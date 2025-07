2025'in En İyi 10 Mac Not Alma Uygulaması

Not alma uygulamaları, iş akışlarınızı çok daha verimli hale getirebilir. Bu uygulamalar, not alma gibi sıkıcı görevleri kolaylaştırır, böylece toplantılardan önemli noktaları kolayca not alabilir, yaratıcı yeni ürün fikirlerinizi kağıda dökebilir ve takımınızın ilerlemesini takip edebilirsiniz.

Ancak tüm not alma uygulamaları Apple ürünlerinizde sorunsuz bir şekilde çalışmaz. Bu araçlardan en iyi şekilde yararlanmak için MacOS için not alma uygulamalarına ihtiyacınız vardır. (Klavye kısayolları ve birçok kullanışlı entegrasyon düşünün!)

Burada, Mac için not alma uygulamalarını ve aramanız gereken anahtar unsurları inceleyeceğiz. Ayrıca, Mac için en iyi 10 not alma uygulamasını ve bu uygulamaları bu kadar harika kılan özellikleri ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Mac için Not Alma Uygulamaları nedir?

Mac için not alma uygulamaları, Mac işletim sistemine özgüdür. Bu, Mac yazılımlarıyla entegre olacak şekilde tasarlandıkları anlamına gelir. Mac'ler için yazma uygulamaları gibi, tarayıcı penceresinde açılan araçlardan farklıdırlar. Tüm Apple aygıtlarında senkronizasyon sağlar, bulutta çalışır ve Mac işletim sistemine entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu not alma uygulamaları, Mac iş akışları için özel olarak tasarlandıkları için verimlilik açısından daha iyidir. Bu, çalışma alanınızın dışından bildirim almayacağınız anlamına gelir. Ayrıca, tarayıcı pencerelerini açıp dikkatinizin dağılmadan notlarınızı aramak daha kolaydır.

Mac için çeşitli not alma uygulamaları vardır. Bunlar, birkaç fikri not alabileceğiniz basit not araçlarından, proje yönetimi merkezi olarak çalışan eksiksiz yazılım ekosistemlerine kadar geniş bir aralıkta yer alır. ?

Mac için not alma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için çok çeşitli not alma uygulamaları mevcuttur ve onlarca seçenek parmaklarınızın ucunda. İster geleneksel bir his ister her şeyi halleden güçlü bir araç isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun bir uygulama mutlaka vardır. ?

Mac için not alma uygulamalarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Sorunsuz düzenleme : Düşüncelerinizde kaybolmak ve kötü düzenlenmiş bir klasörde onları kaybetmek çok kolaydır. Her şeyi size mantıklı gelen bir şekilde düzenleyen bir not alma uygulaması arayın

Kullanışlı arama : Notları daha sonra bulamıyorsanız, not almanın bir anlamı yoktur. Etkili arama araçları sunan bir not alma uygulaması seçin

Hızlı kullanım : Sezgisel bir arayüze ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlamanızı sağlayan araçlara sahip bir not alma uygulaması seçin

Hızlı yükleme süresi: Uygulamanızın hızlı yüklendiğinden ve hızlı not almanıza olanak tanıdığından emin olun. İşleri daha da hızlandıran klavye kısayolları ve araçlar ise artı puanlar

Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 Not Alma Uygulaması

Mac'te not almak için en iyi uygulamalar. Notları yazmak için tasarlanmış metin düzenleyici araçlarına sahip basit uygulamalardan yazılım yönetim araçlarına kadar, her iş ihtiyacına uygun bir uygulama var. ✨

ClickUp ile başlayın ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek ş Akışını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, Mac ve diğer işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışan bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevleri otomatikleştirme, özel gösterge panelleri oluşturma ve içerik veritabanları oluşturma işlevleriyle sınırların ötesine geçer ve özellikleri not alma ihtiyaçlarınız için mükemmeldir. ?

ClickUp'ın Not Defteri, özelleştirilebilir bir not alma aracıdır. Proje tekliflerine açıklama eklemek, kontrol listeleri yazmak veya toplantıdan sonra hızlı notlar almak için kullanın. Düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren zengin düzenleme ve sürükle ve bırak araçları içerir.

Daha uzun notları bölmek için başlıklar ekleyin ve önemli bilgileri vurgulamak için renk kodları kullanın. Ayrıca, herhangi bir notu son teslim tarihi, öncelik ve atanan kişilerle bir göreve dönüştürün. Yerleşik Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması ve mobil uygulama ile notlarınıza her yerden erişin.

ClickUp Docs, not almak için başka bir yol sunar. İç içe sayfalar, gömülü tablolar ve biçimlendirme araçları gibi daha gelişmiş özellikler, basit notlarınızı yeni bir düzeye taşır. Notlarınız üzerinde iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve sezgisel arama özelliği ile daha sonra kolayca bulun.

Not yazarken yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp AI, öneriler sunar, işlerinizi düzenler ve anında özetleme özelliği ile zaman kazandırır. Bu yazma asistanı yazılımı ayrıca eylem öğeleri oluşturur ve daha iyi organizasyon için biçimlendirmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgeleri kullanma kılavuzları , organizasyon şablonları ve ş Akışı şablonları dahil binlerce şablon, yapılacaklar listenizi takip ederken zaman kazanmanızı sağlar

Wiki'ler, gösterge panelleri ve özel filtreler sayesinde belge yönetimini basitleştirin ve her şeyi saniyeler içinde bulun

IPad, iPhone, Mac masaüstü bilgisayarlar ve Macbook'lar dahil tüm Apple cihazlarınızda masaüstü uygulamasını kullanın

Gerçek zamanlı işbirliği ile takımınızla birlikte notları düzenleyin veya bunları daha büyük bir görev yönetim sistemine entegre edin

Basit kullanıcı arayüzü, not almayı ve bunları büyük bir öğrenme eğrisi olmadan düzenlemeyi kolaylaştırır

Kolayca aranabilir araç sayesinde notlarınızı ve fikirlerinizi saniyeler içinde bulabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI şu anda yalnızca masaüstü uygulamasında kullanılabilir, ancak mobil sürümü yakında çıkacaktır

Not alma özelliklerini anlamak kolay olsa da, yazılım aracının tüm özelliklerinden yararlanmak için bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize katılanların %49'u hala el yazısı notlar alıyor. Bu, dijitalin ön planda olduğu bir çağda şaşırtıcı bir eğilim. Kalem ve kağıda bu kadar bağlı olmak kişisel bir tercih olabilir veya dijital not alma araçlarının iş akışlarına tam olarak entegre edilmediğinin bir işareti olabilir. Aynı zamanda, başka bir ClickUp anketi, insanların %35'inin toplantıları özetlemek, eylem öğelerini paylaşmak ve takımları bilgilendirmek için 30 dakika veya daha fazla zaman harcadığını ortaya koydu. 👀 ClickUp AI Notetaker bu idari yükü ortadan kaldırır! AI'nın toplantılarınızı otomatik olarak kaydetmesini, transkripsiyonunu yapmasını ve özetlemesini sağlarken, eylem öğelerini belirleyin ve atayın — artık el yazısı notlara veya manuel takiplere gerek yok! ClickUp'ın anlık toplantı özetleri, otomatik görevler ve merkezi iş akışları ile verimliliği %30'a kadar artırın

2. Apple iCloud Notlar

apple iCloud Notlar aracılığıyla

Apple tarafından Mac için tasarlanmış bir not alma aracından daha iyi ne olabilir? App Store'da bulunan Apple Notlar, toplantı notlarını almanızı ve anahtar noktaları not almanızı kolaylaştıran yerel bir Mac uygulamasıdır.

En iyisi de, bulut depolama sayesinde notlarınız her zaman güncel olur. Bu sayede, Mac masaüstünde yazdığınız fikirlerin en son sürümünü telefonunuzda da görebilirsiniz.

Apple iCloud'un en iyi özellikleri

Klasörler, notları amacına, hedefine veya sizin için mantıklı olan herhangi bir yapıya göre düzenlemenizi sağlar

Paylaşım özellikleri, notlarınıza erişimi ve izinleri kontrol etmenizi sağlar

Arama fonksiyonunu kullanarak, bu sabah veya iki yıl önce aldığınız fikirleri ve notları izleyin

Sadece iki basit adımda silinen notları 30 gün içinde kurtarın

Daha iyi düzenleme ve arama için notları etiketlemek için hashtag'ler kullanın

Apple iCloud sınırlamaları

Apple Notlar uygulaması, Google veya Yahoo gibi diğer uygulamalarda depolanan notlara erişmez ve markdown desteği yoktur

Uygulama Windows veya Android ile senkronizasyon yapmadığından, yalnızca Apple iOS yazılımı kullanan kullanıcılar için idealdir

Apple iCloud fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple iCloud puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Apple Notlar şablonlarına göz atın!

3. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, not alma dünyasını kasıp kavuran popüler bir çapraz platform uygulamasıdır. İster sınıfta not almak için kullanan bir öğrenci, ister takım organizasyonu için kullanan bir profesyonel, ister kişisel düzen için kullanan biri olun, Evernote geleneksel not alma uygulamalarının çok ötesine geçer. ✍️

Evernote'un en iyi özellikleri

Notlarınızda anında görevler oluşturun ve atayın, işlerinizi bir adım öteye taşıyın

Web sayfalarının ekran görüntülerini almak ve doğrudan üzerlerine notlar almak için web kesici aracını kullanın

El ile yazılmış notları ve önemli belgeleri kolayca başvurabilmeniz için doğrudan not alma uygulamasına tarayın

Google Takvim ile entegrasyonlar, işlerinizi takip etmenizi ve notlarınızı toplantılara eklemenizi sağlar, böylece her zaman işlerin durumunu bilirsiniz

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlıdır ve ücretli planlar, yalnızca basit bir not alma aracına ihtiyaç duyan kişiler için pahalı olabilir

Notları paylaşabilirsiniz, ancak gerçek zamanlı işbirliği desteklenmez

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Takımlar için: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.100+ yorum)

4. Microsoft OneNote

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft'un OneNote uygulaması, basit not almayı bir üst düzeye taşıyan bir araçtır. Notları kolayca paylaşın ve tek bir ekosistemde takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın. Yapılandırma ve arama araçları, düzenli olmanızı sağlar ve fikirlerinizi bulmanızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Bu araç, kağıt gibi bir his sunarak, kalem ve kağıt günlerini özleyen gelenekçilere hitap ediyor

Abonelikler, not alma özelliklerini Excel, PowerPoint, Word ve Outline gibi araçlarla bir araya getirir

Notlarınızı bölümlere ve sayfalara ayırarak önemli fikirlerinizi bir daha asla kaybetmeyin

Vurgulama, açıklama ekleme ve çizim gibi araçlar, fikirlerinize daha fazla bağlam eklemenizi sağlar

Microsoft OneNote sınırlamaları

Çevrimdışı depolama yoktur, yani çevrimdışı aldığınız notlar internet bağlantınız olana kadar senkronize edilmez ve bu süre içinde notu kapatırsanız yaptığınız değişiklikler kaybolur

Bu araçta dışa aktarma seçeneği bulunmadığından, başka bir uygulamaya geçmek notlarınızı manuel olarak aktarmak anlamına gelir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/ay

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/ay

Microsoft 365 İş Uygulamaları : 8,25 $/ay

Microsoft 365 Family : 9,99 $/ay

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/ay

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/ay

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.300+ yorum)

5. Slite

slite aracılığıyla

Slite, yapay zeka destekli bir bilgi yönetimi aracıdır. Şirket wiki'si, takım toplantı notları veya işe alım süreçleri ve kılavuzları gibi içerikleri oluşturup saklayabilirsiniz. Yapay zeka özellikleri, işlerinizi çevirir, düzenler ve biçimlendirir; içeriği basitleştirmek, özetlemek ve kısaltmak için mükemmeldir.

Slite'ın en iyi özellikleri

Arama özelliğine bir soru yazın ve notlarınıza ve belgelerinize göre bir cevap alın

AI içgörüleri, gözden geçirilmesi, güncellenmesi veya arşivlenmesi gereken notları vurgular, böylece notlarınız her zaman güncel olur

Notları hızla birleştirin ve yinelenenleri silin

Yerleşik optik karakter tanıma (OCR) özelliği sayesinde Notion, Evernote ve diğer not alma uygulamaları gibi araçlardan neredeyse her tür belgeyi içe aktarın

Slite sınırlamaları

Sınırlı dışa aktarma ve içe aktarma seçenekleri, notları diğer araçlardan taşımayı zorlaştırır

Diğer uygulamalarla iyi entegre olmadığından, çok sayıda iş akışı aracı kullanan kuruluşlar için sınırlı kalabilir

Slite fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 10 $/kullanıcı/ay

Premium : 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

6. Mac için Not Defterleri

mac için Notebooks aracılığıyla

Notebooks for Mac, yazılı düşüncelerinize yapı ve düzen katan basit bir not alma aracıdır. Notlarınızı iç içe kitaplar halinde dosyalayın ve tüm içeriğinizi izlemek için bölümler oluşturun. ?

Mac için Not Defterleri'nin en iyi özellikleri

Görsel arayüz, not almayı eğlenceli hale getirir

İçe aktarma, markdown biçimlendirme, HTML ve düz metin dahil olmak üzere çok çeşitli dosyaları destekler

Notlar HTML dosyaları olarak saklanır, böylece karmaşıklık azalır ve araçlar daha hızlı yüklenir

Basit senkronizasyon, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için diğer araçlara bağlanmanızı sağlar

Mac için Not Defterleri sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda notunuz varsa, uygulamanın yükleme sırasında donduğunu fark etti

Yeni Dropbox uygulaması arama fonksiyonunun çalışmamasına neden olabilir, ancak destek ekibi tarafından belirtilen birkaç adımda bu sorunu çözebilirsiniz

Mac için Not Defterleri fiyatları

Ücretsiz deneme

Abonelik: 43,99 $

Mac için defter uygulamaları puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

7. Bear

bear aracılığıyla

Bear, Apple Mac, iPhone ve iPad için tasarlanmış bir markdown not uygulamasıdır. Ödüllü uygulamayı kullanarak notlar alın, tablolar ekleyin, fotoğraflar ekleyin ve yapılacaklar listeleri oluşturun, hepsi tek bir alanda.

Bear'ın en iyi özellikleri

Notları çeşitli biçimlerde dışa aktarın ve istediğiniz şekilde paylaşın

Muhteşem arayüzü Apple Tasarım Ödülü'nü kazanmıştır ve kullanımı sezgiseldir

Şifreli notlar gibi güvenlik özellikleri, verilerinizi ve düşüncelerinizi güvende tutar

OCR arama fonksiyonu, PDF'ler ve görüntüler içinde metin aramanıza olanak tanır

Bear sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlıdır, bu nedenle tüm özelliklere erişmek için ödeme yapmanız gerekir

Üçüncü taraf entegrasyon yoktur, yani yalnızca uygulama içinde iş yapabilirsiniz

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 7 günlük deneme

Bear Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

8. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düşüncelerinize erişmenizi sağlayan, tamamen özelleştirilebilir bir not alma uygulamasıdır. Yüzlerce eklenti ve tema, günlükler, notlar ve tarzınıza uygun bilgi veritabanları oluşturma özelliklerine sahiptir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Bu son derece özelleştirilebilir uygulamayı, tüm bilgilerinizin nerede saklandığını tam olarak bilen mini bir kişisel asistan olarak kullanın

Notları kolayca birbirine bağlayarak düşünceler ve projeler arasında bağlantılar oluşturun

Düşünceleriniz ve notlarınız arasındaki bağlantıları görsel olarak çekici bir grafik üzerinde göstererek düşünme şekliniz hakkında içgörüler edinin

Canvas özelliğini, fikirlerinizi denemek için yaratıcı bir alan olarak kullanın

Obsidian sınırlamaları

Diğer araçların fiyatlarına dahil olan senkronizasyon gibi basit özellikler için ödeme yapmanız gerekir

İş takımlarını sınırlayan yerel bir işbirliği özelliği yoktur

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel Kullanım : Ücretsiz

Ticari Kullanım: 50 $/kullanıcı/yıl

Obsidian puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

9. UPDF

uPDF aracılığıyla

UPDF, AI özellikleriyle desteklenen çevrimiçi bir PDF düzenleyicidir. PDF'leri yükleyin ve bilgileri anında not alın, düzenleyin ve basit notlara özetleyin.

UPDF'nin en iyi özellikleri

HTML, XML ve PDF dahil düzinelerce biçimi destekleyerek, çeşitli belgeleri yükleyip notlara dönüştürebilirsiniz

OCR işlevini kullanarak PDF'lerde metin arayın

Yerleşik AI, özetleme, önemli noktaları vurgulama ve not alma işlemlerini her zamankinden daha hızlı hale getirir

Vurgulayıcılar, şekiller ve metin kutuları gibi çok çeşitli açıklama araçları , her notu bir sanat eserine dönüştürür

UPDF sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın bazen hatalı çalıştığını ve düşünme sürecini yavaşlattığını bildiriyor

Trackpad imza aracı sezgisel değildir ve kullanımı zor olabilir

UPDF fiyatlandırması

UPDF Pro Yıllık Plan : 59,99 $ yıllık fatura

UPDF Pro Sürekli Plan : 109,99 $ tek seferlik ödeme, ömür boyu erişim

UPDF AI Eklentisi : 12 $/ay

UPDF Enterprise Planı: 109 $ tek seferlik ücret

UPDF puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (5+ yorum)

10. Joplin

joplin aracılığıyla

Joplin, işlerinize her yerden erişmenizi sağlayan açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Bu araç, metin, görüntü ve ses dosyalarını destekleyerek notlarınızı yeni boyutlara ve biçimlere taşır.

Joplin'in en iyi özellikleri

İşbirliği ve paylaşım özelliklerini kullanarak takım arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla yeni fikirler üzerinde birlikte çalışın

Firefox ve Chrome Clipper uzantısı, web sayfalarını düzenlenebilir notlara dönüştürür

Eklentiler ve temalar, uygulamayı özelleştirmenize olanak tanır

Şifreleme özellikleri notlarınızı güvende tutar ve düşüncelerinizi rakiplerinizden korur

Joplin sınırlamaları

İşbirliği özellikleri yalnızca Joplin Bulut'ta çalışır

OCR veya mobil tarama gibi gelişmiş özelliklere sahip değildir

Joplin fiyatlandırması

Temel : 2,99 $/ay

Pro : 5,99 $/ay

Takımlar: 7,99 $/ay

Joplin puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (1+ yorum)

Capterra: Yok

ClickUp ile Not Alma Becerilerinizi Geliştirin

Mac için en iyi not alma uygulamalarından birini seçin ve iş akışlarınızı kolaylaştırmaya ve daha iyi notlar almaya başlayın. Gerçek zamanlı işbirliği, basit paylaşım ve güvenlik gibi özelliklerle, tüm takımı işin içine dahil edebilir ve yeni ürünleri piyasaya sürerken rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz. Ayrıca, bu araçlar kişisel hayatınızı kolaylaştırmanıza veya düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve not alma süreçlerinizi iyileştirin. Görevler oluşturun, atanan kişileri ekleyin ve notlarınızda öncelikleri işaretleyin. Ya da yerleşik AI sayesinde toplantılardan anahtar noktaları özetleyin ve saatler değil, saniyeler içinde bilgi tabanları oluşturun. Bu araçlarla daha iyi fikirler üretmeye, bunları takımınızla paylaşmaya ve harekete geçmeye hazırsınız. ?