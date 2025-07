google Dokümanlar, Word ve ClickUp'ta 5 Cornell Not Şablonu

Derinlemesine ve eyleme geçirilebilir notlar almanız gerektiğinde, Cornell not alma yönteminden daha iyisi yoktur. Cornell not biçimi, detaylara verdiği önem ve hatırlamayı kolaylaştırma özelliği nedeniyle öğrenciler ve profesyoneller için yararlıdır. Etkili bir Cornell not şablonu, öğrenmeyi ve hatırlamayı daha da kolaylaştırabilir.

Notları düzenlemek ve özetlemek için en iyi Cornell not şablonlarını arama işiniz burada sona erdi. Sizin için temel çalışmaları tamamladık.

Cornell Not Şablonları Nedir?

✨Eğlenceli Bilgi: Cornell Üniversitesi'nden Profesör Walter Pauk, 1940'larda Cornell not alma yöntemini icat etti. Bu yöntem, dersler sırasında veya bir şey okurken not almak ve bunları düzenlemek için basit ve yapılandırılmış bir yöntemdir.

Cornell not alma sistemini kullanarak dersleri veya toplantı notlarını özetleyebilir, toplantı gündemini takip edebilir ve hatta öğrendiklerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Cornell not şablonu, Cornell not sistemini izleyen önceden oluşturulmuş bir biçimdir. Üç bölümden oluşur:

Sol (İşaret) sütunu : Toplantı veya dersle ilgili soruları ve anahtar kelimeleri buraya listeleyin

Sağ (Notlar) sütunu : Ana notları, tartışma noktalarını ve anahtar düşünceleri buraya yazın

Alt (Özet) bölümü: Burada, oturumun anahtar fikirlerine dayalı olarak bir veya iki cümle ile uygulanabilir ve kısa bir özet yazabilirsiniz

Tipik bir Cornell not şablonu örneği şöyle görünür.

SUNY Cortland aracılığıyla

kullanabileceğiniz 5 Ücretsiz Cornell Not Şablonu

Cornell notları için birçok ücretsiz şablon bulunmakla birlikte, en iyi bulduklarımızdan beşini burada paylaşıyoruz:

1. ClickUp tarafından Cornell Not Şablonu

Bu Şablonu İndir Sınava çalışıyor veya toplantıya hazırlanıyor olun, tüm önemli bilgileri tek bir yerde saklamak için ClickUp'ın Cornell Not Şablonunu kullanın

Yeni başlayanlar için ClickUp Cornell Not Şablonu, Cornell not şablonları listemizin başında yer alıyor.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, notlarınızı yapılandırılmış bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Bilgileri hızlı bir şekilde özetlemenizi ve sentezlemenizi ve ana fikirler ve gerçekler gibi önemli bilgileri hatırlamanızı sağlar.

Bu Dokümanlar şablonundaki her notu ClickUp'ta görevlere dönüştürün ve ilerlemeyi izleyin. Daha iyi görselleştirme için her göreve Özel Alanlar ve tarih, konu vb. gibi öznitelikler de ekleyebilirsiniz.

Bu şablonla ClickUp iş akışınızı oluşturun ve Gantt, takvim ve liste gibi özel görünümlerine erişin. Özet bölümünün altına, notlarınızdaki önemli noktalara hızlıca erişmek için anahtar kelimeler, kelime öbekleri veya diyagramlar gibi ipuçları ekleyin.

İdeal kullanıcılar: Cornell not alma sistemini ilk kez deneyen herkes.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerinde güvenli bir bağlantı oluşturarak bu notları tek bir tıklama ile başkalarıyla paylaşın. Hatta notlara eklemeler yapabilir ve belge üzerinde sizinle birlikte çalışabilirler.

2. İleri düzey kullanıcılar için Cornell Notları Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Cornell Notları Şablonu ile notları hızlıca gözden geçirmek ve hatırlamak için verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin

İleri düzey kullanıcılar için ClickUp Cornell Not Şablonu, Cornell not alma biçimini mümkün olan en basit şekilde takip eder.

ClickUp Docs'ta belge olarak indirilebilen bu şablon, anahtar kelimeleri, soruları, notları ve özetleri doğrudan not almak için basit bir tablo biçimi içerir.

Bu ücretsiz toplantı tutanakları şablonu, hızlı günlük standup toplantıları ve haftalık toplantılar için idealdir. Profesyonel proje yöneticileri ve takım liderleri, takım üyeleri için eylem öğelerini planlamak için bu Cornell belgeleri şablon biçimini kullanır.

Zamandan tasarruf etmek için gündem öğelerini ve tartışma noktalarını listeleyin ve bunları katılımcılarla önceden paylaşın. Toplantı sırasında, ele alınması gereken eylem öğelerini kaydedin. Daha sonra, toplantı kayıtlarını, görevleri ve diğer ayrıntıları ekleyin ve eylem öğelerinin ilerlemesini izleyin.

İdeal kullanıcılar: Toplantılar sırasında not almayı görev yönetimi ile birleştirmek isteyen ileri düzey kullanıcılar

💡Profesyonel İpucu: ClickUp, toplantılarınızı daha verimli hale getirmek için ek özellikler sunar. Örneğin, sanal toplantılar sırasında diğer katılımcılarla strateji ve fikirler üretmek için ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanın. Ardından, notları özetlemek, eylem öğelerini çıkarmak ve takım üyelerine görevler atamak için ClickUp Brain'i kullanın.

3. Google Dokümanlar Cornell Notları Şablonu

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar Cornell Notları Şablonu, görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Kullanmaya başlamak için bir kopyasını oluşturun veya indirin.

Öğrenciler ve profesyoneller için tasarlanmış bu basit şablon, gerçek zamanlı olarak düzenlenebilir ve takımınızdaki herkesle paylaşılabilir. Bölümler ve sütunlar, şablonu daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak örnek noktalarla birlikte gelir.

Not sütununu dört kategoriye ayırın: kaydet, tekrar et, düşün ve gözden geçir

Kayıt kategorisinde, telgraf cümleleri kullanarak önemli bilgileri ve anahtar fikirleri kendi kelimelerinizle yazın

Tekrar kategorisinde, ipuçları sütunundaki soruları yanıtlayın

Yansıtma kategorisinin amacı, ilk iki kategorinin önemini derinlemesine incelemektir

İnceleme bölümü, tüm notlarınızı bir bakışta görebilmeniz içindir.

İdeal kullanım: Not almayı kolaylaştırmak için basit bir Google Dokümanlar şablonu arayan öğrenciler

👀 Biliyor muydunuz: Telgraf cümleleri, makale veya diğer ekstra kelimeler eklemeden gerçekleri listeleyen kısa cümlelerdir. Not alırken zaman ve çaba tasarrufu sağlarlar.

4. Template.net tarafından Microsoft Word için Cornell Not Şablonu

Bu Microsoft Word Cornell Notları Şablonu, minimalist tasarımı ve basit yapısı nedeniyle listemizde yer almaktadır. Cornell notlarına yeni başlayan öğrenciler ve profesyoneller için mükemmel bir seçimdir.

Bu Word şablonu, Cornell not alma sisteminin tüm yönlerini modern bir tasarım biçiminde kapsayan, özelleştirilebilir ve kapsamlı bir şablondur.

Öğrenciler ve akademisyenler için zahmetsiz bilgi yakalama ve zaman yönetimi sağlar. Microsoft Word belgesi olarak indirebilir, düzenleyebilir ve sınıf arkadaşlarınızla veya takım üyelerinizle kolay paylaşım için Sharepoint veya kullandığınız dosya paylaşım sistemine yükleyebilirsiniz.

İdeal kullanım: Notlar oluşturmak ve paylaşmak için indirilebilir bir Word şablonuna ihtiyaç duyan öğrenciler ve profesyoneller

5. DocHub tarafından Google Dokümanlar Cornell Notları Şablonu

docHub aracılığıyla

DocHub tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Cornell Not Şablonu, akademik ve profesyonel not alma için uygundur.

Çevrimiçi olarak erişebilir ve metni ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Metin düzenlemenin yanı sıra, bu Google Dokümanlar şablonu, kullanıcıların resim eklemesine, bölümleri vurgulamasına ve takım üyeleri için yorum ve öneriler eklemesine olanak tanır.

Değişiklikleri tamamladıktan sonra indirin, PDF'ye dönüştürün ve kolay erişim için Google Drive'da saklayın.

İdeal kullanım: Çevrimiçi olarak düzenleyebilecekleri bir not alma şablonuna ihtiyaç duyan öğrenciler.

İyi bir Cornell Not Şablonu nedir?

Size en uygun Cornell not şablonunu nasıl seçersiniz? Cornell yöntemine dayalı iyi bir not alma şablonu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Yapılandırılmış düzen: Sol sütun şablonun en fazla %30'unu, sağ sütun veya şablonun ana bölümü ise kalan %70'ini kaplamalıdır

Özelleştirilebilir: Cornell not şablonu, kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir olmalıdır. Düzenleme ve işbirliğine hazır olmalıdır.

Paylaşılabilir: Notlara birçok kişi erişebileceğinden, şablon tek tıklamayla paylaşım, grup düzenleme, sürüm geçmişi ve yorum/öneri ekleme gibi gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip olmalıdır

Kullanıcı dostu: Not alma şablonu, kullanımı ve gezinmesi kolay olmalıdır. Bu sayede, herhangi bir cihaz türünden erişen kullanıcılar şablonu sorunsuz bir şekilde düzenleyebilir

AI entegrasyonu: Şablona entegre bir Şablona entegre bir AI not alma aracı , tartışılan her kelimeyi manuel olarak yazmaya gerek kalmadan toplantı tutanaklarını kolayca çıkarmanızı sağlar. Bu özelliği, toplantının özünü yakalamak için yapılandırılmış ve net tutanaklar hazırlamana yardımcı olan AI yazma asistanın olarak düşün

Cornell Not Şablonlarıyla Not Almayı Verimli Hale Getirin

Not almak sıkıcı olmak zorunda değildir. Notları manuel olarak yazmanıza veya önemli bilgileri bulmak için sayfalar arasında zaman kaybetmenize gerek yoktur.

Bunun yerine, oturumdan ilgili, eyleme geçirilebilir ipuçlarını ve notları kaydetmek için Cornell not şablonları listemizden bir şablon kullanın. Bu şablonlardan herhangi biri, not alma işleminizi enerji tüketen bir işlemden verimli ve kolay bir sürece dönüştürecektir.

