiyacınız varsa, AI Bilgi Yöneticisi bu bilgileri anında getirebilir ve manuel aramalarla harcanan zamanı azaltır.

AI Proje Yöneticisi, proje güncellemelerini ve görevleri otomatikleştirerek projelerinizin durumunu gerçek zamanlı olarak günceller. Esasen, ClickUp Brain, not alma ve görev yönetimi için AI destekli yardım sunarak verimliliği artırır.

ClickUp Belgeleri'nin yapılandırılmış düzenini, işbirliğine dayalı düzenleme özellikleri, ClickUp Not Defteri'nin esnekliği ve ClickUp Brain'in gücü ile birleştirerek, ekip çalışmasını teşvik eden, öğrenmeyi hızlandıran ve bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlayan kapsamlı bir Cornell Not Alma sistemi oluşturabilirsiniz.

Not alma deneyiminizi kolaylaştıracak başka verimlilik araçlarımız da var. ClickUp kapsamlı bir verimlilik platformudur. Birkaç şablon ve not alma aracıyla sınırlı değildir, diğer tüm uygulamalarınızın yerini alabilir.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak fikirleri birbirine bağlayın ve hafızanızda daha iyi tutun

Görsel öğrenenler için ClickUp Zihin Haritaları özelliği hafızaya büyük bir yardımcıdır. Düşüncelerinizi ve ipuçlarınızı son derece görsel, birbiriyle bağlantılı bir biçimde düzenlemenizi sağlar

Bu yöntemi kullanarak fikirleri birbirine bağlayabilir, kalıpları ve ilişkileri belirleyebilir ve notlarınızı daha verimli bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Örneğin, bir ana fikri çeşitli alt noktalara bağlayabilir veya ortak bir temayı paylaşan, birbirinden farklı görünen iki fikri birbirine bağlayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile not alma rutininize diyagramlar çizin ve yapışkan notlar ekleyin

Benzer bir araç olan ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, gerçek zamanlı beyin fırtınası ve işbirliği için dijital bir çalışma alanı sunar.

Cornell Notlarınızın sol sütununda, özel ilgi gerektiren ipuçları veya noktalar not edilir. Bu notlar, Beyaz Tahtalar üzerinde dijital yapışkan notlar veya serbest el diyagramları kullanılarak geliştirilebilir. Bu notlar, farklı proje aşamalarına göre renk kodlarıyla ve kategorilere ayrılabilir, böylece bilgileri daha kolay tanımlayabilir ve izleyebilirsiniz.

Notlarınızın yanına bir proje zaman çizelgesi çizdiğinizi veya bir süreç akışını çizdiğinizi hayal edin; göreviniz veya projenizle ilgili her şey tek bir yerde görünür hale gelir.

Daha gelişmiş çözümler arıyorsanız ve Cornell tarzı notlarınızdan en yüksek değeri elde etmek istiyorsanız, toplantı notları için çeşitli AI araçları da verimli toplantı notları ve özetler almanıza yardımcı olabilir.

Bu araçlar konuşmaları yazıya dökebilir, anahtar noktaları çıkarabilir ve hatta eylem öğeleri oluşturabilir; bu da toplantılarda verimliliği ve üretkenliği artırmak için mükemmel bir yoldur.

Cornell Notlarında "özet bölümü"nü netleştirmek için dijital günlük uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, anahtar noktaları bir araya getirerek önemli bilgileri daha sonra daha kolay hatırlamanıza ve geri getirmenize yardımcı olur.

ClickUp gibi verimlilik araçlarını Cornell Not Alma Sistemi ile birlikte kullanmak, not alma sürecinizi daha etkili ve düzenli hale getirebilir.

Unutmayın, anahtar özelleştirmedir — size en uygun olanı seçin ve araçları benzersiz iş akışınıza uyacak şekilde uyarlayın.

Etkili Proje Yönetimi için Cornell Not Alma Yöntemini Uygulama

Cornell Not Alma Yöntemi, güçlü bir proje yönetimi stratejisi olabilir. Çift sütunlu yapısı ve özet bölümüyle bu yaklaşım, toplantılardan veya beyin fırtınası oturumlarından önemli ayrıntıları, eylemleri ve içgörüleri yakalamanıza yardımcı olur.

Örneğin, bu yöntem, bir proje başlangıç toplantısı sırasında görevleri etkili bir şekilde not almanıza, bağımlılıkları belirlemenize ve zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Notlarınızın sol sütunu, acil dikkat gerektiren önemli ipuçlarını veya acil eylem öğelerini vurgular. Alt bölüm, toplantı sırasında tartışılan anahtar noktaların ve alınan kararların özeti olarak işlev görür.

Cornell Yöntemini proje yönetiminde uygulamak, netlik sağlamaya yardımcı olur ve yansıtmayı teşvik ederek projeleri başarıyla yönetme becerinizi geliştirir.

Başarılı bir uygulamanın temel unsurlarından biri, bu yöntemi destekleyen verimli bir platformdur. Neyse ki, ClickUp gibi ücretsiz proje yönetimi yazılımları bu konuda yardımcı olabilir.

ClickUp ile Notlarınızı İşinize Yarayın

Geleneksel not alma yöntemleri genellikle kafanızda karışık bir bilgi yığını bırakabilir. Cornell Not Alma Yöntemi, anahtar noktaları etkili bir şekilde yakalamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar, ancak bunu kalem ve kağıtla kopyalamak sınırlayıcı olabilir.

ClickUp gibi platformları iş akışınıza dahil etmek, bu yöntemin faydalarından daha verimli bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. ClickUp Belgeleri, ClickUp Brain ve ClickUp Not Defteri'ni kullanarak, düzenli, etkileşimli ve kolay erişilebilir Cornell Notları oluşturabilirsiniz.

Etkili not alma yolculuğunuza başlamak için ClickUp'ın özelleştirilebilir not alma şablonlarını deneyin. Bu şablonlar, sezgisel bir platformda bu yöntemi hemen kullanmaya başlamanız için kolay bir çerçeve sağlar.

Herhangi bir yeni sistemi öğrenmek pratik ve sabır gerektirir, bu nedenle bu araçları denemekten çekinmeyin.

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