Seyahat Planlama ve Güzergah Yönetimi için En İyi 8 Wanderlog Alternatifi

Seyahat planlamak yorucu değil, heyecan verici olmalı.

Ancak, kullanımı zor bir seyahat planlayıcıyla uğraştıysanız, rezervasyonlarınızı kaybettiyseniz veya seyahat planınızı düzenlemek için saatler harcadıysanız, bu hayal kırıklığını çok iyi bilirsiniz.

Wanderlog popüler bir seyahat planlama uygulaması olsa da herkese uygun olmayabilir. Bazı kullanıcılar, uygulamanın temel özelliklerden yoksun olduğunu, karmaşık olduğunu veya planlama tarzlarına uymadığını düşünebilir.

Farklı bir şey arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz. İşbirliğine dayalı planlama araçlarından ClickUp tarafından sunulanlar gibi esnek seyahat programı şablonlarına kadar, seyahat planlamasını daha sorunsuz, daha organize ve çok daha az stresli hale getiren en iyi sekiz Wanderlog alternatifi burada.

Neden Wanderlog Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Wanderlog, güzergah oluşturma, gider izleme ve takım işbirliği özelliklerine sahip sağlam bir seyahat planlayıcısıdır. Rehberlere göz atmanıza, duraklar eklemenize ve paylaşılan güzergahlar oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak mükemmel değildir. Seyahat zaman tahminleri genellikle yanlıştır, bu da gerçekçi planlama yapmayı zorlaştırır. Arayüz, özellikle çok günlük seyahatleri haritalandırırken gezinmek için karmaşık gelebilir. Ayrıca, paketleme listelerini veya seyahat öncesi görevleri yönetmek için yerleşik bir yol yoktur.

Peki, bunun yerine neye bakmalısınız?

Seyahat zaman tahminleri: Gerçek hayattaki gecikmeleri, aktarmaları ve ulaşım sürelerini hesaba katarak günlük programınızın gerçekçi olmasını sağlayın

Sezgisel arayüz: Karmaşık düzenle uğraşmadan kolayca rotalar planlayın ve ayarlamalar yapın

Gider izleme: Otomatik fatura bölme, para birimi dönüştürme ve paylaşılan bütçeler gibi özelliklerle grup harcamalarını takip edin

Esnek fiyatlandırma seçenekleri: İster tek başına seyahat ediyor ister grup gezisi düzenliyor olun, gereksiz maliyetler olmadan ihtiyaçlarınıza uygun bir plan bulun

Listeler ve görevler: Paketleme listelerinden vize başvurularına, otel check-in'lerinden aktivite rezervasyonlarına kadar her şeyi tek bir yerden yöneterek düzenli kalın

Bu özellikler sizin için önemliyse, daha iyi bir seyahat planlama aracı bulmanın zamanı geldi!

🛫 Plan yapmadan önce, izinlerinizi planlayın! En iyi seyahat planlama araçlarına dalmadan önce, izinlerinizi ayarladığınızdan emin olun. Ücretsiz İzin Talep Şablonları listemize göz atın.

8 Wanderlog Alternatifi Bir Bakışta

Daha iyi seyahat programı kontrolü, kişiselleştirilmiş öneriler, daha güçlü işbirliği özellikleri veya planlamanızda daha fazla esneklik arıyorsanız, bu Wanderlog alternatifleri sağlam seçenekler sunar.

Detaylara geçmeden önce hızlı bir genel bakış:

Seyahat Planlama Aracı Öne çıkan özellik En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp – Seyahat planlaması için kapsamlı görev yönetimi ve özelleştirilebilir şablonlar Detay odaklı seyahat programı oluşturucu Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur RoadTrippers – Rotalar boyunca manzaralı duraklama noktaları için kişiselleştirilmiş öneriler Yol maceracısı Ücretli planlar 35,99 $/yıldan başlar TripIt – Uçuşları ve rezervasyonları gerçek zamanlı güncellemelerle takip eder Sık uçan yolcular Ücretsiz plan mevcuttur / Yıllık 49 $ ücretli plan Sygic Travel – Çevrimdışı haritalar ve özenle seçilmiş seyahat içeriği Görsel planlayıcı Ücretsiz plan mevcuttur / Ücretli planlar aylık 2,75 $'dan başlar TripHobo – İşbirliğine dayalı çok kullanıcılı seyahat programı oluşturma ve akıllı rota optimizasyonu Grup seyahatçileri Ücretsiz plan mevcut/ Özel fiyatlandırma Google Haritalar – Gerçek zamanlı trafik ve özel harita navigasyonu Minimalist planlayıcı Ücretsiz TripAdvisor – Milyonlarca yoruma dayanan yapay zeka destekli seyahat programı oluşturucu İnceleme odaklı planlayıcı Ücretsiz Polarsteps – GPS tabanlı seyahat günlüğü ve otomatik rota izleme Hikaye anlatıcısı ve seyahat belgeselcisi Ücretsiz plan mevcuttur / Ücretli planlar 39,55 $/ay'dan başlar

💼✈️ Eğlenceli Bilgi: "Bleisure" (iş ve eğlencenin karışımı) terimi ilk olarak 2000'lerin başında ortaya çıktı, ancak bu fikir on yıllardır var; diplomatların ve tüccarların iş seyahatlerini maceralara dönüştürdüğünü düşünün! İş seyahatlerini dinlenme ve eğlenceyle birleştirme sanatında ustalaşmak mı istiyorsunuz? Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play'de uzman ipuçlarını inceleyin!

Kullanabileceğiniz En İyi 8 Wanderlog Alternatifi

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

Tüm gezginler aynı şekilde plan yapmaz. Bazıları renk kodlu programları severken, diğerleri sadece haritada bir işaret yeterlidir.

Sıkıcı bir liste yerine, her seyahat planlayıcısını belirli bir seyahat tarzıyla eşleştiriyoruz.

İster elektronik tabloları seven bir planlayıcı, ister yol maceracısı ya da spontane bir kaşif olun, seyahat tarzınıza uygun bir uygulama mutlaka vardır. İşte listemiz 👇

1. ClickUp (Detay odaklı seyahat programı oluşturmak için en iyisi)

Mükemmel seyahatinizi planlayın, planları sürükleyip bırakın ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Seyahat planlamak, seyahatin kendisi kadar heyecan vericiyse, ClickUp hayalinizdeki seyahat planlama arkadaşıdır. Uçuş saatlerinden restoran rezervasyonlarına, gezi programlarından bavul hazırlama listelerine kadar her ayrıntıyı planlamayı sevenler için tasarlanmıştır.

ClickUp Görevleri ile seyahat planınızı gün gün, saat saat ayrıntılı olarak düzenleyebilir ve her yapılacak işe son teslim tarihi atayabilirsiniz. Uçak bileti rezervasyonları, otel rezervasyonları, aktiviteler ve valiz hazırlama için görev listeleri oluşturun ve son teslim tarihlerini ayarlayarak hiçbir son teslim tarihini kaçırmayın.

Hatta öncelik seviyeleri ekleyerek, nelerin vazgeçilmez (örneğin Eyfel Kulesi biletini önceden almak) ve nelerin esnek olduğunu belirleyebilirsiniz. İlk görevinizi nasıl ayarlayabileceğinizi burada bulabilirsiniz 👇

Rotalar veya mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler hakkında beyin fırtınası yapmak için bir yere mi ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtalar, fikirlerinizi görsel olarak haritalandırmanıza, konumları sürükleyip bırakmanıza ve arkadaşlarınızla veya ailenizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Seyahat planlarınızın tam bir özetini görmek istiyorsanız, ClickUp'ın Takvim Görünümü tüm seyahatinizi bir bakışta görmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile seyahat planlarınızı görsel bir yol haritasına dönüştürün

ClickUp Docs ayrıca notlar, seyahat ipuçları veya yedekleme planları yazabileceğiniz bir alan sunar. Tüm önemli seyahat bilgilerinizi (uçuş onayları, vize gereksinimleri, paketleme listeleri ve daha fazlası) için yerleşik bir merkez elde edersiniz.

Ben olsam, her şeyin bağlantılı kalması için ClickUp Görevleri'ne geri bağlardım — çünkü planlamayı yapmayı unutursanız, mükemmel planlanmış bir seyahatin ne faydası var ki? 😉

İşleri daha da kolaylaştırmak için ClickUp, seyahat planlamasını kolaylaştırmak için çeşitli seyahat programı şablonları sunar. Seyahat severlerin en çok sevdiği şablonlardan biri ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı Şablonu'dur. Hedefleri, otel rezervasyonlarını, uçuş ayrıntılarını ve etkinlikleri tek bir yerden takip edebileceğiniz kullanıma hazır bir kurulum.

Ücretsiz şablon alın Sorunsuz bir seyahat planlamak için ClickUp'ın Seyahat Planlayıcı şablonunu kullanın

Bu şablon, seyahat ilerlemesini izlemek için Özel Durumlar, acil durum iletişim bilgileri ve seyahat aşamaları gibi önemli ayrıntıları saklamak için Özel Alanlar ve planları görsel olarak yönetmek için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi 15'ten fazla Özel Görünüm sunar.

Zaman takibi, bağımlılık uyarıları ve yerleşik e-posta entegrasyonu gibi proje yönetimi özellikleriyle seyahatlerinizi organize etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp ayrıca, paketleme listeleri ve esnek günlük planlar içeren kişisel seyahatler için Tatil Planlama Şablonu ve toplantıları, uçuşları ve programları daha yapılandırılmış bir şekilde yönetmek için İş Seyahati Güzergahı Şablonu sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her seyahat detayı için hatırlatıcılar ayarlayın: ClickUp Hatırlatıcılar ile uçuş check-in'lerini, otel rezervasyonlarını veya son dakika valiz hazırlama görevlerini asla kaçırmayın ClickUp Hatırlatıcılar ile uçuş check-in'lerini, otel rezervasyonlarını veya son dakika valiz hazırlama görevlerini asla kaçırmayın

Kontrolü kaybetmeden planları paylaşın: Misafir İzinlerini kullanarak arkadaşlarınızın ve ailenizin seyahat planınızı görüntülemesine veya değişiklik önermesine izin verirken sürüm kontrolü sizde kalsın

AI destekli önerilerle daha akıllı plan yapın: ClickUp Brain'i kullanarak seyahat planları oluşturun, destinasyonlar önerin ve paketleme listeleri oluşturun — sadece bir komut yazın ve AI ayrıntılarla ilgilensin!

ClickUp Brain'e fikir üretmesini, seyahat güzergahı yazmasını, en iyi yerleri bulmasını ve daha fazlasını yapmasını söyleyin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte Cap terra incelemesi:

ClickUp ile genel deneyimim çok iyi. ClickUp'ın yardımıyla takımlarla çalışmak çok daha kolay hale geldi. Görevler oluşturmam, son tarihler belirlemem ve izlemem mümkün oluyor. En iyi yanı, takım üyeleriyle daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olması.

ClickUp ile genel deneyimim çok iyi. ClickUp'ın yardımıyla takımlarla çalışmak çok daha kolay hale geldi. Görevler oluşturmamı, son tarihler belirlememi ve izlememi sağlıyor. En iyi yanı, takım üyeleriyle daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olması.

📖 Daha fazla bilgi: Sanal Takımlar için En İyi Uzaktan İşbirliği Araçları

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %12'si tamamen uzaktan çalışmanın ideal olduğunu söylerken, %48'i hibrit kurulumları tercih ediyor. Ancak, uzaktan veya hibrit ortamlarda işbirliğinin başarılı olması için doğru araçlara ihtiyacınız var. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , siloları ortadan kaldırır . Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi tek bir çalışma alanında merkezi ve aranabilir halde tutun, böylece takımlar nerede çalışırlarsa çalışsınlar uyumlu kalabilirler!💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde takım çalışması memnuniyetinde %80 artış gördü.

2. Roadtrippers (Yol maceracıları için en iyisi)

roadtrippers aracılığıyla

Hayalinizdeki tatil, manzaralı sürüşler, ilginç yol kenarı cazibe merkezleri ve spontane molalardan oluşuyorsa, Roadtrippers tam size göre. Alışılmadık yol kenarı cazibe merkezlerinden milli parklara, manzaralı seyir noktalarına, restoranlara ve konaklama yerlerine kadar gizli hazineleri bulmanıza yardımcı olur.

İster spontane bir gezgin ister dijital bir göçebe olun, bu araç rotaları karşılaştırmanıza, mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlere işaretler koymanıza, yakıt maliyetlerini tahmin etmenize ve yol boyunca en iyi yerleri bulmak için filtreler uygulamanıza olanak tanıyan bir seyahat planı oluşturmanıza yardımcı olur.

Roadtrippers'ın en iyi özellikleri

Yakıt hesaplayıcı : Aracınızın türüne ve belirlediğiniz güzergâh üzerindeki istasyonların güncel benzin fiyatlarına göre yakıt maliyetinizi tahmin edin

Etkileşimli seyahat rehberleri : Haritalı rotalar, önerilen duraklar ve gerçek gezgin yorumları ile sistematik güzergah oluşturma için temalı yol gezisi rehberlerine göz atın

Seyahat işbirliği notları: Düzenlenebilir seyahat planlarını Roadtrippers hesabı olan seyahat arkadaşlarınızla paylaşın ve yerleşik notlar bölümünü kullanarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Roadtrippers sınırlamaları

Kullanıcılar, tüm seyahat planını bir kerede gezmek yerine her bir yol noktasına ayrı ayrı gitmek zorundadır

Roadtrippers fiyatlandırması

Temel : 35,99 $/yıl

Pro : 49,99 $/yıl

Premium: 59,99 $/yıl

Roadtrippers puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🌍 Seyahat ve iş mi? Neden olmasın! İnsanların işlerini aksatmadan dünyayı nasıl keşfedebildiklerini hiç merak ettiniz mi? Her ikisinden de en iyi şekilde yararlanmak için Uzaktan Çalışma ve Seyahat Etme Rehberimize göz atın! 💼

3. TripIt (Sık uçan yolcular için en iyisi)

tripIt aracılığıyla

Havaalanından havaalanına mı seyahat ediyorsunuz? TripIt, tüm uçuş, otel ve araç kiralama rezervasyonlarınızı tek bir yerde tutarak kaosu ortadan kaldırır.

E-posta hesabınızı bağlayın veya onay e-postalarını plans@tripit.com adresine iletin, TripIt tüm rezervasyon ayrıntılarınızı tek bir zaman çizelgesine aktarır. Notlarınızı ekleyebilir ve PDF veya fotoğraf gibi seyahat belgelerinizi yükleyebilirsiniz.

Bu araç, kaldığınız yere göre yakındaki kafeler, restoranlar ve çubuklar için öneriler de sunar. Seyahat planınız tamamlandığında, daha kolay planlama ve çevrimdışı erişim için Google Takvim ile senkronize edebilirsiniz.

TripIt'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı uçuş uyarıları : Uçuş gecikmeleri, iptaller veya kapı değişiklikleri için uyarılar oluşturarak seyahat aksaklıklarından haberdar olun

Mahalle güvenlik puanı : Fiziksel zarar, kadın güvenliği, sağlık ve tıbbi sorunlar, siyasi özgürlükler, hırsızlık ve LGBTQ güvenliği gibi çeşitli kategorilerde puanlar alarak mahallelerin güvenliğini değerlendirin

Karbon ayak izi: Sürdürülebilir seyahat seçenekleri yapmak için seyahat planlarınızın çevresel etkisini kontrol edin

TripIt sınırlamaları

Belge biçimleri dar odaklıdır ve sonuç olarak kullanılamaz bir sistem ortaya çıkar

TripIt fiyatlandırması

TripIt : Ücretsiz

TripIt Pro: 49 $/yıl

TripIt puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (42 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar TripIt hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

“Seyahat planlarınızı ve seyahatle ilgili e-postaları iletmeniz yeterlidir, TripIt hepsini sizin için düzenler. Her şey düzenli bir şekilde görüntülenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Seyahat planını paylaşma özelliği de çok kullanışlıdır. ”

“Seyahat planlarınızı ve seyahatle ilgili e-postaları ilettiğinizde, TripIt hepsini sizin için düzenler. Her şey düzenli bir şekilde görüntülenebilir, düzenlenebilir veya silinebilir. Seyahat planını paylaşma özelliği de çok kullanışlıdır. ”

4. Sygic Travel (görsel planlayıcılar için)

tripomatic aracılığıyla

Sygic Travel (şimdi Tripomatic), etkileşimli haritalar üzerinde doğrudan seyahat planları oluşturmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir seyahat planlayıcıdır. Günlük seyahat planınıza turistik yerler, önemli noktalar, restoranlar ve diğer ilgi alanlarınızı ekleyerek gezilecek yerler açısından zengin seyahat planları oluşturmanıza yardımcı olur.

Her durak görsel olarak işaretlenir, böylece coğrafi olarak mantıklı rotalar planlamak daha kolay hale gelir.

Seyahatiniz ayarlandıktan sonra, çevrimdışı erişim için özel haritalar ve seyahat planları indirebilirsiniz. Bu özellik, uluslararası iş seyahatleri veya internetin sınırlı olduğu bölgeler için idealdir.

Sygic Travel'ın en iyi özellikleri

Tripomatic seyahat haritaları uygulaması : Seyahat düzenleyicileri ve diğer gezginlerden elde edilen müzeler, restoranlar, mağazalar ve gizli hazineler gibi en önemli yerleri öne çıkarır

360° videolar : Seçeneklerinizi keşfetmenize ve nereye gitmek istediğinize karar vermenize yardımcı olacak popüler turistik yerlerin 360 derecelik videoları

Entegre seyahat hizmetleri: Booking.com ve GetYourGuide'a doğrudan bağlantılarla seyahat planınız içindeki konaklama seçeneklerini, araç kiralamaları ve yerel turları görün

Sygic Travel sınırlamaları

Yapılacaklar listenize zaman işaretleri koyma gibi ayrıntılı kontroller sunmaz

Sygic Travel fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli plan: 2,75 $/ay

Sygic Travel puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📅 Bir profesyonel gibi plan yapın: Bütçenizi zorlamadan düzenli kalmak mı istiyorsunuz? En İyi Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulamaları'na göz atın ve programınızı kolaylaştırmak için mükemmel aracı bulun!

5. TripHobo (Grup seyahatçileri için en iyisi)

triphobo aracılığıyla

Arkadaşlarınızla veya ailenizle bir gezi mi planlıyorsunuz? TripHobo, herkesin paylaşılan bir seyahat planına katkıda bulunmasına olanak tanıyarak grup seyahatlerini sorunsuz hale getirir. Önce bir varış noktası seçersiniz, ardından birden fazla kullanıcı işbirliği içinde ilgi çekici yerler, ulaşım, konaklama ve hatta yemek molaları ekleyebilir; tüm bunlar gün ve saate göre haritada gösterilir.

Yerleşik otel rezervasyon entegrasyonları, rezervasyon yönetimini daha da basitleştirir. İster hafta sonu kaçamağı ister çok şehirli bir macera planlıyor olun, bu uygulama herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

TripHobo'nun en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı seyahat planı: Paylaşılan seyahat planına gerçek zamanlı olarak katkıda bulunun ve düzenleyin

Akıllı rota optimizasyonu : Duraklar arasındaki seyahat süresini en aza indirgemek ve gezi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için seyahat planınızı otomatik olarak ayarlayın

Sezgisel bütçeleme özellikleri: Günlük veya seyahat genelinde bütçeler belirleyin ve ulaşım, etkinlikler ve konaklama için tahmini maliyetleri izleyin

TripHobo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün karmaşık olduğunu ve ekranda çok fazla pop-up pencere açıldığını belirtti

TripHobo fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

TripHobo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

TripHobo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte TrustPilot'ta bir yorum:

"Bu platformu, düşüncelerimi paylaşabileceğim ve bunların tarih, yer, bütçe, etkinlikler vb. kriterlere göre kategorize edildiği çok kullanışlı buluyorum."

"Bu platformu, düşüncelerimi paylaşabileceğim ve bunların tarih, yer, bütçe, etkinlikler vb. kriterlere göre kategorize edildiği çok kullanışlı buluyorum."

📖 Daha Fazla Bilgi: Kullanabileceğiniz En İyi Seyahat ve Gider Yazılımları

6. Google Haritalar (Minimalist planlayıcılar için en iyisi)

google Haritalar aracılığıyla

Konumları işaretlemeye yardımcı olan basit bir araç istiyorsanız, Google Haritalar tam size göre. Günlük navigasyon ve seyahat planlaması için dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanıcılar konumları özel listelere kaydedebilir (ör. "Paris'te Ziyaret Edilecek Yerler"), çok duraklı rotalar oluşturabilir, gerçek zamanlı trafiği kontrol edebilir, toplu taşıma seçeneklerini görüntüleyebilir, Street View ile bölgeleri keşfedebilir ve çevrimdışı kullanım için haritaları indirebilir. "Nereye" ve "oraya nasıl gidilir" konusunda mükemmeldir.

Yerleri özel listelere kaydedebilir, anahtar konumları etiketleyebilir, haritaları başkalarıyla paylaşabilir ve hatta sınırlı internet erişimi olan alanlarda yolunuzu kaybetmemek için çevrimdışı haritaları indirebilirsiniz.

Google Haritalar'ın en iyi özellikleri

İç mekan haritaları : Ayrıntılı iç mekan haritaları ile havaalanları, müzeler ve alışveriş merkezleri gibi geniş kamusal alanlarda yolunuzu bulun

Yerel Rehberler programı : Harita verilerini geliştirmek için yorumlar, fotoğraflar ve bilgiler paylaşan, katkıları karşılığında puan ve rozetler kazanan kullanıcıların oluşturduğu topluluğa katılın

Çok katmanlı harita görünümü: Trafik, uydu görünümü, arazi, bisiklet yolları, toplu taşıma ve hava kalitesi dahil olmak üzere 10 farklı katmanı anahtarla açarak seyahat rotalarınızı daha fazla bağlam ve esneklikle planlayın

Google Haritalar sınırlamaları

Google Haritalar şehirlerde ve gelişmiş ülkelerde harika işler, ancak gelişmekte olan ülkelerde bazı sorunlar var

Google Haritalar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Haritalar puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (42 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1700+ yorum)

Google Haritalar hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

“Google Cloud'da en çok sevdiğim şey ölçeklenebilirliği, güvenilirliği, gelişmiş özellikleri ve diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu. Veri analizi, makine öğrenimi ve bilgi işlem hizmetleri için güçlü araçlar sağlıyor. ”

“Google Cloud'un en çok sevdiğim özelliği ölçeklenebilirliği, güvenilirliği, gelişmiş özellikleri ve diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu. Veri analizi, makine öğrenimi ve bilgi işlem hizmetleri için güçlü araçlar sağlıyor. ”

🤔 Biliyor muydunuz? Google Haritalar, kullanıcılara Gemini modelini kullanarak otel rezervasyonları veya kaydedilen yerler gibi seyahatle ilgili ekran görüntülerini analiz eden ve seyahatinizi daha hızlı organize etmenize yardımcı olacak yararlı ayrıntıları çıkaran yeni bir AI özelliği sunuyor.

🤖 ✈️ Planlamayı yapay zekaya bırakın! Akıllı seyahat asistanları sizin için yapabilecekken neden seyahat planları için stres yapasınız? Tatil Planlaması için En İyi Yapay Zeka Seyahat Planlayıcı Asistanları'na göz atın ve bir sonraki maceranızın haritasını teknolojiye bırakın.

7. TripAdvisor (Yorumlara önem veren gezginler için en iyisi)

tripadvisor aracılığıyla

Her yemeğin, otelin ve turun parasına değdiğinden emin olmak mı istiyorsunuz? TripAdvisor, seyahat kararları vermeden önce yorumları ve puanları kontrol etmek için iyi bir yerdir.

Öne çıkan bir özellik, kullanıcıların seyahat planlarını kaydetmelerine, düzenlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan "Trips"tir.

İster tek başınıza ister bir grup ile plan yapıyor olun, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, arkadaşlarınızın veya ailenizin seyahat planına katkıda bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Önceden planlanmış seçenekleri tercih edenler için Tripadvisor, topluluk ve editör ekibi tarafından derlenen önerilen seyahat rehberleri ve örnek seyahat planları sunar.

TripAdvisor'ın en iyi özellikleri

AI güzergah oluşturucu : Milyonlarca kullanıcı yorumu, puanı ve rezervasyon verisiyle eğitilmiş yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş günlük seyahat planları oluşturun

Kaydedilen yerler harita görünümü : Kaydettiğiniz tüm otelleri, restoranları ve turistik yerleri haritada anında görün, rotalarınızı planlayın ve geri dönmek zorunda kalmayın

Doğrudan rezervasyon entegrasyonu: Uygulamadan çıkmadan, seyahat ortakları aracılığıyla platform üzerinden doğrudan otel, tur ve deneyim rezervasyonu yapın

TripAdvisor sınırlamaları

Kullanıcılar genellikle yanlış tarihler, yinelenen rezervasyonlar ve diğer rezervasyon hataları gibi hatalar bildiriyor

TripAdvisor fiyatlandırması

Ücretsiz

TripAdvisor puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: En iyi yerel deneyimler nadiren "En İyi 10" listelerinde yer alır. Tripadvisor'da bulamayacağınız yerel halkın ipuçlarını bulmak için konuma özel alt forumlara veya Facebook gruplarına göz atın.

8. Polarsteps (Hikaye anlatıcıları ve seyahat belgeleri için en iyisi)

polarsteps aracılığıyla

Polarsteps, seyahatlerinizi güzel bir dijital albüme dönüştürmenize yardımcı olur. GPS kullanarak seyahatinizi otomatik olarak izler ve çarpıcı bir görsel hikaye oluşturur (ağ bağlantısı olmasa bile).

Deneyimlerinizi kaydetmek için her durakta fotoğraf, not ve diğer ayrıntıları ekleyebilirsiniz. Seyahatinizi tamamladıktan sonra, dijital seyahat günlüklerinizi fiziksel seyahat kitaplarına dönüştürebilirsiniz.

Bu özelleştirilebilir kitaplar, haritalar, fotoğraflar ve yolculuktan notlar içerir ve somut hatıralar olarak hizmet eder.

Polarsteps özellikleri

Fotoğraf ve not etiketleme : Her durak için resim ekleyin ve açıklamalar yazarak ayrıntılı bir dijital seyahat günlüğü oluşturun

Etkileşimli seyahat zaman çizelgesi : Haritalı rotalar, tarihler ve konum tabanlı güncellemelerle seyahat geçmişinizi kaydırılabilir bir biçimde görüntüleyin

Otomatik rota izleme: İnternet erişimi gerekmeden GPS'i kullanarak seyahat rotanızı gerçek zamanlı olarak kaydeder

Polarsteps sınırlamaları

En son düzenlemeler her zaman kaydedilmez, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek için sürekli olarak kontrol etmeniz gerekir

Polarsteps fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 39,55 $/ay

Lay-flat premium: 52,73 $/ay

Polarsteps puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📩 Ofis dışında, ama eğlenceli olsun! Maceraya mı çıkıyorsunuz? Otomatik yanıtınızı da aynı derecede heyecan verici hale getirin! Esprili ve işe uygun örnekler içeren Profesyonel Ofis Dışı Mesaj Örnekleri'ne göz atın. 🌴

ClickUp ile Seyahatlerinizi Planlamaya Başlayın

Bu blogdaki her Wanderlog alternatifi, rota haritalama, rezervasyon yönetimi veya durakları organize etme gibi konularda seyahat deneyiminizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Ancak planlama üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız, ClickUp farklı bir esneklik sunar. Fikir üretmekten görevleri atamaya ve her ayrıntıyı izlemeye kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar.

Güzergahlar oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir, seyahat grubunuzla işbirliği yapabilir ve her şeyi planlama tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Şimdi ücretsiz kaydolun ve ClickUp ile bir sonraki maceranızı planlayın. 🗺️